Hora 25 (19/06/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0259 00:00 pago al independentismo traición boicot al constitucionalismo vergüenza inmensa los partidos que pactan con el nacionalismo español más ultra se escandalizan por un pacto Navarro con el nacionalismo vasco más clásico son las ocho las siete en Canarias

Voz 3 00:25 en la Cadena SER Hora veinticinco hola buenas tardes hoy el ruido llega desde Navarra

Voz 0194 00:40 el pacto entre el partido Sonia socialista y los nacionalistas de Geroa Bai para acceder a estos últimos la presidencia del Parlamento navarro ha provocado la ira de la derecha que aspiraba a gobernar lo todo en esa comunidad Javier Esparza es el líder de UPN y candidato de Navarra Suma Inés Arrimadas es la número dos de Ciudadanos

Voz 3 00:56 que nosotros obviamente no podemos dar el apoyo a una formación política von presidente que es capaz de pactar con los amigos de Dios lo ternera esto no lo hemos hecho nunca

Voz 0419 01:08 nos parece inmoral en el mismo día que ETA que evite de que ETA mataba hace más de treinta años el mismo día del año hoy hemos visto cómo Bildu entra en la Mesa del Parlamento es una infamia

Voz 0194 01:20 el PNV está satisfecho y lo proyecta sobre el próximo debate de investidura de Pedro Sánchez el presidente en funciones quiere que Unidas Podemos le diga cuanto antes si acepta su oferta de ocupar puestos de segundo nivel en el gobierno Carmen Calvo ex vicepresidenta

Voz 0386 01:33 funciones evidente en funciones también ha hecho oferta de algunos puestos de responsabilidad que desde luego no son en el Consejo de Ministros estamos esperando que Unidas Podemos pueda dar ya una respuesta que avance algo a la oferta que le ha sido formulada por el presidente del Gobierno resumir

Voz 0194 01:53 decencia de Manuel Valls de esta mañana que se ha plantado ante los medios cargado de reproches que hacer a Ciudadanos al partido con el que vino de la mano a la política española y con el que ha acabado a todos

Voz 4 02:03 Ciudadanos se ha convertido en el partido que ahora pacta de hecho con una formación Il liberal reaccionaria y antieuropea

Voz 0390 02:17 además Blanco pendientes de otras noticias de esta tarde y mal

Voz 1715 02:20 sí la última hora nos lleva hasta Francia porque Josu Ternera el ex dirigente de ETA ha vuelto a ser detenido de hecho no ha llegado a quedar en libertad como había decretado el Tribunal de Apelación de París ha sido arrestado de nuevo por la policía porque España ha tramitado hoy una euroorden sido puesto de nuevo a disposición de la Justicia que tiene cuarenta y ocho horas de plazo para común carne esa novedad a última hora nos deja también el hallazgo del cadáver de una mujer que llevaba desaparecida desde el año pasado el cadáver ha sido encontrado en la vivienda de quién era la pareja de esa mujer que fue quien denunció su desaparición en Granada está previsto que parte de esta hora llegue al puerto de Motril el barco en el que viajan los inmigrantes rescatados hoy en una patera lo peor es que hay veintidós personas desaparecidas y comprobaremos las deficiencias en la formación de nuestros profesores al menos las que ha detectado la OCDE que dice que más de la mitad de los docentes de Secundaria tienen problemas de formación Alejandro Tiana secretario de Estado de Educación

Voz 5 03:13 el componente prácticos de las once inicial que se refieren Duran del cinco euros está formando no se forma sólo en las aulas universitarias sino también en centros educativos y eso hay que mejorar pero que se practicó creo que

Voz 0919 03:27 mal pero hay que hay que y les contaremos

Voz 0194 03:29 error del Instituto Nacional de Estadística el que le han salido muy mal las cuentas en una nota de prensa emitida hoy aseguraba que la natalidad caído en España un cuarenta por ciento en la última década cuando la reducción real es del veintinueve por ciento y a las ocho y media deportes en hora25 Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:44 buenas tardes cambio en el banquillo de la selección española futbol Luis Enrique ha comunicado que deja el cargo por asuntos personales y la Federación ha decidido nombrar primer entrenador a Ruber Moreno que hasta ahora era el ayudante de Luis Enrique tenemos fútbol en directo Europeo sub veintiuno el campeonato que se disputa en Italia donde la selección española está jugando el segundo partido ante Bélgica a falta de quince minutos para el final el resultados de empate a uno con este marcador la selección española se quedaría casi sin opciones de clasificación y recordemos que a las nueve se juega el tercer partido del play off de la final de la Liga ACB en el Palau Barça Real Madrid Si los de Pablo Laso ganan el partido serán campeones de Liga

Voz 0194 04:21 ni el tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes

Voz 0978 04:23 es nubes que ahora mismo cubren el cielo del Cantábrico dejarán poca agua algunos chubascos más destaca les en Galicia o en puntos de montaña de la mitad norte de la península todas estas nubes la próxima noche acabarán desapareciendo mañana a primeras horas temperaturas un poco más altas que hoy pero en general sin grandes cambios sensación de fresco sobre todo en el interior después va a hacer mucho sol con nubes en el Cantábrico pero alternando con ratos de sol temperaturas muy parecidas a las de hoy calor pero nada extremado durante la tarde mañana van a crecer con más fuerza en cualquier punto de montaña del centro y norte de la península nubes que acabarán dando lugar a tormentas que mañana sí que pueden descargar con intensidad empieza a Juan

Voz 1715 04:59 cinco pedí hoy el Rey ha condecorado a cuarenta y una personas cuarenta y un ciudadanos gente corriente personas que tienen historias que las convierten en ejemplos para la sociedad Felipe VI por cierto cumple cinco años de reinado María Manjavacas bueno está

Voz 0194 05:12 buenas tardes gente anónima que hace el bien sin ruido como Clotilde ciento siete años un siglo trabajando para que se reconozca el trabajo de las amas de casa acompañada de hija nieta y biznieta nos contaba que el Rey quería saber cómo se llega a esa edad que explique cómo

Voz 1715 05:29 dicho

Voz 0194 05:37 Eugenio Sevillano con más de setenta se ha pasado la vida donando sangre cada tres meses no faltó ni cuando murió su hijo

Voz 1715 05:43 nunca como

Voz 0194 05:46 en la lista un inmigrante búlgaro asentado ya en España médicos maestros cuarenta anónimos que desde hoy ya tiene nombre propio como ejemplos de Mérito Civil

Voz 6 06:00 pues exige

Voz 0419 06:42 disculpe tiene una marisquería

Voz 0194 06:45 Stone buscando Ben aquella joyería que pone la joyería

Voz 0419 06:48 es y dónde está el señor Cantando bajo la lluvia no doblones escribe sólo encuentran que bien

Voz 3 07:13 que es una veinticinco

Voz 10 07:20 Pedro Blanco ahora vamos

Voz 1715 07:22 critica pero antes algunas de las noticias que nos deja esta tarde que son varias las novedades la primera el hallazgo del cadáver de una mujer enterrado en un jardín ocurrido en Tarrasa la policía había detenido hoy a su ex pareja fue precisamente él quien había denunciado su desaparición en agosto del año pasado del dos mil dieciocho vamos a Barcelona han apuntado buenas tardes

Voz 0867 07:42 buenas tardes el excompañero sentimental de Mónica

Voz 0196 07:45 la borrasca ha sido detenido esta mañana por los Mossos d'Esquadra han convivido en los últimos diez meses con el cadáver de esta mujer que la policía ha localizado enterrado en el jardín de esta casa en el centro de Tarrasa la mujer desapareció el pasado siete de agosto del año pasado este hombre contó en su momento a la policía que ya se había marchado dando un portazo después de mantener una discusión en realidad según los primeros indicios el cadáver de la mujer estaba en el interior de esta vivienda donde el supuestamente lo enterró

Voz 0390 08:15 ahora la Policía científica hay también los forenses deberán

Voz 0196 08:18 en confirmar al cien por cien que se trata de Mónica burradas aunque los investigadores no tienen casi ninguna duda

Voz 1715 08:24 además veintidós inmigrantes están desaparecidos viajaban en una patera que ha sido encontrada la deriva por un barco de pasajeros por un ferry en el mar de Alborán ese Ferri ha rescatado a veintisiete personas de las que seis han sido trasladadas de urgencia a un hospital Nicolás Castellano

Voz 1620 08:40 habían salido de una zona cercana a Alhucemas estaban siendo buscados desde ayer cuando sus familiares alertaron de la desaparición de estas cuarenta y nueve personas y finalmente esta tarde han localizado a sólo veintisiete supervivientes tres hombres en estado crítico dos mujeres y una niña han sido evacuados en helicóptero a Almería Un ferry que cubre la ruta Nador Motril los ha encontrado a doce millas del Cabo Tres casi según fuentes de Salvamento Marítimo no han encontrado rastro alguno de los otros veintidós ocupantes de la barcaza los familiares dieron la alerta a través del colectivo Caminando Fronteras Helena Maleno denuncia que estas veintidós personas seguirían vivas y de Salvamento Marítimo se hubieran dado órdenes de buscarlos en aguas marroquíes

Voz 0530 09:15 Salvamento se ha convertido en instrumento de control migratorio con las nuevas medidas politicas entonces ha dejado de ser un instrumento defensa el derecho a la vida esto está siendo denunciado por los propios trabajadores de Salvamento Marítimo que no pueden hacer su trabajo como debería y que se encuentran ejecutando políticas de control migratorio que están causando muertes

Voz 1620 09:38 Salvamento Marítimo por su parte asegura que dos aviones de Frontex y el Ejército del Aire buscaban la patera de Dyer a esta hora está previsto que llegue el ferry con los supervivientes al puerto de Motril

Voz 10 09:49 igual de jornada

Voz 0231 09:51 o voto Iñaki Iriarte ok voto bueno esa votación se nombre un hay Wall de de grúa

Voz 1715 09:58 ahí explica algunas de las cosas que pueden suceder a partir de ahora una igual desde el presidente del Parlamento de Navarra de Navarra perdón desde hoy hilo es gracias a un acuerdo sobre el filo entre el Partido Socialista y la formación que representa al PNV en esa comunidad Geroa Bai Geroa Bai preside la Cámara Il Duce contendrá un puesto una secretaría un representante en la Mesa del Parlamento foral y claro la derecha ha montado en cólera y ha acusado al PSOE y a Pedro Sánchez de estar haciéndole el juego a los proetarras vamos a Pamplona Javier Lorente

Voz 0831 10:30 que en realidad los socialistas no han votado al candidato de EH Bildu que ha entrado en la mesa sino que simplemente han permitido que sus socios de Geroa optasen por votara la aberzale no la candidata socialista al puesto de secretaría pero para la número dos de Ciudadanos Inés Arrimadas la formación de la mesa ha sido infamante

Voz 0419 10:47 porque lo que pasa navarras una cuestión de Estado y lo que nos temíamos que podía pasar en Navarra ha pasado que es que el Partido Socialista otra vez le ha regalado esta institución a los amigos debido al nacionalismo ha sido una vez

Voz 0919 11:01 venza una infamia el acuerdo allí

Voz 0831 11:03 todo in extremis cuando ya había comenzado la votación para la presidencia de la Cámara en un receso tras acabar la primera votación sin mayoría absoluta cuarenta y cinco minutos en una reunión que para el número dos socialista alzó Ruiz es el primer paso de una nueva mayoría y coordinada con la dirección federal

Voz 11 11:18 todo decisiones que hemos tomado y que tomamos están en coordinación y en coherencia con lo que se ha hecho sea fisio hará en Madrid y nosotros hemos estado en permanente contar

Voz 0831 11:29 el lunes de pondrá en marcha la ronda para proponer candidato a la investidura la parque PSN Geroa Bai Podemos Izquierda Ezkerra se pondrán con las negociaciones de un programa de gobierno sin EH Bildu del que necesitan eso sí la abstención

Voz 1715 11:41 bueno en algún momento a la presidenta del Congreso va a tener que convocar el debate de investidura la intención del PSOE es que sea pronto aunque sigue sin tener los apoyos suficientes hoy mismo la vicepresidenta en funciones Carmen Calvo enviado dos mensajes a Unidas Podemos el primero que no van a estar en el Consejo de Ministros el segundo que digan cuanto antes si aceptan la oferta que ha hecho Pedro Sánchez Inma Carretero

Voz 0806 12:02 el PSOE quiere una negociación discreta pero hoy la presión a Podemos ha sido en público se ha encargado la vicepresidenta Carmen Calvo que ha pedido a los morados que respondan a la oferta ha usado esa palabra de Pedro Sánchez se trata en definitiva de que Unidas Podemos tenga cuota en el Gobierno designando a cargos de la Administración pero no a ministros

Voz 12 12:23 la oferta ha sido a la organización si llega a buen puerto las personas y los lugares se acordarán presidente que este caso no es a quién le tocara determina las personas que puedan estar en nombre de esa organización de Unidas Podemos

Voz 0806 12:36 así que el Gobierno quiere que se sepa que se está moviendo de su posición inicial que era gobernar en solitario fuentes socialistas aseguran a la Cadena Ser que de esta forma están abriéndose a que podemos tenga influencia en el Ejecutivo en el equipo del presidente explican que un gobierno de cooperación implica una colaboración programática parlamentaria e Institute

Voz 1715 12:58 Canal y creen que hay margen para hacer

Voz 0806 13:00 hola sin sentar a Pablo Iglesias o a cualquier otro dirigente de Podemos en el Consejo de Ministros

Voz 1715 13:06 uno de los testimonios políticos del día es el de Manuel Valdés

Voz 13 13:09 cuanto peor peor además de sectaria ha sido es una estrategia equivocada

Voz 3 13:17 que provoca el el idilio

Voz 1715 13:20 pero duró poco la relación terminó rápido y el divorcio ha llegado con estrépito el concejal del Ayuntamiento de Barcelona y ex primer ministro francés sido hoy implacable contra Albert Rivera al que acusa de traicionar el espíritu ideológico de su partido de Ciudadanos para acabar ha dicho pactando con reaccionarios vamos a Barcelona Mónica pena

Voz 1600 13:41 Manuel Valls ha sido muy claro y muy duro en sus críticas a ciudadanos dice que se presentan como un partido liberal progresista y europeísta pero que acaban pactando Combo

Voz 13 13:50 se ha convertido en el partido que ahora pacta de hecho con una formación liberal reaccionaria y antieuropea

Voz 1600 13:59 los ha acusado de utilizar la estrategia de cuanto peor mejor de no tener ningún proyecto para unir al constitucionalismo y proponer una solución al conflicto en Cataluña Baixa ha asegurado que la decisión de apoyar a Colau que tanto le critica Ciudadanos ha evitado un alcalde independentista hay por eso dice que no acepta lecciones de

Voz 13 14:16 había yo no recibo lecciones de oposición a los populismos de todo tipo ya al nacionalismo

Voz 1600 14:23 Manuel Valls dice que se queda en el Ayuntamiento y que no impulsará ningún partido político

Voz 1600 14:34 así sobre la decisión de Celestino Corbacho de unirse a ciudadano

Voz 0806 14:37 Nos sólo ha dicho que es incomprensible y en Melilla

Voz 1715 14:39 la denuncia que ha hecho el nuevo presidente de la Ciudad Autónoma asegura que se han llevado los discos duros de las cámaras de seguridad que algunas dejaron de grabar el viernes por la noche que faltan algunos elementos relevantes algunos sospechosos discos duros incluso llaves de caja fuerte vamos a Melilla tu lloramos

Voz 1941 14:56 el nuevo presidente anuncia que ha pedido una investigación ante la desaparición del disco duro de las cámaras de Presidencia que dejaron de grabar el viernes por la noche numerosos objetos de valor que se encuentran en el inventario además del Foro Mateo de todos los discos duros de los ordenadores caja fuerte

Voz 14 15:15 aparecen mira hay un disco duro que controlan las cámaras del despacho del presidente pues cuando lo abres el disco duro no estaba el disco duro se había parado a las nueve y cuarto de aliviar la creo que fue también han borrado todo lo disco duro de todos los ordenadores

Voz 1941 15:32 una de las primeras medidas que ha tomado Eduardo de Castro al respecto ha sido pedir la elaboración de un informe a través del resto de las grabaciones de las cámaras del Palacio de la Asamblea presentar toda esta información ante la Fiscalía

Voz 15 15:46 hora veinticinco

Voz 7 15:48 desde que he introducido el feng shui en mi día a día Mi vida ha mejorado tanto ha sido orientarla hacia el norte y alcanzar el sueño profundo todo es armonía a mi alrededor

Voz 3 17:07 Hora veinticinco

Voz 10 17:10 Pedro Blanco

Voz 1715 17:13 sí diecisiete en Canarias vamos en directo hasta París es la novedad de la tarde se lo contábamos en portada Josu Ternera no ha llegado ni siquiera a salir en libertad de prisión ha vuelto a ser detenido después de que España haya cursado una euroorden París Carmen Vela buenas tardes

Voz 0390 17:28 buenas tardes si no ha llegado a cruzar esa puerta de la cárcel parisina de La Santé en libertad ante cuyas puertas le estaban esperando sus hijos dos de sus hijos egoísta e Irati periodistas que esperaban junto a ellos la liberación del dirigente etarra han confirmado que se ha visto salir a un coche a gran velocidad con agentes encapuchados hacia las Dirección General de Seguridad Interior fuentes de la Fiscalía han confirmado este extremo en ese coche se supone iba Josu Ternera según fuentes jurídicas se le ha detenido como consecuencia de una euroorden emitida por España se le reclama por el atentado de Zaragoza en mil novecientos ochenta y siete que produjo once muertos seis de ellos menores Ternera permanecerá por el momento en las dependencias de la Dirección General de Seguridad Interior según dijo una fuente judicial a Efe las autoridades tienen cuarenta y ocho horas ahora para realizarle la notificación pocas horas antes al terminar la audiencia en el que los y las juezas en este caso dictaba su liberación los abogados de la defensa Nos decían desconocer que hubiera una euro orden de España en marcha

Voz 10 18:35 bueno graben hace menos niños

Voz 1715 18:36 cada año que pasa las mujeres retrasan más la edad en la que tienen un hijo los datos que ha hecho públicos hoy el Instituto Nacional de Estadística son desde luego muy esclarecedores aunque han tenido un error un error clamoroso por otra parte no han sabido aplicar la regla de tres hemos pasado de un descenso de la natalidad el cuarenta por ciento en la última década que era el titular más llamativo de la nota de prensa a un descenso que es el dato real rectificado esta tarde del veintinueve por ciento sombrero Alhaurino

Voz 0259 19:05 sí ha bajado casi un treinta por ciento en aún cuarenta como el Instituto Nacional de Estadística informó esta mañana a causa nos dice de un error de los técnicos que ya han corregido en dos mil dieciocho nacieron trescientos setenta mil bebés veinticuatro mil menos que el año anterior es una cifra similar a la de hace veinte años demográficamente este descenso se explica por dos factores primero por la disminución del número de hijos por mujer la tasa de fecundidad Cesc sitúa en el uno coma veinticinco también en segundo lugar por la reducción del grupo eres en edad fértil treinta y dos años es la media de la maternidad y hay otro dato muy significativo la verdad se dispara el número de madres a partir de los cuarenta en la última década según el Instituto Nacional de Estadística han crecido más del sesenta por ciento la estadística se reafirma en la tendencia hay más defunciones que nacimientos el año pasado murieron cuatrocientos veintiséis mil personas

Voz 1715 20:01 gracias Mario la otra estadística Ésta no es para estar precisamente muy orgullosos dice la OCDE que los profesores españoles tienen un déficit de formación por ejemplo según ese organismo más de la mitad de los profesores de Secundaria tenido una formación inicial completa Adela Molina

Voz 0806 20:17 son los propios profesores porque el estudio se ha hecho a partir de encuestas a docentes los que reconocen esa falta de formación inicial sólo el cuarenta y ocho por ciento asegura que ha recibido formación en la materia que me enseñar la didáctica para esa asignatura en la general la práctica en el aula antes de empezar a dar clase el dato positivo es que esa formación inicial está mejorando y entre los profesores que se han incorporado a las aulas en los últimos cinco años el porcentaje de quienes han recibido una formación completa sube hasta el sesenta y ocho por ciento el secretario de Estado de educación ha relacionado ese avance con el máster para profesor de secundaria que puso en marcha la LOE la ley socialista en dos mil ocho aunque reconoce que hay cosas que mejorar Alejandro Tiana

Voz 5 20:54 el componente práctico de la formación inicial que se requiere mejor durante cinco euros está formando no se forma sólo en las aulas universitarias sino también en centros educativos y eso hay que mejorar

Voz 0806 21:04 el informe también revela que los españoles son los profesores europeos que más tiempo pasan poniendo orden en clase de media diez minutos

Voz 1715 21:11 en Euskadi la Ertzaintza investiga la muerte de un menor tenía trece años ocurrido en Guecho no se descarta que el chico se suicidara investiga si lo hizo por ser víctima de acoso escolar sus padres de hecho ya habían cambiado de colegio Bilbao Óscar Gómez

Voz 1646 21:23 los padres denunciaron la desaparición del niño el domingo y la Ertzaintza encontró su cuerpo al día siguiente entre las rocas del acantilado de La Galea en Guecho había sufrido bullying en el colegio de los Maristas en Erandio y sus padres decidieron cambiarle hace meses a un colegio de otro municipio vizcaíno donde se había integrado bien y había acabado el curso con buenas notas la Ertzaintza investiga lo sucedido como un suicidio aunque la consejera vasca de Seguridad Estefanía Beltrán de Heredia no descarta nada

Voz 11 21:51 Mariola investigación todas las líneas de investigación están abiertas y no puedo no puedo avanzarles nada más lo siento eh

Voz 1646 21:58 en su antiguo colegio donde el caso era conocido están hoy conmocionados la dirección del centro ha trasladado sus condolencias a la familia sea puesto a disposición de la Ertzaintza

Voz 15 22:08 hora veinticinco de lo normal

Voz 8 22:10 te sientes este seísmo integran mes ganas de llamarles Línea directa ese supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 0867 22:22 consulta condiciones Céline directa punto com una compañía Bankinter

Voz 0419 22:26 oye tú tienes alarma si la de Securitas Direct qué tal es que estamos pensando en ponernos una en bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que si roban entren en mi casa ni te lo pienses estar siempre preocupada por si entran a robar en tu casa por lo que merece la pena vivir tranquilos

Voz 8 22:41 en Securitas Direct protegemos lo que más importan llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calculan line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 0194 25:04 como Madrid buenas tardes primero orgullo con Vox en el Ayuntamiento de Madrid será también el primero en el que Ciudadanos los se suban a una carroza durante la manifestación la formación naranja no ha firmado el contrato con los organizadores que tiene como primer punto lo siguiente no valerse de los votos de la extrema derecha para gobernar Begoña Villacís que ha acudido a la presentación de la alcaldesa ha restado importancia esto dice que lo importante es estar en el desfile sea como sea

Voz 0386 25:32 es la primera vez que vengo en representación del Ayuntamiento de Madrid entonces permitidme que diga lo primero que me siento muy orgullosa vengo como dice alcaldesa de bingo en representación de todos los madrileños todo el mundo cabe en el orgullo el orgullo que reivindica es la amplitud y el orgullo en la que no reivindica son los sectarismos y la exclusión

Voz 0194 25:50 los colectivos LGTB y advierten que no van a permitir un retroceso en sus derechos la presidenta de COGAM Carmen García dice que todo el mundo es bienvenido en la fiesta pero que el discurso de Ciudadanos y sus acuerdos con la extrema derecha son incompatibles con la defensa de sus derechos son declaraciones hace unos minutos aquí en La Ser en La Ventana de Madrid

Voz 21 26:08 cualquier persona puede agregarse a manifestación otra cosa es que nosotros pongámonos lema Si bueno pues si no se adhieren a unos mismos requisitos es difícil lo que no podemos hacer es decir no se el armario de a la casa Campoy mañana y M eso no se puede hacer vemos Armani no estamos dispuestos si mi dispuestas

Voz 22 26:30 va a volver a entre tanto PP iba

Voz 0194 26:33 siguen ocultando el acuerdo que yo a la Alcaldía de la capital a José Luis Martínez Almeida para Íñigo Errejón el portavoz de Más Madrid en la Asamblea es sospechoso que los dos partidos no quieran mostrar ese documento cosas que no solicite de inmediato y otra cosa es que ahora un homenaje como si fuera un un artefacto uno diga

Voz 0978 26:49 ojo que reveló lo que hemos pactado eh claro cómo será lo que han pactado para que uno pueda amenazar al otro en Liga

Voz 0194 26:54 oye que si te pones tonto conmigo Errejón ha estado esta mañana en la SER en Hoy por hoy y califica como revanchista las primeras medidas anunciadas por el nuevo gobierno en el Ayuntamiento como por ejemplo la de revertir Madrid

Voz 0978 27:05 central creo que este es el seguramente el mejor ejemplo de que el tripartito de las derechos que llega al poder el Ayuntamiento de Madrid no tiene plan el único plan que tenía era deshacer lo que había hecho el Ayuntamiento de Manuela Carmena llega más bien con un amo con un ánimo de restauración o de revancha que con ánimo de hacer cosas porque cuando uno le pregunta pero usted porque lo van a sustituir tiene un lío dentro más allá del ánimo de revancha tienen algún plan

Voz 0194 27:28 enseguida vamos con otros asuntos de este miércoles diecinueve de junio pero antes vamos a echar un vistazo al estado de las carreteras de la Comunidad DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 23 27:38 buenas tardes a esta hora encontramos tráfico intenso de entrada a la capital por la A6 en Majadahonda y El Plantío en el resto de la red vial madrileña no hay complicaciones ni en el resto de Accesos a Madrid de entrada de salida ni tampoco en las rondas de circunvalación M cuarenta y M cincuenta

Voz 25 28:22 hora veinticinco Madrid

Voz 0259 28:26 el Gobierno central rechaza la retirada de las pancartas contra la violencia machista en los edificios municipales ayer el nuevo equipo del PP en el Ayuntamiento de Madrid ordenó retirar esas pancartas de los distritos alegando que no cumplen con la legalidad la ministra de Educación y portavoz del Gobierno en funciones Isabel Cela

Voz 26 28:41 tenemos que seguir luchando y por lo tanto rechazamos absolutamente lo que significa el perder pie el perder intensidad el perder recursos en lo que es la lucha contra la violencia de género no con la intrafamiliar no con la Domecq contra la doméstica lucha contra la violencia de género que no es otra cosa sino el asesinato de una mujer por parte de un hombre aprovechando la debilidad de ésta

Voz 0259 29:08 si el aula magna de la Facultad de Químicas de la Complutense lleva desde hoy el nombre de Alfredo Pérez Rubalcaba

Voz 27 29:14 aún recordamos el primer día de clase contigo cuando llevas al tuyo de primer día nos dimos cuenta de que impartía sus clases

Voz 0194 29:25 la universidad sus alumnos y profesores también políticos han rendido homenaje al ex vicepresidente del Gobierno que volvió al centro para ser profesor de Química Orgánica después de dejar la política así llegamos a las ocho y media con veinticinco grados en el centro de Madrid sigue Hora Veinticinco hasta mañana

Voz 28 30:02 euros veinticinco Deportes

Voz 0684 30:03 el con Angels

Voz 28 30:06 Marcelo Ike sus de ayer

Voz 3 30:09 buenas tardes hola años ha hecho oficial siempre que deja la selección hay recambio haya

Voz 25 30:14 los motivos personales quedarían en medio de dirigir

Voz 0919 30:17 en los últimos tres partidos han hecho que Luis Enrique mediante una carta haya comunicado a la Federación que deja el cargo y la Federación ha decidido poner en su lugar a su ayudante se Roberto Moreno cuarenta y un años nunca ha entrenado a un equipo como primer entrenador los únicos tres partidos dirigido han sido los que ha jugado la selección Luis Enrique ausente ante Malta Islas Feroe Ia Suecia bueno pues asume el cargo según Rubiales es la mejor solución que han encontrado para dirigir la roja esta ha sido su presentación diciendo que asume toda esa responsabilidad dejando claro que algo de Luis Enrique es evidente

Voz 29 31:01 bueno Elena los problemas los afrontaremos asumimos que este cargo implica tomar decisiones pero las tomaremos no hay problema sino no has tenemos a vosotros como censores para hacernos ver que nos equivocamos o que o que tenemos a alguna decisión equivocada no está mal porque así no nos relajemos yo os digo que no voy a leer mucho nada pero bueno no hay problema lo vamos a afrontar somos consecuentes con la decisión que tomamos y con el cargo que tenemos y trataremos de hacerlo lo mejor posible

Voz 0919 31:27 no querido Rober lea los medios de comunicación que te van a apoyar mucho IT están apoyando mucho porque sin duda alguna este es el seleccionador nacional con el currículum más pequeño de la historia del fútbol español ahora lo vamos a hablar pero antes una gran noticia que nos llega desde Italia a la selección sub veintiuno ha ganado in extremis su segundo partido en el campeonato hemos nadado lógica uno cero y esto nos hace Mario Torrejón tener todavía esperanzas de clasificación buenas tardes

Voz 1501 31:59 hola Gallego buenas tardes desde las entrañas de este estadio en el que sí casi casi de milagro hemos ganado porque empezábamos con ese gol de la Unión en el minuto seis todo parecía que iba muy bien como el partido ante Italia dominando el esférico pero un fallo en cadena defensivo aseado un choque por pusiera el empate en el minuto veintitrés ahí hemos perdido completamente el control del balón el control de del juego que hemos recuperado ya así en la segunda parte es un auténtico asedio hemos fallado todos lo que hemos podido osea todas las ocasiones una detrás de otra falladas hasta que Fornas que habían salido en el segundo tiempo ha embalado desde la frontal del área esa colado por el palo izquierdo del portero belga para poner el dos a uno definitivo que como tú dices Nos da opciones estamos con tres puntos tenemos que sumar los seis para ser de los mejores segundos no hemos podido sumar demasiados goles evidentemente solamente tenemos el balance positivo de uno en total menos uno estamos ahora en el golaveraje así que habrá que ver cómo están los demás grupos también ver qué hace a partir de las nueve de la noche la selección italiana a veces capaz de ganar a Polonia Nos

Voz 0919 32:51 era un partido ante Polonia habrá que ganarlo y luego esperar el milagro la selección femenina descansa hoy día libre en París esperando a conocer mañana su rival en los octavos de final del campeonato del mundo saldrá del partido que van a jugar mañana Estados Unidos y Suecia y en baloncesto bueno pues en baloncesto tenemos un partidazo nueve de la noche Palau Blaugrana el tercer partido de la final de la Liga ACB el Madrid gana dos cero Si los de Laso ganan hoy serán campeones si el Barça gana pues a por el cuarto partido todo esto en el programa que abrimos cómo no con vuestros mensajes de Whatsapp pasa Gallego

Voz 5 33:25 buenas tardes hombre cuánto tiempo cuánto tiempo mira que si queremos que desde Mar vuelva al Barcelona como madridista me encantaría sinceramente me encantaría porque tanto ego en ese vestuario algún día tiene que explota

Voz 30 33:39 eh me sin Aimar suba de fichas

Voz 5 33:42 a Griezmann eso tiene que explotar por algún por algún sitio eh Por otra parte el Atlético de Madrid y el Atlético de Madrid también ha dejado ya de ser el el vecino cobre al al vecino pobre de pupas que ahora desde Madrid ya no es tan pobre

Voz 30 33:59 sí que dicen que tienen fichados

Voz 5 34:01 ya atado por ciento veinte millones de euros ciento veinte millones de euros lo digo otra vez ciento veinte millones de euros a Joao Feli un chico con diecinueve años ya no es tan pobre las de de Madrid que no ya no es el equipo del pueblo el equipo ese de del pueblo el equipo humilde no no eso ya

Voz 1201 34:22 venga hasta otro día no lo del proletariado esto que vendía el Cholo Simeone eso ya Cholo ya no cuela deja vuestro mensaje

Voz 4 34:55 toma una postura arriesgada Moreno

Voz 11 35:01 aquí esa postura arriesgada es definida por él como una postura valiente arriesgada valiente pero en cambio sí se el Real Madrid el que según él hace cosas arriesgadas es irresponsable es decir dependiendo de cómo me cae así lo calificó no osea que Rubiales es valiente con sus decisiones arriesgadas y el Real Madrid es un irresponsable con sus decisiones arriesgadas tela marinera

Voz 0919 35:28 como Servet plumero

Voz 0919 35:59 a eso de las dos y diez de la tarde la Federación comunicaba que había rueda de prensa a las cuatro que le iban a dar Molina el director deportivo de la Federación y el presidente Luis Rubiales ya todos imaginábamos que era para decir que Luis Enrique al que desde aquí mandamos un abrazo y todo nuestro apoyo dejaba el cargo de seleccionador nacional la sorpresa ha sido cuando Rubiales ha dicho que el seleccionador en el que confían a partir de ahora es Rúber Moreno el segundo de Luis Enrique no aplicado así

Voz 0239 36:28 rubia

Voz 3 36:29 creemos en este equipo queremos seguir contando con este equipo de por ello que que la decisión de la Real Federación Española de Fútbol confiar en Rober como seleccionador ellos eran los encargados de llevarnos a no Eurocopa hacer lo máximo porque España haga un buen papel en la Eurocopa hacemos clasificamos que esperemos que así sea sólo quiero reiterar la gracias a Luis y también narrador aunque ha sido el momento duro va a afrontar el reto con profesionalidad con una tremenda preparación estamos convencido de que es la mejor opción para para ocupar el banquillo de la de la selección

Voz 0919 37:09 Roberto Moreno cuarenta y un años licenciado en Comercio Internacional ha entrenado a equipos como el Hospitalet el Castelldefels el Damm que es un equipo de tradición de cantera de de Barcelona de Cataluña y luego ha sido segundo de Luis Enrique en el Barça en el Celta en la Roma en la selección española solamente ha dirigido tres partidos como entrenador en la élite el Malta a España el islam cero España el España Suecia como primer entrenador no tiene mar bagaje en la élite quemas contamos del como sea mostrado Antón Meana buenas tardes

Voz 0231 37:45 qué tal Gallego buenas tardes muy seguro de sí mismo hemos charlado con él antes de empezar la rueda de prensa ahí estaba tranquilo y luego Romero le ha preguntado por la falta de experiencia un tema que se habla muchísimo hoy después de conocer el nombre del seleccionador pero él

Voz 1715 38:00 saca pecho de alguna manera

Voz 29 38:02 evidentemente como te he dicho al como he dicho al principio lo que va a marcar que esa experiencia o no sea importante van a ser los resultados si nosotros ganamos partidos ir llegamos a la Eurocopa el papel y la ganamos nadie se va a acordar de si yo tenía más a menos experiencia en este momento

Voz 0231 38:18 dice la Federación Gallego que ha sido la única opción que han manejado que no tenían ningún otro candidato aunque nos consta que incluso esta mañana algún representante se llamando a la Federación para ofrecer seleccionadores por si Luis Enrique no podía seguir luego conocían la noticia pero estaba tomada la decisión ir Robert Moreno será el seleccionador español en los dos próximos partidos va a ser su debut contra Rumanía en Bucarest contra Islas Feroe en El Molinón de Gijón el ocho de septiembre

Voz 0919 38:47 Romero antes de que contestes dada la pieza Ador vamos con lo con lo importante voy a empezar yo

Voz 0239 38:52 Quique Setién Caparrós Pablo Machín Abelardo Eusebio Luis García Plaza

Voz 0919 39:03 me salen unos cuantos entrenadores españoles que ahora mismo han entrenado equipos en la elite y que deben conocer más el oficio que Rubén Moreno con todos los respetos que al ojalá no salga el el el entrenador del futuro pero a mí me parece una decisión arriesgada y creo que poco calculada por la Federación

Voz 0239 39:20 bueno yo creo que era si había que tomar una decisión este es el momento me parece que es una decisión sin vuelta atrás Robert Moreno tiene que ser el seleccionador nacional ya de España para la fase final de la Eurocopa porque la clasificación está muy encarrilada y todo lo que no sea presentarse a la final a la fase final de la Eurocopa con Rubén Moreno sí que me parecería un error y un sainete y en ese todo incluido que podamos perder en el camino algún partido de clasificación porque repito la clasificación se tiene que torcer mucho para que no estemos en la fase final si es cuestión de currículum la decisión se tiene que poner en entredicho porque esos y algún otro que tiene el puesto de trabajo pero que vendría tranquilamente a entrenar a la selección nacional tienen muchísima más presencia que Robert Moreno pero yo me mantengo lo dicho creo que es una decisión valiente y creo que es una decisión arriesgada lo ha definido el nuevo seleccionador si sale bien la experiencia quedará al margen si sale mal los palos no irán a roer los palos serán para el presidente todos hemos estado en una Eurocopa en un Mundial Romero sabemos

Voz 0919 40:14 cómo son esos días que se lo digan a Fernando Hierro que también le pareció a Rubiales la solución adecuada cuando echó Lopetegui is encontró lo que se encontró Rober Moreno puede tener la ascendencia en un vestuario lleno de estrellas de élite

Voz 1201 40:28 cuando vengan las primeras curvas la fase final

Voz 0239 40:31 de un campeonato del mundo de una Eurocopa vuelve loco al entrenador más más experto saque también voy a meter en el saco y lo puede volver loco a Ruber yo creo que ha tenido una cosa muy inteligente durante toda la rueda de prensa que ha sido ponderar el papel de los futbolistas creo que se va a quedar de inicio en un segundo plano y le va a dar no sé si el poder pero sí el papel principal a los pesos pesados del Vestuario luego en la fase final de la Eurocopa todo va a depender de los resultados treinta mesas de concentración con un mal resultado inicio yo sinceramente a un año vista complicado que lo puedo aguantar

Voz 0919 41:04 que tenga suerte a lo que quieres decir algo que tiene toda la razón pero que me tiene que recordar que decisión valiente el responsable he dicho yo de Florentino Pérez simula recuerda le invitó a una cerveza tú te lo deja para mañana ocho y cuarenta y uno seguimos en Hora Veinticinco deporte

Voz 0919 42:22 mercado de fichajes sin duda alguna el nombre de las últimas horas de la próximas semanas es Neimar medios catalanes informan que Neymar le ha dicho al preso al dueño de París añade que se quiere volver a Barcelona que Barcelona es su casa en Barcelona B dicen algunos que haya ya estaba en marcha la operación para que venga Neymar a través de Griezmann bueno esto es un lío que decidido que que nos ilustre quién mejor conoce lo que hace la directiva del Barça por favor Sique Rodríguez cómo está la Xunta

Voz 1906 42:57 es de risa Jesús aceptar que Griezmann fiche por el Barça después de cachondeo club la temporada pasada ya cuesta de digerir pensar que Neymar puede volver después de su espantada de hace dos años ya es para mear y no echar gota piden de del Barça que va loco por volver su entorno mueve la Colita Colita Colita como cada verano la novedad es que el PSC parece haberse cansado de él y no me extraña Neymar quería ser Pelé no ha llegado a Ronaldinho no sé quién se ha planteado que el Barça pueda utilizar a Griezmann como moneda de cambio es decir pagas ciento veinte millones por un futbolista que te dejó plantado el año pasado y luego lo mandas a París para fichar por doscientos a otro que te dejó tirado hace dos quién haya tenido esta idea iba harto de calimocho el fútbol es imprevisible pero en este caso superaría la esquizofrenia lo mismo que meter aún Tití Rakitic de melé en la operación Aimar ni los trileros de las Ramblas yo si fuera el Barça me olvidaría de Griezmann de Neymar creo que hay carne más fresca ID igual o mejor calidad en el mercado pero una cosa es lo que yo opine y otra lo que yo creo que va a pasar lo que yo creo que va a pasar es que el Barça fichará Griezmann y que Neymar no volverá pero ya va bien todo este ruido para el Barça mejor que no se hable demasiado de Griezmann hasta el uno de julio sobre el otro Jesús pues como el dicho Neymar que por bien no venga

Voz 0919 44:12 no no lo estamos pasando Mercadona lo estamos pasando genial total que sí que dice Griezmann si Neymar no además Ovalle Adén Belén Barça sale ha dicho

Voz 1906 44:22 que se quiera seguro gallego fuentes del club azulgrana aseguran a la Cadena Ser que se va a quedar en el Barça y así se lo han comunicado hoy al entorno del jugador el futbolista de media también ha expresado su voluntad de seguir y triunfar en el Barça la próxima temporada más de dos y más de tres fuentes me han dicho hoy el famoso se queda en referencia a desvele en la reunión que avanzaba ayer Mundo Deportivo estaban Bartumeu Abidal ya el representante del futbolista se ha hablado de la plantilla del año que viene de la temporada de este año de lo que se espera de DVD también han hablado de la posibilidad de incorporar a Neymar el Barça le ha comunicado al entorno deben velé que esté tranquilo ya que el fichaje Aimar citó textualmente es imposible que también es imposible un intercambio con el PSG entre Aimar

Voz 0919 45:14 es lo que pasa es que se queda al doscientos por cien y se queda con foto

Voz 4 45:20 ya vamos a verlo allí cualquier cosa puede pasar

Voz 0919 45:25 vamos con el capítulo de hoy en la serie de las presentaciones del Real Madrid Florentino Pérez ha presentado a Mendi lateral zurdo francés potente físicamente bien dotado que viene a ser suplente de Marcelo porque Mendi no es un jugador como Marcelo no tiene ni la técnica ni la fantasía que tiene Marcelo tiene veinticuatro años eso sí vamos a ver Marcelo el año que viene como lo ha presentado Florentino de que parábola habrá tirado en el día de hoy de escuchamos

Voz 0665 45:59 pero no toca avanzar y profundizar en la mejora de esta plantilla este club tienen su genética deportiva el afán de superarse asimismo de tratar de buscar da fortaleza que le permita competir al máximo nivel y eso es lo que estamos haciendo a pesar de la enorme complejidad del mercado futbolístico mundial estamos incorporando a grandes jugadores que van a provocar intensas emociones para todos buscamos

Voz 3 46:26 el Madrid intensas hemos

Voz 0919 46:30 tienes

Voz 0231 46:31 Antón Meana como ha sido buenas tardes hola Gallego de nuevo mira ayer estoy como Herráez me ha gustado

Voz 0919 46:36 la presentación de Mendi sobre todo porque han mandado

Voz 0231 46:38 un mensaje optimista con catorce años le operaron de la cadera se quedó en silla de ruedas de dijeron que no podría jugar al fútbol que casi no podría caminar fíjate futbolista del Real Madrid hoy con su madre con sus dos hermanas felices en el palco del Bernabéu para un fichaje que yo creo que tiene bastantes opciones de pelearle el puesto al Marcelo de este año por quien el club tienen bastante FS define como un futbolista al que le gustaba de pequeño atacar pero que también defiende bastante bien y qué le parece su jugador fetiche del Real Madrid en la defensa al menos el capitán Sergio Ramos Gallego

Voz 0919 47:16 bueno lo siguiente del Real Madrid en cuanto a contrataciones el objetivo Pogba y además el Madrid tiene que empezar a sacar jugadores porque si no van a tener que ampliar va de como decíamos la operación del Atlético de Madrid el chaval de diecinueve años portugués Joao Félix que cuesta ciento veinte millones sí que está desde hace dos días aquí con su representante por qué no hay acuerdo definitivo que pasa Pedro Fullana bueno estar muy