Hora 25 (13/06/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0378 00:00 Maragall se ha presentado a estas elecciones diciendo que quería ser alcalde de Barcelona para que Barcelona se pusiera al servicio del independentismo para que fuera la capital de la república catalana que mejor coherencia con lo que has dicho que impedir eso bien es verdad que que Ada Colau no es pata negra del ciento cincuenta y cinco eso eso desde luego pero yo creo que que va a salir elegida da colado con el PSOE con el PSC que me parece que ha hecho una negociación muy importante de una forma callada para para con papeles encima de la mesa sin pedir yo quiero lo que fuera me da igual una concejalía tres que cinco pero con un objetivo que que es el que yo creo que además es el que va a conseguir que es que no caiga en manos de los independentistas

Voz 1 01:03 yo creo que el independentismo ha jugado muy mal esta jugada clarísimamente no ha sabido atraerse Ada Colau que está en una situación difícil océano era evidente no era como ciudadanos que ha decidido pactar con el PP ya está que tenían teniendo tuvieron dudas hubo intentos de negociación evidentemente no ofrecieron absolutamente nada ahí también se habló en algún momento de hacer mitad y mitad no estuvo encima de la mesa le dijeron tiene que ser el alcalde Arnes Maragall y a partir de ahí no hay nada que hablar bueno yo creo que Valls ADN una lección de que los votos tienen que servir para algo tú no puedes quedarte con tus votos que bueno no le ha ido también como se esperaba ha dicho le dejó bastante mal pero tiene unos cuantos votos tiene unos cuantos concejales lo que ha hecho es jugar con esos concejales porque lo que les estaba planteando de alguna manera Rivera hay ciudadano que es lo que va a hacer Rivera en la investidura bueno yo con mis con mis con mis votos me quedo mi sitio con lo cual no alteró nada si sigue Rivera como les decía cómo será dice Rivera que en la en en el Congreso podría alterar la situación con sus votos para que no se dependiera independentismo es que Valls alterado radicalmente la situación ya influido entre dos personas que evidentemente no le gusta ninguna de las dos pero uno es absolutamente independentista y Ada Colau no es radicalmente independentista es una persona que evidentemente votó hoy todo aquello de lo sabemos y tal pero no no ha convertido el Ayuntamiento de Barcelona no ha hecho del independentismo el centro de la política

Voz 0194 02:29 todo cambió el día ese que Manuel Valls dijo mis votos a cambio de nada toque todo cambió ese día

Voz 1 02:34 no es hacer política ese día Maragall se veía

Voz 0194 02:36 crítica político se veía alcalde y Ada Colau se veía fuera de la Alcaldía

Voz 1 02:41 Illa illa independentismo no ha sabido reaccionar antes esa jugada porque es que lo lo que ha pensado porque además el independentismo juega mucho con la opinión pública con el ambiente social que hay que Cataluña como bien sabes mejor que yo está en una única ahora con el final del juicio está muy muy tenso pues pensaban que se iba a atrever con ese ambiente político y claro que se atreve porque es que es la alcaldía de Barcina

Voz 1170 03:02 con lo que está en juego carne no que sea yo

Voz 0378 03:04 lo que no solamente ha hecho política Valls sino que ha sido coherente consigo mismo con lo que ha planteado lo que no puedo no puedes decir a valses es no has hecho una cosa distinta a lo que llevas diciendo toda la campaña de obviamente no ha dicho voy a votar a Ada Colau pero sí ha dicho que les estaba allí para evitar que el independentismo siguiera siguiera campando a sus anchas

Voz 0378 03:54 yo superior que era además el que defendían

Voz 1 03:57 pero es que justo Exactamente eso es la política Claire elegir entre varios males claro porque sobre todo a la política en sociedades fragmentadas como esta es que toda Europa todo el mundo está pactando con gente que no les gusta

Voz 1170 04:09 porque si te gusta me dirá has él mismo par ya me dirás lo que les gusta

Voz 1 04:14 a los socialdemócratas alemanes al apoyar Un

Voz 1170 04:16 que que al PP y a Ciudadanos con Vox sí sí sí claro que no les gusta no les gustan no les gusta nada pero voy a hacer políticas jugar a varias al PP conciudadanos ya ciudadano es con el PP evidentemente eso es decir es jugar a varias bandas moverte

Voz 1 04:33 este yo creo que se ha movido y al final pues una lesión

Voz 0194 04:36 al hilo de las alianzas con la ultraderecha del Europarlamento que antes hablamos de recogería o no recogería el acta Carla escucha money is sumiso escucharle Toni Comín hay también novedades

Voz 1667 04:45 finalmente Vox se va a sentar en esa cámara en la Cámara comunitaria con los ultras polacos ha rechazado unirse a Matteo Salvini Marie Le Pen que hoy precisamente han presentado su alianza en esa que

Voz 0194 04:55 Marco responsable la Pastor buenas noches

Voz 0738 04:58 buenas noches presentado el grupo que formarán juntos

Voz 0194 05:00 a sus setenta y tres diputados exacto

Voz 0738 05:03 también que si no estarán todos en la rueda de prensa pero van llenando la sala de parientes y amigos jaleado como si el Parlamento fuera un tablado las intervenciones desde el Estado creando claro pues momentos te tenso

Voz 2 05:16 son con los corresponsales lo escuchamos

Voz 3 05:21 esto es una sala de prensa esto es una conferencia de prensa dice el periodista pero usted lo es el ujier le responden

Voz 2 05:28 terminado ya y ahí están los aplausos acompañando

Voz 0738 05:34 otros mensajes de desprecio hacia la pena

Voz 2 05:36 sí

Voz 4 05:39 el sondeo ha expulsado explicó Quique

Voz 0738 05:41 no somos somos responsables políticos que hemos obtenido millones de votos y tú sabes si vamos a demostrarles que seremos el grupo más coherente de todos los que verán la luz en este Parlamento diese Marie Le Pen molesta sí porque le han recordado que en Roma anunciaron un gran proyecto nuevo y no han logrado integrar a todos los radicales antieuropeos Vox como habéis dicho junto a los diputados de Kaczynski estarán con los conservadores de Boris Johnson de donde han conseguido echar a los flamencos belgas amigos de Puche

Voz 1 06:15 mientras aún se desconoce si los del B

Voz 0738 06:17 Exit los tendrán un grupo propio con quién hacerlo aunque para Le Pen a la que hemos escuchado hace pocos momentos lo importante es hoy que la candidata de Macron ha tenido que renunciar a presidir el grupo liberal donde hay mucho lío después de un off en el que insultó practicamente amigos y enemigos

Voz 0378 06:36 gracias la buenas noches

Voz 0194 06:39 ella lo último de la política eh porque lo que sí se ha consumado ya es la segunda edición del Pacto del Botánico en la Comunidad Valenciana Ximo Puig ya es de nuevo presidente de la Generalitat valenciana

Voz 5 06:50 sí a la investidura del candidato Ximo Puig i Ferrer cincuenta dos vos vos negativos no con ántrax seis contra el candidato a ningún mayoría absoluta queda el president de la Generalitat el Molt Honorable señor Ximo Puig i Ferrer

Voz 6 07:08 era el momento esos cincuenta y dos votos a favor solo

Voz 1667 07:11 que suman los Party los diputados de su grupo del Partido Socialista de los de Compromís y Unidas Podemos son dos más votos de la mayoría absoluta una votación después de un pleno muy bronco en el que Toni Cantó de Ciudadanos ha tenido su particular cara a cara con Puig le ha reprochado las políticas socialistas la elección de los socios del PSOE que según cantó incluso prohibirían hoy publicar al poeta Miguel Hernández en castellano ha respondido el recién elegido presidente de la Generalitat

Voz 7 07:39 Miguel Hernández no hubiera podido publicar en la Comunidad Valenciana que lleva en la que lleva cultura el señor Arza no hubiera podido

Voz 2 07:47 no porque no hubiera tenido ni una sola ayuda señor Marsá

Voz 7 07:50 publicar en Castella Miguel grandes que no dejaron publicar

Voz 4 07:54 son alguno de sus socios

Voz 0194 10:16 Marcelo con Carmen del Riego Carlos Cué Juan Carlos Jiménez para completar la crónica del día tenemos una doble cita internacional la primera es ese extraño ataque que han sufrido dos cargueros dos barcos petroleros en el estrecho de Ormuz que está a unas treinta millas de la costa iraní

Voz 12 10:35 usted está estén sí

Voz 0194 10:40 momento todo con una amplísima

Voz 1667 10:42 a repercusión internacional también en los medios árabes y en el precio del petróleo que ha repuntado hoy cuesta sesenta dólares el barril su nivel más alto desde enero es el segundo incidente de este tipo en un mes se produce en un momento de creciente tensión en la zona por el desencuentro entre EEUU e Irán que ha llevado a Donald Trump a enviar más soldados a la zona

Voz 0194 11:01 sí ha sido el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo el que ha señalado a Irán como responsable del ataque corresponsal Marta del Vado buenas noches hola buenas noches veo que tiene informes de inteligencia que acreditan su acusación contra Irán

Voz 1510 11:13 si el Secretario de Estado responsabiliza directamente a Irán de la agresión contra los petroleros en el Golfo de Omán basándose en los informes de los servicios de inteligencia

Voz 13 11:22 es decir los spots porque creo en él

Voz 1510 11:26 cómo han que aseguran que dos artefactos utilizados para relata que el nivel de precisión para ejecutarlo y el hecho de que ningún otro actor en la región tiene las capacidades y la competencia para actuar con ese nivel de esos instigación eh Mike Pompeo ha descrito cinco agresiones en el último mes de las que acusa a Teherán de estas tras desde los cuatro buques agotados a principios de mayo en esa misma zona hasta atentados en Irak y en Afganistán Estados Unidos cree que esta es la respuesta de Teherán a la exitosa campaña de presión que dice Pompeo está llevando a cabo la Casa Blanca con la imposición de sanciones una ofensiva que para Pompeo representa una clara amenaza para la paz y la seguridad internacional y para analizar esta situación y sus posibles respuestas Estados Unidos ha convocado una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas

Voz 0194 12:14 de hecho que estás ahí porque hay novedades hay hay relevo en la portavocía de la Casa Blanca

Voz 1510 12:18 bueno Sara Sanders y deja su puesto como portavoz a final de mes ha sido una de las colaboradoras de Trump que más tiempo ha durado en la Casa Blanca casi dos años

Voz 0194 12:28 eso es un récord si Sanders

Voz 1510 12:30 en un momento de esta administración en el que los ataques a los medios han convertido ya en una constante en una tónica con ella se habían eliminado prácticamente las ruedas de prensa que al principio eran diarias y ahora llevaba hasta casi cien días noventa y cuatro días en concreto sin dar una rueda de prensa la Casa Blanca el anuncio lo ha hecho como siempre el presidente Donald Trump vía Twitter en el que ha elogiado su trabajo ha dicho que se va a Arkansas y ojalá se presenta gobernadora lo que no ha revelado es quién va a ser

Voz 0194 12:59 su su reemplazo se va alcanza es porque es de allí entiendo no se practique las van de Arkansas por qué porque su familia vive allí sin dar más explicaciones pero ya la la postula ahí para gobernadora gracias Marta luego que tenemos que irnos también hasta el Reino Unido porque sin saber todavía qué va a pasar con el Brexit han comenzado el proceso para elegir al sucesor de Theresa May al frente de los conservadores británicos Londres Daniel Postigo buenas noches para buenas noches es un proceso largo en el que el euro fuego Boris Johnson parte con ventaja frente al resto

Voz 1296 13:32 así es parte con una ventaja enorme según se desprende de los resultados de la de la está de esta primera ronda de hoy Johnson ha obtenido el voto de más de una tercera parte de su grupo parlamentario serían ciento catorce votos en total seguido muy lejos por el moderado Jeremy Hunt con cuarenta y tres por tanto tiene el apoyo la mayoría de su grupo parlamentario que es el que elegirá a los dos finalistas también de las bases del partido allí donde realmente fuerte y estas son las que votarán en la ronda final osea que mucho tendrían que cambiar las cosas para que el próximo veintidós de julio no veamos a Boris Johnson como nuevo primer ministro lo sería con un mensaje realmente duro contra la Unión Europea prometiendo el Brexit el treinta y uno de octubre y amenazando con no pagar la factura la la factura de salida no obstante como decías es un proceso largo quedan aún siete candidatos en liza igual la próxima votación será el martes que viene

Voz 0194 14:27 gracias Daniel

Voz 1296 14:29 buenas noches hasta luego ojo porque The Gardian ya habla

Voz 1667 14:31 bueno lo previsible que el resto de rivales por ese liderazgo del Partido Conservador los rivales de Boris Johnson ya están en conversaciones para unir fuerzas y plantar cara al ex ministro británico a Nos decía Daniel poético el segundo en el ranking de votaciones es Jeremy Hunt

Voz 1170 14:48 en teoría es él el que lideraría

Voz 1667 14:51 esa alternativa que todavía está por definirse

Voz 0194 14:54 quedan Dios claro quedan todavía días es un sistema de elección un poco curioso Juan Carlos bueno recuerda un poco lo de los nominados en los realitys porque van cayendo Bancaixa es verdad es un poco así que al final quedan quedan dos y uno de ellos parece ser vamos por los resultados que va sacando en esta primera ronda que sería Boris Johnson pero era interesante lo que contaba Daniel no es que sea partidario de una salida de un Brexit duro de un Brexit sin acuerdo sino me voy además no pago

Voz 1170 15:18 sí hombre Boris Boris Johnson yo creo que sí sí Theresa May ha sido un una cosa bastante desastrosa no fíjate yo le tocó bastante Theresa May por lo menos ha intentado hacer algo que ninguno de los otros pero Boris Johnson no Boris Johnson su etapa de ministro de Asuntos Exteriores fue de todo menos un ministro de Asuntos Exteriores y lo que todo hace vaticinar es que va a ser un primer ministro de los duros duros duros y la Unión Europea yo creo que tiene un problema porque Liddy

Voz 14 15:46 dar la salida absolutamente enloquecida de del Reino Unido no

Voz 1170 15:52 va a ser nada fácil no en europea tengo problema creó más problemas tiene Reino Unido porque siempre hay ellos ya lo han asumido Si bueno lo han asumido hecho hace decir si sale Boris Johnson en la prueba es que ya lo es una sanidad más brutal cómo se vivió

Voz 1 16:05 como se vio con el Brexit una cosa es que te vendan que votar esto va a ser maravilloso iba a tener unos resultados de otra cosa es que Boris Johnson diga pues no os preocupéis yo me voy Hinault pago y luego hay que ejecutar eso no nos olvidemos que sencillamente

Voz 0194 16:18 denuncia efectivamente es un problema para la Unión Europea

Voz 1 16:21 obviamente pero será más problema para el Reino Unido quién tiene más que perder en una en una ruptura de negociación el Reino Unido depende más de la Unión Europea de lo que a la Unión Europea de el Reino simplemente por una cuestión de tamaño es evidente que que pierde más la parte más pequeñas de sentido común

Voz 0378 16:36 pero es es es trampa en en en esta parte en este continente cuando estuvo la semana pasada esta el presidente norteamericano ahora yo creo en él

Voz 0194 16:51 el Reino Unido la semana pasada que como ya estamos

Voz 0378 16:53 no sólo ya no sé cuándo empieza una ya acaba otra desde luego le le dio todo su apoyo se reunió con él ya sabemos lo que nos espera también es verdad que

Voz 0194 17:04 pero no sólo Dios apoyo habló bien de Lole defendió incluso delante de Theresa May

Voz 1170 17:09 queja prometió uno de los acuerdos de comercio más favorable

Voz 14 17:14 el Reino Unido para hacer frente precisamente la hagas al al

Voz 0378 17:18 Brexit pero está tan claro que

Voz 1170 17:21 la relación de reciprocidad sea tan negativa

Voz 0378 17:24 Boris pero le pasan mucho lo que a Trump que habla mucho pero después la realidad le contradicen muchas veces le pasó cuando era ministro de Exteriores y ahora me voy no pago bueno ya veremos

Voz 0194 17:40 la mucho pero pero el caso es que todo lo que tiene consecuencias porque lo hemos visto contrae claro que Raúl García les etcétera etcétera

Voz 1 17:47 diferente claro muy notable de tamaños atraen presidente demente Trump tiene consecuencias lo que está haciendo pero es la economía más importante del mundo el Reino Unido es muy importante pero es bastante más pequeño que el resto de países de la Unión Europea juntos entonces las decisiones que es de lo que están hablando de lo que llevan hablando tres años de esto cómo se hace bueno esto por las bravas implica unos problemas para las empresas británicas para los bancos para las la para la producción para montones de cosas que ya hemos visto por eso está tardando tanto mucho mayores de lo que sin duda también implica para las empresas europeas que el Reino Unido se vaya a las bravas

Voz 1170 18:20 no se al Reino Unido va va sufrir de verdad

Voz 1 18:23 en un Brexit a las bravas anglo

Voz 1170 18:25 retenidos no que me recuerdo

Voz 0378 18:27 la que Annan el muro y lo que no saben todavía es que lo van a pagar ellos que decía tran pende de Méjico

Voz 1 18:34 pero eso insisto la relación era Estados Unidos México que es una locura lo que ha hecho Trump pero es que es una relación de poder muy distinta a la que la que Inglaterra el Reino Unido tiene con la Unión Europea es que es pequeño es bastante Reino medios una gran potencia pero comparado con Alemania Francia Italia España y todo lo demás países juntos pues es pequeño

Voz 1170 18:54 relativamente pequeño insistentes desde el punto de vista económico no hay discusión sobre los pero tampoco yo diría yo tampoco tendría yo la idea de sumar los Veintisiete que te que que quedan y que actuaran al unísono o no y que no hubiera ciertos desgarros ojalá se hiciera de un europeo como un ente homogéneo que va a actuar de una forma absolutamente

Voz 1 19:20 en cuestiones comercial en cuestiones de es de lo que tiene que ver con el Brexit hasta ahora pues básicamente la Unió Europea consiste en eso en actuar de forma conjunta y que las decisiones sobre este tipo de cosas las toman las comisario de comisarios que pasos

Voz 0194 19:32 dejadme que saluda María Ferrer director del Diario de Mallorca muy buenas noches

Voz 15 19:36 buenas noches que lleva el día de mañana

Voz 0378 19:38 portada

Voz 15 19:39 pues mira Nacho titular reportada de mañana es si el visto para sentencia del juicio al que se ha enfrentado el ex presidente del Gobierno balear y ex ministro Jaume Matas y le acusan de tráfico de influencias en la concesión de la mayor obra pública que se ha ejecutado en Baleares el hospital público y le piden hasta treinta millones de euros de multa el tráfico de influencias la pena es de un año de cárcel la como veis es muy alta ni muy elevada efectivamente llevamos también un suceso que ha ocurrido esta tarde un joven escalador que ha fallecido mientras practicaba este deporte las perra eh Tramuntana llevamos también que acaba de ocurrir ahora mismo el Mallorca está en la carrera para ascender a Primera División el equipo de fútbol ya acaba de ganada de unos minutos aquí en casa Los Zetas al Albacete

Voz 0194 20:31 eso eso eso es bueno queda el partido de vuelta todavía

Voz 15 20:34 efectivamente el partido de vuelta les pues que otra otra pero pero empezar

Voz 0194 20:39 por dos cero eso ya está muy bien María va

Voz 15 20:41 la vais convulso no última cosa fina es donde pasar el verano llevamos todos los desgracias acá el de preciosas seguro en Andratx en la Serra de Tramuntana jornada más nada menos que dieciséis millones de euros

Voz 0194 20:53 ah vale pues ven hará una colecta entre los tertulianos y ahí que nos presentamos María muchísimas gracias hasta luego nos queda Pablo el cuaderno de frases

Voz 1667 21:05 abrirlo hoy con una seria advertencia de Sanidad que va a lanzar el lunes una campaña sobre el uso del preservativo la cree necesaria porque el uso del condón ha bajado nueve puntos entre los jóvenes y en paralelo ha repuntado enfermedades de transmisión sexual como la gonorrea o la sífilis frases de María Luisa Carcedo ex ministra de Sanidad

Voz 16 21:24 la está cada vez observando con más frecuencia que es están utilizando métodos no seguros como es la marcha atrás que quizás en mi juventud pues lo podías entero

Voz 1510 21:35 ver pero que en la sociedad de hoy Slam

Voz 16 21:37 estable no es un método eficaz por supuestísimo

Voz 1667 21:41 a las siete de la mañana de hoy ha comenzado la llamada Marcha del aluminio es una peregrinación de los trabajadores de Alcoa en Avilés a Madrid para intentar salvar la fábrica y sus empleos porque ocho meses después el futuro sigue sin estar claro José Manuel Gómez es el presidente del comité de empresa

Voz 17 21:56 bueno pues ahora mismo podemos dos proyectos en la mesa pero muy poco claros de nadie nos está diciendo lo que están haciendo por detrás de los otros y dio que no queremos es que el Gobierno pueda ponerse una medalla de pues de nada

Voz 1667 22:12 un año más Ecologistas en Acción ha analizado los casi ochocientos kilómetros de litoral español para identificar los espacios más degradados los identifica con banderas negras y este año puesto cuarenta y ocho banderas negras en algunos casos repiten porque nos atacan esos problemas de contaminación de degradación del entorno y una curiosidad sobre uno de los frutos los más recomendados por su valor nutritivo que es la almendra la revista Science publica hoy un estudio encabezado por una científica española una científica del CSIC en el que se explica por qué la almendra pasó de ser tóxica y amarga a dulce comestible y fue gracias a la mutación de un gen que eliminó una sustancial la amígdala Lina que es una sustancia que convierte al almendra en amarga y tóxica impedía que fuera comestibles

Voz 0194 22:55 de todas formas cuando te encuentras una almendra amarga debe mantener el gen todavía porque hay algún almendra que amarga pero bueno estoy y nosotros no queda Ramoneda

Voz 0809 23:06 el dietario

Voz 18 23:10 no entiendo que ahora nos falles al ver que nos falléis ciudadanos que el joven Maduro irresponsables se haya convertido en un adolescente caprichoso es Francesc de Carreras el grupo fundador del partido quién escrito en el país este sentido reproche por la negativa de Albert Rivera pactar un gobierno con el PSOE en Ciudadanos se han concentrado la mayor parte de las diatribas en la fase postelectoral de los regates hemos por el reparto del poder Vox le coloca pieles de plátano porque el camino de los pactos buscando un resbalón que le ponga en evidencia los socialistas le formulan invitaciones retóricas porque la respuesta está decidida de antemano ingentes de su entorno lamentando la alineación con la derecha pero la puesta este escrita Rivera no cederá con el proceso catalán se ha ido desplazando cada vez más hacia la derecha y allí quedará atrapado a los discrepantes sólo les quedará la melancolía poco a poco los pactos se van decantando del lado previsto y quizás la principal sorpresa media sorpresa de hecho será la reelección de Ada Colau en Barcelona la vía transversal en forma del tripartito de izquierdas no ha sido posible por los vetos identitarios y Colau se ha apuntado a la ley de los números es la única que puede sumar veintiuno el independentismo lamenta no poder hacerse con la capital pero olvido la razón principal en Cataluña ha arrasado pero en Barcelona sólo suma quince concejales tres menos que la suma de comunes y los socialistas uno menos que la suma de los socialistas el PP y la gente de vais visto así las sorpresas relativa el independentismo desencadenará una tormenta contra Colau cuánto tardará en escampar otra vez los números si quieren hacer la vida imposible ha colado en los plenos municipales tendrán que votar con el demonio Weiss si el PP como era previsible la Junta Electoral exige que se desplace a Madrid para acatar la Constitución y acreditarse como eurodiputado a la luz de esta noticia hay con el juicio visto para sentencia surge una pregunta que será tema en los próximos meses cuando el tribunal se haya pronunciado la Justicia reactivará la euroorden para la extradición de pulmón con una sentencia del Supremo en el expediente hay mayor probabilidad de que ésta sea concedida las tribulaciones este conflicto son inacabables

Voz 19 25:19 terminamos Carmen del Riego Carlos Cué Juan Carlos Jiménez buenas noches buena semana buenas noches Pablo tú mañana cuidando fuerte que yo me voy a Salamanca yo te digo donde serán buenas tapas en Salamanca caballar árabe directo desde Salamanca feliz noche

