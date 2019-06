Hora 25 (21/06/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1 00:00 hay días en los que tenemos que celebre

Voz 0194 00:30 hola buenas tardes el Tribunal Supremo si la creyó pero para conseguirlo tuvo que llamar a tres puertas diferentes los tribunales de Navarra se limitaron a ver abuso sexual donde el Supremo hoy ha visto agresión sexual los miembros de la manada han sido condenados hoy con la contundencia que otros jueces no quisieron aplicar quince años de prisión para cuatro de ellos diecisiete para el quinto al que se les suma la condena por robar el móvil de la víctima María Luisa Carcedo es la ministra de Sanidad hola rectificado peor

Voz 1548 00:58 de la sentencia muy muy adecuada por lo que fue una violación y tiene Celia que tipificar Se como tal no y una violación en grupo por todo el mundo si la situación a la que sometieron hasta chica por la información de la que disponemos dice que había sido una sentencia poco justa

Voz 0194 01:18 en la defensa de los miembros de la manada asegura que se sienten sorprendidos por la celeridad del fallo que creen desproporcionado

Voz 6 01:25 ah como toda la sensación de que estaba perfectamente establecido perfectamente cada la condena condenan me parece una barbaridad parece algo absolutamente desproporcionada

Voz 0194 01:36 los cinco miembros de la manada han sido detenidos después de que la Audiencia de Navarra emitiera una orden de arresto Alberto Pozas nos va a contar los argumentos que usan los jueces del Supremo en su fallo en el que queda claro que habrían apostado por condenar a cada acusado a más de cincuenta años hubiesen sido acusados de cinco delitos diferentes de violación y los compañeros de Radio murcianos detallarán la sentencia que absuelve al creador de series yonqui la web que alojaba enlaces a páginas de descarga de películas o series la juez recuerda que cuando esa webs se creó el Código Penal no recogiese delito este viernes tenemos la versión de Donald Trump compasivo Pedro Blanco

Voz 7 02:12 al menos esa es la versión que de sí misma querido dar el presidente de Estados Unidos ha reconocido que ayer dio orden de atacar objetivos militares de Irán como respuesta al derribo de uno de sus pero que les suspendió de que en esencia vinieron y me dijeron Estamos listos esperamos su decisión Jonas dije quiero saber algo antes cuántas personas morirán en este caso iraníes el general me dijo déjeme verlo Illa contexto cuando volvió me dijo señor ciento cincuenta aproximadamente y lo pensé durante un segundo y me dije han derribado un dron avión no pilotado como quieran llamarle aquí estamos sentados con ciento cincuenta muertes potenciales que se habrían producido probablemente media hora después de que yo diera la orden y no me gustó no pensé que fuera proporcionado ya hablaremos de política de política nacional del escenario que dibuja Pedro Sánchez para contar con Unidas Podemos en el gol

Voz 3 03:05 no podemos tiene todo derecho a verse representado en el ámbito de la administración pública yo creo que es una propuesta razonable sensata ambiciosa y yo espero que Unidas Podemos cuente

Voz 7 03:22 y cuenta con el apoyo para la investidura a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:28 buenas tardes Fernando Torres es el protagonista del día después de haber anunciado que deja el fútbol en activo después de dieciocho años de carrera en equipos como el Atlético de Madrid en Liverpool el Chelsea el Milán italiano o ahora en el Sagan Toxo de Japón el domingo explicará en rueda de prensa por qué decide el niño cola dar las botas y en baloncesto hoy se juega el cuarto partido de la final de la Liga ACB a las nueve en el Palau Blaugrana Barça Real Madrid recordemos los blancos dominan el premio dos uno Si gana el Madrid será campeón si gana el Barça habrá quinto partido de desempate en Madrid

Voz 0194 04:00 el tiempo vamos a sudar mucho este fin de semana es Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 04:04 buenas tardes con la llegada de la noche las tormentas que a esta hora se muestran activas acabaran desapareciendo pero aún esperamos algunos chubascos en la Ibérica también los Pirineos en el Valle del Ebro interior de Cataluña también de Castellón y el fin de semana muchas horas de sol mañana por la noche va a llover en el noroeste de la Península especialmente en Galicia el resto del tiempo sol y temperaturas que irán subiendo especialmente el domingo cuando en gran parte de la mitad oeste de la península ir el sur y las máximas se situarán alrededor de los treinta y cinco grados un poco más bajas en puntos costeros y ambiente incluso fresco en el noroeste de la península

Voz 7 04:39 empieza hora25 Pedro y tienen que oír la contra de hoy sale hemos reservado al procurador de Vox en las Cortes de Castilla y León se llama Jesús García hoy comparecía en rueda de prensa escuchen esta joya

Voz 3 04:52 la metáis muy española qué medidas proponen

Voz 1548 04:55 este que vine a hacer a Castilla y León en ideología de género porque la ley de violencia de género sabe usted que es de ámbito nacional no de ámbito autonómico no sé si podría ser preciso

Voz 8 05:09 la asunto iba por la ley y por la ley de diversidad sexual que se quedó en el en el Parlamento no tanto nosotros vamos a hablar de ese de de todos los asuntos que tengan que ver como lo estamos haciendo en otros en otros parlamentos is it is nosotros hablamos también de eh si allí pues la deriva de violencia todo el caso intrafamiliar si es el que es la pregunta en todo caso nosotros tenemos claras las líneas de las que nos hemos presentado y una de ellas es la eh en que ellas es la la Atención a la Familia y la Defensa de todos

Voz 1548 05:50 has en Castilla y León

Voz 8 05:52 en concreto nosotros hemos hemo tenemos un programa luego se enseñaba a todo todo el mundo a lo largo de estos cuatro años iremos desgranando todas las todas las medidas que o todos los debates en los que estemos presentes

Voz 0194 06:06 no se acuerda ahora para decírmelo

Voz 1548 06:09 como los acuerdos que medidas concretas proponen ustedes en Castilla y León materia de ideología de género como ha dicho de unidad de España

Voz 8 06:18 las mismas que presentamos en el resto de España están nosotros vamos a estamos aplicando lo mismo en toda España que que la

Voz 7 06:26 que la defensa sexto

Voz 8 06:28 que no estamos tratando de de de frenar estas las estas leyes que hay en otras en otras comunidades de España que en todas las comunidades exista el mismo planteamiento

Voz 7 06:41 Rajoy a una auténtica joya ocho meses

Voz 9 06:52 reír ya fotos muchas

Voz 3 06:55 Morante

Voz 10 07:01 te hace feliz

Voz 11 07:04 allí Chris tú tienes alarma si la de Securitas Direct que qué tal es que estamos pensando en ponernos una en mi bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que si roban entren en mi casa ni te lo pienses sin estar siempre preocupada por si entran a robar en tu casa por lo que merece la pena vivir tranquilo

cadena SER Hora veinticinco Pedro

Voz 7 08:07 ese fue el grito que recorrió las calles como respuesta el caso de las

Voz 1715 08:10 Anaga la sentencia que condenó a sus miembros

Voz 7 08:13 delito de abuso sexual y violación al voto particular ya que el juez Ricardo González que propuso la absolución porque decía a él en los vídeos

Voz 1715 08:22 aquella violación Se veía un ambiente de jolgorio

Voz 7 08:25 yo solo

Voz 13 08:30 dentro para nada en comentarios que se hagan respecto de mi persona yo sólo puedo decir que agradezco que dado el apoyo

Voz 7 08:38 agradezco el apoyo decía entonces Ricardo González que se negaba

Voz 1715 08:41 a comentar sus propias valoraciones sobre lo que había sucedido aquel día en Pamplona la Audiencia de Navarra primero el Tribunal Superior de esa comunidad después entendieron que lo ocurrido aquella noche de San Fermines en un portal debía ser castigado como una agresión sexual hoy el Supremo enmendado a todos esos jueces que no apreciaron toda la gravedad de los hechos hoy el Supremo ha condenado por violación a los miembros de la manada quince años de cárcel que en uno de los casos elevan a diecisiete por el robo del móvil de la víctima Alberto Pozas

Voz 0055 09:09 buenas tardes buenas tardes no conocemos todavía todos los argumentos pero sabemos que para el Supremo lo que sucedió en la calle Paulino Caballero fue una violación no un abuso sexual con ese relato de hechos probados que no ha cambiado desde el principio el Supremo cree que es una violación a través del uso de la intimidación ambiental Hinault un abuso con pimiento las condenas de todos aumentan de nueve a quince años de cárcel en el caso de Guardia Civil como decías hasta diecisiete por el robo del teléfono una decisión que llegaba hoy poco después de escuchar los argumentos de las partes en la vista oral del caso Isabel Rodríguez fiscal

Voz 3 09:39 carga parece ser que se dice yo apunto que que juerga acaba con una persona tirada

Voz 0055 09:47 era un portal además Pedro también tendrán que indemnizar con cien mil euros a la víctimas rígido

Voz 1715 09:53 bueno todo ha sido rápido muy rápido los jueces han escuchado a las partes se han reunido en deliberado han dictado sentencia muy poco tiempo después la Audiencia de Navarra ha dictado las órdenes de detención contra los cinco miembros de la manada hilos cinco han sido arrestados a primera hora de la tarde Ana Terradillos buenas tardes

Voz 0125 10:08 buenas tardes los cinco miembros han sido detenidos antes de las cinco de la tarde todos han sido arrestados en Sevilla y en localidades cercanas en las últimas horas la policía había extremado la vigilancia los cinco miembros de la manada les había puesto seguimiento a la salida de los juzgados donde firmaban todos los lunes miércoles y viernes como parte de las medidas estipuladas para su libertad condicional según Fuentes policiales muy cercanas este dispositivo ninguno de ellos tenía intención de fugarse como la sentencia ya es firme en el caso del guardia civil el Instituto Armado va a activar los mecanismos establecidos en la normativa por lo que va a perder la condición de Guardia Civil no es automático pero se va a hacer con la máxima agilidad en cuanto tengan la comunicación oficial el recorrido para el militares exactamente igual

Voz 1050 11:31 ambos Gobierno foral ya Ayuntamiento participaban en el juicio como acusación popular ambos habían pedido penas de dieciocho años satisfacción tras la decisión del Supremo Ana Hoyos consejera en funciones del Ejecutivo navarro

Voz 14 11:42 el apoyo y la solidez con la víctima así como con todas los casos de violencia contra las mujeres evidente a sexual lo que supone una intolerable violación de los derechos humanos

Voz 1050 11:53 en la misma línea se ha pronunciado el alcalde de Pamplona Enrique Maya pero vía comunicado desde las asociaciones un triunfo de la justicia ejemplarizante disuasorio son ideas de Inmaculada Montalbán ex presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica de género Yolanda Besteiro presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas son declaraciones a la SER

Voz 15 12:12 sentaron presente muy importante lo que ser la dignidad y la libertad de las mujeres es lo primero que hay que observar a través de estos delitos

Voz 16 12:22 puramente con toda seguridad escuchas más al recuperar su confianza en la Justicia lo denunciarán del exterior mensaje para los magistrados de nuestro país

Voz 17 12:31 es lo que hay que hacer es investigar los acusados cuestionar cuestionada las víctimas la ley debe ser aplicada sí

Voz 1510 12:37 prejuicios sin estereotipos es Bibiana

Voz 1715 12:40 Wiseman del colectivo Women's Link algo más las consecuencias de esta sentencia más allá del caso particular de la violación porque el Supremo hoy marca el camino a todos aquellos jueces que se vayan a encontrar con casos similares al gas

Voz 0055 12:53 por ahora solo hemos visto lo que dicen en su comunicado pero ya deslizan una idea importante creen que las condenas de este caso podrían haber sido mucho mayores cada miembro de la manada ha sido condenado por un único delito continuado de violación y el Supremo cree que tendrían que haber sido condenados por cinco cada uno en el alto tribunal la cuenta de esta sentencia que nunca se dictará contra la manada ascendería por encima de los cincuenta años de cárcel por cabeza es algo que esa razonada en la sentencia según nos cuentan para como dices marcar el camino a otros casos similares de agresiones sexuales en grupo

Voz 18 13:22 la segunda decisión judicial relevan

Voz 1715 13:24 de de este viernes la justicia ha absuelto a los creadores a los administradores de series John yonqui es una web que forma parte ya de la arqueología de Internet pero que en su momento fue

Voz 10 13:34 lugar de paso para todo aquel

Voz 1715 13:37 que quería ver una película ver una serie sin tener que pagar la juez recuerda que cuando se creó esa web el Código Penal no castigaba ese tipo de piratería digital series yonqui alojaba enlaces a otras páginas en las que se podían ver o descargar las pelis o las series vamos a Murcia gana González

Voz 0138 13:56 la sentencia señala que series John Kiss no contenía ningún tipo de contenido audiovisual sino que se limitaban a la publicación de enlaces que conducían a mega servidores externos donde se alojaban las obras la jueza explica en la sentencia que efectivamente la web tenía un listado de títulos y carátulas de películas donde el usuario podía pinchar descargar contenidos con derechos de autor pero asegura que tras las periciales se ha podido comprobar que esos enlaces se limitaban a redirigir a servidores dice la jueza que no hay evidencia de que los acusados fueran los que subían las películas a estos servidores eso sí aclara que cuando se hizo la denuncia esto no era delito no es hasta la reforma del Código Penal de dos mil quince cuando ya pueden ser culpables también quienes induzcan cooperen en la descarga no sólo quienes lo hicieran directamente

Voz 1715 14:41 en el sector de la creación calcula que el año pasado por ejemplo en dos mil dieciocho Se accedió de forma ilícita en más de cuatro mil millones de contenidos y que eso supuso un perjuicio para el sector de casi dos mil millones de euros hablan de más de seiscientos millones de euros que la administración no ingresa porque son impuestos que se dejan de pagar más de cien mil puestos de trabajo que no se crean porque se consume de manera ilícita ese tipo de contenido en La Ventana hemos hablado con Mariano Barroso ex presidente de la Academia de Cine

Voz 19 15:12 de que nuestra cultura no tengamos no estemos de acuerdo en respetar si no te pillan es una barbaridad y se llama Robo y ya sabes Carla que otra vez te lo he dicho yo creo que el problema de raíz que que no sólo tiene ya que ver con el hecho del robo en sí sino con hasta con la nomenclatura lo de llamarle pirata tiene un punto romántico que a mí me me cuesta expresamente porque yo creo que no es piratería sino o romerías

Voz 18 15:36 Hora veinticinco de la obra de teatro Otero casi casi me faltó nada los carburantes BP Ultimate con tecnología Active Esteban hasta cincuenta y seis kilómetros más por depósito para que no se en un casi casi la vida sin interrupciones es mejor el beneficios logra con el tiempo puede variar debido a distintos factores más información en Pepe te lleva más lejos punto com de P Cerca de ti para llevarte más lejos

Voz 11 15:59 disculpe conoce tiene una marisquería están buscando Ben aquella joyería que pone La joya del Nilo es y dónde está el señor Cantando bajo la lluvia no es doblones quienes lo encuentran que bien vive un verano decir con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google Google con mini de regalo

Voz 20 16:17 el reserva hazlo por sólo sesenta euros paga hasta en diez meses se encuentra un precio mejor te da igual ambos consulta condiciones en Viajes el Corte Inglés financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación

cadena SER Hora veinticinco

Voz 3 16:36 Pedro Blanco ocho minutos

Voz 1715 16:39 normal que cambio de opinión Donald Trump ha confirmado hoy a través de Twitter y después en una entrevista que ayer ordenó atacar instalaciones militares iraníes en represalia en respuesta al derribo de un dron estadounidense trama asegura que cambió de opinión cuando les dijeron cuántas personas podrían morir en ese ataque de todos unidos vamos a Washington Marta del Vado

Voz 1510 16:59 buenas tardes el presidente de EEUU ha confirmado que la ofensiva contra tres puntos estratégicos en Irán estaba en marcha cuando diez minutos antes del ataque pregunto cuántas bajas se habrían sembrando bueno fue general le dijo que ciento cincuenta aproximadamente entonces Trump y ordenó que se estrenará porque le parecía que no era una respuesta proporcional al derribo del drone estadounidense no tripulado por parte de Irán del presidente asegura que no tiene prisa por llevar a cabo este ataque que apoya John Bolton su asesor de seguridad nacional el secretario de Estado Mike Pompeo la directora de la CIA mientras que altos cargos del Pentágono se han opuesto en privado por las consecuencias que podría desatar en la región la presidenta del Congreso la demócrata Nancy Pelosi ha negado en un comunicado que la Casa Blanca le haya confirmado la intención de atacar a Irán lo que se ha confirmado la administraciones que Trump ha hablado hoy con Mohamed bin Salman el príncipe heredero de Arabia Saudí sobre esta crisis aunque no han trascendido más detalles

Voz 1715 17:55 el Gobierno iraní mantiene la guerra de versiones asegura que avisó varias veces de que iba a derribar ese dron que iba a atacar a ese aparato y alerta de las consecuencias globales que tendría un ataque militar lanzado por Estados Unidos desde Irán Lluís Miquel Hurtado

Voz 0831 18:11 con las pruebas presentadas hoy Irán quiere plantar cara a la versión estadounidense de que su dron fue derribado en espacio aéreo internacional frente a los pedazos de chatarra el jefe de la Fuerza espacial iraní sarda de ha dicho que ellos avisaron dos veces antes de derribar el aparato de Washington el militar ha ido un paso más allá asegurando que el jueves pasado tuvieron oportunidad de derribar un avión de reconocimiento Ximo el dron con quince estadounidenses a bordo pero optamos por no hacerlo ha matizado aunque la escalada que mantienen ambos países sigue al límite unos y otros dan muestras de querer evitar el choque de trenes sin embargo la diplomacia sigue brillando por su ausencia Irán se niega a negociar como Le pide a menos que se retire las sanciones Washington regresa Cauce del acuerdo nuclear mientras tanto Irán ha dicho que denunció ante la ONU el episodio del ron

Voz 1715 18:56 vamos con la ración diaria de política no vayamos a tener síndrome de abstinencia es verdad que no hay muchos avances de momento el presidente del Gobierno le reconoce hoy lo ha hecho a Unidas Podemos el derecho a formar parte del Gobierno bueno para ser exactos de algún nivel de la Administración pública es es el rodeo que hoy ha dado Pedro Sánchez para seguir cerrando a Pablo Iglesias las puertas del Consejo de Ministros que son las que Pablo Iglesias quiere abrir José María Patiño buenas tardes buenas tardes el PSOE quiere que la investidura sean Julio en concreto en la primera quincena según su secretario general en el Congreso Rafael Simancas para quién no tiene por qué haber una investidura fallida es decir que Pedro Sánchez salga elegido en una segunda votación donde necesitaría más síes que noes en esta vía Pedro Sánchez desde Bruselas ha dado un paso más para el entendimiento con Unidas Podemos al admitir que tiene todo el derecho en pedir estar en el Ejecutivo

Voz 1722 19:47 los podemos tiene todo el derecho a verse representado en el ámbito de la administración pública yo creo que es una propuesta razonable sensata ambiciosa mi yo espero que Unidas Podemos cuente en fin que cuenta con el apoyo para la investidura

Voz 1715 20:07 sí con Podemos pero no con Esquerra u otras formaciones independentistas cuya abstención no busca el Gobierno en palabras de la ministra portavoz Isabel Celaá quién ha vuelto a demandar la abstención de PP y Ciudadanos sin contrapartidas sólo por la razón de Estado que las dos formaciones invoca en Unidas Podemos insisten en pedir una vicepresidencias es el nivel de representación institucional que consideran justo una vicepresidencia de contenido ecológico es lo que decía Juantxo López de uno

Voz 21 20:35 uno de los elementos clave que entendemos que podemos llevar adelante en el Gobierno es precisamente la cuestión de la de la transición ecológica y los genéricamente llamados verdes no

Voz 22 20:48 si entendemos que la crisis ecológica es de tal trascendencia que sería necesaria que es imprescindible de hecho una vicepresidencia de sostenibilidad

Voz 1715 20:56 el líder del Partido Popular se ha ido hoy a Navarra a denunciar el supuesto acuerdo que según él alcanzado el Partido Socialista con Bildu un pacto vergonzoso en opinión del PP que Pedro Sánchez puede matizar si permite saqué yo lo que hoy le emplazan si permite que en Navarra gobierne la derecha

Voz 23 21:14 como España no merece un Gobierno que mienta a los españoles creo que Pedro Sánchez aún sin haber sido investido presidente ya está mintiendo porque claramente antes de ayer se llegó a un acuerdo entre el Partido Socialista Bildu para la Mesa del Parlamento de puede tener digo puede tener porque estamos a tiempo de evitarlo un segundo capítulo que es la gobernabilidad de Navarra lo voy a decir muy claramente Pedro Sánchez no puede comprar un gobierno

Voz 0919 21:40 cómico pendiendo Navarro

Voz 1715 21:42 estamos a tiempo de evitar decía Pablo Casado que en Navarra gobierne el PSN con la abstención de Bildu Hinault Navarra Suma que es la coalición en la que participa el Partido Popular y última historia el Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado hoy la expropiación de la primera vivienda vacía propiedad de un banco del BBVA en concreto que esta tarde ha asegurado que ese piso no estaba vacío que vivía una familia vulnerable y que estaban negociación con la Generalitat para que compre

Voz 0563 22:07 para esa vivienda a Barcelona eh mami el piso está en el barrio del Besòs una de las zonas de la ciudad consideradas de fuerte demanda hay gran necesidad de vivienda estuvo vacío dos años y el Ayuntamiento basándose en la ley catalana de emergencia de la vivienda se lo acaba de expropiar e incorporar al Parque Municipal donde estará durante diez años fuentes del BBVA defienden que han recurrido la expropiación por qué en el piso vive una familia según ellos vulnerable desde hace dos años pero el Ayuntamiento insiste que la expropiación esta hecha por los dos años que estuvo vacío por estar en una zona de alta necesidad de habitar aseguran que buscarán una solución para esta familia que no aclaran si ha ocupado el piso o no el Ayuntamiento está tramitando además la expropiación de otras siete viviendas

Voz 3 22:53 me lo según el programa hoy vamos a

Voz 1548 22:57 el otro excusas al cine o a Pedro a la película los días que vendrán el director Carlos Márquez Marset con David Verdaguer y Madrid María Rodríguez son nueve meses en la vida de la relación de una pareja es la historia de un embarazo vivido desde dentro desde los miedos las alegrías y las broncas también de los futuros padres

Voz 8 23:16 qué pasa

Voz 3 23:17 ahora espero que estos días a partir de las

Voz 1548 23:27 nueve estaremos con los tres con el director y los dos protagonistas después Nos vamos nada menos que a Corea hablar de los sabores que cada vez gustan más aquí en Europa para llegar hasta las diez Alfonso Cardenal nos avanza Suso

Voz 7 23:38 pero hoy con Still Wanda Carlos Cano ha estado de viaje por Corea y han tenido unas estupendas envidiables experiencias gastronómicas que a ver si las cuentas en la tertulia de Hoy Miguel Ángel Aguilar Victoria Lafora y Juan Carlos Jiménez Éstas son para él las claves del día

Voz 5 23:52 hoy la decisión del Supremo se impone al tema de la cota no sólo por la revisión absolutamente acertada sentencia sino porque define algunos sitios esenciales sobre lo que debe ser considerado siempre como violación agresión sexual una situación intimidante que obligó a la víctima asumir una actitud de sometimiento jamás deseada no vale el argumento de la presión social para criticar la sentencia del Tribunal Supremo está fuera de toda duda e insinuar otra cosas primero contra la dignidad y la libertad de la mujer agredida y luego también de la justicia democrática española no retrocede darlos por favor el tema esencial para todos no cambiemos las palabras ni permitamos día esa pasados tenebrosos nos jugamos mucho en nuestro afán por construir una sociedad justa igualitaria hizo una palabra de una situación interregional para la llegada de Donald Trump ha aumentado los riesgos lo justo lo contrario de lo que debe hacer Estados Unidos como gran potencia

Voz 7 24:48 bueno pues así llegamos a las ocho y veinticinco minutos de la tarde a las siete y veinticinco en Canarias

Voz 0194 25:03 cinco Madrid buenas tardes el caso de las donaciones de Aba en Madrid a la familia de Isabel Díaz Ayuso vaya camino de la Asamblea la oposición PSOE y Podemos van a pedir que los responsables de la empresa semipública expliquen en la Cámara esas donaciones hoy hemos sabido lo avanzó de infalible que la candidata del PP aceptó la donación de un piso de sus padres en la capital para evitar su posible embargo una información que cuenta Info Libre como decimos según la cual el padre de Ayuso y sus socios tenían una deuda contraída con la empresa

Voz 3 25:32 aval Madrid utilizaron la vivienda para

Voz 0194 25:34 a sortear el embargo la oposición pide Ayuso que aclare lo ocurrido escuchamos a José Manuel Rodríguez Uribes del PSOE a Íñigo Errejón de Mas Madrid Isabel Serra

Voz 25 25:43 Podemos el grupo parlamentario socialista en la Asamblea de Madrid va a solicitar información de forma inmediata en sede parlamentaria sobre aval madrid

Voz 26 25:52 la señora Ayuso tiene que salir a explicarse con todo lo peor es que ningún madrileño y madrileña esta situación les sorprende porque el problema estructural del Partido Popular en Madrid el Partido Popular de Madrid menos solución

Voz 18 26:06 cambiando las caras teniendo en cuenta la trayectoria del Partido Popular no parece descabellado pensar que puede haber habido un trato de favor que pueden haber

Voz 3 26:14 irregularidades Ayuso no ha querido hablar sobre

Voz 0194 26:16 de este asunto desde el PP explican que se trata de algo personal esta tarde ha empezado el verano y Madrid lo afronta con los embalses al setenta por ciento de su capacidad dieciocho puntos menos que hace un año después de una primavera muy seca la entrada del verano se ha notado también en las carreteras a lo largo de la tarde con mucha actividad en las salidas de la capital vamos a actualizar la situación a esta hora DGT Mónica Sáenz buenas tardes

Voz 27 26:43 buenas tardes pues hasta ahora seguimos muy pendientes de la salida de la capital especialmente por la A cuatro en Pinto donde un accidente esta generando seis kilómetros de retenciones también persisten las cifras

Voz 0194 26:53 multa de tres en Rivas Villarejo de Salvanés

Voz 27 26:56 es en la A42 en Torrejón de la Calzada ambas para salir de Madrid y en la M cincuenta congestionada enlace con la A6 en la autovía de La Coruña

Voz 28 27:11 el empresario autónomo

Voz 29 27:13 un accidente laboral puede cambiar la vida de muchos incluida la tuya solicitado subvención para inversiones que mejoren la seguridad en el trabajo no que la cohesión informa Thein incomodidad punto madrid o en el teléfono nueve cero cero siete uno tres uno dos tres

Voz 0194 27:30 ocho hoy veintisiete hoy han terminado las declaraciones en el juicio a la auxiliar acusada de matar a dos pacientes inyectando les aire en el hospital de Alcalá de Henares los peritos han explicado que esta mujer podría haber utilizado el oxígeno de la habitación de las víctimas Antonio Navarro es el abogado de la familia

Voz 30 27:45 todas las habitaciones hay una salida de oxígeno el oxígeno es un gas el doctor Arranz dijo claramente que ese sistema se puede el sistema de que tiene de la vía Se puede enchufar directamente al oxígeno con los cuales sería un método rápido y súper eficaz de introducir aire a presión

Voz 0194 28:06 el Ayuntamiento de Madrid ha suspendido un concierto dedicado a los refugiados en la gasolinera un espacio municipal en el barrio de Guindalera la junta de distrito de Salamanca entiende que no cuenta con los informes técnicos pertinentes a pesar de que hasta hace solo una semana todo estaba en regla lo último es que el Consistorio ha cambiado también las cerraduras del centro los organizadores piden al gobierno municipal que

Voz 10 28:25 te considere su decisión en ningún momento

Voz 31 28:27 aunque sea en tareas de mantenimiento urgente tampoco bueno pues no no entendemos que el viernes nadie tenía eso y hay miles

Voz 0194 28:37 y esta es una tarde de nervios para las más de veinticuatro mil personas que se presenta mañana a las oposiciones de maestro es la mayor convocatoria que se ha celebrado en la Comunidad tres mil quinientas plazas para profesores de Infantil y Primaria fruto del acuerdo entre el Gobierno central y los sindicatos para reducir la interinidad que aquí en Madrid está en un veinticinco por ciento el consejero de Educación en funciones Rafael Van Grec

Voz 32 28:58 creo que es una grandísima oportunidad para estabilizar a profesorado interino pero en otros casos era también bueno pueda para para incorporar de nuevo profesorado a las a las aulas de la

Voz 0194 29:11 Llum un biólogo de la Universidad Complutense ha descubierto nutrias en el cauce del río Manzanares cerca del Calderón envió varios ejemplares de este animal en peligro de extinción por casualidad la pasada primavera la explicación está en la red naturalización del río llevada acaba llevada a cabo la pasada legislatura

Voz 33 29:28 y pide al nuevo Gobierno que colabore también con su cuidado no entienden de política los animales a una el medio ambiente no entiendo de política entiende de hacer las cosas bien o mal y ahí no hay colores yo creo que si los políticos realmente dejaran poco el partidismo irse dedicas en hacer las cosas bien no teníamos pretender por eso en absoluto

Voz 7 29:51 llegamos a las ocho y media con veintisiete grados en el centro de Madrid sigue hora25 adiós Hora veinticinco Madrid

el euro veinticinco Deportes con Angels

Voz 0919 30:08 Marcelo que sus calles

Voz 25 30:11 Gallego buenas tardes Bolaño es cuarto partido para la final de la Liga de baloncesto a ver si están emocionante como los dos últimos los dos

Voz 0919 30:17 tenemos ansiedad por eso te digo tiene que haber un ambientazo en el Palau recordemos si el Madrid gana hoy al Barça será campeón de Liga ISNA Barça quinto partido será en Madrid bueno pues vamos a darnos una vuelta por ese ambiente y en el Palau están Xavi Saisó hoy Marta casa para contarnos cómo salen los equipos y sobre todo como está la grada compañero buenas tardes Creta

Voz 35 30:40 al Jesús Gallego saludos desde el Palau Blaugrana bueno estamos

Voz 0684 30:44 hay muchísimos los aficionados a punto ya de entrar en el Palau Blaugrana que para presentar por tercera vez que está ahí los tres veces el frente al Real Madrid en el cartel de no hay entradas está todo vendido para este partido cuarto partidos segundo match ball para el Real Madrid oportunidad para el Barcelona lo de llevar la serie al quinto partido el domingo a las nueve en el Wisin se entera el Barcelona que está calentando aún no ha salido el Real Madrid buscamos el micrófono inalámbrico Marta qué tal buenas tardes

Voz 0277 31:16 a Xavi ahora Gallego que tal a todos el Barcelona aquí cerquita de donde yo me encuentro calentando ya han sido los más rápidos en salir al parque de este Palau que se va a volver a llenar más de siete mil quinientas personas van a venir para vivir este cuarto partido de la final con un mosaico que está preparado más de siete mil banderines para recibir al equipo en el momento que vaya comentar el partido todavía no han salido a calentar el Real Madrid que va a tener su segundo match ball la segunda oportunidad de sellar la pena al conquistar la que sería la quinta Liga la era de Pablo las

Voz 0684 31:47 como te decía ahora sale justamente el Real Madrid Jesús Gallego al Palau Blaugrana como te comentaba ayer el Barcelona cree tiene fe en la estima pero el Real Madrid no quiere que haya quinto partido quiere que esto lo que del finiquitado aquí en el cuarto en el Palau poco a poco entrando público veintisiete minutos para que él inició el cuarto Marta

Voz 0919 32:07 pido que ambientazo escuchamos ya en directo desde el Palau veremos quién celebra al final nosotros celebramos que Álex Bergantiños jugador del Deportivo de la Coruña ha recibido esta mañana el alta médica después de que ayer en el partido que jugaron el Depor y el Mallorca que terminó con dos cero a favor del Depor la Vuelta en el ascenso se dirime en el partido que jugarán en Mallorca este fin de semana pero decía que Bergantiños recibió una entrada tremenda involuntaria hay que decirlo del jugador del Mallorca Pedraza se fue en camilla con el rostro ensangrentado y dolorido esta mañana ha recibido el alta todavía todavía con una hinchazón en la mandíbula tremenda pero bueno lo hemos escuchado

Voz 1038 32:52 mismo juega el partido de Mallorca

Voz 8 32:55 ahora acceder recibido de todo el mundo no no están tranquilos que estoy bien durante de construir

Voz 0919 33:11 en la Copa América hoy se juega el partido de Ecuador Chile los grandes partidos del fin de semana son mañana sábado Perú Brasil del próximo domingo a las nueve de la noche hora peninsular aquí en España Qatar Argentina de nuevo un partido dramático para la Argentina de Leo Messi hoy también comienza la Copa de África con el partido inaugural entre Egipto y Zimbabue seguramente algún estéis interesados en la Copa de África y en el Mundial femenino jornada de descanso ya sabéis la gran cita es el próximo lunes seis de la tarde octavos de final España Estados Unidos pero como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes de Whatsapp unos fichajes

Voz 10 33:52 hola Diego buenos días buenos días Jan hacer

Voz 0919 33:55 ETA yo estoy muy satisfecho con la política de Fitch

Voz 10 33:57 es que esto teniendo un equipo en Atlético de Madrid estoy orgulloso de que un futbolista como Marcos Llorente con con la estirpe que tiene detrás quiera defender estos colores no soy de los populistas que rezan vikingo no siervo no hay que ser sensatos Si pragmáticos y lo cierto es que pese a quien le pese la cantera madridista impregna a sus jugadores con un ADN un gen en definitiva ganador y ambicioso que ya lo quisieran muchos así las cosas como son está demostrado que es ya de Ny madridista conjugado con el nuestro la verdad que da unos resultados impresionantes yo estoy abonado del Atleti hace mucho tiempo y para mí es una voz Flaubert a Morata agarrar el balón para arriba corriendo como un loco sinceramente es es lo que quiero es lo que busco no tanta especulación entonces Llorente bienvenido Morata ya es uno de los nuestros y el que quiera venirse de allí a pelear a luchar y como he dicho a conjugar lo que sabe con lo que podemos enseñarles es el sitio adecuado bienvenido Llorente pero qué te parece el sentido común de este aficionado más más como él necesitamos en el fútbol dejad vuestro mensaje

Voz 36 35:14 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa opina critica adivinos lo que quieras mandando tu nota de voz tener Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve

Voz 37 35:27 en fin que alegría da escuchar a esta mujer desde la selección gallegas ello hoy que que que osos que cosa tan buena que alegría me da sí sí y fíjate qué sensatez que cabe buf bueno pues enhorabuena para todas ellas lleguen a donde llegue oye porque tampoco se le puede pedir demasiado que equipazo de tenemos el femenino de la selección variedad bien bien bueno chiquitín y yo que me voy al norte final bueno bueno ya os contaré

Voz 36 36:08 el Guaza de Hora veinticinco Deportes se hizo a nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco

Voz 3 36:15 exprésate

Voz 38 36:19 el norte Maite que va a apretar el calor en la próximas

Voz 10 36:21 Manás que que madre mía bueno hoy tenemos que empezar el programa con Fernando Torres que ha anunciado que se retira del fútbol en activo que cuelga las botas el niño

Voz 39 36:33 después de dieciocho años apasionantes ha llegado el momento de poner punto y final a mi carrera el próximo domingo día veintitrés a las diez de la mañana ofrecerá una rueda de prensa en Tokio con el de conocer todos

Voz 25 37:15 sólo soñado marcar uno los otros noventa y ocho noventa y ocho regalos los que queden por venir que ojalá sean muchos serán más regalos no eso no es importante lo importante para respetar el jueves fue

Voz 4 37:39 Fernando se puede y Fernando vuelve y tiene las puertas abiertas

Voz 40 37:50 estoy muy feliz y seguro de que estoy dando un paso muy importante en mi carrera llegando al Chelsea quiero estar al nivel que debería estar porque es un gran club con una gran responsabilidad y mucha gente

Voz 3 38:24 tal es así debe

Voz 8 38:49 Fernando Torres El Niño Torres quizá el más internacional de los futbolistas que hemos tenido cuando se fue del Atlético de Madrid al Liverpool tenía veintitrés años y pagaron cuarenta millones de euros nadie había pagado nada parecido por un futbolista español y luego llegó ese gol en la final de la Eurocopa aquella pelota que metió Xabi y que todos los españoles perseguimos con la mirada hasta que Torres metió el pie derecho de bajo la levantó por encima del portero y el corazón se iba encogiendo viendo que la pelota se iba acercando de España Fred de Alemania ese gol cambió la historia del fútbol español en la Historia de

Voz 0919 39:31 la selección ese año Torres fue Balón de Bronce

Voz 8 39:35 luego se fue al Chelsea a Milán regresó al Atlético de Madrid

Voz 0919 39:40 y siempre tuvo ese rostro aniñado lleno de pecas y esa voz algo cansada con la que siempre

Voz 8 39:47 decía cosas interesantes el niño deja el fútbol se va una parte de todos nosotros sobretodo de los atléticos que más tarde o más temprano van a tener a Fernando Torres en el club de portavoz de embajador por de presidente todo lo que quiera porque él siempre será Torres el Niño de la LEB

Voz 0919 40:12 he pasado muy bien con Fernando Torres nos hemos emocionado con sus jugadas

Voz 8 40:17 y también queríamos

Voz 0919 40:19 el recordar momentos divertidos que hemos tenido con Torres con el otro Fernando Torres aquella etapa de Carrusel deportivo con Raúl Pérez lo bien que nos lo pasábamos Johnny Sando

Voz 4 40:31 esas versiones de temas famosos que hacía el otro Fernando Torres veíamos pero no todos los

Voz 41 40:39 de seguido de la al de yo cuando sobre el campo de la grada confeti o Fernando Torres se Fernando Torres soy Fernando III de Fernando VI estrenando Torres Torres se Fernando sostenerlo Torres Torres delantero colchonero el talismán

Voz 0919 40:59 Fernando Torres ocho y cuarenta y uno esto es hora25 deportes en la SER

Voz 0919 42:05 y no hemos hablado todavía de la selección sub veintiuno de fútbol que juega mañana partido tercer partido decisivo partido de la primera fase ante Polonia en ese campeonato que se disputa allí en Italia hay que ganar no puede valer el empate hay muchas combinaciones Mario Torrejón cómo está la sub-veintiuno buenas tardes

Voz 1501 42:25 hola Gallego muy buenas bueno una final hay que ganar Si la cuenta máscaras que si ganamos tres cero pasamos sin depender absolutamente de nadie Se puede llegar a puede llegar a valer cualquier victoria en caso de que pinche la selección italiana pero eso es otro cantar porque el Begic hasta eliminada en un campeonato en el que está loco Inglaterra ahora mismo se quedó también fuera después de perder dos cuatro con Rumanía en minuto setenta y cinco iban cero cero imagínate la locura de partido ha sido y esta tarde habido rueda de prensa oficial previa al partido lo que tiene que saber la gentes que Fabian Ruiz está mucho mejor todo apunta a que esperar hasta el momento Luis de la Fuente para que sea titular esperemos que así sea cuando en esta rueda de prensa hablado tanto Luis de la Fuente el silenciador como Carlos Soler jugador del Valencia sobre nuestro estado físico y mental para la final de mañana decían esto

Voz 3 43:06 sabemos lo que nos jugamos estamos

Voz 46 43:08 de cansados porque después de una temporada larga al final

Voz 1038 43:12 Sergio ya está

Voz 47 43:13 yo creo que lo que hay que estar bien es es mentalmente tenemos que afrontar el partido con mucha profesionalidad con tranquilidad no quiere decir que lo sacamos con intensidad máxima hay con el ritmo adecuado para intentar que el rival sufra queremos tener la certeza de que vamos a pasar si O'Shea entonces no vamos a estar esperando ninguno

Voz 3 43:31 la coyuntura admitir que esta mañana europeos

Voz 1038 43:34 sub veintiuno España Polonia y hoy todo el fin de semana copa me

Voz 0919 43:39 Dick a José Palacio buenas tardes hola muy buenas hoy solamente ese juego partido no si hoy sólo se juega él

Voz 1038 43:44 Ecuador Chile ayer venimos de el empate a dos entre Uruguay y Japón que no le da la clasificación al equipo de Luis Suárez y Cavani y compañía Yoyes Ecuador Chile Si gana Chile sí que estaría ya la siguiente fase pero lo importante lo fundamental en lo que va a ocurrir a partir de mañana sábado ya se cierra los grupos Brasil lo tiene relativamente sencillos líder del Grupo A juega a las nueve de la noche mañana ante Perú el mismo horario que el Bolivia Venezuela así que a Brasil le vale con el empate pero tiene que ganar para ser primero el grupo pero

Voz 7 44:12 quieto con Argentina el partido paro

Voz 0919 44:14 ha sido el domingo a las nueve de la noche vamos para el mundo domingo a las nueve de la noche nadie nadie podía pensar que Catar pudiera echar de una Copa América Argentina este partido cantar argentina en su tiempo

Voz 1038 44:24 poco hubiera sido un bolo de verano pues el verano puede dejar fuera de la Copa América Argentina y es que Argentina ahora mismo es colista de su grupo con los mismos puntos que Catar peor diferencia de goles ya sabemos que si Argentina pierde va a quedar eliminada si empata con Qatar tienen que esperar que Paraguay pierda

Voz 1715 44:42 por dos o más goles ante Colombia

Voz 1038 44:44 y quedar tercero de grupo para tasar como uno lo mejor terceros eso sí Si gana no va a tener problemas porque tendría que darse una serie de circunstancias en serio resultado bastante inverosímiles para que no pasara pero lo fundamental es que Argentina se la juega contra Qatar

Voz 0919 44:58 qué interesante la Copa América ICA interesante la Copa de África que empieza hoy Palacio empieza las las

Voz 1038 45:03 de la noche con el Egipto Zimbabue que es el partido que va a abrir la Copa África dos mil diecinueve que se disputa en Egipto y es la primera vez que se va a disputar en verano se disputa desde hoy hasta el diecinueve de julio la primera con veinticuatro selecciones nacionales son seis grupos de cuatro selecciones se clasifican los dos primeros y los cuatro mejores terceros se eso sí la sede veía ser Camerún pero por problemas de seguridad a finales del año pasado a finales de dos mil dieciocho se decidió que nos fuera Camerún hice le dio a Egipto y ahí vamos a tener estrellas importantes eh Mohamed Salah

Voz 3 45:32 Mané billetes el jugador del año

Voz 1038 45:34 las Mahrez el de Manchester City así que

Voz 0919 45:36 mucho y muy buen fútbol la Copa aquí lo contaremos gracias Palacio el Atlético de Madrid ya contábamos que ayer fichaba a Marcos Llorente hoy hemos escuchado al ex madridista ya colchonero Pedro Fullana buenas tardes

Voz 1038 45:50 muy buenas y ha superado el último trámite que quedaba para sellar el contrato que la el reconocimiento médico ha sido largo tres horas lo ha realizado a primera hora de la mañana lo ha superado sin problemas y luego ya ha estampado la firma en el contrato de cinco temporadas y tendrá una cláusula de ciento veinte millones de euros y se mostró muy feliz Marcos Llorente por este nuevo reto

Voz 48 46:08 muy sonaba muy contento muy feliz era lo que quería venir aquí bueno aquí estoy con ganas de empezar a entrenar con mis compañeros yo vengo aquí a

Voz 8 46:18 a trabajar a darlo todo por esta camiseta a ganarme el cariño de la gente con mi trabajo y mi compromiso yo estaba seguro de que quería un delantero

Voz 0919 46:28 apetecido por varios equipos Borja Iglesias el panda del Espanyol ya contábamos que lo quería el Betis que interesaba al Sevilla y hoy también nuestros compañeros de la Ser en Valencia contaban que al equipo de Marcelino también le interesa Ximo barman hola hola qué tal muy buena así se llama el español para preguntar por vez au una vez le dice el Valencia en las condiciones de cabeza del central portugués le pregunta hoy hay Borja Iglesias porque quiere remozar la delantera Marcelino el Espanyol dice tendríamos que hablar pero nos interesa Santi Mina Santi Mina el problemas que sólo quiere jugar en el Celta o en el Valencia así que de momento se ha paralizado pero el Valencia ha preguntado por Borja Iglesias que es muy del agrado de Marcelino y también uno nombres a la palestra para el Sevilla juega en el Real Madrid y Lopetegui lo conoce bien Fran rojillo buenas tardes hola Gallego lo conoce muy bien lo quiere ha preguntado por él le ha dicho a Monchi que lo intente la verdad es que es muy complicado por el precio y por la propia ficha del jugador pero fuentes muy cercanas al Sevilla lo confirma que efectivamente la información de los compañeros de las para nada está mal tiraba vamos a ver qué pasa con Nacho Fernández y Osasuna en su retorno a la Primera División también tiene fichaje Javier Laquidain quieren buenas tardes

Voz 0888 47:38 qué tal Gallego muy buenas primer reforzado Osasuna Rubén García tres millones de euros más medio en variables al Levante por un jugador clave la temporada pasada en el ascenso siete goles once asistencias lo sienten en llegar el delantero Marc Cardo y el lateral izquierdo es tu Piñana

Voz 0919 47:52 y después del partido de ida Depor dos Mallorca cero los equipos como preparan la vuelta donde se juegan el ascenso Adrian Candeal ahí todos preocupados por Bergantiños no

Voz 33 48:02 si el quería jugar de principio de curso no entendía que ha salido del partido Baker baja ante ellos tampoco están eso López Mike y con del en invito a Silva de momento ambiente comedido en Coruña aunque saben que la ventaja es buena el Depor acarició la primera

Voz 0919 48:16 realmente el dos cero es un resultado buenísimo pero el Mallorca jugó a dar todo en ese partido de vuelta cómo está el equipo mallorquinista tras la derrota Pedro por la buenas tardes

Voz 6 48:28 qué tal muy buenas tardes Gallego polla los jugadores del Real Mallorca ya piensan en la remontada en el partido de vuelta en Son Moix que por cierto estará lleno con veintiun mil espectadores con varios actos programados en la previa del partido para animar al equipo es decir que el dos cero daría el pase a los mallorquines un resultado que es algo grave en siete ocasiones esta temporada hay dos datos que para el optimismo también en los bermellones lleva seis meses sin perder en somos ya marcado un mínimo un gol en todos los encuentros es finalmente es decir que Pedraza cumplida dos partidos de exención por la roja vista en el encuentro

Voz 0919 49:03 seguimos en Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 3 50:06 Jesús Gallego

Voz 0919 50:11 y este fin de semana Gran Premio de Francia de Fórmula uno circuito de Paul Ricard hoy jornada de primeros entrenamientos

Voz 8 50:19 también se ha confirmado

Voz 0919 50:21 la sanción a Ferrari que contamos Manu Franco buenas tardes