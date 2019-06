Hora 25 (06/06/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1 00:00 así que todo pasa por Navarra más que un debate de

Voz 0194 00:02 vestiduras va a ser un chupinazo son las

Voz 1 00:05 son las siete en Canarias

Voz 3 00:13 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 00:29 hola buenas tardes el PP allana todavía más la investidura de Pedro Sánchez y avala que Navarra Suma la coalición de la que forma parte en Navarra se abstenga en el debate de investidura si a cambio consigue el Gobierno de Navarra Pablo Casado

Voz 0522 00:41 nosotros no estamos en contra de que Navarra Suma se puede ascender en esta investidura nosotros eh como parte de la coalición eh nos vamos a poner ningún impedimento sobre todo si esto facilita que Navarra Suma gobierne tanto en el Gobierno foral como en la alcaldía de Pamplona consideramos caras absolutamente esencial para la unidad nacional para el respeto de las libertades públicas tanto en Navarra como en el País Vasco

Voz 0194 01:08 el líder del PP ha sido el penúltimo en pasar por la Zarzuela después Aído Pedro Sánchez que comparecerá en Moncloa las ocho y media antes Albert Rivera que ha trasladado al Rey que el candidato del PSOE no contará con la abstención de su partido para salir elegido

Voz 0522 01:20 que ciudadanos sino podía gobernar sino

Voz 0040 01:23 el cabeza vamos un gobierno España asumiría el resultado como demócratas estaríamos en la oposición no apoyaríamos la investidura en este caso de único candidato que puede ser presidente Gobierno Pedro Sánchez pero haremos una oposición firme al Gobierno ilegal

Voz 0194 01:37 a los españoles tanto Rivera como Casado han pedido Sánchez que no demore más la formación de un nuevo gobierno ahora que sabemos que los tres diputados de Jones para Cataluña no van a renunciar a sus actas la mayoría necesaria en segunda votación queda fijada en ciento setenta y tres si es siempre que los diputados de UPN se abstengan tal y como propuso ayer Javier José Luis Ábalos es el secretario de Organización del PSOE

Voz 4 01:58 hay propuestas parece muy responsable muy sensata pero nunca de ser a cambio de porque entonces lo que estaríamos cuestionando es estaríamos nuevamente poniendo en valor nuestros intereses partidistas

Voz 0194 02:12 pero María Chivite la secretaria general del PSOE en Navarra siguen negociando su acuerdo cuatro pese a que el contexto es cada vez más comprometido para sus aspiraciones y Podemos sigue esperando la llamada del presidente en funciones Pablo Iglesias ha contado hoy que lleva dos semanas sin hablar con Pedro Sánchez y ha defendido que lo urgente es hablar de contenidos Hinault de personas Pablo Iglesias

Voz 0522 02:31 no que lo primero es hablar de mis tras ni de ministros lo primero es hablar de un programa y después de hablar de un programa ya hay que hablar de los equipos y ahí por nuestra parte no va a haber ningún veto al Partido Socialista yo estoy convencido que el Partido Socialista no harán ningún veto porque creo que que la época de los vetos en España se ha terminado

Voz 0194 02:52 y más allá de la política las historias de la gente que nos deja este jueves Pedró

Voz 1715 02:56 por ejemplo historias de trabajadores de hospitales públicos de la Comunidad de Madrid que se quejan del pésimo estado en el que le llega la lencería hospitalaria después de pasar por la lavandería sábanas sucias ropas rotas inservibles esta tarde hemos hablado en La Ser en Madrid con una empleada de la lavandería central

Voz 5 03:10 las viéndole actrices algo que tienen y no queremos que que no juegan es arropa yo no quiero que me coman esas ropa ni desde un camino

Voz 6 03:19 vamos a una manta a una funda una hasta

Voz 1715 03:23 el Gobierno autonómico el Gobierno de la Comunidad de Madrid reconoce que ha tenido que sancionar en alguna ocasión a la empresa concesionaria por incumplir el contrato hice fue ha sido enterrada hoy en Gran Canaria era una niña murió cuando su madre las perdido al bajar de una patera establece fora ha sido enterrada con la dignidad que merece todo el mundo su lápida este asunto

Voz 7 03:40 un encierro de himno a esta niña un entierro en el que estuviera a su nombre estuviera a su madre y era un hecho excepcional las niñas ajenas a su madre llamada a llamarlo por dignificar también la la situación de las personas que muchas veces quedan en olvido ya la muerte prácticamente no está inmunizado ante ella

Voz 0194 04:00 a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes buenas

Voz 0919 04:03 tarde de la selección española de fútbol va a comenzar un entrenamiento ahora en las Islas Feroe víspera del partido de clasificación para la Eurocopa que van a jugar mañana todavía sin el seleccionador Luis Enrique en el banquillo dirigirá al equipo Robert Moreno que eso sí acaba de decir que la alineación la hará lucho en la distancia

Voz 0658 04:18 aunque ves que Luis Enrique es una persona muy enérgica y es muy líder eh lo consensuado con nosotros entonces en cualquier situación se consensuó a las cosas entonces

Voz 0522 04:28 la la elaboración de esta de esta ley

Voz 0658 04:30 creación evidentemente la la empieza a marcar él pero nos va pregunta móvil

Voz 0919 04:34 viento en el mercado de entrenadores el Betis ha anunciado la contratación de Rubi que será técnico verdiblanco hasta el año dos mil veintidós Le sustituye en el banquillo del Espanyol David Gallego

Voz 0194 04:43 si el tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes

Voz 0978 04:46 mucha precaución las próximas horas en Galicia y el litoral cantábrico ya que la borrasca que en las últimas horas ha provocado rachas de más de ciento treinta kilómetros por hora se irá desplazando lentamente pegada al Cantábrico hacia el este dando lugar a una situación complicada

Voz 1715 05:00 en todo el norte de Galicia Cantabria

Voz 0978 05:02 también Asturias llegará un poco más debilitada al País Vasco también durante la noche esperamos lluvia en prácticamente toda la mitad oeste de la península y el Cantábrico pero ya sin grandes acumulaciones de agua en el resto del país situación mucho más plácida mañana además volver a hacer mucho sol con ambiente un poco fresco a primeras horas durante la tarde al sol ambiente agradable un poco cálido en el centro y sur de la península empieza ahora

Voz 1 05:25 edifico Pedro vamos hablar del vídeo viral

Voz 1715 05:28 del día lo publicado en Instagram la pareja de un director de la Junta de Andalucía

Voz 1 05:32 a ello contaba en ese vídeo que visitaba por primera vez su despacho estaba adentro a él se debe dentro trabajando o haciendo como que tengo que hacer

Voz 8 05:50 sí vamos a hacer un poquito de retoque de decoración en alguna parte pero

Voz 1 05:58 vamos a hacer alguna cambio en la decoración retoque en algunas partes del día bueno ella retirado el vídeo ha pedido disculpas la Junta de Andalucía cree que el asunto está ya zanjado

Voz 9 06:16 tengo un problema no pudo afeitar me para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño veo pero esto tiene solución cariño está muy cerca

Voz 1 06:25 tímbrica por tenemos más de sesenta tiendas

Voz 10 06:28 cadete para quisimos encuentres la solución que necesitas Bin

Voz 0658 06:31 pura herramientas requería todo con la garantía al servicio del grupo El Corte Inglés Víctor que arreglamos hoy

Voz 11 06:40 hoy vence estén pequeñez que sólo conciben

Voz 12 06:43 dominio Iñaki Gabilondo buenos días Almudena Grandes qué tal un el Jabois bienvenido Argelia que al buenos días buenos días

Voz 1880 06:49 José Antonio P José María Izquierdo en el resto

Voz 11 06:51 hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido Cadena SER

Voz 13 06:57 buenos días vecinos buenos días Juan oye ya he visto que te has puesto alarma qué tal es que estamos pensando en ponemos un apunte de la ni te lo pienses no veas la tranquilidad que te da pero no es muy caro que va merece la pena meterse en la web y lo calcula en un momento además si quieres te la ponen en el mismo día

Voz 10 07:12 en Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calculan una INEM Securitas Direct punto es recuerdo novecientos ciento trece ciento trece

Voz 3 07:22 cadena SER Hora veinticinco

Voz 11 07:27 bueno pelo blanco siete minutos

Voz 1715 07:31 siete y siete minutos en Canarias vamos a empezar por lo último por las comparecencias en el Congreso de los Diputados esta tarde después de verse con el Rey de los líderes del Partido Popular de ciudadanos los dos han confirmado lo que parecía evidente que iba a ocurrir ninguno va a apoyar ninguno va facilitó dar la investidura de Pedro Sánchez así que va a haber que hacer otras cuentas y en este sentido hoy tanto Pablo Casado como Albert Rivera han verbalizado lo que hasta ahora ya se sabía que ninguno de esos dos partidos pese a formar parte de la coalición Navarra Suma se van a oponer que los diputados de UPN los diputados de Navarra Suma se abstengan en el debate de investidura sí si Pedro Sánchez ha hecho los deberes pueda salir elegido gracias a la abstención de los diputados de UPN dicen tanto Albert Rivera como Pablo Casado que en Navarra se ha convertido en una cuestión nacional te así que entenderían esa abstención en Madrid a cambio de la abstención del PSOE Navarra a cambio de que Navarra Suma gobierna en la Comunidad Foral vamos a resumir la comparecencia de Pablo Casado y Albert Rivera con Adrián Prado

Voz 0760 08:35 el líder el PP lo de Hamás que claro ellos no van a poner ningún impedimento si eso es bueno

Voz 14 08:39 la Navarra nosotros eh como parte de la coalición eh nos vamos a poner ningún impedimento sobre todo si esto facilita que Navarra suba gobierne tanto en el Gobierno foral como en la alcaldía de Pamplona consideramos caras absolutamente esencial para la unidad nacional

Voz 0760 08:56 en la misma línea Albert Rivera líder de Ciudadanos cree que estamos ante una cuestión de Estado insisto

Voz 0040 09:01 no me parece una cuestión de Estado no tiene ningún sentido que esto entre una especie de cambio de cromos no lo es Navarra es una cuestión de Estado y cualquier partido que quiera gobernar España o cualquier presidente que quiera pretende ser presidente esta nación debería tener claro que nunca se puede entregar un pacto a Batasuna antes que dejar gobernar a los constitucionalistas en Navarra

Voz 0760 09:20 ambos coinciden en su no a la investidura de Sánchez al igual que el presidente de Vox Santiago Abascal

Voz 0522 09:24 tal que no votaremos a favor de la investidura de Pedro Sánchez pero que apoyaremos la acción de gobierno de cualquier Gobierno dispuesto a restaurar el orden constitucional en Cataluña y aplicar el artículo ciento cincuenta y cinco de la Constitución

Voz 0760 09:39 que justifica ese no insistiendo en que creen que Sánchez no va a hacer ninguna rectificación de sus políticas como para que pudieran cambiar de opinión

Voz 1715 09:47 se Adrián la presidenta del Congreso ha marchado al Palacio de la Zarzuela para que una vez terminada la ronda el Rey le informe de la persona que va a contar con el encargo de intentar la investidura Pedro Sánchez que ha convocado ya una comparecencia a las ocho y media en el Palacio de la Moncloa como presidente en funciones candidato a la investidura así que habrá que esperar a ver lo que diga a Pedro Sánchez que por cierto hasta hace unos minutos tenía previsto no hablar pese a todo bueno Pablo Iglesias ha acudido también hoy a La Moncloa a la Zarzuela perdón ha pedido negociar programas antes que cargos pero ha insistido en que lo mejor sería un gobierno de coalición para evitar dice que Sánchez caiga en manos de la derecha del Ibex Mariela Rubio así es Iglesias aseguraba que en dos semanas no

Voz 1 10:33 ha tenido ni un solo contacto con Sánchez e insistía en que su grupo no ha cambiado su posición inicial quiere un gobierno de coalición con representación proporcional eso sí Iglesias ha evitado dar un ultimátum a Sánchez respondiendo así a la pregunta de si está dispuesto a no apoyar la investidura de Sánchez sí Unidas Podemos no entra en el Gobierno

Voz 0919 10:50 no hay acuerdo de coalición Unidas Podemos otra no

Voz 0522 10:53 no concibo como hipótesis que alguien vaya una investidura sin tener previamente cerrado los apoyos

Voz 1 10:59 que es entrar en el Gobierno pues Iglesias ha esquivado la pregunta ya ha insistido en que lo primero va a ser cerrar un acuerdo programático con medidas como la subida del salario mínimo mil doscientos euros o la rebaja de la jornada laboral a treinta y cuatro horas

Voz 0522 11:11 lo primero es hablar de mis tras ni de ministros quién se ha pronunciado sobre posibles fórmulas de

Voz 1 11:16 ese gobierno de coalición ha sido Jaume Assens de En Comú Podem

Voz 0522 11:19 puede haber un ministro o partido político pero después los secretarios generales ser de otro partido político o escogidos por otro partido político también puede pasar por una vicepresidencia puede pasar también por por ponernos de acuerdo con la designación de diferentes cargos institucionales

Voz 1 11:36 el líder de Podemos ha asegurado que espera una negociación difícil muy larga pero en la que no haya vetos ni sobre los nombres que proponga Unidos Podemos ni tampoco los que proponga el PSOE

Voz 1715 11:45 también ha acudido al Palacio de la Zarzuela la representante de catalán

Voz 1 11:49 Muñoz hizo uno que contado fuera de lo que ocurre

Voz 1715 11:51 pido dentro Laura Borràs sea trasladado puñado de reproches al Rey

Voz 0419 11:55 en la conversación hemos podido hablar de distintas cosas yo le he dicho que los catalanes no tenemos rey pero yo acudía hoy a ver al Rey de España precisamente porque se había manifestado como un actor político relevante a partir del uno de octubre

Voz 1715 12:11 pero el caso es que en el puzzle de la investidura poco a poco van encajando algunas piezas no son todas el pude no está completo pero poco a poco se va formando Laura Borràs ha confirmado que los tres diputados presos de Cataluña no van a renunciar a sus actas

Voz 0419 12:27 Ellos ya dijeron que no estaban dispuestos a renunciar a su acto a su acta porque el hecho de presentarse a unas elecciones no era un gesto simbólico para ellos por lo tanto evidentemente no no no tenemos ninguna autoridad moral para pedirles que anticipen una sentencia que eventualmente les inhabilite a la hora de renunciar al acta es un acto personal que deberían de hacer ellos y que insisto es extraordinariamente doloroso porque no se tiene en cuenta sus derechos políticos

Voz 1715 12:57 bueno sí esos tres diputados no renuncian al acta la mayoría simple necesaria para investir a Pedro Sánchez en la segunda votación sería de ciento setenta y tres síes pero siempre que UPN los diputados de Navarra Suma se abstuvieran hemos escuchado que tanto PP como ciudadanos entenderán esa abstención es la abstención que ayer ofreció al presidente de UPN el secretario de organización del PSOE José Luis Ábalos ha sido hoy especialmente elogioso con el gesto de ese partido

Voz 4 13:24 propuesta de uno y me parece muy responsable muy sensata pero nunca de ser a cambio de corrimientos de lo que estaríamos cuestionando es estaríamos nuevamente poniendo en valor nuestros intereses partidistas sin apoya yo gobierno yo a su vez procuro es al país no me parece que deba ser a cambio de nada

Voz 1715 13:43 bueno así que a todos les parece bien la abstención de Navarra Suma al PP a Ciudadanos muy sensata decía José Luis Ábalos queda por saber qué piensa el PNV los seis votos del PNV serán importantes para la investidura pero el PNV también anda en las negociaciones en Navarra para conseguir gobernar en fin María Chivite ha mantenido hoy Suu según no contacto en la ronda que ayer hoy ha visto con Podemos mañana lo hará con Izquierda Ezkerra ella sigue con su agenda como si no le llegaran las señales de lo que puede pasar es que le obliguen no renunciar al Gobierno navarro si es que finalmente consigue un acuerdo a cuatro si es que finalmente Bildu se presta a facilitarlo en Andalucía Vox ha hecho lo que había anunciado que iba a hacer presentar casi sobre la bocina una enmienda a la totalidad a los Presupuestos Alejandro Hernández portavoz de Vox Juan Marín vicepresidenta de la Junta

Voz 15 14:32 si nosotros no presentamos la la enmienda es cuando efectivamente nos quedaríamos sin posibilidades de seguir trabajando en pos de lo que nosotros buscamos que es unos presupuestos pues que refleje lo que son nuestras posiciones políticas ha bloqueado un Gobierno

Voz 1017 14:52 que no saquen adelante las cuentas publica que presente una enmienda a la totalidad este gobierno un gobierno sólido de cuarenta y siete escaños formada por dos fuerzas políticas

Voz 1715 15:01 o sea haya algo de lo que se habla hoy en esa comunidad es de un vídeo Un vídeo que grabó la pareja del director general de la Agencia Andaluza de Educación

Voz 0040 15:11 a la gente

Voz 0522 15:13 en alimentos

Voz 0040 15:14 que todavía no había trabajo

Voz 1715 15:17 pero el vídeo empieza así ella está llegando a la agencia de Manuel Manuel es Manuel Cortés Romero ese vicio termina anunciando que habrá una reforma cambios en la decoración del despacho que no termina de gustarle vamos a Málaga Jesús Sánchez

Voz 16 15:31 era casi la hora de comer Virginia Moreno visita al despacho oficial de su pareja director general de Educación de la Junta en Sevilla a Manuel Cortés no lo escuchamos en el vídeo hay así cree que la dependencia necesita una reforma decorativa busca hacer

Voz 8 15:47 la crítica ahí sí vamos a hacer un poquito de retoques de decoración en algunas partes pero

Voz 16 15:58 el vídeo de un minuto se ha hecho viral ella ha terminado retirándose pidiendo disculpas dice ahora que fue desafortunado grabarlo y publicarlo fuentes de la Junta lamentan el error dan por zanjado el asunto

Voz 1715 16:09 diálogo más para cerrar este capítulo la resistencia de algunos diputados diez en concreto a ser del todo transparentes diez parlamentarios que todavía no han presentado su declaración de bienes más allá del gusto por el cotilleo saber lo que tienen cuando empieza la legislatura es muy valioso para compararlo con lo que tengan cuando acabe la legislatura pero hay algunos datos llamativos desde los dieciséis euros en el banco de Juan José Cortés diputado del PP a los cincuenta y tres millones de euros en patrimonio que declara Marcos de Quinto diputado de Ciudadanos Javier

Voz 0907 16:41 seis de los dieciséis mil euros de derechos que ganó Pedro Sánchez el año pasado hasta la hipoteca de doscientos treinta y cuatro mil que tiene que pagar Pablo Casado pasando por por ejemplo el sueldo de Ciudadanos de cuarenta y ocho mil euros del Congreso de cuarenta y un mil que ganó Albert Rivera Pablo Iglesias declara por ejemplo tener el banco ciento diez mil euros Irene Montero ciento cuarenta y tres mil Abascal afirma que es dueño de Hungría Commander de una moto de alta cilindrada Oriol Junqueras ahora juzgado en el Supremo y que lleva más de un año en la cárcel ganó veintinueve mil euros Ésta es una parte de los intereses económicos que han declarado estos diputados en el Congreso una declaración obligatoria aunque no es pública por ejemplo en el caso de once diputados que no la han presentado todavía

Voz 11 17:26 hora veinticinco me encanta el movimiento del seísmo por la mañana siendo de libre directo ese supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 9 17:41 consulta condiciones el y métrica punto com compañía Bankinter qué relación tiene con la televisión por esto

Voz 0419 17:47 producción de televisiones cuenta sin el programa de tu vida el concurso de tu vida la serie a tú diste enganchado mañana no puedo casa favorito tu presentador presentado la favorita lo presentó duro desde de Dior ha cambiado tu forma de ver la televisión ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el whatsapp del programa el seis ocho uno cero uno seis siete

Voz 0522 18:12 tres esta noche mucha tela el paro de la SER a partir de once inicial del faro Mara Torres

Voz 11 18:21 mira para mí el verano es tomar el sol Imasol sudaba hasta que la arena se me parece como si fuese velcro es madrugar más que cuando vas a trabajar para poder coger un buen sitio en la playa así que si me pregunta si me gusta el verano te diré que el verano

Voz 17 18:34 el verano me flipa todo el mundo gira que llegue el verano aunque sólo sea por el extra de verano de la ONCE el quince de agosto veinte millones de euros que ellos de cien mil euros porque el extra de verano de la ONCE ya está a la venta

Voz 3 18:49 cadena SER Hora veinticinco

Voz 11 18:56 Pedro Blanco economías

Voz 1715 18:58 asimismo del Banco Central Europeo la inquietud por los síntomas de ralentización de la economía los daños que está causando a nivel global las guerras comerciales que emprende Donald Trump hoy el BCE ha decidido retrasar la subida prevista de los tipos de interés vamos a Alemania Carmen Viñas buenas tardes

Voz 0391 19:14 la situación económica de la zona euro empeora ahí el Banco Central Europeo no quiere arriesgarse por eso ha decidido mantener los tipos de interés al cero por ciento como hasta ahora al menos hasta la primera mitad de dos mil veinte un retraso que mantendrá el precio del dinero en su mínimo histórico como lleva desde marzo de dos mil dieciséis para disgusto de la banca esta es la segunda B cero que va de año que el Banco Central Europeo pues pone una posible subida de los tipos de interés a fin de amortiguar este inesperado revés el consejo de gobierno del BCE ha dado algunos detalles sobre la inyección de liquidez que anunció en marzo y con la que quiere apoyar a los bancos con unas condiciones de interés bastante generosas

Voz 0919 19:50 es un lounge en News

Voz 18 19:53 es ciego en el vencía de su presidente Mario Draghi que el BCE concederá

Voz 0391 19:57 préstamos a dos años en condiciones ventajosas que se conoce como Te electro en el lenguaje especializado el objetivo es impulsar el crédito de este modo impulsa el crecimiento económico y la inflación

Voz 1715 20:09 hasta que el Banco Central Europeo habló las bolsas mostraban cierta alegría subían y no poco pero por la tarde han perdido todo lo que ganaban sobre todo los bancos algunos han dado un buen batacazo el Sabadell ha perdido un cinco por ciento Iván que a un cuatro coma dos

Voz 11 20:23 otras historias de jueves algo que venimos con

Voz 1715 20:25 dando desde primera hora de la mañana las quejas del personal que trabaja en hospitales de la Comunidad de Madrid las quejas por las pésimas condiciones en las que real Biden parte del material textil que usan sábanas sucias pese que vienen de la lavandería prendas rotas lencería inservible el servicio de lavandería está externalizado la comunidad reconoce que sí que he tenido que sancionar a la empresa por incumplir el contrato Radio Madrid Teresa Rubio

Voz 1933 20:49 la sanción no está en tres ocasiones pero antes de dos mil quince Desde entonces nada no porque la ropa esté en buen estado sino porque según el pliego de condiciones la empresa Il Unión tiene derecho a entregar hasta el cuarenta por ciento de la ropa mal sin que le llamen la atención

Voz 1880 21:02 no se deja la cara de vergüenza a la abrir unas sabe

Voz 19 21:05 lo que está con manchas de Beta Dine de Peace

Voz 20 21:08 sí ha visto una sábana y estaba llena de Caja de este de titadyne rota con sangre aquí hubo ya un día o dos que no hemos podido cambia ropa a los mandos porque no había en todo

Voz 1933 21:23 en las tres auditorias del servicio a las que hemos tenido acceso se rescatan lo mismo el treinta y cinco por ciento de la ropa que sale de la lavandería central se encuentran estado no utilizable y así en ese estado no utilizable llega a los hospitales la Comunidad de Madrid iba a sacar un nuevo concurso antes de que acabe el año

Voz 1715 21:39 en medio de la desgracia un gesto de humanidad el entierro de esa niña que murió después de que su madre la perdieran el mar bajar de la patera en la que había llegado la Costa ha sido enterrada en una lápida esa lápida tiene su nombre Hinault el anonimato o el número que suele acompañar a los inmigrantes que mueve Nicolás Castellano

Voz 1620 21:58 todos los compañeros del centro donde está acogida a Ruud desde la tragedia de manera improvisada centenares de vecinos han despedido a se fuera en una iglesia del sureste de Gran Canaria ante de acompañar el pequeño féretro blanco hasta el cementerio esta mamá marfileña de veintiséis años ha podido velar y enterrar a su única hija de trece meses de colocar en su lápida a su nombre es una de las contadas excepciones en treinta años de

Voz 1 22:19 muertes en la costa española en la que un bebé ahogado

Voz 1620 22:21 en una frágil se ha identificado Juan Carlos Lorenzo coordinador de CEAR en Canarias

Voz 7 22:26 a un entierro digno a esta niña un entierro en el que estuviera a su nombre tuviera su madre y la niña Anza llamada a su madre que llama a llamarlo por dignificar también la situación de las personas en que muchas veces quedan en olvido ya prácticamente no estamos inmunizados ante ella

Voz 1620 22:46 Rudy suprima Justine también fallecida sufrieron golpes y abusos sexuales en la patera la diligencia del juzgado para proteger a la madre sacándolas de la comisaría

Voz 0194 22:54 pues cerrada y la colaboración entre las

Voz 1620 22:57 DNI CEAR han permitido dignificar la memoria de la pequeña

Voz 1715 23:00 coger alerta que formula la Comisión Europea a los nuevos tiempos en el tráfico de drogas compra en el mercado digital reparto a través de Mensajeros uso de redes sociales aplicaciones encriptados Marino Lorenzo

Voz 0259 23:10 traficantes han entrado en el mercado de la Internet hay usan también nuevos métodos de distribución de la cocaína la V edición utilizan servicios telefónicos que disponen de Mensajeros para ofrecer una entrega rápida y flexible el informe europeo sobre drogas dos mil diecinueve alerta de la digitalización el narcotráfico Dimitris bulos es el comisario comunitario de interior

Voz 21 23:32 Drac de pedir Small la entrega de drogas está cada vez más digitalizada con nuevos canales de distribución emergentes incluyendo en Internet las redes sociales aplicaciones de mensajería encriptada

Voz 0919 23:43 Robert más

Voz 0259 23:46 el estudio también alerta de que España sigue siendo el segundo país de mayor consumo de cocaína por detrás de Bélgica por delante de Holanda hay del Rey

Voz 1 23:54 unido al día aunque parezca un juego de palabras que no lo es hoy en la cara B el día ve servidor servidores la pera

Voz 1880 24:00 qué queda hasta bonito no es vía den la carabela a día de hoy se cumple setenta y cinco años del desembarco de Normandía y aunque creemos que sabemos mucho sobre ese día de gracias al cine sobretodo vamos a conocer muchos más detalles de aquel seis de junio de mil novecientos cuarenta y cuatro nos va a ayudar hacerlo opera Cardona que es investigador escritor y además acaba de publicar lo que nunca te han contado del día D y estas son las trompetas de los actos conmemorativos en la jornada de hoy en Normandía también hablaremos de ellos del cine de las músicas de la época como siempre sobre las nueve y media una cosa así en la Carles

Voz 1 24:36 tenemos tertulia si hoy los tertulianos andaban liados no tenemos claves se las guardan en las aportarán a partir de las nueve nos van a acompañar Neus Tomàs Carlos Cué y Javier Aroca ellos conocer los encargados de aportar la reflexión y el análisis en este jueves de junio ocho veinticinco siete y veinticinco en Canarias

Voz 1880 25:05 buenas tardes PP y Vox cordiales pero sin ciudadanos los candidatos de los dos partidos han salido de su primera reunión para buscar un acuerdo con buena sintonía pero sin avances no se ha hablado de programa de gobierno ni de la Mesa de la Asamblea la candidata del PP Isabel Díaz Ayuso reconoce que está todo muy abierto hemos hablado de que tenemos que ganar entre los tres grupos para todo pero todavía no hemos avanzado nada queremos también hara conciudadanos también queremos lo hemos todos con todos está todo muy abierto y es que en esta reunión no ha estado ciudadanos al que la candidata de Vox Rocío Monasterio insiste tiene que sentarse

Voz 0522 25:39 yo creo que los tres conseguiremos llegar a un acuerdo porque tenemos que entender que en una negociación tienen que ceder las tres partes nosotros por supuesto estamos dispuestos a ceder en cosas pero lo primero que hay que hacer es sentarse en una mesa a negociar con todas las

Voz 1880 25:53 PP y Vox sólo suman cuarenta y dos diputados y Ayuso quiere ser presidenta tendrá que conseguir que Ciudadanos se siente con Vox el candidato de la formación naranja Ignacio Aguado sí ha dialogado hoy con Ángel Gabilondo

Voz 0194 26:03 las opciones del Partido Socialista de reconquistar la comunidad

Voz 1880 26:06 son prácticamente nulas porque Ciudadanos tampoco quiere pactar con ellos el propio Gabilondo lo reconocía esta mañana se mostraba pesimista sobre sus posibilidades

Voz 0175 26:14 yo considero que todo va mal si de las dos reuniones que hemos tenido hasta ahora en ninguna de las dos de logrado la mayoría suficiente para la consolida así que va todo muy bien sea yo soy ingenuo pero con disimulo es decir yo no puedo si voy con el Partido Popular dice el Partido Popular que no va a apoyar con conciudadanos y te quiero no apoyar pues todo va como va es decir mal

Voz 1880 26:38 Gabilondo se reunirá mañana con los candidatos de Vox Rocío Monasterio iré más Madrid Íñigo Errejón en la capital Más Madrid asegura que seguirá dialogando hasta el último día para alcanzar un acuerdo de gobierno en el Ayuntamiento de la capital después de que la plataforma Carmena fuera la más votada en las pasadas elecciones la delegada de Medio Ambiente en funciones Inés Sabanés advierte eso sí que no se sentarán con la extrema de

Voz 5 26:57 yo os digo que hasta el último momento hasta que se produzcan las votaciones los diálogos se tienen que producir y ha dicho cuál es nuestro límite nosotros no dialogamos

Voz 7 27:07 con fuerzas de ultraderecha

Voz 0522 27:09 y la izquierda

Voz 5 27:10 no sólo la izquierda sino quién ha obtenido la mayoría tiene que efectivamente seguir peleando sabiendo que hay unas fuerzas mayoritarias que no he tenido la mala

Voz 7 27:20 yo diría que que por tanto

Voz 5 27:23 estamos a disposición de diálogo con con todo el mundo menos como os decía

Voz 0522 27:27 con lo que enseguida vamos con otros asuntos

Voz 1880 27:30 desde este jueves pero antes vamos a echar un vistazo al estado de las carreteras de la Comunidad DGT Patricia Arriaga buenas tardes

Voz 23 27:36 muy buenas tardes a esta hora pendientes de una colisión en la entrada a Madrid por la A seis en la zona del Plantío que genera tres kilómetros de retenciones más dificultades para entrar por la uno hasta Nudo de Manoteras y en la salida también encontrarán in retenciones hasta ahora en la A tres a la altura de Rivas en la M40 se normaliza el tráfico tan sólo van a encontrar dificultad en la zona de Coslada en sentido A tres

Voz 1915 28:05 sábanas toallas uniforme rotos y sucios en todos los hospitales públicos de Madrid hoy les estamos contando las quejas del personal de estos centros más de un treinta por ciento de la ropa que sale de la lavandería central privatizada en dos mil trece llega en mal estado según las auditorías de la comunidad a las que hemos tenido acceso en La Ventana de Madrid hemos hablado con una de las trabajadoras de de esa lavandería ella misma reconoce que sabiendo cómo se limpia allí no querría que le pusieran esa ropa

Voz 5 28:28 sabiendo los sistemas de de lava algo que tienen y no queremos que que no pongan esa arropa yo no quiero que me con maletas ropa sirve desde un camino

Voz 6 28:37 a una a una mata una funda una sábana

Voz 1915 28:41 la Comunidad admite claro que ha tenido que sancionar a la empresa por incumplir con el contrato el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero anunciaba justo esta mañana que se va a sacar un nuevo concurso público

Voz 0919 28:50 la relación contractual que estas dos hacemos con la

Voz 24 28:52 para la empresa que que ganó el concurso nosotros tenemos unos una serie de condicionantes ahí sí que es verdad que nosotros en el siguiente pliego vamos a profundizar en mejorar esos márgenes digamos en exigir más en cuanto a los márgenes de calidad pues para que no se produzca ningún tipo de alteraciones que no y que en ningún hospital y ningún profesional en ningún paciente pueda tener la más mínima el servicio

Voz 1880 29:14 y un apunte más en la Audiencia Provincial ha ordenado que el suicidio asistido de María José Carrasco enferma terminal de esclerosis múltiple Se judío como un caso de violencia sobre la mujer una decisión que toma en contra del imperio de la Fiscalía al entender que no se dan las circunstancias para determinar todavía si se trata de un acto de violencia contra una amo

Voz 1 29:30 GR en el ámbito de la pareja

Voz 1880 29:33 vamos a las ocho y media con veintidós grados en el centro de Madrid sigue hora25

Voz 3 30:00 hombre veinticinco Deportes Vitaly con Ángels Barceló Ike sus calles

Voz 0194 30:08 mira lleno buenas tardes bueno estar de ciento deportes que a lo mejor interrumpa porque está previsto dar a las ocho y media de comparezca Pedro Sánchez después de haberse reunido con el Rey que ha cerrado ya a la ronda de contactos antes de encargar formar gobierno me quedo aquí estamos pendiente venga ya me quedo aquí te pido paso los enemigos del en nombró para decir del otro unos diga no vamos recupera

Voz 0919 30:26 tienen ya sabes que mañana juega la selección española ha partido de clasificación para la Eurocopa jugamos en las Islas Feroe que son unas islas que están al norte de las la islas británicas camino de Islandia allí está entrenando ahora mismo la selección española a las órdenes de Robert Moreno porque ya sabéis Luis Enrique sigue siendo ausencia en la convocatoria España que si hubiera hecho bien su trabajo por allá por el mes de septiembre estaría jugando ahora mismo una semifinal de la Liga de las naciones la que van a jugar en Portugal Inglaterra y Holanda ya sabes que la otra semifinal disputada ayer Portugal le ganó tres cero a Suiza con tres goles de Cristiano Ronaldo en el mercado de fichajes a la espera de que el Real Madrid y el Chelsea se pongan de acuerdo para el traspaso de Jafar hoy el Betis ha anunciado vi como nuevo entrenador del equipo verdiblanco firma hasta el año dos mil veintidós hizo su sitio en el banquillo del Espanyol ocupa David Gallego un hombre de la cantera en tenis hoy ha parado la lluvia y en Roland Garros han podido disputar los cuartos de final masculinos donde Djokovic y piense han clasificado y mañana jugarán la segunda semifinal porque la primera si la lluvia lo permite la jugarán ya sabéis Roger Federer y Rafa Nadal la noticia en el cuadro femenino esquela norteamericana Amanda animo va ha derrotado a la gran favorita a Simona Khaled sorpresa en el cuadro femenino de Roland Garros y tener pues también baloncesto porque al primer partido el play off de semifinales que enfrenta al Real Madrid al Valencia pero quiero abrir el programa hablando de Neymar un futbolista maravilloso impresionante que atraviesa un momento terrible ayer jugando un amistoso preparación de la Copa América con las John brasileña se volvió a lesionar en el pie derecho

Voz 26 32:15 el alta fue un vistazo cuarta Copa de y pudo toros

Voz 0919 32:24 la tercera lesión que sufre en año y medio Neymar en esa articulación por lo que vemos en las imágenes la torsión de su tobillo no parecía demasiado grave lo que demuestra

Voz 0658 32:35 es que el tobillo de Neymar no está bien

Voz 0919 32:37 hasta que precipitó su reaparición para jugar el Mundial precipitó su reaparición este año para intentar terminar la liga lo hemos visto en fiesta lo hemos visto bailando lo hemos visto en silla de ruedas el tobillo de Neymar no está bien porque cualquier otro jugador profesional con la torsión que sufrió ayer el brasileño no tendría ni un esguince de tobillo ojo que podemos estar perdiendo a un pedazo de futbolista que además está en otro lío una denuncia de una modelo de veintiséis años que se llaman allí la actriz nadie y que ayer en la televisión brasileña contó bueno pues que tuvo un encuentro con Neymar el quince de mayo en un hotel de Brasil y según cuenta ella Neymar

Voz 0017 33:20 la violó esto joder tu cabrían entre justa Naima yeso después comensales

Voz 0522 33:27 más como yo que se para un cuatro cuatro con

Voz 0919 33:32 el asunto está la justicia ya veremos te dice la justicia pero queda es una muestra más del laberinto en el que anda perdido este tremendo futbolista sería una lástima que por unas cosas y otras por su falta de profesionalidad y por sus desvaríos las redes sociales la publicidad y demás podamos perder al que iba camino de poder ser el mejor futbolista del mundo Neymar una pena bueno pues vamos con todo pero como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes de guasa

Voz 27 34:06 tarde gallego pues entre Erice ni y la verdad es que ninguno de los dos lo poco que lo he visto me llaman mucho la atención más un poquito más porque es un poquillo más físico Roma cabeza loca pero que si Zidane que que porra esto entra allí a traer a Mary Cheney aparte el Erice en que va a haber el Madrid cuál es el de cuartos de final de la Champions el de semifinales o de la final porque deje los tres fueron bastante planos Easy que hicieron poco en o por lo menos los partidos que yo lo he visto me llama muy poquito la atención y teniendo algunos jugadores en plantilla parecidos que sí se les puede sacar todavía rendimiento gastarse casi cien millones en este jugador me parece algo ridículo

Voz 28 34:57 venga un saludo lo mejor del mercado de fichajes sol las reflexiones que hace cada uno en su casa esté me gusta este no por esto por esto por lo otro se lo pasamos a Florentino no preocupéis

Voz 10 35:07 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él qué opina critica los lo que quieras mandando tu nota de voz tener Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve

Voz 0522 35:22 su madre mía qué fácil dados a que es una cifra mareante setenta millones lo que nuestro mercado relacionado por lo tanto no puede ser una cifra mareante no entiendo muy bien lo de Dix tintes de miga no se supone que Eriksson si sale todo dejan espada trece doce vuelos de Binter no tiene nada no tiene nada porque después del Tottenham no os lleváis la es un poco más de lo mismo no tendrá que subir para arriba

Voz 10 35:55 casa de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho

Voz 0522 36:00 veinticinco exprésate

Voz 28 36:05 ahora tendrá que subir para arriba porque su ir para abajo lo tiene realmente complicado ha empezado

Voz 0919 36:15 enseguida estamos en las Islas Feroe pero antes vamos a un escenario de fútbol de campanillas Inglaterra Holanda segunda semifinal de la Liga de las Naciones donde nos gustaría que estuviera la selección española dos equipazo es cómo salen en Portugal se juega Z

Voz 29 36:31 muy buenas aunque la ricas y Holanda alcohol sonar el centro de cordialidad que ante Inglaterra hacía difícil y complicado Dios el Liverpool director cara arriba acompañando va a estar la llega hoy una buena oportunidad de verle venga Lehman casi cómica unas veces que Milicic ese también pero sí que entrada por las calles de Guimarães por cierto Jesús comunicado de la Federación Inglesa ha condenado los incidentes Porto averiados aliados con carga policial dos implantes detenidos cíclica

Voz 0919 37:07 bueno pues de Portugal a las Islas Feroe donde entrena a la selección española a esta hora mañana tercer partido de clasificación para la Eurocopa un rival modesto como ajuar España que dice Robert Moreno el segundo de Luis Enrique allí está Javier R

Voz 30 37:21 hola Javi buenas tardes hola qué tal Gallego muy buenas tardes desde están aquí en las Islas Feroe donde hay más ovejas que habitantes a cuarenta mil habitantes el dicen que hay cincuenta mil ovejas y lo curioso hay muchísimo césped hasta los tejados de las casas pero se va a jugar sobre césped artificial algún día golfa tendrá que explicar estas cosas aunque evidentemente esperemos que era de mañana

Voz 0919 37:39 se lesione como ha explicado el propio Robert Moreno

Voz 30 37:41 está ensayando a puerta cerrada pero lo vemos desde la ventana de la sala de prensa con Navas Sergio Ramos Íñigo Martínez Jordi Alba Rodri Hernández el mediocentro el Atlético de Madrid Parejo Isco y arriba Asensio ir Morata la verdad es que me ha gustado mucho el discurso de Robert Moreno lo hace directo sencillo y claro esto ha dicho sobre su comunicación con Luis Enrique

Voz 0658 38:01 Luis es una persona a la que le gusta tenerlo todo preparado con tiempo y utilizar las nuevas tecnologías pues para poderle cortar los entrenamientos subirlos alguna nube que tenemos y que los pudiese ver ha sido una normalidad anómala porque al no tenerlo ya sabes que te echamos de menos al me gustaría que estuviese aquí sino estás es porque no puede si una fuerza mayor

Voz 30 38:21 bueno pues ese es Robert Moreno que está en contacto directo con Luis Enrique desde aquí desde las Islas Feroe y ha hablado también Dani Parejo el capitán del Valencia a un hombre que parece que lleva toda la vida iremos preguntado poco por todo por lo deportivo y también por el escándalo de lo ocurrido en Pucela entre el Valladolid y el Valencia

Voz 0658 38:37 yo lo dijo hace poco una entrevista que que pondría la mano en el fuego por mi compañero

Voz 1017 38:43 el club nosotros no tenemos nada que ver

Voz 0658 38:47 y el que ahí ha habido alguna

Voz 27 38:50 una le alguna norma o cualquier tipo

Voz 1017 38:52 nacido pues bueno todo el tiempo pondrá a cada uno en su sitio sin de nota

Voz 0522 38:57 hola qué tal Javier Herráez de la Cadena Ser que preguntarte cuanto al tema famoso de el partido del Valladolid Valencia si crees que eso puede dañar la imagen del fútbol en general Javi hemos respondió a una pregunta sobre el partido de Valencia Valladolid mañana tenemos un partido contáis a cero

Voz 0919 39:14 el jefe de prensa que no permite que se hable más de ese tema bueno pues mañana partido ante Islas Feroe puede De Gea juegue Kepa juegue quién juegue España tiene que ganar y sin pasar problemas os lo contaremos lo mismo que desde mañana os vamos a contar el Mundial femenino que comienza en Francia con el partido inaugural entre los equipos de Francia y Corea el sábado debuta la selección española hola jugamos ante Sudáfrica en Le Havre muy cerquita de Normandía donde hoy

Voz 18 39:41 si se celebra el pinta hay cinco aniversario del Día de ir allí

Voz 0919 39:46 con las chicas de la selección española está ya nuestra compañera Sonia Lus hola Sonia buenas tardes

Voz 1914 39:51 qué tal Gallego buenas tardes pues si acaba de terminar el penúltimo entrenamiento de la selección de cara al primer partido en el Mundial el sábado contra Sudáfrica después de un día bastante movido porque tenían previsto realizar una excursión por la mañana pero han tenido que suspenderla debido a los actos de conmemoración del setenta y cinco aniversario del desembarco de Normandía en su lugar dinámica de grupo dirigida por Javier López Vallejo y enfocada a reforzar los aspectos psicológicos de cara a ese debut en el Mundial el próximo sábado hay que aprovechar el tirón del fútbol femenino lo dice la delantera de la selección tiene hermoso

Voz 3 40:24 hay me no está en lo alto de la ola no hace cuatro años vimos una bastante bonita para todo lo que ha venido después

Voz 1914 40:32 tan sólo quedan dos días ya para ese debut en el Mundial el sábado frente a Sudáfrica mañana último entrenamiento ir rueda de prensa del seleccionador Jorge Binda que esta noche estará en el

Voz 0919 40:43 pero gracias Sonia sabes que es estamos esperando la comparecencia de Pedro Sánchez después de haberse reunido con el Rey Felipe logró Pedro Sánchez que es oyente del programa está escuchando el programa qué le gusta mucho el deporte y todo eso ya dicho hasta que no termine hora25 deportes no salgo pues nada aquí estamos venga

Voz 31 41:02 era una broma pude es transformar tu empresa quitando todos los despachos para ser más Open Office poniendo pubs para pensar en la sala de reuniones y una pizarra con rotos flúor de colores una máquina de café como la de los bares o un futbolín que aunque haga ruido crea buen ambiente y con eso ya lo tienes

Voz 32 41:19 o puedes contar con nosotros para que te ayudemos con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil Telefónica Empresas tu Partner integral en la transformación digital información Telefónica a punto es

Voz 9 41:34 disculpe conoce tiene una marisquería

Voz 1880 41:37 están buscando Ben aquella joyería que pone La joya del Nilo es y dónde está el señor Cantando bajo la lluvia no Mamma Mia eh doblones escribe se encuentran que bien

Voz 33 41:45 la Alan vive un verano define con Viajes el Corte Inglés y el asistente de Google bate un Google Home Mini de regalo

Voz 11 41:52 reserva hazlo por sólo sesenta euros en diez meses se encuentra un precio mejor te da igual hemos consulta condiciones en Viajes el Corte Inglés financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación

Voz 34 42:04 hola cariño qué haces con el ordenador mirándose podemos ponernos en alarma que desde que robaron a los del cuarto no esté tranquila pero si nuestro pisos de alquiler pues en la web de Securitas Direct ponen que se puede una vez que te ponen la alarma es tuya cambiamos de piso no es la vuelven a poner de Podemos

Voz 0522 42:18 protege con Blair

Voz 10 42:20 presta Liber de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 0919 42:36 mercado de fichajes atención a la noticia que nos va a contar nuestro compañero Adrià Alves desde Barcelona Coutinho llegó hace dos temporadas al Barça no le ha ido bien no ha triunfado se quiere marchar Adrià buenas tardes

Voz 0017 42:53 hola Gallego qué tal muy buenas si lo que sabemos es que Coutinho de momento le ha confesado a su entorno y a gente de confianza que no está contento en el Barça que no ha conseguido adaptarse que ha llegado ya al punto de querer buscar una salida el Barça lo sabe fuentes del club reconocen que tienen esta información pero tanto el Barça como el jugador saben que su salida no será nada fácil porque hay muy pocos equipos que puedan pagar lo que vale Coutinho que para que el Barça lo amortizas serían unos noventa millones de euros de todas formas queda mucho mercado mucho verano Coutinho tiene que jugar la Copa América y veremos qué pasa con el futuro del brasileño que como decimos se quiere marchar del Fútbol Club Barcelona

Voz 0919 43:35 bueno puede ser una de las operaciones del verano si es que el Barça consigue vender a Coutinho por esa cifra en no cuenta lo que pagó por él en su momento ciento sesenta millones de euros creo recordar

Voz 30 43:47 ciento sesenta seiscientos sesenta Otra de las operaciones sin duda alguna el verano va a ser el fichaje de el belga Hazard por el Real Madrid el jugador está concentrado con su selección va a jugar dos partidos de clasificación para la Eurocopa el Madrid acelera las negociaciones con

Voz 0919 44:01 el Chelsea están condenados a entenderse

Voz 30 44:04 ya por cien más variable por ciento diez variables o por ciento veinte Hazard más tarde más temprano será jugador del equipo blanco

Voz 0919 44:13 el Betis tiene entrenador esta mañana a través de las redes sociales fueron dando pistas Santi Ortega buenas tardes muy buenas dice la primera pista era un señor útiles jugando con el cubo de Rubik correcto ya nadie falta papel

Voz 0962 44:30 ya no ya te quitan la CAI te sale todo salía completamente claro que era Rubi que tras dificultades es español el Betis ha tardado minuto en anunciar el acuerdo con Rudy firma por tres temporadas y será presentada la semana que viene su nota de prensa el Betis señala que el tenido Català era la primera opción de los verdiblanco para su banquillo le dará continuidad a un estilo de juego que el Betis ha hecho propio además de llevar a cabo una minuciosa preparación entrenamientos y partidos así que continúa estilo pero con la firme de qué decirle a la gente de las redes sociales de los equipos que hay que estrujar el cerebro

Voz 0919 45:04 Rudy era ahora vamos a ir el sitio que deja Rubi en el Drácula Deportivo español donde ha tenido que pagar una cláusula para marcharse lo ocupa David Gallego el esperado un nombre de la cantera Elena de Diego buenas tardes

Voz 35 45:20 hola Gallego si el español presentará mañana David Gallego el hasta ahora técnico del Fini filial firma por dos temporadas después de que Ruby como dices haya pagado novecientos mil euros ha roto su silencio en un comunicado muy duro la agencia Efe niega haber negociado de espaldas al español dice que siempre ha ido de cara hay que les informó desde el primer momento de la oferta del Betis y avisa de que no se va a por dinero que quiénes le han llamado pesetero sabrán porque lo han hecho Él dice que se va porque el club le dijo que pese a la clasificación para Europa no podían ser ambiciosos con los fichajes

Voz 0919 45:52 muy bien seguimos con otras noticias otras novedades del mercado de los fichajes novedades en la novedad es en la Real Sociedad cuáles son Roberto Ramajo

Voz 1825 46:02 hola qué tal Gallego muy buenas fuese comparecencia del director de fútbol Roberto Olabe poco habitual porque no es muy dado a hablar en los medios de comunicación y ha hecho un dos por uno para confirmar que la Real está negociando con el norte es la del equipo danés por Scott Olsen un extremo danés de diecinueve años para que venga a la Real por seis millones de euros ir también ha confirmado que están negociando por el nuevo Ibrahimovic mide uno noventa delantero sueco del Borussia Dortmund Alexander

Voz 30 46:32 así ha dicho Roberto

Voz 1825 46:34 el director de fuego de la Real Sociedad que siguen a Isaac por le gusta

Voz 0522 46:38 es un jugador que estamos siguiendo

Voz 36 46:41 el de otros tantos sus jugadores jóvenes que decían que es que es un perfil de muchos de aquellos jóvenes que estamos viendo

Voz 0919 46:48 aquí tenemos renovación en ellos

Voz 30 46:50 dar Ivonne usted don buenas tardes