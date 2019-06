Hora 25 (12/06/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 cosa que yo siempre he pensado que era una barbaridad decir que que la lista más votada tenía que ser la automáticamente apoyada para esto porque para eso tenemos un régimen en el que caben las alianzas y caben

Voz 1452 00:13 las coaliciones IN en el

Voz 1 00:15 el escenario fragmentado que sea sucedido al bipartidismo eso va a ser la la la la moneda de cambio déjame que que pongo un ejemplo los independentistas han estado atacando brutalmente a los Comunes estos días diciendo que participaban con los con los unionistas de la construcción de un cordón sanitario de un cordón sanitario contra el independentismo en Cataluña lo decían con una agresividad tremenda pues bien los Comunes hacen alcalde en Tarragona de Esquerra Republicana en contra de los socialistas los socialistas votan un alcalde de Esquerra Republicana en Barberà del Vallès en Sabadell pues hay un alcalde socialista apoyado también por los como os quiero decir que esto son es la arquitectura variable a que nos obliga un mapa electoral en que los ciudadanos han diversificado los votos y entonces caben cualquier cualquiera no un acuerdo con Vox que imponga propuestas inconstitucionales no es aceptable pero acuerdos de gobierno no hay ninguno que no sea natural o que sea antinatural puede ser más o menos conveniente para el electorado puede ser más o menos diríamos forzado pero no se puede decir que hacer coaliciones vaya contra la naturaleza de la política y menos en este escenario

Voz 1452 01:38 eso sí claro por supuesto y además es que con todo esto este debate permanente se está fin azuzando o no a que la gente piense que bueno que esto es una merienda de negros continua y que y que bueno en fin que los partidos se sientan y se levantan

Voz 0194 01:57 de Nino acuerdan y esto es una vergüenza no es una verdad

Voz 1452 01:59 venza esto es algo absolutamente normal porque da la casualidad de que según nuestro sistema no elegimos a los que tienen que gobernar elegimos diputados si no sale un partido con una mayoría absoluta clarísimo pues hay que empezar a intentar buscar mayorías para poder hacer aquello que uno lleva en su programa hay por lo por lo que se ha presentado a unas elecciones no en todo caso está muy claro que tanto PP como ciudadanos quieren tener en fin una una línea de oposición que es muy fácil sí por eso no se quieren no no quieren abstenerse si el Partido Socialista es decir Pedro Sánchez necesita de la abstención de Esquerra IU Esquerra se abstiene ya está la oposición hecha para para toda la legislatura

Voz 0194 02:51 déjame porque en todo este contexto todavía hay una novedad referente al partido

Voz 1715 02:54 popular se celebraba hoy la reunión una reunión del Grupo del Partido Popular Europeo en el País Vasco en San Sebastián y el Partido Popular vasco ha aprovechado un almuerzo con Pablo Casado estaba por allí para plantearle su deseo de que en el futuro el PP vasco no sea una sucursal del Partido Popular de Madrid de la dirección de Madrid que puedan tener un carácter más autonomista se lo han dicho tanto Alfonso Alonso como los líderes de las tres provincias en el País Vasco en esa comida que cuenta la agencia Efe es interesante el tercer párrafo de ese teletipo que dice que Lekue en el encuentro entre Pablo Casal de dirección vasca ha sido distendido y relajado según fuentes del PP vasco pero en el que cree que no han conseguido convencer Casado

Voz 1406 03:41 con su línea de redefinición ICO Milla

Voz 1715 03:43 así termina ese párrafo Génova está en su burbuja cierra comillas lamentan en el PP vasco bueno y mientras la del Gobierno de cooperación que sigue siendo misterio un concepto que cada uno interpreta a su manera la manera que tiene podemos de interpretarlo es ésta que describía su portavoz Noelia Vera

Voz 2 04:00 para nosotros un gobierno de cooperación es lo que acabamos de conocer qué ha pasado en la Comunidad Valenciana un gobierno de coalición entre fuerzas progresistas que quieren poner la vida de la gente en el centro la reversión de los dos cortes en los recortes y el avance en justicia social eso es para nosotros un gobierno de cooperación

Voz 1715 04:15 es verdad que ha habido acuerdo en Valencia hoy al final en la Comunitat Valenciana en Alicante se ha firmado esta misma tarde esta segunda edición del Pacto del Botánico del acuerdo de gobierno autonómico firmado pero como explicamos anoche no sin discrepancias importantes que han obligado incluso a retrasar a mañana la investidura del president Inma Pardo Valencia buena

Voz 0194 04:35 hola buenas noches fumata blanca al final pero in extremis

Voz 0808 04:38 sí una hora antes del pleno de investidura de Ximo Puig se seguía todavía negociando se reunían en el Palau de la Generalitat Ximo Puig Mónica Oltra y Rubén Martínez Dalmau para conseguir finalmente desbloquear el atasco el pleno se inició con el discurso de Puig suspende hasta mañana cincuenta horas de reuniones han sido necesarias durante catorce días y como dices in extremis llegaba la firma esta tarde en Alicante en el Castillo de Santa Bárbara ha costado según Puig pero será dice un gobierno de estabilidad

Voz 3 05:07 todos los acuerdos tiene su dificultad

Voz 1065 05:09 mejor que estos acuerdos cuesten

Voz 3 05:12 nada pero que tenga más fortaleza

Voz 0808 05:14 un pacto alcanzado con un Consell que crecen dos consellerias seis para el PSPV cuatro para Compromís dos para Unidos Podem Esquerra Unida precisamente la vicepresidencia verde para esta última formación ha sido la clave Monica Oltra resaltaba que este consell actuará contra el cambio climático

Voz 4 05:29 este pacto tiene un eje más seis ejes digamos el eje más importante el que hemos querido poner como primer eje es precisamente la lucha contra el cambio climático y la emergencia climática

Voz 0808 05:39 la tercera pata de este botánico Rubén Martínez Dalmau de Unidas Podemos Esquerra Unida exultante destacaba esta tarde así el acuerdo alcanzado

Voz 5 05:47 conseguir a Perla Chen esperen que siga el Consell mes importan de la historia política Valencia

Voz 0808 05:55 a esperan que sea el más importante de la historia política valenciana así que mañana segunda parte del pleno con las réplicas ya de los grupos parlamentarios a la intervención de hoy de Ximo Puig si no hay ningún cambio obtendrá dos votos más de los cincuenta que necesita

Voz 0194 06:08 encima cuando se conocerá el nombre de los nuevos consejeros

Voz 0808 06:11 pues está previsto que el domingo sea la investidura de Ximo Puig a partir de ahí se harán públicos ya los nombres de los nuevos consellers las quinielas de hecho están ya circulando con algunos que posiblemente van a repetir pero oficialmente está previsto que se conozcan esas nuevas caras del Botánico dos el próximo lunes

Voz 0194 06:27 gracias Inma buenas tardes te lo hizo vamos también a nuestro compañero Miguel Ángel Campos que nos está ofreciendo una muestra de cómo suena la corrupción en España algo avanzábamos ya a las nueve de la noche campos buenas noches

Voz 1715 06:39 hola buenas noches accesoria que tiene que ver con la constructora OHL la trama Lezo hay un directivo que aparece en las grabaciones el es el escucha cómo contaba las comisiones en fajos de diez mil euros ese dinero habría servido para pagar a al menos once políticos de distinto signo

Voz 6 06:58 resulta es este cargo en el PP en Melilla pidió

Voz 1715 07:03 una ocasión cuatrocientos mil euros para las elecciones europeas del año dos mil nueve

Voz 7 07:08 eh que en algunos casos esto entonces cuidarse y es que

Voz 8 07:16 el son

Voz 1715 07:19 bueno darle cierto

Voz 0194 07:21 esto mis jefes tienes que eso es querer mucho a los muchísimo tienes que contar con

Voz 1715 07:25 cuatrocientos mil euros dice el político que añade

Voz 0194 07:28 Gene Kelly vista necesito darle gusto a todo el mundo estos son campos algunos de los audios que estamos difundiendo que pertenece en realidad a las decenas de horas que grabó uno de los directivos de OHL al que de hecho se conoce como el Villarejo de esta historia por su afán con la grabadora y tanto grabo que hasta ahora podemos aportar más sonidos por ejemplo las referencias de estos implicados a Villar Mir que en esa época presidía la constructora

Voz 1552 07:51 los audios sanciones nos práctica sólo a altos cargos a cargos intermedios de la constructora sino que apuntan directamente a la cúspide de OHL ya la limpieza de los concursos en los grandes contratos públicos que el desgravaciones el directivo de OHL Paulino Hernández afirma que los concursos públicos están amañados hice reparten entre las grandes constructoras antes de salir y quién sabía un huevo literal segunda Hernández de gestionar estas situaciones era el presidente de OHL Juan Miguel Villar Mir que según dice exigía al Gobierno de turno las obras que le interesaban

Voz 9 08:24 nosotros gente ya no que yo quiero yo como él

Voz 1552 08:44 el directivo de OHL afirma que Villar Mir les decía en ocasiones que el pastel de cada gran empresa de la construcción en España está asignado de antemano

Voz 12 08:54 de todos los era en España lo que hay es lo que hay desde lo presión pues no están están destinados crecerán a un ritmo de un dos por ciento que puede ser la imputación puede secta

Voz 1406 09:07 de Ascó Co

Voz 12 09:09 digamos en nuestro país es lo tenemos cada empresa ya que dio esta no

Voz 1552 09:15 el pastel cada empresa lo tiene asignado Villar Mir está imputado en varios procedimientos en la Audiencia Nacional la caja b del PP como supuesto donante de fondos púnica ileso

Voz 0194 09:24 qué dice OHL

Voz 1552 09:26 pues preguntada al respecto OHL se limita a responder que la empresa siempre ha actuado dentro de la ley recalcan que han abierto una investigación interna para depurar responsabilidades entre empleados y exempleados de la compañía la Audiencia Nacional es de momento no imputado en el procedimiento como persona jurídica

Voz 0194 09:44 gracias campos antiguos ganárselo antes Milá cuando hablábamos de de soborno a las nueve hablabas de hablábamos de de la moral no pero claro cuando escuchas los testimonios cuando escuchas la grabaciones con la naturalidad o con la normalidad que que hablan del pastel estaba todo asignado Villar Mir sabía un huevo y sabía que esto se lo llevaba este que este sólo llevaba este que en España esto funciona así y es absolutamente impúdico si eso obsceno eso yo creo que el término obscenidad es el que más se les S

Voz 1 10:17 justa a lo que hoy es

Voz 0194 10:19 naturalización de la producción como como

Voz 1406 10:22 no la forma habitual normal reglada con unas reglas

Voz 1 10:28 por supuesto que sólo conocen los los corruptos pero que supuestamente todos tienen que atenerse a ellas porque supuestamente son las que funcionan claro esto es muy perverso porque cuando

Voz 13 10:41 de extiende por

Voz 1 10:44 medio de las constructoras que el sistema de funcionamiento se esté las constructoras que no quisieran por razones morales éticas o simplemente por prudencia por miedo a las consecuencias no entrar en ese juego son se ven relegadas en la concesión de obras cuando llevan cuatro concursos en los que no han conseguido nada pues acaban diciendo bueno esta es la regla y ahora me voy a tener a las reglas porque sí porque es la propia supervivencia porque desaparece claro me tienes que levantar cuatrocientos mil porque yo a mis jefes les tengo que dar algo en estos jefes nadie sabe quién son o no se supone es decir después también cuando éstos instaura este sistema de opacidad aquí ya entra además toda la ambición y la corrupción individual porque en en esta petición de mis jefes me piden cuatrocientos a lo mejor mis mis jefes piensan que yo he conseguido doscientos de los doscientos

Voz 0194 11:45 pero además Gonzalo la la sensación entiendo de todos ellos y tengo la certeza de que se creían que nunca les iban a pillar que no que eran absolutamente impunes

Voz 1406 11:56 sí es la cultura de la impunidad que también hemos visto en partidos en partidos políticos no es un poco esto de la ley del silencio no aquella célebre película de de Elia Kazan cuando todo el entramado funcionase cuando son hábitos cuando son rituales de algún modo se produce de la banalidad del mal no no es que haya una conciencia total en cada uno de estos individuos estos actores de estar haciendo el mal está robando estará engañando sencillamente uno se incorpora una manera de hacer una forma de vivir que que finalmente acaba reproduciendo esta serie de hábitos lo malo es que claro esto genera además una especie de de ética perversa por la cual la pillería la astucia la picaresca acaba siendo un modelo de virtudes de de muchos trabajadores y muchos empresarios no entonces hay que tratar de revertir esta representación casi bueno legitimado hora de tramposo no que yo creo que domina mucho en en España luego constatar también la falta de confianza que esto genera no términos como trama que popularizó de un modo un tanto grotesco Podemos pero al final termina siendo bastante exacto en su descripción porque entendemos Villar Mir Yarmuk cualquiera Villar Mir ha tenido grandes relaciones con partidos políticos con

Voz 0194 13:11 las grandes entidades dirige las grandes instituciones de este país lo hemos visto de tal manera esta idea de que hay un entramado de relaciones

Voz 1406 13:19 desaniman genera una gran desconfianza en las

Voz 0194 13:21 la línea gusta a mí la perdona

Voz 1452 13:23 no no no que verdaderamente es desolador es tremendo Infíniti uno piensa si todavía están pasando cosas como ésta porque todo esto es lo que se va descubriendo pero lo que no sabemos si cambiando en fin la forma de alguna manera siguen pasando estas cosas no es verdaderamente tremendo oir que que cada país cada empresa en este país cada empresa de la construcción tiene asignado y un dinero vamos a ver

Voz 1 13:49 estaba repartido es que es verdadera

Voz 1452 13:51 el terrible no hablamos de corrupción nunca generalmente no hablamos de corruptos no entonces es que bueno tan grave es ser una cosa como la otra

Voz 0194 14:01 es decir algo yo quería decir que además todo esto

Voz 1 14:04 además de ser inmoral es económicamente terriblemente ineficiente porque esto significa que los criterios de concesión de las obras públicas todos los grandes servicios a las grandes contratas de servicios públicos no ser eligen por el mérito la capacidad o quién vaya a hacerlo mejor o quién legítimamente haya hecho un esfuerzo para ofrecer un servicio bueno sino que va a premiar aquel que es más espabilado que que que es capaz de presentar un presupuesto ficticio con una baja temeraria que arruina a todos los competidores porque sabe que el partido que le ha hecho la concesión luego le va a revisar el presupuesto al alza por ejemplo en la ciudad de Madrid el cambio del sistema de concesión de concursos eliminando el criterio de del del bajo coste permitió que se cancelarán muchas obras públicas que iban a ser unos así que había sido hornos así permitió o con superávit

Voz 0194 15:00 de las arcas públicas del municipio dejando huecos muestra otra cara de la moneda porque Cáritas ha presentado hoy un informe que contrasta con esto que estamos hablando con la palabrería de los políticos con la situación real de muchos españoles

Voz 1071 15:11 ha rebajado la euforia de eso que llaman recuperación en definitiva dice De hecho que hay ocho millones y medio de personas en riesgo de

Voz 0194 15:19 exclusión social son humilló más de las que había antes de que empezara la crisis el dieciocho por ciento de los españoles estaría quedando fuera de esa recuperación ya hay seis millones de personas a las que cualquier contratiempo les haría entrar en ese grupo más desfavorecidos podríamos decir que viven al límite no sólo hay datos en el informe se le también un concepto preocupante Ike nos concierne a la mayoría lo han llamado fatiga de solidaridad Mariola lo buenas noches buenas noches Ángels esa quiere decir eso de fatiga de solidaridad porque debería preocupar

Voz 0259 15:49 Nos cuando los investigadores hablan de fatiga de solidaridad no se refieren a las familias el colchón familiar aunque más debilitado por tantos años de esfuerzo sigue ahí apoyando a los hijos a las hijas que se han quedado en paro o en una situación precaria lo que hace el informe Foessa es constatar un cambio sociológico porque las clases acomodadas que no tienen problemas económicos se han cansado de ayudar

Voz 0455 16:14 este matizan a los perdedores de la crisis y muestra cierta fatiga de la solidaridad en realidad los acomodados no practican la empatía poseen echar en cara a los excluidos su desafección y su responsabilidad por estar en su situación

Voz 0259 16:28 el peligro es que la fractura y la desigualdad social se hará más grande esos seis millones

Voz 0194 16:33 personas de los que hablabais que viven en una

Voz 0259 16:36 gran y laboral están muy enfadados resentidos con las élites en esta parte de la población crece las opciones xenófobas ultras el rechazo al inmigrante

Voz 0455 16:46 mueve actualmente en el filo de la navaja está en la antesala de la excusa intuye que la próxima sacudida en la próxima crisis sostén económico se quebrará iban a ser los primeros en caer la indigna que la sociedad asegura sesentena entienda el resto y coja más impulso hasta desconectadas son los que votan salir de impedir la entrada de foráneos

Voz 0259 17:07 el que habla es Guillermo Fernández el coordinador de este informe de seiscientas páginas en el que han trabajado ciento treinta investigadores de treinta universidades Isère elaborado con entrevistas a más de once mil familias

Voz 0194 17:19 sí decíamos Mariola que la gran conclusión del informe que tiene una muestra tú estabas diciendo ahora muy amplia es que la mayoría se ha quedado fuera de la cacareada recuperación si lo peor es que hay un millón doscientas mil personas más en exclusión que antes de la crisis que en dos mil siete para ellos ya no funciona el ascensor social ni para subir a la primera planta dicen los investigadores que recuerdan tres datos demoledores el catorce por ciento de los trabajadores son pobres el alquiler de la vivienda ha subido un treinta por ciento en dos años y uno de cada tres contratos temporales dura menos de siete días

Voz 0455 17:50 una característica que nos diferencia de otros países es que la exclusión social en España van de la mano la mezcla de la baja calidad en el empleo y los costes elevados de la vivienda es un pack mortal para la gente en situación de exclusión

Voz 0194 18:03 la vivienda se ha convertido en el primer factor de exclusión social por encima del empleo ya hay dos millones de personas que viven con el miedo a perder su casa y en esta radiografía de la post crisis diez años después hay otro dato preocupante la exclusión social crecen comunidades consideradas ricas como Cataluña Baleares e incluso el País Vasco que paradójicamente tiene un fuerte sistema de protección gracias Mariola hasta luego para ir cerrando recordemos la información que está contando hoy la SER desde primera hora que es ese informe de la autoridad fiscal independiente de la iré Sobrequés

Voz 1071 18:34 Correos plantea vez que Correos deje de repartir cartas varios días de la semana que despida a carteros se cierra oficinas y lo llama flexibilización en las obligaciones de servicio público llega a citar el caso de Italia de las zonas montañosas en Italia donde en esos

Voz 1715 18:49 juntos se reparte el correo una vez cada cinco días el Ministerio de Fomento ha contestado por carta para decirle a la que se está extralimitado que lo que está haciendo es cuestionar la estrategia de Correos proponer medidas que además van contra la ley existe claro preocupación entre los sindicatos que acusan al aire tener un sesgo ideológico creo que

Voz 14 19:07 el informe revela como es neutro no es inocuo tiene un sesgo claramente

Voz 1715 19:12 es algo de José Manuel sea ya que es secretario de Correos del sindicato UGT que pasaba este mediodía por el informativo Hora catorce

Voz 14 19:17 la ayer no dice nada del empleo de las empresas que están detrás de este informe que el modelo paz llega laboral que tiene el paquete era ese su modelo low cost como es sabido de falsos autónomos sobre lo cual parece ser la no piensa

Voz 0194 19:32 y hasta ahora vamos a buscar los titulares del Diario de Cádiz hablamos con su director David Fernández muy buenas noches

Voz 15 19:39 muy buenas noches que encontramos en la portada del diario

Voz 0194 19:41 Cádiz

Voz 15 19:43 hoy abrimos con Estados Unidos que plantea aumentar su de unidades de la base de Rota cuando uno dos Khadr Escuadrón de Apoyo en a los detractores del escudo antimisiles kurdo que además ha renovado de nuevo buque más moderno a partir de dos mil veinte Si a propósito por ello hoy la ministra de Defensa anunciaba que en cualquier caso este acuerdo lo tendrá que convalidar el Congreso también abrimos y segundo en segundo lugar con una noticia que yo creo que es cuanto menos una entiende en el mundo del fútbol Puerta el Trofeo Carranza de sesenta y cinco difiere por primera vez sólo disputarán equipos no común claro al fútbol ahora tan tan

Voz 0194 20:26 por su bolso que bueno además en medio del Mundial femenino que se está jugando ahorro buena noticia ésta

Voz 15 20:32 algo que barajaban hace tiempo que se verdad Ayuntamiento oí pues bueno pues en esta ocasión en la que Vendée

Voz 0194 20:38 no y también como una forma parada

Voz 15 20:41 para el nuevo Rectorado que estrena en las instalaciones en el centro el complejo cultural al Reina Sofía

Voz 5 20:46 pues Fernández director de Cádiz muchísimas gracias

Voz 0194 20:50 a vosotros hasta luego muy buenas noches y nos queda Sastre

Voz 1071 20:53 averno de frases frases Si sonidos hoy para empezar los de Aranjuez la jueza ha enviado a prisión comunicada y sin fianza al hombre que disparó a las hermanas y a la madre de su ex pareja mató ya saben a dos de ellas está acusado de dos delitos de asesinato consumado otro de asesinato en grado

Voz 13 21:08 o tentativa un tercer delito de tenencia

Voz 1071 21:11 lícita de armas esta mañana a su llegada a los juzgados de Aranjuez se ha producido momentos la verdad de mucha tensión la policía ha detenido incluso al viudo de uno de los de una de las mujeres asesinadas porque ha tratado de saltarse el cordón policial con el coche que conducía y además en un momento en el que se podía notar la gran tensión que había el principal candidato para suceder a Theresa May Boris Johnson insiste en que la fecha el break debe ser el treinta y uno de octubre sin más prórrogas el XXXI y nada más ha dicho la prensa británica publica esta mañana un documento en el que se reconocía que el Reino Unido no está preparado un documento del propio Gobierno Johnson justifica su plan de salida con ejemplos como éste

Voz 16 22:06 es absurdo que España tenga una cobertura del ochenta por ciento de su territorio con banda ancha frente al siete por ciento que tenemos aquí salió primero

Voz 1071 22:15 haya cedido por el ébola en Uganda se trata de un niño de cinco años que había viajado con su familia a la República del Congo donde por cierto se han detectado más de tres mil casos en el último año de hecho se considera

Voz 1715 22:26 que estamos ya ante el segundo peor brote de la historia

Voz 1071 22:28 año ha fallecido al poco de que la ministra de Salud de Uganda confirmaron los primeros casos de ébola

Voz 3 22:35 P Pol al país a las dieciséis

Voz 1071 22:37 aquí en España no empezado todavía el verano y está siendo un mal año en incendios se registran en España XXXVII de media cada día llevamos más de cinco mil quinientos que son el doble de los que se habían registrado en esta fecha el año pasado frases de Mónica parrilla de Greenpeace

Voz 0194 22:50 balance ya muy alta

Voz 17 22:52 pues nos Bekaa indicando que todos estos bosques saben muy vulnerable a inquietarse a que que hay que prevenir que muchísimo

Voz 18 23:02 menos queda Ramoneda el dietario

Voz 10 23:10 dos frases para el día en que concluye el juicio al proceso catalán Oriol Junqueras ante el Tribunal lo mejor para todos sería volver a la política Alberto Fernández Díaz en su despedida como concejal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona aludiendo Joaquim Forn todos debemos asumir las consecuencias de nuestros actos pero todos tenemos que hacer un esfuerzo para dar por superada esta situación ya sé que dos buenos deseos la realidad hay un largo trecho pero sólo sobre actitudes denunciados como estos se podrá construir tarde o temprano una salida que pase página de la confrontación cómo hacerlo de momento el primer paso debería ser el reconocimiento mutuo que se han venido negando las partes el segundo la aceptación de que ahora mismo no hay espacio para la negociación porque entre lo que unos piden los otros pueden dar no hay término medio

Voz 0194 23:57 el que sea posible encontrar sí

Voz 10 23:59 el tercero el abandono tanto de la fantasía la ruptura unilateral como la derrota de liquidación definitiva al independentismo y el cuarto empezar a construir puentes que rompa la inercia dos bloques cerrados naturalmente la sentencia del juicio condicionará la salida pero sea cual sea ésta habrá que intentarlo siendo conscientes que se necesitará mucho tiempo para pasar del reencuentro la negociación otra vez la misma advertencia la democracia está en peligro en este caso no viene de un populista de un izquierdista soñador os vienen intelectual respondón el caos vista aquí ha dicho Emmanuel Macron ante la Organización Internacional del Trabajo creo que la crisis que vivimos puede conducir a la guerra y la desagregación de nuestras democracias algo no funciona en este capitalismo que cada vez más beneficia sólo a unos pocos cuando el pueblo no encuentra su parte del progreso puede sentirse atraído por el autoritarismo Macron ha ironizado sobre los que desde su confortabilidad desoye en estos tiempos yo no quiero cometer los errores que se cometieron en pasados quien avisa no es traidor

Voz 19 25:10 caminamos ya Milagros Pérez Oliva María Esperanza Sánchez Gonzalo de las buenas noches buena semana adiós Sastre estamos ya vistos para siempre estamos nosotros también vistos para sentencia como he dicho antes la mañana feliz noche

Voz 3 25:41 el euro veinticinco Ángels Barceló servicios informativos

