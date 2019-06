Hora 25 (20/06/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 a las nueve las ocho en Canarias

Voz 0194 00:18 las palabras de Rivera y el desmentido de ley según las declaraciones de Pedro Sánchez pidiendo responsabilidad a PP y Ciudadanos para facilitar la investidura y el incremento de la tensión entre EEUU e Irán son algunas de las noticias más destacadas de este jueves a las que queremos sumar a esta hora la situación de sequía meteorológica declarada hoy por la Hemed en media España les contamos que significa que supone esto después de repasar otras noticias con Ester Bazán hola qué tal buenas noches es lo último está en Bruselas donde cuatro países de la Unión han bloqueado la posibilidad de llegar a objetivos ambiciosos contra la crisis climática en dos mil cincuenta como pretendía en la mayoría de gobiernos Griselda Pastor buenas noches

Voz 0738 00:56 las noches Polonia Hungría Bulgaria y República Checa sí han bloqueado con el apoyo de hola comprensión de Estonia de Italia la posibilidad de fijar planes de reducción de la contaminación para garantizar que en el dos mil cincuenta el CO2 producido sería absorbido por otras medidas preventivas y estos gobiernos piden ayudas económicas y un mecanismo otro de vigilancia que de momento dicen no tienen garantizado dejando este debate vinculado al que dentro de algunos meses deberán realizar los gobiernos sobre la pelea por el presupuesto un fracaso para Macron y también para Sánchez cuyos objetivos habían obtenido hace muy pocos días luz verde ya que el ambiente

Voz 0194 01:37 el por Bruselas ha pasado hoy la política de porque allí es donde Rivera ha hablado de sus acuerdos a los que aludías al principio de una felicitación por ello que el Palacio del Elíseo desmentía pocas horas después ni en público ni en privado a partir de las diez en la crónica desastre detallaremos cómo se ha producido y recordaremos como el presidente del Gobierno en funciones verbalizar lo que otros habían apuntado estos últimos días

Voz 4 01:58 sin duda con Unidas Podemos nosotros lo hemos calificado como un socio prioritario como socio preferente la hemos trasladado cuál es nuestra posición y cómo definimos nosotros el Gobierno de cooperación esperamos pues que que lógicamente eh poder contar con su apoyo

Voz 6 06:28 sí

perdona

Voz 20 06:39 perdona

Voz 18 06:42 otro

son las cinco menos veinte de Joaquín pues mira llamado gorda

Voz 6 06:55 de buenas a primeras buenos de gas a nado buenos días

Voz 0194 08:42 la Agencia Estatal de Meteorología constata que numerosas zonas de España sufren sequía meteorológica la predicción para el verano anuncia más calor de lo normal la sequía en España es una constante pero sólo parecemos percibir las dimensiones del problema cuando se prolonga la escasez de precipitaciones ha llegado ese momento es ahora una vez más les presento a parte de la tertulia de Hoy Eduardo Madina buenas noches Ignasi Guardans buenas noches y en breve presentará también en esta mesa Javier Aroca ahí en la mesa de producción pendientes de sus mensajes de voz es otro de sus observaciones meteorológicas y experiencias con la sequía Pedro Blanco buenas noches

Voz 6 09:20 qué tal buenas noches la sequía se nota sobre todo en el entorno rural así que al entorno rural o al entorno urbano en los aledaños de ciudad que usted tiene huerto digo que el entorno rural pedimos hoy que no se hable de sequía que no hable del calor que no sabe de la falta de lluvias a través de nuestro Whatsapp Canal de guasa

Voz 27 09:41 tenemos ya abierto al que pedimos que envíen notas de voz al seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres lo repito seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres

Voz 0194 09:53 Javier Gregori buenas noches elabora los detenga desplegamos mapa para ver dónde se localizan ahora los principales problemas por falta de lluvia

Voz 0882 10:00 pues mira según Aemet acaba de constatar que hay sequía meteorológica en áreas de las provincias de A Coruña Burgos Vizcaya y Huesca así como en el sur de Castilla y León Comunidad de Madrid está entera Extremadura oeste de Castilla La Mancha tercio occidental de Andalucía norte de Tenerife La Palma y la situación se acusa especialmente según Aemet extremo meridional de Castilla y León oeste de la Comunidad de Madrid y oeste de la provincia de Toledo vamos si te parece con los datos meta ha hecho hoy balance de la primavera en la mala noticia es que este año hidrológico que comienza en octubre ha llovido un quince por ciento menos de la media que se considera normal y esto lo sitúa ya como el tercer año más seco de este siglo pero si contamos desde el mes de enero las precipitaciones se han reducido de media ya en España un veinticinco por ciento el dato es mucho peor por esto Aemet ha digamos constatado que ya se puede hablar de sequía meteorológica esto es importante establecer meteorológica en estas áreas que son practicamente la mitad

Voz 0194 11:00 es buena parte es buena parte va buena parte de España vamos a hacer una cosa nos acercamos algunas de esas zonas afectadas que tú has citado llama la atención por ejemplo encontrar la palabra sequías relacionada con Galicia en el imaginario pensamos siempre en todo lo contrario Ricardo Rodríguez buenas noches

Voz 1817 11:14 buenas noches Angels porque los datos observados por Aemet con

Voz 0194 11:17 esta tan quién algunas partes de la provincia de A Coruña están pasando por una sequía meteorológica

Voz 1817 11:22 si la primavera sido ligeramente más seca de lo normal llovió ochenta y cinco por ciento del valor medio para el conjunto de Galicia el año hidrológico ha sido también ligeramente seco marzo ha sido cálido abril normal y mayo muy cálido esto hay que marcarlo además en un contexto en el que Galicia ha sufrido una alerta por sequía algo inédito en la tierra de los mil ríos entre enero de dos mil diecisiete marzo de dos mil dieciocho Se ha decretado incluso restricciones de agua en algunos puntos un periodo en el que la Xunta ha tomado nota y anunció la aprobación de una ley para garantizar el abastecimiento de agua en momentos de sequía ha pasado ya un año y esa ley todavía siguen elaboración Ethel Vázquez es la consellera de Infraestructuras en el gobierno de Feijóo

Voz 28 12:02 por eso estamos avanzando en esa ley de Medidas de garantías este cemento para agilizar al respuesta en episodios de seca eh en situación de discos sanitario un instrumento jurídico que queremos que es esa útil eficaz

Voz 1817 12:15 se anuncia medidas para hacer frente a los efectos de la sequía que es una amenaza también en Galicia quién lo diría Ángels tú lo decías ahora porque llevamos un mes de junio más propio del invierno que de la primavera con frío con lluvia pero al menos la en Metz nos ha asegurado hoy que la no

Voz 0194 12:29 noche de San Juan no va a llover en Galicia eso es muy

Voz 0882 12:31 es importante y lo sabes es gracias Ricardo buenas noches hasta luego Badajoz Extremadura José Emiliano Barrena muy buenas noches qué tal buenas noches vamos esta notando allí la escasez de lluvias

Voz 29 12:41 no es una primavera muy cálida en la que dejamos atrás en Extremadura con lluvias escasas que suponen el noveno año con menos precipitaciones en los últimos XXXIX en estos tres meses pues han caído ciento nueve litros por metro cuadrado el año pasado en el mismo trimestre cayeron trescientos sesenta y cinco para este verano la Aemet prevé que sea una estación más cálida de lo normal con temperaturas medias de veintidós coma nueve grados en la provincia de Badajoz de treinta y uno coma cuatro en la de Cáceres y precipitaciones que se estiman dentro de la normalidad Marcelino Núñez desde la meta en extremado

Voz 1266 13:11 el déficit acumulado déficit y por tanto es de ciento cuarenta minutos aunque sea Merano bueno eso hemos tenido un mes de mayo muy seco y muy cálido con un déficit de cualquier delito es decir las medias son cincuenta en los siete hijos

Voz 30 13:27 dura dos coma cinco gramos por encima

Voz 1266 13:29 el mal pero una primavera se que hay que añadir una

Voz 29 13:32 invierno igual de seco fue el cuarto con menos lluvia en los últimos en las últimas cuatro décadas en el campo actualmente nerviosismo por las producciones agrícolas que están en marcha y las que están por venir

Voz 0194 13:42 gracias José Emiliano Barrena hasta hasta luego Toledo Daniel Rodríguez buenas noches hola buenas noches hoy celebrando fiesta del Corpus y sin lluvias a la vista no lo que está teniendo una consecuencia muy palpable que es el aumento de incendios

Voz 0464 13:53 pues en Castilla La Mancha según la Aemet de la sequía se va a notar en la parte noroeste de la región es decir en la comarca de Talavera de la Reina situada en la provincia de Toledo uno de los riesgos de esta falta de precipitaciones solos incendios forestales ya han comenzado los trabajos de cosecha del cereal desde la Junta de Comunidades e impide a los agricultores y en general a toda la población que extremen la precaución para evitar los fuegos porque la temporada viene muy seca de hecho solamente los últimos tres días los servicios de extinción han trabajado en doce incendios en Castilla La Mancha y la mayoría nueve de ellos han sido originados por tareas agrícolas otro ejemplo de la sequía lo encontramos en los embalses de cabecera del río Tajo de dónde sale el agua del trasvase al Segura unos pantanos que se encuentran a un cuarto de su capacidad con todo el verano por delante

Voz 0194 14:39 Daniel a descansar gracias buenas noches Javier Daniel hecho mención al nivel de agua de los embalses debemos aclarar que no es lo mismo sequía meteorológica que sequía hidrológica eso es importante

Voz 0882 14:50 porque la oficiales la hidrológica la declaración oficial de sequía depende del Gobierno central

Voz 0464 14:55 dice declara cuando las reservas de agua de los embalses

Voz 0882 14:58 es bajan a un nivel que se considera mínimo desde el pasado mes de septiembre sólo hay dos cuencas que han recibido esta declaración oficial de sequía en este caso y hidrológica Se trata de las cuencas de los ríos asegura que ahora está al treinta y uno por ciento de su capacidad y el Júcar que está apenas un poco más al treinta y nueve por ciento pero el estado general de las reservas de los embalses españoles aunque no están declarados como sequía también se ven afectadas por esta falta de lluvias de media están ahora en el cincuenta y ocho por ciento de su capacidad y esto es que catorce puntos menos que el año pasado por estas mismas fechas y mañana empieza el B

Voz 0194 15:32 era no ya en meta elaborado su previsión con este panorama que hemos planteado hasta ahora que tenemos que esperar

Voz 0882 15:37 pues hará más calor exactamente la temperatura media Se espera que suba casi medio grado aunque en algunas zonas especialmente del noreste peninsular esta anomalía cálida puede subir a prácticamente a un grado centígrado para quiénes sean amantes de las cifras no va a ser un verano en principio según este pronóstico estacional de Ahmed que bueno

Voz 0194 15:58 de tener bastantes errores porque la prohibición tiene

Voz 0882 16:01 dado de acercamiento bastante limitado a más de cinco días la predicción del tiempo pues se hace complicada bastante pero según este pronóstico no va a ser el más cálido porque en el año dos mil tres el más cálido el registrado hasta la fecha en este siglo pues la temperatura media subió casi dos grados en este caso estamos en torno a cero coma cinco grados más o menos será de cálido como el año pasado que subió la temperatura media cero coma seis grados lo que preocupa es esta falta de lluvias en este modelo estacional no está claro es si va a llover más o menos con lo cual si te parece nos quedamos por el medio más o menos lo normal con lo cual no se llenaría este déficit de lluvias ahora hablaremos con la M

Voz 0194 16:44 a ver cómo cómo nos lo leen ellos Gregory estamos preparados para un nuevo persistente ciclo de sequía

Voz 0882 16:50 pues los expertos que hemos consultado en gestión del agua nos han explicado pues que estamos entrando posiblemente en un nuevo periodo de sequía y que España sigue sin hacer los deberes porque siguen y siguen autorizando se nuevos regadíos es decir más agua al ochenta por ciento de se utilizan España va directamente a regar plantas en fundamentalmente en fincas intensivas de Agricultura también está aumentando el número de turistas en las zonas donde hay menos reservas de agua esto es la costa mediterránea así que el cóctel es bastante peligroso os lo comentaba Pedro Rojo que es profesor emérito la Universidad de Zaragoza gran experto mundial en este campo

Voz 1266 17:27 bueno volvemos a tener un ciclo de sequía con incremento de turistas sin renunciar a incrementos en el regadío y por tanto sin aprender que el del pasado hay que prevenir las sequías reduciendo las expectativas de crecimiento de demandas y hay que introducir alguna forma de compensación de seguros en el regate

Voz 0882 17:50 bueno a mediados de los noventa cuando se registró una sequía bastante importante pues empezó andar por España el fantasma de los trasvases el famoso es cierto el base del Ebro no sabemos si ahora se confirmara que entráramos en este ciclo de sequía no sabemos si se debería Apple se arregla a verlas llevarse

Voz 0194 18:07 héroe quédate aquí con nosotros pues si tienes que apuntar alguna cosa Rubén del Campo portavoz de Aemet muy buenas noches

Voz 0464 18:13 es

Voz 0194 18:14 hola buenas noches qué tal muy bien antes que nada a la Ara pregunto por la sequía pero como es cierto que muchas veces cuando le preguntas al hombre del tiempo por previsión te dice a partir de cinco días muy fiable en cómo se hace cómo se puede hacer un pronóstico más o menos

Voz 0464 18:26 aproximado de como puede ser el verano

Voz 1266 18:29 bueno pues realmente las predicciones cuando se realizaba a corto plazo es decir hasta tres cuatro cinco días seguirle diferente madera que cuando se realiza una a largo plazo no como puede ser una predicción estacional se tienen en cuenta parámetros diferentes por ejemplo para una predicción a tres meses como puede ser la del verano se tiene en cuenta pues fenómenos como el de el Niño la temperatura la huelga de el océano eh como hasta ahora cubierta de nieve por ejemplo en invierno es importante en tenerlo en cuenta en la zona de Siberia es decir Susan una serie de parámetros distintos luego que hay que tener en cuenta Ángels que nuestras latitudes es muy complicado que lo habéis comentado es muy difícil hacer una predicción estacional a tres meses porque monos nuestro país está en una zona podríamos decir de frontera no entre esas masas de aire Polaris que afectan más al norte de Europa y esas masas de aire tropicales que que bueno que reinaba en africanos nosotros estamos ahí en una frontera y en ese sentido bueno pues es más complicado afinar en cambio por ejemplo en zonas tropicales una predicción estacional es mucho más eh vamos a herir fiable tradiciones con más pericia con más habilidad que las que se hacen para nuestras latitudes

Voz 0194 19:34 también hay que decir que dentro de lo malo

Voz 1266 19:36 pues el verano es la estación en la que más podemos afinar no con todas esas grandes incertidumbres que existen

Voz 0194 19:42 ya sobre la sequía meteorológica que Gregorio eso ha explicado bien la diferencia entre sequía meteorológica sequía como lo has dicho hidrológica exacto de sequía hidrológica esta sequía meteorológica

Voz 0464 19:53 están en parámetros que ya son preocupantes

Voz 1266 19:56 bueno creer realmente para hablar de sequía bueno

Voz 0194 20:00 todavía no hay distintos distintos oficios

Voz 1266 20:02 pese etcétera en el Met utilizamos un índice ampliamente aceptado que se llama precipitación estandarizado cuando un índice técnico pero en resumen decir lo que ya hemos comentado no que en zonas del oeste y del tercio norte de la península también en algunos puntos de canallas haya una situación de sequía meteorológica preocupante bueno cae estaría bien poder saber qué va a pasar de a lo largo de los próximos meses y los próximos años no para ver si la situación se va a prolongar o por el contrario posible de un otoño lluvioso la situación quiera hace alivie pero claro eso desafortunadamente no lo podemos saber ahora lo que sí constatamos es uno que hasta este momento sobretodo en las zonas mencionadas pues la falta de de agua es es patente y bueno para darle agua de lluvia me refiero

Voz 0194 20:45 igual a esta situación no de sequía

Voz 1266 20:48 la meteorológica falta de agua de lluvia

Voz 0194 20:50 zonas que forman parte podríamos llamar de de la España de la España húmeda yo decía antes que nuestro imaginario siempre está lloviendo es el caso de A Coruña antes entraban nuestro compañero desde allí para para contárnoslo que estas zonas padezcan es que acepte lluvias tiene alguna explicación

Voz 1266 21:05 bueno realmente cuando hablamos de sequía hablamos de la falta de lluvias en comparación con lo que sólo en una zona no evidentemente aunque hablemos de sequía en Galicia pues probablemente esté lloviendo todavía mucho más que que en el sureste de Andalucía no por ejemplo entonces claro estos fondos aunque habitualmente o el general tienen un clima más lluvioso por tanto normalmente no hay una escasez de agua como puede ocurrir en los climas de tipo mediterráneo pues también históricamente se produce ese tía siguió horas y de memoria me acuerdo de la de mil novecientos ochenta y nueve por poner un ejemplo es decir son zonas que aunque no sufren tanto el bueno pues el el problema de los sepias también en ocasiones lo pueden parecer y en este caso ya digo bueno pues el oeste de Galicia sobretodo lleva ya un año

Voz 0194 21:54 es bastante seco

Voz 1266 21:55 pero el año dos mil diecisiete también lo fue por allí por ejemplo no entonces sobre últimamente sí que han tenido años encadenado unos cuantos años pues con con con precipitaciones por debajo de lo de lo normal

Voz 0194 22:07 y el cambio climático agravado este tipo de episodios puede agravar los todavía más

Voz 1266 22:12 bueno pues en el tema de las precipitaciones también lo comentamos muchas veces en nuestro entorno del entorno de los pinos mediterráneos no está

Voz 30 22:19 es muy claro que el cambio climático

Voz 1266 22:22 afectado las precipitaciones no no hay una tendencia muy clara por qué pues porque las precipitaciones históricamente nuestro nuestro entorno son muy irregulares hay años muy lluviosos años muy secos de hecho tenemos el ejemplo claro con esta primavera hasta primavera que hacíamos eco acalló Vido

Voz 0194 22:36 sí por ciento menos de lo normal bueno pues

Voz 1266 22:39 sí es la siguiente a la primavera más lluviosa de todas las el histórico que fue el año pasado no entonces hay mucha obra habilidad dueño para otro no se acaba con claridad qué es lo que ocurre con la lluvia ahora viene a una situación de escasez de precipitarse

Voz 0194 22:55 uy qué perdido hola Rubén está perdido ahora ahora así

Voz 1266 23:01 todavía no decía que a una situación de falta de precipitaciones le añadimos un aumento de las temperaturas que eso sí está constatado y lo estamos viendo que bueno pues en los últimos años son más cálidos bueno pues esa situación de sequía evidentemente se agrava porque el estrés hídrico que sufre por ejemplo la vegetación es mayor

Voz 0194 23:19 puede ser una temporada de incendios complicada

Voz 1266 23:22 bueno pues si se cumplen las previsiones unas temperaturas más altas evidentemente puede serlo porque uno de los parámetros que afectan a mano a que haya más ingeridos estuvo que tengamos temperaturas altas no a partir de un umbral determinado de temperatura la probabilidad de que se produzca un incendio se dispara así que puedo potencialmente podría ser una un verano complicado en ese sentido

Voz 0194 23:43 vamos a poner toda nuestra esperanza Rubén en un otoño lluvioso eso ya es muy difícil no esa previsión Si a la del verano es difícil

Voz 1266 23:52 el verano es complicada pero la de lo posible que diría que casi de ciencia ficción

Voz 0194 23:56 aquí en verano

Voz 1266 23:57 es lo que en su momento

Voz 0194 24:00 a llover de momento no nos lo creemos

Voz 1266 24:02 ya yo sería prudente Rubén del campo

Voz 0194 24:05 muchas gracias gracias a vosotros buenas noches hasta luego es verdad Guardans que este éxito siempre un país cuando le preguntábamos por la sequía y los que tenemos memoria nos acordamos de la pertinaz sequía es verdad que he sido muy cíclico en el tema de de la sequía las lluvias cambió la subida de temperaturas eso sí se puede atribuir un poquitín más al cambio climático

Voz 17 24:27 me ha sorprendido esa esa excepción que ha hecho si cada día en este tema pero la idea de que la la la falta de lluvia no se pueda vincular a cambio climático Jaime una ciudad en la que efectivamente hay falta de lluvia que decir respecto de la que es habitual ha bajado

Voz 0194 24:43 en el caso de Bruselas ha llovido menos también a él

Voz 17 24:47 está lloviendo menos existo yo vendo menos si todo el mundo lo atribuye a cambio climático y aquí a partir de ahora diré que bueno pues que Nova Golf porque es verdad que han subido las temperaturas aquí se anuncian treinta y cuatro grados la semana que viene que es una que es una locura como podéis imaginar en el mes de junio pero efectivamente sí sí a mil obviando ya un poco en análisis más más políticos si quieres me me sigue costando entender la sensación de que nos pilla por sorpresa y esto es algo que yo no lo acabo de entender yo ya entiendo que no es fácil tener como reservas entiendo dejémoslo claro que esa distinción que has hecho entre sequía hidrológica ese cría climática pues es importante que significa que los ciudadanos todavía la van a notar porque lo importante es la tecnológica el sentido que es la que te afecta pues al agua de halago de dijo etcétera no pero pero bueno qué hacemos apuntó uno es empecemos a acercar a zona de emergencia Iker esto no no tenga planes de sequía no otras veces otros a mí ese nuevo me cuesta mucho de entender

Voz 0464 25:46 ahora bien para evitar elementos sus cuartas creo que ha dicho curiosos suele aprender cada día para mí también es este tema lo lo primero que ha sorprendido que Vizcaya estén sequía técnica será la primera vez en décadas desde que yo soy niño Si por algo ha distinguido meteorológica veinte es casi como Bruselas por lluvia no constante pero casi Galicia todos los dicho antes sí sí sí dos desligar o This o desvincular a problemas de sequía o de precipitaciones hoy indicadores pluviometría con respecto a lo que creo que de fondo existe poco en todo el debate que es de crisis climática no uno mira hay sabe que vamos como estar entre los tres cuatro años más secos del siglo sabemos que daño va a tener medio punto de temperatura o incluso puede que un punto las más perspectivas más pesimistas previsiones más pesimistas de incremento de temperatura investigar lo uno y lo otro a mí me resulta difícil

Voz 0194 26:40 por tanto eh

Voz 0464 26:42 dicho esto no creo que el Gobierno tarde en declarar la crisis climática que ya lo ha hecho Reino Unido sino me acuerdo mal lo nos recordaba el perdón vaticano sino recuerdo mal Canadá y algunas Expósito que haya habido pero Irlanda es verdad sí no no tardará en jugar esta baza con lo que traiga detrás en términos de medidas aumento de recursos posicionamiento en la agenda política legislativa presupuestaria el debate de la crisis climática sino si no lo hace antes no descarta el propio debate de investidura entre las primeras decía

Voz 0194 27:14 pero déjame que déjeme que recuerde la noticia con la que Ester Bazán abría el boletín de las nueve de la noche cuatro países de la Unión han bloqueado la posibilidad de llegar a objetivos ambiciosos contra la crisis climática en dos mil

Voz 0464 27:25 en el cumplimiento acuerdos de París pero dentro del ámbito de sus competencias España pueda

Voz 0194 27:28 no claro yo estoy casi seguro que el Gobierno

Voz 0464 27:31 declarar Innova tardaremos mucho y eso significa más recursos para la transición energética más recursos para lucha contra la pérdida de biodiversidad párame todo lo que tiene que ver con el debate de la crisis climática hiciese lo entra en esta legislatura que yo creo que tiene que si MP no era una buenísima noticia porque luego estará desligado pero yo Gemma cuesta es Liga

Voz 0194 27:50 España guardando tiene que poner en la agenda como prioritario Europa lo tiene que poner pero todos los países de Europa

Voz 17 27:56 sí lo que pasa es que efectivamente en Europa a los cuartos pues hay unas reglas que todavía es donde se nota que no somos federales no SAE En días como hoy es donde se ve en la toma decidir toma decisiones que que nos creemos federales de hablamos de Europa con las culpas a Europa de muchas cosas ya la hora de la verdad pues es como si entre Utah digo angina es muy fácil tender nada no si Arkansas que está en la extrema derecha de de Estados Unidos en estado de Jutta y fotos más pues pudieran paralizar los presupuestos de California claro pues esto lo que nos está pasando aquí

Voz 0194 28:27 Gregory estaremos pendientes del tiempo

Voz 0882 28:29 esperemos que traer mejores no dio deberá

Voz 0194 28:32 aquí en Madrid ya no recuerdo cuando fue el último día que llovió que llovió de llover con ganas hace muchísimo que no llueve no

Voz 0882 28:37 yo tampoco recuerdo desgraciadamente cuando se ese acabaron las campañas de concienciación que se han perdido también es una auténtica pena

Voz 0464 28:45 ahora pero sin duda grandes iniciación de ahorro

Voz 0882 28:47 que es muy importante no porque en la última se queda en los años noventa Se bajó el consumo en Madrid sino recuerdo mal más de un diez por ciento

Voz 0194 28:54 pero han desaparecido también de nuestras vidas Gregory muchísimas gracias

Voz 0882 28:58 hasta la próxima

Voz 0194 29:22 David Torres buenas noches buenas noches la cara B suele darle la vuelta a la palabra del día o a una de las palabras el día pero hoy te adelantan vamos con una palabra de mañana relacionado con lo que veníamos hablando hasta ahora sí

Voz 1880 29:33 habrá que llega en diecinueve horas y media más o menos mañana veintiuno de junio concretamente a las diecisiete cincuenta y cuatro seis menos seis minutos hora peninsular llega el verano una estación que va a durar noventa y tres días y quince horas así que se va a acabar el veintitrés de septiembre con la llegada del otoño pensar en

Voz 0194 29:50 verano

Voz 1880 29:51 es ponerse de alguna manera de buen humor y además no sólo porque llegan las vacaciones au porque descansamos sobre todo porque la luz y la temperatura se parecen a las de nuestro lugar original escuchas como lo explica el neurobiólogo Manuel Martín

Voz 32 30:05 es la que más se parece a los condiciones que ocurre frecuentemente en lugar de la tierra donde se originó Homo sapiens que sábana del este de África pues comunicó la que más se parece ser el verano por la cantidad de luz ir por la temperatura principalmente entonces bueno como se parece a nuestro lugar original es para lo que nuestro cuerpo y nuestra mente nuestro cerebro en definitiva están mejor adaptados que eso quiere decir que no tiene que

Voz 0882 30:36 esa sea contra unas condiciones que no

Voz 32 30:39 mismo no considera óptimas como ocurre cuando hace frío en condiciones desagradable climatología sino que está en la situación ideal para poder realizar actividades

Voz 0194 30:52 claro además nuestro cerebro sí añadiendo que estaba pensando que antes decían guardan Si Madina lo que aprendemos en este tramo hablando de la sequía yo no sabía que el verano no pone de tan buen humor porque no recuerdan nuestro origen indio

Voz 1880 31:05 la además lo que nos cuenta Martín Loeches porque es que lo que hace nuestro cerebro es reaccionar ante la luz

Voz 32 31:12 es cierto que ciertos neurotransmisores aumentan gracias a la cantidad de luz en nuestra especie ocurrirá si son transmisores esa química de nuestro cerebro que mejora con la cantidad de luz pues tiene que ver con nuestro estado de ánimo nuestro optimismo Icon el hecho de que tengamos más ganas de hacer más cosas no pasan a su vez repercute en una mejorar de las de las condiciones de comportamiento habituales

Voz 1880 31:43 así que Ángels está clarísimo no hay un montón de razones de las que creíamos por las que nos gusta el verano muchas más por ejemplo Vivaldi cuando hablamos de las estaciones de Vivaldi siempre nos quedamos con la primavera no pues escucha que presión qué preciosidad ese está que es el verano esto el Allegro el primer Mourinho toda alegría si es el calor también incluso a los a los pájaros volar a los bichos que quería ser actor

Voz 0194 32:18 no pero con dos palabras y que además está en regla

Voz 1880 32:21 en verano que es de la que hablamos hoy el solsticio veranos la estación del año que gastronómica mente comienza en el solsticio del mismo nombre es la época más calurosa del año en el hemisferio boreal corresponde a los meses de junio julio y agosto en el austral a los de diciembre enero y febrero la palabra deriva de ver que sería la primavera sería el primer verano y la época que les sigue sería el verano un tema el verá esos sitios el momento del año en el que se da la máxima diferencia de duración entre el día y la noche los días anteriores y posteriores al solsticio la posición del sol cambian muy poquito respecto a la tierra y por eso se llama así solsticio que es sol El día más largo con más luz del año la llegada del verano lo celebramos siempre en San Juan que es el veinticuatro pero realmente la noche más corta será la de mañana además cuanto más al este

Voz 0194 33:09 viernes sábado eso es cuanto más al norte este

Voz 1880 33:11 hemos en la tierra más horas de luz vamos a tener preso por ejemplo el sol no se pone en el círculo polar ártico mientras que en la Antártida no habrá ni un solo minuto de luz la noche de mañana verano Se dice son mar en noruego y ahora os digo porque os cuento esto pues vamos a la isla de asomar la isla está en el norte de Noruega allí pasan casi todos los días del año en oscuridad todo el rato o en luz todo el tiempo así que hace unos días ayer convocaron una asamblea y lo que han decidido es eliminar los horarios porque Claudia idea es que cada uno pueda hacer lo que quiera a la hora a la que había

Voz 0194 34:01 bueno pero esto es un lío que no y yo creo que hacen en Hora Veinticinco por ejemplo hora25 de estas islas no tengo ni idea pero lo pueden hacer con luces sin luz El caso es que el hombre no fijarán pero por ejemplo tú quieres cortar el césped a las cuatro de la mañana si es que lo puedes hacer perfectamente el vecino ha decidido que las cuatro de la mañana es la hora de dormir bueno pero seguro que se llevan bien unos con otros no es

Voz 1880 34:28 mares cómo se llama esa isla que significa verano en inglés se dice Summers Summertime íbamos a ir con él de Summertime de mogollón

Voz 16 34:41 sí

Voz 0194 35:04 Francisco blancos filólogo hoy etnográficos el director del Instituto de las identidades de Salamanca Francisco muy buenas noches

Voz 30 35:11 buenas noches que ha supuesto tradición

Voz 0194 35:13 al mente la llegada del verano

Voz 30 35:16 bueno yo creo que que que que la el verano tiene a resolver una especie de incógnito en una cómo vivimos una especie ecuación de valores esenciales que serían el trabajo y el y el elogio un ocio no no pasivo sino un ocio lúdico en este sentido el verano es justamente la culminación de un claro eso es trabajo de trabajo campesino todos los urbanitas quizá hemos olvidado que tenemos una deuda acumulada con el mundo tal realmente hasta mediados del siglo XX había una equivalencia entre la población ahí la población cubana bueno nosotros de alguna manera hemos heredado no o que las fiestas tradicionales rurales imprimieron a nuestras conductas y nuestra forma de entender el verano es decir terminamos la recolección llegamos al momento de la cosecha a recoger el fruto del trabajo de todo un año celebramos el festivo yo creo que esas son las dos claves ese ese ese equilibrio entre el trabajo que termina el ocio para festejar el final de trabajo

Voz 0194 36:21 es decir años estructurada en la cultura en el trabajo en la vida a raíz del solsticio de verano

Voz 30 36:26 el solsticio de verano es que añade un componente nosotros también somos herederos de rituales antiguos no olvidamos a veces que en las fiestas populares hay un guiño a tradiciones a un mundo cultual un mundo religioso que fue suplantado por el cristianismo Cerezo mundo antiguo de cultos de ritos beben de una manera importante en los huertos solares y esos cultos solares se concentran en el solsticio de verano de ahí se derivan pues todos los fuegos de San nada de ahí se deriva una enorme cantidad de creencias de su es prisiones de tradiciones que tienen que ver con un concepto credencial de la Villa que hoy hemos olvidado la tradición de la concepción sagrado del mundo ileso hoy no hemos perdido estamos en una en una sociedad de sacralizada para la cual es muy difícil comprender que todas estas creencias licencia hace apenas cincuenta años años

Voz 0194 37:20 pero algunas de esas adicciones Se mantienen yo no sé si la de San Juan hablabas de las Hogueras desde las que se mantiene

Voz 30 37:25 claro las hogueras de San Juan por su puesto que sí yo creo que incluso las horas de San Juan en muchos sitios es verdad que quizá hemos perdido el sentido original el por qué tenía un sentido religioso un sentido de creencia hay quizá otras cuestiones que sí que se han ido dividiendo por ejemplo todo lo que tiene que ver con la cogería la noche de San Juan es la noche del gran aquelarre nacional sí ese aquelarre nacional Las brujas toda España luego celebraban en la ciudad de Sevilla Juana Las brujas de España viajaba en esta noche la noche del solsticio de verano viajaban a los arenales sería esas brujas que difieren Si son vascas y son gallegas es son castellanas y leonesas pero en cualquier caso confluyen casi todas en esta conducta la de reunirse avión cierto corporativismo sol inicial que la llevaba a temer esta gran reunión este gran concilio entre todas ellas justo

Voz 0194 38:21 cuando después ha sacado al Brujas porque has dicho la noche de San Juan es el gran aquelarre nacional con la que tenemos montada con los pactos si con todo esto a ver si a lo mejor en el gran aquelarre nacional del del XXIV del XXIII lo arreglan todo no

Voz 30 38:33 pues pudiera ser dianas es lo que sí es verdad es que cojas arreglaban cuestiones de una manera pues no ves chica quizá también bastante alejado de yo creo que la Inquisición nos cuenta nos transmite a través de los documentos nada las por ejemplo las brujas remitieron Adela de de de la zona de Castilla León brujas casi vencidas porque se las tenía mucho miedo no la la brujería sobre la manera activa del mundo sencillamente nuestro agujas no eran nada a orgías quitar ya verás nada dramáticas el diablo el diablo no estaba ahí yo no sé si ese lanzamiento orgías pico compete o no a la situación política las brujas no una

Voz 0194 39:12 una pregunta porque lo del aquelarre nacional en la noche del veintitrés hola del XXIV

Voz 30 39:16 bueno la noche del veintitrés al veinticuatro

Voz 0194 39:19 email seguramente mira

Voz 30 39:21 esta es la noche esta noche la noche en la que se introduce en verano pero hay un pequeño desplazamiento en fechas no tiene mayor importancia porque al Cristian y quizás en la fiesta del esos sí sí vincularse a la figura de San Juan vinculación con el agua cosas fe que se traslade a esa noche del veintitrés al principio

Voz 0194 39:39 no se lo preguntaba porque es crear un nosotros hacemos el programa en Sevilla el veinticuatro la noche del veinticuatro y por si nos íbamos después al arenal para ver si se va a ver a las brujería

Voz 30 39:50 se sería con el fin de fiesta

Voz 0194 39:53 de todas formas qué pena no se pierdan las tradiciones yo no sé si ha contribuido tú lo citabas antes el paso de la vida rural a la vida de las ciudades

Voz 30 40:00 seguramente eso ha contribuido hija retoma fíjate Ángels yo creo que tenemos hemos quedan algunas series que lo tipos con respecto a las tradiciones que lo asociamos al folclore y esto lo vinculamos en la memoria cercana la Sección femenina los bailes los Coros y Danzas y todo eso ha compuesto digamos una mirada un poco peyorativa de adición pero la tradición es mucho más que eso la tradición sí sabemos entenderlo y la sabremos descifrar nos arroja luz sobre muchos de nuestros comportamientos actuales si bien algunas previsiones de costumbres han desaparecido en cambio hay comportamientos querer entes a raíz de la tráquea

Voz 0194 40:39 pues Francisco Blanco ha sido un auténtico placer muchísimas gracias

Voz 30 40:43 un placer para mí muchas gracias por la invitación

Voz 0194 40:46 hasta luego

Voz 34 40:47 hasta pronto la noche de San Juan como con bar pan son dos agrade

Voz 33 41:00 yo sé vuelos sin querer escala no yo estoy gol Bustos visto a mí

Voz 34 41:11 hemos que HSBC

Voz 0194 41:19 señores que hace que hace un expatriado para acelerar Guillot yo tengo muchas experiencias pero como como hace un expatriado para comer coca de Sant Joan

Voz 17 41:28 pues lo que pasa es que en cambio lo que voy a cerebrales con más fuerza que en España el solsticio como tal claro que la la llegada del verano quieren lo mismo no no no pero tú te digo sustituyó tengo un fiestón mañana de llegada del verano

Voz 35 41:41 no eh

Voz 17 41:44 y es lo más

Voz 0194 41:46 yo he conseguido aquí en Madrid Koke de Sant Joan muchas veces celebrarlo verdad que cesara lo hemos celebrado jardines en terrazas en la noche de San Juan es vamos

Voz 17 41:55 tú te iba a decir Ángels dime déjanos una cosa que efectivamente ese ciclo en ese ciclo anual que se está perdiendo en Cataluña no sólo la coca en el resto de España en parte Cataluña creo con mucho más el se celebra con pasteles osea que efectivamente cada momento del año algunos cristianos y otros de traición e pues pagana vienen vienen acompañados por un determinado dulce en determinado pastel y ahora algunos de sus pasteles quedan sin que se sepa ya muy bien porqué en la ERE representan claro

Voz 0194 42:24 Madina tu celebra su yo es que entre el ciclo agrícola

Voz 6 42:27 el valle del Rift como todo no pero no lo voy a celebrar mañana cenando con unos amigos granadinos que están aquí en Madrid y el sábado con un conciertos planetas

Voz 0194 42:40 sí mira estoy invitara mantiene el día que hablamos de los planetas si es verdad que no del planeta grupo de Los Planetas

Voz 33 42:53 eh

Voz 1880 42:57 algunos vamos a coger la llegada del verano en la ciudad pero bueno al menos y lo hacemos escuchando el Summer in the city de los lunes fun fun bastar tan mal es un tema del año sesenta y seis que realmente se hizo muy popular por otra versión por la versión de Joe Cocker del año noventa y cuatro

Voz 33 43:13 sí

Voz 1880 43:25 esperamos también directamente a los recuerdos a imaginarnos aquellos meses largos de la Info

Voz 0194 43:30 anuncia de la adolescencia entre un

Voz 1880 43:32 soy otros sin tener nada que hacer sí la verdad es que sí que tiene una parte un poco nostálgica no que también se ha llegado a a la música recordad por ejemplo este tema que vamos a escuchar ahora mismo de Bryan Adams

Voz 15 43:43 ya

Voz 1880 43:57 está hablando del verano del sesenta y nueve un verano que según dice la canción pareció durar para siempre dice Si tuviera la opción siempre querría estar allí esos fueron los mejores años de mi vida vamos a firme a la tele a las series estamos pero antes quiero ir a una canción que es en realidad un sueño se llama enero en la playa es de Facto Delafé de dos mil cinco de Facto Delafé y Las Flores Azules es enero hace frío la idea es ponerse imaginar el verano cerrar los ojos y sentir que estás allí

Voz 36 44:25 este es un claro cruzó la costa catalana ahí estamos tranquilos con esto

Voz 1880 44:33 sus que da gusto

Voz 36 44:35 cuando todos de France y me encanta imponiéndose segundo de ventaja en el último suspiro órganos a sus

Voz 0194 44:43 bueno imaginar esta en el mes de enero es maravilloso me lo pones

Voz 37 44:49 Palancia bueno veranos de la infancia con la con la vuelta en la tele no Illa serie por supuesto de la pandilla el mar las bicis y los silbidos que nunca vamos a olvidar oye tira

Voz 38 45:01 tú crees que Beatriz eran mujer Koldo Nancy es una pregunta que serio es que Beatriz era mujer con gran nación

Voz 1880 45:13 si recordáis este capitulo es en el que había leve

Voz 39 45:16 en arregle que fue una revolución a todo el mundo hablando esta realmente la emisión del primer capítulo no fue en verano fue en octubre del año ochenta y uno se emitía los domingos

Voz 1880 45:24 a las cuatro de la tarde en Televisión Española una serie Antonio Mercero sobre el verano si os acordáis de todos los nombres Bea Desi Javi Kike Piraña y Tito esa pandilla que llegan a Nerja y que allí conocen a Pancho que es un chico del pueblo a Julia la pintora ya Chanquete el peso dado que al final muere que al final muere Kemal mal lo pasamos por Dios otro ver en español para recordar las bicicletas son para el verano mira yo no sé quiénes son

Voz 40 45:47 los de tu panda pero los padres de las pandas que yo conozco no creo que tengan mucho dinero para bicicletas tú hiciste

Voz 1880 45:54 es una película española de mil novecientos ochenta y cuatro dirigida por Jaime Chávarri basada en la obra de teatro del mismo nombre de Fernando Fernán Gómez nos vamos acercando en el tiempo película catalana verano mil novecientos noventa y tres

Voz 3 46:07 no

Voz 1880 46:19 esta es una película de dos mil diecisiete de Carla Simón te acuerdas que estuvimos con ella es autobiográfica es el primer verano de una niña de seis años con su familia adoptiva con sus tíos tras la muerte de los dos padres si Ángels hay veranos del cine

Voz 0194 46:34 no

Voz 1463 46:35 que aterrorizan

Voz 41 46:45 ahí ahí lo tenemos

Voz 37 46:50 ya sólo con la música en verdad a Spielberg la verdad es que lo traigo un día sí y otro también Press que hoy no podía faltar tiburón no una una peli mil novecientos setenta y cinco en la que el tiburón ataca en la playa de un pueblo turístico de del este de Estados Unidos tiburón además Jones para vosotros para mí tiene un poder después de haberla visto cuando basa playas nuevas siempre te imaginas que por allí ronda el seis eso pasa cutícula bueno para acabar el repaso de las películas el cuento de verano de Eric Rohmer

Voz 35 47:14 debí Romer hizo esta serie la de las estaciones el cuento de verano es de mil novecientos noventa y seis y bueno es un poco la juventud el amor

Voz 1880 47:27 atracción la amistad también bueno por encima de todo todo ahí está el verano

Voz 42 47:48 muchas gracias

Voz 1880 47:52 este es Summer Time Blues de Cochrane que tampoco podía faltar en la cara B de hoy y estoy segura de que estáis echando de menos a otro clásico marzo del verano que viene en la voz de Ella Fitzgerald es tremenda la verdad

Voz 44 48:10 eh eh eh no

Voz 37 48:43 venga aprovechamos Elsa Marta en para tres títulos veraniegos que en verano dicen que es cuando más se le iba a traer tres títulos que hablaran del verano pero no lo que he hecho es que le he pedido a Marta García compañera de la sección de Cultura que me dijera que se va a llevar ella para leer en verano que no recomendará alguno dado tres títulos cambiar de idea de Aisa de la Cruz la reedición del Diccionario del franquismo de Manuel Vázquez Montalbán que tiene además el prólogo de Ramoneda Illes con instrucciones de Miguel Brieva sólo tenía allí mismo Marta en la mesa tiene una quinta buenísima y por último de Ignacio Ferrando referencial que es una novela sobre la vida y el arte

Voz 1880 49:24 Ramos hoy la cara pues es un poco extraño pero no hemos hablado en todo este rato de los amores de verano es verdad que los amores de verano verano en verano

Voz 0194 49:32 sabíamos que había pero tampoco nos hemos para

Voz 1880 49:35 de ahí es uno de ellos yo creo que uno de los más importantes de los amores de verano fue el de la película de Grease es esa pareja que se conoce en verano lo borre

Voz 37 49:43 multa que coinciden a la vuelta en el instituto pues nos vamos con este amor de verano a ver si quieren no lo tengan y lo quiera lo consigue en este verano de dos mil diecinueve que en veinte horitas más o menos está aquí

Voz 47 50:07 para gracias hasta mañana

Voz 3 50:32 en Hora veinticinco

