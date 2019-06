Hora 25 (11/06/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0055 00:00 mucho de la vía unilateral cuando se habla del proceso bueno posee hoy ha hablado de intervención unilateral de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hoy también hemos escuchado al abogado de Jordi Turull de Josep Rull de Jordi Sanchez que es el abogado Jordi Pina que se ha centrado sobre todo en en combatir esas acusaciones de rebelión por la parte de la violencia ha asegurado que en las calles de Cataluña no hubo violencia no hubo desde luego una violencia organizada pero tampoco hubo una violencia una violencia explícita contra la policía la Guardia Civil que hubo en todo caso situaciones situaciones reactivas ha puesto especialmente pasional a la hora de dar

Voz 0810 00:34 es lo que han visto los vídeos y compararlo con la acusación de la Fiscalía un lanzamiento de una valla tres piedras que caen sobre el estanco y algún discapacitado que lanza algunas patadas contra unas personas que están en el suelo esa es la violencia necesaria para doblegar al Estado

Voz 1 00:51 también lo por amor de Dios

Voz 0055 00:52 dicho muchísimas veces y luego también hemos visto algo que no ha recordado mucho al juicio que se celebró que hace dos años por el nueve N entonces porque muchos abogados han dicho que aquello fue por desobediencia y hoy estamos aquí por por rebelión hoy también estaba hay frases Sons pues OMS determinó que el juicio le dijo al Tribunal Supremo la sentencia que dicte marcará el futuro de las relaciones entre España entre Cataluña y el resto de y el resto de España bueno pues hoy el abogado de Oriol Junqueras it the ice Raül Romeva del DNI de Le ha pedido al Tribunal una sentencia absolutoria pero sobre todo una sentencia absolutoria que devuelva la pelota de este problema de esta circunstancia al tejado de la política

Voz 1622 01:30 tenemos oportunidad porque la política no va a desaparecer y lo tenemos que devolver la pelota la política es una cosa interesante que puede hacer la sentencia

Voz 0055 01:37 porque también hemos podido escuchar antes al abogado de conseller de Justicia que sobre todo ha combatido a las acusaciones de malversación pero eso sí intentando contradecir frontalmente lo que dijeron las peritos de Hacienda

Voz 0706 01:49 de la semana pasada quedó uno de los argumentos con

Voz 1071 01:52 es que el fiscal Fidel Cadena defendió que sí hubo rebelión el alegaba que negar que hubiese violencia el uno de octubre sería tanto como decir que en el 23F sólo hubo violencia en un pasaje cuando los guardias zarandean al general Gutiérrez Mellado esto fue lo que dijo cadena estos respondido hoy el abogado de Four Melero

Voz 2 02:10 hubiera pasado por ejemplo que el 23F se discutirá su tipicidad porque el ejercicio de toda violencia como se dice por la doctrina de una manera generalizada pues afecta a la intimidación ya que la existencia de la violencia física pues queda limitada a esas zancadillas au ese zarandeo al teniente general Gutiérrez Mellado que padece

Voz 3 02:30 era la defensa del señor Tejero en el juicio ante el Tribunal Supremo les dio la respuesta que se le tenía que dar efectivamente señor mío usted era incruento usted no mató a nadie pero tenía usted divisiones de tanques y doscientos hombres armados con ametralladoras en el Congreso

Voz 4 02:47 a su capacidad parado

Voz 3 02:49 legar el Estado a través de la violencia era notable era ésa la que integra el tipo de rebelión

Voz 1071 02:57 la Pozas que ha destacado Melero mira su frase final incluía esta cita esta referencia a Amanece que no es poco

Voz 5 03:04 Buster señorías lo lamento mucho pero por cuestión generacional deben conocer una película que se llamaba Amanece que no es poco filmada en tres hermosos pueblos de la provincia de Albacete en la quería un guardia civil el catalán Sazatornil eh que decía que el mayor problema de orden público que se podría producir en aquel pueblo era criticar a William Faulkner porque allí eran todos fanáticos de luz de agosto pues eso espero que reconstruir una España en la que solamente Nos discuta ambos por William Faulkner muchísima gracia

Voz 0194 03:30 muchas de estas han destacado hoy la la intervención de de Melero mañana Pozas el juicio quedará visto para sentencia después de cuantos días y de cuantos testimonio

Voz 0055 03:37 los pues después de cincuenta y dos sesiones después de más de cuatrocientos veinte testimonios también de escuchar a los doce acusados de una veintena de peritos dieciocho semanas que me ha me han hecho como una como una vida diré una diré una cosa de de Xavier Melero que es una excelente abogado y hoy ha sacado una cita de una película que a mi me gusta ya pero le hemos pillado porque ha pronunciado demasiado bien lo de William Faulkner cuando en la película dicen claramente Willian Fuller se dice en la UE

Voz 0194 04:05 Tino Costa puedas la Fiscalía se opone a que Junquera pueda ser eurodiputado pero sí que permite a Joaquim Forn tomar posesión como concejal en el Ayuntamiento de Barcelona porque esta diferencia

Voz 0055 04:15 es una situación Ángels que lleva ya varios días dando varios días varias semanas dando vueltas en la en la cabeza de los magistrados del Tribunal Supremo porque es un auténtico problema en el caso de forma pues entienden que es la misma situación que que estuvieron los que fueron a tomar posesión como como en el Congreso y en el Senado hace apenas unas semanas va tomó posesión vuelve la Fiscalía incluso entiendes que qué como base suspendido igual que lo fueron los diputados y los senadores pues que no constituyen ningún tipo de problema en este caso van a ser dos días en vez de uno la diferencia con con Oriol Junqueras hace unas semanas aquí en Hora Veinticinco hablábamos de que era un asunto un poquito más complejo que había una serie de que por ejemplo en Europa se protege mucho más la inviolabilidad de los diputados bueno pues la Fiscalía ha dicho que no le de permitir hay que esperar a ver qué dice el Supremo pero porque entienden que una vez prometa la Constitución con la fórmula que sea delante de la Junta Electoral Central el próximo diecisiete Si lo permiten ya podrá ser protegido por una serie de prerrogativas de de de la Cámara europea del Parlamento Europeo y eso por ejemplo teme la Fiscalía podría llevar a paralizar el juicio si pilla todavía mientras hasta el juicio en marcha o incluso paralizar la sentencia ahí dice la Fiscalía que eso sería una injerencia política por parte de un organismo europeo inadmisible en la en la justicia española vamos a ver qué es lo que hacen pero esto es un asunto que está preocupando bastante en el en el Tribunal Supremo la respuesta que pondrán

Voz 0706 05:32 esto Pozas hasta mañana que esto se acababa hasta mañana te quiero contarles todavía una historia que tiene que ver con los datos con nuestra privacidad y con el fútbol la Agencia de Protección de Datos ha sancionada la liga de fútbol porque utilizaba su aplicación seleccionan los teléfonos móviles para según esta agencia escuchar a los usuarios comprobar si estaban viendo los partidos de fútbol pirateado la señal carros Sevilla buenas noches

Voz 1622 05:57 tal buenas noches qué es lo que hacía la Liga según Protección de Datos pues según la agencia para saber si los usuarios estaban viendo el fútbol en una emisión pirata en un bar la aplicación activaba el micrófono de sus móviles el sistema grababa el sonido ambiente del lugar en el que estuviera elaborado lo convertía un código binario compraba comparaba este código con el código corresponde gente al sonido de la retransmisión del partido en televisión esto lo hacía según la agencia sin que se avisara al uso al usuario de que se le podía estar grabando en cualquier momento la multa que esa conocido hoy es de doscientos cincuenta mil euros y es el fruto de una investigación que comenzó hace justo un año en Twitter un grupo de abogados especialistas en protección de datos recibió la denuncia de un cliente de utilizaba está aplicación y que vio como en la letra pequeña le pedían autorización para activar el micrófono de su teléfono bajo el pretexto de proteger su equipo del fraude contaron la denunciante redes sociales se levantó la polémica la Liga respondió con un comunicado que aumentó todavía más la polémica y la Agencia de Protección de Datos empezó a investigar de oficio en una decisión que según nos cuentan los especialistas Angels mil es muy poco frecuente

Voz 0194 06:57 en la Liga anuncia ya caros que va a impugnar no está sanción

Voz 1622 07:00 si la Liga impugna porque dice que no han cometido ninguna infracción hemos hablado con fuentes de la organización que preside Javier Tebas y fundamentalmente no han dado tres argumentos que la verdad nos generan otras tantas dudas Nos dicen que los controles fueron anónimos y aleatorios cuando según su misma explicación se barrieron cincuenta mil terminales se utilizó la geolocalización para buscar el fraude en bares sospechosos segundo argumentó el sistema no graba las conversaciones pero es capaz de detectar el sonido de la televisión de un bar lejos de donde se está produciendo la conversación por último en la Liga nos dicen que han sido siempre transparentes cuando han enterrado las autorizaciones la solicitud de autorizaciones para activar el micrófono en una larga lista de cláusulas y de letra pequeña precisamente la falta de transparencia Ángels es la principal irregularidad que la jurista con la que hemos hablado cree que podría haber cometido la Liga

Voz 0706 07:47 gracias Carlos buenas noches rodamos a este rebote ya jurista delegada de protección de datos en el sector público muy buenas noches qué tal y como les llega a ustedes este caso

Voz 6 07:58 bueno e hace un año estaba en despacho privado bueno pues un cliente más manda un baja simplemente y metió Montano Yeste esto es legal exponemos a ver en la abdicación invocó a estudiarla haremos dos avisos legales y bueno pues que detectamos pues cierta bueno pues ciertas irregularidades sobre todo a nivel de transparencia al en un principio cuando nosotros ágapes esto lo hicimos el experto que voy a que es un poco de una comisión de expertos en protección de datos se lo que hacemos y eso poco por velar un poco curiosa por la protección de datos no entonces a partir de ahí vemos que que precisamente una de las cosas que ponía cuando estudiaba sin consentimiento y sin Quezada por proteger tu equipo no ya sí que aparecía la partir de que bueno pues que realmente pueden habilitar tu micrófono estoy gravita el GPS pues eso para evitar fraudes en en los establecimientos oportunas que no habían pagado por sus propios hechos trágicamente a partir de ahí lo notifica vamos en lo público sin Twitter y bueno pues ahí salió el tema que a a partir de ahí los usuarios pues indignaron posteriormente en sí que es cierto que la Liga es publicó un comunicado ha pasado esto comunicado algo con lo que la comunidad otro compañero y a partir de ahí pues se pues seas no entonces ese qué ocurre que la agencia en ese momento pues que yo había en el el inicial

Voz 7 09:25 pero exige una investigación

Voz 6 09:28 que resultan justo un año después porque fue en diez de de junio del año pasado en publicar esta esta canción es lo que ha pasado

Voz 0194 09:36 y cuando me dice es un cliente me manda no sé si un pantallas me dice estos legal esto de letra pequeña entiendo que que que si tú vas dando lo que ya todos es cuando al final bueno empieza el funcionamiento y te detectan dónde estás

Voz 6 09:51 claro el lo que hacía era básicamente

Voz 8 09:55 en habilitar haga a la Liga

Voz 6 09:58 a que en el momento en que ellos también tengo alguna en el momento en que están los partidos de fútbol retransmitiendo se podía habilitar esos esos micrófonos que insisto posicionamiento para saber justo que que qué establecimiento esto todo presuntamente claro que que establecimiento en particular no había pagado dos derechos para poder luego posteriormente que bueno pues denuncia denunciarlo hecho ha salido una noticia una noticia hace unos meses que precisamente habíamos cuatro amigo estuvo piratería de fútbol

Voz 0706 10:37 se habla de cincuenta mil teléfonos que es escuchar oportuno alguna manera es una cifra creíble o podemos podemos pensar que hay muchos más

Voz 6 10:47 a ver yo eso lo desconozco yo desconozco no puedo decirte si son más o menos lo que sí que está claro es que bueno pues se abren nosotros tenemos en los ciudadanos tenemos un problema y es que no debíamos las los avisos que están estamos acostumbrados a que a que cuando bueno pues cuando estábamos una aplicación generalmente gratuita con llegamos a todo que sí hemos voy a mí de lo que estamos lo que estamos habilitando a esa a esa organización que está detrás de esta manera pues claro yo yo desconozco son cincuenta Mido no no que es la que el problema es que no hemos podido acceder a la resolución entonces tampoco podemos saber que estamos un poco y en función de lo que han publicado los medios porque no te podría decir específicamente qué es lo que decías tú esto nos puede pasar muchas

Voz 0706 11:35 otras aplicaciones no Esther

Voz 6 11:37 están sobre todo las gratuitas no tampoco cuitas tú tener en cuenta que conforme está evolucionando insiste en la sociedad de la información nos estamos encontrando con que las aplicaciones en fin que el cabo lo que hacen es tratar nuestros datos esta datos al fin y al cabo es lo que son activos económicos cuanto más sepamos de las personas mucho mejor el problema todo esto es que no somos conscientes que hay que decir tiros ciudadanos todavía no estamos en el punto ha avanzado como para conocer que cuando estamos dando el consentimiento en estas aplicaciones pueden tratar de nuestra dura con lo cual estamos desprotegidos además no porque claro ten en cuenta que sí si estamos cansados de Gillette me al final llegamos a todo que sí

Voz 0706 12:21 claro claro confiamos

Voz 6 12:24 ciegamente en la en el tercero que está captando todas

Voz 0194 12:27 incluso en esta aplicación estamos hablando de que al final la información obtenida a través de la aplicación ha servido les ha servido a ellos para saber qué bares establecimientos están pirateado la señal

Voz 0706 12:37 pero tampoco estamos seguros de que no ha no pueden hacer uso de lo de de lo que escuchan y de lo que detectan para otras cosas

Voz 6 12:45 haber habido investigación por parte de la Agencia entiendo que han tenido que tener una una inspección entiendo han tenido que acredita os que tampoco sé muy bien hasta qué punto han llegado pero entiendo que han tenido que acreditar las cosas para para llegar a esta resolución

Voz 0706 13:03 pues muchísimas gracias Esther Botella jurista de datos en el sector público muchísimas gracias por las explicaciones muy buenas noches

Voz 0194 13:13 van bueno la noticia es impactante es decir tú te bajas la aplicación de la liga te vas a ver el fútbol a un bar le das a aceptar aceptar aceptar que hacemos todos habitualmente cuando nos bajamos aplicaciones resulta que están escuchando

Voz 9 13:27 dónde estás que se no sabemos y solamente escuchen la Caballero

Voz 0194 13:34 no sirve para detectar cuáles son las señales piratas de los establecimientos vete tú a saber para que utilizan esa

Voz 10 13:39 admite mí el momento tampoco te en tiempo anteriores solo en el momento del partido de fútbol o te están escuchando después de aparte claro

Voz 9 13:46 yo sólo sé que la gente importante cuando tiene una reunión deja fuera los móviles de la habitación donde se reúnen sea que todo lo que se puede hacer a través de los móviles es verdaderamente espectacular osea que que una

Voz 1 13:59 dos sea o quitamos la crisis de la pila no la batería

Voz 10 14:05 o bien bien lo dejamos fuera incluso ha pagado incluso cuando vas a ver un partido de fútbol ahora vas a ver

Voz 9 14:11 yo de fútbol y no sabes ya es realmente Si quieren detectado exactamente en qué bar estas viendo ese partido de fútbol plano porque lo primero que hay que hacer es quitar el micrófono

Voz 10 14:22 quitarle la posibilidad en todas las aplicaciones que te Bages eso como siempre enardecida Secure claro entras en las aplicaciones micrófono hubiera

Voz 0194 14:32 toda porque lo contaba ella que te te te pide que des la autorización expresa es verdad que todos los no lo decías ver medio que todos lo hacemos que cuando es verdad que te sale tanta letra pequeña que le vas dando aceptar a todos al final no sabes a que éstas

Voz 11 14:45 no debe sancionar el micro pero no tiene porque qué sorprendente usted hace muchos años sabemos que lo que quieren saber se pueden enterar de en qué lugar estamos solamente porque tengamos el teléfono encendido sin ninguna aplicación os hacemos seguimiento ya hemos visto en en cuestiones suelen procedimientos penales canta los polígono nota una nota estaba tal sitio dar hora y le puede decir que nuestra intimidad a través de los periódicos como el de la realeza es comodísimo pero claro

Voz 0706 15:14 a la intimidad de de las nueve que esto sería privacidad no sé si es intimidados o pero del sé que ahora no están escuchando y no sólo los oyentes si así tenemos más oye

Voz 10 15:24 de verdad que al menos estamos aquí tres debe estamos debemos dejar constancia

Voz 9 15:31 claro yo creo que es que la la la novedad eso segundito eh la la novedad no es que digamos que no hace falta que tú digas qué es lo que quiere eso qué es lo que prefiere eso cuáles son tus gustos para que alguien lo sepa claro claro antes tenías que decir ahora ya te lo pueden saber sin que tú realmente es con el consentimiento a nadie que te hayas ex ni te has manifestado dirigió conoce mejor de lo que tú declara conclusión y también el mejor

Voz 0194 15:58 una cosa de la crónica internacional que nos vamos a ir a Brasil donde un escándalo ocupa

Voz 0706 16:02 dadas desde hace unos días centrar las conversaciones entre un exjuez exjuez que encarceló a Lula

Voz 0055 16:07 ahora es ministro de Justicia en el Gobierno de Bolsonaro

Voz 0706 16:10 de los fiscales que investigaban al ex presidente del país Francho Barón corresponsal buenas noches hola ya estoy muy bien tanto los fiscales como el ministro al que Bolsonaro ya sabido defender dudan no de los mensajes que se han publicado dicen que se han manipulado hombre el tenor de esos mensajes es según desde

Voz 12 16:29 el Angulo que se mire bastante fuerte y evidentemente la primera línea de defensa tanto por parte del juez Sergio Moro como sabéis y recordaréis es una auténtica personalidad aquí en Brasil no por todo lo que implicó durante la operación y la cantidad de gente a la que condenó por corrupción bueno pues la línea de defensa tanto suya como de los fiscales a los que ahora mismo pues están en tela de juicio contó esta historia es que esos mensajes ha sido en parte manipulados por parte de este medio digital que se llama de Inter y que otros han sido sacados de contexto de tal manera que lo que se da a entender en la publicación no tiene nada que ver con lo que fue la realidad más de una segunda línea de defensa también dicen que no estos mensajes al ser obtenidos a través de medios delictivo es decir ha sido un hacker anónimo el que filtra este material a este medio de comunicación pues que quedarían completamente en validados como pruebas a efectos de cualquier tipo

Voz 0194 17:29 este proceso judicial no podría caber esto Francho con la liberación de Lula porque hay juristas que dicen que el comportamiento de los fiscales y el juez si fuese no sería no sería ilegal

Voz 12 17:40 bueno eso es lo que pretende justamente la defensa de Lula en este momento no subirse al carro de esta noticia para de alguna forma confirmar que el juicio que el proceso al que fue sometido el ex presidente fue completamente imparcial estuvo totalmente politizado y que por lo tanto es las sentencias nula no y vamos a ver porque ahora mismo aquí el mundo jurídico e incluso yendo igual las opiniones de magistrados del Tribunal Supremo de Brasil hay una división de opiniones tremenda quizás la mayoría se inclina más a decir que es realmente no ha habido ningún tipo de comportamiento ilegal por parte del juez Sergio Moro y que quizás aquí lo que ha habido pues ha sido un una actitud quizás éticas ante reprobable au o o quizás de un tenor político no que podría dar pie a una cierta controversia pero siempre siempre dentro del plano político no tanto

Voz 10 18:34 luego legal la opinión pública mucho debate

Voz 12 18:37 hombre desde ayer imagínate sido gasolina puras sobre todo para la oposición del Gobierno Bolsonaro no toda esa gente que lleva empujando que estaba en contra de la ley de ningún ingreso en prisión de Lula que posteriormente se tiró las calle para intentar forzar su liberación a través de a varios apelaciones varios recursos de su defensa presentó ante varias instancias judiciales en Lula hoy todavía sigue en la cárcel y evidentemente Ésta es la principal palanca que ahora usan sus abogados para forzar como sea su puesta en libertad

Voz 0706 19:10 Francho seguiremos el caso muchísimas gracias hasta luego buenas noches

Voz 0194 19:16 verdad que no es ni blanco ni negro que hay mucho matiz en todo esto pero sí es verdad como decía como decía Francho que esto tiene a la opinión pública

Voz 11 19:24 era levantada y con mucho debate

Voz 0194 19:26 en Brasil contábamos en un momento de este programa cómo había sido la constitución de la Asamblea murciana y hemos pensado que hoy hasta ahora podíamos saludar a José Alberto padre que es director de La Opinión de Murcia muy buenas noches

Voz 0706 19:40 muy bien para ver cómo cómo va la portaba mañana del periódico

Voz 13 19:45 en ser la aportado nosotros abrimos con el margen de la recién constituida la Asamblea dio un titular que decirle en la Asamblea escenifica el próximo Gobierno

Voz 0706 19:56 es es el preludio de lo que va a pasar

Voz 13 19:59 efectivamente el pacto se ha visto hoy ha sido un ensayo de lo que veremos en los próximos días en el pacto a tres bandas entre el Partido Popular si Ciudadanos un pacto que la verdad en como se ha certificado hoy ha sido un poco casi pueril es decir no apoyos explícitos basándonos en atenciones los de Ciudadanos han apoyado para el PP el PP ha podido donde ciudadanos pero ciudadano a la hora de votar al de cosas tenía íbamos a la hora de votar a Ciudadanos se abstenía

Voz 0706 20:33 lo mismo que ha pasado prácticamente

Voz 11 20:34 eso que basado en la Asamblea en la Asamblea de Madrid y alguna otra información Jose

Voz 13 20:38 sí pues efectivamente aquí da la impresión de que ese los pactos no se están viendo en Murcia de hecho cuando aquí sabemos que el Partido Socialista junto con Ciudadanos absolutas en necesidad de me pacto con Vox ni con Podemos que podía Angelina roja estar detrás Ciudadanos de hecho eso se apoyó porque son veinticuatro años del gobierno popular en la Región de Murcia viuda cierta esperanza de regeneración de cambio de gobierno sí eso esos había podido también en un discurso muy repetido de las propias filas de ciudadanos que la que íbamos a acabar con veinticuatro años de gobierno del Partido Popular entonces ha sorprendido una premisa que cambia

Voz 0706 21:22 pues José Alberto Pardo director de La Opinión de Murcia muchísimas gracias a vosotros nunca

Voz 0194 21:28 veinticuatro años de gobierno del Partido Popular que eso hubiera podido revertir con un pacto entre PSOE y Ciudadanos sobre todo si Ciudadanos lo que tú eres la regeneración y el cambio como decía hoy mismo Inés Arrimadas pero como nos decía el director de La Opinión de Murcia lo que ha pasado hoy con la constitución de la Mesa de la Asamblea es el preludio de lo que va a pasar en el Gobierno murciano Sastre Cuaderno de frases

Voz 1071 21:49 tras ese y noticias que no deberían olvidarse no siete personas entre ellas dos niñas han muerto cuando el bote en el que intentaban llegar a la isla griega de Lesbos ha naufragado las autoridades han rescatado a otras cincuenta y siete personas el Hospital de la Vall d'Hebron en Barcelona ha probado con éxito por vez primera en enfermos un nuevo fármaco contra el cáncer que potenció el sistema inmunitario y frena la metástasis este medicamento bloquea una proteína que favorece el desarrollo de buena parte de los tumores en el páncreas en el cerebro Juan Seoane jefe de proyecto y estas son sus frases pues elimina el bloqueo del sistema que suene la alarma que llama a las células T a la policía llega la policía y al ladrón sería eliminar a las células tumorales cerca la tierra un asteroide un sería el nueve de septiembre cuarenta metros de diámetro mide la piedra hay una posibilidad entre siete mil de quede en la tierra las opciones de que nos toque el Gordo son una entre cien mil frases de Telmo Fernández director del Planetario de Madrid que estaba esta tarde la venta

Voz 14 22:49 bueno la verdad es que son pocas no yo no apostaría que ha que hecho que estará que hecho que ves tampoco ganaría mucho de pasada

Voz 10 23:00 a que me puede tocar el gordo y tengo menos posibilidades cómo no voy a pensar que me señor que sabe que estemos tranquilos nos queda Ramoneda

Voz 15 23:11 en el dietario

Voz 16 23:17 hoy podemos están dispuestos a gobernar juntos y es necesario inventar un nuevo tipo de gobierno para hacerlo posible el gusto Pedro Sánchez por endulzar la realidad Basi de eufemismos ha dado un nuevo invento Gobierno de cooperación que es la propuesta con la que ha envuelto su acuerdo de negociación con Pablo Iglesias el diccionario de la Real Academia dados excepción eso va palabra copera la primera es obrar conjuntamente con otro u otros para la consecución de un fin común y no entiendo que den lugar a un concepto de gobierno distinto del de coalición la segunda sobrar favorablemente a los intereses son propósitos de alguien de modo que el diccionario unos dice que en este Gobierno una parte se sacrifique haría por la otra cuál ojo con las ocurrencias verbales porque tienen trampa cuatro meses de juicio porque el proceso catalán apenas afecta a las posiciones de cada parte la Fiscalía sigue en sus trece defendiendo ahora rebelión sin armas y sin rebeldes la defensa sólo ha concedido el delito de desobediencia que ciertamente parece difícil de rebatir ahora ya todo queda en manos del Tribunal del dependerá en buena parte del tiempo que tarde el conflicto en volver a la política de donde nunca debía haber salido dice el Gobierno de la Generalitat a través de la consellera pudo que la probable elección de Ada Colau como alcaldesa de Barcelona con los votos de PSC del grupo de bailes es una operación de Estado ya nos contó porque es la afición dos humanos las teorías conspiratorias preferimos que en el centro el laberinto esté alguien al que poder culpar de nuestras desdichas aunque sea el Minotauro and desde encontrarlos vacío donde están las contrapartidas de la operación de momento lo que sabemos es que los comunes han pactado con Esquerra para quitarle el PSC las alcaldías de Tarragona y Lérida mal negocio socialista es más que Esquerra quiere tumbar el previsible pacto comunes PSC en Barcelona sólo tiene que ofrecer a Colau la alcaldía en un gobierno conjunto y cometer de Junts per Cataluña para que aporte el voto que faltaría para que fuera elegida alcaldesa

