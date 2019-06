Hora 25 (20/06/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0860 00:00 lo comprendo la gente la gente de la calle que lo que se pregunta les contamos estos la y la pregunta siguiente que dice que Ike cuantas veces hemos dicho ya que está a punto de de de de él que de alguna manera en pueda acreditar alguna responsabilidad de Esperanza Aguirre cuántas veces

Voz 0515 00:18 sólo hemos dicho hay maneras no hay manera igual ahora que se va a quedar

Voz 0860 00:23 la gran vía libre Pasalic corriendo no

Voz 0194 00:26 que hagan lo de esperanza no

Voz 1 00:28 se nada de por tanto pues cuando ya algo vamos

Voz 2 00:31 sin indicios para ver puedo pronunciar sin sin más no en cambio lo de los ordenadores cigarros en los países serios uno de los delitos más graves sin violencia de sangre no es la obstrucción de la justicia abstracción muchas This el el impedir la actuación de de de la investigación y eso es exactamente lo que ocurrió aquí por ahora tiene hace corresponsable imputado al propio Partido Popular a mí me parece de una gravedad efectivamente son los ocho todo es la piel muy gorda no pero la idea de que tu tienes a un partido político de gobierno y dando martillazos a un ordenador para que no se descubra lo que hay dentro porque si no no tienen una explicación no se puede decir sin comprender es evidente no caía bien destrucción clarísima de pruebas de información y por tanto yo espero una sentencia ejemplar el derecho penal tiene esas cosas tiene esa función también esperan sentencia dura y ejemplar

Voz 0515 01:24 yo también yo también yo hay un autor italiano que tiene reservas Giorgio Manganelli quizá poco conocido de tiene un libro que se titula La ciénaga definitiva eso es en términos de corrupción lo que ha sido Madrid con su epicentro de me refiero al Partido Popular esos años de gobierno con unos cuantos vicepresidentes consejeros encarcelados Esperanza Aguirre curiosamente sin que nada de roce por ahora pero en este caso es como el fantasma de las Navidades pasadas vuelve Bárcenas vuelven los ordenadores de Cospedal vuelve vuelve a verse todo eso no que da igual es que es igual las acusaciones mutuas que ese reproche no hay aunque es verdad que en términos narrativos escuchar al señor Bárcenas acusara Jorge Fernández Díaz de que esto forma parte de eso de la policía patriótica es tremendo ver cómo lo el guión se retuerce siempre la vuelta más no pero es que la sociedad esa ha sentenciado ya ya ya hemos visto la sentencia de corrupción con con el Partido Popular como persona jurídica ya hemos visto a muchos de sus dirigentes desfilando muchos de los ex ministros ex dirigentes de todo tipo hemos visto gerentes administradores contables todo esto lo hemos visto ya tengo la sensación de que la sociedad española de madrileña también ha tomado nota de las últimas elecciones algo de eso indican también no del de cara cada horario

Voz 0860 02:39 del compartir con optimismo lo que pasa es que sigo pensando de que esto es como el tocino no es bueno es verdad es una estampa gorda y que todavía lo que tenemos incluso aunque no producto alguna pequeña satisfacción digo como demócrata no de que aunque hay muchas gracias crear claro absolutamente y sobre todo cuando se toca en ese pincha cuando se acerca uno a hurgar al hueso

Voz 1 03:03 la justicia pegó un respingo seguramente que era púnica queda bingo la partitura ha dicho la sólo de sentencia ejemplar no podía patriótica que decías mandan frena no que por eso lo de sentencia ejemplar

Voz 2 03:15 efectivamente hay una condena si quieres de de opinión pública hay electoral etc pero pero bueno cuando las cosas tocan a las personas es cuando la gente se pone las pilas no es decir el resto hay muchos políticos vital que sólo sólo empiezan a se lleva la lección pues

Voz 1 03:31 les toca el bolsillo cuando les toca pues Cárcer cuando les toca

Voz 2 03:35 de una sentencia penal del tipo de tiene que ser eso hay algunos que sólo entienden ese mensaje ellos pero que saben Sage sede bien

Voz 0194 03:43 de todas formas para volver al principio decías al principio de de de este tramo de Hora Veinticinco decías Edú bueno que esto la gente ha tomado nota el descalabro electoral pero hay que recordar que este PP de Madrid es el que ha apuntalado que quiere apuntalar Ciudadanos

Voz 0515 03:55 claro claro es que es tremendo ver a todos los volver a gobernar y no tener ningún argumento para poder sacar

Voz 0194 04:00 ahí es que estamos hablando de Bárcenas estamos hablando de Esperanza Aguirre etcétera etcétera

Voz 0515 04:04 les queda argumento en Andalucía era no llevan mucho tiempo ya hay sombras de corrupción bueno en fin Madrid y Castilla León hay tanto si es que éste es uno uno

Voz 0860 04:14 los otra cosa sólo os sombras hemos visto varias campañas recién y como en distintas comparecencia o debate afirman sin que sea el flequillo mi partido no ha sido nunca condenado

Voz 1071 04:25 ya ya impresionantes lo bueno pero el relato

Voz 3 04:28 diez menos que un relato compartido

Voz 0860 04:30 datos compartidos desde luego contraje los Bob por lo que los votan pero desde luego también del que habla de determinados ámbitos blanqueadores de muchas cosa también blanquear la corrupción de parte

Voz 0194 04:40 yo voy con la crónica política porque hemos visto que los líderes políticos españoles hablaban hoy desde Bruselas hoy ha sido un día está siendo una noche importante en la capital comunitaria corresponsal Griselda

Voz 4 04:49 hola de nuevo hola buenas noches

Voz 0194 04:52 vamos antes que están los jefes de Estado y de Gobierno de cena hasta ahora mientras deciden quién ocupa las presidencias de las instituciones europeas que es de lo que han negociado a lo largo de todo el día como está la cosa ahora mismo

Voz 0419 05:02 bueno pues de momento bastante bloqueada porque como sabéis el Partido Popular es el que ganó las elecciones y podrían mantener la presidencia de la Comisión socialistas y liberales estarían dispuestos a negociarlo así pero exigen a cambio que renunciara al cabeza de lista Manfred Weber es alemán de momento su partido ha cerrado con el filas yeso quieres decir que la negociación es muy muy difícil muy complicada podemos estar aquí hasta las dos de la noche o terminar de manera inmediata conscientes que tendrán que volver lo que nos decía hace muy poco diplomático es que hasta ahora han sido contactos cada uno ha fijado líneas rojas ahora empieza a la realidad y en la práctica lo que todo el mundo espera o esperaba era que el candidato del Partido Popular diera un paso atrás algo que no ha hecho por lo que no sabemos cómo terminarán

Voz 0194 05:50 es decir puede terminar la noche sigan tengamos resolución Griselda

Voz 0419 05:53 puede terminar la noche sin resolución mañana siguen aquí puede terminar la reunión de mañana también sin ningún acuerdo pueden tener que volver llegando directamente del G20 a Bruselas para volverse a reunir porque el problema es que el dos de julio hay una reunión del Parlamento en el que se va a votar ya a su presidente para entonces sería imprescindible ya que esa presidencia forma parte del equilibrio del reparto sabéis que son cinco los cargos a repartir

Voz 0194 06:21 de la comisión que tuvo

Voz 0419 06:23 datos europeos el del consejo el del Parlamento Europeo y también el del Banco Central aunque además de la política exterior no aunque en estos momentos lo que está en juego claro es ese

Voz 1510 06:36 formato electoral que no se ha sido presentado

Voz 0419 06:39 se estrenó en el dos mil catorce bajo el impulso del Parlamento Europeo el de los candidatos europeos elegidos por los partidos Macron no los quiere ir por tanto eliminar a beber supone en cierta forma cargarse ese formato razón por la que los populares siguen cerrando filas detrás del candidato

Voz 0194 06:58 Nos quedamos pendientes queda poquito programa ya pero si hubiera alguna novedad en estos minutos que quedan unos pide paso Griselda hasta ahora buenas noches esto en Bruselas en el Reino Unido el relevo de Theresa May sigue los pasos que marca la política británica hay quienes os recuerdan un poco a esos realitys de la tele porque los aspirantes van pasando pruebas sólo puede quedar uno Londres Begoña Arce buenas noches

Voz 0273 07:17 buenas noches y estamos llegando a la final

Voz 0194 07:19 cosa ya está entre dos Se sabía que uno de ellos iba a ser Boris Johnson lo que esta tarde hemos conocido es que se enfrentará Jeremy Hunt que tiene un perfil más organizado más sereno que su rival lo que tampoco es muy difícil la verdad

Voz 0273 07:31 y es el adversario ideal el que quería el equipo de gestión son tanto es así que aquí todos

Voz 0194 07:37 tumores y comentarios de cómo su equipo habría

Voz 0273 07:39 todo algunos diputados afines a votar en esa quinta decisiva ronda por el propio Johnson que ya tenía suficientes votos ha logrado al final ciento sesenta y dos El objetivo habría sido hacer caer a Michael Go un rival mucho más peligroso enemigo además político y personal de Johnson después de muchos años de amistad ambos había liderado en el dos mil dieciséis el referéndum la campaña del Leaf a favor de la salida pero una vez que ganaron Go traicionó a Johnson cuando éste iba a presentarse como candidato al liderazgo conservador

Voz 5 08:10 ahora ha llegado la hora de la Vendetta la hora de la venga

Voz 0273 08:13 danza culebrón total lo cierto es que

Voz 1510 08:15 Hunt a se

Voz 0273 08:18 es un rival muchísimo más fácil debatir en el referéndum hizo campaña a favor de la permanencia en Europa algo que le convierten un sospechoso entre los militantes conservadores en Westminster dicen que es una Teresa con pantalones Easy Johnson ha triunfado entre sus colegas del grupo parlamentario ahora va a por los militantes

Voz 0194 08:35 sí es que también pasara lo comparaba yo antes con un reality pasara como en esos programas era Johnson el favorito de la audiencia

Voz 0273 08:42 es el favorito sin duda de esa restringida audiencia de ciento cuarenta mil ciento sesenta mil militantes cada medio da una cifra que va a votar y que tiene la última palabra y se ha hecho una encuesta entre algo más de un millar de sus miembros Johnson logra el sesenta y dos

Voz 0194 08:57 por ciento de apoyos frente a Hunt que ha recibido un once

Voz 0273 08:59 ese por ciento pero si hablamos de una audiencia más amplia de los sesenta y siete millones de personas que tiene este país hay que decir que es una figura muy muy polémica que divide que enfrenta no va a ser la persona que devuelva a la calma y la cordura al Reino Unido y mucha gente incluso dentro de los círculos conservadores está aterrada ante la idea de que vaya a convertirse en un primer ministro alguien que están impredecible populista tan superficial

Voz 0194 09:25 qué puede además traer bajo el brazo una agenda

Voz 0273 09:28 muy similar a la de Donald Trump y ese es el gran temor

Voz 0194 09:30 pues mira tú puedas pie gracias Begoña porque me voy a trama ahora gracias

Voz 1071 09:34 bueno hasta luego porque estamos en la crónica del mundo y hay que hacer

Voz 0194 09:36 Arsène Washington allí preocupa la pugna con Irán que lejos de reducirse parece que crece con los días lo último ha sido el derribo de un dron la madrugada pasada en el estrecho de Ormuz Marta del Vado corresponsal buenas noches

Voz 1510 09:48 hola buenas noches mientras recibía

Voz 0194 09:50 a Yuste introdujo en la Casa Blanca Donald Trump ha dicho que el derribo de ese dron ha sido un error de alguien estúpido así que la pregunta está en que represalias prepara si es que prepara represalias

Voz 1510 10:01 bueno trampa dar dado una de cal y otra de arena asegura por un lado que Estados Unidos no va a tolerar agresiones contra objetivos estadounidenses y a la vez ha rebajado la tensión diciendo que cree que se trataba de un ataque no intencionado

Voz 3 10:15 allí que dejar primero está desde claro

Voz 1510 10:21 pero que se han equivocado y no hablo sólo de Irán como país sino a que alguien algún estúpido ha cometido un gran error me cuesta creer dice Trump que haya sido algo intencionado el caso es que el incidente ha hecho que el presidente convoque de emergencia a su equipo de seguridad nacional e invita a los líderes del Congreso para debatir sobre una posible respuesta contra a Teherán la clave está en conocer las coordenadas exactas en las que estaba Cedrón Estados Unidos asegura que sobrevolaba aguas internacionales por el estrecho de Ormuz Irán dice que era una provocación al estar sobrevolando su espacio aéreo aunque ninguno ha revelado la posición exacta del dron lo que sí que preocupa mucho aquí en el Departamento de Defensa es que Teherán ha mostrado que tiene la capacidad de alcanzar a uno de estos aviones no tripulados desarrollados específicamente para evadir misiles tierra aire Ángels gracias Marta

Voz 0194 11:15 buenas noches hasta luego el precio del petróleo Sastre en Texas ha subido seis por ciento tres veinticuatro dólares después de las críticas de trampa irán en las Bolsas el IBEX treinta y cinco ha bajado un cero veinticinco por ciento hasta los nueve mil doscientos ocho puntos frente a las subidas en Europa dejó de decir te ven que Wall Street está marcando registros a alzar con lo imprevisible que es Tram con lo bocazas también que están Guardans puede ir a más esto

Voz 2 11:40 tú crees que no no no porque no porque tiene mucho que perder Estados Unidos ir porque se ha demostrado muchas veces que Trump lo que ACS amenazar crear ese estabilidad etcétera pero no toma decisiones militares a las toma y no tengo autoridad para tomarlas por tanto otra cosa es que por error porque efectivamente de la misma manera que a lo mejor sí que es un error el que ha tumbado el dron pues a lo mejor el error de otro de alguien que quiera ser más papista que el Papa que adelante que intuyo eh las guerras muchas empiezan por error aunque no parezca que es mentira pero es verdad por por pequeñas imprudencias a partir de las cuales ya es imposible echaba atrás porque queda la dignidad nacional tocada no salga a un escenario de ese estilo que cuanto más fuego o más es ingredientes pones más riesgo tienes escenario una decisión consciente y planificada de de de agredir no no la veo para nada

Voz 0194 12:34 pues mira que vamos encontró el desacuerdo la noche porque Aroca cabecea

Voz 0860 12:37 no yo creo que la guerra nunca ocurren por casualidad no de hecho a mí esto qué ocurría

Voz 1 12:42 no por casualidad he dicho no porque coreano ahora dijo no eres pues claro no uniendo voluntariamente

Voz 0860 12:49 diariamente interpretado yo pero si no corrige pero en cualquier caso yo creo que no que siempre a mí me recuerda mucho el incidente ese bien bien que sea provocados sin provocar de un loco o de un insensato o de un aficionado o no pero a mí me me acordaba mucho al incidente del Golfo de Tom Kean que dio origen a la guerra del Vietnam remontaron un poco más incluso el hundimiento el me enfrente de él

Voz 0515 13:14 la isla de Cuba no si echado

Voz 0860 13:16 muy tiene una especial habilidad para para empezar la guerra de madera intencionada aún así hitos yo pienso como tú Ignasi de en no no veo posibilidad de una confrontación bélica sobre todo con Irán no porque todo estos perros que me refiero sí cuando se ladra mucho y luego eh ha sido está siendo golpeado militarmente en la mayoría de los sitios donde ha puesto pie pasa a apenas la noticia hay determinada facilidad de norteamericana en el sur de Irak lo alrededor de Basora que están siendo golpeada militarmente in de manera insistente claro cuando Tron que están allí todo hablar de estas cosas al final como ha ocurrido ante la el el la intervención suya en inglés que hemos escuchado al final tiene que admitir que incluso militarmente

Voz 1 14:05 pueden derribarle un dron claro no tienen atacarle facilidades militar bueno hay hay todavía está ahí ahí al problema pero pero

Voz 0860 14:13 lo que sí está claro es que Chrome es un provocador la provocación no siempre salen bien pronto nos iremos enterando hasta qué punto puede ir ganando la batalla comercial china contra Estados Unidos

Voz 0194 14:24 Madina yo creo que hay otras guerras que tienen que

Voz 0860 14:26 Artes comercial económico sin ninguna duda tecnológico y dije

Voz 0515 14:30 tal que ya están librando sin piedad y en jerga que las estamos viendo más o menos a veces prestamos más atención otras veces menos pero comparto con el choque con Guardans yo planteaba un conflicto bélico tradicional como los que hemos conocido en la historia con irano entre Irán y Estados Unidos implante hable incluso para un loco como Trump

Voz 0194 14:52 si guardan ya que estas en Bruselas sobre el reparto de

Voz 4 14:55 puestos en Europa como como es la negociación

Voz 0194 14:57 es que puede pasar

Voz 2 14:59 bueno es es apasionante histórico porque están cambiando todos los parámetros no esto es una guerra en tres dimensiones no en dos sino en tres ahí y eso no tiene precedente en tres porque está por un lado la dimensión ya más tradicional que es de Estados miembros unos contra otros últimos candidato otro la otra que es la de las instituciones el Parlamento quería una mayoría de Parlamento quería lo de ser pitan candidata en y otros frío otros unos no lo defiende el Consejo no ya en la dimensión nueva histórica que es la política que es acabar la política diez de parte color político de partidos políticos donde los primeros ministros eh unidos a sus diputados del mismo color rosa porque la tez dimensión Triguero cada uno según según se posición están un bloqueo en otro los socialdemócratas liberales incluidos diputados y primeros ministros se oponen a eh a la derecha y quieren terminar su mandato de de veinte y pico años eh claro yo eso pues puede dar un resultado bueno cualquier otra sorpresa lo que sí parece es que efectivamente lo que ha dicho ya no se de las dos intervenciones que esté ahí yo creo que a primeros de julio tiene que haber una solución porque sino el daño es atroz es muy complicado bereber

Voz 0860 16:09 algo que ahora que sirve al Reino Unido que ha sido siempre un obstáculo para la construcción política europea con el apoyo creciente cabido pueblo ciudadano europeo que han votado más que en otras ocasiones sería una gran ocasión para reivindicar el papel de las instituciones y que sea el Parlamento el que elija

Voz 0515 16:23 ya

Voz 0860 16:24 quién tiene que elegir y que bueno no sea aunque Europa en lo que es

Voz 1 16:29 arrendada desde que dije a propuesta del Consejo es eso problemas y sabes el cubano pero bueno seguro

Voz 0860 16:34 el sistema es pisen candidata haga llegar a un consenso no podemos volver atrás en los avances políticos

Voz 0194 16:39 de déjame tiempo para una última cosa porque desde hace unas semanas les estamos contando novedades sobre una asociación que se llama Infancia Libre quizá recuerden el primer caso fue el día uno de abril una madre fue detenida por incumplir una sentencia que otorgaba al padre la custodia de su hijo al que se llevó a una finca de Cuenca tuvo sin escolarizar medio año la policía detuvo luego a dos madres más por casos muy similares por impedir que los padres vieran a sus hijos e incluso acusadas de tener los secuestrados sigue conectada Terradillos sigues Ainhoa Manuel la noticia está en que la Policía trabaja sobre veinte casos similares a esto si la última vez que hablamos de la noticia acuérdate hablábamos de diez y es lo que estamos contando y en la SER ya son veinte veintidós casos que han estudiado veinte de ellos han dado positivo a la hora de establecer parámetros comunes el informe policial está a punto de finalizar todavía no ha acabado dice la policía que esto supone que puede haber más casos de hecho no se descartan nuevas detenciones ya son cuatro mujeres detenido así que han sido detenidas campas a disposición judicial y podría haber nos cuentan alguna detención más cuáles son esos puntos coincidentes que están vinculados de alguna forma a Infancia Libre primer punto denuncias presentadas abuso sexual en las que ningunas ha dictado una orden de alejamiento por este delito segundo punto de coincidencia ha sido el mismo pediatra el que ha examinado los casos también aparecen semejanzas con los letrados sería el tercer punto quién intervenido a la hora de formalizar la denuncia que han aconsejado dice la policía siempre dar los mismos pasos a la hora de presentar esta denuncia y cuarto punto se considera parámetro común también la sustracción de menores y su ocultación así como la desobediencia judicial al no cumplir el régimen de visitas el el epicentro Ana estarían Granada no se produjeron muchos de los casos ahí de esta asociación sí yo bueno entonces yo no sabía son diez casos han tenido lugar en Granada aquí por eso dice la policía que se ha convertido en uno de los epicentros de este asunto de hecho allí en esa ciudad se ha constituido en plataforma para judicializar de forma conjunta todos los casos padres se han unido para judicializar de forma conjunta y hacer más fuerza en la justicia de todas formas a pesar de estas coincidencias y que Idi que la dinámica de actuaciones la misma en todos los casos la policía asegura que no se puede imputar todavía ir resaltan todavía a esta asociación un delito de organización criminal porqué porque para imputar este delito es necesario demostrar que existe un reparto de funciones entre la Asociación los médicos y los abogados pero bueno esto es una cosa que se baraja está en la mesa de trabajo de de de la policía y aunque ahora dicen que de momento no aparecen ese informe tampoco descartan que el que vaya a aparecer pues seguiremos el caso Terradillos gracias hasta que no saludamos a esta hora de la noche Antonio Cacereño que es el director del diario La Provincia de Las Palmas Antonio muy buenas noches

Voz 7 19:18 hola buenas noches Ángels buscando la va qué es lo que lleváis en el periódico

Voz 6 19:23 pues evidentemente mañana llevamos la el acuerdo de gobierno alcanzado por el Partido Socialista con otras fuerzas de izquierda en la región de la comunidad autónoma Torres que es el dirigente del PSOE canario Sierra un pacto de izquierdas y devuelve veintiséis años el poder al al PSOE es el segundo presidente socialista la historia de esta comunidad autónoma

Voz 0194 19:45 puede que sabe que precisamente

Voz 6 19:47 veintiséis años fuera desalojado de su cargo por una moción de censura de los hoy damnificados de Coalición Canaria

Voz 0515 19:55 está lo dije pues la alguna

Voz 7 19:57 algo algún alguna cosa más alguna cosa más de la ámbito más local

Voz 6 20:02 del ámbito local también destaca el hecho de que Cáritas evita que cuarenta hay una familias con niños terminen en la CAI al llevarlas a pisos o pensiones ir también el estreno hoy en la ciudad en el Teatro Cuyás de West Side Story que llega después de doscientos ochenta representación pese a que el Teatro Calderón de Madrid inaugura aquí una extensa gira por veintitrés salas de toda España muchísimas gracias buenas noches hasta luego buenas noches

Voz 0194 20:31 he pensado anticuado citado a creemos que yo me acuerdo Saavedra veintidós años es toda esa Vedra venga vamos vamos con el cuaderno de frases pero mira antes te voy contra un estudio que publica en la revista Science un equipo internacional de expertos

Voz 1071 20:46 dejó carteras en cuarenta países en total diecisiete mil carteras algunas tenía mucho dinero otras tenían poco otras no tenían dinero las dejaban en sitios que tuvieran atención al público como correos museos bancos hoteles llegaban a oiga me he encontrado esta cartera en la calle en cada cartera vio una tarjeta con el nombre y los datos del supuesto dueño el resultado porque esto es un experimento científico el resultado ha sido que la gente devuelve la mayoría de las carteras que no son suyas se intentó devolver el cuarenta y seis por ciento de las carteras que no llevaban dinero el sesenta y uno por ciento de las carteras que tenían poco dinero y el setenta y dos por ciento de las que tenían más osea que cuanto más dinero tenían más honestamente se comportaba al personal esto audio lo tienen al detalle en Cadena Ser punto com

Voz 0194 21:32 muy interesante vamos a hacer mañana

Voz 1071 21:35 les vamos a dejar carteras por ahí pero con poco dinero Vegara si las frases hechas desde el consejero de Salud y de Familia de la Junta de Andalucía se llama Jesús Aguirre es del PP participa en un acto participaba esta mañana en un acto que organizaba precisamente la Cadena Ser en Córdoba anunciaba que destinará dinero público para intentar persuadir a las mujeres para que no aborten con estos argumentos

Voz 8 21:56 formemos informal sin nombrarle su tiempo de rodar la información positiva por tesón y la móvil Tamada de que tiene el apoyo social eso la orillas lo sólo falle llega estupendo esos fácil derivadas subiendo quién defienda no nacido

Voz 1071 22:19 ha escrito luego este tuit buenas noches dice Jesús Aguirre soy una persona a la que le gusta hablar de forma clara directa y por ese motivo a veces uso algún término coloquial o inapropiado pido disculpas si alguien se ha molestado por unas declaraciones mías de esta mañana en Córdoba no era mi intención el Colegio Oficial de Médicos de Madrid ha inhabilitado durante un año a una pediatra que defendí en las consultas que las vacunas propagan el autismo Miguel Ángel chillones el presidente del Colegio de Médicos de la Comunidad de Madrid pasaba hasta tarde por Radio Madrid avisaba de que este tipo de teorías que no son científicas tienen cada vez más seguidores

Voz 9 22:53 lamentablemente en cada vez parece haber más información sobre todo la venta a través de las redes sociales de todos los tecnología de comunicación de bueno que prácticas que están alejadas del reconocimiento científico y el método científico que ABC tiene más eh adeptos y seguidores

Voz 10 23:12 Nos queda Ramoneda el dietario

Voz 0951 23:19 lo importante es conformar un gobierno pronto ha dicho Mariano Rajoy que Pruna de dicen que sirva de precedente ha salido de su silencio pues presidencial osea que hasta Rajoy a prisa Sánchez que últimamente parecía contagiado por la flema de su antecesor los entiende muy bien porque el presidente insiste tanto en entre tener el balón de la investidura más sabiendo que por mucho que esperen no conseguirá que Rivera le facilite las cosas llevamos ya demasiado tiempo en estado de gobernanza interina y Pedro Sánchez tiene que dar el paso a la izquierda que las urnas han señalado no hay otra salida los acuerdos para los nuevos gobiernos de Baleares Canarias y La Rioja van en esta dirección esperemos que sean indicio de que la larga espera llega su final hay que tomar decisiones urgentes es decir gobernar Albert Rivera parece atrapado en su propio laberinto con señales de pérdida de noción de la realidad cómo se le ocurre decir que Macron le ha felicitado por sus alianzas con Vox y con el PP como no podía ser de otra manera le ha valido un desmentido oficial con la presidencia de la República francesa no se juega tendrán razón Francesc de Carreras cuando dice que se ha convertido en un adolescente caprichoso los juegos de guerra siempre son una irresponsabilidad Trump va toma con Irán responden cómo reaccionará un personaje vanidoso como el presidente americano conocidas son sus doctrinas de la venganza la humillación de adversario será capaz de soportar las provocaciones hizo caer en la trampa de responder con las armas trama iniciada una larga campaña electoral su carta la defensa de Estados Unidos como inabordable potencia ante la amenaza china hasta dónde está dispuesto a llegar dos frases con las que el diario inglés The Gardian ha acogido la creación de la moneda libra por parte de Facebook este gigante las redes sociales se está convirtiendo en un casi Gobierno los ciervos digitales del futuro quizás recuerden esta ficha como un momento de no retorno

Voz 3 25:13 y terminamos aquí Javier Aroca Eduardo Madina Ignasi Guardans buenas noches hasta la semana que viene Sastre esta mañana si dejas diecisiete mil carteras con mucho dinero de dónde sale tanto dinero pero está olvidada ya que sería sin sin un euro hasta mañana feliz

Voz 11 25:44 hora veinticinco Ángels Barceló se servicios informativos

Voz 12 25:57 sigue a El Larguero en las redes sociales Twitter Twitter arroba apple facebook facebook El Larguero

Voz 11 26:09 sueños cocina tres tres coches teléfono teléfono perros las palabras son más que palabras cuando las ilumina el Faro de lunes

Voz 13 26:21 el viernes a partir de la una inercia una hora menos en Canarias con Mara Torres nos encontramos en la SER síguenos también en redes en nuestra aplicación móvil Cadena SER

Voz 11 26:34 de lunes a jueves a las cuatro de la mañana una hora menos en Canarias latiguillos moverla los avisado desde el CONI tapiz

Voz 3 26:41 Broncano estamos

Voz 13 26:45 sí que los hoteles punto com Nuestra Pérez esto no Radio Cadena SER

Voz 11 26:56 para poder entender la actualidad es necesario afrontarla desde todos los prismas Pérez buenos días muy buenos días Pepa Bueno y fin de semana ambientes de lo no no no pega ojo un puro con José Antonio Pérez hoy por hoy golpe he ido ni Gerry no

Voz 14 27:15 la eh

Voz 11 27:18 David Broncano Andreu Buenafuente Berto Romero Ignatius que que Juan Carlos Ortega Jorge Ponce Antonio Castelo Manuel Burque Quique Peinado

Voz 13 27:30 en la SER queremos que te rías cada día con los mejores humoristas ahora de lunes a sábado un nuevo programa de humor en nuestra aplicación móvil este viernes a las ocho de la tarde

Voz 3 27:42 de texto micrófonos

Voz 15 27:45 Las Noches de Ortega niños tiene el colegio lo que ser un nombre de vale teléfono Juan Carlos Ortega

Voz 11 27:53 cada día un nuevo programa de humor en nuestra tendremos Cadena SER Todo por la radio

Voz 3 28:02 el elefante yo presidente USA habrá catador de sopas de la Infanta Sofía

Voz 11 28:08 eso hago escolar el otro por separado

Voz 16 28:10 el ariete Caixa para no caer en la boca

Voz 3 28:12 no eso para ligar constantemente yo sigo la actualidad Francino yo escucho La Ventana joder porque no puedo hablar yo soy el padrino yo tengo una amiga coreana

Voz 11 28:22 nosotros somos la ventana las Francino Cadena SER en el mundo existen súper héroes de carne y hueso personas con una vida normal y una historia increíble que contar historias de una vida entregada al deporte al esfuerzo y la superación imagino que todo deportista tiene esa pida clavaron

Voz 3 28:56 no soy como su hermana Maya decir que sea ella la que

Voz 11 29:00 porque los superhéroes tan bien sueños que cumplir

Voz 17 29:04 bueno los años que tiene cada uno que no los abandonen jamás

Voz 0860 29:07 hay que luchar es Navidad

Voz 17 29:09 el deberá merece la pena te quieres cosas

Voz 11 29:13 veinte Robin la tu mano Bale deporte a partir de la una de la tarde una hora menos en Canarias con Michael Robinson sigue los también en acento Robinson punto es

Voz 18 29:30 el jueves el bultos del perfume se puede evitar este bulo que ha regresado

Voz 15 29:35 la policía te cuenta cómo hacerlo en nuestra sección de tendencias seleccionamos para lo más Viranós tomar

Voz 13 29:41 Tron de la Ser lo que quieras cuando tú quieras descarga tiene nuestra aplicación

Voz 14 29:51 cuenta con ya se pase lo que pase