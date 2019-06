Hora 25 (17/06/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1473 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

la negociación y la aritmética política van ocuparnos de nuevo esta semana en la que siguen los dimes y diretes para los gobiernos autonómicos resultado de las elecciones del veintiséis de mayo visto el reparto de poder municipal que en algunos casos todavía tiene que definirse el movimiento de cualquier pieza en estos días puede terminar afectando al futuro gobierno de Pedro Sánchez a partir de las diez buscaremos todas las claves porque hasta ahora queremos hablar de política con alguien que deja la política porque dice que es incompatible con la vida Nos espera para una conversación Antonio Maíllo hasta hoy diputado y coordinador general de Izquierda Unida Andalucía pero antes repasamos otras noticias con Esther Bazán buenas noches buenas

Voz 1454 00:54 noches de momento las negociaciones políticas se quedan en declaraciones a esta hora la candidata del PP a la Comunidad de Madrid no cree que su investidura peligre por la cancelación de la reunión es por parte de Vox que quiere aclarar su representación en el Ayuntamiento de Madrid argumentos de Rocío Monasterio y la respuesta del alcalde Martínez Almeida en la SER

Voz 6 01:11 que si cancelado las reuniones con el Partido Popular que tenía hoy para hablar para negociar la investidura en la Comunidad de Madrid nosotros no hemos negado y lo hemos dicho que puede que haya alguna junta de distrito que efectivamente tengan concejales presidentes que sean de Vox

Voz 1454 01:29 en Barcelona Valls insiste en que el respaldo de las urnas ha sido decisivo para frustrar el acceso del independentismo a la Alcaldía asegura que se manifestará en el momento oportuno sobre la ruptura de la coalición por parte de ciudadanos los Hermanos Musulmanes el partido de Mursi reacciona a su fallecido el ex presidente egipcio han muerto cuando estaba siendo juzgado en uno de los múltiples procedimientos abiertos desde que fuera derrocado estaba en prisión desde el año dos mil trece ya había sido el primer mandatario civil elegido democráticamente los Hermanos Musulmanes hablan de asesinato y uno de sus antiguos miembros de gabinete

Voz 0194 02:00 ha asegurado que murió encarcelado en solitario privada

Voz 1454 02:02 lo de la visita de su familia y de la atención médica el setenta y cinco por ciento del terror

Voz 0194 02:07 el español está en peligro de desertificación es el calco

Voz 1454 02:09 lo de la ONG WWF que advierte además de que habrá sequías más graves y no hay un cambio radical en la

Voz 0194 02:15 política de gestión del agua

Voz 7 02:17 las sequías no se resuelven en verano cuando ya ha dejado de llover desde WWF solicitamos a las autoridades que gestionen mejor el agua no lleven al niño

Voz 6 02:26 quite puso una propuesta más

Voz 1454 02:29 para esta ahora la cara B de Sarabia vítores pues en la ronda de votación a ese imágenes e bastones de mando que hemos visto el fin de semana Sara que se sienta en su imaginación en uno de esos ayuntamientos si quiere hablar de la ciudad que es lo que debería haberse desde la ventana de los consistorios

ahora vamos con todo pero antes la noticia Iberia Nacho

Voz 5 07:09 cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 07:18 en el día en el que los pueblos y las ciudades han vuelto a la rutina con ayuntamientos renovados en el día en el que persisten las negociaciones para cerrar gobiernos autonómicos y los socialistas sostienen que la investidura de Pedro Sánchez va a ser pronto en el día en el que Ciudadanos rompe con Valls Colau vuelve a colgar el lazo amarillo Vox exhibe su enésima amenaza y la Junta Electoral Central deja vacantes los escaños como eurodiputados de Yunquera este Comín bueno pues en este lunes de junio en medio de la nada la política deja atrás a quiénes ya no son nada como Manuela Carmena

Voz 22 07:50 ya no es oye aquí nadie pues ya esta artista es nada más no

Voz 0194 07:57 no es la única no es el único político que ha tomado la decisión de hacerse a un lado Antonio Maíllo ha renunciado a su escaño en el Parlamento andaluz y al cargo de coordinador general de Izquierda Unida Andalucía y lo ha hecho dejando sobre la mesa esta reflexión

Voz 22 08:09 en esto años quitado la actividad política ha adquirido una dimensiones en el que los niveles de estrés de tensión son incompatible con una vida de calidad son incompatible con una vida saludable yo y me gustaría que esta reflexión que Lago Lago para intentar contribuir a la necesidad de que la política se convierta en una actividad que permita conciliar

Voz 2 08:32 la vida humana o la vida familiar con la salud

Voz 13 08:36 el bien vivir Antonio Maíllo buenas noches buenas noches ángel Angers cómo estás muy bien sea lidiado

Voz 0194 08:44 tienes la sensación de verte sacado un peso de encima absolutamente

Voz 0225 08:48 dado mucho la decisión se la he meditado mucho porque sabes que la gente que nacimos los sesenta yo Naciones ese sentirse la gente que venimos de familia trabajadora que sólo lo primero que estudiamos está muy imbuido yo he observado que generalmente está muy imbuido de una ética de la responsabilidad que a veces no nos devora no yo lo he pensado mucho claro que lo he pensado

Voz 23 09:08 no sé yo decidí hace ya tiempo

Voz 0225 09:12 pero el momento evidentemente estaba vinculado al cierre del ciclo político y electoral

Voz 0194 09:16 te escuchaban esa reflexión que hacías en la rueda de prensa cuando la política empezó a ser un obstáculo para para tu bien vivir

Voz 0225 09:23 tengo la sensación de que no he tenido mucha tregua coincidió mi elección como coordinado en dos mil trece en plena crisis económica nosotros en el Gobierno andaluz la sociedad en una crisis profunda del punto de vista económico social deshilachado se Iggy no he tenido un sentido sentido mucha tregua pero pero es verdad que en lo últimos tiempo yo creo que a partir de yo diría que lo último años todo el debate vinculado al proceso pero no por la naturaleza el proceso sino por toda la tensión que se genera una dinámica política en la que se según mantel a se desmantela lo marco que habían generado la cultura de la del bipartidismo de pronto todo se empieza a convertir en algo en algo cruel yo diría es decir se han perdido determinado valores político y la Izquierda yo lo quiero ir quiero incidir de de de mi casa en lo que mi casa donde la derrota no tiene nada que ver con con lo cual los resultado electorales tiene que ver con la pérdida de valores no el neoliberalismo el individualismo vamos a llamarlo así para que nadie sienta que estoy hablando con una cierta pose cierto proselitismo ideológico el individualismo no está devorando como sociedad y la política también que la exageración de la grandeza de la miseria yo ingería vete cuando te escucha al principio decía hoy Angers estaba tremendista cuando es compatible con la vida no es incompatible con el bien vivir no Permira este este concepto que puede ese casi Ortega Cano fuese un comunista hablando de Ortega pero bueno todo ETA en estos tiempo pero es verdad que que ha llegado empieza a ser casi incompatible yo lo siento así levantarse con angustia con preocupación Eco con discusiones permanente con una falta de fraternidad mucha falta de fraternidad

Voz 0194 11:04 entre los propios claro ahí está

Voz 0225 11:06 la tragedia o el drama político que a veces somos más crueles dentro de la propia organización eh que con los interlocutores a los que en lo que hay una claridad de de Di de división del mundo y hay un respeto ameno lo intentamos sobre la diferencia política pero es verdad que la cultura política organizativa nos tenemos que eran un repaso porque bueno yo he llegado a la conclusión de que

Voz 13 11:30 llega un momento en que sufre más que disfrutas mientras sea no vale la pena no vale la pena

Voz 0225 11:36 la pena el compromiso pero sí es verdad que quizá un sentimiento de acumulación es decir Si llevar a un año en política puede seguir con esta responsabilidad pero tengo sentimiento como de acumulación donde ya llega el contenedor abastece a estar absolutamente lleno

Voz 0194 11:52 cómo cómo no sé si como te imaginas cómo quieren que sean tus días a partir de ahora no sé si te has imaginado eh

Voz 13 11:59 bueno lo he tenido antes quiero decir yo como tú sabes soy profesor de instituto de de lo Veintitrés años he estado

Voz 0225 12:04 digo año vinculado a la enseñanza

Voz 23 12:06 estado siete en política de primer nivel

Voz 0225 12:10 él por decirlo de alguna forma y ahora tengo una sensación tengo la sensación de estar como niño con zapatos nuevos tengo tengo ilusión tengo ilusión porque me siento como cuando aprobé jovencísimo la oposiciones de latín año parecía un pueblo fascinante como esa Luca de Barrameda con mucha gana de descubrir mundo y enseñanza tengo otra vez como la recuperación de esa pasión me puede entender si tú si te digo que tengo la pasión por la enseñanza que tu tienes por el P

Voz 13 12:38 en el once podría que a veces también pienso han tenido que es incompatible con el buen vivir si en eso estamos muy bueno estamos construyendo una sociedad donde estamos compatibilizando

Voz 0225 12:49 era la calidad de vida que no tiene nada que ver con el nivel de vida tiene que ver con con lo con lo esencial con la comunicación con el tener tiempo para esperar una buena conversación con el compañero con el que compre

Voz 0194 13:01 sí hemos perdido ya la capacidad Antonio y bueno tú lo has vivido lo sufrido capacidad de escuchar

Voz 24 13:06 no te escucharnos entre nosotros mismos vosotros los políticos de escucharos entre vosotros nosotros los periodistas de escucharos a vosotros yo creo que desaparecidos esa paciencia no a

Voz 0225 13:16 impaciente y la política el reflejo en grado extremo de las contradicciones sociales yo no querría criminalizar la política me apasiona y creo que forma parte de la vida pero sí que la política en este momento es la que refleja en término más exagerado lo que son las propias contradicciones y la debilidad de sociales son una sociedad que escucha menos pero no sólo los políticos

Voz 0194 13:38 sí sí sí mucho menos todo el mundo

Voz 0225 13:40 sociedad que se comunica menos a pesar de que estamos híper comunicado Izar diga lo que sí observo como docente que se ha incorporado una entendían campo unos niveles de máxima responsabilidad es que agudiza tanto la grandes hola miseria llega un momento en que ya no se hace soportable ligeramente yo he sentido yo tenía un sentimiento de decisivo sufrimiento permanente en el que no hay compensación con respecto a aquello por lo que tú aspiraba a construir o a luchar

Voz 0194 14:11 sí es nosotros hoy te estoy tú te Antonio con las veces que yo te he entrevistado pero ya me me doy ese lujo de yo te lo agradece

Voz 13 14:19 de en antena porque además nos conocemos

Voz 0194 14:21 Nos hemos compartido estudio de radio y hemos compartido actualidad en numerosas ocasiones presentó la mesa de análisis a los tertulianos de esta noche Fernando Vallespín buenas noches buenas noches Berna González Harbour buenas noches hola buenas y Javier González Ferrari buenas noches asentía Aysén muchas de las cosas que decir

Voz 2 14:37 bueno en diez días y me ha parecido estupendo escucharle Antonio partir ojalá todos los políticos fueran así

Voz 13 14:45 además Antonio te digo una cosa

Voz 2 14:47 para el buen vivir tú tienes en Sanlúcar Un buen vecino del que puedes aprender que se llama Carlos Herrera que yo vivo en otro pueblo precioso nada Aracena pero allá donde vuelvo en Sanlúcar ya sabes que tienes el buen vivir Él es el ejemplo máximo

Voz 19 15:04 esperemos que siga oye pero la que ver eso seguro y eso ha hecho gracia eso ha hecho que Cannes

Voz 13 15:12 los siempre haya sido muy benevolente conmigo

Voz 2 15:14 que le reconocerlo ahora que ya no tengo yo que con esto

Voz 0194 15:18 es muy difícil de todas formas Antonio no ser benevolente contigo también también te lo digo es bastante difícil mucha gracia está también Pedro Blanco yo no sé si los oyentes Pedro querrán decir algo sobre los adioses de los políticos es raro vamos a pedir que sean Venezuela

Voz 1715 15:31 antes o no con lo que Maíllo pero sí que nos envíen sus notas de voz a nuestro número de Whatsapp para que nos cuente cómo cree en ellos que deben retirarse los políticos que creen que deben hacer las políticas si creen que en España

Voz 0194 15:46 los políticos y los políticos saben retirarse

Voz 1715 15:49 tiempo Isabel en retirarse bien seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres hay vida más allá de la política cuál debe ser en opinión de los oyentes seis tres ocho siete

Voz 0194 16:00 siete cuatro siete cuatro tres dos políticos tan denostados a veces sólo porque si decía antes Antonio Maíllo yo no quiero criminalizar ni demonizar la la política eso que sigue tantas veces no que todos son iguales que es una

Voz 6 16:13 ah se echa intransigente que no admite excepciones pues estos políticos llegan a una etapa de sus vidas algunos de ellos en las que dicen basta no se acabó o les dicen basta que esto también pasan muchas veces

Voz 8 16:24 ya no hay lugar para ti en este partido

Voz 6 16:26 en este grupo en esta formación los motivos son distintos los niveles de resistencia también lo son Pedro Duque ministro de Ciencia Innovación y Universidades en funciones sorpresa del primer Gabinete del presidente Sánchez tuvo un ataque de sinceridad hace unos meses dijo que su paso por el Ministerio había sido una experiencia complicada y traumática Duque ha debido aprender a convivir con el trauma para sobrellevar las cosas de la política porque va a seguir al menos lo quiere seguir al menos una legislatura más sale ya el presidente del Gobierno viene hacia hacia esta nuestra posición va acompañado por escoltas sólo por escoltas no va con nadie más Mariano Rajoy empezó a despedirse de la política una larguísima tarde de finales de mayo en un restaurante de Madrid cerca de la Puerta de Alcalá nos caemos imagínate Ángels levanta de Ubuntu en este momento vamos llevados por los empujones de los escoltas y de los cámaras Mariano Rajoy era consciente de que perdía la moción de censura y el Gobierno decidió inaugurar su

Voz 2 17:25 la etapa como un señor con café copa y puro

Voz 6 17:36 estos días atrás Rajoy ha disfrutado de vacaciones en en el en el Mediterráneo sea bañado ha bebido mojitos ya asistido al exclusivo restaurante discoteca lío de Ibiza lo estaban escuchando hechos selfies en bermudas

Voz 0194 17:49 gorra en Formentera rodeado de

Voz 6 17:51 de admiradores saber retirarse Antonio también

Voz 0225 17:56 tarde de no yo creo que tan importante como saber llegar y ahí hay un elemento que querríamos a mi me gustaría abrirlo no en política es que yo creo que hay una conformación de perfiles muy profesionalizado yo creo que su va en contra de la la visión de la política como servicio público es decir gente que vive de la política que no tiene otro horizonte laboral que ha convertido su perspectiva laboral precisamente en la dependencia política y que pervierte

Voz 23 18:26 de toda la los límites de de ese ámbito

Voz 0225 18:30 es un problema para ello porque son gente que yo creo que en su origen tenía aspiraciones noble en el ejercicio del servicio público pero las dependencia económica y laboral de la política les hace que no sepan retirarse y por tanto sólo les queda intentar mantenerse y yo creo que ahí hay una una peculiar a un peculiar papel que fue que afecta a toda la organización en cuanto más poder tiene mayor no

Voz 0194 18:56 en ese sentido cuando tú decías yo vuelvo donde vine yo estaba dado de años dando clases en un instituto ya hay vuelvo esa es mi profe

Voz 0225 19:02 yo yo yo le decía de broma Mi amigo de Podemos digo a mí no me llamen casta que dos cruje pero vengo de dar clase durante la enseñanza estoy ahora tiempo siempre tuve claro la limitación de mandato e instó obedece también a un a una reflexión persona que tiene mucho que ver con el proceso de cáncer que viví y que me hace pues lo más sensible al sufrimiento propio no cuando hay innecesario claro

Voz 0194 19:28 esa vida anterior que le aporta a la política es decir estábamos hablando de de esos que no han hecho otra cosa que política que evidentemente cuando deberían empezar a retirar su pensar en retirarse no no pueden hacerlo porque tampoco no saben muy bien dónde ir o a que dedicarse esa vida anterior el llegar con una experiencia personal a la política que aporta mucha

Voz 0225 19:49 mucha seguridad y firmeza en tu en el ejercicio de responsabilidad jurídica yo siempre he sentido que me han hecho tentaciones intento de aminorar mi capacidad de decisión condiciona determinada propuesta o o debates y la seguridad de saber que viene de otro mundo que al que vuelves el saber que que esto es algo temporal y por tanto bienes con una convicción de intentar cambiar las cosa eso se nota en el sentido de que yo creo que muchas ocasiones momento difíciles la gente sabía que si uno no no afrontaba o no cumplía con lo que había con lo que se había propuesto pues tenía siempre la posibilidad de irse te da mucha seguridad a la hora de afrontar lo debate muchísimo a mí me lo ha dado a mí me lo ha dado el momento complicado siempre digamos sido audaz en ese sentido porque me ha dado mucha fortaleza para sí sentir que que me podía ir a a mi trabajo y esa gran drama que se producen ahora mismo en política cuando hay una excesiva obediencia entorno a la verticalidad de uno dirigente que deciden lo que hay que hacer y un ejército de gente que no le va a cuestionar dialécticamente la decisión política eso no no no enriquece mi aportación educativa yo he sido un apasionado de la educación y los y cosiendo he sido director Instituto que habla de las cosas más bonitas que se pueden ser con tanto con los jóvenes con con la familia empapar de del termómetro social de la comunidad a la que sirve iré de la educación hay yo creo que hay enriquecimiento en enriquecimiento personal formidable y que creo qué contribuido a a transmitir en este periodo de responsabilidad política Berna

Voz 0194 21:26 Antonio encantado de saludarte tan igualmente eh

Voz 0225 21:28 el Sevilla se infección

Voz 0194 21:31 no me me ha gustado mucho lo que has dicho de la ética de la responsabilidad de tu generación que es la mía también la mi vamos a bordo queridos añora más pero sí sí sí

Voz 0225 21:42 hay que comparto

Voz 0194 21:44 de hecho siento enorme envidia por todo lo que te estoy escuchando pero pero crees que ya no existe

Voz 0283 21:50 este esa ética de la responsabilidad en los políticos actuales debido a ese ritmo frenético en el que nos hemos metido o co cómo ves el estado de la ética de de es de esa responsabilidad de la que estás

Voz 0225 22:02 hablando bueno yo cuando hablaba de la ética de la responsabilidad la aducía a a cuando me preguntaban sobre si me había pensado muy mucho esta decisión y obviamente pues un análisis de control de daño de no perjudicar organización de no debilitar o generar disoluciones no evidentemente yo por ejemplo me espantá va cada vez que había algún dirigente político que se iba en pleno empleo en plena elecciones calendario sea a mí me plantaba porque no me cabe en la cabeza ese tipo de de decisión y eso lo que achacó yo creo que existe mucha gente muy responsable la ética de la responsabilidad yo creo que está muy asentada lo que pasa que generacional mente es verdad que no hemos educado en una conciencia de de gente que veníamos con una con una identificación del esfuerzo con la mejora de tu tu calidad de vida de su nivel de vida de tu nivel profesional pero yo creo que hay hay gente muy interesante y por supuesto con una ética de la responsabilidad muy asentada que hay también desde mi punto de vista

Voz 13 23:05 mucho frívolo mucho frívolo decir

Voz 0225 23:09 hay gente que ha perdido son los que yo no quiero entrar en eso porque no quiero a rogar minada ninguno

Voz 13 23:16 excelencia pero yo percibo mucha frívolo

Voz 0225 23:19 sólida con respecto a

Voz 13 23:22 la consecuencia que tiene según qué acciones que hacemos lo hombre y mujeres único no

Voz 8 23:29 vamos a ver lo del Athletic en el responsabilidad vienen un texto pequeño después de ver que es la de la política como vocación que hace cien años que pronunció esa conferencia el municipio de excepción en crítica de la convicción y te quiero responsabilidad y ahí viene también una distinción fantástica que es de los políticos que viven de la política y los políticos que para

Voz 0225 23:47 claro la política claro

Voz 8 23:49 los policías que bien de la política pues sólo los burócratas del partido fundamentalmente es decir que es un político que acaba siendo pues una especie de funcionario de un partido hay que no tiene más remedio no pero luego lo interesante de beber es como vincula el vivir para la política es donde entra la lo el elemento generacional yo creo que antes hablabas vivir para la política como un factor donde lo que predomina es la pasión Sara pasión que tiene está moderada por la responsabilidad y el sentido la distancia lo dicen muy claramente porque pues alemán claro también tiene que introducir este este tipo de frenos no pero lo dice no se puede vivir para la política sin causa es decir sin buscar conseguir algún tipo de transformación a través precisamente de del ejercicio de ésta de esta actividad yo creo que quiénes habéis vivido para la política que evidentemente es es tu caso y o bienes lo acabas de corroborar yo creo que sí debe quedar debe quedar hay un cierto resquemor al darte cuenta de que realmente cada vez hay menos espacio para los que vivía is o vivís para Lara política y que cada vez es mayor el ejército de los que viven de la política hay que poner en todo lo que se trata es de conseguir los despojos suficientes para que siga creciendo esa esa masa no no crees que que eso es cierto luego otra cosa muy rápido porque así ya no te globalmente

Voz 13 25:14 dónde quiero quiero quiero

Voz 8 25:15 después de realizar también a los medios de comunicación no solamente a la política de lo que ocurre es que la política se hizo inevitable desde el momento en que entró en esa fase de aceleración bestial donde cada dos minutos de la hora y media hay que dar alguna noticia es decir que hay que estar moviéndose permanentemente porque sino se mueve el adversario tiene que estar presente en los medios de comunicación que lo devoran todo sea informar es introducir novedades esa noticia es novedad con lo cual el político tiene que estar inventándose novedades de forma permanente con lo cual al final muchas veces no hace más que chapuzas inventarse a novedades o decir tonterías

Voz 19 25:53 ocurrente

Voz 8 25:54 yo creo que eso ha hecho te hay mucho más incómoda también no

Voz 0225 25:58 la cosa una argumentación sobre la política profesional que impecable en la que yo siento que he intentado transformar no me voy satisfecho yo decir lo freno a la transformación de o a la conversión de la política como un servicio no como una profesión sinceramente no he conseguido lo al con Dario hay una profesionalización de la política que me parece muy muy negativa porque sabes por qué porque también provoca un vacío de profesionales de gente muy valiosa que no se atreven a dar el salto porque crea un espacio muy poco amable para participar de trabajo Porfirio la algo o Godín autónomo o de cualquier ámbito de trabajo periodismo pues la gente no se atreve a ir a unos espacios que son la ley de la selva donde tú compites con gente no dialécticamente entonó la oposición sino que hay gente que cuando tú discrepa con ello está percibiendo que era una amenaza real yo lo he percibido así yo lo he vivido eh era una amenaza real a su a su ingreso su forma de vida en la forma de entender la política respecto a lo segundo pues yo creo que no es sólo de la política de todo hemos pasado de la comida de hoy ha lenta por decirlo en término más comunes a una comí a una comida rápida y eso también ha pasado de la política hemos pasado de una de uno debate en el Congreso en la época de la Transición elaborado exiguo que permitía introducir matices poliédrico desde el punto de vista ideológico a una a un mensaje de comida rápida un mensaje de comida basura es decir de tuit al calor de la búsqueda del titular entonces es verdad lo que dice Agnes no se puede circunscribirse sólo a la política en la sociedad en la que se ha conformado así la política eso sí siento que es un sabotaje la ley la expresión de de nuestras propias contradicciones y modelo en caso extremo quiero que que

Voz 0194 27:50 escucháis que escuchen los oyentes la recopilación que han hecho los servicios de documentación de las de algunos políticos que decidieron dejar la política en primera fila como es el caso de Antonio Maíllo que está con nosotros o a quiénes les dejó la política lo hacemos con ayuda de María Romero

Voz 1473 28:04 aunque pueda parecernos que los que llegan a la política se atrincheran no salen ni con agua caliente lo cierto es que son muchos los que han dejado su carrera en los parlamentos por motivos muy variopintos uno de los más recientes ha sido el caso de Xavier Domènech líder de Podemos en Cataluña que casi un año después de los malos resultados obtenidos en las elecciones catalanas de dos mil diecisiete anunció en Facebook que dejaba todos sus cargos políticos para dar paso a nuevas personas con ideas frescas caso similar es el del ya ex alcalde de A Coruña y líder de En Marea Xulio Ferreiro que tras perder las elecciones el pasado veintiséis de mayo anunció muy emocionado que dejaba la primera línea política

Voz 5 28:37 marcho en esencia un mismo que entre

Voz 1511 28:40 con mismo patrimonio más también

Voz 1473 28:44 Ferreiro anunció que volvería a dar clase en la Universidad de A Coruña algo que también hicieron en su día Alfredo Pérez Rubalcaba y Carme Chacón

Voz 25 28:52 dejaré mi escaño en el Congreso y volveré a mí han sido veinte

Voz 2 28:58 que un años como consecuencia de esta decisión

Voz 1511 29:01 déjame un escaño en el Congreso de los Diputados pero cree decirlo muy claro dejó el escaño pero en ningún caso dejo la política vuelva a mi profesión la docencia en este caso no de la Universidad de los Estados Unidos

Voz 1473 29:14 otras figuras del PSOE que dejaron supuesta fueron José Blanco o Antonio Miguel Carmona que dejaron la política al quedar excluidos de las listas electorales y es que los choques de pareceres pueden dar al traste con la carrera de cualquiera el ex ministro Manuel Pimentel abandonó las filas del PP por su rechazo a la línea que siguió el partido ante la guerra de Irak tras perder las primarias la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría quiso hablar con Pablo Casado

Voz 1880 29:36 hombre yo quiero hablar con él yo es que me gusta hacer las cosas de esta manera no hablándolo tranquilamente

Voz 1473 29:42 pero no hubo entendimiento y se marchó ISIS Santamaría no encontró acomodo en el partido algo similar ocurrió con muchos de sus apoyos Íñigo de la Serna Fátima Báñez Íñigo Méndez de Vigo o Celia Villalobos

Voz 2 29:53 yo perdí un congreso bueno pues alguien tenía que ser la figura

Voz 1473 29:58 de era de Lohan perdido yo no me importa para

Voz 2 30:01 nada han sido unos años muy felices en esta casa

Voz 1473 30:04 caso distinto es el de María Dolores de Cospedal que salpicada por el caso Villarejo si vienen Un

Voz 2 30:08 primer momento se negó a dejar la política que no que no que ya os he dicho que no que no muchas gracias gracias no va a dejar que os he dicho ya que no al final tiró la toalla antes perdóname Elano

Voz 1473 30:21 la política hemos tenido casos como el de Ramón Espinar que salió de Podemos cansado de sus desencuentros con la formación morada o el de Carolina Punset que dejó su puesto de eurodiputada porción

Voz 1463 30:29 danos criticando duramente los bandazos y violó

Voz 1473 30:32 juegos de la formación a la que sí que podemos considerar la reina de las dimisiones esa Esperanza Aguirre yo tengo como norma de conducta

Voz 22 30:40 no eludir nunca mis responsabilidades por eso presento mi dimisión

Voz 1473 30:46 tres veces se ha ido la última de ellas por la implicación de Ignacio González en el caso Lezo pero sí en dos ocasiones se lo pensó mejor volvió quién sabe si no habrá un tercer regreso

Voz 0194 30:56 tenido escuchaba echaba Carme Chacón como decía que dejaba al acta de diputado la política aprecia no dejo la política se puede dejar la política Antoni

Voz 0225 31:03 lo que no la política no se puede dejar porque forma parte somos somos Jerez animales político oí evidentemente no se puede dejar lo que sí se puede dejar yo lo voy a dejar con mucho gusto se lo niveles de responsabilidad lo que hemos estado es decir yo quiero una fase sinceramente de desintoxicación no Ibon y bueno me ha salvado la lectura me va a salvar el latín

Voz 2 31:29 la política no lo voy

Voz 0225 31:30 dejar pero pero lo que es un tipo de política en términos de poder vamos a llamarlo así de tensión política permanente la voy a dejar

Voz 0194 31:39 con mucho y todo esto además en un sitio como Aracena imagínate que te

Voz 0225 31:42 imagina que pocos cualquier sitio así invitada

Voz 0194 31:45 iré a verte darlo por hecho los oyentes que sí tienen opinión

Voz 0225 31:49 sobre cómo hay que hacer para salir de la pole

Voz 1715 31:52 Tica la tienen la tienen hemos recibido algunas ideas vamos a escuchar alguna opinión elogiosas sobre el paso quedado Antonio Maíllo alguna opinión crítica que se aporta como explicación de por qué los políticos tienen dificultades para dejar la política alguna reflexión sobre no tanto cuál debe ser el futuro de un político cuando deje la política sino cuál debería ser su pasado antes de entrar en política vamos a escuchar las opiniones de los oyentes

Voz 26 32:18 alto tras resaltar la grandeza Antonio Maíllo por por esa total no es necesario en la política en cualquier ámbito de la vida de trabajo no puede ser una camino

Voz 27 32:32 hacia la enfermedad Mariví hacía el estrés y todos los políticos deberían de ser comer políticos con carrera política estudio ente cultas gente que sepa lo que la sociedad quiere así que Antonio desde pone serio muy cerquita de la cena

Voz 28 32:49 te deseo lo mejor de lo mejor la verdad es que en mi opinión que debería de César este agravio absoluto a los trabajadores que para jubilarse necesitan XXXV años de estos señores con un par de legislaturas tienen su pensión garantizada que si hay vida después de la política

Voz 29 33:10 buenas tardes ante todo pues hombre debería haberla pero el problema se ha habido vida al menos profesional antes de la política porque se ha habido vida profesional antes de la política después de la política seguirá

Voz 20 33:23 siendo vida los políticos tienen que entrar en política por compromiso y salir con honestidad

Voz 0194 33:29 muchas veces tengo la sensación de que hay políticos que sepan antes de tiempo me pasó en su momento y así se lo dije con consabido que me pasa ahora con Antonio Maíllo te entiendo perfectamente

Voz 0225 33:38 pero yo que me dedico a

Voz 0194 33:41 informar yo te voy a echar mucho de menos

Voz 0225 33:43 yo también nativa aunque yo te cuchara

Voz 13 33:47 pero no nota una propuesta deshonesta Antonio Maíllo muchísima suerte y muchísimas gracias muchísimas gracias siempre te ves eso sí un abrazo o un abrazo

Voz 26 34:12 el vino

Voz 2 34:20 Sara vítores buenas noches

Voz 0194 34:22 para la cara B después del fin de semana de jurar y promete ya están todos los ayuntamientos formados

Voz 1880 34:28 a esas de última hora a Dios es poéticos responsabilidades compartidas pero ya están organizadas las alcaldías al menos los alcaldes y hay que repartir el trabajo sobretodo saber qué tipo de ciudad es la que quieren para sus vecinos las nuevas corporaciones es

Voz 0194 34:42 el concepto de hoy la ciudad muchas veces al propio Ayuntamiento se le llama ciudad

Voz 1880 34:45 sí es que esa es una de las acepciones la tercera de la RAE dice Ayuntamiento Cabildo de cualquier ciudad a la que más nos referimos nosotros conjunto de edificios y calles regidos por un ayuntamiento cuya población densa y numerosa se dedica por lo común actividades no agrícolas hay ya está incluyendo un dato que es que la población tiene que ser tensa y numerosa más acepciones por ejemplo lo urbano en oposición a los rural decía de algunas poblaciones que gozaban de mayores preeminencia esquelas villas por último una más conjunto de diputados y procuradores en Cortes que representaban una ciudad sea la parte por el todo

Voz 0194 35:20 no perdamos las buenas costumbres etimología decía

Voz 1880 35:22 bueno pues viene del latín de Civitas que es como se llamaba a la ciudadanía en Roma apareció el término civil por primera vez en más o menos en el año cuatrocientos cincuenta antes de Cristo aparece en la ley de las doce tablas allí se diferencian tres tipos de personas que viven en la ciudad los que pertenecen al pueblo romano luego los extranjeros que son los Pellegrini y los esclavos que son los Servi un día que hablamos aquella de ciudadanía explicamos que en Grecia se hablaba de ciudadanía pero que ni los niños ni las mujeres tenían esa cualidad de ciudadanos más cosas de la ciudad chiita que en italiano Siri en inglés site en francés es uno de los temas más bonitos además que nos hablan de las ciudades es el corazón de neón de la Orquesta Mondragón con frases que yo creo que todos los que vivimos en una ciudad hemos sentido alguna vez frases como la ciudad donde vivo es Mi cárcel mi libertad

Voz 3 36:12 las al fin

Voz 13 36:37 Fernando Monje trabaja sobre espacio urbanos profesora dando

Voz 0194 36:40 apologías social y cultural en la UNED Fernando muy buenas noches que considera un antropólogo social que es una ciudad

Voz 13 36:46 pues además de todo lo que está muy bien explicado es una concentración de tiempo y espacio ponte vivir mucha gente junta de un modo particular donde la gente hace cosas distintas donde todo está profundamente

Voz 28 36:58 integrado de modo como

Voz 13 37:00 pocos otros lugares podemos decir que define la ciudad

Voz 0194 37:03 la cantidad de gente que vive en ella o sea cuando cuando un espacio se convierte en ciudad

Voz 13 37:08 eso sí que es una pregunta difícil yo creo que cuando las las divisiones laborales y las divisiones actividades de la gente son suficientemente diversas siempre hay excepciones hay todo tipo de excepciones pero sobre todo es una concentración de tiempo y espacio donde mucha gente hace cosas de un modo relativamente coordinado

Voz 0194 37:27 desde cuándo existe el concepto ciudad

Voz 13 37:30 bueno además de ese origen de concepto de ciudad que hemos visto en Roma pues tiene que ver con el propio origen de la ciudad entonces los vamos a a unos diez mil años atrás nos vamos al creciente fértil ese que estudiamos en los colegios a esas ciudades como Jericó You're in nos vamos a China a las orillas de los ríos pero también nos podemos en algunas ciudades de África o de América un poquito después en en concepto temporada Ikeda Alcaraz

Voz 0194 37:56 era la ciudad los ciudadanos son los que han el carácter en la ciudad

Voz 13 37:59 yo creo que la ciudad fundamentalmente la da el carácter los ciudadanos que es el modo de vivir urbano que es algo que luego ha extendido fuera de la ciudad no pero es esa

Voz 0225 38:10 urbanidad vamos a llamarlo de algún modo los que dirigen

Voz 0194 38:13 ahora que estábamos en la composición de los ayuntamientos los que están al frente de los ayuntamientos dan carácter a la ciudad pueden dar tienen la tentación de dar carácter a la ciudad

Voz 13 38:22 siempre les encanta ser los importantes y los que piensan que están dando carácter a la ciudad a veces sus éxitos son más bien negativos podemos decir yo creo que el carácter de la ciudad lo marca la gente y sus ciudadanos

Voz 0194 38:35 siempre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda me temo

Voz 13 38:37 que hasta donde yo sé si siempre no conozco casos donde no se produzca ojalá pero me temo que si desde el propio momento en que hay ciudadanos con todos los derechos de los ciudadanos que no los tienen

Voz 0194 38:52 sí estamos también en un momento en que da la sensación que todas Bains no todas mucho

Voz 13 38:56 ese parecen yo diría que sí que no no es ganas de jugar con las palabras se parece en muchos aspectos porque los procesos de globalización de los que estamos conectan las ciudades conectadas las personas los hace muy fácil es muy fácil cambiar de lugar dependiendo de qué pasaporte y de qué tipo de personas somos también hay que decirlo P pero también por otra parte si vamos a otras ciudades porque son distintas porque tienen distintas características distintos modos de vida distintos ritmos un café

Voz 0225 39:25 en una plaza de una ciudad no es el mismo

Voz 13 39:27 en un café en la otra y eso todavía afortunadamente sigue importando

Voz 0194 39:32 hay que premisas deberían tener que que deberían estar pensando los nuevos alcaldes sobre el modelo de ciudad tenían que ser las prioridades

Voz 13 39:42 pues yo creo que la primera prioridad que tendrían que tener los alcaldes es fundamentalmente el de la ciudadanía entendiendo que la ciudad no sólo es una máquina de dinero ni un lugar donde hacer negocios en un lugar donde la gente vive entonces muchas de las actividades que tienen que hacer tienen que tienen en que ver con un difícil equilibrio entre lo que son actividades que no siempre se mezclan bien por ejemplo muchos bares y muchos vecinos queriendo dormir o cosas por el estilo no ese tipo de cosas son son así en el centro de las ciudades y además porque el centro de la ciudad es la imagen que tiene mucha gente sobre el resto de la ciudad los que viven en las afueras pues tienen un centro que les da una referencia no espacial

Voz 31 40:30 no sí

Voz 2 40:44 están todos la ciudad de las estrellas de la película La La Land de dos mil dieciséis que fue además ganadora en los Oscar

Voz 26 40:52 el también en los Globos de Oro como Mejor canción original le preguntaba antes a Fernando que deberían tener como bueno como prioridad

Voz 0194 40:59 los alcaldes que han que han asumido el cargo el sábado pasado brío en todas estas asociaciones debemos más la sensación que pensaban más en ellos mismos que los ciudadanos no hay muchos casos cuando hemos visto la batalla por los sillones el reparto por los derechos de los coches en este caso Madrid y la ejemplo yo ya oye llegado con más atasco aquí a Gran Vía porque yo creo que en cuanto se ha anunciado que va caer Madrid Central seguramente kilo hay muchas y que no a ver pero vamos pero cómo se puede estar en contra de la lucha contra la contaminación es cómo cómo se puede estar en contra desde un ayuntamiento hacer tu ciudad más habitable claro sí sí que está mil viviendas sean de los fondos buitre ID Airbnb estén

Voz 0283 41:39 masificado se todo es decir que me gusta mucho lo que has dicho de que de las ciudades pensadas no para los ciudadanos sino para su poder y el poder de los coches yo ahora vengo obsesionada con eso no y con qué Vox pueda presidir alguna junta

Voz 8 41:52 sí que lo están en contra pero no estaba huyendo antes la entrevista que se queda a las diez el decía que no que eso hay que ambas cosas son posibles no que lo que pasa es que que ver si es decir pero si necesita

Voz 0194 42:06 esos apoyos exacto si tú necesitas los apoyos de un partido político que dice no hay que terminar con Madrid Central acabas comprando el discurso

Voz 19 42:12 digo hacer el túnel hay por todas por las obras del día antes decíamos con Jesús Gallego como vendremos en avión a trabajar el túnel es una locura una locura urbanística una locura económica una locura de todo tipo yo creo que Madrid

Voz 13 42:29 Central ha sido uno de los aciertos yo he sido muy crítico con Manuela Carmena pero uno de sus aciertos seguidos sin duda el Madrid Central y a mí no me molesta nada obteniendo que venir muchas veces a esta casa a avanzar aquí hay yo creo que sido una cierto yo estoy convencido de que Madrid Central puedes retocar su un poquitín pero no se va a tocar

Voz 33 43:04 sé que es de cara a Beto

Voz 1880 43:07 todos dile a las Cecilia si una canción de mil novecientos setenta y tres pero si la si la escucháis está diciendo también muchas de las cosas que estamos diciendo ya se siente bueno pues habla de las mega ciudades de las que estamos hablando también ahora pero yo os digo que es del año mil novecientos setenta y tres luego hay otras canciones que no son tan descriptivas sino que músicos que recurren a las ciudades para hablar de lo que ven tras la Ventana Valencia ciudadano que está mirando la ciudad desde dentro es por ejemplo Leiva un tema de dos mil catorce que se llama afuera en la ciudad la última la que habla de los propios ciudadanos y recorrido por el mundo y en cada una de las urbes los peces Peces de ciudad

Voz 20 44:11 la viajera que que

Voz 1880 44:16 está Stereo Joaquín Sabina con Pancho Varona ellos siempre dicen que es de las canciones que más les emocionan no que Sabina igual pone a llorar incluso cuando la nunca un cierto la versión de El también estará precios luego iremos con canciones en inglés

Voz 0194 44:27 porque hoy la idea es hacer un recorrido por grandes ciudades

Voz 1880 44:30 si hablamos de grandes ciudades lo primero que vamos a hacer es marcharnos a Nueva York y hablamos hasta que sepa describir Nueva York está clarísimo Woody Allen Manhattan Capítulo I

Voz 2 44:41 el sentía demasiado romántica mente Manhattan vibraba con la agitación

Voz 1880 44:47 una peli de mil novecientos setenta y nueve con los típicos personales personajes de Woody Allen no el hombre maduro que odia su trabajo la guapa jovencísima las mujer en este caso las mujeres lesbiana Manhattan que está acogiendo a todos nos vamos de Nueva York a Río de Janeiro Ciudad de Dios

Voz 0194 45:04 vamos a quitar el esperanto encontrar el paro

Voz 1880 45:08 esta es una película de Fernando Meirelles basada en hechos reales sobre este suburbio de la ciudad de Río de Janeiro nos vamos a ir ahora de Río de Janeiro a Tokio una película de Sofia Coppola de dos mil catorce Lost in Translation vamos a escuchar parte de la escena del karaoke que es Bill Murray cantando el More than words de Roxy Music

Voz 3 45:29 qué

Voz 1880 45:33 Rice expresó este momento claro que habrá más

Voz 1715 45:38 Ana que lo mejor una ciudad aparte de lo que estamos hablando es el anonimato y punto de vista que soy de ciudad pequeñas el anonimato y la libertad que te da el no estar controladas a fluir ahí con un montón de gente y esa película Refree

Voz 2 45:51 estaba muy bien es esa sensación totalmente es una relación

Voz 8 45:56 dicho medieval alemán no que la El aire de la ciudad libre no

Voz 19 46:00 el campo estaba sujeto a mucha gente de las ideas

Voz 0194 46:03 pequeñas como tú dices que sí conmigo decía de pequeñas ido qué bien se vive dice sí pero sales a la calle y te conoces

Voz 1880 46:09 pues bien esta película además tiene una banda sonora buenísima Éstos son los yesos a Mary Chain con esta canción Just Like Honey es la relación como estábamos diciendo no de gente que está sola en este caso el Tokyo inmenso el de la soledad el ruido el de los colores con Bill Murray y Scarlett Johansson o Roma vas a pasar no si deberíamos empezar no nos da tiempo a todas valientes deberíamos empezar por Vacaciones en Roma por ejemplo de Billy Wilder podríamos pasar por La Dolce Vita de Federico Fellini y llegaríamos a la gran belleza de Sorrentino

Voz 34 46:39 Dodge que ha yo a los veintiséis años

Voz 13 46:44 Zipi te demasiado

Voz 1880 46:46 esta es una película de dos mil trece con Toni Servillo artistas intelectuales viviendo en una Roma que es el escenario imprescindible todo el rato está en la película en la banda sonora temas como este bar la mora de Rafaela Carra y en España vamos a hacer dos paradas la primera será en Barcelona con en la ciudad de Cesc gay

Voz 5 47:11 en estado negro

Voz 1880 47:16 una película que habla de la soledad en la gran ciudad es un grupo de amigos que se cuenta sus cosas cada día pero al final están súper solos Mónica López Eduard Fernández María Pujalte Leonor Watling el recorrido va acabar en Madrid

Voz 0194 47:27 sí claro hablamos de Madrid yo creo que

Voz 1880 47:29 no nos queda otro que no sea Pedro Almodóvar no León de Oro en Venecia este año los baldía yo creo que cualquiera de por sí pero bueno nos hemos quedado con qué he hecho yo para merecer esto tres porque estoy enrollada con el fruto agua

Voz 19 47:43 he venido a por favor podrías haber traído guías de viaje para hablarnos de libros de ciudades

Voz 1880 47:47 sí podría pero no lo he hecho títulos infinitos hoy nos vamos a creer sólo con dos y los dos muy distintos de absoluta ficción Las ciudades invisibles de Italo Calvino es un estos relatos en los que un viajero imaginario le habla a un emperador de ciudades extrañas que no que no pueden eh existir Nos vamos a la ficción en un escenario muy reconocible cualquiera de las novelas de Paul Auster por ejemplo de su Trilogía de Nueva York Ciudad de cristal Fantasmas o La habitación cerrada pero bueno la verdad es que Auster en cualquier caso hacer retratos siempre de la ciudad sobre todo de Brooklyn si angels esta semana llega el verano el viernes

Voz 0194 48:20 si esta no podía faltar

Voz 1880 48:27 el Robin spin full de mil novecientos sesenta y seis para acabar es hemos estado hablando el tamaño de las ciudades de lo que significa también ser sentirse atrapado en una gran ciudad así es como lo sienten los irlandeses de los Fox y otros de una gran ciudad lo sin de Siri de Madness aunque queda cerramos la grave pues vamos a grabar no sé si vamos a tener que cambiar la forma de cerrar la cara B porque ya sabes que a veces nos van poco ver buen hoy tenía bien alegre el corazón como dice la canción yo no sé si te acuerdas de dimisión

Voz 0194 49:14 perfectamente Mari recuerdas contestaban