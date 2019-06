Hora 25 (14/06/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1 00:00 hoy les saludo desde Salamanca pero con la vista pues

Voz 0194 00:34 hola buenas tardes los partidos apuran las últimas horas antes de la elección de los nuevos alcaldes en Barcelona Ada Colau allana el camino hacia su reelección las bases de los Comunes han respaldado por amplia mayoría el pacto con el PSC que le permitirá volver a ser alcaldesa

Voz 5 00:48 lo que no vamos a dejar de hacer es postular nos a la Alcaldía ponen de que los resultados no esa gala para hacerlo porque hemos sido la segunda fuerza más votada tenemos los mismos concejales que Esquerra Republicana diez concejales y nosotros tenemos un proyecto de ciudad que hemos empezado estos cuatro años y que necesita cuatro años más para consolidarse

Voz 0194 01:04 sin embargo ayuntamientos de peso como el de Madrid o Zaragoza siguen en el aire siguen las negociaciones todo apunta que acabarán en manos de PP y Ciudadanos pero Vox quiere tener voz y voto en esos acuerdos esta esta advertencia que les envía Iván Espinosa de los Monteros

Voz 6 01:18 apoyaremos todos aquellos gobiernos que han llegado pactos con nosotros no apoyaremos ningún gobierno que no ha llegado conformada por formaciones políticas que no han llegado tanto cosas

Voz 0194 01:28 el Gobierno de Emmanuel Macron no oculta su malestar por estos pactos con la ultraderecha en los que participa su socio Albert Rivera en Moncloa también aumentan su presión sobre Ciudadanos para que cambie de estrategia y faciliten la investidura de Pedro Sánchez Isabel Celaá portavoz

Voz 3 01:41 debido al señor Rivera es decir que no se va a abstener pero que si quiere pactos de Estado pues para llegar a esos pactos de Estado digo yo que habrá que establecer una carretera eh caminos

Voz 0194 01:57 el Gobierno confía en que Esquerra no cambie su posible abstención en esa investidura tras el veto que el Supremo impuesto Oriol Junqueras el tribunal le impedirá tomar posesión de su acta de eurodiputado en contra de lo que ocurrió en el Congreso el portavoz de Esquerra Sergi Sabrià le encontraba esta explicación

Voz 1889 02:12 que una de las cosas que les da más miedo es esta es la la inmunidad la imagen en Navidad que supone y por lo tanto esto puede ser que sea una de las razones que diferencie entre la decisión tomada en el Congreso donde sí pudieron recoger sus actas respecto a la decisión que toman ahora por miedo a en Europa

Voz 0194 02:34 la ética a lo suyo mientras la violencia de género sigue matando Pablo Morán buenas tardes

Voz 1667 02:39 Inés buenas tardes investiga como tal la muerte de una pareja en una casa incendiada en Córdoba el hombre estaba en libertad condicional por matar a su anterior mujer otro homicida mató la hija de Teresa en dos mil tres ella se hizo cargo de sus tres nietos y hoy le envía este mensaje a Vox desde la Ser

Voz 3 02:55 se

Voz 7 02:56 según familiar suyo hace eso sí es violencia de género o no es violencia de que negro entonces pensarían ya otra manera

Voz 8 03:07 se pongan en situación que nos quedáramos nosotros

Voz 1667 03:10 en Oriente Medio la tensión aumenta Estados Unidos eleva el tono contra Irán hoy ha publicado un vídeo que demostraría la implicación de Teherán en el boicot de petroleros en el estrecho de Omán

Voz 9 03:19 bueno bien

Voz 1667 03:22 los bajones que según Trump no dejan lugar a dudas de que Irán lo hizo enseguida detallaremos con Marta del Vado y Miguel Ángel Campos nos va a explicar los argumentos por los que el juez va a mantener al Partido Popular en el banquillo de los acusados por la destrucción de los ordena

Voz 0194 03:36 colores de su ex tesorero Luis Bárcenas

Voz 1667 03:38 me quería librarse pero tendrán que explicarlo

Voz 0194 03:41 a las ocho y media deportes Jesús Gallego buenas tardes buenas

Voz 0919 03:43 los movimientos en el mercado de fichajes el delantero de la Real Sociedad Juanmi Se marcha al Real Betis Balompié y el jugador del Villarreal Fornells se irá jugará la Premier al Newcastle bien el Gran Premio de Catalunya de motociclismo Circuito de Montmeló primeros entrenamientos en Moto GP el mejor español ha sido Pol Espargaró sorprende el mal resultado el líder del Mundial Mar Márquez no ha podido pasar del décimo séptimo mejor tiempo

Voz 0194 04:07 el tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes hasta

Voz 0978 04:10 de entrada la noche seguirá lloviendo en Guipúzcoa y al norte de Navarra después de madrugada esta lluvia irá desapareciendo antes los chubascos que caen en otros puntos del país también en breve desaparecerán el fin de semana se presenta con muchas horas de sol mañana temperaturas sin cambios un poco más bajas en el Mediterráneo pero en general ambiente fresco de noche

Voz 10 04:30 un poco de calor durante la tarde menos en el Cantábrico

Voz 0978 04:32 donde el ambiente Se mantendrá fresco a partir del domingo ascenso significativo de las temperaturas sobre todo durante las tardes el tiempo ya será en lo que respecta a las temperaturas más propio del verano con sol la mayor parte de horas

Voz 0194 04:45 pues espero a las nueve desde aquí desde Salamanca empieza ahora

Voz 1667 04:48 la XXV Pablo y lo vamos a hacer con un final feliz para una historia que podría ser de las más de muchas familias de este país de muchos hogares quizás lo recuerden es la historia de un hombre de cincuenta y nueve años en paro después de muchos años de experiencia en gestión empresarial su hijo su hijo que se llama Jordi Pascual pidió trabajo para su padre en un vídeo de Youtube y sus deseos se han hecho realidad Severino Donate

Voz 0194 05:11 me presento mi nombre Jordi Pascual Jordi Pascual tiene tres licenciaturas dos Masters una dilatada carrera profesional como director financiero y está estaba en paro desde dos mil diez lo llevo haciendo el pasado dos de abril su hijo veintiséis años público un vídeo en las redes sociales narraba la bella de su padre que en un principio contó a Efe

Voz 3 05:32 eso si fui duro con él le dije tú estas para soñar lo tuyo no quiere entrar en mi sueño que es una mesa dinero

Voz 0194 05:38 el vídeo mostraba a un brillante hombre joven y emprendedora acudiendo a entrevistas de trabajo prevista hasta que elevó los últimos instantes descubrimos la verdad

Voz 11 05:47 cómo puede ser que con la experiencia de los conocimientos que usted tiene esté buscando trabajo nuestra en las empresas que les doce

Voz 0194 05:58 la campaña contra mi padre prendió acudió alrededor de treinta entrevistas donde se ofreció como director financiero el próximo mes de julio empezara a trabajar con contrato indefinido en una pequeña empresa de servicios que ha evitado sacar provecho mediático Ésta es la pequeña historia de Jordi Pascual padre e hijo que no deja de ser un caso excepcional con final feliz de un parado de larga duración mayor de cincuenta años en el mercado laboral

Voz 1667 07:20 ocho en siete siete y siete en Canarias y hay muchos interrogantes todavía que quedan por despejar a muy pocas horas de que se constituyan los nuevos ayuntamientos tras las elecciones del veintiséis de mayo las dos principales incógnitas hasta ahora es quién gobernará en los ayuntamientos de Madrid y Barcelona y en qué condiciones aunque vamos a empezar en Barcelona donde Ada Colau sí que está más cerca de la reelección las bases de su partido han aceptado por amplia mayoría su oferta de pacto con el PSC para revalidar en el puesto para revalidar en esa alcaldía a Barcelona a Monica Peinado buenas tardes

Voz 0393 07:53 buenas tardes más del setenta por ciento de las personas que han votado en la consulta de Barcelona en Comú han avalado un acuerdo de gobierno con los socialistas con Ada Colau como alcaldesa la líder de los Comunes asegura que estos resultados Le dan todavía más fuerza para presentar mañana su candidatura e insiste en que después seguirá buscando acuerdos también con Esquerra Republicana que se queda en la oposición

Voz 0134 08:15 yo quiero poner en valor que la consulta de Barcelona en Comú ha tenido una amplísima participación que nos avala para llevar nuestra candidatura a la Alcaldía mañana al pleno municipal Iker seguiremos teniendo la mano a Esquerra Republicana para hablar de ciudad para hablar de políticas concretas para que en un futuro espero que no muy lejano sea posible superar de una vez por todas la política de bloques

Voz 0393 08:36 hace sólo unos minutos el socialista Jaume Collboni ha confirmado que dará su apoyo a la investidura de Colau asegura que el Gobierno será paritario con responsabilidades equilibradas entre los comunes y los socialistas Barcelona en Comú y el PSC suman dieciocho concejales para ser investida Ada Colau necesita tres más y Manuel Valls se ofreció a dárselos

Voz 1667 08:56 sevillana el futuro del Ayuntamiento de Barcelona gracias Mónica pero no así en en Madrid porque los equipos de PP y Ciudadanos llevan todo este viernes negociando a cara de perro su acuerdo para echar a Manuela Carmena de la Alcaldía una negociación de la que Vox está al tanto según los de Abascal Ike sigue en el aire a esta hora de hecho la ultraderecha ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que Carmena así investida mañana como alcaldesa para echar la después a través de una moción de censura Madrid Carolina Gómez buenas tardes

Voz 0393 09:26 qué tal buenas tardes hay mucha tensión en el ambiente fuentes el Partido Popular reconocen que Ciudadanos y Vox están apretando mucho los equipos negocio no es de PP y Ciudadanos siguen reunidos en el edificio de grupos municipales de la calle Mayor y el candidato popular José Luis Martínez Almeida se ha desplazado hace unos minutos desde aquí hasta la calle Génova la sede nacional del PP para reunirse con Teodoro García Egea Javier Maroto desde el Partido Popular tratan de enviar un mensaje de tranquilidad dicen que aún queda tiempo para alcanzar un acuerdo pero las horas pasan habiendo sintonía como hoy como hay sobre los programas todo parece indicar que lo que está complicando el pacto es el reparto de poder y sobretodo quién ocupa la alcaldía de Madrid ni siquiera eso está claro a dieciséis horas de la constitución del Ayuntamiento

Voz 0919 10:12 gracias Carolina una fórmula la de Madrid que la derecha

Voz 1667 10:15 ha negociado también en otros ayuntamientos importantes como el de Zaragoza que incluyen también en ese acuerdo los ayuntamientos de Huesca y Teruel esta mañana se anunciaba acuerdo pero Vox ha dicho que si no cuentan con ellos como en Madrid Zaragoza seguirá gobernado por la izquierda Iván Espinosa de los Monteros

Voz 6 10:31 ah bueno entraba voz hay dos partidos que ha anunciado un pacto que no existe por tanto todo parece indicar que mañana conforme a lo que venimos diciendo desde hace semanas se va a pedir a Vox que participe apoyando un gobierno en el que no tiene ningún pacto y por tanto esos dos partidos que han anunciado eso probablemente ya todo hace indicar que serán responsables de que mañana gobierne la izquierda en Zaragoza

Voz 1667 10:54 yeso que esta mañana parecía todo muy

Voz 1012 10:57 atado Zaragoza Pepe las Marías buenas tardes buenas tardes y de hecho la una de la tarde comparecían para anunciar el acuerdo los candidatos de PP y Ciudadanos Jorge Fernández Ilan firmado a las cinco de esta tarde pero la rueda de prensa posterior han conocido en directo las palabras de Espinosa de los Monteros el que en principio va a el alcalde el popular Jorge Azcona no salía de su asombro

Voz 18 11:15 yo creo que será Vox y que será eh los representantes de lo que centraliza quién tendrán que explicar esa situación tendrán que explicar que ayer eh hubiera una coincidencia que ayer dijeran que estaban dispuestos a votar por Jorge Azcona como alcalde de Zaragoza

Voz 1012 11:36 hace unos minutos el candidato el partido de extrema derecha en Zaragoza Julio Calvo ha recordado a ciudadanos que la dirección nacional de Vox exige que este partido pueda estar en los órganos de gobierno del Ayuntamiento el partido naranja en Zaragoza ciudadanos insiste no van a negociar con Vox

Voz 1667 11:51 la inquietud que están provocando estos pactos de ciudadanos con Vox ya trasciende el ámbito nacional hoy varios diarios españoles reflejan la preocupación de Enmanuel Macron que comparte Familia política con Albert Rivera como saben por por esos pactos por esas negociaciones entre Ciudadanos Vox la prensa recoge en concreto las declaraciones de la secretaria de Asuntos Europeos de Francia a varios periodistas españoles a los que advierte de que no aceptan ambigüedades con la extrema derecha y advierte también de aliarse con ellos a nivel local como está haciendo ciudadanos aquí en España no es una opción para esa alianza europea en el partido en Ciudadanos restan importancia a estos comentarios y también al resto de críticas internas que están recibiendo en las últimas horas incluso de sus propios fundadores como les comentábamos anoche por parte de ese artículo de Francesc Carreras en el país Óscar García adelante

Voz 1645 12:43 el primero Garicano luego Manuel Valls después Francesc de Carreras y ahora Emmanuel Macron en el Elíseo hablan dicen fuentes que citan varios medios españoles de romper incluso con Rivera la Alianza Europea si pacta con Vox pero lejos de afectarle ciudadanos ignora la amenaza el partido ha emitido un comunicado en el que la aminora hasta el punto de que el texto dice que Macron coincide con los criterios de pactos aprobados por ciudadanos en su ejecutiva el partido asegura que las relaciones con el presidente francés son estrechas y que seguirán siendo así respuesta mucho más amplia a la que la dirección ha dado

Voz 1667 13:15 a uno de los fundadores de C's Frances

Voz 1645 13:17 de carreras que en un artículo en El País viene a pedir a Rivera que rectifique en su no a Sánchez que pacte con el PSOE esta tarde en La Ventana el vicepresidente de Andalucía Juan Marín de Ciudadanos le respondía una cosa es predicar y otra sembrar trigo

Voz 19 13:30 cuando uno está dentro cuando uno esta dentro es cuando realmente se da cuenta de cómo son los problemas que dimensiones tiene y cuáles son las posibilidades resolverlo y nosotros adoptamos una decisión y la mamá

Voz 1645 13:43 cumplir la SER se ha puesto en contacto con Francesc de Carreras se reitera en sus opiniones pero no ha querido ser grabado

Voz 1667 13:49 en Moncloa redoblan su estrategia de presión también a Ciudadanos para que facilite la investidura de Pedro Sánchez la portavoz del Gobierno en funciones dice que no hay alternativa de gobierno así que piden a los de Rivera que abandonen la obstrucción Ike ayuden a construir Isabel Celaá

Voz 3 14:04 pido al señor Rivera es decir que no se va a abstener pero que si quiere pactos de Estado no pues para llegar a esos pactos de Estado digo yo que habrá que establecer una carretera caminos

Voz 1667 14:19 y si alguien se abstienen esa investidura no es porque quiere y no porque se haya negociado algo dice Cela en referencia al posible voto de Esquerra Republicana el Gobierno espera que en esa decisión en ese voto de Esquerra Republicana no interfiera el veto que hoy ha impuesto el Tribunal Supremo a Oriol Junqueras no le van a dejar recoger su acta de eurodiputado porque creen que eso puede afectar a la causa general del Prius es la duda es por qué le dejaron ir al Congreso a recoger su acta de diputado no le permiten ahora hacer lo mismo en la Eurocámara así que vamos a consultar Alberto Pozas como lo ha justificado el Supremo Alberto

Voz 0055 14:58 pues los jueces empiezan su auto diciendo que para ellos las dos situaciones pueden parecer similares pero no lo son en este caso para los magistrados permitir que Oriol Junqueras comparezca ante la Junta Electoral Central implicaría permitirle también irá a Bruselas y ahí el asunto podría escapar a su control y pondría en peligro dicen el dictado de la sentencia del proceso en esa ponderación Pablo entre sus derechos políticos su prisión provisional esta vez por tanto han perdido sus derechos políticos al contrario que cuando si le permitieron ir al Congreso a tomar posesión como diputado el Supremo explica eso sí que esta decisión no es definitiva podrá completar estos trámites y ser eurodiputado en cualquier momento si es absuelto en la sentencia

Voz 13 15:34 hora veinticinco años

Voz 1667 16:03 durante ocho y dieciséis siete y dieciséis en Canarias el partido lo popular no se va a librar de sentarse en el banquillo de los acusados por la destrucción de los ordenadores de su ex tesorero Luis Bárcenas en el que supuestamente estaba toda la contabilidad B del partido ha intentado el partido evitar esa comparecencia es de juicio en virtud de la doctrina Botín al no existir acusación de la Fiscalía pero el juez deja esa decisión para más adelante y obliga a los populares a asentarse en ese banquillo ya responder por la destrucción de los ordenadores informa Miguel Ángel Campos

Voz 1552 16:34 el juez Eduardo Muñoz ha rechazado la petición del Partido Popular y del resto de acusados quienes reclamaban que con la máxima celeridad en fase de cuestiones previas fuera aplicada la doctrina Botín ya que no acusa ni la Fiscalía ni el perjudicado y que el PP fuera excluido del procedimiento el magistrado ha afirmado que resolverá esta cuestión en sentencia lo que implica que él Partido Popular deberá permanecer sentado en el banquillo con una acusación penal por daños informáticos durante todo el procedimiento por otra parte el juez ha tumbado la última posibilidad de permitir la retransmisión del juicio a la petición de la acusación de Izquierda Unida ha contestado que tendría un efecto estigmatizadora para los acusados la sesión Se reanuda el jueves con las declaraciones como testigos de Cospedal Bárcenas dos enemigos íntimos que se verán las caras ante el tribunal

Voz 1667 17:23 en Córdoba siguen investigando la muerte de una pareja de mediana edad en una vivienda incendiada ambos nos presentaban heridas de arma blanca hilo que comenzó pareciendo un suceso se ha ido perfilando a lo largo de la tarde como otro posible caso de violencia de género porque el hombre de cuarenta y cinco años estaba en libertad condicional por el asesinato de su anterior pareja Córdoba Álvaro Guerrero

Voz 1496 17:45 fue hace más de diez años cuando el presunto agresor estranguló a su anterior pareja en Algeciras un asesinato por el que cumplía condena desde entonces la Policía de momento no confirma el caso en Córdoba como violencia de género a la espera de los resultados de las autopsias que se conocerán mañana los cuerpos de la víctima y supuesto agresor han sido hallados esta mañana con heridas por arma blanca en el interior de la vivienda cuando los bomberos han acudido a sofocar un incendio en el domicilio no constaban denuncias previas por malos tratos pero de confirmarse estaríamos ante el segundo crimen machista en la provincia de Córdoba en los últimos doce días eso

Voz 1667 18:17 en caso prácticamente calcado al que hoy les estamos contando aquí en la Cadena Ser el caso de un hombre que mató a dos de sus parejas una este año antes de suicidarse y la otra en dos mil tres en ese caso fue la víctima una mujer con la que tenía tres hijos tres huérfanos de los que se hizo cargo su abuela con la que hoy ha hablado Mariola al herido

Voz 0259 18:40 el asesino de su hija Patricia estuvo catorce años en prisión y llevaba dos en libertad condicional cuando volvió a matar hace unos meses a Rebeca su abogada con la que mantenía una relación sentimental a Teresa Conde no les sorprendió y ahora dice que viven más tranquilos

Voz 7 18:55 me quedé de piedra de todas las maneras no había que este señor mucho que él era un asesino en serie pero sí que tuve miedo de que algún día se acercan a nosotros y la podía ir Illa pudiese Elías por o bien por quererme quitar los hijos o vienen contra nosotros pero gracias a Dios ahora descansamos todos muy tranquilo y en paz

Voz 0259 19:19 Teresa Conde reconoce emocionada que ha sido muy difícil contarle a sus nietos que su padre había matado a su madre ella y su marido tuvieron que criarlos y educarlos sin ninguna ayuda oficial ahora reciben una beca del fondo Soledad Cazorla para que la pequeña pueda ir a la universidad pide más compromiso a los partidos y reclama Vox que se pongan en lugar de las familias rotas para no cuestionar la violencia de género

Voz 1667 19:42 en la actualidad en el exterior sigue pasando o por la tensión en aumento en Oriente Medio Donald Trump sigue empeñado en aumentar esa tensión con Irán Estados Unidos ha intentado demostrar hoy con un vídeo su acusación contra Teherán por el boicot de dos petroleros en el estrecho de Omán imágenes que según el presidente no dejan lugar a dudas sobre la responsabilidad de Irán en este incidente que incluso ayer hizo repuntar el precio

Voz 20 20:09 de de crudo del barril de Brent

Voz 1667 20:13 Washington Marta del Vado buenas tardes buenas tardes

Voz 1510 20:15 hecho en el vídeo difundido por la Marina de EEUU se ve una embarcación acercándose supuestamente al petrolero de bandera japonesa uno de los dos atacados en el golfo de Omán tienen muy mala resolución y no se llega a apreciar pero la Casa Blanca asegura que se acercan al casco del barco a retirar una mina no detonada Ésta es la prueba con la que el presidente Donald Trump acusa a Irán del ataque contra los buques lo ha dicho esta mañana en Fox no

Voz 9 20:36 ante lleva e Irán lo hizo no sabemos que lo hizo porque vimos el barco como que una de las minas no explotó esa llevaba el nombre de Irán por todas partes luego vimos el barco iraní de noche recuperando la mina del carguero era su barco eran ellos no querían dejar evidencias detrás ellos no saben que tenemos equipos para detectar las cosas incluso de noche que funciona muy bien

Voz 1510 20:57 el propietario de uno de los barcos atacados ha contradicho la versión estadounidense según el Financial Times no señala ningún responsable pero explica que el impacto ha sido muy por encima del nivel del mar asegura que la causa del ataque no ha sido una bomba lapa sino un objeto volador

Voz 13 21:11 hora veinticinco este sábado desde las ocho de la tarde una hora menos en Canarias la final de la Liga Endesa ACB desde el Wisin Real Madrid Barcelona la cierto graves semifinalista de la Liga un dos tres Málaga

Voz 21 21:42 Nos todo jarros esto percibo

Voz 13 21:46 hasta la una y media de la madrugada con Dani Garrido Cadena SER

Voz 22 21:56 eh

Voz 1667 21:59 a partir de las nueve queremos compartir con ustedes el ambiente de una ciudad monumental como Salamanca hasta allí se ha ido parte del equipo de Hora veinticinco para sumarnos al aniversario de nuestra emisora Brian Pérez buenas tardes

Voz 1406 22:12 hola Pablo buenas tardes ochenta y cinco no se cumplen todos los días y lo vamos a celebrar aquí desde las nueve con los compañeros de Radio Salamanca lo hacemos desde el Aula Cultural de Unicaja Banco en la plaza de los Bandos un programa especial que tendrá investigación Lucy vanguardia gastronomía y lucha contra la despoblación la música la pondrá anhela todo un vozarrón todo desde las nueve Pablo un poquito más de media hora que no se lo pierdan dicho

Voz 1667 22:38 también hablaremos con el candidato socialista a la Junta de Castilla y León con Luis Tudanca ahí por supuesto estaremos pendientes de cualquier novedad en torno a las negociaciones que siguen abiertas en torno al futuro de ayuntamientos tan importantes como son los de Zaragoza o el de Madrid precisamente allí estarán también en Salamanca en nuestros tertulianos Cristina de la Hoz Miguel Ángel Aguilar y Javier Aroca le hemos pedido que nos avance ya sus claves de este viernes del culo

Voz 0695 23:04 desde el paisaje político de España después de los pactos es muy distinto al resultante de las últimas elecciones municipales celebradas en España todo ha quedado como muy pastel la derechas las derechas se han comportado como se esperaba y prometieron y apenas han tenido reparos ni remilgos en aparecer en la foto junto Lolo lo tuvieron tampoco en la plaza de Colón gran mérito Ateneo el Partido Popular de Casado recompuesto de su derrota gran de Mérito Ciudadano que apenas quedará de segundón ha señalado por su proximidad y apertura de puertas institucional a la extrema derecha y la extrema derecha se constituye en el cemento necesario de las alianzas del bloque Colombino qué lejos quedan las lista más votada qué lejos quedan las coaliciones de perdedores y mientras la izquierda a sus cosas la izquierda más Cuqui

Voz 1667 23:59 para enmarcar en la crónica de este viernes de nuevo un nombre propio el de Pedro Almodóvar que hoy nos ha brindado un motivo más para sacar pecho de su cine no se llevó la Palma de Oro en Cannes pero el festival de cine de Venecia le ha premiado con el León de Oro a toda su carrera dar a finales de agosto una de las primeras felicitaciones la llegado de uno de sus actores fetiche de Antonio Banderas que ha estado con Francino esta tarde en La Ventana y ha hablado así de su experiencia

Voz 0203 24:25 Dolor y Gloria la vida me dio la oportunidad con la Corneille y Gloria de ir de nuevo a trabajar con mi amigo Pedro Almodóvar que hice pues me quité todas la medallas mochila que ella la dejé mi casa eh me puse a las órdenes de abrir muy bien los ojos y los oídos quería entender no solamente la historia que quería contar sino porque me necesitaban a mí para contarla y empezamos a trabajar desde un punto de vista absolutamente indiferente salió la verdad la suya

Voz 23 24:55 también ocho veinticinco siete y veinticinco en Canarias

Voz 1915 25:02 hora veinticinco Madrid buenas tardes ocho horas de intensas negociaciones y de momento poco más de doce horas para la sesión de investidura el futuro del Ayuntamiento de Madrid está en el aire PP y Ciudadanos siguen reunidos a puerta cerrada y parece que el problema sigue estando en los nombres porque ya hay un acuerdo en lo que tiene que ver con el programa vamos a la Plaza de la Villa Carolina Gómez buenas tardes

Voz 0393 25:23 qué tal buenas tardes pues parece que las negociaciones van para largo de hecho los servicios de prensa de ambos partidos nos acaban de decir que nos vayamos a cenar porque no se espera que se anuncie un acuerdo de manera inmediata hay mucha tensión el PP reconoce que Ciudadanos y Vox están apretando mucho aunque fuentes próximas a Pablo Casado aseguran que la cosa va bien Martínez mira que ha estado aquí todo el día se ha desplazado hasta Génova la sede nacional del partido para reunirse con García Egea Javier Maroto en paralelo se están produciendo conversaciones con Vox el partido de ultraderecha quiere llegar a un acuerdo pero al mismo tiempo amenaza con hacer saltar todo por los aires no descarta Abascal la posibilidad de que Manuela Carmena sea elegida mañana por descarte sacarle después de la Alcaldía con una moción de censura

Voz 1915 26:08 Clamente lo contaba Caroline en ese tira y afloja hay que encajar también a Vox el partido de extrema derecha es clave para sumar más que el Bloque de Izquierda pero advierten si no hay acuerdo para la investidura dejarán que salga embestida Carmena después presentarán una moción de censura Iván Espinosa de los Monteros

Voz 6 26:22 no apoyaremos ningún gobierno que no ha llevado confirmada por formaciones políticas que han llegado pacto con nosotras estamos a tiempo Salas Madrid esperamos que la responsabilidad de unos y otros termitas para evitar que en el Ayuntamiento de Madrid caiga en las manos y adecuarlas yo prefiero no adelantar detalles si hay acuerdo veremos mañana ha sido lo hay pues empezaremos a trabajar otra vez el lunes por la mañana para una moción de censura

Voz 1915 26:47 que esto en la capital en otros municipios de la región si se han ido cerrando acuerdos a lo largo del día varios acuerdos de PP y Ciudadanos permitirán gobernar a los populares en Colmenar Viejo o Villalba y en El Molar será al revés ese pacto dará uno de los pocos Gobiernos de la formación naranja en la región en San Fernando de Henares una localidad tradicionalmente gobernada por la izquierda el PSOE va a gobernar pero gracias al apoyo de Ciudadanos enseguida vamos con otros asuntos de este viernes catorce de junio pero antes vamos a conocer la situación del tráfico en las carreteras de la Comunidad DGT Monica Sáez buenas tardes

Voz 1280 27:19 buenas tardes después de una tarde intensa de tráfico en las carreteras madrileñas esta ahora se recupera la normalidad todavía van a encontrar dificultades de salida por la A tres en Rivas y Villarejo de Salvanés y por la A5 en Arroyomolinos sido entrada por la A6 en el Plantío también denso el enlace con la M cincuenta y la autovía de La Coruña en el resto de vías como decimos normalidad

Voz 4 28:26 en Hora veinticinco Madrid

Voz 1915 28:31 la juez de control del CIE de Aluche ha emitido un auto en el que determina que el centro ocultó la agresión de un policía a uno de los internos se lo venimos contando en la SER esa juez ha dado traslado del caso a la justicia ordinaria para que investigue esto en el mismo día en el que hemos

Voz 1645 28:44 conocido que la justicia absuelto al médico acusado por la muerte

Voz 1915 28:47 Samba Martine la mujer que no recibió la atención médica adecuada durante su ingreso en ese CIE de Aluche la sentencia afirma que las deficiencias burocráticas del Estado tuvieron un peso relevante en que no recibiera el tratamiento adecuado Patricia Fernández es la

Voz 25 28:59 jugada de la familia hija sentencia viene a corroborar las denuncias que se viene ardiendo desde los colectivos sociales desde hace muchos años el CIE en su esencia es un lugar donde se vulneran los derechos de las personas en el caso de samba el derecho más sagrado el derecho a la vida y un asunto más

Voz 1915 29:17 cinco alumnos madrileños han empatado en la nota más alta en la prueba de acceso a la universidad los cinco han obtenido un nueve con novecientos setenta y cinco sobre diez aquí en Madrid uno de ellos es Álvaro tiene dieciocho años estudia en el instituto público a Mateo todavía no tengo claro que voy a estudiar pero señor informa hoy tiene buena pinta

Voz 26 29:38 algo relacionado con matemáticas ahora

Voz 27 29:41 bueno este del PIC tratar

Voz 4 29:43 tiene bastantes salidas parece

Voz 1915 29:45 llegamos a las ocho y media con veintitrés grados en el centro de Madrid sigue hora25 adiós

Voz 0919 30:13 hola qué tal buenas tardes bienvenidos y gracias un día más por escuchar el programa que hoy abrimos hablando de dos jugadores de baloncesto españoles

Voz 29 30:22 que han conseguido por primera vez

Voz 0919 30:26 ganar el anillo de campeones de la NBA Marc Gasol e Ibaka Ibaka congoleño de nacimiento pero nacionalizado español jugador de la selección española y el pequeño de los Gasol los dos ayer con los Toronto Raptors ganaron en el partido en el penúltimo partido del playoff en la cancha de los campeones de Golden State borrador se proclamaron campeones de la NBA es la primera vez en la historia que una franquicia de fuera de los Estados Unidos gana el título los Raptors de Canadá que bueno han desatado la locura quizá es el triunfo deportivo más importa ante de la historia del país canadiense en cualquier caso Gasol e Ibaka se unen a Pau Gasol ya tenemos tres jugadores campeones de la NBA da gusto escuchar a Marc Gasol el pequeño de los Gasol después de muchos años

Voz 29 31:21 en Memphis conseguir ser campeón de la NBA ganar es

Voz 30 31:27 ganar un equipo cuatro veces muy difícil es que es el mejor equipo no tiene que haber ninguna duda en todos los niveles el primera ronda segunda ronda tercera ronda gente y luego la final se mejor equipo en en en la eliminatoria así Jabbar arriba para mí ya te digo es lo más difícil tanto mental como físicamente que jamás hecho muy feliz de haberlo disfrutado de haberlo vivido es un poco pues ésta no el el la culminación de un grito algo muy especial y contento porque veo a la gente feliz

Voz 0919 31:56 pronto ganó ciento catorce ciento diez en la cancha de los Warriors que tuvieron mala suerte con las lesiones pero que dejan una herencia tremenda después de cuatro títulos consecutivos el año que viene los canadienses defenderán el título de la N el mercado de fichajes nombres propios del día Juanmi delantero de la Real Sociedad que se va al Betis Fornas que viaja a la Premier desde el Villarreal para jugar en el West Ham

Voz 29 32:22 y uno peculiar

Voz 0919 32:24 la que usa cubo un chaval japonés de dieciocho años que se formó en la cantera del Barça que volvió a Japón que estaba jugando en el equipo de Tokio que es ya internacional con la selección japonesa y que ha firmado por el Real Madrid para jugar en el filial en el Castilla pero podéis imaginar que en Japón las televisiones hoy no hablaban de otra cosa que del Real Madrid ir de Take

Voz 31 32:51 Bush ha firmado el dos juegos que fuimos todo yo hasta he notado que es de tiro temas Cucuta que están Castilla algo que lo vetó

Voz 8 33:06 sí benignos

Voz 13 33:07 luego

Voz 32 33:10 esta da aunque Sáenz de Vacarisses hasta

Voz 13 33:12 triana Hoskins tanto yo unimos les cuesta

Voz 0919 33:16 lo de Real Madrid y el Real Madrid todo el día hoy en la televisión japonesa hoy comienza la Copa América de fútbol con el partido que va a jugar los anfitriones Brasil ante Bolivia en el Mundial femenino los resultados que tenemos por ahora Escocia dos Japón uno Italia cinco Jamaica cero Horche dadas que pueden ser rivales de las españolas en la siguiente fase si es que nosotros como todos esperamos el próximo lunes en el partido ante China conseguimos la victoria y pasar a la siguiente pasé luego a las nueve Se juega un partido histórico Argentina Inglaterra bueno pues todo esto en el programa de hoy pero como siempre en el inicio vuestros mensajes de guasa

Voz 33 33:55 verdad que llevo hoy quería comentar e hacer un comentario más frívolo o que tenga que ver con el fútbol porque el es persona vitalista que ser que Ramos es las condiciones que este señor ha puesto para que la gente vaya subido a Pilar Rubio que eso no es absolutamente delirantes que se que se ha quedado claro es hija que no haya niños que la gente se aguanta tu guaje que no se lleve a ciertas colores porque eso puede dar pie a que haya gente que será considere Choni pero bueno este señor que va insiste señora nacido en un barrio obrero de un pueblo de camas usar de Sevilla este señor va como haciéndose aquí pero de qué va la vamos a ese hombre no es que es totalmente de la edad los del esperpento de Valle Inclán queda se queda en paños menores

Voz 0919 36:26 qué sería de nosotros un mes de junio sin fútbol afortunadamente tenemos el Mundial femenino seguida estaremos en Francia con la última hora de la Selección Española ir desde esta madrugada tenemos a la Copa América con el debut de los anfitriones Brasil que juegan con Bolivia esta argentina está Perú esta Paraguay está Uruguay está Ecuador está Qatar que es uno de los invitados en esta Copa América José Palacio buenas tardes hola muy buena gallega vamos a empezar hablando de los anfitriones Brasil sin Neymar pero con todo para aspirar a ganar el título

Voz 1038 36:58 sí es el gran favorito ya no sólo por ser el anfitrión es verdad que la baja de Neymar letras Oca un poquito los planes a Titi

Voz 0919 37:04 de ahí el que tiene que dar un paso al frente es Coutinho

Voz 1038 37:06 no lo en el Barcelona veremos si lo ha con la selección carioca lleva doce años sin ganar la Copa América desde el año dos mil siete e hoy se apuntaba desde la prensa brasileña que va a ser titular en el lugar del puesto de Neymar es David no eres que también ha hecho un temporal un espectacular en el Ajax así que esa triple ataque formada por Coutinho Richard Yates son Keith David mujeres escoltando a afirmó la verdad que tiene muy buena pinta ellos su que Cuba en la lista de falta mucho nombres es la bajas de Marcelo

Voz 0919 37:33 lo de Fandiño Douglas Costa David Luiz así

Voz 1038 37:35 podía hacer incluso por listas el bueno de Pete

Voz 0919 37:38 empieza con Bolivia la selección brasileña y mañana debutará la otra gran favorita Argentina que juega con Bolonia con Colombia Argentina que está liderada por Messi pero que es una selección con mucha gente desconocida no

Voz 1038 37:50 sí y con muchas incógnitas ya empezando por Lionel Scaloni por el seleccionador que fue interino fue interino hasta hace sólo un par de meses fue cuando le confirmaron no se sabe muy bien a qué va a jugar Argentina que lo que viene siendo un poco el lado en los últimos años torticera que juegue Messi eso sí el la dupla de Messi lo Chelsea eso es una buena noticia es que nos ha dejado la previa esta Copa América sobre todo en los amistosos previos a Enel que jugó ante en Nicaragua ahí hicieron muy buena pareja al jugador del Betis del Barcelona y por ahí puede pasar mucho el juego de de Argentina que también va a tener arriba a otro killer como es el Kun Agüero Si hablamos de que llevaba desde el dos mil siete Brasil en ganar el título Argentina lleva desde el año noventa y tres donde estaban un tal Fernando Redondo Diego Pablo Simeone iba

Voz 0919 38:30 la disputa arriba pide el resto de selecciones cuáles pueden dar la sorpresa cuáles pueden aspirar a ganar la Copa América

Voz 1038 38:35 yo creo que el gran tapado Uruguay porque ahora

Voz 0194 38:38 a una muy bien la chavales jóvenes la generación

Voz 1038 38:40 eh nueva que viene en el centro del campo que está pegando fuerte con los Bettencourt

Voz 0919 38:44 P de Valverde el jugador del Madrid la sal que ya

Voz 1038 38:46 asentado el el lateral zurdo ya más eh tiene todavía a la buena generación anterior los Godín Cavani Luis Suárez que están en muy buena forma de hecho Luis Suárez ha reservado bastante para esta Copa América y lo hemos visto en los amistosos previos las que yo creo que el gran tapados Uruguay me gusta mucho la selección de Venezuela que está haciendo y armando un gran grupo para el Mundial de Qatar dos mil veintidós personó chicos muy jóvenes y sobre todo con un gran seleccionador como el Rafael Dudamel y hay mucha duras en la anfitrión a la grada en la que quiere revalidar el título que es Chile que ganó las dos anterior Copa América logró sus máximas estrellas son Arturo Vidal y Alexis Sánchez que vienen de hace unos años

Voz 4 39:20 corrió

Voz 0919 39:21 desde hoy la Copa América la contaremos en la Ser gracias Palacio ocho de treinta y nueve esto es hora25 deportes

Voz 0919 40:13 el próximo lunes a las seis de la tarde la selección española femenina va a jugar su tercer partido del Mundial de Francia jugamos ante China dependemos de nosotros para estar en la siguiente fase después de la derrota mínima ante Alemania cuál es el ambiente cómo está España de cara a esa final del próximo lunes el vamos a la concentración española Sonia Lus buenas tardes

Voz 37 40:32 qué tal Gallego muy buena así primer entrenamiento de la selección que está de vuelta en leal con la mente puesta ya en el partido del lunes ante China Torrecilla la centrocampista que está en un gran momento no trabajado con el grupo por ese golpe que sufrió en el tobillo en el encuentro contra Alemania queda el partido contra la selección china el lunes a quién le habla la victoria o el empate me te en España en octavos como segundos de grupo ir con casi toda seguridad el rival sería Estados Unidos pero primero China sin miedo a nadie ICO la confianza después del partido contra Alemania Mariona candente en la SER

Voz 38 41:05 ahora somos capaces de ganarle una carrera una alemana de ganarle un duelo de cabeza una alemana de chocar contra una alemana y eso antes pues pues nos costaba más pero que estamos muy cerca que podemos plantarle cara a cualquiera que pudimos competir a cualquiera y bueno hemos venido aquí a a demostrar eso a demostrar el equipo que somos algo que queremos jugar bueno a partir de ahí pues a ver qué pasa

Voz 37 41:24 el resto del Mundial primera victoria de Japón dos uno sobre Escocia a las nueve en este grupo de ese juega el Inglaterra Argentina ya terminado hace menos una hora el Jamaica cero Italia cinco en la segunda mayor goleada en lo que llevamos de mundial las italianas gallego ya están en octavos de final

Voz 0919 41:41 gracias Sonia desde este fin de semana estaremos también pendientes de la selección española sub veintiuno que juega el campeonato Europa tenemos un pedazo de selección debutamos ante los anfitriones ante los italiano vamos con la última hora de los sub-veintiuno Mario Torrejón hola

Voz 1501 41:55 hola Gallego muy buenas desde Bolonia donde ya llegó ayer la selección sub veintiuno primera toma de contacto en la tarde de ayer hoy también ha habido entrenamiento por la tarde aunque por la mañana Luis Lafuente ha decidido gallego que había que soltar un poco las piernas sabes que esto ha sido una preparación atípica no habido partidos de por medio así que ha decidido hoy que había tratamiento fisioterapia por la mañana un poquito de charla ya por la tarde si entrenamiento en el lugar habitual que va a ser aquí la sede un poco la lo el cuartel general de la selección durante estos días para soltar digo un poco de piernas entrenamiento por la tarde quince minutos abiertos en principio los XXIII

Voz 1552 42:25 tan bien el resto de la sesión

Voz 1501 42:27 moralidad a terminó hace un ratito solamente lo que tú decías debutamos el próximo domingo frente a Italia recordemos que aparte de ganar un Europeo que siempre es un buen objetivo esto sirve para que si nos clasificamos entre los cuatro primeros es decir si pasamos a semifinales llegaremos a los Juegos Olímpicos de Tokio

Voz 0919 42:42 gracias Mario que nos va a contar la última hora todos los días de la selección mercado de fichajes y atención a esto que nos va a contar Miguel Martín Talavera el Atlético de Madrid ya tiene perfilado en fichaje nacional para su defensa es una operación a tres bandas

Voz 1576 42:57 cuéntanos tala buenas tardes qué tal Gallego buenas tardes pues si si no se tuerce las cosas ya sabes que esto es fútbol el acuerdo está mucho más cerca de realizarse es total para que Mario Hermoso internacional español y jugador hasta ahora del Real Club Deportivo Espanyol sea central del Atlético de Madrid a partir de la próxima temporada tú lo decías el Real Madrid el club de procedencia de Mario Hermoso tenía una cláusula que podía ejecutar por siete coma cinco millones para llevarse al central eh Perico pero no cuenta para el proyecto de la primera plantilla de Zinedine Zidane y la novedad que sea propicio en las últimas horas es que el Real Madrid le ha dado su palabra a Mario Hermoso para respetar aunque lo han intentado durante el autor más semanas convencer pero le ha dado su palabra para respetar su decisión y su deseo que es fichar por el Atlético de Madrid el conjunto rojiblanco ya había entablado negociaciones con el equipo perico hay sintonía hay acuerdo al igual que con Mario Hermoso y como te digo si no cambia de opinión que en principio no lo va a hacer y eso es lo que ha recibido el entorno del futbolista Mario Hermoso jugará la próxima temporada en el equipo

Voz 0919 44:01 la cláusula son cuarenta millones

Voz 1576 44:04 cuarenta millones de euros en la cláusula de renovación

Voz 0919 44:06 de irían al Real Madrid por ese cincuenta por ciento que tiene el cincuenta por ciento del tráfico

Voz 1576 44:11 Aso que acuerden Atlético y Espanyol será para el Real Madrid se

Voz 0919 44:16 gracias tala en Villarreal bueno en Villarreal dicen adiós a Fornas que se va a jugar a la Premier Xabi Isidro buenas tardes

Voz 0470 44:23 quedaba la veo muy buenas tenemos absolutamente de todo en Villarreal pero como decía Pablo por rancio al West Ham inglés por veintisiete millones de euros a una posible futura venta a otro club firmado por cinco temporadas con opción a una sexta además ejercer anunció la renovación de Santi Cazorla una temporada más a rechazar una oferta importante de la alza se Xavi Hernández y el fruto está negociando con el central del Nápoles Raúl Albiol es treinta y tres años está dispuesto a pagar la cláusula de cuatro millones de euros lo ofrece tres años de contrato y este fin de semana podría cerrarse la operación

Voz 0919 44:56 vamos a Sevilla delantero para el Betis viene desde San Sebastián Juanvi ya es anunciado oficialmente como nuevo jugador del equipo de Rubi Gran Roque buenas tardes hola Gallego muy buenas Juanmi malagueño veintiséis años debutó en Primera con dieciséis llega de la Real firma por cinco años a la veintitrés veinticuatro ha costado ocho millones en variables ya cuenta con las bendiciones de rugby ya habla así desde Japón en vacaciones el chaval ya entonado el mucho Betis

Voz 0695 45:26 Garda que deja deja deja gran familia que tengo muchas ganas de ponerme en este proyecto de la nueva ley

Voz 0919 45:40 y también tenemos fichaje en el Alavés Javier Lekuona cuéntanos

Voz 0889 45:44 qué tal Gallego Ramón Mieres veintidós años delantero que desembarca en Vitoria procedente del Club Atlético Tigre de Argentina Ica jugado como a croata la pasada temporada la operación se tasa en un millón trescientos mil euros llega para cuatro años por ahora tres fichajes oficiales Lucas Pérez Olivier perdón y Ramón Mieres

Voz 0919 46:03 luego está el nombre exótico del día ya sabéis que Fouché cubo dieciocho años japonés firma por el Real Madrid en Japón bueno japonés

Voz 31 46:14 con esto no se habla de otra cosa me has ido tema gota que está Castillo algo que pilla

Voz 1889 46:25 Cobo

Voz 8 46:26 yo no sé si Benigno ocho hubo

Voz 13 46:28 muy buenas tardes Gallego buenas tardes este jugador

Voz 0919 46:34 se formó en la cantera del Barça no sí sí

Voz 0231 46:37 los jugadores que terminó con la sanción del Barça por los problemas con los futbolistas menores de edad uno de los nueve casos que llevó la sanción de la FIFA se marchó a Japón ya tiene dieciocho el Barça lo tenía muy controlado pero el Madrid lo ficha para ser la estrella del Castilla de Raúl así que el año que viene haremos viajes a Valdebebas el año pasado para ver a Vinicius este para ver ataque cubo hoy por cierto de esta tarde ha confirmado en la gente de Marcos Llorente en Radio Marca lo que adelantó

Voz 0919 47:05 cadena SER hace un mes que si Rodrigo se va

Voz 0231 47:08 del Atlético el si me Simeone quién perdón a Marcos llore