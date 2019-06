Hora 25 (11/06/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0194 00:20 te nombran un pacto con Vox esta misma mañana el coordinador del Comité de pactos José María Espejo negaba en Hoy por hoy lo que el PP admitía al cabo de cinco minutos decía espejo que no había ningún acuerdo para la Mesa de la Asamblea de Madrid el PP decía lo contrario las matemáticas han dicho que sin acuerdo los números no hubieran salidos para que la mesa tenga una mayoría formada por Pepe Ciudadanos y Vox allá cada uno con su incoherencia ante la que tendrá que responder ante sus electores pero lo que no es de recibo es que con sus explicaciones trate de tontos a sus lectores a los periodistas a la ciudadanía a esa Europa que mira con recelo el blanqueo de la ultraderecha por parte del partido de Albert Rivera que sigue haciendo ver que Vox no existe algo así como ese partido del que usted me habla y eso a pesar de las reuniones que ya han mantenido los representantes de los dos partidos en Madrid Si no hubiera habido acuerdo la composición de la mesa en la Asamblea madrileña sería otra pero hay más Vox asegura haber cerrado un acuerdo con el PP para entrar en el Gobierno de Madrid que va a hacer ciudadanos que va a decir Albert Rivera la imagen del partido se deteriora precisamente por los constantes bandazos y las incoherencias y la imposibilidad de explicar

cuerdo con Vox Itu eso sólo por unos puestos

Voz 0194 01:29 en algunas mesas de asambleas regionales que alguna consejería o vicepresidencia en gobiernos autonómicos presididos por el PP y es que ni siquiera lo pueden justificar por la necesidad de cambios de gobiernos que se han perpetuado como hicieron por ejemplo en Andalucía en Madrid por ejemplo van a apoyar al PP que lleva décadas donde estaba instalado el epicentro de la corrupción la gran pregunta es si con todo esto Albert Rivera quiere disputarle la hegemonía de la derecha el PP cómo es que el PP es el que va ganando relevancia presidencias en todas las comunidades en las que la derecha

Voz 0194 02:09 vamos con las negociaciones porque en las negociaciones de estos días hay dos cosas que están en disputa una son los puestos del poder y su reparto Illa o tres quién impone su relato parece ganador hoy Vox ha intentado marcarse un punto en los dos campos Acosta de Ciudadanos como decíamos Sastre buenas noches buena

Voz 1071 02:26 noches Barcelona en campaña se dijo porque se dijo que Madrid sería simbólico aquí tenemos tenemos una de las pruebas el PP y Vox llegan a un acuerdo de gobierno al anunciar Vox que estará dice en ese gobierno el PP es verdad que no habla de acuerdo sino por dejarlo un peldaño antes de un preacuerdo es vox quién también da un plazo a Ciudadanos la foto de Colón el acuerdo andaluz no serían entonces excepciones vendrían a ser Case como anticipos

Voz 0911 02:54 hemos firmado un acuerdo con el partidos o Partido Popular que incluye las posiciones en la mesa y por supuesto las posiciones de Gobierno consejerías entes etc etc en proporción a los escaños que tenemos como es lógico luego ya veremos y Ciudadanos se quiere sumar a esta acuerdo o no

Voz 1071 03:13 consejerías y entes públicos y luego ya veremos qué pasa no es que hayan pactado entonces la entrada en la Mesa de la Asamblea que también es que se ha sabido o eso es lo que ha contado Rocío Monasterio a quién ahora escuchábamos que ya hay un acuerdo preacuerdo lo que sea algo gay para formar gobierno entre PP y Vox Javier Bañuelos buenas noches qué tal buenas noches Ángels a ver si podemos aclarar qué es

Voz 0194 03:37 qué ha afirmado PP y Vox que va a Sergio

Voz 1071 03:39 lo danos

Voz 0861 03:41 bueno pues según ha salido Nasser de ese documento y que afirmó de Rocío Monasterio con el PP reconoce a Isabel Díaz Ayuso como la única candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid a cambio el PP se comprometió primero a meterles en la Mesa de la Asamblea de Madrid II y aquí viene la novedad a incluir les en el bueno madrileño de forma proporcional según apunta Ángels fuentes populares ese preacuerdo no pasa por colocar a Vox directamente en un puesto de consejero sino en escalones inferiores de algunas consejerías según estas fuentes el PP ha conseguido convencer a Vox de que una vía para entrar en el Gobierno puede ser alguno de los muchos entes públicos periféricos que hay en la Comunidad de Madrid con este acuerdo bueno pues ven preguntabas qué va a hacer ahora Ciudadanos pues su portavoz Ignacio Aguado aquí en la SER no aclaraba no respondía si aceptaría Vox en cargos intermedios dentro de un gobierno

Voz 6 04:35 es que el Gobierno es eso gobierno yo yo no voy a entrar sinceramente centros juegos de vericuetos le subterfugios que no hay que plantear a Vox vamos a ver yo voy a negociar con el Partido Popular del programa moderno y en un gobierno al que esté Ciudadanos solamente podrá estar el Partido Popular

Voz 0861 04:52 bueno Ignacio Aguado esquivas escenario pero según ha sabido la SER también ha firmado otro documento con Isabel Díaz Ayuso en ese pacto el PP se comprometía a ceder la presidencia del Parlamento madrileño a ciudadanos y a cambio la formación naranja pues también reconoce a Isabel Díaz Ayuso como la única candidata a la presidencia de Madrid ahora está por ver si de aquí al pleno de investidura todos entienden Ayuso por lo pronto mañana mismo decía retoma las negociaciones

Voz 7 05:17 ante estas semanas pues seguirá habiendo también un poco la prensa que hemos pactado y a negociaciones vamos a llegar porque empieza mañana muy no proceso desde cero y ahora cualquier avance que haga sería aventurar

Voz 0861 05:29 bueno lo que es la política Ángels es socio preferente de ciudadanos era el IS el PP pero el primer preacuerdo de Gobierno que ha firmado Isabel Díaz Ayuso ha sido

Voz 0194 05:38 como bueno después de verse con Pedro Sánchez Albert Rivera y Pablo Casado han comparecido dos ruedas de prensa Adrián Prado buenas noches

Voz 0019 05:46 el Ángels buenas noches y con todo esto sobre la mesa

Voz 0194 05:48 dice Ciudadanos porque mientras dice que no firmaría un acuerdo con la extrema derecha está estudiando la manera de asumirlo

Voz 0019 05:55 sí todos sabemos que es muy difícil lograr la cuadratura del círculo fuentes de Ciudadanos aseguran que el partido estaría dispuesto a valorar la posibilidad de que Bosch pudiera entrar en el Ejecutivo madrileño

Voz 1071 06:05 pero con dos condiciones primero que los de Abascal

Voz 0019 06:07 copas en cargos intermedios en ningún caso consejerías que son las que en realidad conforman el Consejo de Gobierno según la formación naranja y en segundo lugar que esos puestos que ocupase Vox dependan de consejerías controladas por el Partido Popular en ningún caso de consejerías bajo la dirección de Ciudadanos esta tarde en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Congreso Alves

Voz 1071 06:26 era ha descartado que su partido vaya a firmar el

Voz 0019 06:28 acuerdo en los mismos términos en los que lo han hecho Vox PP pregunta

Voz 0040 06:32 le a la señora Ayuso a la señora Monasterio que sea qué es lo que ellos desde luego lo único que le seguras que los dos ni lo vamos afirman y lo hemos firmado porque tenemos un mandato que vamos a cumplir de la ejecutiva de Ciudadanos que es formar gobiernos entrar en gobiernos como mucho con otra formación política en este caso el Partido Popular

Voz 0019 06:52 pues es argumento que utiliza riberas precisamente en el que se escuda Pablo Casado para defender que José Luis Martínez Almeida su candidato debe ser el próximo alcalde de Madrid todos los puntos clave en este proceso negó

Voz 1660 07:03 calor José Luis Martínez Almeida se va a presentar ese algún otro partido se quiere presentar pues tendrá que explicar quién le vota o quién sostiene la única alternativa es Carmena o al mira yo estoy convencido que tal y como el Consejo Nacional de Ciudadanos ha dicho la pasada semana este lunes pues el aliado preferente es el Partido Popular

Voz 0019 07:28 el líder del PP insiste en que a lo que ha pasado esta mañana en la Asamblea es el reflejo de la mayoría de centro derecha que los ciudadanos eligieron el veintiséis de mayo y que desde hoy y hasta el once de julio hay tiempo suficiente para hablar sobre la configuración del Gobierno de todos modos Ángels fuentes populares hacen hincapié en que Ciudadanos es el que al final dice no y luego

Voz 3 07:45 la diferido que ambas formaciones al final van

Voz 0019 07:48 tener que hablar si O'Shea y que esta situación a quién beneficia en realidad esa ellos es decir al PP situándolo en el CNI

Voz 1071 07:54 pero por el momento PP Ciudadanos y Vox se han repartido esta mañana a los puestos en la Mesa de la Asamblea de Madrid ciudadanos saben que va a presidirlo pero será por un cúmulo de casualidades y coincidencias porque si hacemos caso de lo que decía esta mañana lo apuntabas en portada aquí en Hoy por hoy en la SER José María Espejo uno de los negociadores de Ciudadanos pocos sea negociado poco antes de que se anunciara el acuerdo espejo negaba que hubiera un acuerdo

Voz 8 08:16 no lo veremos veremos veremos si realmente se constituye una Asamblea de Madrid Van der quisiesen de Ciudadanos lo vamos a ver en en poco tiempo lo vamos a ver en poco tiempo pero ya le digo que a mí no me consta que ya esté absolutamente nada claro

Voz 1071 08:32 en cuanto a colgado al teléfono lo hemos visto esta tarde le han preguntado también a Alves Rivera en esa rueda de prensa cara nos contaba Adri por el reparto de votos este reparto de votos que ha permitido que ciudadanos presida la Asamblea madrileña

Voz 0040 08:44 pero es una mesa de representación institucional no es un gobierno es un acuerdo de gobierno ni nada parecido así que no hay tal acuerdo en este caso simplemente es que la Asamblea de Madrid se componen una serie partidos en este caso los partidos que tienen más votos en ese orden tienen representación en la nota

Voz 1071 09:00 de acuerdo y dice que están los partidos según sus votos en este orden claro abrió una compañera que ha preguntado en la sala de prensa

Voz 0911 09:07 sobre la Mesa de la Asamblea esquimal Más Madrid no está ustedes si han votado para que esté Vox Más Madrid no está mal ya si me lo permite

Voz 0040 09:14 además Madrid tiene menos escaños no no más que la pero no llegábamos y pelados menos que no ha habido un acuerdo como la Junta Andalucía que sí que nosotros de la Junta Andalucía que se lo explico la Junta Andalucía intentamos que todos los grupos estuvieron presente y aquí se ha quedado fuera Podemos porque no quería participar en ese acuerdo el PSOE tiene dos miembros nosotros podemos tener cinco con el Partido Popular hemos tenido cuatro ha entrado Vox

Voz 1071 09:38 finalmente en esa los cálculos que hacía Rivera para explicarlo es un acuerdo pero institucional había dicho el presidente de Ciudadanos mira también el Congreso esta mañana han preguntado al portavoz de Vox Espinosa de los Monteros esta declaración dura cinco segundos la última que escuchábamos de Rivera duraba más de cuarenta preguntas Fenosa de los Monteros respuesta en cinco segundos ha habido o no ha habido acuerdo considerada nos parece que los números no salen al azar

Voz 0194 10:05 yo creo que una cosa es fácil de explicar otra cosa es difícil de explicar el caso es Bañuelos que los votos han coincidido

Voz 0861 10:11 todos uno tras otro vídeo cuatro votaciones ICIO

Voz 0194 10:14 justo lo que necesitaba a consigue

Voz 0861 10:17 la presidencia de la Mesa del Parlamento en gracias evidentemente a sus propios votos a los del PP y también a los doce votos del partido de extrema derecha ciudadanos pacto de una fórmula con el PP para no tener que votar precisamente a Vox ha sido un voto cruzado de tal forma que Ciudadanos a vestirme Emilio ha cedido sus veintiún votos al candidato del PP el PP a su vez ha cedido sus veintiún votos para apoyar a Vox con ese sistema el partido de Abascal ha conseguido la vicepresidencia nada menos tercera de la Mesa de la Asamblea

Voz 0194 10:50 moto candidato interpuesto Javier porque el partido Errejón Más Madrid se queda fuera de la mesa

Voz 0861 10:55 bueno puesta quedó fuera porque en Holanda de los números ni los apoyos el aritmética y la cortesía parlamentaria concedía al Partido Socialista tres de los siete puestos en la mesa pero el trío de Colón pues le ha arrebatado con esos pactos un puesto así que el parte socialista pues al final ha querido amarrar al menos dos de los puestos de esa mesa Innova cedido como tenía previsto uno a Mas Madrid así que finalmente el partido Errejón se queda fuera eso sí Más Madrid anunciado ya un

Voz 9 11:22 me acuso ante el Tribunal Constitucional

Voz 1071 11:24 desgracias buenas noches de momento Vox ha tomado ya en Madrid sus primeras decisiones importantes digamos a llegar el vicepresidente tercero de la Mesa que es de Vox tomará contaba Bañuelos a su despacho ha descolgado el póster que tenía su antecesor puesto allí Santos tesorera de Podemos ya puesto en su lugar una foto del Rey sea grabado para difundir el momento en el cartel que estaba retirando se leía todos somos iguales ante la ley este es el momento vamos

Voz 3 11:49 lo vamos a poner donde ha puesto al Rey donde sea merece

Voz 0194 12:04 el primer acto institucional de Vox en la Asamblea de Madrid retirar un póster y colgar un cuál

Voz 1071 12:09 el Rey bueno madre como símbolo de alguna

Voz 0194 12:12 manera mientras Pedro Sánchez se entrevistaba en el Congreso con Albert Rivera

Voz 1071 12:15 Pablo Casado Pablo vamos a eso sí con Rivera y casados se ha visto esta misma tarde ya escuchado lo que en realidad ya sabía que iba a escuchar que votarán en contra de su investidura con Iglesias el único acuerdo que parece haber salido ya veremos de momento el de hoy tiene que ver con las palabras han encontrado una expresión que cumpla aquel sueño te acuerdas de José Luis Ábalos cuando dijo no llamen coalición a la coalición parece que han encontrado la solución en la palabra cooperación

Voz 0194 12:40 empezamos por los encuentros de esta tarde Adri en los que Sánchez como era de esperar era previsible no suma

Voz 1971 12:44 Otto

Voz 0019 12:45 si en este punto no ha habido ninguna novedad Rivera y Casado han trasladado a Sánchez que van a votar no a su investidura y que en una hipotética segunda votación no se iban a abstener de hecho fuentes del PP reconocen que el presidente en funciones no ha le ha pedido a Casado en ningún momento que se planteará esta posibilidad tanto el PP como el de Ciudadanos coinciden en que la pelota está ahora en el tejado de la izquierda en el tejado de Pedro Sánchez

Voz 0055 13:06 que es quién debe buscar apoyos lo decías y Albert Rivera

Voz 0019 13:08 pero sí que Ciudadanos simplemente está a la espera

Voz 0040 13:11 de que se ponga en marcha la legislatura de que Sánchez haga su trabajo buscar apoyos para formar gobierno tiene mayorías posibles y por tanto a la espera de empezar a trabajar y esperándose debate de investidura cuanto antes además de la obscenos

Voz 0019 13:24 Dion Pablo Casado ha descartado también otra posibilidad de la que se ha hablado bastante en estas últimas horas la de un posible una posible

Voz 1071 13:30 edición electoral coincidimos en que al Partido Social

Voz 1660 13:32 en el Partido Popular no es una opción que electoralmente Nos venga mal pero rechazamos por responsabilidad y además

Voz 1071 13:44 yo creo que no va a ser necesario

Voz 0019 13:48 el líder del PP confía en que el acuerdo de investidura legislatura Gobierno se complete con partidos regionalistas sino con los nacionalistas y espera que ese gobierno de Cooperación del que hablan Sánchez Iglesias que califica de nuevo género parlamentario sea positivo verlo

Voz 1071 14:02 españoles gracias Adrian buenas noches en el otro lado Inma Carretero buenas

Voz 0194 14:06 noches en el otro lado

Voz 1071 14:10 vamos a escuchar lo de la cooperación un Gobi

Voz 10 14:12 turno de cooperación exactamente esto qué significa gobierno conjunto gobierno de coalición de cooperación eso nos da igual lo importante es el contenido del contenido es un gobierno comprometido con un programa de justicia social un gobierno plural qué significa exactamente un gobierno de cooperación

Voz 11 14:28 mire si no se ha hablado de nombres en esta reunión porque hablamos de un gobierno de cooperación porque eso nos permite hablar de un gobierno de explorar la posibilidad de un gobierno integrador incluyente no es algo cerrado como podría ser un gobierno de coalición no Gobierno de cooperación es otra cosa de cooperación de colaboración en eso es en lo que vamos a atrás

Voz 0194 14:54 ahora que han pasado algunas horas más esa bella que se refiere con lo de cooperación que ni ellos mismos han sido capaces de explicar

Voz 0806 15:01 es que realmente lo decía Sastre se han puesto de acuerdo en no hacer un debate sobre cómo llamarlo así que hoy haya acuerdo en la denominación en cómo ponerle al niño por así decirlo pero a partir de ahí cada uno lo cuenta de una forma del lado de Podemos Pablo Iglesias CD Hinault se empeña en lo de la coalición pero equipara la fórmula de gobierno de cooperación a lo que venía pidiendo

Voz 10 15:22 si para el Partido Socialista utilizar significantes distintos les va bien nosotros gobierno conjunto gobierno de coalición de cooperación eso nos da igual lo importante es el contenido un gobierno plural que represente lógicamente en la proporcionalidad en función de los resultados toca a las formaciones políticas llamadas a que negociamos ese gobierno

Voz 0806 15:46 que esa proporcionalidad las cuotas que hay en los gobiernos donde cohabitan dos partidos no la ha avalado Adriana Lastra la portavoz del PSOE es más para los socialistas lo importante de hoy es que ya no se hable de gobierno de coalición porque ellos entienden que el actual aritmética obliga a buscar fórmulas novedosas para no restar apoyos es un paso porque ya no se quedan en eso del Gobierno monocolor sólo del PSOE

Voz 11 16:09 entendemos que esta es la mejor de las fórmulas porque nos permite nos permitiría conseguir un gobierno plural abierto integrador e incluyente representativo de las distintas sensibilidades de diferentes sensibilidades y también con personalidades referentes de sus distintos ámbitos

Voz 0806 16:32 aquí también se mueve un poco Adriana Lastra porque habla de incorporar a distintas sensibilidades antes se quedaban eso de meter a independientes progresistas significa eso que se abre la puerta incluir a dirigentes de Podemos el PSOE sostiene que de nombres no han hablado pero Pablo Iglesias lo tiene claro

Voz 12 16:48 con respecto a esta cuestión

Voz 10 16:51 no ha habido ningún veto yo creo que la época de los vetos Se acabó no concibo que el Partido Socialista ponga encima de la mesa ningún veto nosotros jamás lo haríamos

Voz 0806 17:02 ya ha añadido Iglesias que él no cree que Pedro Sánchez le esté engañando así que realmente el resultado de la reunión sobre todo ha servido para restablecer la confianza porque te recuerdo que ayer el PSOE estaba elevando el tema el tono y amenazando con que se repetían elección

Voz 0194 17:16 Celia pérdidas hay malas negociaciones que venga serán discretas

Voz 0806 17:19 si esa negociación de PSOE Podemos las van a llevar personalmente los líderes pero después de lo de hoy como era previsible las reuniones interesantes son las de mañana de José Luis Ábalos el secretario de Organización con todos los potenciales socios con PNV Compromís Navarra Suma Coalición Canaria los cántabros es verdad que hoy Adriana Lastra ha insistido en eso de que los minoritarios suman por un lado te restan por el otro que van a seguir apelando a PP y a Ciudadanos cree además que es poco fiable hacer las cuentas con la ausencia de los presos catalanes porque pueden dimitir en cualquier momento y hacerse imprescindibles en la en la investidura pero no perdamos de vista que todavía no se ha cerrado el mapa de los pactos en toda España y que todos estos mensajes están en cierto modo contaminados por los movimientos que el PSOE hacen cava territorio y que poco a poco se van a ir clarifica

Voz 1071 18:10 gracias Inma gracias esta mañana es que estamos casi empezando sólo hemos empezado dos el mapa de las alianzas por cerrar ya el círculo no sólo se ha ido completando hoy en Madrid también en Murcia acuerdo entre PP Ciudadanos y Vox que entre será también en la mesa ciudadanos presidirá el Parlamento que tiene sede en Cartagena lo presidirá de hecho alguien que fue compañero de esta casa de la SER Alberto Castillo

Voz 13 18:30 no he venido a ser servido Byrne llego aquí para servir lo votos con todos ustedes por qué no debemos olvidarlo nunca y menos cuando conocemos las puertas de esta Casa de las Libertades señorías por la Región de Murcia siempre

Voz 0194 18:49 bueno pues vamos con el análisis de la etapa de hoy de las negociaciones antes cuando estaba escuchando Albert Rivera cuando una compañera le preguntaba una sala de prensa porque no estaba Más Madrid en la mesa y él decía porque no tiene los suficientes votos eso porque tenía menos votos o menos representantes sean dicho nombre no y el se ha hecho un lío de eso se lo explico Fernando cuando hay tantas dificultades para explicar algo es que prácticamente imposible explicarlo es decir sin un acuerdo los números no hubieran dado para que Vox estuviera en la Asamblea en la Mesa de la Asamblea de Madrid

Voz 12 19:22 no es este evidente no parece que ya que Ciudadanos ya no no puede dejar de hablar claro no sea que que su obligación ya es reconocer realmente a reconocer realmente lo que está haciendo no eso porque lo que es pactar con Vox claro esa es el es un poco no que que es como si como si es pactaran solamente la cita

Voz 14 19:50 no es así exactamente entonces claro pero luego al final eh

Voz 0861 19:58 es que hay coito lo es decir que hay

Voz 14 20:01 a ver si es al final la la pregunta es perdón es que claro hablando en tinta en tu intimidad no hay manera

Voz 0194 20:08 el gráficas de explicar las cosas y esta es una de clubes

Voz 12 20:11 entonces yo creo que el la pregunta que hay que hacerse es de ese semi pacto pseudónimo pacto como quieran llamarlo se deriva un un reparto de poder de el trío de Colón si la respuesta es sí luego no es para el pacto existe que además es la forma en la que lo lo formuló Espinosa de los Monteros hace ya por lo menos una semana tierras y lo único que tienen que ustedes que ver es si efectivamente después eh compartimos sólo compartimos el poder si compartimos el poder entonces es que hay pacto por mucho que digan que van a hablar o a hablar con nosotros no eso me parece que de qué es evidente y además yo creo que que que Ciudadanos necesita urgentemente relato relato donde ese digamos donde se echa atrás de de muchas de las cosas que dijo ahí tiene el problema de Valls claro que también está presionando por el otro lado pero luego sobre todo ese contrasta enormemente con algo que a la gente le importa mucho más quizá no que es el sea como es su son ustedes capaces de pactar con Vox para obtener poder y sin embargo obligara el al Partido Socialista para que el Gobierno de España no tenga más remedio que pactar con los independentistas con ustedes dicen que eso es justo lo que no se puede hacer en nombre del interés nacional es decir porque no les ofrecen al Gobierno una abstención en una segunda votación eventualmente etcétera y ahí pueden compensar ver un poco no es que se mantienen rígidos no en en en esa posición que les permitiría un poco de oxígeno porque claro de ese sector más centrado que vota ciudadanos necesita que le compensen digamos el el el vía sin salida en la que les han empujado una cosa

Voz 0194 21:55 necesita necesita un relato ciudadanos pero claro es que Vox le va apretando porque ahora está

Voz 12 22:02 que se lo tiene que sí tiene que

Voz 0194 22:04 la ganando en el relato porque dice Rocío Monasterio ya hay un pacto cerrado para para consejerías luego entes se escuda Ciudadanos en que bueno seguirían segundos niveles bueno en cualquier caso Vox sigue insistiendo en que son consejerías pero el caso segundos niveles es entrar en el Gobierno

Voz 1971 22:23 la mente yo sin entrar en las comparaciones genitales

Voz 3 22:26 ha hecho que Fernando sabe graciosas

Voz 1971 22:32 yo daría un titular que se acabaron lo remilgos sacaban lo remilgos porque hay una cosa que está clara si el presidente de la Mesa de la Asamblea es de Ciudadanos es porque la votado Vox luego qué es eso no quiero pactar con voz pero sí admito sus votos para que los míos lleguen a donde yo quiero que llegue entonces es que ya no ya no hay más no hay no hay que darle más vueltas es verdad que Vox tiene un relato y es verdad que Ciudadanos no tiene pero es que es muy difícil hacer un relato sobre esta especie de te voto pero no te voto me Mehmet fotografía pero no me fotografió sobre todo porque al final no queda otra o esto o Gabilondo presidente Carmena alcaldesa

Voz 12 23:14 claro entonces que nos quedan

Voz 1971 23:17 dañar a los ciudadanos diciendo que yo no voto a ver el PP se ha quejado esta tarde Aíto de razón de que claro cuando ahora sale señor abogado diciendo que no aceptan los pactos que ha hecho Monasterio con con el PP que sería mucho más cómodo una mesa tres no tener que estar en paralelo con dos mesas para que digan que no lo aceptan pero está claro que en la administración madrileña van a entrar

Voz 1071 23:45 me da igual de directores generales

Voz 0194 23:48 cada día me contaban esta tarde que Bosch insiste que con consejerías insiste con consejerías decir

Voz 12 23:56 seguro que seguir

Voz 1971 23:58 sino conseguirá tantos cargos en el segundo

Voz 0194 24:00 a nivel que lo podrá vender como y entonces Khedira ciudadanos Emilio

Voz 0554 24:06 bueno yo diría que sería un Gobierno Frankenstein si rememorando la la expresión de Pérez Rubalcaba aplicada justo al bando ideológico contrario pero sí un Gobierno Frankenstein hoyo como reflexión en el primera quiero decir que después de lo que he visto y oído en las últimas cuarenta y ocho horas para mí en las declaraciones cien no tiene ninguna credibilidad porque esta mañana hemos visto como en la Asamblea de Madrid los tres partidos han hecho posible que este partido de la derecha Vox ciudadanos sí

Voz 12 24:38 que elijan a un

Voz 0554 24:41 diputado de Ciudadanos como presidente de la Asamblea con lo cual por un procedimiento por otro Ciudadanos ha hecho posible ciudadanos que que Vox Le ayude que esta tarde el señor Rivera ha dicho que no apoyaría un gobierno regional con Vox entonces si esta mañana usted ha apoyado al presidente al saber si no no es que eso es un órgano de representación

Voz 15 25:04 no no no la Asamblea de Madrid es un órgano de gobierno de un órgano

Voz 0554 25:09 ya no diríamos me hombre sí del

Voz 0194 25:13 a las instituciones sea ahí estábamos del poder

Voz 0554 25:15 en relativo regional y que puede deparar

Voz 1971 25:18 exacto de ley que puede dificultar la vida

Voz 0554 25:21 poder legislativo regional pero poder legislativo y la comunidad la presidencia de la Comunidad es el poder ejecutivo pero es que claro y ayer lunes oímos decir al secretario de Organización y ministro de Fomento del Partido Socialista que rechazaban un gobierno con Podemos y tenía bastante solidez su argumento porque decía que que Podemos no facilita con sus votos no hace posible la investidura ni asegura la estabilidad de un Gobierno en los próximos cuatro años sin embargo hoy Pedro Sánchez ha dicho que está de acuerdo en un gobierno de cooperación que no sabemos exactamente que él pero indica que algún tipo de incorporación de de los militantes y los dirigentes de Podemos al Gobierno si lo ve posible ayer decía su secretario de organización que no por lo tanto yo soy bastante escéptico en materia de declaraciones y pienso pienso que en todas aquellas entidades diputaciones ayuntamientos y gobiernos autónomos donde los tres partidos de la derecha aunque sí te distancia ideológica entre Ciudadanos y Vox puedan tener la mayoría sin duda alguna la van a tener lo van a pelear hasta el final van a decir esta mañana una cosa y luego van a hacer otra pero al final

Voz 0194 26:30 lo lo lo déjame que daba una cosa decías soy escéptico en materia de declaraciones pero yo lo que sí que creo que no debemos dejar pasar que nos engaña no que nos tomen por tontos

Voz 12 26:38 es que sirva demócrata lo eso

Voz 0194 26:41 pero yo creo que hay que aferrarse

Voz 12 26:44 bueno esto es lo que estoy tiene un sistema democrático no podemos renunciar el valor de la palabra sea es decir sin sin el valor de la palabra no hay discurso eh entonces carecería de sentido toda la dimensión pública ésta de la que estamos

Voz 0554 27:00 el ambiente es la palabra que acaba de decir que pronunciarse por la mañana y por la tarde con los hechos la de miente claro eso te deja a los pies de los caballos pero parece recto

Voz 12 27:08 por eso estamos aquí claro es que hay que atender

Voz 16 27:12 que no se acusado cuenta nos hemos dado cuenta que somos parte quién les hemos muy liado Melilla cláxones

Voz 0194 27:17 además tú dices una cosa por la tarde se desmiente de la mañana es que lo de esta mañana en el Hoy por hoy ha sido vamos Pepa Bueno preguntándole al coordinador del Comité de pactos diciéndole no aquí no hay ningún país

Voz 0861 27:29 esto

Voz 0194 27:30 cinco minutos después del Partido Popular hablando del pacto dos horas después la composición de la Mesa de la Asamblea de Madrid dejando evidente cuál ha sido el pacto para conseguir esa compota

Voz 0554 27:40 las declaraciones carecen de credibilidad

Voz 0194 27:43 hacemos una bossa y seguimos con las palabras a la vuelta porque iremos a lo de el Gobierno de cooperación

Voz 0194 33:40 afuera Emilio Contreras y Fernando Vallespín nos íbamos a la publicidad hablando de la importancia de las palabras de importancia del relato quedaba comentar todavía lo de el Gobierno de cooperación porque si antes escuchábamos Alves Rivera diciéndole a una compañera periodista se lo explico o te lo explico vamos las dificultades Victoria que han tenido tanto Adriana Lastra como Pablo Iglesias para explicar lo que es un gobierno de cooperación que eso es lo que se han puesto de acuerdo en cómo llamar al Gobierno luego ya atraco sea vendrán más

Voz 1971 34:06 sí pero yo creo que él esa ha sido mucho más mucho más preciso e ha dicho que lo del nombre no tienen la menor importancia pero bueno sólo han puesto sí bueno pero que que no que vetos ninguno que no descarta en absoluto que entren destacados dirigentes porque cara a estas alturas vetos y ha dicho que no van a ponerle que él espera que está convencido de que Pablo Iglesias de que Pedro Sánchez no miente es decir lo que está retando lo esa como cambios de criterio te acusa de ser un mentiroso que me prometí este es esto y lo otro y ahora dices que no yo lo que me ha parecido mucho más juegos malabares anciano lastrada sobre todo por la equiparación con el polis poli malo poli bueno al que han jugado Ábalos y ella Ábalos sale ayer vamos dejando bien claro que os Sánchez o unas nuevas elecciones en las que el resto de las fuerzas tendrán bastante que perder y por tanto deben medir a dónde quieren hasta dónde quieren arriesgar y hoy sale hablando

Voz 0194 35:04 en el maravilloso cercanía

Voz 1971 35:07 tanto de la izquierda la consonancia de programas pero que es un gobierno de cooperación

Voz 0554 35:15 Emilio Jimeno cooperación no existe es un término nuevo no existen y el derecho político en el Constitucional ni la sociología política no existe con lo cual yo lo que creo es que eso es un decorado una pantalla para disimular y ocultar que no han llegado a una a un acuerdo de fondo hay un acuerdo entenderse porque claro Pedro Sánchez da cuenta que aquella para Victoria del día veintiocho de abril que parecía que había arrollado mire usted tiene ciento veintitrés diputados está opte a cincuenta y tres diputados de la mayoría absoluta está muy bien porque viene de ochenta y cinco pero no tire usted cohetes por qué largo me lo fiáis ha hecho y nunca mejor dicho por lo tanto pone de manifiesto que a la hora de la verdad necesita sumar votos y claro Pablo Iglesias sabe que sin su voto se meta físicamente imposible que consiga ser presidente del Gobierno le va a pasar la la factura Pedro Sánchez se resiste porque sabe el problema que tendría incorporando a su Gobierno a Podemos problemas muy serios y además los problemas que puede tener derivado que puede tener de los apoyos de otros pequeños partido cuyos votos necesita porque vuelvo a repetir que entre

Voz 12 36:28 entre si mañana no

Voz 0554 36:30 el partido el Partido Socialista Podemos juntan ciento sesenta y cinco diputados les falta hace

Voz 0194 36:38 le falta unos cuantos todavía me Nieves

Voz 12 36:41 los supuestamente tiene que negociar también con los demás y los demás también iban a poner yo creo un poco raro en ese mismo plan que ha debido poner antes antes Podemos porque realmente el cambio se ha producido

Voz 3 36:52 Joselito

Voz 12 36:53 moría de desde lo que dijo ayer bueno pues vamos a otra vez a elecciones en otoño ha de repente pues Gobierno de cooperación no que es ETA autobloqueo porque un Gobierno que no cupiera pues no se entiende es cómo va a ser un gobierno de cooperación tremebunda

Voz 1660 37:13 pero

Voz 12 37:13 no pero pero yo creo que ahora en el gobierno está en un punto de desconcierto yo creo que se le nota quizá la la digamos la la retórica esa deficiente que he tenido Adriana Lastra precisa la mente lo que explicaba es que no tienen claro si tienen que ganar tiempo no sabe realmente qué es lo que tienen que decir satén que escuchar también a otros supuestos apoyos con quiénes también tienen que cooperar pues que también ahí tiene que bueno

Voz 1971 37:41 la operación y que no verían con muy buenos ojos un gobierno

Voz 15 37:43 no no si el PSOE y si no

Voz 12 37:46 es que es es uno de los problemas de Avalos lo dijo explícitamente no

Voz 0194 37:49 bueno esos pues mientras estas negociaciones definen los pactos son los gobiernos de las maneras que pueden la vida parlamentaria contiene Joy

Voz 1071 37:59 la Mesa del Congreso ha resuelto una de las decisiones más espinosas es verdad que es de intendencia pero simbólica de cada legislatura donde sienta a cada grupo parlamentario del PNV estará en el centro su seis parlamentarios de izquierda derecha Si hiciéramos un barrido pues Nos aparece el PSOE Unidos Podemos ahí los seis del PNV Ciudadanos y el PP donde está Vox pues Vox en la parte alta eso que se llama El Gallinero su portavoz los a los Monteros curso estamos satisfechos con el gallinero y ambos venimos de casa

Voz 15 38:28 pero recurriremos como es natural

Voz 1071 38:31 yo a las de casa sobre negociaciones se complican las últimas horas de las conversaciones en el Gobierno valenciano que intenta la repetición de aquello que se llamó el Pacte del Botánico aunque el reparto de competencias atraídos esos problemas de última hora incluso Podem se ha levantado de la mesa

Voz 0194 38:48 el acuerdo se complica Inma Pardo buenas noches

Voz 0808 38:51 qué tal buenas noches quiere decir que peligra la investidura de

Voz 0194 38:54 Ximo Puig que por cierto mañana

Voz 0808 38:56 pues a esta hora todo está en el aire no hay pacto el argumento del programa del futuro Botánica dos estaba cerrado la discusión se centra en las consellerías en los despachos que pretende cada organización política doce consellerías que han sido pactadas pero la negociación encallada en las competencias que asumiría la futura Consellería de Vivienda que corren donde a Unidas Podemos Esquerra Unida pero Compromís se resiste a cederle competencias en cambio climático doce días después de comenzar la negociación ya doce horas apenas del debate de la votación de los grupos a la candidatura de Ximo Puig unidas Podem no garantiza esos votos de los ocho diputados para que Puig sea investido presidente mañana si no hay un acuerdo aunque su intención es seguir negociando hasta el final según fuentes cercanas a la formación Ximo Puig lo tiene claro el confirma que acudirá a la sesión de la mañana a hacer su propuesta de investidura tal y como tenía previsto

Voz 36 39:47 voy a las Cortes Valencianes que son es el parlamento que es donde reside la soberanía del pueblo valenciano a explicitar lo que es la propuesta

Voz 12 39:55 de investidura del presidente que a partir de ahí

Voz 37 39:58 pues lo que haga nada

Voz 36 40:01 otros que pues tiene toda su legitimidad

Voz 0808 40:04 y es que una vez que exponga su discurso que está previsto a partir de las diez de la mañana existe la posibilidad de que se produzca un receso de hasta veinticuatro horas que sería decidido por el presidente de Les Corts Enric Morera que es de Compromís para posponer el debate y la votación de los grupos a la candidatura es una posibilidad que a los socialistas les gustaría evitar a toda costa así

Voz 0194 40:25 que de momento pues veremos qué pasa mañana emoción Inma hasta mañana hasta mañana hasta luego la policía catalana conviene detenernos en este pasaje

Voz 1071 40:35 en rueda de prensa después de la reunión del Govern la habitual de cada martes en el Palau de la Generalitat comparece la portavoz Meritxell pudo habitualmente se hacen las preguntas en catalán luego se hacen preguntas en castellano hoy bordó se ha negado a contestar una pregunta en castellano porque antes no le han hecho la misma pregunta en catalán guías ha sacado de la manga que hay una norma que dice que si no sólo han preguntado antes en catalán no se lo pueden preguntar en castellano esa norma ni existe ni por supuesto nadie la aplicado pero la portavoz del Gobierno de Cataluña la justificado así

Voz 0911 41:09 en castellano yo quería decirle que ayer usted en una entrevista en el filial

Voz 0268 41:13 son aquí en la rueda de prensa no autorizan las preguntas han Castalla al que es Fat habitualmente que esta sala donde explica he Patitz

Voz 1071 41:21 en aquella ocasión que habitualmente es repetir lo que se ha preguntado en catalán ganaría

Voz 0268 41:26 Ska han autor preguntas han Castella así y mitin a esa pregunta tan cara

Voz 1071 41:31 claro el turno en castellano se limiten a aquello que se ha dicho en catalán en prime en catalán es la rata teman Casal quiere preguntar algo pues primero en catalán

Voz 0055 41:39 a preguntar lo paran transmitirá otra charla Alan Catalá perdone eh quería

Voz 38 41:45 puntualizar que las preguntas que se hacen en castellano no son una mera repetición también tenemos derecho a preguntar lo que consideremos sopor

Voz 3 41:51 a las normas a sala Segunda no las cunas le explicará en perdón

Voz 38 41:56 lo llevo bastante tiempo viniendo pregunto en la parte de castellano lo que considere oportuno porque estaba esperando hasta el final volver entonces preguntaré en el turno de castellano e insisto eh no venimos a repetir la parte en castellano Sima preguntar lo que consideremos oportuno en el idioma oportuno

Voz 0055 42:13 si le parece bien le quería preguntar por el resto una reflexión yo hemos rápida

Voz 1071 42:21 la prensa Iborra a acorta explicito usted explican que paralice en catalán es quién no recuerda ningún acuerdo al que se está refiriendo la portavoz porque efectivamente hemos sido muchos los que hemos pisado a lo largo de muchos años esa sala de prensa jamás hemos visto una cosa similar hay que decir que al final después de éste espectáculo que ha montado la portavoz ha respondido las preguntas que además lobos pregunta

Voz 0194 42:46 es un episodio especialmente grave porque

Voz 1071 42:48 bien Meritxell pudo es la portavoz de

Voz 0194 42:51 el Gobierno de Cataluña de todo toda Cataluña está utilización de las instituciones por parte de los independentistas que lo hemos visto en la Generalitat que lo hemos visto en el Parlament de Catalunya yo creo que estoy ha llegado a un límite insostenible es decir que la portavoz del Gobierno se inventa unas normas que no existen y todo para no responder a unas preguntas que se le hacen en castellano ni siquiera porque las preguntas sean más o menos difíciles simplemente porque se las hacen en castellano me parece especialmente grave lo quiero preguntaros porque la verdad que ella la portavoz del Gobierno venía ya de quedar en evidencia a cuenta de los negociaciones por la alcaldía de Barcelona que igual dejan Ernes Maragall sin opción

Voz 1071 43:31 la misma portavoz llamó a convocar una respuesta

Voz 0194 43:34 de país si es que eso se producía es decir sí

Voz 1071 43:36 al final los concejales que han decidido los ciudadanos que estén ahí pues elegían a Ada Colau en vez de Arnes Maragay una respuesta de país bueno el diputado republicano Gabriel Rufián contestó en Twitter y escribió este tipo de lenguaje sólo resta por muy mal que me parezca haber ha colado probablemente investida con los votos de un tipo que deportó a diez mil personas en Francia se refiere a Valls ella el cuanto representan también son parte del país que deben llama mucho la atención este tuit

Voz 0194 44:02 de Gabriel Rufián Monica Peinado Barcelona buenas noches

Voz 1600 44:05 qué tal buenas noches independentismo becada

Voz 0194 44:07 es más opciones de perder la alcaldía de Barcelona es eso lo que ha encendido está encendiendo los ánimos

Voz 1600 44:13 está claro que la posibilidad de que se les escape la alcaldía de Barcelona los ha puesto en guardia hasta el propio presidente de la Generalitat Quim Torra hablaba el martes pasado de responder con una operación de país a lo que consideran una operación de Estado para evitar un alcalde independentista en Barcelona pero además de esta cuestión Ernest Maragall de Esquerra Republicana fue muy duro también cuando dijo hace unos días que Ada Colau debía decidir en la semana en la que acaba el juicio del proceso si estaba con las víctimas o con los carceleros y otro de los elementos que han utilizado para presionar a los Comunes ha sido Manuel Valls insisten en que está claro que los votos de Valls no serán gratis sino una hipoteca con letra pequeña y hoy también lo decía Joaquim Forn de hechos per Cataluña en una entrevista en BTV

Voz 0194 44:57 ni en su comparecencia esta tarde Monica Maragall sea abierto a negociar incluso con el PSC para no perder la alcaldía si además de esta presión Maragall

Voz 1600 45:05 estado poniendo ofertas encima de la mesa para que Colau abandone su pretensión de ser alcaldesa hay pacte un gobierno a dos con Esquerra Republicana la semana pasada le ofreció repartirse el Gobierno al cincuenta por ciento Ike Colau ocupe un cargo de nueva creación con competencias de gestión pero también con representación institucional como Colau ha insistido en optar la alcaldía en intentar un tripartito con los republicanos y los socialistas Bolshói Maragai mantiene su oferta anterior y acepta además que el PSC se pueda sentar a la mesa pero parece un gesto sólo para contestar a contentar a Barcelona en común porque Maragall no tiene ninguna intención de pactar un gobierno donde éste el PSC lo decía Si estatal

Voz 1071 45:46 su objetivo es democrático

Voz 39 45:48 esto es de es de atención también al criterio de la de la fuerza con lo que pretendemos ponernos de acuerdo sirva sólo en común desde el punto de vista de que ya insiste en proponer una presencia una incorporación del grupo socialista de manera pues que venga la mesa ibérica hemos ese ese esa posibilidad hasta qué punto tiene sentido no estamos convencidos de que no lo tiene esta

Voz 1600 46:10 mañana en Ser Cataluña Maragall decía que no puede estar en un gobierno con los socialistas a las puertas de la sentencia del juicio sobre el proceso y el líder del PSC Jaume Collboni le ha respondido que eso es

Voz 1971 46:21 subordinar Barcelona al proceso y así están

Voz 1600 46:23 las cosas se tendrán que aclarar como muy tarde pues este sábado

Voz 0194 46:27 pues a que quedan poquitos días Mónica gracias

Voz 1600 46:29 buenas noches eh hacemos sobre la pausa

Voz 4 46:32 Rompoi a la vuelta hablamos un poquito de todo esto que está pasando en Cataluña veinticinco equivocarme creer que el mejor seguro es el más caro

Voz 9 46:41 Duarte traer tela mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo pero por menos dinero

Voz 35 46:46 de la mutua con cualquiera de tu seguros te bajando su precio sea cual sea llamar

Voz 9 46:50 nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua consulta condiciones en mutuo apuntó es Karanka

Voz 18 47:00 ante lo que necesita es tranquilidad escucha el silencio ahora acerca tu cara haga Claudio acerca Tu mejilla al altavoz de la radio ya te la mejilla en el altavoz de la radio lo estás haciendo

Voz 2 47:13 pues mira mira

Voz 1660 47:16 nada más que queríamos darte un beso

Voz 23 47:18 la mesilla

Voz 22 47:20 cabe te vamos a mimar siempre

Voz 16 47:24 acabo en altavoz de la Italia es una idea que el acto indisociables guapa

Voz 40 47:34 verano verano significa aguantar pase lo que pase bajo el sol abrasador para presumir de moreno cuando vuelva de vacaciones significa soportar todo este chunda chunda de esas canciones que te machacan la cabeza Tenzing el verano tiene sus peros aún así él verá

Voz 41 47:47 no me encanta todo guiri que llegue el verano aunque sólo sea por el extra de verano de la ONCE el quince de agosto veinte billones de euros entre ellos de cien mil euros porque el extra de verano de la ONCE ya está a la venta