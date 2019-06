Hora 25 (18/06/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1 00:00 reuniones secretas pactos ocultos acuerdos opacos au encuentros fuera de la agenda pública es discreción no es que los ciudadanos no merecemos saber que negocian en nuestro nombre son las ocho las siete en Canarias

Voz 2 00:14 y eh

en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 00:33 es una buena buenas tardes Sánchez lo intenta pero de momento no lo consigue el presidente en funciones midió ayer la distancia que les separa de Pablo Iglesias y sigue siendo mucha la reunión discreta de ayer entre ambos se ha conocido hoy y quienes saben de su contenido aseguran que las posturas siguen alejadas lo cierto es que no hay agenda pública de las negociaciones del PSOE mil Se informa de los avances pese a todo en el partido socialista aseguran que se está trabajando para intentar conseguir la investidura Cristina Narbona

Voz 5 01:01 se está negociando osea que

Voz 0194 01:06 avanza es posible donde se trabaja mucho a una de las novedades políticas de la tarde tiene protagonista como protagonista Celestino Corbacho que primero dejó el PSOE para irse con Valls y que ahora dejabais para irse con el grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona y en Madrid el PP y Vox han vuelto a sentarse esta tarde para intentar que la derecha ultra se quede contenta Vox insiste en pedir una concejalía y el PP reconoce que esa era una de las partes del pacto secreto entre ambos Cuca Gamarra esta mañana en Televisión Española el acuerdo

Voz 6 01:35 hoy yo creo que lo hemos dicho lo hemos dicho todos y lo como se conoce por parte de todos sí que figuran concejalías no eso es lo que hay que precisar cuáles y cómo no pero creo que es bueno para los bien para concejalías gobiernos del Gobierno es todo

Voz 0194 01:51 la llegada del PP al Ayuntamiento de Madrid puede suponer el fin de una de las medidas anticontaminación más atrevidas el cierre de la almendra central de Madrid al tráfico privado en una ciudad con índices de contaminación preocupantes bajo la lupa de Europa el comisario de Energía y Clima el español Arias Cañete ha evitado hoy cuestionar las primeras decisiones de un alcalde de su partido

Voz 1567 02:10 pero no comentamos hechos referidos a entidades locales por la dimensión que tenga Si las ciudades no respetan las Nimes de calidad del aire habitualmente la conclusión ya en su momento puso de manifiesto que ciudades españolas no cumplían qué medidas correctoras tenían que poner en marcha respecto de aquellas que no implican lanzaban los procedimientos de infracción pertinente el comisario vela analizará todos estos temas de tomar decisiones perdido tiempo

Voz 0194 02:34 cierto que Europa avala el programa contra el cambio climático presentado por España como todos los demás socios comunitarios en Bruselas creen que el nuestro es uno de los más ambiciosos se anunciado un preacuerdo para la venta de las plantas de Alcoa en Avilés

Voz 7 02:47 Coruña Pedro Blanco hay setecientos trabajadores que están pendientes de su futuro Alcoba quiere vender esas dos plantas un fondo suizo hoy el comité de empresa de alcoba en Avilés están molestos por la falta de claridad en el anuncio primero

Voz 8 03:00 por qué entendemos que cuenta con nosotros hace este tipo de declaraciones cuando existe una mesa técnica cuando nos convocan

Voz 8 03:12 si piensan darnos opinión pite descontó

Voz 1715 03:15 haremos una declaración ante el juez de la vicepresidenta de Infancia Libre a la que se le ha retirado la custodia de su hija era mujer había sido denunciada por su ex pareja por incumplir el régimen de visitas ir ajenos a Florida

Voz 7 03:25 esta Delgado nos va a contar cómo se prepara todo para que esta madrugada hora española Tren Tram perdón de el paso para intentar la reelección y ahora es el tiempo de deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes buenas

Voz 0919 03:35 tardes el Real Madrid ha presentado hoy al delantero brasileño Rodrigo es como nuevo jugador del equipo tiene dieciocho años llega procedente del Santos iba a filmar por seis temporadas por el equipo blanco el Atlético está negociando con Jorge Mendes el representante del jugador Joe Félix un joven de diecinueve años que procede del Benfica y que tiene una cláusula de rescisión de ciento veinte millones de euros los rojiblancos intentan rebajar el precio de Joao Félix

Voz 0194 04:01 ni el tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes a esta

Voz 0978 04:04 ahora el ambiente Se mantiene cálido en la mitad oeste de la península durante la tarde en el Valle del Ebro se han alcanzado máximas entre la provincia de Teruel y Zaragoza de hasta treinta y siete grados y también tenemos algunos chubascos en el noroeste de la península irán desapareciendo las próximas horas sólo persistirán mañana en el litoral gallego especialmente en las Rías Baixas en general mañana tiempo soleado con algunas nubes pero poco importantes ambiente un poco fresco al empezar la mañana durante la tarde temperaturas muy parecidas a las de hoy bajarán un poco en el Mediterráneo y celebro Ebro pero apenas se notará poco más altas en el sur especialmente en el Valle del Guadalquivir pero sin temperaturas extremas las durante la tarde chubascos incluso algunas tormentas en puntos de montaña de la mitad norte de la

Voz 1715 04:44 su limpieza Jara XXV Pedro ni al cierre portada la historia que hoy va a inspirar nuestra cara B el descubrimiento de un sistema solar cercano que podría tener agua líquida Javier Gregory

Voz 0882 04:56 doscientos astrónomos de once países han invertido tres años para poder encontrar estos dos nuevos planetas como la Tierra pero que orbitan alrededor de una estrella que está situada a doce años luz de nosotros la buena noticia es que estas estrellas una enana roja cuya temperatura sólo alcanza los dos mil quinientos grados centígrados es decir casi la mitad de nuestro Sol y esto permite la existencia de agua líquida como explica Ignasi Ribas que es experto del CSIC no solo

Voz 7 05:19 es encontrar planetas es encontrar planetas que están

Voz 10 05:22 es correcto es decir que sean que es la atempera

Voz 0919 05:25 frase adecuada para que exista

Voz 0882 05:28 queda esto es a su vez una condición fundamental para la posible existencia de vida en este nuevo sistema solar

Voz 11 05:42 movimiento del seísmo por la mañana siento helado

Voz 14 06:16 te hace feliz verano

cadena SER Hora veinticinco

Voz 14 06:53 Pedro Blanco ocho siete siete

Voz 1715 06:56 siete en Canarias algo más que discretas las negociaciones entre el PSOE y Podemos entre Sánchez e Iglesias son secretas son opacas hoy hemos sabido que Pedro Sánchez recibió ayer a Pablo Iglesias que se vieron que hablaron que no consiguieron acordar nada la reunión cuentan quienes saben de ella no fue del todo bien o al menos no sirvió para recortar la distancia que hay entre ambos Mariela Rubio buenas

Voz 1450 07:21 buenas tardes así es Fuentes socialistas confirmaban esta tarde que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se reunieron el pasado lunes a primera hora de la mañana en el Palacio de la Moncloa encuentro para avanzar hacia ese gobierno de cooperación acuñado la pasada semana según el PSOE en las posiciones están muy alejadas aunque sigue con máxima disposición de entendimiento y con Podemos como socio preferente desde la formación morada se insiste en que su posición sigue siendo

Voz 1715 07:44 la conocida siguen apostando por él

Voz 1450 07:47 dar en el Gobierno de manera proporcional a sus resultados electorales pero hacen una lectura más favorable sobre la reunión aunque reconocen que la entrada de Podemos en el Ejecutivo es un escenario que el PSOE no ve con buenos ojos en cualquier caso fuentes de Podemos aseguran es textual que ambos líderes se reunirán mucho estas semanas y que aspiran a llevar las negociaciones con la discreción necesaria para poder trabajar

Voz 1715 08:10 gracias Mariela si hay negociaciones más allá de los contactos con Podemos lo cierto es que están llevando en la sombra no hay una agenda conocida nadie cuenta cuáles son los resultados no conocemos los avances la transparencia Se ha convertido en algo vintage Cristina Narbona es la presidenta del PSOE

Voz 5 08:27 pues está negociando que los apoyos en los pero que los lo antes posible pero en todo caso con apoyo sin apoyos habrá sesión de investidura pronto os estuviera negociando no sería no sería responsable hacerlo pero se está trabajando

Voz 0194 08:44 desde que se trabaja mucho el Partido Socialista

Voz 1715 08:47 aspira a contar con el apoyo de los seis diputados del PNV del Partido Nacionalista Vasco y allí en Euskadi empiezan a estar un poco inquietos el gobierno del País Vasco cree que es urgente contar con un Gobierno estable y lo decía el portavoz Josu Erkoreka

Voz 17 09:02 bueno yo creo que el Gobierno central del Partido Socialista tiene que esforzarse ahora de manera especial tiene que poner énfasis de manera especial en procurar que la investidura se produzca cuanto antes sin más retrasos que los absolutamente imprescindibles yo creo que empieza a ser urgente la Constitución ya de un Gobierno central estable

Voz 1715 09:23 el alcalde de Madrid se ha estrenado en el cargo ocultando a los madrileños sus pactos con Vox el contenido de los pactos Se sabe que existen pero el contenido en muchos asuntos es una incógnita el Partido Popular hacer público el acuerdo firmado con ese partido con Vox aunque los dos récord dicen que implica la cesión de concejalías a la ultraderecha la exaltada de esa Manuela Carmena reprochado hoy a su sucesor ese secretismo que rodea los acuerdos que está alcanzando con el partido de Abascal pero lo cierto es que esta tarde a puerta cerrada negocian Partido Popular Vox pendiente de la negociación esta Carolina Gómez buenas

Voz 18 10:01 qué tal buenas tardes Pedro acaba de terminar esa reunión tres horas de encuentro entre Martínez Almeida Ortega Smith Espinosa de los Monteros Javier Maroto opacidad en lo pactado y también en las reuniones de este encuentro nos hemos enterado de refilón Martínez Almeida ha hecho declaraciones a la salida no ha dado muchos detalles dice que se está avanzando pero no aclara nada lo escuchamos

Voz 19 10:19 que nosotros por supuesto tenemos la intención de poder cumple hoy a partir de ahí lo único que puedo decir es que están en curso son negociaciones que están avanzando pero que todavía tampoco podemos informar ni sobre el contenido de las mismas sino sobre el resultado definitivo porque sería absolutamente aventurado hacerlo en este momento

Voz 18 10:36 decía Martínez Almeida después que es lo que se pacte en todo caso será razonable esta mañana a Manuela Carmena en Hoy por Hoy Madrid reprochaba al nuevo alcalde que oculte los acuerdos que alcanza con la extrema derecha para delegar poder municipal les Salgado

Voz 1410 10:48 cuidado que hay una ley de transparencia que obliga fundamentalmente a los representantes del Gobierno Sun capítulo II un un un alcalde no puede no dar explicación del pacto secreto

Voz 20 11:01 qué le va a vincular a dar una serie de concejalías a la extrema derecha

Voz 18 11:05 el entuerto está en que Vox dice que lo que ese pacto se ha incumplido porque el Partido Popular prometió concejalías que no les han concedido

Voz 1715 11:12 gracias Carolina así que es imposible saber si lo que está negociando es ceder una concejalía bous o pintar la Cibeles de verde ya en Barcelona en el Baix va a tener un grupo municipal raquítico Celestino Corbacho el ex ministro socialista ha confirmado el triple salto mortal deja avales hice va con los tres concejales de Ciudadanos

Voz 21 11:33 pues ya rompieron con Manuel Valls después de que va

Voz 1715 11:35 está decidiera permitir la reelección de Ada Colau como alcaldesa de la ciudad vamos a Barcelona Monica Peinado Celestino Corbacho

Voz 1600 11:42 asegura que ha tomado la decisión pensando en el recorrido que puede tener en el Ayuntamiento y en la Diputación de Barcelona de la mano de Ciudadanos Hinault tanto en clave ideológica o de política general Ciudadanos le perdona que votara a favor de la investidura de Ada Colau porque dicen es independiente y porque aseguran que la ruptura con Valls no ha sido sólo por investir alcaldesa Ada Colau sino porque desde el principio ha ido por libre ahora Manuel Valls se queda con un grupo de sólo dos concejales eso influye también a la hora de buscar mayorías por parte del Gobierno de los comunes y del PSC

Voz 1715 13:33 los planes españoles para luchar contra el cambio climático y la Comisión ha presentado su análisis de los diferentes programas que estaban obligados a presentar todos los países miembros el nuestro programa presentado por España dicen en Europa que es uno de los mejores aunque como todos plantea algunas dudas la Comisión da seis meses de plazo a los Estados para que terminen de perfeccionar esos planes para reducir la contaminación para luchar contra el cambio climático Bruselas Griselda Pastor buenas tardes

Voz 0738 14:00 buenas tardes es la primera vez sí que Bruselas estrena este método de medición y análisis que ha situado a España en el grupo de cinco países líderes con planes para la lucha contra el cambio climático todos menos España son países pequeños como Dinamarca o Estonia aunque en la práctica el comisario ellas Cañete ha rechazado en la rueda de prensa valorar repercusiones concretas para todos por ejemplo de la eliminación del proyecto de Madrid Central escuchamos

Voz 1567 14:27 pero no comentamos hechos referidos a entidades locales la aunque que tenga si las ciudades no respetan las mimbres de calidad del aire habitualmente la comisión ya en su momento puso de manifiesto que ciudades españolas no cumplían qué medidas correctoras tendrían que poner en marcha Hydro espetó a aquellas que no las cumplían lanzaban los procedimientos de inflación pertinente

Voz 0738 14:48 bueno análisis de procedimientos de infracción potenciales que corresponderán a otro comisario aunque Arias Cañete espera ahora que los gobiernos de actualicen sus planes europeos los nacionales para garantizar que la Unión llegue de verdad a los objetivos de París entre dos mil veinte y dos mil

Voz 0919 15:06 con el nuevo Ayuntamiento de Madrid está dispuesta

Voz 1715 15:09 eso a desmantelar Madrid Central es una de las medidas estrella del equipo de Carmena se tomó en la línea con las políticas medioambientales que se están desarrollando en las grandes ciudades del mundo y el director general de Tráfico asegura que nadie entendería volver atrás revertir esa medida pero Navarro

Voz 24 15:27 qué haríamos el ridículo nadie en Europa lo entendería si detrás del Madrid Central que estarán mejor o peor hay mucho trabajo mucho esfuerzo lo que no podemos es tirar por la borda seguro que hay que corregirlo seguro que hay que mejorarlo pero anularlo insisto venimos replicó nadie lo entendería el inmenso trabajo y el esfuerzo que hay detrás de implementar una medida como ésta pero cómo vamos a tirarlo por el pedregal esto transmitió

Voz 1715 15:53 hay en Estados Unidos Donald Trump da hoy el paso para presentarse a la reelección luego lanza lanza la carrera en Orlando en Florida desde allí y a partir de ahora su campaña para las próximas elecciones presidenciales que ahí está la enviada especial de las de

Voz 1510 16:10 buenas tardes quedan seis horas para que Donald Trump anuncie oficialmente su candidatura para la reelección y sus votantes miles ahora mismo llevan horas incluso desde el domingo por la tarde haciendo cola para ver al presidente a pesar de la lluvia que está cayendo en estos momentos Donald Trump elige Florida un estado clave

Voz 1715 16:27 el estado bisagra más grande del país

Voz 1510 16:30 en dos mil dieciséis lo ganó por apenas ciento veinte mil votos de diferencia horas antes de llegar Donald trampa ha anunciado en Twitter que la semana que viene van a empezar redadas masivas contra inmigrantes ilegales la lucha contra los inmigrantes será seguirá siendo el eje de su campaña para dos mil veinte Trump va a pasar de su gran mantra América grande otra vez a su nuevo lema mantener América grande equipan ahí

Voz 1715 16:57 gracias a Marta en el Reino Unido segunda ronda de votaciones para elegir al nuevo líder del Partido Conservador quedan cinco rivales en esta competición Boris Johnson sigue siendo el más votado en cada ronda otras historias del día a las plantas de Alcoa en Avilés y en A Coruña ya tienen un compra Nador o potencial comprador Alcoa de alcanzado un acuerdo con un fondo suizo que tiene que esperar el visto bueno definitivo el Ministerio de Industria está satisfecho pero los trabajadores los trabajadores están exigiendo más información en la de ambicioso el

Voz 0527 17:29 para la venta al fondo parte de las dos plantas tiene que ser aprobado ahora por los órganos internos de las dos empresas ratificado por los representantes de los trabajadores Isère autorizado por los organismos reguladores como el de la competencia el Gobierno se da por satisfecho ha cumplido sus compromisos para mantenimiento de toda la plantilla es lo que ha dicho el secretario general de Industria Raúl Blanco

Voz 4 17:49 en una solución integral para el mantenimiento del depuesto

Voz 0527 17:54 abajo pero los trabajadores desconfían en Avilés preferían a otro fondo Quantum como comprador Juan Carlos Corbacho del comité de empresa de la fábrica coruñesa diagnostica

Voz 25 18:04 como esto es a los valga final no hay un precio competitivo tenemos no ha habido bastantes inmediato

Voz 0527 18:09 si esto Llanos Bali y al final no hay un precio competitivo en la producción de aluminio se entiende tenemos una vida bastante efímera concluye

Voz 1715 18:16 hoy el Banco de España le ha pedido al Gobierno que haga algo para aclarar la situación en la que se encuentran miles de falsos autónomos son trabajadores que según el Banco de España viven en esa frontera entre los asalariados los no asalariados de más datos en ese análisis del Banco de España Harris

Voz 21 18:34 buenas tardes el Banco de España dice que hasta trescientos setenta y dos mil autónomos trabajan sólo para una empresa que en muchos casos es la misma que antes les tenía en nómina es en torno al doce por ciento de los autónomos totales y el Banco de España denuncia puede haber ahí precarización muchos de ellos no tienen la protección social que sí tienen los asalariados muchos de ellos tienen menos derechos y menos beneficios es la primera denuncia del Banco Central la segunda en torno a a Uber en torno a Delibes ya nuevas fórmulas que dice hacen difícil aclarar quién es el empleador y quién es el asalariado esos dos son los grandes focos de denuncia de un banco central que hoy tiene

Voz 1715 19:17 respuesta de la Seguridad Social el Gobierno

Voz 21 19:20 quita hierro a esa alarma dice el número de empleados asalariados empleados de empresas está creciendo un tres coma cuatro por ciento el número de autónomos apenas crece un cero coma seis por ciento es decir esa presunta precarización dice la Seguridad Social no sería tal

Voz 1715 19:36 y hoy la justicia ha retirado la custodia de su hija la vicepresidenta de la asociación Infancia Libre sobre ella pesaba una denuncia de su ex pareja está acusada de incumplir el régimen de visitas y de impedir que el padre vea a la hija que tienen en común

Voz 0259 19:49 lo pido el juzgado ha tomado la medida cautelar de retirarle provisionalmente la custodia de su hija y dársela a una tía paterna de la pequeña hasta que un juez de familia decida más adelante sobre esta cuestión Rocío de la osa se ha acogido a su derecho a no declarar esta mañana había sido citada dentro de la causa abierta por la presunta comisión de delitos de sustracción de menores y amenazas según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ha aclarado que la vicepresidenta de Infancia Libre no ha sido detenida esta madre tenía la custodia de la hija pero incumplía el régimen de visitas no acudía a los llamamientos judiciales

Voz 1715 20:26 más de los tribunales la aparición del nombre del ex ministro Josep Piqué las investigaciones de los contratos de la Ciudad de la Justicia en Madrid la UCO la Unidad Central Operativa detectó una cadena de Correos en la que participaba el ex ministro y algunos directivos Diego OHL Ike apuntan al intento de amaño de un contrato de más de setecientos millones de euros migajas Campos

Voz 1552 20:47 son correos cruzados en dos mil quince entre el entonces vicepresidente de OHL y ex ministro de Aznar Josep Piqué y el consejero delegado Javier López Madrid y otro directivo en los correos los agentes advierten supuestas maniobras irregulares obtención de información privilegiada e intentos de manipulación de la mesa de contratación que finalmente propuso adjudicar a la UTE Acciona OHL como pretendían los sospechosos el contrato para la construcción y explotación de la Ciudad de la Justicia de Madrid por setecientos setenta y un millones de euros en los correos también se pide la mediación con el presidente de Madrid Ignacio González para lograr el contrato IPI que agradece al López Madrid sus gestiones en este sentido el juez José de la Mata ha pedido a la Fiscalía que informe sobre las medidas a tomar Se da la circunstancia de que el Supremo tiene que decidir si Madrid paga una indemnización multimillonaria la UTE por este contrato supuestamente amañado porque finalmente la presidenta Cristina Cifuentes suspendió la

Voz 1715 21:44 dedicación ya sabemos algo más de cómo se las gastaba Villarejo hoy sabemos quién le hacía llegar o le hizo llegar información de escuchas telefónicas a varios periodistas tres periodistas en concreto que quedan ya identificados también en la investigación del caso de mano Terradillos

Voz 0125 22:01 buenas tardes Asuntos Internos ha confirmado Okubo policías de la Comisaría General de Información que investigaron para el ex comisario Villarejo el tráfico de llamadas de periodistas sin autorización judicial la información identifica al policía de la Unidad Central de Apoyo Operativo que daba esta información a Villarejo cada vez la utilizaba para su empresa y que usaban datos para venderlos a sus clientes esta gente de la Comisaría General de informaciones Constancio Riaño policía en activo que a su vez se lo daba un ex policía hay que a su vez se lo daba a Villarejo el nombre de Riaño ya apareció en otra investigación la del BBVA los aparatos telefónicos a los que se tenía controlados estaban a nombre de Ediciones El País del confidencial y también de la editora de El Confidencial la sociedad titanio todos los periodistas espiados son profesionales especializados en economía

y hoy en la cara B miraremos al universo

Voz 1880 24:05 hola hola Pedro para conocer a los dos nuevos planetas exoplanetas mejor dicho porque están fuera del sistema solar están a doce con cinco años luz de nosotros hoy planetas en la cara de escuchó la importancia de este descubrimiento

Voz 27 24:17 son dos de los mejores planetas de cara habitables de cara a intentar a mirar más detalle buscar si existe vida en su superficie y por tanto de ahí la relevancia del descubrimiento

Voz 1880 24:29 imagínate que es que en ellos podría haber vida este que hablaba es Ignasi Ribas que es uno de los astrofísicos que ha descubierto este nuevo sistema es investigador del CSIC y además director del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña vamos a hablar también con el periodista científico Nuño Domínguez Iker siempre canciones películas Todo sobre planetas en la cara B de hoy

Voz 1715 24:48 todo eso a partir de las nueve tenemos tertulia como cada día hoy con

Voz 20 24:52 no me gustó más y con Carlos Cué así a las ocho veinticinco

Voz 0194 25:03 veinticinco Madrid buenas tardes PP Vox tratan de rebajar las tensiones surgidas por el reparto de concejalías el reparto de puestos en el Ayuntamiento de Madrid unas tensiones sobre un pacto que hizo alcalde José Luis Martínez Almeida pero que a día de hoy no se ha hecho público PP y Vox lo mantienen no

Voz 19 25:19 culto que nosotros por supuesto tenemos la intención de poder cumplirlo y a partir de ahí lo único que puedo decir es que están en curso las negociaciones que están avanzando pero que todavía tampoco podemos informar ni sobre el contenido de las mismas sino el les ni sobre el resultado definitivo porque sería absolutamente aventurado hacerlo en este momento

Voz 0194 25:36 en declaraciones a las puertas del Ayuntamiento después de una reunión casi secreta entre el propio Almeida el líder de Vox Ortega Smith y las direcciones de los dos partidos hay dirigentes del PP que aseguran que en ese pacto que el partido se niega a hacer público hay una cláusula que exige precisamente eso discreción y mientras siguen jugando a decir una cosa y la contraria Cuca Gamarra miembro del equipo negociador del PP decía esta mañana en Televisión Española que en el acuerdo si se habla de concejalías que es lo que pide Vox

Voz 6 26:03 y yo creo que lo hemos dicho lo hemos dicho todos y lo conoce por parte de todos sí que figuran concejalías no eso es lo que hay que precisar cuáles icono no pero creo que es bueno para los se prepara concejalías gobiernos de gobiernos todo

Voz 0194 26:19 el pacto secreto entre PP y Vox en el ayuntamiento tiene bloqueadas las negociaciones en la Comunidad la candidata de la extrema derecha Rocío Monasterio advierte ya que tienen todo el verano por delante para ponerse de acuerdo dando a entender que Díaz Ayuso no saldrá elegida en la primera votación y advierte

Voz 28 26:35 danos y la política del señor agua dos de tener que verse conmigo a escondidas porque no puede complicar en reunimos o la política de la señora Díaz Ayuso que pretende que firmé hemos eh pues un programa para luego firmar exactamente el contrario con el partir conciudadanos pues no tiene ningún sentido nueve respetar a nuestros votantes no es respetar las pocas ideas que nosotros bueno pues llevamos a la negociación

Voz 0194 27:00 en fin más allá de pactos y de sillas ya han empezado a llegar las primeras medidas una de las primeras del Gobierno de Almeida ha sido retirar las pancartas contra la violencia machista de todos los edificios municipales desde el Consistorio explican que ese tipo de banderas no están reguladas por ley pero la oposición pero para la oposición es una cesión a la extrema derecha Rita Maestre de Más Madrid

Voz 29 27:20 que son gesto hacia la extrema derecha que niega la violencia machista la violencia sobre las mujeres y que entienda que el Partido Popular quiere hacerle ese gesto no el que tiene que aclararse es es Ciudadanos

Voz 0194 27:31 situación de el tráfico en las carreteras de la Comunidad DGT Alfonso Martínez buenas tardes de nuevo hoy hemos tenido una jornada bastante intensa con varios accidentes que han complicado la conducción principalmente la M40 ya se ha restablecido la normalidad eso sí aún quedan retenciones importantes como consecuencia de un Alcaraz la A42 a la altura de Getafe son cinco los kilómetros de intensidad circulatoria en dirección Toledo tengan cuidado si iban a transitar por esta carretera

Voz 1915 28:25 la Unión Europea advierte de las sanciones que puede acarrear la eliminación de medidas que contribuyen a la reducción de emisiones el comisario de Energía y Clima Miguel Arias Cañete ha evitado hacer referencia Madrid Central pero ha recordado que las ciudades deben cumplir con los límites de calidad del aire

Voz 1567 28:39 pero no comentamos hecho referidos a entidades locales por la dimensión que tenga si las ciudades no respetan las líderes de calidad del aire pues habitualmente la comisión ya en su momento puso de manifiesto que ciudades españolas no cumplían qué medidas correctoras tendrían que poner en marcha ir respecto a aquellas que no las cumplían lanzaban los procedimientos de inflación pertinente

Voz 1915 28:59 el Ayuntamiento insiste en derogar la medida más de cien mil personas han firmado ya la petición en change punto RG para que Madrid Central siga en vigor su promotor justo Sáez va a llevar esas firmas al Ayuntamiento en los próximos días

Voz 31 29:11 a veces soy proyectos en la vida que no son proyectos políticos son proyectos que la propia evolución la propia historia demuestran que tienen quedándose no se puede negar un paso atrás cuando hay un

Voz 32 29:22 yo estoy interesantes lo que hay que hacer es abandonarlo mejorarlos y nueve

Voz 0194 29:26 no hay qué quitar proyecto

Voz 32 29:29 que son buenas y que son necesarios me porque quitarlos por motivos

Voz 0194 29:34 ticos me llegamos a las ocho y media con veintisiete grados en el centro de Madrid sigue hora25

Voz 7 29:39 hasta mañana

buenas tardes y Liga ni cosas de éstas el mercado de fichajes no se mueve

Voz 0919 30:14 es un mercado de fichajes impresionante mira mira qué datos Rodrigo lo ha presentado hoy el Real Madrid tiene dieciocho años ha pagado el Madrid cuarenta

Voz 4 30:22 de dónde viene

Voz 0919 30:24 yo Félix tiene diecinueve años el Atlético de Madrid está negociando con el Benfica ciento veinte millones por un chaval de diecinueve años de Lied holandés diecinueve años ha dicho que no al Barça

Voz 7 30:38 porque le van a pagar más de lo que le ofrece el Barça o en París o en la Premier

Voz 0919 30:42 ochenta millones de males otra frase es un programa

Voz 7 30:44 bueno pero yo no sé si quiero escucharlos dieciocho diecinueve diecinueve a Nastun cinco minutos vamos

Voz 0919 30:51 al menos hay que decir que Rodrigo es el nuevo jugador brasileño del Real Madrid ha venido con la intención de hablar castellano porque ha empezado así su discurso en la presentación

Voz 35 31:04 hola buenas visto Iris sellando español buen quinta a hablar en español con este eh yo en queso agrarios o que haya meramente adiós por todo lo que ha hecho por mí toda mi familia a en mi hermana y todo está

Voz 0919 31:23 los Jazz un esfuerzo eh estoy estudiando español y voy a intentar hablar español con todos ustedes vamos no Nacho Gareth Bale desde que llegó al Real Madrid yo Félix diecinueve años del Benfica hace tres semanas concedió esta entrevista a los medios del Benfica y le preguntaban te vas a marchar quieres quedarte aquí el chavalín de diecinueve años decía estos el entienden portugués

Voz 36 31:48 estas co co tempo contemplo dirá todo todo aquí estoy muy contento por esto

Voz 7 31:53 jo

Voz 36 31:54 y es que adoro impuesto

Voz 0919 31:57 que aquí estoy contento desgarrador a este club a la gente yo me voy a quedar aquí luego el tiempo dirá bueno pues tres semanas de pues yo Félix está en Madrid con su representante Jorge Mendes negociando su traspaso al Atlético de Madrid y el otro nombre propio de Lied enseguida vamos a estar en Barcelona nuestros compañeros de Radio Barcelona ha encontrado el no definitivo de Raiola el representante de delito al Barça porque claro está en otros sitios le van a pagar más al chaval madre mía cómo están mercado luego vamos a estar en Italia en la concentración de la selección sub veintiuno que mañana juega en el Europeo ante Bélgica después de haber perdido con y tal en el primer partido es necesario ganar o decimos prácticamente adiós al torneo y estaremos también con la última hora de las chicas de la selección española en el Mundial ya sabéis jugamos el próximo lunes octavos de final todavía no sabemos cuál será nuestro rival si Suecia o la selección de Estados Unidos todo esto en el programa de hoy que empieza como no con vuestros mensajes atenciones

Voz 37 33:01 es para comentar lo ejemplar que han sido los Pebble Málaga junto con el cuerpo técnico este fin de semana el protestar cuando los padres sede su ubican me vino a la memoria que en Argentina en Córdoba donde soy en los años noventa Bassi había una liga infantil organizado por padres no más ya habían puesto unas reglas muy claras el padre gritara ya sea al contrario de su propio equipo impresionar a los jugadores tenía la sanción de que primero corría el riesgo de que le quitaran punto a su propio equipo y aparte le ponían sancionó al padre que no podía estar a quinientos metros de los campos de fútbol entonces los mismos padres y el mismo cuerpo técnico y al mismo club hacían de prohibirle al padre de su propio equipo que estuviera allí porque iba a perjudicar a su equipo fue una etapa muy bonita no sé qué habrá pasado todo eso

Voz 0919 33:55 claro que sí y otro para los chicos del Málaga en un partido

Voz 38 33:58 no de ese torneo de

Voz 0919 34:01 las promesas de la Liga cuando en la grada había padres discutiendo que casi llegan a las manos los chicos fueron hasta allí se pusieron de espaldas con el cuerpo técnico del Málaga un gran detalle y no estaría mal esa norma padre que se comporta mal multa ya quinientos metros como mínimo del partido de su hijo dejado vuestros mensajes

Voz 40 34:50 en si eh para qué voy a contar nada aquí hay de todo el mundo lo sabe qué es lo que yo decía que a Messi no le gusta puntos que Messi quiere que venga que vaya a Ibar hice no menor otro pero Griezmann no ahora que si esto que si lo otro que sí apareció un club yo te diría que es que no me vas a engañar que lo que hay lo que hay chao chao chao corazones

Voz 4 35:30 exprésate

Voz 0919 35:33 como viene el mercado empezado pero antes del mercado vamos con la última hora de las dos selecciones que tenemos participando en dos torneos primero pero bajo la sub veintiuno que juega mañana segundo partido del Europeo ante Bélgica después del varapalo de la primera jornada la derrota ante Italia como está Rojita Mario Torrejón Italia buenas tardes

Voz 1501 36:00 hola Gallego buenas tardes parece que recuperando un poco el ánimo y siendo conscientes de que todavía todo es posible sobre todo la opción de ser el mejor segundo de todos los grupos para clasificar de ahí el cuarto después de los tres primeros del resto de grupos así que lo que necesita mañana la selección española de ganar e intentar ganar con contundencia lo primero evidentemente los tres puntos pero sí puedes aumentar la diferencia de goles mucho mejor hoy han hablado tanto seleccionador Luis de la Fuente como dos jugadores matiza guerra Gaviria Dani Ceballos en un día en el que no hemos visto entrenarse con el resto de sus compañeros a Fabian Ruiz el jugador del Lazio que sabes que tuvo un golpe en el muslo izquierdo yo creo que más que sería duda es prácticamente seguro que va a ser baja aunque Luis de la Fuente el seleccionador dice que el quería ver hasta mañana abre mostró su predisposición como edad evolución pero no extrañaría mucho que reforzarán porque lo hemos visto bastante tieso la verdad cuando se subía al autobús así que veremos qué ocurre ahí lo que me hace pensar que va a haber por lo menos dos o tres cambios en el once de mañana de Luis de la Fuente que le preguntábamos a ellos por la importancia de lo de mañana y el varapalo que se llevaron frente Italia lo que les ha costado anímicamente y esto decía el jugador todavía del Real Madrid

Voz 41 37:01 un punto de vista creo que el partido de mañana es muy importante para el partido frente a Italia que debe creo que hemos corrido hemos cometido momentos anteriores pero fue en una importancia al partido de mañana hay cómo afrontarlo como si fuera una firma para potros hospital

Voz 0919 37:21 mañana España Bélgica ver si hasta ahora contamos la primera victoria de la Rojita en el Europeo sub veintiuno y en Francia las chicas de la selección española todavía tiene por delante el jueves conocerán a su rival en octavos cuál es la actualidad de la selección española femenina Sonia Lus buenas tardes

Voz 42 37:37 qué tal Gallego muy bueno así día de traslado para la selección española de fútbol después de esa histórica clasificación para los octavos de final del Mundial femenino han entrenado esta mañana sesión de recuperación han comido bien prontito porque después tenían que trasladarse desde LA hasta Reims y eso supone unas cinco horas y media de autocar están ya en el hotel mañana tendrán el día libre para recuperar fuerzas para recuperar la cabeza para centrarse ya en ese el duelo de octavos de final el próximo lunes aquí en Reims a las seis de la tarde veremos contra quien el jueves se enfrentan Estados Unidos y Suecia y el que salga líder de grupo a todas luces será Estados Unidos pues será el rival de España en esos octavos de final

Voz 0919 38:18 gracias Sonia hoy se cierra la primera fase en el Grupo CD este Mundial femenino hay un partidazo Italia Brasil a las nueve de la noche las italianas y las brasileñas se disputan la primera plaza de ese grupo también se juega en Australia Jamaica ocho y XXXVIII Hora veinticinco deportes en la SER

Voz 11 38:38 me encanta el movimiento del seísmo por la mañana ciento el ahorro

Voz 0919 39:40 fichaje el gran animador del mercado por ahora es el Real Madrid hoy tocaba la tercera presentación después de la de Jovi Illa deja esta mañana a Florentino ha presentado a Rodrigo

Voz 7 39:54 su estrategia es ya ha sido la búsqueda del talento emergente

Voz 11 39:58 estrategia en la que creemos firmemente que pasa Purito

Voz 7 40:01 a las jóvenes con un presente y un futuro extraordinarios y que sueñan con marcar una época en el Real Madrid hoy llega a nuestro club uno de estos jóvenes prodigios un futbolista que ya provoca la admiración por su juego por su manera de entender el fútbol por su trayectoria a pesar de su juventud en un país donde la exigencia el gusto por el fútbol es prácticamente una filosofía de vida él ha soñado con este momento desde que empezó a crecer con un valor él ha deseado escuchar estas palabras desde niño y hoy esas palabras soñadas se hacen realidad aquí y ahora hoy damos la bienvenida como nuevo jugador del Real Madrid a Rodrigo es lo que se tiene que para el cerebro el que les primeros discurso a Florentino Pérez para no repetir lo mismo desde pequeño soñaba los sueños la realidad el prodigio

Voz 0919 40:52 es que no no es fácil eso eso hay que pagarlo bien Javier Herráez hoy Rodrigo y mañana Mendi buenas tardes hola qué tal Gallego sí he mañana será Aramendi el francés pero hoy me ha encantado la puesta en escena de Rodrigo pues se demuestra que bueno la madurez lo es una cuestión de edad porque ha plantado ahí elegante directo aprendido castellano español en un año fichó hace un año tiene dieciocho aprendido castellano para integrarse bien a su club el que triunfa el Real Madrid eso lo veremos porque va a ser muy complicado la nómina de delanteros con Haza a la cabeza y el resto Benzema Asensio Vinicius es larguísima pero no estaría allí en el Castilla Él lo tiene claro y es un futbolista con personalidad y en lo bueno ese también te futbolístico es rápido y además tiene Ball ha hablado con Vinicius así se expresaba este medio día en la sala de prensa Rodrigo

Voz 44 41:42 no había hablado con ministros desde el momento de mi ficha a Madrid cuando nos encontrábamos de la serie son se empleaba unos conversamos sobre eso los mejores jugadores do siempre estaba aquí va voy a tener muchas Junco Orense Hay yo historias después de clubs para jugar en el primer equipo en Castilla Yeste Cruz

Voz 0919 42:06 Benzema Jovi Jafar Vinicius a Asensio Gareth Bale el Madrid tiene que empezar a sacar porque si no van a tener que ampliar no vestuarios de Valdebebas ídem el estadio Santiago Bernabéu aunque hay operaciones de salida que están muy complicadas Jonathan Barnett del representante de Gareth Bale incluso ha ironizado hoy en una entrevista en Gran Bretaña cuando le preguntaban bueno puede salir Bale es cedido Barnes él tiene una vida encantadora y una casa en España hay tendría que ser algo muy excepcional para que lo dejara todo hay más opciones de que yo gane la carrera de Ascot a que se marche cedido es algo que no consideramos que te está en el menú

Voz 7 42:50 se podría quedar en el United creo que

Voz 0919 42:52 él podría hacerlo muy bien pero es improbable aunque él sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo de decir su representante no que tiene una vida maravillosa en España y que no hay quien lo saque

Voz 4 43:03 dime Ana ni con agua caliente no tiene más mérito el corte lo dice la frase con el sombrero la chistera en el

Voz 1415 43:12 caballos recto así delante de las carreras de caballos información Bale no quiere irse su postura es firme pero su entorno asume que con Zidane no se puede quedar Bale no tiene prisa Bale no se va a bajar el sueldo y le dice a los suyos que como mínimo se ve un año más en el Madrid porque para algo tiene un contrato

Voz 0919 43:32 estar cosa difícil pero queda verano queda verano Atlético de Madrid yo Félix diecinueve años ha marcado quince goles esta temporada en la Liga con el Benfica está en Madrid acompañado de su representante Pedro Fullana para firmar por el Athletic sí

Voz 1415 43:48 el fichaje es inminente cómo debemos contando durante toda la jornada el Atlético negocia con el Benfica la forma de pago de la cláusula es lo único que falta para que se haga oficial el poeta como dicen está en Madrid con Jorge Mendes esta mañana han estado en el estadio ya está todo preparado para anunciar el fichaje

Voz 0919 44:03 que incluso las fotos ya están hechas el anuncio es

Voz 1415 44:05 inminente de Joao Félix hablado Diego Pablo Simeone lo ha hecho en Argentina en fochas

Voz 0919 44:10 sí

Voz 26 44:10 se está trabajando en varias situaciones en una fecha de este nuevo Feli dibujó que obviamente el Atlético de Madrid históricamente siempre ha sido un equipo que compra jugadores para poder desarrollarlo que mejoren como lo son cuando vino que no es él no es el aula de hoy

Voz 0919 44:27 realmente Simeone hace mejores a muchos de los jugadores jóvenes que han llegado al Atlético de Madrid no ha podido convencer a Rodrigo de que se quede en el equipo rojiblanco Rodrigo ha dicho ya al Atlético de Madrid que va a aceptar una oferta que tiene parece que es la de el Manchester City de Pep Guardiola porque claro es que si te llama Guardiola y te empieza a comer la oreja

Voz 4 44:50 cualquier historia pues mira

Voz 45 44:55 usted es decirles que los indios sus padres

Voz 41 44:59 las malas hay que tirar al por la lucha que se junta luces

Voz 45 45:06 es travieso y ahí que intentar descubrir qué es lo que realmente les gusta

Voz 0919 45:12 a Ungaro deje de este yo a Guardiola te dice esto al oído ibas al Manchester City claro ganando una pasta Rodrigo Se va el Atlético no ha podido retenerlo Pedro

Voz 1415 45:24 Guardiola ha vuelto loco Guardiola ha conseguido conquistar hoy además es Rodrigo escuchó ni al hermano ni el padre ni al Atlético de Madrid así que le ha comunicado hoy al Atlético que ese va lo que ya avanzó El Larguero el catorce de mayo que anunció que Rodrigo se marcharía con la cláusula de recesión vendría un club pagaría los setenta millones es lo que va a pasar en julio ese club aunque no se lo ha comunicado a la tele digo Madrid va a ser el City Guardiola que es el que más ha presionado por su proyecto también está detrás el Bayern de Munich que lo está tratando de convencer pero sin nada ha cambiado última hora el City será su destino y el recato

Voz 0919 45:54 lo que quiere el Cholo Simeone para el centro del campo rojiblanco juega en el Real Madrid aunque juega poco Llorente Antón Meana la operación se va a realizar

Voz 1415 46:02 analizar se mantiene hoy contamos ayer en Hora Veinticinco es decir el acuerdo total entre Llorente y el Atlético y el deseo del jugador de ir al Wanda por encima de otros equipos que le ofrecían más dinero como el Inter de Milán falta por tanto el acuerdo entre el Madrid y el Atlético los blancos pedían cincuenta millones el Atlético ofrecía veinte más bonus pero esta mañana han dado el paso para llegar a una cifra clave cuarenta millones ambos clubes confirman a la Cadena Ser que la negociación va muy bien falta por cerrar la forma de pago Iber gallego si van a ser treinta más diez treinta y cinco más cinco XXXVIII más dos detalles importantes teniendo en cuenta que al Madrid no le hace mucha gracia que se vaya al Atlético

Voz 0919 46:42 sí que Llorente al Atlético de Madrid que no va a ir a Barcelona ya es definitivo lo han Kompany lo han contado nuestros compañeros de Radio Barcelona es el central holandés de Lied Santi Ovalle

Voz 1296 46:51 hola hola muy buenas Mino Raiola ha rechazado la oferta del Barça por el club azulgrana hizo una última oferta hace unas cuantas semanas y desde entonces no ha habido más movimientos Bartumeu ha intervenido en la negociación igual que hizo con The John para convencer al futbolista pero no ha conseguido que dijera que si llega el Barça dan casi por perdido a porque la única opción de ficharle sería que el propio jugador diera marcha atrás y aceptara una oferta que insisto Mino Raiola ya ha rechazado

Voz 7 47:23 y se habla de Neymar hay una

Voz 0919 47:25 la publicación brasileña que dice que el Barça podría repescar a Neymar una operación cien millones para el París Anne Germaine tres jugadores de la primera plantilla Santi el Barça presupuestó aquí ningún es una operación

Voz 1296 47:37 complicada que nos dicen desde el Barça no está sobre la mesa de Bartumeu a día de hoy en el Barça admiten que es un buen jugador uno de los mejores del mundo de hecho pero dicen que es una operación casi inasumible por el calibre económico y más aún si llega

Voz 4 47:50 cómo cómo va a ser Antoine Griezmann por cierto que Brasil juega hoy en la Copa América ver cómo les va a los brasileños que se enfrentan a Venezuela en la segunda jornada

Voz 0919 48:02 en el Betis Quillo hoy la directiva ha hablado de la salida de Serra Ferrer de los que se quedan buenas tardes hola buenas tardes ha dicho que lamenta que Serra se haya tomado mal la propuesta de cambio de rol y como una humillación catalán muy dolido por cómo lo explicado ser y en el lugar que le dejas icono un ataque para el que fuera director deportivo a la hora de gestionar la llegada de un delantero que no vino en el mercado de invierno