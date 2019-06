Hora 25 (11/06/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1 00:00 sí Vox no miente y si Pablo

Voz 1444 00:02 casado sigue pensando aquello que dijo el PP va a meter en el Gobierno de la Comunidad de Madrid al populismo de extrema derecha son las ocho las siete en Canarias

Voz 4 00:21 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 00:33 hola buenas tardes bots está ejerciendo de pregonera en el proceso de negociación con el PP a ellos les toca anunciar los pasos relevantes que se van dando y el de hoy lo es Rocío Monasterio anunciaba esta mañana un preacuerdo con el Partido Popular para entrar en el Gobierno de la Comunidad de Madrid ya hemos firmado un acuerdo con el partido

Voz 5 00:51 o Partido Popular que incluye las posiciones en la mesa y por supuesto las posiciones de Gobierno consejerías entes etc etc en proporción a los escaños que tenemos como es lógico luego ya veremos si Ciudadanos se quiere sumar a esta acuerdo o no

Voz 0194 01:07 hoy la política anda rebuscando en el diccionario para maquillar la realidad el PP asegura que lo que existe es un preacuerdo para seguir negociando a la derecha le ha perseguido esta tarde la sombra de Vox Pablo Casado y Albert Rivera han comparecido en el Congreso después de verse con el presidente en funciones

Voz 6 01:22 creo haber leído en ese documento que que por ahora sólo se habla de que tendrán que hablar esos tres partidos a ver qué posición NAC

Voz 7 01:33 adopta cada uno lo único que puedo obras que nosotros ni lo vamos a firmar ni lo hemos firmado porque tenemos un mandato que vamos a cumplir de la ejecutiva ciudadanos Ciudadanos que es formar gobiernos entrar en gobiernos como mucho con otra formación política en este caso

Voz 8 01:47 el Partido Popular las negociaciones se solapan

Voz 0194 01:49 no sólo hay que formar gobiernos autonómicos ayuntamientos este próximo sábado también el Gobierno de España la derecha le ha recordado a Pedro Sánchez que no podrá contar con sus votos y el PSOE y Podemos han decidido abrir un proceso de diálogo para intentar formar un gobierno de coordinación Pablo Iglesias

Voz 8 02:04 para nosotros ya le digo que el significado es el mismo que sale puede poner cualquier calificativo pero para nosotros un gobierno conjunto es un gobierno conjunto se le ponga el nombre que se quiera no pensamos que que nadie a estas alturas de partido pretendiera que un significante cambiara a una negociación de gobierno

Voz 0194 02:27 el juicio por el uno de octubre está a punto de quedar visto para sentencia Pedro Blanco

Voz 1715 02:31 a que eso ocurra mañana después de escuchar las últimas palabras de los procesados hoy ha sido el turno de los abogados defensores uno a uno han ido aportando sus versiones negando los delitos de rebelión de malversación quizá no tanto el de desidia

Voz 3 02:42 el dispositivo de coordinación eran fraude nadie desde el ministerio quería coordinarse con la policía autonómica y lo tenemos que devolver la pelota la política es una cosa interesante qué voy a decirles

Voz 4 02:52 esa es la violencia necesaria para doblegar al Estado por el amor de Dios

Voz 1715 02:57 veinticinco vamos a hablar de el cáncer por el nuevo fármaco que investiga el hospital Vall d'Hebron de Barcelona que frena la extensión de los tumores de la metástasis y también por un su teatral que hoy presenta en en Madrid diecisiete chicos y chicas a los que se les ha detectado un cáncer en la adolescencia

Voz 0194 03:10 nacional mucho porque además creo que el cantar en adolescentes tiene a un común que tenemos entre nosotros porque no es lo mismo entre niños más pequeños son gente adulta es algo que tenemos entre nosotros nuestras vidas que nuestra locuras Innocence acompañenos hace hacer más piña hacia

Voz 9 03:26 magro si eso no se hubiera pues eso bastaba un rato olvidando olvidando no te nuestros problemas etc

Voz 1715 03:32 bueno no va contra María Manjavacas comprobaremos también que el final de la crisis la de las estadísticas no ha supuesto el final que otra crisis la de la realidad y que los españoles no seguimos quejando por los fallos en los servicios sociales los servicios básicos ante el Defensor del Pueblo

Voz 0194 03:47 ya a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:50 es tardes enseguida nos vamos a ir a Francia donde mañana en el Mundial Femenino de Fútbol la selección española se enfrenta a Alemania en el segundo partido de su grupo tras haber ganado en la jornada inicial a Sudáfrica si mañana gana las españolas se habrán clasificado para la siguiente fase del campeonato y en baloncesto el Barça puede convertirse hoy en el segundo finalista de la Liga ACB Se juega el tercer partido de semifinales en Zaragoza técnico tonta Zaragoza Barcelona los azulgrana tienen ventaja de dos cero Si los maños pierden hoy el Barça estará en la final

Voz 0194 04:17 el tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes sigue

Voz 0978 04:20 yo viendo en el Cantábrico chubascos que las próximas horas irán perdiendo fuelle hasta desaparecer del todo También la lluvia del Mediterráneo poco a poco se irá debilitando de noche incluso seguirán las nubes

Voz 0194 04:31 no con algunas tormentas que están todavía activas hasta ahora

Voz 0978 04:33 en el interior de Murcia Il anoche con pocas nubes in poco viento se presenta fría mañana incluso mínimas por debajo de los cinco grados en muchas poblaciones del interior de la mitad norte peninsular después el sol estará presente la mayor parte de la jornada en el conjunto del país pero de momento no calentará demasiado máximas en la mitad norte de la península que apenas pasaron de los veinte grados donde más calor hará en el Valle del Guadalquivir máximas alrededor de los treinta las próximas tarde

Voz 1715 05:00 que poco a poco el calor irá ganando protagonismo empieza

Voz 0978 05:02 hora25 Pedro antes de cerrar portada vamos a buscar

Voz 1715 05:05 novedades sobre una de las historias que nos ha dejado esta tarde el hallazgo del cadáver de una mujer embarazada que ha sido degollada en su casa vamos a Valencia Amparo coches

Voz 0122 05:13 la policía sigue investigando la muerte de la mujer de treinta y seis años que aparecidas esta tarde degollada en su casa de Xàtiva según ha podido saber la SER la mujer estaba embarazada de seis meses y que ha sido encontrada desnuda en su cama así que su marido quién ha alertado a la Policía Local asegurando que el llegar a Casas el había encontrado así la policía confirma que por el momento no hay nadie detenido el marido que se dedica a labores agrícolas ha estado presente en la casa durante la tarde mientras la Policía Científica realizaba una inspección de la escena del crimen todas las hipótesis se mantienen abiertas por tanto el alcalde de la localidad ha decretado mañana día de luto y convocado una concentración de condena del que

Voz 4 05:53 menos

Voz 10 06:02 por la mañana siento helado

Voz 11 06:04 el director ese supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 12 06:12 cursó precondiciones en línea directa punto com compañía Bankinter y no te olvides también de ahorrar en tu seguro de hogar con línea directa ya meter el nueve cero dos dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 10 06:25 desde que he introducido en su en su IMI día a día Mi vida ha mejorado tanto ha sido orientarla hacia el norte y alcanzar el sueño profundo todo es armonía a mi alrededor de que quince millones que te han tocado algo habrán tenido que ver en esa armonía

Voz 13 06:44 cada viernes con el Cuponazo de la ONCE Hakkinen Tessio

Voz 0509 06:47 después del tamaño de nueve millones ellos

Voz 13 06:50 en con el XXL

Voz 4 06:52 Cuponazo de la ONCE como para no probarlo

Voz 14 06:55 sin hacer alguna veinticinco

Voz 1715 07:01 Pedro Blanco lo primero debe ser lo último el resultado de la ronda de contactos que hoy ha mantenido el presidente en funciones con los líderes de Podemos de Ciudadanos y del PP la tarde ha sido para Albert Rivera para Pablo Casado sonido al Congreso para decir a Pedro Sánchez privado lo que repiten en público lo que han repetido en público después de esa reunión que ellos no van a hacer lo que el Partido Socialista pide que hagan que ha vuelto a pedir esta tarde que facilite la investidura de Pedro Sánchez para que no deba nada al independentismo pendiente de las comparecencias tanto de Albert Rivera como de Pablo Casado esta ha estado Óscar García buenas tardes hola P

Voz 1645 07:39 pero buenas tardes sin sorpresas ni PP ni Ciudadanos apoyarán ni por activa ni por pasiva la investidura de Pedro Sánchez así se lo han dejado claro esta tarde Pablo Casado y Albert Rivera Sánchez se ha visto primero con Rivera quien le ha urgido a formar Gobierno cuanto antes porque dice que tiene mayorías para hacerlo

Voz 1501 07:54 así que Ciudadanos simplemente está a la espera de que se ponga en marcha la legislatura de que Sánchez a su trabajo buscar apoyos para formar gobierno tiene mayorías posibles y por tanto a la espera de empezar a trabajar y esperándose debate de investidura

Voz 1645 08:08 cuarenta minutos ha durado la reunión con Rivera después casado con él ha estado más tiempo cincuenta minutos el líder del PP ha insistido en que su partido es coherente y que votará que no cree casado y así se lo ha planteado a Sánchez que debe explorar la vía de los partidos regionalistas de los no nacionalistas además para evitar por responsabilidad dice una repetición electoral

Voz 15 08:26 el coincidimos en que al Partido Socialista y el Partido Popular no es una opción que electoralmente Nos venga mal pero la rechazamos pues responsabilidad y además ya digo personalmente que creo que sería una irresponsabilidad sometiera a los españoles a un quinto proceso electoral en apenas tres meses

Voz 1645 08:50 según la portavoz socialista Adriana Lastra Sánchez ha pedido a Rivera ya casado que se abstengan que no bloqueen porque además no tienen capacidad de sumar Lastra ha acusado a ambos de haberse instalado en una estrategia de impedir el Gobierno que los españoles han decidido por la maña

Voz 1715 09:04 ha sido el turno de Pablo Iglesias hijo de su propuesta de un gobierno de cooperación

Voz 8 09:09 que tengamos un Gobierno plural que cooperación de coalición de gobierno el nombre que se le quiera poner o

Voz 16 09:17 el Gobierno de cooperación de cooperación de colaboración en eso es en lo que

Voz 8 09:22 vamos a trajes un gobierno conjunto no pensamos que que nadie a estas alturas de de partido pretendiera que un significante cambiara a una negociación de gobierno

Voz 1715 09:34 bueno cuando faltan las palabras posa a veces sobran las palabras el caso es que PSOE y Podemos según han contado hoy para ponerse a hablar de forma discreta para poder formar ese gobierno de cooperación que es el nuevo termino en la técnica política que debemos aprender y Macarena

Voz 0806 09:54 el principal acuerdo es la voluntad de alcanzar un acuerdo para el que ya tienen un nombre van a buscar un gobierno de cooperación aunque cada uno le da una entidad diferente Pablo Iglesias y Adriana Lastra que es la portavoz del PSOE

Voz 8 10:06 no conjunto gobierno de coalición de cooperación eso nos da igual lo importante es el contenido un gobierno plural que represente lógicamente en la proporcionalidad que en función de los resultados toca

Voz 16 10:18 integrador e incluyente no es algo cerrado como podría ser un gobierno de coalición no gobierno de cooperación

Voz 0806 10:26 es otra cosa así que el PSOE se mueve del discurso del Gobierno monocolor con independientes progresistas

Voz 16 10:33 el gobierno representativo de las distintas sensibilidades de diferentes sensibilidades también con personalidades referentes de sus distintos ámbitos pero

Voz 0806 10:44 el Astra no ha avalado ni el reparto proporcional de ministerios ni tampoco la entrada de miembros de Podemos

Voz 8 10:50 no concibo que el Partido Socialista ponga encima de la mesa ningún veto

Voz 1444 10:54 no tiene ninguna razón ha dicho Pablo Iglesias para

Voz 0806 10:57 pensar que Pedro Sánchez le esté mintiendo

Voz 1715 11:00 di a ver qué pasa en Madrid la candidata de Vox a la Comunidad ha anunciado hoy un acuerdo con el Partido Popular para entrar en el Gobierno de la Comunidad de Madrid no para facilitar el gobierno de Díaz Ayuso para dar el gobierno al Partido Popular no para entrar en el Gobierno del PP de la Comunidad de Madrid Si eso es cómo lo cuenta Vox eso se lleva hasta el final vaya papelón que le va a quedar a ciudadanos que siempre ha negado que vaya a sumarse a un Gobierno en el que esté Vox Radio Madrid Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 0861 11:32 qué tal buenas tardes públicamente en ciudadanos insisten en que sólo se van a sentar en un consejo de gobierno con el Partido Popular eso es lo que acaba de decirnos Ignacio Aguado en La Ventana de Madrid pero el portavoz de Ciudadanos no aclara si aceptaría a miembros de Vox en cargos intermedios dentro de un futuro gobierno

Voz 0771 11:50 es que nosotros Gobierno es su gobierno yo no voy a entrar sinceramente en los Juegos de vericuetos subterfugios que no hay que plantea Vox vamos a ver yo voy a negociar con el Partido Popular del programa

Voz 0861 12:03 pues llegó las seis de la Cadena Ser en ese documento que firmado Rocío Monasterio con el Partido Popular Vox reconoce Isabel Díaz Ayuso como única candidata a cambio el PP se compromete a incluir les en el Gobierno pero no tiene porque ser ocupando un puesto de consejero sino en escalones inferiores o en otro tipo de entes públicos periféricos eso es lo que les apunta fuentes populares esas mismas fuentes también nos acaba de confirmar que Ciudadanos a cambio de conseguir la presidencia de la Asamblea de Madrid también ha firmado un documento con el PP donde también reconocen a Isabel Díaz Ayuso como la única candidata a la presidencia de Madrid

Voz 1715 12:38 gracias Javier así que meter a Vox en el Gobierno de la Comunidad de Madrid pero detrás de una cortina para que no se les vea pero estarán ahí detrás de la cortina y cuando se corre la cortina pues les verán bueno por cierto que Vox en la Asamblea de Madrid ha publicado hoy un vídeo en redes sociales con el que han descrito como su primer acto institucional en la Asamblea el escenario son despacho del Parlamento autonómico que hasta ahora había ocupado Podemos vamos vamos a poner a red donde eso sí ahí donde Summer hemos puesto el Rey donde se merece que había en ese lugar pues había un cuadro en el que se podía leer que todos somos iguales ante la ley quitado ese cuadro y han puesto una foto del Rey que como todo el mundo sabe tiene algunos privilegios ante la ley en Murcia la asamblea de esa comunidad va a estar presidida por ciudadanos hipo alguien que fue compañero de la SER por Alberto Castillo

Voz 17 13:38 el tiempo pues son los que habrá que trabajar para el consenso estamos preparados se lo vamos a lograr señoría pido confianza a la sociedad confió en nuestro trabajo en nuestro campo

Voz 0509 13:53 en en nuestra determinación por el cambio bueno pues ese es el mensaje que el nuevo presidente

Voz 1715 13:58 la asamblea de Murcia Alberto Castillo por Ciudadanos la Mesa del Congreso ha repartido los escaños entre los diferentes grupos parlamentarios PP y Ciudadanos Nos bueno ocupar una parte del ala derecha del hemiciclo Vox se va a lo que se llama el gallinero Ciudadanos no le gusta el reparto porque el PNV o Esquerra van a tener más visibilidad escénica así que ese partido quiere que se reconsidere la decisión y Vox toma como así lo Sofía

Voz 0545 14:23 el Partido Socialista premia al Partido Nacionalista Vasco y la edad en los despachos lo que el Partido Nacionalista Vasco no se ha ganado en las urnas porque recordemos que tiene únicamente seis escaños y ocupa una posición de privilegio una oposición de Ono estamos satisfechos

Voz 0978 14:38 estos con el gallinero hemos venimos a los de casa

Voz 14 14:41 pero recurriremos como es natural

Voz 1715 14:44 se ha retomado el juicio por el uno de octubre entre hoy y mañana se iban a escuchar las conclusiones de las defensas y también las últimas palabras de los

Voz 0055 14:50 procesados los abogados defensores hacen su para

Voz 1715 14:53 del claro insisten en que sus defendidos los políticos independentistas no se revelaron como mucho de esto obedecieron no malversar dinero público vamos con el resumen del día Alberto Pozas buenas tal

Voz 0055 15:05 hola buenas tardes Javier Melero abogado de Joaquim Forn defiende por ejemplo que el uno de octubre el problema no fueron unos mossos permisivos sino unos mandos del Ministerio del Interior que hicieron un dispositivo ha dicho aberrante

Voz 10 15:15 ahí se vendió hoy se comprometió el prestigio de las fuerzas de seguridad del Estado en el objetivo político de que aquello no pareciera un referéndum homologa Andreo

Voz 0055 15:27 jugado de Oriol Junqueras ha pedido una sentencia absolutoria para que la política dice solucione todo esto

Voz 10 15:32 tenemos la oportunidad porque la política no va a desaparecer y lo tenemos que devolver la pelota la política es una cosa interesante que puede hacer la sentencia

Voz 0055 15:39 Jordi Pina abogado de Rull Turull Sánchez negando que los vídeos uno de octubre permitan hablar de violencia de rebelión

Voz 10 15:45 estado tiene que ser hostil no quedarse rezagado a esperar tiene que tomar la iniciativa

Voz 0055 15:51 mañana escucharemos a cinco abogados más después a los acusados si no hay sorpresas el juicio quedará Pedro visto para sentencia

Voz 14 15:57 hora veinticinco

Voz 10 16:00 convencida de que es incorporamos hotel tendríamos muchos más clientes quieres darle un giro a tu negocio con las líneas ICO es posible porque te facilitamos la financiación necesaria para que tus proyecto se hagan realidad forma técnico punto es que el el novecientos ciento veintiuno ciento veintiuno y pide ya Financiación ICO en tu banco empezamos que de Bayona puedes

Voz 0919 16:23 muy buenas

Voz 18 16:24 días veamos cómo se ha despertado el mundo

Voz 10 16:26 de Espert mañana

Voz 19 16:29 desierta la información Hoy por hoy Pepa Bueno tío Toni Garrido Gavela se

Voz 10 16:38 mira cariño una placa de Securitas Direct enfrente también se ha puesto alarma

Voz 12 16:42 desde que robaron al del sexto se lo están poniendo todos el bloque qué hacemos nos ponemos una

Voz 10 16:46 Mikel más tranquilas y lo hacemos centraron en el sexto confía en haber entrado perfectamente en nuestra casa

Voz 20 16:52 en Securitas Direct protegemos lo que más importa llamar al novecientos ciento trece ciento trece au calcula unánime Securitas Direct puntualizó recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 14 17:02 peines ser veinticinco

Voz 1715 17:08 Pedro Blanco hablemos de cáncer por dos motivos lo primero algo que debe de estar ocurriendo ya a esta hora de la tarde una función única so teatral protagonizado por diecisiete chicos y chicas que han tenido o que tienen un cáncer que se detectó en plena adolescencia durante meses han trabajado en este proyecto al que se ha acercado María Manjavacas

Voz 1444 17:28 más de un año ensayando diecisiete chavales con dos cosas en común una enfermedad muy rara cuando eres tan joven y mucho talento ser representan con un pavo de mascota por la adolescencia y hacen monólogos teatro bailan y cantan este gospel sayo y ensayo nos recuerda la importancia de estas iniciativas en esta edad en la que necesitan tanto los amigos la familia afín a cabo sabe cómo van a estar ahí los amigos es más complicado saber si buenas

Voz 9 17:55 no no me aparte es una complicada que bueno tus amigos salen por ahí tal y es una situación en la que no puede Sidney a un centro comercial ni pues está en el metro ni cosa normal este igual que cualquier persona

Voz 22 18:07 la aprendes a cada momento bueno en lo que parece una tontería pero lo mejor de puede estar dos meses aislada ver un día soleado y poder salir se agradece mucho a lo mejor sino de ese encuentro

Voz 1444 18:19 ahora los Teatros Luchana en breve se podrá ver el espectáculo en la web de la Fundación diversión solidaria punto org

Voz 1715 18:29 la investigación contra el cáncer que avanza de forma constante

Voz 1119 18:32 que hoy hemos conocido un avance más un fármaco

Voz 1715 18:34 desarrollado en España que permite mejorar la lucha contra la metástasis contra los tumores como cada paso que se da en estas investigaciones es importante pero en esta fase no es de momento definitivo de pasar un tiempo antes de que su uso se extienda Laura Marcos

Voz 0441 18:50 habrá que esperar al menos cuatro cinco años según Joan Seoane al mando de este proyecto del hospital Vall d'Hebron que ya se ha testado en cuarenta pacientes de Barcelona Toronto Nueva York sin encontrar grandes efectos secundarios en los tumores más agresivos el cerebral el de páncreas suelte ovario los médicos han conseguido apagar la proteína que potencia las recaídas y las metástasis devolverle su función al sistema inmunitario

Voz 23 19:12 lo que hace nuestro fármaco es elimina el bloque ante el sistema de alarma y hace que suene la alarma que llama a las células T a la policía de esta manera cuando la alarma suena llega la policía elimina al ladrón que está en nuestra casa sería eliminar a las células tumorales

Voz 0441 19:29 el cáncer secuestrado un mecanismo evolutivo tan antiguo como el que permite crecer a un feto dentro del cuerpo de la madre sin que el sistema inmunitario de ella lo ataque esa alarma natural también quedaba desactivada hasta ahora

Voz 1715 19:41 durante el avance de ciertas tomó el Defensor del Pueblo ha presentado hoy su informe anual es un catálogo de aquello que nos preocupa a los españoles nos quejamos sobre todo por la precariedad de los servicios públicos que siguen padeciendo las consecuencias de los recortes y de la crisis la sanidad la educación la atención a mayores o la vivienda Nicolás Castellano

Voz 0861 20:01 una oficiada por la precariedad jóvenes y sectores vulnerables que no pueden acceder a una vivienda lista de espera sanitaria faltan plazas para mayores son la mayoría de las casi dieciocho mil queja tramitada por el Defensor de Pueblo en dos mil dieciocho que denuncian el mal funcionamiento de los servicios públicos Francisco Fernández Marugán está especialmente preocupado por el acceso a la vivienda denuncia que España ha pasado de entregar hasta setenta mil viviendas públicas de dos mil cuatro dos mil nueve a sólo cinco mil en dos mil dieciocho

Voz 10 20:27 destacado retroceso retroceso que hoy España sea uno de los países europeos con peor nivel de protección en materia de vivienda ese retroceso hace que la vivienda pública esté hoy en mínimos históricos y por qué no decirlo esté casi casi en peligro de extinción

Voz 0861 20:48 denuncia el exceso de tasa bancaria también pide la necesidad de negar la visita de los maltratadores a sus hijos o destaca la descoordinación del Gobierno en materia de extranjería y asilo

Voz 1715 20:58 este planetas cada vez menos verde el ritmo de extinción de las plantas es alarmante los últimos análisis hablan de un proceso que avanza quinientas veces más rápido lo que sería el ritmo natural de la desaparición de las especies Javier Gregori entre

Voz 0882 21:10 las plantas perdidas para siempre vocación destructora del ser humano destaca el olivo de Santa Elena o el sándalo de Chile que fue explotado durante décadas para poder extraer sus preciados aceites esenciales pero es sólo la punta de un enorme iceberg como advierte Juan Carlos Atienza experto en biodiversidad de aseo

Voz 0771 21:27 que nos encontramos ante la sexta gran extinción mundial con la diferencia de que esta es la primera que está causada por una especie no y además nos afectará a nosotros

Voz 0861 21:37 seiscientas especies vegetales de alto valor ecológico

Voz 0882 21:40 se han extinguido sólo en los últimos doscientos cincuenta años y esto es quinientos veces más que el ritmo natural de extinción según denuncia un gran estudio internacional realizado por investigadores de la Universidad de Estocolmo el Real Jardín Botánico del Reino Unido

Voz 14 21:55 veinticinco seis es el seísmo con el que ahorra Marchesi

Voz 11 22:01 Línea Directa ese supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero once consulta condición

Voz 12 22:09 el INE directa punto com una compañía Bankinter

Voz 10 22:12 disculpe tiene una marisquería están buscando haremos Ben aquella joyería que pone La joya del Nilo es si dónde está el señor Cantando bajo la lluvia no manía doblen esas quienes le encuentran que bien

Voz 24 22:24 la Alan vive un verano de cine con Viajes el Corte Inglés y el asistente de Google Google Mini de regalo al reservar hablo por sólo sesenta euros paga hasta diez meses se encuentra un precio mejor igual ambos consulta condiciones en Viajes el Corte Inglés financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación

Voz 1715 22:44 bueno hoy en la segunda hora de Hora veinticinco vamos a hablar de becas de la queja de sindicatos y representantes de familias que se han levantado el Consejo Escolar después de comprobar que el Gobierno no cambia el sistema y que los alumnos siguen recibiendo las ayudas a final de curso y en la cara B hoy la intimidad cerril persona

Voz 0978 22:59 hola Pedro hablamos del caso de Verónica la trabajadora de Iveco que se suicidó después de que se difundiera entre sus compañeros son medio privado y ayer un caso parecido al que conocimos de Ana que también fue víctima de la difusión de un vídeo ayer la escuchábamos

Voz 25 23:11 no me enteré de que me habían grabado sin mi permiso sin mi consentimiento y que lo habían enseñado ya llegas a pensar hasta que el hecho de grabar me sin permiso y sin consentimiento

Voz 0978 23:23 la privacidad a la difusión el acoso personal de todo esto hemos hablado pero queríamos centrarnos en ese término la intimidad que es que es la cualidad de lo íntimo desde la filosofía la música el cine sobre las nueve y media en la clave

Voz 1715 23:36 en la tertulia de Hoy Emilio Contreras Fernando Vallespín Victoria Lafora Éstas son ella las claves de

Voz 0194 23:41 día semana de pactos a todo correr porque el sábado se constituyen los ayuntamientos y sólo quedan tres días ciudadanos que tantos remilgos ponía incluso aún agita con Vox cierra un pacto para hacerse con la Asamblea de Madrid nunca digas de este agua no beberé Reuniones también de Sánchez con Pablo Iglesias y confusión en torno al término del Gobierno de cooperación para renunciar el líder de Podemos al Ministerio que con tanto ahínco reclama y que le consolidaría en su formación tras el batacazo electoral en una de cal y otra de arena ayer Ábalos amenazaba con elecciones anticipadas y lastra habla de éxito de acuerdo de la izquierda caso Rivera le han dicho a Sánchez como era de esperar que con ellos no cuente así que siguen faltando votos para la investidura mientras en el Supremo a punto de echar el cierre el juicio a los líderes independentistas uno de los abogados ha defendido la insólita teoría jurídica de que la sentencia debe servir para resolver el con

Voz 0861 24:42 sí

Voz 0194 24:43 al tiempo que ha reclamado que se devuelvan la pelota la política como si la vista oral hubiera sido un mitin político en sede judicial

Voz 1715 24:51 y así llegamos a las ocho y veinticinco minutos de la tarde a las siete y veinticinco en Canarias

Voz 0194 25:03 hora veinticinco Madrid buenas tardes Ciudadanos asegura que Vox le ha planteado un acuerdo que incluya la entrada del partido de extrema derecha en el Gobierno de la Comunidad de Madrid lo ha admitido hace unos minutos aquí en La Ser en La Ventana de Madrid el candidato de Ciudadanos Ignacio Aguado que ha rechazado esa oferta

Voz 0771 25:19 Nos propusieron firmar un acuerdo un acuerdo un acuerdo global que incluya puestos en la Mesa incluía programa incluía consejerías nosotros dijimos que no debíamos afirmar esto no firmamos no

Voz 0194 25:29 han firmado y por eso la candidata de Vox les ha insistido en que se unan al pacto o Rocío Monasterio es la que ha desvelado ese principio de acuerdo sólo con el PP para entrar con proporcionalidad

Voz 0978 25:38 los votos conseguidos en las elecciones nosotros somos llevaba un acuerdo con el Partido Popular en que formamos parte del Gobierno incluso en proporción en los entes también en presupuesto en proporción a los escaños que hemos ganado en esto selecciones Ciudadanos tendrá que elegir si se quiere unir a este pacto del PP con Vox o eh bueno

Voz 0194 26:00 cree que no siga adelante la investidura bueno pues según ha sabido la SER en ese documento que ha firmado Rocío Monasterio con el PP Vox reconoce Isabel Díaz Ayuso como única candidata a cambio el PP se compromete a incluir les en el Gobierno pero no tiene porque ser ocupando un puesto de consejero sino en escalones inferiores o en otro tipo de entes públicos periféricos es Isabel Díaz Ayuso

Voz 27 26:21 no hemos hablado primero conciudadanos y también con voz de estar de acuerdo hacia adelante el programa de políticas Illa durante estas semanas pues irá viendo también un poco la prensa que hemos pactado y aquí negociaciones vamos a llegar porque empieza mañana no no proceso desde cero y ahora cualquier avance que haga sería aventurar mucho

Voz 0194 26:41 hemos aguado rechazar la conformación de un Gobierno con Vox al tiempo que los votos de la extrema derecha han permitido a su diputado Juan Trinidad hacerse con la presidencia de la Asamblea PP Ciudadanos y Vox se quedan con cinco de los siete puestos de la Mesa y el PSOE con los otros dos Más Madrid ha anunciado que llevará al Tribunal Constitucional esa composición que considera contraria al Estatuto de

Voz 0799 27:00 autonomía Íñigo Errejón Vox con apenas un nueve por ciento de los votos de los madrileños tiene hueco en la mesa y más Madrid con un quince por ciento de votos de los madrileños no tiene hueco en la mesa va contra el Estatuto de Autonomía es un atropello y una estafa democrática nosotros acudiremos al Tribunal Constitucional y estamos convencidos de que nos dará la razón

Voz 0194 27:23 enseguida vamos con otros asuntos de este martes once de junio pero antes vamos a echar un vistazo al estado de las carreteras de la Comunidad DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 28 27:31 buenas tardes hasta ahora hay retenciones como consecuencia de dos accidentes ya resueltos

Voz 0978 27:36 el primero de ellos en la A dos en Torrejón

Voz 28 27:38 por en dirección Madrid y el segundo en la A42 a la altura de Fuenlabrada en este caso en sentido Toledo tengan cuidados iban a transitar por una de estas vías al igual que por la ronda de circunvalación M cuarenta hay tráfico intenso en Coslada en ambos sentidos dificultades en la M catorce en el acceso a esta ronda de circunvalación M cuarenta

Voz 29 28:05 si eres empresario autónomo un accidente laboral puede cambiar la vida de muchos incluida la tuya solicitado subvención para inversiones que mejoren la seguridad en el trabajo no que la informática incomodidad punto madrid Owen el teléfono nueve cero cero siete uno tres uno dos tres y la Comunidad de Madrid

Voz 1444 28:24 ocho y veintiocho es noticia de esta tarde El Supremo ha confirmado la pena de cerca de cincuenta años de prisión para el ex profesor del colegio Valdeluz de la capital por doce delitos de abusos sexuales a menores Alberto

Voz 0055 28:35 no hay pruebas de sobra para condenarle las víctimas fueron muy explícitas a la hora de rematar los abusos avaladas además por informes forenses y por eso dice el Tribunal Supremo Se confirma su condena a cuarenta y nueve años cinco meses veintiún días de prisión por abusar sexualmente de doce niñas alumnas del colegio Valdeluz de su escuela de música a lo largo de doce años entre dos mil dos y dos mil catorce el tribunal confirma la condena de cárcel del profesor también la responsabilidad civil subsidiaria del colegio Valdeluz de su escuela de música hacerse cargo de más de ciento cuarenta mil euros en indemnizaciones para las víctimas por daños morales por no hacer lo suficiente dicen para evitar estos abusos que sucedieron en sus aulas durante más de una década con total impunidad

Voz 0194 29:13 decenas de refugiados están abandonados a su suerte en las calles de Madrid según la Iglesia católica que ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo la Mesa por la hospitalidad de la iglesia responsabiliza a las diferentes administraciones Gobierno central Comunidad Ayuntamiento a los que acusa de improvisar la acogida de estas personas Rufino García es el responsable de migraciones del Arzobispado

Voz 30 29:31 algunas familias con bebés niños pequeños a una mujer embarazada algún caso también de de un chaval con parálisis cerebral

Voz 0194 29:42 llegamos a las ocho y media con dieciocho grados en el centro de Madrid sigue Hora Veinticinco esta mañana

Voz 31 30:01 euros veinticinco Deportes con Ángels Barceló Ike sus que allí

Voz 0919 30:09 hola buenas tardes Ángels mañana juega la selección española si mañana estas horas habrá terminado el España Alemania segundo partido de la primera fase recordemos que las chicas ganaron su primer partido a Sudáfrica si mañana ganan a Alemania que es una de las grandes favoritas del torneo estarán en la siguiente fase Ia Brammertz

Voz 1038 30:26 fácil no es el partido no no ni mucho menos es uno de los partido

Voz 0919 30:29 más difíciles puede determinar la trayectoria en el campeonato de la selección española cómo está España bueno pues escuchemos

Voz 32 30:36 hola Marta Torrejón jugadora del Fútbol Club Barcelona

Voz 0919 30:40 desde Francia visualizando lo de mañana ante Alemania

Voz 33 30:44 visualizó un partido muy duro tenemos durante una gran selección lo ha demostrado en muchas ocasiones por lo tanto tendremos que hacer un partido muy concentradas muy seguras muy tranquilas para poderles plantar cara y tener nuestras opciones está claro que que las tendremos que iremos a por ellas y que habrá todo aprovechar la las oportunas que tengamos

Voz 0919 31:06 enseguida estamos en Francia con la última hora de la selección española femenina mercado de fichajes el Madrid anuncia mañana a la una de la tarde presentación del serbio Jobbik el chaval que viene a meter goles en el Real Madrid ya sabes que la gran presentación galáctica de este mes es la de Hazard el jueves a las ocho de la tarde en el estadio Santiago Bernabéu y mientras tanto el Real Madrid que ya se centra en su otro gran objetivo el siguiente Paul Pogba el centrocampista del Manchester United de la selección francesa baloncesto y tenemos el tercer partido de la semifinal entre el Zaragoza y el Barça perdió que se juega en la cancha del técnico tonta Zaragoza el Barça está ganando el playoff dos cero si los azulgrana ganan hoy se meterán en la final donde ya espera el Real Madrid y tenemos un capítulo de Tebas y Rudy pero antes como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes de guasa

Voz 34 32:03 alegó buenas tardes que pase lo que te iba a decir que los comentarios Ángeles de Romero y todos lo del cáncer de que quita a Jordi Alba ahí quizá busqué porque los también podrá esto lo escuchaba yo antiguamente cuando estaba allí vuestro antiguo compañero toma guay Poli Rincón hay que quita apoyó imponía Albiol hay quitas Xavi ponen a Rubén de la Red menos Maga llegó Luis Aragonés llamó aquel le dio la gana España fue campeón de Europa en luego la crió Del Bosque fue campeón del mundo pero en el momento que empezaba lleva los que le dio a la Cadena colla España desde entonces no ha ganado nada un saludo Gallego de San Roque Cádiz

Voz 0861 32:48 hombre en buena tierra pero aquí llevo diciendo yo hay que poner a Kepa y quitar a De Gea y al final al final hasta Luis Enrique se ha convencido

Voz 1715 32:59 dejad vuestros mensajes

Voz 35 33:02 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él qué opina critica adivinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve Juan

Voz 36 33:15 dice Gallego ello no era poco no que ocupa

Voz 10 33:24 por mucho que me ni si su

Voz 17 33:27 tú lo requiera no Kira

Voz 36 33:29 no no por favor chao chao

Voz 35 33:32 guasa de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco

Voz 6 33:38 de exprésate

Voz 0861 33:42 Irán quiere apoyaba y en eso está el Real Madrid pero antes de fichajes perdernos a Francia hoy Tebas Le atizado a Rubiales que queréis que os diga yo echaba de menos un poquito de

Voz 14 33:57 Tebas y Rubi claro venga

Voz 16 34:12 Javier Trueba ya no sufro casi lo mismo no está capacitado para Cabot y nosotros

Voz 4 34:22 para los clubes y la Liga nos atenemos hoy Alex fluviales Javier Tebas Royale estemos bien

Voz 1119 34:35 Javier

Voz 0919 34:37 después de un tiempo sin hablar de su archienemigo esta mañana Javier Tebas ha querido referirse Rubiales en una serie de temas como la Supercopa los horarios de la Liga el convenio y esas cosillas por la que andan peleados os pongo en antecedente Rubiales sacó pecho ayer en la Asamblea de la Federación diciendo que está preparado para hacer de la Federación Española

Voz 8 34:57 a la mejor del mundo

Voz 37 35:11 antes íbamos a conseguirlo vamos a conseguir que nuestra federación sea la mejor

Voz 0919 35:18 Tebas ha empezado el repaso contra el presidente de la mejor federación del mundo en lo deportivo va a tener que trabajar más para que la selección gane algo bueno

Voz 16 35:28 perdona que trabajar un poco más el rumbo que hay no porque ha sido campeona del mundo dos veces campeona de Europa no PSIR proyecto felación para tener la mejor selección pues Villar lo consiguió no

Voz 0919 35:42 toma CSKA que Villar lo consiguió y Rubiales lleva en el Mundial de Rusia en la liga de las naciones fracasando más tascas que se dedique a lo suyo y que deje en paz a la diga

Voz 16 35:53 si quieres ahora mejor sensación del mundo pues habrá que mejorar muchísimo lo que sus fútbol no profesional no que yo creo que que ese tema en este año que lleva de presidente avanza muy poco o nada no así entonces sí ese es el objetivo que tiene es el objetivo que tienes intentar quitar competencias a sólo provisional siempre darnos constantemente por por buen camino

Voz 0919 36:18 y luego viene el tema de la Supercopa Rubiales la puesto en enero probablemente para celebrarla en Oriente Medio con cuatro equipos el Barça el Valencia el Real Madrid y el Atlético de Madrid dos semifinales una final tres partidos mucho dinerito dice Tebas que se jugará donde quiera Rubiales pero que sólo dos equipos

Voz 16 36:37 o la organiza la Liga me parece bien donde se juegue lo que me parece es el formato nosotros somos muy críticos con el formato no puede haber una final a dos no no a cuatro esos nueva competición a competición que afecta al zulo profesional y que nuestra opinión debemos dar autorización por no decir que tenemos ya que organizarla la Liga Profesional por lo tanto que juegue del país donde mejor les sirva pues me parece muy bien pero el de formatos como de acuerdo

Voz 0919 37:05 es decir que los clubes mando yo así que cuatro nada de nada solamente dos

Voz 0194 37:10 tema horarios Rubiales quiere que no haya partido

Voz 0919 37:13 lunes ha comprometido su palabra Tebas dice que lo del fútbol los lunes y los viernes es competencia de la Liga Ike no va a negociar

Voz 16 37:21 bueno vamos a ver si terminamos la la parte del convenio sustancial no va a entrar en ese viernes nosotros creemos que es una competencia que ya está establecida que de la Liga y que los nueve llegamos aquí no me quita el sueño es quitar tiempo horas de gestión Di buen y trabajar en defender lo que lo que es de los clubs de fútbol profesionales no ya lo comedido

Voz 0919 37:40 para eso ya está así que dice Tebas que Rubiales no le quita el sueño

Voz 8 37:44 pero cuidado que viene el presidente de la mejor Federación de Fútbol del mal

Voz 37 37:52 vamos a conseguir que nuestra federación sea la mejor del mundo del mundo

Voz 0919 37:59 sigue la pelea hay habrá más episodios de la serie de moda Teba si Rubi

Voz 10 38:08 el único seísmo

Voz 14 38:11 con el que ahorras Marchesi

Voz 11 38:13 directa ese supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero once Conchita condición

Voz 12 38:21 el INE directa punto com una compañía Bankinter

Voz 10 38:25 hola qué has escondido ordenador mirando

Voz 0441 38:27 Armas es para que nos proteja Tara que no nos roben para que no son los meta a vivir cuando la dejamos sola para irnos de vacaciones sin pensar en la casa para activar la por las noches mientras dormimos tal vivir tranquilos te parece poco

Voz 20 38:40 en Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento tres Diego calculan Leinen en Securitas Direct punto puntuales recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1038 38:50 verano podríamos volver a Cádiz

Voz 4 38:52 ahí es donde se nos pinchó la rueda cómo se come que chiringuitos

Voz 38 38:57 estas vacaciones no se olvidan pero el pinchazo si con Seat tiene esa seguro de tus neumáticos gratis al sustituirlos en tu servicio autorizado o al estrenar consulta condiciones en Seat punto es sea contigo que necesitas hoy

Voz 0919 39:14 enseguida estamos en Francia mundial femenino pero antes una noticia de esta tarde ya sabéis que está en marcha la operación Oikos e investiga la supuesta la venta de jugadores del Valladolid en el partido que cerraba la Liga en Pucela Valladolid Valencia bueno pues hoy un equipo Girona he defendido a la Segunda División reclama al Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol que investiga

Voz 0509 39:38 en lo sucedido y pide como medida cautelar

Voz 0919 39:41 Lar

Voz 0509 39:42 que se decida que la Liga hasta que haya sentencia firme

Voz 0919 39:47 no sea de veintidós equipos sino de veintiuno bueno un lío tremendo Raúl Musa Girona buenas tardes

Voz 0509 39:55 vez cuenta el Girona entero lo ha hecho con globalmente

Voz 39 39:59 de quinientos el primero personarse en la causa que instruye el juzgado número cinco de Huesca despedir como decías al Comité de Competición de la Federación que abra un expediente ir como medida cautivar una de las que pibe es que mientras no se esclarezcan los hechos pedir una Liga de veintiún equipos habría otra medida poco más dura que sería pedir el descenso pero entienden que ésta es una a medida que no perjudicaría tanto si no se dota ningún tipo de medida ese demorada que hice demostrara que el Girona ha salido perjudicado indican que también se reservan el derecho de pedir compensaciones el CUC calcula que con el descensos pierden unos cuarenta millones de euros y entiende que si se demostrara que hay implicación de jugadores del Valladolid en la compra de partidos pues sería el equipo vallisoletano quien tendría que defender por lo tanto comida coaccionar Liga de XXI

Voz 0919 40:44 el XXI en lugar de veinte bueno es una medida cautelar que cuando se le ha planteado a la Federación no a la Liga de Fútbol Profesional los dos organismos han dicho que es Im

Voz 0509 40:54 posible

Voz 0919 40:55 cuando terminada la investigación judicial de la Operación Oikos repito ni la Liga ni la Federación lo ven posible vamos a Francia Valenciennes mañana seis de la tarde España Alemania segundo partido de la primera fase del Mundial femenino para las chicas de la selección española que ganaron

Voz 0509 41:12 primero a Sudáfrica Ike que gana mañana está

Voz 0919 41:14 eran prácticamente en la segunda fase y estarán haciendo historia ya está el equipo de la Cadena Ser con Sonia Lus y Miguel Martín Talavera que han estado hoy con el equipo español Lola compañero buenas tardes

Voz 1914 41:24 hola buenas tardes bueno pues mañana se viene partidazo de gallego está tu no va a estar prácticamente lleno para ver uno de los grandes partidos de esta fase de grupos ese Alemania España como decías con el primer puesto del grupo en juego España va a jugar por primera vez con camiseta roja y pantalón blanco las sensaciones que Bildu va a reforzar el centro del campo dando entrada a Silvia Meseguer acompaña cuando a Virginia Torrecilla y parece que por fin o eso parece vamos a ver una delantera formada por Jenny hermoso in hay Cary García esto de sensaciones la realidad es que España nunca ha ganado Alemania han enfrentado cuatro veces pero Jorge vida dice que vea las jugadoras enchufada así preparadas para romper la estadística afirma que están en Francia para seguir haciendo historia

Voz 33 42:06 a mí me encanta de mis jugadoras el día previo al partido y me he dado cuenta que ya tiene puesto el modo competición en on también tener pues la suerte deportiva frente a Alemania pues España a nivel absoluto no tenía muchas opciones de enfrentarse a Alemania porque esto solo puede ser en en fases finales de Europeos Mundiales o si tienes la suerte que te toque en el grupo D de clasificación y Diego la suerte mañana tenemos una oportunidad hacerlo si conseguimos ganar a Alemania sería historia pero es que nosotros hemos venido aquí a hacer historia es lo que queremos

Voz 0509 42:39 Miguel Martín Talavera Alemania es una potencia que no nos engañemos ser favorita mañana ante España sí muy favorita qué tal Gallego buenas tardes es una de las cuatro selecciones que aquí que han sido campeonas del mundo y que evidentemente es una de las grandes favoritas es un equipo físicamente es un portento que además técnicamente con jugadoras muchas de ellas del campeón de Europa la mala noticia que han recibido es que Maroc San su gran estrella está caos tiene una fractura en un hueso del pie Innova poder estar ha dicho la seleccionadora alemana hoy en toda la primera fase su la portera tiene un golpe en el muslo pero sí va a estar al igual que su delantero y capitán Alexandra pop que con un golpe en el tobillo también va a ser de la partida no pierde un partido desde marzo de dos mil dieciocho pero lo dicho a pesar de que marchan este con esa fractura Jorge seleccionador español no se fía

Voz 33 43:29 realmente no sé si hay un comunicado oficial de de su lesión sí que nos han llevado esos esos rumores que tiene un dedo roto yo mismo he podido jugar con un dedo roto nosotros mañana os esperamos a las mejores jugadoras de Alemania allí entre ellas estaba confirmado o confirmo que con un dedo roto super

Voz 0919 43:47 la mañana saldremos deuda a seis de la tarde lo contaremos en la Ser ese Alemania España gracias compañeros ayer ya sabéis la absoluta ganó su partido ante Suecia tres cero con una buena segunda parte con la decisión que parece de futuro de que quepa sea el portero titular de España en lugar de David De Gea a algunos les ha costado darse cuenta pero ya veremos qué pasa en el siguiente hoy por cierto hay otros muchos partidos de clasificación para la Eurocopa juega por ejemplo la Bélgica de Hazard la Francia campeona del mundo Andorra que destacamos José Palacio buenas tardes hola qué tal

Voz 1038 44:25 buena Gallego por por ejemplo ese último partido antes de su presentación como nuevo jugador del Real Madrid va a comenzar en apenas treinta segundos Bélgica Escocia en Bruselas busca en el pleno de victorias al combinado de Roberto Martínez es titular obviamente arriba junto a De Bruyne Lukaku y también es Courtois en portería en ese ahí signo hay debate en el grupo H se juega el Andorra Francia prácticamente una victoria segura para los de Deschamps esperaban más suplente gallego pero son titulares arriba en papel Griezmann tienen que mejorar la imagen que dieron ante Turquía también ese titular Pogba en el medio la en defensa Mendi el lateral zurdo pretende todo por el Real Madrid en el grupo C destacamos el Alemania Estonia es el tercer partido para Almansa que quiere recuperar el liderato es partido clave para Gales en el grupo este Hungría Gales titular Gareth Bale visitan la cancha el líder y ellos son penúltimos con sólo tres puntos en dos jornadas y que pinta fea la Eurocopa para Gareth Bale en el Grupo J hemos el Italia Bosnia a continuar con la buena imagen los de Mancini que además pone al pichichi de la temporada en Italia al veterano Varela como titular arriba con Bernard de esquí insigne

Voz 0919 45:29 y para terminar con la selección nos ocupamos de la selección española Sub veintiuno porque el próximo fin de semana comienza el Campeonato de Europa llevamos una buena selección debutamos además creo ante Italia y tenemos que contar la última hora de los sub-veintiuno Mario Torrejón buenas tardes

Voz 1501 45:44 hola Gallego muy buenas desde la Ciudad Deportiva de Las Rozas donde hace un ratito muy pocos minutos ha terminado el entrenamiento de la tarde que había planteado el seleccionador Luis de la Fuente que ha contado ya con los dos que estaban con la selección absoluta con Fabiani con Oyarzabal es Braque Fabian fue titular todo el partido y además lo hizo bien así que entrenado esta tarde en solitario y Oyarzábal que jugó los minutos finales marcó un golazo pues se ha estado con el resto de sus compañeros con veintidós porque esta mañana saltaba la noticia de que Pedro Porro lateral derecho de Girona se ha lesionado en una microrrotura en el muslo derecho le ha hecho abandonar la concentración porque es un torneo gallego muy corto y no lo al tiempo recuperarse así que en principio Luis de la Fuente vaya Mara Paul Iraola lo que pasa que lo primero que necesitan para hacerlo oficial es el lateral derecho a sólo de suelo italiano yo que para hacerlo oficial lo primero que necesita es el OK de la UEFA así que en esos son trabajando la vimos la Federación esperemos que antes del final del día ya se sepa Paul pueda incorporarse a una concentración en las que van a estar los veintitrés estos definitivos para Italia que como tú decías efectivamente el próximo domingo debutamos hemos

Voz 0919 46:39 línea ante el anfitriona a las nueve de la noche hasta el bonito ese sub-veintiuno mercado de fichajes el gran protagonista de estos días sin duda alguna el Real Madrid mañana presentación pasado presentación no terminarán ahí cuál es la agenda Javier Erro de buenas tardes qué tal Gallego muy buenas pues al aura de mediodía en el Santiago Bernabéu

Voz 1038 46:58 va a ser presentado el serbio Luka Jobbik veintiuno años recuerden que viene de letras de Frankfurt que ha marcado allí veintisiete goles Djokovic que precisamente a un gol con la absoluta de Serbia y que se va a incorporar a la sub-veintiuno dentro de dos días por ese motivo buscando un hueco y mañana como digo a la una en el Bernabéu presentación de Luca Jobbik que dicen que es un hombre de pocas palabras bastante serio esperemos que marque goles con el Real Madrid y el jueves el plato fuerte a las siete de la tarde se espera un Bernabéu casi lleno para dar la bienvenida a asar el belga que va a ser de momento la estrella de la próxima campaña