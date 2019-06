Hora 25 (05/06/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0247 00:00 zen de de de Villegas os hablaríamos de una crisis profunda ido un problema profundo en cada una de las organizaciones Mila

Voz 0283 00:07 un hombre yo es evidente que esto es una

Voz 1 00:12 es es es el cortafuegos que sea dicho antes pero que se hace de una manera en la que se intenta controlar los efectos del cortafuegos se hace con la aquiescencia de Echenique e más o menos diríamos complaciente o no no no parece que esté en guerra por por ese apartamiento le han dado la salida que tampoco es quitarlo del todo no le dan le dan un papel importante que está claro es que el líder se protege con este movimiento no las voces que están pidiendo una reflexión y hay medidas internas no sé si podemos ahora está para abrir ese melón todavía para hacer al mismo tiempo la crítica de los resultados y la negociación para posicionarse en la en el nuevo Gobierno en la nueva en la nueva legislatura la mayoría de Gobierno de la nueva legislatura no los líderes políticos han de tener mucho cuidado cuando qué momento eligen para para hacer según que debates porque si estás en una fase de regresión como es con los resultados que han tenido en las que se pueden pedir diríamos explicaciones cruzadas en las que ya ha habido una crisis profundísima con con la con con el distanciamiento con Errejón etc están jugando realmente el futuro de ese espacio político y por lo tanto se entiende que hagan todo lo posible para que diríamos ahora de momento la sangre no llegue al río luego tendrán que abordarlo seguro porque de la misma manera que fue una esperanza que creció mucho en un espacio que estaba huérfano de representación política en unos años determinados y que tuvo un crecimiento fulgurante el retroceso también ha sido muy importante eso no puede quedar ahí sin una sin sin sin un planteamiento

Voz 0283 02:14 yo voy a más y es que creo que que Pablo Iglesias ha ejercido el poder de una manera nada inteligente no no ha sabido calcular qué decisiones importantes como la purga hablando de purgas de Errejón anteriormente o la compra de su chalé le iban a causar un desgarro con respecto a la opinión pública yo creo que el punto de inflexión aparte de lo de rejones el chalé él cree que resuelve la crisis con una consulta las bases cayendo por qué las bases los militantes pueden respaldarle por por lealtad pero los votantes no lo a hacer porque no van a entender que este señor que nos convenció de que vivía en Vallecas en el piso de su abuela con la coleta ahí amarrada y tal pues está en un chalé de lujo un chalé punto

Voz 1 03:02 no

Voz 2 03:03 esta semana en una en una zona segura de sí sí sí

Voz 0283 03:11 bueno es una charla de muchos lo podrían comprar pero no la mayoría desde luego Iker eso reflejaba un abismo con respecto a las bases ya la imagen que él mismo había había colado en en los medios de comunicación no de su piso de que casi o la y tal entonces no ha sabido calcular no ha tenido inteligencia ir esto lo está pagando Ramones

Voz 0247 03:33 es una cosa que que padeció muy interesante decía que todas las formaciones políticas vive en mutaciones pero que en este caso se habían producido amputaciones ya es verdad que todas las formaciones políticas Nos ponemos saber cualquiera pues desde que empezó hombre no vamos unos hacia en años en el caso del PSOE pero desde que de que desde que empezaron ahora han ido cambiando el problema de Podemos es que ha quemado etapas de una manera muy rápida y se está produciendo una cierta recomposición del bipartidismo en la izquierda es decir el PSOE está empezando a recuperarse a costa de una formación

Voz 3 04:06 que yo le auguro ya luego a lo mejor esto no pasa pero que Yola auguró que acabará ocupando el lugar que ocupaba Izquierdo

Voz 0247 04:12 NIDA con lo mejor escasos veinte veintiún escaños cuando queda donde se iba el brote el voto muy cabreado con el PSOE iba y luego ya lo volvió a recuperar yo creo que ese fenómeno se están produciendo a la izquierda

Voz 1 04:24 de la misma manera que cuando se decía que el bipartidismo segundo y luego resultó que no era tan rápido yo ahora tampoco diría tan rápido que van las cosas volverán a ser como eran vamos a ver ha habido cambios muy profundos en en en el en el en no solamente en el escenario político ha habido cambios muy profundos en la mentalidad y sobre todo ha habido cambio generacional muy importante en política ha venido para quedarse que Podemos pueda reconducir la situación ahora y como esto pero desde luego yo no me no me me parece que es un poco precipitado porque fíjate al PSOE lo dábamos por hundido mucha gente lo daba por hundido hace muy poco y se ha recuperado la situación política vivimos unos tiempos de situación política muy volátil muy cambiante en el que el electorado está inquieto está confusos está busca busca respuestas que no encuentra mueve de un sitio para otro fíjate las derechas partidas en tres no

hora veinticinco tengo un problema

hora veinticinco

Ángels Barceló Milagros Pérez Oliva Cristina

Voz 0194 07:56 de la Hoz Berna González Harbour vamos a ir a Holanda para preguntarnos por un caso que están recogiendo muchos medios internacionales aunque no es exactamente

Voz 1071 08:03 muchos han contado la historia de diecisiete años murió el domingo

Voz 0194 08:08 en su casa hasta allí el hecho cierto

Voz 1071 08:10 se sabe también que había sufrido violaciones y abusos sexuales que tenía estés postraumático depresión

Voz 0194 08:16 sí ha dicho que es un caso de eutanasia pero eso es algo que en Holanda ya descartan vamos a saludar a nuestra compañera Iman reside en directo desde la llaman muy buenas noches hola buenas noches Nyman que es lo que ha ocurrido cuál es el caso

Voz 0188 08:28 pues lo que se sabes no al tenido siete años entre los once y los catorce había sufrido abusos sexuales ocultó esta información a sus padres pero después de las relaciones había cambiado radicalmente de actitud dejó de estudiar y se encerró en su casa un día su madre haciendo limpieza encontró un sobre de plástico lleno de cartas de despedida que no había escrito planeando ya su suicidio habías de ingresada en centros de atención psiquiátrica por temores a que ese auto lesionara pero nunca recibió realmente la ayuda que necesitaba para la depresión y el trauma las listas de espera para ingresar en un centro psiquiátrico juvenil son muy larga en este país se harto de esperar tenía anorexia de tardaron seis meses sin admitirla una química lo que

Voz 1 09:12 provocó que se temiera por su vida

Voz 0188 09:15 sólo los últimos dos años de su vida alimentándose con una sonda hace un año vino aquí a La Haya a una clínica para preguntar si le podían conceder la eutanasia pero le dijeron que no que era muy joven y que debía seguir con el tratamiento los médicos siguieron tratando la manteniéndola con vida pero de repente la semana pasada escribe un mensaje despidiéndose de sus seguidores de Instagram dijo por fin voy a descansar en un plazo máximo de diez días estaré muerta dijo adiós así a todo el mundo dejó de alimentarse a través de la sonda sus padres se comprometieron a no obligar la comer así estuvo varios días hasta que murió como se esperaba en un plazo máximo de diez días dado su grave estado de salud

Voz 0194 09:59 porque allí en Holanda Ayman están regulados la eutanasia y el suicidio asistido

Voz 0188 10:04 es el caso de esta joven se puede calificar como suicidio asistido porque realmente sus padres manteniendo una actitud pasiva la han ayudado a morir pero por supuesto no se puede llamar eutanasia que aquí en Holanda es legal desde el año dos mil dos se entiende como una muerte inducida siempre supervisada y autorizado por un médico profesional y en unas circunstancias en las que haya un dolor incurable e insoportable para la persona los niños de entre doce y dieciséis años pueden obtener también la eutanasia según la ley holandesa pero deben tener el permiso de sus padres sólo es en casos de enfermedades graves en cables y en las que lidian a diario con mucho dolor de hecho de los más de seis mil quinientos casos de eutanasia que hubo en Holanda el año pasado la mayoría fueron de cáncer no tratable y un número muy muy pequeño fue de trastornos psiquiátricos

Voz 0194 10:58 el imán es llamativo que este caso del que se está hablando en media Europa allí en Holanda apenas aparece en el debate público

Voz 0188 11:05 exacto el tema ha trascendido pero incluso de las fronteras de Europa la prensa internacional ha tergiversado este caso muchos se han apresurado tildan de eutanasia cuando desde el principio la información era muy limitada los titulares ninguno en holandés de cien que Holanda había autorizado la eutanasia a una menor de diecisiete años que ha sido víctima de abusos sexuales los detalles de la historia son de por sí bastante duros y que un médico pueda haber decidido poner fin a la vida de una persona que ha sufrido tanto ha sido un escándalo en el imaginario mediático la joven en ningún momento comentó que le fuera autorizada la eutanasia simplemente dijo que tras hablarlo con sus padres y los médicos decidió poner fin a su vida de hecho hace un momento la clínica de La Haya desbordada ya de las llamadas de los periodistas y de

Voz 0194 11:53 de de todos los países acaba de confiar

Voz 0188 11:56 Marc que no hubo humanas ya en el caso de no que murió porque dejó de comer de beber así que si aquí en Holanda el tema pasado totalmente desapercibido sólo un medio provincial confirmó que ha muerto aunque eso sí la historia del sufrimiento de esta de esta niña ya se conocía desde hace un año porque había escrito su propio autobús autobiografía en la que contaban los abusos la depresión el trago May denunciaba esas listas espera los psiquiátricos y la negativa de los médicos autorizar la eutanasia

Voz 0194 12:25 Mann muchísimas gracias lo hemos entendido perfectamente ha quedado claro gracias hasta luego era importante Berna entenderlo porque es verdad que a lo largo de todo el día hemos empezado con la versión de la eutanasia poco a poco se ha podido ir confirmando o no con muchas dificultades no se muchas dificultades que al final bueno pues había sido un suicidio vamos a decir asistido y había dejado de comer y los padres querían porque así lo había pedido ella que dejaran de alimentarla su situación hay que decir que ya era de extrema gravedad porque llevaba mucho tiempo metida en medio de un proceso de anorexia etc

Voz 0283 13:02 mira si ha sido la historia de un fallo periodístico que habrá que investigar porque parece que es a partir de de la traducción al inglés en algún medio en que salta para todos desde Australia Nueva Zelanda a Estados Unidos por ejemplo la versión de la eutanasia eso es una historia pero lo grave aquí es la situación de ella no a ver a mí me parece una historia de un fracaso diga dejando al margen el la cuestión periodística es la Historia fracaso de de una sociedad ha ocurrido en Holanda pero podía haber ocurrido en cualquier lado es una chica que ha sido sometida has sido violada desde los once años por distintas personas osea primero fue el primo después

Voz 1 13:43 los hombres

Voz 0283 13:45 y la sociedad ha sido incapaz de afrontar un tratamiento efectivo para esta persona un acompañamiento humano bueno y entonces es una historia de una desgracia y en última instancia ve un respeto a su voluntad es durísimo yo creo que nadie podemos imaginar como padres au como ciudadanos el permitir morir a una persona en en tales circunstancias pero pero claro la renuncia de esta persona cualquier deseo y posibilidad de vivir también debe ser comprendida Mila

Voz 1 14:21 yo creo que en este caso estamos ante dos reflexiones que podemos hacer unas la que hacía Berna no de de de como hay determinadas personas que tienen un sufrimiento tremendo o situación psicológica o psiquiátrica también por cómo esa vulnerabilidad que tiene ha sido agravada por circunstancias sociales gravísimas como en este caso el tema de los abusos y la y la la violación que sufrió ya cuando era adolescente la cuestión es que ella llegó a un punto en el que sufría depresión tenía anorexia no hemos de tampoco pensar que todos los casos que pudieran recibir la mejor asistencia se pueden salvar en la anorexia hay un diez por ciento de mortalidad de casos que han sido muy bien atendidos de familias que han hecho todo lo posible por estas chicas que acaban así porque es una enfermedad muy cruel tremenda cuando pasa ciertos límites de pérdida de noción de la realidad de pérdida de la percepción de realidad pues ya no hay nada que hacer perdona no

Voz 0194 15:34 yo diría que acaba de dar tiempo a que hable hable Cristina acaba Kamal

Voz 1 15:38 y en este caso lo dramático es que sus padres tenían dos opciones visto que se les había denegado la eutanasia porque la eutanasia psiquiátrica es muy complicada y este caso seguramente no cumplía los requisitos lo que hicieron fue acompañará lo que han hecho es acompañar a qué es lo que tenían que hacer porque lo contrario era de abandonarla dejar que ella se suicidara de mala manera en cualquier otra circunstancia

Voz 0247 16:03 aquí hay dos dos grandes cuestiones que las sociedades modernas tienen que afrontar que es la regulación de la eutanasia y el suicidio asistido eso es evidente y eso hay que afrontarlo ya versión esta legislatura entra España en en en ese debate afronta con seriedad con solvencia con los equipos de expertos bien como hay que hacer estas cosas pero yo me quedo con una cosa que ha hecho nuestra compañera cuando ha dicho literalmente nunca recibió la ayuda necesaria es verdad que puede haber unos índices de mortalidad de de depresión la depresión es uno de los grandes males de nuestro tiempo la anorexia pero que nos quedasen menos el consuelo de pensar que se hizo todo lo posible la el en todo momento todos aquello necesitaba claro el tema es eso lo terrible es que no recibió la asistencia que tendría que haber recibido ya lo mejor si se hubiese salvado su vida

Voz 0194 16:51 cada noche dedicamos estos minutos del programa saludar a una directora un director de periódico para que nos cuente su portada de mañana pero hoy en vez de un director vamos a saludar a un editor Fernando de Yarza muy buenas noches

Voz 9 17:01 muy buenas noches es el presidente del grupo Enel

Voz 0194 17:04 editor entre otros de veinte minutos el Heraldo de Aragón no Cinemanía ha sido elegido en Glasgow para presidir la Asociación Mundial de Editores de prensa primero enhorabuena segundo esos que supone

Voz 9 17:16 pues para empezar viajar mucho cosa que me preocupa mucho a mi madre porque soy mal comedor está muy preocupada y luego pues pues pues todo un orgullo representar a os España los actores españoles llevar la bandera de la libertad de pensáis dos de periodismo libre la verdad es que muy contento muy orgulloso algo de vértigo y bueno y muy contento porque es también un reconocimiento a todos los que formamos NO que yo tengo pues la suerte de ligueras

Voz 0194 17:48 es el primer español de hecho que preside esta asociación que representa a dieciocho mil publicaciones de ciento veinte países si le pregunto por los retos que tiene la prensa por delante nos queda programa piensa

Voz 9 17:58 sí pues hoy apasionante pero te invito a Zaragoza porque más contento que por la nominación de presidente estoy pueblos por haber conseguido traer del Congreso del año que viene que va a ser apasionante de la provincia mundial aquí a a Zaragoza España donde posó bueno debatir hemos en un momento en una encrucijada pues de muros de pago o de futuro de la prensa más amenazada que nunca Polo por nuestros enemigos de la libertad de prensa Hay que seguro que que que marca un punto pues muy importante en la definición del modelo futuro dos negarle el café

Voz 0194 18:33 el futuro del papel también va a estar ahí no en este congreso muy presente

Voz 9 18:36 sí pero pero bueno soy optimista porque bueno porque además en una casa que tiene ciento veinticinco años por cierto ochenta de ellos los ochenta últimos liderados por mujeres que pues pienso que es todavía una batalla que tenemos proliferar

Voz 0194 18:53 pues yo Fernando de Yarza no me queda más que felicitarle que queme apuntes en ese congreso que ahí voy a estar

Voz 9 19:01 muchísimas gracias y mucha suerte en un nuevo reto que lo que es tan exitoso como todos los que te propones Anger

Voz 10 19:07 compartimos vértigo los dos de acuerdo con un peso bien grande nos queda Sastre el cardenal el cuaderno de frases ayer claro

Voz 1071 19:15 hicimos la frase del Supremo en ese auto por el que el Tribunal frenar la exhumación de Franco del Valle de los Caídos el la frase en la que dicen que consideraban al dictador al que lo llaman dictador como jefe del Estado desde el año treinta el seis bueno ha habido muchas reacciones hoy significamos esta frase de Jueces para la Democracia su portavoz Ignacio González hablaba de sarcasmo

Voz 11 19:37 vamos con esta selección de de todo do Carmo que bueno pues eso la falta de sensibilidad que ya ya sea los hacia los familiares de las víctimas del franquismo y en cambio se trate de privilegiar como un interés superior el de la familia atlética

Voz 1071 20:00 sigamos con las frases de Donald Trump que después de esos días en Londres ha estado esta tarde en Irlanda se ha reunido en el aeropuerto cuando el presidente de ese país el presidente irlandés en un encuentro habrá sido breve pero parece de mucho contenido porque han hablado del Brexit de su impacto en la economía en una declaración previa a este encuentro entrada han sido las frases de Trump sobre las fronteras

Voz 0116 20:21 pues nosotros tenemos un problema en nuestra frontera en Estados Unidos y ustedes otro aquí sé que hay diferencias en cuanto al tema del Brexit y la frontera con Irlanda del Norte pero estoy seguro de que se va a solucionar no creo que el Brexit vaya a ser malo para Irlanda si esta ese problema de la frontera pero ya he dicho que creo que se va a solucionar de hecho creo que el Brexit puede ser muy bueno para Irlanda

Voz 1071 20:46 antes trampa había participado en la ceremonia con otros líderes en el sur de Inglaterra para conmemorar el setenta y cinco aniversario del desempleo

Voz 12 20:52 después de Normandía fue el seis de julio del año cuarenta y cuatro supuso el principio del fin de la Segunda Guerra Mundial ahí estaban líderes de dieciséis países aliados la mayoría también estaba la canciller Angela Merkel

Voz 1071 21:07 y trescientos veteranos en la operación murieron más de diez mil soldados

Voz 8 21:12 abrir emocionantes cantos de partisanos como este

Voz 1071 21:16 ha sido allí donde Trump ha leído la oración que escribió Franklin Delano Bruce Bell dedicó a las tropas su apelación para que Dios ayudará a los soldados orgullo de nuestra nación

Voz 8 21:28 Erika buena

Voz 13 21:34 Sara pone en Madrid

Voz 14 21:36 ya habían iniciado seguía esa oración una lucha para defender la República Nara lesión nuestra civilización y liberar concluye Roosevelt a una humanidad que Sofres imágenes en el contexto político que tenemos de la unidad de los líderes europeos mientras los presidentes de China y de Rusia brindaban con champán reunión en el Kremlin Putin

Voz 1071 21:56 han acordado medidas contra las restricciones a la exportación de la alta tecnología es decir medidas frente a las últimas decisiones precisamente de Donald de Bono aquellos atentos aquellos que cobren poco más del Salario Mínimo Interprofesional porque quizá les tienen que subir el sueldo y no lo saben avisado el sindicato Comisiones Obreras Secretario General vaya de que a miles de personas les corresponde que les suban el SMI que les suban la nómina como consecuencia de la subida del SMI por tanto es perfectamente posible que haya salarios netos de mil cien mil doscientos euros que necesiten que requiere ante una subida salarial como efecto de la subida del SMI no lo sepan revisen pues la creencia de que hay que pedírselo hay que mirar en Recursos Humanos la nómina y lo ver cuál es la parte que te llega por complementos y cuál es la base de la mina no era el día mundial de Medio Ambiente y que estamos ingiriendo al año unas cien mil partículas de micro plástico según la Asociación Americana de química que es lo que esto supone que los preguntado a Silvia la corte del CSIC

Voz 15 22:56 eso es la contaminación que digo que es la contaminación impedir que se produce por el uso muchos productos que utilizamos diariamente

Voz 1071 23:04 estamos hablando de pequeñísima piezas que se forman por ejemplo me de plástico ya degradación de las tres que da Ramoneda

Voz 16 23:11 con el dietario

Voz 17 23:15 no el tiempo parece como si se hubiera parado en la política española de la sobredosis de campaña electoral hemos pasado al tiempo congeladas las negociaciones por el reparto del poder en que nada es lo que parece hasta que el calendario impone la concreción de las alianzas y cada cual se coloca en su sitio el resultado de este largo periodo provisional es que las instituciones funcionen por inercia en los liderazgos están en la calle no en la toma de decisiones que se formen los gobiernos correspondientes en cada lugar y que vuelva a la política ya sin excusas y afronte los problemas de verdad del mismo modo que hay preguntas retóricas es decir inútiles porque sólo admiten una respuesta que todos sabemos cuál es hay propuestas políticas retóricas que todos sabemos que no tienen recorrido que cuando el juicio contra el proceso catalán está llegando a su final al presidente Torras se le ocurre pedir una reunión urgente al presidente Sánchez para hablar de la situación de los presos y toda represión Torres no ignora que Sánchez sólo le puede dar una respuesta no en el momento en que el Tribunal Supremo tiene que decidir el desenlace del procedimiento el presidente del Gobierno uno puede entrar en algo que sería interpretado como una interferencia en la independencia del Poder Judicial Torralbo sabe y sin embargo pide la Reunión torreznos de política sino que juega a hacer política y eso Sartre lo llamaba malas eh el reto cruzado entre Esquerra y PSC que impide que el tripartito de izquierdas gobierne Barcelona hace que ahora todo dependa de una decisión de Ada Colau ella tiene la palabra si se decide a proponer a las bases de su partido un gobierno entre los comunes y el PSC con toda probabilidad será alcaldesa con los votos de los socios en las papeletas ofrecidas Corvallis Maragall un lo ve venir y por eso congelado cualquier negociación

Voz 18 25:01 este terminamos aquí Milagros Pérez Oliva Cristina de la Hoz Berna González Harbour buenas noches adiós buenas semana las tres Sastre nosotros volvemos mañana mañana a partir de las ocho como siempre que estaremos contando todo lo que ha pasado con el análisis pertinente que tengan feliz noche

sí hora veinticinco Ángels Barceló servicios informativos

