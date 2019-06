Hora 25 (13/06/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:00 sí lo que importa es la gente se pactan políticas si lo que obsesiona es el poder Se trocear

Voz 0194 00:32 hola buenas tardes todos haciendo números estos días para ver si les salen las cuentas Pedro Sánchez buscan más si es que no es de momento no los tiene pero hoy pinta algo mejor para él después de que Esquerra Republicana se haya comprometido a que sus votos no servirán para provocar el blog

Voz 0712 00:47 no vamos a no veremos para intención de bloquear absolutamente nada evidentemente venimos con la intención como siempre hemos hecho defender los derechos civiles sociales y nacionales

Voz 0194 01:01 de Cataluña la ronda del PSOE con los grupos parlamentarios sirve para hacer una foto de Eloy que deberá cambiar desde este momento los socialistas tienen que negociar el apoyo de Unidas Podemos que insiste en trasladar a Madrid el modelo valenciano que entre otras cosas incluye una vicepresidencia para Podemos

Voz 3 01:20 el candidato Ximo Puig i Ferrer cincuenta dos vos vos negativos no ántrax seis que el candidato obtenga mayoría absoluta queda el expresident de la Generalitat

Voz 0194 01:33 ese pacto a la valenciana ha permitido reelegir esta misma tarde a Ximo Puig como presidente en todo caso la urgencia es municipal el sábado se constituyen los ayuntamientos y en Madrid Barcelona todavía no está claro qué ocurrirá en Madrid Ciudadanos ha intentado conseguir un cachito de la Alcaldía proponiendo repartirse el poder con el PP de dos en dos años Miguel Gutiérrez Andrea le

Voz 5 02:00 eh la semana pasada en cuatro años de Villacís hoy son dos años de Villacís no sabemos si mañana nos pedían los días impares para Villacís

Voz 0194 02:06 en Barcelona las bases dan como pueden votan si quieren que Barcelona tenga Colau a Maragall como alcalde

Voz 4 02:11 ya pues careces fue capaz de Pussy impuso procesión

Voz 0194 02:20 el elevado el tono contra Colau han caído las caretas ha dicho el candidato de Esquerra para quien ha quedado claro que o le ha engañado al proponer un gobierno a tres con Esquerra y el PSC en el golfo de Omán nadie sabe todavía qué ha ocurrido esta mañana con dos petroleros

Voz 1715 02:33 Pedro Blanco dos petroleros que han sufrido sendas explosiones todavía no se sabe que las ha provocado el estrecho de Ormuz en el Golfo de Omán es una de las principales rutas del petróleo derivados de todo el mundo ha pasado a ser escenario también de la tensión creciente en torno a Irán Antonio Guterres es el secretario general de Naciones Unidas

Voz 6 02:50 it Deep que quisiera señalar con una profunda preocupación el incidente de seguridad de esta mañana en el estrecho de Ormuz condenó enérgicamente cualquier ataque contra una embarcación civil los hechos y las responsabilidades deben esclarecerse Si hay algo que el mundo no puede permitirse es una confrontación en la región del Golfo Tyson

Voz 1715 03:10 hablaremos de seguridad pública de la evolución de los delitos a partir de la estadística que hoy ha publicado el Ministerio de Interior aumentan los delitos contra la libertad sexual y comprobaremos la preocupación del Ministerio de Sanidad por el aumento de enfermedades sexuales de transmisión sexual entre los más jóvenes que cada vez utilizan menos ve preservativo de Luisa Carcedo es la administra desanima

Voz 7 03:28 Se está cada vez observando con más frecuencia que es están utilizando métodos no seguros como es la marcha atrás que quizás en mi juventud pues lo podías entender pero que en la sociedad de hoy es lamentable no es un método eficaz por supuestísimo

Voz 0194 03:44 ya a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:47 las tardes el Real Madrid ha presentado al belga Eden Hazard ante decenas de miles de aficionados que llenaban medio estadio Santiago Bernabéu con estas palabras le daba la bienvenida el presidente Florentino Pérez

Voz 1 03:58 queridos amigos hace tiempo que deseaba ampliar estas palabras hoy damos la bienvenida a uno de los mejores jugadores del mundo hoy ahora donde querías estar hoy se cumple uno de los grandes sueños de tu vida eres

a partir de esta noche las temperaturas van a subir en todo el país especialmente en el Mediterráneo donde el ambiente va a ser el más propio para estas fechas es decir de verano pero sin una temperaturas extremada centrada esta noche temperaturas mínimas mucho más altas que las últimas noches ir de madrugada chubascos y torero estás en cualquier punto del Mediterráneo incluso también hasta mañana por la mañana en Aragón o el este de Castilla La Mancha en muchos casos con rayos y truenos y fuertes rachas de viento pero en general poca agua y la que caiga en forma de lluvia de barro también mañana algunos chubascos en el Cantábrico pero con muchos ratos de sol en el resto del país sol todo el día con temperaturas como decimos más altas que hoy

Voz 0194 05:12 Veinticinco Pedro al cierre de portada una de series

Voz 1715 05:15 del gran fenómeno cultural moderno hoy se ha presentado el Observatorio de series y los datos son ciertos hay un trece por ciento de raros y raras en este país que no ven series José Manuel Romero

Voz 0919 05:26 ahora Pedro ese trece por ciento dicen son los free

Voz 1084 05:29 es el ochenta y seis por ciento de los españoles consume series no hay síntomas de que estalle la burbuja el cuarenta por ciento admite que le provoca ansiedad no poder ver más las ficciones les roban tiempo a los libros al sueño y hasta al aburrimiento

Voz 1038 05:41 para el sesenta y dos coma cinco por ciento de los entrevistados las series son importantes en su vida

Voz 1084 05:46 las series dominan la conversación social en el hogar y la calle los padres reconocen que les sirven para abordar ciertos temas con sus hijos y a los adolescentes para sentirse integrados con la irrupción de las plataformas de streaming tampoco hay España vacía de series

Voz 1 05:59 a un fenómeno absolutamente tras besar en términos tan

Voz 1084 06:02 esto ALE y entre los ocho personajes que despiertan más interés ni una mujer mucha nostalgia

Voz 8 06:08 no te comas esto caramelo que son para traerlos esta terror

Voz 1084 06:11 cómicos españoles como Luisma médicos como el doctor House o narcotraficantes encabezan la lista

Voz 1 07:02 cadena SER Hora veinticinco

Voz 1715 07:08 Pedro Blanco así que Pedro Sánchez sigue sin tener hoy los dos suficientes para conseguir la investidura pero está más cerca de tener los la posición de Esquerra Republicana despeja algo el camino hacia La Moncloa Gabriel Rufián se ha reunido hoy con Adriana Lastra ha salido bastante satisfecho desencuentro y con un mensaje en tono conciliador no hemos venido aquí ha dicho a bloquear Naga así que la duda hoy si Esquerra optará finalmente por la abstención poles y sea lo que sea haga lo que haga esos votos los de Esquerra bueno marear tanto como el oro para el candidato del PSOE Javier

Voz 8 07:43 la

Voz 0866 07:44 es vital para el portavoz republicano pronunciar la palabra abstención pero tanto las formas recalcando lo positivo del encuentro como el fondo con esa frase no venimos con la intención de bloquear nada parecían abrir un nuevo camino un primer paso para seguir dialogando decía Rufián que no ponía más condiciones aunque sí advertía de lo que no significa esa sentencia

Voz 0712 08:03 el bloqueo no significa dar un cheque en blanco a Pedro Sánchez condiciones de líneas rojas y tal

Voz 1 08:11 yo creo que diálogo diálogo diálogo

Voz 0866 08:14 primer encuentro por tanta aunque con la mirada puesta en la constitución de los ayuntamientos sobre todo el de Barcelona advertía Rufián cuyo discurso distaba en todo caso y mucho del de la portavoz de Laura Borràs que se instalaba en el no aludiendo a la suspensión de sus tres diputados en prisión mientras desde el PSOE Adriana Lastra seguía apelando a todas las fuerzas políticas

Voz 10 08:34 que no queremos hacer descansar la gobernabilidad de España o la investidura los partidos independentistas por eso lo que estamos haciendo es pedir al resto de partidos políticos que no bloqueen la investidura se lo estamos pidiendo a todos

Voz 0866 08:46 ya es que hoy también el presidente de Unión del Pueblo Navarro Javier Esparza reiteraba su no a la investidura si los socialistas navarros alcanzan el Gobierno foral con la abstención de EH Bildu

Voz 1715 08:56 no hay novedad sobre la negociación entre el PSOE y Podemos ya se dijo que iba a ser una negociación discreta en todo caso el partido de Pablo Iglesias insiste en que quiere exportar a la UE Chloe el Pacto del Botánico porque ese acuerdo entre otras cosas le da a Podemos una vicepresidencia que como ya les contamos esta semana Llinás es a lo que aspira Unidas Podemos Irene Montero

Voz 11 09:16 la iniciativa de cuál es la propuesta de Gobierno de corresponde al Partido Socialista entiendan que esperemos a recibir esa propuesta si les digo que a nosotras el modelo de Valencia nos gusta Nos parece un buen modelo para

Voz 12 09:29 a para replicar en el Estado pero

Voz 11 09:31 eh la iniciativa le corresponde al Partido Socialista nosotras tenemos que respetar eso ya les digo intentar ser discretos para proteger esa negociación

Voz 1715 09:38 el modelo de Valencia ahora iremos a Valencia pero antes vamos a volver a escuchar al portavoz de Esquerra en el Congreso Gabriel Rufián le ha dado hoy un palito bastante sonoro a Podemos es evidente que quería enviar este mensaje a Podemos ya sus aspiraciones y creo

Voz 0712 09:53 en una reflexión interna sin querer meter mucho en en camisa de once varas en torno a sus interioridades pero creo que los resultados electorales no dan tanto para pedir ministerios sino para pedir explicaciones E internamente hizo Etoo a eso de decir como hace cuatro años sino meras el Ministerio aquí se repiten generales me parece irresponsable creo que la gente está harta

Voz 1715 10:18 con el Pacto del Botánico como modelo para Unidas Podemos el Gobierno insiste en que no inimitable porque allí en Valencia la suma de tres da mayoría absoluta en el Congreso la suma de dos no esta tarde poco antes de las siete las Cortes valencianas han elegido a Ximo Puig como presidente vamos a Valencia buenas tardes

Voz 0141 10:37 buenas tardes el debate ha dejado claro que hay dos bloques el de PP Ciudadanos y Vox contra el botánico el botánico con PSPV Compromís y Unidas Podem criticando las alianzas de las derechas esta tarde el rifirrafe ha sido entre Ana Vega de Vox Ximo Puig Vega Acea que llame fascistas a Vox Puig le pide respeto a la democracia

Voz 13 10:58 sabe señor Puig cuál es su problema no está en condiciones de dar lecciones de nada échale un vistazo a lo que le rodea mires quiénes son sus aliados los comunistas amigos de los genocidas bolivarianos los nacionalsocialistas valencianistas aliados de los anteriores y amigos de los golpistas catalanes

Voz 0570 11:17 de eso la mayor cordialidad en la medida de lo posible pues que haya un espacio de convivencia porque la convivencia es que es fundamental y para eso hay que tener un respeto básico insultar lo menos posible

Voz 0141 11:27 la elección de Puig como presidente la de sancionar el Rey el pleno de toma de posesión será el domingo por la mañana

Voz 1715 11:34 qué cosas escuchan en algunos parlamentos en Sevilla los escrúpulos de algunos son ya pieza de arqueología ciudadanos sea prestado hoy hacerse una foto con Vox con el partido al que ellos y el Partido Popular han concedido una primera victoria simbólica a la subir una parte de sus prejuicios más obsesivos en ese acuerdo que ayer sirvió para aprobar los Presupuestos Diego prejuicios obsesivos en el caso de Vox ya saben la inmigración la violencia machista el aborto o la memoria histórica Radio Sevilla Alfredo Guardia

Voz 0866 12:06 para el Gobierno andaluz en lo importante del acuerdo es que da estabilidad a la Comunidad autónoma y permitirá que se cree empleo y riqueza a pesar de esa foto con Vox el consejero de Economía dice sentirse cómodo siendo el primer cargo de ciudadanos que firma un acuerdo oficial con el partido de extrema derecha Rogelio Velasco

Voz 0570 12:21 me siento cómodo porque este acuerdo alcanzado contribuye a la estabilidad política y a fortalecer la capacidad de crecimiento y generación de empleo de la economía andaluza

Voz 0866 12:33 no sólo la oposición colectivos memorialista así de ayuda humanitaria critican las concesiones de la Junta a Vox Miguel Lorente forense ex delegado de violencia machista cree que aceptando sus postulados Andalucía retrocede veinte años esconde de nuevo la violencia contra las mujeres

Voz 0933 12:46 qué significa volver veinte años atrás de toda la viene

Voz 14 12:48 que se escondían en el mismo escenario precisamente para ocultar la exclusión normalizada de la violencia contra las mujeres

Voz 0866 12:55 el titular de Hacienda cifrado en dos millones de euros el impacto económico del acuerdo los presupuestos de este año

Voz 1715 13:00 este sábado se constituyen los ayuntamientos en toda España y en algunos casos los acuerdos van a llegar casi sobre la bocina por ejemplo en Madrid donde el PP Ciudadanos siguen sin cerrar el pacto lo último ha sido el intento de Ciudadanos de que su candidata sea alcaldesa al menos un poquito en dos años los otros dos sería alcalde el candidato del Partido Popular por cierto que dice la Agencia EFE que Begoña Villacís no tenía ni idea de que en esa reunión hoy su partido iba a plantear lo que ha planteado Radio Madrid Carolina Gómez

Voz 1600 13:32 Génova ha respondido con un no rotundo porque les sacan cuatro escaños en Madrid y ochenta y tres mil votos pero ciudadanos dice que es una fórmula razonable porque hubo prácticamente un empate entre ambos Miguel Gutiérrez Andrea Levy

Voz 4 13:45 Madrid solamente está dificultado por la obsesión de señora dormida de ser alcalde madre que está generosidad está en ofrecer este acuerdo de dos años más dos años

Voz 5 13:53 que no entendemos pues que la semana pasada en cuatro años de Villacís hoy son dos años de Villacís no sabemos si mañana nos pedían los días impares para Villacís nos parece desde luego que esto no es serio que esto no responsable que no es riguroso

Voz 1600 14:05 para la la capital de España y en poco más de un día tienen que cerrar quién ocupa la alcaldía y cómo encajan a Vox con cuatro concejales que son imprescindibles y la derecha quiere desbancar a Carmena Almeida y Ortega Smith se han reunido esta tarde por primera vez aún no sabemos si la extrema derecha va a reclamar entrar en él

Voz 1715 14:21 poderla municipal hoy en Barcelona las bases de datos como Podem votan si quieren un acuerdo con Esquerra para hacer alcalde Arnes Maragay siquiera un acuerdo con el PSC para hacer alcalde alcaldesa en este caso a Ada Colau con los votos de Manuel Valls claro política municipal en Barcelona esta tarde está en ebullición se han acumulado las ruedas de prensa la última la de Ernest Maragai entre reproches que han subido de tono con Ada Colau Barcelona Monica Peinado

Voz 7 14:45 Ada Colau ha dicho que la elección ha sido dice

Voz 1600 14:47 difícil pero que ella y la dirección del partido apuestan por un gobierno con los socialistas y con ella como alcalde y confía que las bases de su partido avalen esta opción

Voz 0424 14:56 para nosotros la elección no es entre Esquerra Republicana y el Partido Socialista para nosotros la elección es la Alcaldía la alcaldía es muy relevante no sólo a nivel simbólico sino para impulsar las políticas que se quieran impulsar

Voz 1600 15:09 Colau asegura que no le gusta ser investida con los votos de Emmanuel Bach pero que es un mal menor para seguir liderando el gobierno municipal este compromiso de Colau satisface a los socialistas en cambio el ganador de las elecciones Ernest Maragall acusa a la líder de los Comunes de estar preocupada solamente por la silla

Voz 4 15:26 desde parecido todo disimulo todo

Voz 16 15:29 CIU han caído todas las caretas ya quedado en primer plano la única cuestión real que que parece que se

Voz 0527 15:37 después de común que es

Voz 7 15:41 Maragall está convencido de que los Comunes participan en una operación para evitar que el independentismo gobierna en Barcelona

Voz 1715 15:47 algo más para cerrar este bloque amplio bloque político de hoy la última maniobra depués de Mon que no le ha salido bien había pedido a la Junta Electoral Central un certificado de que ha sido elegido eurodiputado pero la Junta se lo niega no habrá dicho ninguna comunicación oficial sobre su condición hasta que no prometa el cargo eso debe ocurrir en Madrid y como muy tarde el lunes próximo José María Patiño la Junta niega Carlas pues demonio Antoni Comín y la certificación acreditativa de su programación como candidatos electos al Parlamento Europeo y del acta del escrutinio del pasado veintiocho de mayo aunque la Junta Electoral en su reunión de hoy ha procedido a la atribución de los escaños en el Europarlamento en función de dichas selecciones que será publicada mañana en el BOE señala en su resolución que las actas de eurodiputados sólo se entregarán tras el acatamiento de la Constitución previsto para el lunes a mediodía después comunicará oficialmente al Parlamento Europeo la relación de los eurodiputados españoles instado horas seguimos sin saber qué ha pasado exactamente en el golfo de Omán que ha provocado las explosiones en dos cargueros llevaban nafta metanol en un supuesto ataque que ha provocado la inquietud de medio mundo y cierta intranquilidad en el mercado del petróleo el golfo de Omán es una de las mayores rutas marítimas para el transporte de crudo de de sus derivados y se encuentra en uno de los pueblos de tensión actuales la costa de Irán no va contra el Lluís Miquel Hurtado

Voz 7 17:10 Estados Unidos ha señalado Irán como reto

Voz 17 17:12 con sable del ataque contra dos petroleros esta mañana en aguas próximas al crítico estrecho de Ormuz Irán rechaza la acusación el suceso el segundo de esta clase en un mes eleva la tensión en la región Custo cuando la palabra negociación flotaba en el aire de hecho en el momento del ataque el primer ministro japonés Shinzo Abe trasladada al líder supremo Ali Jameneí un mensaje de donación Hamen y rechaza negociar porque considera que Estados Unidos no es de fiar ha dicho levantar las sanciones que están perjudicando gravemente a la población es para Irán una condición innegociable para empezar a hablar mientras tanto la situación ya de por sí tensa amenaza con escalar todavía más

Voz 1284 19:01 Pedro Blanco no precisó el día la preocupa

Voz 1715 19:04 pasión indisimulada en el Ministerio de Sanidad por el incremento de contagios de enfermedades de transmisión sexual entre los más jóvenes cada vez utilizan menos preservativos es curioso cuanta más información pueden tener menos la usan así que el Ministerio ha decidido lanzar una campaña a través de las redes Laura Marcos

Voz 1509 19:22 los jóvenes se preocupan por evitar el embarazo y el VIH pero ni siquiera conocen por tanto no se protegen frente a otras enfermedades de transmisión sexual que se daban casi por extintas hablamos de la gonorrea cuyos contagios crecen a un ritmo de un veintiséis por ciento cada año o la sífilis que registra su tasa más alta desde que hay datos la ministra de Sanidad en funciones reconoce que esta relajación está relacionada con que la Estrategia de Salud Sexual del Gobierno lleve ocho

Voz 1284 19:48 daños congelada está cada vez observó

Voz 7 19:51 ando con más frecuencia que es están utilizando métodos no seguros como es la marcha atrás que quizás en mi juventud pues lo podías entender pero que la sociedad de hoy es lamentable no es un método eficaz por supuestísimo

Voz 1509 20:04 uno de cada cuatro menores admite que no usa el condón en sus relaciones a principios de siglo se protegía el ochenta y cuatro por ciento así que desde el lunes Sanidad pondrá en marcha en redes sociales la campaña siempre preservativo aunque de momento no baraja financiarlo

Voz 1715 20:19 el Ministerio de Interior actualizado esta tarde las estadísticas de criminalidad y entre los datos que más llama la atención el aumento de los delitos contra la libertad sexual que en algunas ciudades como Madrid Orce lona es especialmente preocupante te Ana Terradillos buenas tardes buenas tardes y vuelven a subir estos delitos en concreto

Voz 22 20:35 pero desde enero a marzo han sí

Voz 1715 20:38 pero casi un diecinueve por ciento sobre todo en Cataluña que encabeza la lista seguida de Andalucía también de Madrid es un incremento significativo tiene que ver según fuentes de Interior con el aumento de denuncias que se está dando actualmente en Barcelona por ejemplo el aumento llega al veintitrés coma cuatro por ciento en el caso de los delitos contra la libertad e intimidad sexual ya un quince coma dos por ciento las agresiones sexuales con penetración en Madrid este tipo de delitos ha subido un cuatro coma siete por ciento sube también la criminalidad a nivel nacional un cinco con dos lo que más aumenta el tráfico de drogas a nivel nacional un dieciséis por ciento en Madrid un treinta y dos por ciento Por comunidades destaca Euskadi donde sube la delincuencia casi un ocho por ciento es una de las comunidades autónomas donde más ha crecido por detrás de Aragón un quince por ciento Baleares en cuanto los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa donde más suben otra vez en Cataluña casi un cuarenta y tres por ciento lo otro estadístico extra sobreviviendo sobre el tamaño todavía mastodóntico del parque de viviendas nuevas que no se vende cuatrocientas cincuenta y nueve mil multipliquen esa cifra por un precio medio de cien mil euros cuenten los ceros del resultado para hacerse una idea de la dimensión del stock Eladio Meizoso

Voz 0527 21:48 unos cuarenta y seis mil millones de euros en el balance de los bancos de la Sareb o mal vendido a fondos buitre concluye Julio Rodríguez de Economistas frente a la crisis tiene claro que la burbuja inmobiliaria aún no se ha digerido tampoco José García Montalvo de la Universidad Pompeu Fabra

Voz 23 22:03 la evidentemente es que no me lo sigue siendo enorme y por lo tanto no podemos concluir que sea que ha producido la digestión de todas aquellas viviendas que quedaron sin vender

Voz 0527 22:13 el Ministerio de Fomento sostiene que sí se ha digerido porque el stock ha bajado un treinta por ciento desde su máximo en dos mil nueve pero el ritmo de reducción disminuye el año pasado sólo diecisiete mil viviendas menos a este ritmo se necesitarían veintisiete años para dejarlo a cero la mitad está en Andalucía Cataluña y Madrid el año pasado en seis provincias aumentó en Castellón una década seis viviendas no se ha estrenado en Almería una década veintidós

Voz 24 22:42 bueno vamos con el avance de intenso

Voz 1715 22:44 tienes cosas que ocurrirá en Hora veinticinco a partir de las nueve hoy la cara B no la vamos a dedicar a ningún concepto la vamos a dedicar una persona

Voz 18 22:51 el árbitro hola hola Pedro a la artista mexicana Frida Kahlo y la Filmoteca Nacional mexicana ha hecho pública una grabación de radio en la que Frida Kahlo lee un texto en el que habla de su marido de Diego Rivera vamos

Voz 7 23:03 luchará un poquito Boris Johnson ha cumplido los pronósticos ya ha obtenido más de una tercera esto es una moto de si escuchamos la voz de Frida Kahlo

Voz 25 23:10 con su cabeza asiática sobre la que pelo que parece flotar en el aire niño grande

Voz 18 23:20 Frida murió el trece de julio del cincuenta y cuatro sí que quedaron muy poca gente había escuchado su voz y este hallazgo es el que hace que la cara B de hoy se dedique a ella la artista mexicana más internacional va a estar con nosotros María Hesse que es la autora de un libro ilustrado precioso que se llama Frida Kahlo una biografía Ia hablaremos de la artista como fuente de inspiración para escritores para cineastas músicos también como siempre sobre las nueve y media más o menos Pedro

Voz 1715 23:41 siempre decir yo que la voz de Frida Kahlo se parecía mucho a Irak como el del periodista de las en Londres hay que ver bueno en la tertulia Juan Carlos Jiménez Carlos Cué y Carmen del Riego Éstas son para ella las claves del día

Voz 0378 23:53 no es Siria dos años para aquí que en una negociación para un Gobierno o una alcaldía la de Madrid manejan mucho más dinero que muchos modernos resuman sea el final para tío para mí el PSOE ha comprado ciudadanos fórmula en Ciudad Real y en Albacete ese la plantea en Madrid al PP esto es lo más importante en una negociación que acuerdos han alcanzado en Ciudad Real un Albacete para mejorar la vida de sus vecinos igual los hay pero no lo sabemos lo importante es que se han repartido el sillón por mitades no es seria se que no es la primera vez en Madrid ocurrió hace años pero de los errores se aprende en Cantabria pasó ahí está el tercer partido convertido en I no es serio quieren ponerse a negociar cosas serias para los ayuntamientos para las comunidades autónomas a ir al Gobierno central porque los votos se consiguen negociando cediendo no pidiendo sueños Sánchez

Voz 1715 24:56 ocho veinticinco siete y veinticinco en Canarias

Voz 18 25:05 buenas tardes PP y Ciudadanos tiran de la cuerda para ver quién se queda finalmente con la alcaldía de Madrid la última propuesta de Ciudadanos pasa por trocear la Alcaldía dos años para su candidata Begoña Villacís y dos para el PP José Luis Martínez Almeida pero Génova ha vuelto a insistir en la idea que ya lanzó hace unos días Pablo Casado la capital no es negociable Miguel Gutiérrez Ciudadanos Andrea Levy PP

Voz 4 25:26 que haya un cambio de verdad en Madrid solamente está dificultado por la obsesión de señora dormida es el alcalde de Madrid abrió otra opción que es que la que fuera alcaldesa durante ese tiempo nosotros los parecen eh nuestra generosidad están ofrecer ese acuerdo dos años más dos años

Voz 5 25:41 que no entendemos pues que la semana pasada en cuatro años de Villacís hoy son dos años de Villacís no sabemos si mañana nos pedían los días impares para Villacís no

Voz 18 25:50 hay acuerdo de momento entre estos dos partidos a menos de cuarenta y ocho horas para la investidura el PP ha buscado esta tarde el entendimiento con Vox Almeida se ha reunido por primera vez con el candidato de la extrema derecha con Ortega Smith una reunión que ha ido bien según fuentes de los dos partidos se aleja la amenaza de Carmena en el Ayuntamiento han dicho desde Vox que empieza a ver cómo se le tuercen las cosas la Comunidad de Madrid ellos pidieron estar en el Gobierno en consejerías pero el PP no está dispuesto pide realismo que Vox ajustes sus peticiones a sus resultados que Madrid les dieron doce diputados Teodoro García Egea

Voz 27 26:20 yo creo que tiene que ser consciente del papel que le han dado los ciudadanos hay fuerzas políticas que con menos con más representación que la que tiene hoy vos no han pisado nunca el Gobierno de EE una institución por tanto hemos de ser conscientes del lugar donde nos han puesto los ciudadanos hemos de ser conscientes de que hasta dónde podemos llegar a condicionar no

Voz 18 26:43 Vernon enseguida vamos con otras noticias de este jueves trece junio pero antes vamos a echar un vistazo al estado de las carreteras de la Comunidad dgt Mónica Sáez buenas tardes

es buenas tardes hasta ahora estamos muy pendientes de un accidente de salida de la capital por la A42 en casa vuelos que está generando seis kilómetros de retenciones sentido Córdoba además densa la entrada por la A6 en Las Rozas Majadahonda y El Plantío en la M40 congestionada Coslada sentido A tres en la M cincuenta Boadilla sentido A cinco

Voz 1600 27:36 ocho hoy Veintisiete los delitos sexuales aumentaron un dieciocho por ciento en Madrid durante el primer trimestre del año es uno de los datos que arroja el balance de criminalidad del Ministerio del Interior que refleja un aumento generalizado de la criminalidad en la región casi un seis por ciento en La Ventana de Madrid hemos hablado con Ramón Cosío Portavoz del Sindicato Unificado de Policía que asegura que a pesar de estos datos Madrid no es una comunidad insegura pero sí incide en que faltan medios para luchar contra el crimen

Voz 0933 28:00 tienen incidencia está el hecho de que hay montón de puntillas nos podemos está entorno Bill con tías se nosotros teníamos hace tan solo pues con nueve años y eso unido puerta ni nada me tanto bajo una nueva modalidad de jornada laboral que es el canto a graves daños y quince al final tengamos casi un veinticinco por ciento menos de policías nacionales en este casco en la calle

Voz 1600 28:27 la Policía Nacional ha detectado aquí en Madrid por primera vez en todo el mundo un nuevo método para transportar droga hay once detenidos que habían escondido hasta mil kilos de cocaína en roca mineral de cobre mineral que dificulta la visión por los escaneres del Servicio de Aduanas lo explicaba el jefe de la Sección de Estupefacientes de la UDYCO la unidad policial contra el crimen organizado

Voz 28 28:44 a un revestimiento total de piedra sobre el paquete este revestimiento hacía muy difícil la detección incluso para para los scanners que tienen en aduanas porque muchas de ellas Traian revestimiento de minerales de cobre y demás de ahí hacia bastante difícil la detección a través de los escáneres

Voz 1600 29:05 ya Arco Polly la asociación LGTBI de la Comunidad de Madrid ha presentado una guía para orientar a la policía de cara a las próximas fiestas del Orgullo también pondrán un puesto de atención en choca en coordinación con el Consistorio

Voz 18 29:15 la idea es animar a denunciar porque según sus datos el setenta por ciento de las víctimas de delitos de odio y discriminación por su condición sexual no llegan a denunciar Rubén López es su portavoz

Voz 29 29:23 lo que queremos es que las personas LGTB sepan que las policías están formadas que están preparadas para atender este tipo de incidentes y que vayan a denunciar porque en nuestra más contundente cuando unos ha ocurrido cualquier de este estilo

Voz 18 29:35 llegamos a las ocho y media con veintiséis grados en el centro de Madrid sigue Hora Veinticinco esta mañana

Voz 30 30:06 de los Ike sus de allí

Voz 1284 30:09 buenas tardes buenas tardes dación por todo lo alto no fichaje del Real Madrid ven Afar sí ha dicho Florentino que se pronuncia vale decir dándole Hazard pero ahora veo donde belga

Voz 0919 30:25 tiene que haber alucinado porque ha habido en el Bernabéu una entrada de casi cincuenta mil personas para ver al chaval ponerse de corto lanzar unos balones

Voz 27 30:34 a la grada Hay dar un pequeño discurso

Voz 0919 30:38 eso en francés el discurso que se esperaba ahora el de Florentino Pérez porque hacía nueve años desde el día en el que presentó a Cristiano Ronaldo que no se veía tal multitud en la presentación de un futbolista el mismo Florentino dice que tenía muchas ganas

Voz 1 30:57 queridos amigos hace tiempo que deseaba pronunciar estas palabras hoy damos la bienvenida a uno de los mejores jugadores del mundo hoy ahora donde querías estar hoy se cumple uno de los grandes sueños de tu vida eres jugador de Real Madrid y formas parte de este estadio para defender este escudo error es desde hoy tocas aquí vas a sentir la emoción y la pasión de quiénes quieren disfrutar de tu talento tu creatividad de tu eso esfuerzo ya que ibas a percibir desde el primer momento que a lo mejor de este Clos son sus socios sus aficionados quiso

Voz 0919 31:37 seguidores vamos al Bernabéu donde está Eden Hazard ahora mismo Antón Meana buenas tardes

Voz 0231 31:42 da Gallego buenas tardes en el vestuario ha terminado ya ese acto en el césped y en breve vendrá para la sala de prensa completamente llena va a ofrecer aquí su comparecencia ante los medios de comunicación y como te digo cambiándose en El Vestuario ha sido presentado con nombre Hazard en la espalda pero sin dorsal

Voz 0919 31:58 bueno pues es la noticia del día que además tiene otras citas como por ejemplo dentro de veintiocho minutos ida del playoff de semifinales ascenso a Primera División en Mallorca Mallorca Albacete después de que ayer el Deportivo de la Coruña la ganase cuatro dos al Málaga en la ida de la otra semifinal una noticia de ciclismo la organización de la Vuelta a España ha desposeído del título de ganador a Juanjo Cobo que ganó la Vuelta en el año dos mil once parecer la Agencia Mundial Antidopaje ha detectado los problemas con el pasaporte biológico relacionados con

Voz 31 32:33 el doping en aquel año

Voz 0919 35:07 no sabemos todavía el número oficial de asistentes a la presentación de Eden Hazard pero desde el año dos mil nueve cuando Cristiano Ronaldo fue presentado no se había visto otra cosa igual en el estadio Santiago Bernabéu y ahora ya esperamos a que vaya a la sala de prensa Antón Meana y Antonio Romero han sido los compañeros que lo han vivido en directo buenas tardes Romero

Voz 31 35:28 hola qué tal Gallego buenas a todos bueno Meana

Voz 0919 35:31 el discurso de Florentino el discurso Hazard muy breve por ahora lo que le hemos oído no

Voz 0231 35:36 sí sí ha dicho que era su sueño desde pequeño que ya está aquí y luego le vieron el micrófono en el centro del campo como se fueron cantante y ha dicho que Hala Madrid allí un discurso muy breve buenas tardes ya Hala Madrid y la cifra oficiosa que no oficial todavía habla de más de cincuenta mil espectadores en el estadio Santiago Bernabéu

Voz 0919 35:53 cazar con su padre con su madre

Voz 0231 35:55 con sus tres hermanos futbolistas con un cántico en la grada que ha marcado la previa de esta presentación queremos Gallego gritaba la gente en el Santiago Bernabéu queremos a lo han dicho no nos encanta o no no no no todavía no estaba previsto a lo mejor el miércoles vendido cantan pero hoy sólo han dicho queremos

Voz 0919 36:14 pero cincuenta mil espectadores ha habido partidos de de la Liga al final de temporada que no había mucho más en el Bernabéu es decir que tirón pegada Il ilusión indudablemente Jafar train

Voz 0570 36:26 yo yo he alucinado yo llamaba como a las cinco menos cuarto al estadio Santiago Bernabéu flipa con la fila de gente que daba la vuelta de manera generosa todo el estadio ha habido cierto caos a la hora de organizar la entrada de los aficionados el resto del acto estaba es un club grande acostumbrado aunque hace tiempo que no las tenía a presentaciones de este tipo el resumen de lo de hoy da igual que así de la cifra oficial al final sea cincuenta cincuenta y cinco mil sesenta cuarenta y cinco recuerdo que habido partidos con cuarenta mil cuarenta y dos mil por ejemplo el de Melilla de la Copa del Rey pero también alguno del campeonato nacional de Liga y el resumen es que la gente quería caras nuevas y caras nuevas de crack hija azar desde que ha llegado al antepalco del estadio Santiago Bernabéu desde que se ha puesto esa camiseta sin número del Real Madrid tiene pinta de jugadorazo o sea metido a la gente en el bolsillo desde el primer minuto y esperemos que hasta el último bueno evidentemente es un futbolista contra

Voz 0919 37:17 ha estado en el Chelsea ha hecho grandes temporadas esta última con el título de la Europa League ha marcado veintiuno goles con la selección belga en el pasado Mundial ya dejó actuaciones impresionantes ahora hay que ver Romero qué papel tiene en el Madrid qué papel

Voz 28 37:34 la era Zidane Guti

Voz 0919 37:38 si Iker ascendencia va a tener en el juego del equipo no porque hasta ahora en el juego del Madrid primero era Cristiano Ronaldo se fue Cristiano Ronaldo no ha habido nadie que cogiera esa bandera vamos ha sido Benzema este año que no era su papel y él está llamado a acogerla no bueno yo creo que coger la bandera de Cristiano Ronaldo es complicado porque Hazard es un gran futbolista pero no

Voz 0570 37:58 esta vez cincuenta goles por temporada a partir de ahí a mi me parece que Zidane le va a crear un hábitat eh

Voz 0919 38:05 perfecto para que pueda rendir le va a colocar en banda izquierda elevan a colocar con libertad de movimientos en ataque

Voz 0570 38:11 dar del trabajo defensivo que yo creo que es como la de casi todos los cracks el la pata por donde más cojea sexto coger alguna

Voz 0866 38:19 Hazard pero me parece que si hay un entrenador en el mundo

Voz 0570 38:22 a su llegada al estadio Santiago Bernabéu le pueda crear un hábitat perfecto para que desde el primer minuto de partido sea importantísimo en el equipo es es Hazard Si la comparación es Cristiano Ronaldo olvidaros porque cincuenta goles en la botas el Belgrano tiene son las ocho y treinta y ocho esperan

Voz 0919 38:36 todo al azar o Hazard que debamos además de todas las maneras pues siempre sales Hazard todo el rato y eso me quita azar azar azar Hazard bueno da igual en cuanto pareja por la sala de prensa volvemos al Bernabéu seguimos en Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 0378 38:53 el único seísmo poema es el seísmo con el que ahorra a que sí

Voz 0919 40:47 hace de Antequera acciones invitan no bueno terminado el culebrón azar ya ex del Real Madrid el culebrón del momento es Griezmann quedan quince días para que termine el mes de junio el francés pase a costar ciento veinte millones de euros

Voz 28 41:05 sí sepamos dónde va ir aunque migrar

Voz 0919 41:08 el Gil ya os contábamos ayer hasta ahora en una tarde plácida de toros ayer en la ventas dijo que él ya lo sabía dónde va a ir Griezmann

Voz 1284 41:17 salen ganando preocupa les importa yo lo tengo claro

Voz 0919 41:21 el Barcelona lo tengo claro hace ya tiempo desde marzo al Barcelona la pregunta es el Atlético de Madrid dice esto para fastidiar dice esto porque quiera amenazar al Barça con denunciarle que hace el Atlético de Madrid porque sale esto Miguel Martín Talavera buenas tardes

Voz 0231 41:39 qué tal Gallego buenas tardes día antes incluso que Miguel Ángel Gil Marín lo dijo Manu Carreño en El Larguero lo que está claro es que todo el mundo en esta película sabe que Griezmann va a acabar en el Barcelona que ya se ha comprometido hace tiempo y en el Atlético de Madrid están tranquilos en ese sentido están recopilando toda la información les consta que hay pruebas en las que eh ya estaba contractualmente ligado Griezmann de Barcelona hace algunas semanas incluso un par de meses por lo tanto van a utilizar toda esa artillería y no se descarta que sea a través de denuncia o presionando al Fútbol Club Barcelona para que o bien además o bien pueda facilitar dar alguna operación como por ejemplo la de Nelson remedo lateral derecho que gusta mucho a Simeone para suplantar o en este caso para suplir la baja de Juan Franco

Voz 1284 42:25 si las palabras de Gil Marín presionan al Barça alguna reacción Santi Valle la reacción gallego es que no va a haber reacción no van a responder a Gil Marín no vana entrar al

Voz 0919 42:35 luego nos dicen desde el Barça

Voz 1284 42:38 mítines Osiel el interés por Griezmann pero dicen que ya no tenían el año pasado que no es una cosa nueva pero aparte de eso nada más

Voz 1038 42:44 dicen que no tienen nada que comentar sobre este asunto y que no van a responder no vana entrar al juego de Phil Mario

Voz 28 42:51 tenemos quince días de culebrón todavía como mínimo

Voz 0919 42:57 vamos a Sevilla hoy se ha despedido Lorenzo Serra Ferrer del Betis presentó su dimisión no estaba de acuerdo con lo que querían que hiciera a partir de ahora los miembros de la junta directiva el presidente el vicepresidente

Voz 28 43:10 P I

Voz 0919 43:12 Ferrer se ha marchado dejando algunos mensajes que tienen que es cocer en la directiva Santi Ortega buena

Voz 1870 43:21 qué tal muy buenas triste y enfadado si un personaje histórico es uno de los grandes de la historia del club se va por la bajada de atribuciones de sueldo propuesta por el club se marcha dolido sobre todo con el vicepresidente José Miguel López catalán se refiere al como Josemi por el tema Setién como espoleta principal seguro de haber sido un buen

Voz 1038 43:41 director deportivo de haber hecho un buen trabajo pero habla de golpe bajo

Voz 37 43:45 hombre sí sí ese sentido un golpe bajo un duro muy doloroso y que y que me ha afectado mucho esto es cierto

Voz 28 43:58 vamos a ver qué qué o cuánto de larga es la sombra de ser Rafa

Voz 1284 44:03 Ferrer en el Betis

Voz 28 44:06 Rudy por cierto dijo ayer en El Larguero que él está feliz porque Lorenzo Serra Ferrer ha contribuido a que él firmara para el banquillo del Betis y además Serra Ferrer ha dicho que Rubio es un gran entrenador

Voz 0919 44:16 play off de segunda se juega a las nueve de la noche en la ida de la semifinal entre el Mallorca y el Albacete vamos a somos saber cómo está el ambiente que seguro está por todo lo alto Pedro Morla buenas tardes

Voz 1038 44:28 qué tal muy buenas tardes Bossi son Moshe registra la mejor entrada de la temporada con el objetivo de cobra ventaja en la ida de la fase de promoción a Primera ante un rival que le ganó los dos partidos de liga regular el Mallorca no pierde en la isla desde hace seis meses esa solidez en casa es una de las principales bazas el equipo que dirige el técnico Vicente Moreno hay dos novedades en el once del Real Mallorca las entradas de Abdón Prats Hideo Suárez por parte del Albacete destaca la entrada de Gorosito por Álvaro Arroyo uno de los habituales que pierde el pleito por una rotura de menisco en su rodilla derecha

Voz 0919 45:02 el lo contaremos cómo ha ido este partido como contamos que ayer el Málaga perdió cuatro dos en Riazor con el Depor y eso que lo chicos de Víctor se adelantaron dos ocasiones en el marcador ya sabéis partido de ida cuatro dos queda la vuelta el fin de semana y supongo que el ambiente que va a haber en La Rosaleda para ese partido de vuelta justo Rodríguez empieza a calentarse desde ya

Voz 1259 45:25 hola buenas tardes preciso así es va a estar llena La Rosaleda se han vendido todas las entradas más de treinta mil personas para presenciar el partido el sábado a partir de las nueve de la noche comunicado la Federación de Peñas animando no para todos los aficionados que acudan al al estadio que no cejan en su empeño que van a intentar conseguir la remontada le hace falta al Málaga uno cero y que no metal deportivo por lo menos para intentar estar en la siguiente eliminatoria se ha puesto a la cosa difícil pero muchos creen que se puede realizar

Voz 0919 45:52 hay ambientazo y el Deportivo con esa renta de cuatro dos cómo va a viajar a Málaga Adrián da clase dice el día después el Coruña

Voz 0933 45:59 bueno pues la gente Jesús Nice cree euforia total el de porque estaba muerto y que incluso un par de semanas hasta con mucha vida con mucha vida ahí además con con este cartel de favorito viaja mañana te lleva veintiuno que queda puerta fuera Mary L de central y al final un once pues plagado también de jugadores que están tocados pero ahora mismo podría total en Coruña

Voz 0919 46:18 cierto el Depor apartado a Íñigo López después de que este jugador reconociera en una entrevista que el año pasado amañar un partido

Voz 0933 46:26 sí le han molestado muchísimo al club a los jugadores la decisión primera por es abrirle expediente lo ha apartado de los entrenamientos no está en la convocatoria no va a jugar nunca más en lo que queda de Liga porque también es bastante poco y el Valladolid Cano Rodman

Voz 0919 46:39 en ese defiende de ese expediente que le abierto el Comité de Competición no