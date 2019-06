Hora 25 (11/06/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 0194 00:18 el diccionario de términos políticos se ha ampliado hoy con el Gobierno de Cooperación del que ha hablado Pablo Iglesias después de reunirse con Pedro Sánchez y el género de la negociación parlamentaria se enredado con el anuncio de Vox de un acuerdo con el PP para formar parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid es el minuto y resultado de la situación que hasta ahora les vamos a hablar de las becas para el curso dos mil diecinueve dos mil veinte después de que el Consejo Escolar haya dado un portazo al Gobierno en la reunión de hoy

Voz 1454 00:45 el pasamos otras noticias con Esther Bazán buenas noches buenas noches ha terminado la ronda de contactos que Pedro Sánchez iniciaba esta mañana con el líder de Unidas Podemos por la tarde en el Congreso la foto del apretón de manos era para Rivera con quién ha estado cuarenta minutos y casado con quién estado cincuenta escuchamos el balance en las voces de estos dos últimos protagonistas y la versión del Partido Socialista con Adriana las

Voz 3 01:06 era la cordialidad y la normalidad institucional es decir se la verdad y en este caso es decir la señor Sánchez que votaremos que no en su investidura que vamos a estar en la oposición y que él tiene que formar gobierno le transmitido al candidato a la presidencia del Gobierno que el Partido Popular no va a apoyar su investidura ni tampoco se va a abstener en una segunda votación hemos pedido la así la es el presidente del Gobierno

Voz 0136 01:29 el señor Rivera ya al señor Casado que no

Voz 3 01:32 obstaculicen la formación del Barcelona

Voz 1454 01:34 dato de Esquerra ofrece una reunión a Colau y Collboni para intentar que la hasta ahora alcaldesa no acepte los votos de Manuel Valls por dónde irían los posibles movimientos Pau rumbo

Voz 0225 01:45 Maragall que hace unos días exigió colado que rompiera las negociaciones con el PSC hoy les invita a la mesa el republicano ha querido dejar claro que con este gesto no propone un tripartito que es lo que Colau quisiera sigue optando por un gobierno a dos organizado en seis grandes áreas y ha asegurado que la finalidad de incluir a los socialistas en su propuesta de Reunión es únicamente exploratorio

Voz 4 02:05 el es democrático es de respeto es de es de atención también a los criterios de la de la fuerza con lo que pretendemos ponernos de acuerdo sirva sólo como

Voz 0225 02:13 Maragall no está dispuesto a ceder de momento años de alcaldía Colau sigue ofreciéndole a la última alcaldesa seguir hablando sobre cuál sería su rol concreto en el Gobierno comienza la batalla por los puestos en las instituciones europeas

Voz 1454 02:26 año la Iratxe García se mide con el candidato alemán en la primera prueba de fuego para presidir el grupo socialista en la Eurocámara corresponsal Griselda Pastor adelante

Voz 0738 02:34 Iratxe García contra aunque Pullman si hace veinte años que el Grupo Socialista Europeo no tiene una mujer en la presidencia Yeste es el reto que asume la española pendiente ya de muchísimos contactos la escuchamos

Voz 0136 02:47 poner ideas e es poner encima de la mesa la Europa sobre la que queremos trabajar y esperar a contar con el máximo apoyo de

Voz 0738 02:56 de mi grupo parlamentario la presentación de su candidatura de entre hoy del grupo ha recibido muchísimos aplausos aunque por el momento pudo Pullman el candidato a Lehman también mantiene su voluntad de poner a votación su nombre un voto que será el próximo martes

Voz 0194 03:13 el Defensor del Pueblo denuncia la descoordinación en materia migratoria

Voz 1454 03:16 hoy hemos conocido el informe anual en el que dedica un amplio capítulo a este tema en el que queda en evidencia que los distintos departamentos del Gobierno no han sabido

Voz 0225 03:24 ver frente a la situación y critica las expulsiones Collet

Voz 1454 03:26 vivas lo ampliamos con Nicolás Castellano

Voz 1620 03:29 grave prejuicio en situación de precariedad y marginalidad para muchos de los llegados por mar espera interminables para los peticionarios de asilo o para las más de trescientas mil personas

Voz 0194 03:37 a las que el Gobieron ni siquiera responde a sus socios

Voz 1620 03:40 tú de nacionalidad el Defensor del Pueblo destaca en su informe la descoordinación del Gobierno en materia de extranjería asilo lo hace con ejemplos muy llamativos como las expulsiones colectivas de inmigrantes de de Ceuta del pasado verano recordando que van en contra del derecho internacional en ellas constata que en agosto se expulsó joven a pesar de tener un informe médico que recomendaba siete días de reposo absoluto en octubre en la devolución colectiva de otras cincuenta y cinco personas que habían saltado la valla también en Ceuta el Defensor comprobó que los policías pusieron a la mayoría de sus migrante fechas de nacimiento similares o idéntica sobre los menores extranjeros no acompañados insiste que se está discriminando aquellas que tienen mate dieciséis años porque deberían tener derecho Oltra

Voz 1454 04:20 y una propuesta más para esta ahora la cara B de intimidad es el término que elegido Sara esta noche lo abordaremos como en otras ocasiones desde la filosofía la música o el cine pues enseguida vamos con

Hora Veinticinco

Marcelo nueve nueve minutos de la noche ocho nueve en Canarias abrimos la tertulia con un tema que interesa a decenas de miles de estudiantes es que ya están pensando en el curso que viene hablamos del actual sistema de becas del que recela a la comunidad educativa que el PSOE prometió cambiar pero que sigue iba a seguir vigente hasta septiembre es el primer tema que vamos a someter a debate con la ayuda de Victoria Lafora buenas noches muy buenas noches Fernando Vallespín buenas noches hola buenos días CHI Emilio Contreras buenas noches qué tal buenas noches queremos escucharles como siempre también a ustedes que son estudiantes au padres solicitantes de beca sí conocen o han sufrido el actual sistema de reparto de ayudas y sus demoras bueno como siempre Pedro Blanco tienen a su disposición nuestro teléfono de whatsapp

Voz 1971 10:03 claro lo que ocurre con las pide cuando toca al comienzo de curso concede

Voz 18 10:09 dotó K cuando el curso empezado pero se cobra cuando no toca cuando el curso terminado y quizá ustedes hayan sufrido esa situación seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres es es el libro de guasa que enviar notas de voz insisto no esté notas de voz seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro horas pues a la espera de su

Voz 0194 10:29 mensajes vamos a recordar cómo funciona el actual sistema de becas que entró en vigor en el curso dos mil trece dos mil catorce Pablo Morán buenas noches Ángels buenas noches

Voz 1667 10:37 es un sistema que diseñó José Ignacio Wert en agosto de dos mil trece el entonces ministro comparecía en el Congreso para explicarnos que este sistema era mejor porque garantizaba que se premiaba el esfuerzo de los alumnos

Voz 0225 10:50 modelo tiene en cuenta por primera vez el rendimiento para promover el esfuerzo pero también creo que esto es muy importante ponerlo de manifiesto para ofrecer a la sociedad que es la que aporta los recursos para nutrir este programa la garantía de que ese esfuerzo que ellos realizan se ve correspondido encuentra la corresponsabilidad de los beneficiarios en términos de un buen aprovechamiento de los recursos cayó

Voz 1667 11:24 para garantizar eso y también para trabajar con un presupuesto cerrado Wert dividió cada beca en dos partes una parte fija para cubrir la matrícula y otra parte variable que se calcula haría en función de la nota del alumno la renta familiar y el dinero que les sobraba al Ministerio del reparto de

Voz 1454 11:42 la parte fija y el problema es Adela Molina buenas noches hola buenas noches Le más que el dinero de la beca tarda en llegar

Voz 0011 11:47 sí tal dividir la beca en una parte fija y una variable los pagos que ya no eran muy ágiles antes se retrasan aún más voy a tratar de explicar los simplificando porque es bastante complicado pero básicamente con el actual sistema primero hay que repartir la parte fija que puede ser de hasta mil seiscientos euros para que incumpla los requisitos los alumnos están esperando actualmente de si se les paga la matrícula Si les das ayuda en diciembre en y reciben el primer pago en enero o febrero entonces hay que repartir la parte variable se llama variable porque varía depende del dinero que quede tras el primer pago los méritos académicos y el nivel económico de los alumnos eso supone que ahora mismo hasta marzo aproximadamente los estudiantes no saben con certeza qué cantidad van a recibir y hasta abril o mayo no les llega el dinero es decir con el curso ya practicamente terminado un sistema demencial que obliga a las familias adelantar el dinero de las becas Hinault todas pueden Ike también impide a los becarios planificar sus gastos incluso seguir estudiando la ventaja que tiene este sistema para el Gobierno es que les permite como decía Pablo trabajar con un presupuesto cerrado una cantidad fija que hay que repartir entre

Voz 1454 12:51 todos los de lo decía esto de las Un sistema algo farragoso

Voz 0194 12:54 complicado de entender pero quizás resulte más fácil si le ponemos un ejemplo tenemos al teléfono a Carlos Amat es estudiante de informática en Murcia Carlos muy buenas noches Carlos tú cuántos años lleva solicitando beca

Voz 19 13:07 bueno pues yo estoy solicitando beca cuatro años

Voz 0194 13:11 y qué gastos te cubre la beca

Voz 19 13:14 bueno en mi caso cubre sólo una parte variable no tomó ninguna parte fija la beca por tanto bueno hay tengo que incluir Star el tratamiento hasta la Universidad Técnica de comida y cualquier Universidad de material que necesite cubrir

Voz 0194 13:31 y tú cuando sabes lo que te van a pagar

Voz 19 13:35 bueno pues como ha comentado ante en el programa y a diferentes plazos pero realmente el el último plazo que eso desmorone que el tiene otras vivimos es ya en el marco aquí y ahora en mayo se hace pocas semanas

Voz 0194 13:53 el pago de estas becas que parase

Voz 19 13:55 el técnico ahora que es esa terminando en curso

Voz 0194 13:58 lo acabas de cobrar esa parte variable

Voz 19 14:01 esos dos partes la primera en abrir los hombres siguen mayo

Voz 0194 14:05 cómo haces frente tú a los gastos que te genera cada uno de los cursos

Voz 19 14:11 bueno yo pues últimos pudo adelantarse padres pueden adelantar el dinero que necesito para pues soterramiento tratamientos para la comida para otro material que necesiten ninguna universidad Ivonne rápidamente lo locura con la beca atractivo pero hay otros estudiantes muchos que no puede no deben no pueden para traicionero porque no soy realmente

Voz 0194 14:31 claro preguntarte tú conoces casos de algún estudiante que no ha podido cubrir esos gastos

Voz 19 14:36 sí sí pero luego hay muchos estudiantes que se entre la universidad porque saben que no película dedicando a funciona y que no pueden entrar otros que empiezan y que el si te va básicamente los pulsos son estudiantes son personas que quieren estudiar del tuvieran dinero podrían hacerlo pero al tener autor requisito os pronto cabía because

Voz 0194 14:55 no

Voz 19 14:58 otros estudiantes que no pueden continuar tienen preparado un año ocaso caso que con amigos que tienen que pasar un año porque él no consiguen requisitos académicos para un año para trabajar conseguir algún dinero

Voz 0194 15:09 luego gracias a estudios claro porque lo normal sería que te pagaran la beca justo cuando empieza el curso para que tú puedas hacer frente a los seiscientos podáis hacer frente a los gastos

Voz 19 15:18 claro eso por una parte y por otra parte literalmente que reciba por cualquier estudiante entiendo que que si un simple muy requisito académico

Voz 0194 15:28 no vamos dándonos tú con lo que te han pagado de esta beca has cubierto todos los gastos que que habías hecho

Voz 19 15:36 sí bueno pero que en ocho unos en pues es así pero vamos en mi caso el gasto de café dentro de muy grande porque la ciudad pero pero bueno sí que por lo menos podía ser porque hay ciertos materiales que es que los pero pero sí un caso sí

Voz 0194 15:55 materiales que sabido has tenido que pagar tu previamente eso es Carlos muchísimas gracias

Voz 19 16:02 gracias hasta luego

Voz 1667 16:04 cuando este sistema empezó a funcionar el partido socialista dijo que era un golpe a la equidad de la educación en esa misma sesión que escuchábamos antes en la que el exministro Wert defendía el sistema le respondía la entonces diputada Angelina Costa

Voz 1463 16:19 me gusta decir a esto ochenta mil estudiantes que han perdido la beca que su sistema Emma equitativo más generoso más eficiente que este Real Decreto supone una auténtica regresión el sistema de becas de ayuda al estudio por mucho que su Gobierno lo vistan de seda e imposible no darse cuenta serán cuando todo

Voz 1971 16:39 una regresión decía la diputada

Voz 1667 16:42 posicional al sistema de becas se han mantenido incluso en el programa electoral con el que los socialistas se han presentado a las generales de abril en el que prometían eliminar esa parte variable de las becas aunque antes en diciembre la ministra de Educación había defendido mantener ese sí

Voz 0194 16:59 y así es hasta el día de hoy Adela que el Consejo Escolar ha dicho basta y le ha hecho vamos es decir un feo al Gobierno rechazando su decreto de becas del curso que viene esto significa que no va a haber becas no beca

Voz 0011 17:10 no va a haber seguro lo de hoy ha sido un toque de atención un golpe en la mesa de parte de la comunidad educativa que ha rechazado el informe que debe emitir obligatoriamente todos los años aunque no es vinculante el Consejo Escolar del Estado sobre el decreto de becas el Gobierno con ese rechazo de hoy parte de los consejeros que representan a docentes y familias Le han querido dejar claro al Ministerio de Educación su malestar por no haber cumplido su promesa de reformar el sistema mejorarlo así lo explican dos esos consejeros Francisco García de Comisiones Obreras Letizia cardenal de la confederación de padres

Voz 1971 17:41 me resulta difícil de explicar

Voz 20 17:43 que un año después se nos traiga el mismo decreto de becas que aprobó en su día el Partido Popular por cierto con nuestra oposición en la de otras organizaciones de la comunidad educativa

Voz 21 17:54 sabiendo que los presupuestos estaban tal y como están era importante pues acelerar esto tres o cuatro meses para que las familias no estén con la incertidumbre que están ahora es saber la cantidad que les van a dar cuando se lo van a dar si se lo dan lo célula

Voz 0194 18:07 la semana que viene el Consejo Escolar se vuelve a reunir

Voz 0011 18:09 para votar un nuevo informe lo van a elaborar los estudiantes de la Confederación canales ellos son los ponentes su presidente Carles López apuntaba la salida de la reunión en esta mañana que podrían introducirse algunos cambios menores como realizar por ejemplo una campaña de difusión que evite situaciones como estas que con

Voz 22 18:24 ahora mismo manejamos algunos datos que un veinte por ciento de alumbrado más pobre no presentó ni siquiera presentara solicitud no es que no da recibes que no va presenta por tanto allí sí que queremos incidir y de las personas con origen migrante de fuera de la Unión Europea es un diez por ciento presenta solicitud de becas

Voz 0194 18:43 en una semana sabremos si hay cambios en el informe si el Gobierno acepta esos cambios

Voz 0011 18:47 finalmente se aprueba para que las becas puedan

Voz 0194 18:50 seguir con su tramitación Alejandro Tiana secretario de Estado de Educación en funciones muy buenas noches

Voz 1971 18:55 hola muy buenas noches que nunca

Voz 0194 18:57 llegado el sistema porque han tenido un año para hacerlo

Voz 23 19:00 bueno has dicho así parece una cosa yo creo que no es tan difícil de entender nosotros para aferra la transformación del sistema de becas que de antemano debo decir estamos comprometidos esta misma tarde hemos estaba reunido con el Observatorio de Becas en una reunión muy satisfactoria hay muy clarificadora pero para cambiarlo teníamos un requisito importante estuviera unos presupuestos nuevos porque es que sino cualquier cambio que se haga para mejorar a alguien sería a costa de empeorar a otros a nosotros eso nos parece que no es aceptable y no es justo no saque es verdad que hay personas que deben mejorar la situación de su beca pero no a costa de otros que también la necesitan y para eso hacía falta más dinero en los Presupuestos Generales del Estado para dos mil diecinueve iba una partida adicional de becas de ciento cincuenta millones de euros que estaba previsto incrementar en el año veinte hasta quinientos treinta y seis millones de euros y que como es sabido esos presupuestos genes del Estado no se aprobaron yo creo que habría que preguntar a los grupos parlamentarios que hiciera una enmienda a la totalidad porque entre otros temas no tenían interés en que se mejorará el sistema de becas luego dirán lo que sea pero lo impidieron inmediatamente de eso se disolvieron las Cortes convocaron elecciones entonces limitaciones que tiene un Gobierno en funciones todo el mundo sabe cuáles son que se pueden gestionar los asuntos ordinarios pero no se pueden establecer normas que hagan cambios de calado por ejemplo en el sistema de DBK la verdad es que nosotros estábamos vamos no sólo encantados sino trabajando desde desde diciembre para poder hacerlo pero nos encontramos que no teníamos presupuesto adicional que estábamos muy limitados en la actuación por estar en funciones y entonces hemos seguido trabajando pero evidentemente eso ha impedido que en esta convocatoria de ahora se pudieran introducir cambios si no aprobaba vamos el decreto para aprobarla convocó la teoría el riesgo es que no hubiera convocatoria de becas y yo creo que ese riesgo nadie lo quiere correr no

Voz 0194 21:13 es una cosa antes de que plazo estamos hablando sea cuando se puede plantear el cambio de de del sistema

Voz 24 21:20 y de qué tiempo estamos hablando

Voz 23 21:23 no

Voz 24 21:24 en cuanto Gobierno se puede empezar a plantear pero yo estoy

Voz 0194 21:27 vamos a encontrar con un nuevo curso

Voz 23 21:29 si no claro es que es que la convocatoria de este año nuestra idea es adelantarla aunque sea unas semanas respecto a la del año anterior la convocatoria querríamos que saliera en julio porque es que sino los estudiantes en lugar de recibir las becas como todos los años las recibirían más tarde es es yo lo siento mucho y además entiendo y comparto

Voz 25 21:51 a la inquietud que tienen

Voz 23 21:54 eh las familias las organizaciones y demás y no quiero en eso justificar nada pero vamos toda mi vida ha estado defendiendo por un cambio en el sistema de becas y la verdad es que yo también siento que no se hayan dado las condiciones para poder cambiar

Voz 0194 22:08 Irán sí les puedo decir es que tenemos

Voz 23 22:12 espero que tengamos un Gobierno y una legislatura por delante Ilya seguro que ese cambio se va a producir

Voz 0194 22:18 van a estudiar mantener esa parte variable de las becas que rechaza la comunidad educativa

Voz 23 22:22 pues mire justamente hoy hemos estado hablando en el Observatorio de Becas y además para que no parezca que es mi opinión yo les invito a que vean que preguntar a cualquiera de los miembros del Observatorio el propio Carles López que que que que leíamos hace un momento ha estado esta tarde allí representan desde Comisiones Obreras que también hablaba el secretario general etcétera y que les den ellos su opinión directamente instamos estaban mostrando todas las implicaciones que tienen las distintas posibilidades que hay porque evidentemente cambiar un sistema tan complejo de becas y en el que se introdujo un cambio tan grande en en en en la reforma en la reformar el Gobierno anterior pues no es una cosa inmediata yo creo que todo el mundo tenemos ganas de hacer las cosas lo más rápido posible pero tenemos que tener cuidado con cómo lo hacemos porque es muy fácil en cuestión de becas encontrarse con resultados que no son los que uno esperaba no

Voz 0194 23:17 pero Fitz pero su se ponen seis y se pone sobre la mesa la posibilidad de mantener o de retirar esa parte variable

Voz 23 23:23 obviamente nosotros nuestra voluntad es eliminarla lo que pasa es que lo que yo no puedo asegurar es que se puede hacer de manera inmediata o que haya que hacer un proceso paulatino porque todo eso tiene unas implicaciones presupuestarias y de gestión muy importantes no sí hoy mismo en el en el Observatorio de Becas presentaba por ejemplo sumó un informe ya bastante conocido en este en este medio de Save the Children en el que en el que ellos mismo Nos planteaban que los cambios que había que introducir había que había que analizar bien si se podían hacer de golpe o había que hay dos haciendo paulatinamente no estamos hablando de plazos dilatados e pero quiere decir pero paulatinamente precisamente por la complejidad de todo lo que hay detrás estamos hablando de de de de de de cientos de miles de becarios de mil quinientos millones de euros de en fin que abarcan desde dicen desde la enseñanza básica hasta

Voz 26 24:22 la universitaria lógicamente

Voz 23 24:25 se pues aunque todos deseemos cambiarlo los cambios se va naciendo paulatinamente no pero yo creo que en cuanto haya gobierno estaremos en condiciones de poder introducir cambios importantes lo lo que pasa es que desgraciadamente para la convocatoria actual de este año pues no

Voz 0194 24:41 ha sido una última cosa muy brevemente se adelantarán los pagos para evitar lo que nos cuentan los estudiantes que ellos tienen que adelantar el dinero

Voz 23 24:49 sí ese es otro de los objetivos que queremos claro es otro de los objetivos es adelantar el adelantarlo tiene dos implicaciones una de gestión y otra presupuestaria es decir que actualmente los de una lo de una convocatoria se paga una parte con un presupuesto y otra con otro sino se va notando la primera parte del presupuesto de más cantidad pues es muy difícil adelantar el pago simplemente porque el dinero no llega todavía no

Voz 0194 25:12 pues Alejandro Tiana secretario de Estado de Educación en funciones muchísimas gracias

Voz 23 25:16 gracias a la buena marcha de de

Voz 0194 25:19 Fernando tú que vienes de que estás en el mundo universitario al final las dificultades para el cobro y la la beca variable el tener que adelante el dinero nos lo contaba lo estudiante Nos lo cantaba Carlos Amaya las antes bueno hace que haya gente que que se eche para atrás y que no entre en la universidad o que se posterga el ingreso en la universidad hasta conseguir mejores condiciones

Voz 27 25:42 sí puede ser lo que lo que ocurre bueno lo que decía el secretario de Estado es es algo que es que es muy cierto no que es que el primero que es mucho dinero y luego después que la gestión de tanto dinero cuando hay ya una inercia digamos de dos pagos el hacerlo todo en en un solo acto además de ni siquiera tienes ese dinero presupuestado unos sé qué punto es es es viable no sea que yo creo que en principio pero la impresión que yo tengo es que el hay un acuerdo general con con con el principio y el principio es todos de una vez en la medida de lo posible antes del momento en el que eso genera un gasto efectivo para la familia tenga que adelanta que eso es lo equitativo sino se hace así deja de ser equitativo porque evidentemente habrá familias que puedan adelantarlo y familias a las que les sea imposible no yo creo que esa es la que es lo que el Consejo Escolar realmente sobre lo que quiere llamar la atención que es una forma que tiene también de presionar al nuevo Gobierno yo el nuevo Gobierno doctrinal o bien es una persona tremendamente irresponsable estoy convencido de que hará todo lo posible por ponerlo en práctica no pero yo creo que aquí a quién debiéramos criticar no es el nuevo Gobierno que ha encontrado esto ya con la pata coja sino a quién lo implantó no

Voz 0136 26:59 sé que que hay que disparar advirtió

Voz 27 27:01 pues aquí en merece ser disparado no

Voz 0194 27:04 el grupo incluso aquellos que no quisieron apoyar unos presupuestos que hubieran permitido que efectivamente no

Voz 27 27:09 pero yo creo que hay es ahí es el digamos eso de eso de establecer establecer plazos para recibir dinero me parece que siempre es un error porque siempre va a tener además costes de transacción tremendos siempre afectan a las familias

Voz 0554 27:26 a mi me parece que la inexistencia de un nuevo presupuesto justifica en una parte de lo que ha dicho el secretario de Estado no pueden ampliar la cantidad de becas hoy he leído leído en el diario El País que en España el presupuesto anterior del Partido Popular para becas es de dos mil ciento veintisiete millones de euros que afectan a dos millones ciento cincuenta y cinco mil estudiantes desde

Voz 28 27:50 niños a universitarios

Voz 0554 27:52 entonces el problema que es doble esa necesidad de ampliarlo eso siempre siempre es necesario porque la necesidad de una invitada el segundo es agilizar y actualizar el pago del principio del año académico yo tengo mis dudas de que ese pago al principio del año académico tenga que ver con el presupuesto actual no creo que tenga que ver es una cuestión de gestión enormemente complicada porque dos millones y pico de casi

Voz 1971 28:20 dos mil y pico millones d'Ebre es una barbaridad

Voz 0554 28:22 pero bueno me parece que Fernando porque se viene de una inercia claro si bueno pero cuando eres un nuevo gobierno pues una obligación es cambiar la inercia ha habido mucho Gobierno de la de Felipe González de Suárez de Aznar de debe en fin de todos que han cambiado las inercias y entonces pues mire usted a hacer un esfuerzo no para ampliar vuelvo a repetir el presupuesto porque es imposible con un presupuesto renovado o prorrogado perdón a disponer de marinero porque es imposible pero sí agilizar los pagos eso

Voz 0194 28:53 pues eso es posible y es deseable no digo que al fin

Voz 0554 28:56 pero sí en buena medida hay por lo tanto yo creo que tratar de utilizar el argumento del del presupuesto del anterior Gobierno para no para justificar que no se han agilizado las entregas de dinero es poner una cortina de humo donde podría haber un Anne

Voz 27 29:12 licenciado en realidad la minería contando con que todo es la razón que modera una una falta de agilidad en la administración que durante este periodo del Gobierno provisional pongamos vamos a llamarle de alguna manera en esta estado en otras provisional eso sí antes de las elecciones claro claro claro en funciones desde el mes de enero provisional me refiero también los primeros nueve meses en la medida en que él no tenía mayoría parlamentaria aceptando tu premisa de que efectivamente puede haber ahí una falta de diligencia osea la falta diligencia no excusa que la razón

Voz 1971 29:49 no por la cual José Ignacio Wert aplicó este sistema de becas era con el único objetivo de recortar y reducir gastos y por tanto recortar las becas vez tenía una curiosa teoría que era que las becas ve que ganar las promesas

Voz 0194 30:02 Puerto todos aquellos estudiantes que no dieran una

Voz 1971 30:05 nota óptima no tenían derecho a becas aunque su familia en tuviera para pagar los estudios aunque hicieron todos los esfuerzos da igual aquí sólo era una cuestión de falta de enero familiar ya además de exigencia de sobreesfuerzo aquellos a los que el Estado subvencionaba de aquella triste historia las becas perdieron cuatrocientos ochenta euros por persona durante esa etapa dejó a treinta mil alumnos sin beca el cambio de la política de Wert de concesión de becas permitió que en el curso dos mil catorce dos mil quince el Estado se ahorrarán ciento sesenta y siete millones de pesetas Esther al objetivo del Gobierno del PP exactamente este

Voz 0554 30:46 yo no estoy dotado con lo que hizo ver pero tengo que recordar que en el año dos mil catorce los recortes impuestos por la crisis

Voz 1971 30:54 claro claro sincero y haber sido el ministro no no no no no no no eres pero que no hubiera saltado porque menudo marrón pero en cualquier caso leí va eh el cuerpo se lo pedía algo sea nuestro su su teoría su teoría de sólo la excelencia tiene que tener premio ya absolutamente injusto

Voz 0554 31:15 se justa por lo tanto

Voz 1971 31:18 es verdad que ha habido falta de diligencia pero aquí hay un único culpable que es el señor José Ignacio Wert seguiremos seguiremos la cuestión

Voz 0194 31:26 Adela muchísimas gracias a ver cómo termina

Voz 1971 31:28 Pablo hasta mañana saludos al ministro que está en París pero allí siguen París no no no no yo que queríamos ser embajador hace un año ha vuelto porque eso Lage la agilidad administrativa

Voz 0011 31:40 está en Paris de consortes su mujer sigue siendo duda

Voz 29 31:42 la alta

Voz 1971 31:45 en mucho mejor porque desconozco si hubiera sentimentales que justificar conozco su vida sentido

Voz 30 31:51 muy bien con la pelota que días dado este tema también tiene un tramo de nueve Pablo

Voz 1454 32:20 la vítores buenas ayer recordábamos aquí a las nueve el caso de Verónica la trabajadora di

Voz 0136 32:25 Deco que se suicidó después de que se difundiera entre sus compañeros Un vídeo privado de contenido sexual unido Nos acercó la historia de otra chica Ana que también fue víctima de la difusión de un vídeo suyo si hemos hablado muchos días de la privacidad en Internet de la acoso pero estos casos nos han hecho pensar en un término que es la intimidad que es la intimidad que es la cualidad de lo íntimo y es el concepto que hemos escogido para hoy para la cara B la intimidad y ahora vamos a ir avanzando con el término pero para centrarlo quiero que escuchemos un segundo las palabras de Ana

Voz 31 32:57 acaba de cumplir la mayoría de edad ir a una niña entonces yo cuando me enteré de que me habían grabado sin mi permiso sin mi consentimiento y que lo habían enseñado ya llegas a pensar hasta

Voz 0136 33:11 qué dice sin permiso sin consentimiento grabado eso es una violación de su intimidad que claro convierte a Ana en una víctima

Voz 1454 33:19 no soy capaz de pensar en otra cosa no soy capaz de concentrarme no soy capaz

Voz 31 33:22 la de de superarlo de pensar en de llegar a pensar que se voy a seguir adelante quiero seguir adelante yo en esos momentos no sabía no sabían por dónde tirar ni qué pensar ni

Voz 0136 33:33 ni por donde salir lo escribirán a muy bien eh

Voz 0194 33:35 eso es lo que ocurre cuando se invade la intimidad de alguien cuál es la definición

Voz 0136 33:39 intimida pues para la RAE es la zona espiritual íntima y reservada de una persona o de un grupo especialmente de una familia es también el aspecto más personal reservado y privado de un sujeto o aspecto interior profundo de una persona que comprende sentimientos vida familiar o relaciones de amistad con otras personas y que es lo íntimo lo que pertenece íntimo la de la persona especialmente a sus afectos pensamiento esos sentimientos lo que se realiza también en la intimidad la palabra íntimo viene del latín Inti que es interior del vocablo de origen europeo Noos que expone el carácter superlativo no así que lo íntimo sería lo muy interior lo de muy dentro si sumamos el Sufi joda de intimidad que significa cualidades en dos la intimidad es la cualidad de lo que está muy dentro de lo muy interior una metáfora musical sería lo nuestro no lo que cerramos con llave la habitación mi habitación de Antonio Vega

Voz 1454 34:59 la Carrasco buenas noches una semana más noches unas filósofa profesora de Filosofía Moderna y Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid hemos visto en los la contaba Sara en la definición de del diccionario de intimidad pero

Voz 33 35:13 qué se entiende por intimida que es lo incrimina lo íntimo es lo más propio es lo más en extirpa hable ícono contra intuitivamente es allí donde desaparecen nombre por nombre propio yo ya no soy Ana Carrasco por ejemplo estoy hablando de mi yo o sea me me me despojo de eso sí me despoje en nombre propio también esa allí donde es aparece mis datos me información porque derepente aparece lo que yo soy Yesa allí también también muy contra intuitivamente donde desaparece la persona persona es más cara aquello que yo muestro a los demás a nivel social entonces es un lugar en el que emerge el pueblo hombre personal en el que en el que me jo yo yo como lo que yo soy más allá de lo que me digan sin ropajes por eso estoy desnuda sin armas por eso estoy inerme sin defensa por eso soy vulnerable y cuál es este allí es la habitación es la habitación interior aquí allí donde yo puedo ser yo misma y esto es importante porque en esa habitación interior si es salvo se salvo interno allí donde yo soy lo que soy lo que estoy diciendo es que esta habitación no se puede exponer

Voz 0194 36:26 no iba a decir una habitación que tú cierras con llave y que la llave la tiene

Voz 33 36:29 tú eso es entonces tú puedes dar acceso El acceso a la intimidad siempre que tú ya has abierto la acceso a alguien si se pone a aquello que es propio mío de mi interior pasó una cosa terrible yo creo que la gente no es muy consciente de lo que está pasando aquí porque si es algo interior mío o bien se produce una víscera acción porque había alguien arranca lo que ellos oido expone o bien dado que yo he dejado entrará alguien esa persona lo que ha hecho ha sido abrir del todo la puerta lo que hago es que muchos eh tú muy bien decías invade la intimidad muchos entran en lo que ellos hoy eso es una violación eso la violación grupal

Voz 0194 37:08 pero en cambio tú puedes dar la llave a quien quiera su abrirle la puerta quién

Voz 33 37:12 quieras claro tiene que haber una tiene que haber una con

Voz 28 37:15 fianza de una confianza implica que esa persona va a cuidar el secreto de lo que tú eres o va a tener la suficiente es suficiente tacto como para saber qué es lo que puede habla de lo que pueda lo haré lo que no puede

Voz 0194 37:28 hablar no diferencia entre lo íntimo si es que la hay entre lo íntimo lo personal

Voz 28 37:34 es una diferencia bastante importante porque lo íntimo te decía que tiene que ver también con esas cualidades intrínsecas es lo que ellos hoy lo personal muchas veces tiene que ver con con un no con lo no con lo que ellos sois sino con el estar por ejemplo a nivel personal te puedo contar que estoy casada pero a nivel íntimo te puedo puedo no contarte si me ve me va bien me llevaban en el matrimonio entonces el lo personal tiene que ver con datos tiene que ver con informaciones que tiene que ver en cierta manera con el la faceta o la manifestación social que quiero dar mi persona entonces

Voz 0194 38:05 entre lo privado también importa

Voz 28 38:07 a diferencia porque es verdad que lo íntimo tiene que ver con lo que te acabo de decir pero lo privado lo privado ese forma parte de de otro de otra pareja de conceptos que es lo privado y lo público lo público tiene que ver con aquel lugar de manifestación de acción aquí del del ámbito de lo político del discurso lo privado es simplemente aquello que se retrae pienso creo o que se oculta esta es la apología de la intimidad claro lo privados es lo que se oculta te acabo de decir pero la intimidad tiene una porfía y es que la intimidad es aquello que es lo más interior como decía Sara es también aquello que dice quién soy pero al mismo tiempo es lo más superficial y lo más visible lo que pasa es que no es legible por ejemplo no es ningún secreto pero es una información personal que yo adoro la filosofía

Voz 0194 38:58 pero sí es íntimo

Voz 28 39:00 decir porque yo adoro la filosofía entonces caro ese es el ese es el es el punto en el que el lo lo lo privado implica simplemente un dato que yo oculto en cambio la intimidad es lo que está ahí lo que está ahí pero no

Voz 1971 39:14 mis porque muchas veces relacionan

Voz 0194 39:17 hemos lo íntimo con algo sexual claro dentro

Voz 28 39:20 lo de antes hablaba de los pronombres personales no desaparece Ana Carrasco desaparece Angels y aparece el yo el yo y el tú en el ámbito hay una especie de topo logia Se puede hablar de una tipología de la intimidad no entonces la intimidad tiene que ver muy bien como decía Sarah con con los sentimientos con las creencias pero a parte de ese paso al al a una a una intimidad y sentimental si queremos podemos hablar de intimidad que tiene que ver con el cuerpo con con un con un pronombre posesivo mi cuerpo pero claro yo soy mi cuerpo ya que hay que tener mucho cuidado porque en esos vídeos en los que se graba a alguien tú ves el cuerpo pero la persona que es que está Asier está siendo grabada no tuve el cuerpo ve lo que ella enero IB además como ese cuerpo lo que ella es o lo que él es Marifé esta sus deseos sus fantasías así que precisamente esa sociedad con lo sexual porque en el ámbito de las Asuán es donde aflora el deseo que es justamente aquello que es más profundo

Voz 34 40:19 una puerta que se va más

Voz 1454 40:37 pues aquí Pedro Guerra va más guardado detrás de todas esas puertas es la intimidad lo íntimo es como este tiene tienes la sensación que yo no sé si bueno con las redes sociales incluso con las televisiones programas de televisión se frivoliza con la intimidad es decir que hay también la definición que tú haces de intimidad eso tan tuyo tan de dentro su habitación de la que tú sólo guarda es la llave ya se reparte muchas llaves

Voz 31 41:05 pero creo que a nivel estatal

Voz 33 41:08 esta manifestación una en redes sociales se confunde muchas veces la intimidad con lo personal datos simplemente que tienen que ver con la personas y estoy casada no estoy casada si me he ido de vacaciones a Roma no ido de vacaciones a Roma pero los deseos más profundos no se manifiestan manifiestan y otro concepto con filosófico que una por Aquino frente a intimidad ex tímida pero la extinguida que tiene que ver con cuando yo en redes sociales supuestamente expongo mi intimidad es una falsa intimidad porque la intimidad

Voz 28 41:37 claro a la guardo para mí para mí pero pero pero para mí para algunos a los que le abra la puerta los baboso

Voz 1971 41:43 tras Fernando VI muy celosos yo creo que sí porque porque además es un es un logro civilizado toreo que es que eso lo de la intimidad el buque conquistar lo que no son los puedo olvidar presupone la aparición del sujeto es lo que hablábamos aquí el otro día no sea que hasta que no aparece el sujeto no intimidades y eso es fundamental que lo sepamos Emilio yo sí yo soy muy celoso no la comparto con nadie por gente que la vende o sí claro si no de de la intimidad de todas maneras no hay un perfil psicológico de estos concursantes que van a programas donde desnudan toda su pero eso sería lo personal no

Voz 28 42:25 yo diría yo quiero yo creo que eso es lo que pensaba también en hoy cuando le preguntan estaba pensando precisamente en lo personal también creo yo no soy yo no soy psicóloga ni te podría responder eres desde desde la perspectiva pero tengo la sensación de que hay mucho de simulacros de falsean todas realmente el deseo o la aquello que es es que es que tiene que ver con tu verdadero ser eso lo sigue manteniendo

Voz 0136 43:02 fue soleada es como se titula este tema de Julieta Venegas en el que también está hablando de la intimidad no todo lo que ya viví lo sigo cargando lo llevo dentro de mí nunca lo he olvidado es una canción del disco sede de dos mil tres vamos con otra en español Alejandro Sanz y cuando nadie me ve en los momentos de intimidad soledad cuando uno está solo con uno ya no tiene nombre como decía Ana no que España no eres sólo de eso habla este disco de El alma al aire del año dos mil

Voz 1804 43:44 me encierro

Voz 1454 43:51 Sara como cesa a veces has pensado en los sinónimos de intimida bueno no son exactamente es sinónimo seguro

Voz 0136 43:57 que Ana me dice no no para nada ánimo pero bueno por ejemplo uno de uno de ellos ya hemos hablado que es lo personal tu Jesús personal dicen los Depeche Mode alguien que escucha tus oraciones alguien que te cuida alguien a quién importa es alguien que está ahí realmente están hablando de de de Tino de eres tú mismo tu Jo íntimo y dos hemos dicho personal vamos con lo privado terminó del que hemos hablado también lo privado Nos lo trae Tina Turner este yo creo que es uno de los temas más conocidos de Tina Turner pero haberlas realmente si realmente de lo que habla la canciones de una bailarina privada El pero realmente es una bailarina que baila por dineros es una mujer con la intimidad completamente Matos

Voz 35 44:57 a cada no yo digo si quería cabida

Voz 1454 45:05 el cine esa de recuerdo una película de Alex de la Iglesia de hace un par de años perfectos desconocidos que estaba basará

Voz 0136 45:11 él también en una película italiana que era de un año antes

Voz 36 45:14 a todo los móviles en el centro de la mesa pues mientras dure la cena mensajes llamadas lo que no se llegue

Voz 0136 45:27 hemos en la escuchamos un grupo de amigos que se atreve a hacer este experimento a descubrir sus secretos su intimidad se llega a la conclusión de que nadie realmente nadie conoce a nadie pero quería acercarme también a películas que nos hablan de esa intimidad que hemos habla tocado ya de la sexual

Voz 28 45:44 que si llega incluso a creer con más

Voz 0136 45:46 minas es la película

Voz 37 45:50 los pensando que esta canción podría ser una fuente calcula en este momento en en nuestras tienes

Voz 0136 46:00 es una película de dos mil trece yo creo que la recordaréis con Joaquin Phoenix que el se enamora está muy solos enamorada de un sistema operativo iOS realmente llega sentir que esa es una relación real que recíproca trono aunque para relaciones de intimidad con máquinas me quedo con el dos mil ocho

Voz 38 46:19 ha sido maravilloso hemos haber practicado sexo aunque había poca gente

Voz 30 46:25 la utilicemos el órgano

Voz 0136 46:29 acordáis es uno de los gays matrona máquina que provoca orgasmos es una peli de mil novecientos setenta y tres de las primeras de Woody Allen el aquí nombre aparezca en el futuro es doscientos años más tarde en Hoy aparecen máquinas pues pues para todo lo que ella las traído aquí a vender a otra ocasión por tres razones estas son las cintas de caset pero quién estamos hablando de de un grupo de amigos no de como todos ellos en la serie tienen algo de responsabilidad

Voz 1804 46:52 en el suicidio de una compañera hola

Voz 0136 46:59 que estoy apuntan encontrarte la historia de mi vida la razón por la que mi vida Nino ellos con chavales que tienen informaciones sobre la intimidad de la protagonista y que comparten y que duelen más sobre todo tratándose de un adolescente la banda sonora de la serie también está muy bien incluye temas como este que se llama Falling Danes de del Ekin existió una más mejor dicho un capítulo de una serie es el capítulo III de la temporada uno de Black Mirror Se titula todas

Voz 6 47:23 estaría a espacio en plan contó refuerzos apeló entonces sí

Voz 1454 47:31 yo no sé si este lo llega a excelsa yo después de Primaria el seguro dimitir de esta serie hijos el tercero es eso Cb6

Voz 0136 47:38 podría estar los humanos en el futuro llevan incrustado un chip en el que guardan todos sus recuerdos llenos cuando quieran puedan revisarlos los pueden ver en una televisión pero claro los pueden revisar ellos mismos pero el resto de la gente la intimidad desaparece es un capítulo brutal

Voz 40 47:56 no se Esther

Voz 1880 48:08 estas Amaya de ataque no es la que ganó el concurso de OT hace dos años se hace unos meses presentó este tema tan misterioso y tan mágico dicen que habla de su época en el concurso pero realmente si escuchas la letra con detenimiento también se puede interpretar como un modo de empezar a conocerse por dentro no de aceptar tu intimidad empezara saber quién eres una historia parecida es la que nos cuentan Facto Delafé y Las Flores Azules en la meta volante

Voz 41 48:31 para acá Chaparro en lo más profundo del corazón puedes correr puede simula ser madre llama sentidas como padre pensando en el después Masats

Voz 0136 48:51 el primer dolor por amor el que se siente dentro dentro el que te hace pensar en ti mismo al que está ahí sin nombre Baker un chaparrón en lo más profundo de tu corazón antes de irnos

Voz 1463 49:01 una reflexión musical más es de eso

Voz 0136 49:03 San Vega

Voz 42 49:06 ah

Voz 0136 49:17 dice lo privado se hace público este es el título de del tema en la letra dice algo así como la cara es el lugar donde lo privado se hace público sí que sonríe a ver si los demás ven que es lo que quiero decir claro es que más la caras la persona justamente sobre la persona tiene que ver con ese límite entre lo íntimo y lo

Voz 1454 49:37 caras el reflejo del alma esa

Voz 0136 49:41 Ramos pues mira empezamos diciendo que la intimidad venía de Inti no que ni nadie es el interior es lo que hay dentro de esta es una invitación de Javier amena para viajar allí para viajar dentro el año pasado dos mil dieciocho del disco espejo de esta chilena que es cantautora productor hay que está teniendo un montón de éxito en España

Voz 1454 50:13 hasta la semana que viene hasta mañana hasta mañana

Voz 35 50:24 vale

Voz 34 50:30 P

en Hora veinticinco

