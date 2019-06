Hora 25 (17/06/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 no ayuda a crear riqueza a nuestro país y entonces a lo mejor lo que hay es que acercarse Hinault demonizar lo cada vez que iba abres la boca como hace como hace Pablo Iglesias vamos a ser un poquito razonables todos

Voz 2 00:12 de verdad cogen finta que nada con cuatro duros eh sí que hacemos aquí un prorrateo hice lo mandamos a los líderes de los partidos políticos que se enteren que se enteren de que el hartazgo de la ciudadanía es absoluto ya otras elecciones serían ya en fin bueno para salir

Voz 1 00:30 de eso yo creo que yo creo que penalizar y a la ciudadanía a aquellos partidos que no facilitaran a una investidura himnos abordarán electoral electorales lo decía antes se decía y uno suavito los votos que le costaron era misma que decían los votos que le costó a Podemos él no apoyar esa primera esa primera legislará que lo tuvo fácil exacto Jorge Rodrigo Jiménez Losantos soy soy diciendo que ya se los dos no no no no no esa cita por tema de

Voz 0656 01:03 de hecho está diciendo que debe abstenerse débil abstenerse ciudadanos populares también a cambio a cambios en el caso de de a cambio de Navarra los indultos osea que no indultos y algo de impuestos me

Voz 1 01:19 yo creo que el Gobierno tiene claro es que no voy yo creo que este Gobierno lo tiene muy claro yo no lo sé yo no lo todo claro pero

Voz 0656 01:27 pero quiero decir que que también a la derecha tiene ya una presión también por parte de sectores de la derecha que nadie pensaría jamás tiene facilitar el gobierno

Sánchez en el relato político hoy pasa también por el Congreso allí la policía por si las moscas ha desplegado un gran dispositivo de seguridad

Voz 1071 01:44 por si las moscas dispositivo por sí Carles Puigdemont presentaba a tomar posesión de su escaño como eurodiputado aunque hay que decir que al final

Voz 3 01:51 son Carles Puigdemont Casamayor

Voz 0194 01:56 pues no se ha presentado José María Patiño buenas noches

Voz 3 01:59 sí

Voz 1108 02:00 hola muy buenas noches a todo aquel que ha ido en su nombre ha sido suave

Voz 0194 02:02 dado Gonzalo Boyer pero se ha ido igual que ha llegado

Voz 1108 02:06 bueno se ha ido con una nota del registro de la Junta Electoral Central ante el que ha presentado eso sí los poderes notariales que le habían hecho sus defendidos como que han acatado la Constitución en Bélgica

Voz 1 02:16 ya había intentado presentarlo durante

Voz 1108 02:19 de el acto de acatamiento ante la Junta que ha tenido lugar en la Sala Constitucional del Congreso pero le han invitado a salir de esa sala y ante la prensa señalaba que ahora queda la vía europea

Voz 4 02:29 en la misma situación que venimos diciendo desde desde hace tiempo todo el viernes fueron proclamados hoy hay un acto de legalidad interna española en el cual se ha intentado por todas las vías posibles cumplimentar lo no se ha querido por parte de las autoridades españolas que se cumplimentó y a partir de ahora ya es un tema legalidad europea

Voz 1108 02:47 como el acatamiento no ha sido presencial como requiere la ley española la Junta ha transmitido al Parlamento Europeo la relación de los eurodiputados que sí han cumplido con este requisito ya dejado vacantes los puestos de Puigdemont Comín Junqueras este último al que el Supremo no ha dejado salir de prisión en esta ocasión es decir Angers sus prerrogativas comenzando por la de inmunidad que es la que preocupaba al fiscal del Supremo quedan en suspenso hasta que acaten presencialmente esa cuestión

Voz 0194 03:13 las promesas y juramentos de los que sí han ido a han sido de lo más variado no como empieza a ser tradición pero han valido todos

Voz 1108 03:21 la Junta Electoral ha dado por válidos todos los acatamiento si de esa manera podríamos decir que los magistrados que la componen han hecho han echado una mano indirecta a los presidentes del Congreso y del Senado a los que se les reprocha haber permitido acatamiento con referencias tan singulares como las que de hecho se han escuchado esta mañana en el Congreso algunas de ellas caso escuchamos ahora

Voz 0283 03:41 por la lucha feminista

Voz 1 03:43 eso sí juro por España

Voz 5 03:47 me comprometo a trabajar en esta nueva responsabilidad por lo que eso toda mi vida por el derecho de la clase trabajadora por la paz con la soberanía de los pueblos eso humano por la democracia o la República con el socialismo

Voz 1108 04:00 suena lo vaya bueno feminismo presos en euskera de todos guardó Pernando Barrena así la última la del eurodiputado por Unidas Podemos José Manuel Pineda que ironizaba el hombre sobre todo lo que iba a trabajar con tantos compromisos como adquirido en esa

Voz 3 04:16 acatamiento que ha hecho estamos en Patiño gracias bueno para luego

Voz 1071 04:20 por completar la Fiscalía se ha opuesto a que el Supremo decretó la libertad provisional de los seis acusados del proceso hasta que se dicte la sentencia dice que persiste el riesgo de fuga y además ve la posibilidad de reiteración delictiva apoya hay la Fiscalía en lo que los mismos acusados explicaron en su alegato final del juicio cuando aseguraron que volverían a hacer lo que hicieron y negaron toda repente una previsible

Voz 0194 04:41 que pasara lo que ha pasado hoy en el Congreso de los Diputados es decir que no Toni Comín no se presentaran que mono ese acta notarial que había llevado su uso abogado tampoco fueran que lo ley la ley lo dice explícitamente que tienen que acatar la Constitución hacer el juramento o la promesa presencialmente pero a mí me hace gracia cuando escuchaba oye que dice se ha intentado por todas las vías posibles bueno es que sólo había una vía que ha sido no pero es que dices que era previsible para todos menos para ellos porque ese pasaron varios días convencer es vivir la ficción de claro

Voz 0283 05:14 Buzz les argumentos raramente jurídicos que claro aquí como tenemos que hacer un máster cada día

Voz 1 05:20 claro todo este tipo de cuestiones ellos

Voz 0283 05:22 recordáis que hace un par de semanas sacaba apoye este cargo argumentos jurídicos por los que supuestamente iban a conseguir esa acta bueno una vez más sean engañado o nos han engañado o nos quieren engañar a unos quieren llevar a un debate en su territorio que no es el debate que de nuestras normas y leyes que no permite si no toman posesión aquí ante la Junta Electoral entonces es es un toreo constante os a ellos no quien nos meten ahí el el como se dice en el campo el capote para llevarnos a otro sitio y no en sí claro

Voz 1 06:00 bueno si el si piensa

Voz 0283 06:04 no

Voz 0656 06:05 diría que el es una visión de la ley como como debería ser no como es se mire entonces además con con el añadido este de que se piensa de que en en en Europa hay otro tipo de ley como si hicieran otras normas iremos a Europa que no

Voz 1 06:23 dejan iremos a pues iremos Europa entonces esto lo está

Voz 0656 06:26 no te lo hubiéramos Estrasburgo después de estoy tan claro Estrasburgo pues reaccionará Hay igual pues levante algún alguna pieza del juicio desde luego que lo va a poner en dejar de en cuestión es el propio juicio que esto es un Estado de derecho y al final pues el derecho es el que acaba acaba definiendo las cuestiones no

Voz 0194 08:41 Arbor Fernando Vallespín y Javier González Ferrari me quedan un par de asuntos primero lo último de Villarejo que está contando hoy en la Ser Ana Terradillos Ana buenas noches qué tal cómo estás buenas noches el excomisario quiso llegar a la ONU lo que intentó de hecho fue blanquear su estructura a través de

Voz 0125 08:58 Naciones Unidas sí de hecho Ángels puso en marcha los trámites para constituir una asociación bajo el paraguas de Naciones Unidas Año dos mil quince el contrato estaba redactado en inglés y en castellano se puede ver en la página web de la Cadena SER está la voz elaborado en febrero del año dos mil quince Los investigadores creen que el objetivo de este movimiento era intentar captar voluntades dentro de la ONU e influir en acuerdos petrolíferos o extradiciones como el caso del naviero español el que conocemos todos Ángel Pérez Maura que contrató acuérdate Abiyán

Voz 1 09:29 el cliente se Villarejo los

Voz 0125 09:31 Uribe su abogado Rafael Redondo el consultor es Francisco Gil Montejano que se encargaría de llevar a cabo ese proyecto a pesar de que el contrato estaba redactado hoy estipulado lo cierto es que la asociación no llegó a crearse o al menos no consta en el registro de Federación Mundial de Asociaciones de Naciones Unidas eso sí los investigadores dicen que el proyecto sirvió para que el CNI si comenzase a calificar al ex comisario como peligro para la seguridad nacional estaba todo muy montado la sociedad así va a construir a través de una empresa en el Líbano que tenía Villarejo y el precio estipulado para la creación de esta sociedad era de cien mil euros en un solo pago cien mil euros en un solo pago nos hemos puesto en contacto con el bufete de abogados que iba a gestionar este contrato dice que no se acuerda de este contrato

Voz 0194 10:13 muchísimas gracias hasta lo gastara por cierto ya que estamos en este tipo de de asuntos que antes preguntaba yo a Yago de Vega porque se llama Operación Oikos todo este tema de del amaño de los partidos de fútbol bueno porque parece ser cuando empezó a llamado ya a al al control para contárnoslo bueno se dice que es esto pero podría ser otra cosa pero al empezar la investigación Raúl Bravo que entiendo que es uno de los implicados en esto no se ve que jugaban Grecia así que le han puesto hoy no

Voz 1 10:38 los que significa casa de viene prescriben

Voz 0656 10:41 hoy mía que viene economistas de eso

Voz 1 10:43 lo de la casas eficaces del que era lo mismo también

Voz 1071 10:55 ya de los deportes que en el segundo partido de la final de la ACB en un triple milagroso en el último segundo Carroll ha metido un triple para el Madrid Palma de dos el Barça así que desde dos el Madrid así que el Madrid ha ganado un punto al meter ese triple vamos sobre la bocina

Voz 1 11:12 te veo muy compungido es cierto que de aquí estábamos los dos en los oyentes habrán notado que ha habido una a Tito en el programa que no ha participado Sastre y eso pero estaba pendiente de escándalo de estabas Oscar pero bueno no es exactamente la última cosa hablábamos de las negociaciones en las distintas comunidades una que ya tienen nuevo Gobierno es la Comunidad Valenciana

Voz 1071 11:34 de hecho han tomado posesión las nuevas consellerias los nuevos consellers de Ximo Puig al Gobierno lo formarán seis mujeres y seis hombres Puig ha insistido en su reivindicación para mejorar la financiación autonómica y también a la regeneración justo cuando de antiguos gobiernos de antiguos gobernantes llegaban otras noticias la juez ha abierto juicio oral contra Francisco Camps en la causa por las supuestas irregularidades en la Fórmula uno que el circuito urbano de Fórmula uno que se construyó en la capital de forma que en este momento Camps el ex presidente valenciano afronta ese juicio él era Gurtel y además está investigado por la organización de la visita del Papa en el año dos mil seis hablando de declaraciones en los juzgados es que estamos un perito del Banco de España ha relatado en el juicio del caso Bankia que las cuentas que presentó el banco desde su constitución no reflejaban la situación real de la entidad

Voz 14 12:23 entre el treinta y uno de diciembre del dos mil diez hasta que la necesidad de más de veinticuatro mil millones de euros todas las cuentas anuales no reflejan la imagen

Voz 1071 12:36 en lo económico hablado de otro asunto el gobernador del Banco de España de que asunto pues hoy entraba en vigor la nueva ley hipotecaria y alertado Pablo Hernández que es como se llama el gobernador que según como la apliquen los bancos los préstamos se podrán encarecer para aquí

Voz 12 12:53 pues para el cliente claro se traslada a las entidades algunos de los costes que antes eran realizados cubiertos por los por los individuos esto pues bueno en condiciones normales pues efectivamente podría puede suponer un que las entidades tratar de trasladar estos sobrecostes vía incrementos de los de los precios esto depende evidentemente mucho siempre de cuál es el grado de competencia en el sector

Voz 1071 13:19 no serán sólo los gastos a la hipoteca los impuestos a las transacciones financieras también repercutirán en el cliente esto lo ha dicho el consejero delegado de Bolsas y Mercados Españoles se llama Javier Hernani

Voz 12 13:29 es un error de sí mismo porque hay gente que piensa que él y que el impuesto otras veces financieras lo pagan lo paga la banca

Voz 15 13:35 la paga pues pues

Voz 12 13:38 no sé no sé quién

Voz 15 13:40 desconocido y malvado

Voz 12 13:42 pues puesto es que no es así el puesto otras veces financieras terminará pagándolo como siempre es ciudadano

Voz 1071 13:48 que no es malvado en desconocidos olor que paga tanto Hernández de Hernani han hablado en los cursos de verano de la Universidad Menéndez Pelayo en Santander porque tanto el tema de la nueva ley

Voz 0194 13:59 hipotecaria que Bono depende de cómo se aplique dice el gobernador del Banco de España uy esto lo van a pagar los clientes transacciones financieras no está claro quién las va a pagar si iban a ser los ciudadanos entonces siempre paga el mismo no

Voz 1 14:13 sí sí sí sí yo creo que que es que las dos declaraciones detrás de la otra es demoledora aseguró que los rendido no lo dieron todo lo contrario que iba a pagar al banco todo ya pero el banco repercute repercute en el cliente puede decidir el Gloria que los bancos dicen que están en crisis total por el precio del dinero pero es que siempre siempre acaba repercutiendo

Voz 0283 14:35 pues o falla la banca lo pagamos nosotros

Voz 1 14:38 yo también quiero decir que pagamos

Voz 0283 14:40 porque si pagamos porque si también no

Voz 1 14:43 no sé si porque eso estoy no sí sí sí pero no debería ser así no debería ser cómo cómo cómo se hace para que no sea así pues no lo sé pero terrible Renault de los grandes impuestos pensando eso que serán ellos

Voz 0656 14:58 habrá que hacer algo yo creo que eso es tener el el problema es cómo trasladar a la banca realmente el demos la deuda la deuda tributaria pero pero yo vamos no sé cómo se les imagino que estás sí sí que deberían actitud de un tipo de revés

Voz 1 15:14 la regulación pero pero

Voz 0656 15:16 la pregunta que yo me hago es por porque no se puede ejecutar esa regulación es decir por qué tenemos que seguir siendo nosotros quienes pagan principal

Voz 1 15:24 el regulador yo de ese es el regulador tienen que ocuparse de eso es lo que yo no sé qué capacidad de presión tiene la banca no que no es una pregunta retórica no sabes qué capacidad presente en la mano

Voz 0656 15:36 la retórica que bueno que dice más de lo que de lo que realmente pues si se puede intuir no pero no es pero no lo sé eso deberíamos quizá algún día tener algún algún tipo de reflexión la DOC con auténticos expertos tanto en sistemas financieros como en como en derecho tributario

Voz 0283 15:54 el hombre ella cómo está funcionando en el resto

Voz 1 15:57 claro no porque

Voz 0283 15:59 hay iniciativas en este sentido yo ahora mismo me confieso ignorante absolutamente

Voz 1 16:05 no tengo ni idea pero sí seguramente

Voz 0283 16:07 o te veíamos compararnos como lo hacen en otros países no olvidar nunca en nuestra memoria lo que ocurrió en este país si es que pagamos nosotros pero si ellos fracasan pagamos nosotros también y nadie nos lo va hacer

Voz 1 16:21 espero que no fue tajante cuando dijo a partir de ahora a partir de ahora al ciudadano no pagará no pagará los gastos hipotecarios bueno es que habrá un regulador yo no entiendo de esto absolutamente nada pero no sé si es reguladores el Banco de España si el regulador es el Ministerio de Hacienda pero alguien tendrá que decir os lo dice que no que esto no vale que esto no es lo propio pero a ver si el propio gobernador del banco

Voz 0194 16:46 España dice depende de cómo se aplique quién va a pagar esto es el ciudadano

Voz 2 16:50 qué es entonces

Voz 1 16:52 pero quién es ese regulador entonces en esto de una de una ley que sea prudente dobladores

Voz 0656 16:57 legislador evidentemente no hay el lo que decide legislador pues es es pues lo que se aplica no sé lo que pasa es que no hay que que que no el problema está en que no sabemos y eso ha hecho realmente no porque sino no tener esta cosa deberá siempre nos han dicho que he dicho qué va a ser un anuncio que lo que sabes un deseo pero luego a la hora de la verdad pues en la negociación con los bancos que es lo que suele ocurrir muchas veces también hay entre aquel fenómeno de masas

Voz 0283 17:25 es una de las si no recuerdo mal es una de las cuestiones que que el Gobierno socialista planteó en su plan de recaudación de más impuestos lo que iba a facilitar mayor gasto social Llesta parte sino recuerdo mal Bruselas la vio algo controvertida y algo alejada de la realidad bueno es algo que yo tengo muchas ganas de que haya gobierno para que empiece a gobernar para que empezaran podamos empezar a exigirle cosas cosas concretas como ésta como la ordenación de de los impuestos y de de nuestras responsable edades y que nos dejemos ya de tanta negociación

Voz 1 18:04 que vayamos a lo que vaya a las salas a ver cómo se gobierna y cómo organizan que vayamos a las urnas Gemma las cosas de la tarde

Voz 0656 18:13 Teatro que exacto

Voz 0194 18:15 saludamos a Manuela Martín directora del periódico y Badajoz Manuela muy buenas noches

Voz 1840 18:21 buenas noches Angels qué tal que nos encontramos en el en el periódico

Voz 16 18:25 pues nos encontramos alguna historia muy curiosa densidad aparte de las cuestiones políticas ya no es una historia que él una pareja celebró hace unos días la boda de su boda la finca en las afueras de Badajoz y se encontró con que medie en este presentaron los inspectores de Hacienda les dijeron que la cosa estaba en varias

Voz 1 18:45 a ver si

Voz 16 18:48 que la empresa que servían que tenía deudas con Hacienda y los inspectores se presentaron la boda con la Guardia Civil que los novios no le pagaron la empresa sino Hacienda bueno así

Voz 1840 18:59 bueno pero pudieron pero pudieron comer los invitados

Voz 16 19:02 pudieron comer pero no comieron

Voz 1 19:05 cuatro a nadie

Voz 16 19:08 por qué porque no les habían buenos avisados simplemente pagar no pasa esto señeros sino a Hacienda entonces lesbianas y de mandar

Voz 1 19:18 es claro es que eso eso te lo pueden decir de otra manera no hace falta que se presente la Guardia Civil en el tu boda

Voz 1108 19:25 sea que Diva enceres Catherine podrían haber hecho poquito

Voz 1 19:28 yo también

Voz 16 19:30 tenido incluso que era una broma de algunos amigos que es lo habían gastado

Voz 1 19:34 pero no no no

Voz 16 19:40 a otra cosa es que es menos menos curiosa que es pero pero que es estas tiempos políticos en la portada la foto de Badajoz y lo guardó silencio silencio por las víctimas de violencia de género constancia visto teñida de polémica porque el concejal de Bones ha aparecido como un cartel

Voz 17 20:00 con varias es anunciados de su programa los clásicos

Voz 1840 20:03 mí esto en el minuto de silencio

Voz 16 20:08 si en el silencio Él ya puestos de por delante del de las es para el Ayuntamiento nuestros concejales el personal que está por allí quince quiere unir entonces él se ha puesto también goles son sea el único concejal de Vox que barajaron entonces los concejales socialistas han dicho que se marchaba a mí Sanidad otra concentración que se hace con el otro sitio donde nació en el gobierno Bush bueno porque ha levantado la polémica y la gente con unas caras así ya poco ranas porque normalmente es eso un minuto de silencio en una cuestión que sentiría de

Voz 1 20:39 exacto pues yo te agradezco como siempre que nos traigan los titulares de de hoy Badajoz que nos encanta muchísimas gracias

Voz 6 20:48 hasta luego

Voz 1 20:50 decía estos da un golpe en la mesa porque sí

Voz 0283 20:52 eso es vox quiero decir que alguien ha dicho no sé si fue Monasterio o ciudadanos no sé quién ha dicho en Madrid si alguien encuentra algo en este acuerdo que esté contra el aprovechamiento jurídico no es que seguramente llevar un cartel contra y con tu visión de la violencia intrafamiliar a un minuto de silencio no está en contra del ordenamiento jurídico fuera de él pero es un insulto a las víctimas de la violencia de género y a la memoria de este país que está intentando construirse de forma que haga justicia estas mujeres entonces ahí es donde ellos van a envenenar cada Ayuntamiento en cada junta municipal y es lo que yo me provoca que no pueda ser fría con este asunto

Voz 0194 21:32 Sastre vamos frases porque así

para atrás los ojos de la banda ya de la celebración del

Voz 1 21:37 Al Madrid ha sido venga

Voz 1071 21:40 venga gusto no el basket segundo ha sido decir oye franceses sorpresa los medios internacionales ha sido la televisión pública de Egipto la que ha anunciado la muerte del primer presidente al que los egipcios erigieron en las urnas pues de la caída de Mubarak han muerto Mohamed Morsi dirigente de los Hermanos Musulmanes que llegó a estar condenado a muerte el estaban juzgando por espionaje durante el juicio ha fallecido sabe mucho de las circunstancias sus familiares habían denunciado estos sí se sabe que se le negaron los medicamentos para las enfermedades que él padecía Al Yazira ha interrumpido su programación habitual que graban en directo la noticia por seguir con la internacional la Alta Representante de la Unión Europea viajará mañana a Estados Unidos para analizar la situación de crisis con Irán provocada por el incidente entre dos barcos en el golfo de Omán lo recordaréis la semana pasa las autoridades de Estados Unidos han responsabilizado a la sería ni es pero en los ministros europeos no aceptan las explicaciones piden a Washington que frene la escalada frases del ministro ocurre

Voz 18 22:41 no hay pruebas categóricas que demuestren quién es el autor de esos atentados hay afirmaciones en un sentido llegue el otro pero son afirmaciones seguramente de interés de parte no

Voz 1071 22:55 si el próximo Sínodo de los Obispos sobre la Amazonía va a volver a proponer que se pueda ordenar sacerdotes a hombres casados para garantizar los sacramentos pero en las torres más aisladas del mundo ya está la parte más conservadora del clero alarmada por si esto abre la puerta a lo que puedas vamos a Ramoneda

el dietario

Voz 17 23:16 los pactos municipales en el tripartito de derechas el PP sale ganando con muchos menos votos conserva gran parte de su poder municipal Vox conseguirse reconocido como socio en la derecha hizo danos es el que paga la fiesta de cazado apoyando sus alcaldes a cambio de qué

Voz 1 23:33 no voy con considerables costos de imagen

Voz 17 23:36 tanto en España como en Europa en tiempo récord Vox ha conseguido lo que en otros países la extrema derecha lleva años buscando la integración en la derecha en realidad es un regreso al pasado las tres partes del Bloque tienen un mismo origen el PP de Aznar donde la derecha vivía unida de Ciudadanos blanquilla la extrema derecha o que se deje contagiar podrida que es lo mismo es como mínimo de tanto pero es peor todavía que intente negar lo evidente que participa en gobiernos de mayorías con Vox que el PP haga de bisagra no quita que los socios son los que son las bisagras junta no separan ridículos el incremento mismo habla de operación de Estado y los votos de Ada Colau las teorías conspirativas nos encantan los humanos porque señalan un culpable y nos permiten eludir responsabilidad extraño lección de Estado la que enfrenta a varios con Ciudadanos y permite que los socialistas pierden en beneficio de Esquerra alcaldías como Lérida y Tarragona gracias al voto de los Comunes Val sufrió una estrepitosa derrota en Barcelona político con más vanidad que orgullo pero con oficio ha visto una vía para recuperar protagonismo es probable que vais haya dado este paso pensando en presentarse a las elecciones autonómicas catalanas pero el espacio que representa es reducido hice además a disputar los ciudadanos da para poco confundir una maniobra personal con una operación de Estados son ganas de auto engañarse algo muy común en política en general y en el independentismo en particular Manuela Carmena déjale Ayuntamiento corren rumores sobre su futuro como ministra de Justicia a una pena que dejara la política una mujer que la dignificado y que sabe de empatía y respeto en tiempos de arrogancia postureo y oscurantismo

Voz 9 25:12 hora hay terminamos aquí Berna González Harbour Fernando Vallespín Javier González Ferrari buenas noches y buena

Voz 3 25:19 nosotros volvemos mañana señor que no ibas que estabas atención al programa Viñas más mañana feliz noche

Voz 19 25:43 pobre veinticinco Ángels Barceló se servicios informativos

