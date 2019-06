Hora 25 (18/06/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0237 00:00 en el PP si yo creo que sí deberían abstenerse en el fondo no hay mucha diferencia entre lo que ellos propugnan Partido Socialista el ochenta por ciento son programas muy parecido por tanto si el debería hacer nosotros no obviamente presidente ni siquiera nos ha convocado a los ha señalado como el único partido al que no convoca para conversaciones eso es evidente señal de que estamos en las antípodas ideológicas por tanto Si Partido Popular hay Ciudadanos que tiene un tan parecido al Partido Socialista no se abstienen pues tendrá que explicar yo creo que deberían abstenerse yo creo que eso es lo que hay que pregúnteles a ellos

Voz 1071 00:30 acudían decir a Narbona que lo antes posible pero el PNV quiere saber bueno PNV y todo el mundo cuando es eso ha dicho el portavoz del Gobierno vasco que la cosa urge Josu Erkoreka

Voz 1 00:39 bueno yo creo que el Gobierno central del Partido Socialista tiene que esforzarse ahora de manera especial tiene que poner énfasis de manera especial en procurar que la investidura se produzca cuanto antes sin más retrasos que los absolutamente imprescindibles yo creo que empieza a ser urgente la Constitución ya de un Gobierno central estable

Voz 0194 01:01 sí recuerden que medio de estas negociaciones para la investidura se cruzan

Voz 1715 01:05 sí hubo un tiempo en el que parecía la semana pasada en realidad hacer todo dependía de lo que ocurriera en Navarro de lo que fuera a ocurrir en Navarra bueno hay alguna novedad mañana se constituye el Parlamento en Navarra si el Partido Socialista está negociando con Geroa Bai vamos es la formación política en la que está integrado el PNV en Navarra el reparto de puestos en la Mesa del Parlamento el Partido Socialista ha aceptado una de las exigencias lo peticiones de grava y que es que Geroa Bai presida el Parlamento de Navarra que eso el PSM Partido Socialista de Navarra lo acepta no así otra de las peticiones de ahí que es que haya uno de los puesto reservado para vírica dice el Partido Socialista que eso no que que Geroa Bai presida el Parlamento sí claro los analistas enclave Navarra dicen que si efectivamente mañana Geroa Bai y acaba presidiendo el Parlamento de Navarra lo que está indicando es que María Chivite va a ser la presidenta del Gobierno de Navarra Hinault el candidato de Navarra Suma que fue la fuerza más votada

Voz 0194 02:07 listas de el tema navarro como Pedro Blanco por ejemplo cuyo

Voz 2 02:11 vamos volvemos

Voz 0194 02:12 a la a la a la investidura de Pedro Sánchez claro negociaciones secretas que tampoco sabíamos luego lo hemos sabido la petición de Podemos las ganas de ceder más o menos el Partido Socialista pero insisto es que ellos solos no suman tampoco eh

Voz 3 02:28 no suman pero es la clave toda la negociación porque una vez que se resolviera el tema con Podemos que claramente está muy alejado esto bueno siempre está muy es que hasta que se acerca porque puede haber una reunión mañana mismo que lo cambió todo y unos enteremos de nada pero la información que tenemos hasta ahora indica que ha ido bastante mal de hecho es un poco es particular porque han ido mucho mejor las dos reuniones que hubo con cámaras y que después de argumentando que la secreta la secreta que se supone que es teóricamente es más fácil parece que ha ido bastante mal porque que por qué lo que le ofrece lo lo que le ofrece el presidente de Gobierno es puestos en la intermedios en la Administración pero no ministerios y Pablo Iglesias insisten en que sin misterio no hay nada que hablar y entonces ves están están tan lejos que es bastante difícil imaginar el punto de encuentro pero bueno están obligadas a encontrar por eso digo que yo creo que es que es la clave de todo porque los demás no es que sean facilísimo espero el PNV lo conocemos bien es fin sabe negociar a costará más o menos pero es es muy difícil pensar que el PNV no fuera apoyar porque además el PNV como acaba de decir su portavoz quiere un gobierno ya porque lo que quiere el PNV es un gobierno de hecho votó una moción de censura entre otras cosas para dar estabilidad porque lo que quiere es que haya un gobierno que todo vaya

Voz 1715 03:43 tranquilo y el resto de apoyos que la eh

Voz 3 03:46 claves si se abstiene Esquerra es da también difícil pensar que si hubiera una investidura Esquerra votará en contra todo es posible en el mundo de Esquerra ya lo hemos visto pero digamos que el a escuchar Rufián

Voz 0194 03:57 pero dice que no bloquearía no quería ni eso

Voz 3 04:00 la posición en la que en la que todo se ve que están con lo cual yo creo que investidura habría si hay acuerdo con Podemos pero es que no lo hay

Voz 4 04:06 hombre lo que no tenía sentido era pensar que Sánchez estaba dispuesto a ir a una sesión de investidura sin haber negociado nada con nadie evidentemente no puedes decir porque era un poco lo que Dávalos dio la la idea de no sé cómo lo hemos comentado que según el día que hablan los la diciendo una cosa diferente es muy complicado no seguir la trazabilidad de las declaraciones de los pero bueno nosotros vamos a la investidura ya los demás verán nombre hay que negociar qué ocurre con Podemos y PSOE y Podemos sumarán no habría este problema no habría esta antes hablamos de cómo ciudadanos toca Vox con un palo no como diciendo que no me contamine entonces en cierto modo del PSOE está haciendo lo mismo con Podemos pero por qué porque una alianza con Podemos yo creo que ellos han calculado que les restan más que los que suman más salvo que ERC finalmente se ha visto

Voz 0194 05:00 venga hay permita con eso acalla más votos a favor que

Voz 4 05:02 contra pero pero yo creo que sigue incurriendo en un error Sánchez que es pensar que tiene una mayoría absoluta casi para para decir bueno señores ustedes no vengan con exigencias entiendo perfectamente la posición de Podemos porque también en muy buena medida se están jugando su propia supervivencia política a mí el otro día me me daba con esto el Gobierno de cooperación me decías un gobierno de cooperación y desarrollo porque es el que es lo que se le quiere dar es lo que se quiere recompensar con este tipo de cargos en organismos de cooperación y desarrollo de lucha contra la pobreza de violencia de género Un poco de perfil muy social pero que al final no son los que dirigen las grandes líneas de la actuación de un Govern Neus

Voz 5 05:45 es que yo antes comentábamos no con el tema de las tres derechas como a veces nos quieren hacer ver lo que no es no ir en estas negociaciones a veces el PSOE parece también podemos sé que no es que nace el verlo que no es que lo explicaba muy bien cuándo

Voz 4 06:01 Sánchez y el propio Ábalos

Voz 5 06:03 amén Narbona en las últimas horas no insisten en la idea esta vez no vamos a ir a la investidura que nos voté quien quiera no como supuesto la moción de censura pues pues no esto no va así es decir tiene es que puedes hacerlo eh no digo que no pero jugar permanentemente con la idea de esta de que los españoles mayoritariamente y tampoco hemos hecho a que un sondeo pero no estarían como muy contentos como la repetición electoral pues me parece también poco serio alardear de una cosa que sabes que no está pasando sea una cosa es que las posiciones están estén alejadas no que eso parece que coinciden tanto en Podemos como en PSOE y otra cosa es que ambos reconocen que Podemos es el socio preferente y que por lo tanto la la voluntad es llegar a algún tipo de acuerdo yo creo que por lo que explican en público y en privado es más fácil acercar programa lo que comentaba ahora Cristina no sé si tanto como para cambiar de la la legislación laboral pero pero sí se puede pues como se vio en los presupuestos a finales desarrollar los presupuestos y otra cosa es que estás estas fórmulas de cooperación de avale como quieras que al final todos lo entendemos rápido si tiene ministros o no los tiene y ahí parece que es la clave y ahí yo creo que sí que Sánchez juega con una cierta ventaja porque pues pues que antes hablamos los intereses personales de Rivera pues aquí también creo que Iglesias está anteponiendo una parte de sus intereses personales pero al final el resultado ha sido el que ha sido por lo tanto no es tan fácil exigir esos esos ministerios que parece que siga que siga exigiendo pero bueno al final antes decíamos no los pactos no se pueden esconder las negociaciones es más fácil y es verdad que seguramente estamos analizando lo que pasará sin saber muy bien tampoco que se están diciendo los dos que al final van a decidir que son Sánchez e Iglesias

Voz 3 07:54 pero el problema el problema de todo yo no no creo esta idea de que de que el pacto con Podemos resta menos de lo más de lo que suma porque yo creo que las los datos los números está muy claro Coalición Canaria está fuera de esta pero está fuera esta jugada cono sin Podemos está fuera esta jugada está fuera esta jugada porque eso lo tengo claro porque es que es que sin Podemos no existe porque lo que dice Coalición Canarias que no entre Podemos en el Gobierno y que no haya pacto programático con Podemos pacto programático con Podemos cómo no va a haber hecho ya Sánchez admitió como es que ya sería sea digamos ir a una legislatura que te den cuarenta y dos cuarenta y dos diputados sin pacto programático ya sea sin entrar en el Gobierno va a ser difícil sin pacto es imposible con lo cual Coalición Canaria sea colocado fuera está fuera esos dos votos no existen vamos a ver los votos navarros todo parece indicar que tampoco existen con lo cual lo que queda es lo que había y lo que había no depende del acuerdo con Podemos lo que había en el PNV le gustará más o menos al PNV si le dan a elegir seguro que preferiría que no haya ministros de Podemos pero

Voz 0194 08:53 pero el PNV se preseleccionadas ovocitos de puede no precisa

Voz 3 08:56 el PNV Go de otra manera el PNV va a condicionar su apoyo a que haya gobiernos aquel ministro de volvemos no per el PRC va a condicionar su apoyo a que el ministro es buenos no Esquerra Republicana va a condicionar su abstención el ministro de Podemos no luego el problema es una negociación dificilísima entre el PSOE Podemos pero que

Voz 0194 09:14 no con que no compliquen con lo demás porque es una de todas maneras era poder grandes Podemos que se excepto en los páramos mucho en la investidura que yo creo que la investidura base adelante

Voz 6 09:24 eso digo pero luego está la legislatura quejas a Podemos

Voz 4 09:29 ha salido mal la estrategia en Valencia de tensar de Tesat de llegar hasta el final incluso se tuvo que retrasar este Doré conseguían entrar

Voz 0194 09:35 me quedan o para tres de cosas algunas de de de tribunales de investigación porque hace unos días que les hablamos de las revelaciones sobre la constructora OHL y cómo se negociaban hace años algunas de sus principales adjudicaciones sobre esto estamos aportando hoy novedades aquí en la SER Miguel Ángel Campos buenas noches

Voz 1552 09:52 hola muy buenas noches por si la Guardia Civil

Voz 0194 09:54 implica al ex ministro Josep Piqué en el supuesto amaño de un contrato en la Ciudad de la Justicia de Madrid que no era además Campos un contrato cualquiera

Voz 1552 10:03 pues para que sean ninguna idea los oyentes representa el dieciocho por ciento perdona el diecisiete por ciento del presupuesto de la Comunidad de Madrid de dos mil dieciocho un contrato para la construcción y explotación durante treinta años la Ciudad de la Justicia de Madrid por setecientos setenta Llum millones de euros lo que hallado la Guardia Civil y avanzaba esta mañana la Cadena SER son dos cadenas de correos electrónicos cruzados en dos mil quince entre el entonces vicepresidente de OHL y ex ministro de Aznar Josep Piqué y el consejero delegado Javier López Madrid y otro directivo los correos que pueden ver en Cadena Ser punto com los agentes advierten supuestas maniobras irregulares obtención de información privilegiada intentos de manipulación de la mesa de contratación que finalmente propuso como pretendían los sospechosos Angels alta dedicar a la UTE Acciona OHL ese contrato por setecientos setenta y un millones de euros en los corros también se pide la mediación con el presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González para lograr ese contrato in Josep Piqué agradece a López Madrid sus gestiones en este sentido el juez José de la Lama está ha pedido a la Fiscalía que informe sobre las medidas a tomar la Fiscalía Anticorrupción según fuentes jurídicas consultadas por la Cadena SER esta misma tarde afirma que va a emprender ese tipo de medidas que le reclama el juez José de la Mata da circunstancia Ángels un asunto más relevante de que el Tribunal Supremo tiene que decidir todavía si Madrid paga una indemnización millonaria la UTE por este contrato supuestamente amañado porque Cristina Cifuentes con el cambio de Gobierno de Ignacio González a la propia Cifuentes paralizó todo aquello que olían a González hizo desistió entonces de este contrato Illa UTE Acciona y OHL recurrió inició un procedimiento judicial en dos mil quince que ha llegado ya hasta el Tribunal Supremo y el Supremo pues tiene que decidir si indemniza de forma millonaria a la UTE por este contrato

Voz 0194 12:06 que supuestamente fue a Camps Campos breve porque a Camps iremos ahora que también hay novedades breve lo que dice Piqué es que no hubo tráfico de influencias

Voz 1552 12:15 bueno Piqué dice que no recuerda haber remitido los correos pero niega haberlo hecho entiende ahora dice con el paso de los años y vistas muchas cosas literal que puede ser interpretado como un supuesto tráfico de influencias que le pidieran contactar con Ignacio González visto ahora visto antes

Voz 3 12:31 con dieciséis ago EFE El Aaiún

Voz 1552 12:33 pero sostiene que jamás se le pasó la cabeza eso sí amañar el contrato y recalca que durante su mandato una empresa puso en marcha iniciativas para evitar este tipo de prácticas

Voz 0194 12:41 Campos gracias hasta luego

Voz 1071 12:44 y es que es verdad que casi dos no hay día sin noticias del pues colocamos en la cabeza la de hoy la Fiscalía Anticorrupción pide dos años y seis meses de prisión para el ex presidente valenciano por delitos de prevaricación y fraude en la contratación de la trama Gürtel para que montará el expositor del pabellón de la Comunitat Valenciana en Fitur esto fue en el año dos mil nueve según la Fiscalía Camps dio instrucciones verbales a la exdirectora general de promoción para que le adjudica Senna Orange Market este montaje por valor de trescientos

Voz 0194 13:09 en mil euros y nos queda Villarejo Ana Terradillos buenas noches qué tal buenas noches hoy hemos sabido que hubo policías que espiaron las listas de llamadas que hacían determinados periodistas que ese espionaje lo hicieron

Voz 1071 13:20 la Villarejo si Asuntos Internos ha confirmado

Voz 0125 13:22 hubo policías de la Comisaría General de Información que investigaron para el ex comisario Villarejo el tráfico de llamadas de periodistas de diferentes medios de comunicación siempre sin autorización judicial la información identifica al policía de la que es la Unidad Central de Apoyo Operativo de esa comisaría general quizás eso es lo nuevo el quedaba digamos esos datos a la empresa de Villarejo el grupo Cenit que a la vez los usaba para venderlos a sus clientes IS agente es constante sí Riaño que es un policía que todavía está en activo y quiera quién se los proporcionaba digamos a través de otro expolicía Villarejo el nombre de Riaño ya apareció en otra investigación IOR aparece en este informe de Asuntos Internos que ha llegado ya a la Audiencia Nacional los aparatos telefónicos a los que se tenía controlados están a nombre de Ediciones El País están a nombre del confidencial y también a la editora de El Confidencial la sociedad titanio todos los periodistas espiados son periodistas especializados en economía esta información Ángels fue adoptada por la Policía Nacional en el ordenador personal del abogado de Villarejo de Rafael Redondo la documentación estaba encriptada y ha tenido que ser desbloqueada por Asuntos Internos

Voz 0194 14:28 es el primer caso en el que constatamos no el interés de Villarejo por saber quién hablaba con quién por teléfono

Voz 0125 14:32 no ni ese interés ni tampoco como te digo el nombre de Riaño porque la Justicia cree que Riaño facilitaba también información del tráfico de llamadas de diferentes personas que después fueron utilizadas para que el ex comisario que se encuentra en prisión elaboró informes para el BBVA haya aparece otra vez esa información para evitar acuérdate el asalto a la entidad financiera por parte del grupo Sacyr se traficaba siempre con el rastreo de llamadas en ningún caso para que lo sepan los oyentes con las conversaciones

Voz 0194 14:59 siempre si la autoridad judicial gracias Ana hasta luego del exterior nos vamos a ir a Estados Unidos porque nuestra corresponsal ha viajado hasta Orlando Marta del Vado buenas noches hola buenas noches porque en un par de horas Donald Trump balancear allí donde tú estás su campaña para la reelección escogido el estado de Florida porque es de los que se llaman bisagra estados bisagra donde más ajustados están los datos

Voz 7 15:22 dónde están más ajustados los datos y donde más fluctúa el voto de un partido a otro en dos mil dieciséis Trump ganó en Florida ser arrebató a los demócratas por una diferencia que no llegó a los ciento veinte mil votos el año pasado en las elecciones a gobernador el candidato republicano ganó por sólo treinta mil así que el futuro de el presidente o presidenta Se va a jugar en buena parte sus resultados aquí en Florida la inmigración va a volver a ser el tema central de su campaña para dos mil veinte ayer trampa anunció vía Twitter que a partir de la semana que viene van a empezar redadas masivas ya deportar a millones de inmigrantes ilegales el disco

Voz 4 16:00 además no dura les sigue funcionando

Voz 7 16:03 para los migrantes como un peligro público como criminales y traficantes ya los demócratas como los principales el principal impedimento para construir su muro Él sabe que le da votos y que moviliza a sus bases por ejemplo entre los invitados de ahí pide esta noche están familiares de víctimas de inmigrantes ilegales entre Roberts es una de ellas fue asesinado por una persona sin papeles dice que este presidente ha sido el único quizá preocupado por ellos así que ella y su marido vienen hasta aquí a apoyarle el voto latino va a ser crucial el año que viene la comunidad puertorriqueña por primera vez esta numerosa como la cubana ese están movilizando en contra del presidente Trump de hecho en estos momentos empieza una protesta muy cerca de este pabellón he hablado con Marcos de sus organizadores

Voz 8 16:55 hoy pagano lo latino no les damos la bienvenida atroz en la frontera él ha separado la familia ha encarcelado niños en jaulas de alambre como si fuera una gallina o Si Brown Pollo en esas jaulas

Voz 7 17:08 muere sita movilizar a los votantes de este estado en el que podría estar perdiendo apoyos según encuestas internas de su propia campaña que han llegado a dar hasta siete puntos de ventaja a Joe Biden aunque Trump lo ha negado públicamente dice que son encuestas falsas y ha despedido a tres de los cinco encuestadores con los que contaba su campaña sin

Voz 0194 17:28 te gustan los datos de las encuestas despidos a los encuestadores que es lo que se hace Marta el acto arranca a las dos de la madrugada no

Voz 7 17:35 sí a las ocho de la tarde aquí a las dos de la madrugada allí en Madrid aquí ya sonado macho men ha sonado también sufren en Alabama que son dos tres greatest hits hoy no faltan en ninguno de esos eventos eso sí traen merchandising renovado a partir de hoy dejamos el make América great again nos ponemos el quita América Gray el mantel América grande que desde hoy va a ser oficialmente su lema para las elecciones de dos mil once

Voz 0194 18:03 pues mañana hablábamos de lo que da de sí esta intervención gracias Marta buenas noches hasta luego será cosa de la

Voz 1071 18:09 campaña pero después de provocar varios incendios Trump trata de sofocar el más grande que es el que tiene con China ha hablado con el presidente Chi y piensa seguir haciéndolo la semana que viene cuando se verán por la cumbre del G20 y por cierto que el euro ha bajado medio centavo de dólar está por debajo del uno con doce dólares después de que el presidente del Banco Central Europeo que es Draghi se haya mostrado dispuesto hoy a bajar más los tipos de interés comprar también más deuda de la zona euro todas estas medidas las ha criticado Trump porque sostiene que la depreciación del euro creará desventajas competitivas para las empresas americanas ha dicho total que entre unas cosas y otras tres la decisión de Draghi después que parece que no soplan los vientos tan crispados entre EEUU y China pues la bolsa en Nueva York ha subido las europeas han cerrado también al alza

Voz 0194 18:49 dado que lo mismo que yo qué poco duraría Tezanos ha

Voz 9 18:54 bueno Tezanos no porque no muy positivo eso sí el número uno que les dije realmente

Voz 3 18:59 es me formula fantástica de resolver los problemas de encuestas echar a todos los encuestadores y contratos hasta que encuentre su no que te diga lo recto

Voz 0194 19:06 los resultados no exactamente igual que luego no iba para nada más con lo que nos llevamos las manos a la cabeza cuando fue elegido pues mira ahí está el presentado ya su candidatura a la reelección saludamos Ana Christie que es la directora del periódico de Cataluña muy buenas noches buenas noches antes que nada encantada de conocerte y enhorabuena no habíamos no habíamos hablado desde desde el nombramiento Ana cuáles son las apuestas del periódico

Voz 10 19:31 pues mira mañana abrimos con cara propio que prácticamente hablamos de ciertos bajo el mar es decir el titulares la que estar que es marinos bueno un poco volvían los acompañado en este tema es decir un actor ha ido más a la Costa Brava ahí hacemos un extenso reportaje sobre estas consecuencias de la pesca abusiva al calentamiento global es decir el que tengo que hacer estaba al tanto estemos en portada publica esta foto que que que se ha hecho viral de estos perros trineo Velandia las patas en el agua creo que hacer una foto muy ilustrativa viéndolo con el tema que que es una de nuestras apuestas también digamos en portada que fue que la Mata imputado quince empresas esas por las comisiones del tres por ciento ACS y también seguimos con el culebrón parece Colmenero el divorcio de Valls Ciutadans con el efecto que ha tenido con que Corbacho ha cortado con ellos se ha unido al grupo municipal mencionamos lamente cuál sería posible futuro de él

Voz 0194 20:41 a dónde dónde lo veis

Voz 10 20:43 bueno ha dado una rueda de prensa lo tengo muy claro que le muchas pistas todavía pero bueno a se habla de que podría pequeñas nuevo partido bueno

Voz 0194 20:53 mañana mañana mañana veremos a ver por dónde sale el Ana muchísimas gracias

Voz 10 20:57 a vosotros hasta luego las astro cuadernos

Voz 1071 20:59 frases frases de la portavoz del Gobierno catalán recordó que el martes pasado se negó a contestar preguntas en castellano porque las preguntas se tenían que hacer dijo ella en catalán y en castellano si acaso se repetían pero no se añadían hoy la misma portavoz llama Meritxell pudo rectificado

Voz 4 21:14 la gente yo no tengo ningún problema de reconocer pues que el tono fue el más adecuado en este sentido quizás las palabras no fueron del todo afortunadas pero si realmente no tengo ningún problema en decirlo la rueda de prensa tiene una parte que se responde siempre en catalán sea cual sea

Voz 1071 21:34 con disculpas y luego intentado justificar lo que no tenían justificación hoy se ha anunciado un acuerdo para la venta de las plantas de Alcoa en Avilés de A Coruña hay setecientos trabajadores pendientes de su futuro Alcoa quiere vender las dos plantas han fondo suizo entre los trabajadores pues hay inquietud como es normal por la falta de claridad dicen en este anuncio frases del presidente de hecho del Comité de esa

Voz 11 21:53 Nos parece una tomadura de pelo lo primero porque entendemos que si sin contar con nosotros hacer ese tipo de declaraciones cuando existe una mesa técnica cuando nos convoca

Voz 12 22:03 la este mismo jueves para

Voz 11 22:06 la me imagino lo que ellos lo que piensan darnos opinión dicen el propio comunicado que más tarde conocerán el proyecto cosa que me parece lamentable por parte del Gobierno de España

Voz 1071 22:18 la agencia de la ONU que se ocupa de medir el clima y el tiempo ha confirmado que la temperatura más alta jamás registrada en la tierra en los últimos setenta y seis años vaya jamás en los últimos setenta y seis años tuvo lugar en mi tribal que está en Kuwait

Voz 9 22:30 el veintiuno de julio del año dieciséis fueron cincuenta y tres

Voz 1071 22:34 todos la segunda cincuenta y tres coma nueve la segunda medidos en turbante en Pakistán en dos mil diecisiete cincuenta y tres coma siete el calor dicen que le provocó Angela Merkel un minuto largo de temblores en Pakistán con el calor que hacía en Berlín mientras recibía al presidente Ucrania en este momento la imágenes

Voz 1715 22:51 eh son temblores estamos de hecho varios medios han puesto a especular con el estado de salud de la canciller ella ha salido al paso debido al menos tres vasos de agua que parece que me faltaban ahora me siento de nuevo bien ha dicho Merkel nos queda Ramón

Voz 13 23:10 el dietario

Voz 14 23:14 él le fichó el le despide

Voz 1150 23:16 el enamoramiento entre Rivera han sido fugaz desde que Vox entró en escena la reducción se ha criado los planes de Rivera le impiden desentenderse de la extrema derecha izquierda viso de valles como una agresión el fracaso electoral y el apoyo Colau han dictado ruptura una decisión personal e incontestable de un Rivera cada vez más ensimismado Rivera contrató vallas cuando pensaba Siria de que después de la debacle de Rajoy podría ser presidente esperarse ha dado de bruces con la realidad y quién podía haber sido una guinda para su Gobierno es ahora un estorbo que no sigue las directrices del partido adiós muy buenas la buena sintonía que Emmanuel Macron y Pedro Sánchez escenifican con reiteración hay que situarlo en la lucha por el liderazgo europeo Angela Merkel la lideresa de los últimos años está de salida y no se ha visto de momento un sucesor o sucesora en Alemania con autoridad para imponer su liderazgo Macron ese sita la socialdemocracia europea que da señales de renacimiento de hoy Sánchez es el principal líder de este sector Macron lo ve como aliado imprescindible rebote más problemas para ciudadanos en España Tram lanza su candidatura a la reelección y anuncia la deportación de millones de inmigrantes ilegales esto no es crítica estos crueldad enseñas en la desgracia de unos seres humanos para ganar soporte electoral ex citando la novia el racismo y el resentimiento de los sectores sociales que le votaron en dos mil dieciséis conferencia dentro traverso en Barcelona morimos en el presente mismo como nuevo régimen de temporalidad una concentración de pasado del futuro que nos deja sin horizonte es caldo de cultivo del post fascismo en qué se distingue del fascismo clásico la violencia no está en el centro del proyecto el anticomunismo ya no es el motor ideológico la dimensión utópica desaparecido la islamofobia sustituido antisemitismo reaccionario en lo cultural autoritario en la política busca la restricción de las libertades pero mantiene cierto formalismo democrático

Voz 0194 25:12 hay terminamos aquí me gustó más Carlos Cué Cristina de la Hoz buenas noches buenas y buena semana Sastre no es que tengo fíjate veinte cincuenta y tres coma uno de grado Pray no puede vivir nadie soportable bueno tampoco saca el calor que hay vegetal que un bolo el calor que hace ahora en la Gran Vía bueno vamos a salir hasta mañana

