Hora 25 (19/06/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0259 00:09 si es en casa del herrero cuchillo de palo nos han dicho que el gabinete de prensa del Instituto Nacional de Estadística al reconocer ese error de los técnicos que ya han corregido de todas formas la cifra correcta un descenso del treinta por ciento en la última década en el número de nacimientos sigue siendo muy importante el año pasado nacieron trescientos setenta mil bebés veinticuatro mil menos que en dos mil diecisiete lejos del medio millón de dos mil ocho el Lines en señala que hay dos causas demográficas en esta caída por una parte la disminución del número de hijos por mujer lo que se llama la tasa de fecundidad que ha bajado al uno veinticinco por otro lado la reducción del grupo de mujeres en edad fértil las que tienen entre veinticinco y cuarenta años son las generaciones que nacieron en las otras crisis de natalidad anteriores de los años ochenta y de los años noventa ya la caída de los nacimientos hay que sumar hay que sumar además el retraso en la maternidad las españolas esperamos hasta los treinta y dos años de media para tener hijos hay otro dato determinante lo decíais lo comentabais antes las mujeres que son madres a los cuarenta años son más aumentaron un sesenta y tres por ciento en la última década el número de nacimientos de tal forma en esa franja son ya el diez por ciento del total y luego están las defunciones que volvieron a superar a los alumbramientos el año pasado murieron en España cuatrocientos veintiséis mil personas

Voz 0194 01:35 sobre las causas Mario lo habíamos antes al demógrafo que hablaba de lo complicada que resulta la maternidad en la actualidad que fue

Voz 0259 01:41 duro pronostican los expertos pues lo resumen en un titular una España más vieja más sola con más población gracias a los inmigrantes una reciente proyección realizada precisamente por el INE dice que dentro de quince años la población aumentaría hasta los cuarenta y nueve billones dos millones más que ahora por el flujo migratorio pero una de cada cuatro personas el veinticinco por ciento tendrá más de sesenta y cinco años serían doce millones tres millones más que ahora y la mitad vivirían solas ahí está la soledad que es otro de los desafíos de España por cierto que dentro de quince años según ese estudio se habrá multiplicado por cuatro la cifra de centenarios será

Voz 1 02:22 en casi cincuenta mil frente a ese mal

Voz 0259 02:25 por envejecimiento en la cúspide y la base de la pirámide poblacional seguirá adelgazando porque los nacimientos seguirán con tendencia con esta tendencia a la baja al menos a corto plazo

Voz 0194 02:35 gracias Mariola hasta luego me decía lo decíamos antes es verdad que decías tú sabes que se acuerdan de la España vacía cuando llegan elecciones se acuerdan de lo difícil que es la maternidad ser madre padre en España cuando conocemos los datos decía un cuarenta por ciento el lunes equivocado un treinta por ciento pero en treinta por ciento en la última década es un número importante ya a mitad de me llama muchísimo la atención el dato de las que son madres con más de cuarenta años que también es un dato muy muy importante

Voz 1 03:03 claro lo comentaba lo apuntaba yo cuando hablábamos de la cuestión del alquiler la formación de una familia está muy vinculada a cuestiones tan básicas como el poder tener una vivienda estable y una vivienda suficiente el poder tener un salario bueno y digno que permita hacer un proyecto de vida material el hecho además innegable pues de que la tendencia a la que se normalice el acceso de la mujer al mercado labora que todavía obviamente no es total no ha venido acompañada con mecanismos de ayuda como escuela las infantiles de cero a tres gratuitas flexibilidad en los horarios de trabajo etc etc etcétera Todas estas políticas que son políticas de familia suelen tener la etiqueta de políticas sociales están asociadas a partidos de izquierda mientras que los partidos de derecha o conservadores que llevan en la bandera y en su identidad a la familia suelen ser reacios a facilitar a este tipo de políticas y además como normalmente suelen tener un apoyo electoral fuerte por parte de los sectores de edad más avanzada suelen privilegiar la transferencia de algún modo de financiación hacia ese tipo de sectores de edad himno hacia los sectores jóvenes todo eso redunda en una especie de tormenta perfecta en el que

Voz 2 04:15 tener hijos una familia es una especie de vida laboral

Voz 0554 04:21 el sin un sueldo digno tener un proyecto de vida que incluya siquiera quieres evidentemente tener hijos es muy muy difícil ahí está la clave ahí está la clave todo lo demás está muy bien y son razones muy respetables y valiosa hay que están vivas ahí dando botes encima de la realidad España pero la razón de fondo última está en que cuando la gente tiene contratos temporales no tiene seguridad empleo cuando los salarios han bajado la gente no se casa no tiene hijos el ejemplo contrario está en la España de los años sesenta los años sesenta el país creció una media del siete por ciento anual durante quince años entonces es de veinticinco y entonces surgió lo que se ha conocido como el baby boom

Voz 1 05:01 el tiene unos ingresos económico

Voz 0554 05:03 mejores que los que ha tenido hasta ese momento tienes la posibilidad de comprar una vivienda tienen la poesía de formar una familia pues tienes hijos cuando todo ese panorama ese horizonte se desvanece dice no no es que yo tengo un contrato de seis meses o de un año o de una semana y además en lugar de ganar tanto gano menos porque lo sabréis han bajado pues naturalmente eso tiene una consecuencia inexorable

Voz 0194 05:28 si el sueldo te da para sobrevivir a tiro de pareja pues sí

Voz 0554 05:30 pero no no tengo que está clarísimo es una cosa evidente

Voz 0378 05:33 eso es evidente efectivamente pero pero no sólo eso Emilio sin duda nunca hay una causa ultima

Voz 0554 05:40 esa es la fundamental si es es fundamental

Voz 0378 05:43 al pero también incluso en época de bonanza con contratos indefinidos etcétera etcétera Las mujeres y los hombres han decidido tener menos hijos porque ya no solamente la mujer está para para criar hijos qué qué quiero decir con esto que es el retrato que no se ha dado hoy el INE de nuestra sociedad es muy preocupante por muchísimas cosas eso es muy preocupante por la baja natalidad que tiene esas causas y tiene también causas como dice el propio informe de Line en en que ya se ha pasado la época del baby boom teniendo teniendo hijos y ahora estamos en una época en eso están en edad fértil las mujeres que están nacieron en una época en la que ya se empezó a tener a tener menos hijos pero nos estamos olvidando una parte importantísima de ese de ese informe de la que hablaba en la información al final que es el envejecimiento

Voz 0194 06:53 dentro de la población la cantidad de personas

Voz 0378 06:55 es que hay que va a ver la cantidad de años que se va a vivir antes podemos decir hace treinta años una persona cuando se jubiló daba por regla general podía vivir una media de diez años de jubilación también cerca

Voz 0554 07:14 termine este relato

Voz 0378 07:17 lo sé pero lo diez diez años vamos a ver cuánto cuánto me equivoco ahora la gente vive perfectamente treinta años de con con una pensión teniendo como tenemos muchísimos menos trabajadores cotizando eso son gravísimo problema al parte a del de la soledad al que yo creo que no es esta

Voz 3 07:41 la haciendo

Voz 0378 07:43 Nos está tomando ninguna medida ni sexta a la gente pero ocupando Ike puede llegar a ser una auténtica epidemia

Voz 0554 07:51 si en el año ochenta cuando se se diseña definitivamente el sistema de pensiones que tenemos ahora vigente en la edad de jubilación a los setenta años y la expectativa media de vida esperanza media de era setenta y cuatro años pero hoy hoy ya la edad de jubilación no es setenta años el sesenta y cinco años más pagando pensiones pero es que además la expectativa de vida la esperanza de vida ha aumentado a los ochenta y dos pole otros ocho o sea que de cuatro no vamos a trece catorce quince años si ese sistema de pensiones vamos de una cosa a otra no se revisa no se actualiza no se acepta esa realidad social sobre es que se nos viene encima sino pues al final se puede producir un carta plan hay un ejemplo en dos años la Seguridad Social ha tenido que pedir prestado al Gobierno al Estado central cuarenta y dos mil millones de euros para pagar las pensiones

Voz 1 08:41 claro esta es vuestra descripciones muy exacta lo que metemos que esos esquemas de pensamiento Nos llevan una especie de de fatalismo absoluto no te parece primero que no es la estructura macroeconómica de los salarios los que impiden que haya proyectos vida por otro lado un poco inevitablemente no parece que hay una especie de rivalidad entre bueno hacia dónde va el dinero hacia las capas los jubilados que quieren pensiones que van a hacer de máscaras y somos más o hacia los jóvenes para que tengan familiares desde unos

Voz 0378 09:09 tiene que dar soluciones

Voz 1 09:11 no hay dinero suficiente estos no solares El País

Voz 0554 09:14 dice Si el país crece lo que pasa es que no blanco

Voz 1 09:16 pensiones no se no se pagan solamente con las rentas sino que se financian de un modo alternativo aussie hay políticas que claro yo insisto mucho en esto es dice no es que esto son políticas feministas parece que son caprichos ideológicos no cuando se establecen medidas para que el permiso de maternidad paternidad se pueda compartir se intenta facilitar que las mujeres no renuncien a tener hijos o no renuncian al trabajo que no se produzcan fases alternativas de manera que estas políticas tenemos que sacarlas del encasillamiento ideológico que es algo que está pasando además con la irrupción de Vox que están comprando Ciudadanos del Partido Popular y tratar de que sean cada vez más transversales y normales

Voz 0554 09:51 complementario de la falta de dinero que vamos a vivir sin años excepto no lo estamos yo no sé siquiera

Voz 0194 09:57 que decía Carmen cuando Mariola estaba contando Carmen me iba a decir en voz baja yo no quiero yo sí estoy bien de salud pero los cien años

Voz 0378 10:05 en estos momentos en estos momentos a los cien años para que haya una persona con cien años que esté bien de salud es decir en plena siempre con su mente totalmente independientes osea que no necesiten

Voz 0194 10:24 sí sí sí que puedan levantarse

Voz 0378 10:27 comer etcétera hay muy pocas

Voz 0194 10:29 lo vamos a saber hay que perder la que la espero verlos Quintero usemos tendremos nosotros la cabeza activa hablando por la radio y los oyentes escuchando que eso mantiene mucho a la cabeza en la cabeza quedó hablando de de de cumplir años no tanto se que incumplía ve años años en el puesto el Rey Felipe VI han pasado cinco años

Voz 1071 10:49 cinco años desde este momento inicio mi reinado

Voz 0623 10:51 en una profunda emoción por el honor que supone

Voz 4 10:54 me asumir

Voz 0623 10:55 la Corona consciente de la responsabilidad que comporta Icon la mayor

Voz 1071 11:00 la esperanza en el futuro de España hasta el quinto aniversario en la Corona

Voz 0623 11:04 señaló entonces que para ejercer este servicio fundamental al Estado y a la sociedad es preciso que las acciones y se guíen por la ejemplaridad y la dignidad por la integridad la capacidad de sacrificio y la entrega sin reservas a España

Voz 0194 11:19 el Rey lo ha celebrado con la entrega de condecoraciones a personas ejemplares María Manjavacas buenas noches buenas noches ejemplares ya anónimas en muchos casos aunque María vale

Voz 4 11:28 mucho la pena conocer esas historias desde luego mucho son historias maravillosas lo resumía muy bien en el acto gente anónima que hace el bien sin ruido gente extraordinaria pero en este elenco hay una señora ahora que hablabais de la vejez a la que nos hemos rendido ciento siete años de Valencia Clotilde toda la vida trabajando para me reconozca el trabajo de las amas de casa ha llegado con su hija su nieta su nieta hay hecho ahora la vais a huir una secuencia con sus perlas vais a huir iba a decir a ver que su hija hace de intérprete porque ya no oye bien pero que es lo único que le pasa es autónoma anda bien de hecho antes saber cuántos años has dicho ciento siete años

Voz 0194 12:09 Carmen ciento siete años auto no

Voz 4 12:11 la he visto por eso he dicho

Voz 0378 12:14 eran poquitas las que llega el gen de los valencianos

Voz 4 12:16 yo sido una cosa escuchar que merece la pena lo que dijo cuando la llamó la zarzuela

Voz 5 12:25 fíjate que decir delante del Rey otro tipo de bebida está dada Madrid

Voz 4 12:34 oye que cómo se siente puede este reconocimiento que le han dicho que el explique cómo ha llegado a dicha edad

Voz 5 12:49 y digo a bajar mucho

Voz 4 12:56 sí bueno esta lista ya sabido trabajando mucho es fantástica bueno pues hay otros que no exclamó pero que le colgó a la Zarzuela porque creía que era una broma villano setenta y uno toda su vida donando sangre cada tres meses no dejo de hacerlo ni siquiera cuando murió su hijo debe ser que eso de donar sangre bueno pues también da vida

Voz 6 13:19 muy buena buena buena mira si me quedo

Voz 7 13:21 la sangre que tiene Giulio o sea la pajes cuando una persona dona sangre es comparable con nada sea el deber cumplido el saber que hay llenar a sonreír con tu sangre

Voz 4 13:35 lo voy a aclarar porque os habéis quedado con la duda aseguró su pequeño tiene veinte meses bueno pues en esta lista también hay dos hombres que rescataron a una familia de holandeses en las inundaciones de Mallorca un inmigrante búlgaro que empiezo de electricista que esa sacado unas oposiciones caras ingeniero que está aquí con su familia hay maestros hay médicos hay investigadores que bueno hoy desde luego han dejado el anonimato bueno para ser ejemplos del mérito civil

Voz 0194 13:59 todavía están maravillosas María muchísimas gracias

Voz 4 14:02 un abrazo hasta luego

Voz 0194 14:04 ya antes del cierre nos queremos detener en una historia diferente que tiene que ver

Voz 1071 14:08 con Miguel Hernández quizás la han escuchado ya pero que en realidad tiene que ver con algo más con el olvido con la Historia la Universidad de Alicante ha suprimido de los textos históricos el nombre del secretario judicial de uno de los consejos militares que condenó al poeta porque se lo pidió el hijo de este secretario judicial y ahí está el debate no puede borrarse la historia pues según la Universidad de Alicante sepuede hoy han avalado esa decisión en cambio la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica quiere incluso que se pronuncio porque están en contra la Agencia Española de Protección de edad vamos a Alicante Claudia Ortega buenas noches

Voz 0194 14:41 qué tal Ángels buenas noches el Consejo de Gobierno de la universidad cree que sí que hay que hacer caso al hijo y borrar lo que hizo su padre de los papeles de la historia pero no todo el mundo lo ve igual no

Voz 1509 14:51 sí de hecho el Consejo se ha tenido que reunir hoy para abordar la polémica y lo que ha explicado el rector Manuel Palomar es que la decisión de borrar temporalmente ese dato forma parte de un procedimiento administrativo que esperan quede resuelto en los próximos días ha reiterado que la decisión se ha tomado de manera temporal y urgente porque había que atender a los plazo Nos del recurso abierto por el hijo de Antonio Luis Baena pero que en ningún caso se está cuestionando dicen ni la investigación del catedrático que escribió los artículos ni la memoria histórica la intención de la universidad no es eliminar nada ha insistido el rector de hecho se están recabando más datos para buscar una argumentación sólida tener así un fundamento jurídico que permita revertirla

Voz 8 15:31 solución cuestiones que por un lado está la investigación que son los artículos cuál es nosotros no entramos para nada y por otro lado es el índice que nosotros utilizamos para que son información ahí es donde entra la ponderación del acceso a la información y la protección de datos ahí está la cuestión jurídica de determinar que la protección de datos la voluntad nuestra es que este índice forme parte de la investigación con lo cual se pondera a favor de la acceso a la información

Voz 1509 16:00 el rector ha explicado que se trata de una cuestión muy pionera dentro de un derecho el del olvido donde chocan por un lado el acceso a la información y por otro la protección de datos y eso es lo que debe ponderar se ahora sea de agotar ese plazo administrativo después será el propio rector el que resuelva el recurso y ha dicho que esta decisión puede sentar precedente Angels en un derecho tan novedoso como el del olvido digital

Voz 0194 16:22 gracias Claudia

Voz 1 16:24 hasta ahora sólo Gonzalo yo lo que creo que choca es la propia

Voz 0194 16:26 de datos con la memoria claro la costa

Voz 1 16:29 es cuando una acción individual deja de tener sentido dentro una biografía personal pasa Sercla en historia bueno además la historia Kang sabéis el filósofo renuncia escribe una crítica la razón histórica porque dice que la historia no tiene un correlato empírico ahí está la historia pues no claro pero necesitamos que perviva en todos esos testimonios precisamente para poder reconstruir la no entonces yo creo que en este caso a la preponderancia es hacia la posibilidad de construir memoria ya que esos mimbres sigan ahí para que la podamos elaborar

Voz 2 16:59 han el hecho concreto de esa vida individual no es que yo creo que todo lo que hacen una una persona a lo largo de su vida que no sea de la

Voz 3 17:10 ámbito íntimo rival ámbito privado

Voz 0378 17:14 forma parte de la historia de este país tanto se ha sido director de una empresa como se ha sido jefe del Estado es que puede llegar ahora que no le den ideas

Voz 0194 17:24 cientos de Franco para decir que quiten

Voz 0378 17:27 el nombre de Franco y que digan un dictador solamente pero de de qué estamos hablando

Voz 0194 17:35 la historia es otra cosa

Voz 0378 17:36 la gente pública que hace actuaciones profesionales o políticas públicas no tiene derecho a borrar que fue el presidente de Caja Madrid cuando se hundió Caja Madrid aunque con qué derecho

Voz 0554 17:54 no es que los españoles bueno los ciudadanos del mundo tenemos derecho a conocer nuestra historia eso son datos objetivos otra cosa sería cuestiones más personales más íntima de que relaciones que pudieran ser me interpretarse como como ofensiva pero esto no es otra cosa que un señor que fue secretario no juez el exsecretario levanta acta pero la sentencia no la no la pone de un de un juicio contra Miguel Hernández grandísimo poeta Miguel Hernández en aquella cosa terrible espantosa que fue la Guerra Civil y el XXXIX Israel pare este señor fue secretario de ese de ese tribunal pues fue el secretario de aquí y no hay más tío sacaba del río y además una cosa probablemente sí murió su viuda tendría legítimo derecho a tener una pensión a un obrador vaya

Voz 1 18:39 normalmente la gente que hacía historia no tiene la intención de hacer historia no el soldado que iba a la guerra de los Treinta años nacía Cariño me voy a la Guerra de los Treinta Años sino que esa posterior y saber lo que iba a las dos cosas la familia no pueda alegar no es que este señor no no quería ser relevante tome una decisión bueno pues dentro de su quehacer cotidiano unas tendencias aquella España pero claro

Voz 0554 18:57 es que las acciones individuales

Voz 1 18:59 Serra interpretan después a posteriori hice síntoma atizan se interpretan se analiza no hay esto es lo que es la historia

Voz 0194 19:06 saludamos a micro Iturbe que es el director de la verdad Heraldo de Aragón muy

Voz 9 19:09 buenas noches buenas noches adiós qué tal muy bien que nos encontramos en el periódico

Voz 10 19:15 Mccain abrimos con lo que una euroorden por el atentado de Zaragoza frena la excarcelación Ternera que yo que se nacional pues Francia poco después de que el etarra otro es una noticia que sean suceso han sido detenidos los hijos de una mujer cuyo cadáver llevaba tus años por don que es un pueblo de Teruel Nuestros hermanos han sido acusados de asesinato y fraude pues por ejemplo a cobrar la pensión de la vitrina luego una fotografía que es que de alguna forma los reyes donde los aragoneses entre los cuál

Voz 9 19:46 tiros por el Rey

Voz 10 19:48 dos aragoneses que han recibido la Medalla de Oro

Voz 9 19:51 el de exhibir recuerdas el motivo por el cual Recio una medalla no

Voz 0194 19:54 no

Voz 10 19:55 sí son uno de ellos es un es un técnico de Cultura del Ayuntamiento Alcañiz concretamente Ignacio

Voz 0194 20:01 buenos días

Voz 10 20:02 era el mundo de la cultura lógicamente es un archivero y luego está lo que quita quité el Museo Diocesano de Jaca que desde aquí lo habrá que os invito a que lo que hay porque es maravilloso maravilloso

Voz 1 20:12 es verdad es porque hemos conocido alguna que no es la nuestra

Voz 0194 20:14 compañera María Manjavacas habría que nos has puesto dos nombres más sobre la mesa queríamos conocer dos historias más porque más allá de lo que ha supuesto ese acto del quinto aniversario etcétera etcétera era muy era muy interesante conocer las historias que había detrás de cada medalla Miquel muchísimas gracias

Voz 9 20:30 nosotros mismos hasta luego nos quiera Guirado cuaderno de frases Sastre frases para empezar de Naciones Unidas que considera que el asesinato del Consulado de Arabia Saudí en Estambul fue en realidad

Voz 1071 20:41 función deliberada premeditada Porma que Arabia Saudí debe responder ante el derecho internacional es lo que concluye el informe de la relatora de la ONU que se llama en escala Mari esas han sido

Voz 11 20:52 les da Schumi

Voz 12 20:54 de en sin eh táctil

Voz 4 20:59 pues no que les

Voz 1071 21:02 enviar a la escena del crimen demuestra que la investigación no se hizo de buena fe creo añadía ella que hay responsabilidad al más alto nivel del Gobierno saudí entre tanto Rusia ha criticado el informe internacional que investiga el derribo de un vuelo sobre Ucrania fue hace cinco años quizá lo recuerde murieron doscientos noventa y ocho personas bueno las conclusiones han presentó dado hoy esta tarde en La Haya hice acusa a cuatro funcionarios tres estarían al servicio según esta investigación de Rusia otro de Ucrania de derribar ese vuelo de la compañía Malasia Airlines abatido por un misil tierra aire las conclusiones las ha presentado un equipo de investigación conjunto en una rueda de prensa que varios canales han dado en directo entre ellos por ejemplo la BBC que iba traduciendo la comparecencia de los técnicos este momento que era cuando señalaban a los supuestamente según la estimación los responsables que Dupin

Voz 4 21:57 León

Voz 1071 21:57 en el cacheo en Francia el ex presidente de la República Nicolas Sarkozy será juzgado por corrupción por tráfico de influencias después de que se hayan rechazado definitivamente los recursos que presentó su defensa sus abogados se convierte por tanto en el primer ex presidente de la República francesa juzgado por corrupción en sesenta años decía hoy la prensa francesa que el juicio empezará unos y más de setenta millones de personas viven lejos de sus hogares en contra de su voluntad es la estimación que ha hecho ACNUR la agencia de las Naciones Unidas para refugiados que además considera que pueden ser más porque no han podido contabilizar todos los casos de personas que huyen entre otros de Venezuela frases de Amin es un refugiado sirio que llegó a España

Voz 13 22:38 sí pero cuando he llegado aquí en España es como de entrar a Melilla hay CETI de refugiado no hay por ejemplo agua para beber no hay hay muchas cosas no están bien ahí

Voz 1071 22:54 ay de esta tarde el arma con la que supuestamente Bangkok se suicidó ha sido vendida hoy en una casa de subastas en París por un precio de cuánto cuesta la pistola de con la que Van Gogh se suicidó idea ciento sesenta y dos mil euros

Voz 0194 23:08 la propia casa de subastas había estimado un precio más bajo pero que mejor no saberlo Valle Hebrón Bustos macabro suicida una cosa tremenda que como no se ha podido comprobar que fuera el arma auténtica la muerte por eso empezaron a la osea te gastas estoy encima no sabe si es verdad suerte que Ramoneda es el auténtico

Voz 14 23:29 el dietario

Voz 1150 23:34 en una década los nacimientos han caído casi un treinta por ciento en España el ruido de la política coloca demasiado a menudo en segundo plano los problemas de fondo la sociedad las tasas de natalidad más bajas del mundo es un dato que no se puede desoír indica desconfianza en el futuro precariedad en las condiciones de vida a los jóvenes debilita seriamente al país pocos nacimientos y enorme retraso en la edad en que las madres tienen hijos en la agenda la política debería ocupar un lugar destacado esta cuestión no se ve por ninguna parte la última ridiculez del tripartito de la derecha Vox tendrá en Madrid concejalías delegadas sin asiento en el Gobierno es decir Vox gobernará debajo de la mesa dice Manuel vais ciudadanos era un partido liberal y ahora pacta con reaccionarios y antieuropeos Rivera lo ha querido así que aguante su vela perros ofensivo que pretende engañar al personal con patéticos eufemismos sorpresa en las portadas de la prensa de hoy no es sabido encontrar en ninguna de ellas la que para mí era la noticia al día Facebook anuncia que no lanza su propia moneda libra aunque de momento lo vende con piel social y apunta prioritariamente al Tercer Mundo es el principio de un proceso que puede cambiarle el universo financiero y con ello nuestra relación cotidiana con el dinero y sin embargo ha pasado desapercibido en un mundo tan cambiante a veces nuestras antenas tardan en captar los mensajes una teoría del poder en el fútbol que me brinda un exdirectivo los clubs se dividen en tres bosque manda el presidente con el Madrid de Florentino los que manda el entrenador donde este Guardiola por ejemplo en los que mandan los jugadores el base de Messi sin ir más lejos

Voz 15 25:15 lo dejamos aquí Carmen del Riego Gonzalo Velasco Emilio Contreras buenas noches muy buenas noches buena semana nosotros mañana más mañana más a partir de inmejorable intentaremos a partir de las ocho como siempre les esperamos

Voz 16 25:43 pobre veinticinco Ángels Barceló se servicios informativos

