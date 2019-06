Hora 25 (13/06/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 0378 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 1 00:02 sí

Voz 2 00:13 en la Cadena SER Hora veinticinco mientras Pedro Sánchez sigue rellenando el sudoku

Voz 0194 00:20 de los posibles apoyos de cara a su investidura al que hoy suma la intención de Esquerra Republicana de Cataluña de no bloquearla aunque no aclare si al final se va a abstener o no mientras él va haciendo esto las negociaciones en comunidades ayuntamientos Se aceleran sobre todo para la formación de los consistorios que se va a celebrar este mismo sábado y es muy curioso observar en estas negociaciones no se pone sobre la mesa la alternancia en la alcaldía en el caso de Madrid donde ciudadanos le ha propuesto al PP turnarse dos años Martínez Almeida dos años Villacís a lo que el PP en principio se niega no son los dos únicos partidos hoy que aparecen cuando se habla de esta fórmula en otras ciudades como Albacete por ejemplo Ciudad Real el reparto éste sí ha aceptado las partes colocan la alcaldía un tiempo en socialista unión con representante de Ciudadanos y se da la circunstancia además quién alguna de estas ciudades base de alcalde temporal alguien que ha conseguido una representación ínfima le va a costar la gente creer que en las negociaciones de estos días se habla de sus problemas o de programas les va a costar a los políticos explicar que esto no va de un reparto de sillas porque esto es lo que parece y en esto da igual el partido esto en donde se negocia porque donde ya se han negociado en Andalucía queda clara la influencia ideológica de Vox en el Gobierno Loma quien cómo no maquilla en PP y Ciudadanos están comprando el programa Vox y lo hacen con la mejor

Voz 3 01:38 esos sonrisas Ángels Barceló

Voz 2 01:42 la mesa de análisis en la tertulia de esta noche Hora Veinticinco Carmen del Riego Carlos Cué Juan

Voz 0194 01:46 los Jiménez ahora les contamos al detalle cómo van las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez en la constitución de esos nuevos ayuntamientos gobiernos autonómicos pero antes traemos a la Contra Portada de Hora Veinticinco los datos sobre criminalidad en España que ha publicado hoy por sorpresa el Ministerio del Interior Ana Terradillos buenas noches tal buenas noches vamos a detener para empezar en un dato que destacan esta estadística es el repunte de las denuncias por delitos relacionados con la libertad sexual

Voz 0125 02:12 si vuelven a subir este tipo de delitos contra la libertad integridad sexual de enero a marzo casi un diecinueve por ciento Ángels un dieciocho coma ocho exactamente Cataluña encabeza la lista seguida de Andalucía y también de Madrid es un incremento significativo y tiene que ver según fuentes de Interior con el aumento de denuncias que se están dando actualmente en Barcelona por ejemplo el aumento llega al veintitrés coma cuatro por ciento en el caso de este tipo de delitos ya un quince coma dos las agresiones sexuales con penetración en Madrid la otra capital son los delitos han subido un cuatro coma siete por ciento

Voz 0194 02:43 en general este balance acredita un repunte de la criminalidad nivel nacional

Voz 0125 02:47 sí sube también la criminalidad a nivel nacional un cinco con dos dice interior que tiene que ver mucho con las estafas de Internet que es un delito que no se contempla en esta estadística es lo que nos cuentan lo que sí que es cierto y lo que sí que he podido comprobar es que lo comentas el tráfico de drogas a nivel nacional un dieciséis por ciento en Madrid un XXXII según Interior porque hay más operaciones policiales pero los datos llama la atención si lo comparamos con el ejercicio anterior por comunidades destacan Euskadi sube la delincuencia un siete coma ocho por ciento Yen cuanto los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa me llama la atención Catalunya suben un cuarenta y dos coma nueve por ciento casi un cuarenta y tres

Voz 0194 03:22 Terradillos gracias gracias a ti Teresa antes datos sobre la criminalidad que hemos conocido por sorpresa porque no anuncia el Ministerio que va a darlos a conocer hasta que nos llegan y era interesante destacar ese aumento sobre todo de las denuncias por delitos relacionados con la libertad sexual conocidos estos datos nos metemos ya en la crónica política del día que sigue marcada por las cuentas que unos y otros hacen para alcanzar el poder porque el tiempo se agota a Pablo Morán buenas noches

Voz 1667 03:50 Ángels buenas noches el tiempo se agota para alcanzar los acuerdo

Voz 0194 03:53 dos en las calorías en las alcaldías recordamos que se votan el sábado pero la novedad más relevante de este jueves están la investidura de Pedro Sánchez que está bueno podríamos decir más cerca que ayer

Voz 1667 04:02 si el PSOE ha completado hoy con Esquerra ellos Per Cataluña su primera ronda de contactos con el resto de grupos con representación parlamentaria han empezado el día con otro no el de Junts per Cataluña su portavoz Laura Borràs se amparaba en la situación de los políticos presos para justificarlo

Voz 4 04:17 es en este contexto que nosotros no podemos facilitaron la investidura de Pedro Sánchez porque todo insisto lo que hemos recibido ha sido pues están vulneración de los derechos de nuestros compañeros que responden no capricho no una cuestión que sea susceptible de ser opinable sino a la representatividad que los votos de la ciudadanía le confieren en este caso nuestra fuerza política por siete diputados no por cuarto

Voz 1667 04:44 no que se une a los de PP Ciudadanos Vox Coalición Canaria y Navarra Suma Ike deja la investidura a expensas de Esquerra Republicana su portavoz Gabriel Rufián allanado el camino de Sánchez sí está en manos de Esquerra ha dicho no habrá bloque bloqueo

Voz 5 04:58 que no venimos a bloquear absoluto entrenadas venimos hablo

Voz 0712 05:02 el ciento cincuenta y cinco y sobretodo actitudes represivas que no llevan a ningún sitio y hablar hemos hablado de de hablar de diálogo y que hay que llamarse para empezar a hablar sobre todo de que hay que llamarse

Voz 0194 05:15 Javier Carrera buenas noches qué tal buenas noches Gabriel Rufián que no ha precisado si se va a abstener tener el grupo de Esquerra sólo avanza que no van a bloquear la investidura si el Gobierno establece un diálogo político sobre Cataluña en que a priori parece que no hay líneas rojas

Voz 0866 05:30 sí eso es porque lo que recalcaba el portavoz de Esquerra es que su partido lo que quiere es hablar hoy en esa reunión con Adriana Lastra Rufián considera que se ha dado un primer paso para seguir dialogando esa sería en principio la condición porque el dirigente catalán no establece de momento más requisitos

Voz 0712 05:46 condiciones de línea roja si tal yo creo que diálogo diálogo diálogo

Voz 0866 05:52 a la pregunta según Rufián no es qué hará a Esquerra Republicana con el PSOE sino que hará el PSOE con Esquerra Republicana quiere la formación independentista Un Sánchez que apueste por ese diálogo sobre Cataluña y por eso advierte de lo que no significa ese no bloque

Voz 3 06:08 no bloqueo no significa

Voz 0712 06:11 dar un cheque en blanco yo creo que nos conviene a todos un PSOE valientes un PSOE que no por una manifestación de ultraderecha de los hijos de Aznárez Don Pelayo en Colón se ha cobarde

Voz 0866 06:22 evita por tanto Rufián hablar aún de abstención sobre todo porque cada día pasan cosas advertía señalando por ejemplo Angers a la constitución del Ayuntamiento de Barajas

Voz 0194 06:32 además el portavoz de Esquerra rufianes repartido palos entre sus potenciales socios de izquierda especialmente duro contra Pablo Iglesias al que ha querido bajar los humos por su aspiración ocupar ministerios

Voz 0866 06:44 sí porque Rufián rechaza la posibilidad de que Seúl de que se vuelvan a repetir las las elecciones y ahí es donde el dirigentes republicanos señala a Podemos Pablo Iglesias sobre quiénes dice tuvo simpatía y admiración en sus inicios ahora sin embargo cree que deben hacer una reflexión interna

Voz 0712 07:00 pero creo que los resultados electorales no dan tanto para pedir ministerios sino para pedir explicaciones E internamente y sobre todo esto de decir como hace cuatro años sino meras das el Ministerio aquí se repiten generales

Voz 3 07:13 me parece irresponsable creo que la gente

Voz 0866 07:15 está harta no cree el político catalán que los de Iglesias estén legitimados para pedir ministerios y considera que tampoco les conviene entrar en ese gobierno de cooperación un concepto por cierto años el del Gobierno de cooperación que Rufián tampoco sabe exactamente qué es

Voz 1667 07:31 pues podemos sigue promocionando esa aspiración a ocupar cargos en el nuevo Gobierno hoy ha apostado por replicar en España el pacto de gobierno en la Comunidad Valenciana donde Podemos va a tener una vicepresidencia sobre

Voz 1170 07:42 la vivienda que además va a coordinar las políticas

Voz 1667 07:45 medioambientales así lo expresaba la portavoz de Podemos Irene Montero

Voz 6 07:48 la iniciativa de cuál es la propuesta de Gobierno de corresponde al Partido Socialista entiendan que esperemos a recibir esa propuesta si les digo que a nosotras el modelo de Valencia nos gusta nos parece un buen modelo para para replicar en el Estado pero la iniciativa le corresponde al Partido Socialista nosotras tenemos que respetar eso ya les digo intentar ser discretos para proteger esa negociar

Voz 0194 08:10 luego luego iremos a Valencia de momento Inma Carretero buenas noches

Voz 0125 08:13 qué tal verano aquí después de esta primera ronda de contactos

Voz 0194 08:15 cuál los son cuáles son los cálculos del PSOE sus próximos pasos le dan empiezan a dar los números

Voz 0125 08:21 amarrados del todo en este momento tiene Pedro Sánchez ciento veinticuatro votos ciento veintitrés suyos y uno del Partido Regionalista Cántabro que ya ha cerrado el acuerdo el objetivo ahora es lograr más si es que no es para ser investido en segunda votación están en el no el Partido Popular Ciudadanos Junts per Catalunya Coalición Canaria UPN Bildu con UPN hemos estado días barajando que se pudieran abstener pero eso depende de que María Chivite no aspire a la presidencia de Navarra hoy la dirección federal del PSOE Nos

Voz 0194 08:50 ha vuelto a responder que avala sus móviles

Voz 0125 08:52 puntos para presidir la Comunidad Foral así que en este momento las cuentas saldrían habría más síes que no es si se concreta esa disposición de Esquerra de no bloquear la investidura no es suficiente con las ausencias de los presos seguirían faltando dos abstenciones pero sí que valdría con el grupo de Rufián de todas formas Adriana Lastra hoy ha seguido apelando a todos los partidos

Voz 0194 09:16 creen que lo acabarán consiguiendo bueno

Voz 0125 09:19 todas las fuentes que consultamos del Gobierno y de la dirección del PSOE están en que hay que ir a la investidura en julio que ese es el plan moderado optimismo son cautelosos

Voz 0194 09:31 hay coincidencia en que el ritmo de la negó

Voz 0125 09:33 nación va a depender de hasta dónde lleve el pulso podemos si Pablo Iglesias se empeña en entrar en el Gobierno que es algo que las fuentes que consultamos en privado nos dicen que no ven es verdad que en público quizá para no enturbiar la negociación porque realmente no está cerrado siguen respondiendo que la decisión la va a tomar Pedro Sánchez hoy mismo la vicepresidenta Carmen Calvo insistía en que ese modelo valenciano que pedía Irene Montero no no no se produce aquí porque no hay mayoría absoluta dependiendo de cómo vaya ese el paso Aso que están dando para para la las negociaciones se podrá votar antes o después ya hay dirigentes socialistas que nos dicen que hay que estar muy pendiente de la reacción del entorno de Esquerra Republicana después del sábado una vez que el PSC haya apoyado a Ada Colau desplace a Ernest Maragall de la alcaldía de Barcelona opinan que las posiciones de Esquerra son muy sensibles a las reacciones de su entorno así que siguen sin tenerlas todos todas consigo hasta el último día porque no

Voz 0194 10:32 recuerdan las señales que recibieron en positivo

Voz 0125 10:35 en la negociación de los presupuestos y que luego al final pues las cuentas fueron tumbadas en la Cámara así que la sensación mayoritaria no es mala pero para nada están despejadas todas las incertidumbres la preferencia de Sánchez es no ser investido por acción u omisión de los independentistas pero Ferraz argumentan ya que han intentado otras combinaciones que no son posibles creen que lo que sumarían por un lado los restarían por otro con los grupos minoritarios así que ahora se agarran además también a que ciudadanos les ha dado la espalda en todos los territorios se han puesto del lado de vos Iván allanando el camino a esa investidura con la abstención de esquí

Voz 0194 11:14 gracias gracias Javier gracias

Voz 7 11:16 hasta mañana Carlos conseguirá reina al sudoku

Voz 0194 11:21 yo creo que es lo más probable es lo que lo que no sabía con la misión de Esquerra

Voz 8 11:25 con la omisión de Esquerra que era lo que sabíamos la noche electoral lo que pasa es que no sabemos en cuánto tiempo se va a suceder esto iba a suceder a la primera a la segunda a la tercera que o lo que sea quiero decir yo creo que el escenario de repetición de elecciones es muy muy muy muy improbable porque las elecciones que la última vez que se repitieron Se repitieron porque los que decidieron repetirlas creían que les convenía había una batalla sobre todo podemos pensaba que podía hacer el sorpasso

Voz 9 11:53 en los que los que decidieron ir

Voz 8 11:56 estas elecciones querían que les convenía y ahora los dos que pueden realmente tomar esa decisión saben que no les conviene a ninguno de los dos desde luego podemos no le conviene en absoluto porque tendría un golpe duro pero el PSOE tampoco le conviene no nos olvidemos que el PSOE con este resultado electoral tiene la absoluta seguridad de que es el único que puede gobernar podría irle mejor podría tener ciento cuarenta pero nada garantiza en absoluto con una son repetir una repetición electoral nada garantiza que después el PSOE tendría la garantía absoluta de gobernar porque podrían producirse una mayoría de derechas podría pasar muchas cosas con lo cual el escenario es este el problema el problema en esta en este momento yo creo que hay un problema en el que se habla muy poco ese debería hablar que es el artículo noventa y nueve de la Constitución que si el artículo noventa y uno

Voz 10 12:43 a la Constitución pusiera una fecha

Voz 8 12:45 cómo ponen la mayoría de los estatutos de autonomía como ponen eh como tenemos para los ayuntamientos que tenemos el sábado ya tendríamos gobierno es que hoy sea elegido el Gobierno de la Comunidad Valenciana que se votó el mismo día

Voz 10 12:58 el mismo día que las selecciones de la selección Genaro iba a decir sí

Voz 0194 13:02 de las municipales sino hubiera una fecha

Voz 8 13:03 eh desde luego los políticos no tienen sean todo es todo el pescado está vendido todo porque es verdad que había unas algunas dudas y por eso el PSOE en algún momento tan tuvo dudas de si Ciudadanos entraba o no entraba a los pactos ya diez bruces y por tanto pero ya todo el pescado está vendido ya sabemos las posiciones de todo lo que tienen que hacer es sentarse varias horas cerrado

Voz 0194 13:23 negociar y después votar Carmen es que ese sol

Voz 0378 13:26 es que yo creo que que el Pedro Sánchez todavía no se ha sentado a negociar porque cono las conversaciones que ha tenido esta

Voz 0194 13:34 semana de momento ha sentado a saber si apoya un exacto sí te dicen sí o no

Voz 10 13:39 pero bueno es un primer contacto con Hanoi Markota escribió y medio después bien quita que mes el mes

Voz 0378 13:46 en que hubo campaña electoral pero llevamos ya desde el veintiséis de mayo que que ya está bien que podría ponerse a negociar yo coincido en que la repetición de lecciones a quiénes les puede convenir no se van a arriesgar porque la situación que tienen estoy hablando del PSOE es es la mejor que pueden tener poco podría variar en una situación ahora

Voz 0194 14:12 no podría tener más dificultades para sumar aunque ganara las elecciones claro claro

Voz 0378 14:17 ahora lo triste es que solamente estemos haciendo sumas no estemos hablando de que Gobierno va a ver para qué con qué programa

Voz 0194 14:27 pues después cuando vayamos a los gobiernos locales y municipales es su más hablaremos de sillones

Voz 0378 14:33 es que son exactamente lo mismo entonces a mí me está defraudando todo un poco me gustaría que hubiera un poquito más seriedad porque estamos hablando del Gobierno del Gobierno acción Pedro Sánchez a cambio de la de las tensión está dispuesto a poner por escrito que no va a haber un ciento cincuenta y cinco haya lo que haya pase lo que pase está dispuesto a hacer eso

Voz 10 15:02 no era una pregunta retórica era una pregunta Juan Carlos Bueno yo creo

Voz 1170 15:10 que cuando vas a la a la recepción del Rey que tengo

Voz 11 15:14 va a pedirla

Voz 10 15:16 el la posibilidad de formar gobierno debes tener ya amarrada Vito

Voz 0194 15:21 igual que tienes más o menos negociado tienes la suma es más o menos fecha

Voz 1170 15:24 como llevamos seis siete años de una política completamente enloquecida pues tampoco me me parece tan tan extraño yo creo que es una opinión puramente personal porque yo sinceramente creo que puede tener gobierno amarrado dentro de dos semanas o no tenerlo yo creo que hay casi las mismas posibilidades a mí lo que me porque Podemos es absolutamente difícil de saber lo que lo que va a hacer Esquerra Republicana es difícil saber lo que va a hacer yo creo que si la lógica se impone y no sé si muchas veces el club el el sentido menos común que existe es evidente que sea a un a un gobierno de coalición esto nuevo invento de esta neo lengua que no se mostrado inventando de cooperación un gobierno de cooperación y además te lo dicen como si realmente hubieran inventado casi o hubieran ganado la batalla de Cartago es una de esas cosas que a mí me poderosamente me llama la atención

Voz 0378 16:20 Iggy perdona Juan Carlos volvemos a lo mismo es que para cada uno pasa como en Andalucía para cada uno la palabra significa una cosa o Llanos ha hecho Podemos que para ellos es un gobierno

Voz 10 16:33 de coalición no de Valencia cero para el PSOE parece que es de verdad de verdad quién no

Voz 8 16:39 este punto Kim más da como lo llamen

Voz 12 16:42 no no es que haya un gobierno de coalición que que no hayan gobierno eso sí lo hago cada uno

Voz 10 16:47 interpreta de una manera digo qué más da que es lo que queremos saber es quién lo componen que políticas

Voz 1170 16:52 que se busquen está está neo lengua completamente idiota para que el que lo está oyendo que somos todos los ciudadanos pensemos que realmente hemos votado a unos ineptos absolutos porque yo sinceramente creo que nos toman el pelo más y esto a mi me parece que está dando todavía más esa separación que hay entre el ciudadano y el representante y a mí me parece extremadamente grave podrá formar Gobierno Pedro Sánchez

Voz 10 17:17 el a formar gobierno con Ciudadanos y ciudadanos

Voz 1170 17:20 sé qué pero la impresión que el votante de ciudadanos que son cuatro millones y medio de personas tienen de esta negociación es yo no vuelvo a votar a y utilizando las palabras de Fernández de carreras adolescente inmaduro pero yo si fuera votante del PSOE es que diría pero que está haciendo este este hombre eso es una cosa muy extraña pero es que el Hinault es una cuestión pero a mí el único que me parece que ha asumido su derrota y que ha asumido su positivo es el PP claro que es es fácil asumir esa posición era difícil entenderlo

Voz 10 17:53 por eso digo pero hay una hay un elemento que espero me parece muy extraño dijo es el descrédito de la política es evidente las encuestas lo dicen

Voz 8 17:58 sin embargo las últimas muchísimo

Voz 10 18:01 las últimas elecciones la participación fue espectacular por tanto ahí tenemos hay otros países que tienen problemas mucho más serios porque la gente está dejando de votar sistemáticamente en España pero engorro se vota mucho problema pero al mismo tiempo se han todo absoluto de lo de los políticos

Voz 0194 18:17 citabas tú a Francesc de Carreras hay una una suma que que que se vamos mayoría absoluta sin ningún tipo de problemas que es el Partido Socialista y Ciudadanos tú decías una cosa Carmen antes decías estaba dispuesto a la pregunta retórica a poner por escrito

Voz 10 18:32 no hay una manera de que de que

Voz 0194 18:35 el Partido Socialista no tenga que depender de los independentistas ni por acción ni por omisión es decir hay fórmulas para hacerlo y ese artículo que tú que tú decías

Voz 10 18:42 me iba directamente contra la política si no pactos porque Ciudadanos ha hecho eso

Voz 1170 18:50 también texto mismo en Castilla en Castilla León

Voz 10 18:52 luego iremos a eso porque no sólo es ese artículo que también también desde Lemon hoy señalan a Albert Rivera ir desde algunos tuits destacados también lo señala

Voz 1667 19:03 la tres mensajes efectivamente dirigidos a ciudadanos y a su líder Albert Rivera el artículo de Lemon Se titula en España Ciudadanos abre la puerta a pactar con la extrema derecha es un texto en el que el corresponsal del diario francés afirma que la estrategia del Partido Liberal Ciudadanos por esconder sus acuerdos directos o indirectos con la extrema derecha ya no engaña a nadie afea el artículo la actitud de un partido que quiso encarnar la regeneración de las instituciones y el cambio pero que ahora permite a la extrema derecha

Voz 10 19:30 en un papel de hacedor de reyes según

Voz 1667 19:33 Lemond el segundo mensaje ese se que citaba idea de Francesc de Carreras recordemos uno de los fundadores de C's que en la versión catalana del país acusa Albert Rivera de priorizar los intereses de partido a los intereses de España le pide que rectifique que levante su veto a Pedro Sánchez que negocie con él un Gobierno que dé estabilidad al país porque es según Carreras la función de Ciudadanos dar estabilidad a España decía que era un mensaje más personal porque de carreras apela directamente a Rivera le dice no entiendo que nos falles ahora que no falle ciudadanos que el joven Maduro irresponsable se haya convertido en un adolescente caprichoso que da un giro estratégico de ciento ochenta grados tercer mensaje Ángels al más puro el más directo contra Albert Rivera viene del ex presidente de la CNMV Manuel Conthe es un tuit es un simple mensaje en Twitter en el que Conthe confiesa yo llegué a creer que Rivera hay ciudadanos era un partido liberal serio con sentido de Estado espíritu regenerador pero me están empezando a aparecer unos payasos tan poco fiables como otros partidos y líderes como consuelo siempre nos quedará

Voz 0194 20:37 pues a a la vuelta e continuaremos con la política de pactos no sólo de ciudadano sino también de todos aquellos de los que dependen la configuración de los ayuntamientos la votación sea producir el sábado también las comunidades autónomas

Voz 28 25:42 cadena SER

Voz 2 25:45 hora veinticinco Ángels Barceló la tertulia Carmen del Riego

Voz 0194 25:52 Carlos Cué Juan Carlos Jiménez hablando de la investidura de Pedro Sánchez todo se cruza eh estamos también en las horas decisivas para la constitución de ayuntamientos y gobiernos autonómicos

Voz 1667 26:01 este sábado se cumple el plazo que marca la ley para la constitución de esas corporaciones municipales es un plazo de veinte días a partir de las elecciones así que será este sábado cuando los concejales electos de cada localidad voten para la investidura de sus alcaldes votarán una sola vez Isère alcalde quién consiga mayoría absoluta sin nadie alcanza se convierte en alcalde el candidato más

Voz 0194 26:25 tablilla a poco más de un día de esos plenos y votaciones todavía no está claro quién va a gobernar por ejemplo en imaginen Barcena

Voz 10 26:30 en Madrid Ciudadanos ha vuelto a enredar la negociación

Voz 1667 26:32 son un poco más con una oferta de última hora al PP para repartirse la alcaldía a partes iguales a pachas podríamos decir adaptándolo a la jerga madrileña es decir dos años de alcaldía para José Luis Martínez Almeida dos años para Begoña Villacís

Voz 0194 26:47 Madrid Carolina Gómez buenas noches qué tal buenas noches Ángels ha dicho que no a esta oferta que en todo caso suena desesperada porque Ciudadanos llegó a soñar con Villacís de alcaldesa toda la legislatura

Voz 0821 26:57 bueno han sido casi tres horas de reunión y se había alcanzado un preacuerdo programático pero el encuentro ha vuelto a terminar como el rosario de la aurora cuando se ha llegado al quid de la cuestión quién debe ocupar la Alcaldía Ciudadanos ha rebajado un poco sus pretensiones no ha pedido que la alcaldesa sea Villacís siendo tercera fuerza pero ha planteado esa solución intermedia que consiste en turnarse en el Ayuntamiento dos años para Almeida dos años para Begoña Villacís Miguel Gutiérrez

Voz 0712 27:22 en cambio

Voz 29 27:23 de verdad en Madrid solamente está dificultado por la obsesión de señora dormida de ser alcalde de Madrid a mi me parece que habría otra opción que es que las generaría aquí fuera alcaldesa durante ese tiempo nosotros nos parece que nuestra generosidad están ofrecer ese acuerdo de dos años más dos años

Voz 0821 27:38 bueno el Partido Popular que en principio rechaza completamente esa opción dice que le parece una ocurrencia un planteamiento muy poco serio para una ciudad como Madrid Andrea Levy

Voz 0225 27:47 la semana pasada en cuatro años de Villacís hoy son dos años de Villacís no sabemos si mañana nos pedían los días impares para Villacís Nos parece desde luego que esto no es serio que esto no es responsable que no es riguroso

Voz 0378 27:58 para la capital de España

Voz 0821 28:01 hoy cuenta la agencia Efe Ángels citando fuentes de la negociación que Begoña Villacís no conocía la propuesta que su partido Leiva cero al Partido Popular Ciudadanos lo ha estado desmintiendo esta tarde pero la Agencia Efe mantienes

Voz 0194 28:15 información es decir que Villacís según la agencia Efe no sabía que le iban a proponer para ser alcaldesa dos años ni PP ni ciudadanos están ocultando lo estamos viendo esa ambición por conquistar la alcaldía de Madrid que no es poco y él no es el primer encontronazo entre

Voz 0125 28:30 los dos bueno Begoña Villacís EB alcaldesa de

Voz 0821 28:32 desde hace muchos meses porque las encuestas decían que Ciudadanos iba a adelantar al PP en el Ayuntamiento después de voto el sorpasso no se produjo pero ella no renunció a la posibilidad de ser alcaldesa ya presionado mucho a la dirección de su partido para lograrlo al principio se pensaba que quizá podía conseguirlo si Ciudadanos utilizaba el Ayuntamiento de Madrid como moneda de cambio para darle su apoyo al PP en otras plazas pero el martes Pablo Casado lo dejó muy claro

Voz 0866 28:57 José Luis Martínez Almeida se va a presentar para ser investido alcalde Madrid y por tanto Se algún otro partido se quiere presentar pues tendrá que explicar quién le vota o quién sostiene la única alternativa es o Carmena o Almeida

Voz 0821 29:10 o Carmena o mira decía Pablo Casado ayer Albert Rivera

Voz 0194 29:13 dijo que todo estaba abierto aún y hoy han planteado

Voz 0821 29:16 pero esa opción basándose en un supuesto empate técnico en la selección

Voz 0225 29:19 es que hemos llegado a esta situación prácticas

Voz 0866 29:22 ante casi un empate en votos entre el Partido Popular y Ciudadanos

Voz 0821 29:26 bueno esa afirmación tiene cuando menos matices el PP obtuvo quince concejales el veintiséis de mayo en Ciudadanos once son ochenta y tres mil votos menos que dice Ciudadanos y esto sí es verdad pues que el PP perdió ciento setenta mil votos en la ciudad de Madrid y obtuvo el peor resultado de su historia mientras que ellos han ido subiendo tienen ciento veinte mil votos más que hace cuatro años la constitución del Ayuntamiento es el sábado por la mañana quedan treinta y seis horas y en ese tiempo PP y Ciudadanos tienen que aclarar quiénes primero el alcalde después encajara Vox que tiene cuatro concejales que son imprescindibles si se quiere desbancar a Carmena y a día de hoy Vox no ha aclarado siquiera si pretende entrar en el gobierno municipal

Voz 1667 30:04 mejor sintonía ha habido entre Partido Popular y Vox hoy han mantenido la primera reunión de cara a la constitución del Ayuntamiento de Madrid Ia a tenor de lo que ha escrito la ultraderecha en Twitter pues eso parece que ha habido buena sintonía tras la reunión de esta tarde entre y Javier Ortega Smith Martínez Almeida dice Vox

Voz 10 30:20 se aleja la amenaza de Carmena

Voz 1667 30:23 ayuntamiento de Madrid adscrito a la formación junto la etiqueta

Voz 10 30:25 vox útil veremos qué pasa Carolina gracias bueno sabido Carolina siempre me pasa lo mismo que poca paciencia tienen claro

Voz 0194 30:34 los que nunca esperan a que les diga adiós esa fórmula de reparto de la legislatura que no le ha funcionado a ciudadanos con el PP de Madrid sí ha dado resultados con el PSOE en Castilla La Mancha

Voz 1667 30:43 los socialistas manchegos han aceptado repartirse con Ciudadanos la alcaldía de tres capitales de provincia y una veintena de localidades en dos de ellas en Albacete Ciudad Real habrá un alcalde del PSOE dos años y otro de ciudadanos los dos restantes

Voz 0194 30:57 Toledo Inma Sánchez Mora te buenas noches hola buenas

Voz 0125 31:00 noches el PSOE cede en Albacete para fan

Voz 0194 31:03 militar el cambio de Alcaldía en Ciudad Real no le ha quedado más remedio si quiere seguir con el bastón de mando aunque sean dos años

Voz 0809 31:09 aquí se vende como un acuerdo global de gobierno basado en un decálogo según han explicado ambos partidos que impide el Gobierno del PP en todos estos ayuntamientos de la región en Albacete y Ciudad Real como decías con reparto de Alcaldía dos años tú dos años yo Se desconoce si se han discutido coincidencias programáticas sobre las cuestiones que preocupan en todos estos municipios pero tanto al PSOE como Ciudadanos creen que sus electores sus votantes lo van a entender decían los dos secretarios Sergio Gutiérrez y Alejandro Ruiz

Voz 2 31:37 el Partido Socialista ha cumplido con su responsabilidad de garantizar ayuntamientos que que apostaran por el como digo por el progreso y sobre todo evitar que vos de la mano del Partido Popular más radical entrar en las instituciones municipales

Voz 7 31:51 creo que nuestro electorado real una persona que es de Ciudadanos una persona liberal de centro progresista debe entender este pacto

Voz 0809 32:00 lo que asegura ciudadanos Ángels es que el PP no respondió a sus ofertas las mismas que hicieron al PSOE y que no se han concretado en ningún momento aunque la diputada naranja Carmen Picazo dice atención

Voz 30 32:11 en este decálogo que hemos cobrado que se firme pues precisamente ése dice que se quiere aplicar el ciento cincuenta y cinco en en Cataluña es un principio con el cual se está contradiciendo las políticas de Sánchez en Madrid

Voz 0809 32:22 el presidente autonómico del PP Francisco Núñez no ha tardado en responder esta misma tarde desde Cuenca dice que Ciudadanos ha engañado a sus votantes e incluso a miembros de su partido aunque mantiene las ofertas que afirma Se le han hecho la formación de Rivera en los últimos días para gobernar los ayuntamientos de Albacete Ciudad Real Guadalajara el pacto lo cierto es fulmina prácticamente el poder al que podían aspirar los populares en Castilla

Voz 0194 32:43 Mancha gracias Inma adiós buenas luego ciudadanos que también tocará poder en algunas alcaldías de Castilla y León en virtud de su preacuerdo con el PP que impidiera al cambio en la Junta pese a la victoria socialista lo apuntábamos anoche

Voz 1667 32:55 siempre que Vox de su visto bueno a cambio de mantener la Junta el Partido Popular está dispuesto a ceder a Ciudadanos

Voz 10 33:00 las alcaldías de Burgos y Palencia así

Voz 0194 33:03 León José Manuel Gozalo buenas noches qué tal muy buenas noches en los dos casos Ciudadanos puede tener la alcaldía a pesar de no tener ni una cuarta parte de los concejales en el pleno

Voz 1081 33:12 sí esa es la mayor sorpresa mayor enfado también de unos y otros pero especialmente del Partido Socialista que ve cómo en estas dos capitales de la comunidad Burgos y Palencia donde han sido la lista más votada un pacto entre el Partido Popular Ciudadanos y Vox les puede dejar fuera y que caso de Burgos y en el caso de Burgos la situación situaciones es la siguiente para que sacara a nuestros oyentes haría estarían catorce concejales de Veintisiete el Partido Socialista de la lista más votada tiene once el Partido Popular tiene siete concejales Ciudadanos cinco Vox dos podemos otros dos según el pacto entre Partido Popular y Ciudadanos quedaría la Junta Castilla y León al Partido Popular este Ayuntamiento de Burgos a cambio sería para los cinco concejales de Ciudadanos con el apoyo de los siete del Partido Popular y los dos de suena suena casi

Voz 10 33:53 la risa que conseguiría desafueros a la mayoría absoluta

Voz 1081 33:56 de catorce un total de veintisiete y algo parecido puede ocurrir en el Ayuntamiento de Palencia que sería para los tres concejales de Ciudadanos que es la dista menos votada con el apoyo de los nueve del Partido Popular y el concejal de vos Se cada día fuera a los once concejales que fueron la lista más votada del Partido Socialista

Voz 1667 34:13 este reparto hay que añadir que el juez decano de Salamanca ha allanado algo más la permanencia del PP en el Gobierno de la Junta de Castilla y León porque ha archivado la investigación abierta la semana pasada sobre la presunta financiación del Partido Popular regional en el proceso de primarias el juez da por probado que hay cargos públicos que aportaron dinero para pagar las cuotas de afiliados y que sus afiliados después pudieran votar en las primarias

Voz 10 34:37 pero descarta que esos hechos sean constitutivo de delito así que

Voz 1667 34:40 ha archivado la causa ya sancionado al denunciante por actuar dice de mala fe

Voz 0194 34:44 está resultando muy elocuente José Manuel silencio que mantiene desde hace días el candidato de Ciudadanos a la Junta Francisco Igea hoy el ganador de las elecciones en Castilla y León el socialista Luis Tudanca ha reprochado a los naranjas a ciudadanos que prometiera en el cambio y ahora mantengan al PP después de más de tres

Voz 1081 35:00 sí enfado sorpresa y silencio del candidato a la Junta de Ciudadanos Francisco Igea que asegura una y otra vez que no hay nada hecho mientras su partido y el Partido Popular ya

Voz 1170 35:10 la han enviado los correspondientes comunicó

Voz 1081 35:12 a dos de prensa con los pactos y alcaldías las críticas no se han hecho esperar la primera la del candidato socialista a la Junta Luis Tudanca

Voz 10 35:20 hasta que en política como en todo como la vida

Voz 11 35:24 las formas también son muy importantes no

Voz 10 35:26 ni siquiera eso ha mantenido pero lo más grave es la traición a esta a esta tierra sexto han suspendido nuestra autonomía ibamos gobernados desde Madrid por Pablo Casado y Albert Rivera eso es lo que le han hecho a Castilla y León nada más y nada menos insisto con la complicidad el apoyo expreso incluso de la extrema derecha

Voz 1081 35:48 pero es que las quejas y sorpresas no sólo han llegado de lado de los socialistas como como escuchamos con que considera que Ciudadanos se ha traicionado la voluntad en las pasadas elecciones del voto de los castellano y leoneses en estos términos escucha se han manifestado la representante de vos en Palencia Sonia Holanda

Voz 31 36:05 es absurdo yo creo que hay que hacer un ejercicio de responsabilidad que poner encima de la mesa Palencia los intereses de nuestra ciudad eh que nuestros hijos están marchando fuera a buscarse un futuro y que aquí estén pasando estas cosas me parece escandaloso me parece escandaloso

Voz 1081 36:22 bueno pues hoy mismo el candidato a la Junta del Partido Popular Alfonso Fernández Mañueco ha explicado todo este sábado como decíais en una reunión a los nueve presidentes provinciales del Partido Popular aquí en la Comunidad todos ellos

Voz 10 36:34 ha salido contentos hacemos órgano desde Salamanca nosotros sí ponerse manos

Voz 1081 36:39 tarde también el Ayuntamiento Salamanca ha caído del lado de Ciudadanos

Voz 10 36:43 ah pues mire a tenemos más materia obligatoria para mañana ya tenemos más madera que además bastar con nosotros precisamente ahí Luis Tudanca José Manuel muchísimas gracias

Voz 0194 36:51 hasta luego ser reparto de sillones al que hacía referencia antes y hacía referencia también en tus claves que es que de más edad casos como los que nos estaban contando de ciudades donde Ciudadanos puede ser la fuerza menos votada durante dos años el alcalde va a ser de esta fuerza política

Voz 0378 37:10 eso ha pasado otras veces yo recuerdo aquí en Madrid a Agustín Rodríguez Sahagún que era la tercera fuerza hicieron alcalde para que para echar en una moción de censura al que era alcalde socialista Juan Barranco en Cantabria ha pasado exactamente lo mismo y ahí le tenemos a a Miguel Ángel Revilla que era un partido bisagra pequeñito y que ahora es el primer partido yo eso llaves puedo hasta entenderlo no lo comparto pero puedo hasta entenderlo pero repartir mí la mitad de la legislatura uno la mitad de la legislatura dura otro suena tanto a que lo único que quieren es el sillón porque en dos años difícilmente se

Voz 0194 38:02 puede llevar a cabo un programa

Voz 0378 38:05 que normalmente es difícil llevarlo a cabo un cuatro y que la mayoría de las veces se necesitan ocho años para para realizarlo bien es verdad que tampoco estamos hablando de programas con lo que tampoco se va a necesitar muchos años y no se tiene un programa simplemente estar en el sillón y aguantar el mayor tiempo posible o el menor dos años eso sí que me parece sinceramente que los ciudadanos de las ciudades donde vaya pasar eso deberían plantarse y decir no

Voz 8 38:36 no ha sino con la de veces que hemos escrito Carmen tuyo sobre la propuesta del PP de que bueno de que gobernara el más votado

Voz 0194 38:45 la lista más votada la lista más votada la de debates

Voz 8 38:47 que ha generado es la de periódicos que yo es que estas cosas

Voz 12 38:50 bueno también también le daré quería suprimir Rivera

Voz 0194 38:53 las diputaciones y en este reparto de millones se lleva sillones de Diputación

Voz 0378 38:56 no sólo eso Rivera ha estado toda la campaña electoral diciendo que como creía que iba a tener mejores resultados que el PP y Ciudadanos sea apoyarían a quien tuviera la lista más votada ya vemos

Voz 8 39:10 pero lo que sí que está demostrando la excepción manchega que es claramente una excepción en el único lugar donde el donde ciudadanos pacta con el PSOE es qué enorme juego político que tenía ciudadanos si se hubiera colocado en una posición de centro político hubiera podido pactar a los dos efectivamente como ha pasado otras veces porque tienes la la la avala el eje de la balanza podría haberse llevado presidencias autonómicas y podría haber jugado porque habría dos pujando por el que está en medio el PSOE y el PP compitiendo para por Ciudadanos podría haber logrado muchísimo más pero ha decidido colocarse no sólo lo que evidentemente eso no sólo te da menos sino que tiene riesgo enorme a futuro Juan Carlos buenos

Voz 1170 39:49 lo que hubo un en un bloque pero de una forma muy rara que hubiera colocado un bloque y las alternativas no existirían es decir está muy claro que tú llegas a un acuerdo con el PP con Vox porque esa cosa además me voy a tomar un café con la de Vox pero que no se note

Voz 10 40:05 es una reunión de cortesía es una de esas cosas que

Voz 1170 40:07 yo de verdad que no no quiero ser porque hoy no es viernes y fuera viernes diría otra cosa no bastara pero verdadero

Voz 9 40:14 mente sea el nivel de de de de transmisión de estupideces es es extraordinario

Voz 1170 40:20 que no me ver pero si tú necesitas a Vox para llegar al Gobierno hombre es que dicen no Ciudadanos y el PP podemos llevar al Gobierno no señor es falso contra

Voz 0194 40:29 tú serás pero incluso algo más muy Carlos hasta ayer mismo Lois seguramente hoy seguramente pero ayer seguro Arrimadas diciendo nosotros gracias a nosotros

Voz 10 40:38 el cambio que cambio pero es que estas perpetuando en Castilla y León estas perpetuando un gobierno que lleva treinta y dos años situar dicho esa es

Voz 1170 40:46 a mí me río

Voz 12 40:49 no no claro pero luego a Madrid

Voz 1170 40:51 más tiene más más significado aparte por ser la opción por la presidenta de Madrid en la carta iba a seguir el mismo partido ciudadano pero si tú lo haces si tú dices esta es mi mi mi opción ésta estuvo el votante vota pues sabiendo que tú vas a favorecer esa opción no no en Castilla La Mancha así que yo sepa bueno esa esa cosa ya que es una broma pesada que introduzco que lo del ciento cincuenta y cinco de forma tal bueno a mí de verdad es yo creo y encima te lo explican diciendo Si no sea yo de verdad qué sentido tiene que para la les que es un absurdo completo que para el Ayuntamiento de Albacete uno de los elementos de la policía

Voz 10 41:35 pongan es una cosa completamente tendrá que ver con las atribuciones del Ayuntamiento

Voz 9 41:41 así puede decir que es el que era así aquí

Voz 1170 41:45 ha y ha renegado de Sánchez

Voz 10 41:47 de esas cosas yo de verdad creo que

Voz 1170 41:50 eh si la nueva política era esto yo quiero la vieja pero la vieja vieja

Voz 0194 41:55 te has puesto caras cuando nuestro compañero nos contaba que Tudanca había dicho han suspendido la autonomía pero es cierto sí pero es cierto pues es decir de otra manera que todos los pactos sea gestionado desde Madrid es decir eso

Voz 8 42:07 pero cuéntanos negociadores oye estaba hablando con algo que es digo los autonómicos presidentes autonómicos y además te cuentan que efectivamente así no la libertad de movimiento de su partido que funcionan evidentemente es un partido muy personalistas un partido creado por por Rivera se ha convertido lo cuenta muy bien carreras en el artículo muy bien porque carreras estaba al lado de Riviera en el momento que se eligió casi de forma aleatoria

Voz 0194 42:28 yo esperaba dentro lo esperaba pero luego después al cole

Voz 8 42:31 oído un partido a su imagen y semejanza donde domina absolutamente todo hasta el extremo de que todo el mundo sabe que Igea quería por lo menos intentarlo con el PSOE y tenía una pues sí bastante favorable al cambio pero desde Madrid le han dicho olvídate si ustedes al tomar las decisiones aquí pero no es el caso de de

Voz 0378 42:48 el Partido Popular es si los propios negociadores te lo decía De Gea en tenemos muchísima más autonomía

Voz 8 42:56 las que tienen ciudadanos en primer lugar Ciudadanos

Voz 0378 42:59 ha hecho un un equipo negociador central es el que ha negociado sin embargo el Partido Popular no Partido Popular ha estado Teodoro García Egea en en reuniones puntuales en una en cada una de las comunidades autónomas pero han dejado bastante mano libre a los representantes autonómicos por una sencilla razón porque no quería que esto se convirtiera en un intercambio de cromos es decir es si yo te apoyo en Madrid pero me das Castilla y León IT

Voz 0194 43:36 no yo en el Ayuntamiento de

Voz 0378 43:38 Málaga a cambio de cambio del de Madrid

