Hora 25 (05/06/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 0194 00:17 ha sido día en el que podemos ha intentado explicar el relevo del número tres del partido tras el anuncio ayer de la salida de Pablo Echenique hizo sustitución por Alberto Rodríguez no lo ha intentado explicar Pablo Iglesias secretario general del partido que hoy son los ha comunicado a través de Twitter y quitando importancia incluso frivolizado con el cambio utilizando los mes los mes de Heidi aclara la silla de ruedas el encargado de las explicaciones ha sido Rafa Mayoral que siguiendo la senda marcada por Iglesias también ha responsabilizado a todo el mundo de todo hasta de las lógicas interpretaciones que se han hecho de la destitución de Echenique que el responsable de un partido aparte al número tres de ese partido Hinault de ninguna explicación bueno es realmente sorprendente

Voz 0283 00:57 eh que intenten hacer creer que nada tiene que ver

Voz 0194 01:00 con los malos resultados porque de los malos resultados somos todos responsables menos ellos es más sorprendente todavía mayor ALE decía esta mañana Pepa en el Hoy por hoy que no había relevo que en cualquier caso era el Consejo Ciudadano del sábado el que se tenía que pronunciar sobre ello pero parece claro que la maniobra de Pablo Iglesias es llevar a una víctima del batacazo antes de que las bases les señalen a él un cortafuegos como hemos dicho antes en la cara B de Sara vítores la autocrítica ya para otro día

Voz 3 01:26 Ángels Barceló

Voz 4 01:30 siguen en la mesa de análisis en la tertulia Milagros Pérez

Voz 3 01:32 que iba a Cristina de la Hoz Berna González Harbour hoy esta noche mucha política pero vamos a explicar primero cuáles son los deberes que nos pone Bruselas porque han llegado noticias de la capital comunitaria Sastre buenas noches

Voz 0194 01:44 noches Barceló mientras la Comisión Europea ha propuesto

Voz 1071 01:46 el procedimiento por déficit excesivo a Italia ya veremos cómo acaba que podría ser con sanciones recuerdan que la deuda italiana supera el ciento treinta y dos por ciento de su PIB España ha dejado de estar bajo vigilancia adiós por tanto a los hombres de negro o quizá un hasta luego porque esto no quiere decir que no adviertan en Bruselas del riesgo de posibles desvíos esto es lo que ha dicho esta mañana el comisario Pierre Moscovici

Voz 5 02:09 es decir Face tensión

Voz 6 02:13 todas mis felicitaciones para España los esfuerzos hechos dan sus frutos quiero pedir a nuestros amigos españoles sigan en la vía de la seriedad presupuestaria

Voz 0194 02:23 Europa felicita pues a España aunque avisa de que hay deberes que cumplir eso son recortes Griselda Pastor buenas noches

Voz 7 02:29 hola me unos recortes minuto una vía hutu a día hoy ha una condiciones que España es su pequeño éxito político no te has y cinco años que ha sido posible aplicar cierta flexibilidad Pino al expediente no quiere que nadie se quede en felicitaciones masculina se nombras pidiera al Gobierno que mantenga rigor presupuestario muy concretamente lo que quieren es que viven medidas para compensar la vinculación me pareció Les Luthiers siro el custodia mira yo recuerdo el déficit está puede verse perturbados obligación Culkin estructural que que cumplir el se cuál cual lo que traducido en dos años micro es aproximar en interiores las imprime aproximadamente de un recorte de deuda que también hay que ir porque despide ya del bus ese esfuerzo aunque insistimos que hoy de momento esto lo han contado los técnicos que ante los micros la coalición lo que quiere dejar muy claro es que esta ficha túneles aunque desea que el Gobierno que está intentando constituir el presidente se espera virar demasiado a la izquierda es decir que hay libertad somos muy útil ya tenía tarjeta pero no quieren que ellas desviaciones

Voz 7 03:57 buenas noches son recortes son

Voz 0194 03:59 pertenencias cuidado que no haya desviaciones Javier Ruiz el jefe de Economía de la Cadena Ser Javier buenas noches

Voz 5 04:05 tal buenas rachas hasta que plantea Bruselas como

Voz 0194 04:07 puede complicarle los planes al próximo Gobierno porque eso gobierno tendrá que hacer unos presupuestos

Voz 5 04:11 tendrá que hacer unos presupuestos pecho están ya hechos lo único que cabe decir de positivo en todo esto es que el valor de Bruselas ahora mismo ha dejado de ser vinculante es decir que Bruselas de aconsejar pero ya no te puede ordenar esto es todo lo positivo que se puede decir de este asunto porque a partir de aquí en respuesta a tu pregunta cómo puede complicarle la vida al Gobierno Nos Sánchez mucho quince mil millones de ajustes quince mil millones de ajustes significa siete mil quinientos por año significa que toda la subida de impuestos que el Gobierno de Sánchez tenía prevista ni siquiera es suficiente para pagar lo que exige Bruselas o lo que les sugiere que Sela para cinco mil seiscientos millones era la subida de impuestos que planteaba el Gobierno de Pedro Sánchez cinco mil seiscientos cincuenta y cuatro siete mil quinientos lo que les reclama Bruselas

Voz 0194 05:02 todavía le falta así que habría que

Voz 5 05:05 no subir los impuestos como ha dicho el Gobierno Sánchez dos recortar los servicios sociales como Sánchez no planteaba para cuadrar los siete mil quinientos millones que exige Bruselas es necesario hacer lo que ha dicho Sánchez en materia fiscal e incumplir lo que ha dicho Sánchez en materia social complicarle la vida absoluta es ese

Voz 0194 05:27 siente que España Italia pero si de alguna manera él está diciendo no te reglajes

Voz 5 05:31 claro insisto aquí hay una cuestión que si es en fin algo que el Gobierno Sánchez tiene para cuadrar todos los gobiernos desde Mariano Rajoy hasta Pedro Sánchez han dicho la economía siempre va mejor que lo que Bruselas predice el crecimiento económico en sí es lo que nos permite ingresar de más esto es lo que ahora mismo confía el Gobierno de Pedro Sánchez en que un crecimiento económico un dos coma tres por ciento de crecimiento le permita tener colchón tener margen suficiente para esto para cuadrar esos siete mil quinientos millones año a año sin necesidad de recortar servicios o de subir más impuestos

Voz 0194 06:10 hasta luego vamos con los despidos el Partido Popular y si las tertulias dicen

Voz 8 06:13 lo que tú puedas aportar o o

Voz 0194 06:16 añadir datos a decir admite que bueno así si lo dice males la escondites Mila no es exigencia es sugerencia pero quince mil o sea que no está mal que de algún sitio tendrán que salir

Voz 1587 06:30 sí sí sí bueno ver por lo menos salimos de de de esa tutela tan tan tremenda que había no supongo que habrá margen de negociación supongo que cuando el Gobierno pueda confeccionar un proyecto para incluso para la legislatura no ya para el próximo año sino para la legislatura la reforma fiscal que que se tiene que discutir tendrá que prever de dónde sale de dónde sale el dinero no para yo creo que el discurso es que a veces viene precedido de informes del Banco de España que van en una dirección en el que no es posible atender a las necesidades sociales ya los requerimientos macroeconómicos al mismo tiempo yo creo que este es un mantra que se debe de poder discutir en Portugal aplicaron criterios distintos de los que venían minados por Bruselas

Voz 0194 07:25 les funcionó no les fue nada mal por lo tanto

Voz 1587 07:27 yo creo que esto es señor Moscovici Moscovici puede decir lo vamos a escuchar y creo creo que va a escuchar con mucha atención pero cada país es soberano y dentro de los márgenes del compromiso que tienen obviamente los países de la estabilidad de no los de no poner en riesgo el crecimiento económico o la situación pues naturalmente tiene que haber margen margen para la política aseguró

Voz 9 07:55 no he obviamente es una buena noticia y me

Voz 0283 07:58 quiero subrayar cómo rompe con los malos augurios que había hecho el PP recordad

Voz 0436 08:03 en cuanto a la moción de censura Soraya Sáenz de Santamaría

Voz 0283 08:05 hay hay muchísimos dirigentes del PP como pronosticaban unos malísimos augurios Si gobernaba Pedro Sánchez para el paro para parar la relación con Europa etc nada de eso ha ocurrido ahora la petición de ajuste de otros quince mil millones Moreau pues nuevamente Nos piden aunque no sea una exigencia tan directa a ajustar la las tuercas cuando

Voz 1587 08:29 todos sabemos que esos ajustes conlleva

Voz 0283 08:32 con un crecimiento de la desigualdad de la precariedad de cuestiones que luego no ha Monés tan si son así ya sabemos el círculo vicioso de la austeridad tu recortan después te echan la bronca por qué

Voz 0436 08:43 a recoger las consecuencias los recortes entonces bueno ojo Cristina está bien haber salido del procedimiento de déficit excesivo que eso ya no se exonera también de tener que presenta el informe anual de las cuentas no

Voz 10 08:55 pero pero al final

Voz 0436 08:58 la Unión Europea yo creo que adolece de proponerse las mismas fórmulas económicas indistintamente de cuál sea la situación además especifica de de cada país hemos Koichi ha hablado también de la situación de desempleo que nos caracteriza no en en la Unión Europea de que seguimos arrastrando ese problema estructural de desempleo que tenemos pero claro al final de la las fórmulas de el recorte es de ajustes pues yo creo que que hay una enorme falta de imaginación hacia las las fórmulas que se podrían proponer para relanzar la economía el modelo de Portugal es relativo sigue habiendo enormes movilizaciones de funcionarios sabido afán enormes manifestaciones de profesores a los que se les ha negado el propio presidente os acordáis que plantea además un órdago sus socios diciendo que no iba a incrementar el sueldo de los profesores que llevar con un recorte brutal desde hace muchos años es decir es verdad que avanzado y que Portugal está saliendo de de de de de de su crisis profunda pero a veces nos venden paraíso Portugal que todavía no es tal que tiene todavía mucho recorrido por delante

Voz 5 09:57 ahí ahí si quieres Ángels ponerle perspectiva esto porque es fuerza los que estabais comentando cuando cuando uno tiene un martillo todos los problemas parecen clavos y esta ha sido efectivamente la receta de la Comisión Europea la Comisión Europea cada vez que ha tenido que hacer una recomendación a España ha sido recorte usted Si queremos ponerle perspectiva año dos mil dieciséis diez mil millones sugería de recortes año dos mil diecisiete cuatro mil millones sugería de recortes año dos mil dieciocho siete mil millones Easy queremos ponerle perspectiva esto lo que se está planteando es muy grueso quizá demasiado grueso siete mil quinientos millones de recortes al año para ponerle perspectiva son en sanidad desde el año dos mil catorce hasta hoy se han recortado exactamente siete Anneli seiscientos millones en educación desde el año dos mil catorce hasta hoy se han recortado cuatro mil quinientos millones decirle ahora a España recorte usted esas magnitudes es decirle recorte usted todo lo que ha recortado ya en sanidad y todo lo que ha recortado ya en educación otra vez

Voz 1587 11:01 con un agravante con un agravante que es que los recortes que se han producido desde dos mil diez dos mil doce hacia aquí antes capitalizado el sistema sanitario de manera que no se está renovando al ritmo que sería necesario utillaje médico tarde o temprano se tendrá que hacer por lo tanto tarde o temprano lo que hay que hacer es un plan para recapitalizar el sistema sanitario porque la tecnología no separa el mundo no separa y entonces hemos recortado hasta ahora esos recortes no sean traducido en en en una afectación muy grande de la calidad asistencial el porque el voluntarismo de los profesionales y porque había todavía un margen organizativo que se ha sabido explotar pero llega un momento que ya hay que volver a invertir hay que confiar en que venga

Voz 0194 11:50 la señora Horta hay que ponerse al día exacto además de las donaciones de hay que hay que tener dinero hay que tener dinero

Voz 0436 11:59 para poder actualizar todo el sistema salario por porque si no se deteriorará hay un punto en el que hay que sustituir las máquinas de los aceleradores lineales ocurren cosas como ésta en la misma comparecencia en la que hombros que están hablando de recortes o haciendo esas advertencias como nos señalaba Griselda desde Bruselas en esa misma comparecencia Se escucha textualmente esta frase Bruselas subraya su preocupación por la estos textuales proporción de personas en riesgo de pobreza y exclusión social así como la desigualdad de ingresos que siguen por encima de la media

Voz 0194 12:31 claro esto es lo que decía Berna es decir hay una receta que eso claro que siempre esa austeridad parecía importante lo que decía Cristina de no tienen otra receta pero luego también hay tirón de orejas o colleja llamar como tú quieras por lo menos no

Voz 0436 12:44 son las consecuencias Si bueno esto Javier que me corrija el experto económico pero España tiene dos problemas estructurales gravísimos unos el desempleo y otra desigualdad pero el de aquellos que han pero incluso en momentos de expansión económica este país sigue tiene un problema muy grave de desigualdad son los dos nuestros dos grandes problemas económicos

Voz 5 13:04 los godos ajenos los dos se tocan si me permitís

Voz 0436 13:07 claro claro el desempleo

Voz 5 13:10 la desigualdad claro el problema es que el empleo que tenemos no es un problema de es no es un empleo de gran calidad no es un empleo de gran salario no es un empleo que suma en la masa salarial de hecho si uno se pone a mirar esto la masa salarial lo que se paga en total pues la masa salarial tampoco se está recuperando tanto al final lo que tenemos es una recuperación del empleo sí pero precario una recuperación del empleo sí pero

Voz 0436 13:34 luego además también teníamos mucha menos pobreza mucha menos desigualdad de la que tenemos ahora pero también estábamos muy por encima de igualdad de con respecto los países de nuestro entorno incluso una situación económica solvente pero yo creo que en España y esto ha discutido bastante hay un problema específico con la estructura diríamos económica en relación al empleo porque es un país que destruyen muy rápido

Voz 1587 13:59 muchísimo empleo cuando hay proceso

Voz 0436 14:01 eso de recesivo y luego cuesta mucho crearlo y luego le cuesta mucho crearlo y además ahora en este momento las cifras de desempleo son engañosas

Voz 1587 14:10 porque sí o sí

Voz 0436 14:14 convirtiera Moss en empleos de ocho horas todos los empleos que hay ahora de la población activa veríamos que el paro es mayor que tenemos

Voz 5 14:23 hay una frase de que es el experto en desigualdad que nos pone en perspectiva todo esto dice cuando los niveles de desigualdad de este planeta eran comparables la última vez que vivimos estos niveles de desigualdad se pagaba en sus tercios

Voz 0194 14:41 bueno pues estaremos pendientes de las recomendaciones las sugerencias que has dicho tú Javier de de la Unión Europea IS marrón que le cae al Gobierno al Gobierno de España para ajustar lo que sugiere Europa que que ese ajuste Javier ya que estás aquí déjame y así lo dejamos liquidado te dejamos en paz y vamos con con otros contenidos políticos porque hoy estás contando uno de los temas del día de hecho es uno de los más visitados en la web de la Cadena Ser que son los despidos baratos que el PP quiere para seis de sus trabajadores en las Cortes dos en el Congreso y cuatro en el Senado trabajadores de toda la vida de muchísimos años a los que ahora que los va a echar intenta volver a eventuales convertir en eventuales y todo eso para ahorrarse la indemnización

Voz 5 15:24 son trabajadores que llevan prestando servicio al Partido Popular treinta y cuatro años son contratos fijos esto es muy importante subrayarlo son contratos indefinidos que se firmaron en tiempos de Loyola de Palacio en tiempos de Francisco Álvarez Cascos al pues son los documentos a los que ha tenido acceso la SER son algunos de ellos en fin antiguos hasta el punto de que están hechos a máquina de escribir bueno pues esos contratos esos contratos ahora doce legislaturas después el Partido Popular con los apuros económicos que tiene ha descubierto la forma de resolverlos por la vía barata si tuviera que pagar las indemnizaciones íntegras son cuarenta y cinco días por año trabajado hasta el año dos mil doce cuando entró en vigor la reforma laboral del propio PP treinta y tres días por año trabajado a partir de las reglas del PP el Partido Popular ha aplicado para los suyos en Congreso y Senado algo que está incluso por debajo de las propias normativas del Partido Popular llamándoles por teléfono y diciéndoles estáis despedidos diciéndoles cosas como

Voz 11 16:32 si el grupo ha solicitado a la Mesa del Congreso un estudio e informe de los declarados en relación a la contratar las contrataciones del grupo no sé qué tipo de informe será el gen que te lo diga

Voz 5 16:45 el siendo les en castellano estamos consultando con la cámara para ver si nos podemos despedir a doce días por año doce días por año ni siquiera XXXIII como la reforma laboral del PP estamos considerando que quizá aunque lleváis XXXIV años prestando servicio irrealidad erais eventuales y en realidad os vais Alan García

Voz 0194 17:04 nunca lo habíamos dicho suena raro pero erais eventuales

Voz 5 17:08 le ha contestado le ha contestado la Mesa del Congreso diciéndole

Voz 12 17:10 de la Cámara es ajena a las relaciones que usted tenga la cámara

Voz 5 17:15 ni conoce ni controla los actos de los grupos en el ejercicio de su autonomía organizativo funcional en castellano si el PP va a hacer esto que sepa que esto es responsabilidad del PP no del Congreso

Voz 0194 17:26 si el PP ha dicho algún todo el día el P

Voz 5 17:29 P ha dicho dos tres cosas ha dicho la primera la primera que nos dijo anoche cuando llamábamos al Partido Popular diciendo que explicación Hay de esto el Partido Popular lo que decía es Se ha pedido el informe jurídico conocido el informe jurídico el Partido Popular ha dicho bueno quizá es que no están despedidos quizás que están suspendidos cuando le hemos comunicado al Partido Popular mire están tan despedidos que sólo tienen ya la notificación de la Seguridad Social dos les acaban de demandar a ustedes sepan que les van a citar en tribunales el próximo día veintiséis el Partido Popular dice tenemos que analizar lo que está ocurriendo así que la versión oficial es esta que está diciendo la otra parte del PP quiénes han hecho firmado estos contratos contratos como por ejemplo el del ex portavoz Calero del Partido Popular en tiempos de Cascos lo que están diciendo es oiga no no mire esto eran contratos fijos dicen nosotros cuando firmamos firmamos con todas las leyes más yo dice Calero estoy dispuesto a ir a tribunales

Voz 3 18:34 va muy bien con todos los funcionarios que habite allí en el grupo parlamentario oí decir pues hoy clara a su favor tú al pero yo sufro

Voz 5 18:42 es lo que están diciendo el Partido Popular de Casado es una cosa lo que está diciendo el Partido Popular que firmó aquellos contratos es otra radicalmente distinta

Voz 0194 18:51 sindicatos que dicen

Voz 5 18:52 pues hoy los sindicatos hilos laboralistas hilos bufetes a los que hemos consultado lo que dicen es si somos generosos esto es una chapuza si somos estrictos esto es un fraude de ley el Partido Popular está intentando Ron Carles ocho LEAR les lo de hecho leerles es literal lo decía un laboralista toda su vida laboral estos señores han trabajado treinta y cuatro años y ahora lo que vamos a decir es no no pero eran eventuales y han trabajado sólo cuatro y además les pagamos doce días lo que dicen los sindicatos hoy decían en fin por ejemplo Roberto Torres mira UGT es que esto es un fraude con todas las letras de la palabra

Voz 13 19:31 es una acción que un empleador como es el Partido Popular pretenda cambiar el contrato de trabajo para ahorrarse la indemnización

Voz 5 19:41 hoy hoy quizá la mejor definición la tenía Pedro Jiménez aquí en la SER decía a estos son estos son despidos low cost

Voz 3 19:49 pues efectivamente estos son los Varane vamos

Voz 0194 19:52 calidad de despidos en cualquier caso Bernard Partido Popular siempre he tenido problemas con los despidos no estoy acordando yo todo el día del del despido en diferido así sí

Voz 0283 19:59 estaba pensando con muy poco ejercicio en la práctica de la ingeniería indemnizatoria que tiene que tiene

Voz 0436 20:05 era voz de Nono por eso costó dinero pero ratos pero bueno

Voz 0283 20:16 lógico es Heather es algo de lo que me alegro que existan sindicatos que puedan defender a los trabajadores oprimidos del Partido Popular porque que paradójico es también que sí qué miserable porque no se puede decir de otra manera que el partido de Casado que es él no no no tenemos constancia de que en la etapa anterior hubiera habido estos episodios pretende da presentarse como defensor de de el empleo en España al igual que muchísimas cosas mientras en su propio patio trasero está haciendo algo tan injusto no yo creo que no podrá convencernos de la Justicia de sus propuestas políticas sin su casa está haciendo esto en fin puede ser gracioso pero es es miserable Cristina

Voz 0436 21:04 vamos a ver si se trata de de trabajadores que son trabajadores fijos cambiarles a la condición de eventuales y lo llevan a Magistratura yo creo que se han ganado a mí me consta que no todos han recibido todavía la comunicación de lo que va a ser con ellos algunos están esperando les dieron un plazo de treinta días para darle una respuesta hay alguno de ellos todavía sigue esperando la respuesta que les den evidentemente metes en estas condiciones recurrirán bueno ver no lo de los sindicatos en los sindicatos han despedido con veinte días la FSM despidió con veinte días podemos despidió con veinte días al final tampoco han despedido muchos de ellos Nico cuarenta y cinco veintitrés XXXIII bueno con la ley en la mano pero en función de una reforma laboral que critican amargamente dicen que despedir con veinte días pero quizá la diferencia ya trampas ya estaba por encima que se está forzando aparentemente una situación laboral pero claro decir no sale en defensa no en cuanto han podido también en este caso sean sean suscrito digamos a la parte más conveniente de de una legislación laboral que de la de la que abominan estoy segura de que si se a los tribunales a los empleados del PP

Voz 0283 22:16 será no hay sindicatos menores este

Voz 0436 22:19 siendo nada que no haya sido polémico Milán y que haya sido de de de publicarla

Voz 1587 22:24 bueno aquí la otra cuestión importante de este asunto es porque despide

Voz 0194 22:29 osea que se despide porque que ha pegado un batacazo

Voz 12 22:33 las elecciones que se han quedado sin sin representa sin Gurtel hay hay una familia que que es la de libro efectivamente es cuando uno tiene a la

Voz 5 22:44 a mitad del Parlamento y luego tiene la mitad de la mitad uno tiene una cuarta parte de presupuesto y es verdad que del libro en el antes esta era de libro esta es la que hay pero hay una segunda lectura lo que está preguntando que despide a estos porque a estos en concreto porque no hay familias políticas en todos los partidos el si éstos parecen ser de la familia anterior

Voz 0194 23:07 a las nueve hablábamos de purga por ejemplo

Voz 5 23:10 esa es la económica de quiénes no son más que gente de Mariano Rajoy va de Palacio de en fin de

Voz 0436 23:19 Corriente casualmente esta tienen derecho a hacer eso

Voz 0283 23:22 decir a sus trabajadores pero con la ley en la mano

Voz 2 29:23 Ángels Barceló en la tertulia Milán

Voz 0194 29:26 los Pérez Oliva Cristina de la Hoz Berna González Harbour es verdad que es un trámite y manda el protocolo es verdad que el Rey ya tenía pistas

Voz 1587 29:32 por dónde iría cada uno pero a esta hora de la noche Felipe

Voz 0194 29:34 sexto debe tener ya el sudoku a medio hacer

Voz 0436 29:37 verdad que es un trámite como dices pero a veces uno se encuentra con sorpresa

Voz 0194 29:40 que se lo digan al Rey cuando se estrenaba en esto de la ronda de consultas como la de

Voz 1071 29:44 hoy

Voz 0194 29:45 Mariano Rajoy le dijo aquello de Pasapalabra que llamara otro ahora se da por hecho

Voz 1071 29:48 que va a llamar a quién llamo aquella vez Pedro Sánchez al que hoy se le han abierto unas puertas al tiempo que otros se la sanción

Voz 0194 29:55 ya en el Congreso Javier Carrera buenas noches cuántos han pasado hoy por Zarzuela

Voz 0866 30:00 bueno ha sido un total de ocho formaciones abría la ronda a la ronda a las diez de la mañana el representante del Partido Regionalista de Cantabria José María Mazón a quién seguían Joan Baldoví de Compromís López Uralde de Equo hoy el protagonista de la jornada Javier Esparza de Unión del Pueblo Navarro ya por la tarde acudían los representantes de Coalición Canaria Ana Oramas de Galicia en común Yolanda Díaz Izquierda Unida

Voz 26 30:21 Alberto Garzón cerrando la jornada pasadas las ocho de la tarde Aitor Esteban por parte del PNV vamos a recordar una cosa para poner todo esto en su contexto hoy la mesa la Mesa de la Cámara ha resuelto en favor del criterio que explicamos anoche de los les

Voz 1071 30:33 Prados del Congreso no se esperaba una cosa contraria es decir aunque cuatro diputados independentistas estén suspendidos la mayoría absoluta del Parlamento sigue estando en ciento setenta y seis escaños Hinault en ciento setenta y cuatro

Voz 0194 30:45 por tanto y con los partidos que han desfilado hoy ante el Rey Javier cuántos están dispuestos a investir a Pedro Sánchez

Voz 0866 30:50 mono entre los que parece que se inclina Ariana facilitar la investidura estarían el Partido Regionalista Cántabro y Compromís dos diputados entre ambos Equo Galicia en común Izquierda Unida forman parte del grupo confederal Unidos Podemos siguen la posición oficial es decir un sí pero exigiendo gobiernos en coalición lo

Voz 0194 31:07 los dos representantes de Navarra Suma como estamos contando

Voz 0866 31:09 se abren a una abstención los seis del PNV también parece que serían favorables a facilitar la investidura aunque hoy han evitado cualquier valoración muy difícil sin embargo será para Sánchez recabar el apoyo de las dos diputadas de Coalición Canaria que a día de hoy se posicionan en el no falta saber Angers quedaran ellos percate Esquerra Republica Ana Bildu ya intuimos lo que apuntará mañana al Rey en los cuadros de PP Ciudadanos

Voz 0194 31:34 ahí que está bastante claro las novedades están pues en Unión del Pueblo Navarro y es destacable también no el énfasis que ponía esta tarde Coalición Canaria como lo argumentan estos partidos

Voz 0866 31:44 si en el caso de Unión del Pueblo Navarro su presidente Javier Esparza hablaba de evitar que Esquerra Republicana aquellos per Catalunya tengan la llave del Gobierno no es bueno para Navarra que los independentistas vascos decidan sobre su futuro ni para España que los independentistas catalanes hagan lo propio Esparza abriéndose a facilitar la investidura con un movimiento recíprocos

Voz 3 32:04 los socialistas navarros estamos dispuestos a abrir

Voz 27 32:08 pues eh y explorar posibilidades que permitan que consigamos ese objetivo porque creemos que no es bueno para nuestro país

Voz 0866 32:19 estar en manos de los independentistas catalanes más clara y contundente con mucho énfasis como decías ha estado Ana Oramas que desvinculaba su posición de la negociación para continuar en el Gobierno canario un gobierno que los socialistas por cierto aspiran a

Voz 1071 32:33 arrebatarles el obstáculo para de esta forma

Voz 0866 32:35 Jon es la presencia y la influencia de Unidas Podemos

Voz 28 32:39 no hay ninguna opción apoyar un gobierno con Podemos ni de coalición y programático ni por apoyan tensión pero está todo abierto y con buena disposición a un gobierno en minoría del PSOE

Voz 0866 32:55 por cierto años que los socios de UPN en la coalición Navarra Suma es decir PP y Ciudadanos no han tardado en reaccionar fuentes de la formación naranja aseguran que el partido no comparte el criterio y creen que el PSOE debería permitir que los ganadores de las elecciones en Navarra es decir su coalición gobierne sin pedir nada a cambio aunque recordemos que los de Albert Rivera no tienen previsto hacer lo mismo en el Congreso fuentes populares por su parte dan por bueno lo que sea mejor para Navarra y eso para ellos es que allí no gobiernen los socialistas con los no

Voz 0194 33:23 pero listas vamos pues a Navarra porque escuchábamos que UPN se plantea una abstención a cambio eso sí de que la marca con la que se presentaron las derechas en esa comunidad Navarra Suma pueda gobernar

Voz 1071 33:32 que ahí es donde tiene el problema Ferraz el Partido Socialista Navarro de María Chivite intenta una mayoría alternativa por lo menos negocia habla con el resto de partidos sea mayoría necesitaría de la abstención de Bildu que es lo que no quiere la dirección federal

Voz 0194 33:46 por mucho que no lo quiera Chivite parece ser que sigue adelante Pamplona Javier Lorente buenas noches

Voz 1071 33:51 qué tal buenas noches se ha reunido hoy con Geroa Bai avanza

Voz 0194 33:54 esa negociación a pesar de ese rechazo que decíamos de Ferraz

Voz 0831 33:58 pues avanza sí pero aunque de momento de manera muy incipiente el PSN sigue adelante con su ruta para llevará a María Chivite a la presidencia foral ronda de contactos que han abierto hoy con Geroa Bai con el grupo de la presidenta en funciones VB barcos Ramona al ex número dos socialista insiste en el plan

Voz 29 34:15 nosotros estamos comprometidos y firmes en la consecución de aglutinar una eh una mayoría de veintitrés escaños una mayoría que no sería la mayoría absoluta pero sí superaría lo lo que Navarra Suma con con amplitud

Voz 0831 34:30 dos años necesitaría tres abstenciones reiteran que no facilitarán de ninguna manera la presidencia al candidato del centro derecha Javier Esparza tampoco dicen habrá ningún acuerdo que no Euskalherria Bildu por lo que consideran que no hay contradicción con la dirección federal

Voz 29 34:45 calidad es que nosotros entendemos que estamos en total sintonía que vamos en la misma línea que el partido ha ido a nivel federal y por lo tanto estamos tranquilos estamos confiados de ese mandato que no le ha dado la ciudadanía navarra llevarlo a cabo

Voz 0831 35:02 insisten en que esta alternativa es la única posible para que el nacionalismo no sea la alternativa la derecha siempre Navarra grúa hay reconoce el liderazgo de los socialistas pero no se acaban de fiar una igual de

Voz 3 35:13 hemos pedido al Partido Socialista de Navarra un compromiso para que la historia que hemos vivido en el pasado no se repita en Navarra

Voz 0831 35:24 pesa en los posibles socios de Chivite lo ocurrido en dos mil siete cuando Zapatero vetó un acuerdo similar contacto exploratorio el de hoy sin resultado ni para ayuntamientos ni para Mesa del Parlamento

Voz 0194 35:35 Javier gracias Inma Carretero buenas noches qué tal buenas noches hay una clave importante aquí es que sea cual sea la decisión que tome el partido socialista lo van a tener que aprobar sus militantes en una consulta también si optan por facilitar un Gobierno de Navarra Suma

Voz 0806 35:49 sí porque el reglamento federal del PSOE dice que será obligatoria y vinculante la consulta a la militancia en el nivel territorial que corres

Voz 0436 35:57 pondrá en este caso en Navarra sobre

Voz 0806 35:59 el sentido del voto en una sesión de investidura que suponga facilitar el gobierno a otro partido político es muy específico este punto no es casual se incluyó en los documentos del PSOE porque el no es no de Pedro Sánchez para dejar gobernar a Mariano

Voz 0436 36:13 Rajoy fue el gran argumento con el que

Voz 0806 36:15 ganó las primarias y es verdad que hubo algunas cosas del modelo de partido que prometieron en primarias que luego matizaron pero esto dejaron igual así que los afiliados navarros tienen la última palabra sobre la aves

Voz 0436 36:26 atención que allanaría el camino a la investidura de Pedro

Voz 0806 36:29 Sánchez pero que volvería a dejar el Gobierno de Navarra en manos de la derecha tendrían que decidir esos militantes tras dos antecedentes dolorosos el de agosto de dos mil siete el verano en el que la dirección federal del PSOE frustró ese gobierno de los socialistas con la marcan local del PNV Izquierda Unida y en dos mil catorce después Alfredo Pérez Rubalcaba impidió una moción de censura así que en este caso las facilidades que pone Javier Esparza de UPN eh son distintas a la situación en la que se encuentra el PSOE que no es un tema para para nada sencillo para ella

Voz 0194 37:02 yo no sé si lo complejo del asunto tiene algo que ver con esa especie de apagón informativo que hay en el PSOE porque no hablan mucho

Voz 0806 37:08 realmente Pedro Sánchez ha impuesto el silencio desde el domingo por la noche decidieron desmarcarse oficialmente de la negociación de María Chivite desde entonces sólo han hablado de forma muy medida Carmen Calvo y José Luis Ábalos ambos rechazando cualquier acuerdo con Bayrou en el caso del ministro de Fomento poniendo el acento además en que hay que impedir los bloqueos lo decía en términos generales pero no van nada mal es argumento al caso de Navarra pero el peso está en pleno apagón informativo no quieren pasos en falso ni declaraciones que puedan volverse en contra en un momento

Voz 0436 37:41 gracias Inma gracias está un escalón Javier encerrado

Voz 0194 37:43 pero la ronda sigue mañana no era otro

Voz 0866 37:46 la larga jornada en Zarzuela hay aquí en el Congreso comenzará a las diez de la mañana con la presencia de Laura Borràs en nombre de Junts per cat los siguientes eran Jaume Assens en común pueden Santiago Abascal por parte de Vox Pablo Iglesias de Unidas Podemos después de comer a las cuatro y media será el turno allá de Albert Rivera después vendrá Pablo Casado cerrará esta primera ronda de consultas el presidente del Gobierno en funciones Pedro Sánchez ni Bildu y Esquerra Republicana recordaba

Voz 0194 38:10 Angels no han querido enviar representantes dos mañana lo contamos Javier hasta mañana

Voz 17 38:17 negociaciones en

Voz 1071 38:18 Pamplona en muchos otros sitios Nos haría falta un carrusel destacado el avance de PP y Ciutadans en Castilla y León o esa impresión tiene ya trasladado Teodoro García Egea que ha dicho que todo parece indicar que gobernarán juntos ambos partidos ordenó escenario desde luego viene a dar por hecho Francisco Igea el candidato de Ciudadanos para el que gobernar junto al PP supone la red género

Voz 30 38:38 acción las cosas van a cambiar los ciudadanos lo van a ver o dijimos antes podemos después de las elecciones y lo decimos ahora ese cambio severa severa en las medidas programáticas ese verá porque Ciudadanos algo

Voz 1071 38:54 Hernán las cosas van a cambiar cuando empiece a gobernar quién ha gobernado hasta ahora en Barcelona el candidato al Ayuntamiento de Esquerra Republicana Arnes Maragay para detiene los contactos con Ada Colau hasta que se aclare dice

Voz 3 39:07 de los como no define si no se oscureció

Voz 1071 39:12 mientras comunes no definan suposición no sube sigan su flirteo con el PSC y con Weitz parece oportuno decía abrir un paréntesis que ha dicho Maragall usando la expresión que ha precedido a tantísimas

Voz 3 39:24 rupturas matrimoniales como no está contando Pedro Sánchez los votos uno a uno por esa enchufismo

Voz 0194 39:30 ciencia que tiene para gobernar esta ahí rascando a ver quién le va a apoyar quién Sebastián quién vas decir que si quién va a decir que no claro los focos miran hacia Navarra porque además es un intercambio de cromos aún una especie de ir hablado una especie de hoy pensaba en aquel juego que sepan cómo apilados diez así que si sacas una pieza de se puede desmontar todo es un poco es esa sensación no que puede ser bueno en una comunidad puede fastidiar otra

Voz 0436 39:55 claro es que el tema de Navarra condiciona el apoyo del PNV a a Sánchez en Madrid dice y para que pudiera gobernar Navarra Suma los para los socialistas navarros deberían abstenerse es verdad que ha conseguido bastante más representación que el resto de las formaciones políticas pero veinte veinte diputados de cincuenta pero la única manera en que podrían gobernar es con la abstención del PSOE el PSOE ve al alcance de la mano el PSOE navarro poder gobernar ya a pesar en este sentido de la de la desautorización que ha habido desde Moncloa la ahí además había recordado ha recordado Inma lo que pasó con Zapatero de que ese pacto también por qué qué pasa cuál es la enorme dificultad que tiene los socialistas navarros para poder gobernar necesitan la abstención al menos la abstención debido hombre no deja de ser paradójico que Sánchez ponga reticencias a un acuerdo cuando el para la moción de censura recibió el apoyo de Bildu no sé qué problema tiene ahora para que los socialistas navarros uno en puridad para que los socialistas navarros con las riendas de del Gobierno de la Comunidad Foral con con con la abstención de Bildu el tuvo esos apoyos iba todo iba todo mi entrelazado va todo más sorprendido la celeridad de lo de Castilla y León ha sido muy rápido es verdad que había otra fórmula que era que Ciudadanos salía con con el PSOE era lo que le gustaba lo que prefería era la fórmula que prefería el candidato de Ciudadanos pero es verdad que desde el momento en que la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos estableció que el socio propietario era era el PP puede ser muy buena medida Francisco Igea se siente atrapado por por esa acuerdo de de del órgano superior de su partido pero en todo caso yo ya estaba hablando con gente del Partido Popular de Castilla y León era un poco lo que tú decías es que que en cuanto se mueva una piedra se pone es que todo depende de repente salta el acuerdo en el Ayuntamiento o en cualquier otro sitio yo iban cayendo las piezas en en una especie de Domino se ponen es que hasta que no se tengan todo cerrado en todos los sitios no sabemos realmente si si estos contactos que esta estas negociaciones que han abierto finalmente fructifican en acuerdos de gobierno

Voz 0283 42:00 si dices Cristina que por qué rechazar la abstención de Bildu en Navarra si la acepta la zona

Voz 0194 42:08 el Congreso la dice

Voz 0283 42:10 herencia es si te sale gratis son no

Voz 0436 42:13 yo creo que el amor pero casi nunca salen gratis pero necesarias

Voz 0283 42:17 no no no ni en Andalucía una con Vox y digo una cosa es aceptar una abstención de de de tres diputados Devil dúo de los que sean que no habría ningún problema pero si a cambio que por lo visto lo que está cambio Ésta es el dejar gobernar a Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona pues no se puede no lo puede aceptar el PSOE no efectivamente estamos en un circo de varias pistas exactamente tres en este caso Navarro que es el Ayuntamiento el Parlamento navarro os ha hecho el Gobierno navarro y el Congreso de los Diputados y entonces es es muy difícil

Voz 0436 42:54 a las que encajen las tres y sobre todo con

Voz 0283 42:56 a ver más a alrededor Vila

Voz 1587 43:00 bueno yo creo que el resultado de estas elecciones lo que demuestra es que hace falta más cintura y más capacidad de girar a un lado y otro poquito para otro sin dramatismos porque es que los números no dan entonces para desbloquear la situación es tendrá que pactar gente que pensaba que no pactaría nunca con con los que van a tener que pactar pero es que sino no habrá Gobierno sino no será muy difícil de hecho yo creo que el el PSOE la noche electoral estaba muy contento y tenía muchas razones para estar muy contento porque tenía un buen resultado en relación a la situación del propio PSOE no mucho tiempo atrás y sobre todo en relación a la debacle que habían sufrido el PP menos expectativas de menos un resultado peor del esperado de Ciudadanos no pero conforme van pasando los días se está viendo que la aritmética no acaba de cuadrar y entonces el el PSOE ahora tiene un problema de entrada tiene que ver qué qué quiere hacer con Podemos porque

Voz 0436 44:11 es verdad que Podemos no les resuelven

Voz 1587 44:14 la investidura pero tampoco por lo tanto ha dejado de ser una pieza

Voz 0436 44:19 diríamos a la que tenga que dar mucho

Voz 1587 44:22 las contrapartidas pero desde luego sin Podemos tampoco

Voz 0436 44:24 puede hacer nada es la base a partir de

Voz 1587 44:27 la cual luego sumar entonces bueno nos yo esta mañana hablaba con con con unos diputados del PSOE no los veía tan optimistas como los había visto hace

Voz 0436 44:38 hace mucho es que tampoco vistas la noche electoral que solo

Voz 0283 44:43 les ha llegado a hablar de gobierno voy no

Voz 0436 44:46 yo creo que ya eran conscientes por ejemplo Madrid otras efectivamente las locales y autonómicas dieciocho de abril veintiséis claro que son dos fechas pero

Voz 0283 45:03 protege a Pedro Sánchez precisamente está siendo dejar que se quemen no es decir recordad como Pablo Iglesias al principio salió como un miura con el gobierno de coalición y con sugerencias de ministerios etcétera Sánchez no sólo no dijo nada sino que empezó su ronda de consultas como si fuera el Rey con el PP con Ciudadanos y en tercer lugar Podemos es decir haya le mandó un mensaje

Voz 0194 45:29 claro hay que esperar a las elecciones municipales

Voz 0283 45:32 dado ya un está dejando que se que se cuela un poco en su salsa no y bueno acabarán pactando porque podemos ahora mismo no tendría ningún futuro sí sí

Voz 0194 45:43 con lo hacen Mila muy muy breve Colau por dónde crees que va a tirar

Voz 1587 45:47 bueno aquí estamos asistiendo a un juego de ajedrez durísimo eh con jugadas a tres

Voz 0436 45:55 muy bien lo que ha hecho

Voz 1587 45:58 lo de darle un ultimátum me ha parecido me ha sorprendido mucho porque me ha parecido que si quiere buscar una estrategia para crear una cierta complicidad con Ada Colau oí las bases de una confianza para hacer un pacto lo lo ha hecho fatal el presionando de esta manera no la ayuda ella a tomar la decisión creo que el problema es que es un movimiento desesperado yo creo que Maragall empieza a ver qué es elevado

Voz 0194 46:28 te puede puede no ser alcalde es elevar alcaldías a la vuelta seguimos

Voz 2 46:32 hora veinticinco

Voz 19 51:06 en el deporte siempre serán situaciones muy polémico