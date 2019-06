Hora 25 (13/06/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

os contamos que Vox había decidido retirar su enmienda a la totalidad de los presupuestos andaluces los del Partido Popular y Ciudadanos hoy queremos detenernos en la letra pequeña de las cuentas para esa comunidad en varios asuntos como la violencia machista la inmigración o la memoria histórica en Nos ocuparemos también de las reacciones que han provocado antes repasamos otras noticias con Esther Bazán buenas noches noche seguimos por la política y sus números con las cuentas que están haciendo aquellos que aún no han conseguido pactar o cerrar algo más que en principio de acuerdo esta noche Inma Carretero va a sacar la calculadora para contarnos cómo está la posible investidura de Pedro Sánchez después de este mensaje de una de las negociadoras el partido socialista Adriana Lastra

Voz 5 00:57 que no queremos hacer descansar la gobernabilidad de España o la investidura en los partidos independentistas por eso lo que estamos haciendo es pedir al resto de partidos políticos que no bloquee la investidura se lo estamos pidiendo

Voz 0194 01:08 nos ocuparemos de las negociaciones en los ayuntamientos de Madrid o Barcelona cuando faltan dos días para su constitución ir respecto a las CCAA la valenciana por ejemplo ya tiene presidente

Voz 6 01:18 bueno buenos les a la investidura del candidato Ximo Puig i Ferrer cincuenta dos votos negativos no con seis o que el candidato ningún mayoría absoluta queda el presidente de la Generalitat el Molt Honorable señor Ximo Puig y Ferrer

Voz 7 01:37 el Consejo de Seguridad de la ONU abordarán las próximas

Voz 0194 01:40 horas la situación en el Golfo personalizar la situación después del incidente en el que se han visto involucrados dos petroleros en aguas del golfo de Omán mientras Estados Unidos ha empezado ya a apuntar posibles responsabilidades corresponsal Marta del Vado buenas noches

Voz 1510 01:53 buenas noches el secretario de Estado de Estados Unidos culpa directamente a Irán del ataque a dos petroleros en el Golfo de Omán escuchamos a Maicon

Voz 8 02:00 veo

Voz 1510 02:08 de inteligencia en las armas utilizadas el nivel de precisión para ejecutar estos ataques y el hecho de que ningún otro actor en la región tiene las capacidades y la competencia para actuar con ese nivel de sofisticación palabras de Mike Pompeo en una comparecencia sin preguntas en la que ha descrito diferentes agresiones en esa región desde finales de abril de las que responsabiliza también a Teherán Pompeo asegura literalmente que esta ofensiva de Irán es la respuesta a la exitosa campaña de presión que está llevando a cabo Estados Unidos que defenderá sus intereses y apoyará a sus socios y aliados Washington ha pedido una reunión urgente al Consejo

Voz 8 02:44 privada de Naciones Unidas para analizar la situación Ana

Voz 0194 02:47 el golpeo con el presidente ruso destituye a dos altos mandos de la policía por el caso del periodista gol uno este reto pero quedó en libertad sin cargos después de ser detenido y acusado de tráfico de drogas a gran escala los hechos han provocado una oleada de protestas por toda Rusia con decenas de detenidos unos lo cuenta Sweet nadie

Voz 10 03:03 las consecuencias por la detención del periodista opositor Iván Godunov han precipitado la caída de dos generales del Ministerio del Interior la agencia de noticias Sputnik ha revelado el contenido de la nota mediante la cual Vladimir Putín daba el visto bueno a la decisión

Voz 3 03:17 nada por el responsable del Interior cuyo cargo

Voz 10 03:19 la dicen los medios locales pende de un iluso o los periodistas más críticos con el Kremlin fue detenido el pasado jueves y posteriormente puesto en libertad por falta de pruebas tras ser acusado de tráfico de drogas tras su liberación centenares de manifestantes salieron ayer en Moscú para protestar contra la persecución policial que sufren los opositores con el Gobierno de Putin la manifestación a la que acudieron

Voz 3 03:40 con tanto periodistas como políticos y estudiantes

Voz 10 03:43 algunos de ellos menores de edad se saldó con quinientos treinta detenidos

Nos queda una propuesta más para esta próxima hora la cara B

Voz 12 08:00 en vez llamar cumplimos veinte años y lo celebramos como increíble renové ahorrar hasta ciento cincuenta euros el tubo electrodoméstico y además no te pierdas Ras venga ofertas edición especial veinte años Mediapar culto

Voz 4 08:16 cadena SER Hora veinticinco Ángels Barceló nueve y ocho minutos ocho y ocho en Canarias

Voz 0194 08:32 y al final ciudadanos después de unas enrevesadas votaciones a tres bandas en la Asamblea de Madrid para que no se notara lo que todos notamos no le ha quedado más remedio que hacer públicas sus negociaciones con Vox mediante firma solemne ante las cámaras del acuerdo para avanzar hacia una nueva política presupuestaria que refleje el gobierno del cambio en Andalucía ese es el nombre con el que lo han bautizado las hala para los grandes momentos el consejero de Economía andaluz Rogelio Velasco independiente pero propuesto por Ciudadanos el consejero de hace

Voz 3 09:01 en Juan Bravo del PP el portavoz de Vox Alejandro Hernández me siento cómodo porque este acuerdo contribuye como he comentado en intervención la estabilidad política de generación de empleo de la economía andaluza este acuerdo lo que recoges a treinta y tantas medidas lo que recoge sin duda son propuestas de trabajo de mejora de los presupuestos no

Voz 26 09:23 entonces hemos dicho siempre que entendemos que la violencia no tiene genere por eso siempre hablamos de violencia intrafamiliar igual es un servicio que se presta pues a los hijos de una madre alcohólica por ejemplo o al o a la señora o la madre que es extorsionada pues sus hijos drogadictos

Voz 0194 09:42 entre las treinta y cuatro medidas que recoge el acuerdo se encuentran concesiones de calado por parte del Partido Popular y ciudadanos que han dado argumentos a Vox para retirar su enmienda a la totalidad a los Presupuestos y sentar las bases políticas y económicas de la Junta de Andalucía para los dos próximos años Juanma Moreno Partido Popular presidente andaluz Juan Marín Ciudadanos vicepresidente

Voz 3 10:04 creo que hoy ha ganado la Andalucía real creo que voy a Ghana o la Andalucía de la estabilidad y creo que también abre la puerta a futuros entendimientos en otros ámbitos rito

Voz 27 10:13 él que aunque esperaba este desenlace pero tenía me tuve que finalmente el grupo parlamentario de Vox por retirar la totalidad así que por eso yo creo que era importante mantener ese diálogo

Voz 3 10:25 hasta el último segundo hoy en la mesa de análisis de Hora veinticinco en la tertulia Carmen del Riego buenas noches muy buenas noches Carlos Cué que lleva aquí mucho rato buenas noches buenas noches Juan Carlos Jiménez buenas noches buenas noches y en Sevilla Alfredo guardia buenas noches

Voz 0194 10:40 es Alfredo vamos a intentar determinar los niveles de claudicación de PP y Ciudadanos en favor de Vox aunque Juan Marín sostiene que no van más allá de un cambio de nomenclatura primer punto la violencia de género que queda invisibilizan da bajo el concepto de violencia intrafamiliar

Voz 10 10:57 si con ese término intrafamiliar Vox huye de otro Le de violencia machista en este capítulo la extrema derecha ha arrancado a PP y a Ciudadanos concesiones de enorme contenido ideológico como crear un teléfono para atender esta violencia denominada intrafamiliar en un sentido amplio y es textual debidamente gestionado por personal cualificado un servicio dicen extensivo para hijos de una madre alcohólica una madre extorsionada hijos drogadictos serían algunos casos solos ha puesto como ejemplo

Voz 0194 11:23 el portavoz de esta formación Alejandro Fernández

Voz 0378 11:26 entendemos que la violencia no tiene

Voz 26 11:28 genere por eso siempre hablamos de violencia intrafamiliar es su servicio que se va a prestar por parte de la Junta de Andalucía que no se circunscribe a los supuestos que hasta ahora mismo están basados que son

Voz 3 11:40 muy concretos nosotros lo hacemos extensivo como decía

Voz 26 11:43 hemos ayer es un servicio que se presta pues a los hijos de una madre alcohólica por ejemplo o al o a la señora o la madre que es extorsionada por sus hijos drogadictos

Voz 10 11:57 de esta forma dicen persiguen crear una segunda línea telefónica hay ampliar los casos de maltrato en este ámbito Family

Voz 0194 12:02 Alfredo avanzamos inmigración punto clave en el discurso ideológico de Vox

Voz 10 12:06 precisamente el que se hable de inmigración ilegal de las cuentas públicas la creación de un órgano que luche con este contra este tipo de inmigración es uno de los

Voz 28 12:14 argumentos esgrimidos por Vox para retirar

Voz 10 12:17 la enmienda a la totalidad las organizaciones humanitarias que trabajan con inmigrantes como es el caso de proderechos humanos en Andalucía han puesto el grito en el cielo lo que respecta a los puntos del acuerdo sobre inmigración este colectivo considera que tanto PP como Ciudadanos han conseguido blanquear el discurso de la extrema derecha Un discurso que fomenta mensajes cargados de racismo no fue

Voz 0194 12:36 el tercer punto la memoria histórica aquí se llama Memoria Democrática que modificaciones apunta el acuerdo

Voz 10 12:43 la principal Angers es que Vox consigue que el presupuesto de la memoria democrática en ningún caso sirva para financiar la infraestructura de las organizaciones memoria listas establece el acuerdo que se circunscriba el gasto a la investigación localización y recuperación de fosas Banco de ADN en este apartado no se introducen cambios económicos sino que se limita al veinte por ciento de la subvención para estos gastos estructurales el ochenta por ciento restante para actuaciones directas en el proyecto subvencionable y ello con el argumento de poner dicen límites a las entidades de esta naturaleza porque

Voz 1170 13:16 algunas hacen una actividad para lanzarme

Voz 10 13:18 la Jesús ideológicos que no tiene nada que ver con los desaparece

Voz 0194 13:21 pero hay una de las medidas que también nos ha llamado la atención epígrafe seis que dice textualmente apoyo a miembros de comunidades andaluzas en zonas con problemas en materia de inmersión lingüística esto quiere decir

Voz 10 13:34 quiere decir que se va a otorgar apoyo a los Andaluces en el Exterior en comunidades donde se practica la inmersión lingüística en clara referencia a Catalunya se contempla un importe de cien mil euros para paliar los problemas que originan en los descendientes de los miembros de estas comunidades en los procesos de inmersión lingüística que pudieran incidir en un abandono paulatino de sus raíces culturales in lingüística según datos de la Consejería de Presidencia alrededor de dos millones de personas de origen andaluz viven fuera

Voz 0194 14:02 Andalucía Alfredo el acuerdo lo han firmado además de Vox los consejeros de Economía y Hacienda así que vamos a hablar de dinero que es como al final acaban sustanciando se los cambios que dicen los números del anterior Gobierno andaluz y que dicen los anuncios de la nueva junta con el filtro de Vox

Voz 10 14:15 dicen que las medidas pactadas entre las tres formaciones PP Ciudadanos y Vox tendrán un impacto presupuestario de dos coma uno millones sobre un montante global de treinta y seis mil cuatrocientos noventa y cinco millones de euros el documento concreta que la dotación por ejemplo de seiscientos mil euros hasta ahora destinada a asociaciones relacionadas con la inserción de inmigrantes Irán para mejoras en sedes judiciales del millón y medio para empleo un millón se va a destinar auditorías de firmas privadas sobre el sector público instrumental y el resto para el plan de reordenación del sector público empresarial el documento no especifica de qué partida se van a restar esos uno coma cinco millones ya que no se puede modificar el montante total del presupuesto pero durante su tramitación parlamentaria Sí Se puede modificar el destino de los programas

Voz 18 15:00 mediante enmiendas parciales el resto de las

Voz 10 15:02 las acordadas XXXIV recordamos tendrán dotación presupuestaria en el año dos mil veinte

Voz 0194 15:08 a Vox que tanto le gustan las gestas históricas estará contento con que haya dinero también para un programa que ponga en valor el descubrimiento de América

Voz 10 15:15 sin duda es uno de los puntos de acuerdo que más ha llamado la atención se llama Programa mil cuatrocientos noventa y dos Un Nuevo Mundo un programa que pone el foco en la herencia del descubrimiento de América porque según la formación de Abascal sobre este hito histórico sigue pesando una leyenda negra esta parte

Voz 3 15:30 era como decíamos no tiene asignado un montón

Voz 10 15:32 de económico de momento este capítulo sí ha servido a la asamblea de Andalucía de asociaciones memoria listas de víctimas del franquismo para denunciar que se investigue la historia del siglo XV olvide la reciente del veinte Luis Naranjo es el portavoz de este colectivo

Voz 0194 15:47 totalmente crítico

Voz 29 15:49 Table insoportable democráticamente hablando de la Junta doce esta posición que tiene que ver con la claudicación a todos los postulados que afirma haber hecho lo mismo en la que en el fondo diré que el has política hace memoria ya opera en el Parlamento andaluz la Junta de Andalucía que se gaste dinero público en el siglo XV siglo dieciséis y lo que ocurrió en el siglo XX que afectó a miles de andaluces el The Divine cualquier tipo de público

Voz 10 16:13 un acuerdo Angers en definitiva con el que PP y Ciudadanos acepta incorporar el ideario de la ultra de

Voz 0194 16:18 de hecho la acuerdo de programa económico y político entre PP Ciudadanos y Vox ha provocado la reacción de Moncloa Carmen Calvo ex vicepresidente del Gobierno y ministra con varias carteras en funciones entre ellas la de igualdad

Voz 0564 16:28 el proyecto presupuesto de Andalucía es una sentencia a favor de una sentencia contra el avance en la libertad en la seguridad en las mujeres

Voz 8 16:38 esto nos inquieta tanto que conviene que el Partido Popular y Ciudadanos refleja las posiciones democrática

Voz 0194 16:44 Alfredo gracias a esa Yaser Abed había sido sin despedirte hasta luego

Voz 10 16:50 hasta luego abro la Mesa de

Voz 0194 16:53 de de análisis después iremos a buscar más reacciones sobre uno de los ámbitos el de la inmigración que aparece en este acuerdo pero quiero conocer la opinión de los tertulianos de esa noche porque esta mañana escuchaba yo una entrevista Marín vicepresidente de la Junta de Andalucía en televisión le preguntaban por haber asumido el ideario de de de Vox decía que era Carlos decía eran cambio de nomenclatura primero las palabras son importantes como se llama a las cosas quiere decir muchas cosas pero es que además detrás del cambio del nombre a las cosas

Voz 28 17:21 las palabras son muy importantes en política lo sabe Juan Marín Los Abel cualquiera por eso tuvieron tanto retraso las negociaciones y tanto cuidado en las fotos en no estar con Vox no querían aparecer en ningún lado con Vox porque saben que las palabras los gestos las fotos importan pero cuando se está hablando de la extrema derecha las palabras importan el doble porque si algo viene hacer la extrema derecha en España y en todos los países de Europa es imponer palabras cambiar el registro de las palabras cambiar los abierto

Voz 0194 17:49 concepto cambiar los conceptos cambiar los consensos

Voz 28 17:52 ese ha sido el a la campaña de Vox la campaña de Vox sobre todo en Andalucía Hay después en toda España es venimos además lo dicen venimos a cambiar la cultura de la ideología de género la cultura progre la dictadura progre Ellos lo lo llaman así lo que vienen básicamente lo que contestan es los consensos básicos que en España mucho más que en otros países se han establecido sobre temas tan sensibles sobre cómo inmigración como violencia de género todos este todo este tipo de asuntos tan homosexualidad en fin laicismo

Voz 0194 18:27 Memoria Memoria Histórica asuntos Tron

Voz 28 18:29 Gales en los que en España insisto al contrario de lo que pasa en otros muchos países habíamos conseguido un acuerdo desde la desde la izquierda hasta la derecha muy sólido que Vox ha venido a romper con lo cual acceder a que las palabras las ponga Vox no es neutro aunque no estemos hablando de unas cantidades efectivamente es poco pero los cien mil y los cien mil euros estos que decíais para contra las gente que está sufriendo en fin es muy poco en cien mil euros en todo en todos los andaluces Cataluña evidentemente no es significativo es un problema político un problema de aceptar la línea política de Vox para seguir gobernando que todos sabíamos que iba a pasar y bueno ha pasado hoy

Voz 1170 19:06 Juan Carlos yo creo todavía tenemos muchas dificultades en en ubicar qué es exactamente Vox y eso es un problema que es la extrema derecha la ultraderecha la tal y yo creo que eso no se olvida yo creo que lo ha dicho muy bien básicamente es un tradicionalismo casi integrista es la vuelta al pensamiento casi de de de Juan Vázquez de ella un alguna de estas sea es si es es un retroceso en términos ideológicos muy muy notable no es otra cosa es eso lo que ellos quieren es no que es que las palabras de cambiar el significado de las palabras sino cambiar el significado de los conceptos una cosa completamente diferente no nos el el llamar violencia intrafamiliar no es baladí ni es una cosa neutra es decir que la vi que la ideología de género no existe y que la violencia de género no existe en tanto en cuál Ike dentro de la familia hay violencias por cómo puede haber violencia dentro de una ciudad dentro de una cosa entonces el cuál es el problema que nos gusta no nos guste seiscientos mil andaluces votaron votaron esto sabiendo perfectamente que esto las consecuencias serán éstas tenemos dos partidos que sin el apoyo de de Vox no sacan adelante sus Presupuestos podría haber una fórmula intermedia

Voz 24 20:22 que el resto de partidos

Voz 30 20:25 cómo es esta cosa pues aceptar adoptaran alguna posición favorable a la al a la a la aprobación de los presupuestos pero como esto no puede ser por los marcos ideológicos tan tan marcados

Voz 1170 20:37 por bloques pues yo creo que nos tenemos que ir acostumbrando es es que hay un bloque donde Vox es imprescindible para la gobernabilidad

Voz 0194 20:44 de va a imponer sus concepto claro porque si no

Voz 1170 20:47 el Gobierno así de sencillo y hay otro Izquierda que te intentará a poner encima de la masa de la de la mesa sus propios conceptos yo creo que el resultado final va a ser que algo que parecía que las selecciones iban haber resuelto que es un poco una cierta calma política creo que vamos a pasar a otro estadio que es una digamos una una ruptura cultural una ruptura ideológica mucho más potente que lo hemos hecho hasta ahora

Voz 0194 21:12 Carmen

Voz 0378 21:13 yo creo que el gran problema aparte de que de que Vox está imponiendo sus sus conceptos es que en los otros partidos están haciendo dejación de los suyos están renunciando a los hoyos el otro día hablando con Pablo Casado sobre Bocos es decir es es todo bla bla bla pero después no no hay nada solo pues deja les queda IS es el gran problema que le están dejando que digan

Voz 0194 21:44 lo dicen que imponen sus conceptos en este caso no es poca cosa

Voz 0378 21:48 pero que lo digo Gobelas porque lo digo yo soy escuchado como tú decías antes por un lado a Marín por otro lado al al portavoz de de Vox decían cosas totalmente distintas y entonces me he ido al acuerdo cuando habla del teléfono este de violencia intrafamiliar mi pregunta es si todavía no lo tengo resuelta mi pregunta es sustituye este teléfono al teléfono de violencia de género según marino según el portavoz de Vox sustituye es menos grave que si les sustituye porque son palabras pero que en la práctica seguirán igual lo que pasa es que los otros dos partidos estoy hablando de PP de Ciudadanos no defienden con vehemencia que deberían defender sus conceptos el concepto de violencia de género que es el que han estado defendiendo que han estado luchando los dos partidos dentro de ese marco general por eso digo que es que el relato lo está ganando Vox porque si también escuchas lo que dice el portavoz de Vox sobre lo que se refiere a la violencia democrática a mí no me molesta que se llama memoria memoria

Voz 0194 23:20 lugar de memoria Memòria Democràtica

Voz 0378 23:22 bueno Memoria Democrática memoria histórica lo de democrática hace que estemos hablando de una determinada historia desde luego de otra de otra no podemos no podemos hablar pero si nos vamos también al acuerdo tampoco es tan grave lo que dice que dice que de la subvención que no se reduce tenga que dedicarse a buscar fosas a Banco de ADN

Voz 31 23:48 a a hacer

Voz 0378 23:51 relación de de las cosas que se están están buscando y que sólo un veinte por cientos de lo que se llevan las ONGs puedan estar dedicadas a la al funcionamiento de la ONG bueno eso se puede se puede afectar lo importante es que hay que reducir solo no no pues no les basta con el veinte por ciento cuánto tiene que ser un veinte un cuarenta y un ochenta parece que lo lógico es que la mayor parte del dinero vaya buscar las fosas pero es que si escuchas lo que dice el portavoz de Vox no no se limita a decir esto se limita a decir que esto es para que no puedan hacer ideología con eso no está en el acuerdo entonces que los otros dos partes del acuerdo digan de verdad que es lo que están firmando se están intentando engañar a vos o están intentando engañarnos a nosotros

Voz 28 24:46 pero es evidente que están intentando engañarnos a nosotros pero no lo sé no lo sé bueno sí que obviamente el terreno los como todo el mundo negocio tratarán de sacarle al box el mínimo posible Vox había pedido diez Ile darán tres eso es toda en toda negociación pero el problema es que esos tres son suficientes para cambiar el tipo de discurso sobre por ejemplo el tema de memoria histórica que hay en Andalucía las instituciones que dirigen este tipo de cuestiones en Andalucía que ha sido un lugar modélico en este asunto que ha sido un lugar modélico en lo que tiene que ver con exhumación de fosas cosa que no han hecho otras tres autonomías ha sido de las primeras tiene asociaciones consolidadas esto es todo esto no es todo las palabras no son neutras y las decisiones no son neutras y las personas a las que se ponen al frente de las cosas no son neutras como a Vox este tema le interesa muchísimo probablemente mucho más que al PP mucho más que a Ciudadanos Vox está encima y al estar encima va pidiendo concesiones iba en tratando de destruir lo construido hasta ahora y el gran problema es que lo construido hasta ahora en casi todas estas cosas no es ideológico no es una cuestión de la izquierda es una cuestión consensuada mayoritariamente hecho Ciudadanos ha estado apoyando al Gobierno de Andalucía hace dos días sin sin que su problemas serán con la política fiscal que seguramente tenía discusiones con otros temas pero con este tipo de temas ciudadanos no

Voz 32 26:08 ya ningún problema ni el PP tenía ningún problema en temas de violencia de género pero una una cosa memoria histórica no memoria histórica si con memoria histórica perdón con memoria histórica incluso maticemos con memoria histórica lo que tiene que ver

Voz 28 26:24 con las fosas de la Guerra Civil y ese tipo de cuestiones esto lo acepta al PP lo que no te va a hacer no te acepta la ley de memoria histórica tal cual no la votó a favor si lo entiendes el acuerdo

Voz 0378 26:36 que cambiar en eso pues el acuerdo

Voz 28 26:39 lo que cambia es que al estar al meterte en intentar controlar a las asociaciones Iber cuánto dinero se destina a ella ya verás

Voz 0194 26:47 con con es que tenemos pero Juan Carlos

Voz 1170 26:50 vamos a ver el el el caso darme por esto que específicamente dividió al PP de una forma

Voz 28 26:55 el evento importante una cosa es que se aceptara

Voz 1170 26:58 el el el el la búsqueda de la de los de los cadáveres de los restos de todo esta cosa y otra es que el concepto como tal no de hecho una gran parte una una parte enorme del

Voz 10 27:09 de una de las cosas que más le recriminó a

Voz 1170 27:11 a Rajoy fue no haber quitado la Ley de Memoria Histórica yo creo que eso eso Hinault haber reformado mucho más porque la ley de aborto la ley de es decir eh

Voz 32 27:20 eso no la quitó por eso digo cuando diga esto quiere decir que hay una que había

Voz 33 27:25 aparte de Pablo extraordinariamente lo primero que hizo fue que la derogaría la ley prohíbe ID

Voz 1170 27:32 parte una marea de gente del PP Ése fue el Partido Popular

Voz 0194 27:36 dejan de porque hay debate con el tema de la violencia de género tema de la memoria histórica creo que teníamos sobre la mesa pero hay otra de las patas ideológicas de la derecha más reaccionaria que es la inmigración y quiero saludar a José Miguel Morales secretario general de Andalucía Acoge muy buenas hola soy muda hay que mirar la letra pequeña del plan de infraestructuras judiciales del programa para descubrir que se acuerda bajar la partida para asociaciones relacionadas con la promoción e inserción de las personas inmigrantes eso va a una partida judicial se reduce

Voz 34 28:05 si se reduce la la cuantía de de trabajo de entidades y que trabaja en la inclusión de pues no inmigrantes para incrementarla en la infraestructura judiciales los edificios de de de la Consejería de Justicia sí

Voz 0194 28:23 y en el siguiente punto el cuarto se habla de inmigración acompañado del calificativo irregular dediquen lo siguiente ocho renglones para el convenio con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado procede a su apoyo económico pero no se dice nada tampoco de cómo ayudar a las personas que llegan

Voz 34 28:38 bueno este es especialmente delicado porque lo que siembra es el camino a futuro para Agus se desarrollarán dos mil veinte de hecho es lo que dice el punto que que se a una una un un convenio supuestamente con el misterio interior con idea de después en dos mil veinte ver cómo toda la administración andaluza en virtud del convenio tiene que reconvertirse en una especie de ente que hostigan las personas irregulares en Andalucía es la criminalización es la criminalización de de las migraciones haciendo uso de de la para todos la Junta Andalucía para ellos

Voz 0194 29:15 de hecho el Partido Popular ha hecho suyos los argumentos de Vox

Voz 34 29:20 bueno no lo sé sobre qué punta no ellos a nosotros lo que nos preocupa es que algo tan serio como el presupuesto en Andalucía que que que estamos hablando de casi nueve millones de habitantes pues se puede haber en riesgo porque de cola una serie de medidas que sino damos corregirlo en todo de acuerdo

Voz 35 29:41 no parece empleo no cuál es el espejo en el trabajo no aparece para la salud solamente para hablar de una cosa muy innovadora que pita ATA

Voz 34 29:51 no aparece la educación que estamos hablando de que los problemas reales de la gente no se tratan el pero sí se criminaliza la inmigración o se quiere volver hacia atrás en las políticas de igualdad de géneros que es serio

Voz 0194 30:06 José Miguel Morales de Andalucía Acoge muchísimas gracias

Voz 34 30:10 pues muchas gracias ustedes hasta luego

Voz 0194 30:12 desde luego seguiremos hablando de estas negociaciones por como al final se cruzan ahí está negociado ahí hay un gobierno del Partido Popular de Ciudadanos apoyado por Bosch que no están en no pero sí está condicionando de alguna manera la labor del Gobierno y lo hemos visto en esa enmienda a la totalidad y el precio que tiene que pagar el Gobierno para que Vox retire esa enmienda a la totalidad que retirara esa enmienda a la totalidad de los presupuestos en cualquier caso negociaciones que se están produciendo para la constitución de autonomía has de ayuntamientos incluso para la propia investidura de yo volveremos a hablar a partir de las diez de la noche

Voz 7 31:04 no

Voz 0194 31:09 este lo dejamos espacio ahora para la cara besar a actores buenas noches muy buenas noches esta mañana nuestras primeras conversaciones de mañana hemos tenido muy claro a quién le íbamos a dedicar la cara B esa Frida Kahlo si no hemos tenido ninguna duda sobre todo después de

Voz 8 31:24 escucha su voz a mí la verdad que me ha parecido emoción Santísimo

Voz 0194 31:26 hemos escuchado la voz de la artista mexicana porque la Fonteta nacional ha hecho pública una grabación de radio en la que Frida Kahlo lee un texto en el que habla de de su marido de su compañero de Diego Rivera

Voz 8 31:37 sí es un texto que escribió en mil novecientos cuarenta y nueve para describir a Rivera y la grabación forma parte de un programa de radio que dirigía Álvaro Gálvez cuentes al que llamaban el bachiller en mil novecientos cincuenta y seis de todas formas desde el Gobierno mexicano han querido ser cautelosos porque al cien por cien no pueden decir que sea ella empezar con las investigaciones Saura ahora contaremos también después como han encontrado esa grabación pero vamos ya a escucharla hemos dividido en tres partes primero describe físicamente a Diego Rivera

Voz 7 32:05 su carisma asiático sobre el grano de cara amable mirada sus ojos saltones oscuros y inteligentísimo sin grandes están difícil casi fuera de las órbitas por párpados hinchados tu grandes atrás y que su mirada Parken campo visual mucho más amplio como si estuvieran construidos especialmente para un pintor de Espases multitud muy pocas veces vista de su boca Guti de labios carnosos una sonrisa irónica aquí a flor de su imagen

Voz 8 32:51 la súper dulce Galli unas muy nítida y además se nota que habla con muchísimo amor de Diego no la descripción continúa ahora es como una descripción poética

Voz 7 33:01 viéndole desnudo se piensa inmediatamente el niño Rand parados sobre las patas de atrás son los infantiles salud Si redondos terminan las manos maravillosas pequeñas de kilo dibujo sensible sutiles como antenas que comunican con el universo entero esta asombroso que esas manos hayan servido para pintar tantos todavía el fatigado

Voz 8 33:26 ella para acabar Frida lo que hace es hablar de ella misma

Voz 7 33:30 su firmeza de un monstruo entrañable al cual la abuela antiguo ocultado por la materia necesaria Dieter la mujer entre todas ellas yo quisiera siempre tenerlo en brazos como a un niño recién nacido

Voz 8 33:43 que es precioso no tenerlo en brazos como un niño recién nacido

Voz 0194 33:46 algo parecido este audio Sara fuese consiguió en enero

Voz 8 33:49 ese año en el estado mexicano de hecha Qala hay un locutor dijo que tenía una grabación de Diego Rivera que que era Diego Rivera cantando y luego en esas cintas apareció este audio y antes decíamos que el Gobierno quiere ser cauteloso porque la desde la Casa Azul desde el Museo de frío de Frida en Coyoacán han dicho que esto es sólo el inicio no que ahora aunque tienen esta cinta un grupo de especialistas se va a poner a comprobar si realmente sería pero bueno sea o no sea ella años era una

Voz 0194 34:14 excusa perfecta para hablar pero es que yo quiero que sea ella va a ser ella quiero que Frida Kahlo tenga esta voz yo quiero que sea ella la verdad es que Frida se ha convertido en todo un icono no en una figura de merchandising camisetas tazas bolsos cuadernos de todo

Voz 8 34:26 sí hay muchas canciones también hablando de ella o inspiradas en ella vamos con la primera La llorona no podía ser otra una canción popular mexicana en la voz claro de Chavela Vargas

Voz 38 34:36 los Médicis duro lloro nada me duró

Voz 39 34:44 pero cada Ariño

Voz 3 34:49 esto

Voz 38 34:52 el duro lloró una negro pero

Voz 3 35:02 la Bella era muy amiga del Frida hay también de Diego Rivera estaba también mucho tiempo en La Casa Azul

Voz 8 35:07 Ellos son cuenta también que tuvieron un romance ellas dos

Voz 3 35:10 Isabel I Frida María Jesús es la autora de

Voz 0194 35:12 Frida Kahlo una biografía es una preciosa historia ilustrada de la protagonista de la cara B de hoy María muy buenas noches buenas noches me decía Sara que las mandado un cuando se escuchó la voz de frío diciendo qué voz tan bonita tenía me muero antisemita impresionado escucha

Voz 40 35:27 que con el carácter que se supone que ella tenía ese aspecto de imaginábamos más ruda otra forma de hablar distinta no aunque luego el ella sacándolo vuelto escucha ella ya escribía poemas adiós escribía de esa manera

Voz 0194 35:42 es decir que esas palabras y que pueden ser de ella hombre

Voz 40 35:45 cuadra con los textos que ella escribía a Diego y con cuadros que ya tiene dirigida Diego que la cuna con bebé porque para ella fue su amante fue su hijo pero nunca fue su marido su esposo entonces sí que cuadra mucho

Voz 0194 36:00 la decreciente pasado Mike quieres que sea la voz de Frida yo quiero yo también quiero que usted que suma esa voz si finalmente se comprueba que hacen porciones ya que sumaría la personalidad que ya conocemos de Frida porque es verdad que nos lo imaginábamos todo estaba Carmen también haciendo que con la cabeza no es verdad la verdad es que no me pego todos nos imaginábamos esto decía una voz más ruda con esta voz que que que podemos decir es decir más de su personalidad y pues

Voz 40 36:24 yo tampoco creo que la voz en Sigre defina más creo que lo que más le define legado de su obra y la vida que tu hoy la voz no deja de es algo anecdótico pero una anécdota bonita

Voz 0194 36:36 por qué crees que se convirtió se ha convertido en un icono que que tiene ese ese persona

Voz 40 36:40 pues yo creo que bueno creo mucho motivo uno el ser una mujer que vivió de una forma muy libre para la época en la que vivió por otro lado creo que la honestidad que con la que ella trabajaba sus cuadros no que es lo que hace que de alguna manera nosotros público se nos sintamos conectado a Mc hablado un tema universal que el dolor yo creo que con el dolor todo nos sentimos identificados

Voz 0194 37:06 a mi se me pareció un personaje además como muy misterioso como que por muchas biografías que hayamos leído por mucho que hayamos visto sobre ella siempre hay una parte de ella que se nos escapa que no conocemos

Voz 40 37:20 sí sobre todo porque además como ellas cimentada también su famosa entonces pues complicado pero sí que te puede hace como yo creo que es la aproximación más exacta es escuchando también me lo que la gente que la conoció dice de ella no es un libro muy interesante de Malta Zamora que en busca de Frida y que lo hizo después de haber sacado otro libro que era la angustia son las entrevista que esta mujer hizo para escribir el libro con la gente que era sumó su conocidas a la mujer que la cuido cuando ya estaba muy enferma médicos amigos entonces esa gente de lo que habla sobre todo de ella era su lado más vital más generoso yo creo que este es esa esa imagen en la que no debería de queda de Frida la vital porque todas lo esa manera recuerda como un personaje tristes no lo recuerdan como uno como

Voz 0194 38:11 a una persona a pesar de todos los pesares a pesar de lo que sufría a pesar de ello sí que era vital

Voz 40 38:16 era muy Vitali muy alegre y muy escandalosa y y yo creo que iban a vivir una mujer que vivía muy intensamente todo la recuerdan como una persona triste es curioso

Voz 0194 38:26 qué que otras facetas artísticas se pueden destacar de ella

Voz 40 38:30 bueno ella escribía ya pintaba yo creo que sobre todo ella vivía como diría pinta

Voz 0194 38:37 ya hay muchas contradicciones en o versiones contradictorias de su vida

Voz 40 38:43 ay bueno yo investigando si que encontré versiones contradictorias y en alguna cosa pero no es lo fundamental si cae contradicción por ejemplo en el tema de la enfermedad no que siempre han dicho que la polio y entonces yo descubrí que eso fue lo que tenía era espina bífida porque tardó tres años en andar empezar anda muy toda su hermano utilizaron corsé enlace por ejemplo ahí hay una contradicción de información yo me quedé la Fidac porque ahora hay

Voz 0194 39:13 grupo D

Voz 40 39:15 ella es impresionante saque que me inabarcables si siguen descubriendo cosa no tiene un informe médico o de Chavela Vargas que parece ser que no fueron amante porque la famosa foto en la que aparecen juntas no es Chavela Vargas otra mujer en aquella época no se conocía en ellas se conocieron cuando ya Frida estaba en silla de ruedas parece que es mentira que no llegaron no quiere hacer nada si no fuera

Voz 0194 39:42 tú cómo te acercaste a ella

Voz 40 39:44 pues pues la casualidad tampoco porque mi prima estudiaba Historia del Arte y mando de ella luego vi la película y quedó como algo ahí que no yo no me imaginaba que iba a conectar tanto

Voz 8 39:55 luego hice dibujos de Frida porque tenía un tema en qué

Voz 40 39:57 que era muy espectacular y cuando me dio la posibilidad el libro que lo plantee ello a la editorial que no sabía dónde me metía cuando descubría una Fira que yo me imaginaba Ia una Frida que yo creo que mucha gente no conoce porque por desgracia como habéis dicho se ha convertido en uno de de consumo no de merchandising y de quedarse en la superficie

Voz 3 40:20 el libro es maravilloso yo creo que lo interesante

Voz 40 40:23 nada que a partir de Frida acto tiene que decir que ella que a raíz de ellas fueron sacando otras pintora también eso generación como Remedios Varo Leonora Carrington que también son igual de valiosa que que hubieran quedado

Voz 0194 40:36 me mato si no hubiera sido por esto

Voz 17 40:38 qué es lo que le no no no no no no Mariemma como tú sabes

Voz 14 40:53 mucho más que nosotras Si tienes que contra decirnos en alguna de las

Voz 8 40:56 a partidos que no lo hagas

Voz 3 40:59 eso queda muy mal por ejemplo yo escucho que delimita

Voz 8 41:01 era su canción favorita no sé si es verdad o no

Voz 40 41:04 yo no lo sé cuenta que es la aprende

Voz 8 41:07 que sí que el ves esta canción popular mexicana que es un recorrido que gracias a estos corridos es como informa la gente de lo que iba pasando no era como como la radio de hoy

Voz 3 41:14 Nos atrae el personaje Carlos tratamientos una copia mucho

Voz 8 41:16 mire yo no sé qué tiene que atrás lo tiene además estuve

Voz 32 41:19 el recientemente ahora otra vez por tercera vez ya en La Casa Azul justo ahora en enero

Voz 17 41:23 y es un lugar maravilloso

Voz 32 41:26 que te que te inspira pero es verdad que es muy llamativo lo que dijo es porque cuando estás en la casa

Voz 41 41:31 como todo va sobre el dolor

Voz 32 41:33 tras esta voz pero sobre todo leer los libros y que todo el mundo cuenta que era tan alegre no no te lo acabas de creer si estás relata

Voz 1973 41:41 para traerla a casa no tuve sensación de dolor tuve sensación de vida sacará su corsé

Voz 32 41:46 no voy pero los cuadros la la la incluso hasta la el relato del propio museo está muy centrado en la terrible en el terrible dolor que sufría en la vida que tenía sin embargo efectivamente era una vitalista espectacular nos lo más llamativo

Voz 1973 42:00 le Baby Dee Dee ya han realidad lo usaba como es voto mexicano que no sé si conoce entre fe ella reflejaba el dolor de los padres porque era una forma de deshacerse de expulsar de impulsarlo sí

Voz 42 42:13 yo creo que precisamente eso es lo que la hace tan atrayente no es ese misterio serio el misterio que emana de de todo es su figura de sus cuadros de de su propia vida yo creo que es lo que le hace

Voz 33 42:26 a ti te atrae Juan Carlos yo soy el raro raro raro que atrae absolutamente nada ha llamado la atención no tendríamos cuadros me parece bien personaje me parece absolutamente siempre

Voz 3 42:43 se sentaron bien raro en la mesa nosotros os voy acertamos está bien claro que sí claro que sí antes

Voz 0194 42:51 las ocho contaba Pedro Blanco que hay un trece por ciento de españoles dice que son los raros no ven series Bono a lo mejor no son raro raros somos son todo el resto

Voz 33 42:58 es una cosa y eso es lo que yo estoy ahí yo también

Voz 32 43:03 esta decisión yo veo este caso esto pero es verdad que hay una cosa muy curiosa es la fascinación que tienen los niños si es

Voz 3 43:10 pero yo creo que también es por el tipo de pintura eh pero no siempre ponen el colorido

Voz 43 43:19 sí

Voz 8 43:22 pues el recorrido musical que vamos a hacer hoy en la cara B va a ser el de las canciones que inspiró ella que inspiró al artista este tema por ejemplo o de Watergate mi lo escribió Florence Welch que es la cantante de quién estamos escuchando este grupo Florence and The Machine bueno pues ella lo escribió Florence cuando vio el cuadro de Frida que se llama justo así no lo que el agua medio

Voz 44 43:44 no he que

Voz 8 43:52 la mexicana también inspiró a los Chili Peppers que incluyeron este Escartín su disco Californication una canción que le dedicaron a ella ya lo estamos hablando no a su dolor a su fragilidad realmente la canción es una biografía del cantante pero dedicar un inspiración también para Coldplay

Voz 14 44:15 huy

Voz 8 44:21 nombre del disco Viva la vida de Coldplay está inspirado en uno de los cuadros de Frida que se titula Viva la Vida or Death and all his friends Chris Martin que es el cantante de del grupo de Coldplay dijo que le trajo la vivacidad de ese de ese cuadro no es el de las sandías totalmente opuesta que es lo que estamos hablando justo ahora no al sufrimiento

Voz 14 44:39 ella estaba experimental experimentando igual que el libro de maridaje ese del que hemos estado hablando con ella

Voz 8 44:50 qué otros títulos ha inspirado Frida Kahlo pues tiene asumamos el de Marta Zamora del que no se acaba de hablar pero bueno cuatro títulos más por ejemplo el diario de Frida Kahlo un íntimo autorretrato que es el diario

Voz 0194 45:00 esos diez últimos años de vida con una dentro

Voz 8 45:02 John de Carlos Fuentes otro sería Frida Kahlo detrás del espejo de Jerry Souter de dos mil cinco que es la biografía medían tres mediante sus pinturas luego él Jerry hizo un segundo título que está dedicado a Diego Rivera Frida Kahlo una vida abierta de Raquel Thibault que además Raquel sí que llegó a conocer la artista libros una reconstrucción de la vida de ella gracias a su diario la correspondencia a las conversaciones que tuvieron y Frida Kahlo un homenaje es una recopilación de textos escrita por varios autores un homenaje que son Carlos Monsiváis el Bartra Luis Martín Lozano Jaime Moreno Villa

Voz 22 45:37 no

Voz 3 45:44 venga como decíamos antes la casa donde vivía con Diego Rivera se ha convertido en un lugar de peregrinación hay quién ha estado tres veces el que no estuvo ninguna como es mi caso un lugar obligado necesita en el barrio de Coyoacán México es una preciosidad es la casa donde nació y murió aunque

Voz 8 45:58 vivió también en otras casas con digo pero siempre volvía dicen que era su lugar de inspiración ahora convertida en museo como hemos contado se pueden ver sus cuadros más importantes el Viva la vida el cincuenta y cuatro Fire la cesárea o Retrato de mi padre y además es que es que los jardines las obras las frases las pinturas el color azul de las fachadas es un es un lugar mágico como como estaba diciendo Carlos un recorrido en el que también impulsó puedes escuchar música es como una banda sonora de La Casa Azul no con canciones como esta que estamos escuchando de Café Tacuba ésta se titula esa noche

Voz 3 46:29 yo creo que también tiene que ver con el dolor de Frida

Voz 8 46:32 los amores no los que se pierden los que duelen dice no me hubieras dejado esa noche esa misma noche encontré otro amor escucha otro tema que inspira Frida es lo que el viento nunca se llevó Fito Páez dedica la pintora su canción lo que el viento nunca se llevó el argentino Alan mexicana justo un año antes de morir Frida escribió una de esas frases que seguro que alguien tiene tatuado ahora mismo es para que los pero sí tengo alas para volar pues escucha ahora mismo Angelique Jonathan

Voz 45 47:08 sí sí tú a las doce hora

Voz 3 47:15 alguien recordamos en papel decida caló en el cine esa Salma Hayek si una peli de dos mil dos tengo la alta y

Voz 8 47:25 calle que Alfred Molina dirigida por Julie Taymor ganó dos premios Oscar Mejor Maquillaje y sonora hay una anterior

Voz 14 47:32 de mil novecientos ochenta y tres que se llama naturaleza viva estará dijo la dirigió pole

Voz 8 47:39 esta es una de las escenas en las que sale cantando cuenta a la actriz que hace de de Chavela la mayor parte de la película además está rodada en la casa ya hay pelo

Voz 0194 47:48 puras en las que ya no es la protagonista pero si aparece

Voz 8 47:50 por ejemplo la mexicana Coco

Voz 3 47:53 la oscuridad una cita antes de animación también una

Voz 8 48:02 hola inspirada en la fiesta de los muertos de México es una película dos mil diecisiete y Frida también tiene su espacio ahí el acabamos de escuchar bueno que antes de marcharnos Angers un tema más que además aparece en la banda sonora de la FIFA que hemos dicho de Salma Hayek ellos son Caetano Veloso Iliada

Voz 14 48:28 Ramón soy la cara B de fui a ha hablado ya hemos hablado de La Casa Azul no pues con Santos

Voz 8 48:42 el grupo de Guille Milkyway que se llama así este tema es la revolución sexual y también es el título del disco que es de dos mil siete

Voz 14 48:55 muchas gracias hasta mañana sábado

