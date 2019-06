Hora 25 (18/06/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 las nueve las ocho en Canarias

reuniones políticas discretas o secretas en este tiempo de negociación informes sobre la crisis climática y objetivos medioambientales que no son suficientes para las autoridades europeas son dos de los grandes asuntos de esta noche al que sumamos el anuncio formal de una nueva críptico moneda de la que vamos a hablar en los próximos minutos se llama libra está impulsada por Facebook y otras veintisiete organizaciones que buscan facilitar dicen el intercambio de dinero en el mundo desarrollador jefe de Economía Javier Ruiz en la experto van ayudarnos a que usted y yo lo entendamos antes repasamos otras noticias con Esther Bazán buenas noches las noches a las reuniones políticas crece días la última se ha mantenido en el Ayuntamiento de Madrid para intentar desbloquear la situación de tirantez con Vox que quiere concejalías los dirigentes de Vox en no han hecho declaraciones mientras en el PP el alcalde dice que no pueden decir casi nada porque siguen negociando pero subrayaba que lo que se pacte será razonable y hablaba de buen principio

Voz 5 01:11 ya están en curso esas negociaciones que están avanzando pero que todavía tampoco podemos informar ni sobre el contenido de las mismas sino sobre el señores ni sobre

Voz 5 01:21 durado hacerlo en extremo me con lo que sí podemos decir es que ha sido un marco de negociación a mi juicio razonado

Voz 1 01:27 le sensato y sobre el que todavía

Voz 5 01:30 quedan bastantes cuestiones que tratar pero que creo que es un buen principio

Voz 0194 01:33 así es en la crónica política desastre contaremos también lo poco que se sabe de la reunión mantenida ayer entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias nueva fase del proceso para elegir al sustituto de Theresa May Boris Johnson el ex alcalde de tres encabeza la segunda votación en la que siguen adelante cinco aspirantes los parlamentarios conservadores volverán a votar mañana y el jueves para elegir a los dos finalistas corresponsal Begoña Arce

Voz 0273 01:55 Boris Johnson continúa imparable a la cabeza con ciento veintiséis votos doce más que en la primera votación seguido a larga distancia del actual ministro de Exteriores Jeremy Hunt con cuarenta y seis votos que Michael Go con cuarenta y uno el que se cae de la competición es dominio el Defensor del Brexit más radical duro en total son cinco los aspirantes que han sobrevivido todos ellos participan en un debate organizado por la BBC que comienza a esta hora el primero al que se enfrenta Boris Johnson deberán contestar preguntas del público aunque en el estudio no habrá audio

Voz 0194 02:27 esta noche estaremos también en Orlando en Florida con nuestra corresponsal Marta del Vado en el mitin de Trump en el que hará oficial el inicio de su campaña para la reelección la Audiencia Nacional de niega al Gobierno la posibilidad de intervenir las gay en un auto de lo contencioso administrativo responde al ejecutivo que no puede hacerlo por cuestiones de procedimiento Javier

Voz 1340 02:45 Torres la sala sexta de la Audiencia Nacional considera que no es competente para autorizar la intervención de la SGAE solicitada por el Ministerio de Cultura que en todo caso debería haber presentado esa solicitud ante un juzgado de lo contencioso administrativo además aprecia la Audiencia Nacional cuestiones formales que obligan a la sala a denegar esa autorización el Ministerio de Cultura asegura que el auto no entra en el fondo del asunto y que se queda tan sólo en cuestión

Voz 0194 03:09 esforzarnos quedó en una propuesta más para esta próxima hora la cara B de Sara vítores nudo viajes con propone estará esta noche nos va a llevar a conocer los dos nuevos planetas que están fuera del sistema solar que se han presentado hoy pues enseguida vamos con todo pero antes la noticia Iberia Nacho Palomo buenas noches buenas noches

hora veinticinco

Voz 7 04:40 con Mara Torres

Voz 12 06:11 de lunes a jueves a las cuatro de la mañana una hora menos en Canarias la moderna como no son los tocones David

Voz 13 06:30 muy crueles el golpe del perfume

Voz 0194 07:24 pero ahora mismo ahí afuera en los foros donde deciden cómo será nuestro futuro Se habla de la cripta moneda libra que el próximo año pondrá en circulación una poderosa plataforma detrás de la que está Facebook no

Voz 16 07:39 yo siempre que estos socios divulgaron de la primera moneda es poca

Voz 1880 07:58 quienes

Voz 0194 08:02 esta ahora muchos oímos hablar de las monedas con cierta distancia pertenecían a un territorio Paco voluble propicio para las inversiones de riesgo ahora nos anuncian la llegada de una cripta moneda que pretende convertirse en dinero corriente de gente corriente que va circular entre nosotros con apenas un cliente whatsapp acabara instalándose en nuestras vidas modificará nuestros hábitos abrirá

Voz 1 08:25 a una nueva senda financiera quienes ya sí

Voz 0194 08:28 a nuestros nombres con quién hablamos en qué compañía volamos que restaurantes frecuenta Amos que series Nos gustan qué música escuchamos donde trabajamos bueno pues ellos no invitan a que también les permitamos manejar nuestro dinero o al menos eso parece pero despoje bonos de prejuicios porque hemos venido a aprender para luego decidir Javier Ruiz jefe de Economía de la Cadena Ser muy buenas noches muy buenas noches Ángels Santiago Carbó catedrático de en finanzas y director de Estudios Financieros de la fundación Funcas muy buenas noches muy buenas noches hay saludamos a algunos de nuestros tertulianos para hoy Cristina de la Hoz buenas noches a espera que no tienes a micrófono abierto Cristina de la Hoz buenas noches buenas noches AECI Neus Tomàs buenas noches

Voz 18 09:05 buenas noches y suponemos que en un ratito llegará también presentes

Voz 0194 09:07 aquí con nosotros Carlos Cué pregunta al aire a los cuatro alguien tiene Crichton monedas Carbó yo Cristina no no no no no

Voz 1 09:15 no sé lo que me habla yo vengo a aprender qué Carbó

Voz 19 09:20 hija Javierre tienes cierto monedas

Voz 1 09:23 así es que si no nos lo iba decir que ellos dos Nos lo hagan clarito clarito porque venimos a aprender las tres a ver Javier cuéntanos despacio de la manera más sencilla posible que nos están queriendo decir con este anuncio que quiere ser la moneda libre

Voz 20 09:37 vamos al que quieren ser luego al que son que quieren ser dice el Libro Blanco de libra un documento que ha publicado Facebook con la defensa de la moneda de Facebook en el que lo que viene a decir es que quiere en ponderar cómo no el verbo en ponderar a miles de millones de personas básicamente a darles una divisa una moneda que ellos pueden cambiar entre sí gratis que no tiene comisión ninguna que tiene un valor como puede tener el dólar como puede tener el euro y un cambio como puede tener el dólar como puede tener el euro pero que nos vamos a poder mandar desde Facebook desde Whatsapp con un solo clic de whatsapp decías que estaría un clic literalmente eso se va a poder hacer con las aplicaciones vinculadas y que vamos a poder utilizar no solamente para pagarnos entre nosotros sino también para pagar a otros para pagar por ejemplo Uber Spotify todos estos nombres ya ha dicho sí Visa Mastercard ya ha dicho si así que se va a poder utilizar para pagar todo esto es literalmente La Monnaie

Voz 0194 10:47 Facebook la India dos cosas la primera qué diferencia hay entre la moneda de Facebook la sandía con otras Tito monedas que conocíamos hasta

Voz 20 10:56 ahora hay una fundamental todas las monedas que sí habían creado hasta ahora las creaba alguien que no tenía ni como decía Rajoy cara ni ojos es más la principal bitcoins sigue siendo todavía medio un enigma quién la creó la fabricaban caminaban mil es de personas ahí fuera que va a ser esto esto es distinto esto tiene un nombre y un apellido detrás Face bueno para ser exactos una cosa que se llama libra una sociedad que Facebook ha creado que se llama calibra que se va a encargar de esta moneda

Voz 1 11:31 es el ahí están las otras empresas de las que hablaban todas estas

Voz 20 11:33 ya lo han suscrito esa sociedad va a ser la que evite el gran riesgo de las otras Crichton monedas las otras monedas hasta ahora eran en fin una jugada de riesgo tú inviérteme en bitcoins sube un cuatro mil por cien no es una forma de hablar sin invertía veinticinco euros sea pegado a llevar mil dos mil dólares y esa volatilidad era el riesgo que tenías que dice Facebook usted invierta en mi moneda que yo soy un banco central que yo le garantizo que no va a haber volatilidad yo le garantizo un tipo de cambio con el dólar un tipo de cambio con el euro así que cuál es la principal diferencia que esta es una moneda teóricamente estable esto es lo que dice Fest

Voz 0194 12:14 claro te preguntaba diferencia entre otras Egipto monedas y ahora yo como consumidora como usuaria qué ventajas tiene para mí y maniobrar gestionar pagar con con libras hay dos tres insisto todo esto qué te estoy contando es Facebook vale pero lo

Voz 20 12:31 qué dice Facebook es primera gran ventaja

Voz 0194 12:34 primer gran ventaja es ninguna comisión

Voz 20 12:36 dice Facebook en esta misión que ha escrito que Internet sea revolucionado todos tenemos acceso gratis a la información pero al dinero no sigue costando lo mismo hacer una transferencia a día de hoy que costaba enviar un SMS hace veinte años dice Facebook esto tiene que acabar hay que democratizar el dinero insisto esta es la primera gran ventaja que ellos venden la de no va a haber una comisión no hay un coste segunda gran ventaja segunda gran ventaja es no tanto para nosotros no tanto para el euro que es una moneda estable pero sí para países menos desarrollados esto te da estabilidad si a ti te pagan tu salario y tú compras libras aún libras de Facebook cámaras de facebook facebook claridad aunque tú divisa caiga aunque por ejemplo o si vives en Venezuela el peso venezolano se desplome tuyas te aseguro tuya tienes estabilidad en tu moneda ya la puedes cambiar de manera más o menos estable así que con esas dos claves con esas dos grandes ventajas se presenta Facebook más una tercera es todo esto además te permite pagar todo lo que tuya usas en Facebook insisto desde uno

Voz 0194 13:43 ver hasta Vodafone como puede ser la convivencia con otras monedas bueno con las que conocemos con con el euro con el dólar con la libra esterlina pues en principio es una

Voz 20 13:56 qué relación de convivencia más o menos estable todas las divisas en principio empiezan así todas las divisas entran en el mercado hay un banco central que las respalda y es un banco central que se encarga de intentar mantener los tipos de cambio de que más o menos de manera estable esto se cambie por más o menos el mismo número de dólares más o menos el mismo número de euros con una enorme diferencia aquí aquí nos falta esa otra parte la del Banco Central el Banco Central el banquero central se llaman Marc Soccer Zuckerberg el señor que vigila a los que emiten la moneda es el señor que emite la moneda el Banco Central que ha de regular todo esto es el mismo que juega a todo esto luego se me escapan ya los los los

Voz 0194 14:40 las gratuitas pero esta es la primera que entraría entraríamos ahí porque tú me lo decías antes luego hablamos de los riesgos entraríamos ahí con esto que me estás diciendo en el apartado de Riesgo

Voz 20 14:48 ese es el primer gran riesgo primer gran riesgo este el de no hay un regulador externo se regula solo Facebook dice no en realidad va a haber una cosa que se llama comité libra que no nos ha informado quién forma que no nos ha dicho cien compone y que va a ser quién regule Facebook tiene en fin un historial más o menos complicado con esto de las murallas chinas moi esa es la frase literalmente que dice Financial Times ojo con Facebook que Facebook tiene un problema de murallas chinas pero además hay un segundo problema el primero es este no hay un regulador distinto del jugador el jugador el banco el regulador que lo regula

Voz 1 15:27 son pero hay un según

Voz 20 15:29 el gran problema sin garantiza que esto no sirve para el blanqueo cien garantiza que las operaciones que se hacen aquí son legales quién garantiza que todo esto no está dejando entrar actividades ilegales tan tan preocupante esto que la Guardia Civil se ha pronunciado y escucha a Luis Hernández es el coronel de la Brigada Tecnológica de la Guardia Civil diciendo literalmente esto esto está muy bien pero

Voz 21 15:56 el mundo de las finanzas abrazado la idea La Script son monedas de forma bastante alegre entiendo que no será malo pero lo que yo sí creo es que deben de ser reguladas además que es que la escriptos monedas e saben cuántos países en el mundo no llega a doscientos ciento noventa hay tantos lo miré la semana pasada saben cuántas Creed dos monedas allí en este momento

Voz 22 16:24 tres mil seiscientas

Voz 20 16:27 todo esto son los riesgos de puertas afuera como decíamos el problema de murallas de puertas adentro el problema puede ser mucho mayor imagínate qué

Voz 22 16:37 quién ya lo sabe todo de ti

Voz 20 16:40 si vas al gimnasio sino si fumas sino a que horas más que vida haces quién sabe todo eso de ti quién sabe todo eso ahora sabe también tu estado financiero no lo que necesitas cuánta pasta gastándolo no lo primero que tiene es un potencial de anunciante tremendo lo primero que te van a llegar son anuncios de banco literalmente hechos Patti al milímetro este es el primer gran problema de que haya una segunda parte que se aproveche de esto pero lo peor que puede pasar es que haya terceras partes que se aprovechan de esto si Facebook sabe lo que tú gastas lo que necesitas icono te gastas y cómo vives Facebook de vender eso por ejemplo a tu compañía de seguro que puede decidir argumentan

Voz 1 17:24 el acto poco aumentar

Voz 20 17:27 lemas de pasta igual es que hay que asegurar temas Calero es decir puede vender todo esto Facebook ha dicho que no va a pasar ni lo uno ni lo otro insisto y contra pongo Facebook esto con los editoriales hoy de la prensa financiera diciendo ya Facebook también dijo no vamos a vender nada y mira dónde estamos así que el gran gran riesgo de todo esto es que te desnudes financieramente ante quién ya te tiene desnudo

Voz 0194 17:52 todo lo ahora te pregunto algún tipo de reacción pero le pregunto a Santiago Carbó con todo esto que ha expuesto yo creo que de una manera muy clara lo hemos entendido no lo hemos entendido perfectamente venga preguntas al maestro armero eh a cualquier cosa otra pregunta es pero estoy que plantea Javier que lo pone sobre la mesa más riesgos que beneficios este tipo de moneda

Voz 19 18:13 estamos ante un proyecto que aún no conocemos muy bien no parece ser también apuntan a que están hablando con los reguladores con los supervisores está por ver qué licenció les darán porque van a necesitar bancos claro tienen que depositar los recursos porque ellos han dicho van a tener una gran estabilidad estadio visa porque vamos a invertir en depósitos bancarios en títulos de deuda pública muy a corto plazo que son muy poco volátiles entonces Cano una manera no pero eso quién lo va a custodiar pasa a tener que estar por tanto muy en contacto con el sector bancario o con algunos bancos eso por ahora no creo que sea muy fácil desde luego regulador va a tener algo que decir qué pasa con un proyecto así pues es su proyecto casi a lo James Bond o alguna película del futuro no es decir se plantea como algo que puede ser la del futuro porque qué pasa tenemos mil setecientos millones de personas que aún no están van caricias que la lo ha dicho el tiene dos mil millones de usuarios no coinciden con los mil setecientos millones que estampa es pero ahí puedo llegar porque para pequeños pagos no olvidemos que al final fundamentalmente estabas en una moneda de muchísimas operaciones esa es la idea pero debajo pago no Convit com que es menos de la topado es decir sobre todo además bitcoins para invertir esto no es para nada esto es para hacer los pagos entonces por supuesto muchas dudas y riesgos y blanqueo de capitales se ha apuntado pero pero además

Voz 0194 19:37 esto es que a mi a mi lo que lo preguntas esta tarde cuando ya me lo había explicado por primera vez Javier Ruiz Fuentes a la gente que hemos tenido varias sesiones de coaching pero esta tarde pronto ah claro para mí el principal problema que plantea el problema de de la regulación de la normativa es decir tú ahora como cliente bancario que eres eres sometido a una serie de blanqueo de capitales

Voz 19 19:59 por supuesto que tú estás diciendo sí

Voz 0194 20:02 esto te lo te lo puede saltar a través de esta moneda bueno esto es un chollo para los que quieran blanquear bueno eso sí

Voz 19 20:08 sí yo creo que los reguladores aún tienen algo que decir yo creo que están tomando conciencia que cualquier nuevo jugador cualquier nueva operador en el sector financiero debe ser muy escrupuloso por la protección de datos porque desde luego a los bancos podemos decirle de todo pero están siendo muy escrupulosos con la protección de datos es decir entonces esperemos que ahí ellos tengan una visión bastante restrictiva es decir en materia de datos que ya la había compartido las preocupaciones y luego por supuesto cuanto más cuanto más dinero esté fuera del alcance del regulador es decir que se vaya poner lujos por otro sitio pues lógicamente más riesgo de crisis que te vendrán no sabrás de dónde donde ha llegado no por otro lado bueno pues es una solución que tiene una experiencia de usuario magnífica quién no soñaba contener con pagar con Whatsapp

Voz 0194 20:59 llevamos tiempo no pero a mandar todo pero orgullosa pero bueno dinero pero puedes pagar con un visón hay una aplicación en tu en tu experiencia de usuario que en el Viso en Whatsapp es mejor tu experiencia suele que es más rápido mandar una foto por Whatsapp o hacerlo de Vigo pero yo te diría que me fiaría más de que va a través de la aplicación del banco que en un whatsapp que nunca se aquí en esta somera

Voz 19 21:20 antes regulados no no pero si viniera un banco te dijera a un acuerdo con Whatsapp hay tu banco no lo vamos a hacer así bueno en sí según me estáis grande

Voz 20 21:28 tenencia entre esto que estás comentando que es con lo que anuncia hoy el Bicing parte de que tienes una cuenta de Vaccaro aquí aquí no es ni siquiera necesaria una cuenta de banco tu puedes tirar una orden dar una compra y no es ni siquiera el hecho humana

Voz 0194 21:43 es una transferencia automática exacto es uno

Voz 20 21:46 cosa que de momento todavía te obliga a pasar por los bancos aquí Facebook se está convirtiendo en todo se está convirtiendo en un país con su moneda propia en un banco central que regula esa moneda en un banco que te permite jugar esto sin banco ahora mismo lo que ha hecho es comerse todo el tablet

Voz 1907 22:03 yo tengo dos dudas de muchas tengo muchas pero quiero planteárselo dos donde está el negocio aparte el manejo de los datos que ya me parece una cuestión bastante peligrosa donde está realmente el negocio Facebook que gana evidentemente sabemos para qué están los bancos y que es lo que quieren ganar ese aquí por ejemplo actuaría el Fondo de Garantía de Depósitos o que estamos hablando en las cantidades muy menores me imagino que su sistema de pagos tanto del depósito

Voz 19 22:26 Facebook cualquiera de las tecnológicas quieren entrar en el negocio financiero huyen del Fondo de Garantía de Depósitos porque te cae toda la regulación encima y por tanto ese tema está absolutamente descartado es decir por eso Hero por ese lado la primera pregunta del modelo de negocio que con esto vamos a cobrar comisiones van en el que utilice esa moneda renuncia las ganancias quedarán esos recursos cuando yo los inviertan en Titulos cuando yo lo inviertan en otras cosas como un banco paro entonces ellos ahí sacará las ganancias por supuesto todo el mundo piensa que habrá algún modelo que harán en el futuro de venta cruzada de productos entiendo la misma empresa calibra y ahora vamos a Intel

Voz 1 23:06 por que no van a hacer otras cosas pero se acomoden oye

Voz 19 23:08 esas esto necesitarlo otro y ahí sí que pueden cobrar comida

Voz 20 23:11 si las cifras de Facebook fueran buenas mil setecientos millones de personas se descargan esto y mil setecientos millones de personas en la cartera calibra la utilizan para esto simplemente patrocinar algo en calibra tienes de repente una audiencia de mil setecientos millones de personas que eh no la tiene la Superbowl por dejarlo así de claro mil setecientos millones de clientes esto es lo que Facebook está queriendo anunciando hoy mil setecientos Neus

Voz 18 23:42 yo como usuaria tenía una duda respecto a lo que comentabais

Voz 0194 23:45 ahora no porque después de lo que pasó con con

Voz 18 23:48 lo de Cambridge analítica no que garantía tengo yo ya no sólo que me han un que que me inundarán de anuncios a partir de los datos que tengan sino con claro ellos continúan utilizando los datos a lo mejor y no de manera tan bestia como como en otros momentos pero sí inutilizando misterios entonces el el regulador podrá lo mejor controlar porque así además esta visa está Paypal pues pues podrá regular de alguna manera controlar al jugador como decíais vosotros pero luego qué uso hace Facebook de esa información es incontrolable no

Voz 19 24:26 sí y además el regulador está sobrepasado en todo el mundo es decir estas grandes tecnológicas tienen capacidades humanas Teide

Voz 0194 24:35 y tecnológicas que no entendemos los economistas no entiende los economistas y abogados de los bancos

Voz 19 24:40 centrales de los revisores es que estamos sobrepasados de ir al final se va va llegar algún tipo de restricción porque no se puede captar en tu mente todo lo que son capaces de hacerlo esto está a punto de ocurrir yo creo que ahí va a tener un una gran valla un gran obstáculo que superar para convencer a muchos el regulador es porque al final que es esto usted muchos países esto no puede ser solamente un país es decir

Voz 0194 25:05 tú como tuvo crees que reaccionarán o que deben estar pensando los grandes bancos

Voz 20 25:09 sí

Voz 19 25:10 bueno lógicamente los grandes bancos están temen esta competencia tan fuerte que están viniendo sobre todo por las grandes tecnológicas grandes tecnológicas tienen setecientos mil millones para invertir en lo que quieran es decir me sorprende por cierto que ni Google ni ni Apple Ny alguna de nosotras de Microsoft haya apostado por esto extender el hecho de que no lo vea muy claro o no porque son diez millones de dólares no es que sea barato pero para una para estas empresas unos dinero y las otras clan puesto pues diría yo porque puesta diez millones tampoco es la ruina no y si sale mal pues no saboteado hasta entonces eh pues lógicamente no creo que sea la primera la UE la última moneda au los servicios que nos van a ofrecer estas grandes tecnológicas en este momento son muy poderosas por los recursos que tienen porque saben que en este momento en esta sala somos cuatro personas en la planta que estamos por la presión atmosférica Isabel absolutamente todo conocer nuestra vida y te pueden dirías Javier te pueden robar o te pueden estafar con esta cripta moneda

Voz 20 26:14 ha ocurrido ha ocurrido el robo de Cristo monedas no sé en qué estándares de seguridad nos estamos moviendo asumo que los más altos del mundo quiero decir Facebook no puede permitirse el escándalo de que tengas una cartera con tus Facebook quietos como decía Sastre es que no usaba María

Voz 0194 26:33 era porque al fin y al cabo libra que al final es poner horóscopo pero mí no recordaba la libras

Voz 20 26:37 efectivamente que tengas tu divisa metida allí y que alguien te asalta pero pero ocurrir ha ocurrido también te digo eso no es una desventaja de las nuevas monedas también ocurre que asaltan tu tarjeta de crédito de los euros de toda la vida sea que efectivamente poder ocurrir puede ocurrir

Voz 19 26:54 Facebook se ha comprometido a

Voz 23 26:57 por su que ver a devolver los fraudes es decir

Voz 0194 27:01 como sabe son pequeños montantes incurrirán habrá hecho una estimación supongo costarán muchos una de las cosas que ha anunciado que hay hay reacciones decías si te pregunta por las reacciones que había habido por los bancos

Voz 20 27:12 qué estabas diciendo cómo respiran los bancos como de cómo lo están viviendo los bancos bueno primero los mercados los famosos mercados hoy han descorchó champán con la idea de Facebook ha llegado a subir un dos treinta y cinco por ciento para una compañía para Mahmoud como Facebook subir un dos treinta y cinco por ciento en una sola jornada es mucho subir en el mercado americano ahora mismo hay más cautela después de Trump después de muchas otras cosas pero ha sido celebrado Facebook no sólo ha sido celebrado Facebook bitcoins una de esas monedas decreto monedas hoy ha marcado su nivel más alto en el último año y los bancos los bancos bueno vamos a dejarlo en qué muy fans muy fans no han sido escucha lo que dice aquí César González Bueno es el hombre de ING le hemos preguntado por esto le hemos preguntado por oiga usted que son banca electrónica bienvenida la competencia no decía

Voz 0083 28:06 luego Facebook es un gigante y es uno de los grandes por lo tanto cualquier cosa que haga habrá que mirar la conseguida yo esa todavía no la veo a mi todas las Moder monedas alternativas a las monedas respaldadas después del patrón oro de Bretton Woods por los Estados todo lo que sea diferente a eso a mí de momento

Voz 22 28:28 me produce más escepticismo que otra cosa como digo no muy fans

Voz 0194 28:32 la pregunta del millón Neus tú te fiaría estuvo utilizaría

Voz 18 28:39 tras pues gracias por toda la información que he aprendido mucho pero de momento no sea a mí esto de reinventar dinero igual es que soy una clásica pero me da un poco de me da un poco

Voz 1880 28:50 de miedo y además

Voz 18 28:51 cuando quiero que a Javier no que dice Facebook explica que es como enviar un mensaje de texto pero a mí eso de entrada por la comparación también lo que decíais puede ser muy rápido sí pero no sé qué seguridad da que continúo pensando que ahí tengo me me me me me dan muchas me ofrece muchas dudas sobre el tema de la seguridad lo es verdad que dicen que que ellos no cobra nada pero en algún momento se ha especulado con que podrían poner una una tasa insignificante que no sé muy bien qué significa insignificante para para Facebook no luego lo que explicado antes lo de los anuncios pues ya la invasión es bastante insoportable en estos momentos pero ya si encima pues eso no pueden jugar casi con como comentabais no pues los datos de salud

Voz 1 29:36 otros y luego

Voz 18 29:39 en claro por qué digo que no también porque Javier que es el que sabe que no es mi caso ha hablado me lo apuntado de moneda teóricamente estable pues sabía hasta

Voz 0194 29:48 de algún Javier me diga que es una moneda estable pero muy estable le hago la pregunta Javier tu fuerte fiaría

Voz 20 29:54 yo yo digo os fiáis esto no

Voz 1 29:57 sí que nos haremos esto no es esto

Voz 20 30:00 el presente os fiáis no nos fiamos nos provoca todas las cautelas que son además razonables pero pero todo esto que estamos diciendo no sé si os acordáis de la libra a la libra hubo un señor que se llamaba Soros que le echó un pulso ah no esa era una divisa estable por excelencia la libra la otra

Voz 1 30:20 en el libro de la y que

Voz 20 30:23 yo digo que os deis dicho todo esto

Voz 1 30:26 pero no no ha dicho si te has yo creo que nosotras jefe Javier Ruiz se fía ahora

Voz 1907 30:35 es posible que sí que me equipar un poco a la cara que debieron poner mis abuelos cuando vieron por primera vez una tarjeta de crédito les dije No con esto puedes pagar no tienes que ir al banco a sacar dinero para pagar en efectivo y entonces pues bueno me imagino que acabará generalizando este tipo posiblemente Isaac

Voz 1 30:52 habrá generalizando utilizaremos en ninguna duda y tu Carbó decidiera yo lo haré seguro de que Prodi rompió porque es que si no no no aprende de lo que va ahora por favor

Voz 19 31:02 debe reguladores

Voz 1 31:04 se tienden la ropa la ropa para

Voz 19 31:07 que realmente esto no sea un agujero dentro de los

Voz 1 31:09 esta tarde venido Javier Ruiz y de hecho tengo un tema tengo caribeño creo que has dicho Caribe tropical pero está viviendo un poco tropical claro era un poco tropical muy Inter

Voz 19 31:20 yo y espero que los oyentes hayan entendido y saquen sus propias conclusiones nosotros aquí ya no añadimos nada más Santiago Carbó muchísimas gracias gracias Javier rifas para años

Voz 25 31:50 eh de ello

Voz 1 32:05 ahora vítores buenas noches hoy viernes emocionada como un descubrimiento astronómico veníamos del futuro con la escrito monedas y nos vamos al espacio

Voz 1880 32:13 funciona el titular ese exceso han descubierto dos planetas del tamaño de la Tierra y encima gracias a un telescopio que de Almería la película sobre el espacio programas de divulgación pero yo creo que hablar del espacio de todo lo que se sale del planeta Tierra siempre nos coloca como en otra dimensión no nos hacen más pequeños esos dos planetas además tienen las condiciones necesarias para que en ellos haya vida Ícaro por eso provoca que nos hagamos preguntas existenciales como por ejemplo estamos solos en el espacio o acompañados hoy en la cara B Los Planetas no el grupo musical que a lo mejor también también planetas exoplanetas este descubrimiento hoy en pido con la etimología y será uno de los autores desde el descubrimiento que nos explique que son planeta viene del griego quiere decir errante vagabundo que va de un lugar a otro sin lugar fijo esto porque es porque los antiguos astrónomos se dieron cuenta de que en el cielo había objetos que se movía y objetos que no todos los que sí se mueven los errantes son los planetas Ignasi Ribas es uno de los astrofísicos que descubierto este nuevo sistema estos dos nuevos planetas S investigador del CSIC y además director del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña y así explica él que es un planeta

Voz 26 33:46 no son las partes decidieron planeta he de los astrónomos hemos trabajado hay que durante un tiempo hice al llegar al consenso de que un planeta tiene que cumplir tres condiciones una es que dé vueltas alrededor del Sol otra es que sea lo bastante grande para ser esférico no vale que sea una forma más o menos a variable sino que ser una una bola esférica la tercera condiciones que sea el objeto dominante en su órbita música que sea el más grande a la zona en órbita alrededor del Sol eso implica que el sistema solar hay ocho planetas hice eso acordáis hace unos años teníamos nueve el noveno es Plutón no cumplía esta última condición que comentaba que es que es que sea el el objeto dominante Ainsworth

Voz 1880 34:25 Pobre Plutón pueblos Bouton eso por si acaso alguien estuvo dormido el día en el que se decidió que el pobre Plutón ya no fuego a forma parte de nuestros planetas pero es que silo recordáis muchos de nosotros nos aprendimos el nombre de los Planetas gracias Enrique allana unas ediciones de días tú te lo digo en serio

Voz 1 34:42 la canción que habría que borrar yo poco mayores había prendido en el cole previamente pues nada fuera son ocho pero

Voz 0194 35:05 los que se han descubierto lo pertenecen a nuestro sistema solar entonces por eso se llaman

Voz 27 35:09 exoplanetas exoplanetas son los planetas más o menos como los nuestros sistemas

Voz 26 35:14 dar pero que en vez de dar vueltas alrededor del Sol orbitan honestidad distinta de las muchas que vemos por la noche cuando cuando la miramos al cielo no

Voz 27 35:23 entonces de estos exoplanetas hace poquito relativamente que los conocemos el primero se descubrió a principios de los años noventa por tanto hace poco más de veinticinco años que conocemos los primeros y hoy en día pues después de ese primero ya conocemos más o menos unos cuatro mil exoplanetas

Voz 1880 35:40 claro lo que queríamos saber es que habiendo cuatro mil ex

Voz 28 35:42 eso planetas por qué es tan importante el descubrimiento

Voz 1880 35:45 dedos más escuchan estos cuatro mil

Voz 26 35:48 nos conocemos sólo unos diez aproximadamente que son buenos sitios donde buscar vida en el futuro de estos diez dos son estos que encontramos ahora de hecho de estos diez si tenemos que hacer un ránking de cuáles son los mejores en absoluto estos estarían arriba del todo con lo cual es la importancia es que son dos de los mejores planetas de cara habitables de cara a intentar a mirar en más detalle buscar si existe en su superficie y por tanto de ahí la relevancia del descubriría

Voz 1 36:18 estamos tardando días a escuchar a Bowie se está apareciendo verdad

Voz 1880 36:31 no me digas años que es que no es la mejor canción redes sociales espacio desgastes lo escucho Enrique y Ana sí claro hay que mezclar un poco de todo para todos los gustos sobre la ingravidez la inmensidad del espacio es del año sesenta y nueve nada menos

Voz 1 37:05 dice es que esta los políticos hablan de planetas bueno

Voz 1880 37:08 que algunos están en otros planetas eso sí es verdad pero balón

Voz 1 37:11 vamos me refería a Juantxo López de Uralde

Voz 1880 37:13 de EPO en la constitución de las Cortes el otro día el día veintiuno de mayo Mirla la fórmula quiso

Voz 12 37:20 López de Uralde Garmendia Juan Antonio

Voz 1880 37:27 lo licitado por los derechos sociales y Puerta del planeta todo el mundo riéndose

Voz 1 37:31 por todo el planeta vamos a conocer más de cerca estos dos nuevos exoplanetas ya sabemos anda que os que Jareño

Voz 0194 37:37 Neus Tomàs Cristina de la Hoz lo que estáis aprendiendo hoy enhorabuena

Voz 1 37:40 De5 pues de verdad porque se ha perdido la lección de las quinto monedas vas a ir a recuperación recuperaciones septiembre lo siento escuchado no estaba aquí pero les acompaña Nuño de amiguetes periodista de materia la sección de Ciencia del diario El País que ha firmado hoy el artículo sobre el descubrimiento el año muy buenas noches son dos planetas nuevo es un sistema planetario como podría ser el sistema solar

Voz 29 38:01 es un sistema planetario no como el sistema solar en el sentido de que bueno para empezar sabemos que hay dos planetas además puede haber más es lo que han dicho los astrónomos que están mirando a ver si hay señal de algún otro planeta pero por ahora saben que hay dos son sistemas planetarios bastante diferentes a los nuestros porque están en torno a estrellas mucho más pequeñas y temas que son enanas rojas

Voz 0194 38:23 entonces ya que le dan vueltas porque decía que para una característica del planeta es que tiene que dar vueltas al sol se han vuelto

Voz 29 38:28 bueno ellos también dan vueltas a lo que pasa es que es un sol mucho más pequeñito es una enana roja son estrellas mucho más pequeñas mucho más frías mucho más difíciles de ver en la distancia el problema o el lo bueno es que hay mucha más enanas rojas cerca de nuestro barrio es decir del del Sistema Solar con lo cual vemos muchas bastantes de ellas tienen planetas alrededor y algunas de ellas tienen planetas del tamaño de la Tierra

Voz 0194 38:52 como nos imaginamos la la distancia doce coma cinco años luz y aquí estoy

Voz 29 38:56 bueno esto a ver es relativamente fácil o difícil explicar básicamente habría que viajar durante doce años a la velocidad de la luz es decir la máxima velocidad posible en el universo ya dijo Einstein que nada puede ir más rápido que podemos ir a la velocidad de la luz

Voz 19 39:12 sí

Voz 29 39:13 entonces bueno si pudiésemos ir a la velocidad de la luz tardaríamos doce años en llegar el problema es que la sonda más rápida que hemos construido los humanos va a cero coma cero cero cero dos por ciento de la velocidad de la luz con lo cual para llegar allí más o menos Cal

Voz 30 39:27 el culo ciento veinte mil

Voz 1 39:30 años algo

Voz 29 39:35 no iremos a verlos pero bueno se ha convertido en el futuro ya no lo sé pero en el futuro ahí yo voy a lo que nos morimos

Voz 0194 39:43 sí como como son físicamente estos planetas que características tiene

Voz 29 39:46 bueno es es muy difícil saberlo porque lo que vemos es muy poquito por ejemplo lo que he visto el equipo de Ignasi Ribas

Voz 30 39:53 es un es luz infrarroja Hay del IVA

Voz 29 39:57 color rojo que básicamente lo que han visto es el efecto gravitatorio que ejerce el planeta cuando se mueve cerca de la estrella es decir la estrella vivieran poquito ese efecto doppler que se llama es lo que han podido captar con lo cual qué es lo que sabemos que tienen una masa o un tamaño similar al de la Tierra y que están muy pegadito a su estrella con lo cual les llega suficiente radiación como para tener posiblemente agua líquida es decir pueden tener una temperatura templada

Voz 0194 40:26 eso es lo que les hace pensar que me dio cuando Ignasi decía la importancia decía no pues porque puede haber vida o se puede vivir en ellos son estas cosas que les hacen pensar esto llegar a estas conclusiones

Voz 29 40:36 en esto hay que decir que lo que los astrónomos entienden por habitable no es lo que nos

Voz 1 40:40 otros vale no pararnos no es para nosotros lo musicales ahí sale claro entonces que entienden ellos

Voz 29 40:45 ellos entienden que por el la la distancia a la que está la estrella del planeta es posible posible que tenga agua líquida el agua líquida es un principio desde lo que nosotros sabemos de la vida fundamental para que el problema es que no sabemos hay atmósfera la tierra por ejemplo si no tuviera atmósfera estaría a menos diez menos dieciocho grado

Voz 1 41:06 entonces sería mucho

Voz 29 41:07 esa vida entonces si este planeta un tiene una atmósfera es posible que haya una temperatura similar a la de la Tierra con lo cual puede haber después otros astro biólogo dicen bueno es que es posible que haya otro tipo de vida el otro tipo de vida es resistente por ejemplo a la radiación ultravioleta que a nosotros nos ido la bien generaría tumores pues es posible que haya formas de vida que durante tu durante millones de años ha evolucionado para resistir es de tipo B de radiación plantas con las hojas rojas para para absorber la luz roja

Voz 0194 41:37 y el hecho de que cada vez los tres que sean más potentes la maquinaria más potente puede hacernos pensar que se pueden ir descubriendo más exoplaneta

Voz 29 41:44 bueno por supuesto ahora la carrera es descubrir más exoplanetas en las enanas rojas porque son lo que más cerca tenemos en unas décadas empezaremos a ver estrellas como el Sol es decir estrellas más grandes más calientes en las que posiblemente sigue empecemos a encontrar gemelos de la tierra esto Ignasi Ribas dice que son primos de la tierra claro los hermanos llegarán dentro de unas cuantas Decca

Voz 1 42:22 la idea de Stars es una serenata desde

Voz 1880 42:24 las estrellas dice estamos perdidos en el espacio

Voz 1 42:27 el tiempo es nuestra posesión en España esta canción se hizo muy popular una versión este tema de la Gran Cruz de M Clan pero bueno hemos hemos quedado con la buena con la mejor siempre es mejor quedarse con con el original antes les preguntaba sobre todo

Voz 0194 42:40 Cristina que estaban aquí desde el principio por lo que estamos aprendiendo hoy que yo también entiendo que cuando desde Producciones han llamado para proponerle los temas y les han dicho en la que hubo moneda y Los Planetas ahora lo de las casi mejor preferían otras negociaciones

Voz 1 42:54 ha añadido no no no no no nos pregunta precisamente de sin alguno de estos planetas no hay pactos postelectorales mediaciones que quemen mudo no sólo hay

Voz 29 43:04 ah

Voz 0194 43:07 propuesta a esos planetas podríamos enviar algunos aquí era eran pantano planeta sigan estando ahí sí sí os luces enviaría yo algún día a día el cálculo que hemos hecho aquí no volverían hasta hasta acabar es un tema apasionante que si cabe me apasiona mucho más este que el de la moneda tengo que reconocerlo tengo más pero para sensibilizar raras es complicado

Voz 32 43:28 sí muy apasionante sobre todo por la imaginación pero yo digo esto en el fondo y vamos en serio esto no tienen mucho de imaginación no sé quiero decir que el dato que tenemos

Voz 29 43:37 para llegar a todas estas conclusiones

Voz 32 43:40 en fin seguramente tiene una base científica muy potente pero también forma parte de una gran especulación no lo que nos imaginamos que puede haber allí o realmente tenemos tanto dato como para saber

Voz 29 43:51 todo lo que todo lo que estamos suponiendo ahí imaginación porque yo creo que decirte que hay un planeta habitable cerca del sistema solar ya te hace volar la imaginación pero lo que sí saben son los hechos es posible que haya en principio es posible que haya vida porque hay agua líquida o puede haberla entonces bueno luego ya demostrarlo obligado

Voz 1 44:18 otra joya es Elton John y su Rocket Man

Voz 1880 44:21 otro hombre que está en el en el espacio el hombre cohete dice creo que va a pasar mucho mucho tiempo hasta que el aterrizaje me traiga de vuelta para descubrir que no soy el hombre que en casa se piensan que soy dice José hoy un hombre poeta el hombre cohete consumiendo su mecha aquí arriba Soledad cielo

Voz 1 44:36 bueno habla de planetas es que la música es buena es maravilloso

Voz 0194 44:40 una de las personas que no interesa a los poner universo yo creo que es calzar

Voz 1880 44:45 sí se lo deben desde que le debemos muchísimo a él y también a la serie de televisión Cosmos no a su manera de divulgar el era astrónomo astrofísico yo creo que inspiración en muchísimos otros científicos posteriores

Voz 1 44:58 vamos a escuchar su dos

Voz 1880 45:03 en ese punto esos aquí esos nuestro hogar vivimos en una mota de polvo suspendida en Un rayo de sol la tierra es un muy pequeño escenario en una vasta arena cósmica piensan los ríos de sangre vertida los interminables crueldades en nuestra supuesta importancia todo eso lo pone en cuestión ese punto de luz pálida nuestro planeta es un solitario grano de polvo en una gran un penumbra cósmica que todo lo envuelve sigue hablando y al final dice todo esto recalca la responsabilidad que tenemos de tratarnos los unos a los otros con más amabilidad con pasión de preservar y querer ese punto azul pálido el único hogar que jamás hemos conocido

Voz 33 45:41 va a ver made está

Voz 1880 45:49 y sabes que los astronautas en sus viajes espaciales también lleva música por ejemplo en el viaje del Apollo quince a la luna

Voz 18 45:54 setenta y uno se llevaron temas de los Beatles Design

Voz 1880 45:57 and Garfunkel también este Frank Sinatra el fly mi to the moon llevan me alguna

Voz 33 46:00 todo mal

Voz 0194 46:06 dado que si bien son películas que nos llevan al espacio dos mil uno una odisea del espacio

Voz 1880 46:12 de una peli del año sesenta y nueve de Stanley Kubrick

Voz 34 46:14 semanas la nave espacial Discovery uno partió hacia Júpiter distante seiscientos millones de kilómetros estéis la primera vez que una nave

Voz 1880 46:22 historia de la humanidad entera desde antes de la existencia del Homo sapiens pero también hacia el futuro no es donde aparece Hal nueve mil una máquina inteligencia artificial que controla una nave espacial tripulada para muchos para mucha gente es la mejor película de ciencia ficción de todos los tiempos pero seguimos interestelar merece también su espacio en la grave

Voz 35 46:42 dos para despedirnos de nuestro sistema solar

Voz 1880 46:49 esta es una película de dos mil catorce de Christopher Nolan es un equipo de astronautas que está buscando justo un lugar donde pueda vivir toda la humanidad vamos con una basada en hechos reales es Apolo trece en estábamos el momento en el que el Apolo trece va la luna es el año setenta y hay una explosión y los tripulantes empiezan a quedarse sin oxígeno una angustia defendieron con tenemos un problema

Voz 18 47:15 lo tienes tu extraterrestre favorito donde yo creo que el de todos no

Voz 1880 47:28 Spielberg la verdad es que conquistó los niño bueno a todo el mundo en los años ochenta con este extraterrestre adorable que quiere el pobrecito volverá a su casa y que la echo de menos también para niños pero mucho más actual y de animación Planet cincuenta y uno

Voz 12 47:42 yo no soy el Ariel tú lo Elizabeth I P

Voz 1880 47:47 estamos es una nación española Éste es el caso de una familia de extraterrestres que viven felices en su planeta en Planet cincuenta y uno hasta que de repente llega lo que para ellos es un alienígena que son austro a un astronauta que su nombre y canciones también Sara con nombre de Planeta los ejemplos de canciones con nombre planetas hoy sede en español empezamos con el barco a Venus de Mecano

Voz 1 48:13 a ver yo creo que el Venus del que hablan Ana Torroja no es el planeta

Voz 1880 48:16 no realmente el está diciendo alguien que deje las drogas y tal porque se está yendo o no a otro planeta seguimos con los anillos de Saturno son los zombis y acabamos con el pobre Plutón que sí que ya sabemos que los planeta porque no cumple el tercer requisito que no es el objeto militante en su órbita pero sí que existe el amor platónico al menos eso dicen los delincuentes tenemos que llegar al

Voz 1 49:10 al que yo me imaginaba que llegábamos desde el minuto cero

Voz 1880 49:12 no eran los planetas con los granadinos nos vamos a ir a un tema de su primer disco de Super ocho son los planetas y qué puedo hacer desde el año noventa y cuatro y fue un poco su carta de presentación no la presentación de su primer disco Super ocho y que yo creo que al final supuso un himno generacional esta canción cerramos pues con un tema como este también es indiscutible haber años que tienen nuestro planeta que tiene el planeta Tierra que hace que no estemos por ahí la gravedad la verdad no bueno pues vamos a cerrar así con Franco Battiato es su centro de gravedad

Voz 1 50:06 muchísimas gracias compuesto escucharte planetas Sara mañana

