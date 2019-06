Hora 25 (17/06/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 00:18 la Constitución el sábado de los ayuntamientos no ha traído la tranquilidad a la política al contrario quedan pendientes todavía los gobiernos de algunas comunidades autónomas y la investidura de Pedro Sánchez casi nada así que continúan espectáculos Ciudadanos ha roto con Manuel Valls en Barcelona porque Vals con sus votos le dio la alcaldía a la líder de los Comunes Ada Colau sino hubiera sido por estos votos ahora mismo la Alcaldía estaría en manos del independentista Ernest Maragall y visto lo visto parece ser que esto es lo que quería Ciudadanos porque sino no se entiende la ruptura aussie se entienden el código Rivera cuanto peor mejor Bono dice que en Madrid han pactado una concejalía pero todavía no hemos visto el documento donde esto está adscrito así que como no tiene concejalía hoy no se reúne con el PP para hablar del Gobierno de la Comunidad y Ciudadanos dice que Vox no está en el gobierno municipal a pesar de que el PP le ha dado algunas juntas de distrito el trío PP Ciudadanos Vox sigue sin aclarar el alcance de sus pactos y tantos curan hay negociaciones a tres bandas acaban por ser un lío sobre lo que ese pacto y con quién se pacta y lo último en Barcelona y no quisiera dejarlo pasar los insultos en la plaza Sant Jauma a Ada Colau y otros miembros del consistorio proferidos por independentistas de los que defienden la democracia sólo cuando esta democracia da el resultado que ellos quieren no es una anécdota es el reflejo del concepto de Cataluña que tienen los independentistas sólo ellos son Cataluña puede Ada Colau ahorrarse los lazos en el balcón del consistorio

Voz 4 01:42 ella ya es una traidora Ángels Barceló

Voz 5 01:47 siguen en la tertulia de Hora Veinticinco Berna González Harbour Fernando Vallespín

Voz 0194 01:50 Javier González Ferrari no han pasado dos días desde que se constituyeron como decíamos los Ayuntamientos en España antes de que muchos probarán cómo les iba eso del matrimonio en política pues han puesto a divorciarse

Voz 1071 02:01 Nos lo han llamado separación otro suspensión ni siquiera en eso están de acuerdo el caso es que se ven alejamientos que en unas ciudades parecen más profundos y en otras quizás se trate sólo de una noche en el sofá la factura más honda está dentro de ciudadanos con uno de los que fue su fichaje estrella Manuel Valls y en el caso de Madrid está por ver lo que firmaron el PP y Vox es un documento que mantienen en secreto para que nadie sepa lo que de verdad hubo hay entre ellos Sastre buenas noches buenas noches Barceló bueno pues empezamos por Barcelona

Voz 6 02:29 el por Barcelona es empezar por Ciudadanos su portavoz anoche en La Sexta Inés Arrimadas

Voz 1071 02:35 las negaba que el grupo municipal en la capital catalana estuviera roto

Voz 0098 02:39 no no está roto pero sí que es verdad que yo le reconozco que es una decisión importante en la que hemos tomado pues caminos diferentes en la la cuestión de voto pero vamos que nos quedan cuatro años de trabajo tenemos el mismo programa electoral compartimos el mismo modelo de Barcelona estamos de acuerdo muchísimo

Voz 1071 02:54 en la hemeroteca de los últimos quince minutos su portavoz Inés Arrimadas esta misma mañana

Voz 0793 03:00 hemos tomado la ejecutiva una decisión es que hemos decidido separarnos de Manuel Weiss en el Ayuntamiento de Barcelona y tendremos grupo propio con nuestros tres concejales para tener una voz propia individualizada en el Ayuntamiento de Barcelona

Voz 1071 03:15 conocen la historia de este fin de semana para evitar que fuera alcalde Ernest Maragall Manuel Valls y otros dos concejales de su grupo los tres vaya que no forman parte de la disciplina de Ciudadanos apoyaron la investidura en la alcaldía de Ada Colau

Voz 0194 03:27 hoy la ejecutiva ha decidido romper con Valls como anunciaba Inés Arrimadas Óscar García buenas noches buenas noches están ya hablamos entonces de un divorcio qué consecuencias tiene

Voz 1645 03:35 pues la más inmediata es la separación de los tres concejales de Ciudadanos del grupo municipal que lidera Manuel

Voz 0793 03:41 por tanto va a haber dos grupos municipales diferenciados uno de los tres concejales de Ciudadanos y otro de los concejales de el resto de miembros de esa candidatura que fue una candidatura conjunta a las elecciones

Voz 1645 03:53 esto a corto plazo Ángels porque luego hay una consecuencia mucho más profunda más de mirada larga que es la ruptura de facto entre Albert Rivera y Manuel Valls tanto que

Voz 0283 04:01 hoy en el día final de autos ni siquiera ha hablado

Voz 0881 04:04 entre ellos el secretario general del partido

Voz 0793 04:06 José Manuel Villegas antes de esta rueda de prensa ya le ha comunicado a Manuel Weise la decisión tomada por la ejecutiva permanece

Voz 1645 04:12 la relación entre Rivera ibais comenzó hace un año y dos meses cuando aquella mañana del veinte de abril de dos mil dieciocho el ex primer ministro francés nos sorprendía a todos diciendo esto en Televisión Española de una forma otra continuar ni mi minuto cerebral político intelectual es que puedo ir más lejos bueno pero voy a pensar ese día Ribera sacó pecho y confirmó que había hablado con vales con esto

Voz 7 04:36 Valls una persona del nivel del señor Valls primer ministro demócrata convencido un amigo de España y de Europa no una persona que ha defendido esos valores en plena crisis del separatismo catalán desde luego que para nosotros merece todo el respeto

Voz 0881 04:47 desde ahí hasta hoy han pasado muchas cosas entre ellas

Voz 1645 04:50 las elecciones andaluzas donde ciudadanos comenzó a aproximarse a Vox la extrema derecha para Valls que no desaprovechada ni una sola entrevista ni un solo tweet para recordarle a Rivera no

Voz 0881 05:00 puede haber ningún pacto

Voz 1645 05:01 con Vox Rivera se ha esforzado mucho en tratar de demostrar que no pasaba nada que la relación con Valls será buena pero lo cierto es que los hechos son los hechos el líder naranja no le acompañó en campaña electoral en ningún sólo acto la gota que comenzó a rebosar el vaso fue esta

Voz 8 05:17 es el momento de hacer gestos de responsabilidad que cada uno asume su responsabilidad Ada Colau Jaume Collboni

Voz 1645 05:31 unos otro el día en el que Valls ofrece sus votos a Colau que se materializa en el día que finalmente se los da el sábado pasado dos días después

Voz 0793 05:39 se ha tomado una decisión de constituir un grupo propio de separarnos de Manolo Saiz

Voz 1645 05:44 porque para la dirección de Ciudadanos Ada Colau es una independentista más

Voz 0793 05:47 todo lo que estábamos diciendo estos últimos días resulta que teníamos razón cuando hemos visto que la primera decisión de Ada Colau la primera ha sido volver a poner el lazo amarillo en la fachada del Ayuntamiento

Voz 0283 06:00 pues eso que el regalo que Rivera le tenía preparado hoy a Manuel Valls llevaba Ángels lazo amarillo

Voz 0194 06:05 Emmanuel balsa contestado poco pero a contestar a través de

Voz 1071 06:07 en un comunicado breve en el que dice estar evaluando el escenario político que se abre para su plataforma política sostiene que el apoyo que recibió las elecciones el apoyo que le dieron los barceloneses que le votaron resultado decisivos la palabra que emplea para impedir que el independentismo llegara a la alcaldía de la capital y añade que se manifestará cuando encuentre el momento pues

Voz 0194 06:25 la noticia Se veía venir en Ciudadanos Si Se veía venir en el Ayuntamiento de Barcelona Monica Peinado buenas noches

Voz 1600 06:31 qué tal buenas noches allí como ha caído pues la verdad es que no ha sido ninguna sorpresa porque las diferencias entre Ciudadanos y Manuel eran evidentes Valls criticó que Albert Rivera saliera en la foto de Colón con Santiago Abascal de Vox ha denunciado los pactos con la extrema derecha y durante la campaña de las municipales practicamente escondía el nombre de ciudadanos pero el apoyo que dio a Colau para ser la reelegida alcaldesa ha sido definitivo la decisión de romper sea tomado formalmente hoy pero la fractura era evidente ya desde el sábado cuando Manuel Valls Celestino Corbacho lleva Parera votaron a favor de la investidura de Colau y los tres concejales de Ciudadanos lo hicieron en blanco un hecho que el propio Valls criticó en su discurso diciendo esto

Voz 9 07:14 no no es sí o no

Voz 1600 07:18 a pesar de todo de que se veía venir la dio la decisión de la dirección de Ciudadanos ha cogido por sorpresa a los tres concejales de este partido dos de ellos estaban este medio día en la junta de portavoces en representación Se supone de toda la formación de Banchs se han enterado de la ruptura allí mismo ciudadanos quiere grupo propio con los tres concejales lo puede tener ya veremos qué ocurre con Manuel Valls que cuenta con el apoyo de Eva Parera pero que falta que Celestino Corbacho decida si se va con au se queda con Celestino Corbacho es Indep

Voz 0194 07:50 diente el caso Mónica es que mientras llegaban estas noticias mientras hablaba de todo esto Ada Colau ha colgado un lazo amarillo ha vuelto a colgar el lazo amarillo en la fachada del Ayuntamiento

Voz 1600 08:00 sí ya dijo el mismo sábado que volvería colgar del balcón del Ayuntamiento este símbolo que pide la libertad de los presos independentistas de hecho el lazo amarillo ya había estado en la fachada del Ayuntamiento después de el acuerdo de la Junta de Portavoces pero la Junta Electoral obligó a retirar el lazo durante la campaña electoral Joy Colau lo ha vuelto a poner Janet Sanz en nombre de los Comunes defendía este mediodía la decisión

Voz 10 08:22 en ella tras expresar esta esta necesidad de de en libertad nueve de libertad

Voz 11 08:29 de de estas personas que queremos en la calle importantes

Voz 12 08:31 eso hemos constatado que en las próximas horas

Voz 11 08:34 Nos ha colgado en la fumar

Voz 1600 08:36 desde las tres de la tarde vuelve a estar colgado el lazo amarillo en el balcón del Ayuntamiento y es la primera decisión de Colau que incomoda a los socialistas que van a ser sus socios de gobierno la concejal del PSC Laia Bonet insistía en que el Ayuntamiento debe ser neutral

Voz 13 08:50 que el Ayuntamiento tiene que ser la casa de todos los ciudadanos y ciudadanas de Barcelona y por lo tanto de ese punto de vista se requiere una neutralidad por parte de la institución

Voz 1600 09:01 Josep Josep Bou del el PP que dice que si puede pues que retira

Voz 14 09:05 era el lazo Mónica gracias buenas noches hasta luego

Voz 1071 09:08 estaba en TV3 esta mañana res Maragall que creyó que iba a ser el alcalde hasta que fue cuajando la mayoría de Ada Colau y le han preguntado por lo que se vivió lo referías esto una portada lo que se vivió y escuchó este sábado saliendo del Ayuntamiento la misma Plaça de Sant Jaume

Voz 15 09:25 con alguna botella sobre todo lo que Lanzaro fueron insultos muchos machistas contra Ada Colau le ha preguntado por ese pasaje la entrevista esta mañana la tele a Maragall

Voz 16 09:34 sigue sin nigún Lisandro de la tarde un guber formal para Esquerra Republicana en común con vieron la plaza muriese u

Voz 1071 09:42 es lo que está diciendo es que si el sábado por la tarde hubiéramos tenido un gobierno formado por Esquerra Republicana Barcelona como el ambiente en la plaza hubiese sido mucho más positivo de respeto mutuo del compromiso con los derechos y libertades hubiera sido expresión de una esperanza y un proyecto compartido por la ciudad hay por el país se decía otra cosa se preguntaba

Voz 0194 10:02 Aragall es su responsabilidad se acaba de esa es la situación en Barcelona donde han seguido llegando algunas voces críticas conciudadanos voces de aquellos que estuvieron en la fundación del partido precisamente Oscar que piden que el partido se aleje de la derecha

Voz 1645 10:16 sí Francesc de Carreras Arcadi Espada en fin los fundadores de de Ciudadanos Arcadi Espada decía en el mundo este fin de semana que si por Rivera fuese hoy Barcelona tendría un alcalde independentista respuesta de la dirección

Voz 0793 10:27 respecto a lo que me decía ahora cerca que tengo muchísimas diferencias con señora Hadi espada parece que también en la estrategia electoral en la estrategia de que hacemos ahora en la en la investidura

Voz 1645 10:37 Frances de carreras otro fundador ha pedido a Rivera que pacte con Pedro Sánchez que se abstenga para hacerle president de respuesta de la dirección

Voz 0793 10:43 pues que normalmente se equivocan este tipo de cosas se equivocó diciendo que al ver Rivera no se podía presentar de presidente al Gobierno candidato a presidencia del Gobierno de España porque en Cataluña no había nadie se equivocó porque ganamos las elecciones hay mucho equipo equivocó diciendo que a Ciudadanos no le iba a votar nadie fuera de Cataluña porque somos tercera fuerza política

Voz 1645 11:01 luego está lo del Gobierno francés en la dirección de ciudadanos prefieren hacer como que no ha pasado como que una secretaria de Estado de Macron como ha sido la de Asuntos Europeos no ha venido a pedir explicaciones por la cercanía de Rivera Vox eso eso hoy no se ha tratado en la ejecutiva antes

Voz 14 11:15 Oscar gracias gracias buenas noches

Voz 0194 11:18 venga vamos con esa ruptura después hablaremos también de las palabras de Maragall porque he visto la cara que que habéis puesto pero vamos con esa ruptura entre ciudadanos les hemos hablado mucho muchas noches se sobre los bandazos de Ciudadanos una cosa y la contraria nos poníamos ahora cara Sastre yo cuando escuchábamos la fonética tú decías que no les dura ni inicial es que no les dura nada la Fonseca pero Fernando es tan difícil explicar qué prefería un alcalde independentista a una alcaldesa no independentista con la decisión kilos

Voz 0283 11:49 esto más pues y sobre todo

Voz 2 11:51 cuando ellos dan tanta importancia no existía o no independentista porque si fuera un partido como es el propio como uno que digamos que tiene que tiene un perímetro de acción política que va más allá de la distinción entre independentismo una independentismo en este caso ningún es decir es es bipolar no ha es decir que solamente dos polos que ese la independencia sí independencia no altar y luego la traición de una manera tan explícita no a mi me parece que que lo que lo que se ha producido no ya solamente hay hay hay como una suma de causas donde está el tema de Colau que Dios quién es volver a recuperar otra vez el perfil de que son los duros españolistas duros dentro de Cataluña pero se suma también a las propias criticas de balsas

Voz 17 12:40 es un tengo negociación con con Vox no

Voz 2 12:43 sí yo creo que ahí están jugando los dos elementos que son los que al final han dicho bueno donde este tío no si realmente no paran de sacar sus declaraciones dónde nos lleva la contraria de forma sistemática a me parece que el tanto de los independentistas como además el grupo el grupo de nacionalistas españoles por alemanes de alguna manera lo que es lo que pierden de vista es que en Catalunya hay una tercera sensibilidad que bueno que está en contra de que estos señores en la cárcel que no es necesariamente independentista pero que tampoco eh digamos que Arrimadas es decir que no es España España España hay que nos gusta lo que tenemos sigue etcétera y a mi me parece que no va a haber solución política posible dentro de digamos del tema catalán es la famosa división de los tres tercios no se puede ser Manuel Valls que en Canal

Voz 0194 13:38 dice ese hombre Iker

Voz 2 13:40 difícil no porque yo creo que los bares no sé pero pero por lo menos Manuel Valls desde desde un españolismo y independentismo si tiene la sensibilidad suficiente

Voz 14 13:50 para captar

Voz 2 13:52 ese otro conjunto de movimientos que están muy presentes en Cataluña

Voz 14 13:54 bueno es lo que se está preparando no que se articule en torno a Valls un movimiento alternativo a Ciudadanos C's fue la fuerza más votada en las ultimas elecciones no ha sido capaz de trasladar esa esa pujanza electoral esa victoria aunque no de poder en en propuestas en en nada no hoy

Voz 0283 14:16 creo que hemos contemplado algo muy bello sea por un lado el suicidio de de Ciudadanos lleno de crédito y creo que lo que está haciendo es un suicidio político de primer orden porque está perdiendo la oportunidad histórica de ser la derecha liberal que no sabía prometido la derecha modernizadora europeas ex ministro o sea quiero decir hoy no hay que olvidar que Merkel es es una líder de derechas y es la que ha recibido un millón de sirios en Alemania a costa de su propio éxito electoral en las siguientes elecciones osea que que en un tiempo muy desdibujado de de fronteras ciudadanos que nos prometía ser la derecha modernizadora liberal sin las ataduras de la corrupción sin las ataduras del pasado ha preferido alinearse está más cerca de Vox y sus fantasmas del pasado que de Valls que es un señor que será lo que sea pero hoy ha preferido tener un lazo a un alcalde independentista esa era la opción Osasuna nadie queremos ver un lazo yo no quiero ver un lazo en un ayuntamiento cuanto que creo que el Ayuntamiento debe representar a todos pero Valls sabiendo eso prefieres

Voz 0194 15:28 tener una lista que además que había que había explicitado que quería convertir Barcelona en la capital del independentismo

Voz 0283 15:37 en la reforma

Voz 14 15:39 vamos a ver es que es un lío monstruoso de él

Voz 0881 15:44 cada vez que hay un proceso electoral en lugar de aclararles las cosas parece que salían un poco más a mí lo que me pasa con Colau es que Colau es como una independentista medio pensionistas decir sí o no yo creo que lo del lazo pero ella dice

Voz 2 16:00 además además ven pero no

Voz 0881 16:03 bueno amarillo decir vamos a ver los gestos tienen una importancia enorme

Voz 12 16:07 sí pero hay gente que piensa que es un sí sí estoy completamente de los hay Müller claramente que cree legítimamente al decir que no deben estar en la cárcel hoy mismo si estoy eso no quiere decir que sean independientes efectivamente

Voz 0881 16:22 pero las cosas muchas veces son lo que parecen Hinault lo que son es muy difícil porque con la aún no ha conseguido terminar de explicar Colau y sugerente que esa centralidad de la que tú estás hablando Cirque o esa equidistancia no sé cómo llamarlo existe y que hay mucha gente que efectivamente piensa no queremos dependientes pero no queremos que haya políticos encarcelados que no están encarcelados por sus ideas a ver si nos enteramos de una vez es decir están encarcelados porque se saltaron la ley a la torera así refirió resaltaron la ley a la torera ahora tenemos visto para sentencia el juicio del proceso vamos a ver muchas interferencias unas explícitas otras bajo cuerda y hay que dejar que la política haga su trabajo que ya va siendo hora de que la policía su trabajo pero hay que deja que la justicia el suyo sin que interfiera la la

Voz 0283 17:17 no está la oposición aquí Javier osea de Ada Colau que tienes razón en que ha sido ambigua si el hombre no mojarse pero ha podido apoyar participar en un gobierno de de Maragall ha podido tener poder en ese gobierno municipal de Maragall se ha quedado con Collboni se iría aceptado gratis de Valls

Voz 12 17:41 me parece que aquí ha habido una línea clara

Voz 0283 17:44 para dejar el independentismo fuera

Voz 0194 17:46 yo creo que lo que lo más gráfico sido cuando tú has dicho entre un alcalde independentista y un lazo y se te queda te quedas con enlazo lazo que es verdad como dice Berna que yo también creo que no tiene que estar colgado en ningún edificio público porque el ayuntamientos de todo desde hace meses pero que mucha gente lleva en la solapa sin ser independentista

Voz 0881 18:04 ya esa también es un proyecto

Voz 2 18:06 no pero hay un tema que a mi me parece que también tenemos que considerar Noyes que Colau debe estar encantada de que haya

Voz 0881 18:11 fracturado

Voz 2 18:13 digamos el Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona pero claro recupera la legitimidad que ya pensaba que había perdido como consecuencia de de ese préstamo de de de los votos necesarios no pero no sé a mí el a mí lo que lo que me preocupa de Ciudadanos Si lo musicales demasiado otra vez en el tema este de de Catalunya lo que me preocupa de Ciudadanos es por lo que estamos viendo sobre todo quedaba muy claro en el en la columna esta de frases de carreras es que no de hecho ha sido traicionar los principios sobre los que se erigió el propio partido sea es como si de repente el PSOE decide que vuelve al marxismo y abandona la socialdemocracia tú estoy dices oiga qué

Voz 12 18:56 es que esto es votado por los está traicionando cada minutos como decías hace una semana que no iban

Voz 0283 19:05 o con Vox ya está con Vox repartiéndose las juntas de distrito

Voz 2 19:10 otra cosa que a mi me parece que es muy muy grave desde una perspectiva ya digamos que te y más poquito lógica es que el ciudadano este acaba de quedarse sin caladero propio pero ahora tiene que pescar el caladero el PP de Vox claro porque ya donde os acaba llevando todo es evidentemente entonces y eso es muy grave no partido político porque tú como partido político lo que tienes que hacer es buscar nuevos espacios no los errores de Ciudadanos

Voz 0881 19:39 comenzaron en el momento en que como ha recordado Berna ganan en Cataluña las elecciones autonómicas y desaparece desaparece arrimado no va a favor ni en contra ni bueno ni malo sino todo lo contrario ni una mala palabra ni una buena acción así no se pierde

Voz 0194 19:58 no quiero dejar pasar también por qué os he visto las caras que ponía ponían por ciudadanos si hubiera sido por ciudadanos sería hoy alcalde de Barcelona Un señor que el sábado viendo los gritos los insultos no hizo ningún gesto para pararlos

Voz 0881 20:13 la estupendos y que hoy ha dicho

Voz 0194 20:15 se siente esto no hubiera pasado si nosotros hubiéramos sido están en el Ayuntamiento eso

Voz 18 20:19 a un nivel muy muy yo diría totalitario es muy peligrosa deriva

Voz 0283 20:25 está identificando el comportamiento de la población con depende de quién sea el gobernar el comportamiento de la población debe ser cívico siempre gobierne quien gobierne

Voz 2 20:38 no hay que no hay más acción correcta que la nuestra es una democracia

Voz 0283 20:41 esa es esa concepción de la democracia que tienen que es lo que les da la razón a ellos no nada más

Voz 12 22:20 Larguero de la Cadena SER todas las opiniones hacemos capaz de opinar al respeto sobre todo a lo ocurrido

Voz 20 22:31 claro cambia papá ya lo corto plazo el árbitro David yo tengo muchas dudas la verdad piano tiempo peligroso rápido Folgado diagnóstico en el campo en el campo y creo que es falta dentro de dentro de los

Voz 12 22:42 dentro de campo El Vestuario Sebastopol yo lo que digo es lo que dice

Voz 20 22:46 para mi falta de ejemplo de más ha mal de la cabeza Spielberg Marchesi bueno el viernes desde las once y media en Canarias

Voz 23 23:10 para poder entender la actualidad es necesario afrontarla desde todos los prismas Pérez buenos días buenos días Pepa Bueno tal el fin de semana ambientes de no no no pega ojo Montull Pérez hoy puro con José Antonio Pérez hoy por hoy con Pepa puedo guerrillero

Voz 6 23:29 cadena avenirse

Voz 17 23:33 y hacer porque le gusta la Cadena Ser

Voz 24 23:35 porque me me llena de gozo la Cadena SER me da todo el placer que necesito un hermoso que diga eso e incluso he dejado de practicarse porque es que con con la Cadena Ser mi cupo de placer ya está cubierto su marido que el lo llevo mal bien lo de la Cadena Ser en Oriente por favor

Voz 20 23:57 apenas dos hay que

Voz 24 24:01 para mí una hora debe escuchar la Cadena SER equivale a siete coma

Voz 0137 24:14 las emisiones de dióxido de carbono cayeron un dos con dos por ciento en dos mil dieciocho respecto al año anterior según el avance del Inventario de emisiones de gases de efecto invernadero que se acaba de publicar es un dato positivo ya que supone volver a la senda de reducción de CO2 que se había interrumpido en dos mil diecisiete pero aún es un dato insuficiente puesto que España está aún quince con cuatro por ciento por encima del nivel de emisiones de mil novecientos noventa es un año de referencia para evaluar las medidas de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero los sectores que más gases contaminantes generan son los transportes un veintisiete por ciento del total seguidos de la industria un diecinueve por ciento en la generación eléctrica con un diecisiete por ciento la hoja de ruta para llevar a cabo la transición a una economía des carbonizada está pues clara electrificar el transporte y hacer que las renovables protagonicen el mix de generación eléctrica para ello tiene que existir un compromiso empresarial social que impulse la transición a una economía limpia Joaquín Mollinedo nos lo explica

Voz 26 25:18 dile crear un entorno opinión social favorable a la lucha contra el cambio climático que demanda actuaciones tan todas las organizaciones públicas como al sector privado necesitamos embajadores de este mensaje ante la opinión pública y las grandes empresas por nuestra parte debemos ejercer de motores de ese cambio impulsando la reducción de emisiones dejó dos en todas nuestra cadena de valor

Voz 0137 25:40 un compromiso común para que el año que viene los trescientos treinta y dos con ocho millones de toneladas de CO2 que se han emitido en dos mil dieciocho en nuestro país pasen a la historia

Voz 1 25:52 cadena SER Hora veinticinco Ángels Barceló y a la tertulia

Voz 0194 26:01 de Berna González Harbour Fernando Vallespín y Javier González Ferrari Barcelona visto y un divorcio Madrid una separación o una suspensión de la convivencia muy temporal vamos a llamarlo Carolina Gómez buenas noches

Voz 0393 26:13 qué tal buenas noches Ángels Vox ha roto con el PP

Voz 0881 26:15 Madrid pero es como dices una ruptura momento

Voz 1071 26:18 Ania para ser exactos Rocío Monasterio la descrito

Voz 0194 26:22 así que he cancelado

Voz 27 26:24 las reuniones con el Partido Popular que tenía hoy para hablar de para negociar la investidura en la Comunidad de Madrid no hasta que no se cumpla con lo pactado entre PP y Vox no tiene sentido seguir avanzando con otras negociaciones

Voz 0194 26:38 Carolina de todo esto es porque Vox quiere tener concejalías en Madrid el PP no se las da no se las da de momento la clave está en que no se sabe qué es lo que han pactado PP y Vox porque no enseñan los papeles

Voz 0393 26:49 no lo que firmaron García Egea hay Espinosa de los Monteros el viernes por la noche antes de que Vox hiciera alcaldía Martínez Almeida nadie lo sabe con certeza porque nadie lo ha visto aunque Rocío Monasterio lo explica

Voz 27 27:00 lo único que sé es que hay un contrato entre el Partido Popular y Vox que contempla una coalición de Gobierno y que incluye concejalías de gobierno para Vox y eso es lo que se firmó el viernes por la noche

Voz 0393 27:13 el PP hasta la fecha dice que van a cederle a Vox juntas de distrito y entes públicos no concejalías Martínez Almeida que ha estado esta tarde en La Ventana de Madrid no entiende por qué ese inquieta

Voz 1885 27:22 si en el propio documento que ellos reconocen que hay un término de veinte días para poder llegar a un acuerdo in todavía practicamente no han transcurrido ni dos días desde que se celebró el pleno de constitución del Ayuntamiento de Madrid parece difícil que pueda hablarse de un incumplimiento por parte de Vox

Voz 0393 27:38 ciudadanos sostiene que el Gobierno es una coalición exclusivamente entre PP y Ciudadanos Ike cualquier modificación estructural del acuerdo necesita su visto bueno

Voz 0275 27:46 no se puede producir ninguna alteración en la composición del Gobierno porque el Gobierno tal y como dice el pacto el Gobierno corresponde a PP Ciudadanos si se produjese alguna modificación eso requeriría de un acuerdo expreso de ambos partidos políticos

Voz 0393 28:00 Begoña Villacís en menciona Vox cuyos votos le han hecho vice alcaldesa de Madrid y Ortega Smith lo reprocha

Voz 2 28:05 para que me a todos no les ha salido de las narices

Voz 28 28:07 danos pues porque no se porque recibe instrucciones de de París au de Macron Manuel Valls no le ha dado la gana de sentarse a negociar les hemos llamó veinte veces no Ambel no han querido negociar hombre no tenga usted cara

Voz 0393 28:19 ciudadanos insiste por cierto Ángels en que las juntas de distrito que son como los ayuntamientos de los barrios no son Gobierno pero un ejemplo solamente el distrito de Salamanca gestiona un presupuesto anual de más de veintitrés millones de

Voz 1715 28:30 no será Carolina porque hay comunicado

Voz 0194 28:32 vox explicando los términos del acuerdo uno de los

Voz 1715 28:35 términos en un comunicado emitido esta tarde Vox dice que ante la avalancha de declaraciones y falsas informaciones sobre el acuerdo entre Vox si PP Vox quiere aportar luz y claridad que confía en la responsabilidad de sus socios de coalición que es lo que dice ese acuerdo lo que destacan en ese comunicado del acuerdo dice como este partido ha manifestado ya públicamente Vox ese acuerdo contempla un plazo de veinte días naturales desde su constitución para integrar en aquí ponen Comillas y negrita concejalías de gobierno puestos de responsabilidad directiva de entes municipales a repeler cierro comillas a representantes de Vox en número y capacidad de gestión presupuestaria proporcionales a los resultados obtenidos en cada Ayuntamiento concejalías

Voz 0194 29:17 el Gobierno de gobierno

Voz 1715 29:19 en puestos de responsabilidad directiva de entes municipales y aquí es importante en número y capacidad de gestión presupuestaria proporcional es decir quiere manejar el parné ir manejar

Voz 14 29:31 presupuesto público pues ya tenemos declaraciones sobre el contrato papeles sobre el contrato quizás hora de que nos vayan enseñante que me enseñen el contrato bueno la batalla de Madrid era

Voz 1071 29:39 es simbólica hay muchas de sus medidas también lo son la nueva portavoz municipal que se llama Inmaculada Sanz ha comparecido ya esta mañana para anunciar su plan

Voz 29 29:47 para digamos descaro amenizar más

Voz 1516 29:49 PRI de inmediato vamos a iniciar un proceso de reuniones con los afectados por Madrid Central y también vamos a impulsar de manera inmediata la moratoria de las multas a partir del uno de julio los semáforos de la A5 dejarán de funcionar en los próximos días vamos a desactivar también de manera inmediata la web versión original y que ustedes hagan su trabajo como debe ser lógicamente en un Estado de derecho y en una democracia en plena libertad y no matizado por ningún poder ni por ningún gobierno

Voz 6 30:17 antes Carmen Izar decíamos porque Carmena en efecto se va

Voz 5 30:21 ya no soy aquí nadie dice nada más no

Voz 4 30:27 no pero cero cómo se sienten es casi como pues voy de contenta claro ya a partir de ahora ya veremos a partir de ahora

Voz 0194 30:38 es una pregunta Carolina que no sólo va a Carmena en lo personal sino en lo político quién la va a suceder porque

Voz 27 30:44 no podría descartarse otra batalla interna

Voz 0393 30:47 pues no aunque de momento parece que han firmado una tregua había dos personas llamadas a suceder a Manuela Carmena Marta Higueras y Rita Maestre de los concejales de Más Madrid se han reunido esta mañana ya han acordado por unanimidad que las dos serán portavoces Marta Higueras será la portavoz orgánica y Rita Maestre la portavoz mediática la pregunta que surge ahora es Si Íñigo Errejón va a tratar de controlar el grupo municipal is y los más Carmen estas los que se quedan Se lo van a permitir

Voz 0194 31:12 bueno veremos a ver qué pasa Carolina muchas gracias venga vamos con ese pacto cuyo documento no conocemos pero que tenemos la versión de que nos lo ha contado ahora Pedro Blanco que habla de esas concejalías de Gobierno y esos puestos destacados en entes de determinados claro el problema y Berna es que el PP negocia con Vox pero como ciudadanos no quiere negociar con Vox pero sin necesita ahí ir Villacís ex vice alcaldesa por los votos de Vox ahí está el lío

Voz 0283 31:41 a mí me resulta muy difícil te reconozco

Voz 0194 31:43 hacer un análisis objetivo y frío de lo que está claro

Voz 0283 31:46 no con Vox en Madrid porque Vox tiene creo recordar cinco concejal cinco puestos no me acuerdo ahora no miramos hoy sin embargo bueno pues ya quiere pasar la factura de de de la coalición de los perdedores que son Partido Popular Ciudadanos y Vox porque ganó la izquierda ganó Carmena ya digo que me me cuesta ser fría eh esto porque sólo imaginar que Vox puede encabezar las Juntas de Distrito de de mi barrio o de los barrios de los amigos au de cualquier barrio bueno me pone los pelos de punta de verdad porque eso tendrá consecuencias eso sí que no es gratis ya vemos lo ha explicado Pedro Blanco como están exigiendo su cuota de las cuatro

Voz 0194 32:31 cuatro concejales tienen cuatro cuatro concejales

Voz 0283 32:34 tan exigiendo su cuota en las mamando Rías madrileñas que también conocemos pero es que hay mucho más que las mamando Rías de dinero que también lo son importantes hay las formaciones de la formación sexual por ejemplo en los colegios que ya ellos creen que que es enseñar y masturbación con tres años au quiero decir que Ellos llevan este discurso de acabar con la formación sexual de que bueno hasta ahora hemos sido unos depravado todos etcétera Si bueno ahora vendrá los picotazos el veneno que nos van a inyectar en cada barrio en los colegios si me asusta muchísimo como ciudadana el poder que bueno

Voz 0194 33:14 eso y eso es importante porque destaca mucho a ciudadanos que eso no es Gobierno que estar en las juntas de distrito no es gobiernos más Arrimadas en la rueda de prensa de después de la ejecutiva del partido ha insistido cinco y cuatro cinco consejerías para el Partido Popular cuatro pero desde ahí también se tiene poder desde ahí también

Voz 14 33:32 nacen las terapias de conversión de homosexuales por ejemplo ya han declarado que las quieren permitir vamos a ver a mí me ponen tantas cosas los pelos de punta en este país que Ci son incontables primer pone los pelos de punta que eh

Voz 12 33:51 por Iglesias ya ministro de Trabajo siempre me ponen los pelos como escarpias como auténtico el mono de son

Voz 0283 33:56 tenemos noticia no Renzo impedirlo

Voz 12 33:58 eh luego iremos a y luego iremos a eso estamos en Madrid

Voz 14 34:02 bueno vamos a Madrid

Voz 0881 34:05 yo no sé lo que puede lo que puede hacer Vox lo que es es lo que ha hecho hasta el momento ya hasta el momento le ha dado la alcaldía al Partido Popular Iliada o en la bici alcaldía a una señora que es de Ciudadanos C's se ha sido capaz de meterse en un callejón sin salida Ongil de saque que diría el señor Ball

Voz 0283 34:24 esa metido en Lesaka

Voz 0881 34:27 con sus propias acciones él sabrá cómo tiene que salir de ahí no se puede ir predicando yo quiero ser el líder de esa derecha moderna de la que hablas Berna moderna liberal nueva sin historia sin corrupción y luego pactar con unos ícono otros porque los lamenta pactado con Vox también en algún sitio con el Partido Socialista quiero decir que lo que es la haciendo es vaciando se absolutamente no se de de la gente que les seguía porque la gente ya no sabe qué es Ciudadanos ese es el problema que va a hacer Vox pues yo creo no sé no tengo la más remota idea bueno conozco a ninguno ni tengo ni el gusto ni quiero conocer a ninguno una interés al mínimo

Voz 14 35:08 pero vamos a vamos a ver qué pasa bueno las señales son bastante claro

Voz 30 35:12 o sea nada que nada Fernando pero vamos a verlo

Voz 2 35:16 las cosas no hombre yo creo que Vox sino quiere desaparecer tiene que hacerse notar no sino con qué sentido tiene votar pero si también va de eso

Voz 12 35:23 a ver si poco a poco bueno

Voz 2 35:26 pero digamos que uno de los temas precisamente sobre el que más incidió el discurso de El discurso de Vox en el ámbito local es precisamente el tema este de escuelas información sexual

Voz 12 35:43 hay dentro

Voz 2 35:44 sea católica española hay un tam tam que dice que se fomenta que los niños sean homosexuales y que tienen que decidir no pues si se sienten más mujeres que hombres etcétera etcétera y eso es lo creen Vox les digamos de representa entre comillas si en la otra derecha de toque les tiene agarrados Vox Lutero término será otra derecha CD tiene que rendir cuentas de ese tipo de decisiones después es decir esto no es gratis sea porque el tema de Andalucía Se acabó Andalucía es nos permite echar al Partido Socialista te lo agradecemos inmensamente pero no te basamos a poner ninguna medalla salvo bueno quitaremos alguna cosa de sabes de protección de

Voz 12 36:31 en los presupuestos algunas cositas infravaloraron menos menos ahora Pyro ahora yo creo

Voz 2 36:40 ha dicho bueno es han dicho vamos a ver nuestra superviviencia pasa precisamente por conseguir llevar a la practica que yo que no se lo explicamos si los otros y yo creo que el Partido Popular les da ese espacio qué es lo que cínicamente le niega Ciudadanos y entonces se encuentran ante esta ante esta situación y únicamente los veinte no únicamente cínicamente porque es inherente de boquilla no

Voz 0194 37:04 por si y los votos de Vox no obtendría ninguno de los puestos de poder aunque sean segundas filas tiene es decir hubiese y el el ha querido jugar a eso

Voz 2 37:13 el digamos el triplete este de de derechas en todas partes donde sea factible y estas son las consecuencias no

Voz 17 37:20 pero ojo que

Voz 2 37:22 que después de los partidos tienen que rendir cuentas también de las concesiones que hacen a este tipo de movimientos es decir tú no estás tú no te vas de rositas por el hecho de haber pactado con con con Vox no bueno me parece a mí por lo menos que una digamos una persona de cree la derecha más o menos moderna pues no tiene por qué admitirlo

Voz 18 37:44 poderoso cesiones pero el daño

Voz 0283 37:47 cuesta mucho revertir lo quiero decir el PP vale no

Voz 0194 37:52 se iba a ir de rositas después de Gürtel tal pues se fue cinco minutos ha vuelto sea él mismo Partido Popular

Voz 0283 37:57 claro que vendió tanto Ayuntamiento como Comunidad de Madrid pisos de vivienda o de vivienda protegida

Voz 0194 38:05 el encuentro con el apoyo de Ciudadanos y ha vuelto

Voz 0283 38:08 siendo pero pero pero ha vuelto el PP que vendió pisos protegidos a los fondos buitre que están ahora desahuciando a la gente el PP que bueno

Voz 2 38:18 con las obras tipo Gallardón

Voz 0283 38:21 exacto el PP que nos llenó de corrupción cada recoveco de Madrid con la Gürtel entonces bueno sepa sí pero mientras tanto te han hecho mucho daño

Voz 12 38:32 bueno es un rápido no ha pagado porque ya que hablamos de estoy hablando de Madrid ya pero que ya que hablamos hoy está en eso significa claro

Voz 0881 38:43 elecciones verdad a la mayor coalición de perdedores que hemos visto en España por la emoción

Voz 12 38:48 sí sí pero no quiero infravalorar nunca las las cesiones que se elevan a poco yo porque van a hacer un daño vamos a veces están retro yo creo que boca de Pedro que Ciudadanos votos para el PP

Voz 1715 39:05 bueno y porque el comunicado de Vox decía que ha pactado con el PP tener concejalías de Gobierno y puestos de responsabilidad directiva de de entes municipales en número y capacidad de gestión presupuestaria proporcionales a los resultados obtenidos en cada Ayuntamiento hecho la cuenta de la vieja cuál es el presupuesto el Ayuntamiento de Madrid se llama iban a qué porcentaje de votos obtuvo poco bueno el presupuesto del Ayuntamiento de Madrid al dos mil diecinueve cuatro mil ochocientos millones de euros un poquito más de cuatro mil ochocientos millones de euros vox obtuvo el siete coma seis por ciento de los votos aproximadamente si se cumpliera su exigencia manejará un presupuesto de trescientos sesenta millones de euros que son cuatro

Voz 2 39:49 los Toros Salamanca claro

Voz 1715 39:51 especial Ése ese el presupuesto si se cumplirá

Voz 31 39:54 no hablo lo del pacto y luego ya lo último que lo hemos apuntado un poco a las nueve pero escuchando o no era representante de Vox al Partido Popular

Voz 0194 40:03 Carmen Izar Madrid todas las iniciativas volver para atrás en todo lo que supone avancen lucha contra la contaminación para el bienestar se esquí yo lo escucho cómo alguien puede estar en contra de este tipo de cosas si queremos los atascos os acordáis

Voz 5 40:19 ya lo dijo Díaz Ayuso

Voz 0283 40:22 reivindicaba sus atascos esos de Podemos que nos quitamos los semáforos de la A5 y ya no habrá multas en Madrid Central vemos a dejar la polución en el aire que tan

Voz 14 40:32 bien hay en esa densidad de del aire que respiramos en Madrid y después de verdad

Voz 31 40:39 a esa edad de in progress y no sólo eso porque sino también que Bruselas están en Bruselas es la mandar un recadito

Voz 1 40:49 hora veinticinco

Voz 0194 45:57 a Javier González Ferrari en ratito aquí con nosotros Yago de Vega director de El Larguero que Manu Carreño ya está de vacación

Voz 12 46:03 sí está de vacaciones lo afortunado el bar volverá volverán es que te monta volver de las vacaciones yo no me puedo coger vacaciones oyó ha llegado aquí ya

Voz 0194 46:12 la puesto hemos tenido que poner la televisión porque hay un partido de básquet al mismo no

Voz 1991 46:15 tenemos el segundo partido en la final Endesa ACB la liga de baloncesto nuestro país es el segundo partido entre el Real Madrid y el Barça el primero lo ganó el Madrid de paliza de veinte puntos este está mucho más igualado de hecho va ganando el Barça estamos a dos cincuenta y cuatro para el final del partido Real Madrid sesenta y cinco Barcelona setenta y cuatro porque acaba de anotar el conjunto catalán así que lo tiene en su mano

Voz 12 46:35 del conjunto catalán para forzar el tercer partido más

Voz 1991 46:37 por dicho para el próximo miércoles la seria Barcelona sería el tercer partido porque los dos próximos encuentros serían en en Barcelona que recuperaría el factor cancha Álvaro

Voz 0194 46:46 luego toda la tarde hemos estado ahí pendiente de las chicas del Mundial de fútbol que lo están haciendo bien pero pero nos falta el pero todavía

Voz 1991 46:53 Torico lo que están haciendo llegaron al meterse en octavos de final lo han hecho como segundas de grupo porque estábamos mirando a verse incluso jugando con los números eh si quedaban terceras

Voz 12 47:02 evitar en el cruce de octavos a uno

Voz 1991 47:04 los grandes cocos que es Estados Unidos que juega el jueves contra Suecia el que gane ese partido base nuestro rival de octavos a Estados Unidos el actual campo

Voz 12 47:12 ahora el mundo es el rival a batir el día trece no me dijiste pero pero bueno ya han hecho historia quién dijo miedo

Voz 31 47:18 que no que no que no que es lo mejor cuando cuando cuando Navas de favoritos cuando las cosas

Voz 12 47:23 que se ponga a temblar la yanquis acaso que pase invitado especial en el Larguero esta noche en exclusiva en

Voz 1991 47:28 Larguero hablamos con Borja Fernández el jugador del Valladolid implicado en el caso Oikos hoy hemos conocido más parte de ese sumario es más implicado a Carlos Aranda con el tema del tráfico de drogas a através tirando de ese hilo llegaron también al supuesto amaño de partidos Borja Fernández es uno de los protagonistas a las once y media en directo estamos con él

Voz 0194 47:48 yo no sé por qué le llaman el caso Oikos porque no es un yogur verdad muy rico además es verdad que si es que desde el primer día lo estoy pensando porque le han puesto caso Oikos a Sastre

Voz 12 47:57 te buscaré luego lo diremos la verdad Castrelo buscará que lo vayamos a decir yo desde el primer día pienso que tendrá que ver

Voz 4 48:03 esto con el yogur eh Yago escuchamos a un beso eh

Voz 0194 48:07 ya hemos hablado ya de Barcelona hemos hablado de

Voz 31 48:10 Adri ahora que ya se han constituido los ayuntamientos queda

Voz 0194 48:12 a la negociación en las comunidades Ikeda y que no es poco en la investidura que no tiene fecha que es lo primero que se votó las