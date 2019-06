Hora 25 (06/06/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 0194 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 2 00:13 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 00:17 finalizada ya la ronda de contactos en Zarzuela del Rey con los representantes políticos que hay encargo para la investidura para intentar la investidura el encargo lo recibido Pedro Sánchez no es la primera vez que es el señalado ya recibió el mismo encargo después de aquella declinación por sorpresa de Mariano Rajoy a que lleve su intento no prosperó pero esta vez con el amplio apoyo recibido en las urnas parece que sí va a ser posible a pesar de que tiene que contar los votos uno a uno los votos y las ausencias porque los diputados independentistas suspendidos mantienen el acta y en una segunda votación su ausencia puede ser determinante así que sigue haciendo el sudoku que le permita gobernar con los no es rotundos de Bosch PP y Ciudadanos y todas las condiciones que arrastran los posibles si es o las abstenciones y entre los no es Rivera ha tenido problemas para explicar lo cierto es que no ha acabado de hacerlo del todo que harían una segunda vuelta su abstención evitará la repetición de elecciones dicho todos tienen tantas explicaciones como circunstancias serán en cada una de las negociaciones el argumento que sirven Navarra por ejemplo es inválido no sirve en Madrid entre tanta explicación quedan al descubierto las cinco

Voz 3 01:23 eres Ángels Barceló

Voz 0194 01:27 en la tertulia de Hora Veinticinco Neus Tomàs y Javier Aroca y a la espera de que llegue Carlos pues que estaba en Moncloa siguiendo esa comparecencia que les hemos ofrecido en directo aquí en Hora Veinticinco en la Cadena Ser a las nueve y media de la noche y es que ya es oficial

Voz 1544 01:41 convocado para trasladarles que Su Majestad el Rey finalizadas las consultas con los representantes de las fuerzas políticas presentes en el Congreso de los Diputados ir de acuerdo con lo previsto en nuestra Constitución me ha comunicado su decisión de proponer a Pedro Sánchez como candidato a la Presidencia del Gobierno

Voz 0194 02:00 ya su vuelta del Palacio de la Zarzuela la presidenta del Congreso ha anunciado lo que se esperaba que el Rey ha encargado a Pedro Sánchez que intente formar gobierno bueno como usted

Voz 1544 02:15 Su Majestad inicia precisamente el proceso de investidura del del candidato oí la la del pleno pues tendrá que ser hablada previamente por supuesto con el candidato que tiene que empezar a sumar esos apoyos para que el proceso de investidura pues llegue a buen a buen puerto y en todo caso la fecha de esa investidura esta presidencia se lo comunicara

Voz 3 02:46 por supuesto a todos los portavoces parlamentarios y a todos los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados

Voz 0194 02:54 Astre buenas noches buenas noches Barceló

Voz 1071 02:56 ha comparecido pasadas las nueve y cuando ha hecho oficial el anuncio de momento que escogía que podíamos escuchar aquí en directo en Hora Veinticinco ya ha explicado la presidenta del Congreso pues que va a ocurrir con el calendario ahora tienen que acordar cuando convocan el pleno de investidura que es el momento eso lo aprendimos bien en que van a empezar a correr esos dos meses que fija la Constitución de los que tanto hablamos en las anteriores investiduras o intentos de investidura para escoger a un presidente

Voz 0194 03:21 muy poco después de la comparecencia de Batet en el Congreso

Voz 1071 03:24 en La Moncloa hablado Pedro Sánchez hace menos de una hora también lo hemos escuchado aquí ha explicado el presidente en funciones que el Rey en efecto le había hecho el encargo encargo que tengo que decirles

Voz 1722 03:34 asumo con honor porque es un honor poder liderar España nuestro gran país encargo que asumo también con responsabilidad y con una enorme gratitud a la confianza expresada por el pueblo español los españoles fueron claros con su voto el veintiocho de abril también el veintiséis de mayo quieren que gobierne el Partido Socialista

Voz 5 04:01 no hay otra alternativa posible o gobierna el Partido Socialista o gobierna el Partido Socialista en Madrid

Voz 0194 04:09 así sigue Inma Carretero Genma hola otra vez Sánchez pidió opio pide en esa comparecencia que hemos escuchado a guía altura de miras cuáles son sus planes a partir de ahora porque lo primeros entiende son esas negociaciones con Podemos pero anuncia que hablará y los incluye lo destacaba estudiantes los incluye en el mismo paquete Unidas Podemos PP danos no ha descartado a nadie a priori y eso fue lo que

Voz 0806 04:29 me dijo en la noche de las elecciones que llamaría a todas las fuerzas políticas y es lo que ha hecho ya como candidato a la investidura de tras haber aceptado el encargo del Rey así que ha apelado a los tres principales grupos los que pueden facilitar o bloquear la investidura ya a Podemos al Partido Popular y a ciudadanos les ha pedido responsabilidad

Voz 1722 04:48 es que es lógico es que es evidente es que yo entiendo que antes de una una conversación que se tiene que iniciar a partir de la próxima semana pues todos fijen posición pero es importante es ser consciente de que tenemos que empezar esa conversación de que no hay mayoría alternativa a la que propone el Partido Socialista en consecuencia responsabilidad de todos y singularmente de las tres fuerzas parlamentarias además del Partido Socialista de Unidas Podemos sin duda alguna el Partido Popular de Ciudadanos

Voz 0806 05:19 sin duda con este planteamiento Sánchez intenta rebajar la presión de Unidas Podemos con quién no ha contactado en estos quince días lo comentaba para el Iglesias esta mañana en su comparecencia tras verse con el Rey Iglesias haya insistido en su petición de partida con la que ha venido repitiendo desde la campaña electoral un gobierno de coalición porque ha dicho que un gobierno socialista en solitario haría políticas de derechas aunque hoy sí que el líder de Unidas Podemos sí que ha considerado que hablar de ministros no tiene por qué ser lo primero

Voz 0040 05:47 lo primero es hablar de mis tras Ny de ministros lo primero es hablar de un programa y después hablar de un programa ya hay que hablar de los equipos y ahí por nuestra parte no va a haber ningún veto al Partido Socialista y estoy convencido que el Partido Socialista no hará ningún veto porque creo que que la época de los vetos en España se ha terminado

Voz 0806 06:07 Iglesias habla de Unidas Podemos como socio preferente porque realmente lo es para el PSOE aunque como decimos hoy Pedro Sánchez no le ha otorgado esa consideración en esta primera comparecencia antes de ponerse a negociar

Voz 0194 06:18 estas son las cuentas de Sánchez con Podemos necesitaría también el apoyo del PNV para no apoyarse en los independentistas cuenta con la abstención de UPN

Voz 0806 06:26 sí salvo cambio de posiciones inesperadas en esa ronda de contactos con PP y Ciudadanos realmente en este momento con el no rotundo de Coalición Canaria Se abre paso esa vía Navarra esa abstención de los dos diputados de UPN que ayer ofreció Javier Esparza a cambio de que el PSOE deje gobernar en la Comunidad foral a la coalición que tiene con el Partido Popular y conciudadanos hoy se le ha preguntado aquí a Pedro Sánchez no ha entrado en el tema todo lo contrario sí que ha rechazado un pacto con Bildu pero no ha hecho referencia a la abstención mide la izquierda abertzale para que pudiera gobernar en un caso hipotético María Chivite la la candidata socialista ni tampoco a la abstención del PSOE para que gobierne Navarra

Voz 6 07:06 más

Voz 1722 07:09 mire el Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista Obrero Español tenemos la misma posición y es que con Bildu no se acuerda nada

Voz 0806 07:18 así que con de unos acuerdo nada decía que no hay pacto pero no cierra ninguna puerta en este kilómetro cero de la negociación aunque las declaraciones que hemos oido hoy de la vicepresidenta Carmen Calvo o del ministro Ávalos había continuas apelaciones hay que hay que dejar gobernar a las mayorías que es lo que es Navarra Suma en esa en ese territorio cuando se le preguntaba a Calvo por ejemplo por las conversaciones de María Chivite con el resto de grupos en Navarra respondía que la prioridad es el Gobierno de España las fuentes que consultamos sí que admiten que esa clave navarras el PSOE definitivamente permite con su abstención que gobierne Navarra Suma pues en esa clave podría encarecer los apoyos aquí en el Congreso del PNV dos de los seis

Voz 6 08:01 dos del grupo del PNV pero no temen

Voz 0806 08:04 que no les vayan a facilitar con el sí a la investidura de Pedro Sánchez porque además en Euskadi el PNV se apoya en muchos en muchas instituciones en el Partido Socialista y están en plena negociación el puzzle es complejo pero con todo esto les André Le le saldría a Pedro Sánchez ciento setenta y tres si es en la segunda votación frente a ciento setenta y un no es contando con la ausencia eso sí de los que

Voz 0194 08:29 cuatro diputados presos pero sin ninguna

Voz 0806 08:32 lo de los independentistas que es un objetivo importante para Pedro Sánchez

Voz 0194 08:35 ahora la pregunta son los tiempos dice que va a empezar los contactos la semana que viene

Voz 0806 08:39 si la semana que viene en los contactos el presidente con Pablo Casado Albert Rivera y Pablo Iglesias lo previsible es que los contactos con el resto de los

Voz 6 08:47 grupos Losada la portavoz Adriana Lastra

Voz 0806 08:50 y a partir de ahí empezarán a negociar con quienes estén dispuestos a negociar con distintos frentes abiertos además combinando con la negociación de los ayuntamientos en principio la prima la la semana que viene pero luego de las comunidades autónomas que siguen sin cerrar sus gobiernos y aquí no se ha pillado los dedos el presidente

Voz 0194 09:08 en funciones sobre la fecha de la investidura no

Voz 0806 09:11 no ha querido concretar ha dicho que quiere que sea cuanto antes las fuentes del PSOE que consultamos apuntan a mediados de julio como fecha para que todo esté listo y el Gobierno formado pero va a depender de cómo vayan esas conversaciones por cierto que hoy el día que ha recibido Pedro Sánchez el encargo del Rey se hace un año justo de que aquí en La Moncloa anunciara los nombres de su gobierno tras la moción de censura el seis de junio

Voz 0194 09:34 pues mira qué casualidad gracias gracias

Voz 0806 09:36 claro bueno gracias

Voz 0194 09:39 esta hora de la noche Sánchez tiene más cerca la investidura parecido alguna por decirlo de otra manera se le presenta menos difícil la primera razón para pensarlo es precisamente el Partido Popular Adrián Prado buenas noches

Voz 5 09:51 tal Ángels buenas porque Pablo Casado ha dicho ya que votará

Voz 0194 09:53 en contra de Sánchez pero y ahí está la clave entendería que sus socios navarros de UPN se abstuvieran eso dicho Casado a diferencia del criterio de Rivera

Voz 0019 10:03 sí la verdad que el líder del PP ha sido hoy muy claros y el PSOE facilita con una abstención que Navarra Suma la coalición de los populares conciudadanos y UPN gobierna en la Comunidad foral no ve motivos para que los dos diputados de UPN hagan lo mismo en la investidura de Sánchez como parte de la coalición

Voz 0040 10:16 eh

Voz 7 10:17 no vamos a poner ningún impedimento sobre todo si esto facilita que Navarra Suma gobierne tanto en el Gobierno foral como en la alcaldía de Pamplona consideramos caras absolutamente esencial para la unidad nacional

Voz 0019 10:31 casado recuerda que en el País Vasco en una situación similar el PP votó a favor de la investidura de Patxi López como lehendakari a pesar dice de la mala relación que a nivel nacional en ese momento mantenían el PP y el PSOE en cuanto Ciudadanos la formación naranja no comparte esa abstención anunciada por UPN Alves Rivera cree que Sánchez debería permitir era locos a los constitucionalistas gobernar sin pedir nada a cambio pero reconoce que UPN tiene derecho a aplicar su propio criterio

Voz 0040 10:56 lógicamente UPN tienes autonomía política y nosotros la nuestra nosotros ya lo he dicho no vamos a apoyar la investidura de Sánchez lo acaba de decir al Rey vamos a hacer oposición y en todo caso creemos insisto que Navarra no puede formar parte de un intercambio porque lo que se juegan navarras que Navarra tenga autonomía o que Navarra la conviertan los nacionalistas y los batasunos en un anexo de otra comunidad autónoma en un lugar donde la entidad predomine sobre la ciudadanía

Voz 0019 11:22 por tanto Rivera al igual que Casado cree que lo que pase en Navarra como en Cataluña es una cuestión de

Voz 1071 11:27 por tanto ya está ahora hemos escuchado que Pedro Sánchez mira a Unidas Podemos también a PP y a Ciudadanos que es llamativo esto porque ya sabe ya le han dicho que van a votar que no aunque ahora escuchábamos ese argumento de Rivera porque dice que el PSOE tendría que abstener en Navarra porque no fue el más votado cómo explica entonces lo de Madrid por poner un territorio más votado fue Gabilondo y en el Ayuntamiento fue Manuela Carmena

Voz 3 11:50 en referencia a la lista más votada constitucional

Voz 0040 11:52 esta Navarra porque la otra opción es que Batasuna de Navarra entenderá usted que entre los batasunos y los que hemos ganado las elecciones prefiero que gobernemos los que mandan las elecciones así que Navarra efectivamente ciudadanos emprenden esa coalición constitucionalista Navarra Suma ha sacado veinte escaños duplicando o más que duplicando el siguiente partido en ese sentido lamento repito lamento que me parece preocupante que en el PSOE ni siquiera se lo planteen se estén planteando parece que es algo de primero de de constitución de I

Voz 0194 12:22 parece la periodista de Navarra a los constitucionalistas en Madrid pues no son constitucionales desde otras maneras la expresión de de primero de España el primero de España

Voz 0040 12:36 no hemos trasladado a Su Majestad el Rey que no votaremos a favor de la investidura de Pedro Sánchez pero que apoyaremos la acción de gobierno de cualquier Gobierno dispuesto a restaurar el orden constitucional en Cataluña y aplicar el artículo ciento cincuenta y cinco de la Constitución

Voz 1071 12:54 pero hay que ir incorporando todos los elementos encima de la mesa y este es otro elemento de otro actor fundamental que es este flanco del tablero Santiago Abascal caído a Zarzuela también esta mañana ya ha incidido allí en que quiere negociar directamente con Ciudadanos y si hace falta llamar a Rivera

Voz 0040 13:10 pues tiene llama físicamente descolgar el teléfono llamarles cuando es una posibilidad la verdad que les hemos llamó públicamente pero bueno hace falta llamarles físicamente nosotros no vamos a evitar nada realmente estamos empeñados en poder llegar a un acuerdo no queremos poner obstáculos ni queremos ser el impedimento si para eso hay que descolgar el teléfono y llamar también estamos dispuestos

Voz 0194 13:37 bueno Abascal dispuesto a llamar Albert Rivera pero Adri cuando se le pregunta riberas capa como puede

Voz 0019 13:44 sí sí el líder de Ciudadanos evita como sean mencionara Vox por eso responde así a las preguntas sobre la formación de Abascal y esa posible llamada

Voz 0040 13:51 que yo no voy a hablar de los pactos este caso Crédit siquiera es están encima de la mesa vamos a negociar con el Partido Popular y en este caso es lo que estamos haciendo empezar a sentarnos lo hicimos en Castilla León lo estamos haciendo en otras comunidades autónomas con lo cual en los próximos días todo esto que ustedes y nosotros sí españoles están viendo sufriendo que es la negociación de tantos y tantos gobiernos autonómicos y municipales se acabará

Voz 0019 14:14 lo estamos sufriendo si Rivera se escuda en las negociaciones con el PP negociaciones que según fuentes populares van por buen camino reconocen en el entorno de Casado que Ciudadanos no está haciendo peticiones inasumibles más allá de que Villacís sea alcaldesa de Madrid

Voz 0194 14:27 kilos que no queda por sufrir Madrid efectivamente hasta luego hasta mañana decíamos que dos razones por las que parece que Pedro Sánchez a esta hora de la noche tenga ahora investidura un poco más cerca una es el PP que no se opondría como hemos escuchado a que UPN se abstenga y la otra tiene que ver con Cataluña porque los diputados suspendidos no renunciará al acta y eso es importante Javier carreras buenas noches pues qué tal buenas noches y eso es lo que ha explicado Laura Borràs después de ir a ver al Rey a Zarzuela donde por lo que ha contado le ha trasladado muchos reproches lo cierto es que su encuentro ha sido los más largos más

Voz 0866 14:58 quizás la Reunión más atípica por la duración como dices más de cincuenta minutos pero también por el fondo y por las formas se presentaba Borrás ante el Rey nombró Shi'i una pulsera amarillas el color con el que los independentistas muestran su apoyo a los dirigentes en prisión para dar comienzo a un encuentro con

Voz 1071 15:14 muchos reproches por parte de la diputada catalana

Voz 0866 15:16 comenzando por la falta de reconocimiento a la figura de Felipe VI

Voz 3 15:20 los catalanes no tenemos Rey pero yo acudía

Voz 0419 15:23 hoy a ver al Rey de España precisamente porque se había manifestado como un actor político relevante a partir del uno de octubre

Voz 0866 15:32 siguiendo con críticas al discurso del monarca tras aquel uno de octubre que según Borrás le convirtió en actor de parte al margen de los reproches lo que ha venido a confirmar esta reunión es que los diputados presos de ellos percata no tienen previsto renunciar a su escaño así que el partido se quedaría sin tres de sus votos de sus siete votos en la investidura a una decisión personal insistía Borrás que decía acudir como altavoz de sus compañeros en prisión

Voz 0419 15:54 Ellos ya dijeron que no estaban dispuestos a renunciar a su acto a su acta porque el hecho de presentarse a unas elecciones no era un gesto simbólico no tenemos ninguna autoridad moral para pedirles que anticipen una sentencia que eventualmente les inhabilite a la hora de renunciar a la

Voz 0866 16:12 Borrás no ha confirmado aún la posición de su grupo la investidura aunque da pistas del presidente dice debe ser una persona con capacidad de diálogo para solucionar políticamente el conflicto así lo llama Preguntado por si Sánchez reúne esas condiciones la diputada de ellos percata responde que si las reune lo disimula mucho

Voz 0194 16:32 esta mañana hasta luego Javier Carlos Cué buenas noches los que viene directo de Moncloa no exacto venga con el material calentito que nosotros aquí lo hemos escuchado ideas podido podrías haber venido aquí sentaditos que también es verdad que no no hoy no he dicho nada malo de te hubiera podido escuchar a escucharlo te vienes bienes de ahí entonces diríamos esa sensación de que esta noche parece que tiene la investidura Pedro Sánchez un poco más cerca está esas palabras de Casado diciendo que Juppé en quiere abstenerse en la investidura nosotros hablamos después el hecho de que los diputado

Voz 8 17:06 dos los independentistas suspendidos no ceder

Voz 0194 17:10 en el acta con lo cual la mayoría simple pues claro baja de número

Voz 5 17:13 cien cien en este momento sería ciento setenta y tres puntos setenta y dos siempre que el PNV acepte

Voz 0194 17:19 claro porque no nos olvidemos que miraremos a Navarra

Voz 5 17:22 pero siempre que los socialistas navarros acepten esto lo hemos preguntado al presidente Sánchez de habíamos pactó unas preguntas los compañeros y obviamente le hemos preguntado por Navarra bueno él como siempre no yo creo que lo tiene todo abierto quiero decir la decisión evidentemente no está tomada queda un montón de tiempo si no tuviera que hacer el destrozo que tiene que hacer en Navarra para ser investido presidente mejor para Sánchez dio si tuviera una investidura más cómoda mejor pero desde luego lo que tiene encima de la mesa es una carta pues eh complicada porque para el Partido Socialista de Navarra y además hay que hacer una consulta lo he dicho Sánchez que eso es bastante importante lo que ha respondido Sánchez cuando le hemos preguntado porque ha dicho que no hay debate hay consulta una consulta en

Voz 0194 17:59 puede salir cualquier cosa pues ya sabéis vueltas y es basta

Voz 5 18:02 de poco probable que una consulta a los militantes de socialistas navarros acepten entregarle el poder a Abu en qué fin ya sabemos cómo lo obviamente los militantes no son tan responsables a veces como como los jefes no cuando toma una decisión difícil yo creo que está está complicado pero efectivamente hoy está un poco más fácil que ayer sobre todo por esta confirmación que decías tú de que ese sea vi estaba como un poco en el aire si no iban a renunciar a sus actas pero lo he dicho clarísimo no van a renunciar a sus actas is funcionan como tres ascensiones no son tres son tres personas que no es tan importantes como si fueran es decir

Voz 0860 18:36 Aroca pues yo creo que yo lo primero que destacó en la convicción de que el presidente Sánchez de hecho o Partido Socialista o Partido Socialista no hay mayoría alternativa yo creo que eso es un acto de firmeza lo que acepta que que bueno que fuera de eso me faltaba otra hipótesis no si eso no es posible la otra es elecciones anticipadas pero claro esa por la condición de la contundencia sus afirmaciones parece que la descarta he lo veo muy convencido de que va a final va a acabar gobernando por eso por una parte después las palabras están cargados de contenido semántico que van a ir cambiando conforme vaya avanzando la negociación yo creo que eso también yo al menos lo creído entender el presidente porque ha dicho bueno vamos a negociar vamos a hablar a lo mejor resulta que afirmar la el contenido semántico de abstención conforme vaya panza pasándola las negociaciones pero va cambiando tomó también lo de no pactar el a mí me parece bastante significativo desde el punto de vista de de su navegación por la turbulencia de estas agua como ha dicho con respecto a Navarra que parece caras la clave no pactar es claro que no tiene por qué pactar

Voz 5 19:51 lo puede se lo puedo mientras

Voz 0860 19:53 un con un pues UPN si va a pactar porque la abstención es a cambio de otra extensión llegaron la paradoja la la herramienta es la misma abstención con Bildu no pactaría pero con IU UPyD hay

Voz 5 20:06 pero si hay un pacto la

Voz 0860 20:08 las que UPN lo ha dicho si yo estaría dispuesto a este intercambio pero la clave La clave vasca muy importante porque no es que Navarra Suma pueda caer más o menos antipático que es la antítesis del PNV

Voz 5 20:23 Quirpe no

Voz 0194 20:23 ah pues ahí también hay unos votos muy importante es una foto muy importante

Voz 0860 20:27 el presidente Sánchez tiene que que elegir

Voz 5 20:30 si alivia subí subí

Voz 0860 20:33 investidura mediante la abstención de UPN arriesgándose a tener un conflicto con el PNV que hasta ahora hasta ahora en sus manifestaciones ha sido el socio de futuro más estable porque no escucho hasta ahora ningún motivo de esta inestabilidad predica hable del Partido Nacionalista Vasco

Voz 1071 20:50 sobre eso ha introducido Inma en una de sus informaciones antes desde La Moncloa un matiz que me parece relevante es que también el PNV en la gobernabilidad de

Voz 0194 20:58 algunas instituciones del País Vasco si apoyan el plan el Partido Socialista claro es una es lo que tiene luces sacas una pieza de puede derrumbar todo hoy

Voz 6 21:09 yo creo que con lo que comentaba antes esto lo que puede hacer es pues bueno que el PNV que es que sabe negociar muy bien pueda encarecer en algún momento el precio no pero es cierto como decía Aroca que no hay alternativa y por eso Pedro Sánchez saca pecho esta cura de humildad hacía Podemos no de no querer le dar un trato de socio preferente hoy pero claro los votos necesita votos a los que más necesita de entrada son son los de Podemos porque al final le faltan cincuenta y tres para ser presidente si no me equivoco en el cálculo y por lo tanto tuna que ganárselos uno a uno como es esto en la entrada yo creo que ilesa días pues por lo que me contaban estos días tanto en Podemos como cómo se temen en Moncloa lo que quiere hacer es apurar la negociación en tiempo y en exigencias entonces Inma comentaba que el que que el planes es es que ha mirado a mediados de julio pues ya tengamos un poco resuelto el tema pero pero bueno yo lo veo el que en el caso de Coalición Canaria por lo que me explican Carlos lo debe saber mejor lo que confían es que REC poder recuperar esos votos a lo mejor en los presupuestos que Coalición Canaria sabemos que sabe negociar muy bien cuando se trata de de de presupuestos y luego de la comparecencia de Sánchez un par de cosas más una no de pedirle a alturas de miras a Ciudadanos Si el resto de formaciones pues también lo pidió Rajoy pues es lo que toca hacer pero vamos que Rivera no tiene ninguna intención en el caso de Navarra Navarra Suma en realidad es es es UPN hay que decir que están ahí Ciudadanos y PP pero que no llegaría muletas osea no son no son nada por lo tanto yo creo que difícilmente Rivera podría hacer otra cosa que decir que que adelante no o Casado yo me gusta citar estos días Un por poner un poco de humor y para animar un poco a los socialistas navarros que que que debería sería casi un deporte nacional después de que las citas electorales porque los tengo un compañero periodista Arturo puente que es que es Navarro el otro día hizo un tuit que Marcio Grecia

Voz 0194 23:13 es maravilloso si de acuerdo recuerdan lo sí sí recuerda lo maravilloso dijo

Voz 6 23:18 jo los navarros celebramos cada año San Fermín cada dos que Osasuna sube a Primera cada cuatro que el peso

Voz 0194 23:24 qué le da el Gobierno a UPN eso tradiciones muy arraigadas que merecen respeto y protección darles al final

Voz 9 23:33 yo que la otra parte contratante Mi casa es Navarra no pues ABC

Voz 6 23:37 es debe ser verdad o no

Voz 0194 23:39 sí es verdad pero el tópico a veces se cumple de que Navarra para

Voz 9 23:42 de que sólo pueden ser de derechas o muy de derechas y no hay gente de izquierdas lo que pasa que les cuesta más Carlos

Voz 5 23:47 sí lo que pasa es una pieza de hoy la ha dicho Carmen Calvo no que si tienen que priorizar debidamente van a prioriza el Gobierno avisos esas dos abstenciones puede pueden valer mucho yo creo que mensaje de Sánchez de hoy que es que es el mensaje fuerte no hay alternativa es un mensaje sobre todo a Podemos es un mensaje sobre todo a decirle el el la tensión en la tiene con Pablo Iglesias quiero decir la la lo de UPN es una operación muy compleja que hay que hablar tuve hay que hacer mucho pero es una decisión política la oferta está encima de la mesa Sánchez tiene que ver si tiene capacidad de hacer eso con los socialistas navarros y el coste que tiene pero con con Iglesias la negociación está complicada porque la negociación están jugando los dos y no está claro a quién de los dos beneficia más el pan

Voz 0194 24:30 ya pero de todas de dos formas que es cierto lo que estás diciendo pero yo desde el Príncipe también estoy planteando sea como podría explicar Unidas Podemos no apoyar a Pedro Sánchez

Voz 5 24:40 claro pero pero no no no es como pero claro esas esa es la pregunta que nos hacemos todos y por tanto todo el mundo asume que Unidas Podemos aceptará lo que haga falta pero a al revés aquel al revés que es como podría explicar Pedro Sánchez que por no dejar entrar a un ministro o dos ministros de Podemos va a perder cuarenta y dos votos quiero decir es tan evidente por parte de los dos esto es que yo creo que a veces mucha gente sobre todo en el PSOE se olvida de que esto es una cosa de dos hay unos señores que me evidentemente tiene más son ciento veintitrés pero hay otros que tienen cuarenta hay dos entonces o los dos se ponen a ceder los dos se ponen a negociar au

Voz 0860 25:18 permítame cuenta años claro que del dinero que esas contrariedad de contradicciones solamente en caso de que falle en cualquier tipo de de arte nativa osea cualquier tipo de fijeza en las posiciones de Pedro Sánchez lo más que se deriven de una manera viejo una elecciones anticipadas si porque

Voz 5 25:35 que no le conviene a ninguno de los dos él Ésta es la gran diferencia con la radio

Voz 0860 25:40 lo que quería decir es que la otra alternativa es que todos al final por un motivo u otro se hubieran abocado a una elecciones generales yo os aseguro que aunque no se diga está de manera implícita hay miedo escénico en todas las fuerzas políticas quitando quizá al PNV que el PNV

Voz 5 25:58 sí sí

Voz 0860 26:01 se refería antes se referían Neus a Navarra bueno yo creo que el problema del País Vasco ya episcopal no a prueba de de obispos no bueno pues quitando eso

Voz 10 26:12 todo el mundo sabe los riesgos que corre si hay unas elecciones además Riego orgánico gravísimo e orgánico prevé que yo hubiera publicidad lo más alejado

Voz 6 26:22 ahora pido es que cuando Carlos dice que es cosa de dos es literalmente es cosa de Sánchez e Iglesias porque como Iglesias casi lo ha planteado como un tema personal casi de supervivencia podríamos decir pues al final yo creo que podrá ver muchas comisiones negociadoras y seguro que las habrá pero al final tendrá que ser una cosa entre ellos dos

Voz 0194 26:42 a la vuelta seguimos con la política de negociaciones investiduras y pactos

Voz 11 26:46 hora veinticinco oculta

Voz 0806 26:49 creer que el mejor seguro es el más caro

Voz 3 26:51 mutuamente traer de la mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo pero por menos dinero

Voz 12 26:56 veinte a la mutua con cualquiera de tu seguros de bajando su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua consulta condiciones en Mutua punto es

Voz 13 27:08 muy buenas noches en el sorteo del siete treinta y nueve hoy la combinación ganadora ha sido

Voz 14 27:16 veintisiete XXXV veintiuno XXXII veinte

Voz 3 27:21 cuatro ocho veintiséis reintegro seis

Voz 15 27:28 y es que el participar en los juegos de la ONCE colaboran con su labor social Biden siete XXXIX a tu vendedor también en puntos de venta autorizados o en fuegos once punto es recuerda que mañana como cada viernes tienes un bote millonario en el sorteo del Euro ya con de la ONCE el once Nos mueve tu ilusión

Voz 13 27:48 sigo es casi Decca

Voz 16 27:49 viene bien conocer sus gastos gestoría registro tasación pero si buscas hipoteca te viene aún mejor conocer la de un banco

Voz 3 27:55 ahora ni gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que buscas encuentras las NG punto es

Voz 18 28:09 disculpe conocen tan lema tiene una marisquería

Voz 19 28:12 están buscando Nemo Ben aquella joyería que pone La joya del Nilo es y dónde está el señor Cantando bajo la lluvia no más allá e doblen esas quienes lo encuentran que bien

Voz 20 28:20 la Alan vive un verano de cine con Viajes el Corte Inglés y el asistente de Google bate un Google Home Mini de regalo al

Voz 21 28:27 el reserva hazlo por sólo sesenta euros paga están diez meses si encuentras un precio mejor te igualados consulta condiciones en Viajes el Corte Inglés financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación

Voz 2 28:41 una alerta de la SER desde El Larguero barba abrir con una noticia de última hora al parecer adelanta que todas las noches de lunes a viernes a las once quieres

Voz 22 28:53 Dennis tuvo que Manu Carreño

Voz 23 28:59 sí

Voz 3 29:06 ahora veinticinco en Cadena Ser punto com y en las redes sociales Kuiper la Roma Hora Veinticinco Facebook hora25

Voz 24 29:16 en la Cadena SER presenta el

Voz 0019 29:21 hacer de escuchar

Voz 3 29:23 todo esto pasó naturalmente hace un montón de tiempo esta semana pues hacía años que no veía hay alguna que otra vez nos habíamos puesto en contacto y en ocasiones me había dejado caer por sumar

Voz 25 29:36 pero nunca habíamos si tengo grandes amigos en el sentido de que ambos éramos amigos de Holy Collet

Voz 3 29:41 la Juve no tiene un carácter precisamente afán tal como él mismo reconoce aunque dice que es por culpa de su soltería hay de las malas pasadas que todos los que lo conocen bien saben que no es fácil conversar con Iker resulta hasta imposibles si no tiene sus mismas obsesiones entre las cuales se cuenta de las otras mención de hockey sobre hielo los perros de raza Graner

Voz 25 30:03 autor de una serie radiofónica de baja calaña que llegó a oyente de éste

Voz 26 30:08 años y Elvis Sullivan firma estar emparentado con uno de los dos recuerda Juan

Voz 3 30:14 cuando el pasado martes por la tarde sonó el teléfono y oí supe que tenía que ser algo referente Hawley dijo

Voz 26 30:24 es importante y su voz afónica excitación

Voz 13 30:28 eh Desayuno en Tiffany's Truman Capote mil novecientos cincuenta y ocho

Voz 27 30:35 China se el placer de escucha

Voz 3 30:43 descarta Telecom

Voz 28 30:45 y cuando quieras ya disponible un nuevo programa de Contigo Dentro con Celia Blanco

Voz 3 30:51 queremos que la vida que el sexo con vigor nunca entra en Cadena Ser punto com para mostrar que regateó Cadena SER

Voz 29 31:05 sí

Voz 23 31:08 casi casi llegó a la obra de teatro

Voz 30 31:09 pero pero casi casi me faltó nada los carburantes BP Ultimate con tecnología Active dan hasta cincuenta kilómetros más por depósito para que no sé

Voz 31 31:17 el eh nunca así casi la vida sin interrupciones es mejor el beneficio sobra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com DT cerca de tierra para llevarte más lejos

Voz 2 31:30 ecuación yo quiero seguro Know How to SIT

Voz 1722 31:41 a estos asesores hacen los seguros más sencillos El Corte Inglés

Voz 3 31:46 seguro segurísimo cuestionar de no saber si es justo lo que pago por mi seguros mutuas de traer de la mutua cualquiera de tu seguros si tener lo mismo pero por menos dinero veinte

Voz 12 31:58 hola con cualquiera de tu seguros te bajamos su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco

Voz 3 32:03 cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco

Voz 12 32:06 Trotta cinco vamos mutua T consulta con Di

Voz 3 32:08 en ese mucho apuntó que hacer

Voz 2 32:13 hora veinticinco

Voz 0194 32:18 la tertulianos Tomás Javier Aroca y Carlos Cué enseguida seguimos con la política pero estamos muy pendientes también del tiempo porque se está hablando estas últimas horas de una ciclogénesis que le han puesto nombre yo no sabía bueno Jordi Carbó buenas noches bueno eso sabía que las ciclogénesis también llevaba nombre éxtasis

Voz 8 32:34 Miguel Iggy se mira con preocupación en el norte de España sí sí

Voz 0978 32:39 motivos para para estar preocupado con mínimo atento déjame que te diga que se decidió poner nombre con el sentido que Cuén no se bautizaron la gente tuviera presente que eso quiere decir que es una borrasca peligrosa es decir la eñe riesgos para infraestructuras y personal

Voz 0194 32:54 es decir cuando no hay nombre podemos estar tranquilos con nombre preocupación

Voz 0978 32:58 podemos estar más tranquilos pero ya sabes que esto de la meteorología a veces están

Voz 5 33:01 cierto pero si ponemos un nombre es que tenemos

Voz 0978 33:03 ante claro que va a provocar lo que está provocando ahora mismo el último dato es de la Agencia Estatal de Meteorología es provisional se tiene que validar pero si no es esto se ha acercado bastante en Cabrales en Asturias las rachas de viento hace poco ha alcanzado la máxima ciento cuarenta y siete kilómetros por hora y eso es una borrasca de este tipo una ciclogénesis es decir todo eso muy repentino muy brusco ya durante de la tarde había azotado el litoral de Galicia con rachas de más de ciento treinta kilómetros y ahora la preocupación es que a lo largo de toda la noche a lo largo de la madrugada se irá desplazando lentamente hacia Cantabria siempre pegada a la costa no llegara a entrar en tierra dentro

Voz 0194 33:45 eso es lo que le toda la energía es decir que suman

Voz 0978 33:48 tendrá muy enérgica por eso toda la cornisa cantábrica hasta Cantabria especialmente situación marítima complicada oleaje cada vez más marcado y atención a estas rachas de viento que ya estamos viendo que en algunos puntos se acercan a los ciento cincuenta kilómetros por hora y en cotas altas de montaña es muy probable incluso que superemos estos valores después ya al final de la madrugada al inicio de la mañana de mañana perdón la redundancia esta borrasca empezaría a viajar hacia el norte eso nos hace pensar que podría dejar un poco al margen el País Vasco pero igualmente afectará no de manera tan dura como lo está haciendo en Galicia y Asturias y Laurent Cantabria pero igualmente mucha tensión mañana por la mañana a todo el litoral del País Vasco porque el oleaje también será marcado y rachas de viento no tan fuertes como estas que estamos diciendo pero igualmente para tenerlas presentes

Voz 0194 34:32 en cuando podemos decir que esto habrá pasado de todo

Voz 0978 34:34 la única ventaja de estas borrascas es que son rápidas en su gestación pero también en su final es decir que a partir de mañana al mediodía ya se encamine caminará rápidamente hacia la costa francesa donde puede provocar también bastantes problemas a partir del mediodía en gran parte de nuestro país ya quedará lejos de su radio de acción pero eso sí con esa resaca que siempre hace que el mar en un poco más en mejorar pero lo más complicado será hasta el final de esta madrugada

Voz 0194 35:01 pues vamos a estar muy expectantes gracias Jordi Carbó también tú cualquier novedad nos pide paso de acuerdo es entrantes a las consecuencias de esta ciclogénesis es de Miguel vamos a hacer una cosa Pedro no habíamos dado el número de whatsapp la mejor manera de seguir la evolución de la meteorología son los propios oyentes que nos puedan Nos van informando estos una radio esto servicio público cualquier oyente quién os quiera contar algo relacionado con esta ciclogénesis aquí estamos

Voz 10 35:25 hagan de radar de hora25 cuéntenos el aquí y el ahora en donde esté afectando la ciclogénesis preguntaba antes Marcos iba a afectar debe estar muy preocupado Madrid pero nada más que eso seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres repito el Whatsapp

Voz 5 35:44 enviar notas de voz insisto en esos seis tres ocho

Voz 10 35:46 el siete siete cuatro siete cuatro tres

Voz 0194 35:49 venga pues seguimos con la política estamos teniendo una noche muy movida porque mientras comparecía Batet luego comparecía Pedro Sánchez bueno pues mientras pasa

Voz 6 35:56 esto llegaba de Barcelona un movimiento

Voz 0194 35:59 esto importante en la pugna por la Alcaldía un día después de que Ernest Maragall y el candidato de Esquerra Republicana

Voz 1071 36:05 Ana que ganó por casi cinco mil votos a Ada Colau saben congelar a sus negociaciones con la actual alcaldesa Barcelona han como es decir el partido de Colau ha propuesto que ella sí se presente a la Alcaldía Barcelona Albert Prat buenas noches buenas noches Angels

Voz 0194 36:20 eh esto significa este movimiento significa que los comunes están dispuestos a gobernar con los votos de Valls a cambio de nada como el dijo o es una maniobra para que Maragall desista de optar a la Alcaldía

Voz 1157 36:32 lo que es cierto lo que es evidente es que no rechaza Ada Colau los votos de Manuel Valls la dirección de Barcelona en cómo ha decidido que Colau se presente para optar a la reelección lo anunciado el máximo órgano del partido a través de un comunicado hace apenas una hora y sólo falta que mañana las bases

Voz 5 36:48 le den el visto bueno se mueven fichas importa

Voz 1157 36:50 antes sí pero lo que es cierto es que en los Comunes nada ha cambiado mantienen lo que han dicho hasta ahora es decir en caso de presentarse si hay formaciones que les apoyan que les regalan sus votos sin nada a cambio ellos no pueden hacer nada esto significa pues que la investidura de Colau con

Voz 0019 37:06 el apoyo gratuito de Báez está más cerca

Voz 1157 37:08 qué lejos y lo que es cierto a esta hora es que se le complican y mucho las cosas Arnés Maragall lo comentabas el alcaldable de Esquerra Republicana quién ganó las elecciones anunció ayer que suspendía temporalmente las negociaciones con los de Colau hasta que estos no se mojaron y rechazaran liderar un pacto alternativo además Maragay ha repetido varias veces que cualquier pacto con Colau sólo pasa porque él sea alcalde veremos cuál es el próximo movimiento de los republicanos y es que hay alguno aunque sí mañana los militantes de los Comunes aceptan la propuesta de Colau lo que es seguro es que no apoyará la candidatura de Maragai el quinto

Voz 8 37:43 de junio ir al ver qué dice el PSC

Voz 1157 37:46 lo que dices que sólo quiere pactar con Colau de hecho los militantes de la ciudad lo han votado por unanimidad esta tarde pero atención porque su cabeza de lista Jaume Collboni ha marcado una línea roja muy

Voz 0019 37:57 Clara los votos de los socialistas para investir a la

Voz 1157 37:59 desde los comunes no serán gratuitos Collboni ha exigido un pacto de gobierno antes de la investidura para investir las fuentes del partido socialista aseguran que esta vez esta vez su apoyo no será un cheque en blanco como dicen fue fue hace cuatro años ya medio mandato acabarán recordemos fuera del Gobierno lo que es cierto Ángels que después del movimiento que acaba de hacer Colau unos y otros comunes y socialistas están obligados a ponerse de acuerdo

Voz 0194 38:25 gracias Albert a vosotros os pregunto de pero este movimiento de última hora de los comunes que parece que acerca la Alcaldía Ada Colau y se la aleja Arnés Maragall pero en este contexto en el que se tiene que negociar el próximo Gobierno comunidades y ayuntamientos bueno pues en todo este contexto se deja ver y se deja ver en Andalucía como si quisiera recordar a los que sin Vox no hay gobierno para

Voz 1071 38:47 que tomen nota por cierto en otros territorios el partido de ultraderecha ha ido al registro del Parlamento andaluz a presentar su enmienda a la totalidad contra los presos

Voz 0194 38:55 puestos puede ser un farol porque le podrían lo podrían retirar el mismo Pleno antes de que se vote pero de momento

Voz 32 39:02 nosotros no presentamos la la enmienda es cuando efectivamente nos quedaríamos sin posibilidades de seguir trabajando en pos de lo que nosotros buscamos que es unos presupuestos pues que reflejen lo que son nuestras posiciones políticas

Voz 0194 39:19 Sevilla Alfredo guardia buenas noches buenas noches bueno que es un órdago parece bastante claro la pregunta es si piensan llegar hasta el final mantenerlo

Voz 0019 39:28 esa era la pregunta que insistentemente le hemos formulado el portavoz de esta formación tras registrar la enmienda en el Parlamento Hinault ha quedado muy claro por un lado alegan para el veto que no se eliminan programas de adoctrinamiento ideológico y dejan caer que si no se aprueban las cuentas no serían ellos los culpables sino que habría que mirar al Govern no pero a continuación dice que sería una irresponsabilidad no sentarse a negociar hasta el miércoles día que votan las enmiendas dejan la puerta abierta a su retirada Alejandro Hernández portavoz

Voz 32 39:56 por nuestra parte sería irresponsable no estar abiertos a esa posibilidad que evidentemente dependerá de de de la actitud que tenga el Gobierno de la Junta de Andalucía y las propuestas que puedan hacer a nuestro grupo en ese sentido

Voz 0019 40:13 el Gobierno tiende la mano a Vox al tiempo que le advierte de las consecuencias de su veto Juan Marín vicepresidente robada bloquearon Gobierno

Voz 33 40:21 sino saque adelante las cuentas pública ir presente una enmienda a la totalidad segoviano un gobierno sólido de cuarenta y siete escaños formada por dos fuerza política

Voz 0019 40:32 lo que preocupa al Gobierno de Moreno es que quién decidirá sobre la enmienda Santiago Abascal no está en Andalucía sino en Madrid

Voz 1071 40:41 hay que añadir que la política andaluza es noticia hoy por otra cosa

Voz 34 40:45 por esta otra cosa esté llegando a la gente tema lamentó que todavía no había Juanjo su trabajo en que me ha enseñado verdad el trabaja que hace

Voz 1071 40:57 ya ya vegetal es el vídeo que ha subido a su Instagram la pareja del director general de Educación que se llama Manuel Cortés cuando ella dice que va a visitar desgravar la agencia de Manuel a lo que se refiere a la Agencia Pública Andaluza de Educación donde trabaja Manuel eso es que tiene

Voz 34 41:13 su sede en Sevilla de director general el director general

Voz 1071 41:20 ese es Manuel integraba con Manuel en el despacho que está Noel no ella ya está con el móvil frente al ordenador cariño de hola cariños Manuel que sonría sin más trata de concentrarse mientras ella comenta la de corazón del sitio que habrá que cambiar la decoración

Voz 0194 41:36 qué hacer

Voz 34 41:43 sí vamos a poquito de retoque de decoración en alguna parte pero

Voz 1071 41:51 hay que cambiar la decoración retoques pero no hay que cambiar a Manuel a Manolo señala al final del vídeo eso que hay ahí eso me gusta eso eso es Manuel Manuel Cortés de ciudadanos era asesor de Urbanismo en el Ayuntamiento de Mijas llegó al puesto a la agencia de Manuel de la mano de Javier Imbroda

Voz 8 42:11 Alfredo hay alguna reacción de la Junta

Voz 0019 42:14 de momento fuentes de la Junta de Andalucía lamentan el error dan por zanjado el asunto desde la Consejería de Educación no ha querido opinar sobre el vídeo porque fue difundido dicen de forma personal sin embargo la oposición considera que sea banalizado lo público la secretaria general del PSOE de Sevilla recordamos como decíais que el despacho del director general de Educación está en la capital andaluza se cuestiona con qué dinero serán esos retoques Verónica Pérez ha expresado que siente vergüenza ajena por el vídeo vídeo que se ha hecho viral que le

Voz 5 42:43 autora ha terminado retirando y pidiendo disculpas

Voz 0194 42:45 Alfredo gracias a vosotros me cabe ordenar todo lo que hemos contado no voy a empezar por la Agencia de Manuel eso lo dejo para lo último voy a empezar por ese movimiento Neus de los comunes que parece que acerca la Alcaldía Ada Colau

Voz 6 42:59 sí sí sí está más cerca hoy que ayer aunque ayer ya estaba bastante cerca en el ultimo atún que le planteo Maragall pues le obligaba también a ella a mover ficha las bases mañana es más que previsible que que avalen esta posición y ahora yo diría que la pelota se traslada al campo entre Colau y PSC porque lo explica muy bien el compañero la crónica ahora lo que Colau busca es que el PSC le invita gratis sí y luego ya hablaremos de programa y de mes de sillas y de cargos no por eso ha sido inteligente o era Fassi era fácil prever que podía pasar eso porque si os fijáis Collboni ha salido como nada media hora antes de que ese conociese la posición de de Colau ha salido en una reunión de de de de los socialistas de aquí de Barcelona diciendo eso qué quiere que antes de la votación de investidura a un programa ha pactado ni y aunque no lo digan públicamente pues que ya saben qué carteras quiere pedir otra cosa es que se las den por ejemplo una de las que les gustaría a los socialistas es seguridad porque además quedaban a verbal en la lista es un experto también les gustaría turismo pero vamos más allá de eso yo que mi opinión personal es que yo no veo al PSC boicoteando la inversión a eso no se entendería exacto con lo cual es decir si se los da gratis aunque ya sabemos antes se ha comentado en política nada es gratis siempre acaba algo cava teniendo pues igual porque luego habrá unos presupuestos y ahora políticas que aprobar pero en todo caso lo que sería muy raro es que vaya ofreciese gratis los votos Iker que se cenó con lo cual pues a lo mejor Collboni se tendría que comer un poco sus palabras esta noche

Voz 5 44:41 no no pero es fantástico que ahora todo el mundo quiere ser presidente alcaldesa o presidente de comunidad gratis quiero decir que se está instalado ahora la idea de que bueno y es verdad que funciona presionará a los demás sino me votas te basta tener más coste que si me votas

Voz 0860 44:58 hombre yo creo que sí van a gobernar juntos

Voz 5 45:00 los pues como hicieron hasta ahora luego rompieron sería razonable que acordar ahora ese es bastante llamativo porque hace una semana decían que esto esto tenía demasiado coste para Colau que el independentismo le iba a hacer muchísimo daño y que hay una parte de su electorado que podía no entenderlo oye

Voz 0194 45:16 pues que en el otro plato de la balanza Ésta será alcaldesa es que sí

Voz 5 45:18 la alcaldesa es muy potente no pero que lo que lo quiere a los militantes de la organización cambie porque él es común

Voz 6 45:23 ah perdone los común se juegan su supervivencia como proyecto sea sin no

Voz 5 45:29 ya no existe

Voz 6 45:31 la mente y además dentro de cuatro días la haber unas autonómicas no Aroca

Voz 0860 45:35 bueno yo ya dije en su momento que me parecía que la propia composición de la Mesa del Congreso era una bala tras adora por su composición de lo que podía pasar en Barcelona en razón de su miembro no creo que se estaban poniendo fin alguna pieza importante que intervendría lo que ha pasado ha colgado se lo han puesto muy fácil se lo han puesto facilísimo tiene tampoco tiene otra alternativa a la Tate nativa e dejarse sí cumplir e inundar en un neo progresismo municipal que va Gavari Barcelona como hiciera y con ella yo creo que le conviene más un gobierno de izquierda apoyado sin precio alguno excepto que evidentemente que renegociar el programa

Voz 0194 46:15 en el uso de la palabra lo de Vox en Andalucía con los presupuestos hasta cuando tú crees que aguantar el órdago hasta el final