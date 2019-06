Hora 25 (20/06/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1 00:00 aunque los pinten de naranja

Voz 1827 00:02 a pactos de ciudadanos con Vox a través del PP son tan vergonzosos que Albert Rivera se inventa avales internacionales

Voz 2 00:10 son las ocho las siete en Canarias

Voz 3 00:21 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 00:35 hola buenas tardes Ribera busca el aval europeo que no tiene y queda en evidencia líder de Ciudadanos ha presumido hoy de lo contentos que estaban en algunas capitales europeas con su forma de tejer alianzas y firmar pactos

Voz 1293 00:46 pues es lo que Macron y el Gobierno hablamos con se directamente ha dicho que apoyan nuestra pactos nos han felicitado impuso como los acuerdos que estamos siguiendo hoy suníes entonces elevación para los liberales somos más fuertes somos más que desde luego de lo contrario vamos a tejer todavía más lazos aserto fuera es más allá de los dimes y diretes las realidades

Voz 0194 01:08 si el Elíseo tardado apenas unas horas en desmentirlo el entorno del presidente francés niega que jamás le haya felicitado por los acuerdos que le han permitido llegar al poder en algunas instituciones gracias a los votos de Vox el ex primer ministro francés Manuel Valls sigue alertando de los riesgos los que tiene el flirteo político con la ultraderecha Valls ha pasado esta mañana por las

Voz 4 01:28 el gran peligro es entre la democracia representativa liberal imperfecta otra forma de gobernar otra forma de democracia liberal autoritaria como lo que estamos viendo por ejemplo en Hungría y en en Polonia creo que es es el gran peligro la Historia puede ser trágica

Voz 0194 01:48 la política española se ventilada hoy en Bruselas donde estaba Albert Rivera y donde también está el presidente en funciones Pedro Sánchez pide de nuevo al PP y a ciudadanos que tengan un arrebato de responsabilidad Ile permitan gobernar para dar estabilidad al país y de paso anima a Unidas Podemos a responder a su oferta de estar en el Gobierno pero no en el Consejo de Ministros

Voz 5 02:07 sin duda con Unidas Podemos nosotros lo hemos calificado como un socio prioritario como socio preferente le hemos trasladado cuál es nuestra posición el cómo definimos nosotros el Gobierno de cooperación esperamos pues que lógicamente moderno

Voz 1715 02:21 contar con su apoyo en Hora Veinticinco nos acercaremos a Canal

Voz 0194 02:23 ya es donde el PSOE ha conseguido un acuerdo a cuatro que le permitirá apartar del poder a Coalición Canaria después de veintiséis años ya Baleares donde Francina Armengol reeditará el gobierno a tres pactos que han llevado

Voz 1827 02:34 hoy a los dirigentes de Podemos a reclamar a través de

Voz 0194 02:36 las redes sociales que el modelo se extienda al Gobierno del país

Voz 6 02:42 y Donald Trump vuelve a jugar con la idea de un ataque a Irán Pedro Blanco

Voz 1715 02:45 lo hace después de que Irán haya derribado un dron que según Teherán volaba sobre su espacio aéreo y que según EEUU no el caso es que esta tarde han preguntado al presidente de ese país de Estados Unidos y piensa atacar Irán

Voz 1293 02:57 lo habréis

Voz 1715 03:00 pronto ha respondido Tram que con sus mensajes crípticos ha conseguido por ejemplo que suba el precio del petróleo iremos a Bruselas a los jefes de Estado negocian el reparto de los cargos institucionales en un complejo equilibrio de poder intereses después de las pasadas elecciones europeas le vamos a pedir a Miguel Ángel Campos que no resume lo que está dando de sí la declaración de Bárcenas y de María Dolores de Cospedal al en el juicio por el borrado de los discos duros de los ordenadores del extesorero del PP

Voz 0194 03:25 a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:28 buenas tardes Marcos Llorente es el nombre de día en el mercado de fichajes el centrocampista de veinticuatro años ha sido traspasado del Real Madrid al Atlético de Madrid por una cifra total entre fijos y variables de cuarenta millones de euros Llorente jugó el año pasado apenas una decena de partidos en el equipo blanco no contaba para Zinedine Zidane y a las nueve de la noche en Riazor primer partido de la final del playoff de ascenso a la Primera División Deportivo de la Coruña Mallorca todos los sueños de una temporada se dirimen en ciento ochenta minutos luego estamos en Riazor para vivir el ambientazo que seguro está preparada

Voz 0194 04:01 el tiempo ahora nos contará Javier Gregori cómo va a ser el verano antes Jordi Carbó nos cuenta cómo va a ser el viernes Jordi buenas tardes

Voz 1827 04:07 buenas tardes los chubascos y tormentas que ahora mismo

Voz 0194 04:10 no descargando en gran parte de la mitad norte peninsular aguantarán hasta mañana por la mañana se irán deshaciendo para formarse en nuevas tormentas que pueden ir acompañadas de lluvia torrencial fuertes rachas de viento también de granizo muchos rayos y truenos después mañana por la mañana irán desapareciendo durante la tarde nuevas tormentas y algunas con severidad especialmente en los Pirineos la ibérica el interior de Cataluña también de la provincia de Castellón y en el conjunto del país sobre todo en el centro y sur de la península mañana va a ser mucho sol con temperaturas sin grandes cambios ambiente fresco de las nubes sean abundantes y dejan chubascos calor pero moderado en el sur pieza hora25 Pedro el verano caluroso

Voz 1715 04:48 a menos que algunos de los anteriores pero por encima de la media o al menos es lo que pronostica la Agencia Estatal de Meteorología que hoy nos ha dicho cómo cree que va a ser el verano en lo va a contar Javier Gregory

Voz 0882 05:01 no le gustó el pasado verano este año habrá más de lo mismo las temperaturas suben como el verano pasado el dato positivo es que lloverá lo mismo que la media como acaba de avanzar Beatriz Bella portavoz de Aemet la Agencia Estatal de Meteorología

Voz 7 05:14 el escenario más probable así en general es que la temperatura media del verano bueno de julio agosto septiembre y media este casi cero coma cinco grados por encima de lo normal eran zonas puntuales por ejemplo en la zona oeste de Zamora en la zona oeste de León esa anomalía llega a ser casi un grado

Voz 0882 05:30 la mala noticia es que esta primavera ha sido cálida muy se caía Hemed acaba de decretar oficialmente ya la sequía meteorológica prácticamente media España en A Coruña Burgos Vizcaya Huesca Madrid Extremadura Castilla La Mancha y oeste de Andalucía

Voz 8 05:48 es lo normal sientes este seísmo llamarle pese supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones el línea directa punto com una copia

Voz 9 06:03 de Bankinter

Voz 10 06:04 necesitas unas vacaciones entrar en lo allí travel punto com explora Tailandia en once días desde setecientos cuarenta y nueve euros o azul crucero por el Mediterráneo desde trescientos noventa y nueve euros pues capaz de a Tenerife siete noches desde doscientos treinta y nueve euros Logic Travel especialistas en vacaciones

Voz 1025 06:24 pues te voy a hacer una pregunta cuánto hace que tienes tu coche dotados que ultimamente vaya perdiendo potencia pues la solución puede ser tan sencilla como cambiar de carburante laboratorios independientes han certificado que los carburantes óptima de Cepsa permiten recuperar hasta cien por cien de la potencia y mantenerla tan importantes hacer las revisiones a tiempo cambiar filtros de aceite como utilizar sólo carburantes de calidad el tipo de carburante que utilice a influir en el estado de los componentes del motor cilindros válvulas inyectores y hasta en el consumo en resumen si quieres que tu coche te dure más y mantenga la potencia de su motor utiliza sólo carburantes óptima de Cepsa

Voz 0919 07:03 Chen forma con carburantes

Voz 1025 07:05 tema de Cepsa aquí

Voz 11 07:08 peines seres

Voz 3 07:11 hora veinticinco

Voz 11 07:14 Pirlo Blanco intentó

Voz 1827 07:17 estaba demostrar que cuenta con el aval europeo y ha terminado por quedar desnudo ante todos tal vez Rivera se ha ganado hoy el desmentido del Gobierno francés que ha negado haber avalado la política de pactos de Ciudadanos en público ni en privado dicen en París en Ciudadanos rebaja la intensidad del coscorrón Jean Segura que hay muy buena sintonía con sus socios liberales europeos no cuenta Óscar García

Voz 1645 07:42 la dirección de Ciudadanos asegura no sentirse desautorizada por el Gobierno francés que esta tarde ha

Voz 1827 07:47 ha desmentido que su presidente Emmanuel Macron

Voz 1645 07:50 haya felicitado al Rivera por sus pactos en España así lo han indicado en Bruselas varios de los asesores de Macron el presidente dicen no han felicitado ni de cerca ni de lejos a Ciudadanos por sus acciones por sus pactos el entuerto ha comenzado cuando esta mañana en Bruselas al líder de Ciudadanos los periodistas le preguntaban por las advertencias vertidas estos días de atrás por el Gobierno francés sobre la peligrosa aproximación de Ciudadanos a Vox el entorno de Macron llegó a cuestionar hace unos días la alianza con el partido

Voz 1293 08:17 lo que Rivera pues yo creo que Macron y el Gobierno hablamos Malisse directamente ha dicho

Voz 1645 08:21 al hilo contrario para el líder de Ciudadanos es

Voz 1293 08:24 apoyan nuestros pactos nos han felicitado incluso Andalucía como los acuerdos que estamos consiguiendo

Voz 1645 08:30 incluso Rivera llegaba a calificar las advertencias como

Voz 1293 08:33 más allá de los dimes y diretes la realidad realidades

Voz 1645 08:35 el Gobierno francés explican fuentes cercanas no sabe de dónde sale esta idea porque no se ha transmitido ningún mensaje en este sentido tras esto a Ciudadanos no le ha quedado más remedio que matizar que recular casi fuentes cercanas al líder naranja aseguran que las declaraciones de Rivera no hacían referencia a Macron sino a su partido la República Mars cuyo máximo responsable Estanislao Goering y se ha reunido esta tarde con el líder de Ciudadanos confirmando les según la dirección del partido la supuesta buena sintonía entre ambas formaciones

Voz 1827 09:06 bueno ya ha pasado por La Ser Manuel Valls ex primer ministro francés concejal en Barcelona desde hace unos días archienemigo de Albert Rivera se toma muy en serio su labor de pregonero de los peligros del populismo y de la extrema derecha por eso les dice a PP y a ciudadanos que han entrado en una deriva de la que saldrán mal para

Voz 4 09:25 los ciudadanos se equivoca como otros como el Partido Popular por supuesto pensando que van a poder jugar manejar vos no cuando tú entras en este debate con Vox ya estás perdiendo la batalla en mejor el cordón sanitario yo cuando a principios de octubre en el país alguna entrevista hablando del cordón sanitario Albert Rivera me dice no estoy de acuerdo y él mismo lo dice no puede haber un cordón sanitario convoca él va a poner un cordón sanitario unos meses después al PSOE y eso es lo que no puede entender

Voz 1827 09:56 bueno bares insiste en que Ciudadanos debería facilitar la investidura de Pedro Sánchez pero Mariano Rajoy va incluso algo más allá y propone el ex presidente del Gobierno propone que Pedro Sánchez gobierne con Ciudadanos que los dos partidos alcancen un pacto lo que necesita España hoy lo siguiente primero un gobierno Es tarde segundo un gobierno con ciento setenta y seis diputados tercero un Gobierno cuyo candidato a la investidura presente un programa para cuatro años y que sea ratificado por ciento setenta y seis ciento setenta y seis suma de PSOE e IU y a partir de ahí que si quisiera sumar bueno Pedro Sánchez está hoy en Bruselas hay cumbre europea y antes de entrar a la cumbre el presidente en funciones apenas ha despejado las incógnitas sobre su investidura insiste también en pedir a PP Ciudadanos que faciliten su elección habla de Unidas Podemos como un socio preferente pero no para un gobierno de coalición por tanto para meterlos al Consejo de Ministros sino para un gobierno de cooperación recuperamos el término que hizo fortuna hace unos días Inma Carretero

Voz 0806 11:05 en Bruselas le ha resultado difícil al presidente del Gobierno en funciones evitar las preguntas de los periodistas no ha entrado en detalles sobre su oferta Pablo Iglesias pero sí que ha dado por hecho en su respuesta con claridad que no quiere ministros de Podemos en el futuro gobierno

Voz 5 11:20 lo hemos calificado como un socio prioritario como socio preferente le hemos trasladado cuál es nuestra posición y cómo definimos nosotros el Gobierno de cooperación esperamos pues que que lógicamente poder contar con su apoyo

Voz 0806 11:33 confía el presidente Sánchez en el apoyo de Iglesias a ese Ejecutivo de cooperación impide aunque en este caso con menos expectativas que PP y Ciudadanos lo faciliten con su abstención así se comportan según Sánchez los partidos de Estado

Voz 5 11:47 la responsabilidad el Partido Popular Ciudadanos como partidos que se dicen de Estado es facilitar la investidura no bloquear garantizar una cierta estabilidad al Gobierno de España

Voz 0806 11:55 ha retado al Partido Popular y a Ciudadanos el jefe del Ejecutivo a decir con claridad si lo que quieren es bloqueo nuevas elecciones

Voz 1827 12:03 ahora Unidas Podemos tiene sobre la mesa una oferta que no colma sus aspiraciones ellos quieren tocar la Moncloa Sánchez no les quiere la mesa del Consejo de Ministros hoy varios representantes de ese partido de Unidas Podemos han utilizado Twitter las redes sociales para presionar algo más en ese objetivo de conseguir un gobierno de coalición Gobierno que desean con que sueñan hoy en Podemos ponen como ejemplo La Rioja Baleares o Canarias donde el Partido Socialista ha pactado gobiernos con otras fuerzas de izquierda gobiernos de coalición que no gobiernos de cooperación pactos que van a permitir en Canarias Un cambio que no llegaba desde hace más de dos décadas Coalición Canaria va a perder el poder después de toda una vida lo va a ganar el partido socialista que ha cerrado un acuerdo con otras tres formaciones vamos a Canarias para conocer los detalles de ese acuerdo Ser Las Palmas Desiré Rodríguez

Voz 12 12:54 este llamado Pacto de Progreso da carpetazo veintiséis años de Coalición Canaria en el poder de la comunidad autónoma tras intensas semanas de negociaciones y en las que casi hasta última hora fue posible un pacto de centro derecha hoy el PSOE ha logrado afianzar el sí quiero de Podemos Nueva Canarias y Agrupación Socialista Gomera formación esta última clave con sus tres escaños para decantar la balanza a un lado o a otro con treinta y siete diputados uno más de la mayoría absoluta el secretario general de los socialistas en las Islas Ángel Víctor Torres gobernará Canarias a partir de ahora durante cuatro años

Voz 13 13:27 ha sido un mes porque desde el veintiséis de mayo prácticamente hasta hoy muchísima asesora muchísima elucubración que si una alianza por un lado que siguió otra iguana hemos culminado el trabajo yo estoy contento porque creo que el acuerdo de hoy refleja lo que mayoritariamente se llevó todo el veintiséis de mayo

Voz 12 13:45 los pormenores de este acuerdo se conocerán este sábado cuando se firmen Santa

Voz 1827 13:49 es usted Tenerife yen Baleares otro de esos pactos que Unidas Podemos pone como ejemplo acuerdo a tres entre el PSOE Podemos Inés es una fuerza eco soberanista con la que ya ha venido gobernando la pasada legislatura Francina Armengol que en fin salvo desastre inesperado volverá a repetir esa fórmula es Mallorca Chus Navarro las base este mes tienen todavía que votar si aceptan o no el preacuerdo alcanzado entre los tres partidos de izquierdas pese a Unidas Podemos y Més per Mallorca Jornada de nuevo hoy maratoniana en esta jueves en el que se ha constituido el Parlament balear el veterano socialista Vicenç Thomàs es el nuevo presidente de la Cámara autonómica durante toda la jornada se ha entrevistado con los distintos partidos para que propongan a un candidato o candidata a la Presidencia del Govern si todo sigue su curso Francina Armengol saldrá elegida antes en los próximos quince días cuando se celebre el pleno de investidura de momento no hay fecha Tomasa son esta nueva responsabilidad con voluntad de

Voz 14 14:46 diálogo como presidenta del Parlament como presidente del Parlament asumo el compromiso de ser el presidente de todas y de todos los diputados diputadas

Voz 1827 14:55 el preacuerdo finalmente se convierten acuerdo el PSE PSOE gestionará ocho de las doce consellerías del nuevo Over mientras que Messi Unidas Podemos se quedarán con dos cada uno

Voz 11 15:05 hora veinticinco Twist

Voz 15 15:07 es queremos que este verano no dejes de jugar por eso el IVA de todas las compras que realicen los días veinte veintiuno y veintidós de junio te lo devolveremos en un cupón para las próximas compras este verano olvídate del IVA acuérdate de jugar adiós iba hola vacaciones Toys harás veranea sin IVA veranea jugando informa te de todo nuestras tiendas

Voz 16 15:28 uu Premio Ondas Now es un premio nunca lo básico orden

Voz 17 15:34 el Premio Ondas es en realidad una escalera que sube más allá de cualquier meta un puente que te hace cruzar hacia el reconocimiento

Voz 16 15:44 porque para cada uno un Premio Ondas es algo distinto pero para todos es siempre mucho más que ganar premios

Voz 18 15:52 Premios Ondas los más prestigiosos galardones de radio y televisión

Voz 0919 15:56 el que sí

Voz 18 15:58 era el premios Ondas punto com e inscribe tu candidatura

Voz 0542 16:03 disculpe tiene una marisquería

Voz 8 16:07 están buscando haremos Ben aquella joyería que pone La joya del Nilo

Voz 0542 16:09 el si donde está el señor Cantando bajo la lluvia no doblones escribe sólo encuentran que bien

Voz 8 16:15 la la veo un verano con Viajes el Corte Inglés y el asistente de Google ella un google com mini de regalo al

Voz 19 16:22 el reserva hazlo por sólo sesenta euros paga están diez meses se encuentras un precio mejor te da igual ambos consulta condiciones en Viajes el Corte Inglés financiación ofrecida

Voz 8 16:31 o al Corte Inglés y sujeta a su aprobación

Voz 11 16:34 peines ser

Voz 3 16:37 hora veinticinco

Voz 11 16:40 Pedro Blanco no hay imágenes pero ahí

Voz 1827 16:43 a periodistas y por tanto hay un relato de lo que está sucediendo en el juicio por el borrado de los discos duros de los ordenadores de Luis Bárcenas Hoyos sido hundió muy provechoso muy interesante declarado los acusados por una parte el propio Bárcenas también llamada como testigo María Dolores de Cospedal ya saben fue número dos del Partido Popular y pendiente de todas esas declaraciones Miguel Ángel Campos buenas tardes

Voz 1552 17:04 hola muy buenas tardes Pedro acaba de concluir en este preciso instante de la declaración de María Dolores de Cospedal quien alegaba desconocimiento en en la mayor parte de las preguntas formuladas por las partes en el proceso sólo esa explayarse para desacreditar al ex tesorero del Partido Popular dijo como ha dicho que fue escandaloso vergonzante descubrir que tenía una fortuna oculten su dice que a partir de ahí focos es no dejar entrar en la sede de Génova incautar

Voz 20 17:30 eh los ordenadores que

Voz 1552 17:33 tenía en la sede del PP Bárcenas por su parte ha manifestado que la documentación que guardaba en los equipos informáticos era muy relevante ha explicado que se trataba qué documentos importantes para aprobar la caja b del PP nombres de donantes para campañas electorales presupuestos de esas campañas supuestamente abonadas en B recibos y documentos complementarios de sus papeles manuscritos que les otorga mayor verosimilitud todo perdido para siempre en perjuicio de la causa que sigue en la Audiencia Nacional por la caja B porque el Partido Popular supuestamente destruyó todas estas pruebas con el rallado hasta treinta y cinco veces de los ordenadores Bárcenas ha añadido que cree que el borrado de sus ordenadores tiene que ver con operación Kitchen porque coinciden dice tanto los fines como el tiempo en el que la policía política ejecutó el operativo contra él con fondos reservados para destruir pruebas que perjudica al Partido Popular

Voz 1827 18:25 gracias Miguel Ángel Caso Infancia Libre hoy en la Ser les estamos contando que la policía investiga hasta veinte casos similares es decir madres que supuestamente incumplen el régimen de visitas que algunos casos más extremos aíslan a sus hijos por completo o que también algunos casos presentan denuncias por abusos sexuales contra los padres Ana Terradillos buenas

Voz 0125 18:45 buenas tardes el informe policial está a punto de finalizar y no se descartan nuevas detenciones el documento policial habla de que ya se trabaja con veinte casos con puntos coincidentes entre todos ellos vinculados de alguna forma con Infancia Libre estos puntos de coincidencia que afectan a estos veinte casos son en primer lugar denuncias presentadas de abuso sexual un segundo punto de incidencias que ha sido el mismo pediatra el que ha examinado los casos tercer punto en común los letrados que han aconsejado de la misma forma a la hora de formalizar la denuncia cuarto punto la sustracción de menores is ocultación y el quinto punto el final Granada que al final es el epicentro de parte de este asunto porque al menos hay diez casos que están ubicados allí a pesar de estas coincidencias y de que la dinámica adaptación es la misma en todos los casos que están judicializado la policía asegura que no se puede imputar a esta asociación de un delito de organización criminal

Voz 1827 19:35 en Terrassa el hombre detenido ayer por la desaparición de su ex pareja ha confesado el crimen la policía localizó ayer el cadáver de la mujer enterrado en el jardín de la casa que compartían ambos el asesino confeso había denunciado la desaparición de ella en agosto del año pasado Barcelona editor Alvarez II

Voz 1733 19:53 por en seis expertos en huesos han estado durante toda la mañana allí parte de la tarde en este domicilio del centro de Tarrasa para desenterrar el cadáver ahora los restos están en el instituto forense que tiene que confirmar que el cuerpo enterrado en el taller de la casa pertenece efectivamente a la víctima ya esclarecer cómo murió los forenses han recuperado ya los restos ya han ido con mucho

Voz 1827 20:11 dado para reconstruir los huesos proteger

Voz 1733 20:14 la integridad del conjunto del cuerpo para poder hacer la autopsia la mujer de cuarenta y nueve años convivía con el hombre que se ha identificado como el culpable de la muerte de haberla enterrado en la planta

Voz 21 20:24 has de esta vivienda no había antecedentes judiciales de violencia entre los dos eso quiere decir que la mujer no había denunciado nunca al hombre con quien convivía

Voz 1827 20:35 vamos a acercarnos a Bruselas cumbre europea para repartirse el botín El botín son los puestos de responsabilidad en las instituciones europeas los está negociando los jefes de Estado toca renovarlos después de las últimas elecciones las que ganó el Partido Popular aunque no con el margen suficiente como para imponerse en la negociación a ver cómo va corresponsal Griselda Pastor buenas tardes

Voz 0738 20:54 hola buenas tardes exactamente para los populares que hoy presiden tres de las instituciones europeas la Comisión el Consejo y el Parlamento este es exactamente el problema ofrecen renunciar a todos los cargos menos a la presidencia de la Comisión y el resto les dice que retiren si quieren conservarla a su cabeza de cartel aunque por el momento Manfred Weber que es alemán mantiene el apoyo de su partido escuchamos Antonio Tajani

Voz 22 21:21 presidente del Parlamento no puedo contestar pueda solamente contestar que nosotros defendemos defendemos el principio de los física dirán Si tú me lo pides como miembro del Partido Popular el contexto que el PP defiende también el principio de las pisen cantidad

Voz 0738 21:44 puede cambiar a Manfred Weber osea que así como están las cosas es muy posible que sea necesario al menos otra cumbre europea

Voz 11 21:52 hora veinticinco caminan duda es la ESMA quienes Miri que físico

Voz 22 22:02 algo mucho más profundo como exige éxtasis bueno

Voz 8 22:08 digo yo que los quince millones que tal tocado algo tendrán que ver

Voz 23 22:13 cada viernes con el Cuponazo de la ONCE hay un antes y un después del tamaño de nueve millones por quince con el XXL informar sobre la ONCE como tú ahora no probarlo

Voz 8 22:24 hola cariño sabes que hace la Policía portal si agravada los del cuarto este fin de semana este fin de semana pues no nos hemos enterado hace nada

Voz 0542 22:31 nosotros ni ellos ni nadie se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera

Voz 5 22:36 protege lo que más importa Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días de la llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula un Lightning Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1715 22:52 hoy nos vamos a poner veraniegos muy veraniegos en la segunda hora del programa todo va a ser verano también la cara de sus ritos

Voz 1880 22:59 qué tal si es que llega mañana a las seis menos seis minutos de la tarde ya será verano así que hoy vamos a aprender qué es el solsticio como no influye esta estación cuáles son las tradiciones veraniegas en España

Voz 24 23:09 mucha qué curioso lo que le pasa el cerebro en verano nos lo cuenta el negro

Voz 1915 23:13 el biólogo Manuel Martín Loeches

Voz 25 23:15 porque ciertos neurotransmisores aumentan gracias a la cantidad de luz nuestra especie ocurrió sí y eso no transmisores a química de nuestro cerebro que mejora con la cantidad de luz pues tiene que ver con nuestro estado de ánimo nuestro

Voz 1880 23:28 además también vamos a escuchar un montón de curiosidades sobre el verano que nos va a contar Francisco Blanco el ex filólogo y etnógrafo es el director del Instituto de las identidades de sala

Voz 1715 23:36 aquí todo es a partir de las nueve en la segunda hora momento en el que intervienen ya llegan aquí los tertulianos hoy hemos convocado a Ignasi Guardans Javier Aroca Eduardo Madina Éstas son para él las claves del día veinte de junio de dos mil diecinueve varias horas realidades que conviven dentro de las claves del día la primera voces del pasado que suena de nuevo entre las paredes de los tribunales a los que otra vez acude el Partido Popular acusado de corrupción hoy por el borrado de aquellos ordenadores que Luis Bárcenas dice que no eran suyos sino del PP y el PP dice que detrás suyo sino de Luis Bárcenas hasta igual lo que digan la sociedad española hace ya mucho tiempo que ha decidido que todas y cada una de esas voces son voces culpables la segunda era realidades la búsqueda por parte de algunos líderes y de algunas fuerzas políticas de argumentos con los que justificar sus decisiones sobre pactos de cara a la investidura de cara a los próximos años en nuestro país que lo que decimos se parezca a lo que somos ojalá esa frase sonarán a un poco más en los gabinetes de estrategia hay de comunicación que durante estos días deciden las posiciones de alguno de los principales líderes políticos en España con las claves de Eduardo Madina hemos llegado a las ocho y veinticinco minutos de la tarde las siete y veinticinco en Cannes

Voz 17 24:54 Mario

Voz 26 24:56 on

Voz 1915 25:05 buenas tardes el Colegio de Médicos de Madrid ha inhabilitado una pediatra anti vacunas Se trata de la médico Isabel bellotas que trabaja en una clínica privada de Madrid por difundir tratamientos sin evidencia y con importantes riesgos para las

Voz 17 25:17 salud de las personas que corren tirada hasta de las farmacias va a incrementar

Voz 1915 25:26 cómo cómo acaban de escuchar ella misma difundido en varios vídeos colgados en internet ese tipo de tesis la Asociación Autismo España denunció el caso subdirectora es Ruth vidrio

Voz 27 25:35 no se puede difundir una información fraudulenta que genera un perjuicio en un colectivo ya de posible hablé a este tipo de cuestiones no muchas veces deudos científicas Hinault basadas en resultados de investigación contrastados

Voz 1915 25:51 en La Ventana de Madrid hemos hablado con el presidente del Colegio de Médicos Miguel Ángel Sánchez Chillón que asegura que este tipo de teorías no científicas tienen cada vez más seguidores

Voz 28 26:00 lamentablemente cada vez parece haber más información sobre todo a ves a través de las redes sociales de todos los tecnología de comunicación de bueno de prácticas que están alejadas de el conocimiento científico y el método científico que ABC tiene más adeptos y seguidores

Voz 17 26:22 Madrid Central sin

Voz 1915 26:23 multas y sin plan alternativo el nuevo gobierno tripartito del Ayuntamiento de Madrid suspende la medida desde el uno de julio y al menos hasta septiembre y no aclara que hará después su portavoz Inmaculada San reconocía que no han pensado en una medida alternativa para combatir la contaminación del tráfico rodado

Voz 0194 26:38 en el centro de la ciudad si a través de sabía el artículo doscientos cuarenta y siete lo que se produce es es ese esa moratoria de sanciones son el nuevo periodo de preaviso no no hay sanciones lo que hay son en el envío de una notificación de aviso digamos de que estás entrando en una zona que no es de libre acceso pero no hay sanción porque está suspendido Adelardo no entonces por lo tanto la moratoria sí claro a partir del uno julio

Voz 1915 27:02 la popular Inmaculada Sanz que habla una y otra vez de su pacto con Ciudadanos ni palabra del pacto con Vox que el alcalde Almeida sigue sin querer mostrar se compromete a que se documento firmado

Voz 0542 27:11 entre PP y Vox sea público no me puedo comprometer porque esto no entrar potenciar lo que me comprometo como no puede ser de otra

Voz 6 27:17 no es que al acuerdo al que se llegue definitivamente será público y además se trasladará inmediatamente

Voz 1915 27:23 pues a pesar de ese mutismo el presidente del PP Pablo Casado niega que el pacto sea secreto defiende que la extrema derecha tenga responsabilidades en el Consell

Voz 0194 27:31 dice que es lo que les corresponde por el apoyo recibido en las urnas

Voz 1414 27:34 las áreas de gobierno que ya se han publicado en el Boletín Oficial no es incompatible con que tengan responsabilidades en la gestión municipal aquellos e integrantes de la candidatura de bosque que han tenido también apoyo ciudadano y que por tanto pueden optar a a participar de las decisiones que tome esta corporación pero creo que son acuerdos compatibles y aquí no hay nada secretos

Voz 1915 27:58 situación del tráfico en las carreteras de la Comunidad DGT Monica Sáez buenas tardes

Voz 0542 28:02 buenas tardes después de una tarde intensa de tráfico poco a poco estaban descongestionar las carreteras todavía van a encontrar dificultades para salir de Madrid por la A tres en Rivas A42 en Getafe Fuenlabrada yacen con Larraín molinos y de entrada por la A6 en Majadahonda en el resto de vías hasta ahora se circula con normalidad

Voz 1995 28:24 si eres empresario autónomo un accidente laboral puede cambiar la vida de muchos incluida la tuya solicitado subvención para inversiones que mejoren la seguridad en el trabajo no que la informática incomodidad punto madrid Owen el teléfono nueve cero cero siete uno tres uno dos

Voz 29 28:44 eso es son centro sabes como el ser mejor que todos los chicos están comiendo ellos no quiero sentar con ellos porque el primer día que aún así Man aquí hasta también yo pueda consomé con muelles

Voz 1915 29:02 este es Osama un chico marroquí de dieciocho años que llegó a España en patera después estuvo en el centro de primera acogida de Hortaleza un centro para menores no acompañados resume así su estancia allí asegura que preferiría la cárcel porque lo que vivió entre las paredes del centro fue insoportable Él es una de las las ciento veinte mil personas que Cáritas atendió el año pasado en Madrid la organización asegura que ahora mismo son los menores extranjeros no acompañados los y las mujeres los más vulnerables la organización asegura que el número de personas atendidas no ha parado de aumentar en los últimos años pero las ayudas como la renta mínima de inserción no han hecho más que disminuir llegamos a las ocho y media con veintiséis grados

Voz 17 29:38 en el centro de Madrid sigue hora25 esta mañana

Voz 30 30:02 veinticinco Deportes con él

Voz 0919 30:06 puedes Barceló Ike sus ayer

Voz 17 30:10 buenas tardes hay dos equipos que están jugando su ascenso a Primera fíjate

Voz 0919 30:14 diez meses de competición llevan al Deportivo de la Coruña en Mallorca y semana cuarto los sueños los anhelos de toda una temporada en ciento ochenta minutos esto que son dos partidos partidos esta vez lamenta imagínate a partir de fuerte de diez meses de entrenamientos de partidos de resultón ahora

Voz 17 30:32 son como unos exámenes finales eh todo un año estudiando y luego a lo mejor el examen se te da mal ateas

Voz 0919 30:37 lo que supone para un equipo de Segunda División ascender a Primera un cambio radical en la economía en el futuro en el saneamiento de las cuentas del club bueno vamos a Riazor porque ahí se juega el partido de ida la vuelta será el fin de semana en Mallorca y seguro que la gente del Depor está a va rotando el estadio soñando con el hoy y seguro que ha habido gente que ha viajado desde Mallorca hasta A Coruña para acompañar a su equipo cuál es la imagen cuando quedan veintinueve minutos para que comience el partido Fran Hermida buenas tardes

Voz 31 31:07 hola qué tal Gallego muy buenas partido de ida y el juego como dices un ascenso y la vuelta a la élite del fútbol español el Depor luego de tumbar al Málaga sale hoy con un once donde recupera el cuatro cuatro dos y al que vuelve el máximo artillero Quique en el Mallorca con el Albacete como víctima en semifinales IMS seiscientos aficionados en la grada empujando al cuadro mallorquín Vicente Moreno sale con su habitual cuatro uno cuatro uno once si sorpresas cartel de no hay entradas colgado desde el martes se espera un lleno en el estadio de Riazor en este Deportivo Mallorca que va a arbitrar Trujillo Suárez y que va a comenzar en poco más de veinticinco minutos

Voz 0919 31:49 ambientazo en el Larguero contaremos cómo ha terminado es el partido el fichaje del día el nombre propio del mercado Marcos Llorente centrocampista veinticuatro años jugaba en el Real Madrid ya ha sido traspasado al Atlético de Madrid no es habitual ver este tipo de operaciones el Atlético va pagar entre fijos y variables cuarenta millones de euros al Real Madrid por Marcos Llorente bueno la cláusula de rescisión gana trescientos millones pero claro es que marcó Llorente el año pasado jugó once partidos con el Real Madrid no contaba absolutamente para nada con él el entrenador Zinedine Zidane así que por cuarenta Se va al eterno rival al Atlético de Madrid al menos Marcos Llorente que a través de sus redes sociales ha intentado despedirse así desde los madridistas y saludar a los rojiblancos no será ocurrió decir que desde pequeñito era del Atlético de Madrid porque no iba a colar así que normalidad al asunto profesionalidad mundial femenino en veintiocho minutos comienza el partido entre Suecia y Estados Unidos del que va a salir el rival de las españolas el próximo lunes en los octavos de final ya sabéis a las norteamericanas les vale la victoria y el empate Si gana en la sueltas la suecas serán el rival de España en ese partido de octavos y una noticia de ciclismo buena noticia hoy empezó daba la ruta a occitano

Voz 32 33:10 ya ha ganado la primera etapa desnuda

Voz 0919 33:12 colíder Alejandro Valverde que llevaba cincuenta y cinco días sin competir por un problema en el Cox ir bueno pues el campeón del mundo luciendo ese maillot arcoíris ha ganado hoy la primera etapa se ha colocado como líder todo esto y mucho más en este programa que se inicia como siempre como estas reflexiones de guasa el gallego es hoy Atlético de siempre

Voz 33 33:37 eh no estoy de acuerdo con la con la política de de cláusulas que tiene este equipo el Atlético de Madrid yo estoy seguro que va a ciento veinte millones me ponen una cláusula de ciento treinta si no estoy conforme no estoy como por eso que renuevan a a Griezmann pagándoles veinticinco millones de cláusula la misma cláusula a Rodrigo setenta de no entiende cualquier jugador por ejemplo Miranda que no hay nadie en Barcelona tiene doscientos millones así que bueno a ver si la política de cláusula saludos Gallego

Voz 0919 34:12 saludo para tique de unos aplicado esto lo ha entendido hasta Talavera que están en el Mundial de Francia diciendo que los palos los de ello al Athletic da la Audiencia dejar vuestro mensaje

Voz 3 34:21 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él qué opina critica los lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve

Voz 0194 34:37 buenas noches Gallego

Voz 34 34:39 por distritos el toreo valer sobre el tema Neymar Griezmann ninguno de los dos ficharía yo el primero por irse porque no saben que han venido de orígenes humildes pero muy humildes y el Papa su pues por su perdición futbolística porque eso lo ve dinero dinero dinero he dicho esto señor Bartomeu suceso usted al señor Don Ernesto Valverde con todos los respetos al mundo a este porque dos años seguidos con el ridículo de la Champions que podíamos tener dos Champions League en eh en el museo de trofeos es para de cesarlo de hecho facto ITA que Goster una entrenadora ADN Barça eh

Voz 3 35:20 el guasa de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco

Voz 17 35:27 exprésate

Voz 0919 35:31 a palito que la ha caído a Valverde así por pasar por ahí venga empezamos Marcos Llorente veinticuatro años estuvo cedido en el Alavés o el Real Madrid hizo un temporada en en Vitoria impresionante lo repescó el Real Madrid no ha tenido suerte estos años de su regreso el año pasado once o doce partidos creo que jugo pero no le gustaba el Atlético de Madrid ha hecho una oferta al Madrid y el Madrid

Voz 1284 36:07 ha aceptado traspasa jugador al eterno rival Antón Meana y esto no sabe

Voz 0919 36:12 pero bueno no es habitual que tal Gallego muy buen

Voz 1284 36:15 más tarde un traspaso que gusta en el club consideran que es una buena cifra económica y que marca un límite importante cualquier club quiera fichar a un jugador blanco por ejemplo a Ceballos ya sabe dónde está el listón los blancos se quedan sin Llorente porque van a reforzar el centro del campo en agosto un jugador como tú dices que no contaba para Zinedine Zidane que tuvo minutos consolar y pero que el año pasado estuvo prácticamente inédito con el técnico francés y que se marcha contento y muy agradecido a la afición blanca en el día por cierto en el que Raúl ha sido nombrado técnico del Castilla algo que ya sabíamos y en el Atlético de Madrid Talavera bueno es evidente que este jugador le gustaba mucho a Simeone que ha hecho todo lo posible por llevárselo

Voz 1645 36:55 sí le gustó era jugador del Deportivo Alavés duras dicho hizo un temporada allí ya se fijó no es que jugara igual pero sí jugará jugaba aparece pero el el técnico el Pitu Abelardo el Atlético de Madrid de Simeone por qué el encajaba bien finalmente otros derroteros él estaba en el Real Madrid salió la opción de Rodri repescar lo había sido canterano del Atlético de Madrid y al final ese fue el camino de uno y otro pero al final el Atlético de Madrid perdía Rodri en cuando es lo comunicó ya tenía avanzaba las negociaciones con el y con eh Marcos Llorente y al final treinta fijos hice puede llegar hasta diez más en variable en lo que va a pegar el Atlético de Madrid por su nuevo mediocentro el Atlético que está

Voz 1284 37:35 a pendientes sobre todo de la operación de Joao Félix que se está alargando Talavera qué pasa

Voz 1645 37:42 nada que la gente esté tranquila y va a ser juego del Atlético de Madrid ha estado ya pasado reconocimiento ha conocido el que va a ser su nuevo estadio sea ha regresado de nuevo a Portugal a seguir con sus vacaciones pero tan solo un formalismo en la forma de pago sobre todo si el Benfica no acepta las formas de pago fraccionado que le ha hecho el Atlético de Madrid habrá que esperar únicamente al uno de julio cuando se va de la clase sesión entre otros de Antoine Griezmann con ese dinero se finiquitar finiquite hará perdón la operación yo Félix será uno de los fichajes importantes del Atlético y él

Voz 1284 38:13 central del Espanyol un hermoso que el Atlético también estaba a punto de cerrarlo

Voz 1645 38:18 si el Espanyol se ha descolgado pidiendo la cláusula o muy cerca que son cuarenta millones de euros en ningún caso los va a pagar el Atlético de Madrid Mario Hermoso quiere jugar en el Atlético de Madrid por más que la han intentado convencer sobretodo el Real Madrid para que no fuera al conjunto rojiblanco y tuviera otras opciones como por ejemplo el Inter de Milán Él quiere jugar en la Atlético de Madrid sino es esta temporada porque el español no entre en razón será la próxima sin pagar un solo euro porque el acuerdo entre Mario Hermoso el Atlético de Madrid está absolutamente cerrada Anatel

Voz 0919 38:48 que es como tratamos al Atlético de Madrid Talavera un arrasó ocho y treinta y nueve Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 1915 38:56 sí que tiene a mí un experto en moto pues yo que llevo cinco años sin sufrir un atasco no da envidia me tienen en el trabajo

Voz 35 39:05 sabéis quiénes son los motero expertos pues Línea directa que ofrece las mejores coberturas al mejor precio porque ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde sólo setenta y siete euros nueve cero dos dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 9 39:18 sus condiciones en línea directa punto com una compañía Bankinter

Voz 17 39:22 hace reír ya fotos muchas fotos porque

Voz 11 39:31 te hace feliz irnos debidos

Voz 8 39:33 con lo bien que se está en casa olvídate yo me quedo aquí en mi silloncito hoy con la película de después de comer que suficientes viajes hago yo del sofá la camada de la Cámara

Voz 36 39:42 año a ti lo que te vendría bien es un buen encuentro del bienestar la Ser presenta el encuentro viajes y peregrinajes en Antequera del veintiuno al veintitrés de junio con Agustín pan Iker Verónica Forqué Juan Luis Arsuaga Dani Rovira Pastora Vega Jorge Sanz Paco Nadal y muchos más informa T en Cadena Ser punto com tiene encuentros del bienestar punto es patrocinan purismo Costa del Sol y Unicaja Banco colaboran Ayuntamiento de Antequera y Diputación Provincial de Málaga

Voz 0919 40:16 este congreso de bienestar en Antequera Marcos tampoco nos invita a que el morro y encima va Verónica Forqué con lo bien que me cae mundial femenino dentro de un ratito se juega un partido del que va a estar pendiente toda España lo juega en Estados Unidos y Suecia porque de ahí sale el rival de España en los octavos de final del campeonato del mundo el próximo lunes así que supongo Sonia Lus en la concentración de la selección española todas las chicas habrán cenado ya delante del televisor esperando para ver el partido buenas tardes Sonia

Voz 1914 40:50 hola Gallego buenas tardes pues no no han cenado todavía van a empezar a cenar a las nueve pero seguro que en este hotel céntrico de Reims para poner una televisión para que puedan seguir ese Suecia Estados Unidos y lo va a seguir in situ en lea el cuerpo técnico encabezado por Jorge Bin la que se ha desplazado hasta esa ciudad francesa para ver desde el estadio qué pasa y quién es el rival el próximo lunes aquí en Reims en los octavos de final por lo que parece Gallego Suecia no tiene muchas ganas de ir a por el partido porque cuatro piezas cuatro titulares clave del equipo titular sueco van a descansar hoy en cambio Estados Unidos sale con todo incluida la pichichi del Mundial Alex Morgan

Voz 0542 41:25 hay además ganas de revancha en las norteamericanas

Voz 1914 41:27 perdieron ante Suecia en las semifinales de Río comienza a las nueve Suecia tiene que ganar a Estados Unidos le vale el empate ir desde el vestuario te dicen todas que prefieren a Suecia pero yo te digo que no hay ningún tipo de miedo a Estados Unidos

Voz 0919 41:41 bueno pues pendientes de ese partido hoy en el Mundial Camerún ganó dos uno en Nueva Zelanda Hay las holandesas han ganado a Canadá que son también de las que van de favoritas no

Voz 1914 41:50 si Holanda Ana uno cero a Canadá y se va a enfrentar con Japón y con este lío del calendario que pasan las cuatro mejores terceras hoy China que se clasificó el lunes después del partido contra España ha conocido que se va a enfrentar finalmente con Italia falta ver qué otras dos terceras pasan a octavos de final lo que está claro es que por ejemplo Argentina que tenía tan solo dos puntos se queda fuera

Voz 0919 42:11 gracias Sonia en el Campeonato de Europa sub veintiuno ayer la selección española ganó in extremis a Bélgica

Voz 1284 42:17 luego Polonia derrotó a Italia así que en la última jornada puede pasar de todo pero los españoles siguen vivos en el campeonato y con opciones y supongo que lo ven todo de otra manera Mario Torrejón Italia buenas tardes

Voz 1501 42:29 hola Gallego muy buenas desde Bolonia donde dentro de dieciocho minutos acaba la jornada de tarde libre para los futbolistas de la selección española nueve está citado para cenar si les ha cambiado la cara hayan entrado esta mañana y se les veía otro color ya ayer saliendo de la cena a eso de las once de la noche con esa derrota que tú decías de Italia frente a Polonia cero uno Se les había cambiado la cara porque en el fondo dependen de sí mismos y hace veinticuatro horas la cosa estaba muy negra

Voz 1284 42:50 es verdad que las cuentas son muchas varias combinados

Voz 1501 42:52 le pero la más clara es que si ganamos a Polonia pasado mañana tres a cero tres goles a cero estaríamos directamente clasificados lo que pasa que estamos hablando de Polonia Gallego que ha ganado ya sus dos partidos incluido como decíamos en la ayer a Italia que es una de las favoritas a ganar así que no va a ser una tarea fácil pero el hecho de depende de nosotros mismos ha devuelto como digo el optimismo esta mañana hemos visto además cómo Fabián Ruiz el fuego Vista del Nacho muy muy importante para Luis de la Fuente iba evolucionando viene incluso se metido un ratito con el grupo así que probablemente será titular en el partido del sábado lo dicho pendientes de los resultados ha ganado Dinamarca tres uno a Austria en apenas diecisiete minutos juegan Alemany Serbia muy pendientes digo porque también hay una posibilidad de ser los mejores segundos depende mucho de los resultados que hayan los otros grupos y lo dicho en diecisiete minutos todos juntos a cenar para mañana ya

Voz 1284 43:35 previa a preparar el partido frente a Polonia el sábado gracias Mario y en la Copa América ayer jugó Argentina y Argentina no pudo pasar del empate a uno ante Paraguay gracias el gol argentino

Voz 0919 43:47 Marcó Messi Argentina llevado partidos una

Voz 1284 43:50 derrota ante Colombia este empate ante Paraguay se lo va a jugar todo en la última jornada de su grupo ante Qatar Messi bueno pues Messi hace lo que puede pero eso sí

Voz 0919 43:59 cuando sale con los medios lo explica todo muy bien

Voz 1715 44:03 sí a veces es difícil no porque el partido

Voz 1293 44:05 a la locura el pensar de que tiene que ganar para para estar tranquilo ahí por ahí cuando empezamos a cometer errores como sea residen a salir a destiempo a salir de A1 a dejar espacio a a generarle facilidades para el contragolpe por eso intentábamos poner tranquilidad y pensar de que no lo teníamos que volver loco en busca del segundo hacerlo organizó perdona tenemos que estoy buscando el equipo mejorar y no hay tiempo ni tiempo

Voz 0919 44:33 tenemos que seguir buscándole equipo mejorar no hay tiempo porque como no ganen acatar bueno no me lo quiero ni imaginar que ese dice el día después de este nuevo traspiés argentina en la Copa América ahí está nuestro compañero en Brasil del diario El País Juan Irigoyen hola Juan

Voz 37 44:48 hola Jesús qué tal muy buenas tardes

Voz 0919 44:50 eso es España Argentina es una

Voz 38 44:53 aquí me ha definido confusión dudan los directivos duda el cuerpo técnico y como no podía ser de otra manera dudan también los jugadores la agenda Saldaña ante Paraguay con nueve futbolistas que no tenían más de veinte partidos en la mayor número en equipo en un conjunto de individualidades que hoy se ha ni siquiera son expresa al fútbol mundial sólo queda Messi atrapado en la tela bien autodestructiva el futuro Argentina no sabe la albiceleste ni cómo ni con qué interpreté jugar a la espera de que aparezcan Messi milagroso por ahora sinestesia siembra siempre eso sí el diez ha despertado como capitán más de cuarenta minutos en la zona de Colombia y más de lo mismo frente a Paraguay habla frente a los micrófonos Messi no pueda sólo al campo justo al revés de lo que repasan el Barcelona

Voz 0919 45:32 sí gracias al Juan es que cincuenta minutos en una zona mixta después de perder un partido no los pasa cualquiera e donde pasan muy rápido Messi ayer de nuevo tras ese empate con Paraguay cincuenta minutos con los medios argentinos que son no te quiero ni contar que están esa zona lista hoy en Sevilla había convocada una manifestación no manifestación Bética de los béticos que apoyan a Serra Ferrer después de su salida del club y la información de servicio público cuántos asistentes habido Florencio daño buenas tardes

Voz 39 46:06 hola buenas tardes en torno a cien ciento veinte personas aproximadamente se han dado cita en la puerta principal del estadio Benito Villamarín vacías luego oficina por cierto porque hoy es fiesta local en Sevilla bajo el lema se producía esta concentración de por un Betis sino a la altura de la afición se leía un manifiesto donde entre otras cosas se decía venimos a homenajear a una leyenda han pisoteado nuestro emblema a nuestro Lorenzo Serra Ferrer ir donde los clásicos Brito a favor de Serra y el clásico también directiva división por parte de aficionados durante una hora aproximadamente ha prolongado esta concentración que se ha llevado a cabo en torno no entorno bien si hace exactamente después de la salida de Serra Ferrer del veto

Voz 0919 46:48 bueno sí eran cien tampoco creo que esté muy preocupado consejo de administración el consejo de administración del Betis está buscando fichaje para Rubi y el del Sevilla para Lopetegui hice han fijado Manuel Aguilar en el mismo delantero bueno

Voz 0864 47:01 tarde qué tal Gallego buenas tardes aunque el que ha entrado con más fuerza es el Betis porque no quiere Rubi porque lo conoce porque no hace falta delantero que los que tienen no hacen goles Borja Iglesias veintiocho millones de cláusula de rescisión el propio Betis ha asegurado que no va a pagar la cláusula al contado y que va a negociar el aplazamiento de los pagos en El Sevilla la situación es algo diferente se puede marchar vender delantero Borja Iglesias que les gusta Lopetegui que le gusta a Monchi pero está pendiente de los movimientos del mercado que se pueda producir así que el Betis de momento entra con más fuerza en esta posible operación

Voz 0919 47:36 movimientos de mercado se iba a marchar el portero del Leganés al Valladolid pero finalmente se queda lo ha confirmado Cuéllar esta tarde Óscar Egido

Voz 40 47:44 el de conocer la renovación del acuerdo

Voz 1284 47:47 dos temporadas después de tres semanas de negociación ante el Celta