Hora 25 (19/06/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 2 00:02 eh en la Cadena SER Hora veinticinco Manuel Valls ha desnudado hoy a ciudadano

Voz 0194 00:20 sí a su líder Albert Rivera lo hecho desde sus propias contradicciones es cierto desde su cuestionada carrera política hay desde su aterrizaje en paracaídas a la política española casualmente propiciado por el propio Rivera pero necesitado muy poco tiempo para conocer a la formación y sobretodo su líder que de bandazo en bandazo acabado por ponerse al servicio de la derecha Illa ultra echa en este país algo de lo que Valls Se podría haber dado cuenta justo después de la foto de colon cierto es que a pesar de sus declaraciones de intenciones ideológicas que han ido mutando según las encuestas le situaban más cerca o más lejos de una posible victoria electoral Albert Rivera nunca ha tenido mucha más ideología que la lucha contra el independentismo basada incluso en alguna falacia como el tema lingüístico que nunca ha sido un problema en Cataluña salvo para una minúscula parte de la población así que Rivera no le ha costado nada pasar de un lado a otro como le ha recriminado Valls y huyendo de los populistas independentistas ha acabado con los populistas de la ultraderecha durante mucho tiempo se pensó en Ribera como en alguien fiable en algo en qué momentos complicados pudiera favorecer la estabilidad del país pero se ha convertido en alguien aquí en esta estabilidad no le preocupa su no rotundo a la investidura de Sánchez es la prueba más evidente prefiere no evitar que Sánchez tenga que entenderse con los independentistas a Rivera le han mandado ya muchos mensajes entre ellos los de los propios miembros fundadores decía danos pero la estocada final Se dado su brillante fichaje para las municipales Manuel Valls que haciendo política le ha dejado completamente deshonesto Ángels Barceló

Voz 2 01:51 siguen en la tertulia hora25 Carmen del Riego Gonzalo Velasco y Emilio Contreras tenemos

Voz 0194 01:57 muchas noticias de última hora que están abiertas en este mismo momento y que nos llevan en primer lugar a las corta a las costas del mar de Alborán Nicolás Castellano buenas noches Ana fregado una patera frente a las costas viajaban en ella cuarenta y nueve personas sólo veintisiete han sido rescatadas que noticias tenemos a esta hora de la noche

Voz 1620 02:12 la última Ángels que ya están en el puerto de Motril han llegado hace unos minutos a bordo del ferry que lo rescataba esta tarde ya se han hecho cargo de ellos los efectivos de Cruz Roja habían salido a una zona cercana a Alhucemas estaba siendo buscado desde ayer cuando sus familiares alertaron de la desaparición de los cuarenta y nueve ocupantes de la patera que finalmente esta tarde han localizado a sólo veintisiete de superviviente tres hombres que estaban en buen estado muy delicado dos mujeres y una niña fueron evacuadas inmediatamente en helicóptero Almería la última hora según fuentes sanitarias es que esas seis personas sigue en el hospital de Almería en una situación estable una mujer presenta quemaduras y otra hipotermia un ferry que cubre la ruta Nador Motril los ha encontrado a doce millas del cabo Telefónica según fuentes de Salvamento Marítimo no han hallado rastro de los otros veintidós ocupantes de la barcaza los familiares dieron la alerta a través del colectivo Caminando Fronteras Helena Maleno denuncia que está a veintidós personas podrían seguir vivas y desde Salvamento Marítimo se hubieran dado órdenes de buscarlos en aguas marroquíes como se hacía antes y es que explica el colectivo Caminando Fronteras

Voz 5 03:10 que la búsqueda tanto aérea como marítima

Voz 1620 03:13 yo sólo aguas españolas

Voz 0530 03:15 todo se ha convertido en un instrumento de control migratorio con las nuevas medidas politicas entonces ha dejado de ser un instrumento defensa el derecho a la vida esto está siendo denunciado por los propios trabajadores de Salvamento Marítimo que no pueden hacer su trabajo como debería y que se encuentran ejecutando políticas de control migratorio que están causando muertes

Voz 1620 03:37 Salvamento Marítimo por su parte asegura que dos aviones de Frontex y el Ejército del Aire estaban buscando la patera de taller recordemos Angels qué tal polémica viene por los sindicatos de trabajadores de Salvamento Marítimo que denuncian que desde hace meses ha habido un giro en la política de Salvamento Marítimo y que ya no sacude Colás embarcaciones aguas marroquíes a proceden a los rescate los marroquíes no tienen un servicio de salvamento similar al español según estos colectivos estos trabajadores de Salvamento Marítimo por esos está multiplicando las tragedias hay que recordar que en lo que va de año sí se ha reducido un veinte por ciento la llegadas por mar a las costas españolas pero muchas de estas organizaciones especializadas lo aplican precisamente dolo aluden a que hemos puesto la pelota en el tejado de Marruecos

Voz 0194 04:16 pues quedamos pendientes de de cualquier

Voz 5 04:18 cuando era vamos también a París donde hasta ahora tenía

Voz 0194 04:21 haber salido de prisión Josu Ternera pero no ha llegado a abandonar la cárcel corresponsal Carmen Vela buenas noches

Voz 0390 04:26 las noches si un juez había dictado su liberación

Voz 0194 04:28 a última hora de la tarde la Gendarmería le ha retenido por la euro orden euroorden de España no

Voz 0390 04:32 en efecto el dirigente etarra que había obtenido su libertad por el Tribunal de Apelación de París este mediodía ha sido arrestado horas después en ejecución de una demanda de extradición de España Josu Ternera estaba encarcelado en la prisión parisina de La Santé desde mediados de mayo cuando fue detenido en los Alpes franceses tras dieciséis años huido en estos momentos está retenido por la Dirección General de Seguridad Interior de Francia bajo instrucción de la Fiscalía General de París esta orden se habría ejecutado tras recibir

Voz 5 05:00 de las autoridades españolas información

Voz 0390 05:02 complementaria sobre el ex dirigente etarra se le reclama por el atentado de Zaragoza en mil novecientos ochenta y siete que dejó once muertos seis de ellos menores Ternera permanecerá por el momento en esas dependencias de la Dirección General las autoridades tienen cuarenta y ocho horas para realizar la notificación

Voz 0194 05:20 euroorden gracias Carmen Javier Álvarez buenas noches

Voz 0689 05:22 Ángels buenas noches había ha dicho el Ministerio del Interior

Voz 0194 05:25 en cuanto sea conocido la liberación del ex jefe de ETA que Ternera sería trasladado a España más tarde o más temprano y la justicia española ha movido ficha con esa euroorden que lo reclama por ese atentado que decía Carmen el de la casa cuartel

Voz 0689 05:36 así es ha movido ficha con esa euroorden Angeli con otras tres enviadas también a París pretende en definitiva que no que permanezca en prisión y que pueda ser trasladado en un futuro cercano a España para ser enjuiciado por esos cuatro atentados el principal como habéis señalado el asesinato en el cuartel de Zaragoza pero también hay otro asesinato y también por delitos genéricos de lesa humanidad por tanto la justicia española a través de la Fiscalía de la propia Audiencia Nacional y evidentemente de el Ministerio del Interior mueve ficha para evitar primero la salida de prisión aunque sea por motivos humanitarios por la enfermedad que que el adolece ir y lo cierto es que más pronto que tarde para cambiar ese orden famoso de la frase pues ternera será juzgado en Madrid dependerá de que quiera Francia dejarle libertad por motivos humanitarios pues su enfermedad pero no así es la intención de la Fiscalía española años

Voz 0194 06:25 Javier eran las dos noticias que teníamos abiertas a esta hora la primera la desaparición de más de la intimidad antes en el mar de Alborán después bueno pues ese cambio de criterio con el tema de Josu Ternera a punto de salir en libertad pero que una euroorden llegada desde España ha hecho que continúe todavía retenido nos vamos ya a la política porque no ha dejado hoy varias sorpresas el escenario que seguramente más incidencia tiene a medio largo plazo es el que se ha abierto en Navarra porque puede hasta impactar en la investidura del presidente del Gobierno iremos ahora era todo eso pero antes vamos a detenernos en algo que no es habitual lo decían la

Voz 5 06:58 portada como alguien que acaba de llegar a un partido lo de

Voz 0194 07:00 escribe de la manera en que hoy Manuel Valls ha definido a ciudadanos después de su ruptura

Voz 1071 07:05 Elio Express ya acabado en divorcio exprés y además con bronca

Voz 0194 07:09 Sastre buenas noches las noches Barceló pero hablamos

Voz 6 07:11 tipo cloración de dos no es un proyecto político las

Voz 1071 07:16 multiplicación de Cano tasas no es un proyecto político los candidatos son las declaraciones que hacen los políticos cuando tienden a los medios de comunicación en un pasillo en la calle en cualquier parte

Voz 7 07:28 no

Voz 1071 07:31 ejemplo de canutas por poner un caso este de Albert Rivera en septiembre

Voz 8 07:35 creo que es una gran noticia para los demócratas españoles que Weis pueda ser alcalde Barcelona y eso sí hay gente que tiene una mala noticia que son los separatistas en

Voz 1071 07:45 sí pero el interés de esta mañana estaba en saber qué haría a Manuel Valls si se quedaría o marcharía ahora que por decirlo así lo han marchado de Ciudadanos donde en realidad ni estaba ni estuvo y sin embargo ésta ha confirmado que se quedarán el Ayuntamiento de Barcelona aunque esté sólo con otro concejal pero eso ha empezado a caer de los titulares de las crónicas porque la noticia no estaba tanto en él sino en su diagnóstico

Voz 6 08:07 tengo que decir que la estrategia del cuanto peor mejor es una estrategia equivocada y peligrosa además de sectaria ha sido es una estrategia equivocada que provoca el sentimiento de que sea sacrificado Cataluña por ventajas electorales electorales en el resto de España

Voz 1071 08:34 se habla de Ciudadanos después del divorcio que decidió directamente Albert Rivera después de haber visto desde dentro los movimientos recientes de su líder

Voz 0194 08:42 Peinado buenas noches qué tal buenas y estos son sólo unas pocas frases porque ha dado muchas

Voz 1600 08:47 la verdad es que sí Manuel Valls venía con un discurso lleno de críticas y de reproches para ciudadanos uno de los principales ha sido este que escuchábamos ahora de que sólo les interesa el cuanto peor mejor generar crispación y además los acusa de no hacer ninguna propuesta política para solucionar el conflicto

Voz 6 09:03 el nacionalismo es potente tienen medios y recursos por supuesto votos no es fácil pues

Voz 1600 09:13 además Valls reprocha ciudadanos sus pactos con la extrema derecha convoque

Voz 6 09:17 los ciudadanos se dice liberal progresista y europeísta hizo muchos por supuestos los que en Ciudadanos son liberales progresistas Illa europeístas pero ciudadano se ha convertido en el partido que ahora pacta de hecho de hecho con una formación liberal reaccionaria y antieuropea

Voz 1600 09:40 así que dice Valls que no acepta lecciones de cómo oponerse a populismos y nacionalismos entre otras cosas recuerda porque votando a Colau ha evitado un alcalde independentista en Barcelona

Voz 6 09:51 yo no recibo lecciones de oposición a los populismos de todo tipo y al nacionalismo ni en Francia ni aquí

Voz 1600 10:02 Manuel Valls se queda en el Ayuntamiento con su grupo de dos concejales dice que no impulsará ningún partido político pero deja la puerta abierta a participar informaciones que buscan la unidad del constitucionalismo

Voz 6 10:14 yo no voy a construir un partido político aquí en Cataluña yo voy a ayudar de posición política como regidor de Barcelona a todo lo que puede unir al constitucionalismo

Voz 1600 10:25 sobre la decisión de Celestino Corbacho de haber escogido irse con Ciudadanos y no quedarse con él pues sólo ha dicho que es incomprensible

Voz 0194 10:32 bueno es evidente que la ruptura no es de ahora sino que viene de más lejos de alguna manera viene a sumarse aunque sea con más crudeza que que los demás a todas esas últimas críticas que le llegan a Rivera incluso de quiénes fundaron el partido

Voz 5 10:45 eh

Voz 1600 10:46 si la fractura entre Valls y Ciudadanos existe casi desde el principio él dice que no es por su manera de hacer las cosas por una mala relación con Albert Rivera sino que el problema es político es de fondo el ex primer ministro francés se desmarcó de la formación de Rivera después del acuerdo con Vox tras las elecciones andaluzas de hecho hoy ha dicho que no rompió entonces porque ya se había comprometido con Barcelona crítico también la foto de Colón y el nombre de Ciudadanos no aparecía en el material de campaña antes de la explosión de hoy de Bach algunos de los fundadores de C's como Francesc de Carreras o Arcadi Espada se han pronunciado públicamente contra lo que consideran una deriva equivocada de Albert Rivera Frances de carreras decía que no entiende que Albert Rivera les falle que se haya convertido en un adolescente caprichoso decía en un artículo en El País que antepone supuestos intereses de partido a los intereses generales de España le reclamaba le pedía que fallidos facilitase la investidura de Pedro Sánchez

Voz 0194 11:40 gracias Mónica buenas noches podremos decir

Voz 1071 11:43 yo de lo escuchan es el silencio del Rivera silencio que no es de hoy por cierto a la última vez que escuchamos al presidente Ciudadanos interpelado directamente hoy por Bach como escuchábamos fue el miércoles pasado mañana tiene una atención a los medios en Bruselas veremos quién pone voz a la dirección por tanto de Inés Arrimadas que lo que son las cosas ha utilizado una frase que poco antes había utilizado en el Baix eso de que no acepta lecciones de nadie

Voz 9 12:05 pues que vais ha salido a criticar ferozmente a ciudadanos y a defender a Colau diciendo que no es tan mala y que es muy diferente Arnes Maragay no formamos parte ya de ese proyecto nosotros tenemos grupo propio por cierto con más concejales que el que tiene el señor vais y nosotros vamos a seguir siendo la voz del constitucionalismo insisto no voy a recibir lecciones de aquellos que han hecho alcaldesas de Barcelona a una de las personas más sectarias y populistas que tenemos en España

Voz 0194 12:31 ese silencio no sólo de Albert Rivera C's sumamos el silencio en este programa bueno ya desde esta mañana estamos intentando que alguien de Ciudadanos de su versión sobre todo lo que ha dicho Manuel Valls en Hora catorce lo han intentado han dicho que no en Hora Veinticinco lo hemos intentado ha dicho que no nuestro

Voz 1071 12:46 el sale en Bruselas Griselda Pastor como saben ha hablado hoy con el eurodiputado de Ciudadanos Luis Garicano que niega que su partido haya llegado a ningún pacto con la extrema derecha

Voz 2 12:55 yo sinceramente no está bien un partido

Voz 10 12:57 cuando es una es una absoluta decisión mina cultiva que no tiene

Voz 2 13:15 ningún gobierno

Voz 0194 13:16 bueno el ejemplo práctico de todo lo que narra Manuel Valls esa relación entre Ciudadanos y la extrema derecha está en Andalucía donde hemos visto documentos donde además comparten folio con los logos de Ciudadanos de Vox y del Partido Popular y está en Madrid donde siguen sin saberse las condiciones que pactaron el PP y Vox donde Ciudadanos se mantiene en que ellos no nadar concejalías al partido de Abascal Carolina Gómez buenas noches que dar buenas noches pero es que seguimos sin ver el contrato no hay las conversaciones parece que están en el mismo punto

Voz 1751 13:43 bueno Génova descarta que se vaya a sentar en la junta de gobierno del Ayuntamiento de Madrid como Ciudadanos Partido Popular es decir que no les iban a dar concejalías diaria lo que sigue sobre la mesa es esa posibilidad de que la ultraderecha asuma concejalías delegadas un concejal delegado sería Madrid como secretario de Estado Ministerio explica no un viceconsejero a un Gobierno autonómico de esta manera estarían en el Gobierno pero no se sentaría en la mesa del Consejo de Ministros sobre la junta de gobierno el PP asegura que se están produciendo

Voz 0194 14:11 avances en ese sentido aunque voz de momento

Voz 1751 14:14 sigue diciendo que no hay acuerdo de ningún tipo Begoña Villacís insiste en que cualquier cambio tiene que contar

Voz 5 14:19 su visto bueno ese alguien que sabe lo que estáis pues

Voz 11 14:22 esta ciudadanos que eso está en nuestro pacto que tenis todos y ese pacto dice que es un gobierno de coalición es al Gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos y además dice que cualquier modificación desacuerdo tienen que ser con el consentimiento expreso y por escrito de PP y Ciudadanos

Voz 1751 14:36 la verdad es la verdad es que en ese acuerdo que firmaron PP y Ciudadanos no se especifica nada sobre los segundos puestos en el escalafón

Voz 0689 14:44 no todo esto acabarán hoy Villacís ha presentado el oro

Voz 0194 14:47 lo que hay de este año que no se llevarán a la Casa de Campo pero sí será el primero con Vox en el Ayuntamiento

Voz 1751 14:53 será además el primero en los últimos años en el que Ciudadanos no lleve carroza el Día del Orgullo Gay el partido de Rivera no ha firmado el la reivindicaciones que exige el colectivo no podía firmarlas porque el punto número uno de ese decálogo decía no valerse de los votos de la extrema derecha para gobernar

Voz 0194 15:08 bueno este año

Voz 11 15:10 los donde vaya subido sino donde estés y nosotros vamos a estar en el orgullo como yo como hemos estado todos los años que más das esta subida unos metros más arriba uno metros más abajo lo importante es que estés siempre hemos de defendido los derechos LGTB

Voz 1751 15:23 bueno Begoña Villacís ha escuchado hoy en la presentación de esta edición del Orgullo Gay los reproches de algunos activistas como Carla Antonelli

Voz 12 15:30 ha llegado hasta aquí para dar un solo paso hacia atrás y no nos van a echar ni con agua caliente ni nos van a volver a meter dentro del armario ni debajo de las piedras

Voz 1751 15:41 iba Villacís en representación del Ayuntamiento de Madrid la alcaldesa asegura que este Consistorio va a defender también los derechos LGTB y que Ciudadanos además controla el Área de Igualdad garantiza que el orgullo se va a seguir celebrando en el centro de la ciudad no en la Casa de Campo como quiere vos

Voz 0194 15:55 gracias Carol y hasta luego venga primera parada para para el análisis ha hecho un retrato Emilio muy crudo Manuel Valls de Ciudadanos Albert Rivera es cierto que yo creo que se quisiera sólo el día de la presentación de Manuel Valls que a partir de empezaron a distanciarse también es cierto que Manolo se podría haber dado cuenta de de de por dónde iba a ciudadanos a lo mejor ese mismo día de la de la fotografía de Colón pero bueno ha habido elecciones ha pasado lo que basado en Ayuntamiento de Barcelona Joan Manuel Valls bueno ha diseccionado lo que son las políticas que esas políticas

Voz 0554 16:26 bueno es que la experiencia demuestra que cuando se hacen fichajes de personas con un perfil político Muñeco un público muy acusado hay que pensárselo dos veces y me estoy acordando de cuando Felipe González fichó a Garzón fondo eran uno que pasa por ayer a una personalidad en nuestro país y claro esa persona no se someten fácilmente a la disciplina de un partido como puede someterse el pasional que en una provincia acepta formar parte de un partido iba de diputado bueno ese no es lo mismo que cuando se trata de una persona con un peso específico importante pero en fin yo creo que el conflicto de ciudadanos con balas tienes origen fundamentalmente en que los nuevos partidos de la nueva política están muy personalizados y a Ciudadanos entiendes y Rivera de Podemos no se entiende sin Pablo Iglesias claro está personalidades que tratan de ocuparlo todo producen conflictos donde el ejemplo lo tenemos en Podemos que no queda nadie de la del equipo directivo de hace un año y medio en Vistalegre y aquí en en Ciudadanos está ocurriendo lo mismo pero puede

Voz 0194 17:24 el partido Emilio muy personalistas pero bueno si tú estás de acuerdo con las políticas que hace un partido muy personalista tu puede seguir

Voz 0554 17:30 pero es que cuando eres un partido minoritario como es Ciudadanos tienes que elegir entre IRTA hacia un lado hacia otro esas decisiones eso toman por grandes acuerdos de base en los partidos y sobre equipos directivos aussie se toman sólo por una persona corres el riesgo de que se produzca en esto entre también eso es un un un hecho evidente que me decía

Voz 0194 17:52 danos ha renunciado

Voz 0554 17:54 desde hace ya tiempo va a ser el partido de centro el partido exento de centro reformista que sirviera de complemento a otros partidos para formar mayorías de centro pues ha tenido como consecuencia que este señor lo que ha querido Rivera es liderar la derecha ha pensado que ellos estaban en condiciones ante la enorme debilidad del Partido Popular sobre todo después de la salida de Rajoy con todo lo que la rodeo albergaron la esperanza de su superar y suplantar el Partido Popular no anduvieron muy muy desde muy muy lejanos muy desencaminado porque se quedara

Voz 5 18:32 a doscientos y pico mil botellas

Voz 0554 18:34 o quizás menos pero eso se está desinflando y claro la decisión de Barcelona es una decisión extremadamente difícil es la teoría del mal menor porque efectivamente Colau no es que sea constitucionalista no que sea claramente anticipen ante independentista pero pero claro entre la señora Colau y el señor Maragall hay una notable distancia el señor Valls ha dicho que en política hay que elegir muchas veces el mal menor que no tiene por qué coincidir al cien por cien con tu planteamiento

Voz 5 19:06 bueno no no veo que tiene de de anticonstitucional lista Ada Colau pero bueno hecho hecho este matiz yo creo yo no

Voz 0554 19:13 ha dicho que lo sea bueno has dicho que está lejos

Voz 5 19:16 constitucionalista no y hombre claro de del

Voz 0689 19:18 momento en que ya apoya el referéndum del uno de octubre que claramente va en contra de la Constitución no lo digo yo sino que lo dice el Tribunal Constitucional está lejos lo dicho que ser rotundamente una lista pero está claro que muy cercano está

Voz 5 19:31 bueno yo creo yo creo que estas opciones políticas aunque plantean soluciones de complejo encaje no cae fuera del orden político statu instituido vaya como otras opciones sí que pueden que pueden estarlo pero dicho esto

Voz 13 19:44 yo en viéndonos al asunto de Ciudadanos no cada ciudadanos difícil calificar la evidencia no parece que que en

Voz 5 19:53 bueno pues que uno no puede ser opina Pinatubo analítico solamente describe lo que hay pero quizás lo más llamativo es claro en un partido como le pasaba Podemos los dos grandes fuerzas estuvieron estas nuevas fuerzas políticas tiene una capacidad imponer el marco esto decía mucho si recordáis no que no se dejaban imponer el marco de algún modo los grandes partidos y sus aparatos mediáticos cuando los tenían sino que eran capaces de crear relato el relato que fue capaz de crear ciudadanos fue el de bueno primero partido regenerador es controla como obviamente ya vemos que no es en absoluto sí prioridad el caso de Madrid es el más paradigmático II partido de esta no esa especie de dudó nuevo Adolfo Suárez que pretende ser y que defendía la estabilidad obviamente tampoco es su prioridad en este caso lucha contra el independentismo esta idea de cuanto peor peor parece que era una sospecha que teníamos muchos y que ahora viene a confirmarse qué es entonces ciudadanos bueno pues parecía que era un partido nacionalista español con una fantasía de Estado central que no está en la Constitución muy reacio a la propia distribución autonómica del poder en este estado y en segundo lugar un partido bueno pues que beneficia va ciertos poderes fácticos ante la decadencia del Partido Popular es curioso cómo esto ha venido a confirmarse ante la llegada de un Vox que es como su subconsciente como sí sí

Voz 0194 21:17 delito Pepito Grillo no todos tenemos una parte

Voz 5 21:20 interior no confesada nuestra apariencia bueno pues parece que Vox ha venido a revelar lo que verdaderamente pensaban se han rendido ante este subconsciente no

Voz 0194 21:29 M

Voz 13 21:32 la verdad es que oyendo aval todos hemos reconocido la lo que ha pasado en los últimos meses y el giro que ha dado Ciudadanos

Voz 14 21:41 y desde mediados en la legislatura pasada por cierto yo creo

Voz 13 21:49 si no ha adelantado ya al Partido Popular en el peor momento del Partido Popular lo va a hacer no dudo que lo vaya

Voz 0689 21:57 era y que tenga alguna Arrimadas fue quinta en Catalunya en las generales

Voz 13 22:03 qué debería también replantearse esa esa nueva situación que pretende liderar el centro derecha o que pretendía no sé si si lo conseguirán yo creo que Balsa ha hecho hoy un un relato de ese giro que ha ido haciendo poco a poco no es cuestión de quince días

Voz 14 22:25 y si Albert Rivera que se declaró liberal hace hace

Voz 13 22:32 ya meses Ike hace ya muchos meses también dijo que no pactaría con con Pedro Sánchez que solamente pactaría con el Partido Popular ahora el problema es que esto lo sabía yo creo que desde el mismo día que llegó o cinco minutos después yo creo que incluso cinco minutos antes de llegar porque hay que estar muy ciego para no para no conocer todo esto o por lo menos para no enterarse de por dónde van las cosas antes de aceptar la oferta que te que tuvo Ciudadanos para para hacer esa plataforma que no que no fuera el partido

Voz 14 23:14 yo creo que que ahora después de este choque de

Voz 13 23:20 Nos

Voz 14 23:21 Valls

Voz 13 23:24 queda como un regidor un regidor

Voz 0194 23:27 no y porque en casa siempre ha sido un concejal

Voz 13 23:31 queda como un concejal que tiene a otra a otra más pero pero nada más con con poca capacidad que va a ser más bien un cero a la izquierda con lo que le auguro poco poco futuro y más sino quiere que crear un partido como dice por otro lado a Ciudadanos le auguró también poco futuro en las situaciones

Voz 0194 23:52 eso es una cosa Carmen hay que estar muy ciego durante mucho tiempo mucha gente ha estado muy ciega con Albert Rivera si eso es así te lo digo como catalana porque ese soniquete seguro que lo has escuchado muchas veces no nosotros la García lo dice mucho Neus Tomás lo dice mucho no los catalanes ya sabíamos quién era la Ribera es decir que esa esa ceguera que tenía Manuel Valls ha sido una ceguera compartida

Voz 14 24:13 pues muchas pero mía pero es que ese es el problema Albert Rivera dijo en la anterior legislatura en las anteriores elecciones las de dos mil quince dos mil dieciséis

Voz 13 24:25 no con Rajoy pactar con un PP sin Rajoy impacto y entonces la gente no acabo de creerle cuando dijo lo de lo de Ribera de Pedro Sánchez Pedro no de Pedro Sánchez yo conozco a gente que decía el nuevo ya a votar para que pacte con con un Sánchez decía pero que dije que no

Voz 0689 24:47 pero bueno ya verás

Voz 5 24:50 yo yo yo creo que Valls es una hipótesis pero sí pudo ver en Ciudadanos un apoyo una plataforma para una idea de política muy elitista que es una idea de política semejante a la de la de las empresas no grandes élites que dirigen que gobiernan que no forman parte de la ciudadanía que son como feos no como grandes directivos y que pueden gobernar además ciudades que son marcas toda la campaña de Valls en Barcelona al principio era construir Barcelona hacer una marca de Barcelona renovar esa especie de de capital que tenía la ciudad no una vez que no ha ganado también este componente es importante Novas no ha tenido grandes resultados y encima bueno pues con su división ahora menos pues que aflora pues aflora la cultura republicana que que la mamado en Francia que por cierto esto es lo que no hay en España no una cultura de Estado republicana en un sentido de defensa de lo institucional lo que está saliendo a la luz en embalse una vez que la fracasado no sea que de algún modo también esta reacción última tiene que ver con que ese The al suyo de ser CEO de Barcelona no ha podido

Voz 0554 25:54 funcionario yo creo yo creo que lo que la conclusión final de todo este proceso que se acaba de poner en marcha ciudadanos es que los dos partidos que fragmentar el bipartidismo los dos fragmentados está siendo se vistos fragmentados ellos están siendo fragmentados en su propio en su propio seno porque ya hemos visto lo que ha ocurrido en Podemos esto de Val puede ser el el principio de una de una de una fragmentación entre Bono porque

Voz 5 26:20 porque no parece dar no el cesarismo de Ciudadanos es aún más

Voz 0194 26:25 bueno no habrá que ver pero todo pero kilitos pero él pistas mira lo que ha pasado en Castilla y León GEA que parecía que era un verso suelto no lo ha sido el propio Garicano no lo es vista

Voz 13 26:38 no tanto porque puede haber una fragmentación de ciudadanos que yo no lo descarto pero sí porque haya una fragmentación de lectora

Voz 0689 26:46 has prefiero eso es eso

Voz 13 26:49 yo creo que hay mucha gente que viendo la forma en la que están negociando los partidos sobre todos los partidos nuevos vamos a llamarlo así que son ya muy viejos pero los partidos nuevos en no me extraña que dentro de nada haya gente que diga por favor que vuelva al

Voz 0554 27:09 sí sí es que es que lo que ha ocurrido en Podemos no ha sido la fragmentación de sus Elite de su esa gente ha sido ha sido una fragmentación del voto porque han perdido casi la mitad de sus votantes no digo que necesariamente una forma inexorable vaya a ocurrir lo mismo en en ciudadanos pero que esto de de de Valls puede ser el principio de que hay un sector de votantes que inicien un proceso de alejamiento

Voz 13 27:32 conste que a mi me parece que ha explicado muy bien porque Abbott

Voz 0194 27:35 ah sí sí que me tengo que ir a policías si queda algo por decir como luego seguimos con negociaciones y compactos porque tenemos que hablar de la investidura de Pedro Sánchez que todavía nos queda pendiente hablamos a la vuelta

Voz 15 27:46 hora veinticinco Liverpool pensar que para ahorrar tienes que tener todos los seguros en la misma compañía mutua traería la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero la mutua con cualquier de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea Gemma al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco pavos mutua consulta condiciones de Mutua punto es

Voz 2 28:09 buenas noches en el sorteo del cupón diario celebrado hoy el número premiado ha sido

Voz 16 28:15 sesenta mil seiscientos sesenta

Voz 2 28:19 asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido mañana como cada día habrá un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión buenas noches que recuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión se cumplen

Voz 17 28:42 abrir la factura de la luz y no entender nada

Voz 0552 28:44 mal

Voz 17 28:46 sentir que me toman el pelo lo normal

Voz 18 28:49 presten Lucerna dejamos de hacerlo normal para hacer algo mucho más honesto ofrecer luz a precio de coste entra en a punto es y que la factura de la luz no te quite el sueño luz

Voz 20 29:07 sigue a hora25 en Cadena Ser punto com y en las redes sociales Twitter arroba Hora Veinticinco quien Facebook hora25

Voz 21 29:19 eso es nuestro pueblo con la desafiante exclusivo

Voz 20 29:26 desde el conductor del sesenta al salir del colegio Plaza Elíptica Usera con sus cinco paradas y con sonido

Voz 21 29:35 el sábado estudió con está debajo de los libros calculando los piloto

Voz 22 29:42 tú te falla

Voz 10 29:48 es levantar sección Madrigal domingo este sonando Márquez

Voz 20 29:56 ante el Almería

Voz 10 29:59 a pendiente si su equipo pendiente de siguen así es mucho más que deporte

Voz 23 30:08 sólo eso sí

Voz 20 30:11 el Deportivo el de

Voz 24 30:13 en la Cadena Ser

Voz 9 30:18 sueño tren tren vista allí un teléfono

Voz 2 30:25 las palabras son más que palabras cuando las ilumina el Faro de lunes a viernes a partir de la una inercia una hora menos en Canarias con Mara Torres nos encontramos en la SER síguenos también en redes en nuestra aplicación móvil cadenaser

Voz 20 30:43 para qué quieres escuchar El Larguero quieres hacer madrugar a Manu o prefieres la hora de comer

Voz 9 30:48 streaming o bajo demanda tú pones la hora

Voz 25 30:52 activa seguir El Larguero en nuestra

Voz 26 30:54 estará hasta el día toma el control de la SER lo que quieras cuando tú quieras descarga de nuestra aplicación

Voz 27 31:08 sí

Voz 19 31:12 te puedo hacer una pregunta

Voz 1025 31:13 cuánto hace que tienes tu coche dotados de ultimamente vaya perdiendo potencia pues la solución puede ser tan sencilla como cambiar de carburante laboratorios independientes han certificado que los carburantes óptima de Cepsa permiten recuperar hasta cien por cien de la potencia y mantenerla tan importantes hacer las revisiones a tiempo cambiar filtros de aceite como utiliza dar sólo carburantes de calidad el tipo de carburante que utilice va a influir en el estado de los componentes del motor cilindros válvulas inyectores y hasta en el consumo en resumen Si quieres que tu coche te dure más y mantenga la potencia de su motor utiliza sólo carburantes óptima de Cepsa amante tu coche en forma con carburantes óptima de C

Voz 25 31:54 eso muy Pyatov de la Pepa Bueno ahora hora25 y el hoy político anchas dárselo Francino ahora El Larguero no no no no no no Broncano ahora no no no la líe no no Iñaki Gabilondo hará Contigo Dentro no hay Iñaki Gabilondo no era contigo en el ojo izquierdo lo va a hacer que que no el único cambio es que Ángels Barceló ahora Hoy por hoy y Pepa Bueno hará hora25 ella no me ha quedado claro Cadena SER la vida es cambio la firma de Iñaki Gabilondo lo voy a hacer yo a partir de ahora mismo en Cataluña está atravesando calles ella

Voz 1 32:28 hola qué tal estás

Voz 28 32:30 muy preocupada mi negocio no está yendo como

Voz 1071 32:33 esperaba tocaba vas a basto

Voz 20 32:35 desde que anunció en la radio en poco tiempo todo

Voz 0552 32:38 así también conoce esto eso no parar ya mismo

Voz 20 32:41 deberíais probarlo es fácil rápido y económico cara al cliente que necesitas para tu negó

Voz 2 32:47 un tren ser publicidad punto es y a Judd en tu negocio a despegar

Voz 15 32:51 también ser publicidad punto es de cuidarte tener algún seguro por el que pagó de más mutuamente traer tela mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero veinte a la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea llaman nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua P consulta condiciones en Mutua punto es

Voz 20 33:14 cadena SER

Voz 2 33:17 hora veinticinco Ángels Barceló tertulia Carmen del reo

Voz 0194 33:23 no hablo Blasco y Emilio Contreras el relato político del día se adscrito también en Navarra donde a última hora y cuando parecía que no iba a ser al final ha sido acuerdo entre Geroa Bai PSN para que los primeros presidan el Parlamento foral en ese acuerdo Bildu tendrá un puesto en la mesa de esa cámara Pamplona Javier Lorente buenas noches

Voz 1071 33:41 buenas noches este acuerdo al que se ha llegado in extra

Voz 0194 33:44 mis parece que anticipa otro acuerdo que es el acuerdo para el Gobierno de la Comunidad podríamos decir que los socialistas de Navarra a pesar de las discrepancias con Ferraz están más cerca hoy del Gobierno

Voz 0831 33:55 pues sí aunque por unos minutos esa posibilidad parecía esfumarse pero en un receso tras la primera votación PSNI grúa Bai sean encerrado hasta sacar un acuerdo reunión en la que por cierto no Barkos presidenta en funciones si María Chivite aspirante a ello su partido se ve más cerca de la presidencia e insiste en que lo hace de la mano de Ferraz Ramón Górriz número dos socialista

Voz 1715 34:16 todas las decisiones que hemos tomado y que tomamos están en coordinación y en coherencia con lo que se ha hecho sea fisio hará en Madrid

Voz 0831 34:25 los socialistas han apoyado al candidato de Geroa Bai una igual le presidente del PNV Navarra y han permitido que Geroa votase al candidato de Bildu a la secretaría mientras ellos han optado por votar a su candidata que eso sí no ha salido aún así Navarra Suma carga con dureza contra los socialistas Javier Esparza su candidato advierte

Voz 0552 34:42 obviamente no podemos dar el apoyo a una formación política von presidente que es capaz de pactar con los amigos de Dios su ternera esto no lo hemos hecho nunca nos parece inmoral no lo vamos a hacer en el futuro nosotros y mantenemos la palabra dada

Voz 0831 34:58 apoyo de UPN que era incompatible con el de un PNV que hoy ve un escollo menos en esa negociación tanto en Pamplona como en Madrid

Voz 0194 35:04 Javier que va a ser Bildu

Voz 0831 35:06 pueblos aberzales dan dolidos todavía por la pérdida de las alcaldías importantes el sábado entre ellas la principal la de Pamplona de Navarra Suma logró

Voz 5 35:14 Álvaro de mando como lista más votada también

Voz 0831 35:17 negativa de los socialistas a contar con ellos para sus planes y a reunirse con ellos Bakartxo Ruiz portavoz

Voz 0100 35:23 era lo lógico que era lo razonable en cualquier caso el Partido Socialista todavía sigue hablando de de exclusión y creo que es evidente que tal como se ha demostrado en la mesa es imposible conformar una mayoría alternativa a la derecha sin sentarse a hablar con Euskal Herria Bildu

Voz 0831 35:40 sin embargo su presencia en la mesa existencia de Geroa Bai para lograr el acuerdo parece rebajar los ánimos de cara a una abstención que necesita el proyecto de María Chivite que reitera eso sí que no habrá foto con ellos

Voz 0194 35:51 gracias Javier

Voz 1071 35:53 hasta ahora en Navarra lo están leyendo en las sedes de todos los partidos en Madrid por el impacto que pueda tener en la investidura porque UPN llegó a decir que esos dos diputados en el Congreso se podrían abstener ante la investidura de Sánchez pero el PNV que tienes es parlamentario está bien observa con grandísimo interés el escenario en Navarra hacía la vicepresidenta en funciones Carmen Calvo que lo que ocurre Navarra sin embargo afecta sólo a esa Comunidad de manera que no hay que hacer otras lecturas

Voz 0376 36:19 no tiene que en el Navarra con lo que podamos hacer el investidura del presidente somos un partido bastante previsible no damos bandazos no los hemos notado nunca no lo vamos a dar todo el mundo sabe perfectamente cuál es el sitio en el que se mueve el Partido Socialista

Voz 0194 36:35 bueno sí dice Carmen Calvo que ese diagnóstico es evidente que no todos lo comparten y de hecho Inma Carretero buenas noches

Voz 1751 36:40 en noches muchos se han opuesto de nuevo hoy hacerlas

Voz 0194 36:42 cuentas para saber las opciones que tiene Pedro Sánchez dijo Ábalos que los trescientos cincuenta diputados del Congreso valen todos lo mismo que no había que despreciar Ana

Voz 1751 36:51 claro que el PSOE no abandona ninguna hipótesis hasta el final porque todo está abierto si se aleja la posibilidad de cambiar la abstención de los navarros en el Congreso por la del PSOE en la Comunidad foral pues los socialistas miran a Esquerra Republicana de Cataluña sin negociar nada a cambio dicen pero no es aseguran algunas fuentes el PSOE que lo harían armados de razones ante el bloqueo de todos los demás así que si los diputados de Esquerra se abstienen serían catorce

Voz 0194 37:17 porque yunque estaría ausente

Voz 1751 37:20 tenía más si es que no es en segunda votación con PSOE Podemos PNV Compromís y el Partido Regionalista Cántabro en este caso serían ciento setenta y tres síes frente a ciento cincuenta y nueve no es descontando ahí a los diputados presos de Jones per Cataluña que están suspendidos así que si se concreta la abstención de Esquerra Pedro Sánchez saldría elegido con cierto margen

Voz 0194 37:43 si para la investidura de Mas será clave en las negociaciones con Unidas Podemos y el PSOE ya verbalizar cuál es esa línea roja que le pone al partido de Pablo Iglesias les da de entrada en el Gobierno les da entrada en el Gobierno pero no en el Consejo de Ministros como mucho les ofrece cargos intermedios

Voz 1751 37:58 si no ha especificado hoy la vicepresidenta Carmen Calvo pero se ha referido a puestos de responsabilidad lo cierto es que hoy ha sido el PSOE el que sea asaltado su regla de la discreción esto va por días y Carmen Calvo ha aprovechado que tenga los periodistas convocados para meter presión públicamente a Podemos ha sonado casi al tú a ultimátum el mensaje que iba implícito en sus palabras es nosotros nos hemos movido y ahora la pelota está en el tejado de Pablo Iglesias vamos a escuchar el presidente en funciones también ha hecho

Voz 0376 38:28 oferta de algunos puestos de responsabilidad que desde luego no son en el Consejo de Ministros estamos esperando que Unidas Podemos pueda dar ya una respuesta que avance algo a la oferta que le ha sido formulada por el presidente del Gobierno

Voz 1751 38:45 así que los socialistas esperan la respuesta de Podemos para esta fórmula que supone que los morados tengan cuota en el Ejecutivo como

Voz 0194 38:53 R en las coaliciones de gobierno pero en pues

Voz 1751 38:55 los inferiores no en el Consejo de Ministros lo lo ha explicado después otra vez Carmen Calvo

Voz 5 39:01 la organización sí

Voz 0376 39:02 llega a buen puerto las personas y los lugares sea acordarán presidente en este caso no es a quién le tocará determina las personas que puedan estar en nombre de esa organización de Unidas Podemos

Voz 1751 39:14 así que la Moncloa defienden que con esta fórmula tendría capacidad podemos de influir en el Gobierno a partir de ahora el objetivo de los socialistas eso nos dicen es reconducir la negociación a lo programático pactar con Podemos una hoja de ruta social también amarrar una colaboración parlamentaria y la tercera pata sería esa colaboración institucional con estos cargos intermedios designados por Podemos esa serían las líneas generales del Gobierno de cooperación IS es el margen que da a Pedro Sánchez que mañana y pasado va a estar en Bruselas en el Consejo Europeo así que no va a tener tiempo para Pablo Iglesias Podemos tendrá unos días para pensarse su próximo movimiento

Voz 0194 39:52 no gracias Inma hasta mañana calvos pero no

Voz 1071 39:54 expuesta de Podemos sino la tiene tiene una respuesta de la patronal

Voz 0194 39:58 ya lo mejora ellos no han hecho ninguna pregunta

Voz 1071 40:01 estaba en Santander en los cursos de verano de la Menéndez Pelayo el presidente de la CEOE que es Antonio Aramendi que prefiere que pacto

Voz 0219 40:07 prefiere no se habla de pactos a mí que me da la suma de dos partidos es el Partido Socialista y el Partido Ciudadanos eh bueno qué es lo que han votado los españoles y las españolas es decir que no es lo que es de porque nosotros no hemos hecho campaña ánimos entrar la campaña y nosotros pensamos que en cualquier caso cualquiera de los dos partidos da estabilidad o se puede hablar de moderación en cualquiera de los dos casos prefiere por tanto el pacto PSOE Ciudadanos

Voz 1071 40:36 inaugura Aramendi que no habrá verano no habrá Gobierno

Voz 0689 40:40 hasta después del verano se porque verano en verano si te va adscritos no habrá verano hasta después de a lo mejor no hay gobierno estás pues del Gobierno gobierna hasta después del verano se cruzaba de alguna manera

Voz 0194 40:50 las negociaciones y lo que podía pasar en Navarra con lo que pueda pasar en la investidura porque dependiendo de lo que pasara o dependiendo de lo que pase porque todavía no sabemos que en la comunidad pues pueden peligrar esos votos el Partido Nacionalista Vasco pero en cambio dependen de lo que pase los votos que no tendría Pedro Sánchez Sánchez son los de los de UPN en cualquier caso siguen haciendo

Voz 29 41:10 lo cuentas pero en cualquier caso el grueso del Gobierno que no les da para gobernar en solitario con Podemos y bueno también está la negociación hay hay marchan

Voz 13 41:21 lo pero sin llegar a ningún sitio copiando lo de estar en el Gobierno estar José Bono que que es una no porque el modelo Vox exactamente es una nueva modalidad que que desconocíamos hasta ahora lo de Pamplona perdono de Navarra es curioso porque en Pamplona está Navarra Suma oye

Voz 14 41:41 que ya parecía que esto era

Voz 13 41:45 porque Navarra Suma iba a dar el apoyo

Voz 14 41:47 yo a Pedro Sánchez y se iba a conseguir ahora es ser

Voz 13 41:51 lamento con una con un apoyo

Voz 30 41:55 va a Angra para que sea

Voz 13 41:58 presidente del Parlamento el candidato de Geroa Bai del PNV me parece que no es tan peligroso y sino que se lo pregunten a Mariano Rajoy no que ya estado negociando cuatro años claro ir gobernando cuatro cuatro años con su apoyo cuando se habla del Gobierno resulta que el Gobierno va a ser del Partido Socialista de Navarra entonces sí que me que me cuenten porque un día sí y otro no estamos en un momento de verdad en que lo de los pactos lo primero cuando cambiemos todos esas leyes reglamentos e incluso Constitución para que haya una fecha fija para que el resto se ponga en marcha etcétera etcétera También habrá que dar un unos días cinco días Pacer pactos haya hecho en esos cinco días

Voz 0194 42:51 ya no vale porque es que sino

Voz 13 42:53 estamos diciendo una cosa y la contraria cada día

Voz 14 42:58 yo creo que que

Voz 13 43:01 Pedro Sánchez no tiene ningunas ganas de pactar con nadie

Voz 6 43:04 eh

Voz 13 43:05 qué quiere gobernar en solitario con ciento veintitrés escaños cosa que me parece una temeridad pero creo que es lo que quiere

Voz 14 43:15 hay veremos a ver si les sale bien la jugada desde luego lo que no augura es un gobierno muy

Voz 0194 43:19 tal espera que en Navarra aunque sea a través de las redes sociales hay reacciones de Casado y Rivera

Voz 1715 43:25 en Twitter existe una manera de demostrar la importancia que le da

Voz 5 43:30 un mensaje algún tuit que es

Voz 1715 43:33 fijar este fijar el tuit arriba claro Tailandia tú

Voz 0194 43:37 es el primero que ve es cuando entras

Voz 1715 43:40 el tuit que tiene fijado Pablo Casado en su perfil de Twitter dice lo siguiente en Navarra y en toda España Sánchez está dispuesto a ceder cualquier cosa para seguir en el Gobierno la Mesa del Parlamento navarro es el primer pago al independentismo una burda maniobra que consuma la traición de los socialistas a la Comunidad Foral sobre

Voz 0689 43:59 a también a Twitter Albert Rivera que debe dar un poquito menos

Voz 1715 44:01 lo hace porque no ha fijado el tuit en su perfil escrito lo siguiente el PSOE boicotea al constitucionalismo en Navarra Easy asocia con los nacionalistas de Geroa Bai Icon los batasunos de Bildu para regalarles la presidencia del Parlamento y el control de la mesa una inmensa vergüenza es lo que escrito Alves Rivera tanto el PP como ciudadanos forman parte de la coalición Navarra Suma que aspiraba a presidir el Parlamento que sigue aspirando gobernada por esta acabara a considerar

Voz 0194 44:31 a nacionalista vasco como peligrosos Independent

Voz 5 44:35 estas claro la cuestión es que en en la política que estamos viviendo en estos días parece parece que no nos hemos de acuerdo acerca de lo que nos hemos puesto de acuerdo acerca lo consideramos intolerable así no se puede hacer política porque entonces la política tiene un carácter existencial parece que nos jugamos la vida parece que el otro no es el rival político sino que es el antagonista que está a punto de destruir el orden constituye pido no claro o por independentismo se destruye el Estado por ETA de o la extrema derecha en este caso bueno en fin cada uno siempre tiene a su némesis absoluta pero hay que establecer algunas diferencias vamos a ver la ley de Partidos data de dos mil tres que es cuando se ilegalizó Batasuna lo legal cuyo de algún modo componente intolerable que no debemos aceptar obviamente es su gestión de la memoria del terrorismo ahora bien implica algunos de estos pactos el cambio en la gestión de la memoria del terrorismo en Navarra bueno Euskadi la respuesta en principio creo que podemos decir que es no

Voz 13 45:40 pero además de que no ha pactado nada

Voz 5 45:43 en cambio en cambio y para hacer de algún modo el paralelismo implica el pacto con lo intolerable de Vox la entrada de su componente intolerable dentro en las instituciones si cambia la gestión de la memoria histórica cambio en el Estatuto del trato a la mujer de tal manera en Andalucía programática mente se acepta lo intolerable de tal manera que no podemos hacer el mismo paralelismo y además debemos de algún modo empezar a aceptar que nuestra gestión de la memoria de terrorismo ha triunfado sobre la de la de ETA y no debemos tener este complejo y volverá a sacar estos fantasmas en algún momento hay que aceptar que son partidos legales son partidos que pueden after

Voz 0194 46:23 verse incluso aceptar medidas que beneficien a ti

Voz 5 46:26 dos como pasó en la Diputación Permanente hace poco donde el voto de Bildu fue necesario para que se aprobara un paquete de medidas sociales no

Voz 0554 46:34 el problema que tiene el Partido Socialista para gobernar tanto en en Navarra como en el en país es que necesita en Navarra en el conjunto del país necesita en Navarra la abstención de EH Bildu es evidente las cuentas son así y a nivel nacional en el Congreso de los Diputados necesita la extensión de Esquerra Republicana siéndolo dos partidos legales coinciden en su con Gozalo Velasco pero el hecho de que un partido sea legal no se hace coincidir con ellos critica que necesitar su apoyo darlo por bueno hay puede haber posiciones radicalmente distintas enfrentadas y contraria dentro del marco constitucional el hecho de que esté dentro del marco constitucional por fin después de cuarenta o cincuenta años pegando tiros no quiere decir que tenga que estar de acuerdo con ello el drama del Partido Socialista es que Navarra necesita la abstención de HB tildó todos sabemos quiénes son en en el Congreso de los Diputados para la investidura el presidente y Sánchez necesita la abstención

Voz 0194 47:33 el republicano quieres puedes tener la abstención y lo destacaban ahora ellos con este Grace la abstención sin haber pactado es decir ciudadanos tiene poder en Andalucía y en algunos ayuntamientos y posiblemente CCAA gracias a los votos de Vox que ignoran bueno ellos dicen nosotros no hemos pactado pero ha aceptado los votos lo mismo que Pedro Sánchez puede aceptar la abstención de Bildu que ha República de Catalunya y no pacta con ellos

Voz 0554 47:58 pero ese es el argumento para utilizar contra un señor de ciudadanos pero quién es decimos que cuando se da un apoyo a un gobierno tanto con votos no con atención siempre necesariamente tiene que ser a cambio de algo porque las ONG