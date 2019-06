Hora 25 (14/06/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0194 00:00 Prades donde todavía están pendientes de de negociaciones les decía vamos al otro asunto importante el día que de alguna manera enlaza con lo que decía Miguel Ángel porque tiene relación con Cataluña el Tribunal Supremo no ha dado permiso Oriol Junqueras para recoger el acta de eurodiputado es la primera vez que el tribunal niega este derecho a un preso del proceso elegido en elecciones Alberto Pozas buenas noches

Voz 0055 00:20 qué envidia Salamanca buenas noches

Voz 0194 00:23 qué argumentos lo hace

Voz 0055 00:24 pues lo hace sobre todo aludiendo a las posibles consecuencias que puede tener permitir que vaya primero ante la Junta Electoral después dicen que de forma presencial tendría que ir también al Parlamento Europeo a tomar posesión de su de su escaño dice que eso supondría un irreversible peligro ya no para el juicio que ya ha terminado sino para la sentencia revela este auto el juez Marchena que ya están deliberando desde el día uno Ike eso lo pondré en peligro son poco específicos poco concretos los jueces Angers a la hora de explicar qué riesgos ese dicen que que una vez en el extranjero Oriol Junqueras dejaría de estar bajo su control tampoco aluden directamente al riesgo de una posible fuga pero dicen eso dicen incluso que Weill donde pues de Mona establecido la la la jefatura de la de la República en el exilio dice en el auto que eso también puede ser un riesgo no lo mencionan pero obviamente estoy siempre la inmunidad que se adquiere cuando uno es parlamentario de de pleno derecho también dicen los jueces Supremo Angers de una forma pues que no sé si quizá muy a largo plazo pero dicen que esto pues que no es eterno que no es una medida irreversible que por ejemplo se Oriol Junqueras como se dicte sentencia la sentencia que se dicte no es incompatible con ser europarlamentario pues que entonces sí que podrá hacerlo

Voz 0194 01:32 esta decisión esta decisión ha generado debate recordamos que hasta la misma Abogacía del Estado presente en el juicio sostiene que Junqueras sí tiene derecho a recoger el acta Pozas con qué razonamiento suponen los críticos

Voz 0055 01:44 claro es que el primer razonamiento que hacen los críticos es decir por qué pudo ir al Congreso o porque Raül Romeva al Senado porque ellos no pueden aunque sea ir ante la Junta Electoral Central igual ir a Europa es otro cantar pero por qué no pueden dar este este primer paso el Supremo en ese aspecto concreto dice que que bueno que las consecuencias son distintas pero otro argumento que se está utilizando para criticar esta esta decisión es que en esa balanza que se pone siempre para tomar este tipo de decisiones entre los derechos políticos de un reo entre la efectividad de las medidas provisionales en este caso nada menos que la prisión sin fianza pues que entienden que tendría que haberse decantado la balanza a favor de los derechos políticos como ha sucedido por ejemplo cuando les permitieron ir al Congreso dos días seguidos con fuertes medidas de seguridad para tomar posesión de su de su puesto por Esquerra Republicana una de las claves nos las daba en el informativo Hora catorce Ignacio González Vega de la Asociación Jueces para la Democracia porque es recordaba que por encima de todo Oriol Junqueras es un preso preventivo es decir que no está condenado

Voz 1 02:41 sí sí que es verdad que hay bueno pues esa posibilidad de que de fuera de digamos de lo que es la acción de la justicia española pero insisto es una persona que goza de presunción de inocencia que es ha sido elegido por Juno un conjunto importante es un amigo

Voz 0055 03:01 llevamos todo el día intentando saber qué va a hacer la defensa de de Junqueras lo más probable parece que esto acabe ante el Tribunal Constitucional el Supremo ha espoleado hoy las redes sociales y la entrega diaria de declaraciones y de reacciones en torno a la crisis política catalana vamos ir por partes la primera reacción que vamos a escuchar es la de Esquerra Republicana es el partido de Oriol Junqueras y creen en Esquerra que el Supremo tiene miedo a su compañero a Junqueras es lo que ha dicho hoy por ejemplo Sergi Sabrià hemos visto el último golpe a la a la democracia

Voz 1889 03:35 hemos visto muchos hasta ahora hay seguimos sin acostumbrarnos juegan con el voto de millones de de millones de personas al le niegan los derechos a Oriol Junqueras a unos derechos políticos que en ningún caso tiene ha suspendido y tienen mucho miedo y esto lo sabíamos

Voz 0055 03:53 bueno la portavoz del Gobierno a la que le han preguntado por esta decisión ha trasladado hoy cierta sensación de inquietud preocupación por las sentencias que pueda tener para los intereses del Ejecutivo decía Isabel Salah en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que confía en que Esquerra sepa deslindar jueces de escaños el supremo de la investidura

Voz 2 04:13 política es lo único que nos va a llevar a poder dialogar a poder razonablemente encontrar eh caminos de soluciones la cuestión del Tribunal Supremo la determinación del Tribunal Supremo debería ser situada llevarse que aquí hay mucha mezcla emociones debería ser situada en su terreno

Voz 0055 04:34 más reacciones el portavoz parlamentario del PNV por ejemplo a través de Twitter increíble inaceptable en un Estado que presumes de derecho Alberto Garzón el líder de Izquierda Unida Los jueces de las altas instancias judiciales en España son ahora mismo un poder salvaje descontrolado ultra nacionalista del otro lado los Monserrate eurodiputada ha escrito que los que dieron un golpe la democracia no pueden representar a nadie en instituciones democráticas ni en España ni en Europa hablamos de Junqueras pero claro también hay que aclarar que va a ocurrir compuse Comín que como todo el mundo sabe están Hora de España fugados en fue Bruselas en Bélgica bueno pues habían pedido la Fiscalía poder venir a España a recoger su acta y Alberto podrán va a contar ahora la respuesta de la Fiscalía pues las postales ha sido que no ellos pedían poder venir a España a recoger a comparecer ante la Junta Electoral Central para prometer su cargo de eurodiputados por las listas de de Jones inicia la Fiscalía que que no pueden vamos que pueden pero que serán detenidos inmediatamente ellos alegaban que al ser diputados electos eurodiputados electos ya estaban protegidos por esa inmunidad parlamentaria que recoge el reglamento de de la Eurocámara la Fiscalía contesta que no y hace una diferencia que puede ser interesante también por ejemplo en el caso de Junqueras que hay que diferenciar entre el eurodiputado electo es decir que ha sido elegido en las urnas democráticamente porque todavía no ha tomado posesión de su cargo el que sí que lo ha hecho y que es por tanto de pleno derecho entiende la Fiscalía que en este caso no querían ellos que se retirase en base a esa inmunidad la Orden Nacional de detención que pesa sobre ellos recordamos que en su momento dejaron de estar en búsqueda y captura internacional por todo el lío que hubo con las euro órdenes y con el juez Pablo Llarena pero siguen en busca y captura dentro de nuestras fronteras la Fiscalía dice que para que esa deudor esa orden nacional detención se retire puedan venir in it prometer el cargo tienen que entregarse Osés detenidos pero se ponen un pie en nuestro país aunque sea a la Junta Electoral Central serán las

Voz 0194 06:30 todos los dos Pozas gracias hasta luego eh Aroca debate y polémica política por la decisión del Supremo sobre Junqueras y puede ir o no puede ir que no puede ir a recoger su acta de eurodiputado pero también hay debate y polémica en los medios jurídicos acabamos de escuchar escuchábamos a portavoz de Jueces para la Democracia hablando de alguien que goza de presunción de inocencia y bueno de la diferencia de que sí pudieron en la que van a recoger su acta de diputados incluso estar presentes el día de la constitución del Congreso de los Diputados y en cambio no pueden hacerlo como eurodiputados

Voz 0860 07:01 se parece que el Tribunal Supremo la justicia española pretende de signo que estamos indefenso pero no es cierto la justicia española tiene remedio si tiene solución entre otras cosas el suplicatorio y además hay que recordar como antes se ha dicho de que se trata de presos provisionales tienen presunción de inocencia no en privado su derecho político y no hay sentencia lo que pasa aquí creo yo que es que el Tribunal Supremo se siente débil e inseguro claro qué va a pasar cuando el Parlamento Europeo se dirija a la autoridad española en este caso competente la Junta Electoral Central y le pida las acreditaciones de los nuevos por el eurodiputado como como exige la ley pues la Junta Electoral resulta que no le va a presentar la acreditación de todos los eurodiputados han sido electo por eso no entiendo la diferenciación que hace a la Fiscalía y Córdoba explica niña al Parlamento Europeo que de todos los parlamentarios electos no están todos acreditado tendrá quedará algún tipo de explicación supongo yo lo que pasa claro y vuelvo a la debilidad del Tribunal Supremo que no es lo mismo tener de interlocutor a la Mesa del Congreso sobretodo en un momento de incertidumbre electoral y de yp actual que tener enfrente animal Jimeno que el acta de mil novecientos setenta y seis sobre elección de eurodiputados el reglamento interno del Parlamento Europeo y el Protocolo número siete sobre inmunidad de hip privilegio es decir hay todo un arsenal jure

Voz 0055 08:29 Dico malos de la Unión Europea

Voz 0860 08:31 hiper por tanto de todos nosotros que somos ciudadanos por eso podemos ser entre otras cosa eurodiputado que me da la impresión de que la Justicia española está haciendo incapaz de manejar

Voz 0194 08:41 piscina Un entre entre las reacciones cabido sobre el cuestionamiento de España como un Estado de derecho creo que sería importante destacar que en otros países nuestro entorno hubiera sido impensable que unos imputados y procesados aún no condenados pero por delitos tan graves contra la Constitución ordenamiento constitucional de su país hubieran podido en unas listas electorales es recuerdo que en países como Francia la que ponemos como ejemplo de un país laico e modelo de democracia Se puede juzgar en rebelión es decir a Josu Ternera Se le juzgo sin que Josu Ternera estuviera sentado en este país no se puede juzgar señor Puigdemont porque no está justicia exige que esté sentado no creo que tengamos una justicia ni de lejos mucho peor que la de los países de nuestro entorno ya es más creo que es más garantista muchísimo más garantista que que en el resto de Europa por ejemplo tenemos figuras que no existe en otros países como el de la acusación popular y entonces hay que cualquier ciudadano puede ir a en acusación popular aún juzgado ello hombre yo es la contradicción caro dices hay una contradicción entre que hayan podido al Congreso ya el Senado

Voz 4 09:45 el Parlamento catalán o vanos el dinero con voto delegado o haya o no pueda ir a Europa hombre

Voz 0194 09:52 pues Europa evidentemente esta visto para sentencia un caso Iggy fuera del territorio español están fuera de de la acción de la justicia yo creo que es elemental sí sí hombre si te vas Si te vas a hay debate dentro de la propia Junta Tebas y caros se presta teorías de Pará hay escuelas de pensamiento a favor y en contra de puedes encontrar tantos juristas que defienden una posición como otros juristas que defienden otra eso es evidente

Voz 0860 10:16 pero esto no es una cuestión de opinión

Voz 0194 10:19 son evidentemente es una cuestión de que tú Esther Esteban esto paralelo Atencia o unos señores en en prisión preventiva y lo que no puede permitir es que salgan de las fronteras de este país o en el antecedente de que cinco Se tan fugado el que es incompleta

Voz 0860 10:34 en Europa de esta cosa tan siempre

Voz 0194 10:37 lejos nuestra Justicia en nuestra democracia

Voz 0860 10:39 yo no yo por lo menos no tengo ningún complejo no solamente no tengo ningún complejo sino que son jurídicamente europeísta quiero decir con esto que dentro del espacio judicial europea al que pertenece España políticamente no hay fronteras Shas hay herramientas como se ha podido demostrar no no hay afronte

Voz 0194 10:58 ves luego hoy Home pero no claro

Voz 0860 11:00 Ares ha visto porque el juez españoles y luego ese españoles han presentado mal la orden europea de detención y entrega que está que está contenida en un en un en una decisión de la Unión Europea firmada por España inusualmente sumada por España

Voz 5 11:15 ha sido mal Javier casi valorando de la así no

Voz 0860 11:19 Noema patrocinada en su momento por el presidente Aznar que incluyó medidas digamos preventivas con toda razón del mundo en la son delito de terrorismo Miguel de ajenos indefenso ni estamos dentro de un espacio que no sea un espacio moderno avanzado judicial de integración como es el espacio al en Jerez

Voz 3 11:39 bueno y dinero no quiero entrar en ese asunto pese a calentar mucho menor estrella pueden esto paz vale pero lo que sí quería decir es que han number suscitan muchísimas dudas este asunto de la inmunidad sobretodo cuando la inmunidad si quiere que tenga efectos retroactivos este señor el que sea ha dado un golpe de Estado asesinada XXII entonces pero como ha sido elegido entonces tiene inmunidad oiga no la inmunidad es para lo que haga desde que está elegido en adelante hacia atrás la inmunidad para su abuela ni hablar no pasamos por ahí

Voz 0194 12:18 lo que pasa es que no bueno atención sobre estas personal

Voz 3 12:20 pero hasta que la haya entonces no no tenerlo

Voz 0194 12:23 sentencia lo que quiero no

Voz 3 12:26 importante la idea de que la inmunidad no tiene efectos no tienes retroactividad no no hay retroactividad es que además estamos avanzando en la línea de que la inmunidad sea digamos tenga una interpretación restrictiva decir un tipo que a su pareja pues hombre inmunidad no tiene ya tienen inmunidad para salir a la tribuna del Parlamento Europeo es decir lo que le parezca libertad de expresión absoluta hicieron la unidad para hacer pero no tiene inmunidad para otras cosas

Voz 0194 13:05 en aguas a mí me parece importante como decía el portavoz de Jueces para Democracia que estamos hablando de presos preventivos Khaled Estudis cuanto antes acabe lo de procesos productivos mejor desde aquí se se acabará cuando sepamos la sentencia estamos a punto de saberlo si estamos

Voz 3 13:23 el antes verano antes del verano se información no es pálpito bueno vamos a ver ya la investidura que te dice la bola de cristal también antes del verano la investidura antes de verano tantas

Voz 6 13:35 todo antes del verano lo informa

Voz 3 13:37 accionó apaleado Miguel Ángel pero vamos a punto alas las sentido tiene primero va a ver la sentencia con todo su peso en queda de desencadena desencadenamiento montantes sea mejor claro que estamos en eso estamos trabajando deja

Voz 0194 13:52 m que ahora voy a otro tema que dice gusta mucho Miguel Ángel mi Ángel Campos buenas noches ahora buenas noches Ángels vamos con el tema de los discos duros el juicio por la destrucción de los discos duros de los ordenadores de Bárcenas el juez ha confirmado que el Partido Popular debe seguir en el banquillo de lo que intentaba intentaba evitar

Voz 1552 14:11 sí ha rechazado la petición del Partido Popular y del resto de acusados quienes reclamaban que con la máxima celeridad en esta misma fase de cuestiones previas fuera aplicada la doctrina Botín ante la ausencia de acusación del perjudicaría de la Fiscalía y el PT fuera excluida del procedimiento el magistrado

Voz 0860 14:26 firmado que resolverá esta cuestión en sentencia

Voz 1552 14:29 explica que el Partido Popular deberá permanecer sentado en el banquillo con una acusación penal por daños informáticos durante todo el procedimiento por otra parte el juez Angels ha tumbado la última posibilidad de permitir la retransmisión de juicio a la petición de la acusación de Izquierda Unida ha contestado que tendría un efecto estigmatizadora para los acusados no esa frontalmente con sus compañeros del Supremo en el juicio del proceso la sesión Se reanuda el jueves con las declaraciones como testigos de Cospedal de Bárcenas estarán Los Enemigos íntimos juntos ante el tribunal el ex tesorero afirmó de instrucción Ángels que en sus ordenadores guardaba la otra caja b del PP el documento Excel con la parte del león de la financiación legal para las campañas electorales de cuatro a cinco millones para cada elección que la que conocemos en estos momentos era sólo la del gasto corriente y aquella a la que no conocíamos fue destruida con el rallado hasta treinta y cinco veces de eso

Voz 3 15:29 los discos duros quemar hallaban no con una sola vez que hubieran rallado bien sabido acabo la gélidas que rayar porque Ángel porque porque bueno la

Voz 1552 15:42 la policía científica hubiera podido detectar con uno borrado normal los archivos e incluso recuperar algunos sino todos con el método que el Partido Popular era absolutamente imposible pero no déjalo

Voz 3 15:54 si me permites yo como yo ese que eran en La Sexta el método fue sacar ahí una una cosa sólida y con un martillo sacudir Éste fue el método sea un destornillador para sacar el contenido de Dresde pues con un martillo darle ese es el martillo o sea que fue una exageración de acceso

Voz 7 16:18 el grupo lo viento mía yo no convertirlo en falso lo obtuvieron fueron falsedades

Voz 0055 16:24 a la hora de de de hablar

Voz 1552 16:27 por qué se borró ese disco y tal estos ordenadores en principio el PP dijo que los destruyó a partir de abril cuando quedó demostrado promediado

Voz 0055 16:35 juzgado que que bueno que eran propiedad

Voz 1552 16:37 el suya y no de Bárcenas con los que utilizaron fueron geniales eh a cada uno lo suyo no los veo un genio

Voz 7 16:45 borraron no borraron esos ordenadores

Voz 1552 16:47 ahí estamos hablando de abril hasta seis días antes de que el juez Ruz se dos pidieran en julio además argumentaron que habían borrado sus ordenadores para que otro empleado del PP hiciera uso de esos dispositivos eso no fue verdad porque la Policía científica pudo acreditar que ningún trabajador de PP excepto Bárcenas los había llegado a tocar

Voz 0860 17:09 bueno yo es sobre este tema una cosa positiva de la justicia pero otra y otra de de los estigmas y otra hay otra que no me gusta eh aquí se ve por ejemplo los razonada que estaba Cristina al hablar bien de la justeza en relación con la acusación popular si no existiera la acusación por Von popular como alguno como algunos partido de la derecha quieren eliminar por supuesto eh reformando la Constitución puede no hubiéramos podido obviar el papel de la fiscalía que no acusado en la parte positiva

Voz 0194 17:39 darse la parte la parte la parte

Voz 0860 17:42 diga que un juez ha decidido porque él ha querido un apagón informativo y sabemos todos que la justicia es ciega pero lo que nos amó dispuesto a mentir al menos yo es que sea su pueblo quede donde llena

Voz 0194 17:54 argumento que es uno de los estimas pronóstico matizar bueno pues como todos aquellos que van a juicio no

Voz 3 17:59 vamos a ver este asunto de los estigmas me preocupa muchísimo porque algún yo creo muy crecía esto fue es que esto fuera retransmitido la retransmisión por televisión del juicio del proceso ha sido el encumbramiento claro cocineros leer un partido tan intangible como están intocable que nunca salen voces en la costa de ve la corrupción nada de nada que ver lo que es el ejemplo siempre Partido Popular para ir a ese juicio tendría que haber exigido PP esto se va a retransmitir hombre ideó una vez se va a acabar la broma de cargar con el estigma era para quitarse los estima sin embargo con una torpeza inaudita dicen que eso es un estigma gran se retrae

Voz 0194 18:43 Campos buenas noches

Voz 3 18:46 hasta luego Miguel Ángel Benito

Voz 0194 18:49 preocupado por muchas cosas les estás preocupado por Madrid Central tú sabes que Madrid Central está en el acuerdo que han firmado Ciudadanos y el Partido Popular en qué sentido mira Miguel Ángel esto es lo que va a pasar paleto cuarenta y cuatro reconvertir hemos

Voz 0055 19:03 la zona de bajas emisiones denominada Madrid Central bajo el criterio de nuevas áreas de prioridad residencial aportando soluciones alternativas y complementarias de movilidad a todos los sectores de población tendremos en cuenta los efectos sobre el resto de la ciudad sus efectos negativos en el tráfico el comercio y en la calidad ambiental en importantes vías externas al área regulada la actividad económica de la ciudad simplificará hemos la gran complejidad y dificultad por sugestión bueno en resumen

Voz 3 19:26 no

Voz 6 19:26 allí la larga harina mira versó la gallina

Voz 0055 19:29 que parece que en este párrafo dice bueno lo quitamos del todo pero la primera medida que van a aplicar a partir del uno de julio dejan de poner multas por lo tanto muere María habrá ataco habrá atasco otra vez Pedro

Voz 0194 19:44 no me queda claro tú mira estás a favor o en contra de Madrid Central legales que eso no me había quedado en contra un minuto para saludar a Julian Ballestero director de La Gaceta de Salamanca muy buenas noches

Voz 8 19:53 qué tal un usted cada noche saludamos hasta ahora director de algún periódico y estábamos en Salamanca hemos dicho pues pues la Gazzetta que llevan portada

Voz 9 20:02 pues hablamos de los pactos como uno mañana se constituye aquí el Ayuntamiento de la capital es el titulares Carvalho se ponga al frente hoy de un Gobierno de Pepe y Ciudadanos y contamos también algunos de los grandes ayuntamientos de la provincia que se han negociado a última hora prácticamente a última hora de la tarde Alba de Tormes que es uno de los más conocidos aldea Tejada castellano si Villamayor que serán también para el PP con el apoyo de Ciudadanos y otro de los grandes que es dejar la ciudad de Béjar queda en manos del PSOE un tripartito otorga al PSOE la Alcaldía de la ciudad de dejar partir con apoyo de Ciudadanos es algún eso es lo más relevante de los patos

Voz 8 20:46 alguna noticia así local interesante

Voz 9 20:50 sí sí que nuevo ayuntamiento va regular el uso de bicicletas y patinetes eléctricos que estoy en uno de los conflictos de de la época moderna y también contamos a la selectividad que ha habido un aumento de los suspensos aquí en en Salamanca vaya a ser más fácil resulta añadido

Voz 8 21:14 pensemos Julián Ballestero director de La Gaceta de Salamanca muchísimas gracias

Voz 9 21:19 a vosotros un abrazo de Aminatu escuchantes

Voz 0194 21:22 las muy buenas noches e Cuaderno de frase espero

Voz 1667 21:26 porque tenemos muy poquito tiempo Pablo muy rápido solo para contar que sigue abierta la investigación entorno a la muerte de una pareja hoy en Córdoba mañana se va a conocer el resultado de la autopsia pero la policía ya baraja la violencia de género como principal hipótesis esta tarde se ha conocido que el presunto homicida estaba en libertad condicional por asesinar a otra mujer hace diez años es un caso muy parecido al que hoy hemos contado aquí en la SER protagonizado por Teresa una mujer que tuvo que hacerse cargo de sus tres nietos después del asesinato de su hija le mandaba este mensaje a Vox y a su estrategia de minusvalorar la violencia de género

Voz 10 21:57 según familia suya hace es si es violencia de género o no es Vueling violencia de género

Voz 1667 22:05 el New York Times cuenta hoy la historia de un bebé de sólo cuatro meses se llama Konstantín al que la Administración norteamericana separado de su familia en la frontera de Estados Unidos en Méjico en virtud de la política de tolerancia cero de Trump con sólo cuatro meses de vida es el niño inmigrante de menor edad al que se aplica esta política el nombre pero el día Angels el de Pedro Almodóvar no se llevó la Palma de Oro en Cannes pero el festival de Venecia le va a reconocer con el León de Oro por su trayectoria cinematográfica se darán en agosto

Voz 4 22:32 gracias Pablo nos queda Ramoneda dietario

Voz 3 22:40 por razones el derecho son un mundo en el que uno a menudo se pierde

Voz 11 22:44 el Tribunal Supremo reconoce a Oriol Junqueras el derecho a la participación política hay por tanto acreditarse como eurodiputado pero lo suspende temporalmente hasta que llegue sentencia del juicio el Supremo lo quiere ver la yunquera sin Estrasburgo porque que es lo que temían no bueno fuga improbable sino que el espíritu de las instituciones europeas una vez más no sintoniza con la justicia española hay que Junqueras ninguna piden posesión del cargo se lo reconozca la inmunidad parlamentaria correspondiente después de los fiascos de la euro orden el Supremo no quiere que la justicia española pase por otra humillación sigue Llanto por la derechización de ciudadanos que suena ya a lágrimas de cocodrilo Rivera no he engañado a nadie lleva un año mostrando su camino que desde Colonia no tiene marcha atrás ha llegado la hora de la verdad el reparto del poder la normalización de la extrema derecha por parte del PP y Ciudadanos es un hecho cobraran juntos no puede ser de otra manera parece que el presidente Macron lo ha visto venir desde el primer momento y no está para bromas el sabe lo que ocurre cuando se normaliza estos grupos estas legitimidad ítems los acabas encontrando enfrente sorprende que el presidente Sánchez lo suyo siguen insistiendo la conversión de Ciudadanos ya cruzaron el río Ximo Puig repite como presidente valenciano es cierto que han jugado con ventaja en una comunidad en que la corrupción devastó al PP eh pero es una prueba de que la izquierda a pesar de sus narcisismo crónicos es capaz de entenderse con paciencia hablando tanto como sea necesario no dando nunca portazos y reversibles me cruzo con una frase de Benjamin Franklin muy adecuado en nuestros tiempos de desconcierto sin que algunos sectores la población son sensibles a la seducción del pensamiento reaccionario aquellos que abandonan una libertad esencial para comprar un poco de seguridad temporal no merece ni libertad ni seguridad

Voz 12 24:30 llevo todo el rato que estoy escuchando Miguel Ángel pensando a quién me recuerda aquí me recuerda con esta voz ha hecho antes Haro caso tirada porque teníamos de colaboradora Eduardo Sotillos que tenía una voz muy así han visto la Guerra de las Galaxias Darth Beitar di yo soy tu padre yo soy tu padre no poco más fuerte

Voz 13 24:57 la banca muchísimas gracias por habernos acogido

Voz 8 25:00 dos por habernos acompañado

Voz 12 25:02 ha estado hasta el final muchísimas gracias ya a los oyentes que nos escuchan desde su casa espero que hayan disfrutado

