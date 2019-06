Hora 25 (12/06/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0246 00:00 hay hitos en la historia que cuando se producen están ya algo desgastados el final del juicio por el uno de octubre es uno de ellos llegamos hasta aquí con la atención exhausta son las ocho las siete en Canarias

Voz 2 00:15 ah sí

Voz 3 00:24 la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 00:34 hola buenas tardes se sienten presos políticos e inocentes así que las últimas palabras de los procesados en el juicio por el uno de octubre han sido una mezcla de alegato y discurso

Voz 4 00:43 creo sinceramente que lo mejor para todos para Cataluña para España para Europa para todos sería devolver la cuestión al terreno de la política de la buena política

Voz 5 00:52 por parte las acusaciones sea buscado escarmentar castigar

Voz 0194 00:56 una ideología uno a uno como han hecho Oriol Junqueras Raül Romeva los doce procesados han usado su último turno de palabra ya han anunciado la persecución han denunciado la persecución a la que se sienten que se les ha sometido a ellos y a su ideología alguien

Voz 6 01:09 se cree que alguna sentencia va hacer que los catalanes dejen de luchar por su derecho a la autodeterminación pero estoy convencido que no

Voz 5 01:16 que estoy siendo enfocada por mi trayectoria política por ser quién soy no por misa los no por mí

Voz 0194 01:24 el juicio ha quedado ya visto para sentencia que llegará dentro de unos meses antes el Tribunal va a tener que decidir si en el caso de Junqueras eurodiputado les sirve el argumento que le permitió Junqueras diputado recoger su acta en el Congreso la Fiscalía se opone por las consecuencias que podría tener sobre el juicio P

Voz 6 01:40 la Abogacía defiende que Junqueras pueda

Voz 0194 01:42 por su cargo retomaremos el pulso las múltiples negociaciones abiertas en toda España para formar gobiernos el PSOE por ejemplo sigue escuchando a los grupos con representación parlamentaria los socialistas hoy no descartan nada allí en ese nada está desde un gobierno con Podemos a los votos del independentismo José Luis Ábalos es el número tres del PSOE

Voz 2 02:00 incluido todos los diputados los trescientos cincuenta diputados que no merecen de la misma consideración y cuenten exactamente lo mismo con trescientos cincuenta diputados con los que tenemos que contra esa es a lo que eh nos aboca la realidad lo que nos aboca a los números

Voz 0194 02:22 y entre aplausos han celebrado esta tarde la firma en Alicante del Pacto del Botánico dos PSOE Compromís y Podemos formarán un Gobierno de

Voz 1715 02:29 coalición en esa comunidad Pedro Blanco lo formarán después de que mañana Ximo Puig elegido presidente en la segunda jornada del debate de investidura iremos en Hora Veinticinco Sevilla al Parlamento andaluz debate las enmiendas a la totalidad de los presupuestos del Gobierno PP Ciudadanos incluida la enmienda de Vox ha decidido mantener hasta el final su aparente pulso escucharemos las grabaciones del caso O H el ex directivos de la empresa que charlan y que cuentan la forma a que conseguían dinero negro con la que pagaban los sobornos como los que supuestamente recibió un alto funcionario que también fue alto cargo del Ministerio de Fomento al que según esta conversación que vamos a escuchar habían pagado ya cuatrocientos cincuenta mil euros de comisiones ilegales ya le hemos anticipado cuatrocientos cincuenta mil euros porque se va a comprar la casa se dice en esta conversación recordaremos las principales conclusiones del informe plurianual de Cáritas una referencia en el análisis de la realidad social de este país el dieciocho por ciento de la población vive en condiciones de exclusión pobreza se reduce pero recuperamos la normalidad en peores condiciones que las que teníamos antes de la crisis y a las ocho y media de P

Voz 0194 03:35 Artes en Hora Veinticinco que esos Gallego buenas tardes buenas tardes

Voz 0919 03:37 la selección femenina de fútbol ha perdido por uno cero ante Alemania en el segundo partido del Mundial de Francia ahora Alemania encabeza el grupo con seis puntos España se queda con las españolas se jugarán su clasificación el próximo lunes ante la selección de China hoy comienza el play off de ascenso a la Primera División se juega la ida de la semifinal entre el Deportivo de la Coruña el Málaga partido que se disputa a las nueve de la noche y en polideportivo Chris Froome uno de los mejores ciclistas del mundo ha sufrido una caída en la Dauphiné Libéré sufre múltiples facturas hice descarta que pueda participar en el próximo Tour de Francia

Voz 0978 04:12 el tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes en mañana de nuevo el sol va a lucir la mayor parte de horas en el conjunto del país con temperaturas un poco más altas tanto las mínimas como las máximas pero sin grandes cambios tenemos más nubes cerca del Mediterráneo con algunas lluvias débiles especialmente en Andalucía también en la Comunidad Valenciana Murcia Baleares pero sin grandes cantidades de agua también durante la tarde las nubes se comparecerán en el Cantábrico pero igualmente poco activas y mucho sol como decíamos en el conjunto del país un poco de frío a primeras horas de la mañana pero menos que hoy durante la tarde máximas en la mayor parte del país de veinticuatro veintiocho grados superando los treinta en el Guadalquivir también el Valle de él

Voz 1715 04:50 lo empieza hora25 Pedro antes de cerrar la portada las escenas que se han vivido hoy en Aranjuez en la Comunidad de Madrid ante los juzgados a los que llegaba para prestar declaración Juanín el supuesto autor del asesinato de dos mujeres de dos cuñadas

Voz 7 05:13 las familias de los dos mujeres asesinadas han esperado su llegada uno de los viudos ha intentado incluso saltarse con su coche el cordón policial el juez ha decretado prisión para el presunto asesino

Voz 2 05:32 movimiento de del seísmo por la mañana siento en la

Voz 8 05:36 por Línea Directa ese supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones

Voz 9 05:45 el INE directa punto com compañía Bankinter

Voz 10 05:48 quiero medir pastillas de freno en Óscar apuntó es pero cómo voy a encontrar las referencias correctas muy sencillo indiquen la matrícula de tu vehículo quién cuenta las pizzas correctas entre nuestras seiscientas mil referencias no me lo pienso más

Voz 9 06:00 en este momento gastos de envío gratuitos dos condiciones en la UEFA hongos caro punto es el especialista en recambios de coche online

Voz 3 06:10 o una veinticinco

Voz 6 06:15 Pedro Blanco Umtiti seis minutos

Voz 1715 06:17 siete y seis minutos en Canarias guarden en la memoria este sonido que es de esos que forman parte de la historia de este país

Voz 2 06:23 muchísimas gracias a todos visto para sentencia

Voz 1715 06:27 abandone la sala por favor a sí ha acabado hoy lo que empezó de esta manera

Voz 0055 06:32 muy buenos días a todos vamos a iniciar las sesiones del juicio oral correspondientes a la causa especial número

Voz 1715 06:39 veinte novecientos ha finalizado el juicio por el referéndum del uno de octubre han sido A52 sesiones han sido cuatro meses han sido más de cuatrocientos testigos los que han pasado por el Tribunal Supremo lo que empezó teñido de política terminado empapado de política las últimas palabras de los los cesados han sido lo decía antes Ángels más discursos que alegatos anda por otra parte que nos deba sorprender después de haber visto cómo ha evolucionado este juicio vamos a resumir lo que se ha dicho hoy en los turnos de última palabra Alberto Pozas buenas tardes

Voz 0055 07:11 buenas tardes Pedro han desarrollado con sus propias palabras los argumentos con los que llevan defendiéndose casi dos años que este es un juicio político han dicho la mayoría que están en el banquillo por sus ideas y que ellos en ningún momento han cometido un delito que el referéndum era legal que no hubo violencia en Cataluña y que volverían a hacerlo todos se han dirigido directamente a los jueces para lamentar que la justicia tenga que solucionar un conflicto político Jordi Sanchez Jordi cursar

Voz 1552 07:34 ustedes tienen una responsabilidad que es no agravar la crisis política y es es una responsabilidad que no es menor no me gustaría estar en su piel es un conflicto político y que yo sí que lo creo

Voz 6 07:45 la mente que que esto es un juicio político

Voz 0055 07:48 un mensaje muy similar al que lanzaban también por ejemplo Oriol Junqueras o

Voz 1715 07:52 el Romeva ha habido espacio para la autocrítica muchos

Voz 0055 07:54 nacido que tanto ellos como el Ejecutivo central cometieron errores durante la crisis de dos mil diecisiete Santi Vila el hombre que negoció con el Ejecutivo Rajoy ha explicado que no buscaron la vía unilateral y que hicieron todo lo que

Voz 0194 08:04 pudieron que cometeríamos un error de presos

Voz 11 08:07 sentís Moccia pelota pasada si cuando vemos el despropósito en lo que caímos ahora dijéramos No es que desde el primer día supieron dónde querían llegar pues para saber dónde queríamos llegar quemado hicimos

Voz 0055 08:19 muchos han leído sus palabras Pedro otros han improvisado otros se esforzaban por no llorar acusados abogados y familiares en el final de lo que todos los presentes en la sala no han dudado en definir a lo largo de estos últimos cuatro meses como el juicio con más relevancia política y social algunos lo definen como juicio político otros han dicho explícitamente que no lo es de las últimas décadas

Voz 1715 08:36 bueno ahora toca esperar Alberto cuánto tiempo hay que esperar y que va a ocurrir a partir de ahora con los presos con los procesados mientras el tribunal delibera ir redacta la SER

Voz 0055 08:44 atención pues ahora toca meses de deliberación pero los seis magistrados y la magistrada tienen que poner en orden sus notas ya han ido examinando cada uno de los apartados pero ahora hay que hacerlo fondo hay que ponerlo en común sobre todo y esa es la obsesión del presidente dictar una sentencia a la que sea por unanimidad y eso pero nos va a llevar hasta después de verano mientras tanto ellos siguen en la cárcel pero el Supremo todavía tiene que decidir por ejemplo sobre varias peticiones de libertad varios han pedido hoy esperar la sentencia en casa no en la cárcel tienen por ejemplo ahora mismo una patata caliente en las manos si dejan o no que el tren que eras tome posesión como europarlamentario

Voz 1715 09:16 bueno luego volvemos contigo a las diez Alberto hasta luego hasta la onda vamos a acercarnos a las sede de Blanquerna en Madrid porque el presidente de la Generalitat ha viajado hoy a la capital para asistir a esta última jornada del juicio después ha convocado a los medios para leer una declaración institucional hay esta Aitor Álvarez

Voz 6 09:32 muy buenas tardes buenas tardes ha asegurado Torres

Voz 12 09:36 el juicio es un despropósito pública ha dicho también que el Tribunal Supremo hace tiempo que perdió el respeto a la democracia la separación de poderes y a los derechos fundamentales

Voz 2 09:45 hoy hemos escuchado la voz de aquellos a quienes quieren silenciar y ahora sentimos ya el denso silencio previo a la sentencia en el banco de los acusados y en la cárcel hay personas honorables demócratas pacíficos que son privados de libertad

Voz 12 10:03 el mandato del uno de octubre sigue vigente y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía de Cataluña responderá a la sentencia porque cree el president que la autodeterminación es irrenunciable ha repasado frases de todos los acusados menos de Santi Vila de once menos de Vila ya ha dicho que su compromiso sigue siendo el de conseguir la independencia de Cataluña ha situado la sentencia que eventualmente podría llegar

Voz 1552 10:26 en otoño como una oportunidad para conseguirla para conseguir la república catalana aunque no ha concretado

Voz 6 10:33 como como esa sentencia se podría utilizar para ese hecho graciosa

Voz 1715 10:37 Aitor el Supremo por cierto Yola apuntaba antes Alberto tiene un lío jurídico de primer nivel la Fiscalía quiere que el Supremo no permita a Oriol Junquera recoger su acta de eurodiputado porque si lo hiciera ese es el criterio que defiende tendría consecuencias directas en el juicio por uno de octubre habría que pedir un suplicatorio Europa se paralizaría la ejecución de la sentencia ese es el criterio de la Fiscalía pero la Abogacía del Estado opina lo contrario y cree que el Supremo si debe permitir a Junqueras que tome posesión el líder del PP claro sospecha que esto pueda ser uno de esos gestos de Sánchez hacia el independentismo

Voz 13 11:11 que espero que el Gobierno de España deje muy claro que su posición es contraria a esa opinión de la Abogacía del Estado o dicho otra forma espero que no te preocupes que dijo Pedro Sánchez al señor Oriol Junqueras no fuera que la Abogacía del Estado iba a considerar oportuno que sí que pudiera adquirir la condición de diputado europeo por qué entonces los preocupados seríamos la mayoría de los demócratas

Voz 1715 11:34 los españoles la mayoría del arco parlamentario

Voz 13 11:36 europeo que no queremos que el nacionalismo xenófobo y excluyente afecte a las instituciones españolas pero tampoco a las europeas

Voz 14 11:48 yo en tiempo de negociación

Voz 1715 11:50 certezas políticas duran lo que tarda en llegar la próxima rueda de prensa el Partido Socialista ya no descarta contar con miembros de Podemos en el Gobierno tampoco descarta lo contrario como tampoco desprecia ya los votos del independentismo es que es que son necesarios para facilitar la investidura de Pedro Sánchez y a día de hoy son necesarios Inma Carretero CAF

Voz 0806 12:11 PP y Ciudadanos y hoy la investidura de Pedro Sánchez ha tropezado con el no sin matices de Coalición Canaria y con el de UPN en este caso condicionado por el Gobierno de Navarra

Voz 15 12:20 en el ciento setenta y tres mil ciento setenta

Voz 1915 12:23 cinco en ningún caso pues evidentemente serían

Voz 0055 12:25 el último el voto lógicamente nosotros no podemos

Voz 6 12:29 dejad que el Gobierno Navarra

Voz 0055 12:31 este presidio como socialista votó a Bildu

Voz 0806 12:33 estos dos grupos son clave para hacer presidente a Sánchez en una segunda votación sin los independentistas así que esta mañana el secretario de organización del PSOE José Luis Ábalos ha empezado a asumir la realidad y ahora todos los votos le merecen la misma consideración

Voz 2 12:48 son trescientos cincuenta diputados con los que tenemos que contar a lo que nos aboca la realidad lo que nos aboca a los números que en cualquier caso hay más voluntad de construir numéricamente que de obstruir

Voz 0806 13:02 por construir han estado hoy PNV Compromís y Partido Regionalista Cántabro en una jornada en la que Ábalos ha dado distintas versiones sobre la entrada de Podemos en el Gobierno y al final

Voz 6 13:12 es una reflexión que tiene que hacer el presidente

Voz 0806 13:14 de concluir por la mañana respondió que no descartaba esa opción así que ha prometido no usar más el verbo descartar

Voz 1715 13:21 el Gobierno de cooperación parece ya un gobierno de coalición pero en días de carnaval disfrazado es divertido unir en un mismo sonido las diferentes explicaciones que siguen dando Unidas Podemos son el PSOE Sobrequés o que no es un gobierno de cooperación vamos a escuchar a Noelia a Podemos y a Isabel Celaá aportan

Voz 16 13:41 el Gobierno para nosotros un gobierno de cooperación es lo que acabamos de conocer qué ha pasado en la Comunidad Valenciana un gobierno de coalición entre fuerzas progresistas que quieren poner la vida de la gente en el centro la reversión de los dos cortes en los recortes y el avance en justicia social

Voz 17 13:55 yo creo que para no hacer más pelo del lenguaje todos sabemos en qué consiste la cooperación el salario mínimo interprofesional es un ejemplo entre otros muchos hemos cooperado el Gobierno del Partido Socialista Obrero Español con Unidas Podemos

Voz 1715 14:10 el gobierno a la valenciana como referencia para Podemos el botánico dos se ha firmado esta tarde en Alicante el acuerdo sí ha hecho rogar durante unos cuantos días va a permitir mañana Ximo Puig salir elegido de nuevo presidente de la comunidad de un gobierno en el que esta vez van a ser tres inodoros Radio Valencia Inma Pardo

Voz 0808 14:30 cincuenta horas de reuniones han sido necesarias durante catorce días y una última reunión in extremis esta mañana a una hora del pleno de investidura para desbloquear el acuerdo lo han conseguido los tres líderes del PSP PSOE Compromís y Unidas Podemos Esquerra Unida Ximo Puig Mónica Oltra Rubén Martínez Dalmau el pacto alcanzado implica que el nuevo Consell crece en dos consellerías seis para el PSP PSOE cuatro para Compromís dos para Unidas Podem precisamente la vicepresidencia verde para esta última formación ha sido la clave ha costado según Puig pero será un Gobierno de estabilidad

Voz 18 15:02 los acuerdos tiene su dificultad y es mejor que estos acuerdos cueste en un momento determinado pero que tenga más fortaleza tienen sentido hay un compromiso claro por todas las fuerzas políticas que han firmado este acuerdo de dar estabilidad a un Gobierno que finalmente genera un escenario positivo para crecimiento económico positivo para la

Voz 0808 15:21 da un pacto alcanzado in extremis con suspense final para ya esta tarde en un solemne acto en el Castillo de Santa Bárbara de Alicante firmar el nuevo Acuerdo del Botánico dos la sesión del Lescaut Se reanuda mañana a las diez de la mañana con las réplicas de los grupos parlamentarios a la intervención de Puig de hoy después será la votación si no hay ningún cambio obtendrá dos votos más de los cincuenta que necesita

Voz 1715 15:42 en Andalucía Vox ha conseguido sostener la amenaza de bloqueo de los presupuestos hasta el final el debate de las enmiendas a la totalidad ha comenzado esta tarde sin que el partido de Abascal haya retirado la suya la derecha gobierna allí gracias a Vox y Andalucía tendrá presupuestos si Vox quiere Sevilla Ana Fernández buenas tardes

Voz 0134 16:00 buenas tardes los doce diputados de Vox están decididos a mantener la incertidumbre hasta el último minuto porque según acaba de anunciar su portavoz parlamentario Alejandro Hernández hasta su segunda intervención minutos antes de la votación en anunciar

Voz 1915 16:13 si retiran la enmienda de totalidad presentada a los

Voz 0134 16:15 primeros presupuestos no socialistas de Andalucía la condición decía el portavoz es que el consejero de Hacienda ratifiquen esta su intervención los acuerdos a los que han llegado en las negociaciones de estos días la escuchamos

Voz 3 16:28 interpeló al señor consejero para que en la línea de lo manifestado ratifique los acuerdos los compromisos que en su momento eh esbozaron ayer en consecuencia después en la correspondiente réplica pronunciar me pronuncio sobre

Voz 19 16:54 la eventual retirada

Voz 3 16:57 la enmienda

Voz 0134 16:58 responde en estos momentos el consejero de Hacienda Juan Bravo quién asegura que el Gobierno también está interesado en el acuerdo para este año

Voz 9 17:04 los siguientes de la legislatura

Voz 14 17:07 México tiene un mensaje para ti de Luis un oyente del programa Ramón que me dejarles dormir en tu salón los ocho meses que me duró el bajón por Margarita es algo que nunca podré pagar te Ramón

Voz 1915 17:22 tienes algo que decirle a Luis

Voz 20 17:25 pues si con el voto el viernes del Aurillac por igual Si me lo paga

Voz 1715 17:27 vamos a favor

Voz 6 17:30 sólo cincuenta y cuatro millones de euros pueden devolver este viernes bote de cincuenta y cuatro millones en el Eurojust once millones para dar y tomar muy buenos días leamos cómo se ha despertado el mundo de la mañana Promoció hoy Coró Pepa Bueno Oliver Reed

Voz 9 17:56 hola Moore que conmigo ordenado mirando alarmas y eso pues para que nos proteja para que no nos roben para que no son los meta Nadia vivir cuando la dejamos sola para irnos de vacaciones sin pensar en la casa para activar la por las noches mientras dormimos tarde ir tranquilos te parece poco

Voz 5 18:11 protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece lo calcula on line en Securitas Direct punto es recuerdo novecientos ciento trece ciento trece que apenas

Voz 3 18:20 tienes una veinticinco

Voz 6 18:26 Pedro Blanco con los sonidos del escándalo de

Voz 1715 18:29 noche le hoy en la SER les estamos ofreciendo unos audios de un valor de un interés evidente grabaciones en las que a través de uno de los directivos de esa compañía vamos entendiendo como OHL conseguía el dinero negro como los repartía incluso como lo contaba billete a billete decenas de miles de euros para pagar sobornos Miguel Ángel Campos buenas tardes buenas tardes sean fajos de diez mil Pedro lo cuentan

Voz 1552 18:51 el ex directivos de OHL felicísima Ramos y Paulino Hernández

Voz 21 18:56 con este Jake tres setenta y tres y luego veinticinco

Voz 0055 19:13 el Villarejo de esta historia porque grababa todas sus con

Voz 1552 19:15 percepciones comprometedoras revela una supuesta trama de amaño de adjudicaciones a cambio de treinta y ocho millones en mordidas entre dos mil tres y dos mil catorce e incluso desvela cómo generaba la empresa dinero negro para sobornar a más políticos políticos como el ex cargo del PP y ex director del Puerto de Melilla José Luis Almazán que pide a eché

Voz 1576 19:34 L cuatrocientos mil euros para las elecciones

Voz 1552 19:36 europeas si quiere que lo aprueben un sobrecoste en una obra

Voz 22 19:40 es así de claro todos los mensajes de seguridad es que es que esto son cientos mil euros

Voz 23 19:53 el INE iranís entre ciento mundo

Voz 1552 19:59 el equilibrista hasta once políticos sobornados los hay del PP también un funcionario de la Junta de Andalucía socialista y altos cargos de coalición

Voz 1715 20:06 Canarias también de la justicia al final de la instrucción del caso no ya con el procesamiento de treinta y una personas entre ellas dos nombres reconocibles Imanol Arias Ana Duato Nacho Pablo el juez del caso quiere sentar en el banquillo al actor por un supuesto delito contra la Hacienda Pública ya la actriz por supuesta falsedad documental ambos según la investigación habrían ocultado parte de las retribuciones por sus trabajos en Cuéntame cómo paso a través de la estructura opaca creada por el despacho de abogados Numancia El magistrado además investiga en el resto de acusados posibles delitos como estafa procesal la organización criminal y la descripción de este país en el gran informe que elabora Cáritas cada cuatro cinco años podríamos ver el vaso medio lleno destacar que se ha reducido siete puntos el número de personas en exclusión en España o ver el vaso medio vacío y poner el acento en que hay ocho millones y medio de personas excluidas o destacar que la vivienda es ahora el mayor factor de exclusión oro líquido

Voz 0259 20:57 pese a la recuperación económica hay un millón doscientas mil personas más en exclusión social que antes de la crisis el ascensor social no funciona para esos ocho millones y medio isla mitad ha caído en un pozo profundo que acumulan tantos

Voz 1552 21:10 además en la vida diaria que les impide tener un proyecto vital mínimamente estructurales son el grupo sobre el que la desigualdad sobre el que se ceba la precariedad en sus diferentes formas la vivienda insegura inadecuada el desempleo persistente

Voz 0259 21:24 el precio del alquiler ha subido un treinta por ciento dos millones de personas viven con el miedo de quedarse sin casa

Voz 1552 21:30 una característica que nos diferencia de otros países es que la exclusión social en España van de la mano la mezcla de la baja calidad en el empleo y los costes elevados de la vivienda es un pack mortal para la gente en situación de exclusión

Voz 0259 21:42 hay un cambio sociológico relevante los que se han salvado de la crisis se han cansado de ser solidarios

Voz 1552 21:48 extra cierta fatiga de la solidaridad en realidad los acomodados no practican la empatía pues suelen echar en cara a los excluidos su desafección su responsabilidad por estar en su situación

Voz 0259 21:59 es Guillermo Fernández el coordinador del prestigioso informe Foessa de cariño yo no

Voz 1715 22:03 Seremos adelantado el contenido de otro informe éste sobre el futuro de Correos la elaborado la autoridad fiscal independiente es agencia cree que el futuro de esa empresa pasa por recortar operativa o estructura los sindicatos no ocultan su inquietud Javier Ruiz Buenas

Voz 24 22:15 tardes buenas tardes la autoridad fiscal plantea reducir el número de días en que se entrega correspondencia una vez a la semana plantea cerrar buzones y oficinas de correos y sobretodo plantea despedir despedir es la palabra que ha hecho saltar a los sindicatos que ven la mano de los lobbies de paquetería tras la autoridad fiscal independiente

Voz 25 22:34 no descartamos que tengamos algún acto de protestas en las sedes de aquellos que pretenden acabar con una empresa que tiene cincuenta mil trabajadores

Voz 26 22:42 las actuaciones que son de Gines

Voz 24 22:45 tras

Voz 26 22:46 son falsedades vestida de medias verdades

Voz 24 22:51 desde CCOO UGT la de Fomento ha quedado por escrito respuesta de once folios a ese informe en el que dice literalmente que las propuestas de la idea violan la directiva apostó

Voz 0919 23:03 a la que obliga a entregar correo todos

Voz 24 23:05 los días de la semana

Voz 1715 23:08 hoy en la cara B hablaremos del soborno a árbitros vale pero las hornos de las que acabamos de hablar con campos de los directivos de OHL a distintos

Voz 1915 23:16 funcionarios es dar dinero dar regalos a alguien para conseguir algo de forma ilícita vamos a aprender algo más sobre este termino con Teresa Medina Arnaiz que es profesora de Derecho Administrativo en la Universidad de Burgos mordida por ejemplo es como se llama el soborno en México al que están muy muy acostumbrados así nos lo cuenta primitivo Olvera que es el director de Radio bedel Bermejo

Voz 27 23:35 con nos referimos a mordida cuando se otorga

Voz 28 23:37 soborno a las autoridades lo mismo a un agente de tránsito por pasarse un semáforo en rojo o por estacionar se nunca

Voz 1915 23:45 no hay Pedro como siempre en la cara B la música las etimologías el cine sobre las nueve y media más menos

Voz 1715 23:50 Dean la tertulia hoy María Esperanza Sánchez Gonzalo Velasco y Milagros Pérez Oliva Éstas son las claves del día

Voz 1587 23:55 con el frío y escueto visto para sentencia del juez Marchena ha comenzado la fase más delicada del proceso que se sigue por lo sucedido en Cataluña en otoño de dos mil diecisiete la naturaleza del conflicto y su evolución futura excede de lo que pueda decidir el Tribunal a nadie se le oculta que una condena por rebelión sería considerado una sentencia política de carácter ejemplarizante en realidad lo que se dirime en este juicio atañe tanto a los catalanes como al resto de los españoles la única violencia que sea acreditado es alguna patada alguna valla muchas botellas de agua arrojados contra la policía es decir menos violencia que la que hemos observado en cualquier manifestación antisistema de las que se convocan coincidiendo con las reuniones del G20 si el tribunal considera que esa violencia es suficiente para tumbar a un Estado consumaron delito de rebelión estaremos ante un nuevo escenario que aceptará a los límites de la libertad en España un nuevo marco en el que cualquier protesta cualquier disidencia puede ser objeto de persecución

Voz 1715 24:55 y así llegamos a las ocho veinticinco las siete y veinticinco en Canarias

Voz 1915 25:05 buenas tardes a dos días para el pleno de investidura en el Ayuntamiento de Madrid el bloque de la derecha trata de buscar un acuerdo in extremis mañana se volverán a reunir los equipos negociadores de PP y Ciudadanos sobre la mesa la propuesta del PP que no pasa ni mucho menos por hacer alcaldesa Begoña Villacís como pretendía la formación naranja los populares su candidato José Luis Martínez Almeida lo han dejado claro la alcaldía no es negociable

Voz 29 25:27 no es negociable lo dejó además ayer clarísimo el presidente nacional del Partido Popular Pablo Casado que no es negociable pero supongo también que los madrileños son conscientes de que no es negociable con los votos que dieron el veintiséis de mayo a cada uno de los partidos y por eso digo que no puede ser que una ambición personal pueda frustrar ese cambio de gobierno que los madrileños reclamaron mayoritaria

Voz 1915 25:45 la dirección de Ciudadanos admite que ve complicado que Begoña Villacís acabe siendo la alcaldesa de Madrid Illa dicen que la prioridad no es liderar sino gobernar la formación naranja no ha aclarado todavía si se iban a reunir en los próximos días con Vox al que necesitan para sumar en el bloque de la derecha la alcaldesa Carmena les pedía esta mañana que por responsabilidad eviten la entrada de la extrema derecha en el Gobierno municipal

Voz 30 26:06 que todavía estamos a tiempo de que los partidos que no se conseguido identificados con la extrema derecha impidan impidan que lleguen a las seis de la comida

Voz 1915 26:16 unidad de Madrid Vox también es determinante ya dentro en la Mesa de la Asamblea y ahora está por ver si entran en el Gobierno ellos han firmado un acuerdo con el PP que garantiza al partido de extrema derecha representación quizá en consejerías pero sí a menor nivel entes públicos en el PP dicen que desde el punto de vista legislativo por gobiernos sólo se considera a consejeros Ibiza consigue viceconsejeros lo decía el presidente en funciones Pedro Rollán pero para el candidato de la formación naranja Ignacio Aguado esa fórmula no es válida

Voz 6 26:44 en el texto no dice que la formación política voz vaya a formar parte del Gobierno habla de entes por lo tanto como digo todavía queda por determinar muchas cuestiones vivientes todo lo que implica el presupuesto público todo lo que implique ejecución de presupuesto depende de Gobierno por lo tanto nosotros ese reparto de competencias y de responsabilidades no Gobierno sea exclusivamente convertido y todavía espera investiduras aunque con una persona

Voz 1915 27:12 lleva muy distinta el sábado se constituyen los ayuntamientos en toda la región pero en uno de ellos en Parla un concejal del PSOE puede quedarse fuera porque el salón no es accesible y este edil utiliza una silla de ruedas Ramón Jurado es el futuro alcalde de la localidad que pide que se facilite otras a las declaraciones en La Ventana de

Voz 31 27:29 Madrid para hacer accesible contienda relámpago a hacer algunas perlas la posibilidad de que de que el compañero y en el que el que el concejal electo de la al Arsenal Teno toquen modo que este pleno se podía hacer verano otros yo creo investidura que el primer pleno solemne que es el de toma de posesión de los cargos de sus premios en otro sitio

Voz 1915 27:50 enseguida vamos con otros asuntos de este miércoles doce de junio pero antes vamos a echar un vistazo al estado de las carreteras de la Comunidad DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 32 27:59 buenas tardes hasta ahora encontramos tráfico intenso de entrada a la capital por las seis en Puerta de Hierro como consecuencia

Voz 33 28:06 el accidente en dirección Madrid tenga cuidado

Voz 32 28:08 los iban a circular por esta carretera al igual que por el Plantío y Majadahonda ya que también hay circulación lenta con paradas pro nombradas de salida de la capital complicaciones helados en San Fernando de Henares y Torrejón de Ardoz la A3 en Santa Eugenia ir Rivas Vaciamadrid y en la M cuarenta retenciones en Coslada en dirección a la A tres

Voz 1995 28:35 seguir ese empresario autónomo un accidente laboral puede cambiar la vida de muchos incluida la tuya solicitado subvención para inversiones que mejoren la seguridad en el trabajo no que la informática incomodidad punto madrid Owen el teléfono nueve cero cero siete uno tres uno dos tres y la Comunidad de Madrid

Voz 1915 28:55 la jueza ha enviado esta tarde a prisión comunicada y sin fianza al hombre que disparó a las hermanas sea la madre de su expareja acabando con la vida de dos de ellas en Aranjuez está acusado de dos delitos de asesinato consumado otro de asesinato en grado de tentativa y otro de tenencia ilícita ilícita de armas esta mañana a su llegada a los juzgados se han producido momentos de tensión los familiares de las víctimas le estaban esperando la policía ha tenido que detener al olvido de una de ellas porque ha tratado de saltarse una barrera policial con su coche llegamos a las ocho y media con veintitrés grados en el centro de Madrid sigue Hora Veinticinco hasta mañana

Voz 35 29:52 hora veinticinco Madrid

Voz 36 30:01 euros veinticinco Deportes con Ángels Barceló Ike sus calles

Voz 0194 30:09 buenas tardes hola a la selección española perdió frente a Alemania

Voz 0919 30:12 no por muy poquito uno cero sin merecerlo eh porque las chicas ha jugado un buen partido hemos tenido ocasiones hemos perdonado hemos tenido errores en ataque y un error en defensa nos ha costado de Ségol que bueno nos ha hecho perder este partido pero que claro pero exacto haber acciones recordemos María con esta victoria se pone líder de su grupo con seis puntos España sigue con tres y el próximo lunes ante la selección de China la selección española se jugará todavía la clasificación para la siguiente fase seguro que Zidane dan el nivel que han dado hoy seguiremos adelante en el Mundial pero claro cuando has tenido opción de algo más si pierdes por la mínima se te queda mala cara como a Jenni hermoso que salía de ese vestuario para hablar en la SER después de la derrota

Voz 37 30:59 pues la verdad que sigue es así no ahora que tengo que cabreo porque creo que España jugó muy bien hemos plantado cara a una de las favoritas Alemania hemos jugado muy bien y creo que no hizo Ségol que al final no ser contundentes atrás el dejarnos un poco irnos a nos ha gustado la derrota

Voz 0919 31:15 ahora vamos a Valenciennes donde se ha jugado ese partido recuerdo Alemania uno España cero la otra noticia del día la presentación del primer gran fichaje del Real Madrid de este año el serbio Jovi veintiún añitos viene para meter goles sino una presentación al estilo Florentino Pérez aunque ha introducido un detalle nuevo Florentino el chaval cuando era pequeño ya dormía con la camiseta del Real Madrid

Voz 38 31:40 tu familia y la gente que te rodea están muy orgullosos de Ci nosotros también porque esta es la camiseta la que nos han dicho que dormía cuando eras pequeño

Voz 0919 31:52 qué pero era la camiseta oficial ciento cincuenta pavos el pijama salía bastante caros supongo que no sería mañana a las siete de la tarde de gran cita presentación de Eden Hazard que es el que parece va a ser el gran fichaje de este verano el Madrid ha convocado a sus socios y simpatizantes para llenar el Bernabéu mañana a las siete de la tarde hoy se juega un partido que abre los play off de ascenso a Primera División la ida de la semifinal entre el Deportivo de la Coruña y el Málaga luego vamos a estar en Riazor porque la noticia en ese partido también es que no puede jugar Íñigo López Íñigo López es uno de los jugadores investigados por el presunto amaño de partidos que hoy en una entrevista en el diario El Mundo reconocía reconocía que en el partido del año pasado entre el Huesca el Nàstic se dejaron ganar ataron el resultado el Comité de Competición abierto inmediatamente un expediente a Íñigo López hilo ha inhabilitado provisionalmente así que Íñigo López no puede jugar ese partido el asunto de el amaño de los partidos no va a dar un verano muy interesante y fuera del fútbol la gran noticia es una mala noticia la lesión de Chris Froome el ciclista británico que cuando estaba entrenando para la con la relojes se disputaba hoy en la Dauphiné Libéré ha tenido una espeluznante caída se ha roto el fémur un codo varias costillas se descarta su participación en el próximo Tour de Francia y es una baja significativa porque Froome es cuatro veces ganador de la ronda francesa repito Froome no estará en el Tour de Francia bueno pues todo esto y mucho más pero como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes de Whatsapp

Voz 39 33:31 yo creo que os guste ríen con temas como te va la marcha con él ley ese señor es una persona non grata en el fútbol español está viendo a los medios de comunicación entre ellos a la SER no no te das cuenta coño no te das cuenta que esta joven de los medios de comunicación igual que los aficionados porque trabajes Renault no significa que tengas que apoyar a Tebas telas vete ya

Voz 1576 33:57 bueno bueno bueno

Voz 0919 33:59 ya veo que ayer el capítulo

Voz 1576 34:01 te vas y Ruby estuvo interesante pero bueno gracias por escucharnos gracias por habernos en gol como comprenderá si tuviéramos algún entente cordial con Tebas no hubiéramos puesto tu mensaje nosotros decimos lo que no parece dejar vuestro mensaje

Voz 27 34:16 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa opina critica adivinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve

Voz 40 34:31 buenas tardes sabe dónde están listo de cayeron una vergüenza lo de la entrada del Bernabéu porque era en el Bernabéu por eso se estaba quejando luego setenta y dos mil espectadores más vale que se callen ya ir que se los ve mucho el plumero Sé quién me va a salir pero bueno hay que ha dicho

Voz 27 34:54 el Whatsapp de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco

Voz 41 35:01 exprésate

Voz 0919 35:04 la noticia de última hora acaba de hacer oficial el Real Madrid

Voz 1576 35:07 Creed el fichaje del lateral zurdo francés Fernand de acuerdo con el Olympique de Lyon así que lo de Jobbik lo de Hazard hilo de Mendi pero hoy tenemos que abrir con la selección española de fútbol femenina y allí nos vamos venga

Voz 31 35:24 Iberdrola pierden la igualdad a través del deporte trae lo último de nuestra primera selección sostenible en el Mundial de fútbol femenino

Voz 0919 35:35 España ha perdido uno cero con Alemania pero todavía tenemos opciones de clasificarnos y si jugamos como hoy seguro que lo vamos a conseguir Sonia Lus está es la puerta del vestuario de la selección y nos pide paso hola Sonia

Voz 41 35:47 qué tal Gallego muy buenas pues aquí estoy con una de las protagonistas el partido no hay Cati García y muy buenas pues éstas se han escapado vivas e pues creo que el equipo ha estado muy bien no a nivel de juego a nivel competitivo a nivel de generar ocasiones se creo que pocas veces se debe a una Alemania así corriendo detrás de del balón perdido en disputas entonces sí que es verdad que te lo importante siempre juntos pero pero creo que también en que quedan sus canciones que no es positiva me imagino que su enfado por el resultado pero como dices la sensación tiene que ser muy positiva tienes que ir del partido un poco con la cabeza alta pesar a la derrota sí al final en pero no es lo que importa son las compras uno pero más allá de eso creo que también importa que el equipo se encuentre bien que tenga buenas sensaciones y creo que lo hemos tenido no somos conscientes de que necesitamos meter los goles hablar seco si les puede que tengamos entonces tenemos que seguir no trabajando pícara eso pero todos los que un partido todavía por delante sí que sin ninguna duda el equipo el equipo seguirá me quedando solo y te dejo ir Petra has estaban todas las acciones de peligro aquí lastima los remates y qué ha pasado con esa última jugada que pareció penalti sí en ese sentido me he encontrado bien y estoy a gusto me encuentro bien de verismo pero al final dos ocasiones cositas te vas con rabia no porque porque lo ves bien son pues no situaciones que es relativamente fácil igual

Voz 6 37:12 porque al final como te he dicho nada

Voz 41 37:13 sí sabemos que que aquí lo que cuentan son los goles para poder puntuar y hoy no ha podido ser así no la última ocasión tenemos ahí el barco cargado de de revisarlo todo creído que que no ha sido penalti pues no lo sé lo único que sé es que a lo mejor el balón esto no se acaba aquí el lunes toca China yo quiero a Curro el mejor puesto optar eso sí siendo duda que que seguir adelante en los pocos días tenemos otro partido así que recuperarse a a seguir trabajando día pues eso chino muchas gracias me Cary gracias a vosotros os aquí están las palabras de Nike ari después de esta derrota de España uno cero ante Alemania seguimos sin poder ganar a la selección germana se coloca líder de grupo y España espera del último partido de la fase de grupos el lunes contra China

Voz 0919 37:59 gracias Sonia de la zona del Vestuario el vamos a la zona de retransmisión donde ha contado el partido Miguel Martín Talavera o la tala buenas tardes qué tal Gallego buenas tardes bueno hay que decir a la gente que hemos perdido que no lo hemos merecido y que y que el lunes si ganamos a China seguiremos adelante podemos clasificarnos

Voz 1576 38:16 sí por supuesto que sí yo creo que mira hablando con algún miembro del staff te decían que seguramente lo que importa son los puntos pero las sensaciones son bastante mejores de las del otro día contra Sudáfrica que ganamos tres uno yo creo que el equipo ha sido así ha jugado muy bien ha sido muy superior como autor explicaba al principio es sólo los errores e a la hora de de embocar los goles sobre todo ese un error atrás en el cuarenta y dos de la primera nos ha condenado pero la selección española ha demostrado que ha crecido que su fútbol emergente que ya lo ha demostrado nuestra ligue nuestra selección y que somos capaces de ganar primer a China y luego de pelear los octavos de final ya eso es lo que se tienen que que volcar las chicas de de Jorge Bilbao para poder conseguirlo el próximo lunes en León

Voz 0919 38:57 mañana se juega nuestro grupo el Sudáfrica China repito cómodo hablamos con tala Si el lunes ganamos a China incluso empatando ya está perdiendo nos clasificamos porque pasan las cuatro mejores terceras no se ha perdido todo un abrazo tala estaba calvos en Hora Veinticinco deportes en la SER ya sabéis el Madrid hace oficial el fichaje del lateral zurdo francés del Olympique de Lyon Mendi enseguida lo contamos

Voz 6 39:25 la selección española de fútbol femenino cuenta con toda nuestra energía

Voz 42 39:30 en Iberdrola nos sentimos orgullosos de impulsar a nuestra primera selección sostenible porque con

Voz 6 39:35 pensamos su huella de carbono en Francia con energía

Voz 43 39:39 Iberdrola impulsando la igualdad a través del deporte

Voz 0808 39:42 esta colaboradora del programa Universo Mujer

Voz 36 39:46 hora veinticinco de

Voz 27 39:47 Cortés

Voz 5 39:51 me encanta el movimiento del seísmo

Voz 2 39:53 por la mañana ciento el ahorro

Voz 8 39:55 qué Direct pese supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones

Voz 9 40:03 el y métrica punto com compañía Bankinter casi casi llegó a la obra de teatro pero casi casi me faltó nada

Voz 44 40:09 los carburantes BP Ultimate con tecnología Active de dan hasta cincuenta y seis kilómetros más por depósito para que no se qué

Voz 45 40:15 el eh nunca casi casi la vida sin interrupciones es mejor el beneficios una obra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com DT cerca de tierra para llevarte más lejos

Voz 46 40:26 sabes cuando quieres llegar a la orilla sí que parte los pies ir a su casa el agua

Voz 5 40:35 el verano es el paraíso cuando poder descarte por eso Seat de hacemos una revisión del aire acondicionado gratis informa atento servicio autorizado Seat contigo que necesitas hoy

Voz 0919 40:51 ha comenzado la temporada de presentaciones en el Real Madrid ya ha comenzado fuerte hoy una mañana otra si la próxima semana como mínimo otra Javier Herráez buenas tardes qué tal Gallego buenas tardes que la de Mendi ya se anuncia para la semana si este señor el próximo miércoles día diecinueve a la una de mediodía pase presentado Mendi el lateral zurdo de Olympique de Lyon acaba de firmar por el Real Madrid hasta dos mil veinticinco en torno a cuarenta y cinco cincuenta millones de euros por la lateral que quería Zidane

Voz 5 41:21 forzar

Voz 0919 41:21 en teoría suplente de Marcelo el Madrid hace oficial vendí ex jugador del equipo blanco esta mañana ha sido presentado Luca Djokovic no es un hombre bastante tímido Se le ve fuerte un jugador que el entre chamuscado veintisiete goles que no le asusta nada que viene a buscar su hueco Ike Tina de Gaulle además al primer toque ha marcado este año bastantes tantos se va con la sub veintiuno ha estado con la absoluta consiguió también una diana hace un par de días y así se expresa este chaval Luca Jobbik

Voz 47 41:50 es ahora soy el chico más feliz del mundo puedan haber llamado contrato con un club tan grande estoy muy ilusionado pero esto es seguro de haber tomado la mejor decisión iba a atar todos los barcos para ayudar al Real Madrid a ganar más trofeos más

Voz 0919 42:09 dije sido Luca Jobbik que de pequeñito dormía con la camiseta del Real Madrid que le regaló un amigo de su padre regalo era un regalo que dormía con una pata en el pijama de Liga con la camiseta oficial del Real Madrid que de posibles que no lado con Zidane que está loco por hablar con bueno pues su segundo ídolo que es evidentemente Luka Modric así que ya está presentado hoy y mañana a las siete de la tarde

Voz 5 42:34 presentación gráfica de Eden Hazard no no por favor

Voz 0919 42:39 bueno pues sigue enriqueciendo con el tema que con el tema vamos a Riazor allí se va a jugar el partido de ida de la semifinal del play off de ascenso ante el Deportivo de la Coruña y el Málaga Fran Hermida buenas tardes qué tal Jesolo es muy buena no primero ambientazo por todo lo alto como está Riazor

Voz 41 42:58 bueno pues una tarde agradable y un estadio de Riazor que pese a ser partido entre semana se espera que tenga más de veinte mil espectadores en sus gradas el ritmo de venta de entradas ha sido muy bueno por lo menos cuatro de esas gradas van estar absolutamente llenas

Voz 0919 43:12 y lo segundo Íñigo López ha reconocido hoy en el mundo que el año pasado cuando formaba parte de la plantilla del Huesca perdieron un partido con el Nàstic porque lo tenían pactado con los jugadores del Nástic de Tarragona esto ha hecho que inmediatamente se le abra expediente ISE le inhabilite Íñigo López iba a jugar hoy iba a estar inscrito con el Deportivo de la Coruña que va a hacer el Depor Fran

Voz 41 43:37 bueno pues en principio no entraba en los planes porque no está entrando en los planes de ninguno de los dos entrenadores del Deportivo desde que llegó aquí A Coruña en el pasado mes de enero únicamente ha disputado diecinueve minutos como dices concedía una entrevista al diario

Voz 0919 43:51 el mundo reconocía el amaño del Huesca Nástic de la temida

Voz 41 43:53 la pasada una entrevista que ha causado malestar en el club por el desconocimiento el porque estaba todo enfocado al partido de esta noche donde el Depor se juega la temporada y a raíz de eso la Federación le ha suspendido provisionalmente podríamos ver a Íñigo López bajando del autobús del equipo porque estaban todos los jugadores convocados se dio a conocer la lista definitiva en cuanto llegaron aquí a Riazor pero bueno para ver el partido desde la grada veremos qué es lo que sucede en las próximas horas porque como te decía hay mucho malestar con esa entrevista que ha concedido

Voz 35 44:21 igual

Voz 0919 44:22 si el Comité de Competición también ha abierto un expediente a dos jugadores del Real Valladolid que con Fontán Borja investigados en la trama de el amaño del Ballet del Real Valladolid Valencia pero es que José Ignacio Tornadijo el Comité de Competición también abre un expediente

Voz 1070 44:41 al club buenas tal hola buenas tardes perdón buenas tardes Jesús no pasa nada si esa ha sido la última hora es que en Valladolid vivimos en una montaña rusa de emociones permanente últimamente ayer por la mañana Tebas decía que todo era una fan formada por la tarde el Girona pedía o bien que le devolvieran la categoría o que se hiciera una liga de veintiuno yo esto ha provocado esta denuncia ha provocado que la Federación Española de Fútbol abriera este expediente que estudie el té may vamos a ver hasta dónde llega porque desde luego no hay todavía ninguna resulte judicial y lo que quiere la Federación es seguir el curso norma normal después imaginamos después de esa denuncia de Girona el asunto de los amaños y esta operación Oikos nos va a dar un verano interesante

Voz 0919 45:24 el Zaragoza mediante un comunicado ha anunciado que va a pedir a la Liga de Fútbol Profesional cuarenta y cinco millones por daños y perjuicios porque reconocido que hubo amaño en el partido Huesca Nástic de la pasada temporada si los dos equipos fueran sancionados con seis puntos el Zaragoza hubiera ascendido con lo cual el Helios tremendo con la Liga de Fútbol pues en el la Federación cree que todas estas reclamaciones no van a ningún sitio porque porque sino donde Seur sin no sabremos metido amaños reconocidos amaños de los que se sospecha partidos que sea mañana On y no hay pruebas esto sería interminable dado con las presentaciones del día hemos hablado de las del Real Madrid por esa urgencia del fichaje de Mendi pero también era noticia la del nuevo entrenador del Real Betis Balompié Ruby ya ejerce Roquillos buenas tardes hola Gallego tres temporadas ha firmado Rubi hoy por fin presentado a este le gusta ganar lo importante es el resultado por encima de todo

Voz 48 46:27 lo más importante es ganar siempre esos uno yo la duda lo que pasa que yo soy de los que piensa que si tú tienes un estilo con método fuerte que hace fuerte a tus jugadores eso al a medio plazo te va a llevar a más victorias pero puede ser que un día necesites colgarse del larguero porque no hay manera de tener el balón en ese momento

Voz 1070 46:44 sí lo tendrá que hacer si eso es lo que requiere el partido mañana a las diez y media último apunte Se presenta ante los medios Lorenzo Serra Ferrer para despedirse de la afición del Betis al adicto del estadio en el hotel donde habitualmente se concentraba el equipo iba a dar una rueda de prensa

Voz 0919 46:59 a ver qué cuenta por cierto que Rubin no podrá contar con Sergio León porque Sergio León se marcha del Betis Levante José Manuel Alemán hola muy buenas el Levante efectivamente ha oficializado el fichaje

Voz 49 47:08 Sergio León procedente del Betis a cambio de unos tres millones de euros el delantero de Palma del Río se compromete por las tres próximas temporadas los próximos en oficializar serán Hernani del Oporto Carlos Claire de Osasuna Jorge Miramón del Huesca club con el que también el Levante está en negociaciones con Gonzalo Melero en una operación en la que podría entrar el central argentino Esteban sabe el dicho

Voz 0919 47:29 también ha sido noticia hoy la visita de Pep Guardiola que ha estado en un torneo benéfico en Girona ha hablado de muchas cosas por ejemplo en han preguntado Guardiola sobre esas denuncias de amaños en la Liga española y demás Guardiola ha dicho que eso en Inglaterra