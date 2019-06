Hora 25 (20/06/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 0194 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0194 00:19 el líder de Ciudadanos Albert Rivera lo han escuchado viene la presidencia francesa ha dicho que lo que Rivera ha contado esta mañana no es cierto lo que ha contado es que Macron Le había dicho que apoyaba sus pactos y que le había felicitado por ejemplo por el de Andalucía donde recordemos ciudadanos gobierna gracias a los votos de Vox cuyo ideario se ha colado en un pacto a tres con ellos dos y el PP para que los presupuestos pudieran salir adelante para que quede claro de lo que estamos hablando eh bueno pues dices Iberia que a Macron eso le parece perfecto y que conste que ya nos ha extrañado cuando lo hemos oído porque claro que alguien como Macron que hizo de su lucha contra la ultraderecha de Marín Le Pen uno de los ejes de sus políticas felicite a alguien que pacta con la ultraderecha española bueno muy normal no parecía así que desde el Elíseo han salido a desmentir hay que tenerme poco pudor por ser suave para poner en boca de un presidente de otro país en este caso Francia algo que éste no ha dicho ya si Rivera va encadenando malos días ayer Manuel Valls dejándole en evidencia tras la ruptura y hoy la presidencia francesa desmintiendo no parece que tenga Rivera buenas vibraciones con Francia hablando de Valls esta mañana al escuchaban la entrevista que el hecho Pepa Bueno en el Hoy por hoy su tono su discurso sus maneras

Voz 1071 01:30 puedes estar ideológicamente cerca o lejos de

Voz 0194 01:33 personaje como el pero a estas alturas de los políticos españoles ya sólo podemos esperar por favor que no nos ofendan que no ofendan nuestro intelecto con sus mentiras exageraciones que se comporten como personas normales y con sentido común como hace Valls luego cada uno decidirá quién vota pero el día que los políticos piensen que es rentable la normalidad y la sensatez ese día

Voz 1804 01:55 todos habremos ganado mucho Ángels Barceló

Voz 0194 02:00 en la mesa de análisis Eduardo Madina Ignasi Guardans is e incorpora la tertulia Javier Aroca buenas noches y Sastre buenas noches

Voz 1071 02:08 muchas Barceló en jardines en los que uno se mete solo

Voz 0194 02:10 luego no puede salir de ahí una semana unas

Voz 1071 02:13 bueno hay un día para ser exactos que Alves Rivera lo hacía declaraciones públicas el que se expuso siempre a los micrófonos a las cámaras en estos pocos días su partido había compartido folio y acuerdos con Vox y Manuel Valls le había descrito de manera ahora lo recordaban más descarnada

Voz 0194 02:28 ETA después de todos estos días de silencio hoy a su llegada a Bruselas Rivera ha intentado enfocar sus declaraciones con optimismo

Voz 1071 02:36 a tono diríamos con las campanas que llegaban de fondo en Bruselas hoy era para él un día de celebración bueno en primer lugar de la celebración para para ciudadanos hemos conseguido

Voz 3 02:50 sí

Voz 1071 02:50 una posición muy importante en el grupo liberal luego han empezado los periodistas con las preguntas que se les y los pactos el acuerdo con Vox y las reservas del socio europeo Emmanuel Macron

Voz 3 03:04 señor Rivera le preocupa entre el vendaval de hacerlo

Voz 1071 03:08 a la pregunta le preocupa que se pueda enturbiar su relación con los socios europeos por haber usado los votos de Vox

Voz 3 03:16 lo que Macron y el Gobierno hablamos con se directamente ha dicho lo contrario apoyan nuestros pactos nos han felicitado incluso Andalucía como los acuerdos que estamos consiguiendo hoy es un día de celebración para los liberales somos más fuertes somos más que desde luego no lo contrario griegos a tejer todavía más lazos aserto había más fuerte y más allá de los dimes y diretes la realidad es que hoy los liberales estamos más unidos ahora hablamos con

Voz 1071 03:39 el Elíseo directamente dimes y diretes me felicita

Voz 0194 03:43 tan mucho Óscar García buenas noches buenas noches no ocurre todos los días que el Palacio del Elíseo desmienta el dirigente político de

Voz 1071 03:49 otro país y eso precisamente es lo que le ha sucedido

Voz 0194 03:52 hoy Albert Rivera Macron que se impuso la extrema derecha no ha felicitado a Rivera por pactar con la extrema derecha

Voz 1645 03:59 pues no no Ángels vamos a tratar de explicar cronológicamente cómo ha sucedido todo para situar a nuestros oyentes esta historia comienza a finales de la semana pasada el viernes

Voz 1018 04:08 hemos con Ciudadanos partido que ha encontrado hoy con que una fuente cualificada del Elíseo muy próxima al presidente Macron ha comenzado varios periodistas españoles que están preocupados por los acuerdos de Albert Rivera con la ultraderecha estamos vigilando señala esta fuente nadie

Voz 0860 04:22 esta fuente cualificada del Elíseo era la secretaria de esto

Voz 1645 04:25 lo de Asuntos Europeos Amelie de Belén que unos días después llegó a pedir explicaciones a los diputados de Ciudadanos por los pactos

Voz 0194 04:31 vox no no haremos concesiones en nuestra idea de que cuando eres un partido proeuropeo no trabajas con la extrema derecha pediremos a los eurodiputados de ciudadanos que aclaren su situación respecto a su partido

Voz 0860 04:44 pero era evidente el malestar como mínimo

Voz 1645 04:47 malestar en el entorno de Macron pero estos días la dirección de Ciudadanos ha estado quitándole importancia diciendo que Macron comparte el proyecto de Rivera e incluso su política de pactos hoy Rivera estaba en Bruselas Iniesta

Voz 1552 04:58 la contención que ha tenido en sus declaraciones ha habido mucho

Voz 1645 05:01 no más allá no solo ha dicho que Macron le ha felicitado por que comparte los datos Macron y otros

Voz 3 05:05 yo cada vez que vengo a Bruselas y hablo con mis colegas en los últimos años especialmente estos meses de éxito de Ciudadanos lo que recibimos son apoyos felicitaciones animo que sobre todo voluntad de seguir creciendo así que todo lo contrario por eso vengo a menudo aquí presidente porque mis colegas liberales estamos tejiendo lazos para ser más fuertes pues a partir de

Voz 1645 05:24 aquí ha comenzado el baile de desmentidos de matizaciones fuentes del Elíseo niegan la mayor Macron no ha felicitado a Ciudadanos por los pactos ni de cerca ni de lejos no sabemos dónde sale esa idea han dicho fuentes cercanas al propio Macron no sea transmitido ningún mensaje en ese sentido así que ante esta situación Ciudadanos pues prácticamente no he tenido más remedio que matizar que recular rectificar las declaraciones de Rivera dice ciudadanos que se refería a la g en Mars que es el partido de Macron pero no a Macron como presidente y qué es lo que ha dicho en realidad

Voz 3 05:57 pues yo creo que Macron y el Gobierno hablamos Malisse directamente ha dicho

Voz 1645 06:01 Macron el Gobierno el Elíseo en ciudadanos dicen que no se sienten desautorizados por Macron porque desde su entorno sí que hubo buenas palabras así nos lo dicen tras las elecciones andaluzas por los resultados electorales por el crecimiento que experimentó Ciudadanos por la entrada en gobiernos

Voz 0194 06:18 se ha hablado en Bruselas por la Reunión de los liberales antes de la cumbre que está celebrando hoy allí Griselda Pastor buenas noches muy buenas noches has hablado con el equipo más próximo a Macron podríamos decir que no tenían cara de buenos amigos con Rivera

Voz 0738 06:31 exactamente han empezado a mover la cabeza en señal de rechazo antes de que yo pudiera terminar mi pregunta dejando claro que Macron no ha felicitado a Rivera por sus pactos con Vox ni por ninguno pues de esos pactos en España los asesores de Macron en sido contundentes el presidente no ha dicho nada de eso himnos sabemos citamos textualmente a quién sería ha acudido a esta idea no hay por qué esta conversación era fuera de micros por esto no hay voz y además era sin cámaras pero hay que decir que sí ha producido ante casi cincuenta periodistas entre los que ha destacado la sonrisa de mucha carga de ironía de muchos compañeros franceses porque quienes conocen a Macron piensan que es increíble querer atribuirle esta felicitación

Voz 0194 07:20 luego vuelvo contigo Griselda eh para ver cómo va la cumbre ha estado en que hasta ahora mismo

Voz 1071 07:24 pues hoy ha sido Macron ayer fue Valls quien criticó el sectarismo dijo de Rivera a tono en realidad con algunos de los fundadores de C's que se están manifestando en estas últimas semanas esta mañana Valle estaba con Pepa en Hoy por hoy ya advertía de la preocupación en Europa por la alianza con

Voz 4 07:39 no se entiende que preocupa mucho por supuesto preocupa mucho a los a los liberales en en Europa porque el el gran peligro en Europa es el nacionalismo es la extrema derecha ciudadanas

Voz 1071 07:54 el PP se equivocan precisando que podrán manejar a Vox ha dicho el ex primer ministro que explicaba su presencia en la foto de color

Voz 4 08:00 yo quería demostrar lo mejor me equivoqué pero y lo pienso siempre que puede es manifestar tú el mismo que nada tiene que ver con el nacionalismo no el patriotismo es el amor de los suyos el nacionalismo es el odio de los otros decisión gran intelectual francés Romain Gary y la bandera española es de todos no es la de la extrema derecha alabar lo que lo que somos es muy importante pero claro la foto de Colón sí que fue un error porque aquí hay manifestó claramente que había la posibilidad de esa alianza

Voz 0194 08:35 yo estuvo en la manifestación de Colón aunque no apareció en esa foto de Colón Oscar por mucho que le han preguntado los periodistas a Rivera parece que Manuel Valls ya se ha convertido en esa personas de la que usted me habla

Voz 1645 08:45 sí la verdad es que ha recordado mucho a a Rajoy y a Cospedal cuando se referían a Bárcenas de esta forma que comenta sangres a Rivera le han preguntado directamente por bajo

Voz 5 08:54 sin está criticando mucho días

Voz 2 08:58 pero él lo ha ignorado bueno yo lo que estoy muy tranquilo es de no haber apoyado aseado Colau

Voz 3 09:02 me parece una vergüenza que vuelva a colgar un lazo amarillo ilegal para reírse en la cara de todos los catalanes que no son independentistas

Voz 1645 09:09 ahí no sólo una vez segundo intento de los periodistas

Voz 2 09:12 el avance de nuevo si lo he dicho muy tranquilo nada ha apoyado la señora Colau

Voz 1645 09:21 en fin que no quería citar Jabal sí a Colau no quería dar demasiado protagonismo hoy Rivera a quién fue Ángels su fichaje estrella gracias Óscar buenas noches a luego pues ayer ese

Voz 1071 09:31 persona de la que él Nos acuerda dijo que la multiplicación de Tassos no es un proyecto político hemos escuchado el inicio de este canon atención a los medios de Rivera el vamos como acabado le preguntaba Un periodista Albert Rivera porque los liberales en Alemania en Francia sí han puesto cordones sanitarios a la extrema derecha

Voz 3 09:50 el y otros para que no

Voz 1071 09:52 pues no lo sé pregúntele a ellos y luego se ha marchado venga

Voz 0194 09:58 hacemos primera parada para el anal this is con esta semana horrible vamos a decir que está teniendo Albert Rivera semana en la que anda desaparecido de los medios de comunicación salvó esas declaraciones que ha hecho y que además también le han salido mal aclarar también hay que desde ayer estamos intentando que alguien de la dirección de Ciudadanos se siente o no atienda el teléfono en Hora Veinticinco y en otros programas de esta casa para que podamos preguntar por todas estas cuestiones iban declinando reiteradamente nuestras invitaciones

Voz 6 10:26 guardans yo decía semana horrible

Voz 0194 10:28 ayer pero claro ya que el Elíseo te desmienta unas declaraciones a los veinte minutos de haberlas hecho

Voz 7 10:35 la sus tremendo pero empiezo con lo de Weiss la entrevista de este en esta casa de de maíz esta mañana eran poco lo de la parábola del del niño que dice el emperador está desnudo así es una entrevista extraordinaria yo recomiendo vivamente a los oyentes que no la he escuchado íntegra que será busquen prohibida por Internet porque porque dice las verdades del barquero sabe si es que al final no es que diga cosas fíjate lo que ha dicho no me dice dice cosas que ya está bien que tocaba decirlas no ICADE es Diego una contundencia que en realidad pues es lo que correspondan político europeo experimentado icono hasta para hacer teatro y que no vive solo pues de de de tuitero de Kanouté razón ya efectivamente ese ese doble juego ya de de de intentar ampararse en una especie de protección Macron y que lleva al ridículo de que te des mientras alisios tremendo lo que está ocurriendo que en Bruselas yo hablo con gente no es vivo aquí a era mi grupo lo digo bien claro por tanto ese grupo en el que se incorporan ahora Ciudadanos pues es el grupo en el que yo pasé cinco años y por tanto comprendes que conozco gente algunos se han ido otros están los funcionarios siguen que decir conozco un poco que ya casa por dentro no hay ya hay miedo hay miedo hay desconcierto a la vez lógicamente pues claro Ciudadanos en ese momento pesa mucho y es muy difícil no no no hay ningún detonante concreto que permitan no estamos con lo de Orban no estamos sobre todo no se cierren las comunidades autónomas porque además hacen ACC distinción entre el poder local el poder autonómico la gente entiende que el poder autonómico es gobierno no es legislar el poder local es distinto Iván importante hasta que acabe la foto de en qué gobiernos autonómicos sin que parlamentos está Ciudadanos de la mano de Vox pues esto no va a explotar en toda su dimensión pero pero explota

Voz 0194 12:23 de momento ya están uno que es en Andalucía Aroca

Voz 7 12:26 sí pero Andalucía si miro de otra manera el matiz porque hay valió la excusa creíble o no de bueno haría que había alguien que llevaba allí treinta años ya excusa es que esa excusa guardan ya

Voz 0194 12:36 no les sirve porque han perpetuado gobiernos del Partido Popular que llevaban el mismo tiempo que llevaba el partido sociales

Voz 7 12:42 no mantendrán no no comenzamos al mensajero sólo te digo que aquí algún yo te poco el matiz de que algunos les valió quien excusa como la primera pero ya no les vale más árabes

Voz 0860 12:51 no empezando por Andalucía quizá precisamente la opinión que se pueda tener prudente de lo que pasó en Andalucía tenga que ver con el origen de todo esto probablemente alguno no nos expliquémosle todavía porque ciudadano y porque su líder Abel Rivera nacieron con baraka Baraka mediática Ibaka también demoscópica decía que había caído un ángel no Hinault trae la reputación que tenía hoy ha escrito o ayer Neus Tomàs nuestra compañera colaboradora también de este programa donde ha hecho un una serie de de afirmaciones históricas del papel de del ITER político o del señor revierte

Voz 2 13:35 el grupo que preside

Voz 0860 13:38 esa mente su inclinación y favor con los partidos de de la estrella desde la de la derecha radical no ninguna novedad de ahora lo que pasa es que no se porque motivo vuelvo a decir este señor y su partido han gozado de de este bienestar mediático que ya algún hubiera gustado tener cuando no hemos dedica a la política pero por lo demás bueno yo creo que se está convirtiendo en el gran Judi ni de de la política española y europea sean no hay una madera más habilidosa de esconderse que lo veamos todo siga diciendo él piensa que no lo vemos es que claro es que pacta con la extrema derecha en Andalucía no no no me están viendo es que ante pactó con el PSOE no no no me estaban viendo mire usted usted pactó con el PSOE ha pactado con la extrema derecha después no vale lo decir que llevan tantos años treinta y tantos años lleva también en el Gobierno de de de la derecha en Castilla León y otros por el estilo pero lo que está ocurriendo ahora mismo con relación Europa ya excede la propio el propio desprestigio pérdida de la reputación del señor señor Rivera implica una pérdida ya de marca en una pérdida de Estado es es la la sociedad política española la que está perdiendo Europa porque estamos presentando allí a una opción política hay un líder político está contaminando la reputación española es que está toda Europa toda Europa como se puede es decir hay que leer a los peores analista siquiera y los de menor reputación en Europa para ver hasta qué punto se alegraban y al mismo tiempo tenía el que la extrema derecha pudiera tener un papel que afortunadamente no está teniendo en el a Europa

Voz 0194 15:14 y yo decía antes son las claves

Voz 0515 15:16 convendría que los dirigentes políticos que aquello que dicen los dirigentes políticos se pareciera al menos un poco a lo que son porque creo que en ese gap en ese hueco en esa diferencia de distancia entre lo que son y aquello que dicen se está haciendo mucho de esto que denominamos es que es más bien ya un mes y pico horribles porque uno no puede definirse como liberal y dedicarse después en todos sus mensajes repetirlo permanentemente y después actuar con una fuerza hablan que ha miento de la mayor amenaza que ha tenido la convivencia en Europa desde el año mil novecientos cuarenta y cinco uno puede tomarse a broma este tipo de movimientos no puede tomarnos en serio yo me lo tomaría en serio jugaría con fuego o lo justo por no decir que no jugaría nada no desde esa perspectiva me cuesta mucho pensar porqué camino o por qué canal ideológico porque atajos se llega a pensar que es mejor Ernes Maragall cada Colau siguió fuera ciudadano de Barcelona ya lo de

Voz 1473 16:11 con nunca hubiera votaba da Colau hubiera votaba Jaume Collboni

Voz 0515 16:14 pero no no no no consigo pensar cómo se llega a la idea de que es mejor Maragall y dejar Barcelona su suerte que permitir un pacto de Jaume Collboni con la alcaldesa hasta la fecha todavía Ada Colau y que ese escenario de pacto vamos a decir más estable para el ayuntamiento no es mejor para esa ciudad como me cuesta también mucho pensar que no es mejor para Madrid un acuerdo entre Íñigo Errejón con el presidente Ángel Gabilondo que permitir la entrada de la extrema derecha ultranacionalista y xenófoba en el Gobierno de Madrid por una razón no hace falta que te guste Ángel Gabilondo te tiene que gustar Madrid por qué Ángel Gabilondo no se declara incompatible con la mitad de la sociedad madrileña hay Vox sí ha dicho que aquí no valen lesbianas que no valen gays que no vayan inmigrantes que no valen gentes que hayan votado a la izquierda que no haya gente que quiera que el orgullo por ejemplo la semana que viene desfile por dentro sino que tiene que desfilar por fuera todo aquello que no le gusta vox se declara incompatible con eso y lo siento todo eso vive en Madrid habita forma parte dibuja Madrid Ilan dado el Gobierno o una parte al menos del mismo en el Ayuntamiento y en la Comunidad a una fuerza que ha dicho que es incompatible con al menos la mitad de la sociedad madrileña por tanto no sé cómo no se puede pensar qué Ángel Gabilondo Iñigo Errejón que te gustará más o menos sino hace falta que te que te encanta no tienes que estar enamorado de ellos pero no se declara incompatible con ninguna forma de vida de Madrid por tanto hay algo de diferencial entre lo que dicen y lo que son y creo que tienen que corregirlo me refiero a Ciudadanos en este caso porque este Riesgo este no el fantasma que recorre Europa blanquear lo aquí en España en mi opinión tiene un enorme riesgo para nuestro país

Voz 0194 17:48 en una de ellas es decir en el caso sí sí sí

Voz 7 17:50 libera yo lo que hay me me sorprende y me alucina os habrá que estudiarlo es una una falta de percepción de la realidad es de repente se han metido una cápsula propia en la que vive pues su fobia eso que ellos llaman el franquismo en la que todo el que no es un patriota según una determinada concepción de España es independentista todo lo demás no existe entonces eso lleva distorsión tan absurdas como decir que Ada Colau Ernest Maragall no son lo mismo yo también lo sé yo día pues qué públicos en Macao Johnny eh lo echa así lo digo por ello durante la campaña hice un gesto específico de apoyo Conesa que tengo dejó muy claro en este caso cuál era mi alternativa pero como ha contado también hoy muy bien Weitz no una vez como la segunda vuelta a una vez ya está pues Collboni no podía ser alcalde por tanto sólo había dos opciones para los oyentes que que a lo mejor se dejan intoxicar obtiene el riesgo de dejarse intoxicar por esa por esa equiparación no es lo mismo poner un lazo veinte lazos veinte pósters eh eh en un balcón que que pie a la libertad de los presos que por cierto el lazo amarillo aclaremos lo no pide la independencia de nada Pine en vamos aquí lo aclaraba ayer bellamente

Voz 0194 19:00 hay gente que lleva en la solapa el lazo amarillo que a lo mejor no es independentista

Voz 7 19:03 claro mucha mucha yo conozco mucha gente sacados catalán ha estado en un lío monumental pero esto esta esto esto es así es verdad que obviamente la mayoría de los que llevan eso son independentistas no no cojamos la parte por el todo pero en todo caso incluso aunque fuera una una pandereta colgado en balcón eso no tiene nada que ver con que se pusiera el ayuntamiento su presupuesto su acción política sus gastos al servicio de independentismo eso tenemos certeza absoluta de que no va a ocurrir entre otras cosas por ir a la letra pequeña que los medios lo han destino poco porque es un cargo administrativo eh Ada Colau al día siguiente de ser elegida con estos votos tan complicados nombró a la nueva gerente del Ayuntamiento releva gerente del Ayuntamiento es una persona impecable de trayectoria impecable a esa persona es quién va a fiscalizar porque pues la gerente pasan por sus manos pues la aprobación de las cuentas del gasto yo me juego el cuello a que Siemens Maragai fuera el alcalde pues obviamente él hola gerente sería otra persona que estaría pues al borde del Código Penal otra vez me explico sea poniendo gastos al servicio de la causa interpuso es así que no no son lo mismo teniendo que escoger pues efectivamente lo exenciones bueno y lo que me choca es que Rivera yo iba no tanto al volver a el tema del intentó Barcelona que llevamos bastante quiero que me choca muchísimo que Rivera se empeñe en este de que cuanto peor mejor en distorsionar la realidad de esta manera perderá

Voz 0860 20:25 discurso de Barcelona siendo muy importante que lo es y no es menos grave que el que está construyendo por ejemplo en Navarra o el que el el el andaluz el canario es decir las concreciones el discurso en el discurso de Rivera tienen que ver con un planteamiento global de deriva hacia hacia unas posiciones radicales extremistas agitador horas crispa adora que venimos experimentando observando todo desde hace bastante tiempo hasta el punto hasta el punto que ni más ni menos que el señor Rajoy ha recomendado hoy públicamente que Rivera se aproxime consenso Artea garantizar un gobierno estable básicamente seguramente seguramente seguramente porque Mariano Rajoy lo que teme que les siga siendo la competencia

Voz 0194 21:18 el problema es Rivera no ya como decíamos

Voz 0860 21:20 otras veces que está compitiendo cuando el PP no no Rivera compitiendo ya con Vox

Voz 0194 21:25 no nos adelante porque de eso vamos a hablar ahora hay también escucharemos como Rivera distingue entre pactos buenos impactos malos entre incluso entre llamado pacto lo que no es pacto porque si es evidente que lo de ciudadanos con Vox es un pacto lo hemos visto en Andalucía donde hemos visto documentos donde figuran los logos de Ciutadans Partido Popular y Vox lo hemos visto también en Palencia donde Ciudadanos ha firmado una carta de acuerdo con Vox en cambio cuando habla de los pactos por ejemplo con Bildu en Navarra de momento no hay nada escrito sobre pactos si hay unos votos que han permitido lo que han permitido pero pacto

Voz 8 21:59 hora veinticinco

Voz 0194 27:07 Eduardo Madina Ignasi Guardans otra de las cosas que Rivera ha ido a decir a Bruselas es que no se le pasa por la cabeza facilitar con una abstención la investidura de Pedrosa

Voz 1071 27:15 es algo que han pedido algunas voces en su propio partido ayer el presidente de la patronal llegó a plantear un pacto entre el PSOE y Ciudadanos y hoy Mariano Rajoy avisaba de que aquí hay dos alternativas la primera de la que él en realidad parece más

Voz 22 27:30 abona la investidura se puede alcanzar varios Mané un acuerdo con Ciudadanos acuerdo que si además lleva aparejado un va en torno a un programa de gobierno permitiría a ese Ejecutivo contar como una sólida mayoría si nos atenemos a lo escuchado hasta ahora por los responsables de ambas formaciones políticas esto

Voz 1071 27:55 una sólida mayoría esta es la primera alternativa a la de la sólida mayoría claro hay una segunda una alternativa también es posible

Voz 22 28:02 me acuerdo que repita esto que era conocido como la mayoría Frankestein que permitió al hecho a ceder

Voz 1071 28:13 lo que gobernar entre la sólida mayoría Frankestein cual diríamos que es el preferido de Mariano Rajoy bueno no va a haber en todo caso abstención de Ciudadanos menos dice Alves Rivera dice hoy vaya tras el acuerdo de ayer en la Mesa del Parlamento foral de Navarra

Voz 3 28:28 el señor Sánchez no tiene remedio si prefiere a Batasuna de socio que a los constitucionalistas de UPN o ciudadanos y eso es intolerable muchos navarros hoy están entristecidos están dolidos para todo pero ese pacto de la infamia ese pacto la dureza esa imagen que veíamos de ese acuerdo el que se cede en este caso el Parlamento de Navarra no al constitucionalismo no a Batasuna y a los nacionalistas lo que consideramos una antesala por supuesto pero que va a ser un acuerdo

Voz 1071 28:59 pues tampoco haber abstención del PP lo ha dicho Casado que estaba también en Bruselas hoy

Voz 23 29:03 es incompatible as tenernos con un candidato que acaba de pactar con Bildu nunca al Partido Socialista había pactado antes con Bildu en una situación tan importante como la elección de una mesa de un Parlamento autonómico porque al final lo que se está planteando es que una comunidad autónoma al Partido Socialista gobierna gracias a los sucesores de Batasuna y aquellos que aún no han condenado los ochocientos asesinatos de la banda terrorista ETA

Voz 0194 29:27 habían escuchado lo contaba yo antes diera publicidad como Albert Rivera decide cuál es el pacto bueno cuál es el pacto malo él entrega los carnés de constitucionalista esto lleva mucho tiempo haciéndolo ves que Edú señala incluso al PNV porque Geroa Bai señala al PNV también como unos radicales nacionalistas cuando la gobernabilidad de este país España ha dependido muchísimo las veces del Partido Nacionalista Vasco nosotros sino

Voz 1071 29:53 duda entre otros en el Gobierno que apoyó anteriormente ocupación hoy por ejemplo que no pero era socio de gobierno rol no los los más

Voz 0515 29:59 Ical nacionalistas moralistas calle Navarra son sus socios dentro de la coalición de las de Navarra Suma me parece navarras

Voz 1473 30:07 dónde va con con el PP Icon con

Voz 0515 30:10 PSN que es el mayor tradicionalismo foralista ultranacionalista de esto que dice denunciar no uno puede decir a mi me gustaría que el PSOE no gobernara con Batasuna o con los apoyos de Batasuna o que llegar al Gobierno lo sabéis debido de los independentistas catalanes a mí ese argumento me gusta tanto que forme parte de quiénes teniendo un botón de investidura votaron en de la abstención para evitar precisamente eso hace hace más o menos año y medio dos años conclusión sin señor Rivera no quiere que haya un gobierno con los independentistas catalanes que lo va a compartir muchísima gente en España ni con el voto de los diputados Devil You tiene una posibilidad que es abstenerse dos Rajoy que le a decirle al señor Rivera que se abstenga mi pregunta es por qué no se lo pide el señor casado es que le pillaba cerca básicamente de pillan casa quieras que no Rivera aunque no vive muy lejos pero vive fuera de casa vive en otro partido mi pregunta es por qué el señor Rajoy no le pide a su sucesor en el cargo que es en señor Pablo Casado que haga con el SOE lo que el PSOE hizo con él que fue evitarle a España que hubiera un gobierno que presidiera en los independentistas o en el voto de Bildu puede pedírselo o no porque me gusta se lo pida a Rivera pero la pregunta es porque no lo pida en casa pero no creo que hay que por eso decía antes hay que decir aquello que se parezca lo que somos si uno no quiere que esto pase sencillo seas tiene ya está

Voz 2 31:37 ante qué

Voz 0860 31:39 no es conveniente bueno es conveniente ni deseable ni aceptable mentir en en política bueno simiente se hacen afirmaciones contundente sobre la Escola construye el discurso tal como por ejemplo decir que el PSOE ha pactado con Bildu no mire usted no ha sido así vamos a construir un discurso a partir de una mentira o otro problema que tenemos como la incoherencia también tenemos Lorencia acaba de decir que el partido socio de de de Ciudadanos de Navarra es el más nacionalista efectivamente lo eso es bueno pero lo es lo es por tanto un grandísimo un acérrimo defensor del del Concierto Económico de Navarra es que yo escuchaba yo yo yo escuchaba al señor al señor Rivera o ponerse y al mismo tiempo y encontraba las diputaciones y sin embargo ahora forma Alianza el que pide coherencia a los demás con un partido que pide lo contrario lo que él dice por tanto a lo de verdad ya lo de no mentir pues habría que añadir coherencia pero con respecto lo has dicho señor señor Rajoy pensando también en la competencia que hay dentro de la derecha por mi me da la impresión de que es ciudadano llano NYSE tiene sin y deja la tenerse le da igual yo creo que él el objetivo de derribar en su partido ya Noé ni siquiera que haya un gobierno que no lo haya sino hacerse hacerse con la derecha sea lo que ir siglo rivera ahí en eso se basa todo su discurso hacerse con el traspaso

Voz 0194 33:09 mira hecha mientras va apuntalando a la al Partido Popular en toda la comunidad

Voz 0860 33:13 bueno pero ellos quieren quedarse con la primacía de la derecha por tanto lo demás lo da igual que no insistir en la línea que marcaba el humo Lina pero ya no siquiera sin ni siquiera con la intervención de Rajoy sino si la intervención de Rajoy si el Partido Popular de verdad abona en la línea de ser una derecha prudente una derecha moderada una derecha además capitanea una derecha europea moderna no por franquista en España tiene la gran oportunidad de desmarcarse de este extremismo de ciudadano eximirse de yo sí me voy sin duda a partir de ahora la había hace una oposición a cuchillo pero me voy a tener eso sería el el bautizo la inauguración de una nueva derecha constitucionalismo era moderna europea y todo lo hoy piropos

Voz 0194 33:59 para Dans el tiene

Voz 7 34:02 es un problema porque estamos absolutamente de acuerdo mayas

Voz 0194 34:05 pues vaya porque bueno risas

Voz 7 34:07 el Rivera Ri veo que riberas pone de acuerdo

Voz 0194 34:10 ahora voy a sacar otro tema un ratito a otro

Voz 6 34:13 yo creo que sigue puedes un teletipo vamos crear un partido

Voz 7 34:18 exactamente bueno eso no porque es que además es eso segundo que tú has dicho es exactamente lo que voy a decir yo eso tengas pero está muy bien porque es es exactamente la percepción que yo tengo no la políticas percepción nuestro lo aprendí cuando entré en este asunto de política hace ya unos cuantos años es percepción osea es es la imagen que dan los partidos y la percepción que tiene la gente lo que adquirió en la percepción es que Rivera está a la derecha del Partido Popular se puesto sólo en una frontera con Vox directamente aunque un teatro con el juego de los pactos

Voz 6 34:51 su sus excesos

Voz 7 34:54 le están llevando a tener una cosa Cruner uno una actitud con la visión de Estado muy inferior a la que tiene el partido estratega a del Estado prefiero sobre todo no importante efectivamente tiene la posibilidad que la aprovecho no ya lo veremos pero tiene la posibilidad el Partido Popular de de ponerse de estadista de decir pues muy bien si como yo no soy sospechoso de defender a Sánchez ni defenderá su agenda digo el Partido Popular no es sospechoso de estar defendiendo ni de ni de mezclar sino simplemente hago esto pues por el bien de España luego el día siguiente voy a hacer una una oposición a degüello bueno pues eso efectivamente pondría al Partido Popular en una imagen centrada dejaría

Voz 24 35:35 ya a Rivera fuera de juego

Voz 7 35:38 hoy fuera de la carrera no de yo no sé si que el Partido Popular con suficiente visión para ir por esta línea pero es lo que deberías eh

Voz 0194 35:44 ya sabe Pedro Sánchez que alguna intuición tendría tendrían respecto que no puede contar no al menos con la abstención del PP ni de Ciudadanos así se lo han dicho lo hemos escuchado Nieves Goicoechea buenas noches

Voz 1468 35:54 buenas noches Angels que tras muy bien pero no

Voz 0194 35:56 así también en Bruselas donde hoy estaban todos el presidente en funciones apela igualmente sigue llamándoles eh a PP y a Ciudadanos

Voz 1468 36:03 si Pedro Sánchez lo intentó una vez más aunque sabe que es casi imposible que el PP o ciudadanos apoyen su investidura pero aún así carga sobre los hombros de los dos partidos y carga sobre ellos que no haya ahora mismo un gobierno estable en España

Voz 1722 36:18 aquellas formaciones políticas que están diciendo que no a la investidura del Partido Socialista que es lo que están proponiendo el bloqueo unas nuevas elecciones tiene que decirlo claramente creo que es importante trasladar al Partido Popular Ciudadanos su responsabilidad como partidos que se dicen de Estado es facilitar la investidura no bloquear garantizar una cierta estabilidad al Gobierno de España

Voz 1468 36:41 la tesis del Gobierno años es conocida todos los pactos posible giran sobre un gobierno socialista así que si estos partidos defienden que haya estabilidad en España y que los pactos sean dentro de la Constitución deberían propiciar cuanto antes la investidura de la primera fuerza política que es el Partido Socialista ha afirmado también además que critiquen el tacto de Navarra mientras ellos PP y Ciudadanos no explican los pactos secretos que pueden tener con dos

Voz 0194 37:09 mapa le va quedando Nieves a a Sánchez porque ahora mismo su investidura dependería además del pacto con Podemos del apoyo del PNV de una eventual abstención de Esquerra Republicana

Voz 1468 37:19 si hoy ha habido algunos elementos interesantes está el análisis por ejemplo en tono a que ha empleado Pablo Iglesias en Twitter para hacer ver que si es viable llegar a acuerdos políticos para gobernar como ocurrió ha ocurrido en Valencia en las últimas horas en La Rioja en Canarias o en Baleares en estos pactos se permite y se acepta la entrada de Podemos en el gobierno así que la formación morada no entiende por qué hay tantas reticencias para el Gobierno de España fuentes de la formación han explicado esta tarde a La Ser que no les cabe duda de que habrá un acuerdo de gobierno ya veremos en qué se traduce ese acuerdo dan Jesse es con el nombramiento de ministros dentro del Gobierno

Voz 0194 37:55 bombón nombramientos en segundos y terceros

Voz 1468 37:57 B les por ejemplo secretarios de Estado o responsabilidades políticas en entre las cómicas que Pedro Sánchez nos decían no le ha comentado a Pablo Iglesias ninguna fecha posible invitó a todavía pero que ellos no van a meter prisa al Gobierno que respetan sus tiempos eso sí la responsabilidad nos dicen es de Pedro Sánchez nuestra la de buscar apoyos ya no estamos en la misma situación que una moción de censura cuando Pablo Iglesias si recordamos sí que ayudó a buscar apoyos por ejemplo en Esquerra Republicana para que apoyaran a Pedro Sánchez y nos fijamos también hoy en Esquerra o PNV

Voz 0194 38:32 bueno partidos han trasladado en varias conversaciones

Voz 1468 38:34 con periodistas que no van a poner dificultades a la investidura al portavoz por ejemplo de Esquerra un Gabriel Rufián la posibilidad de otras elecciones le parece la peor opción

Voz 25 38:45 nosotros no vamos a ser los responsables de unas segundas generales no lo digo yo ahora sino que lo hemos dicho durante toda la campaña hemos ganó las elecciones con los mensaje ya has

Voz 1552 38:53 seguimos ahora tampoco la vamos a lo han sido en blanco pero Sánchez

Voz 1468 38:56 Fuentes del PNV ironiza no alineado con los tiempos de Sánchez Lozano pleitos que imprime ahora el presidente lleva un ritmo caribeño nos han dicho para garantizarse los apoyos pero el partido de Andoni Ortúzar siempre pragmático Angels hace falta un gobierno PSOE Unidas Podemos siempre y cuando ellos tengan información previa de todas las leyes que se vayan aprobando

Voz 0194 39:17 gracias Nieves

Voz 1468 39:18 gracias hasta luego

Voz 0194 39:21 una previsión de lo que pueda pasar o es más difícil que prever el tiempo en el verano volviendo a lo que hablábamos a las nueve de la no

Voz 7 39:28 si no yo sí creo se creo que va a haber un pacto que incluya a Unidas Podemos en en los equipos de gobierno que eso puedo hacer es maneras entre un barrido que tienen

Voz 0194 39:36 sin entrar en el sin entrar en el Consejo de Ministros

Voz 7 39:39 el concepto de entrada Consejo de Ministros también depende a quién pongas porque por tanto puedes acabar poniendo a alguien que de alguna manera se considere que forma parte de la cuerda de Podemos que estar el Consejo de Ministros y que tiene la bendición de Podemos por tanto hasta eso sí de Coalición ya han hablado de colaboración pues el paso siguiente es bueno Podemos porque lo hacemos de Podemos nosotros saltó puedes potabilizar ministro en una tarde no por tanto efectivamente y puedes coger independiente que deja de dependiente porque Podemos considera que es de los suyos esos sepuede si se quiere se puede hacer perfectamente y sobre todo con la garantía cada hoy tú me parece mucho más importante con la dicho tu colaboradora que el PNV no lo por no ponga una línea roja porque parecía una línea roja que un gobierno con Podemos ahí planteara problemas hoy el PNV ha dicho que no yo creo que eso despeja las cosas bastante Ed

Voz 2 40:29 sí yo estoy completamente de acuerdo con este Sánchez que dice que no se puede bloquear creo que no se va a bloquear creo que habrá gobierno la segunda tercera semana del mes de julio creo como yo así podemos de una manera o de otra estará dentro y creo que se facilitara su investidura con abstención de Esquerra Republicana

Voz 6 40:47 igual yo creo pero creo que esto esto esto es jugar bien clarito lo dinero

Voz 0860 40:55 yo apuesto en la misma casilla que

Voz 0194 40:58 os voy a despedir a nuestro correo es a música no puede ser

Voz 0860 41:02 bueno es que no es lo que dijo Pedro Sánchez de que eso os hoy es que lo demás excluye sean excluidos es que evidentemente si el PP no no hacen caso a Ignasi a mí como dijimos Andrei adopta una postura constructiva de un una derecha europeísta hasta ahora insólita si eso no es así teniendo en cuenta que ciudadano no solamente es que se vaya a tenerlos no se vaya a tener es que el discurso montaraz que está haciendo es incompatible con un apoyo au siquiera con una abstención con con respecto al partía Partido Socialista hizo investidura hay que queda

Voz 2 41:41 queda te girga algo fundamental que da voz a mí pero quedaría Un gol pero la mochila con con el bloque de la derecha el trío controles ideas porque son el trío Colombino está en otro en otro hay otra fusión

Voz 0860 42:00 tanto pero a lo a lo que voy a lo que voy es que lo que ha dicho la gente cuando han ido a votar es un gobierno de progreso y hoy día un gobierno de progreso y además moderado solamente se puede entender por un gobierno que aúne al partido

Voz 1071 42:13 socialista podemos también podemos hacer una cosa es guardar la cinta

Voz 0860 42:21 la meta los tertuliano ese garabato o sí

Voz 6 42:23 sí sí aquí por eso nosotros lo hacemos pronósticos incluido a los pues a

Voz 0194 42:30 paralelo a estas negociaciones por la investidura en paradero directamente relacionada se están los pactos en las distintas comunidades autónomas Jake casos singulares como Canarias en Las Palmas buenas noches

Voz 1473 42:41 qué tal buenas noches ahí después de veintiséis años

Voz 0194 42:43 de gobiernos nacionalistas habrá un cambio ha salido adelante el acuerdo alcanzado entre el PSOE Nueva Canarias y Podemos la Agrupación Socialista Gomera

Voz 1473 42:52 si este bautizado como pacto de progreso lleva a Coalición Canaria a la oposición tras como bien dices veintiséis años presidiendo el Gobierno de Canarias una vez con el Partido Popular como socio otras con apoyo de los socialistas y otras en minoría como la mitad de esta última legislatura pero este jueves y tras semanas de negociaciones en las que casi hasta última ahora fue posible un pacto de centro derecha hoy el Partido Socialista ha logrado el apoyo de Podemos Nueva Canarias y Agrupación Socialista Gomera formación esta última clave para decantar la balanza a un lado o a otro con treinta y siete diputados uno más de la mayoría absoluta el secretario general de los socialistas en las Islas Ángel Víctor Torres se convertirá ahora en presidente del Gobierno de Canarias

Voz 0194 43:33 estamos no hemos estado compartiendo documento Durán

Voz 26 43:35 esta semana hemos caminado hemos tenido reuniones equipos negociadores habido flexiones que han podido salvar entre los distintos componentes de este este acuerdo ha habido duda que se han despejado confianzas que sean restablecido que han podido reconducir

Voz 1473 43:51 los pormenores de este acuerdo se conocerán eso sí este sábado cuando se firmen Tenerife Angels

Voz 0194 43:56 lo llamativo del caso Manga mes que han viajado a las islas el secretario general del PP y el vicesecretario Teodoro García Egea Javier Maroto pero al final se han quedado compuestos y sin gobierno vamos a decir

Voz 1473 44:08 pues sí el pulso para hacerse con el Ejecutivo canario ha estado muy disputado estas semanas el pasado viernes en callaban esas negociaciones entre Coalición Canaria y Partido Popular por las exigencias de la formación formaciones que intervenían en esa reunión pero esta semana ser activaban con el pie en el acelerador para llegar con un acuerdo cerrado al próximo martes fecha en la que se constituya el Parlamento canario como decía hoy García y Maroto del Partido Popular se desplazaban a Gran Canaria para acercar posiciones con los nacionalistas pero finalmente el PSOE ha sido más rápido en recabar los apoyos y se hace con la presidencia de la Comunidad

Voz 0194 44:42 cuántas horas de vuelo son desde Madrid tres horas no

Voz 1473 44:45 dos y me exime a dos

Voz 0194 44:47 otro cinco horas para nada porque al final se han quedado sin pacto sin gobierno Maca me gracias

Voz 1473 44:52 buenas noches hasta luego

Voz 1071 44:54 otros acuerdos en otros territorios sean constituye hoy los parlamentos de Baleares de Aragón de Cantabria y La Rioja en todos estos casos los van a presidir dirigentes socialistas la cosa no está sólo en los parlamentos

Voz 0194 45:05 no en cómo han avanzado los pactos para los gobiernos en Baleares

Voz 1071 45:09 hay preacuerdo de las izquierdas y Francina Armengol repetirá en el puesto después de este preacuerdo de los tres partidos de izquierda que ha votado esta tarde la asamblea de mes la investidura podría ser la semana que viene el Partit Socialista de las Islas Baleares que empeorará ocho de las doce consellerías del Govern mientras mes Unidas Podemos tendrán un un departamento

Voz 0194 45:27 en La Rioja hay un principio de acuerdo que se concretará la semana que viene para que Unidas Podemos entre en el Gobierno que presidirá la socialista Concha Andreu

Voz 1071 45:35 Partido Popular ha gobernado esa comunidad La Rioja la mayoría de las veces con mayoría absoluta desde el año noventa y cinco y en Castilla y León el PP dice que será muy fácil cerrar un acuerdo con Ciudadanos para formar juntos el Gobierno autonómico después de que se constituya eso será mañana el Parlamento autonómico el socialista Luis Tudanca ha llamado a su partido a ser la resistencia en esa comunidad y lo ha hecho con esta frase más vale honra sin barcos que barcos sin honra

Voz 8 46:02 en Hora veinticinco

