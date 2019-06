Hora 25 (19/06/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

los últimos mohín vimientos decisiones y negociaciones en lo político y las novedades sobre la situación judicial del dirigente de ETA Josu Ternera son las dos noticias más destacadas de este miércoles a las que queremos sumar a esta hora un análisis del mercado de la vivienda de alquiler un diagnóstico de cuál es la situación en nuestro país después de que el Gobierno regional de Berlín haya aprobado medidas para frenar la especulación

Voz 1454 00:44 si empezamos por las novedades sobre la situación de Turner permanece detenido en Francia a la espera de la tramitación de una orden de extradición solicitada por España después de que a mediodía el Tribunal de Apelaciones de París hubiera decidido su libertad bajo control judicial preguntamos al jefe de Tribunales de la SER a Javier Álvarez cuál es la situación en nuestro país

Voz 0689 01:01 la principal causa de la detención de Josu Ternera son los cuatro sumarios abiertos en la Audiencia Nacional la Fiscalía está informada de que París está revisando las causas abiertas y la solicitud de extradición por ellas en donde solicita su detención y además su entrega a nuestro país para ser juzgado Ternera sigue pendiente de comparecer por el atentado de la casa cuartel de Zaragoza el asesinato de un directivo de la empresa Michelín la causa abierta por lesa humanidad y también por las herriko tabernas

Voz 0194 02:33 el tribunal ha confirmado la condena impuesta

Voz 5 02:35 Marco Caneira aún querellante de treinta y cinco años de edad que violó a una niña de once años en las islas Azores en dos mil seis la defensa había recurrido la condena inicial alegando que la víctima no sea había resistido al coito oral y anal pero este argumento ha sido rechazado por los magistrados lisboetas quienes afirmaron que al igual que el silencio de una víctima de un robo no implica un consentimiento del atraco una violación sigue siendo una violación incluso cuando la víctima no muestra resistencia física al ataque

Voz 0194 03:03 con decoradas cuarenta y una personas como ejemplos de los valores

Voz 1454 03:06 la sociedad española maestros investigadores enfermeras ingenieros voluntarios que han recibido esta condecoración coincidiendo con la celebración del quinto aniversario de Felipe VI como Rey Nerea Luisa estado esta tarde con Francino en La Ventana

Voz 6 03:17 me ha sido algo increíble que al final es un reconocimiento efectuaran sabes cómo que impactó a tener donde sociedad de repente te llaman te dicen que te van a condecorar tú claro quién dice es el eso no la la medalla que significa

Voz 3 08:06 intrínseco

Voz 0194 08:11 alquileres pocas personas quedan indiferentes al escuchar alguna de sus derivadas porque os arrendador o inquilino porque se ha sido así en el pasado se va a ser en el futuro porque conocemos a alguien muy cercano que alquila o que quiera alquilar o que vive de alquiler la ciudad de Berlín ha decidido congelar los precios de los alquileres de vivienda a partir de dos mil veinte pero con efectos retro aquí

Voz 1454 08:33 vivos los alquileres no podrán subir durante los propios

Voz 0194 08:36 hemos cinco años el precio tendrá un tope legal que marcará la administración y nos preguntamos si estas medidas o medidas similares pueden acabar llegando a España ese son la solución a los problemas de vivienda presentamos primera nuestra mesa de análisis tertulianos para esta noche de miércoles Gonzalo Velasco buenas noches buenas noches Emilio Contreras buenas noches hola buenas noches Carmen del Riego buenas noches muy buena idea mientras como siempre de sus aportaciones de sus notas de voz al whatsapp Pedro Blanco en la mesa de producción buenas noches

Voz 23 09:02 buenas noches buscamos historias de Alquiler Seguro que Historias para no dormir historia sobre el alquiler Si usted lo ha buscado no termina de encontrarlo oscila encontrado a precios desorbitados en las ciudades más afectadas tenemos nuestro número de guasa que enviar notas de voz seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres lo repito seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro

Voz 0194 09:24 a nuestro lado una noche más Javier Ruiz jefe de Economía de la SER buenas noche estas muy buenas revisaremos La Script to monedas por alquileres pero no nos vamos a librar de hablar de de dinero lo de intentar poner límites al aumento desbocado de los precios como intenta hacer Berlín no es nuevo no vamos a hacer un poquitín de historias de parece

Voz 26 09:40 pues no es nuevo de hecho ha habido siempre dos palancas para mover el mercado de la vivienda uno era la vivienda pública la vivienda social y otra los límites los controles a los precios y los dos arrancan más o menos después de la primera guerra mundial en concreto en Viena donde que es establece es fundamentalmente un cuando gana la socialdemocracia allí vivienda para el proletariado se inunda el mercado de vivienda social hasta el punto de que hoy el sesenta por ciento de las viviendas en Viena son viviendas sociales veinticuatro por ciento públicas las otras cooperativas pero viviendas sociales allí es donde se fija la política de control de precios hice hace primero con esto una inundación de vivienda pública y segundo con un control de precios tal control de precios que en Viena a día de hoy sólo el siete coma cuatro por ciento de las viviendas son de mercado libre es decir el noventa y tres por ciento prácticamente es vivienda controlada es vivienda limitada siete coma cuatro por ciento son sesenta mil viviendas del casi millón ochocientas noventa mil que tiene Viena y a partir de ahí y a partir de ahí se empiezan a tomar medidas similares más adelante insisto esto es Primera Guerra Mundial a partir seis empiezan a tomar medidas similares en sitios como Berlín en sitios como París en sitios como otras capitales europeas que han ido calcando más o menos esas políticas Berlín especialmente porque Berlín es la siguiente que copia la fijación de precios los límites de

Voz 0194 11:16 hablamos de Berlín que es hacia donde vamos o dónde estamos mirando hacia donde estamos mirando desde ayer a los ayuntamientos de las grandes ciudades del mundo que viven problemas similares Carmen Viñas corresponsal en Berlín buenas noches hola buenas noches Carmen recordamos qué medidas se han aprobado y que reacciones ha habido

Voz 0391 11:36 si Berlín es el primer Estado federal que toma una medida de este calado una intervención tan directa sobre el mercado del alquiler que lleva años en una espiral de crecimiento y que sólo en los dos últimos ha sufrido incrementos del veinte por ciento las medidas afectan al ochenta y cinco por ciento de las casas de la capital son en primer lugar congelación de alquileres durante cinco años desde que entre en vigor la ley que quieren que sea a principios de dos mil veinte con un efecto retroactivo como comentabas que finalmente y por sorpresa han fijado en este mismo mes en segundo lugar el Senado marcará un techo límite de alquiler los berlineses que paguen más podrá exigir que se les baje y los propietarios que no cumplan sufrirá multas de hasta quinientos mil

Voz 1432 12:17 euros en el caso de nuevos alquileres

Voz 0391 12:19 la máxima que puede pedirse es la que se aplicó al último inquilino las reacciones por parte de las empresas ser esas de la vivienda han sido muy duras no en vano algunas de ellas las que cotizan en Bolsa han registrado pérdidas y amenazan con demandas temen que esto espanta a los inversores consideran que así no se soluciona el problema de la vivienda ellos apuestan por construir más para aumentar la oferta también ha habido duras críticas por parte de la CDU de Merkel está de acuerdo con las empresas de la vivienda recientemente Merkel comentó además que ella apuesta porque así aumente el suelo hice construya más más vivienda social y más vivienda libre

Voz 0194 12:53 algo que no suena aquí en España Carmen porque estas medidas no dejan de ser un intento de respuesta la fuerte movilización de los berlineses contra la actuación de grandes fondos de inversión eso que llamamos los fondos buitre que han acaparado miles de viviendas que han elevado los precios de los alquileres sin control

Voz 0391 13:11 claro evidentemente esto es una respuesta política al grave problema que hay en la ciudad en estos momentos los balinesas llevan más de un año de movilizaciones decenas de miles de personas han salido a la calle para protestar a lo que considera subidas abusivas por parte de las grandes inmobiliarias que han copado el mercado algunas de ellas comentó ponen tiene más de ciento diez mil viviendas en Berlín lo que la convierte en la mayor propietaria privar de la ciudad y probablemente también es una respuesta a una iniciativa ciudadana muy polémica que ha encendido todas las alarmas que es la de pedir un referéndum

Voz 1432 13:45 para expropiar a las grandes inmobiliarias de acuerdo

Voz 0391 13:47 con la Constitución la pasada semana entregarán en el Senado setenta dos setenta dos mil firmas perdón recogidas en dos meses todo un récord más del triple de las que necesitaban para iniciar la petición de referéndum ahora tiene seis meses para recoger algo más de cien mil y es bastante probable que las consigan

Voz 0194 14:07 que pueden hacerlo gracias Carmen un abrazo hasta luego hemos hecho esta parada en Berlín porque insistimos y desde ayer cuando conocimos la noticia no sólo los ciudadanos los que viven de alquiler y los que alquilan da miembro sobre todo ayuntamientos de grandes ciudades miran a esa ciudad pero hacemos Javier un recorrido por otras ciudades París por ejemplo

Voz 26 14:27 París por ejemplo es el ejemplo de todo de la limitación y de lo contrario con distintas fases París París marca controles de precio lo hace en el año dos mil catorce en el año dos mil catorce introduce una ley la llamada ley a lo que lo que hace es impedir que se pongan viviendas un veinte por ciento más caro de lo que estaban o un treinta por ciento más barato establece una serpiente para que no te puedas subir ni bajar demasiado para evitar la especulación resultado dos años después el precio de la vivienda en París ha caído un treinta por ciento funciona en el año dos mil dieciséis cuando caen los precios año dos mil diecisiete Emmanuel Macron decide que ya no es necesaria esta medida e introduce una ley que se llama el Land y que permite que permite descolgarse de esto que permite subir los precios a voluntad como quieras otro año después julio de dos mil dieciocho las compañías acogidas a que la luz ya no son el sesenta sesenta y uno por ciento sino apenas el qué

Voz 0194 15:32 por ciento y los precios vuelven adictas

Voz 26 15:34 pararse a esta hora a fecha de hoy a fecha de hoy la alcaldesa Anne Hidalgo dice vamos a volver a poner esa fijación de precios vamos a volver a poner esos topes E insisto vamos a poner también la segunda palanca porque no es sólo el límite de precio dice íbamos a poner vivienda social en concreto Anne Hidalgo dice entre el veinte y el treinta por ciento de las viviendas van a ser viviendas sociales en el año dos mil treinta

Voz 0194 15:59 Londres Londres es elegir

Voz 26 16:02 lo de lo radicalmente contrario la vivienda es prácticamente libre el mercado prácticamente abierto el resultado puede ser en esto hay que ser riguroso correlación dicen los estadistas los estadísticos no significa causación no significa causa pero lo cierto es que con esa libertad de movimiento ir con la capital que más crece en niveles de alquiler Londres es la capital con mayor número de hombres de toda la Unión Europea y Nueva York Nueva York tiene dos sistemas son dos sistemas radicalmente distintos la libertad porque los controles que hay el control de renta antigua que hay tiene mil agujeros existe ese control de renta antigua pero pero permite descolgarse de mil maneras incluida la posibilidad de que si la renta antigua supera los dos mil setecientos dólares puedas directamente quitarla de renta antigua y sacarla mercado así que ahora mismo lo que tenemos son dos modelos de todo lo que hemos visto en este mapa tiene su modelo de control ese modelo de control es Viena ese modelo de control es Berlín ese modelo de control son esas capitales París y tienes un modelo de absoluta libertad que son fundamentalmente los países anglosajones que son fundamentalmente Londres y Nueva York

Voz 0194 17:25 pasa en España se podría uniformar era el credo o que se ha hecho hasta ahora

Voz 26 17:28 pues en España tenemos un cambio de legislación estatal pero es un cambio de legislación estatal con y también más agujeros que un brillar el cambio de legislación estatal lo que ha hecho es para intentar estabilizar precios ni fijar una cosa ni fijar el tope de precios ni fijar otra ni fijar el número de vivienda social lo que ha hecho es es tirar los procesos estirar los tiempos del alquiler para que en lugar de tres años sean cinco en castellano para que tu casero no te pueda subir el alquiler cada tres años sino cada cinco intentan así las autoridades el Ministerio de Fomento estabilizar ese nivel de precio cuál es el problema el problema es primero no hay controles de precio porque son cuestiones sí de las ciudades Barcelona sillas legislado en ese sentido diciéndolo va a prohibir todavía no ha especificado como las demás no así que los límites de precio quedan al libre albedrío de cada uno de los ayuntamientos y la otra pata la de la vivienda social en España es una cifra de verdadero sonrojo España tiene un uno coma uno por ciento de parque de vivienda social es decir el noventa y nueve por ciento son viviendas libres comparemos dio el Reino Unido que decíamos en el modelo hombre tiene un dieciocho por ciento de viviendas sociales Austria tiene un veintitrés por ciento de viviendas sólo del Estado sociales es el sesenta Holanda tiene el treinta y dos por ciento de viviendas sociales así que aquí en España falla una palanca y falla la otra resultado pues no sé si tenemos una burbuja pero se le parece mucho

Voz 0194 19:01 déjame que te pregunte a Jaime Palomera que es investigador especializado en vivienda de la Universidad Autónoma de Barcelona hay portavoz del sindicato de inquilinas de Catalunya Jaime muy buenas noches hola buenas citaba ahora Javier Ruiz Barcelona Barcelona es cierto que vive con especial intensidad al problema de la vivienda son muchos flancos pero si no se atacan todos a la vez puede resolverse el precio de los alquileres

Voz 27 19:22 en efecto cuando se habla de vivienda hay que tomar toda una serie de medidas la regulación de los precios del alquiler no es ni el Apocalipsis como dicen algunos

Voz 1463 19:34 a mí tampoco la panacea es decir

Voz 27 19:37 por ejemplo aquí como decía horas Javier hay que ampliar de forma urgente el parque de vivienda público de alquiler pero es verdad que cuando vamos a ciudades como Viena como muy bien decíais

Voz 0194 19:49 hay hay un parque de vivienda público

Voz 27 19:52 conforme el mayor de Europa más del treinta por ciento de la vivienda es pública pero eso a diferencia de lo que dicen alguno no hace bajar los precios en el mercado privado sino que lo que hace el Ayuntamiento de Viena es regular también los precios en el mercado privado es decir que hay que tomar el dos dos tipos de medidas al mismo tiempo pero nosotros nos estamos convirtiendo en una verdadera anomalía en Europa ahora mismo lo más habitual es que los gobiernos legislan para darles la competencia a los ayuntamientos para poner precios máximos como sabré Portugal está empezando a tomar cartas en el asunto Francia como decíais también Italia tiene una regulación muy particular pero la tiene desde el año noventa y ocho por lo tanto estamos rodeados cada vez más de países que están verdaderamente tomando decisiones para intervenir y garantizar mejor que nosotros ahora mismo el derecho a la vivienda

Voz 0194 20:54 aquí Jaime porque no se consigue porque es verdad tú decías no es ni la panacea ni el apocalipsis pero algo hay que hacer

Voz 27 21:02 claro la regulación de los precios es una cuestión de voluntad política fundamentalmente a pesar de que a veces por supuesto que hay elementos técnicos pero a veces nos enfrascados en debates casi científicos en lo cierto es que es una cuestión de voluntad política y en los últimos años en España han entrado grandes fondos de inversión algunos de ellos grandes fondos buitre que han acaparado miles de viviendas que se han convertido en los principales propietarios de viviendas

Voz 0194 21:31 claro del país

Voz 27 21:32 y que se dedican al negocio del alquiler entonces cuando hablamos de regular el precio del alquiler lo que estamos haciendo es decirles a estas empresas que no van a poder seguir subiendo el precio que no van a poder seguir para decirlo claramente ahogando a miles y miles de familias porque su negocio es subirle el precio del alquiler a las familias para aumentar las rentabilidades de sus inversores precisamente en Berlín lo que está pasando es que los grandes fondos privados están verdaderamente nerviosos porque su negocio consiste en extraer alquileres de los bolsillos de miles de inquilinos para dar grandes rentabilidades a las finanzas a los grandes inversores de todo el mundo pero es que este es el problema de fondo que estamos convirtiendo nuestras ciudades en un espacio privilegiado para las finanzas poniendo por delante los intereses de los grandes inversores de todo el mundo que mucho caso en muchos casos hacen inversiones depredadoras por delante de los derechos de

Voz 0194 22:39 miles y miles de entonces hay que el problema es que la Administración no las administraciones no quieren enfrentarse a este fondos a estos fondos

Voz 27 22:48 correcto es no cuestión de valentía

Voz 0194 22:50 nosotros estuvimos en el Congreso de los Diputados

Voz 27 22:52 en el Ministerio de Fomento viéndonos con el Gobierno en la última legislatura al Gobierno de Pedro Sánchez en lo que vimos es que ellos parecían dispuestos a regular los precios pero a última hora hay un desayuno famoso en el que la ministra Calviño eh es en públicamente es abroncado por el presidente de Blackstone que es el fondo buitre mayor del mundo y el mayor propietario de España donde dice que si ellos regulan los precios Blackstone Se va en ese momento ahí un gobierno valiente es lo que tiene que decir es puente de plata porque Blacks con no está teniendo un efecto positivo o beneficioso de ningún tipo en la economía a pesar de que es lo que dicen Blackstone entonces a beneficio de un enorme rescate financiero que les permitió a ellos luego acaparar muchas de las viviendas procedentes de la terrible crisis hipotecaria para hacer negocio con ellas ahora en el mercado del alquiler

Voz 0194 23:55 pues Jaime muchísimas gracias como siempre

Voz 27 23:59 muchas gracias a vosotros por vuestro tiempo

Voz 0194 24:01 luego con todo hemos cortado muy y muy bruscamente con todo esto que tenemos ahora te pregunta de otros son los abrirse hay no hay burbuja pero primero quiero conocerla de los tertulianos de de esta noche me hace muy además me me clarificador lo lo lo que decía Jaime ahora la gran pregunta que se hace la gente esa gente que tiene dificultades para encontrar vivían da para pagar una vivienda para el porqué no se regula estos alguna otras cosas que no se puede regular el precio de la vivienda fijos en el esquí

Voz 26 24:28 Ana lo que que hubo hace unos meses cuando se barajó esta idea en Barcelona con las medidas tomadas en Madrid porque además esto es una digamos que es una constante del capitalismo contemporáneo hay un geógrafo de la ciudad de los más célebres David Hardy que que insisto en que de algún modo el sistema capitalista que siempre tiende a aumentar su plusvalía de un modo exponencial tienen la ciudad uno de los lugares privilegiados en los que coloca su excedente el uno dos primeros ejemplos es el París de Osman no como se desalojó a todo el país antiguo para crear el París que conocemos hoy el de las grandes avenidas las gran burguesía ya cómo cambia el estilo de vida de las ciudades y expulsa hacia el exterior no la gente ficción famosa en Nueva York con Robert Moses que fue que al gran diseñador del Manhattan actual ya lo estamos viviendo igual no como este tipo de intento de generar beneficio a través de la ciudad condiciona el modo en que se crea espacio condicionan los estilos de vida a Madrid antes no se compartía piso inmensa compartía piso cuando se tenía

Voz 0194 25:27 pese al diablo hizo hasta cierta cien

Voz 26 25:29 la edad pero no cuando ya no tiene cuarenta

Voz 0194 25:32 venta cuarenta es eso que veíamos en las series

Voz 26 25:35 en en estadounidenses de Nueva York está llegando ahora lo aceptamos como tal que no se pueda proteger esto que de algún modo se tienda que la ciudad es meramente un juguete de las lógicas de habitar por decirlo así que teniendo en cuenta que la vivienda es un derecho básico la el la la política no puede intervenir pues desde luego

Voz 0194 25:55 una anomalía Carmen me yo creo que en la política sí pueden intervenir yo creo que la política si interviene otra cosa es que se hagan malas políticas

Voz 0378 26:05 qué nos dice la experiencia que en lo decía antes uno de nuestros invitados que en que los topes máximos no han funcionado eh

Voz 1432 26:20 muy bien

Voz 0378 26:22 si no van acompañados de otras muchas medidas entonces hay hay que hacerlo de una forma integral el último decreto ley que es aprobó que se aprobó ya estando disueltas las Cortes intenta hacer eso y apuesta por un lado por viviendas social porque yo creo que es lo único que puede beneficiar a quienes de verdad tienen problemas para acceder al alquiler es decir los topes muchas veces sirven para que personas ya con con cierto poder adquisitivo no tengan que pagar mucho más de lo que de lo que pagan y de lo que pueden pero de verdad a las personas que tienen problemas para tener un

Voz 28 27:13 la vivienda sea la que sea Nepal

Voz 0378 27:15 dice que es donde hay que poner el foco y creo que estamos en un punto Carmen que tiene problemas para tener una vivienda

Voz 29 27:22 esa no podemos estar pensando sólo un segmento de la pobre no no no muy determinado y yo creo que es muy transversal en una vivienda por eso digo que te

Voz 0378 27:30 tiene que haber muchos muchas actuaciones por un lado la vivienda social y por otro lado te lo que sí hay que conseguir es que el a los ciudadanos no les cueste más de un determinado porcentaje saldo salario el lo que hacen ya hay no no topes porque nos han puesto topes pero sí hacer precios referenciales a partir de los cuales las bonificaciones de impuestos o tengas cargas impositivas puede ser otra medida otra medida era lo que quería decir algo

Voz 26 28:05 Sarkozy ha solamente que hay hay ejemplos de control a la baja que en su momento son vivienda social por ejemplo en Holanda hay una comisión que a partir de un cierto precio de algún modo entra a defender al mal que alquile al inquilino al inquilino cuando el de algún modo la sospecha de que el propietario está pasando no ir en ese tipo

Voz 0194 28:25 no debería el inquilino puede denunciar puede denuncias una cosa que siempre me he planteado es pública se podría denunciar el abuso hay un sistema por puntos es sugerido recomendó un artículo por Twitter que lo que era este sistema

Voz 26 28:36 no yo decir ese sistema se empleo en Berlín ese sistema se ha empleado en Viena y el problema de ese sistema es que multa trae después porque en muchos casos la multa era cero con lo cual el incentivo de los caseros era voy a subir te alquiler claro pelearme denuncia

Voz 0194 28:51 porque me alegra les sale gratis que la multa

Voz 0378 28:54 pero no sólo no sólo eso perdona en esos casos se ha dado muchísimo acuerdos digamos extra legales para superar ese Emilio

Voz 0554 29:04 a mí como ciudadano me preocupa mucho lo que acabo de vivir y es que hay una tendencia al Gobierno central a endosar transferir esa responsabilidad de Al los ayuntamientos claro los ayuntamientos sobre

Voz 26 29:14 todos los pequeños son una entidades públicas

Voz 0554 29:17 muy débiles y muy frágiles para enfrentarse a grandes inversores con lo cual es una manera de quitarse el problema de encima y endosar sólo alguien que tiene menos fortaleza para hacer frente a lo que tienden a abusar en España también ha existido o la concejala la congelación de los alquileres entre los años cuarenta y los ochenta eso que se llamó durante muchos años la casa hacia renta antigua durante cuarenta años aquí nadie sin podía subir una alquería había pues el clásico ejemplo de Familia que bien piso impresionante la en la calle Serrano Iván que nieta peseta fácilmente en el año setenta cosa que eso es un hecho cierto yo creo que el problema no está tanto en los topes que está muy bien que esté sino en la oferta si no hay oferta suficiente que esté fomentada por el Estado porque el Estado tiene aquí la obligación subsidiaria de atender a este problema tenemos el ejemplo que acabo de citar Javier Ruiz en la Austria de la de la Primera Guerra Mundial de la Gran Guerra cuando el Estado la socialdemocracia pieza construir vivienda si aquí no sé lo español con uno o con otros partidos no han puesto en marcha nunca una política de construcción de viviendas

Voz 30 30:22 hola publica la tentación de el del dueño de la casa

Voz 0554 30:29 pedirle al que al inquilino que bajo cuerda le de una cantidad ese era era el estraperlo Leza pero lo tiempo de Franco fijaba el precio del pan sí sí pero cuando había menos de la demanda pues pagaba tanto luego fuera daba otra cantidad digo

Voz 26 30:44 qué o para quién nos está escuchando sólo hay estas dos fórmulas de controlar de la vida vivienda social control de precios fijación de precios si se quiere marcar bueno pues por ponerle a la gente perspectiva de cuán cerca estamos de esto tiendas social ya decía es el nivel más bajo de toda la Unión Europea un uno coma uno por ciento aquí quién ha tomado posesiones Cerberus tiene dieciocho mil millones de euros en vivienda en España Blackstone tiene el último dato seis mil el balance está muy por encima de eso TPG Capital tiene nueve mil Hispania tiene mil doscientos es decir que cada uno de esos pequeños fondos tienen más vivienda que toda la vivienda social esto para empezar controles es controles de precio bueno es que en el Ministerio de Fomento no hay un índice de precios para poner controles que tener un largo hay que decir bueno esto sube o baja ni siquiera está establecido el Ministerio de Fomento dice que en noviembre tendrá el primer índice de precios y que a partir

Voz 0194 31:46 vamos a trabajar el Real Decreto no lo somos

Voz 26 31:48 meses las dos cuestiones quién ahora mismo diga oiga pero hoy lo de alquiler va a subir y a bajar en fin

Voz 0194 31:54 el hasta ahora otra política entendamos como de asociado el derecho

Voz 26 31:58 está al derecho a la familia como políticamente

Voz 0194 32:00 genera el derecho a la familia son contrarios a la regulación de la vivienda Pedro qué dicen los oyentes bueno pues hay historias

Voz 1715 32:06 otro tipo relatan los excesos de los propietarios las trampas que hacen las exigencias que plantean para poder alquilar un piso hay referencias a cuál debe ser el papel de la Administración pública para garantizar una bajada de los precios preocupación también por aquellos otros colectivos los inmigrantes los refugiados que lo tienen incluso más difícil que quienes intentamos encontrar un piso de alquiler dos minutos de los oyentes de Orange

Voz 31 32:32 bueno Vitoria una pequeña capital precios de setecientos ochocientos novecientos euros por pisos que lógicamente no lo valen

Voz 20 32:44 buenas noches desde Barcelona iraquí los precios desorbitados completamente el Ayuntamiento tendría que fomentar acuerdos entre inquilinos y propietarios de manera que hubiera precios razonables no la barbaridad que ahora hay que a la vez fueran responsables los inquilinos también

Voz 32 33:03 de de conserva del piso y de efectuar los pagos te hacen casting el último piso que aquí alquile me pidieron no mina

Voz 23 33:13 contrato indefinido

Voz 32 33:16 eh aval de mis padres declaración de la renta de mis padres dos meses de fianza todo eso para que para poder ellos eh hacer su seguro de alquiler

Voz 33 33:27 es aberrante es aberrante que pensemos que el mercado va a regular los precios de la vivienda porque no es así va a exprimir a todos ya hemos tenido una burbuja de venta hora tenemos no dibujada

Voz 1753 33:40 ver yo soy Santi de la plataforma la hipoteca de Barcelona y animaros a ir a vuestra plataforma de hacer propio te queda más cercana porque como ha demostrado Berlín y también en la ciudad de Nueva York que gracias a las movilizaciones han conseguido realmente regular el precio

Voz 34 33:55 el nunca pareció tan complicado el alquilar piso como como en Donosti no sé si es de conocimiento de los oyentes pero en esta ciudad muchos alquileres ofrecen solo de septiembre a mayo es decir en los meses de verano los propietarios tienen intenciones alquilar como alquiler vacacional la casa sólo firman contratos de de junio a septiembre y no es una excepción

Voz 1571 34:22 quería llamar la atención sobre la situación que tienen que soportar personalidades como son migrantes o personas en situación de de acogida refugio operación internacional que todavía lo tiene mucho más difícil porque tienen que luchar contra un mercado inflado donde los propietarios juegan con los prejuicios los tipos y lo tiene mucho más complicado que nosotros gracias buscaremos una excusa para que mañana te sientes aquí

Voz 35 34:44 me dejas que haga de abogado del diablo Telegraph los fondos buitre tienen un argumento también los fondos buitre dicen oiga me están ustedes limitando los beneficios yo me la jugué yo me la jugué

Voz 0194 34:56 invirtiendo en España cuando nadie quería un cambio en España me cambian las reglas de ahora me he jugado mi dinero no me vengan ustedes a decir que ya no lo puedo ganar dicho todo esto si mañana nueve mañana buscamos penas hasta mañana mañana

habituales buenas noches en Hora Veinticinco no tenemos secretos no hay alguno que tú unos idea eso me fastidia bastante también te lo digo hoy además de la cara B de Vanesa pero si son secretos de los que no se cuentan secretos de los de verdad poco va a durar hoy la sección no al contrario vamos a desvelar los todos

Voz 23 35:47 eh por porqué hablamos hoy de secretos han la grave

Voz 0194 35:50 a unos cuantos dentro de la negociación

Voz 23 35:53 quiénes de los partidos para formar equipos secretos en los pactos secretos en los cargos secretos en las reuniones en las formaciones la pregunta es debería haber secretos una política vamos a escuchar sólo dos voces de los dirigentes de Madrid Manuela Carmena de ayer realmente me quedé sorprendida ayer cuando y a nuestro nuevo alcalde de no dar información sobre un pacto que es el que va a determinar el criterio político de su Gobierno no un alcalde no puede no dar explicación de Íñigo Errejón de hoy

Voz 1463 36:22 es que no se multitud de inmediato y otra cosa es que ahora un homenaje como si fuera un artefacto uno diga ojo que reveló lo cómo pactar

Voz 23 36:29 pero bueno la Ibeas esas se pueden tener

Voz 0194 36:32 secretos en política antes de ir a la puerta

Voz 23 36:34 era como siempre vamos a ver lo que es un secreto pero bueno espera un momento antes para tenerlo bien claro cuál es el secreto mejor guardado yo pero esto no me lo voy a negar el de la fórmula de la grada de la Coca Cola ex había muchísimos anuncios y hemos elegido este al final vamos con las definiciones el secreto es lo que solamente es conocido por un número limitado de personas o lo que pertenece a un dominio reservado que es impenetrable sólo resulta perceptible asequible para las personas iniciadas la RAE cosa que cuidadosamente ese tiene reservada y oculta reserva o sigilo conocimiento que exclusivamente alguien posee la virtud o propiedades de una cosa o de un procedimiento útil en medicina o en otra ciencia arte o oficio es además otra de esas palabras que comprendemos muchísimo mejor mirando a la etimología un préstamo del siglo XIII del latín que es secretos que significa lugar apartado

Voz 38 37:34 es el participio de se cerró un ERE que es apartarse para Haro aislar el se nos indicaría la parte de separar hice Erne ERE nos indicaría analizar au distinguir así que será

Voz 23 37:45 a poner algo en un lugar apartado donde no se pueda ni distinguir ni analizar algo que tienen los secretos es que todo el mundo quiere conocerlos

Voz 1 37:56 a este secreto empiezan a Carrasco

Voz 0194 38:01 hola más segura más sanas profesora de Filosofía Moderna y Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid que es un secreto que características tiene que tener para serlo

Voz 1432 38:09 vamos a pensar que tengo sobre mis manos con papel ese papel estoy lo estoy sosteniendo con los dedos estoy leyendo a vista de todo el público vamos a suponer que tuvo acerca Kayes momento de crecer Kayes cierra la mano la mano se convierte en un puño ese papel se convierte en un secreto es decir que algo es un secreto cuando se clausura cuando se cierra algo justo una información que sí

Voz 20 38:36 cuando inocua en el momento en el que yo lo apartó

Voz 1432 38:40 te repente adquiere una importancia ya que una importancia porque lo que está ocultando es la verdad de algo si oculto a la verdad de algo generosos brecha Género Intriga generó desconfianza pero en tanto en no yo lo aparto lo aparto de dónde lo aparto como si lo arrinconar a lo aparto de tal forma que lo oculto dentro de lo público lo oculto dentro de mi puño en lo que queda ese es el puño o lo que queda por ejemplo es un diario con una llave a un cajón con una cerradura así que lo que tenemos es que el secreto algo que se aparta y que se aparta porque además puede causar un peligro puede causar algún tipo de daño o bien puede causar algún tipo de perjuicio pero luego ese puño puede tener alguna rendija que tú decides compartir un secreto con alguien clara la importa hay una diferencia crucial entre secreto misterio puedes decir que alguien es un misterio cuando dices que alguien es un misterio o que algo es un misterio que decía simplemente que que puedes profundizar en él pero es un conocimiento inaccesible en cambio el secreto siempre siempre siempre siempre siempre es algo que es visible yo de repente lo oculto tiene como condición necesaria que antes haya sido visible para que yo lo cierre por eso el secreto frente al Ministerio puede ser desvelado puede ser también roto romper un saque de

Voz 0194 40:02 Iker responsable de tiene porque yo soy de las que cuando alguien me dice te voy a contar un secreto y me pongo muy nervioso a veces digo no no no quiero saber es no quiero saber lo qué responsabilidad tiene aquel en quien confía en el secreto

Voz 1432 40:13 el secreto tiene varios peligros uno es como decía antes que se vea un esa información pero también otra otro de los peligros que tiene es que cuando tú compartes un secreto de repente generas una cercanía hablamos la semana pasa

Voz 20 40:27 la de intimidad genera es también una intimidad gemelas también además una complicidad

Voz 1432 40:33 entonces esa red ese ese esa responsabilidad tiene que ver con cómo reaccionan a nivel de cercanía porque te puedes sentir incómoda porque lo que deseaba esa intimidad o bien porque hay una responsabilidad de un hacerse cargo de algo que sabes que puede ser perjudicial o o puede causar algún tipo de tipo de daño

Voz 0194 40:53 qué implica con pacto político se hagan secreto

Voz 23 40:55 el que depende del Pippen depende del régimen político

Voz 1432 41:00 que estemos hablando

Voz 20 41:01 cuanto más opaco menos democracia cuanto más transparente más democracia eh

Voz 1432 41:11 esto es importante porque te he dicho antes cuando se hace si se comparte un secreto se genera una cercanía esa cercanía implica una intimidad esa intimidad implica una complicidad cuando en un en un en un en un sistema democrático hay un pacto que es secreto Se produce una especie de cortocircuito hay una hay una dislocación muy peligrosa

Voz 0194 41:32 porque los partidos políticos

Voz 1432 41:34 tienen que hacer pactos para gobernar para todos en pro de lo común seres en común se haga un pacto en secreto lo que estoy diciendo es que se genera una comunidad de cercanía de intimidad dentro segregada también de la comunidad del ser en común y eso implica peligros como por ejemplo amigo enemigo los que son aquellos partícipes en el secreto que generan la comunidad secreta de ahí puedo también sectas sólo que va a producir a una ruptura del tejido social y por supuesto una desconfianza por lo que he dicho antes a lo mejor es algo que sino que no tiene ningún tipo de importancia hay que cierra el puño me estás diciendo que aquí hay una verdad sospecho

Voz 0194 42:19 claro sí tierras alguna claro porque aquí dos dos aspectos brevemente unas negociaciones pueden ser secretas pero el el el resultado de las negociaciones y haciendo decía por ejemplo al pacto que han llegado Partido Popular y Vox en el Ayuntamiento de Madrid si es un pacto que va destinado a gobernar para toda la ciudadanía como decía Ana eso no puede ser secreto

Voz 0378 42:40 una vez que se alcanza en el acuerdo desde luego debe saberse que pretenden hacer cada uno de los de los que de los

Voz 0194 42:50 jo actores que hicieron puños cuando se sospecha efectivamente

Voz 26 42:55 hay hay otra vuelta de tuerca ahí es cuando se espectacular Ariza todo no hay un exceso de luz de tal manera que no se posibilita eso que por ejemplo pasan el teatro no cuando hay una representación Union sabe que es mentira pero acepta creérselo un poco y eso también tiene que funcionar en política en cierto modo desafección representativa

Voz 0554 43:15 la pregunta es por qué secreto que es lo que ocultan tan inconfesables tan impresentables claro yo cuando yo no estaba en este lío porque de repente he visto que un señor amenazado vamos a va a poner a decir en público el el secreto que el pacto que firmamos y que al igual que le dije porque lo digan por qué no lo dicen que es lo que han ocultado

Voz 1432 43:37 lo peligroso damas de este de este pacto secreto es que implica que hay intereses de partido no interés en pro de la comunidad claro porque uno de los momentos por los que no se dice un secreto es cuando no quieres que se vea realmente cuál es la voz que resuena dentro de tu persona

Voz 0378 43:53 bueno a lo mejor a lo mejor en este caso no es tanto que se quiera ocultar al interés común sino al de al lado con el que también están pactando cosa

Voz 0194 44:02 en este caso en este caso a ciudadanos ese encuentro

Voz 3 44:05 Jean

Voz 37 44:09 día

Voz 23 44:18 es algo que tienen todos los secretos no que todo el mundo que sospecha que existen quiere quiere conocerlos los Ángels vamos a contra una historia tiene daños esta canción de Lori Meyers y con el que empieza el relato de los secretos

Voz 0194 44:43 vela de secretos hoy para hablar de todos los secretos

Voz 23 44:45 se pueden guardar teníamos también un secreto guardado lo vamos a hacer imaginando nos Un día en la vida de alguien vale de cualquier persona mejor dicho de una pareja vais a ver cómo en un solo día todo está lleno de secretos el día ya empieza con un viaje es Excel de los Lori Meyers no que dice no me preguntes hacia donde vamos el secreto mejor guardado mal podemos imaginarnos que ya salimos de viaje qué es lo primero que hacemos en ese viaje pues cerrar la puerta de casa no estas la puerta secreta la que con la que cerramos para dejar dentro también nuestros secretos que ellos son los artículo

Voz 1 45:22 no seguimos el viaje

Voz 23 45:30 primera parada del viaje nos vamos un jardín vale vamos a dar más aseíto es el Secret Garden de Bruce Springsteen el jardín secreto que bueno supuestos significa muchísimo más vale elige continua vamos en el coche y nos ponemos habla los mensajes secretos las frases que nos entienden muy bien que me querrá decir es que bueno son los Iker Mrs de la Elo de la Electric Light orquesta vamos acercándonos salimos del viaje sin saber muy bien para que salíamos llega el momento de desvelar el secreto del matrimonio secreto es que se van a casa sin que ante los luz viada El secret Madrid Steen que como están ahora mismo ellos pues hombre felices están

Voz 1 46:17 el cielo

Voz 0194 46:22 Kenenisa sí que te Spandau Ballet y además que se prometen además

Voz 23 46:26 el amor pues los dos Se prometen que el otro no diga inmuno otro secreto es el que nadie lo sepa de Fernando Torres que nadie lo sepa

Voz 0194 46:38 acabo el día acabó el día bueno si acabamos de él

Voz 23 46:40 a nadie más que ellos dos que la pareja sabe nada de su viaje en el paseo por el jardín ni de la boda así que qué es esto que hemos contado pues son secret un amor secreto que es el de los Dj's

Voz 0194 47:00 madre mía la historia que te has montado bueno y encima el secreto está en la masa

Voz 0194 47:15 sólo se contaba la historia que te apetecía porque además verdad que hay muchas canciones que llevan toda había manera encontraba la Historia vamos con los secretos del cine va más allá

Voz 23 47:30 para empezar cualquiera de los agentes secretos no cualquiera de los cero cero siete escuchar la banda sonora de John Barry la verdad es que es ponerse ya en situación ésta sería la de la agente secreto otros de los secretos mejor guardados son los secretos de confesión o al menos deberían serlo claro secretos de confesión yo no sé si recordáis al pájaros espino

Voz 1 47:47 a ver si Dios arrojaría un nombre del país

Voz 23 47:51 dicho examen el cura al que cogimos cariño en el año ochenta y cinco que cuando llegó aquí fue una miniserie de televisión de cuatro episodios basada en una novela de Colima culo un sacerdote que no termina de tener muy claro si le interesa más el amor de Dios o el amor terrenal y cómo estaría otra maravillosa sobre secretos de confesión que es el yo confieso de Emery clip os acordáis que era el sacerdote otro tipo de secretos que se guardan por amor como en el caso de la película Caro perita nada ocurre por casualidad son dos protagonistas mujeres Kate Blanchet Irun y Mara en Nueva York años cincuenta son Teresa y Carol se conocen una de ellas está casada e infeliz y al final la tracción va a cambiar sus vidas pero tienen que llevarlo siempre

Voz 1 48:36 secreto Meji peones trato Noyce pues ahí Don Quijote que no Totti será tal es precioso

Voz 23 48:45 secreto es también el idilio de esta pareja de la película The Reader Lector son un niño y una mujer madura que se conocen en la Guerra Mundial al principio ven ocho años más tarde la protagonista es que Blanchett esta historia llena de secretos que no se pueden contar la verdad es que es brutal empleos mil ocho

Voz 29 49:04 mientras estoy pensando desde el principio no has traído a los secretos los tenía guardados se quiere pero en el último minuto aquí están

Voz 39 49:13 sí eh

Voz 23 49:29 pues yo que cerramos la cara vemos veremos ha hablado de la importancia del confidente de en quien confías de la confianza a la hora de contar un secreto el título de uno de los discazo los mejores de Tequila se llama confidencia guardas secretos cantados a voces como este

Voz 0194 49:54 hasta la semana que viene para que vea esta mañana hasta mañana

