Hora 25 (12/06/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

visto para sentencia el juicio del proceso es ha terminado esta tarde con los alegatos de los acusados que de manera prácticamente unánime han pedido un retorno a la política para encontrar una solución al conflicto catalán finde un juicio que en Cataluña han monopolizado la vida política hay que se ha cruzado con dos convocatorias electorales así que el visto para sentencia se cruzó hoy con las negociaciones para la forma el del Gobierno en España los gobiernos autonómicos y ayuntamientos y en especial el Ayuntamiento de Barcelona en este contexto el PSOE empieza a haber hoy que va a tener dificultades para sumar los síes suficientes para que Pedro Sánchez pueda ser investido presidente del Gobierno el voto de los diputados de UPN está supeditado a lo que pase en Navarra y el voto de Coalición Canaria supeditado al alcance de los acuerdos entre el PSOE y Unidas Podemos así que los socialistas empiezan a asumir que van a necesitar la abstención de Esquerra Republicana de Cataluña PP Ciudadanos preparan ya suerte

Voz 1906 01:11 quería tras dejar claro que no se abstendría

evitar precisamente que la investidura dependa de los independentistas y en el caso de Ciudadanos es especialmente llamativo considerado en su momento un nuevo partido que venía hacer una nueva política que podía pensar en transversal en lugar de pensar en bloques ha acabado por ser la muleta de un solo bloque el de la derecha así que algo le tocará en el reparto de responsabilidades si al final la abstención independentista es indispensable aunque bien pensado en alguno de los gobiernos en los que participarán los de Rivera la abstención cuando no el apoyo de la ultraderecha también lo será ayer sanciones buenas y abstenciones malas Ángels Barceló

Voz 0194 01:57 y como decíamos hasta que ha llegado el juicio cincuenta y dos sesiones cuatro meses ir más de cuatrocientos testigos después

Voz 2 02:04 muchísimas gracias a todos visto para sentencia abandone la sala por favor todos

Voz 1071 02:10 Se ha dicho ya

Voz 0194 02:11 ahora todo está por escribir yo lo que falta es una de las sentencias más trascendentes en la historia del Supremo Sastre buenas noches nuestras Barceló

Voz 4 02:19 de una también donde llamó en primer lugar fronteras

Voz 2 02:25 en pie por favor tiene usted algo que añadir a lo que ya ha manifestado su letrado sientes por favor

Voz 5 02:34 la sala me da ahora nuevamente la palabra

Voz 1641 02:37 por segunda y última vez en este juicio y si algo debo agradecer al tribunal es precisamente el hecho de haberme dado voz después de tanto tiempo privado de ella hablar y escuchar es la base de cualquier entendimiento uno a uno

Voz 1071 02:51 empezando por Junqueras los acusados han ido tomando la palabra esta misma tarde algunos han sido breves como el ex vicepresidente catalán otros en cambio se han extendido en poco más algunos con más referencias personales y otras políticas al final de una fase en fin hasta que llegue ese

Voz 0194 03:05 la sentencia Alberto Pozas buenas noches salvajes enhorabuena porque esto ya se acabó porque por resumirlo mucho hay dos ideas generales de los últimos alegatos una es la petición al Supremo para que la sentencia contribuye a dar una solución al conflicto político June llamamiento en general a una salida política

Voz 0055 03:22 la son argumentos expresados con otras palabras distintas pero son en definitiva los que han ido expresando a lo largo de los últimos dos años sus propios abogados piden una sentencia que facilite una salida política a un conflicto político porque dicen ha sido un fracaso de la política llegar hasta el visto para sentencia de este juicio que es en definitiva otra manera de expresar Angels pues lo que llevan diciendo todo el juicio que ellos encontraron con una silla vacía que el Gobierno de Rajoy nunca quiso negociar con ellos y que por eso llegaron esa vía unilateral de la que tanto tantas veces sea sea hablado lo expresado Junquera es que vamos a escuchar y lo han expresado también de varias maneras distintas los Lloris

Voz 7 04:05 es un conflicto político y que yo sí que lo creo plenamente que que este es un juicio político es un conflicto político

Voz 0055 04:11 tienen que solucionar y a la vez padecía Jordi Jordi cursar es también un juicio político lo expresaba de otra manera distinta porque este es un mensaje transversal a la última palabra de absolutamente todos los todos los acusados todos han pedido una sentencia como hizo en su momento Francesc Homs que tuviera en cuenta el contexto político así lo expresaba la consellera de Treball

Voz 8 04:30 su sentencia señorías no sólo determinará la etapa final de movilidad no sólo determinará lo que pueda hacer a partir de ahora sino que puede ser un principio de una solución para muchas personas

Voz 0055 04:47 por supuesto también ha negado haber cometido cualquier tipo de delito lo que hemos escuchado a juicio que no hubo violencia en Cataluña que la sociedad catalana no es violenta que el independentismo nunca ha promovido la violencia y por supuesto antes lo que escuchamos el primer día también las denuncias de proceso político de juicio político así lo expresaba

Voz 1906 05:02 de una forma muy clara Raül Romeva la exconsellera de Exteriores sin subterfugios por parte las acusaciones sea buscado a lo largo de todo el juicio

Voz 8 05:11 escarmentar castigar

Voz 1906 05:13 en una ideología

Voz 0055 05:15 hemos pasado si te fijas de los primeros compases del juicio donde hablaba sólo de juicio político se criticaba el tribunal se criticaba la justicia a pasar estas críticas solamente a la acusación porque como han dicho varios de ellos hoy como reconocen sus abogados la sentencia nuestra hija la otra

Voz 0194 05:27 día de los acusados Pozas tiene que ver más con lo personal porque se han ratificado en todas las decisiones que tomaron en su momento

Voz 0055 05:33 varios de ellos han dicho textualmente lo volvería a hacer lo volvería a hacer porque dicen que ellos están convencidos de no haber cometido ningún delito convocar ese referéndum dicen no fue ilegal y cómo están convencidos de que no instaron ningún tipo de violencia pues aseguran que lo que hicieron fue instar en todo caso la desobediencia civil contra decisiones contra las que no estaban de acuerdo pero en ningún caso lo que dijo la Fiscalía que hoy ha sido muy criticada en ningún caso promover un golpe de Estado Josep Rull uno de los exconsellers acusados decía en varios idiomas además que aunque ellos permanezcan en la cárcel cinco diez o quince años no se va a acabar el independentismo

Voz 8 06:04 hacemos nuestro el universal huy sólo hubo com Anson surtirá porque esta inmensa ola de libertad de de esperanza es imparable porque la esperanza es más poderosa que el miedo porque después de nosotros siempre vendrán más

Voz 0055 06:22 otro de ellos ha dicho literalmente que vendrán miles más después de de nosotros ha habido también algo de espacio para la para la emoción todos los acusados como terminaban daba las gracias a sus abogados que alguno por ejemplo Jordi Pina hay por ejemplo Mariano baches no

Voz 1906 06:35 lo aguantas están mordiendo el puño para sujetar las lágrimas

Voz 0055 06:37 ha sido Jordi Turull otro de los exconsellers el que directamente no ha podido seguir cuando se ha acordado de su familia que estaba sentada en el banco de detrás

Voz 9 06:45 gratitud a infinita mi familia toda esa el mejor regalo que me ha brindado a la vida a o de Joaquín ya sabe lo que les quiero decir

Voz 0055 06:57 ha habido hueco para la denuncia de proceso político ha habido hueco para negar los delitos y también ha habido hueco para la autocrítica también se ha asentado de los últimos el hombre que hizo de enlace entre de Carles Puigdemont el Gobierno de Mariano Rajoy de forma infructuosa ha explicado una vez más su salida del Gobierno para explicar que él ni mucho menos comulgaba con la vía unilateral también ha dicho que lo que no vale es hacer presentó mismo lo que no vales juzgar las películas de mil novecientos cuarenta con escritor

Voz 10 07:21 de dos mil diecinueve que cometeríamos un error de press Sentís Murcia a pelota pasada si cuando vemos el despropósito en el que caímos ahora dijéramos No es que desde el primer día supieron dónde querían llegar pues para saber dónde queríamos llegar quemado hicimos llegan que pare

Voz 0055 07:36 la mentira pues el caso ya está en manos de los jueces

Voz 1071 07:41 lo decía ahora Alberto no sonaban estos alegatos de hoy aquellos alegatos con los que empezó el juicio puede que esos contenidos no desde luego en los énfasis de aquellos días primeros desde mi punto de vista nada de lo que hemos hecho es delito o no ganó era hoy aquel de entonces entonces era febrero y sabíamos cómo se iba a desarrollar el juicio conocíamos a los personajes algunos muy poco pero no sabíamos que algunos de ellos se acabarían haciendo tan familiares o sus expresiones y giros como las de El significativamente Marchena conocido ya por el gran público

Voz 5 08:12 para para que lo entienda yo que soy la mayoría sin tengo derecho a responder en catalán no

Voz 1071 08:19 cómo han sido memorables algunos cortes del presidente de la Sala alguno de esos encontronazos pocos como el que tuvo con el abogado Jordi Pina a cuenta de las cargas policiales

Voz 9 08:29 veinte o veinticinco funcionarios policiales con sus escudos

Voz 1685 08:36 los cascos y las defensas Teresa en la mano corriendo en dirección a una serie de ciudadanos con las manos levantadas delante de un colegio electoral es una carga pues

Voz 1906 08:47 señor letrado

Voz 7 08:49 él se está moviendo en el plano técnico y ha dado una respuesta es probable que esa respuesta va forma parte de la normalidad de este proceso austero les satisfaga pero es la región llevarse a eso Dios con mensaje final pero no intentemos que el testigo diga aquello que nosotros queremos no lo intento es verdad que aunque había tensión luego las cosas se arreglaban

Voz 1685 09:09 no sé no sé si voy errado pero yo creo que el el testigo y ha comparecido ante esta Sala con anterioridad

Voz 2 09:16 tengo que compartir puede pasado por la tarde

Voz 1685 09:23 pues qué haríamos si ustedes señor Kina eh

Voz 8 09:27 de las cargas dieron mucho que hablar dio que hablar en su día la fiebre se acuerdan del día en que compareció declaró Marina Garcés usted no viene aquí y usted sigue juristas y profesora de filosofía tiene que saberlo perfectamente usted viene aquí para expresar el tribunal su grado de alucinación subastado

Voz 7 09:47 febril viene aquí exclusivamente a explicar qué fue lo que pasó en fin cincuenta y dos sesiones

Voz 1071 09:53 la cosa acabó ayer con evocaciones a la película Amanece que no es poco

Voz 12 09:57 Bush te señorías lo lamento mucho pero por cuestión generacional deben conocer una película que se llamaba Amanece que no es poco filmada en tres hermosos pueblos de la provincia de Albacete en la que había un guardia civil el catalán Sazatornil quién decía que el mayor problema de orden público que se podría producir en aquel pueblo era criticar a William Faulkner porque allí eran todos fanáticos de luz de agosto pues eso

Voz 1071 10:19 espero que reconstruir una España en la que solo

Voz 12 10:21 gente Nos discutíamos por William Faulkner muchísimas cosas

Voz 8 10:24 ayer el abogado Melero Joy para concluir concita incluso de Petrarca

Voz 1641 10:29 Liceo Italiano donde soñaba mis compañeros y yo como todos estudiantes italianos aprendimos prácticamente de memoria al primer sonetos de Petrarca cuyos primeros versos dicen más o menos así a ustedes que escuchen entre y más dispersas el sonido de mis palabras

Voz 0194 10:47 y así Pozas hasta hoy cuando se calcula que pueda dictarse sentencia pues todas las fuentes

Voz 0055 10:51 hemos consultado hablan de después de verano los jueces a medida que ha ido pasando el juicio han ido analizando por bloques por decirlo de alguna manera porque así han organizado los testigos un poco cada

Voz 1906 10:59 delito y cada aspecto concreto de B

Voz 0055 11:02 este caso pero ahora hay primero que revisar las notas y hay que revisarlas bien porque han ido tomando notas a lo largo de todo el juicio in es pues hay que ponerlas en común por encima de todo lo que quiere el Tribunal Supremo en una sentencia unánime la que sea pero unánime y eso a al mismos cuentan que no hay que no vamos a hacerlo antes de ver

Voz 0194 11:17 echará de menos las sesiones yo también ha quedado visto

Voz 1906 11:20 la gente mucho

Voz 0194 11:22 es gracias a los colectivos independentistas

Voz 1071 11:25 han instalado algunas pantallas gigantes en Cataluña para seguir el juicio hasta tarde y quinto al president ha viajado al Supremo a Madrid para seguir la sesión desde la misma sala después comparecía en la sede del Govern aquí en la capital

Voz 13 11:36 hoy hemos escuchado la voz de aquellos a quienes quieren silenciar ahora sentimos ya el denso silencio previo a la sentencia en el banco de los acusados en la cárcel hay personas honorables

Voz 0194 11:49 demócratas y los partidos independentistas sobre todo Jones para Cataluña y Esquerra se comprometieron aguantar juntos en el guber hasta que llegara la sentencia luego ya veremos qué pasa para ellos el juicio un hito que llega además en un momento de batalla simbólica que es la pugna por la alcaldía de la capital catalana de Barcelona El Prat buenas noches

Voz 1906 12:06 qué tal Ángels buenas noches cómo llegar independentismo estafas

Voz 0194 12:09 S

Voz 14 12:09 dividió dividió a pesar de que no quieren admitirlo públicamente la fractura entre los socios de gobierno es evidente y la sentencia del juicio o la foto de los doce encausados en el banquillo del Supremo es de las pocas cosas que por ahora mantiene unidos a Esquerra

Voz 1906 12:23 en Cataluña una división que señero

Voz 14 12:25 más lejos se demuestra al otro lado de la plaza Sant Jaume en al Ayuntamiento donde Ernest Maragall ya ha dicho que no cuenta con el y el independentismo evita poner luz las luces largas e intentan no comprometer su futuro más inmediato pide unidad para cuando se conozca la sentencia esta tarde el presidente Torra desde Madrid

Voz 0689 12:43 es la hora de recuperar la historia

Voz 6 12:46 confío Cannes convocan clamó cartas pide recuperar

Voz 14 12:50 historia Unió lo que nos convoca dice a unirnos por un sentido de libertad de justicia y que obliga a dejar de lado las diferencias que podamos tener es el momento de la unidad estratégica declaraba Torre desde la delegación catalana

Voz 1906 13:01 una unidad que han Jobs tampoco tenemos muy claro

Voz 14 13:04 qué forma podría tener de hecho esta semana una de las principales incógnitas es que se discute en la ronda de contactos de Torra para que prepara para preparar una respuesta conjunta por sentencia se reunió antes de ayer con Esquerra y los republicanos mantienen el secretismo sobre qué propuestas pusieron encima de la mesa pase lo que pase el propio presidente admite que hay diferencias pero es cierto que los dos partidos andan con pies de plomo porque si alguien ve unas elecciones como el mejor de los escenarios por ahora no son garantía ni para uno ni para los otros pum arrasó en las europeas ya Esquerra Republicana se convirtió en la fuerza más votada en las municipal

Voz 0194 13:41 de momento en Barcelona Alberta Ada Colau descarta ese tripartito con Esquerra con el PSC

Voz 14 13:46 sea de Colombia reconoce que este pacto a tres es imposible negocia un acuerdo de investidura hay de gobierno con lo social

Voz 1906 13:52 listas con los votos de los Comunes del P

Voz 14 13:54 ese se tendría suficiente y necesitarían también lo no tendría suficiente queríamos decir en necesitarían los votos de los votos de Manuel Valls al menos tres Barcelona en como iniciará mañana una consulta a sus bases aunque de momento no no avanzan cuál será la pregunta que será cuál será la pregunta exactamente el ganador de las elecciones Arnes Maragay asegura que la decisión de Colau se explica por sus ganas de mantenerse en la alcaldía

Voz 15 14:19 la constatación de que el único factor de decisión para arrasaron como hoy parece ser según sus propias expresiones la mayor proximidad al cargo de alcalde parece que sólo importa quién va a votar a los enarbolaba pues el alcalde ha partido en expedición de casa a la búsqueda y captura del voto dando señor Ball

Voz 1906 14:40 pues Ada Colau dará los detalles de la consulta

Voz 14 14:42 hay del estado de las negociaciones mañana en una rueda de prensa

Voz 0194 14:45 pues veremos a ver qué dice Albert gracias a vosotros

Voz 1071 14:48 luego está el debate sobre Oriol Junqueras si puede o no puede recoger el acta de eurodiputado quizá recuerden pudo ir al Congreso a recoger la suya incluso participó en aquel pleno de constitución de las Cortes el fiscal cree que no debería ir a recoger su acta pero el abogado del Estado opina lo contrario opina que sí que nada le impide hacer como ya hizo precisamente en el Congreso

Voz 0194 15:07 Javier Álvarez buenas noches buenas noches cuál es el debate

Voz 0689 15:10 pues a ver cómo no sacamos esta última espinas porque en esta nueva contradicción entre la Fiscalía y la Abogacía del Estado los primeros no quieren que vaya jura su cargo como al como parlamentario europeo porque nos metería en un lío jurídico de jurisdicciones de estatutos que afectaría sin duda alguna al proceso a pesar de que haya terminado mientras la Abogacía como señalaba José Luis acepta que Juncker vaya jurar su cargo pero le dice a la Junta Electoral Central que tienen que ser ellos los que decidan si puede ser parlamentario europeo es decir la Abogacía se quita de enmedio le pasa la pelota a la Junta Electoral Central probablemente para que sea allí en ese frente donde donde se pueda parar la yunquera y esto

Voz 1906 15:47 qué es lo que podría hacer

Voz 0689 15:49 no podría hacer de parapeto la Junta Electoral Central pues según los argumentos del abogado del Estado de dos maneras uno porque dicen que es a quien corresponde valorar cómo afecta a la ley de enjuiciamiento criminal teniendo en cuenta que todos ellos están suspendidos y en segundo lugar tiene según el abogado del Estado dos peculiaridades dentro de su régimen jurídico y ellos son los que tienen que tramitar cómo se produce esa tomar posesión por tanto esta es la posición que tiene el Abogado del Estado la Fiscalía efectivamente

Voz 1071 16:17 no se opone porque ve que

Voz 0689 16:20 el suplicatorio que tendría que pedir a tener en cuenta que la legislación europea es muchísimo más garantista para los eurodiputados de tal manera que a pesar de que todavía no hay sentencia ni nada habría que pedir un suplicatorio a la Cámara europea para poder actuar contra Junquera lo cual quiere decir una interferencia absolutamente irrazonable que pararía hoy

Voz 0194 16:39 esto es lo que podría retrasar no la sentencia

Voz 0689 16:41 sin duda esto es lo que podría retrasar yo creo que esto es lo que está pensando de cerca

Voz 1906 16:46 tribunal que mañana o pasado nos va

Voz 0689 16:49 no pasado nos va a dar la solución aplicaran pues dos sentidos comunes el derecho uno la tutela judicial es decir se rompería ahora la tutela judicial aquello que ampara a todos los procesados incluido Llongueras Si no se puede ejecutar una sentencia que llevamos cincuenta y cuatro sesiones celebrando y por otro lado también de sentido común Junqueras le da igual esperar dos meses para tomar posesión de su acta que puede hacerlo no inmediatamente sino dentro dos meses

Voz 1071 17:14 y puede esperar perfectamente

Voz 0689 17:16 en caso de que la sentencia fuera absolutoria gracias

Voz 1071 17:18 Heras buenas noches dice el presidente del PP Pablo Casado el se pregunta si hay intención política en esta decisión de la Abogacía del Estado

Voz 16 17:25 espero que el Gobierno de España deje muy claro que su posición es contraria a esa opinión de la Abogacía del Estado o dicho otra forma espero que no te preocupes que dijo Pedro Sánchez al señor Oriol Junqueras no fuera que la Abogacía del Estado iba a considerar oportuno que sí que pudiera adquirir la condición de diputado europeo por qué entonces los preocupados seríamos la mayoría de los demócratas españoles

Voz 0194 17:49 luego entramos en este debate pero antes final del juicio del pluses Vila decía esto antes en las claves a las ocho si final del juicio pero lo que queda ahora podríamos decir que es lo importante claro es que el juicio ha sido una

Voz 1587 18:03 como una especie de película en la que había dos versiones como si alguien hubiera filmado dos películas antagónicas sobre lo que sucedió pero lo que sucedió es único ha sucedido dos cosas las versiones son antagónicas entonces al

Voz 1906 18:16 era lo que lo que viene es lo más difícil

Voz 1587 18:19 que es catalogar eso de acuerdo con los tipos preestablecidos en el Código Penal y esto es muy importante porque la impresión que muchos juristas han sacado yo personalmente también aunque no soy jurista es que la fiscalía y la acusación de Vox han intentado también la Abogacía del Estado hasta cierto punto han intentado encasillar lo que sucedió en el delito de rebelión y por lo tanto han tenido que exagerar extraordinariamente la cuestión de la violencia porque sin violencia suficiente y necesaria como para conseguir el fin que se propone que es nada menos que tumbar un Estado pues no hay delito de rebelión entonces bueno lo que hemos oído lo que hemos visto es pues una patada un aval la tirada contra los guardias muchas botellas de agua tiradas contra los guardias muchos insultos pero una violencia infinitamente menor a la que hemos visto por ejemplo en las manifestaciones de los grupitos antisistema cuando hay una manifestación cuando hay una cumbre del G20 entonces claro eso por aquí ahora por lo tanto se dirime si si se condena por delito de rebelión condena por delito de rebelión esto no afecta sólo como yo decía antes creo a los catalanes y al conflicto quedarán que perdura la independientemente de la sentencia o que incluso la sentencia puede agravar contribuir a perpetuar sino que afecta todos los españoles porque dependiendo de que se considere violencia rango penal se le a esa violencia estaremos estrechando muchísimo el campo de libertades para la protesta para la disidencia política para la expresión pública de posiciones que no están perseguidas en pro que es la disidencia política

Voz 0194 20:06 María esperanza

Voz 1452 20:07 sí estoy completamente de acuerdo yo creo sinceramente que efectivamente ha llegado el momento

Voz 1906 20:15 cortante

Voz 1452 20:16 mollar donde se va a ver vamos a ver vamos a comprobar si realmente en fin las cosas que hemos sido oyendo son un cúmulo de en fin de de cosas inadmisibles que llevan a a una condena radical aussie lo que hemos sido oyendo ha sido de alguna manera el relato de quiénes estaban defendiéndose de acusaciones que no compartían de las que no compartían haber sido protagonistas pero lo más importante para mí primero y principal que ha sido un juicio televisado que ha sido un juicio absolutamente ejemplar por lo tanto que ahora yo entiendo que los jueces tienen naturalmente que que en fin que actuar según las leyes a la letra de la ley por supuesto pero en todo caso ser conscientes de que el el lugar donde se producen los hechos la situación que que deviene de de esos hechos que se puede agravar o no según sea fría o no fría la la sentencia quiero decir un juez naturalmente que tiene que ser justo naturalmente que tiene que en fin que ser de acuerdo con la ley en su decisión pero justamente por eso espero deseo sinceramente que esa sentencia no nos lleve a peor situación es que sea una sentencia que no sitúe en un nuevo escenario de intento de entendimiento realmente dolía un poco oír hablar a los acusados hoy de la necesidad del diálogo no de la política dolía un poco no

Voz 1906 22:00 decía la semana pasada creo que era después de la acusación final de la fiscalía que me recordaba un poco a esos trabajos en los que trajo se estudiantes o ensayos en los que la conclusión parece escrita al inicio Hinault finalmente después de haber realizado todo una investigación una indagación y en realidad pasa lo mismo con los alegatos de los acusados son alegatos meramente políticos que están hechos con una intención también política no de regenerar una reacción entre los suyos no tanto de convencer a aquellos que les están acusando o a la opinión pública general y en ese contexto creo que han destacado de una manera bastante llamativa el papel del abogado en Melero en el Defensor si no me equivoco de de Forges Joaquim Forn en porque frente a el modo de enmarcar todo el proceso en un contexto político de la andar cómodo pues se se presuponía en las conclusiones este es un juicio político por lo tanto todo es inválido o todas las resoluciones está ya predeterminada él ha intentado marcarlo en lo que en realidad es un juicio penal no en el sur

Voz 0194 23:07 sí es eso ya se vio cuando el interrogatorio

Voz 1906 23:10 lo que era muy diferente por parte de

Voz 0194 23:12 propio volver muy diferente al resto en claro está abogado yo

Voz 1906 23:15 es decir que esto no era muy diferente a un juicio por estafa o por algún caso de de alcoholemia no yo creo que esto es lo interesante por lo que decía al principio estamos ahora mismo como ante dos confrontaciones de de dos alucinaciones no que es lo que pasó intentar dar significado a cada uno de los acontecimientos aislados dentro de un relato que los unifique que les dé un sentido con Moon claro es que no es esto es muy peligrosa a tratar de valorar si hubo una violencia abstracta una violencia posmoderna una violencia que va más allá de lo que dice el Código Penal no lo que nos tenemos que ajustar es si a los los actos de cada uno de los imputados se ajustan a los tipos penales es muy interesante la defensa de este abogado yo recomiendo que bueno pues que

Voz 0194 23:58 si ayer el alegato el alegato final bueno era la intervención las conclusiones para la presentación de las conclusiones fueron yo creo de las más interesantes

Voz 1906 24:05 esta Faulkner para para para entendernos pero pero llegó a decir que que lo que en realidad Reyes llegó poner un poco en ridículo el que dijo bueno es que no hicieron nada de lo que decían que estaban haciendo llegó a decir que el uno de octubre la ciudadanía no estaba ejerciendo ningún derecho aunque tampoco estaba ejerciendo ningún ningún delito y que llegó reconocer dice concedo o que creo que la la frase literal fue que concedía la trinchera de la desobediencia el desorden público es decir concedía que había habido algunos delitos pero que no había otros no ojalá ojalá el actuación ahora mismo del de los jueces que están encargados de de la sentencia se ajusta a los términos en los que fijó el proceso este este letrado

Voz 0194 24:47 duro trabajo les espera a los jueces sobre todo por la réplica que puede las réplicas entiendes como las réplicas de los terremotos que puede tener la decisión final la sentencia final de este juicio como decíamos que que ha terminado

Voz 1452 25:00 lo que ha terminado

Voz 17 25:01 hora Hora veinticinco

Voz 0194 30:42 María Esperanza Sánchez y Gonzalo Velasco por seguir con noticias de esta tarde noche vamos a ir a Sevilla Ana Fernández Mercedes Díaz buenas noches a las dos

Voz 1587 30:50 qué tal buenas noches buenas noches votaba

Voz 0194 30:52 esta tarde los primeros presupuestos de Juanma Moreno ya había amenazado Vox con vetar los resultaba una amenaza poco creíble Icomos esperaba la ultraderecha avala finalmente las cuentas aunque Ana ha alargado el suspense

Voz 0134 31:04 seguir suspense ha durado todo el día y sólo ha sido en su turno de réplica al consejero de Hacienda cuando el portavoz parlamentario de Vox Alejandro Hernández anunciaba que retiraban su enmienda de totalidad porque según ha dicho es un gran avance para Andalucía que por primera vez se traigan al debate político temas tabú como la violencia intrafamiliar o la lucha contra la inmigración irregular que van a tener su reflejo en los presupuestos de este año también en los de dos mil veinte Así lo anunciaba Alejandro Hernández el portavoz de Vox

Voz 28 31:31 queremos un teléfono de atención a las víctimas de la violencia intrafamiliar

Voz 2 31:38 término introducido como decimos

Voz 28 31:41 en los presupuestos del año dos mil veinte al menos ese es el acuerdo que alcanzamos en el día de ayer queremos también que se cree un servicio de atención a mujeres embarazadas con dificultades como muestra de nuestra apuesta por la cultura de la vida

Voz 0134 32:00 Hernández también ha dejado claro que Vox va a seguir apostando por la estabilidad de Andalucía porque hoy ha renovado el voto de confianza al Gobierno andaluz en su conjunto es decir también a Ciudadanos una actitud que le agradeció al consejero de Hacienda Juan Bravo

Voz 1906 32:13 mostrarle nuestro agradecimiento a usted

Voz 29 32:15 y a todo el equipo hemos dado un ejemplo de que en Andalucía existe una forma diferente de hacer política es verdad hemos sido capaces de ponernos de acuerdo desde las diferencias

Voz 0134 32:29 hace casi una hora se ha levantado la sesión después de que las enmiendas de totalidad de PSOE y adelante Andalucía hayan sido rechazadas por cincuenta y siete votos frente A49 a favor así que los primeros presupuestos del nuevo Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos los primeros no socialistas de la historia en Andalucía siguen a partir de hoy su trámite parlamentario garantizan de momento estabilidad política en esta comunidad

Voz 0194 32:52 Mercedes que han tenido Vox a cambio que es lo que se ha negociado donde sea negociado bueno pues vamos a mostrar

Voz 1541 32:57 en un documento donde se plasman los acuerdos que ha alcanzado con el Gobierno andaluz y que no sólo se van a reflejar en este ejercicio además de las medidas para las familias la inmigración consiguen que el presupuesto de la memoria democrática en ningún caso sirva para financiar la infraestructura de las asociaciones memoria listas otro punto del acuerdo se llama Programa mil cuatrocientos noventa y dos un nuevo mundo un programa que pretende poner en valor la herencia del descubrimiento de América dicen porque sobre el sigue pesando la leyenda negra ha señalado el portavoz de Vox que el documento entre Parlamento a última hora de esta mañana que ha sido después de la reunión que han mantenido en Madrid los líderes de la ultraderecha con el consejero de la Presidencia con Elías Bendodo este acuerdo con vocación de continuidad ha participado todo el Gobierno es decir tanto el PP como ciudadanos la voz cantante la llevado el consejero de Hacienda empezó a fraguarse según fuentes de la Junta hace entre dos y tres días en las reuniones interminables sean desarrollado tanto en la Consejería de Hacienda como en este Parlamento andaluz el vicepresidente Juan Marín de Ciudadanos ha llegado a decir que hasta el último momento tenía dudas al respecto pero el acuerdo ha debido de dar tanta seguridad al PP que al presidente andaluz ha manifestado hace unos minutos a la salida del pleno que este acuerdo parlamentario abre la puerta a acuerdos en otros ámbitos territoriales

Voz 0194 34:14 Mercedes Ana gracias a las dos pues noches para un momento aquí están los compañeros esperando para contar otros avances son negociaciones en los pactos quiero parar un momento porque después de haber escuchado a Mercedes gana nuestros compañeros de Sevilla contando en el pacto cómo se ha fraguado como ha sido María Esperanza sigue insistiendo Ciudadanos en que no tiene nada que ver con con Vox que ellos no pero claro Lucía estamos viendo cómo han cerrado el pacto comprando argumentos de Vox para poder aprobar las cuentas ya me parece del todo voy a decir obscenos y es la palabra adecuada pero yo creo que sí como el consejero se vanagloria de ese pacto alcanzado con la ultraderecha

Voz 1452 34:51 sí sí sí no no es todo bastante triste la verdad

Voz 1906 34:54 desde luego ciudadanos llano puede preso

Voz 1452 34:57 Mir de inocencia está absolutamente dentro del acuerdo con con Vox Vox que cambia el nombre de las cosas cambia la idea de la de los asuntos tan importantes como la lucha contra la violencia de género pero ahora se va a llamar a violencia intrafamiliar hacia intrafamiliar en fin

Voz 1587 35:17 la ayudas a las mujeres embarazadas con dificultad

Voz 1452 35:20 después su apuesta con la vida la puesta por la vida de de Vox que también ya planteado de manera bueno pues ya están también Ciudadanos PSOE en ese acuerdo Elvis Presley Pete acababan de Ciudadanos y PP IP no iba bueno y vigor hoy a esta historia de la de la leyenda negra es una cosa verdaderamente en fin bastante si las bueno bueno y yo creo que lo de Andalucía que parecía que se quería aislar como un hecho excepcional y que Ciudadanos hasta

Voz 1587 35:54 no

Voz 1452 35:55 intentando hacer ver que se han pasado viable y que no pasaba bueno cada vez vemos que que es así no que que todo de hecho

Voz 1587 36:04 depende constantemente porque si ahora no hubieran aprobado los presupuestos que sorprende es que el precio que han pedido que ha perdido por su apoyo a los Presupuestos es un precio ideológicos y os dais cuenta realmente ellos no están pensando en el bienestar de los andaluces en cómo puede prosperar la Comunidad no están pensando en ningún aspecto de la gobernabilidad sólo les preocupa sus batallas ideológicas que básica la mente tienen como objetivo a al feminismo a las mujeres esta visión tan arcaica de todo porque mire que resucitar ahora la la el tema de de la colonización de América pues también de abrir hay un debate que que que trabajo ha costado intentar apagar no son todo cuestiones ideológicas que no tienen ninguna incidencia sobre la vida general de los andaluces en cambio sí quiere pueden hacer la vida difícil a quién es ellos quieren perseguir que son las mujeres que no son sumisas

Voz 0194 37:09 experimento Gonzalo porque para apoyar esto que está diciendo mil nuestras compañeras sevillana ha apuntado alguno de los puntos pero tenemos el acuerdo aquí encima de la mesa Pedro yo creo que merece la pena leer algunos de los puntos sin duda

Voz 1071 37:20 sin duda tiene mucho interés acudir a la literalidad del acuerdo que han firmado hoy Iker recoge si algunas de las obsesiones de Vox por ejemplo punto dos revisión de la nomenclatura de transversalidad de género en favor de la inclusión del concepto igualdad en las políticas presupuestarias este punto dice que la documentación cualitativa de los presupuestos del dos mil veinte del año que viene por tanto sustituirán el concepto actualmente empleado de transversalidad de género por el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres como mecanismo integrador de las diferentes opiniones ideologías la batería hay otras cosas que se incluyen y que tienen que ver con la violencia machista punto nueve teléfono atención a las víctimas de la violencia intrafamiliar dice lo siguiente el presupuesto del dos mil veinte incorporará las dotaciones necesarias para que la Consejería de Igualdad ponga en marcha un teléfono de atención debidamente gestionado por personal cualificado para no protección de víctimas de la violencia intrafamiliar coma en un sentido amplio para ello se dotarán de los medios técnicos necesarios para la atención y derivación en su caso a los servicios sociales punto diez atención a mujeres embarazadas con dificultades leo también la literalidad incorporar entre sus servicios el de asesoramiento a las mujeres embarazadas que se cuenten con dificultades económicas tiene cualquier otra índole para llevar adelante su embarazo dice que se va a poner en marcha un programa de asistencia a la mujer embarazada en dificultades mediante el concierto social o concurso público que permita seleccionar una o varias asociaciones sin fines de lucro con el objetivo de que procedan la atención a dichas mujeres esto lo añado yo aquí lo de las asociaciones subvencionadas parece que no es un problema porque hecho proponen subvencionar a ese tipo de asociaciones

Voz 1906 39:07 que puede ser las Adoratrices por ejemplo por ejemplo Gonzalo claro el conmociona realmente cuando se habla de sustituir la cuestión de la transversalidad de género por la igualdad de trato lo que se quiere decir es que se eliminen los mecanismos especiales para compensar la desigualdad de hecho es decir que hombres y mujeres sean tratados de forma igual en este caso quiere decir que no haya maneras de compensar el hecho de que efectivamente existe una desigualdad en muchos aspectos en términos culturales en términos te trato en términos salariales es decir que no haya ya hemos lo discriminación positiva ayudas especiales a situaciones de marginación etcétera etcétera no es decir es confirmar la desigualdad de hecho esa igualdad de cuando se habla de violencia intrafamiliar obviamente ya lo sabemos muy bien lo que se está refiriendo es negar el sesgo de género de la violencia machista algo que por cierto es una conquista universal no hay universidad que se precie que no tengo Departamento de Estudios de Género ya o no en todas las las grandes universidades lo tiene y esto bueno me llevado el flexiones la primera respecto a ciudadanos campismo puro porque esto pasa al mismo tiempo que Arrimadas dice que por fin ha llegado el cambio y que están acabando los chiringuitos no que es una palabra que repite números manera da obsesiva y en segundo lugar en este país no nos ponemos de acuerdo acerca de lo intolerable y no se puede hacer política sino hay acuerdo acerca de lo intolerable lo intolerable después de la crisis económica fue los problemas de representación la Creel lo que había llevado a Chris propiamente dicha después fue la corrupción ahora es el independentismo vuelve ETA y eso hace que no se pueda hacer un pacto con el PSOE o dejar que gobierne PSOE porque porque ellos al parecer están recibiendo trato de favor está negociando con independentistas o con EH Bildu pero hay una diferencia una cosa es que EH Bildu se abstenga que por cierto se abstuvo también para hacer presidente al Congreso Ana Pastor en dos mil dieciséis otra cosa es negociar la abstención con con el independentismo pero nunca se hace a cambio de conceder la independencia de Cataluña o concesiones territoriales y otra cosa es firmar un acuerdo programático con la ultra derecha es decir la abstención de Bildu del independentismo no tiene como contrapartida la inclusión del independentismo o de una violación de la dignidad de las víctimas de terrorismo de ETA en el programa del PSOE en cambio el pacto que firma Ciudadanos y PP con con Vox si tiene como contrapartida asumir sus postulados ultraderechistas que violan los derechos básicos de las personas pues mire

Voz 0194 41:42 también la ibas a hablar porque me pongo más momentos sobre la mesa precisamente sobre los pactos sobre esas posibles abstenciones sobre el posicionamiento de cada uno de los partidos en las negociaciones porque Vox termina esta noche con la escenificación que ha querido protagonizar en Andalucía mientras en el resto de España estaba negociando directamente o por personas interpuestas con PP y conciudadanos y esas negociaciones siguen hasta que se constituyan comunidades y ayuntamientos Oscar García buenas noches

Voz 1906 42:08 la Ángels buenas noches de momento y pese a la Sébire

Voz 0194 42:11 encías de las conversaciones de Ciudadanos con la extrema derecha el partido de Rivera intenta construir la realidad de que ellos no acuerdan nada con Vox y que son precisamente los que están garantizando el cambio en aquellos sitios en los que realidad va a seguir gobernando el Partido Popular y algunos incluso después de décadas

Voz 1906 42:30 sí de de nuevo es un difícil equilibrio en la cúpula naranja Nos insistían hoy que Ciudadanos no va a firmar ningún documento con Vox es más esperan que los acuerdos con el PP en esos acuerdos no aparezca nada relacionado con lo que el PP esté pactando por otro lado con Vox de ahí ese difícil equilibrio y me refiero al caso Madrid porque otra cosa que están estudiando es ver cómo define Ciudadanos el concepto Gobierno centran ahí sólo consejerías o también cargos intermedios que serían en principio los que se destinarían a Vox porque la ejecutiva hablaba en su acuerdo de que no entrarían en gobiernos con Vox así que ahora tendrán que decidir qué es para ellos ese gobierno pero los que alguno de esos territorios

Voz 0194 43:08 empezando por el Ayuntamiento de Madrid donde prácticamente se descarta esa opción de Begoña Villacís como alcaldesa

Voz 1906 43:13 Fuentes de la dirección nacional Angels no reconocían ya hoy que ve muy complicado que surte efecto el órdago lanzado por Ciudadanos al PP para que su candidata sea alcaldesa de Madrid no lo será Ciudadanos ya tiene prácticamente decidido apoyar a Martínez Almeida pero Villacís sí sería vice alcaldesa o al menos esa es ahora mismo la intención de Ciudadanos

Voz 0194 43:30 Murcia y Castilla León son dos de las comunidades donde ocurrirá aquello que decíamos que Ciudadanos dice ser la garantía de un cambio pero en realidad va a seguir gobernando después de mí

Voz 4 43:39 tú muchos años el Partido Popular

Voz 0194 43:42 en Castilla y León hay ya un principio de acuerdo

Voz 1906 43:44 sí ése ha anunciado esta noche lo contábamos a las nueve en Castilla y León el PP tras treinta y dos años en el poder seguirá gobernando la Junta ciudadanos Le apoya a cambio el PP le cede a los de Rivera varias alcaldías y presidencias de diputaciones cuales pues ninguno de los dos partidos ni el PP ni Ciudadanos han dicho de momento cuáles aquí en Castilla y León Vox no es necesario así que el pacto es entre ellos dos con respecto a Murcia Angels pues el acuerdo está prácticamente cerrado con el Partido Popular también presidencia para el PP vicepresidencia para ciudadanos que ya dirige también la Asamblea Regional aquí Vox es necesario pero no lo es Tanto no es tan influyente como como Madrid porque sólo necesitan un voto de ellos así que en Murcia podemos decir que se va a dar el modelo andaluz de manual

Voz 0194 44:26 hay por último cómo van las conversaciones en Aragón

Voz 1906 44:28 pues de momento estancadas al menos en la parte de la derecha según nos decía un dirigente de Ciudadanos hoy los de Rivera confían en que el par el Partido Aragonés que ya ha suscrito un acuerdo con el PSOE de Lambán lo rompa vuelva a casa nos lo decía con esta frase aunque no parece porque mañana Lambán el presidente del PAR se van hacer la foto de la rúbrica que confirma el acuerdo por la izquierda

Voz 0194 44:49 gracias Óscar buenas son dígalo agosto por parte de ciudadanos sea en los pactos en los que Ciudadanos es decisivo luego vamos a ver cómo lo tiene el Partido Socialista porque José Luis Ábalos ha terminado su ronda de conversaciones con los representantes de las fuerzas políticas que tienen representación en el Parlamento Inma Carretero ya está a la espera de que bueno lo voy a saludar Inma Carretero buenas noches

