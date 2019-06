Hora 25 (12/06/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

las manifestaciones fueron bautizadas en dos mil catorce como la primavera asiática o la revolución de los paraguas cuando miles de personas se echaron a la calle contra las profundas desigualdades sociales hoy cinco años después la movilización popular tiene que ver con un proyecto de ley de extradición a China otra protesta llevado al diario The New York Times a dejar de publicar viñetas satíricas y de opinión después de la polémica por un dibujo tachado de antisemita hablamos de Hong Kong y analizamos la decisión del periódico estadounidense después de repasar otras noticias con Esther Bazán buenas noches buenas noches empezamos con una última hora desde Sevilla Vox ha retirado in extremis su enmienda a los Presupuestos andaluces esta decisión evita que las nuevas cuentas de PP y Ciudadanos sean devueltas y seguirán ahora su trámite parlamentario Radio Sevilla Mercedes Díaz adelante en el último mes

Voz 1541 01:05 esto en el turno de réplica al consejero el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz Alejandro Hernández han anunciado que retiran su enmienda a la totalidad y por tanto las cuentas del PP de ciudadanos podrán seguir su tramitación parlamentaria la ultraderecha ha señalado que lo hace por el interés general y que con este paso se abre una senda de futuro que apunta a que también apoyarán las cuentas andaluzas el año que viene Alejandro Hernández

Voz 4 01:26 nosotros vamos a retirar la enmienda a la totalidad en la totalidad vamos a hacerlo porque ayer avanzamos una senda que creo que puede ser una escena muy productiva y una senda de futuro

Voz 1541 01:50 hecho el anuncio el portavoz de Vox ha estrechado las manos del presidente y el vicepresidente de la Junta entre los aplausos de su grupo luego el consejero de Hacienda Juan Bravo ha agradecido el gesto y ha insistido en que la postura de la ultraderecha implica garantía y seguridad para este año y el que viene volver

hemos al Parlamento andaluz a partir de las diez de la noche en la crono

Voz 1541 02:09 desastre y escucharemos los argumentos de los

la acusados del proceso en este último día del juicio en el Supremo

Voz 5 02:15 muchísimas gracias a todos visto para sentencia

Voz 0194 02:18 Gabaldón forjó en el capítulo de negociaciones seguimos pendientes de los movimientos en Barcelona Ada Colau ha constatado que el tripartito que perseguía con Esquerra Republicana y el PSC es imposible y que sólo los socialistas están dispuestos a sumar para volver a investir la alcaldesa

Voz 1600 02:32 lo cuenta Monica Peinado era una evidencia pero hasta hoy los comunes no han querido dar por muerta la posibilidad de un tripartito con socialistas y republicanos ahora y así ya han constatado que el entendimiento es imposible y negociarán sólo con el PSC un pacto para la investidura de Colau para gobernar juntos los votos de los comunes y de los socialistas no son suficientes para reelegir a Ada Colau necesitan el apoyo de tres concejales más y aquí entra en juego el ofrecimiento que hizo Manuel Valls apoyaría la investidura de Colau si cerraba un pacto con

Voz 0194 03:02 no socialista en Castilla y León conocemos nuevos detalles del acuerdo entre PP y Ciudadanos Óscar García buenas noches

Voz 1645 03:08 qué tal Ángels buenas noches sí según informa Ciudadanos a través de un escueto comunicado el partido de Rivera lograría la alcaldía en algunas de las principales capitales de provincia de Castilla y León asimismo tendría la presidencia en varias diputaciones de esa comunidad todo a cambio de que Ciudadanos hacer

Voz 6 03:24 da la presidencia de la Junta de Castilla y León

Voz 1645 03:26 el popular Alfonso Fernández Mañueco el acuerdo también lo confirman fuentes populares de momento ni PP ni Ciudadanos han informado de que alcaldías Ike diputaciones en concreto dirigirá el partido de Albert Rivera sea como sea esa es la noticia a esta hora principio de acuerdo entre Ciudadanos y el PP para que este último siga gobernando Castilla y León tras más de tres décadas en el poder

Voz 0194 03:47 más de mil personas han muerto en el Mediterráneo un año después del cierre de los puertos italiana un año desde que Salvini impidiera a las ONG seguir con sus tareas de rescate y otros hicieran seguidismo de sus políticas según ha denunciado esta tarde en La Ventana El presidente de Médicos Sin Fronteras es David Noguera

Voz 1385 04:01 a estas políticas tienen un precio tienen un presión coste de mortalidad en Costa de sufrimiento el gente que son como nosotros aunque la gente políticos de este tipo de criminalizar los de de poner etiquetas son gente como nosotros que lo único que buscan una vida digna están sufriendo están muriendo por culpa de estas políticas los responsables son los políticos y también los ciudadanos que al final son los que les ponen en en esta posición

Voz 0194 04:26 Nos queda una propuesta más para esta próxima hora la cara B de depósito del escándalo de OHL y de las grabaciones que estamos contando desde primera hora en la SER de las que daremos más detalles esta noche hoy Sara

Voz 7 04:36 quiere hablar de soborno pues hablaremos de soborno

Voz 0194 04:39 no sabemos con todo nos queda la noticia debería Nacho Palomo buenas noches buenas noches si quieres

Voz 11 05:52 sí sí

Voz 3 08:49 Ángels Barceló de nuevo

Voz 0194 08:52 de minutos de la noche ocho y nueve en Canarias que un diario global como el New York Times renuncie al humor gráfico como herramienta de crítica política es una

Voz 5 09:00 pésima noticia para la libertad de expresión pero

Voz 0194 09:03 es lo que ha ocurrido con más de ciento sesenta años de historia este periódico referente del periodismo internacional ha decidido suprimir las viñetas en sus páginas de opinión después de las críticas y las presiones que han provocado una caricatura de Benjamín Netanyahu publicada hace algunas semanas una pésima hay preocupante noticia que vamos a comentar con Milagros Pérez Oliva buenas noches

Voz 7 09:25 qué tal buenas noches María Esperanza Sánchez buenas noches

hola buenas noches y Gonzalo Velasco buenas noches y con Pedro Blanco ya en la mesa de producción a la espera de cualquier última hora también de sus mensajes

Voz 5 09:35 a través del Whatsapp del Canal de aguas a que abrimos ya que recuerdo como siempre el número al que enviarnos notas de voces el seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres seis tres ocho siete siete

Voz 0194 09:48 cuatro siete cuatro tres en qué piensan de este anuncio del New York Times de retirar las viñetas de no publicar más viñetas en tradición internacional a partir de ahora porque las viñetas en prensa tienen la virtud de expresar una idea o una crítica con sólo un golpe de vista son capaces de sintetizar en una sola imagen lo que un editorial o una columna desarrollan en las páginas de opinión y hay una viñeta que ha terminado siendo letal para los dibujantes de corta en una viñeta que

Voz 1667 10:13 publicó en la edición internacional de este diario la edición estadounidense hace tiempo que suprimió sus viñetas el dibujo de la polémica se publicó el uno de abril caricaturiza a dos grandes aliados como son Donald Trump Benjamin Netanyahu

Voz 0194 10:27 las noches Ángels buenas noches que se ve en el dibujo es lo que ha molestado tanto bueno pues la viñeta representan

Voz 1667 10:33 tan Yahoo como un perro guía con la estrella de David colgada en el collar sujeto con una correa por Donald Trump que en este caso se representa como un hombre ciego y con una kipá en la cabeza se autores portugués se llama Antonio Moreira Antunes y publicó la viñeta previamente en un semanario de su país

Voz 0194 10:51 Marta del Vado buenas noches Nacho el New York Times publica esta viñeta en abril hoy dos meses y medio después toma la decisión de despedir a sus dibujantes que pasa entremedias cuál fue la reacción del lobby judío fue

Voz 1510 11:04 mira las críticas esa publicación fueron inmediatas tanto es así que al día siguiente de la publicación tenían gente a las puertas de su redacción en Manhattan ondeando banderas israelíes de americanas gritando Shame on You que es como qué vergüenza les han acusado de hacer propaganda antisemita equiparándola a la propaganda nazi contra los judíos incluso redactores y colaboradores del propio periódico han hecho declaraciones lamentando la publicación de esta viñeta que califican de indefendible el periódico publicó un editorial el pasado treinta de abril asegurando que estamos ante una marea creciente de antisemitismo Ike al publicar una caricatura fanática como esta el Times ignoró las lecciones que nos ha dado la ahí Soria el periódico ha pedido perdón por publicarla se ha comprometido a revisar los controles editoriales para que algo así no vuelva a pasar la primera medida que tomó New York Times fue inmediata la de eliminar las viñetas indicadas para que los oyentes lo entiendan el sindicato de viñetas funciona como un agente que vende en nombre de la artista sus caricaturas viñetas satíricas las tiras cómicas incluso a la mayoría de publicaciones que puede por eso este caricaturista ya había publicado esta viñeta no el caso es que esto se trata de una sátira política sindicada es decir que el dibujante no tiene un contrato directo con el New York Times Ésta fue la primera medida que que toma el periódico eliminar este tipo de viñeta

Voz 7 12:26 pero la polémica seguido hasta el punto

Voz 1510 12:28 que estamos hoy el periódico ha decidido esta semana tomar dos medidas más la primera ha despedido a dos caricaturistas que sí tenían contrato de colaboración con el New York Times dibujaban para ellos todas las semanas desde hace décadas y la segunda esta decisión de eliminar a partir del uno de julio todas las viñetas políticas de su edición internacional para alinear la dicen con su edición nacional que tampoco tiene viñetas satíricas lo más irónico de todo esto Ángels es que el New York Times ganó el año pasado

Voz 7 12:58 un Pulitzer el primero de la historia con

Voz 1510 13:01 una serie de viñetas políticas que relatan la historia de una familia de refugiados sirios no entonces el periódico lo que ha explicado es que va a seguir invirtiendo en periodismo gráfico pero claramente lo que no quiere o lo que quiere evitar es abrir un espacio fijo a la sátira a la crítica política y social

Voz 0194 13:18 no de los modistas despedidos Marta escrito un texto en su blog en el que habla del peligro de las hordas moralistas que pululan por las redes sociales y que según él son una seria amenaza para la libertad de expresión

Voz 1510 13:29 sí es Patrick Chaparro conocidísima caricaturista aquí llevaba veinte años publicando dos veces a la semana en el New York Times tras conocer su despido escribió un comunicado alertando de que la amenaza no es sólo contra las caricaturas la amenaza dices contra el periodismo la opinión en general lo literal estamos en un cuento donde las hordas moralista se reúnen en las redes sociales se elevan como una tormenta Icann sobre las redacciones azotando las de manera abrumadora exigen contra medidas inmediatas por parte de los editores sin que haya espacio para la reflexión las voces más indignadas son las que tienden a definir la conversación y la multitud enojada la sigue termina las caricaturas políticas nacieron con la democracia y cuando Salas amenaza sea amenaza también a la libertad de expresión gracias Marta buenas noches

Voz 1667 14:20 hay más casos los ataques a la prensa ya sus viñetitas han sido mucho más frecuentes en los últimos años de lo que sería deseable el caso más trágico más doloroso sin duda es el del Charlie Hebdo este sonido corresponde al asalto a la redacción de esta revista satírica francesa

Voz 23 14:37 qué ocurrió el siete de enero de dos mil quince murieron once

Voz 1667 14:40 te personas entre policías y periodistas Al Qaida reivindicó este ataque como venganza por la publicación de caricaturas de Mahoma en el Charlie esto y aquí en España podría ser la revista el jueves la publicación que mejor representa esa presión contra los viñetitas son muchas las polémicas que rodean a este semanario pero quizás la más representativa es el secuestro de la revista ordenada por el juez Juan del Olmo en dos mil siete por dedicar la portada a los entonces Príncipes de Asturias los actuales Reyes en actitud irreverente según el magistrado les habían dibujado en actitud sexual para aprovechar lo que entonces era el cheque bebé

Voz 0194 15:16 Zapatero aseguró esta tendencia con una de las personas que mejor practican el humor gráfico en la prensa española José María Pérez Peridis muy buenas noches qué tal Peris antes que nada qué te parece esta decisión que piensas de la decisión del New York Times de acabar con las viñetas en su edición internacional ya no las llevaba en la edición nacional

Voz 26 15:34 ya ha muerto en una radio en fin en vez de

Voz 27 15:40 en una cosa que podían haber hecho bajo su responsabilidad los control hostil en sus sabes que inclusive estoy dice ser director hice esto no se puede cubrir las familia pero matar al mensajero empezar a despedir dueña Letizia es decir Janko explicamos más sonada es un derecho fundamental que es fundamental el fundamento de la libertad en Estados Unidos pues acabó Times porque lo normal es que los gobiernos los gobiernos dictatoriales persiguen a los periodistas que errando los periódicos tanzano compañía pistas pero en Liga es el espejo con el Washington Post otros periódicos se que es tú no sé que ha caído un símbolo echaba bajo la estatua de la Libertad

Voz 0194 16:57 te voy a pedir que se termina al teléfono porque en algún momento pierdo un poco un poco tu voz porque aunque en tie entiendo entiendo que este es que estés enfadado porque es para estarlo porque dime una cosa Peridis que es una viñeta osea que tiene que cuál es la la función la misión de una viñeta nosotros decíamos antes lo que a veces una editorial necesita una página entera en un vistazo en una viñeta lo consigues

Voz 27 17:20 enseñar a vira lejos más al suelo no importa lo que se mira sino el lugar desde el que se mira mira desvelando el pelo utilizando elementos simbólicos como en este caso para caracterizar su hombre y que tiene que tener ahora es el momento entre el tío se ha publicado que es decir a los oyentes de las la práctica de la sección de Internacional en las redes he

Voz 0194 18:14 te te entiendo hasta aquí te hemos entendido pero te vamos perdiendo yo creo que ha quedado claro ha quedado claro cuál era cuál era tu opinión a mí me parecía muy importante por ser quién eres y prestar esa viñeta tan presente del país en todas nuestras cabezas muchísimas gracias y muy buenas noches

Voz 28 18:32 gracias a vosotros si hay que seguir apoyando esta gente hasta luego

Voz 0194 18:36 eso bien grande pongo este tema sobre la mesa decía una cosa Peridis que me parecía importante no periódico como New York Times hay que destacar que en estos tiempos York Times está haciendo un trabajo en Che que ando todas las mentiras de Donald Trump oposición a Donald Trump con un compromiso además muy importante que sean pero periódico como New York Times que retire por presión de un lobby como es el lobby judío no que retire esa viñeta o que pida disculpas por esa viñetas y considera que tiene que ver uno que decía que no hay más viñetas

Voz 6 19:06 que incluso periodistas de la propia redacción consideran que es inaceptable a mí me llama la atención de hablaba Peridis de de los límites internos no de de las dos antológicas que tienen que vigilar por la corrección pero es que yo quiero defender la viñeta propiamente dicha is it por qué motivo bueno pues por qué el humor obviamente también es sujeto de crítica y creo que es criticable cuando arruina de algún modo el reconocimiento logrado por minorías étnicas y sociales que que ha costado un caso que supone un gran logro social no podemos poner ejemplo de la comunidad gitana en España de los chistes machistas que antes eran de sentido común que Arabia mente son criticables puede ser de los chistes antisemitas obviamente pero es que en este caso no se estaba haciendo una broma contra los judíos no estaba reiterando estereotipos contra los judíos se estaba criticando al poder del Estado para él y su influencia geoestratégica de tal manera que utilizar la memoria de las víctimas del antisemitismo

Voz 29 20:06 bueno con la sua una sombra de a sua detrás para

Voz 6 20:11 mitigar para neutralizar la crítica al poder que es la función del periodismo me parece lamentable y me parece que de hecho es ir contra la memoria de las víctimas el antisemitismo no por lo tanto me parece una enorme perversión tanto por los que han presionado como por la autocensura que ese estatuto infligiendo el New York Times Nimes

Voz 0194 20:28 Copa ante nómina sí sí sí sí

Voz 29 20:30 ante porque las viñetas son un género con mucha tradición es una manera de explicarles la realidad con un desde un punto de vista desde un ángulo que

Voz 30 20:41 no necesariamente tiene tiene

Voz 29 20:44 qué atenerse los a los a las reglas de la objetividad no como la información la información ha de intentar ser lo más precisa posible lo más acorde posible con los hechos demostrable pero las viñetas son una interpretación de esa realidad si es un espacio de licencia para la creatividad ahí para mostrar aspectos diríamos que que no que no a veces no se ven a simple vista no yo pienso siempre en las las viñetas del rock que yo fijaba es nuestro filósofo

Voz 7 21:13 vamos

Voz 29 21:15 es que el con un dibujo pues la hice tantos yo recuerdo una viñeta de El Roto que era un padre con su hijo mirándolo en el mar el horizonte y no se veía al final del Marie Le decía el padre te acuerdas cuando veíamos el horizonte en el fondo hemos perdido el horizonte esa esa viñeta hablan de la desesperanza de tanta generación joven que no ve horizonte sólo con una escena puede explicar eso lo que ocurre es que que este género es también un espacio de riesgo los editores han de tener cuajo para mantener ese espacio sabiendo que el humor muchas veces va a molestar a alguien porque la ironía y la sátira necesariamente tiene que incomodar sino incomodan es es humor blanco no tiene mucho

Voz 0194 22:01 mucho interés no y además Esperanza cuánta hipocresía citaba antes Pablo el caso de Charlie Hebdo todos recordamos aquello de Yo soy Charlie Hebdo todos los medios de comunicación todos los políticos evidentemente directores de medios y eso era una cosa pero esta para New York Times parece ser que es otra manera

Voz 1452 22:19 pero si es la sumisión al poder que es lo más terrible de todos os acordáis cuando la prensa era el cuarto poder Pío ahora con con cosas como ésta verdaderamente Tien no no creo que tenga tanto poder como como todavía podemos pretender no decía Peridis ha sido bastante cabreado a la pues se acabó el New York Times imaginar que eso pasara no sería un drama absolutamente terrible pero ya es un drama el que haya decepcionado a sus lectores porque el que cada mañana necesita el New York Times tocando eh porque además esa es otra es un periódico en fin que mantiene el tipo del papel no

Voz 0194 23:00 sí sí que además se lo decía yo antes a a Gonzalo que está asumiendo un papel

Voz 1452 23:06 contratar muy muy destacado claro muy destacado o no y que de pronto veas rendirse ante el poder de de esa manera es verdaderamente una decepción grande supongo que algún lector se le va a quedar en el camino por lo menos hasta que se pase el cabreo por esto porque realmente es bastante decepcionante no y además es un poco arriesgado o mucho arriesgado tomar esa decisión sabiendo que sus lectores no son cualquier lector los lectores

Voz 0194 23:39 el New York Times son gente que quiere ese

Voz 1452 23:41 yo vi claro de esa manera cada día entonces no puedes decepcionar no

Voz 0194 23:46 no sólo en Estados Unidos tiene también fuera de Estados Unidos vamos hablando de la edición internacional Mila

Voz 29 23:51 es el periódico de referencia claro todo claro pero aquí yo creo que perdona o sea que lo lo lo relevante es la causa por la que se ha retirado o la viñeta que es motivo de conflicto yo cuando era defensora del lector del país pude comprobar cómo es de agresiva la la actitud que tiene el Gobierno de Israel a través de sus embajadas viene sabes que sus consulados que no te dejan respirar ni un momento y que hacen una cosa que me parece en absolutamente ilegítima que es que cualquier crítica a la política concreta del Gobierno de Israel es tachado de antisemitismo no es lo mismo no es lo mismo antisemitismo que criticar a un Gobierno que hace unas políticas lo cierto tremendamente cruel

Voz 0194 24:41 lo lo desde acabas de Gonzalo o una una viñeta sobre el poder

Voz 6 24:44 sobre el estado de influencia geoestratégica pero en el marco de la lucha contra Trump la sobrerreacción puede jugar entenderse puede explicarse porque Trump llegó al poder en buena medida usando lo políticamente incorrecto la old Road que le que le apoyo y por lo tanto en el norte en razona con una especie de ultra corrección pero digamos lo de nuevo no es que se esté ejerciendo una otra corrección para defenderá una minoría o un sujeto vulnerable al contrario Se está haciendo una critica de Kitty diga a una estructura a un órgano del poder global

Voz 1452 25:13 de todas maneras pero sí pero no

Voz 29 25:16 que sí que también medió en fin a mí

Voz 1452 25:18 parece bastante destacable el hecho de que de pronto nos encontremos en la protesta con un fenómeno también nacionalista de banderas no sé qué victimismo antisemita sin sintiendo que están atacando en fin en sus esencias a gente que vuelve a acoger una bandera hay se vuelve a plantar delante para protestar de esa manera nacionalista y en fin yo creo que hay mucha debilidad en el mundo en esto

Voz 1667 25:43 Clinton olla diría un punto hipócrita porque Eto'o recordaréis la gran manifestación que tuvo lugar en París pocos días después de la derrota

Voz 0194 25:53 el Charlie más de un millón de personas estaba

Voz 1667 25:55 todo quienes encabezaban esa marcha y ahí estaba el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu justo al lado del entonces presidente François hola

Voz 0194 26:04 importante este este apunte de de Pablo quiero dedicar unos minutitos en este tramo para prestar atención a lo que está ocurriendo en Hong Kong ahora son allí las tres y veintiséis minutos de la madrugada y no hay noticia de nuevos incidentes después de una jornada de violencia de cargas policiales en la calle contra una ley con la que China quiere ampliar su influencia y su poder en la ex colonia británica

Voz 1667 26:25 acto es la llamada ley de extradición que permite que se tramiten las peticiones de entrega de detenidos a China o Taiwan por ejemplo las organizaciones sociales temen que sale y facilite o termine facilitando detenciones arbitrarias juicios sesgados o torturas por parte de las autoridades chinas han echado a la calle

Voz 31 26:45 este es el sonido de las protestas que han tenido lugar a lo largo de

Voz 1667 26:49 este miércoles y que han terminado en fuertes

Voz 32 26:51 disturbios con la Policía han recorrido los agentes a cañones de agua balas de goma gas pimienta contra esos manifestantes provocando más

Voz 1667 26:59 de setenta heridos según las cifras oficiales son protestas que recuerdan a la gran movilización que se vivió allí en dos mil catorce por el descontento de la sociedad hongkonesa Ike son las de hoy las más multitudinarias las protestas más multitudinarias desde que Reino Unido entregara esta colonia

Voz 0194 27:17 Isidre Ambrós es periodista fue corresponsal de La Vanguardia en China durante diez años tres de ellos en Hong con Isidre muy buenas noches buenas noches

Voz 27 27:25 Antón sí que pude suponer estás

Voz 0194 27:27 ley de extradición que está provocando estas manifestaciones tan masivas

Voz 27 27:33 hombre por el significado que Hong Kong Pierre daba independencia de su sistema judicial que es una de las ICD decías no respecto a China también es un elemento fundamental de su estado asociado de autonomía

Voz 0194 27:51 porque los planes de China para Hong Kong o en torno a Hong Kong sería uno de ellos recuperar precisamente esto su justicia

Voz 27 28:01 sí claro es que cuando cuando sea el el famoso documento que es un país dos sistemas poder cual King se compromete a que Hong Kong tenga un régimen de libertades democráticas superiores al resto de Ximo hasta el año dos mil siete entonces estas mayores libertades por parte de los ciudadanos de Hong Kong se refieren a un sistema judicial alto transparente e independiente una moneda distinta June sistema económico distinto si por otra parte Pekín es el último responsable de digamos de las políticas de defensa las relaciones exteriores y ahora bien supone que a partir del dos mil siete todo este sistema en esa padece Hong Kong se convertirá en principio en ciudad más esto siempre y cuando digamos el Partido Comunista Chino no decida mantener Hong Kong miles en ese estatus especial para mantener un poco como un escaparate de apertura y condescendencia hacia lo que fue la colonia británica

Voz 0194 29:17 con con esta ley por ejemplo de extradición la que está provocando las las manifestaciones lo que parece es que China que Pekín no tiene esta paciencia como para esperar a dos mil cuarenta y siete

Voz 27 29:29 exactamente exactamente sobre todo pareció decadente esta esta ley y me lo dicen teórico se día malo porque viene a cuento de un joven de diecinueve años que asesinó a su novia de veinte cuando estaba de vacaciones en Taiwán

Voz 0194 29:48 el juego

Voz 27 29:51 allí refugiado cumple condena todo un tema de lavado de dinero pero claro si lo son con eses están atemorizados porque temen que detrás de esta ley de la adición se puedan se pueda reclamar a periodistas activistas saliera religiosos sobre todo porque he estado precedente de que en el dos mil quince las digamos la las Polly la policía la seguridad de Sina detuvo para palabras de manera ilegal cinco libre dos de Hong Kong que vendían libros prohibidos en China fueron desapareciendo sin que se supiera nada ya dos meses más tarde

Voz 0194 30:38 el caso

Voz 27 30:38 libre lo que estaba de vacaciones en Pattaya en Tailandia que desapareció de su apartamento ya captó

Voz 0194 30:48 y una última cosido tú crees que las protestas que ya llevan unos cuantos días eh tú crees que pueden ir a más

Voz 27 30:55 yo creo que sí que como mínimo se mantendrán digamos los próximos días lo que pasa es que yo soy un poco dudo dudo que que que puedan llegar a hacer ha retirado esta ley no sería la primera vez eh tenía el dos mil tres y desde el dos mil tres está pendiente de aprobación una ley sobre seguridad nacional exige Pekín

Voz 28 31:19 mi hijo con él no no no

Voz 27 31:22 la prueba porque la gente sale a la calle entonces y se sigue sí que tanto pero ahora los tiempos han cambiado Pekín aprieta mucho yo dudo que que finalmente no no se atreve esto

Voz 0194 31:35 vale pues Ambrose muchísimas gracias por ayudarnos a entender lo que está pasando en Hong Kong más allá de las vistosas imágenes de las manifestaciones y de las cargas que se han hecho que se han producido en las últimas horas muchísimas gracias y muy buenas noches

Voz 27 31:49 a vosotros no no a Tomás ante aquel

Voz 1667 31:51 vamos hablando de la libertad de prensa de la importancia a la libertad de prensa hoy mismo en Moscú la policía ha detenido a más de cuatrocientas personas que participaban en una movilización a favor de eso de la libertad de prensa y en contra de la supuesta campaña que han prendido el Kremlin contra algunos periodistas y que según los organizadores de estas protestas se fabrican se fabrican pruebas contra esas voces críticas del Kremlin son protestas que están lideradas por el líder opositor Alexei naval Nick

Voz 0194 32:19 es importante mirar al exterior constantemente Rusia China Estados Unidos hoy en esta segunda hora de hora25 gracias hasta mañana

Voz 2 32:45 ya vino de Viena

Voz 0194 32:50 Sara vítores buenas noches buenas noches salíamos totalmente de asunto cuantas veces hemos repetido hemos escuchado a lo largo del día de hoy desde esta mañana la palabra soborno bueno y lo que nos queda y además esto hoy pero en los últimos años si sumamos

Voz 7 33:03 eh soborno o cohecho regalo

Voz 0194 33:05 extorsión no porque que juntando todos los socios habrían en una en una edición especial vamos a ir al grano porque de esta mañana estamos hablando de los sobornos de los directivos de OHL a distintos funcionarios y es verdad que los calificados con distintos términos pero vamos a ver en la cara B lo que es exactamente queremos saber exactamente qué es

Voz 7 33:24 un soborno dádiva con la que se soborno sobornar es dar dinero regalos a alguien para conseguir algo de forma ilícita esta palabra viene del latín que es sub Horna que es proveer pero equipar por debajo sea a escondidas si dividimos a palabra se compone de su que sería debajo el verbo hornada haré que es adornar o equipar y es curioso porque en otros idiomas no existe una palabra justo para hablar de soborno por ejemplo en italiano sería o en francés a ver si me sale con ilusión el inglés sí que existe es Bray o Veri y por otro lado en muchos países es una palabra aún supera habitual porque es una práctica también supera habitual en México con su nombre la mordida primitivo Olvera es el director de Radio W en México

Voz 35 34:07 en Méjico existen varios términos para referirnos a los actos de corrupción el más común es el de mordida nos referimos a mordida cuando se otorga una pues sobornos a las autoridades lo mismo a un agente de tránsitos por pasarse un semáforo en rojo o por estacionar en un lugar donde no está permitido que para facilitar algunos trámites burocráticos para abrir por ejemplo un negocio en denunció el tiempo esperas es un acto común ya es un hecho que está ya metido en nuestra idiosincrasia desafortunadamente términos que empleamos de manera común que pues es complicado erradicarlo sin erradicar estas prácticas corruptas que los acompañan desde hace muchísimos años

Voz 36 34:56 María BM Jarro

Voz 23 35:22 el Rey

Voz 7 35:22 sólo sale caro de Los Tigres del Norte esa mordida no como decía Primitivo que para ellos es un actor súper común

Voz 0194 35:28 la mordida mexicana de muchos otros países de América

Voz 7 35:30 no hay también en muchos países africanos que otros palabras hay para hablar de soborno mira Tragsa engrasada aceite corbata cohecho matraca un propina guante nada lo mío dádiva que ya lo hemos dicho chanchullo eh por lo bajo diezmo peaje Mata que ocurra grasa y la expresión que a mi más me gusta es que la unos va a ayudar para ir con su nueva canción es hacer el egipcio sabéis no no así como la

Voz 0194 35:58 no por atrás extrae eso es con las manos

Voz 7 36:01 eh hacia arriba Las Palmas vamos con el wok la ICANN egipcias son los que van haciendo el egipcio de las grandes

Voz 2 36:11 uu a mí

Voz 0194 36:27 Teresa Medina Arnáiz es profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Burgos autora de distintos artículos y publicaciones sobre contratación pública Teresa muy buenas noches

Voz 33 36:36 hola buenas noches

Voz 0194 36:38 hemos recurrido nosotras al diccionario para ver qué era esto de soborno pero tú como profesora de Derecho Administrativo como califica es que es un soborno

Voz 33 36:48 vale pues en realidad cuando estaba escuchando soborno realidad que es obtener una ventaja es obtener un beneficio contrario a la legalidad es actuar un poco al margen del derecho para conseguir determinados favores determinado determina las divas indeterminada favores que no podrían conseguir de todas maneras si fuese acudiendo

Voz 27 37:13 exactamente a la realmente que se

Voz 0194 37:15 en Asia del cohecho

Voz 33 37:17 bueno en realidad eh nos que se diferencien es que cuando hablamos de sobornar detrás cierto dinero cierto regalos a alguien para conseguir de alguna manera ilícita algún tipo de favor entramos también en ciertos caracteres propios de ciertos tipos delictivos estamos hablando del cohecho

Voz 0194 37:35 de prevaricación

Voz 33 37:37 diva pero no es quién sea diferente es que en el Código Penal propiamente no hablamos de soborno en el en las normas administrativas de sobre todo de las tres de contratos del sector público tampoco hablamos propiamente de sobornos pero sí que hablamos de ciertas actividades y ciertas irregularidades

Voz 0194 37:54 que al final son un soborno

Voz 33 37:56 que Brad Pitt y que de alguna manera intentan conseguir intentan adulterar las normas para la para conseguir determinados objetivos determinados

Voz 0194 38:07 en España entonces el soborno aunque no se llama así en el Código Penal pero soborno si está perseguido y si se si está penado

Voz 33 38:14 en la la palabra no es que no en el Código Penal existe en el Código Penal cuando hablamos de cohecho que habla de

Voz 0194 38:20 sí sí sí

Voz 33 38:20 el IVA es la de dádivas se habla de favores entonces en cierta manera lleva implícita la palabra sobornos

Voz 0194 38:27 aquí en España está perseguido están dentro del Código Penal pero hay países escuchábamos a nuestros compañeros de Dobleu en Méjico como decía que bueno ahí está tan instaurado Kenny se persigue

Voz 33 38:38 bueno no estoy perverso oiga es que dentro de los ranking mira en las prácticas corruptas todo lo que hablamos cuando hablamos de corrupción hablamos de prácticas que en si están escondidas no no nadie va diciendo por ahí Stefano soborno para conseguir un contrato público no hay pruebas documentales de muchos de los casos que diga esto es pagado una mordida del veinte por ciento para que me adjudica un contrato público pero sí que sí que está interiorizado en algunos estados y de hecho cuando se publican los ránking de Transparencia Internacional pues vemos la situación en la que se encuentran los diferentes estados

Voz 0194 39:11 ah por países por Estados por por por sectores por colectivos porque nosotros estamos hablando de soborno porque luego contaremos todo lo de OHL etcétera etcétera y en este país con el tema de la corrupción lo hemos visto muchísimo lo hemos escuchado muchísimo pero hay otros sectores por ejemplo en el mundo del fútbol por ejemplo puede ser otros

Voz 33 39:28 sí sí sí sí ahora sí ahora no se está hablando de corrupción en el mundo del deporte

Voz 0194 39:33 dan entre privados ya no sólo comparte

Voz 33 39:36 con respecto por ejemplo a las administraciones públicas o cuándo hay dinero público promedio sino de ciertas la consecución de determinados ventajas o beneficios contrarios al al ordenamiento jurídico pero que en realidad lo que hace es adulterar todo

Voz 27 39:51 los sistemas adultera el sistema

Voz 33 39:54 en el ámbito del deporte adultera el sistema en el ámbito de la salud adultera el sistema y en muchos en muchos ámbitos tal vez en el ámbito que yo he tratado con más detenimiento el ámbito de la contratación pública ya lo estamos viendo claro

Voz 0194 40:08 claro viendo

Voz 33 40:10 las en bastante recientes con lo que el caso Gürtel el caso Púnica eh que queda acreditado en realidad pues que hay ciertos pagos de sobornos a cambio de la adjudicación de determinadas de determinados contratos

Voz 0194 40:24 pues Theresa May cuando hablamos de eso

Voz 33 40:27 los hablamos estamos hablando de un quince por ciento

Voz 0194 40:30 creo que no es poco exacto además de los montantes de dinero del que hablamos imagínate Theresa May muchísimas gracias

Voz 28 40:37 muchísimas gracias a tiro hasta luego

Voz 2 40:46 eh

Voz 7 40:56 Apraiz un soborno que es como se dice en inglés es el título de este tema un grupo australiano que se llaman Medicaid

Voz 0194 41:03 hablábamos antes de de México Milà de cómo está instaurado esto de la mordida pero yo tengo la sensación que nosotros ya no nos sorprende no ya hemos escuchado tanto sonidos hemos visto hemos escuchado gente contando billetes hemos visto cómo funcionan los sobornos cohechos las dádivas que yo no sé si ya hemos perdido la capacidad sorprendernos

Voz 1452 41:24 bueno Victoria Camps tiene un libro sobre la moral pública en el que empieza diciendo que cuando una cultura pierde lo que en término

Voz 29 41:35 los coloquiales decimos vergüenza cuando alguien no siente vergüenza cuando se le acusa de haber robado de haber sobornado incluso cuando se atreve a decir después de haber sido condenado ganar unas elecciones que ha sido absuelto por las urnas es que la moralidad pública ha bajado a unos niveles tremendos Gonzalo

Voz 6 41:56 desde la vergüenza tiene que ver también con con el hecho con la confianza mutua que hay entre el que soborno y el sobornados yo yo si me ofrecieran un soborno me moriría de miedo por si acaso me estuvieran engañando me aplicaran por lo tanto no lo aceptaría casi por eso no entonces yo creo que el que eso Horna ya sabe a quién basó Gornal saben aquí el va a dejar yo sobornados sabe que el que está dentro de para eso que hace falta una cultura de corrupción de no maestra cruzó normalmente no es aislada sino que hay una cultura que la envuelve ajuste María Esperanza

Voz 1452 42:24 sí allí que desde luego aquí ha crecido de una manera verdaderamente

Voz 37 42:29 curiosa sí no éramos capaces de pensar que en este país hubiera tanta gente dispuesta a corromper y tanto dispuesta a dejarse a dejar a dejarse corromper es verdad yo creo que la fina Mrs Se me presenta a alguien haciéndome una propuesta así yo creo que seguramente se me caería redonda

Voz 0194 42:45 como decía Gonzalo lo más probable es que no se te acerque Nati ya saben a quién sabe qué

Voz 23 42:50 lo otro título que también una sala de sobornos es el grupo Dead Capo y son una banda de Estados Unidos muchos de sus temas nos hemos escuchado

Voz 7 43:01 series de televisión que igual no nos acordamos pero por ejemplo era habitual en A dos metros bajo tierra este tema es pequeños sobornos

Voz 0194 43:11 en qué momentos ya no sólo en el caso de OHL que insiste a partir de las diez volveremos a hablar con él estará campos aquí con nosotros que momentos hemos sido partícipes de este tipo de sobornos bueno participes no porque no hemos cobrado nosotros sino que los hemos escuchado yo pues mira por ejemplo

Voz 7 43:25 el ex presidente de la Diputación de Valencia ex alcalde de Xàtiva contando billetes yo creo que es acordes

Voz 28 43:31 dos tres cuatro amigo muy mil

Voz 7 43:37 más ejemplos de la Púnica Alejandro de Pedro consiguió un contrato corrupto en Murcia remata diciendo Murcia tope son vamos a escuchar al conseguidor a él

Voz 38 43:46 dos cositas cerrado lo de la reputación de la Barreiro vale aquí la de reputación el Pedro Antonio

Voz 26 43:58 con su educación más míos

Voz 7 44:05 Murcia tope Correa una más Correa diciendo Lloll he llevado mil millones de pesetas a Bárcenas sigue muy mal pero escuchar porque se oye

Voz 23 44:13 olvido

Voz 7 44:24 mil millones de pesetas y uno más es un guardia civil contando lo que decía Alejandro Halffter que era la mano derecha de Granados

Voz 39 44:34 además se ha declarado muy bien hay que celebrarlo con un volquete de

Voz 7 44:40 el famoso volquete de puta

Voz 0194 44:41 del mundo de la música también hay muchas historias de soborno allí

Voz 7 44:44 pues una palabra años que es específica para este tipo de sobornos el dinero que paga una discográfica un DJ para que pinche el tema de su artista no es lo que llaman Pallola viene de play off lo bueno sí que es el pago fuera de la ley en ella por ejemplo escribió un tema sobre esta práctica criticando la claro

Voz 40 45:04 Dios

Voz 7 45:10 escúchame señor DJ escucha lo que tengo que decirte su nombre hace música de gen que su disco suena no da igual dónde vaya que nunca escucho mi disco

Voz 0194 45:17 si los sobornos están al orden del día en la vida real como estamos viendo supongo que también serán protagonistas

Voz 7 45:21 pero claro vamos a empezar por películas españolas por ejemplo con el Reino

Voz 23 45:27 ha contestado

Voz 7 45:31 es una película de Rodrigo Soro oyen del año pasado se llevó siete Goyas el protagonista que es Manuel es Antonio de la Torre y es un dirigente político autonómico que termina luchando contra una maquinaria de corrupción brutal en la que es imposible acabar con con Reyes Icon Reino

Voz 0194 45:46 también española una historia real llevada al cine ve de Barcia

Voz 7 45:50 si una película de dos mil quince

Voz 17 45:54 tras buenos días posible acontecido usted desde el centro protagoniza Pedro Casablanc

Voz 7 46:00 el guión es súper fiel no a la vida de Bárcenas entonces bueno eso algunos dicen que realmente habría que catalogar la como documental Nos vamos a salir fuera de España vamos a empezar por la última en el tiempo que es la gran estafa americana

Voz 5 46:16 hemos

Voz 23 46:17 sí tenemos estafadores que terminan trabajando para el FBI conocen

Voz 7 46:23 más cerca en las estafas a las que estaban acostumbrados a pronunció la política los sobornos es una película de dos mil trece con Christian Bale Amy Adams y nos vamos en un poquito más atrás en el tiempo con las Félix vamos con Casino mil novecientos noventa

Voz 14 46:37 cinco sino que dirige nunca sintió y eso es como cobrarle sueños a la calle Las Vegas es el lugar que limpiar los pecados de los tipos como yo

Voz 7 46:45 esta es una peli de Martin Scorsese con Robert De Niro es un profesional de las apuestas que dirige un casino en el que la mafia campa a sus anchas en la banda sonora de la película lo estamos escuchando joyas como ésta de maravilloso paso más en el tiempo nos vamos más atrás a mil novecientos ochenta y siete yo creo que no podía faltar en este recorrido por los sobornos el cine Los intocables de Eliot Ness

Voz 5 47:08 es un domingo soleado las gradas están repletas que creéis que está pensando voy a lucir mira yo solito

Voz 7 47:17 pero más ganará el partido Ennio Morricone es el que se encargó de la banda sonora de esta película es una película de Brian de Palma en la que el leonés Kevin Costner intenta inculpar por todos los medios a Al Capone que Robert De Niro

Voz 23 47:33 no sé si es nuestro favorito de la cara B dos veces a España cara

Voz 0194 47:39 también están los policías de las novelas negras los súper corruptos

Voz 7 47:43 es incorruptible Nos vamos a quedar con los incorruptible y para hablar de ellos claro vamos a escuchar a Paul

Voz 23 47:55 estos pobres por ejemplo de Raimon

Voz 7 47:57 Concha Hélder tenemos a su detective principal que es Philip Marlowe el protagonista de El sueño eterno de Adiós muñeca del largo adiós de Henning Mankell su alter ego que es curva Lander no sé si nos venimos a España por ejemplo las novelas de Vázquez Montalbán con Pepe Carvalho tiene hay más honesto que él o de Lorenzo Silva que nos presenta el a una pareja que son los dos guardias civiles que son los propios de sus novelas y Rubén Belli Lakua Virginia Chamorro y uno más uno mejor dicho una más de las novelas de Alicia Giménez Bartlett una mujer Petra Delicado inspectora de policía de Barcelona antes de marcharnos rapidísimo quería escuchar este tema dos diplomáticos de Montealto el temas del noventa y uno p después y USO dentro de la banda sonora de la serie Fariña

Voz 23 48:42 donde claro sobornos miles en la historia real y también a cerrar como se decía sobornos mexicano Ángels mordida hemos dicho no eso exactamente lo mismo con la Morenita de Ricky Martín vamos su éxito de dos mil diez

Voz 17 49:04 hasta mañana o de veinticinco

Voz 42 49:33 sí

Voz 12 49:39 sigue a hora25 en Cadena Ser punto com y en las redes sociales Facebook Twitter arroba Hora Veinticinco quien Facebook

Voz 13 49:47 hora veinticinco

