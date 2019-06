Hora 25 (06/06/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Ángels Barceló seguimos a la espera de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa después de cerrar con el Rey la ronda de consultas para la investidura

Voz 0194 00:23 la de consultas para la investidura lo habitual en estos casos es que una vez concluida esta ronda Felipe VI proponga un candidato y se lo comunique a la presidenta del Congreso así que iremos a Moncloa la Cámara Baja si aparecen Pedro Sánchez o Meritxell Batet al margen de los movimientos políticos hasta ahora también vamos a ocuparnos de la historia humana del día que les hemos contado en la SER tiene su nombre sobre una lápida y sólo por eso es noticia porque no es algo que haya ocurrido de manera habitual se llama base fuera tenía trece meses viajó con su madre de veintiséis años desde Costa de Marfil hasta Canarias con Nicolas Castellano vamos a reconstruir su viaje lo que pasó en la patera con la que intentaron llegar a las islas y con Ester Bazán recordamos algunas noticias de esto

Voz 1454 01:02 jueves día en el que se marca un antes y un después porque he terminado como decías la ronda de contactos de los líderes políticos con el Rey a la espera de escuchar a Pedro Sánchez esto han dicho PP

Voz 1454 01:15 PN se abstenga en la investidura de Sánchez y Rivera rechazando el Gobierno de Sánchez pero asegurando que Ciudadanos va a actuar como una oposición leal vigilante

Voz 4 01:27 no apoyaremos la investidura en este caso el único candidato que puede ser resulten Gobierno Pedro Sánchez pero haremos una oposición firme al Gobierno y leal a los españoles esta va a ser nuestro trabajo en los próximos meses nosotros vamos a defender nuestras posiciones nuestras reformas nuestro programa electoral desde la oposición que es donde nos han colocado

Voz 1722 01:46 los españoles la crónica política tiene otros

Voz 1454 01:48 canarios de Madrid por ejemplo la candidata del PP a la Comunidad y la de Vox han destacado la cordialidad de su primera reunión para llegar a acuerdos sobre la formación de gobierno Isabel Díaz Ayuso y Rocío Monasterio hemos hablado de que tenemos que ganar

Voz 1880 02:01 bueno entre los tres grupos para todo pero todavía no hemos avanzado nada queremos también hara conciudadanos también queremos lo hemos todos con todos está todo muy abierto

Voz 5 02:11 lo que los tres conseguiremos llegar a un acuerdo porque tenemos que entender que en una negociación tienen que ceder las tres partes nosotros por supuesto estamos dispuestos a ceder en cosas pero lo primero que hay que hacer es sentarse en una mesa a negociar

Voz 1454 02:23 con todo estaremos también en Andalucía donde Vox ha registrado una enmienda a la totalidad a los Presupuestos aunque el Gobierno de Moreno Bonilla confía en la no

Voz 0194 02:31 el para su retirada se extienden las irregularidades en la Universidad Rey Juan Carlos según la investigación que ya ha concluido hay un nuevo instituto bajo sospecha la universidad pone el caso en manos de la Fiscalía es una última hora que ampliamos con Mariola lo Unido buenas no

Voz 0259 02:44 tres noches la Cadena SER puedo adelantar que la Universidad ha detectado graves irregularidades en el Centro Integral de Formación Permanente relacionadas con el incumplimiento de la normativa ya el control reiterado que pudieron haber causado perjuicio económico a la Rey Juan Carlos el rector ha decidido enviar los resultados de esta auditoría sobre este instituto a la Fiscalía para que investigue este centro estuvo dirigido por Jorge Urosa Sánchez se dedica a ofrecer cursos de menos de treinta horas de especialización antes gestionados con empresas externas a la universidad

Voz 1454 03:16 pues mientras esperamos la comparecencia de Meritxell Batet y de Pedro Sánchez la noticia debería Nacho Palomo buenas noches

Voz 1544 07:52 el punto uno de la Constitución tras escuchar al la presidenta del Congreso Meritxell Batet antes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria vengo en proponer al excelentísimo señor don Pedro Sánchez Pérez Castejón como candidato a la Presidencia del Gobierno Palacio de la Zarzuela seis de junio de dos mil diecinueve quedó a su disposición

Voz 0194 08:17 confirmación de la propuesta que ha hecho el Rey Felipe VI a Pedro Sánchez para que intente la investidura después de finalizar la ronda de contactos que ha mantenido con los representantes de las fuerzas con representación parlamentaria sigue Meritxell Batet presidente del Congreso

Voz 1544 08:33 el pleno pues tendrá que ser hablaba

Voz 1454 08:37 previamente por supuesto con el candidato

Voz 1544 08:39 qué tiene que empezar a sumar esos apoyos para que el proceso de investidura pues llegue a buen puerto y en todo caso la fecha de de esa investidura esta presidencia se lo comunicara por supuesto a a todos los portavoces parlamentarios ya a todos los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados

Voz 0194 09:04 preguntas sobre cuándo podría ser esa investidura el debate de la investidura del candidato Pedro Sánchez preguntan los periodistas a la presidenta del Congreso que como decíamos ha sido la que ha cerrado la última que ha visitado el Palacio de la Zarzuela

Voz 1544 09:21 lo de de investidura empieza ahora es decir la propuesta de Su Majestad el Rey se ha producido hoy hace unos unos minutos importantes

Voz 0194 09:32 se han dado a los tertulianos de esta noche en Javier Aroca buenas noches buenas noches Neus Tomàs buenas noches buenas noches y a la espera de Carlos Cué que está en el Congreso porque está a la espera como lo estamos nosotros de que comparezca el candidato la persona que tiene que intentar esta investidura como le ha encargado el Rey Felipe VI y esta persona es Pedro Sánchez que está previsto que comparezca en cuanto finalice la comparecencia de Meritxell Batet en el Congreso de los Diputados dos escenarios políticos abiertos a esta hora de la noche Moncloa Congreso y una noticia Aroca más que previsible bueno tuvimos una vez un susto aquella vez que Mariano Rajoy declinó la propuesta que le había hecho el Rey pero esta vez parecía más que probable y vamos noventa y nueve por ciento como

Voz 0860 10:13 nueve que iba a ser Pedro Sánchez querido casi un gesto bastante insólito y muy característico de Don Mariano Rajoy pero yo creo que son persona irrepetible no en este caso parece obvio por razonable no la lista no solamente la lista con más apoyo sino la que en principio Grange a más posibilidades de formar una mayoría que le permita su investidura por tanto yo no veo nada de de anoche vale se lo lógico el rey no tiene otra posibilidad de que constitucionalmente le de otro juego no

Voz 0194 10:44 lo que sí que tendrá que hacer Neus es primero ver qué apoyos recaba después a partir de las diez hablaremos de lo que han dicho todos los líderes políticos que hoy han visitado el Palacio de la Zarzuela algunos con un no muy rotundo a la salida asegurándole al monarca que no apoyarían esa investidura de Pedro Sánchez de ocho condicionó de otros condicionando los si es las abstenciones Ésa es el trabajo que tiene a partir de ahora Neus y el candidato

Voz 24 11:08 claro porque esto no es la moción de censura ahora Pedro Sánchez le le toca negociar sabiendo eso sí que que él tiene pues algo a su favor yo es que creo que vamos a salvo que Pablo Iglesias decida estrellar el coche al final la tentación de volver a unas nuevas elecciones no la tiene nadie con lo cual lo que sí quiere supongo que vamos ver es como como el PNV pone un precio interesante me imagino a sus votos que sabemos que si alguien sabe negociar en el Congreso es el nacionalismo vasco tenemos luego supongo que lo comentaremos el facto Navarra de luego yo creo que una premisa que sí que condiciona todas estas negociaciones es que Sánchez no quiere depender para nada de ningún voto independentista para su investidura y eso pues claro lo que hace es encarecer el resto de el resto

Voz 0860 11:56 no yo creo que lo los precios siempre se paga no parece que que tenemos estigmatizado el precio en política cien política Se para todo incluso cuando no nos enteramos también se paga hice por cierto en no meter refiriendo a sobre sino simplemente a la atracción política natural que que debe existir democracia llorar como bien ha dicho la presidenta Batet ahora es cuando se inicia el proceso de investidura por tanto ya no tendrá sentido que nadie se queje de que el presidente no lo llama lo digo porque ahora sí en el momento de hablar a lo mejor antes no tenía sentido o a lo mejor no era prudente hablar pero a partir de hoy lo que está claro es que no se puede conformar un gobierno sin hablar luego por tanto entre ellos lo primero te ganas

Voz 0194 12:38 a Pablo Iglesias que llevaba dos semanas hinchables una decía el líder de Podemos que llevaba dos semanas sin saber nada de Pedro Sánchez Boyer un momentito al Congreso porque perdón a Moncloa porque ha terminado ya la comparecencia de Meritxell Batet Inma Carretero y es previsible que en nada aparezca ya Pedro Sánchez

Voz 0806 12:54 han dicho estamos esperando a pesar de la precipitación de la convocatoria porque han cambiado de opinión a última hora esta mañana en La Moncloa informó de que hoy no habría comparecencia del presidente en funciones diez minutos antes de convocar no nos habían dicho que la información sobre la audiencia del Rey la daría Ferraz a través de un comunicado y finalmente han decidido que comparezca en la Moncloa como candidato a la investidura Pedro Sánchez en principio va a permitir Ángels crearan dos preguntas hilo previsible salvo sorpresa mayúscula es que informe de que va a aceptar el encargo del jefe del Estado de buscar los apoyos para ser investido vamos a preguntarle por la exigencia de Pablo Iglesias de formar un gobierno de coalición también sobre los plazos de la investidura y también por esa vía Navarra esa abstención que ofrece UPN para dejarle gobernar

Voz 17 13:41 si el PSOE se abstiene en Navarra y facilita la investidura Navarra Suma allí en la Comunidad Foral hasta ahora

Voz 0806 13:48 el PSOE como decíais no ha iniciado ningún contacto oficial veremos si el presidente del Gobierno pone plazo ahora el contacto con el resto de los de los grupos el candidato a la investidura no

Voz 0194 13:58 importante lo veremos a las diez pero importante sobre esa abstención de UPN para la investidura de Pedro Sánchez lo que ha dicho Pablo Casado en su comparecencia ante la prensa después de reunirse con el Rey es que avala esa abstención de de UPN es decir que de alguna manera da da carta blanca y son dos votos que se puede asegurar dosis que se puede asegurar Pedro Sánchez vamos es una cosa mientras no comparece el candidato para decirnos si acepta o no el encargo de intentar la investidura la sorpresa sería enorme si no lo hiciera quiero hablarles de una información que yo creo que está muy bien además que se nos cuele mientras estamos hablando de todo esto de de negociar León es de declaraciones y de ataques cruzados pero de poco material digamos que que afecta a la gente historias de de gente historias de personas porque hay una lápida de cementerio en la isla de Gran Canaria que va a honrar la memoria de una de las últimas víctimas de la inmigración en nuestro

Voz 1667 14:52 las costas esa persona es Se fuera sólo tenía trece meses de vida esta tarde se ha oficiado el funeral de esta pequeña inmigrante al que finalmente ha podido acudir su madre detenida primero confinada enuncia después de llegar

Voz 0194 15:06 España Pablo buenas noches y ese nombre escrito en ella el de ese fuera es una de las características de esta historia que hoy contamos aquí en la SER

Voz 1667 15:13 lo contamos por excepcional porque habitualmente los emigrantes que mueran en el mar pierden su identidad Se les entierra en nichos su nombre o con un simple número para reconocerlos junto a la fecha del naufragio en el que murieron hace un tiempo hablamos de esto con Paco es el sepulturero del llamado cementerio de los olvidados en Fuerteventura allí hay cerca de dos mil inmigrantes enterrados sin nombre

Voz 25 15:35 voy a Irán el número uno ante durante número patera Taro parte era sabe cuándo a si te pones a pensar eso no no lo hace y esto se borra todo de borrar la cabeza ahí cierren los soy hay que taparlo los sientes porque son humano se pierden la vida buscando

Voz 0194 16:02 se horas y tendrá una lápida con su nombre su historia les está contando hoy en la Ser Nicolás Castellano Nico buenas noches lo primero Nico confirmar que Ruth la madre de ese fuera podido asistir al entierro porque inicialmente la detuvieron no contábamos aquí en la SER sabiendo que había perdido a su hija

Voz 1620 16:17 si hoy al fin han podido enterrar a su hija lo ha hecho además acompañada Angels de todos los compañeros de ese centro de acogida que su hogar desde hace tres semanas en Gran Canaria de centenares de vecinos que al enterarse que en esa iglesia estaba se fue estaba su madre han bajado Illa con la han acompañado la misa y luego al pequeño féretro blanco hasta el cementerio pero como dice el hecho es que esta mujer estuvo encerrada en comisaría cuando llegó en patera cuando acababa de perder a su bebé de tres meses sin atención médica con una fisura dolorosa las vértebras e indicios de deshidratación mientras buscaba a su hija ya lo contamos a las pocas horas en Hora Veinticinco pero esto ha quedado constatado en el relato judicial al que ha tenido acceso la Cadena Ser fue la jueza del Juzgado Instrucción de San Bartolo m la que estaba de guardia en ese momento la que mandó a llamar a la víctima porque a través de un policía local supo que había una mujer desconsolada en comisaría dicen desde la Policía Nacional llaman que hay un protocolo que lo primero que indica es identificar a esta madre lo que dice el Defensor del Pueblo de otras múltiples ONG como ser que esa madre

Voz 1722 17:15 debería haber tenido otro centro y no en una comisaría

Voz 1620 17:17 para llorar la muerte de su hija claro que él

Voz 0194 17:20 madre Ruth Nico comenzó antes no cuando le obligan a subir a la patera con la niña con la pequeña

Voz 2 17:24 sí porque subió a palos palos en la espalda de hecho esa fisura que luego

Voz 1620 17:31 las costilla fueron tratadas en el Hospital de Gran Canaria se produjeron Ángels porque al ver la patera ella con su pequeña hay suprima Justine que iba con una niña de ocho años decidieron que no querían subirse les habían vendido un billete por un alto precio en un barco con comida y apenas tenían un paquete de galletas para las pequeñas intentaron zafarse de la patera pero once marroquíes que organizaron el viaje las linchar a una palos y no sólo eso cometieron abusos sexuales tocamientos de todo tipo durante el trayecto de cuatro días que les llevó hasta la costa de Gran K

Voz 0194 17:58 hay momento en ese trayecto hacia Canarias cuando los patronos abandonan la patera ya los inmigrantes y es ahí cuando se desencadena la tragedia no

Voz 1620 18:05 bien la declaración ante la jueza ya dice que sobre las tres de la tarde llegan a las costas de Gran Canaria es una cerca de turística de Mogán de Arguineguín los patrones de la patera los marroquíes esperan a que caiga la noche entorno a las ocho saltan y les dejan a la deriva poco a poco ellos intentan acercarse a Lacoste pasada la medianoche sucede en los hechos no el resto del grupo se acerca a la playa el oleaje los nervios y gritos se cae Ruth con su bebé amarrado atado con un típico pañuelo africanos la espalda la primera ola la desestabiliza la segunda ola ese golpe de mar si lleva para siempre a la pequeña todo esto a la espera de un informe pericial Ángels que confirme todas las sospechas que tiene las veces que los chalecos salvavidas era falso

Voz 0194 18:45 qué pasó con Ruth pues lo que pasó es que gracias

Voz 1620 18:48 la diligencia de de esa jueza de guardia de San Bartolomé de Tirajana se le trató como víctima víctima de presuntos abusos sexuales presunto homicidio imprudente por la muerte de su hija de suprima Justine que también iba en la barca porque suprima Justine que hizo el viaje Conillet de Costa de Marfil traía esa niña de ocho años lo que sucede en esa noche Ángels es que Justine cree que su hija de ocho años seguía en la patera se lanza al mar cuando se lanza al mercado la pequeña estaba en las rocas pero no había luz

Voz 0860 19:15 pudo encontrar la gracias a esa policía

Voz 1620 19:17 a la jueza hay también a la forense que tomó la precaución de tomar pruebas de ADN a las víctimas de los parientes

Voz 1454 19:24 se ha conseguido identificar esta pequeña pregunto a Neus ya ya

Voz 0194 19:27 tenemos que estemos contando una historia que estemos hablando que esté Nico contando esta historia desde primera hora de la mañana una historia que es verdad que hemos seguido especialmente porque la estemos contando porque en la lápida de un inmigrante en este caso de una bebé haya un nombre haya su nombre la excepcionalidad

Voz 24 19:45 bueno yo lo primero que quiero hacer y seguro que me lo permitiera es dar las gracias una vez más a Nico Castellano porque es gracias a gente como él que sabemos de historias como esta que nos sonrojan a todos y que demuestra la inmunidad la inhumanidad en con la que no os podemos comportar como sociedad y por lo tanto bueno sirva como pequeño homenaje a a su trabajo y también en este caso a la SER por por trasladar esta historia no y luego pues sí no es sabes qué pasa que yo creo que son realidades que sabemos que existen y que no queremos ver que no sonrojan Nos ponen frente al espejo no hoy por ejemplo también sabíamos que Marruecos última otra valla en la frontera con Ceuta donde habrá concertistas esas que el Gobierno español dijo prometió que las quitaría están a sólo unos metros de la valla española cómo están en el lado de Marruecos pues ya no nos molesta no y además en el el el ministro en su momento dijo que eran para proteger un compone un campamento militar lo que sabemos es que la Guardia Civil reconoce que es para evitar que lleguen migrantes aquí te lo digo porque ya este evidentemente no es el extremo de morir tener que pedir permiso esta madre tener que le autorizar que una madre entierre a su hijo una madre que como habéis explicado paso por un CIE que también es del debate eterno basan los gobiernos los días sigue ni Iggy para que un parlamentario ya no digo un periodista pero para que nuestros representantes institucionales puedan entrar en un centro de este de este tipo pues tienen que hacer auténticas

Voz 0194 21:22 instancias entonces todo eso

Voz 24 21:25 al final sabemos que está ahí Il ir

Voz 0194 21:30 creo que pasan los gobiernos sigue pasando lo mismo y eso sigue estando y eso sigue pasando Arola

Voz 0860 21:35 sí yo creo que hay un déficit de enfoque en todo este problema no porque la emigración la trágica tiene dos orillas siempre y no solamente hablo metafóricamente lo digo porque escuchando uno a la persona que ha hablado y otros mucho porque solemos todo es decir gente sin identidad no no sin identidad para nosotros pero tienen toda identidad para ello ellos esta esta persona que muere de la manera tan cruel como ha descrito ante Nico tiene madre tienen padre tienen Aguelo tienen hermana tienen hermano primo el duelo del otro no lo percibimos nosotros ABS no ponemos digno y hay mucha gente muy sensible aquí en esta parte de la villa que entiende lo que está pasando otros no tienen ninguna sensibilidad pero los de otro ya saben perfectamente los nombre y los apellidos de los que se dejan la vida en la grandes fosas nosotros pensamos en el mediterráneo en el Estrecho como una fosa de no identificado

Voz 0194 22:34 yo no ellos saben perfecto

Voz 0860 22:36 gente que es su hijo in

Voz 17 22:39 Bush Tony está

Voz 0860 22:41 allí en ese en esas agua o están en un cementerio Andalucía sin nombre ni apellido por tanto creo que hablando bien de nosotros mismo porque hablamos de esto hacer es autocrítica no hay familias al otro lado esta gente tiene familia tiene vidas tienes

Voz 0194 22:59 que siempre hablamos de ejercicio con Nico de de imaginarnos nosotros en la piel de esa madre y ese bebé que pierde al bajar de una patera que huelga a un abuelo y un tío

Voz 1620 23:13 el padre de la niña se quedó Marruecos y ayer la madre le llamaba por teléfono hice derrumbaba no psicológicamente al intercambiar cosa marido

Voz 0194 23:21 lo mismo que cualquier padre de familia

Voz 1620 23:24 judiciales Angels que hacen el el relato de los hechos dice imagínate me decía imagínate que fueron abarca de turistas en el CB Gran Canaria desmadre de suecas que salen que los marineros las abandonan que se produce un accidente que es aparece una niña por supuesto que abriría diligencias por homicidio imprudente claro esto del que no lo vamos a hacer es el de ese él no hago el vicio del no

Voz 0194 23:45 apuntaba apunta dime perdona Neus muy hebreo

Voz 24 23:48 qué quiere decir que que Nicolas ahora mejor pero creo que es la cifra que dio ACNUR el año pasado de muertos en el Mediterráneo eran más de dos mil

Voz 1620 23:57 bueno es que eso es una tragedia por qué no

Voz 24 24:00 están sea no no no voy a garantizar la demagogia

Voz 26 24:03 que hoy no están hablando de esto pero por qué por ejemplo

Voz 24 24:05 en la última campaña aquí también hago la parte autocrítica que nos corresponda más americano

Voz 0194 24:12 por su puesta en este caso porque él sí que informa cada día

Voz 24 24:14 esto no pero por qué no le no les hemos insistido a a los candidatos que es en el momento de insistirle es en la campaña porque luego ya sabemos que se olvidan no lo hacemos

Voz 1620 24:24 son treinta mil quinientos muertos en los últimos cinco años

Voz 0860 24:27 de personas cruzaban la frontera más de diecisiete mil en las rutas europeas

Voz 0194 24:31 apuntaba antes lo de la valla en Ceuta las concertistas Marruecos pues por ejemplo Estados Unidos Pedro

Voz 0860 24:39 ya sabéis que Estados Unidos y México negocian a partir del chantaje del amenaza comercial de Trump al Gobierno mejor

Voz 1715 24:48 Cano está negociando un acuerdo que según cuenta el Washington Post incluye medidas como esta México se ha comprometido a desplegar más de seis mil agentes de la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala para frenar la llegada de centroamericanos y además en una negociación que implica más países para cambiar las normas a los procedimientos de asilo lo que Estados Unidos quiere conseguir es que pueda devolver de manera inmediata a México a los guatemaltecos que pidan asilo para que lo pidan en México y a su vez devolver de manera inmediata a los hondureños ya los años a Guatemala para que pidan asilo

Voz 0860 25:25 en esos países no digo que esta este modelo de de presión contra Méjico Nueva yo recuerdo una anécdota lo que no recuerdo exactamente los nombres de los protagonista creo que fue Bush padre de la Madrid que entonces era presidente de México bus le dijo a Madrid no me manden inmigrante respondió De la Madrid déjame que te mande tomates es decir que las relacione la economía todo depende héroe y todo es está interrelacionados una

Voz 2 25:51 el muro de Trump claro

Voz 24 25:54 Mexico dice no lo pagaré pero pero Trump consigue los fondos para hacerle es decir que hay gente hay mucha gente

Voz 0194 26:00 esta dispuesta a pagar para ello pues mira presta atención a lo que vamos a contar ahora porque nos habíamos quedado con el titular no la lápida con ese nombre de esa historia pero la política migratoria en Estados Unidos Nos contaba ahora mismo Pedro cuál es la situación bueno en la Unión Europea que sigue abriendo grandes interrogantes

Voz 1667 26:16 sí es de hecho esta misma semana un grupo de abogados presentaba una denuncia en la Corte Penal Internacional contra los funcionarios de la Unión que aplicaron la política de externalización de fronteras les acusan de crímenes de lesa humanidad por casos como el de Libia que recibe dinero europeo y que permite cosas como estas que cuenta Sara presté ni en el programa Punto de Fuga la mayoría son detenido

Voz 27 26:39 el tiempo indeterminado mucho de ella ellos han subido tratamiento inhumano decretan la mayoría de la mujer a su visto violencia sexual los migrantes son esas son dinero que los milicias lo distinto gestionaron desde pasan de centro e está desarrollando todo un sistema de NAP y migrante que son bloqueado que se llama teléfono con la familia torturan yendo hacia mil dólares de rescate

Voz 1667 27:17 los coches Llanos que escuchamos hablaba Sara Press tiene de secuestro o extorsión a las familias todo esto mientras la política de mano dura en Europa avanza esta vez Angels en Dinamarca corresponsal Iman reside buenas noches

Voz 0194 27:29 hola buenas y es que estos días estamos señalando a Dinamarca porque los Social Demócratas han ganado las elecciones generales que se han celebrado en el país yo los socialdemócratas ganan en Dinamarca sí pero lo han hecho después de adoptar la agenda migratoria de la ultraderecha es decir la política de mano dura Iman

Voz 0188 27:46 exacto la política migratoria ha sido la estrategia de los socialdemócratas para llegar al poder y es ahora la clave también en la de las negociaciones para la formación de gobierno los tres partidos de centro izquierda están dispuestos a darles su respaldo pero debe ceder

Voz 0194 28:00 principalmente en esa agenda migratorias

Voz 0188 28:02 no que ha apoyado su partido y el de la ultraderecha durante la pasada legislatura el Partido Socialdemócrata dice que sí promete no ceder en ello a medidas como pagar gastos revisando las joyas y piezas de valor que posee los inmigrantes obligarlos a trabajar treinta y siete horas a la semana en caso de recibir alguna prestación que una de las condiciones para lograr la nacionalidad será estrechar la mano entre hombres y mujeres la creación de un centro de acogida en el norte de África a donde expulsar a los solicitantes de asilo los Social Demócratas incluso han apoyado el polémico plan de llevar a una isla desierta en el Báltico a los inmigrantes que tengan un historial criminal su plan se centra principalmente en priorizar la devolución de inmigrantes a sus países de origen y no tanto en las políticas de integración en la sociedad danesa que se aceleren las salidas se limite el número de llegadas de inmigrantes no occidentales endurecer aún más la estricta política de extranjería por qué es lo que necesita Dinamarca dicho la socialdemócrata mete Frederic cell que va de camino a convertirse la presidenta

Voz 0194 29:07 más joven de este país miman reside muchísimas gracias

Voz 24 29:11 buenas noches hasta luego Neus tú decías

Voz 0194 29:14 no no se habla no se habla en las campañas electorales que hemos tenido dos de muy seguidas pero claro imagínate en Dinamarca la socialdemocracia ha ganado las elecciones que digo tú miras el titular dices hombre pues mira han frenado la ultraderecha allí también la socialdemocracia claro pero con la agenda de la ultraderecha en materia de migración

Voz 24 29:31 no no es brutal porque claro tú puedes coger el titular de que de que que el bloque de centro izquierda recupera el poder en Dinamarca negro

Voz 0194 29:38 quedarte Aero pero pero claro pero como

Voz 24 29:41 cómo lo ha recuperado porque además durante toda la campaña está candidata lo que ha dicho es que quería gobernar en solitario pero pactando la política migratoria con el bloque derecha con lo cual al final pues ya lo explicaba muy bien ahora la corresponsal son de izquierdas en lo económico pero en inmigración es ultraderecha no tiene nada de socialdemócrata de Fredrik Sense no creo que se llama la líder del Partido Socialdemócrata con lo cual bueno es es es un mal precedente porque además lo que ha pasado también ahí es que se ha hundido la tradicional las tradicionales formaciones más no puedas porque porque ha tapado los votos de la socialdemocracia con lo cual la receta a mí me parece muy mal a la verdad

Voz 0194 30:25 bala perdida

Voz 0860 30:27 hacia danesa que pretende convencernos de que solamente hay un discurso para la inmigración porque si al final la izquierda tiene el mismo discurso que la derecha que la ultraderecha de curso y ahí está el caso de la izquierda sea la Izquierda lleva muchos años que en vez de construir un discurso propio un discurso que sea capaz de conseguir adeptos y que los seamos todos a pase de respaldar lo que está haciendo es competir con el discurso la ultraderecha esos avisos en el Reino Unido Camarón que le pasó a Cabero en vez de luchar contra la ultraderecha británica lo que hizo fue cederá sus postulados materia de inmigración presos ahora donde está en el lío del Brexit y otros por el estilo después hablaremos seguramente con el de El día de pero hoy ha sido toda una paradoja no que mientras que que todos celebramos el que en un momento determinado los demócratas mucha gente muy joven con menos de veinte años se pudo unir entregando su sangre para luchar contra el nazismo contra la ultraderecha europea en todas sus manifestaciones porque no foros

Voz 24 31:28 el alemán mucho explica Espinosa

Voz 0860 31:31 nazi y ultraderechista en Europa sin embargo sin embargo se celebra se conmemora el aniversario en un tiempo en donde todos los nazis los nazi todos los ultraderechistas están en apogeo una auténtica

Voz 0194 31:44 a ver si tenemos tiempo de hablar del día de Nico muchísimo

Voz 1454 31:46 gracias buenas noches Pablo hasta mañana adiós

Voz 1454 32:12 Sara vítores buenas noches buenas noches te puedo interrumpir en cualquier momento porque estamos a la espera de que aparezca a la hora de Pedro Sánchez pero hoy seis de julio de momento es el día de si de momento es el día en el que se conmemora el aniversario del desembarco de Normandía fue el día seis de junio de mil novecientos cuarenta y cuatro así que hoy se cumplen setenta y cinco años

Voz 1880 32:32 en la grave hablamos del día de que encima queda precioso eh

Voz 1454 32:34 por qué se llama Día de pues mira día del usaron

Voz 1880 32:37 como decimos los militares aliados en la Segunda Guerra Mundial para referirse a este día al seis de junio de mil novecientos cuarenta y cuatro pero se cree que el nombre de la operación se refiere a fecha de salida que en inglés se diría Teeparty Take otra posibilidad es que la de venga de día desembarco pero en realidad la de parece ser que no tiene tampoco un significado muy particular es que en el Ejército se utilizaba la de para hacer referencia un día antes por ejemplo el de menos sonó es el día anterior una campaña el Dimas uno el día posterior también usaban la H para hacer referencia a la hora

Voz 1454 33:07 en los efectos especiales está poniendo Marcos no es que estemos nosotros en medio del desembarco lo tenemos fácil en la cara B porque el cine no ha enseñado de mil formas por arriba por abajo bueno media

Voz 1880 33:17 con el desembarco de Normandía sigue vamos a entrar yo creo que por la película que todos tenemos en mente que es matar al soldado o Ryan la Dirige Steven Spielberg es de mil novecientos noventa y ocho Iggy tiene a Don Cannes como protagonista

Voz 0194 33:38 pues mira el protagonista ahora va a ser Pedro Sánchez porque está subiendo ya a la tribuna del Palacio de La Moneda

Voz 0860 33:44 lo veo en Madrid era importante también atender

Voz 1722 33:46 me cómo cómo debía bien comparezco ante ustedes tras finalizar hoy el proceso de consultas abierto por Su Majestad el Rey como saben el objetivo de esta ronda está tasado en nuestra Constitución en su artículo noventa y nueve consiste en proponer por parte del jefe del Estado un candidato a la Presidencia del Gobierno de España le trasladado a Su Majestad el Rey mi voluntad de aceptar el encargo que me ofrece consecuencia directa del mandato expresado de forma mayoritaria por el conjunto de pueblo español el pasado veintiocho de abril en las elecciones generales mandato que se vio también reforzado al menos desde el punto de vista político en las elecciones del pasado veintiséis de mayo donde de nuevo el Partido Socialista volvió a ser la primera fuerza en las elecciones municipales europeas también a la mayoría de las autonomías en Cannes

Voz 2 34:41 algo que tengo que decirles asumo

Voz 1722 34:44 con honor porque es un honor poder liderar España nuestro gran país encargo que asumo también con responsabilidad y con una enorme gratitud a la confianza expresada por el pueblo español los españoles fueron claros con su voto el veintiocho de abril también el veintiséis de mayo quieren que gobierne el Partido Socialista no haya otra alternativa posible o gobierna el Partido Socialista o gobierna el Partido Socialista no hay otra alternativa Ello implica que todos debemos actuar con altura de miras con enorme dosis de responsabilidad todos yo el primero y tengo que decirles que lo haré cómo lo hecho en estos últimos meses gobernar desde los valores progresistas que encarna el Partido Socialista y con la voluntad de construir grandes consensos dialogando con todos con todas las fuerzas políticas dentro del marco constitucional es lo que pretendo hacer en estos cuatro años sin cuento con la confianza mayoritaria de la Cámara el Parlamento tiene un mandato claro emanado del voto de los españoles es que nuestro país tiene que avanzar debe avanzar y ese avance debe estar combinado con justicia social España debe avanzar no quedarse varada por ello debemos todos poner de nuestra parte para que se constituya el Gobierno cuanto antes y que la legislatura eche a andar para hacer frente a los desafíos que nuestro país tiene por delante la próxima semana tengo que anunciarles comenzará la ronda de contactos formales con los líderes de los tres principales partidos además del Partido Socialista porque esos son los tres líderes políticos que pueden facilitar o bloquear la investidura en el Congreso de los Diputados en esas conversaciones también las tendremos con el resto de grupos parlamentarios en otro formato en esas conversaciones los cuatro ejes de ese avance con justicia social que va a proponer al conjunto de la Cámara y en consecuencia los españoles para los próximos cuatro años serán los siguientes en primer lugar la tras acción ecológica la mitigación la adaptación al cambio climático de nuestro país que es un país que se ve afectado claramente por el fenómeno del calentamiento global del planeta en segundo lugar el impulso a la digitalización de nuestra economía de nuestro sistema educativo en tercer lugar la lucha contra la desigualdad y en cuarto lugar el fortalecimiento del proyecto común que representa Europa para todos nosotros el empleo da dignidad laboral y salarial la educación esos tenía dos de nuestras pensiones la competitividad y la internacionalización de nuestras empresas la lucha contra la exclusión social el combate sin cuartel contra la violencia machista cualquiera de los desafíos que cualquiera de los españoles que no esté viendo tiene en mente encuentran reflejo en estas grandes cuatro prioridades que vamos a plantear durante la legislatura el conjunto de las cámara transición ecológica impulso a la digitalización de nuestra economía desigualdad Europa una agenda en definitiva para el futuro de España el de los padres las madres abuelos y abuelas como también el de nuestros hijos y el de nuestros nietos avances transformaciones que implicarán de grandes acuerdos sin duda alguna de grandes acuerdos de país en el ámbito sociolaboral económico educativo pensiones exigirá en consecuencia consensos que trasciendan los límites de nuestros propios proyectos partidistas avances y transformaciones que afrontará como ha hecho el Gobierno de España del Partido Socialista en estos últimos meses al frente del Ejecutivo tras la moción de censura y lo haremos desde nuestras convicciones progresistas nuestra constante voluntad de dialogar y de llegar a acuerdos dentro del marco constitucional termino como empecé con un enorme sentimiento de gratitud hacia el pueblo español y con un enorme sentimiento también de responsabilidad que merece gobernar nada más y nada menos que nuestro gran país España que si algo exige es precisamente compromiso encuentro por esos dos objetivos el compromiso y el encuentro voy a trabajar durante los próximos días para poder facilitar cuanto antes la investidura que permita formar un gobierno estable para los próximos cuatro años así que gracias buenas noches quedo a disposición de responder a algunas preguntas

Voz 1454 39:26 dos preguntas había dicho antes Inma Carretero que iba a ser posible formular hola buenas noches

Voz 0098 39:31 el ex presidente dice usted es que quiere que la investidura sea cuanto antes le quería preguntar cuándo cree que puede ser Si estamos hablando de la primera semana de julio todos los portavoces que han comparecido hoy han dicho que parece que usted no tiene prisa luego les pide responsabilidad y altura de mira me de miras a todos los partidos quería saber si le pedirá la abstención al PP y a Ciudadanos como ellos hicieron con el Partido Socialista en el año dos mil dieciséis y luego por otro lado Podemos exige entrar en el Gobierno para apoyar su investidura si esa es una condición irrenunciable está dispuesto a incluir a miembros de Podemos en el Ejecutivo en concreto a Pablo Iglesias previas

Voz 1722 40:16 más de una pregunta pero bueno voy a responderlas a todas la primera en relación con cuando tiene que formase gobierno desde luego la voluntad del Gobierno de España Partido Socialista en este caso es es absoluta es total creo que España lo he dicho antes en intervención tiene que avanzar tiene que avanzar cuanto antes tiene que poner en marcha el Gobierno de España echar a andar la legislatura son muchos los desafíos que tenemos por delante en definitiva nosotros vamos a empezar esa ronda de contactos con las distintas fuerzas políticas las principales fuerzas políticas a partir de la próxima semana en segundo lugar en relación con las peticiones que hacen lógicamente los distintos grupos parlamentarios es que es lógico es que es evidente es que yo entiendo que antes de una una conversación que se tiene que iniciar a partir de la próxima semana pues todos fijen posición todos exposición unos diciendo que no otros que quieren entrar en el Gobierno otros que en definitiva entiendo todos los planteamientos que están haciendo por parte de grupos parlamentarios todos pero es importante ser consciente de que tenemos que empezar esa conversación de que no hay mayoría alternativa a la que propone el Partido Socialista porque así lo han querido los españoles hay que recordar que nosotros estamos doblando a la segunda fuerza parlamentaria en el Congreso de los Diputados por tanto no hay mayoría alternativa y en consecuencia responsabilidad de todos y singularmente de las tres fuerzas parlamentarias además del Partido Socialista de Unidas Podemos sin duda alguna del Partido Popular de Ciudadanos y creo que las cuatro fuerzas parlamentarias tenemos que encontrar ese punto de equilibrio a partir de cuáles sean las posiciones de cada cual para facilitar la conformación de ese Gobierno y en consecuencia echar andar la legislatura

Voz 1454 42:03 segunda segunda pregunta

Voz 28 42:07 gracias presidente Pablo Casado y Albert Rivera ya han anunciado que votarán no a su investidura pero también han aceptado que los dos diputados de UPN socio suyo en Navarra sociedad ellos se abstengan a cambio de que la coalición que los tés comparten gobierne la Comunidad facilitará el P eso es el Gobierno de Navarra Javier Esparza teniendo en cuenta que el PSN sólo podría gobernar gracias a la abstención debido en segundo lugar el PSO n ha dicho en contra de los procedimientos muy muy explícitos de José Luis Ábalos Carmen Calvo que sí intentarán formar ese gobierno esa vía que nunca permitirán que Esparza sea presidente porque textualmente tiene matrícula de honor en alta traición que va a hacer usted para que el PSN les haga caso no siga negociando la investidura lo decidirá la militancia como le prometió a las bases durante las primarias que lo hicieron líder del partido gracias

Voz 1722 42:57 no solamente que lo prometimos pleno que es que además está arreglado y tasado en los estatutos del partido con lo cual en fin es que eso no hay cuestión no hay debate es así pero en todo caso de digo eh el Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista Obrero Español tenemos la misma posición y es que con Bildu no se acuerda nada a partir de ahí en relación con eh Esparza y el señor y el partido de Navarra Suma Le he dicho antes que vamos a empezar las conversaciones con todas las formas tienes políticas con los principales partidos políticos que es hacia los cuales yo me voy a dirigir porque son los que pueden facilitar o bloquear una investidura importante en la formación de gobierno y con el resto de formaciones parlamentarias también nos reuniremos en otro formato será el momento de saber exactamente qué es lo que opina el señor Esparza Navarra Suma en relación con la investidura con la investidura del Gobierno de España

Voz 29 43:50 es tarde para que es lo que estoy diciendo es que nosotros no vamos a pactar con Bildu

Voz 1454 44:04 bien con una cosa y otra cosa es la abstención

Voz 0194 44:08 mira aquí dos preguntas había dicho brevemente Inma Carretero acepta el encargo y las preguntas comprometidas ha salido por la tangente

Voz 0806 44:16 totalmente lo único claro que dice que la semana que viene va a comenzar esa ronda de contactos con los tres principales grupos de la oposición con los que pueden facilitar o bloquear la investidura y es llamativo Ángels que no distingue a a Unidas Podemos del resto le el llamamiento lo hace a los tres por igual no ha hecho referencia a Unidas Podemos como socio preferente porque se trata de una primera conversación exploratoria de del presidente en primera persona quiere plantearlo en un principio apelando a esas casa estrés

Voz 0194 44:45 fuerzas políticas ha dicho que quiere dialogar

Voz 24 44:47 con todos y formar un gobierno con Bale

Voz 0194 44:50 es progresista es más cuando le han preguntado explícitamente por la petición de Unidas Podemos de entrar en el Gobierno ha dicho que entiende que en estos momentos pues todo el mundo haga carta exacto haga la carta a los Reyes Magos Inma te dejo porque nada en veinte minutos bastar contigo te acuerdas venga hasta ahora mismo

Voz 1454 45:12 estábamos en la cara a habituales hemos abierto este paréntesis para escuchar a Pedro Sánchez y la ves ahora vítores que hoy va de El día de que precisamente se conmemora hoy

Voz 1880 45:20 el día de que además sólo escuchar los primeros compases de este indio muy nos vamos a la Segunda Guerra mundial no es Glenn Miller y es curioso porque Glenn Miller fue capitán y además organizó la banda de la Fuerza Aérea del Ejército de EEUU este tema es de mil novecientos cuarenta ahí él en el cuarenta y cuatro en diciembre a él lo mandaron a París para organizar un concierto en la ciudad liberada pero el avión y el músico desaparecieron en el Canal de la Mancha vamos a seguir porque hay más músicas más protagonistas de esta Segunda Guerra Mundial

Voz 2 45:51 va

Voz 31 45:54 no tengo esté no

Voz 2 46:00 si no

Voz 1880 46:01 yo diría que Lili Marleen es la canción más famosa no relacionada con la Segunda Guerra Mundial realmente esta canción la escribió Un soldado alemán en la Primera Guerra Mundial el estando en el EEES acordaba de su novia que se llamaba Lily ha habido muchas muchas versiones de la canción pero hemos traído además los gustan la de Marlene Dietrich de mil novecientos cuarenta y cinco

Voz 32 46:21 creo que antes una reflexión sobre Arad en conmemorando el Día de cómo se conmemora en qué momento

Voz 1454 46:26 hoy en qué lugar estaba ahora el nazismo y la otra

Voz 0194 46:29 ya pero por por salir un poco de eso cuánto ha ayudado la creatividad ese momento ya saber cuántas películas cuánta música como se ha podido escuchar

Voz 0860 46:39 sí la verdad es que ha sido una fuente de inspiración cinematográfica unas con más fortuna que otro porque yo creo que el cine a lo mejor no trata con el rigor quiero decir que no puede no pone a cada actor en el momento adecuado y lo que supuso yo estoy seguro que cuando desembarcaron los aliado en Normandía no sabían lo definitivo que iba a ser la batalla porque si luego me vemos ante Dunkerque pues pesan pensábamos Dunkerque también ella estaba el pase por no hablar de todo al conflicto en el norte de África que fue también importantísimo

Voz 0194 47:13 solamente habíamos invitado que no va a poder estar con nosotros porque se se ha quedado el tiempo muy muy cortito sobre esto que tú decías y la verdad es que te ha regalado nada que junto con Manuel Villatoro ha escrito un libro que se llama lo que nunca te han contado del día de su tesis cuál es

Voz 1880 47:26 sí pues lo que dice él es que no sabemos nada hay que muchas de las cosas que nos han contado las películas pues nos las cuentan los americanos están hablando lo que dicen los americanos los alemanes lo que digan los alemanes lo que además hay muchas historias y muchas anécdotas que deberíamos saber y que a lo mejor valen más para las películas que lo que hemos visto por ejemplo

Voz 0860 47:43 esa una cosa curiosísimo incluso la topografía de los cementerio pronto Omaha la gente lo sabe yo maja que un pueblo estadounidense sea que hasta la topografía hasta la ve ecografía la impusieron lo es

Voz 0194 47:54 para aquellos que no se quieran quedar sólo en las películas lo que nunca te han contado del día de de de Pedra Cardona Neus no sé si quieres añadir algo

Voz 26 48:00 no bueno yo creo que un día como hoy que todos los periodistas usamos creo de las citas de Char no creo que hoy yo creo que está justificado todo decir que con el que se conmemora el principio de delfín yo creo que sí que que hoy se puede decir y es verdad que que la batalla suprema no como creo que dijo De Gaulle pues nos la han explicado de una manera tan épica que bueno al final ahí murieron cien mil personas en sea quiero decir pero que los najerinos broma que la imagen que nos han trasladado pues sí que es una imagen muy muy

Voz 2 48:32 la épica no

Voz 1880 48:36 ahora mismo cine pero vamos primero con las canciones porque por ejemplo este gen es de esas canciones que servían para despedir a los soldados no sus sus autores fueron los parques Charles pero hizo interprete original Berlín pero aquí lo estamos escuchando por Frank Sinatra pero bueno es que muchas otras versiones como por ejemplo

Voz 2 48:54 los

Voz 1880 48:59 y además es curioso porque esta esta se uso esta canción en esta versión la de los ver si usó en la película Teléfono rojo volamos hacia Moscú que olas de Cinema

Voz 0194 49:08 los con las películas yo recuerdo la sede por ejemplo hermanos

Voz 1880 49:11 sí Hermanos de sangre son diez capítulos también es una producción de Steven Spielberg

Voz 33 49:17 velos chicle café por

Voz 2 49:18 bueno

Voz 33 49:19 CAC mixtos brújula Zapico

Voz 1880 49:22 en este caso en Hermanos de sangre la historia se cuenta desde el punto de vista de una pequeña compañía de paracaídas de paracaidistas íbamos con un repaso a otras que no son salvará

Voz 7 49:32 que las hay aunque logramos sexo