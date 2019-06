Hora 25 (14/06/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 5 00:24 mafioso hoy con muchas cuestiones abiertas que vamos a intentar a ver si se resuelven antes de que termine hemos nosotros hora25 hoy en la tertulia me acompañan aquí en Salamanca Miguel Ángel Aguilar buenas noches muy bien estoy muy contento quinto pero tienes la voz fatal bueno pero es sólo una modulación nueva esto tengo fiebre bienes y solamente es eso Javier Aroca buenas noches buenas noches tienes la voz bien yo por cierto la voz no tiene a nota latina a lo mejor es eso del jamón que te has comido Cristina de la Hoz paraguas da que siente como tienes tu lado yo creo que bien has comido jamón también pero te sentado bien no como como a Miguel Ángel venga vamos con todo negociaciones en marcha en Madrid todavía con muchas dudas por lo que pueda pasar mañana mañana ya saben que se tienen que conseguir ir todos los ayuntamientos de España hay algunos de los pactos las negociaciones ya están cerradas otros lugares donde las mayorías absolutas pues no no no no no genera ninguna duda haber alcaldes y de la lista más votada pero insisto negociaciones pactos todavía por cerrar en algunas ciudades Iggy de las más importantes Madrid Carolina Gómez buenas noches

Voz 0733 01:37 qué tal buenas noches hay noticia Ángels fuentes del Partido Popular Le confirman a la Cadena Ser que hay acuerdo para que José Luis Martínez Almeida sea alcalde de Madrid durante cuatro años pero que aún hay flecos por cerrar nos dicen esto es lo que nos cuentan fuentes del Partido Popular en unos minutos está previsto que comparezcan públicamente José Luis Martínez Almeida el candidato del PP y la candidata de Ciudadanos Begoña Villacís

Voz 5 02:04 las negociaciones de Mascarell han sido muy intensas llevan muchas horas no

Voz 0733 02:10 sí han empezado las negociaciones a la una y media de la tarde aproximadamente ha habido un receso de dos horas a mediodía fijaos que horas son las diez de la noche así que parece que ha costado bastante había mucho entendimiento con respecto al programa así que suponemos que el escollo ha sido el mismo es que el que llevas y no desde el principio de las negociaciones que es quién ocupaba la alcaldía ya sabéis que Begoña Villacís ha intentado con todas sus fuerzas era alcaldesa de Madrid han presionado mucho la dirección de Ciudadanos para conseguirlo pero según

Voz 7 02:42 Nos confirman fuentes del Partido Popular veremos qué es lo que

Voz 0733 02:45 Nos cuentan ahora hay acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos para que sea José Luis Martínez Almeida alcalde de Madrid durante los próximos cuatro años está por ver también qué dice Bosch porque sus votos sus cuatro concejales son imprescindibles para alcanzar esa mayoría que logre desbancar a Manuela Carmena del Ayuntamiento de la capital de España

Voz 5 03:03 va a haber comparecencias en breve para explicar los términos del acuerdo

Voz 0733 03:09 sí enseguida esta previsto vamos sean buceado los servicios de prensa de ambos partidos han anunciado que van a comparecer Begoña Villacís José Luis Martínez Almeida juntos aquí en el Ayuntamiento de Madrid así que bueno lo han lo han anunciado hace como treinta minutos así que estamos todos muy expectantes esperando a que bajen los cuenten los detalles de ese acuerdo años así que nada en cuanto en cuanto comparezcan eh Oslo os lo contaremos suponemos que poder podremos dar entonces algún detalle más de lo que han acordado

Voz 5 03:36 pues quedamos a la espera de esa comparecencia de Martínez Almeida que parece ser va a ser el próximo alcalde de la ciudad de Madrid Begoña Villacís que se queda sin la Alcaldía Cristina mucha negociación pero desde el principio yo creo que parecía bastante claro no sé yo creo que que les pilló por sorpresa a la opción de Begoña Villacís que la oferta de hacer dos dos años y dos años no incluso la oferta primera de que fuera Villacís la alcaldesa es cierto que yo creo que que en en origen y la propia Villacís

Voz 8 04:04 ese planteaba una negociación en esos términos yo creo que ha sido más una cuestión sobrevenida posiblemente pone empeño personal de Rivera detener de buenos Rivera esta en un en un proceso de intentar tener mucho poder territorial efectivamente Madrid es la capital de España Iggy hiera una plaza para él muy importante

Voz 5 04:26 yo creo que ha sido un poco sobrevenida las exigencias Villacís finalmente bueno que nos cual cuál es cuál es el reparto hará de de conseguir de de las concejalías e ha instado importante en que va a decir Bosch que también los votos son necesarios Vox que Vox ha advertido que quiere estar en en en la firma tres Miguel Ángel

Voz 1551 04:44 sí estamos asistiendo pues a una especie de de Tenorio no permanente en que en fin yo creo que hay hay que leerse a fondo hoy la la columna de Francesc de Carreras en el país no la cara abierta digamos a Albert Rivera no porque está produciendo yo creo que un un desconcierto está mantuvo es decir que está cavando su tumba no con verdadero ahínco entonces qué pasa aquí puedes que estamos todos sacando un poco lo peor de nosotros mismos no entonces como unos unos que dijeron que no es no que parte del no no entiende usted pues entonces a nosotros decimos lo mismo nosotros censuramos que se dijera aquello ahora decimos que de ninguna manera que Sun una traición a España gobernar con la abstención de los de los independentistas y con el voto de los populistas estos de Podemos o lo que quede de ellos ir al mismo tiempo con nuestra fiable deban las de que ver ninguna manera Ny abstención nieve solamente votan contra obligamos a quién está al partido más votado a que haga eso para a continuación censurar lo una hacerlo por hacerlo saques que es hombre hombre al ver no lo puedes hacer algo Paul

Voz 5 06:19 cuántas cartas aguardará que no va a tener tiempo de todas

Voz 1551 06:22 era una esperanza de verdad cuando salió y ahora le fin dices se ha vuelto loco

Voz 0860 06:30 yo pienso que no hacía falta que nadie se hubiera al Monte Sinaí para mandar asustando como ha hecho francés de carreras yo creo que a nivel Rivera era personaje político conocido por sus de bar de desvarío hoy con tradiciones ya tiene una una una historia que hasta cuatro año apoyando por ejemplo al Gobierno socialista de Andalucía y después ha tenido el chiquito geopolítico en repetidas ocasiones lo que pasa que convengamos que el señor Rivera ha sido un político sólo sobreprotegidos súper protegido por determinados estamentos de este país ahora parece que ya no conviene y por eso surge ya en la voz desde el Monte Sinaí clamando sobre su uso Roures no te con respecto a Madrid yo creo que una coalición negativa porque lo fundamental que afirman los coaligado que es una coalición de perdedores como ellos mismos decían ante es la negación acorde a Carmena o sea no dicen otra cosa que que no gobierne Carmena por tanto afirmo que es un acuerdo de coalición negativa II es una coalición alimenticia después del varapalo electoral que le han dado a la derecha en en todas las selecciones necesitaban algo decirlo llamarlo así algún algún reservorio de alimentos políticos y económicos para la residencia

Voz 1551 07:51 el Albal es una coalición negativa o también es una coalición de Ghana panes

Voz 0860 07:57 bueno he dicho la cosa he dicho primero negativa porque no afirman sino niegan segundo alimenticia porque lo fundamental que tienen que buscar algún sitio una granja llamémosle como queramos aún silo un un almacén donde comer porque se come bien en Madrid acto cree th Chrome Aguer se han inventado este tipo de coalición y ya no no no no seas seis

Voz 8 08:20 hemos asistido a este tipo de coaliciones un

Voz 0860 08:23 en otro pasaje adicionalmente lo que pasa que Madrid ofrece unas posibilidades tremendas taninos sí que el el pro la propia extrema derecha al final acabado diciendo bueno te recuerdo que Carmen Ana poco

Voz 8 08:35 las que lo que pasa que madres especialmente significativa y la prueba es que con el mal resultado momentito con el mal resultado electoral que tuvo el Partido Popular

Voz 5 08:43 de golpe porrazo le dio la vuelta porque sí pero

Voz 8 08:45 lo que era posible Rega espera sabes que no es no dar matizó sino del PSOE Eva ha ganado ya ha quedado oí y lo allí han hecho hasta Penta todos en este en este país en esta Penta partir

Voz 0860 08:55 no si yo no niego la pluralidad de coalición lo que afirmo es que esta es alimenticia insólito no está en este caso de Madrid de la que estamos hablando de Podemos de otra de otra pero ésta concretamente alimenticia porque porque practicamente la PETA Iván electoral que tenían fundamentalmente es en sí ciudadano no se han cumplido cientos en algún sitio tienen que que bueno librar durante este periodo de carecía termino un eh además en Madrid será un espectáculo chinescas no son apuntador ridículo no lo último ego Bernal la mitad de tiempo cada uno a mi paso auténticos Charlie notaba hasta cuando se gobierna así primero tienen una gran tradición de coalición y segundo tienen una coincidencia el programa según yo leo antes que lo dijera francés de carrera el señor árbol Rivera no tiene el mismo programa Casado aussie

Voz 5 09:44 habló Casado O'Shea Miguel Ángel pérdidas Oro

Voz 1551 09:46 no no no no me no me hables en ese tono hombre como tenía relación ese mono situara el que reparte

Voz 0860 09:54 como que me ame

Voz 1551 09:55 que me ha me delanteras yo lo que creo es lo siguiente hablando de Madrid creo que este asunto del de la alcaldía es verdad es muy significativo la alcaldía Madrid muy significativa etcétera etcétera pero al fin y al cabo de los populares ya fueron desalojados de esa Alcaldía estuvo Carmena cuatro años entonces lo que había que ventilar de los años largos de gobierno del PP ya se ventiló esta señora que tan duramente fue combatida resulta que una gestión impecable ha dejado la deuda reducida a cero osea que ha trabajado bueno está diciendo que hacerlo no opera

Voz 8 10:41 Ana

Voz 1551 10:41 a cuánto la de da sigue siendo alta

Voz 8 10:44 no es cierto que superávit en el Ayuntamiento de Madrid

Voz 5 10:46 pero habitual pero deuda siga habiendo por varias generaciones

Voz 1551 10:50 significativa de la del por eso yo te pero entonces no tiene decenas terminar esa señora ha hecho todo eso e ir al mismo tiempo se ha visto lo que había ahí debajo el problema grave yo creo que lo tenían ir suelto es si hubieran perdido os hubiera sido capaces de ponerse de acuerdo en la Comunidad de Madrid polca amigo mío cuántos años llevan desde el tamayazo llevan ahí claro ya los indicios son muy son muy claros y muy contundentes porque está de desde desde el asunto te acuerdas sólo dos nombramientos han salido rana que dijo una persona no y luego aquello era un criadero de bajos eh que después tuvimos a Granados lo que fue Granados para todos nosotros y después eh hemos tenido a herir e esa esa sucesión de desvaríos de de te acuerdas cuando el el el cambio de de la sede el arreglo de la sede está dentro de Génova trece la sede del PP en Madrid eh todas formas de que fue eso detrás

Voz 5 12:09 más de ese partido popular del que estás hablando o a ese partido popular del que estás hablando es el que apoya Ciudadanos

Voz 1551 12:15 claro que venía para regenerar claro y para

Voz 5 12:17 para de llegar al cambio para tener el cambio no sólo en Madrid sino en esta comunidad donde nos encontramos ahora

Voz 1551 12:22 posesión

Voz 0860 12:23 a regenerar el dato de la deuda ya que estábamos hablando de la deuda en el Ayuntamiento de Madrid el punto más alto de endeudamiento del municipio fue el año dos mil doce Madrid debía en el dos mil doce siete mil setecientos treinta y tres millones de euros siete mil setecientos millones de euros en buena medida por las obras de la M treinta el soterramiento de ese gran túnel urbano que emprendió Alberto Ruiz-Gallardón comarcales cuando Manuela Carmena llega al Ayuntamiento de Madrid de día dos mil quince en dos mil quince se cerró ese año con cuatro mil setecientos sesenta y siete millones de euros de deuda el año pasado dos mil dieciocho cerró con una deuda de dos mil setecientos tres millones de euros lo que supone una reducción del cincuenta y cuatro por ciento respecto a la deuda que ella heredó cuando comenzó a Cartagena son malas que no son malas cifras Aroca breve yo lo que lidiar contara a Miguel Ángel por supuesto sin ningún ánimo es esto de al alcanzar la claridad y la virtud con tanta fecundidad de argumentos positivo a favor de Carmena hay alguna explicación que nos lleve a la luz el porque el PP y Ciudadanos con el apoyo de la extrema derecha quieren desalojar a Carmena

Voz 1551 13:36 bueno pues que yo creo que es lo quieren desalojar porque ten en cuenta que el que está ahora de líder del partido ocular viene de perder unas elecciones generales de manera clamorosa de quedar casi en la mitad de los diputados que tenía o menos entonces hay que buscar algún símbolo agarrarse algo para de decir para negar la derrota parecido pero la Alcaldía pero lo eximir algo IESA esa obsesión simbólica es la que les ha llevado a Carmena no de ninguna manera

Voz 8 14:12 Tina pese que ibas a preguntar por qué no habiéndose lo Carmena tan buena alcaldesa al señor Pablo Iglesias pidió el voto para el candidato de Madrid en Pie eso es lo que sí me ha sorprendido porque si Carmena yo creo no suma con el PSOE

Voz 5 14:26 el buena medida para el gran batacazo que será el PSOE también

Voz 8 14:29 que san batacazo incontestable y creo que es cuarta fuerza política en el Ayuntamiento pero porque la izquierda se presenta muy desunida Pablo Iglesias entre otras cosas acaba pidiendo el voto para Carlos Sánchez

Voz 0860 14:40 sí pero los piropos lo ha echado Miguel Ángel yo yo le podría añadir Amine a mi análisis una parte también negativa al la izquierda decir que el la izquierda de Madrid una vez alcanzado el poder se convirtió en una izquierda Cuqui Magdalena de una ilusión

Voz 8 14:59 ayudas Carmena la izquierda otros

Voz 0860 15:01 la izquierda no avanza ni hacía

Voz 9 15:04 tomando Elena mirando beso ni vistiéndose de enero el

Voz 5 15:09 cerramos Madrid porque tendremos que volver en cuanto tengamos los los detalles del acuerdo

Voz 10 15:14 he querido Javier

Voz 5 15:16 ante un miedo con esta voz Miguel Ángel y lo digo en serio quedas un poco de miedo con esta voz

Voz 1551 15:21 bueno

Voz 5 15:22 pero no diré contesta al equipo Barceló

Voz 0860 15:25 pillado Ashotel

Voz 10 15:28 quiero decirte que era

Voz 0860 15:30 Miguel Ángel Revilla porque están saliendo hablar ya de vale vale Vega Villacís les vamos sin hecha a medida que al esta escúchame vamos a escuchar del centroderecha

Voz 7 15:38 quisiera agradecer especialmente a Ciudadanos ya Begoña Villacís eh esta negociación que hemos tenido donde yo creo que ha primado la generosidad y la responsabilidad de ambos partidos donde hemos llegado a un acuerdo que puedo calificar de satisfactorio no sólo para Begoña no sólo para mí sino sobre todo para los madrileños porque como digo contiene un acuerdo programático de más de ochenta medidas ochenta medidas que lo que va a permitir es que a partir de mañana se puede haber ese cambio en el Ayuntamiento de Madrid porque desde luego no tenemos ninguna duda de que tenemos la capacidad con los equipos de los que disponemos para poder empezar a gobernar esta ciudad inmediatamente desde que se produzca la investidura nosotros estamos en conversaciones con voz nosotros hemos intercambiado documentos programáticos y por tanto estamos en ellos pero creo que lo que ningún votante de centro derecha entendería es que mañana hace puede frustrar este cambio más aún con un programa tan sensato tan razonable y tan eficaz para satisfacer el interés general de los madrileños como el que hemos suscrito con Ciudadanos en este momento y por tanto nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para que mañana no se puede truncar este cambio

Voz 5 16:47 la pregunta importante que le hacía a una compañera se tienen los apoyos de los pueblos a pues son fundamentales

Voz 0860 16:52 pero son fundamentales recuerdo cómo quedó el Ayuntamiento de Madrid después de las últimas elecciones municipales Más Madrid la candidatura que lideraba Manuela Carmena obtuvo diecinueve concejales el Partido Popular

Voz 11 17:01 quince ciudadanos once el PSOE ocho Vox cuatro sumando quince y once PP Ciudadanos son XXVI serían menos que la suma de Más Madrid idea PSOE que serían veintisiete

Voz 0860 17:15 por tanto los cuatro concejales de Vox son fundamentales para que Martínez Almeida sea alcalde

Voz 6 17:21 seguimos escuchando la rueda de prensa

Voz 5 17:24 no podemos pues no podemos seguir escuchando una rueda prensa en cualquier caso sí se ha alcanzado un acuerdo va a ser Martínez Almeida el próximo alcalde de la de Madrid van a desalojar a Manuela en y a la espera de Pedro cómo se comunican mucho a través de Twitter blogs estamos pendientes esta noche de si hay algún tipo de reacción sobre este acuerdo al que han llegado tanto Partido Popular como ciudadanos pero insistimos importantes fundamentales más necesarios que que nada los los votos y el apoyo de Vox Carolina no sé si hay alguna cosa más

Voz 12 17:56 si acaba de confirmar Martínez Almeida que se va a ser el el alcalde y los próximos cuatro años que se va a presentar mañana en la investidura y en estos momentos escuchamos a la candidata de Ciudadanos Begoña

Voz 5 18:05 es un acuerdo ya hemos conseguido dieron

Voz 6 18:08 bueno así que en segundo lugar meto de agradecer a todos los madrileños a

Voz 5 18:15 cientos de miles de nos llega qué día es decir algo más Miguel Ángel

Voz 1551 18:19 no hablando de ya de del asunto este de Vox de los cuatro imprescindibles votos de Vox entonces ahora que Vox se sume a eso que se llama el centro derecha no inhabilita al centro derecha no es un caso de anatema pero cuidado que cualquier otro con Suu con su abstención o con su voto positivo haga posible un gobierno del Partido Socialista esto esto es lo que pasa es que éste se llama la ley del embudo para nosotros lo lo lo han hecho para

Voz 5 18:51 uno más uno los truno puede recibir los votos de Vox sin ningún tipo de problema pero en cambio hay otros partidos que no pueden recibir otros votos llámese Bildu independentistas etcétera etcétera

Voz 1551 18:59 ahora vamos a ver qué pasa con Madrid Central eh porque dijeron que al día siguiente lo levantaba

Voz 5 19:06 no era fácil levantar Madrid Central Miguel Ángel yo recuerdo

Voz 1551 19:09 los permite exceso cosas antiguas yo recuerdo que en Madrid se puso el carril bus en varios sitios muy antiguo es muy antiguo entonces en la calle Serrano pusieron un carril bus protegido una especie de bordillo un poquito resaltado esto pasaba por delante

Voz 10 19:25 la BBC que tenía su sede entonces entonces

Voz 1551 19:31 Anson le dedicó al bordillo sonaba llevaba en el borde de Medel era el borde decía engorde de Medel que era concejal de de la circulación pues yo calculo que unas sesenta portadas portadas e porque lo más importante para el ABC era lo que tenía la puerta de casa yo de que la en fin al notifique habilidad un hecho es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia La distancia entre el bordillo de Medel el ABC eran era cero una cantidad de cero es infinita infinita noticia habilidad del hecho para la gente tantas portadas de ABC en ese asunto pero un grupo de gente muy venenosa que dijo que se iban a encadenar al borde de Medel para evitar que lo levantar pavos

Voz 5 20:18 pues qué va a pasar eso con Madrid Central peso actualmente

Voz 1551 20:20 se lo bueno pues uno de los demás pues

Voz 5 20:23 tienes que teníamos abierta era qué iba a pasar con la alcaldía de Madrid está claro lo que va a pasar con la alcaldía de Madrid bueno a la espera eh esos de esos votos de Vox que escuchamos esta tarde a Espinosa de los Monteros que bueno no se lo no se lo quiere poner fácil al Partido Popular no se lo quiere pone fácil sobre todo a Ciudadanos pero también tendría difícil explicación que no apoyara un a un alcaldía el Partido Popular monos

Voz 8 20:44 Jose existen en que no aspiran a entrar en el gobierno municipal porque tiene sólo cuatro concejales pero sí hacer valer alguna de sus propuestas

Voz 5 20:52 tienen una foto de familia que se tiene que sí

Voz 8 20:54 contar con ellos no ellos de propuesta programática pero sí habla sí hablan de un documento firmado a tres eso sí no sé

Voz 5 21:00 la Federal de Familia hacer un documento estoy un documento en el que aparezcan los tres lobos

Voz 8 21:05 que aparezcan no sé si los tres logos pero firmado a tres y eso sí es una de las exigencias que ellos ponen sobre la mesa bajo la amenaza de que ya se sabe que si no hay un candidato alternativo con mayoría absoluta automáticamente exalcalde alcalde el más votado no descartaban incluso la posibilidad de que Carmena han fuera alcaldesa ellas presentaría una moción pero yo creo que bueno que intentarán entre las olas que todavía quedan antes de de de irse a la cama y mañana por la mañana no empieza la constitución de los ayuntamientos hasta las once alcanzar un acuerdo tamén que incluya Vox

Voz 5 21:35 pues venga una pausa y volvemos Hora veinticinco

Voz 5 27:41 es verdad pero la tertulia desde Salamanca Miguel Ángel Aguilar Cristina de la Hoz Javier Aroca vamos a Barcelona porque el escenario para mañana también está despejado hemos despejado en los primeros minutos de este tramo de Hora Veinticinco el escenario en Madrid también en Barcelona Monica Peinado buenas noches

Voz 1600 27:57 hola buenas noches porque salvo sorpresa mayúscula

Voz 5 28:00 hora de última hora Ada Colau será reelegida mañana alcaldesa de Barcelona las bases de su formación de los Comunes han avalado el pacto con el PSC que la va a mantener en el cargo gracias a eso

Voz 1600 28:10 votos sin condiciones que ofreció Manuel Valls han votado a favor del pacto de gobierno con los socialistas y de que Ada Colau siga en la Alcaldía el setenta y uno por ciento de las personas que han participado en la consulta era el resultado lógico teniendo en cuenta que la dirección del partido había defendido públicamente esta opción Colau asegura que este respaldo les da más fuerza para presentar mañana su candidatura dice que seguirá buscando Esquerra Republicana que se queda en la oposición para hacer acuerdos durante el mandato

Voz 0134 28:38 no quiero poner en valor que la consulta de Barcelona en Comú ha tenido una amplísima participación que nos avala para llevar nuestra candidatura a la Alcaldía mañana al pleno municipal Iker se quién hemos tenido la mano a Esquerra Republicana para hablar de ciudad para hablar de políticas concretas para que en un futuro espero que no muy lejano sea posible superar de una vez por todas la política de bloques

Voz 1600 29:00 los socialistas han confirmado esta tarde que apoyarán la investidura de Colau quieren un gobierno paritario

Voz 10 29:06 así daba ya resultados

Voz 1600 29:09 que esté delante dice Jaume Collboni quien ha obtenido más concejales pero con un espíritu de cooperación de corresponsabilidad de paridad en la distribución de las responsabilidades además de los votos de los socialistas cola u necesitará al menos tres votos del grupo de Manuel Valls el líder de Barcelona pel Canvi Ciudadanos no ha dicho nada desde que se ofreció a apoyar a Colau pero hace unas dos horas ha reiterado a un periodista francés que anunciaba que Colau sería alcaldesa con los votos del PSC Manuel Valls

Voz 5 29:39 ya a la desesperada Mónica Ernest Maragall ha lanzado hoy mismo una última oferta Colau le le había ofrecido repartirse la legislatura y ante la negativa de de Colau Esquerra la acusado de traicionar a sus votantes precisamente por haber elegido la vía vais

Voz 1600 29:52 ha sido este mediodía Maragall ha dicho que Xicola renunciaba a pactar con los socialistas y retiraba su candidatura a la Alcaldía podían hablar de todo incluso de repartirse la alcaldía dos años y dos años pero ya era tarde los Comunes lo han acusado de intentar influir con estas declaraciones y condicionar la consulta que ya tenían en marcha después de conocer el resultado de la votación el presidente de la Federación de Esquerra Republicana en Barcelona Rober Fabregat decía que Barcelona en Comú ha traicionado a sus votantes

Voz 0047 30:21 creemos que los votantes apostaban realmente por una opción de progreso una opción de cambio y de ir adelante para la ciudad y en ningún caso someterse a a los votos de alguna forma peligroso envenenados no de Manuel Valls

Voz 1600 30:37 dice Esquerra Republicana que la opción legítima a la alcaldía es Ernes Maragall porque ganó las elecciones

Voz 5 30:42 en gracias Mónica buenas noches la vía Valls Pedro que no es la vía Albert Rivera antes y a los tertulianos ponían sobre la mesa la actitud de Rivera en total todas estas negociaciones en estos pactos hablaba Miguel Ángel del artículo de Francesc de Carreras pero ayer nosotros mismos leíamos lo que decía Le Mond por ejemplo críticas que le llegan a Rivera desde desde muchos sectores

Voz 0860 31:02 pero están contentos en el Gobierno francés en realidad no están nada contentos y el mensaje que envía desde allí es claro ayer mismo por ejemplo la secretaria de Estado francesa para asuntos europeos dijo que pactar con la extrema derecha no es una opción tiene del Elíseo el Gobierno francés no multan su inquietud por la cercanía que Ciudadanos está demostrando esta semana con por la presidencia francesa es directa en el reproche no aceptamos ambigüedades con la extrema derecha ese es el mensaje que están enviando desde París donde por cierto advierten también que cualquier acercamiento entre Ciudadanos y Vox cualquier plataforma conjunta pondrá en cuestión la cooperación entre la República en Marcha que es el partido de Macron y ciudadanos que forman parte de un bloque político europeo que dice ciudadanos bolsas su maneras hace un poco loco no se da por aludido insiste en que en el partido de Macron y dos apoyo fundamental para ciudadanos en Europa trasladan la idea de que en el Elíseo comparten el criterio aprobado por ejecutiva de que no entrarán en ningún gobierno en el que esté Vox ilustra el Gobierno el Gobierno funciones que pese a estar chocando insistentemente contra la pared el no tiene la presión para que Ciudadanos se abstenga ya la portavoz del Gobierno no le ha sorprendido la vamos a escuchar que en París anden preocupados

Voz 6 32:12 TNC al grupo de Aldi creo tanto en no es nada nuevo que el que haya personas de este grupo que no vean con la naturalidad con la que aquí se está empezando a ver eh la cogido de la ultraderecha por parte del Partido Popular de Ciudadanos los una acogida eso en Europa esa acogida no se ve con esa naturalidad por parte de fuerzas conservadoras y liberales

Voz 0860 32:47 déjame que añada tuit que es la manera en la que como bien decías antes suele hablar pos tuits de Abascal ha escrito hoy mañana sabremos si la alcaldía de Madrid dice muchas ciudades la elige Francia o los madrileños mañana sabremos si Ciudadanos es un partido francés su español Tweedy hace nueve minutos de Javier Ortega Smith candidato de Vox el Ayuntamiento de Madrid hace nueve minutos ya se sabía que aguardó entre PP y Ciudadanos el tuitera de Francia hoy como ayer no vamos a permitir que desde Francia se gobierna en España cita un tuit del Ejército de Tierra que recuerda que en tal día como hoy en mil ochocientos ocho el ejército francés es derrotado en el paso del Bruc que por cierto hoy Sánchez y Macron Macron y Sánchez se han visto

Voz 5 33:26 efectivamente había una cumbre en La Valeta Malta e Sánchez y Macron se han visto Nieves Goicoechea buenas noches eh yo no sé si

Voz 1 33:34 la reunión que han mantenido hasta do el tema ver river

Voz 5 33:37 la sobre la mesa después de que el Elíseo haya manifestado lo que ha manifestado sobre el líder de Ciudadanos

Voz 1468 33:42 buenas sobre la mesa seguramente no pero sí en las mentes de ambos hay fotos de los dos charlando a han hecho una parte en la cena oficial de esta cumbre de los países del sur de Europa y oficialmente no han hablado de este tema es verdad que Macron como habéis dicho tiene bueno pues a a han destilado malestar por lo que está haciendo Ciudadanos en España y por su explicación ambigua sobre estos pactos con Vox pero en esta cena en este aparte la escena nos dicen fuentes oficiales del Palacio de la Moncloa Se habla de asuntos europeos es verdad que a ellos les une ahora mismo un intento una especie de Juego de tronos que está en marcha la Comisión Europea para acaparar más poder para también forman otras mayorías en el Parlamento Europeo para poder también tener ya aspirar a puestos de relevancia europea por ejemplo Josep Borrell podría aspirar a ser ministro de Asuntos Exteriores en la Unión Europea de todo eso han hablado de esa especie de Juego de tronos de esas aspiraciones francesas y españolas pero en los dicen fuentes oficiales Ángels que no sea abordado este asunto bueno

Voz 5 34:41 es lo que dicen que eso es lo que dicen oficialmente gravísimas gracias buenas noches hasta ahora vuelvo a Barcelona para conocer la opinión de de los tertulianos Cristina ahí si triunfa la vía Valls las bases han apoyado que sea un gobierno con el Partido Socialista no con Esquerra Republicana ahí también son fundamentales en Madrid

Voz 1 34:59 es votos de Vox en este caso los votos de Valls no hacen falta todos

Voz 5 35:03 es que son seis tres de los concejales de Ciudadanos claro tres son Independence porque en esos tres ya tiene suficiente hombres Trident

Voz 8 35:10 que también cada con la OSE preocupo muy mucho para hacer una cosa que no solía hacer en las consultas de las bases es dejar claro que Ayala gustaba más la opción que la alcaldesa lógicamente no es la casa ido a mí lo que me llama más la atención es el tema de cómo está apareciendo un sector crítico muy potente contra Rivera porque van a Macron Se puede decir por Macron efectivamente es el presidente de la República es otro país eh bueno me su origen es socialista pero internamente incluso el señor Garicano el señor Igea que aquí fue muy crítico a mí me sorprendió mucho que no se alcanzará un acuerdo con el PSOE porque parecía que era el que prefería le está saliendo un caldo de cultivo el artículo que hemos conocido de francés de carreras desde que ojo con con Ciudadanos porque porque

Voz 29 35:56 el el Frente el frente crítico

Voz 8 35:59 eh que que hasta ahora no tenía que era un partido bastante monolítico le empieza a parecer no había logrado sobrevivir sin grandes crisis interna no como podemos por ejemplo y ahora podemos asistir a algunas fisuras importan

Voz 5 36:13 pues bytes Aroca dijo que cedía sus tres concejales los votos de esos concejales Bono no no dijo tres dijo los votos es verdad que son tres independientes y tres y que son pertenecen a partido de Ciudadanos porque era el mal menor esto era de alguna manera hacer políticas de todos los males elegir el menor

Voz 0860 36:28 pero pagaba un poquito de ejercicio retrospectivo si pensáramos en las expectativas que había despertado Valls o al menos la expectativa que no habían inoculado sobre lo que podría ser Valls el resultado ha sido desastroso es decir vados debería de haber muerto políticamente desaparecido de la escena política donde está el mérito de Manel Mas que ha resucitado el movimiento de pies ha sido tan inteligente que no solamente resucitado en Cataluña sino que ha resucitado en España y ha resucitado en Europa en todas partes ver como el líder de un eventual movimiento que surja y que sustituye en eso estoy de acuerdo con Cristina incluso ciudad actualmente de Albert Rivera en Cataluña que puede ser la primera experiencia parece que estaría dispuesto y hay sectores empresariales actores políticos catalanes y no catalanes que estaría dispuesto a apoyar una alternativa catalanista liderada por Valls que venga a sustituir el fracaso de ciudadano en Cataluña porque observemos una cosa ciudadano ganó las últimas elecciones sin embargo ciudadano ha perdido todo el protagonismo político en Cataluña

Voz 1551 37:38 Miguel Ángel si hay una cosa más y es que yo no entiendo me parece un grado más de sectarismo del que estamos acostumbrados esta respuesta completamente desbocada del señor Maragall diciendo que que cómo se va a someter a los votos de Valls la señora Colau pero es injusto son unos votos que no entrañan ningún sometimiento porque han sido relegada lados sin condición ninguna algo que no

Voz 5 38:07 Esquerra Republicana cuando digo al Belmondo de dar sus

Voz 1551 38:09 hasta dígame Maragall qué es esto porque dice usted esto de los debe una explicación Maragall

Voz 5 38:15 cuál será el edil pese a la pediremos si tu quieres y decías tú de esa corriente crítica de de ciudadanos estamos en Castilla y León y aquí hay un líder de Ciudadanos que en un momento pensamos que formaba parte de esa corriente crítica pero que poco a poco le le presente

Voz 8 38:31 Dogo cara le plantó cara a Rivera con el tema de las famosas primarias ya la posterior

Voz 5 38:37 se la playa se la plantó enseño

Voz 8 38:39 las votaciones pero es verdad que la plantó en su momento pero la paz

Voz 5 38:43 es que ahora se ha plegado también a los deseos de Albert Rivera nos acompaña Luis Tudanca candidato del PSOE al Gobierno en Castilla y León muy buenas noches muy buenas noches porque da un poco la sensación que toda la negociación aquí que se ha llevado desde Madrid no ha porque parecía que Igea tenía una opinión pero luego ha resultado ser otra buena

Voz 9 38:59 lo que pasa que el infierno está empedrado de buenas intenciones no el camino al infierno y no ha demostrado nada más allá de esas supuestas intenciones de que aquí hubiera un acuerdo para un gobierno de cambio que sí dijo durante la campaña electoral porque aquí el el fraude de Ciudadanos yo soy bastante más pesimista acerca de las voces críticas dentro de Ciudadanos y lo estamos viendo en Castilla y León aquel fraudes que Ciudadanos se presentó la campaña electoral diciendo que había que quitar al Partido Popular después de treinta y dos años de gobierno nada más y nada menos y además el resultado fue claro rotundo una victoria después de más de tres décadas del Partido Socialista y aún así lo que hicieron fue mandar dos hombres de negro el Partido Popular y Ciudadanos decirles lo que tienen que hacer de hecho mañana probablemente los alcaldes de Burgos y de Palencia van a ser de Ciudadanos con el voto expreso de los concejales de Vox se enteraron por la prensa de que iban a ser alcaldes cuando desde Madrid el Partido Popular anunció el acuerden en Castilla y León no este es el drama y el cabreo la decepción y la frustración que sienten muchos castellanos y leoneses que se sienten absolutamente engañados y defraudados por la palabra del Señor Igea

Voz 5 40:08 de Ciudadanos decía decía esta mañana que el acuerdo con el PP todavía no estaba plenamente cerrado alguna posibilidad alberga alguna posibilidad

Voz 9 40:16 es que a mí me parece todo un juego de trileros parece que están jugando al al despiste no ciudadanos que no iba a pactar con la extrema derecha ha pactado en Andalucía los presupuestos Illes va a entregar con sus votos e insisto la la alcaldía Valencia de Burgos ya alguna Diputación Provincial incluso hubo como diputaciones

Voz 1551 40:37 iniciales pero sí las que querían erial hablaré claras voces en esto esto es es muy importante que era un nido de despilfarro era un nido de de amiguismo de nepotismo y había que sencillamente suprimir esa eh el pop por por sanidad pública pues ahora

Voz 9 40:54 el señor eje han quedado con las diputaciones el señor IG ciudadanos que prometieron que aquí habría cambio pues lo que han hecho más bien es un gobierno a cambio a cambio de dos diputaciones a cambio de dos ayuntamientos por cierto el Ayuntamiento de Palencia elevan a gobernar con tres concejales de XXV el Ayuntamiento de Burgos con cinco concejales de veintisiete Illa la cien provincial de Burgos al menos parece con dos diputados provinciales decir

Voz 5 41:17 el alcalde a base de alcalde eh de un partido que sólo ha sacado

Voz 9 41:20 ex concejales en será fuerza potenciará fuerza voy con el apoyo expreso insisto de la extrema derecha que a mí me sigue preocupando mucho que efectivamente en este país se normalice os intenta normalizar acuerdos con partidos que están en mono propugnando que retrocedemos en derechos y libertades décadas en nuestro país izquierda

Voz 5 41:42 aquí en esa trampa de todas formas usted ganó las elecciones

Voz 1551 41:46 el a aquel sátrapa o es muy rápido pero nada pero no no

Voz 5 41:50 pregunta pregunta di o pero vamos a verlo

Voz 1551 41:52 que tramposo hay en una trampa aceptó la enmienda

Voz 5 41:58 yo decía que es debería nada las elecciones con treinta y cinco procuradores que se llama yo decía hoy quieran que es lo mismo que diputados para que para que nos entendamos en en las Cortes de Castilla y León no debía ser usted quien hubiera iniciado el proceso de negociación

Voz 9 42:12 bueno lo lo hicimos no fíjese que en el segundo día ya ofrecimos una ronda de contactos a todos los partidos siendo el partido más votado a sólo seis escaños de la mayoría absoluta e ICIO le dejaron reunir cada vez que llamábamos a Ciudadanos no no estamos esperando instrucciones del señor Rivera yo no sé si como se ha a decir el señor Abascal hablando casi de las guerras napoleónicas que Francia tiene algo que ver en la política española pero aquí hay un Estado de las Autonomías y lo que es inconcebible es que las alcaldías no se resuelvan por los votos y las decisiones que se toman pues en Palencia Burgos Salamanca en Valladolid no no se toman e incluso el Gobierno autonómico en Madrid no de facto han suspendido la autonomía en Castilla y León hay dos partidos dos señores el señor Rivera señor Casado que deciden el futuro los castellanos y los leoneses Hinault los castellanos y los leoneses con su voto eh creo que es la única comunidad autónoma donde ni siquiera se han querido sentar con nosotros en una mesa aunque sea para decirnos que no porque incluso con el señor Gabilondo que también merecía merece ser presidente no es al menos hubo una reunión no aquí ni ni siquiera ni tan siquiera eso siendo señor Igea bueno o que presumía de ser un hombre de palabra de fuertes convicciones que se había revelado incluso contra Gran Líder Rivera

Voz 0860 43:32 señor Tudanca con la reputación que tiene que usted un está ilustrando ciudadano eh qué piensa usted de sus compañeros los que han pactado conciudadano en otras comunidades autónomas en otros ayuntamientos del Estado no pero

Voz 9 43:47 fíjese si los ciudadanos han decidido que haya pluralidad Ikea fragmentación son soberanos hubieran creído que tuviéramos mayorías absolutas hubieran votado mayorías absolutas me parece que el Partido Socialista ha entendido que este es el tiempo del entendimiento acuerdo pero no del mercadeo no del quítate tú para ponerme yo no decido desde Madrid que alcaldías Te doy que diputaciones te quito no ni siquiera dejar hablar de política porque el drama es que aquí que tenemos un Partido Popular que es absolutamente corrupto que tiene innumerables tramas de corrupción hoy mismo hemos conocido como incluso ciudadanos firma con todos los demás partidos una denuncia por malversación de caudales públicos y por prevaricación en la privatización del Hospital de Burgos le queda al Gobierno el mismo partido que denuncia por corrupción es que el drama no es que sea y que se acuerde es que incumpla la palabra que se da ya aquí ciudadanos insisto va apostó prometió comprometió su palabra en que habría habría cambio a mí no me hubiera importado sentarme conciudadanos a hablar del cambio en Castilla y León de la sanidad pública de la lucha contra la despoblación de la regeneración democrática y ética de nuestras instituciones no si tienen el voto de los ciudadanos

Voz 0860 45:02 usted no era entonces gritaba con conciudadanos no

Voz 9 45:06 no no no pero es quiso de pena con todo lo que era con tiene Vera perdiera con Rivera que se exige permíteme permíteme la permiso la grieta Mela permítanme la broma no es mía decía la gente incluso de la en la campaña electoral que decían con Rivera no con G así no fíjense que ha quedado el señor Igea no en esta comunidad autónoma

Voz 8 45:29 compromiso es mantenerse en los cuatro años de legislatura Si dura este Gobierno es si finalmente hay un pacto bueno hay un príncipe de pacto todavía no se ha formado el Gobierno ustedes eh mono de la ese conforma al Parlamento el día veintiuno creo no luego no sé en qué cuáles son las fechas que tienen para para la formación de gobierno pero en caso en que haya un gobierno que todo apunta Partido Popular Ciudadanos usted está dispuesta a permanecer aquí los cuatro años se lo digo porque bueno no sé si estará llamado para tener otro tipo de responsabilidades en Madrid

Voz 9 45:58 no no no no lo estoy no lo quiero fíjese que aquí cuando habla aquí queda todo el pan si es lo digo con toda se lo dio todas las la Tier fíjese yo era eh yo era todo nacional dimitir deje mi puesto para venir aquí en un momento hace cuatro años que era mucho más complicado para el Partido Socialista en esta tierra y lo hice porque estaba convencido de que esta tierra necesitaba un proyecto político propio indiferente y que era el momento de apostar cuatro años después hemos ganado las elecciones por primera vez en treinta y seis años y además en esta situación en la que haya quienes quieren hurtar la voz a Castilla y León honestamente creo que sólo el Partido Socialista puede defender la voz de Castilla durante los próximos cuatro años dando yo sin mis compañeros militantes del Partido Socialista de Castilla y León quiere que en mi partido todo se decide así no lo decide Rivera es decir los militantes eh yo me quedaré aquí a defender los intereses de los castellano leoneses con mucho hasta ahora pues esto

Voz 5 46:55 con muchísimo que no haya querido acompañar a quién cumpla el Salamanca muchísimas gracias

Voz 9 47:00 me dejáis felicitar también a la Cadena Ser de forma manca por su ochenta y cinco aniversario por supuesto es un placer haber podido compartir este rato con con todos ustedes muchísimas gracias

Voz 1551 47:09 amonal

Voz 17 50:44 dar tiempo a los gobiernos nacionales para adaptar sus respectivas

Voz 0860 50:48 leyes

Voz 1460 50:50 el Parlamento Europeo aprobado dieciséis nuevas medidas para reducir los accidentes de tráfico mejorar la seguridad en la carretera e incluir obligatoriamente diferente dispositivos de seguridad en los vehículos nuevos Sergio Gutiérrez Prieto europarlamentario socialista integrante de la comisión que ha aprobado las nuevas normas

Voz 36 51:07 el pueblo que es la mérito que es de aplicación directa a todos ellos toman a siempre claro