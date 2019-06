Hora 25 (18/06/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 0194 00:00 son las diez las nueve en Canarias

mientras siguen aunque no avanzan las negociaciones para los gobiernos autonómicos y la investidura de Pedro Sánchez la política o los políticos pero Soto la política aterrizan las ciudades los que repiten seguirán sus políticas los nuevos es que cabido vuelco electoral se apresuran a dejar su huella desde el principio el caso de Madrid paradigmático porque no se han cerrado todavía hacen por cien los acuerdos los tres partidos de la derecha siguen intentando aclarar qué es lo que han pactado is sabemos que están de acuerdo en una cosa en acabar con Madrid Central esa experiencia impulsada por la alcaldía de Manuela Carmena que restringió el tráfico por el centro de la ciudad y que priorizó el espacio para los peatones Bruselas obligaba a la ciudad reducir los niveles de contaminación León Icon Madrid Central Park se consiguió ahora se quiere dar marcha atrás pero lo peor es que no se hace porque la medida sea inútil costosa de dudosa efectividad simplemente se quiere revertir porque fue idea de otro Gobierno de ideología opuesta Europa y advierte que vigila porque de hecho España en este caso Madrid se convierte en el primer país la primera gran ciudad europea que revierte una medida de este tipo y el mensaje de advertencia llega acompañado hoy de otro Bruselas da seis meses a los países de la Unión Europea para mejorar los planes contra el cambio climático Madrid y el pacto de la derecha y la ultraderecha van en sentido contrario Ángels Barceló en la tertulia siguen Neus Tomàs Carlos Cué Cristina de la Hoz a veces hacen falta imágenes que nos acudan que nos recuerden la realidad por mucho que conozcamos esa realidad porque sabemos del cambio climático de sus consecuencias pero que lo sepamos no significa que lo queramos ver

Voz 0194 02:57 climático lucha contra la contaminación fue todo

Voz 1071 03:00 ejemplo Madrid Central claro Madrid Central que fue una decisión sobre el tráfico que no tenía que ver sólo con los coches con las motos le preguntaban hoy al director general de Tráfico Pere Navarro por la posible reversión de esta medida

Voz 5 03:13 haríamos el ridículo nadie en Europa lo entendería detrás del Madrid Central que estarán mejor o peor hay mucho trabajo o mucho esfuerzo lo que no podemos es tirar por la borda seguro que hay que corregirlo seguro que hay que mejorarlo pero anularlo insisto queremos replicó nadie en Europa lo entendería el inmenso trabajo y el esfuerzo que hay detrás de implementar una medida como ésta pero cómo vamos a tirarlo por el pedregal esto Dios mío

Voz 1071 03:39 nadie en Europol lo entendería decía Navarro en la Cadena Ser en Madrid entre avisábamos este mediodía a la ya ex alcaldesa Manuela Carmena en las instituciones se pueden dar volantes caprichosos no entonces cuando en una institución se hacen proyecto sea hace un programa se hace una ordenanza son obligatorios cumplirlos las instituciones tiene que cumplir lo que han hecho los anteriores regidores de las mismas mira está advertencias José Martínez Olmos fue número dos del mundo Teresa Sanidad lloras profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública ya avisaba

Voz 6 04:08 si el Ayuntamiento va a cambiar el proyecto de Madrid Central o va eliminarlo como está siendo eventualmente puede dar un paso atrás la calidad del aire y eso tendrá un impacto negativo en la salud de las personas esta vía en mi opinión incumpliendo la Ley General de Salud Pública incluso podría prevaricado tácito haciendo una medida que fabrique puede perjudicar lo hacemos

Voz 1071 04:34 es un aviso quizá no es tan fácil revertir Madrid Central y en La Ventana hemos hablado con Pedro jordano es investigador del CSIC reclama una respuesta política a lo que está sucediendo por India de Madrid Central casi a la categoría no a la situación al cambio climático a la preocupación del planeta pues él pedía este experto reclamaba una respuesta política pero global de todo eh

Voz 7 04:54 a falta de visión porque tenemos que ver también ser consciente de que fue como estaba al mundo cuando nosotros llegamos como estar al mundo cuando nosotros lo dejemos ahí lo que nos dicen los trabajos científicos actuales acerca de cambio de cambio climático ya cerca de pérdida de especies que son eventos que están sucediendo con mucha rapidez una rápidos tan grande que se puede observar en la vida de una persona entonces ese tipo de actitudes tirarse piedras sobre el propio tejado

Voz 0194 05:21 es decíamos antes que la Comisión Europea que ha estudiado los planes de energía de los países miembros Bruselas cree que todos esos países pueden hacer más en la lucha contra el cambio climático hasta el punto que les ha puesto deberes Griselda Pastor buenas noches

Voz 8 05:36 hola muy buenas noches tienen seis meses no para mejorar

Voz 0194 05:39 esos planes

Voz 0738 05:40 exactamente sí estaba previsto pero hoy antes de terminar mandato la Comisión ha querido recordar cuál es la situación y no falta mucho pero no llegan a los objetivos que se marcaron París osea que exige más ambición pide un poco más de ganas para garantizar la lucha contra el clima la verdad es que hay sólo cinco países que merecen estar de alguna forma en el en el punto más álgido con planes que dan mucha confianza aquí en Bruselas y entre estos cinco países esta España pero es el único país grande que que está en ese grupo porque el resto son países muy pequeños como Estonia o Dinamarca

Voz 0194 06:20 la hasta ahora un hasta luego Xavi Querol es investigador del CSIC y experto en contaminación atmosférica Xavi muy buenas noches nos contaban ahora desde Bruselas esos deberes que pone la Comisión a los países miembros decía Griselda cree que hay poca ambición en los planes generalmente son poco ambiciosos los planes de de de Europa para luchar contra el cambio climático

Voz 9 06:44 bueno lo que hay es una gran variabilidad tenemos los países escandinavos que tienen un cincuenta y cinco por ciento de energía renovable ya nosotros tenemos un diecisiete nos planteamos un cuarenta y dos eh osea nuestro objetivo ya es menor del actual de los escandinavos no tenemos un diecisiete por diciendo pero Pulmonía tiene un diez por ciento entonces pues efectivamente hay una gran variabilidad made in yo creo que Europa está llamando la atención a los que están a los países que están más por debajo

Voz 0194 07:24 claro porque de poco sirve que Europa tome medidas sola también sino si hay otros países de fuera de Europa que no las toman

Voz 9 07:31 eso es muy importante a diferencia de calidad del aire en calidad del aire problema es es lo que hago aunque también hay hay medidas que tienen efecto tanto en reducción de la efecto climático como como en calidad del aire pero pero como decía Si Si tenemos en gran medida en la ciudad y reducimos el número de vehículos nuestra calidad del aire mejora pero en el clima tenemos potencias como China que aún tiene género sesenta y uno por ciento energía con carbón que ha multiplicado el consumo de carbón por dos coma cinco es decir el doscientos cincuenta por ciento desde el año dos mil pues estos son grandes emisores por tanto no solamente tenemos que reducir y aplicar las mejores técnicas disponibles la mejor tecnología para reducir para reducir nosotros sino que tenemos que convencer a estos grandes emisores que apliquen también

Voz 0194 08:30 Xavi recordó que estábamos en Barcelona haciendo un programa centrado en precisamente en la contaminación que hablábamos de Madrid Central como una buena medida para ello se entenderán algún sitio que se revierta Madrid Central

Voz 9 08:42 yo personalmente tengo mi opinión pero como como técnico como científico de esto iba ión antes de lo que quiero saber es si se quita que se va a poner

Voz 0194 08:56 claro porque está claro

Voz 9 08:58 no es que en Madrid supera el valor límite de protección a la salud humana horario que se ser un el más extremo de la contaminación de óxido en hidrógeno entonces estamos vigilados muy de cerca por ese motivo por la Comisión Europea entonces Madrid era la primera piedra Madrid Central la primera piedra que se ponía en calidad de baile porque tenía medidas atrevidas o tienen medidas atrevidas pero tenía la tiene la limitación que tiene cuatro coma siete kilómetros cuadrados hay o las zonas de bajas emisiones de Europa están entre veinte y noventa kilómetros cuadrados por tanto no era una medida muy drástica pero ya la primera piedra ya esperábamos que se fueran apelando ladrillos hasta construido la casa no entonces no se creen que otra medida habrá que poner para sustituirlo pero habrá que poner otra

Voz 0194 09:55 pues como siempre muchísimas gracias

Voz 9 09:58 no gracias gracias

Voz 0194 10:00 hablábamos de de las advertencias bueno o los deberes que Bruselas pone a todos los países con sus planes contra en la lucha contra el cambio climático pero el mensaje aunque sea de manera indirecta también a este tema del que están

Voz 1071 10:11 hablando ahora con conlleve Kroll clara del central al comisario de Energía y Clima europeo le ha preguntado hoy en Bruselas por Madrid Central pero este proyecto es verdad que él en su respuesta no ha querido mencionar requerido querido aumentar esas dos palabras Madrid Central porosidad ha avisado de que la Comisión pues va a vigilar sientes hartar por tanto multas si con esta supresión aumentar la contaminación el el comisario es Arias Cañete

Voz 1567 10:32 pero no comentamos hechos referidos a entidades locales por la dimensión que tenga si las ciudades no respetan las líderes de calidad del aire pues habitualmente la comisión ya en su momento puso de manifiesto que ciudades españolas no cumplían qué medidas correctoras tenían que poner en marcha ir respecto a aquellas que no las cumplían lanzaba a los procedimientos de infracción pertinente

Voz 0194 10:53 bueno pues Madrid era una de las que no cumplía que tenía que poner en marcha medidas correctoras pertinentes medidas correctoras que ahora desde el Gobierno del Ayuntamiento Partido Popular Ciudadanos y Vox pretenden revertir todo esto Carlos el mito podía que hay este anuncio de de la cumbre europea de Bruselas diciendo señores pongámonos las pilas es verdad que hace falta mucho más cien se ve Kroll hay que convencer también aquellos países de fuera de Europa a que a que cumplan que ha que no contaminen pero bueno Europa tiene sus deberes para hacer y en esa Europa esta madre

Voz 8 11:23 eh

Voz 10 11:24 en esa Europa hasta Madrid en Europa está el Gobierno de Madrid que yo creo que están desenfocado de hecho Jay Jay divisiones ahí dentro ya hay ya hay gente diciendo bueno vamos a ver qué hacemos con Madrid Central porque da la sensación de que los madrileños han votado contra Madrid Central y eso no está escrito en ningún lado no es primero incluso aunque hubieran votado contra Madrid Central hay cosas por encima como el hecho de que tenemos que cumplir con nuestras obligaciones con Bruselas pero además no está tan claro ha habido una votación evidentemente veinte de izquierda de derecha muy claramente la suma de la derecha a su a superar la izquierda pero asumir que los madrileños han votado masivamente por acabar con Madrid Central yo estoy absolutamente seguro y de hecho hay encuestas de todo tipo que demuestran que no hay una mayoría aplastante de madrileños que consideran Madrid Central un fracaso y un desastre muchísima gente que habrá votado al PP y que considera extraordinariamente razonable como la gente de derechas en Berlín en París en Roma en Londres considera extraño extraordinariamente razonable a la peatonalización de la ciudad osea confundir lo que es lo que es son decisiones evidentemente políticas pero basadas en cuestiones puramente científicas y que bien en una corriente mundial

Voz 1071 12:36 al que esto no es una cosa española que todos

Voz 10 12:38 las las ciudades europeas van en la línea en la que estaba yendo el anterior gobierno de Madrid confundir esto con una cuestión de izquierda o de derecha parece que que es estas traicionando tus electores sino anulan Madrid Central yo creo que insisto creo que ya estoy se están viendo en estas horas bastante debate dentro de del desastre que tienen que todavía no saben cómo os va a poner de acuerdo en todo lo demás pero incluso en esto está viendo bastante debate dentro del del bloque porque no está tan claro

Voz 0194 13:04 ahora iremos a a ese desastre porque ha habido negociaciones esta tarde pero además quiere decir una cosa que la gente de fuera de Madrid puede pensar que es una cosa muy muy de Madrid pero es una herramienta en la lucha contra la contaminación contra el cambio climático que quisiera ser imitada yo recuerdo cuando hacíamos ese programa sobre contaminación que lo hicimos en Barcelona que quién sabe Querol nos decía no que ojalá Madrid Central puede exportarse a todas aquellas ciudades que tienen problemas con la contaminación más de un oyente nos llevamos diciendo quiero este modelo para Barcelona Neus

Voz 8 13:35 es que a mí me voy a decir una cosa que igual es una una obviedad pero está igual que vivan en en Barcelona o Madrid por citar los dos ciudades que hemos comentado O'Shea son votantes de derechas izquierdas o abstencionistas o de Vox los los ciudadanos tenemos derecho a respirar aire limpio viendo además los datos que cada mes aparecen estudios que lo ratifican diría que es es un derecho es una necesidad es decir porque yo creo que a lo mejor la manera de explicar por qué medidas con Madrid Central son imprescindibles son los datos uno de cada seis muertos en el mundo está vinculado a la contaminación a los problemas de polución pero es que además en Europa el porcentaje por cada hay medidas distintas no pero revisando lo poco si si si aplica el el amor a partir de los la que pueda haber cada cada cien mil habitantes hay más muertes prematuras en Europa que en otros puntos del mundo entonces yo creo lo comparto lo que decía el el director de la DGT quién va a entender fuera de aquí que se retire una medida que favorece la salud de los ciudadanos hacia hace poco salía que sea por polución provoca más muertos ya que el tabaco sea me parecen datos tan impresionantes que que alguien esté cuestionando que es imprescindible que haya medidas de este tipo cuando lo explicaba muy bien y lo explicaba también el experto en Europa se va hacia allí no hay nadie en Milán e nadie se plantea que el centro tenga que estar otra vez lleno de coches lo que me parece alucinante es que ahora quieran revertir osea no es no aplicar una avería sino revertir una medida que está

Voz 0194 15:31 a ver si si al final se hace efectivo bueno de momento dice que a partir del uno de julio no se pagan multas con lo cual de alguna manera es terminar con Madrid Central ya todo el mundo de entrar sin pagar multa sea ya no es sólo que se quiere revertir España perdón Madrid se convierte en la primera ciudad importante europea que revierte una medida de este tipo pero más a mí me parece muy importante y muy interesante lo que decía Xavi que decía vale usted quiere revertir esta medida porque le parecerá

Voz 8 15:59 lo que sea pero cuál es la propuesta que hace pero nuestro una cosa tú te acuerdas momento Cristina cuando hubo aquí en en en Barcelona porque fue una de las primeras ciudades en España que es lo planteo lo del control de la de la velocidad de los ochenta kilómetros a unos ochenta kilómetros de acuerdo yo soy una gran sumidero de esos pero pero que que se aplica cuando los índices de contaminación hubo una gran polémica pero luego los lo hemos asumido Puig no el consejero que lo criticaba pues luego cuando volvió el Gobierno de Convergencia lo siguió aplicando que con los datos

Voz 0194 16:34 la ciudadanía en Oslo sumió claro

Voz 8 16:37 bueno pues yo quiero pensar que a lo mejor pasará lo mismo que más allá de que lo hayan criticado pues cuando tengan los datos encima de la mesa verán que es una medida que no puede revertirse

Voz 0194 16:47 piscina

Voz 0436 16:48 vamos a ver la tendencia evidente mundiales restringir el tráfico privado las grandes ciudades en el centro las grandes ciudades ya imparable no las había enormes diferencias yo creo de de planteamiento entre el PP y Ciudadanos esta medida porque si es verdad que el PP sí hizo bandera de la derogación de eliminar Madrid Central Ciudadanos no ciudadanos hablaba de un replanteamiento el problema es ya lo mejor no está diseñado bien Madrid Central tal y como está concebido a lo mejor habría que modificarlo a lo mejor habría que reducir una parte para ampliar otra lo mejor han abandonado las zonas el efecto frontera aunque se dice que tampoco las zonas de efecto frontera se ha detectado que haya más contaminación ahora a lo mejor y cosas que si hay que solucionar porque han tenido un efecto indeseado no tanto en Madrid Central sólo faltaría que UVI que no hubiera abajo de la contaminación en Madrid saltó a la lógica pero a lo mejor es verdad ha conseguido un efecto indeseado en otras zonas de Madrid posiblemente se pueda mejorar posiblemente se pueda simplificar porque mucha gente se queja también del papeleo posiblemente se pueda dar una solución más fácil a las personas que llevan a sus niños a los colegios en unas zonas de Madrid Central a las personas que tienen que recogerá sus mayores llevarles a centros de salud en Madrid Central a los repartidores es decir posiblemente a lo mejor ella muchas cosas que mejorar también hay que acometer todo lo que sacar pena porque yo creo que el problema de Madrid Central no es tanto lo que se hizo con Madrid Central es evidente que las aceras de de Gran Vía no las van a levantar sino lo que no se hizo yo es la mayor reproche sobre Madrid Central es que tú lo que haces es acotar me además la peatonalización de las calles creo que ese peso una idea magnífica porque se gana en calidad de vida pero digamos que insisto es lo más fácil aunque es verdad que las obras de Gran Vía se costaron diez pero pero Carmena en cierto modo hizo lo más fácil que es prohibir el paso por determinadas zonas de la ciudad pero dejó sin hacer aparcamientos disuasorios en los que tenía comprometidos dejó sin buenos intenta fomentar el tráfico del coche eléctrico en Madrid no sé cuantos postes eléctricos ha crecido en estos cuatro años tenemos problemas con la flota no tanto con la flota de autobuses pero con la flota de cientos de vehículos de la del Ayuntamiento que transitan por nuestras calles y que son altamente contaminantes es decir eso digamos la parte más es decir al menos Cover pero en cualquier caso lo que le hace falta lo mejor a Madrid Central es perfeccionar lo ampliarlo mejorarlo ya me lo que sea pero lo que no le hace falta aseguró que es tumbarlo es que el barrio de las Letras lo cerró al tráfico privado Gallardón es que el PP también puso en practica unas zonas de áreas residenciales donde tampoco podía entrar el tráfico privado sea esto no es nuevo a lo mejor es que no está bien planteado ya hay cosas mejorables y hay cosas que se pueden eliminar pero hombre volver el tráfico privado a Gran Vía llegarán vía estar lo suficientemente atascados en el tráfico privado

Voz 10 19:46 pero es que precisamente el debate es ese Cristina el debate no es si el debate estuviera ahora mismo en vamos a mejorar Madrid Central íbamos hacia

Voz 11 19:53 la derogación no convencía Pere Navarro hay que dar una alternativa no dijo nada no puedes dar derogar nada hasta que no tenga sus claves

Voz 10 19:59 pero es que el decir que no va a haber multas es derogar porque evidentemente lo único que que puede hacer funcionar Madrid Central pues todos sabemos todos somos conductores y todos sabemos que lo único que realmente te puede hacer que no ha Park lo cuando en fin no hace tantísimos años en esta ciudad en Barcelona y en tantas otras ciudades españolas había doble y la triple fila se conducía era pues esto era un absoluto caos las ciudades españolas como se cambiaron las dudas españolas pues a través de multas

Voz 11 20:27 cómo es mucho más joven de cuando quitar

Voz 0436 20:29 en el tráfico en el retiro que también fue muy polémico

Voz 11 20:32 esto fotos he visto yo he circulado por el retirar el carné Haití

Voz 10 20:36 estas cosas que nos recuerdan y el carné por puntos como se circulaba como circulamos todos en las carreteras españolas hasta que se estableció el carné por puntos y la ley antitabaco que también fue polémica hay también generó polémica política en esta ciudad porque Esperanza Aguirre dijo eso es una locura ir al final lo asumió absolutamente todo el mundo y ahora ni siquiera en los imaginamos yo soy ex fumador inning nos imaginábamos cómo era posible lo que fue vamos quiero decir lo que se está planteando ahora mismo el debate político al que tú planteabas muy interesante mejoremos Madrid Central los aparcamientos el que está planteado en este momento el que está planteando nuevo alcalde de Madrid no es es es no

Voz 1071 21:08 pero sus perdamos las multas por tanto rival

Voz 0194 21:11 hay hay un reportaje muy interesante ahora mismo bueno desde hace una hora aproximadamente en el país es muy amplio pero una de las aristas de alguna manera tiene que ver con la contaminación medioambiental aunque tiene muchas más aristas

Voz 1715 21:22 sí sí es una historia muy compleja de hecho conviene leerse La con detenimiento porque es muy difícil resumir unos segundos porque entran en juego las grandes empresas tecnológicas la explotación de los recursos naturales en países empobrecidos los supuestos certificados de minerales libres de sangre

Voz 1071 21:42 la historia la leemos en la web del diario El País que se ha sumado

Voz 1715 21:44 a un proyecto que se Madryn Blood sangre verde digamos que en el que un periódico periódicos periodistas medios de todo el mundo investigan crímenes medioambientales y en este en esta entrega se cuenta la historia de una mina es la mina de North Mara está en la región de los Grandes Lagos en la zona de los Grandes Lagos iríais extrae el oro que luego va a parar algunos de los grandes fabricantes de tecnología Apple canon Nokia en fin decenas de empresas lo que se cuenta en este reportaje o una parte de esta historia es la persecución que han seguido los periodistas periodistas locales e internacionales que han intentado o que han contado los abusos que se cometen en examina los delitos contra el medio ambiente en las condiciones de esclavitud

Voz 0194 22:30 en los que trabajar muchos trabajadores o los abusos sexuales que incluso se producen por parte de los equipos de seguridad reportajes muy interesante esta la vuelta al país

Voz 3 22:38 en un reportaje muy amplio en el país que como es muy largo se oponen a leer cuando termine hora25 si acaso ahora volvemos Hora veinticinco

Voz 0194 27:10 vamos a preguntarnos lo apuntaba también antes Cué por las negociaciones en la Comunidad que son realmente las negociaciones entre y el Partido Popular

Voz 1071 27:19 que ayer dijo Bosch que las dejaba en suspenso porque ellos quieren concejalías de gobierno en la capital en la ciudad de Madrid de momento sólo les hablan de Juntas de distrito que tienen presupuesto pero que no disponen digamos ese suspenso sea suspendido ya porque Vox el PP se han vuelto a ver esta misma tarde

Voz 0194 27:34 Gómez buenas noches qué tal buenas noches por poner un antecedente el PP ya admite que se comprometió con Vox a darles concejalías

Voz 1071 27:42 dicho en Televisión Española la vicesecretaria del Partido Popular que se llama Cuca Gamarra

Voz 0283 27:46 en el acuerdo hoy yo creo que lo hemos dicho lo hemos dicho todos y lo que se conoce por parte de todos sí que figuran concejalías no eso es lo que hay que precisar cuáles y cómo no pero creo que es bueno para los para concejalías gobiernos de gobiernos todo

Voz 0194 28:02 de Gobierno es todo Carol que ha salido de la negociación de esta tarde

Voz 1611 28:06 bueno pues poca cosa han sido más de tres horas de reunión en el Palacio de Cibeles entre Javier Maroto Espinosa de los Monteros Ortega Smith si el alcalde Martínez Almeida que no aclara de qué se está hablando por respeto a la negociación dice aunque las conversaciones avanzan dentro de un marco razonable

Voz 28 28:21 están en curso son negociaciones que están avanzando pero que todavía tampoco podemos informar ni sobre el contenido de las mismas sino el ni sobre el resultado definitivo porque sería absolutamente aventurado hacerlo

Voz 15 28:32 de momento lo que sí podemos decir es que ha sido un marco de negociación a mi juicio razonable sensato y sobre el que todavía quedan bastantes cuestiones que tratar pero que creo que es un buen principio

Voz 1611 28:43 los líderes de Vox no han querido hacer declaraciones ni siquiera les hemos visto salir del Ayuntamiento Martínez Almeida insistía en que tienen un plazo de veinte días para buscar acomodo a Vox en ese gobierno municipal y les pedía que no torpedear esas negociaciones para formar gobierno en la Asamblea de Madrid porque él va a cumplir con lo pactado que no sabemos exactamente lo que es tampoco sabe nada o eso dice Isabel Díaz Ayuso

Voz 29 29:04 la con desconozco el acuerdo porque somos hizo de madrugada

Voz 8 29:07 entonces ya tengo con lo mío yo estoy centrada en mi pacto

Voz 1611 29:11 las fricciones en el Ayuntamiento mantienen bloqueadas y las negociaciones en la Asamblea donde las tres derechas en este momento no descartan una repetición electoral

Voz 0194 29:18 claro te decías que no sabemos nada de del contrato que firmaron no lo hemos visto tú sabes si tiene intención de enseñarlo

Voz 1611 29:25 pues mira hoy Rocío Monasterio amenazado con hacerlo público pero desafortunadamente no ha cumplido con esa amenaza lo más cerca que hemos estado el documento es a través de la foto que colgaron en Twitter Martínez Almeida Ortega Smith en el momento de la firma pero por mucho que amplíe hemos que hagamos todo

Voz 8 29:38 en el papel así que bueno

Voz 1611 29:40 declaraciones que hacen se extraen algunas cosas hoy ya sabemos lo decía antes Cuca Gamarra que si se pacto la concesión de concejalías algo que Bosso esto es el principio fuentes el Partido Popular aseguran a la SER que hay una fórmula que están estudiando una fórmula para cumplir el acuerdo con Vox que pasaría por darles un puesto en las concejalías delegadas que para entendernos sería como una viceconsejería en cualquier gobierno autonómico bueno en otro

Voz 1071 30:05 esta esta mañana aquí en la SER Manuela Carmena ha invitado a que publiquen el documento para que todos podamos verlo anime sorprende y realmente me quedé sorprendida ayer cuando día nuestro nuevo alcalde no dar información sobre un pacto que es el que va a determinar el criterio político

Voz 0436 30:22 de su Gobierno no yo decía

Voz 1071 30:24 habrá olvidado que hay una ley de transparencia que obliga fundamentalmente a los representantes del Gobierno su capítulo II un un un alcalde no puede no dar explicación del pacto secreto que le va a vincular a dar una serie de concejalías sales

Voz 0436 30:40 la derecha Carolina gracias buenas noches hasta luego se acabaría

Voz 0194 30:45 la confusión si viéramos el documento si supiéramos exactamente qué

Voz 0436 30:48 es lo que apartados impactado concejalías juntas de distrito vería May dos documentos uno que para el Ayuntamiento y otro para la Comunidad también Rocío Monasterio dice que tiene un documento donde en este caso parece que se cambiaron consejerías por entidades para precisamente que no pidiera entrar en él hagamos en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid pero estos arregla muy fácilmente viendo el documento a lo mejor el documento lo suficientemente ambiguo como para que cada uno haga una interpretación distinta pero bueno si tuviéramos el texto ya sabríamos a qué atenernos es decir tener un debate sobre un documento que desconocemos y que ese sea el elemento de fuerza de que establece uno Giotto hablará de negociar cuál es el problema el problema es que si Vox tuviera razón eso colisionar ya directamente con el pacto que alcanza el PP Ciudadanos que que Ciudadanos en todo momento dice que que yo suele pactado con el PP un gobierno de coalición es verdad que que Ciudadanos yo entiendo en cierta manera la posición de vos en el sentido de que señores ustedes necesitan de mi voto no pueden negarse a hablar conmigo guagua o a negociar conmigo todo el peso de la negociación descansa en el PP cuando ciudadanos debería implicase cuando ciudadanos entre otras cosas cuando empiecen a hablar de los cargos de la Comunidad Ignacio Aguado va a pedir la presidencia de la Comunidad como lo pidió en su momento Villacís el Alcaldía

Voz 0194 32:08 eso ha dicho Ayuso yo ya tengo con lo mío claro ya tengo

Voz 0436 32:11 sí bueno decía que que se había firmado altas horas de la madrugada bueno eso no de las horas no debería ser un elemento para que no se firme un pacto en condiciones sobre todo porque es el futuro gobierno de los madrileños pero por favor osea yo creo que que que insistió en el llamamiento de que revele el contenido de esa

Voz 0194 32:29 cuando se dice es que una cosa es muy claro depende de lo que ponga en ese documento se contradice con el otro pacto con el pacto que han firmado Partido Popular Ciudadanos y ahí tendrán un problema

Voz 8 32:39 sí aunque ya sabemos que Ciudadanos cuando se tiene que decantar siempre se acaba decantando por el PP pero a ver es que es muy difícil predecir qué pasará si no sabemos de qué habla no no porque al final no es muy complicado porque porque Cuca Gamarra hoy ha venido a darle la razón a Vox cuando habla sí sí lo que pasa es que ahora hay que definir qué son concejalías porque si estamos hablando de VICE concejalías pues no es lo mismo no me parece también interesante que que que el PP se enfade porque Vox aluda a ese presunto pacto secreto que no conocemos ese documento secreto cuando lo que debería preocuparnos a todos que exista un acuerdo lo lo explica bien la exalcaldesa no tengamos derecho a saberlo sea yo creo que los partidos deben negociar in muchas sabemos que estos pactos siempre se hacen con discreción pero pero cuando se alcanzan sana a conocer por lo que no puede ser es que tengan un acuerdo que no se sepa no se sabe muy bien porqué y a lo mejor la pregunta cuando vuelvo vuelvo al principio no que me hacías de Ciudadanos pues a lo mejor debe ser ciudadanos el más interesado sino se lo han explicado en saber qué

Voz 0194 33:54 claro empezó a pedir el documento claro

Voz 10 33:57 si se hace efectivamente discreta la negociación no se hace discreto el acuerdo es claro yo creo que la frase ésta la idea de que es uno puede engañar a alguien todo el tiempo y a mucha gente durante un tiempo pero no puede engañar a todo el mundo todo el tiempo es es es la es la clave de de lo que está pasando en Madrid lo que está pasando en el resto España con Vox dejen de engañarnos es una es una gran mentira que ha construido todo el mundo porque aquí hay todo tipo de responsables Vox de alguna manera también lo aceptado al hace al aceptar un acuerdo secreto que es un despropósito para Vox para el PP y para cualquiera Ciudadanos es el uno de los grandes protagonistas porque Ciudadanos está tratando de mantenerla la ficción de que Vox no existe no sólo existe sino que es un sino fuera por Vox Ciudadanos no estaría gobernando Madrid Si no fuera por Vox Ciudadanos no tendría ninguna posibilidades de gobernar en la Comunidad de Madrid gobernar en tantos sitios de España que van a intentar gobernar entonces como esta ficción es una gran mentira ahí es que hay que decirlo así porque ya no tiene no no hay otra forma a llamar a esto más que mentira no no no ha sido una gran mentira hay una gran impostura esta gran imposturas está rompiendo las costuras porque el PP ha pactado una cosa o cree haber pactado una cosa con Ciudadanos y otra cosa con Vox y ambas cosas son incompatibles hoy Vox en los pasillos del Congreso insistían los de Boss Vox en que pone con en el acuerdo que no nos enseñan

Voz 11 35:18 ya concejalías de gobierno eso eso insisten en que

Voz 10 35:20 con el concejalías de gobierno pero si es que ya no es no es ni siquiera tan importante lo que pongan el papel que que el simplemente demostraría la torpeza denegó hacia adora o no de Vox sino la filosofía de fondo que no se puede poner de acuerdo a tres partidos como si solo fueran dos porque son tres como son tres Se tienen que repartir el poder entre tres ya habrá que ver en qué circunstancias pero este absurdo de que Ciudadanos negocia sólo con el PP y el PP negocia con Vox cuando todos sabemos que lo que el PP negocia con Vox lo están anunciando en nombre de Ciudadanos

Voz 8 35:55 claro porque si no es inviable la negociación

Voz 10 35:58 o alguien se piensa que cuando está negociando el PP con Vox no consulta Ciudadanos

Voz 11 36:03 has y estamos llegamos hasta llegan a mientras no pero el Partido Popular haciendo de mediador obviamente pero a otro

Voz 10 36:11 evidentemente pero las pruebas mientras ciudadano esta dos aficionó mientras no aparezca yo tu firma con ellos lo que necesites pero que ridículos esto que finalmente ha estallado en Andalucía seis meses después porque seis meses después al final se han visto obligados a firmar los tres un acuerdo de presupuesto

Voz 11 36:27 como decisión porque se insistiendo

Voz 0436 36:29 en la exigencia yo la semana pasada hable con una de las personas que está en la negociación de los pactos locales de Vox insistían además hayan cedido en que querían un pacto con foto A3 y confirma de los tres yo todavía no ha conseguido es verdad que ha perdido ha pedido veinte días para poder terminar de encajar a Vox en es organigrama pero ahí está la gran pelea

Voz 10 36:53 pero y Cristina Vega antes me acuerdo son una cosa que se acabará consiguiendo como pasa en Andalucía porque Madrid no es algo dentro de una firma tres Madrid tiene unos presupuestos habrá que tomar un montón de decisiones in ninguna decisión se puede tomar sin Vox con lo cual si no se cobran ahora ese apoyo se lo cobrarán dentro de tres o dentro de ese momento existía con lo cual que dejen de mantener esta ficción que asuman el coste político de que la extrema derecha

Voz 0436 37:21 coste político ya estamos de de agonía así que no sé

Voz 10 37:23 sí sí por supuesto si se animan es como lo han tomado esa decisión por lo menos que lo expliquen que expliquen que Madrid es la única gran capital europea donde la extrema derecha manda

Voz 8 37:33 Neus y que asuman el coste que está mal decirlo en la radio pero sí es verdad que a veces una imagen vale más que mil palabras la imagen la tuvimos este domingo cuando estaban entrevistando en Sexta a Inés Arrimadas ya había la pantalla partida ya estaba negando ninguna relación con Ciudadanos ahí con con Vox mientras veíamos el documento con los tres

Voz 0194 38:00 son los presupuestos de las encuestas a andaluces al acuerdo para los presupuestos andaluces

Voz 8 38:04 claro a mí me parecía dije es que realmente osea es imposible plasmarlo mejor porque además esta insistencia en en hacer ver que es que es verdad que Vox no existe y como yo creo que la estrategia mejor o peor en Andalucía coló al principio ahora lo explica muy bien medio años después se ha visto que no que Vox existe do no se no se ha evaporado pues la pasa lo mismo en Madrid antes decía que es difícil pronosticar pero pero también los antecedentes ir viendo como ha formulado las alianzas Ciudadanos no con después de haber dicho pues en Murcia o es igual los buscar Castilla León más sitios pues es fácil que acabará tragando intentando eso evitar la foto aunque oye la foto la tuvimos en color ya a partir de ahí todo ha ido en el mismo sentido por parte de ciudadanos tenido

Voz 0194 38:59 The Box un problema con su canal de Youtube también no

Voz 1715 39:02 sí ha provocado cierto ruido

Voz 10 39:05 ese incidente entre Boxing Youtube porque

Voz 1715 39:07 qué ha hecho Youtube es suspender el canal que tiene Vox en esa

Voz 1071 39:13 plataforma Vox ha pedido explicaciones

Voz 1715 39:15 sí lo que yo tengo ha explicado es que se suspende ese canal por incumplir por una infracción y contra los derechos de autor Youtube cuenta que cuando un canal incumple o acumula tres infracciones se procede a suspender esa Canal con notificación previa muerto suponemos que hará Bones presentará un recurso que yo hice volverán a abrir veremos el nuevo Gobierno del Ayuntamiento de Madrid por completar ya el dibujo de Madrid ha retirado

Voz 1071 39:47 las pancartas contra la violencia machista de todos los edificios municipales también las que daban la bienvenida a los refugiados la explicación que han dado en el nuevo consistorio es que este tipo de pancartas no están reguladas por la ley así que han desaparecido ya en los distritos que gobierna tanto el PP como también los que gobierna ciudadana

Voz 0194 40:02 estamos de negociaciones políticas hay otras dos que ahora ocupan todo el protagonismo además de las madrileñas y las que tienen PP y Vox están también las conversaciones por la investidura a la que iremos ahora mismo con esa charla de ayer que tuvieron Pedro Sánchez Iglesias pero antes de ir a esto Monica Peinado buenas noches

Voz 8 40:18 hola buenas noches vamos a explicar los efectos de las

Voz 0194 40:20 actuación en Barcelona recordando la secuencia de plataforma

Voz 1071 40:23 bueno ciudadanos saca seis concejales tres de Ciudadanos tres independientes los dependientes con Baixa la cabeza votan a Ada Colau para evitar que Ernes Maragall sea alcalde soportan texto votan adecuado los tres independientes ciudadanos dice que no pasa nada y a las pocas horas Rivera decide que pase rompe con Weitz se queda Weitz con los otros dos concejales los tres votaron a colado en realidad se ha quedado con uno porque el ex ministro Celestino Corbacho que también votó a Colau por tanto tiene comparte el mismo motivo por lo que fue apartado Manuel Weitz dejabais se queda con Rivera esto es lo que hace

Voz 0194 40:58 vamos ahora a Mónica que va a Cervantes

Voz 1600 41:00 bueno pues de momento se queda con un grupo de sólo dos concejales el IVA Parera y con eso Valls pierda influencia en el Ayuntamiento su voto el de Eva Parera y el de Celestino Corbacho fueron decisivos en la investidura de Colau Icon estos tres votos prescindiendo de los tres concejales de Ciudadanos durante este mandato podría haber sumado mayor sí absoluta con el Gobierno de los comunes y los socialistas en algunas votaciones pero con la salida de Corbacho sólo tiene dos votos así que de rebote le complica también las mayorías a Colau Celestino Corbacho dice que él va a mantener su condición de independiente pero que cree que serán pocas las ocasiones en las que vote diferente a ciudadanos y de hecho el portavoz Parlamento árido del partido de Rivera en Cataluña Carlos Carrizo osa decía esta mañana en la SER en Cataluña que seguro que el grupo de Valls el suyo votarán lo mismo en muchos temas también dejaba claro que la ruptura con Valls se ha producido por los votos en la investidura de Ada Colau pero dice que la relación ha sido mala casi desde el principio que no sólo han roto por eso de la investidura

Voz 22 42:03 por la grabación

Voz 30 42:06 por la gravedad de la votación y por haber tomado esta decisión sin haber hecho caso de las orientaciones o de la opinión de su socio de coalición es que no nos avisaba nunca de cuál era su decisión

Voz 1600 42:18 justificaba de esta manera que a Corbacho le perdonen entre comillas que votará a favor de la investidura de Colau y sobre el futuro más inmediato de bytes mañana nos ha convocado a una rueda de prensa a las once de la mañana en el Ayuntamiento a ver

Voz 8 42:32 qué nos cuenta sobre cuáles son sus planes pues saben cuáles

Voz 0194 42:34 son estos planes mañana lo hablamos gracias Mónica buenas noches

Voz 1071 42:38 hay otro momento del día que se ha producido a primera hora en RAC1 que estaban a la alcaldesa Ada Colau al hablar de lo que ha tenido que escuchar en este tiempo pues le ha vencido la emoción la pregunta de hecho era si en las últimas semanas ha pensado en dejarlo

Voz 0194 42:53 en qué momento el preguntaste iraquís el aspecto de descargas

Voz 1071 43:00 qué pensó me voy a casa ya que es cuando ya se emociona dice que piensa en sus hijos se ha emocionado ahí la alcaldesa Barcelona ese ha sido el momento esta mañana

Voz 0194 43:12 ha sido el momento en la radio esta mañana sobre lo que pasa es lo que han pasado desde el sábado en el Ayuntamiento de de de Barcelona al surrealismo de ciudadanos que prefería Arnes Maragay Independent está como alcalde que Ada Colau sumamos Neus el hecho de que rompe con Valls a pesar de lo que dice Carrizo a es que las relaciones eran malas desde el principio pero rompe con Valls porque vota a favor de Colau pero acoge en su seno a Corbacho que vota a favor de Colau

Voz 1071 43:40 vi explica las puedes bueno lo de los planetas y las bitcoins me parece más fácil explica Ricardo muy bien lo explica muy bien Sastre

Voz 8 43:50 yo creo que aquí hay un con hay componentes políticos componentes personales que muchas veces en la política explican decisiones entonces

Voz 31 43:59 eh al final Rivera fichó a Valls

Voz 8 44:05 sin conocerlo ibais acepto a Rivera también sin conocerlo y que a veces pasan hay matrimonios que que bueno que que pues porque pueden parecer de conveniencia y al final no funcionan no es un poco lo que explica cuando hablas con unos y otros lo lo que ha pasado es decir a ver Valls necesitaba a unas siglas por muchas razones entre otras cosas por un tema de financiación más allá de que haya tenido donaciones de particulares como se ha publicado y no se ha desmentido pero personalmente yo le preguntó en una entrevista a usted quién le paga la campaña me dijo Mayer mayoritariamente ciudadanos portando necesitaba

Voz 0194 44:44 diría que se lo pregunta aquí se enfadó conmigo me dijo que no entendía que no entendía la pregunta

Voz 8 44:48 ya pero bueno

Voz 0194 44:50 tenemos el camarero con la

Voz 8 44:53 cuál bueno pues necesitaba pues eso la estructura un partido para resumirlo y a ir Rivera necesitaba un Candice

Voz 0194 45:00 dato que a priori puede parecer

Voz 8 45:03 eres ante al final que ha pasado pues que que Valls se la ha jugado si queremos decirlo así a Rivera porque porque Rivera quiere actuar Isère como partido de derechas y solamente de derechas iría actuando muchas veces por un interés yo creo que también personal por encima del político en este caso

Voz 31 45:25 sí y Valls se pensó que que que ciudad

Voz 8 45:31 no sé un partido liberal como puede ser el concepto liberal en Europa como puede ser el concepto de Macron que es un partido que no blanquear la ultraderecha hizo una última cosa y luego podemos entrar con más detalles conseguido ha conseguido protagonismo muy interesante ganado porque al final tomó una decisión políticamente muy interesante e Illes que al final sus votos deciden quién alcalde en Barcelona pero también es cierto que era alguien era el mirlo blanco del del centroderecha catalán ir mucha gente viendo quién la financiado pensaba que incluso más que el catalán y al final consiguió un mal resultado y al final se queda con dos

Voz 0194 46:13 Carlos yo trato de aplicar

Voz 10 46:15 la lógica porque porque creo que es la única manera de entender las decisiones políticas y no entiendo que gana Rivera en esta en esta batalla además de lo obvio que es demostrar que manda demostrar el poder y que aquí no se mueve nadie nadie va en contra de lo que yo digo pero bueno eso básicamente en Ciudadanos lo tienen no es no es un partido con unas divisiones internas donde un sector crítico ya no es como Sánchez en dos mil dieciséis quiero decir que le estaban tratando de Chari al final lo echaron no es eso lo Rivera controla este partido de forma absoluta lo hemos visto en Castilla León claramente el dirigente de Castilla León dije a quería hacer una cosa esa ir Rivera no le ha dejado entonces qué necesidad tienes Rivera aparte parte de la exhibición de poder de meterse en este lío de del trasladarle las la la imagen ya definitiva todo el mundo que está dispuesto a cualquier cosa con tal de seguir como decía Neus en el bloque de la derecha por tanto llevada al extremo su decisión era que el alcalde fuera Maragall quiero decir Studies pues es que es es es un anti yo nos estamos acostumbrando porque llevan ya varios meses contándolo pero si lo vemos con poco éxito activa ciudadanos nació contra el independentismo la justificación de su existencia de su éxito de llegar a ser el partido más votado de Cataluña es porque era el dique contra el independentismo y ese dique contra o pretendía que sus votos fueron usados para darle la alcaldía de Barcelona independentismo