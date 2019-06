Hora 25 (14/06/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 0194 00:19 es hablamos hoy desde Salamanca desde el Aula Cultural de Unicaja Banco celebramos con nuestros compañeros y con los oyentes por supuesto el ochenta y cinco aniversario casi nada de Radio Salamanca lo vamos a hacer hablando de ciencia de gastronomía que nos gusta mucho y con toda la actualidad que hoy viene muy cargada de mañana se constituyen los ayuntamientos y todavía hay mucha cosa abierta mucha negociación en marcha así que estaremos en directo en diferentes puntos de la geografía española para conocer la última hora de momento lo más nuevo con Ester Bazán Esther buenas noches negocias opciones y de infarto

Voz 1454 00:51 con unas horas de la constitución de los ayuntamientos en Madrid sin acuerdo de momento y con mucha tensión Carolina Gómez adelante

Voz 0733 00:59 si acaba de llegar José Luis Martínez Almeida al candidato popular creyendo

Voz 4 01:03 la de la calle Génova de la sede

Voz 0733 01:05 nacional del Partido Popular de reunirse con el Teodoro García Egea y con Javier Maroto va más de ocho horas de negociación entre PP y Ciudadanos desde la dirección nacional del partido piden tranquilidad fuentes próximas a Pablo Casado aseguran que la cosa va bien pero al mismo tiempo aquí en la calle Mayor Nos dicen que no se espera un anuncio de manera inminente de hecho nos decían hace unos minutos de que a las once de la noche tenemos que abandonar el edificio y que no garantizan que haya habido declaraciones para ese momento en paralelo se están produciendo conversaciones con Vox que amenaza con llevar las cosas al límite permitiendo que mañana salga elegida Manuela Carmena para presentar

Voz 1454 01:37 es pues una moción de censura en Barcelona a las bases del partido de Ada Colau han respaldado con el setenta y uno por ciento de los votos que se investida de nuevo alcaldesa con el apoyo del PSC e implícitamente con los concejales ofrecidos por Manuel Valls Esquerra ya ha reaccionado Robert Fabregat presidente de la federación de Barcelona es quién han liderado las negociaciones vemos que los

Voz 0047 01:55 antes apostaban realmente por una opción de progreso una opción de cambio de Irán que para ciudad y en ningún caso someterse al a los votos de alguna forma peligroso envenenados no de Manuel Weiss porque estamos convencidos que no serán sólo unos votos los resultados

dos de la autopsia confirmarán si se trata de un caso de violencia machista la muerte de una pareja con heridas de arma blanca cuyos cadáveres han aparecido tras el incendio de una vivienda en Córdoba el hombre ya había sido condenado por estrangular a su anterior pareja hace diez años la OMS alerta de los efectos del ébola en el Congo aunque ha decidido no declarar la situación de emergencia internacional desde hace un año se han registrado más de dos mil casos de los que más de la mitad han muerto un niño de cuatro meses es el inmigrante menor de edad identificado hasta ahora entre las miles de víctimas de la separación de familias en la frontera entre México y Estados Unidos según ha revelado el periódico The New York Times sus padres viajaron desde Rumanía a México con dos de sus cinco hijos para pedir asilo en Estados Unidos el año pasado

Voz 5 03:04 Cano

Voz 6 03:10 cada vida tiene menos una historia algunos las cuentan otros las para unos de otros los muchos libros

Voz 3 03:20 esta semana nos visitan Tina Vallés

Voz 7 03:22 cuando estás en la el profesional te dicen que sí

Voz 8 03:25 el euríbor curado de todo lo que te hayan sentado bien

Voz 3 03:28 en las últimas dos semanas dice lo porque seguro y Manuel Jabois en la madrugada del viernes al sábado a las dos una hora menos en Canarias dos muchos libros

Voz 0194 03:38 con Macarena Berlín Cadena SER

Voz 0194 06:36 el veinticinco Nos hemos venido hasta Salamanca queríamos celebrar bueno porque nos han invitado de porque queríamos celebrar con nuestros compañeros de la radio aquí su ochenta y cinco aniversario que una radio cumpla ochenta y cinco años es la mejor de las noticias Case podemos decir que cumpla muchos más hacemos el programa desde el Aula Cultural de Unicaja y para empezar quiero contarles un secreto a los una intimidad del programa estamos habituados a ello los que trabajamos en la radio pero habitualmente los oyentes no saben cómo hacemos los programas los que hoy no se están viendo desde aquí que por cierto esto está lleno aplaudan para que desde

Voz 20 07:09 la formación que los Elosua

Voz 0194 07:15 hoy ustedes son unos privilegiados porque además de escucharnos nos ven e even además toda la parte de atrás toda la trastienda de la radio pero programas empieza a preparar mucho antes muchos días antes sobre todo cuando es una salida como esta en Salamanca cuando nos propusieron hacer el programa aquí nos pusimos a pensar en equivoqué hacemos venga uno decía hay que hablar con estudiantes opio

Voz 5 07:36 otro pues hablemos de una mina de Unamuno venga opio otro

Voz 0194 07:39 más imprescindible la rana venga lo de siempre y el director de la emisora de aquí Santiago Juanes nos mandó una propuesta y la propuesta era mujeres e investigación

Voz 5 07:49 todos todo todo el equipo nos quedamos solo

Voz 0194 07:52 prendidos de lo que tiene Salamanca en investigación porque además de la Universidad de Salamanca que es lo que todo el mundo conoce todo el mundo habla de la Pontificia bueno el Instituto de Recursos Naturales el Centro de Investigaciones Agrarias Luso Español el Instituto de Neurociencias de Castilla y León el Centro de Investigación del Cáncer el Instituto de Biología Funcional genómica el Instituto bio sanitario y todos estos centro además están llenos de mujeres y además está la extinta al Engel que es una propuesta de mujeres investigadoras para ir sumando a más y más a su cantera así como se pueden imaginar dijimos bueno pues esto hay que contárselo esté que contárselo a los oyentes de la Cadena SER y aquí estamos para descubrir otras Salamanca por supuesto también hablaremos del jamón de Guijuelo pero las Salamanca patrimonio de la humanidad de la Salamanca estudiantil de la gastronomía pero hoy en Hora Veinticinco queremos descubrir la Salamanca del futuro la de la investigación la de las mujeres y por cierto que dicho Guijuelo muy buenos los que están aquí les estamos dando envidia pero a los que no desde sus casas es vamos a dar mucha envidia

Voz 1715 08:53 Pedro Blanco kill yo esto años lo hago por amor al medio día

Voz 0194 08:56 ya ya me lo imagino portaaviones y te obliga

Voz 1715 08:59 si lo haces porque te obliga Olías eh estoy con Simón Martín o la Simón para noches Simón es el padre de este jamón que está di cuántos años tiene el niño Leño va a cumplir cinco cinco años como salido a salir un poco vergonzoso pero bueno ha salido muy dulce la verdad ha muy dulce con con poquitas sal y una grasa muy infiltrada este es un jamón de Guijuelo no de los que luego vamos a hablar luego Simon nos va a contar cuántos jamones producen en Simon Martín desde mil novecientos siete no creo que he visto más de cien años de historia todavía no lo hemos probado tú sí ha salido bueno no poquito poquito pero dado su estado de rico el aprobará toda la gente que está que lo podéis yo creo que hoy los oyentes que están aquí iban a descubrir que la radio también huele también

Voz 0194 10:00 cabe guardando un poquito sí sí yo miro a la sala para quinientas aunque yo no puedo comer Ana Cuevas buenas noches buenas noches una Cuevas Nos ayudar a hacernos una idea un mapa salmantino de este momento de futuro con la investigación como bandera ella era directora del Instituto de Estudios de la ciencia y la tecnología actualmente es directora del Departamento de Filosofía quede pasa a Salamanca para haberse convertido en en la ciudad de la investigación y además con con con tantas mujeres dedicadas a la investigación

Voz 8 10:26 bueno tenemos ochocientos años de historia en la universidad la Universidad la radio tiene ochenta y cinco nosotros tenemos ochocientos in bueno el panorama ha cambiado mucho en los últimos años en en toda la investigación en España desde momentos tristes que pasamos hace tiempo la ciencia ha recuperado en España fue recuperando paulatinamente gracias a

Voz 0809 10:50 políticas activas

Voz 8 10:52 esto bueno también repercutió en en Salamanca no Salamanca tradicionalmente es una universidad más vinculada posiblemente con las ciencias humanas si las letras uno piensas letras claro eso es pero es hizo un esfuerzo muy muy importante también por eh abrir nuevos centros de investigación institutos de investigación mixtos también con con el CSIC y todo esto ha contribuido a que tengamos una universidad ahora mismo que es potente tanto en ciencias humanas y sociales como también en las otras ciencias dice la Audiencia

Voz 0194 11:20 momentos malos se ha ido recuperando en qué punto

Voz 8 11:22 tú crees tú que está en España bueno en España los científicos ahora mismo todavía están sufriendo los recortes que que que que padecemos durante la crisis no al contrario que en otros países España tomó la decisión de reducir los presupuestos en ciencia en investigación y desarrollo y contarían Toro que se debería haber hecho porque haber eh

Voz 5 11:49 solución actual

Voz 8 11:52 tú plazo obviamente pasa por eh a solucionar lo más urgente no pero hay que pensar también en el futuro

Voz 0194 11:59 hablo mucho de cambiar el modelo de producción de Yemen

Voz 5 12:02 Nos turismo menos construcción y más investigación Se habló mucho pero mucho pero se hizo poco esto se ha notado y además es que

Voz 8 12:10 el problema con la investigación al contrario que con otros sectores en el caso de la de la ciencia uno tiene que invertir ahora para obtener resultados a medio y largo plazo no han no es una cosa que que cuando invierte es obtienes resultados inmediatamente y eso también significa que discurre cortas ahora el digamos las consecuencias negativas también más a tenerlas en el medio y largo plazo claro es muy difícil recuperarse final no es imposible porque una cosa que ha demostrado yo creo que la ciencia en España es su gran capacidad de sobreponerse no bueno ahora mismo estamos en ese momento en el que se está levantando un poquito pero todavía

Voz 0194 12:48 todo esto es la capacidad sobreponerse entonces también la creatividad sin no porque Akil científico además de de investigar además de dedicarse a lo suyo tiene que dedicarse a otras cosas que muchas veces es buscar recursos para eso hace falta mucha creatividad no mucha

Voz 8 13:02 lo comentaba el otro día un compañero no es una de las características que se suele destacar de los científicos españoles cuando trabajan en centros fuera es la gran capacidad que atienden de con menos recursos ser creativos y posiblemente esto se debe al hecho de que aquí padecemos no la la la escasez de recursos y entonces bueno a veces si no se cuenta con la con el último artefacto o que nos hace falta para hacer la investigación bueno pues sí lo hacemos con otro y somos bueno imaginativos no eso no significa necesariamente algo bueno

Voz 0194 13:35 no ganó el con ojalá ojalá no tuvieran que hacer esto

Voz 8 13:37 eh que tuvieran que hacer esto efectivamente no pero es verdad que es una cualidad eh derivada de las

Voz 5 13:44 necesidad y la irrupción de las mujeres en el mundo de la ciencia porque ya son muchísimas ya sois muchísimas sí pero el Gobierno suficientes todavía no es suficiente hay carreras que son todavía muy masculinas sí

Voz 8 13:55 además es curioso pero lo contrariamente a lo que podríamos pensar extraído también cambiando en los últimos años no cada vez nos encontramos más que una paridad cuando no una superioridad el número en las carreras tradicionalmente de Ciencias en lares en el Área sanitaria en la reciente hacer la salud son muchas más las chicas que que estudia que los chicos en las otras ciencias pues pasa algo parecido hay dos casos extremos e uno que puede ser más o menos obvio para todos que sería el caso de las ingenierías en las arquitecturas que en menos hay menos mujeres pero claro la filosofía en la filosofía también hay más muchos más hombres que mujeres cosa cambiada

Voz 0194 14:34 en la filosofía sí

Voz 8 14:36 pero sí lo he dicho ya es es un área que también tradicionalmente se ha asociado más a a lo masculino son viejas tradiciones suponga pero en el en las otras ciencias cada vez esto está cambiando más más rápidamente y donde todavía se nota un déficit es en el liderazgo hay todavía se nota eh que nos que bueno hay quién lo achaca a la relativa juventud de las mujeres que que están en la ciencia yo no creo que ésta sea el caso lo que hay

Voz 0194 15:09 mujeres suficientemente preparadas muy muy muy

Voz 8 15:12 preparadas pero bueno sufre sufre

Voz 0194 15:14 universidades llenas de universitarias ni cargos de responsabilidad llenos de señores exacta no sólo pasa en las ciencias eh eh déjeme que les presenta otras dos mujeres que nos acompañan en esta mesa Lola Pereira ellas geólogo catedrática en petróleo logia Geo química ahora ahora nos va contaría además ha participado en actos y eventos distinta al Engel Lola muy buenas noches antes que nada qué es esto de la meteorología

Voz 0809 15:37 es el estudio de las rocas la caracterización sumen analogías sujeto química a su comportamiento físico mecánico porque las rocas están en todos los sitios y esas son las que no se explican el origen y la evolución de nuestro planeta

Voz 0194 15:53 le da una para estudiar las rocas pero cuando eres cuando eres así joven y te preguntan en casa tú qué quieres ser de mayor no pues cada uno de no yo voy a estudiar las rocas tú decías eso no no solo

Voz 0809 16:07 de vocación no no no no no lo que pasa es que bueno pues cuando entre cuando cuando iba a entrar en la universidad tuve que tomar una una decisión entre las carreras que más me me llamaban que todas eran de Ciencias a mí me gustaba las ciencias y la verdad es que fue casi por exclusión era una carrera con poquita gente a mí me gustaba la biología pero me aterroriza va a tener que trabajar con un con con con animales hacer dieciséis entonces bueno pues esto como era una cosa un poquito más séptica que no había que tocar nada vivo pues me pareció novias

Voz 0194 16:42 hombre no había más que la mía

Voz 0809 16:45 María Jesús Cava por eso me pareció que era una buena idea

Voz 0194 16:49 Marina Alonso que es investigadora monologuista científica marina muy buenas noches buenas noches te pillo unidades manos si te pido que hagas un monólogo así como previsto pobre cuando me lo dijeron monologuista científica digo acostumbrados a los monologuistas estos que salen en la tele monologuista científica

Voz 4 17:06 es Mena es algo que también es bastante reciente para mí

Voz 0194 17:10 sea te dedicas a esto hace poquito cualquier equipo que decidiste dedicarte

Voz 4 17:13 esto porque me gustaba la divulgación me gustaba eh en mostrar a la gente las cosas que conocía que a mí me parecieron fascinantes y quería enseñan a la gente siempre me descubría cada vez que alguien me preguntaba algo después había que cortarme el acuerdo

Voz 5 17:29 yo ya estoy siempre fascinada por intentar mostró

Voz 4 17:32 a la gente la lo bonito que hay en la biología en los animales en las plantas el medio natural entonces siempre me gustó la divulgación ni conocía este concurso de Fame Lab

Voz 5 17:42 es lo que me he metido con lo de los monólogos y me pareció una una vía muy interesante para probar suerte y bueno pues salió bien me Martín monólogo Man medio improvisado tenga un monólogo medio improvisado vamos a ser buenos con ella ya que por qué algo preparado ya tenía porque ya me habían llegado aquí vamos a estar ahí hablando de Mujeres y Ciencia entonces algo preparado estoy no soy tan buena como para improvisar lo todo venga adelante si Diego Mujer y Ciencia en qué piensas

Voz 4 18:13 Johnny Patti sus estrellas a lo Blazers is sus lo garitos de Daly sus chimpancés vista Mike Mary su visión robada Roslin Franklin y su estructura del ADN robada Jocelyn Bell Partners impulsar robado mil Eva Marie ocultada tras un agujero negro más allá de Marie Curie que por fortuna encontró un buen compañero de viaje existieron grandes mujeres que tuvieron que romper barreras impuestas demostrar con más esfuerzo que valían igual o más que algunos hombres y ahora en qué piensas Margarita Salas María Blasco pero también en un futuro en niñas que encuentren referentes que les muestran que pueden tener un sitio en la ciencia sin tener que demostrar nada más aparte de que son capaces de todo

Voz 20 19:06 Marina los de divulgar

Voz 0194 19:08 más importante no es conseguir llegar a la gente que que la ciencia llegue a la gente porque es verdad que muchas veces dicen ciencia buf tiran para atrás no voy a entender nada de lo que me cuentan que importantes la divulgación no

Voz 0809 19:20 importante en un votante yo creo que ahora estamos yendo hacia el buen camino pues estamos trabajando más en divulgación hasta hace muy poco la sociedad estaba completamente apartada de la ciencia iré echa yo creo que es uno de los problemas que tenemos para explicar por qué necesitamos

Voz 5 19:37 cursos para seguir haciendo investigación si tuviéramos decir

Voz 0194 19:41 es explicarlo mejor seguramente la gente al lo primero tendrías que explicárselo a los políticos también

Voz 0809 19:46 pero intentamos tendría tendría tendría que

Voz 0194 19:48 de ellas verles monólogos además a Moncloa hacer hacer gol al Consejo de Ministros hacer hacer monólogos e Lola tú conquistar tu visto nave una beca Erasmus

Voz 0809 19:58 yo sí fui la primera promoción Erasmus de la Universidad de Salamanca

Voz 0194 20:03 de qué te sirvió aligera

Voz 0809 20:06 todo para mí aquello fue el despegue Si yo lo que soy ahora lo debo aquella beca

Voz 0194 20:10 el después has trabajado fuera

Voz 0809 20:12 el tuve una estancia postdoctoral en en Canadá en una universidad de Canadá estuve dos años y luego seguí yendo porque yo trabajaba en un reactor nuclear entonces me pues tenía la oportunidad de seguir haciendo análisis en el centro estuve leyendo pues hasta que se pusieron las cosas muy difíciles por el atentado yo en Nueva mayor que ahí bueno pues ya desconectar un poco pero perfume

Voz 5 20:37 es importante para un científico salir es

Voz 0809 20:40 la mental es fundamental es fundamental salir porque quiere salir porque es reconoces que saliendo es bueno no por obligación

Voz 0194 20:48 poder volver cuando uno quiere claro esa es una dificultad no salir y luego volver

Voz 8 20:53 sobre todo porque aquí tampoco hay sitio los puestos que hay son muy complicados obtener ambas que la la carrera académica e dentro de la universidad juventud investigación están muy diseñados de forma eh la endogamia es entiende malos a S se se favorece a ser favorece la entrada de un determinado tipo de perfil ese perfil tiene que está elaborado prácticamente en España está muy bien que tengamos una beca para irte fuera hagas una estancia postdoctoral pero luego tienes que vuelve a hacer los méritos aquí tener un currículum averiguado

Voz 0194 21:30 aquí se y al final todo el mundo quiere trabajar en casa no

Voz 0809 21:36 yo la verdad es que tuve problemas porque me hubiera gustado quedarme fuera pero por la ejecutó a endogamia todavía fuera no pude quedarme en otros en otros desde fuera

Voz 0194 21:46 no se valora la ciencia en España

Voz 0809 21:49 que nos separa nos valoran quién porque saben que somos muy trabajadores entonces y ahora cada vez estamos más abiertos tenemos más equipos colaboradores y colaboradoras en otros países creo que si unos tienen mucha estima porque la verdad es que lo damos todo es como decir lo que decía Ana eh aquí hemos salido delante sin recursos ante todo porque ésta pues los investigadores y las investigadoras machacando a unos la vida para sacar cosas Iber que se podía seguir trabajando

Voz 0194 22:20 sigue habiendo de todas formas Fuga de cerebros en este país no

Voz 4 22:23 mucha pero mucha solamente que ver que por ejemplo amigos míos que rodea

Voz 0194 22:27 que tu generación tu que eres joven

Voz 4 22:30 están marchando todos a dos amigas muy cercanas han ido las dos en menos de un año vamos una siguen Europa abra la trama ha tenido que ir a Estados

Voz 5 22:38 Isidoro porque una cosa es lo decíamos una idea una cosa es que te vayas porque tú quieres irte es decir quiero ir para formarme para lo que sea otra cosa es cuando te te empujan a ir porque no encuentran

Voz 4 22:47 porque no encuentra por ejemplo está que se ha ido a Estados Unidos directamente es que llevaba como un par de años buscando por España enlazando contratos muy pequeños muy precarios a pequeños proyectos y no había manera de continuar evidentemente cuando buscas igual que yo también estoy ahora buscas dónde sí

Voz 5 23:02 ya

Voz 4 23:03 donde sea ya te abres a mi me da igual quién me dé una oportunidad yo haya voy porque

Voz 5 23:08 es verdad que es complicado falta de proyectos y además trabajo precario si si la por lo menos que lo está bien pagada vamos a decirlo así no no no no los no ya recursos para poner en marcha proyectos sino que para pagar a los científicos

Voz 4 23:24 pienso eso que aquí en Salamanca se puede vivir bien con una beca preelectoral vamos a ver aquí no nos vamos a quejar pero pienso que con mi sueldo aquí cuando la beca de preelectoral los que vivían en grandes ciudades como Madrid ahí es imposible es imposible manejar es imposible y crear nada después cargamos las tesis entonces a nada largas después tiras del paro tiras incluso trabajas porque quieres terminar la tesis y la hacéis gratis

Voz 5 23:46 que eso se hace es decir uno para encontrar sea puede encontrarse que es el primer trabajo estable que tenga sea ya con una edad

Voz 4 23:54 ante alta

Voz 5 23:55 de qué estamos hablando pasados los cuarenta tranquilamente pasados los cuarenta para tener el primer trabajo si Isidro es más difícil o no lo único que dificulta es la maternidad

Voz 4 24:06 en mi caso lo único sería ese ese bache pero es que de Ortega

Voz 5 24:09 qué pensar que tienes que pensar antes de ser madre sea en el campo de de

Voz 0194 24:13 la City yo creo que sí yo por lo menos por lo que conozco sí

Voz 5 24:16 increíble lo que ahora tienes que pensar no no puede no dificultan no pero no dificulta seguir la carrera el hecho de ser madre

Voz 0809 24:23 yo creo que las las mujeres que deciden ser madres yo no soy madre pero eso no soy madre porque no que no tenía voluntad de hacerlo pero las mujeres que quieren ser madres creo que se eh una situación dificilísima para ellas porque llega un momento en que tienen que elegir si están haciendo una investigación puntera como decidan ser madres en ese momento lo van a perder lo van a perder porque van a dejar de investigar pero además es que puede haber competencia normalmente la competencia vive el sector masculino que es el va a poner por delante y esas personas que saben nada

Voz 0419 24:58 ah pues por pues sí porque quieren porque quieren serlo

Voz 0809 25:03 van a tener bastante difusa

Voz 5 25:05 dificulta el el volver luego a reengancharse

Voz 0809 25:08 sí yo creo que no es imposible porque de hecho lo están haciendo en otros países en Suecia tienen unas unas bajas de maternidad

Voz 0194 25:15 ya pero aquí volvemos a las ayudas de la Administración cuando antes hablamos de la Administración piensa suficientemente la ciencia piensas suficientemente las ayudas

Voz 0809 25:22 claro claro pero lo que quiero decir es que se puede hacer porque lo están haciendo en otros sitios entonces aquí deberíamos importar las cosas buenas también que una mujer de quiere ser madre que sea madre pero que también investigador

Voz 5 25:34 Brian

Voz 21 25:34 quién estás con una científica no si hablabais de Fuga de cerebros la verdad que estamos con Laura Gutiérrez que es doctora en biomedicina ya sabe mucho de Fuga de cerebros porque precisamente acaba de recibir una beca que se llama Stop Fuga de cerebros y una beca que además parece que está hecha a su medida porque ella está

Voz 1715 25:54 pero a punto de ser una fuga Un cerebros fugados verdad vela esto

Voz 21 26:01 fue un poco caído al pelo porque están momento de inestabilidad completa y bueno tuvimos la suerte de ser beneficiarios de de una ayuda de Roche Farma que está destinada básicamente a mi sueldo tú

Voz 1715 26:14 tengo una beca sólo para que tú puedes sobrevivir exactamente porque concretamente a estas investigando sobre el sobre cáncer de páncreas verdad cuéntanos un poquito cuál es el proyecto que quiere llevar a cabo con este con el con el proyecto que estas ahora entre manos

Voz 21 26:29 cuando lo del proyecto de cáncer de páncreas viene desde que llegué a Salamanca le Uruguay piensan mi tesis doctoral aquí estoy hace doce años trabajando en esto en este caso en partido

Voz 5 26:40 hola

Voz 21 26:41 e hicimos un pequeño giro y estamos trabajando en sistema inmune en pacientes con cáncer

Voz 1715 26:46 antes entonces está un poco enfocado

Voz 21 26:49 para intentar personalizar los tratamientos en estos pacientes el tema con el cáncer de páncreas es que es letal porque además ahora quiere poner en marcha un estudio no aprovechando también esta esta beca para comprobar un poco los efectos de de de este cáncer cuéntanos un poquito es este estudio

Voz 3 27:07 esto

Voz 21 27:08 sí de hecho la beca está asociada este proyecto lo dan porque el eh con consideran que el proyecto es suficientemente bueno para llevarse a cabo entonces bueno el prefecto es ya te digo que está enfocado para el tratamiento de los pacientes con cáncer de páncreas es muy traslacional

Voz 0194 27:27 no le pregunto a medida pero hay que tenemos de todos los campos cáncer de páncreas el campo de la filosofía el campo de las rocas tú te dedicas a las avispas y las abejas si soy entomólogo confiaba en tomo lo Gento biología porqué

Voz 5 27:40 eh

Voz 0194 27:41 pues un poco de rebote porque hay entre en biología pero estoy del alcalde de darle más que todas os dedicáis a esto de rebote porque ella de rebote tuve rebote cuenta que aquí

Voz 4 27:48 pero bastante orientada siempre quise ser bióloga por los animales entonces más o menos ahí estaba orientada pero después en el en la carrera el que después fue uno de mis tutores de tesis se dedicaba a esto del entomólogo y entonces descubrí que fue más allá de las aves los mamíferos los grandes animales había un mundo por descubrir en los pies más animales fascinan

Voz 0194 28:08 porque yo alguna vez he hecho algún problema pero el tema la edad de las abejas de las avispas tío siempre lo confundo eh y me parece fascinante el mundo es

Voz 4 28:15 de ahí pero encantada también

Voz 0194 28:17 canta de la vida que os agradezco a las tres que nos hayáis acompañado que le hemos podido mostrar a la gente que Salamanca es mucho más de lo que la gente se piensa se quedan sólo con los estudiantes los bares las cañas que también nos gusta mucho pero que hay que hay un potencial de científicas y también de científicos muy muy interesante ya que el futuro al fin y al cabo de un país con la investigación con la ciencia con la dedicación y con los recursos que la Administración debería dedicarle muchísimas gracias a las tres

Voz 20 28:51 vamos a poner música a todo esto que siempre

Voz 0194 28:53 es un broche citó muy bonito cuando terminamos de de hablar de una cuestión y la la voz la va a poner una voz maravillosa a mí me llegó el disco a las radios otras esas interioridades llegó el disco a la radio que nos lo mando Javier Limón lo escuchamos dijimos que voz más bonita entonces cuando vimos que uno tenía concierto en ningún sitio que ese podía acercar desde Madrid hasta Salamanca he dijimos anhela vente con los

Voz 5 29:13 otros cuando tú quieras todo tuyo

Voz 22 29:21 y me da a mí sí sí sí o sí

Voz 23 29:46 en

Voz 24 29:49 pero un grupo

Voz 25 29:59 le debo cree sí sí

Voz 24 31:07 no

Voz 25 31:17 a ver

Voz 24 31:27 como común ocho Roy y y Ana Frank

Voz 25 32:23 sí

Voz 24 32:50 sí

Voz 25 33:02 eh

Voz 24 33:07 cómo va como Paco

Voz 20 33:53 verán ellos para cerrar esta hora de las nueve de la noche además que decir una cosa

Voz 0194 33:59 qué ha sido tan fácil el trato con con vosotros y además cuando han probado cuando los músicos que prueban que a veces están hay muchos que son muy Perdiguero es que han tardado quince segundos en decir que esto funcionaba la que ha sido un busto lobos volvemos a escuchar muchísimas gracias venga estos días en Salamanca

Voz 20 34:14 además esta celebrando

Voz 0194 34:16 la luz y vanguardias yo no sé dónde hay dos árabe vítores saber estas obras de arte estas instalaciones porque Sara antes cuando hemos ido a comer y hemos paseado están por toda la ciudad no

Voz 1880 34:26 estampida a la ciudad hay cuatro puntos yo estoy en la fachada del edificio histórico de la Universidad que es en la calle Libreros exactamente en el sitio que se llama la plaza Se llama Patio de Escuelas vale pero hay también en la Plaza Mayor en la Plaza de Anaya y este año también en el río porque es la segunda edición y el año pasado no estaba incluido el río y bueno estamos aquí es es son proyecciones de vídeo Mapi que haya aquí en la universidad son de universitarios tanto de universitarios de Bellas Artes como de Comunicación Audiovisual estoy con Iván Larrinaga el ex mallorquín es estudiante de Bellas Artes estallando

Voz 27 35:00 cero supongo que ya terminando tercero

Voz 1880 35:02 hace veintidós años iban antes de nada primera pregunta para la gente que no sepa lo que es el vídeo map in que es

Voz 28 35:08 pues consiste en unas proyecciones de imágenes animaciones au vídeos que con los que tú juegas sobre la fachada para crear pues obras de arte de luz a jugar por eso hace que la facha Giles nuevas y caiga es bastante interesante

Voz 1880 35:25 comienzan las la las proyecciones esta noche un poquito tarde queríamos que ya poder ver tu tu Dion pero bueno es a partir de las diez de cinco de las once menos cuarto Icomos hasta las dos de la mañana y también mañana hasta las dos de la mañana por los podemos pasar en en cualquier momento lo que tú has hecho es algo así como una danza e caleidoscopio de manos Se según lo he visto y además con esta música que estamos escuchando cuéntanos exactamente qué es

Voz 28 35:50 vale pues el vídeo este lo hice con mi pareja Susana hay pues ella hizo la coreografía con las manos muy pues simplemente grabamos las manos luego pasamos todo el trabajo edición que fue multiplicar las manos y crear como un caleidoscopio con ellas hay bailar al son de la música ahí pues crear algo hipnótico bonito oí estéticamente desea

Voz 1880 36:14 y luego elegisteis la música para que esas manos bailarán a a Messi son efectivamente tu crees Iván que para Salamanca esto es un puntazo no porque vosotros sois estudiantes de aquí pero vienen gente de un montón de países

Voz 28 36:26 sí sí este año ha participado creo que catorce países osadas está internacionalizado mucho hay sinceramente me gusta porque no se es un festival que merece mucho la pena es muy bonito y es algo que para una ciudad como Salamanca le viene muy bien

Voz 1880 36:45 muy bien pues nosotros si te parece a partir de las once y media cuando termine el programa Nos vamos a dar una vuelta por ahí haberlos

Voz 0194 36:50 cuando terminen cuando cuando termine cuando terminemos el programa iremos para haberlos problemas es verdad que quién no lo haya visto verlos Mapi pymes estas estas cosas reflejada sobre los edificios es una cosa fascinante me parece una obra una obra de arte Sara si tardas mucho en Benissa ha pasado que los platos de jamón que estaban cortando han empezado ya a pasar entre el público tú mismo el corta eh

Voz 1880 37:12 ahí me me me lo digas así que voy corriendo

Voz 29 37:15 no me yo voy vale venga

Voz 0194 37:19 yo creo que escuchen dos sonidos que nos van a ayudar a ponernos en situación

Voz 3 37:30 así suena un pueblo cualquiera de eso que se ha bautizado como la España así están escuchando es el sonido de una gran cocina a pleno rendimiento podría Abbado en cualquier gran restaurante urbano de este país pero una cocina suena igual de trepidante en cualquier restaurante rural de cualquiera de los pueblos de esa parte de España que se aferra a la vida eh que se niega a quedar vacía para siempre Concha Hernández buenas noches buenas noches Concha donde estamos dar moderadas Mo garra Mo garrafas donde está en qué de Salamanca

Voz 5 38:01 ya estamos en la parte sur de Salamanca ya pegando

Voz 3 38:05 Extremadura en lo que es nómina la verdad de Francia cuántos habitantes tiene modorra pues de diario debemos está como doscientos cincuenta o doscientos cincuenta Juan Manuel Rivas buenas noches Juan Manuel donde esta Vega de Tirados

Voz 1756 38:20 nosotros estamos en la zona noroeste en el campo del llamado cuántos habitantes tiene ciento setenta

Voz 0194 38:27 es verdad que tú a veces das de comer a más gente que gente censada en el pueblo

Voz 1756 38:31 qué gente censada no pero que hay habitualmente todos los días el pueblo sí

Voz 0194 38:35 la gastronomía es una buena manera de poner ciertas localidades ciertas zonas de España en el mapa

Voz 1756 38:40 sí es un ejemplo claro lo tenemos nosotros hemos conseguido crear retirados esté en el mapa hay que luchar sale ganas Cuaresma historiales

Voz 0194 38:50 esta orante

Voz 1756 38:51 la historia debes de restaurante Mis padres empezaron con una taberna hace este año hace cincuenta años el pueblo también el pueblo aquí mismo bueno es curioso porque del pueblo hemos movido a cuatro establecimientos diferentes el mismo pueblo hasta al último que hemos hecho que hemos innovado hace dos años y medio hemos hecho un edificio nuevo Nos hemos empeñado unirnos Dalí internos

Voz 3 39:13 es ciudad decirte porque hemos Smoke sabéis movido en el mismo emplazamiento ahora ya hacéis una cocina de primera división de primerísima división pero apostando por el mismo lugar esos un riesgo o tiene más riesgo porque abrir cualquier establecimientos un riesgo tiene más riesgo y tiene mucho riesgo nadie profeta en su tierra dice el refrán pero es mentira yo mi caso

Voz 1756 39:34 pues así yo en mi caso mi gente y la gente de la zona del pueblo la gente Salamanca son los que me han llevado donde estoy y tengo mucho que agradecerle lo cual hay que echarle pues lo he dicho antes hay que echarle muchas ganas empeñarse en que el pueblo puede tirar adelante en que la población hay que regala el pueblo nosotros bueno pues es un ejemplo claro me fue un restaurante Benedito y lo cual hemos ido creciendo poco a poco que hoy por hoy pues vivimos quince personas del restaurante

Voz 0194 39:59 quince personas ya pueden vivir desde el restaurante de mucha gente de Salamanca que viene también viene gente de fuera

Voz 1756 40:04 sí bueno llevamos en los últimos cinco o los últimos diez años restantes pero bueno por premios por ellas por será porrazo para hacerlo bien y esta soles Repsol

Voz 0194 40:16 yendo no parecen las mejores guías gastronómicas

Voz 1756 40:19 aparecemos Ángeles gastronómicas el año pasado de hecho no consideran uno de los mejores de los cincuenta y del mejor restaurante de España en Trip Advisor que para nosotros es muy importante porque no hace una guía y lo hace una persona ni ni un juez lo hace la gente que voy paga eso es muy importante pero es yo diciendo que hay que echarle muchas ganas y decir yo quiero quedarme aquí vivir aquí

Voz 0194 40:40 el porque lo más lo normal sería vamos a probar en la ciudad

Voz 1756 40:44 nosotros mi hermana yo oí mi mujer y bueno mi familia hemos podido cambiar pues las veces que hemos cambiado hemos renovado el local pudimos cambiaba vamos a la ciudad que dónde está pero no noto siempre tenemos las cosas claras anime hace mucha ilusión hacerlo donde lo hemos hecho y como lo hemos hecho yo Mi gente está allí yo quiero estar allí quiero ya creo que no voy a cambiar

Voz 0194 41:04 el producto de aquí que también tiene mucho la suerte de salón

Voz 1756 41:06 Juan Caloca carnes legumbres los mejores escaner España están en Salamanca a lo mejor el legumbres aceite desde todo parece Bilbao en lo que parece

Voz 3 41:14 la banca no es que el verdad sólo lo puede negar

Voz 30 41:20 bueno pero yo lo diga Rajoy bueno catalogan iba también les de la razón a los de Bilbao rojillo le doy la razón hoy hemos comida aquí hemos comido define te veo que tengo que decir yo cuando cuando hablan de carne

Voz 1756 41:29 Salamanca tiene la campaña gana la campaña ganadera más grande de Europa

Voz 0194 41:33 algo de carne buena obra Claire muy muy mal se tiene que dar para que no salga buena te cuál es la historia

Voz 5 41:40 hombre nuestra historia comienza un poquito más tarde nuestros restaurante va a cumplir tres años a finales de este mes del mes de junio y y yo he tenido una vida digamos diferente no me he dedicado siempre hostelería ha habido otros trabajos pero

Voz 0194 41:56 ADN de familia como era una vienen en familia

Voz 5 41:58 hace unos catorce años Nos vinimos a vivir al pueblo empezamos a trabajar en temas de desarrollo rural despoblación y todo eso por eso esto también me pilla como cercano y luego es bueno mi relación con cocineros con el mundo en la hostelería me gusta mucho estar cara el público me gusta conocer gente me gusta ser anfitriona recibirá en técnicas Aíto

Voz 12 42:22 entonces bueno

Voz 5 42:23 conjugando ese tipo de cosas puede montado es un restaurante pero también te atreves a montarlo en un en un pueblo sí

Voz 31 42:31 porque yo cuando me vine del Madrid si decide vive en el pueblo eh bueno pues fue una apuesta de las cosas que me gustan lo que yo valoro lo que me hace feliz está aquí cuando yo me iba de pequeña del pueblo cuando llegaba el domingo

Voz 5 42:46 me tenía que marchar aquello era terrible Orge agacho tenía la sensación de mítines se queda aquí no entonces hice muchas vueltas volví y ahora ella no quiero ir entonces te tienes que buscar muchas las vuelta porque no nos lo ponen fácil para el medio rural porque es cuáles son las principales dificultades

Voz 3 43:05 más allá de una zona más menos despoblada ver

Voz 5 43:09 tenemos muchísimas ventajas osea no quiero hacer un discurso fatalista del medio rural tenemos muchas ventajas nosotros hemos montado un restaurante nos va bien podemos vivir con dignidad trabajamos muchas horas pero vivimos con dignidad hasta

Voz 0809 43:23 hay del pero sí que es verdad que el medio rural

Voz 5 43:28 no está considerado no está valorado es como una pelea continua las resistencias Un triunfo ya sabe su esfera es es algo bastante complejo y se habla mucho de despoblación y todo el rato nos ponen en boca y se va a hacer medidas y se hizo un libro y se hicieron estudios pero nadie se pone manos a la obra trabajar por muchos otros entonces problemas que tienen Ángela también los hemos tenido nosotros nosotros el problemas de la gente edificación lo hemos tenido

Voz 0809 43:57 en el pueblo en un pueblo porque pues porque

Voz 5 44:00 eh de repente algunos de los nuestros pueblos son muy bonito se ponen de moda empieza a parecer mucho turismo hilos que vivimos en el pueblo para encontrar una casa de alquiler

Voz 0194 44:09 tenéis serios problemas viejos se convierten en parques temáticos

Voz 5 44:12 claro entonces empiezan a aparecer poseso muchas casas que tú ves que están vacías casi todo el año pero la gente en las ocupar volúmenes al año inolvidable Gila entonces hay un bueno pues eso una serie

Voz 0194 44:27 este tipo de comida se encuentra la gente que va a tu Taberna

Voz 5 44:29 bueno pues lo mio pues bueno pues hubo una tarde con productos de aquí que son los mejores del mundo si los mejores del mundo lo Traver nosotros hacemos una cosa muchísimo más humilde que Rivas no nuestros restaurantes muy pequeño tenemos una casa rehabilitada con tres habitaciones pequeñitas íbamos a unas cinco personas tenemos terraza y tal en verano pues podemos dar otros treinta y cinco pero es una cosa muy pequeña más cercana ir pues eso

Voz 0419 44:59 una cocina con platos pequeños intentar no mezclar un poco lo que es la cocina tradicional y nuestros productos locales poniéndole toques toques un poco difiere

Voz 0194 45:07 el tres palien tu caso cuando la gente llega hace kilómetros para llegar hasta hasta el restaurante porque Vaqué que lo ofreces cuál es lo que dices esto es

Voz 1756 45:16 nosotros hemos usado siempre uno una cocina tradicional Twitter evolucionada no he dicho han nos olvidamos de los productos de la tierra que la gente la legumbre recta pero sí que todos los patos tiene un toque moderno Ana desde que está de jefa de cocina en un restaurante el ha cambiado de hecho los últimos catorce quince años hemos notado muchísimo evolución pero sin olvidarnos de los productos que aquí los puntos locales que yo creo que debamos Si en donde

Voz 5 45:42 trabajáis el jamón sí claro como no trabajar

Voz 1756 45:46 no es que vuelve el alma que no supo no sé como el jamón como es algo que nos jamón pero dicen los amantes en Salamanca no se come jamón tenía ellos famas Salamanca que se confiamos jamón que el jamón de bueno iba para afuera es una es un bulo es mentira Salamanca se como el jamón mundo ahora mismo hija de jamón lo he dicho los embutidos la legumbre la carne de vacuno la carne de cerdo que ahora está super de moda que bien los modernos llega la carne lo hayamos comido todo lo habido

Voz 30 46:14 damos fe de que se come muy nuevas que verlo el pasado concreta corsé acto

Voz 1715 46:18 sí pero yo no lo he probado todavía van que dice no de verdad que no que no lo buenos valores tenía un aspecto maravilloso tiene un aspecto estupendo el El Niño X Martíns detallando uno huesos quedado ahí hay público que sí lo aprobó

Voz 3 46:34 Adriano como está sí sí sí buenísimo

Voz 1715 46:36 la buenísimo vale pero lo que no sabían el precio amigo pero diez euros el plato de y luego a la salida eh vamos a pasar la gorra bueno hablemos de jamón Simon decías que este jamón tiene casi cinco años y antes de empezar programa me contabas que secreto de el jamón natural lo de embutido natural sobre todo el jamón es tiempo nada más se nosotros lo que hemos intentado reproducir es lo que hizo por donde empezó la primera generación me bisabuelo hace más de cien años y hacerlos embutido naturales sin ningún tipo de ingrediente artificial que al jamón tenga sal tiempo oí Bodega los te adelanta abren que sean producto aparte de que este riquísimo el desean lo mejor del mundo por supuesto pues que sea un producto saludable que que distingue a un jamón de Guijuelo de otros jamones de otros lugares de otras denominaciones principalmente el punto de sal al hacer la curación natural tenemos secaderos naturales en un clima den Tresserras entre la Sierra de deja de la Sierra de Gredos y al hacer la curación de manera natural y con el frío que tenemos aquí vuelo y la humedad tan tan escasa que tenemos allí le podemos dar un punto de sal menos que en otras zonas de España que es que tienen más calor es es el el principal elemento diferenciador del jamón de Guijuelo déjame que salude Roberto Roberto verdad Roberto buenas noches hola buenas Roberto es el cortador de jamón tú eras pesas y estas cosas no no estamos acostumbrados este es el trabajo que tenemos todos los días ya estamos acostumbrados cuánto tiempo tardas en llevar hasta el hueso un jamón como este pues dos horitas dos horitas de media más o menos pierde

Voz 5 48:24 media pero es que además hacer los cortes como como si tuviera una plantilla

Voz 1715 48:27 pero luego les da forma y ahí hay una estética verdad el empatado sí hombre claro pero también el jamón este ayuda mucho este Ramón que es al acuerdo el mundo quiera oye por cierto de todas formas dice el jamón ayuda yo te dieron

Voz 0194 48:43 cosa Yukos de jamón es grafias

Voz 1715 48:46 sí claro que sí de este como como si fuera tan fácil yo he tenido un jamón en mi vida uno entero en mi casa nunca más era incapaz de cortar jamón de tenis que llevártelo a ver si me tengo que llevará el una cosa más Simon hablando de de tu niño cuántos niños tienes al año bueno somos una empresa familiar como he dicho antes hoy la cuarta generación entre el público hasta mi padre tercera generación somos una empresa que lo que Milagros sobre todo es el producto de calidad más que la cantidad también hemos eh tenemos una un proyecto que lleva ya más de quince años que salió de del interés de los del público que venía a la fábrica ya la tienda que es el jamón Tour hacemos visitas guiadas con degustación a la cuales os invito a todos a parte de jamón a que veáis las instalaciones hacemos un un recorrido aparte turístico que sea didáctico

Voz 0194 49:43 ha sido muy valiente eso invito a todos ha hecho así que esto de la gente que está aquí pero claro hay un millón de personas en su casa ayer también quería decir que es verdad que muchas veces los oyentes Nos dicen os escuche mientras hago la cena que nosotros decimos pues nosotros todavía no hemos cenado hoy somos nosotros lo que les damos en bici por si nosotros hoy hacemos el programa con jamón

Voz 1715 50:02 hay unos cuantos oyentes que muy envidioso a través de las redes sociales porque hemos colgado algunas fotos y hoy nos quieren un poquito me quieren y menos pues mira ya lo siento muchísimo

Voz 0194 50:14 más gracias a los dos muchísima suerte muchísimos éxitos sobre todo enhorabuena por lo que hacéis para este trocito de de España ese trocito del país para que la gente lo pongan los situó en el mapa muchísimas gracias

Voz 20 50:32 y como lo prometido es deuda se que sangraba

Voz 0194 50:35 cantados con la cuando antes cantaba con Antonio Carmona que le acompaña a la guitarra Juan Carmona me habéis aquí liado con tengo aquí un chat Juan Carmona claro ya se porque me han liado ahora lo entiendo cruzaba mirando fijo a la cara de una o cuenta de eso pues cuando tú quieras

Voz 25 51:09 no de me U para Kaymer

Voz 24 51:43 y todo

Voz 25 51:47 a ver

Voz 24 51:54 voy voy

Voz 25 52:03 que

Voz 22 52:12 sí

Voz 25 52:23 Deco chao

Voz 24 52:51 de hablar

Voz 25 53:18 digo

Voz 20 53:30 la quédense con este nombre Mela cuando se les muchísimas gracias y muchísimos éxitos

Voz 0194 53:39 vamos a hacer una pausa pero nos queda todo todavía por delante porque nos queda toda la actualidad nos queda toda la información les decíamos que todavía negociaciones abiertas no se sabe lo que va a pasar en Madrid en el Ayuntamiento no se sabe qué va a pasar en Zaragoza está más claro lo que va a pasar en Barcelona ya sé que les han visto pasar por aquí porque ya han llegado nuestros tertulianos que iban a ser Miguel Ángel Aguilar Javier Aroca Cristina de la Hoz que nada se sientan aquí conmigo ahora mismo

Voz 20 54:03 pero

Voz 5 56:20 más claro agua