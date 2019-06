Hora 25 (06/06/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 la Guardia que lo es también algunos diputados en activos vamos por partes la vieja guardia primero efectivamente ser niega a respaldar la maniobra del equipo de Casado dispuesta a declarar en los tribunales a favor de los trabajadores quiénes son nombres de esa vieja guardia pues algunos del calibre de Arturo García Tizón Éste fue abogado general del Estado o de Juan Ramón Calero también abogado del Estado antiguo portavoz del grupo parlamentario con todo el conocimiento jurídico y con todo el peso político que dicen escucha a Tizón el Partido Popular está tratando a sus trabajadores dice como si fueran delincuentes ha escuchado

Voz 2 00:36 pero como siempre son personas que pusieron delincuentes que no Rodiño administrativas objetos personales que estaban aquí además se encuentra en una situación Don que no pueden acudir al desempleo no puede porque del limbo jurídico en el limbo jurídico después de treinta años que digo que esto es como personal que no tienen la condición trabajadores fijos

Voz 1 00:59 esto es lo que dicen insisto los de la vieja guardia Ángels ahí de la nueva guardia también hay algunos diputados todavía

Voz 0194 01:07 en activo que han manifestado esos trabajador

Voz 1 01:09 es que si son llamados a declarar van a declarar a su favor contra el P partido insisto importante porque siguen en activo iban a ser llamados el próximo día veintiséis de junio el PP está citado a declarar ante el juzgado número cinco de lo Social de Madrid es una citación para conciliar es decir para resolver esto amistosamente o para ir a tribunales iban a tribunales serán llamados todos estos nombres la diferencia ya sabes es de casi un millón de euros entre lo que el Partido Popular pretende pagar doce días por año trabajado treinta y siete mil euros y lo que corresponde trabajadores con treinta y cuatro años de antigüedad con contratos firmados en el ochenta y seis

Voz 0194 01:47 ya ayer Javier eh contábamos en la tertulia que estos despidos se deben al desplome electoral del PP al margen de cuestiones de purga vamos a decir menos escaños significa menos presupuesto cuantos asesores piensa despedir

Voz 1 01:59 porque claro es esa es la clave aquí estamos hablando primero de trabajadores fijos el PP tenía en la legislatura pasada diez trabajadores indefinidos que se llama Antes Seguridad Social bueno ha despedido ya a seis es decir al sesenta por ciento de ellos hablamos ahora de los asesores el Partido Popular planea despedir a uno de cada tres asesores con los que contaba la cámara en año pasado sabes que la dotación económica del Partido Popular ha caído de nueve coma tres a cuatro coma nueve millones ha caído casi el cincuenta por ciento así que Génova dice de los ciento tres eventuales de los ciento tres asesores que tenían uno de cada tres Se pueden ir a la calle sino son uno de cada dos por qué el número total en que ha de dejar a esos asesores es de cincuenta y nueve así que la sangría ha comenzado aquí pero ni mucho menos Angels ha terminado

Voz 3 02:57 Javier muchas gracias cuidados chapuza

Voz 0194 03:01 a estos despidos el Partido Popular no

Voz 3 03:03 una situación que ya se venía ya se venía augurando el los los desastres electorales tienen consecuencias los partidos y los líderes intentan suavizar lo oí decir bueno Casado ha intentado decir bueno hemos mejorado en la segunda vuelta pero sesenta y seis escaños eso desastre

Voz 0194 03:20 tiene consecuencias pero que tienen consecuencias para personas

Voz 3 03:23 personas que llevan muchísimos años trabajando para el PP personas a personas importantes personas que hacen cosas que en la política que que no salen en los medios pero que los para los partidos son muy importantes y le pasó al PSOE en su momento le pasó al PSOE que tuvo que tuvo que despedir a bastante gente cuando se fue a por qué perdieron muchísimos apoyos el problema de Casado cuando decimos que los problemas de Casado van a durar los próximos cuatro años es que Casado va a estar cuatro años con sesenta y seis diputados pero por mucho que el severo

Voz 0194 03:54 no se puede hacer es intentar hacer trampas a la hora de despedirle no

Voz 3 03:56 lo que no se puede efectivamente es despedirle en ningún caso y menos no lo puede hacer absolutamente ningún empresario pero menos que nadie alguien que en fin que pide los votos de los ciudadanos y que ha dirigido por ejemplo el ministro el Ministerio de Hacienda el Ministerio de Trabajo hasta hace muy poco impedía a todos los empresarios que se comportarán como debe ser con los trabajadores y a todos los ciudadanos que pagar a sus

Voz 0860 04:16 no yo creo que por lo menos yo tenía claro que aparte el desastre político electoral del Partido Popular iba a tener al mismo tiempo un ERE This está bien esto pasa todos los partir agradecía así pero en este caso en este caso

Voz 4 04:30 y esto

Voz 0860 04:32 sí que el PP había generado en la comodidad de sentirse en el Gobierno durante veinte año una me más organizativa importante no no echo de menos a Cospedal no que es la mejor explica los despido dentro del Partido Popular y seguramente nos explicará de manera magistral como nos explicó el despiertan difería Bárcenas por cierto en relación con esto se entiende muy bien el que las negociaciones de Madrid vayan con el cuchillo en la boca porque las coaliciones que eventualmente se fue en en Madrid tanto en el Gobierno de la región como en el Gobierno de la de de la capital tienen carácter alimenticio son coaliciones alimenticias Neos breve

Voz 5 05:15 muy rápido tienen consecuencias y los censos electorales como cualquier empresa cuando le va mal pues tienen que que reducir pero tienen consecuencias ahora porque yo me acuerdo por ejemplo cuando Convergencia perdió el poder con el pujolismo entonces siete años de travesía del desierto no lo notaron en nada de hecho el PSC tampoco ya sido ahora no quiero con esto decir nada pero si lo estoy diciendo ha sido ahora en los últimos años que sí que han tenido que rebajar todos todos han cambiado de sede en este caso los dos partidos que estoy citando era una cosa que a muchos no sorprendía cómo puede ser que que habiendo perdido tanto poder no se cierren sedes no unió Unió Democrática que acabó con dieciocho millones la quiebra nunca cerró ninguna sede tenía una sede fantástica irá algo que no era normal por lo tanto no quiero felicitarme de que se tenga que despedir a nadie pero está pasando ahora eh hace quince años esto no pasaba

Voz 0194 06:14 esto seguir seguirá todo igual a la vuelta vamos con una de las historias yo creo más impactantes del día

Voz 6 06:19 pobre veinticinco cuidarte tener algún seguro por el que pagó de más mutua RTE tráete la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero veinte a la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos super Dios sea cual sea llama nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutuas consulta condiciones en mutuo apuntó es

Voz 0194 06:43 hola qué tal estás

Voz 7 06:45 para mi negocio no está yendo como expiraba Aíto cómodas

Voz 8 06:48 pues yo no doy a basto desde que anunció en la radio en poco tiempo toda la ciudad reconoce que estos son no parar deberíais probarlo es fácil rápido y económico llegara al cliente que necesitas para tu negocio Cintra en ser publicidad punto es y ayuda tu negocio a despegar apunta Viana ser publicidad punto pues el gran Isaías desde la ventana todo se oye haremos lo que podremos haremos lo que podremos queda muy bonito la verdad es que se hizo

Voz 0860 07:17 lo que se pudo ver hacia ella y Podemos

Voz 8 07:20 no pasamos una los socialistas van a estar nublado los cielos van a estar vinculados a los socialistas van a estar nublados unidad de vigilancia Isaías Lafuente

Voz 9 07:30 todos los viernes en La Ventana con Carles Francino

Voz 1 07:35 hacer

Voz 10 07:36 tenemos un problema mejoran hurgamos lo de la barbacoa con tus amigos porque este grifo gotee ahí no vamos a dejarlo así pero eso tiene solución Víctor está muy cerca

Voz 11 07:45 tímbrica tenemos más de sesenta tiendas cerca de Di para que siempre encuentres el abrigo solución que necesitas fontanería carpintería jardín todo con la garantía hay servicio del Grupo El Corte Inglés bricolaje que arreglamos hoy

Voz 12 07:59 eh yo en mi declaración de la renta siempre marcó la X a favor de la iglesia estaba porque porque quiero ser yo quien decida qué se hace con ese cero coma siete por ciento en los impuestos

Voz 13 08:09 juntos por un mundo mejor por tantos

Voz 14 08:13 verano verano significa aguantar pase lo que pase bajo el sol abrasador para presumir de moreno cuando vuelva de vacaciones significa soportar todo este chunda chunda de esas canciones que te machacan la cabeza Tenzing el verano tiene sus peros aún así

Voz 15 08:26 el verano me encanta tu Kiril que llegue el verano aunque sólo sea por el extra de verano de la ONCE el quince de agosto veinte billones de euros que ellos de cien mil euros porque el extra de verano de la ONCE ya está a la venta

Voz 8 08:42 cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 08:50 en la Cadena Ser en Madrid está trazando la fotografía sobre el estado real de muchos de los hospitales de esa comunidad donde se privatizó la lavandería y como consecuencia de aquello los pacientes se encuentran con cosas como ésta

Voz 16 09:03 venimos teniendo muchísimos problemas con toda la ropa que llega al hospital viene poca viene sucia bienes rota

Voz 17 09:11 sí ha visto una sábana y estaba llena de caca de heces de titadyne Ro

Voz 0194 09:19 pues dice el Gobierno madrileño que no hay nada que hacer Teresa Rubio buenas noches qué tal buenas noches explique hemos primero la situación que es lo que se encuentra en los pacientes y los profesionales yen que hospitales pues mira la lavandería central da servicio a diecinueve

Voz 5 09:32 Tales públicos de la región entre ellos los más importantes la paga doce de Octubre Clínico Ramón y Cajal y lo que se encuentran en los pacientes es por ejemplo que sus camas están hechas con sábanas muy gastadas llenas de manchas y que además no se las pueden cambiar todos los días porque no hay suficientes el sanitario que vamos a escuchar ahora trabaja la paz

Voz 16 09:51 ayer en la unidad en la que yo trabajo vinieron únicamente quince sábanas cuando ya vamos para preguntar porque había vendido tan pocas Nos dijeron que es que el problema es que sólo habían venido a cuatrocientas sábanas para todos los Hospital de La Paz que es un hospital que tiene más de mil camas

Voz 5 10:10 fíjate hasta dónde llega la cosa que esta tarde en La Ventana de Madrid entrevistamos a una de las trabajadoras de esta lavandería a la que tuvimos que distorsionar la voz por miedo a represalias nos ha dicho que si en algún momento haya le toca ingresar en un hospital se lleva la ropa de casa

Voz 18 10:24 sabiendo leer sistemas de de la valgo que tienen y no queremos que que no juegan es arropa yo no quiero que me coman esa ropa mire según Ramiro

Voz 19 10:33 a una a una mata a una funda una sábana

Voz 5 10:37 en Radio Madrid hemos tenido acceso a las tres últimas auditorías del servicio las tres dicen lo mismo uno el treinta y cinco por ciento de la ropa que sale de la lavandería central

Voz 0860 10:47 cuenta en estado no utilizable

Voz 5 10:50 los la calidad del servicio Se mantiene alejada de unos índices aceptables

Voz 0194 10:54 las explicaciones hasta que no acabe el contrato con la actual empresa de lavandería dice la Consejería que que no puede hacer nada yo

Voz 5 10:59 trato además que arrancó en dos mil trece que fue cuando se privatizó el servicio y que tenía que haber acabado en dos mil diecisiete pero que sigue vigente porque la Consejería lo prorrogó por dos años más lo más sangrantes que según los pliegos de condiciones la empresa adjudicataria Unión tiene derecho a devolver a los hospitales en mal estado más del cuarenta por ciento de la lencería sin recibir ningún tipo de amonestación se lo ha reconocido el viceconsejero de Sanidad Fernando Prados esta mañana Pepa Bueno cosa que ahora mismo todavía se mantiene esa cláusula la de que pueden enviar en mal estado más del cuarenta por ciento de la lencería sin que se moleste

Voz 2 11:33 nosotros lo que tenemos es que obedecer a encontrar los que os que ha aprobado en su día

Voz 0194 11:39 Sanidad asegura que las condiciones llevan a endurecer

Voz 5 11:42 de cara al próximo contrato que debería estar en Vigo

Voz 0194 11:44 por antes de que acabe el año Teresa muchas gracias hasta mañana yo decía que era una de las historias más impactantes primero los efectos de la privatización de la externalización de algunos servicios en este caso hospitalarios pero claro si es que en el pliegue de contratos se dice que bueno aunque usted me las devuelva sucias tampoco va a pasar nada espectaculares que en las operaciones cuarenta y me escandaliza es que es una barbaridad

Voz 5 12:06 pero cómo se puede aceptar una cláusula de éste

Voz 0194 12:08 tipo de verdad estamos hablando de la opa en un hospital

Voz 5 12:11 pero sí aceptaron el cuarenta por ciento que que que ofrecían las otras es que me parece alucinante eso una dos que que no se pueda aplicar algún tipo de de de de decisión por incumplimiento del servicio es decir me parece inconcebible y luego ya como reflexión más general es decir alguien decía el otro día no desconfía de quién te diga que va a bajar los impuestos en general porque bajar los impuestos es bajar el servicio en en en ámbitos como sea

Voz 0194 12:41 la edad Clero Educación cantes citábamos

Voz 5 12:44 por lo tanto la verdad es que ahora porque porque en este caso la SER ha descubierto lo que estaba pasando pero ideas que pueden estar pasando no sabemos

Voz 0860 12:54 yo espero que en un hipotético eventual contrato de catering no permitan que el cuarenta por ciento de la comida en mal estado no sería algo

Voz 0194 13:04 qué tipo de cláusulas cuando lo escuchado esta mañana no

Voz 0860 13:07 ahí lo primero que se me ocurre vaya lavandería vaya cochambre de lavandería lo vería así porque una puñetera cochambre iba ya los negociadores habría que enterase quiénes son los que han negociado en qué condiciones ha negociado de esa manera por último dependiente vente a la habéis dicho ya las dos el problema de Jorge cabe una reflexión sobre las privatizaciones ideas luego cabe otra más profunda pero lo madrileños hablaba hace poco sobre las propuestas de la derecha de mantener defender y ensalzar el sistema sanitario en Madrid esto forma parte del sistema sanitario como así

Voz 3 13:40 salud aumente forma parte del sistema sanitario cualquiera que haya un hospital sabe que este es un asunto central cuando te pasas de allí varios días y que ha pasado en Madrid no sólo con esto ha pasado también con otras cosas en el Ayuntamiento con temas de limpieza en la en el momento de la crisis sobre todo sea hacemos tal se se esté analizó aceptaron determinadas condiciones de empresas que luego Anger que han ganado mucho dinero la mayoría de ellas son empresas enormes de en fin grandes conglomerados financieros que tienen que tienen que se han metido en este asunto porque ven grandes negocios no todo lo que hay que recordar es que no todo el mundo lo hace igual no en todas las comunidades de España se hace igual no en todos los ayuntamientos de España se hace igual no en todas partes externalizado todo hice podría hacer una gran evaluación que sería interesante un país serio lo haría en el Congreso haría una gran evaluación de que está

Voz 0860 14:30 cuando mejor si lo que sea privatizar

Voz 3 14:33 todo externalizado o lo que sea mantenido público que esta funcionando mejor y que cuesta menos porque desde luego sabemos que en lo que se ha mantenido público que es la sanidad no hay ninguna discusión no en España sino en el mundo que la sanidad española es de las más baratas y de las más eficientes que se ha mantenido mayoritariamente publica información que les está contando olas

Voz 0194 14:52 SER sobre una universidad que seguramente les suena

Voz 1646 14:55 sí seguro que recordáis el Instituto de Derecho Público de la Rey

Voz 0860 14:59 Juan Carlos perfectamente a

Voz 1646 15:02 la factoría títulos de máster es bueno pues el equipo directivo de la Rey Juan Carlos decidió abrir una investigación al Centro Integral de Formación Permanente cuando vio que compartía trabajadores con el Instituto de Derecho con terminada esa investigación y ante el incumplimiento de la normativa y control reiterado que pueden causar perjuicio económico la Rey Juan Carlos la universidad decidió remitir la auditoría ala Fiscalía te da buena cuenta de la gravedad de la las supuestas irregularidades que han descubierto la noticia de esta noche sabemos adelantado aquí en la SER hace un par de horas aproximadamente

Voz 0194 15:38 pues esta es la información que como dice Pedro les está contando desde hace un par de horas la Cadena Ser y hasta ahora hablamos habitualmente con la directora o el director de un periódico para que nos adelante su portada de mañana vamos a conectar en directo con San Petersburgo porque saludamos al presidente de la Agencia EFE Fernando area buenas noches

Voz 2 15:54 hola buenas alternando queríamos hablar

Voz 0194 15:57 contigo porque has entrevistado a Vladimir Putin para Efe le has podido preguntar por la situación en Cataluña que te ha dicho

Voz 2 16:06 pues mira era una reunión con diez responsables de las principales agencias internacionales efectivamente hemos estado casi dos horas nos hemos hecho preguntas de todo tipo turno una de las muchas preguntas que en hechos sobre Cataluña porque sabes que es doblando esto en ese avión injerencia rusa para desestabilizar Europa o España lógicamente en en estos encuentros muestra su cara más amable pero creo que ha sido bastante claro respecto al respeto a la integridad territorial de España con una frase así como que no vamos a dejar que se desmorone ninguna está protege

Voz 0194 16:43 cómo ha sido el encuentro

Voz 2 16:46 pues mira primero ha ido saludando uno por uno muy amable aunque él no es especialmente cálido pero pero luego hemos ido a por turnos pero como digo preguntándole absolutamente sobre todo la verdad es que es muy interesante porque no todos los años terribles esconde de las personas más poderosas en la alerta nuclear si no hay acuerdo contrato en lo que más claro ha sido igualmente

Voz 0860 17:14 a la atención es el tema Venezuela

Voz 2 17:17 sobre todo por los sarcástico que ha sido es decir cuando preguntado yo en concreto por Venezuela le ha preguntado al colaborador que tenía lado cómo se llama el presidente admitió Guaidó y ha dicho pues es muy simpática y ha empezado a hacer sarcasmos sobre qué ocurriría sin algún país democrático ha puesto ejemplos hay salir a la plaza de este país a países que como España han reconocido agua

Voz 0194 17:49 decías que he podido preguntar todo lo que habéis querido Fernando preguntando y representando entiendo es decir que no he tenido ningún problema en eso

Voz 2 17:56 preguntar es más difícil pero ya sabes que esto los solemos hacer creo que estoy Carlos Cué hija y las ruedas de prensa y como se recoge en preguntas de los anteriores compañeros para reafirmar la tuya de hecho había habido ya otra sobre Venezuela ello mi pregunta concreta era así era posible una salida con Maduro se ha escapado pero es cuando cuando sea lanzado esto sea que dentro de las dificultades la verdad es que ha sido mucho más abierto de los que yo pensaba

Voz 0194 18:25 os ha dado tiempo a hablar de fútbol

Voz 2 18:28 no de fútbol no pero sí de literatura porque hoy es el día de las letras fosas que viene a ser como como el de Cervantes en en España hasta hablando de literatura también así que no tiempos

Voz 20 18:43 ha recomendaciones de libros

Voz 2 18:46 no pero ha dicho que es un personaje histórico precedidos Pedro I el cruel

Voz 21 18:51 dejas lo has dejado en alto

Voz 0194 18:57 gracias por habernos atendido porque no sé cuántas horas de diferencia hay

Voz 2 19:01 sólo una vale sólo habla no te llama la conciencia

Voz 0194 19:05 pues es que estaba te estaba tiene mucha audiencia muchísimas gracias Fernando

Voz 2 19:09 gracias a ti Angels

Voz 1646 19:11 al San Petersburgo sea que poca nada a ninguna bueno habla de Josep Borrell sobre esa tensión con Rusia que saben que llamó a consultas al embajador español por unas declaraciones del ministro español que consideraron amistosas dice el ministro en funciones que la tensión con Rusia está resuelta sobre estas declaraciones que ahora los contaba tarea desde Rusia de Vladímir Putin

Voz 0860 19:32 creo que todos los gobiernos todos los gobiernos del mundo se han pronunciado a favor del mantenimiento de la unidad de España y nadie está por volver a crear nuevos estados son modificar las fronteras sea Putin no es la primera vez que lo dicen y es el único que lo dice creo que hay una unanimidad absoluta en la comunidad internacional en contra de los movimientos secesionistas más todavía en Europa este es un tema que tampoco no debería extrañar pero del bienestar que lo repitan no

Voz 0194 20:06 y lo decíamos en la cara B hoy era el día D

Voz 1646 20:14 allí donde se desembarcaron los aliados hace setenta y cinco años han acudido los líderes de los países que fueron Alia todos en un momento que es más de aislamiento que de Alianza en las playas de Omaha de Utah han asistido con toda solemnidad los dirigentes de Estados Unidos de Canadá de Reino Unido o de Francia Rusia ahora que hablábamos de Putin Rusia no estaba la última aparición por ejemplo de Theresa May antes de que dimita este

Voz 3 20:38 inglés Long way que ellos

Voz 1646 20:42 jóvenes pertenecen a una generación especial la más grande generación ha dicho ante los veteranos a los que se rendía homenaje

Voz 22 20:49 no

Voz 8 20:55 salvas sin discursos como el de Enmanuel seis

Voz 1646 21:03 con este agradecimiento emocionado el presidente de la República y a pesar de sus diferencias Macron y Trump han hablado de la excepcional relación entre ambos países hasta el presidente de Estados Unidos seguido hoy la solemnidad

Voz 1071 21:14 que marcaba el protocolo el día en que el mundo

Voz 1646 21:16 ha rendido tributo a quienes hicieron historia

Voz 1071 21:19 sobre aquellas leyes que queda Sastre todavía el cuaderno de frases quizás recuerden el caso de María José Carrasco mujer enferma terminal que se suicidó con ayuda de su marido el asunto pasó ocurrido de violencia contra la mujer lo que generó un gran debate según ha fallado hoy la Audiencia Provincial de Madrid seguirá en ese J nuestra compañera Mariola aludido ha hablado con el marido de María

Voz 23 21:39 Carrasco Éstas son sus frases muy enfadado porque lo que les hubiera gustado que se hubiera hecho clandestinamente más como las que eso así sino la cara que mostró las pruebas de crecimiento en los medios desde el juez mientras suelo revocando las clases de Ángel Hernández

Voz 1071 22:01 jo las conclusiones del informe sobre consumo de drogas en Europa dice la Comisión que hay una especie de lo han llamado utilización en la distribución de la droga se compra y se vende por Internet y hasta la entregan a domicilio Éstos son las frases del comisario de Interior hablaran pueblos tracto vive hoy

Voz 0860 22:17 la entrega de drogas está cada vez más digitalizada con nuevos canales de distribución emergentes incluyendo en Internet las redes sociales aplicaciones de mensajería encriptada

Voz 1071 22:28 Alemania ha sentenciado hoy al mayor asesino en serie desde que acabó la segunda guerra mundial un enfermero que se dedicaba a inyectar sobredosis de medicamentos a los pacientes para provocarles un paro cardiaco del que él esperaba animarles para así hacerse el héroe ante sus compañeros Celia

Voz 1646 22:42 es haber matado a ochenta y cinco personas aunque

Voz 1071 22:44 la policía sospecha que la cifra fue en realidad mayor es el nieto de una de las víctimas cortado que ahora demandarán a los hospitales porque no le basta con que se encarceló al asesino y ha ido Bolsonaro Argentina haberse con Macri que tiene elecciones en cinco meses el presidente de Brasil ha pedido a Dios que bendiga los argentinos para que voten con mucha responsabilidad y con menos emoción aquí su manera estaba pidiendo el voto para Macri al que ha llamado hermano y luego ha dicho que Sudamérica no quiere más Venezuela queda Ramón

Voz 13 23:16 el dietario todo

Voz 24 23:21 si como parece es de firmados ha dicho Ángel Gabilondo después de reunirse con Ciudadanos no puede ser de otra manera la derecha no cerrar las dos joyas que están a su alcance para lucir durante los próximos cuatro años a la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid las negociaciones para la formación de gobierno dan entretenimiento pero salvo excepciones siempre acaban cayendo del lado que toca conforme al eje derecha izquierda izquierda no los hace tiempo que ha elegido campo es escalofriante que el caso de María José Carrasco la mujer enferma a la que su marido ha ayudado a morir se juzgue como violencia de género es juzgado de violencia sobre la mujer lo había rechazado pero ahora la Audiencia Provincial de Madrid se lo devuelve qué se pretende con ello una decisión como ésta sólo puede servir para algo tan grave como la violencia de género que es lo que desde el neón machismo se viene proclamando de verdad que hay razón dice la justicia que cuesta mucho antes el seis de julio de mil novecientos cuarenta y cuatro las tropas americanas británicas y canadienses desembarcan en Normandía para liberar Europa el sesenta y cinco aniversario de un acontecimiento mítico ha reunido a Trump Merkel Macron May crudo entre otros es eso que el profesor Cedric la diplomacia de Memorial cada año las conmemoraciones adquieren tonos distintos en función de la circunstancia internacional del momento y esta vez con Donald Trump señalando con el dedo a Europa y haciendo piña con el Brexit el objetivo era tan modesto como dar tregua la querella los Estados Unidos nunca han sido más grandes que al pelear por la libertad de otros ha dicho Macron y quién quiera entender que entienda en estos casos no está de más recordar que a la hora de liberar Europa España fue la gran olvidada ya signos condenaron a cuarenta años de dictadura

Voz 1366 25:12 ver mina hemos Neus Tomás Javier Aroca Carlos Cué buenas noches y buena semana buenas noches esas de mañana es express exprese mañana juega la selección española es viernes es verano oí unos cuantos se van a tomar la noche libre hasta el lunes nosotros no nosotros volvemos mañana y noche

Voz 8 25:43 Hora veinticinco Ángels Barceló servicios informativos sí que ahora Leire Pajín en Cadena Ser punto com y en las redes sociales en Twitter la Roma Hora veinticinco quien Facebook hora25

Voz 25 26:08 en el fútbol se tiene un equipo se en unos colores

Voz 8 26:11 pues defienden y se quiere

Voz 25 26:14 esto es decir que Picoc dos goles que decimos en nuestra vida es lo más importante porque goles

Voz 8 26:21 los grandes muchos

Voz 25 26:23 están los de tu equipo y también

Voz 8 26:27 los que te clasifican los goles bonitos pero sólo los de un equipo nos incluyen a todos y es que si juega la selección deportiva

Voz 20 27:01 Garrido

Voz 8 27:04 hay Nasser David Broncano Andreu Buenafuente Berto Romero Ignatius que que Juan Carlos Ortega Jorge Ponce Antonio Castelo Manuel Burque Quique Peinado en la SER queremos que te rías cada día con los mejores humoristas ahora de lunes a sábado un nuevo programa de humor en nuestra aplicación móvil este viernes a las ocho de la tarde aquí me dirijo detectó micrófonos

Voz 21 27:32 Las Noches de Ortega tiene el colegio lo que es ser un nombre y teléfono

Voz 8 27:37 Juan Carlos Ortega cada día un nuevo programa de humor en nuestra tendremos Cadena Ser Manuel Jabois Almudena Grandes Iñaki Gabilondo el día que José Antonio Pérez Esther Palomera José María Izquierdo Xavier Vidal Folch Mariola Urrea Emilio Ontiveros

Voz 26 28:01 el mundo nos explica

Voz 8 28:03 sólo cada mañana junto a Pepa Bueno Los expertos en el mundo Hoy por hoy

Voz 0809 28:13 para llevar una vida sana no basta con alimentarse bien Cesc es verdad la cerveza me tiene muchas kilocalorías pero el problema es que no solamente nos está aportando kilocalorías que son kilo calorías vacías que prácticamente no tienen nutrientes sino que además detiene la combustión no el gasto de las gasas y de los hidratos de cabe ni tampoco hacer deporte a cualquier precio

Voz 5 28:31 hay que estar en forma para poder correr un ocurre

Voz 0809 28:34 para estar en forma cuando cuidarse es el objetivo

Voz 27 28:36 en Be Ok Nos gusta tomarnos Lock on

Voz 1646 28:39 hay un plato que como si fuera la aldea gala de Astérix llega de Hawai el porque como te decía

Voz 0809 28:47 no lo sé punto com y plataformas digitales

Voz 13 28:53 el T

Voz 26 28:59 me gusta la radio la buena estás enhorabuena porque la Casa Blanca

Voz 27 29:16 qué pobre profesionales que te acompañan las veinticuatro horas del día

Voz 26 29:21 información y regocijo

Voz 11 29:23 disculpe caballero a este lenguaje ya hemos emplea

Voz 0860 29:26 ya emplea lenguaje ya queda como un pelín antiguo Berlín antiguo que están perdiendo no hombre no no no no no pregunto si no no no simplemente que los valores Anca

Voz 0194 29:40 dado que pero no

Voz 0860 29:42 qué pena me da la Cadena SER nombrar no diga eso qué pena me da

Voz 8 29:46 yo apenas me duele Jean Louis buenos valores y me dure Duck hay margen