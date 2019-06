Hora 25 (10/06/2019)

Voz 1450 00:00 sólo tres días después de recibir el encargo del Rey sin sentarse siquiera discutir la investidura el PSOE amenaza ya con nuevas elecciones la falta de mayorías absolutas provoca ansiedad son las ocho las siete en Canarias

Voz 0194 00:35 hola buenas tardes la amenaza de las urnas como palanca para desbloquear la investidura a menos de veinticuatro horas de que Pedro Sánchez reciba mañana en Moncloa a Iglesias a Rivera a casa

Voz 0748 00:44 la alternativa a una investidura viable es la repetición de elecciones la alternativa a un gobierno socialista es obligar al que los españoles vuelvan a votar no les quepa ninguna duda que las urnas también tienen

Voz 0194 00:59 el número tres del PSOE aireado hoy el riesgo de una repetición electoral ya ha llegado a asegurar que un gobierno de coalición con Podemos no sólo no sumaría los votos suficientes sino que además podría restar pero Pablo Iglesias no se rinde y sigue reclamando un gobierno compartido en el que podemos pueda ocupar una vicepresidencia dedicada a las políticas sociales

Voz 1663 01:16 a nosotros lo que nos interesa lo que entiendo que nos corresponde con el peso que tenemos son carteras que tengan que ver con la aplicación de derechos sociales y con respecto a los nombres Si alguien que encabeza una lista para ser presidente del Gobierno está dispuesto a quitarse de enmedio esa persona no debe ser nunca candidato

Voz 0194 01:33 Podemos quiere gobernar y el PP quiere ponerlo difícil en la calle Génova suena el eco cada vez que el PSOE pide su abstención para no depender de los independentistas

Voz 0194 01:58 el mensaje del número dos del PP es muy similar al que repiten en Ciudadanos donde tampoco están dispuestos a abstenerse con tal de que el PSOE no necesite a los independentistas José Manuel Villegas

Voz 1089 02:07 ese compromiso tuvimos cuatro millones doscientos mil votos y por lo tanto lógicamente vamos a respetar nuestro compromiso con esos cuatro millones doscientos mil españoles y les vamos a trasladar mañana a Pedro Sánchez que en ningún caso baja va a contar con nuestro con nuestro voto en nuestra ascensión

Voz 0194 02:23 mañana se constituyen dos parlamentos regionales el de Murcia y el de Madrid y en los dos casos puede acabar presidiendo las cámaras un representante de Ciudadanos en el caso de Madrid Vox tiene claro que si Ciudadanos quiere sus votos va a tener que hacer aquello que negó que haría pactar con ellos iban Espinosa de los Monteros

Voz 5 02:38 pues si Ciudadanos aspira a presidir la mesa en la Comunidad de Madrid tendrá que alcanzar pronto un acuerdo con el apoyo de vos quizá las matemáticas las estemos haciendo mal la falta de apoyo Vox pero si es necesario el apoyo dos tendrá que llegar Vox

Voz 0194 02:55 Reino Unido y lanza la carrera para suceder a Theresa May al frente del partido conservador Pedro Lance

Voz 1715 03:00 cerrado el plazo para presentar las candidaturas y son diez los candidatos uno se ha descolgado su mayoría son hombres dos mujeres y las encuestas dicen que Boris Johnson parte con ventaja y que sus rivales más duros van a ser los ex ministros de Exteriores de Medio Ambiente además recordaremos la historia de Ana ella también sufrió o la difusión de un vídeo sexual suyo por parte de quién era su padre

Voz 6 03:21 me ha puesto a uno de sus mejores amigos él me lo veía tan exagerada ellos decían que no era para tanto que porque lo había anunciado que esto no era para tanto que no me había pegado que no me había tal

Voz 1715 03:34 luego Mariano va contra las consecuencias que ha tenido este episodio en la vida de Ana en Valencia conoceremos los detalles de que puede ser un caso más de violencia machista el asesinato de una mujer a manos de su pareja que después de quitarle la vida si tiró por la ventana hice mató iros de tendremos la segunda hora del programa en la segunda hora de hora25 en un estudio de la Universidad de Baleares sobreconsumo el acceso a la pornografía algunos niños quieren ya al primer contacto a los ocho años Carmen Ortega es una de las autoras del informe

Voz 7 04:01 fundamentalmente estamos hablando de una media de acceso a la pornografía en el caso de los hombres de catorce años en el caso las mujeres de los dieciséis afectando a un setenta por ciento de jóvenes y teniendo en cuenta que mayoritariamente el consumo de pornografía es masculino

Voz 0194 04:17 ya a las ocho y media comienza Carrusel Dani Garrido buenas tardes

Voz 1715 04:20 la España Suecia novedad importante el once titular que parrizado hagas el portero elegido hoy deje al banquillo el debate estaba abierto desde el Mundial así que vamos a ver si están de energía pero el portero del Chelsea va a jugar hoy Fabian es también la novedad en el centro del campo Asensio escoltan a Rodrigo en ataque ganando los escandinavos la clasificación para la Eurocopa estarán el GAL la mano hoy también dirige a España por cierto Robert Moreno Nos espera una gran entrada en el estadio Santiago Bernabéu aproximadamente

el tiempo Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 04:47 las tardes Cambil el tiempo que hará que en las próximas veinticuatro horas una lluvia afectó sobre todo al norte peninsular las próximas horas la lluvia ganará protagonismo en todo el Cantábrico después durante la madrugada alcanzará Navarra La Rioja gran parte de la ibérica del valle del Ebro y mañana Aragón sobretodo Cataluña donde algunas torres estas pueden descargar con intensidad después también tendremos algunos chubascos manida que avance la tarde de mañana en la Comunidad Valenciana Murcia o al este de Castilla La Mancha sol en el resto del país con temperaturas en general más bajas que hoy sólo hará calor con máximas por encima de los treinta grados en el sur en Andalucía especialmente en el Valle del Guadalquivir también un poco de calor en Canarias

pieza Zamora Veinticinco Pedro hoy el carrusel lo decía

Voz 1715 07:54 Blanco así que las urnas como advertencia o como amenaza puede parecer una paradoja democrática pero lo cierto es que las urnas pueden llegar a ser una advertencia o una amenaza para los intereses de algunos el Partido Socialista presión a los tres grandes partidos al PP a Ciudadanos ya podemos con una repetición electoral volver a votar sino lo dejan gobernar sino facilitan la investidura de Pedro Sánchez y con esa advertencia el presidente en funciones va recibir mañana a Pablo Casado Albert Rivera ya Pablo Iglesias Gemma cartero las conversaciones comienza

Voz 0122 08:30 han con el PSOE con responsabilizando a los tres principales grupos de la oposición

Voz 0748 08:34 es nativa un gobierno socialista es obligar a que los españoles vuelvan a votar

Voz 0122 08:40 la alternativa son nuevas elecciones y las urnas tienen memoria esa es la amenaza que ha lanzado el secretario de Organización José Luis Ábalos después de una ejecutiva en la que el PSOE insiste en mantenerse firme ante la exigencia de Podemos

Voz 0748 08:52 si nosotros éramos con Podemos mayoría absoluta pues lo normal sería este tipo de gobierno que está planteando el señor Iglesias no habría aquí ningún debate

Voz 0122 09:03 sólo con Podemos no es suficiente ni tampoco creen ahora los socialistas que él había Navarra pueda permitir que el puzle encaje

Voz 0748 09:09 no es que no sale del Partido Nacionalista Vasco y ya ha dicho que su seis votos ya no los pone si pretendíamos ganar dos mire por donde hemos perdido seis

Voz 0122 09:19 el resultado de todo esto es que ahora Ferraz relativiza su rechazo a que María Chivite gobierna

Voz 0748 09:25 que no se negocia nada a partir de ahí débil lo quieras tener ese ellos sabrán

Voz 0122 09:28 oxígeno de la dirección federal para su candidata en Navarra en un momento en el que el PSOE insiste en que todo está abierto

Voz 1715 09:35 así que cuando mañana Pablo Iglesias es siente frente a Pedro Sánchez le va a pedir una vez más entrar en el gobierno formar un gobierno de coalición tener Ministerio se lo venimos contando desde esta mañana también tener ocupar una vicepresidencia una vicepresidencia de corte social que se ocupe de las políticas sociales porque dice Pablo Iglesias Ése es en su opinión el papel que jugar su partido en un próximo gobierno de coalición robo contar Mariela Rubio

Voz 1450 10:03 los morados no pedirá ministerios de Estados lo que decía hoy Iglesias en Televisión Española quiere carteras sociales hiel debe estar en el gol

Voz 1663 10:09 pues no a nosotros lo que nos interesa lo que entiendo que nos corresponde con el peso que tenemos son carteras que tengan que ver con la aplicación de derechos sociales y con respecto a los nombres Si alguien que encabeza una lista para ser presidente del Gobierno está dispuesto a quitarse de enmedio esa persona no debe ser nunca candidatos los que nos presentamos porque aspiramos a gobernar sino no te presentes dedica a otra cosa

Voz 1450 10:30 desde el entorno de Iglesias se apunta una vicepresidencia Segunda con competencia en derechos sociales el mismo modelo que Podemos ha tratado de conseguir en la Comunidad Valenciana todos sin perjuicio de que el partido pida también en su negociación presencia en otros departamentos en materias como empleo desde la formación morada dicen que se preparan para una negociación que se va a resolver en el último momento donde los morados dicen van a apurar los plazos al máximo porque aseguran la fecha límite juegan contra de Sánchez no tanto de Iglesias uno

Voz 1715 10:59 los ministerios que podría querer ocupar Podemos es el empleo que tienen mucho que ver con las políticas sociales hoy le han preguntado precisamente por eso a quién si hubiera un gobierno de coalición y podemos cumpliera con sus expectativas vería peligrar repetir en el puesto ahora ministra de Empleo navales

Voz 12 11:15 bueno a mí me parece bien que a Pablo Iglesias le ocupa le preocupe la temporalidad y le preocupen los problemas sociales no me resulta extraño pero vamos realmente quién tendrá una vez que se produzca la investidura decidir hay quien forme parte de su Gobierno se llama Pedro Sánchez Pérez Castell

Voz 0194 11:36 con estos momento presidente de éste

Voz 0861 11:39 hay en funciones y la derecha bueno pues la derecha eleva

Voz 1715 11:41 decir mañana al presidente en funciones que con ellos no puede contar las apelaciones del Partido Socialista de momento suenan huecas en las sedes del PP de Ciudadanos ninguno de los dos partidos está dispuesto a facilitar la investidura de Sánchez insisto es lo que dicen hoy públicamente alguno de ellos del Partido Popular incluso promete dificultar todo lo que pueda un futuro

Voz 0019 12:05 pero no Sánchez Adrián Prado es lo que dicen en el PP no sólo se ratifican en el no a Sánchez sino que van a hacer todo lo posible para evitar que el PSOE tenga una legislatura cómoda Teodoro García Page ha tenido que ser así de contundente para disipar las dudas surgidas esta mañana después de que su candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso se mostrarse partidaria de la abstención cierro

Voz 4 12:25 Puerta de de aquí a cualquier posibilidad para que Pedro Sánchez sea presidente con alguna modificación de nuestra posición es más no sólo no va a facilitar la investidura de Pedro Sánchez sino que vamos a dificultar la investidura de Pedro Sánchez

Voz 0019 12:41 en el PP creen que el nerviosismo del peso está detrás de este debate y miran de reojo ciudadanos que también podría facilitar la investidura con una abstención sin embargo en la formación naranja insisten en que Sánchez no cuente con su voto ni por activa ni por pasiva José Manuel Villa

Voz 1715 12:54 has lógicamente vamos a respetar nuestro

Voz 1089 12:57 compromiso con esos cuatro millones doscientos mil españoles y les vamos a trasladar mañana a Pedro Sánchez que en ningún caso va va a contar con nuestro con nuestro voto en nuestra abstención para facilitarle un gobierno

Voz 1715 13:09 ambos partidos eso sí le van a trasladar al presidente en funciones la necesidad de que esta investidura no se dilate bueno la gente de mañana es ésta por si les interesa por si quieren blog crear algunas horas del día a las diez de la mañana Pedro Sánchez recibe a Pablo Iglesias a las cuatro y media de la tarde se reúne con Albert Rivera a las seis menos cuarto lo hará con Pablo Casado y en Madrid mañana se constituye la Asamblea es decir el Parlamento autonómico is salvo un giro inesperado de los acontecimientos vamos a asistir al primer acuerdo a tres entre PP Ciudadanos y Vox para repartirse la Mesa de la Asamblea para evitar la mayoría de la izquierda he dicho acuerdo a tres si incluirá ese acuerdo a Ciudadanos ya Vox si eso que Ciudadanos se había negado a pactar nada directamente con ese partido bueno Madrid ese primer territorio por tanto en el que de forma evidente se están rompiendo algunos de los cordones sanitarios Radio Madrid Javier Bañuelos buenas tardes qué tal

Voz 0861 14:03 buenas tardes Isabel Díaz Ayuso lleva toda la tarde enganchada al teléfono según han confirmado a la SER fuentes populares Ayuso ha contactado ya con Vox conciudadanos por separado para tratar de cerrar un acuerdo Ayuso sigue dispuesta a ser generosa para conseguir la presidencia de la Comunidad de Madrid

Voz 1880 14:21 yo estoy dispuesta a que los tres partidos se sientan representados de una u otra manera

Voz 1715 14:25 el portavoz de Ciudadanos Ignacio Aguado Abando

Voz 0861 14:28 dado la Asamblea de Madrid hace poco menos de dos horas dando esquinazo a la prensa sin oportunidad de preguntarle por la única novedad de la tarde Ciudadanos estaría dispuesto a que Vox entre en la Mesa de la Asamblea con esa confirmación en principio se cerraría el círculo del tripartito aunque desde Vox no se dan por enterados fuentes del partido Abascal nos aseguran que ellos sólo negocia asentados Hinault a través de los medios de comunicación no remiten a estas palabras de Iván Espinosa de los Monteros

Voz 5 14:57 pues sí Ciudadanos aspira a presidir la mesa tendrá que

Voz 0861 15:00 a Vox en roca así que la noche puede ser muy larga hasta el mediodía de mañana al tripartito de Colón tiene tiempo para cerrar un acuerdo para controlar la Mesa del Parlamento madrileño

Voz 1715 15:12 mañana también se constituye el Parlamento la Mesa del Parlamento autonómico de Murcia que también puede presidir Ciudadanos y algo más hoy se ha venido a Madrid el candidato de Esquerra a ser el alcalde de Barcelona fue el candidato más votado es Ernest Maragall que se ha reunido en la cárcel con Oriol Junqueras para quiere ser alcalde sí pero sí lo tiene difícil o lo tiene cada vez más difícil de momento no ha convencido todavía Ada Colau para que no lo intente ella lo Colau insiste en presentar su candidatura en el pleno de este próximo sábado al terminar esa reunión y a las puertas de la prisión ha atendido a los medios pilló desprenda de esa conversación también

Voz 13 15:48 la posibilidad que ahora tiene Barcelona de poner en pie efectivamente un gobierno una institución que supere explícitamente que desborde y que no se deje atrapar enológica de los frentes de los bloques contrapuestos

Voz 1715 17:38 Pedro Blanco Asturias del día otro asesinato machista esta vez ha ocurrido en Alboraya en la Comunidad Valenciana como en otros casos del asesino ha matado primero hice ha matado después esta vez no había denuncias previas no constaban Radio Valencia Amparo cotos

Voz 0122 17:52 la mujer de veintinueve años presentaba signos de violencia por arma blanca podría llevar fallecida varias

Voz 0861 17:57 horas desde anoche su pareja un hombre de

Voz 0122 17:59 treinta y ocho años ha fallecido después de saltar por el balcón de la vivienda presentaba auto lesiones en la muñeca ese habría clavado un cuchillo antes de saltar al vacío han sido la jefa y la madre de la mujer las que han alertado a la Policía cuando esta mañana no ha ido a trabajar a una ocho Teoría de la localidad de playa se han presentado en las dependencias de la Policía Local para denunciar los hechos los agentes han encontrado el cadáver de la mujer con heridas de arma blanca dentro del domicilio donde olía a gas

Voz 1715 18:28 esta es una de las voces del día del mía no fue nunca

Voz 0194 18:30 eso aislado y que el de Verónica tampoco es un caso aislado

Voz 1715 18:33 semana tienes diecinueve años ella también fue víctima de la difusión de un vídeo sexual por partes de quién era su pareja desde ese momento el sufrimiento su sentimiento de culpa la sensación de haber sido humillada esta realidad a la que nos enfrentamos una forma cruda dolorosa desde la muerte de una empleada de Iveco de la que también se había difundido hundido contenido sexual decía que esta realidad es más habitual de lo que podamos imaginar al sobrio Ana acabada

Voz 0259 18:58 adentrar en la universidad acaba de cumplir

Voz 17 19:00 a la mayoría de edad Si era una niña

Voz 6 19:04 entonces yo cuando me enteré de que me habían grabado sin mi permiso sin mi consentimiento

Voz 0259 19:10 y que lo habían enseñado la grabó el que entonces era su novio cinco años mayor que ella hay después difundió el vídeo sexual

Voz 6 19:17 estarán riendo de mí o lo típico de grupos de amigos y están hablando están dando pasos tú por delante y lo primero que se te pasa por la cabeza están viendo de mi al final no una prisión muy insoportable

Voz 0259 19:27 le costó pero dio el paso de denunciar y cuando lo hizo tuvo que soportar además la presión de los amigos de su ex pareja que minimizaba los hechos el comisario jefe de Ciber Delincuencia Pedro Pacheco señala

Voz 18 19:39 esto que comenta esta chica pues está a la orden del día India efectivamente ella al final

Voz 1715 19:44 yo porque si no

Voz 0259 19:46 hay denuncia del afectado la policía no puede actuar la ex pareja de Ana acabó condenada a dos años de cárcel por un delito contra la intimidad

Voz 1715 19:54 es un dato muy llamativo lo aporta la Universidad de Baleares un estudio asegura que la edad de acceso a contenidos pornográficos en algunos casos los casos se adelanta hasta los ocho años la edad del primer contacto aunque el consumo el consumo se extiende a partir de los catorce María Manjavacas acuden

Voz 0259 20:09 esa la pornografía por el móvil que por el ordenador en el primer contacto a los ocho años no lo buscan se lo encuentran al poner cualquier palabra sexual en el buscador y unos años más tarde ya lo consumen antes los chicos que las chicas Carmen Horta es catedrática de la Universidad de Baleares una de las autoras del estudio sobre pornografía y cambios en las relaciones personales

Voz 0194 20:29 fundamentalmente estamos hablando de una media de

Voz 7 20:31 eso Ana pornografía en el caso de los hombres de catorce años en el caso de las mujeres de los dieciséis afectando a un setenta por ciento de jóvenes y teniendo en cuenta que mayoritariamente el consumo es la pornografía es masculino

Voz 0259 20:44 el informe alerta del aumento de las manadas en España más de cien judicializado en los últimos cinco años con trescientos cincuenta encausados el vídeo porno más visto la actualidad en Internet escenifica una violación en grupo muy violenta

Voz 1715 20:59 mundo la nómina de aspirantes a hacerse con el liderazgo del partido conservadores saben que los tories buscan líder después de la renuncia de Theresa May esta carrera amenaza con convertirse en una competición para ver quién propone el Brexit más duro vamos a Londres Daniel político el Partido Conservador ha anunciado esta tarde que hasta diez

Voz 0861 21:16 candidatos han inscrito en las primarias el gran favorito es Boris Johnson el ex ministro de Exteriores que después de decir ayer que no pagaría la factura de salida de la Unión Europea hoy ha anunciado una rebaja de los impuestos a los que más ganan a las empresas hoy ha presentado su campaña Michael Coke ministro de Medio Ambiente y principal rival de Johnson Goofy ALE frenó las primarias de dos mil dieciséis cuando debía ser su segundo y en el último minuto se presentó en solitario hoy lo ha recordado y ha pedido a Johnson que esta vez no se retire también ha criticado la rebaja de los impuestos a los ricos que propone su compañero otro de los que ha presentado su campañas el ministro de Exteriores Jeremy Hunt que ha recibido el apoyo de importantes miembros del Gobierno tanto favorables como contrarios al Brexit con fijan son partidarios de evitar una salida sin acuerdo

tertulia ideó Ignasi Guardans Eduardo Madina hay Berna González Harbour Éstas son las claves del

Voz 0283 23:58 igual que el fantasma de las Navidades pasadas llegó para amedrentar a Mister Scrooge el fantasma de las elecciones repetidas ha llegado para meter miedo al PP a ciudadanos y a Podemos pero esto no es una obra de ficción no es el cuento de Navidad de Charles Dickens sino una frivolidad una frivolidad de la mano del PSOE Pedro Sánchez ha tenido tiempo para negociar pero prefirió llegar a la cita con el Rey con las manos llenas de planes pero vacías de realidades mañana se reunirá por fin con sus iguales y antes ha querido soltar la amenaza no debería jugar el PSOE con el fantasma de las elecciones nos recuerda el año de mayor inestabilidad de la historia reciente dos mil dieciséis el vértigo de su propia caída bajo la bandera del no es no para el PP y Ciudadanos llano quiere el no es no sin una abstención que él negó a Rajoy para Podemos no tiene un socio en el Gobierno sino votos a bajo precio demasiados fantasmas demasiado juego cuando de lo que se trata es de negociar de pactar

Voz 20 24:57 tiene a pasar ocho veinticinco

como Madrid buenas tardes el bloque de la derecha ultiman un acuerdo para repartirse la Mesa de la Asamblea que se constituye mañana Ciudadanos ha terminado de levantar el veto a la extrema derecha aceptando que Vox obtenga un puesto en la Mesa de la Cámara a cambio de garantizarles que el diputado de Ciudadanos Juan Trinidad presida ese organismo un intercambio de cromos con el que Vox no termina de estar contento pira ciudadanos que negocien con ellos porque aseguran se han enterado por los medios de comunicación Iván Espinosa los monte

Voz 5 25:32 los pues si Ciudadanos aspira a presidir la Mesa de la Comunidad Madrid tendrá que alcanzar pronto un acuerdo con el apoyo de vos quizá las matemáticas las estemos haciendo válido o la falta de apoyamos pero si es necesario el apoyo dos tendrá que llegar a una

Voz 1915 25:48 de cerrarse este acuerdo puede ser la vía que termine de garantizar la presidencia de la Comunidad a Isabel Díaz Ayuso la candidata del PP ha pasado la tarde al teléfono haciendo de interlocutora con Ciudadanos y Vox sigue tendiendo les la mano dice que está dispuesta a hacer concesiones para llegar a la Puerta del Sol

Voz 1880 26:03 yo estoy dispuesta a que los tres partidos se sientan representados de una u otra manera sus electores se sientan conformes pero eso es algo que tenemos que ver entre los tres partidos

Voz 1915 26:13 el PP quiere mantener la Comunidad ir recuperar el Ayuntamiento de la capital a pesar de las aspiraciones de Begoña Villacís fuentes de Génova aseguran a la SER que Pablo Casado no está dispuesto a renunciar a la Alcaldía de Madrid a utilizar el Ayuntamiento como moneda de cambio el secretario general Teodoro García Egea ha vuelto a defender hoy la legitimidad que le dan los votos para ocupar la Alcaldía

Voz 4 26:31 hay que utilizar criterios objetivos

Voz 21 26:34 Hinault criterios e de trueque o de otro

Voz 4 26:37 no

Voz 1915 26:38 los naranjas son tercera fuerza política pero Begoña Villacís quiere ser alcaldesa ahí está presionando a la dirección de su partido para conseguirlo el secretario de Organización José Manuel Villegas dice que todo estaba

Voz 22 26:48 estamos a día de hoy que están todas las opciones abiertas y que habrá que tomar una decisión antes del sábado lógicamente pero no hay nada decidido

Voz 23 27:07 las tardes a esta hora un accidente complica la conducción en la M cincuenta a la altura de Getafe genera tres kilómetros de retenciones en dirección a la A cuatro por efecto mirón hay densidad circulatoria en esta misma vía tramo en este caso en sentido a la autovía de Extremadura circulación lenta además de entrada a la capital por la A uno hasta Nudo de Manoteras que tengan especial precaución en las seis hay complicaciones desde Las Rozas hasta el tío en dirección Madrid

Voz 24 27:39 hace cinco mil años en la Edad del Cobre se consagró en Europa la costumbre de introducir en las tumbas de los jefes junto a sus lujosas pertenencias una original cerámica el vaso campan informe con la que se brindaba por el difunto el Museo Arqueológico Regional en Alcalá de pelo muestra en la exposición un brindis por el príncipe entrada gratuita Comunitat de Madrid

Voz 1915 28:20 en Aranjuez la policía continúa investigando el móvil del crimen de esta madrugada en el que un hombre disparado desde su ventana Varias familiares de su ex pareja acabando con la vida de una de ellas otras dos están heridas y la principal hipótesis es que se baraja es que el hombre actuó movido por la venganza contra su expareja Alfonso

Voz 0089 28:35 a estas dos víctimas se encuentran estables en la UCI del doce de octubre dentro de su situación de extrema gravedad el agresor se encerraba después en el domicilio desde el que ha efectuado sus disparos allí se encontraba escondido para evitar su detención porque debe entrar en la cárcel para cumplir condena por un delito de tráfico de drogas un problema sentimental entre este individuo y su esposa es la principal línea de investigación del Grupo de Homicidios de la Policía ella había decidido separarse a lo largo de esta tarde está previsto que el detenido preste declaración ante los agentes que le han llevado a los calabozos de la comisaría de Aranjuez

Voz 1915 29:12 hoy el Seprona ha estado este lunes en el Aquarium del Zoo de Madrid tras recibir la denuncia de una asociación animalista por supuesto maltrato a los delfines en La Ventana de Madrid hemos hablado con Agustín López director de biología del zoo que ha asegurado que están estudiando emprender acciones legales contra los denunciantes dice que los animales están en las condiciones que exige la normativa europea

Voz 25 29:31 para nosotros esta es una denuncia muy grave que va en contra de nuestro trabajo diario tiene un contenido que es totalmente falso y bueno pues estamos estudiando emprender acciones legales tanto civil como por la final contra la denuncia IU bueno pues se trata de una organización que ya realizado falsas denuncias si llegamos a las ocho y media