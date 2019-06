Hora 25 (17/06/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:00 ciudadanos rompe con Manuel Valls cabe hacerse una pregunta quién respeta mejor el espíritu de Ciudadanos el que se presta a pactar y gobernar con la ultraderecha o el que impide con sus votos que gobierna el independentismo son las ocho las siete en Canarias

Voz 3 00:28 hora veinticinco hola buenas tardes

Voz 0194 00:38 divorcio llegado pronto aunque el distanciamiento comenzó poco después de que se anunciara su fichaje hoy Ciudadanos ha decidido romper con Manuel Valls por permitirá a Ada Colau seguir siendo alcaldesa de Barcelona Inés Arrimadas

Voz 0793 00:50 hemos decidido separarnos de Manuel Weiss en el Ayuntamiento de Barcelona y tendremos grupo propio con nuestros tres concejales para tener una voz propia las discrepancias importantes vista sobre todo en la investidura de Ada Colau unos han llevado a tomar esta decisión

Voz 0194 01:08 que se ha limitado a asegurar a través de un comunicado que se ratifican su apoyo Ada Colau y que analizará las consecuencias de esta ruptura con su equipo superaba la constitución de los ayuntamientos ahora hay que pensar en las comunidades autónomas ya en el Gobierno de España y el peso

Voz 0055 01:21 me planea acudir a una investidura incluso sin com

Voz 0194 01:24 dar con los apoyos necesarios para sacarla adelante José Luis

Voz 4 01:27 buenos en breve tal y como nos comprometimos tal y como además creemos que hace falta porque sin duda no tener gobierno cien también un coste de oportunidad muy importante para muchas cuestiones no es ni siquiera vamos a entrar en una espiral de condicionar esta investidura que hay apoyar no hay apoyos la investidura no presentaremos porque la prioridad es que haya gobierno en España

Voz 0194 01:49 hoy podemos vuelve a la fórmula del Gobierno de coalición no al Gobierno de cooperación dice Pablo Iglesias que confía en la palabra de Pedro Sánchez

Voz 5 01:56 soy optimista creo que Pedro Sánchez buenos para mentir y que más temprano que tarde tendremos un gobierno de coalición que afronte los retos fundamentales de este país y que dé estabilidad a España que es lo nuestro

Voz 0194 02:05 el capital quitar Jen Madrid Vox amaga con amargar el fin de fiesta al PP y suspende las negociaciones para dar a Isabel Díaz Ayuso la presidencia de la Comunidad y todo porque piden lo suyo Thyssen en Vox que el PP se ha comprometido a darles una concejalía en el Ayuntamiento de Madrid que de momento no llega Rocío Monasterio hemos cortado toda relación con el Partido Popular y hemos cancelado las reuniones que teníamos hoy en la Comunidad de Madrid lo que parece que hay es un incumplimiento de un contrato entre el Partido Popular y Vox era el día en el que los eurodiputados electos tenían que acatar la Constitución los eurodiputados electos por la lucha feminista sí prometo

Voz 3 02:42 sí prometo trabajar por las clases

Voz 0919 02:45 populares su de la clase trabajadora por la paz con la soberanía digamos a la prevista han aparecido por allí Pedro Blanco tampoco

Voz 1715 02:52 Oriol Junqueras aunque en este caso por que el Supremo no le ha dado permiso para ir a recoger el acta de eurodiputado Puigdemont ha intentado conseguirla a través de su abogado que exhibir un certificado notarial de su acatamiento de la Constitución

Voz 6 03:04 de nosotros hemos venido hoy eh con los poderes de tanto el precio como de Toni Comín para prestar juramento en representación de ellos también hemos traído la promesa

Voz 1715 03:16 de acatamiento constitucional además hoy en el Ministerio de Educación un grupo de estudiantes ha presentado ciento ochenta mil firmas que piden que la selectividad sea única en todo el país un examen común con criterios de corrupción comunes Ricardo Riveros es el rector de la Universidad de Salamanca

Voz 0919 03:29 tienen buenas razones para solicitar esos cambios y mejoras para realizar la igualdad de oportunidades comparto las esta solicitud de los estudiantes

Voz 0194 03:39 ya a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:42 buenas tardes la selección femenina de fútbol sea clásica picado para octavos de final del Campeonato del Mundo que se celebra en Francia ha empatado a cero goles con China y las españolas pasan con cuatro puntos como segundas de su grupo jugarán el próximo lunes contra el líder del grupo F que todavía no se conoce si será Estados Unidos o a Suecia y en una hora comienza el segundo partido el P la final de la Liga ACB de baloncesto en Madrid el Real Madrid y Barcelona los blancos dominan la final uno cero una serie que es al mejor de cinco

Voz 0194 04:11 el tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes

Voz 0978 04:13 en aquí las últimas horas ha sido abundante en el noroeste de la península no será activa hasta mañana por la mañana y sólo esperamos que deje lluvias sin grandes acumulaciones de agua en Galicia Asturias también en la provincia de León o al norte de Palencia algunos chubascos más aislados en Cantabria y mañana igualmente iba a ser un día soleado en el conjunto del país bajarán un poco las temperaturas en la mitad oeste van a ser más altas cerca del Mediterráneo ambiente sólo un poco fresco la próxima madrugada mañana máximas en la mayor parte de poblaciones de treinta treinta y cinco grados pero mucho más bajas por ejemplo en el noroeste de la península también en la costa del Mediterráneo las más altas en puntos del interior cercanos al Mediterráneo sobre todo el valle del Ebro máximas mañana de hasta treinta y siete treinta y ocho grados

Voz 0194 04:55 empieza hora25 Pedro cierre deportado

Voz 1715 04:58 las noticias que nos ha dejado la tarde la muerte del ex presidente de Egipto Mohamed Morsi que hoy declaraba en un tribunal por uno de los múltiples procesos que se abrieron contra él después de que fuera derrocado en un golpe militar nueva contar Nuria Tesón buenas

Voz 7 05:12 hola buenas tardes poco tiempo después todavía no están claras las circunstancias de su muerte no se sabe si fue en el traslado al hospital una vez llegado el hospital pero se ha declarado que que había fallecido en las calles no se espera que se produzca ninguna reacción debido a la continua presión que hay sobre cualquier tipo de oposición pero sí es cierto que en las redes sociales muchos están denunciando que se trata de un crimen de Estado de un asesinato de Estado porque hemos sí que tenía sesenta y siete años y llevaba seis años en la cárcel desde que se produjo el golpe militar que llevó al de Fatah Al Sisi al poder Mohamed Mursi estaba enfermo de los riñones está enfermo de ligado también tenía diabetes

Voz 8 05:56 estas ahí tenemos puedas noticias para mí el seísmo Si y estamos esperando tu llamará hola hola la ligué Direct pese supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche listo para el seísmo nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones el INE directa punto com una compañía Bankinter

Voz 9 06:20 allí Chris tú tienes alarma si la dos Securitas Direct y qué tal es que estamos pensando en ponernos una en bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que si roban entren en mi casa ni te lo pienses estar siempre preocupada por si entran a robar en tu casa por lo que merece la pena vivir tranquila

Voz 10 06:35 en Securitas Direct protegemos lo que más importa llamar al novecientos ciento trece ciento trece au calcula unánime en Securitas Direct puntuales recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 3 06:45 cadena SER veinticinco Pedro Blanco bueno pues esta resolución

Voz 1715 06:54 en esta relación ha durado poco la convivencia ha terminado por deshacer lo que la ideología y los intereses políticos y personales había unido ciudadanos rompe con Manuel Valls a quién no perdonan que haya dado el gobierno de la ciudad de Barcelona a Ada Colau para quitárselo ese es el argumento que empleó va al independentismo Óscar García

Voz 1645 07:16 la paciencia tiene un límite y a la dirección de ciudadanos con Rivera a la cabeza se le ha terminado hoy mismo

Voz 0793 07:21 hemos tomado la ejecutiva una decisión es que hemos decidido separarnos de Manuel Weiss en el Ayuntamiento de Barcelona

Voz 1645 07:28 Rivera rompe con vales un año después de anunciar que sería su candidato en Barcelona

Voz 0793 07:32 es una discrepancia muy importante en una cuestión muy importante como es la votación de investidura de una alcaldía

Voz 1645 07:38 es que la dirección de Ciudadanos no le perdonan que él y otros dos de sus concejales entre ellos otro fichaje estrella de Rivera el ex ministro socialista Celestino Corbacho hayan aupado a Colau a la alcaldía de Barcelona todos

Voz 0793 07:50 que estábamos diciendo estos últimos días resulta que teníamos razón cuando hemos visto que la primera decisión de Ada Colau la primera ha sido volver a poner el lazo amarillo en la fachada del Ayuntamiento

Voz 1645 08:02 de esta forma valses se quedará con tres concejales independientes y Ciudadanos formará su propio grupo con los otros tres que sí son militantes de este partido fuentes de Ciudadanos no dudan en calificar el comportamiento de bailes durante este año de ingrato e injusto hacia la formación naranja Manuel Valls ha emitido un comunicado en el que se ratifica en su voto favorable a Colau para frustrar dice el acceso del independentismo asegura estar evaluando el escenario político que se abre algo que según avanza valorará en el momento oportuno

Voz 1715 08:32 gracias Óscar mucho tiene que cambiar todo para que Pedro Sánchez acuda a su investidura con los votos suficientes y el Partido Socialista trabaja ya con un calendario corto muy corto en Ferraz y Moncloa quieren que el debate de investidura se convoque pronto aunque eso implique acudir con la certeza de una derrota Inma Carretero

Voz 0055 08:49 el PSOE no va a esperar a tener los

Voz 0806 08:52 los apoyos para ponerle fecha a la investidura

Voz 4 08:54 en breve ni siquiera vamos a entrar en una espiral

Voz 0055 08:57 de condicionar esta investidura que hay apoyar no

Voz 4 09:00 los la investidura no presentaremos porque la prioridad es que haya gobierno en España

Voz 0806 09:05 lo decía José Luis Ábalos el secretario de Organización y otras fuentes del Gobierno confirman que en este momento el planes que se vote en la primera quincena de julio creen que la fecha servirá para pisar el acelerador en la negociación esta semana está previsto que se vean de nuevo Pedro Sánchez y Pablo Iglesias que por el momento no cede

Voz 5 09:24 soy optimista creo que Pedro Sánchez no nos va a mentir y que más temprano que tarde tendremos un gobierno de coalición que afronte los retos fundamentales de este país y que dé estabilidad España que es lo que nuestro país

Voz 0806 09:34 los socialistas por su parte siguen dando largas a esa coalición Joy tanto Ábalos como la vicepresidenta Calvo han apelado a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas

Voz 0911 09:45 política española puede dar ahora un recital a todos los ciudadanos de si estamos en el lado de construir o algunos están en el lado de destruir por destruir este es el dilema

Voz 0806 09:57 mensaje dirigido al Partido Popular y sobretodo a Ciudadanos para que no impidan que empiece la legislatura

Voz 1715 10:03 los nuevos ayuntamientos en realidad han echado hoy a andar tras en la constitución del sábado pasa

Voz 11 10:07 ya no es todo ya que nadie pues ya ahora mismo a sentar dices nada más

Voz 1715 10:13 yo ya no soy aquí nadie decía Manuela Carmena que hoy ha hecho lo que prometió ha tardado menos de cuarenta y ocho horas renunciar a su acta o alcaldesa o regreso a la vida civil y esto es lo que ha ocurrido el caso es que el PP y Vox están ocultando su pacto la capital del país los madrileños no saben qué es lo que han acordado no saben qué es lo que se han repartido Vox dice que habían acordado que les iba a tocar una concejalía en el PP de momento no se la dan así que el partido de Abascal ha decidido presionar suspendiendo esos contactos para negociar el apoyo al PP en la Comunidad politiqueo sólo politiqueo de Madrid

Voz 0806 10:55 vamos Rocío Monasterio rompe las conversaciones con el PP en la Asamblea porque según su versión Almeida está incumpliendo lo pacta

Voz 0194 11:00 no cumplido lo único que sé es que hay un contrato entre el Partido Popular y Vox que contempla una coalición de Gobierno y que incluye concejalías de gobierno para Vox eso es lo que se firmó el viernes por la noche

Voz 0806 11:14 Martínez Almeida asegura que negociarán juntas de distrito y algunos entes públicos de concejalías no habla allí esta tarde en La Ventana de Madrid pedía paciencia Vox porque dice cumpliera con lo pactado

Voz 1885 11:23 en el propio documento que ellos reconocen que hay un término de veinte días para poder llegar a un acuerdo todavía practicamente no han transcurrido ni dos días desde que se celebró el pleno de constitución del Ayuntamiento de Madrid parece difícil que pueda hablarse de un incumplimiento por parte de Boiro

Voz 0806 11:40 Doña Villacís no mencionado a Vox a pesar de que es vicio alcaldesa de Madrid con sus votos y sostiene que cualquier modificación de ese acuerdo que firmó con el Partido Popular tiene que contar con su autorización

Voz 12 11:48 no se puede producir ninguna alteración en la composición del Gobierno porque el Gobierno tal y como dice el pacto el Gobierno corresponde a PP y Ciudadanos si se produjese alguna modificación eso requeriría de un acuerdo expreso de ambos partidos políticos dice

Voz 0806 12:02 Ciudadanos que las Juntas de distrito no son Gobierno sólo el distrito de Salamanca gestiona un presupuesto de veintitrés millones anuales

Voz 1715 12:08 gracias Carolina en Baleares la izquierda hoy anda discutida está negociando un acuerdo para formar gobierno de coalición a tres pero la oferta que hace el Partido Socialista no gusta les parece insuficiente a los otros dos grupos que de momento plantean no entrar en el Gobierno vamos a Mallorca informa Peters cherón joyas

Voz 1733 12:29 la secretaria general de Unidas Podemos Maef De la Concha dice que la oferta que realiza el PSOE y PSOE es inaceptable desde cualquier punto de

Voz 13 12:35 está y no sabemos este cambio de actitud teniendo en cuenta que siempre además ha habido una relación muy con

Voz 0415 12:40 el GAL no sabemos si ha habido una llamada en este Madrid Si lo que está pasando allí está teniendo influencia sí

Voz 13 12:50 finalmente no les importa que estemos en la oposición pero la oferta que nos hacen es inaceptable desde cualquier punto de vista

Voz 1733 12:57 esta misma tarde las ejecutivas de Podemos y de mes tendrán que decidir sobre esta cuestión lo que abre la incógnita de los apoyos parlamentarios con los que contará la actual presidenta de Baleares en funciones la socialista Francina Armengol para ser reelegida en el cargo este lunes

Voz 1715 13:13 es en el Congreso de los Diputados son Carles

Voz 0919 13:15 le vol mayo ahí no había nada ni Carles Puigdemont

Voz 1715 13:21 Toni Comín se han presentado para recoger sus actas de eurodiputados para acatar la Constitución tampoco Aído Oriol Junqueras pero en este caso porque el Supremo no le había dado permiso para salir de la cárcel para acudir al Congreso pendiente de ese acto de acatamiento de los eurodiputados electos ha estado José María Patiño

Voz 1108 13:38 los puestos de europarlamentarios de Oriol Junqueras Carlas Push the money Toni Comín han sido declarados vacantes por la Junta Electoral Central de esta manera quedan en suspenso sus prerrogativas hasta que no acaten presencialmente la Constitución al primero en prisión le negó el permiso el Supremo y los segundos han firmado un poder a su abogado Gonzalo Boyer que lo ha registrado ante la Junta antes de recurrir a la jurisdicción europea

Voz 6 14:01 no nosotros vamos a hacer los trámites que tenemos que hacer que ahora son meramente administrativos necesario acudiré

Voz 0867 14:06 evidentemente a Luxemburgo al Tribunal de

Voz 6 14:09 la Unión Europea la Junta ha dado por buena esto

Voz 1108 14:11 a las fórmulas de acatamiento empleadas por el resto de eurodiputados once han sido singulares como la de Rodríguez Palop por el feminismo para lucha feminista será de Diana arriba esposa de Raúl Romeva de incluso la de José Manuel Pineda de Unidas Podemos talara que al final él mismo ha asegurado Soy el que más va a trabajar

Voz 1715 14:31 por cierto que la Fiscalía se opone a la puesta en libertad de varios de los procesados en el juicio por el uno de octubre

Voz 0919 14:36 sobre mientras está a la espera de la SER

Voz 1715 14:39 ciencia la Fiscalía cree entre otras cosas dentro de los argumentos pero la Fiscalía cree que sus alegatos al final del juicio demuestran que existe un riesgo de reiteración delictiva Alberto Pozas buenas

Voz 0055 14:50 buenas tardes después de escuchar esos discursos finales la Fiscalía cree que la posición de los acusados ha empeorado dice la Fiscalía que queda claro que no están arrepentidos decían cosas como por ejemplo que lo volverían hacer que han insistido al final en su desafío y que por tanto el riesgo de reiteración delictiva sigue siendo alto es la respuesta del Ministerio Público a seis de los nueve presos entre ellos los diputados Jordi Sanchez Jordi Turull ir Josep Rull añadiendo que además sigue existiendo una Torres lo de fuga entre otras cosas porque hay muchos procesados huidos en distintos países europeos lo escuchamos todo lo que hice

Voz 14 15:24 lo volvería a hacer porque estoy convencido

Voz 0055 15:26 es lo que tenía que hacer soy independentista

Voz 14 15:29 yo no lo voy a esconder los hoy kilos

Voz 0055 15:31 de siempre defenderé que el ejercicio del derecho de autodeterminación seguir hacer sin violencia porque después de nosotros siempre vendrán más el juicio se celebró en Cuenca de la Fiscalía pero todavía tienen que editarse la sentencia condenatoria juegan dicen será imposible de ejecutar

Voz 3 15:48 Hora Veinticinco sabes cuando quieres llegar a la orilla que Marte los pies tocas el agua

Voz 0055 15:59 el verano es el paraíso cuando puede repescar de Seat de hacemos una revisión del aire acondicionado gratis informa te en tu servicio autorizado Seat contiene que necesitas hoy necesitas unas vacaciones entre Travel punto com y navega por las islas griegas vuelos incluidos desde setecientos noventa euros Huesca escaparate a Tenerife siete noches desde doscientos treinta y nueve euros o hace una ruta en coche por Islandia desde seiscientos noventa y nueve euros Travel especialista

Voz 0793 16:28 hasta en vacaciones

Voz 3 16:32 cadena SER Hora veinticinco

Voz 0919 16:39 Pedro Blanco otras historias del día había muerto un joven que él

Voz 1715 16:43 el pasado martes fue apaleado en Oviedo en las fiestas en unas fiestas de la ciudad las heridas fueron muy graves la familia pide ayuda a quien pueda aportar algún dato sobre los autores de la agresión Policía sigue intentando aclarar quién es el autor quiénes fueron los autores de esa paliza brutal Radio Asturias Alejandra Martínez

Voz 0064 17:00 será víctima regresaba a casa tras la verbena un grupo de jóvenes le pidió tabaco y al contestarle del que no tenía porque no fumaba estos la agredieron salvajemente hasta el punto de que la paliza al ha costado la vida tras seis días ingresado en el hospital en estado crítico David Carral que es como se llama la víctima un profesor de treinta y tres años natural de Cudillero desde hace meses vivía en Oviedo se debatía entre la vida y la muerte y ha sido a primera hora de esta tarde que ha fallecido los familiares claman justicia piden a través de las redes sociales que cualquiera que pueda aportar pistas acuda a la policía entre tanto continúa la investigación policial para identificar a los autores de la brutal agresión sin que haya trascendido más avance

Voz 0055 17:37 los datos aportados por las dos amigas que acompañaban

Voz 0064 17:40 al chico esa noche los agresores serían al menos tres jóvenes de entre dieciocho y veinticuatro años aproximadamente y de nacionalidad española

Voz 1715 17:47 en este país hay casi doscientas mil personas que creen que hay que cambiar el modelo de la selectividad así que hoy varios estudiantes han acudido al Ministerio de Educación a entregar todas esas firmas que piden un modelo único en todo el país una prueba común

Voz 0055 18:01 en todos los comunidad sobre la Molina

Voz 0806 18:03 misma prueba para todos si el mismo día es lo que reclaman quiénes han suscrito la iniciativa impulsada por Roberto Castrillo un estudiante leonés que defiende que esa es la única manera de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad y acabar con las diferencias que asegura existen en las pruebas de las distintas comunidades autónomas

Voz 15 18:21 es el caso de de mi comunidad Castilla y León que entraba no veintisiete estándares de historia cuando en otras como Cantabria entraban sólo veintiocho también ahora de corregir de diferentes criterios de corrección por ejemplo faltas de ortografía Se califican de forma diferente en las judías autónoma

Voz 0806 18:34 este estudiante subraya que esas diferencias pueden suponer quedarse fuera de la carrera que se quiere estudiar frente a alumnos que hayan hecho un examen más fácil la ministra Isabel Cela anunció la semana pasada que se crearía un grupo de trabajo para analizar la Prueba de Acceso a la Universidad e introducir posibles mejoras aunque descartó a priori la implantación de una selectividad única en toda España ninguna estadística datos del observatorio el poder

Voz 1715 18:55 noticia al contra la violencia machista que reflejan un fenómeno interesante la reducción muy llamativa del número de mujeres que renuncian a DT

Voz 0055 19:03 por control su maltratador Moreno Nuria por primera vez el porcentaje está por debajo del diez por ciento y la cifra en mínimos

Voz 0259 19:10 desde que hay estadísticas tres mil setecientas cincuenta y nueve maltratada se acogieron a la dispensa legal que les permite no declarar Yolanda Besteiro ex presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas

Voz 16 19:20 es un dato muy importante porque muchas de las soluciones en los juicios se producían precisamente por la falta de acusación en este caso de de procesos por esa falta de de declaraciones ya hacía que por falta de prueba fueran absueltos los maltratadores lo que daba lugar al que algunos esto lo confundieron con casos de denuncias falsas lo que no es lo que no es correcto

Voz 0259 19:43 suben las denuncias cuarenta mil se presentaron en el primer trimestre de este año el setenta por ciento por la propia víctima sin embargo descendieron las registradas por las familiares por la policía

Voz 1715 19:54 los servicios sociales bajan las órdenes de Prater

Voz 0259 19:56 son concedidas por los jueces y otro dato destacado repunta el número de menores enjuiciados por delitos de violencia de género

Voz 1715 20:04 historia que venimos contando en la SER desde primera hora el intento del comisario Villarejo allá por el año dos mil quince de blanquear sus actividades estableciendo un tipo de aquí

Voz 1645 20:14 cuerdo de vinculación con nociones

Voz 1715 20:17 las fue un intento decía porque se proyecto nunca llegó a materializarse aunque sí se puso en marcha la informaciones de Ana Terradillos Ana buenas tardes

Voz 0064 20:26 buenas tardes estaban todos los trámite es hechos para constituir una asociación bajo el paraguas de la ONU todo en el año dos mil quince es un contrato al que ha tenido acceso la Cadena SER se puede ver en la página web de la Cadena Ser que fue redactado en inglés y en castellano y que según los investigadores tenía un objetivo intentar captar voluntades dentro de la ONU e influir en acuerdos petrolíferos esto la ediciones como el caso del naviero español Ángel Pérez Maura que contrató a Villarejo el contrato está redactado en inglés y también en castellano su clientes José Manuel Villarejo lo suscribe su abogado Rafael Redondo y el consultor Francisco Gil Montejano que se encargaría de llevar a cabo este proyecto a pesar de que el contrato estaba redactado estipuló la asociación oyó a crear SEO al menos no consta en el registro de Federación Mundial de Asociaciones de Naciones Unidas pero el proyecto sirvió para que el Centro Nacional de Inteligencia CNI comenzase a calificar al excomisario como peligro para la seguridad nacional la Cadena SER se ha puesto en contacto con el bufete de abogados que quería gestionar este contrato y asegura que no lo recuerda estoy

Voz 1715 21:29 pues hemos acumulado una evidencia doble de lo que ya sabemos bien que acabamos pagando siempre los mismos por un lado el Banco de España asume que serán los clientes los que tendrán que pagar con algunos de los costes que deberán asumir los bancos por la entrada en vigor de la nueva ley hipotecaria por otro consejero delegado de Bolsas y Mercados pronostica que el nuevo impuesto sobre las transacciones financieras que afecta a grandes compañías también acabará repercutiendo en los clientes Carlos Sevilla sí al

Voz 1645 21:52 Cameron apunta ahora a los clientes ha sido esta mañana el gobernador del Banco de España Pablo Hernández Deco se felicitaba porque la nueva ley hipotecaria aporta más seguridad jurídica pero reconocía que los nuevos costes a los que se enfrentan las entidades se traducirán en hipotecas Masca

Voz 17 22:05 tras esto pues bueno en condiciones normales pues efectivamente podría suponer un que las entidades tratar de trasladar estos sobrecostes vía incrementos de los

Voz 0919 22:16 de los precios en la misma línea se expresaba por la tarde

Voz 1645 22:18 el consejero delegado de bancos y mercados españoles sobre los impuestos a las transacciones financieras que plantea el Gobierno dice Javier Hernani que esta tasa resta competitividad al mercado español y que la pagará el contribuyente

Voz 18 22:29 es que es un error en sí mismo porque hay gente que piensa que el y que el impuesto transacciones financieras lo pagan las lo paga la banca o lo paga eh bueno pues pues no sé no sé quién desconocido y malvado pues puesto es que no es así el puesto otras naciones terminará pagando como siempre el ciudadano

Voz 1645 22:48 palabras de los reguladores en la primera jornada del seminario sobre finanzas sostenibles que ha arrancado hoy en Santander

Voz 1715 22:54 estos días estamos hablando de alcaldes concejales de ayuntamientos de pactos de ciudades ya la ciudad les vamos a dedicar la clave es árbitros hola

Voz 0806 23:02 hola Pedro si vamos al diccionario la definición decidida dice

Voz 1880 23:04 que es el conjunto de edificios y calles regidos por un ayuntamiento cuya población densa y numerosas se dedica por lo común actividades no agrícolas

Voz 0806 23:12 así que ahí tenemos ya varios datos no que la poblaciones numerosa que se dedica a actividades que no son propias del campo pero hay más formas de definirla por ejemplo la cárcel o la libertad

Voz 0919 23:20 las

Voz 1880 23:32 con Fernando Monge que es especialista en espacio urbano y también profesor de Antropología Social y Cultural en la UNED vamos a analizar el concepto también recomendar

Voz 0806 23:40 hemos películas canciones y lecturas como siempre en las

Voz 0919 23:43 en la tertulia de este lunes Fernando

Voz 1715 23:45 Espín Javier González Ferrari Berna González Harbour Éstas son las claves del día ya nos lo temíamos pero hoy hemos constatado la triste realidad de la derecha que se presentó

Voz 0283 23:56 la como modernizadores en España Ciudadanos está más cerca de Vox que debates resulta desconcertante comprobar como el sueño de una derecha europea feminista progresista y más abierta en cuestiones sociales se desvanece ante un partido Ciudadanos que es capaz de repartir el poder con la extrema derecha mientras rompe marras con su cabeza de lista en Barcelona por permitir la alcaldía de cola Ciudadanos está perdiendo su oportunidad histórica de presentarse como esa derecha limpia del pasado de la corrupción del aire retrógrado que siempre ha impregnado al PP de Madrid por el contrario agacha el lomo para que el PP se apoyen el salte más lenta

Voz 0055 24:36 nos regala poder a los que quieren

Voz 0283 24:38 multar el orgullo gay o la violencia de género se desdibuja en el tripartito de aire medieval se diría que se está suicidándose que ha perdido

Voz 20 24:47 los oportunidad IS sólo su problema pero los resultados por desgracia los pagaremos entre todos menos ocho veinticinco y veinticinco en Canarias

Voz 0867 25:06 qué tal buenas tardes Martínez Almeida responde a Vox en las

Voz 21 25:09 ser su portavoz en la Asamblea ha suspendido hoy las negociaciones

Voz 0867 25:13 la Comunidad al considerar que el Partido Popular está incumpliendo los compromisos adquiridos el pasado viernes a nivel municipal Almeida niega tal incumplimiento y recuerda que están en plena negociación que en cumplimiento puede haber sino ha transcurrido el plazo previsto es decir si en el propio documento que ellos reconocen que hay un término de veinte días para poder llegar a un acuerdo todavía practicamente no han transcurrido ni dos días desde que se celebró el pleno de constitución del Ayuntamiento de Madrid parece difícil que pueda hablarse de un incumplimiento por parte de Vox si les pediría que se siguiera negociando en la Comunidad de Madrid que parece lo lógico y lo razonable porque hay unos términos de unos plazos para la investidura Almeida no descarta que Vox ocupe la presidencia del distrito o algún ente y no menciona su entrada en la junta de gobierno a la que se opone su otro socio Ciudadanos C's que amenaza con ir a la repetición electoral en la región si finalmente el Partido Popular abre la puerta del Gobierno a la formación de Santiago Abascal en la entrevista el nuevo alcalde de la capital ha quitado hierro a la posibilidad de soterrar la Gran Vía sólo se va a estudiar pero sería un proyecto muy complicado dice que va a mantener la configuración actual de carriles de esa calle y ha mostrado su compromiso firme con el equilibrio presupuestario no quiere que Madrid vuelva a ser la ciudad más endeudada de España nosotros vamos a cumplir con la senda de amortización de deuda que tenemos acordada con el ministro de Hacienda eso es cierto nosotros lo que sí vamos a hacer es ejecutar la totalidad del presupuesto y eso sí puede implicar que vamos a pagar menos deuda de manera anticipada pero no que no vayamos a pagar la deuda que tenemos ya acordada le hemos preguntado también en La Ventana de Madrid por su proyecto olímpico el que quiere relanzar para dos mil XXXII sólo lo hará si cuenta con un amplio consenso del resto de grupos municipales

Voz 0919 26:50 sólo si hay consenso

Voz 0867 26:54 de todos los grupos yo digo que la unanimidad muy difícil conseguirlas sólo si hay un amplio consenso es decir yo no puedo prever que todos los grupos municipales estrictamente puedan llegar a ese consenso haremos todo lo posible pero si hay un amplio consenso social hay un amplio consenso político yo creo que sí merecería la pena intentar primera entrevista con el nuevo alcalde de Madrid en la SER en el día en el que Manuela Carmena ha dicho adiós y entregado su acta como concejala

Voz 11 27:17 ya no soy aquí nadie pues ya ahora mismo a sentar nada más no

Voz 6 27:22 no voy a hacer sienten un día sí día

Voz 0867 27:26 además Madrid Se la van a repartir Rita Maestre y Marta Higueras Maestre la parte mediática incidieras la parte más ejecutiva de momento los concejales de la lista más votada aplazan cualquier disputa por el control de la foto soy veintisiete vamos a las carreteras para saber cómo se circula ahora mismo en las vías de salida y entrada a la capital Dirección General de Tráfico Alfonso Martínez qué tal muy buenas tardes

Voz 22 27:47 buenas tardes tarde muy complicada en lo que al tráfico se refiere en la red vial de la comunidad con varios accidentes en este momento tan solo ya que da un accidente activo en este momento en la A seis a la altura de Las Rozas que provoca cinco kilómetros de retenciones en dirección La Coruña además por efecto mirón hay dificultades en esta misma vía tramo en este caso en sentido Madrid más complicaciones de salida de la capital en la A42 a la altura de Fuenlabrada la cinco a su paso por Arroyo

Voz 0867 28:17 sin cambios en el tiempo para mañana martes la previsión anuncia un martes de cielos despejados y temperaturas muy agradables de nuevo los termómetros superarán los treinta

Voz 23 28:29 seguir ese empresario autónomo un accidente laboral puede cambiar la vida de muchos incluida la tuya ha solicitado subvención para inversiones que mejoren la seguridad en el trabajo no que las leyes informa incomodidad punto madrid Owen el teléfono nueve cero cero siete uno tres uno dos tres y la Comunidad de Madrid

Voz 0867 28:48 ahora pasamos del día aumentan un cero coma seis por ciento las denuncias por violencia de género en Madrid durante el primer trimestre de este año en el registro oficial su más de seis mil doscientas las mujeres que figuran como víctimas del machismo un tres coma dos por ciento más que el año pasado Pilar Llop diputado socialista y ex delegada para la Violencia de Género esta mañana en la antena

Voz 24 29:07 este modelo que se está generando no es el adecuado para combatir eficazmente la violencia de género consta constantemente cuestionando a las mujeres diciendo que es que las mujeres miente

Voz 0055 29:17 en que que sin embargo estamos viendo que las mujeres no están denunciando ahí una bolsa oculta tienen aproximadamente un setenta por ciento

Voz 0867 29:25 para hablar de los Ríos ha pedido la Consejería de Educación que reúna cuanto antes a la Comisión Permanente del Consejo Escolar para aprobar el calendario del curso que viene la Federación exige que se cumpla el mínimo de ciento sesenta y cinco días lectivos que debe tener cada curso algo que según dicen no ocurre desde que los exámenes de septiembre se adelantaron a junio hilos taxis de Madrid han presentado esta mañana su campaña orgullo ir en taxi durante las próximas semanas los vehículos eran una banda arcoíris en la puerta en sustitución de la tradicional banda roja tenemos ahora veintisiete grados en la Gran Vía

Voz 25 30:02 veinticinco Deportes con eh

Voz 0919 30:05 Ángels Barceló Iker buenas tardes siguen las chicas en el Mundial pasan a octavos no sí si es algo histórico se han clasificado para octavos de final han empatado a cero con China pasan como segundos de grupo con cuatro puntos aunque hubiéramos ganado hubiéramos sido segundas de grupo porque Alemania ha ganado Sudáfrica cuatro cero pero bueno esto es historia España está en octavos de final iba a jugar el próximo lunes a las seis de la tarde por meterse en cuartos de final del campeonato del Mundo todavía no conocemos a nuestro rival tal será Estados Unidos au Suecia el grupo F todavía no ha jugado su última jornada y en ese partido entre Estados Unidos y Suecia el que gane será el rival de España evidentemente la gran favorita es Estados Unidos ir todo parece indicar que nos vamos a cruzar en ese partido el próximo lunes ante una de las grandes potencias del fútbol mundial las norteamericanas las estadounidenses qué mas da una vez que estamos ahí en octavos dice Jenny hermoso que hay que ir a ganar el Mundial porque si ganas a Estados Unidos el próximo lunes hay que soñar

Voz 1490 31:12 sabemos a lo que veníamos es un Mundial ahí lo disfruta hacia lo has tenido tanta suerte creo es nuestra más complicado ahí no se ha dotado quizás notó que el equipo más más fuerte no es el favorito para estamos aquí conciencia de que para ganarlo o para llegar lejos ambiente NG rivales grandes así que tenemos no

Voz 0911 31:32 por muy bonita para alante

Voz 1490 31:35 si es así así que nosotros hacia prepararlo

Voz 0919 31:38 enseguida estamos en Le Havre en Normandía donde ha jugado la selección española la otra cita del día dentro de veintinueve minutos en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid segundo partido playoff final la ACB de baloncesto Real Madrid Barcelona el Madrid ganó el primero Si gana hoy pues tendrá casi casi rozando el título y luego está el mercado de fichajes el la semana tiene presentaciones en el Real Madrid presentará Rodrigo es el chaval brasileño que han fichado en el día de mañana Mendi será presentado el miércoles lo de Griezmann y el Barça sigue en stand by ha dicho Bartomeu que por el momento nada de nada claro es que hasta el día uno de julio Griezmann no cuesta ciento veinte millones la cuesta mucho más así que hasta el día uno de julio nada de nada el Barça que es noticia por una operación posible que han contado nuestros compañeros de Valencia es el cambio de guardametas civiles en suplente del Barça esa seguiría al Valencia inepto titulares el Valencia sería el Barça para ser suplente Se supone bueno y más rumores y más cosas del mercado que enseguida contaremos pero como siempre en el inicio del programa

Voz 26 32:47 vuestros mensajes de Whatsapp ya llegó tío

Voz 27 32:51 Pau Gasol Marc Gasol ambos son hermanos pero nunca decís el mayor de los Gasol cuando habléis de Pau simplemente CIS Pal yo creo que eso de Marc Gasol menor de los Gasol va dejando de ser ya punto piquillo sobre todo cuando ya tiene un anillo de la NBA repetirán ánimo

Voz 0919 33:09 efectivamente bueno pues eh Marc Gasol está ahora dándose una fiesta mayor porque los Toronto Raptors están celebrando en Canadá por todo lo alto su título de la NBA luego lo contaremos dejad vuestros mensajes

Voz 21 33:23 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él qué opina critica los lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve De5 Asensio error ego no quisieron a sub-veintiuno que no vayan a la ruta pero que no vaya guasa de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco

Voz 26 33:53 exprésate

Voz 28 33:57 a ver si que perdiéramos el primer partido del Europeo sub

Voz 0919 33:59 de uno va a ser culpa ahora de Rodri de Asensio porno ver hombre los que fueron fueron los que jugaron no además que Asensio tenía que estar en la boda de Sergio Ramos aunque no tocaron los AC DC

Voz 0867 34:13 la tocó madre mía

Voz 0919 34:15 plazo vamos a Francia

Voz 29 34:19 Iberdrola impulsor de la igualdad a través del deporte te trae lo último de nuestra

Voz 0055 34:24 primera selección sostenible en el Mundial de

Voz 29 34:26 el fútbol femenino

Voz 0919 34:29 las chicas de la selección española estar en octavos de final del Campeonato del Mundo empate a cero con China aunque hemos sido mucho mejores vamos a los vestuarios del estadio de Le Havre en Normandía donde está nuestra compañera Sonia Lus hola Sonia

Voz 1914 34:44 qué tal Gallego buenas tardes pues yo estoy con una de las protagonistas de el partido una de las protagonistas del Mundial para España Marta Corredera que ha jugado los dos primeros en el lateral izquierdo este último en el lateral derecho que se está pegando unas palizas de muerte pero que puede decir con la cabeza bien alta que España ya está en los octavos de final y Marta tiene mucho

Voz 0911 35:02 eso bagaje encima Marta buenas tardes hola muy buenas tardes quién te iba a decir que iba a estar en la historia del fútbol femenino español esto es impresionante cualquiera de las veintitrés que estamos aquí incluso lo nuestras compañeras que no están siguiendo desde casa que nos están empujando desde casa a todo el fútbol femenino queríamos hacer algo grande esto es historia esta historia hay que estar orgullosas de todas pase lo que pase deberán adelante este equipo tiene muchísimo mérito hemos conseguido algo yo creo que impresionante para el fútbol femenino español hemos dado un paso de gigante con este con este Mundial es con lo que nos tenemos que quedar saltado y a parte del gol porque veinte tiros a puerta contra China quedar empate a cero suena un poco cuando menos un poco raro bueno al final de estos cuando una portera que ha sido en vida del partido he nos ha metido unos cuantos paradones Nos quedamos con que las hemos tenido y que ojalá esos goles no nos entre en porque vengan en el futuro no han donde es vamos a a pensar así pero lo que hay que estar orgullosas y lo que hay que quedarse es que estamos en octavos si eso es la primera vez en la historia que que pasa es un cruce histórico será el lunes que viene veinticuatro a las seis de la tarde en Reims el noventa y nueve por ciento Marta Estados Unidos Bono dice Si finalmente acaban siendo ellas son las favoritas son las favoritas para ganar el Mundial son las favoritas para jugar nuestro partido pero si queremos seguir creciendo si queremos hacer algo grande en el fútbol eh nos tenemos que enfrentar a las mejores no sea cual sea el resultado porque eso significará que que aprendemos que aprendemos y que crecemos todos los partidos que jugamos contra los mejores potencias del mundo no sirven para aprender y sobre todo para crecer para el futuro como crees que está a la gente ahora mismo en España como crees que va a estar la gente el día veinticuatro con vosotras pues espero que estén orgullosos orgullosos a más no poder porque este equipo lo que dicho no tiene mucho mérito ha dejado todo en el campo los tres partidos e sólo hacía falta ver cómo queríamos meter un gol le fuera cual fuera eh la jugadora Hay yo creo que esta piña ahí está unión que que tenemos la intentamos transmitir también a todos los que están en casa de sus sofás y ojalá que no sigan y que sea el principio de de una historia muy bonita esperemos que sea el principio y que no sea el final ese parte

Voz 30 37:08 pido el próximo veinticuatro en Reims casi seguro contra EEUU muchas gracias Marta Corredera muchas gracias a vosotros pues hay tenías gallego las palabras de Marta Corredera sea batido el cobre con todas las jugadoras chinas pero España ya tiene el objetivo cumplido estará en los octavos de final de este Mundial de Francia dos mil diecinueve

Voz 0919 37:26 gracias Sonia el próximo jueves conoceremos nuestro rival en ese partido que decidirá el líder del grupo F entre Suecia Estados Unidos Miguel Martín Talavera que con todo el partido en Carrusel una tala buenas tardes qué tal Gallego buenas tardes hay hay que ser objetivo porque hay que ser también exigente con las chicas y nos falta gol si eh yo creo que

Voz 1576 37:46 es el único pero que lo hemos podido poner a esta primera fase en la Copa del Mundo porque hicimos un gran partido contra Alemania Hinault que seus supimos definir las ocasiones que tuvimos nos costó hacer un gol hasta la segunda parte con dos penaltis en el debut ante Sudáfrica que yo creo que hemos sido netamente superior es sabido aunque yo estoy acuerdo con una cosa que ha hecho Belda en la sala de prensa hoy más que mérito de España hoy hoy la portera hecho sobre todo tres manos prodigiosas pegadas al palo que nos ha privado de la victoria pero las sensaciones son buenas este equipo sigue creciendo lloro que ha ganado un respeto que ya traía de la fase de clasificación y ahora a ver qué pasa acaba de decir Belda que el juez y el cuerpo técnico aunque toda expedición se traslada a Reims a este mismo estadio porque aquí se va a jugar el jueves ese Suecia Estados Unidos que va a decir cuál va a ser nuestro rival el próximo lunes en los octavos de final evidentemente es Suecia es una gran selección la mejor de este Mundial Estados Unidos por lo tanto la empresa nuevas es fácil

Voz 0919 38:36 gracias tal bueno España femenina ha hecho historia aprovechó para dar un apunte de la sub-veintiuno tras el frustrante debut en el Europeo con la derrota ante Italia que tenemos por delante cómo están hoy los chavales de la sub veintiuno Mario Torrejón buenas tardes

Voz 1501 38:50 muy bueno gallego desde el campo entrenamiento donde la selección española está terminando la sesión a puerta abierta que le tocaba en el día de hoy que estaba programada ha venido mucha gente sobre todo chavales jóvenes y niños saber esta esta sesión de entrenamiento después de la decepcionante derrota ayer ante

Voz 0919 39:03 el día son el gol de Dani Ceballos y los primeros XXV

Voz 1501 39:05 los fantásticos de la selección española pero después muchas patadas mucho juego duro de los italianos lo permitió el árbitro que sacó del partido mentalmente a la selección española y los italianos remontaron merecidamente porque la segunda parte fueron superiores a nosotros hay que decir que todos pendientes de Fabian Ruiz que ayer se retiró lesionado golpe en el muslo izquierdo que le hace ser más que sería duda para el dio el miércoles frente a Bélgica aún hay opciones de todo de clasificarnos para semifinales sobretodo como mejor segundo pero se han complicado mucho las cosas en un campeón de la que veníamos como favoritos

Voz 0919 39:32 gracias Mario pues el miércoles estaremos pendientes de la sub-veintiuno ya sabéis el jueves se juega Suecia Estados Unidos en el Mundial de chicas Si gana Suecia será nuestro rival Si gana Estados Unidos su empata a Estados Unidos la norteamericana serán el próximo rival de la selección española femenina el próximo lunes seis de la tarde en un partido histórico donde las chicas del fútbol español intentará meterse en cuartos de final que grandes son seguimos

Voz 0055 40:00 la selección española de fútbol femenino cuenta con toda nuestra energía

Voz 31 40:06 en Iberdrola nos sentimos orgullosos de impulsar a nuestra primera selección sostenible porque con pensamos su huella

Voz 0055 40:12 de carbón en Francia con energía verde Iberdrola impulsando la igualdad a través del deporte empresa colaboradora del programa Universo Mujer

Voz 25 40:20 en Hora veinticinco de

Voz 21 40:23 Cortés

Voz 9 40:25 oye Cristo tiene Salama si la Securitas Direct qué tal es que estamos pensando en ponernos una en bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que si roban entren en mi casa no te lo pienses sino vas a estar siempre preocupada por si entran a robar en tu casa por lo que cuando a merece la pena vivir tranquila

Voz 10 40:40 en Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calculan una INEM Securitas Direct puntuales recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 32 40:51 disculpe el conocen tan lema tiene una marisquería

Voz 0911 40:54 están buscando demo viene aquella joyería que pone la joyería

Voz 0055 40:56 sí lo es y dónde está el señor Cantando bajo la lluvia no

Voz 0867 40:59 más

Voz 0301 40:59 día en Essex quienes le encuentran que bien

Voz 0055 41:02 la la vive un verano decir con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google Google con mini de regalo

Voz 0867 41:09 el reserva lo por sólo sesenta euros están diez meses si encuentras un precio mejor te da igual ambos consulta condiciones en que es el Corte Inglés financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación

Voz 0919 41:26 mundial femenino europeo sub veintiuno Copa América que vaya a mesecito de junio tenemos por delante hoy en la Copa América debuta Chile ante Japón una de las invitadas aunque hay que decir Bruno Alemany que la Copa América se habla de dos cosas de El triunfo de euros Quai de la resaca triste de Argentina de la Argentina de Messi o la Bruno buenas tardes hola Gallego muy buenas pues si la gente

Voz 0301 41:50 en Argentina en los que están siguiendo la selección argentina en Brasil que es donde se disputa estaba Copa América es acogen a las palabras de líder de Leo Messi tras el partido e llamando un poquito a la gente al al ánimo hoy a tratar de ganar en ese segundo partido contra Paraguay que tiene la selección albiceleste que va a ser una auténtica final en ese

Voz 0055 42:09 Grupo B es verdad que le beneficia

Voz 0301 42:12 ese empate que hubo ayer por la noche en el otro partido entre Paraguay y Qatar al final con empate a dos ninguna selección de las dos el aleja especialmente Argentina que está con cero puntos y con uno está en Paraguay Ica dar como decías

Voz 0919 42:24 en hoy debut de la actual

Voz 0301 42:26 campeona de la selección chilena que va a jugar contra Japón que es una de las invitadas aunque en ese grupo ya a parte como líder eh muy claro la selección de Uruguay sin hacer un partido excelso ganó por cero cuatro a un Ecuador muy muy débil y bueno mañana volvemos a tener el partido de Brasil así que sigue la la Copa América en la que hoy se va a jugar el último partido de la primera jornada

Voz 0919 42:46 al Chile no

Voz 0301 42:47 sí sí decía que debuta Achille contra Japón lo decíamos a la una de la madrugada en ese partido no está Claudio Bravo que es una de las polémicas importantes en esta selección decide llegan con Alexis y con Arturo Vidal bastante peor de lo que habían estado en las últimas dos Copa América así que no se espera tampoco de Chile que vuelva a ser candidato para el título

Voz 0919 43:06 gracias Bruno vamos con los fichajes bueno era presentaciones que el Real Madrid sigue con su agenda de presentaciones mañana una pasado mañana le toca a Rodrigo el chaval brasileño ya veremos qué papel tiene en el equipo de Zidane Javier Herráez hola hola qué tal Gallego

Voz 0415 43:21 sí es un acólito lo que va hacer Zidane con Rodrigo es que es verdad a un gran futbolista es verdad que el pasado año lo fichó por cuatro cinco millones de euros había equipos como el Liverpool que quería este jugador o el preside estaba cerca de él pero al final lo consiguió el Real Madrid acaba de cumplir eso dieciocho años el pasado mes de abril viene del Santos viene con su padre que tiene treinta y cuatro años la verdad que también fue futbolista que le lleva sus sus temas viene sin

Voz 0919 43:47 nadie más sin bueno ese circo a veces

Voz 0415 43:50 es acompaña uno futbolistas de Brasil ayer

Voz 0919 43:53 padre tiene treinta y cuatro veinticuatro como suena

Voz 0415 43:55 o sea que además futbolista Ile quiere me cuenta que quiere bueno pues limitar digamos esas amistades peligrosas fue padre con dieciséis claro se pueden ser no

Voz 0919 44:08 bueno pues la verdad es que chaval viene con ganas de bueno deslumbrar al fútbol mundial

Voz 0415 44:12 estuvo en sus XXI mejor dicho de sub veinte sub veinte que se celebró hace un par de meses hay Rodrigo que veremos lo que pasa efectivamente sin saber dónde va a jugar os va a jugar en Madrid el próximo año que la ideas que si esté ahí en el al menos en el banquillo

Voz 0919 44:25 la lectura que hago es que el padre de Rodrigo tiene la misma edad que Sergio Ramos con eso yo Llorente centro campista del Real Madrid a Zidane no le gusta pero si le gusta a Simeone podríamos estar ante un traspaso de la primera plantilla del Real Madrid a la primera plantilla del Atlético de Madrid pero Antón Meana el Madrid va a pedir

Voz 0055 44:46 mucha si se complica la cosa información de la Cadena SER Llorente solo

Voz 0919 44:50 quiere jugar en el Atlético de Madrid tanto que el acuerdo entre el jugador