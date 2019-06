Hora 25 (21/06/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

música cine gastronomía en los próximos minutos para terminar esta semana que cierra el Tribunal Supremo con la decisión de elevar hasta los quince años por violación las penas a los acusados de la manada Esther Bazán buenas noches las noches los cinco han ingresado ya en la prisión de Sevilla mientras su abogado habla de decisión desproporcionada hay muchas reacciones de satisfacción por estas razones que exponía en la SER Yolanda Besteiro la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas

Voz 4 00:43 la gesta siempre decía que seguramente con toda seguridad

Voz 1454 00:48 al recuperar tu confianza Elda

Voz 1454 00:59 la otra decisión del ámbito de la justicia llega hoy desde un juzgado de Murcia ha absuelto a los creadores de la webserie yonquis porque se dedicaban sólo a publicar enlaces no contenido audiovisual que era cosa de terceros no se ha obtenido ninguna evidencia dice la resolución de que alguno de los acusados hubiera accedido al mega servidor para subir contenidos tramo ordenó un ataque contra Irán in love

Voz 0194 01:19 no porque no habría sido proporcionado dio marcha tú

Voz 1454 01:21 a las diez minutos antes cuando le informaron de que habría causado unos ciento cincuenta muertos y lo frenó según ha explicado porque esa respuesta al derribo de un drone estadounidense no habría sido proporcionada

Voz 5 01:32 lo hacen es mínima eres dentro de nada es definitivo está

Voz 1454 01:34 al final porque las cosas cambian teníamos salvo listo para actuar

Voz 6 01:37 pendiente de aprobación vinieron como una media hora antes no los aviones todavía no habían despegado pero lo harían en breve y las cosas habrían puesto en un punto de no retorno

Voz 1454 01:51 ha entrado el verano hace poco más de tres horas y ya se anuncia una ola de calor el momento para mañana Sole alguna lluvia en Galicia por la noche el domingo las temperaturas subirán bastante más con temperaturas máximas en torno a los treinta y cinco grados en la mitad este y el sur lo de la ola de calor se espera para mediados de la semana que viene

Voz 0194 02:06 la revuelta movilizarse el Movimiento de Jóvenes impulso

Voz 7 02:15 que se declara emergencia climática en todos los ayuntamientos que es una cosa seria y no se puede tomar

Voz 8 02:21 así a jugar como la emergencia de que ser Mead drásticas efectivas e inmediatas tenemos hasta dos mil treinta para ahí

Voz 7 02:30 a tomar medidas y aunque parezca una fecha lejana sólo quedan diez años

Voz 9 02:35 vamos asustados de lo que estaba pasando

Voz 10 02:38 que nos transmite la sociedad de hoy en día

Voz 16 04:18 anoche tienen la piel de un yo él

Voz 3 04:22 en la Play tras conseguir que hasta las canciones españolas suenen en inglés incluida un rayos de sol

Voz 24 06:40 yo habría Galaxia metía malos don de flota nuestro en esa ronda

Voz 25 06:51 no no no sé que cuando bailo aprender a ser

Voz 1454 07:10 para llegar a ser tres gran lección de la película de la que vamos a hablar en este ratito de radio es los días que vendrán la vida de una pareja que aprende a vivir el presente enfrentándose al futuro que ya llega que en nueve meses va a estar aquí la historia de un embarazo vivida desde dentro desde los miedos desde las alegrías de los futuros padres así se ríen por ejemplo al conocer la noticia pero así lloran de miedo de vértigo un segundo más tarde los días que vendrán en realidad es desnudez es están vida tan real que se podría llegar a decidir como un documental sobre la maternidad y la paternidad al espectador está ahí lo ve todos yo no sé si alguna han tenido ustedes la sensación de estar asistiendo a algo que que no les pertenece algo en lo que pueden inmiscuirse que estén cotillear ando más de la cuenta bueno así siento así me sentí yo me he sentido yo viendo esta película esta reflexión sobre el amor las dificultades de la pareja de la intimidad Carlos Marqués Marset de subdirector que vuelve a emocionar emocionar los después de diez mil kilómetros y tierra firme y los dos protagonistas David Verdaguer y María Rodríguez los días que vendrán se estrena en cines el viernes que viene

Voz 26 08:29 muelano sea el veintiocho de junio salgo corriendo Camboya China aquí termina cuarto oscuro coordenadas ella vota yo ya lo hice ahí jugando ofrenda floral como irá a verme jugar duro Carlos Maqueda Marset muy buenas noches

Voz 1454 08:47 áreas Rodríguez Soto buenas noches David Berenguer muy buenas noches buenas noches y Carlos yo no sé si si estás conmigo en eso de que da un poco de pudor o no

Voz 0194 08:57 ese alguien más te lo ha dicho si si no hay de hecho muchas de las

Voz 5 08:59 entrevistas os preguntan bueno que real que no real no un cierto morbo casi por saber hay como un deseo del espectador de estar asistiendo a

Voz 0194 09:07 sí pero en mi caso es un deseo y en algún momento voy a confesar que como yo la he visto en el ordenador parado el ordenador si en algún momento como no que si no sé si quiero ver cómo siguen discutiendo no sé si quiero verlo

Voz 5 09:18 sí supongo que realmente esto una fabulación no porque no no no es que sea sus vidas nada pero sí que sí que me interesaba llegar a través de la ficción a través de la doble de la doble mentira llegaron a verdad quizás no como muy muy íntima la sensación de que estás llegando a la intimidad de la que de la que obviamente no si estuviese un documental no serías capaz y que y que la ficción no por por meterte no meterme ahí dentro o no con la cámara estar observando los ICO la paciencia con el tiempo de hacerlo las cosas van saliendo no van surgiendo Jessica casi intentar ver esa ese aire que existe entre dos personas no que se carga en muchos sentidos y que y que no sé supongo que no era una de las obsesiones de intentar captar que es la intimidad

Voz 1454 10:02 claro es que haces películas generacionales porque antes citaba las películas otras que habías hecho

Voz 5 10:06 sí no sí no me siento mil generacional ni siquiera tienes tú yo treinta y seis treinta y seis como que dice todavía casi pero sí que habla de las simplemente es una cuestión de hablar que tengo cerca no porque innecesariamente quiero hablar de mi generación sino porque creía que pudiendo hablar de las cosas que conozco sería capaz de hablar de cosas quizás más universales no hay interés por por pensar la sociedad propensa

Voz 3 10:34 dar el el el amor

Voz 5 10:37 temporal sino histórica en el momento concreto en supongo que un interés por entenderla por por investigar la dificultad entender el otro no como que se que puede ser que a consecuencia ha acabado haciendo películas nacionales Priego que nunca ha sido una intención de por sí noi y creo que en realidad si te pones a mirar en nuestra generación depender estatus social

Voz 6 10:58 las nuevas uno tiene una vida que cumplan unos

Voz 0194 11:01 además au otros y un embarazo el hecho de que

Voz 1454 11:04 ver hacer un embarazo de querer rodar un embarazo

Voz 5 11:07 son varias razones sombra obviamente pues es trasladar no precisamente que te pregunta estas cuestiones el cine para mí es algo muy cercano a la vida y que no no no existe una disociación muy clara a veces no entre derechos vivo en el set de rodaje que en la película y entonces sí que sí que me gusta acercarlo oí pensar los como que no que que no digas acción y de repente separa la vida y empieza el cine sino que que los doce se enzarzan se pregunten si cuestión en se violente en de alguna manera también el embarazo

Voz 20 11:35 excusa para poder rodar una película sin

Voz 5 11:37 sin tener que tener un guión preestablecido una película que sí que podemos sido investiga

Voz 3 11:42 a medida que vamos que podía como

Voz 5 11:44 contar explicarle la gente casi si tiene razón vale la puedes hacer así no porque sino no te dejan hacer una película así y en este caso no lo es que tenemos nueve meses

Voz 3 11:52 si lo hacemos ya o no vale

Voz 5 11:56 entonces vas a vender la película con una página porque no tienes guión nos vamos haciendo a medida que vamos trabajando dice vale puede expuesta gente entre y financia películas de esta manera

Voz 0194 12:05 esto lo haces una película

Voz 5 12:07 no bueno ha hecho cosas eh

Voz 0194 12:10 eh tú crees que escapa escapa él sí pero yo el dinero sí sí sí

Voz 20 12:15 yo además mucha gente cree como bueno es su alter ego en las películas nada más lejos yo soy el otro el ego siempre son los personajes femeninos Meléndez mil kilómetros o Natalia en tierra firme ya aquí en este caso no está tan claro porque embarazado no te

Voz 3 12:30 pero no saben claro pero es verdad que soy

Voz 20 12:32 si no me ha permitido representar tres roles masculinos muy distintos en estas tres pelis estoy muy contento con Carlos yo de hecho cuando Nos lanzó la idea de rodar la peli con el embarazo de María yo me cagué yo muy reticente el inicio porque era como ser padre ya bastante me agobio yo soy envió sufro bastantes de la búsqueda ya digo pero aquí manda varía es su cuerpo me parece muy bonita la idea y contigo lo que haga falta

Voz 11 12:57 pero María decide Marías lanzó a la piscina sin sin dudarlo

Voz 0194 13:01 claro porque hay una cosa ya se lo preguntaré María él decía es una fábula una fábula no no son ellos es verdad pero sí que al final en una en un rodaje de estos son una película que ahora eso eso tiene que haber algo de vosotros sea tu es el embarazo tú David descubrió el embarazo al mismo ritmo que lo descubría el embarazo en China el hecho esto embarazado sino la evolución del balance al mismo que lo descubre el personaje

Voz 20 13:25 casi sí casi una parte sí es decir lo que decía Carlos era cómo coger nuestra realidad vivimos dos embarazos el de verdad que fue muy bien el de ficción que no fue también porque si lo hay conflicto tampoco es mucha película mucho interés

Voz 27 13:39 entonces claro imagínate cómo ha ido muy bien pues venga Lillo niña niña venga créditos películas todo normal un poco larga nueve meses de película un poco

Voz 20 13:50 yo no ha sido el cogía por ejemplo el ejemplo de María yo decimos el nombre nuestra hija no nos costó pero lo decimos como el nombre Luis esté catalán que viene de familia más conservadora como elegiría el nombre y como ella que vienen lo encontré que sólo llevan un año conociéndose que sean quedó embarazada de penalti qué pasa ahí ahí a partir de ese creaban imposiciones pero planeta es una idea no era el mismo ritmo ritmo exacto porque rodamos Predictor que tuvimos que repetir esta toma al final de la película porque hacemos el Predictor hice anotaba

Voz 3 14:23 María me hace cuatro meses que momentos destapara la cabeza estoy

Voz 27 14:27 a veces son imbéciles no hace falta Predictor Lotto que está embarazada explicó tiene el niño esta gente previsto para crearlo

Voz 0194 14:34 cierto es la pregunta que hacer porque hay que tener niños hay una frase tú ya me quedé encanto cuando te enteras que estás embarazada dice pero si pierdo las llaves todos los días y mi madre me paga el móvil y el dentista yo como madre me sentí tan identificada porque pensé mi hija diría lo mismo en esta misma situación porque debe tener tiene veintiséis años es decir que tiene una edad muy muy muy próxima

Voz 5 14:56 a esa frase porque mi hermana me ese río me me dije habla de nosotros claro una cosa esa frase declara Roqueta

Voz 0194 15:02 a mí me podría decir cómo va a ser madre yo si pierdo las llaves constantemente y tú me pagas el móvil del dentista que es cierto se pago a ti cuando te lo proponen porque claro al final tú eres la madre es tu cuerpo

Voz 11 15:14 mientras yo me sentí agradecido osea yo tenía muchísimas ganas había trabajado con Carlos en treinta días de octubre una tv movie de TV3 y me había encantado y sabía toda la experiencia de David no he pensé por favor que bien poder tener esta oportunidad ya no de sólo trabajar con Carlos sino trabajar codo con codo con David con Carlos

Voz 20 15:35 integran la embarazada embarazada

Voz 11 15:37 por crear realmente para mí es una experiencia muy heavy

Voz 0194 15:41 porque yo no había hecho cine entonces yo también aprendí a hacerlo

Voz 11 15:43 n haciendo está tu novio el anchos cine no

Voz 3 15:46 de ya acaso cojones brutal bueno eso me acabo de quedar ahora mucho teatro

Voz 0194 15:52 pero es cierto que no debe ser exactamente lo mismo no no no no

Voz 3 15:55 no bueno sólo sabes cómo empecé a cómo acabé sigue lo hacía muy bien te siquiera cierto las escenas que tiene que hacer sola no iba haciendo cosas porque pensaba pues si es que no estoy haciendo nada como esto y Carme te aquí no todo vale pues mira a quedar aquí sentada pensando en no sé qué hay

Voz 11 16:15 en cuanto al tema embalado yo tuve un embarazo maravilloso maravilloso me sentía súper segura algo conmigo misma y tenía esa necesidad de seguir trabajando porque no creo que somos las únicas que podemos decidir si lo hacemos o no

Voz 0194 16:28 claro hay un asunto en esto que nos podía apostar por cuánto tiempo llevas juntos y nada de eso pero mi otras cosas que me gustó de de la película de la ficción ahí lo digo verá ficción el hecho de que crear una pareja está empezando a conocerse prácticamente yo decía yo al principio cuando daba no no no sabes exactamente qué quiere decir ser dos de golpe tienes que ser tres que eso es verdad que pasa siempre tengas cuando tengo

Voz 3 16:51 hasta la criatura eso es narración pero

Voz 0194 16:53 claro es más complicado todavía no si dice ir no sé convivir con este señor tú decías una frase decisión no hemos hecho vacaciones juntos

Voz 11 17:01 es que no te gusta la canela o Ángel vas descubriendo aún cosas y claro que de repente no hará hablaré de mí no de repente cuando tienes una hija un hijo tu foco debida a cambiar absolutamente no tu foco de amor ya no va hacia tu pareja sino que de repente está esa persona tasa larva a la cual

Voz 0194 17:20 instintivamente te te te vuelcan no

Voz 11 17:23 antes claro hay que hacer un trabajo muy suave para volver a recuperar de del dos al tres y que todo siga su constelación sitio Fenandez

Voz 20 17:30 de que hablábamos antes claro de que hablábamos antes porque no hablamos ni de cacas Nine cólicos Menchu Peter algo no

Voz 0194 17:38 a ver si es verdad que nos reíamos

Voz 20 17:41 bueno digamos más cómo iba a imaginar

Voz 11 17:45 de silla esto pasa en una pareja que de repente vas descubriendo cosas que te imaginabas y que no te sienta nada bien dentro de Ci es como muy complicado de

Voz 20 17:55 la caros muy listo porque llevan sólo un año conociendo en brazos de de de penalti Il no

Voz 0084 18:00 nada más real ni una Auster realidad más gran

Voz 20 18:03 de y más heavy que un hijo claro no hay marcha atrás dices Ok

Voz 3 18:08 el delantero

Voz 5 18:12 era cosa que tampoco es que es lo bonito de esta película que no es que has así que luego la reorganización Le hemos dado un peso a este hecho quizás no tenía antes no pero pero si lo piensas fue fruto de la casualidad no fue una improvisación en un momento

Voz 6 18:25 probado no que que realmente surgió

Voz 5 18:28 la idea de que de que llevan poco tiempo no estamos construyendo las improvisaciones de repente se han quedado embarazada cuando todavía no había no lo habíamos desarrollado suficientemente no lo sabe es una casualidad que tú has ido siguiendo y que también servía para este es el conflicto que aquí va a aguantar la película porque sino

Voz 3 18:44 se acaba sacaba cuando empieza pero pero

Voz 5 18:46 en punto de de casualidad que salieron la improvisación como tú has diseñado esos personajes con vosotros pero pero es lo bonita esta película que que tú iba siguiendo como como detrás

Voz 0194 18:56 de ella como la propia vida que si no la propia claro que iba creciendo creciendo es una película rodada en catalán

Voz 11 19:03 eh los enfados en castellano no todos los enfados en castellano

Voz 3 19:11 espero que bien es que íbamos

Voz 11 19:16 pero es curioso no

Voz 0194 19:21 es decir las en castellano porque tú cuando te enfada se decía que a mí es otra cosa no no sé no sé cuánto de voluntad hay en esto pero que al final también es un reflejo de la sociedad catalana de que a mí es una cosa que me encantó porque yo soy así entonces habláis en catalán y en castellano indistintamente en la película

Voz 20 19:40 claro que el bilingüismo que te voy a contar es como os automático y es muy bonito que cuando

Voz 11 19:46 o cuando muestra amor a la niña

Voz 20 19:50 hola en castellano sale la lengua materna claro es es así y el celebró gira si había gente que decía pero qué curioso nos preguntaron una entrevista pero esto lo hacéis

Voz 0194 19:59 es que lo hacemos así habitualmente es la

Voz 20 20:02 hiciera rescataran pronto conocido en castellano muy hablar en castellano contigo porque no es muy curioso esos que si Carlos siempre en diez mil kilómetros era muy lógico no era como tío catalán con chica inglesa se conocen en castellano y en castellano cuando el enfado cuando oí a ella un fax claro

Voz 0194 20:18 es que yo creo que esto es una clase de de de lo que es Cataluña realmente para todos aquellos que no quieren entenderlo a mí me ha reconciliado mucho con eso de decir somos así somos bilingües desde siempre tenemos padres murcianos tenemos padres andaluces y cambiamos de idioma sin sin ningún tipo de problema porque ese recurso de utilizar entiendo que los padres de ella en la película

Voz 5 20:39 sí bueno en realidad de Chapín Thibaut no los planteábamos la película los padres una ser un fuera de campo no como una llamada de teléfonos y que es una de las escenas que dábamos a inicio pero luego fue fue al encontrar ese vídeo no quemaría me dijo ostras existe este vídeo como vamos a verlo no nos juntamos a verlo y fue tan poderoso la moción que tuvimos al verlo que de alguna manera como que fue un momento donde entendí la película que está

Voz 20 21:02 aceite que le dio es que el nacimiento de la propia María ese es el vídeo Carlos eleva el en la cabeza

Voz 5 21:09 me dijo tengo película tiene sentido porque al tener

Voz 20 21:12 ese vídeo de nacimiento de María todo coge otra dimensión porque es dando una pareja observando de generaciones de mujeres del tiempo ves cómo han envejecido los padres de María ves como muñecas rusas como aquellos Casquero

Voz 1454 21:25 algo que todas dentro de otro como tres generaciones

Voz 20 21:27 la película es precioso y habla de de muchas más cosas y eso sirvió para reestructurar la la peli con el vídeo casero hiela acabe acabó decidiendo de hacer una película que es como un vídeo casero con la cámara muy cerquita pero grabando discos que no son bonitas como por ejemplo discusiones nadie saca la cámara que están discutiendo

Voz 1454 21:43 pero eso es bueno por eso te decía yo que como espectador

Voz 0194 21:45 ahora incluso en las discusiones que a mí eso me pasa también en mi vida real cuando tengo alguien cerca que discute digo yo no quiero que discutan delante de pero eso no es verdad esto es un poco lo que pasa lo que pasa en la película tenéis una hija

Voz 11 21:56 pues eso es una niña y y eso es lo que tú querías una niña

Voz 20 22:02 en su vida en tu vida personal a me da igual hay que a la niña se sí porque me han dicho que quería más al padre mentira cuánto tiene la niña era cómo se llama Lupe Lupe pues también está bien Lupe

Voz 0194 22:16 pues no sé no sé vivir que hubieran decidido con el nombre de de Lupe pero porque yo no

Voz 3 22:21 a veces acaba de llamar nunca

Voz 0194 22:25 dónde te pone Montes coloca ya vosotros esta esta película después de ese gran triunfaron festival de Malagón descoloca sea que que

Voz 5 22:32 sí supongo que en en el lugar de ganas de compartirla no de ganas de

Voz 28 22:37 de de de de

Voz 5 22:39 como tu bebé yendo a primera que quiero mucho y que me pasa que es la que más me gusta ver noventa estás harto después de todo el montaje G no la ves una vez en el aún no de la gente sigue riéndose ríen lloran tenía la segunda vez claves en el cine insiste en la tercera ya nunca la vez jamás porque estás harto no y con esto no pasaba la tercera vez viéndola que la visto nueve imán poco de cosas porque Moccia no hoy llorado viéndola y está haciendo pajas a mí mismo porque yo estoy

Voz 0194 23:07 este tipo de cine yo decía antes cuando cuando decía que la había visto yo siempre hablo estas pruebas con películas pequeñitas no sé si es la palabra pero a mí me parecen ante las grandes superproducciones ante las cosas que pasan no sólo pequeñita por el nivel de producción que no sé ni Chita ha costado mucho ni poco ni medio sino porque al final cuentan historias que son las historias más cercanas

Voz 5 23:27 pero por otro gallo digo que es una gran superproducción crece el lujo de rodar

Voz 0194 23:31 le hubiera que te digo tú eres el que lo debido

Voz 5 23:33 sí porque quién tiene el lujo en este país ahora mismo de rodar cincuenta días de rodaje que son doce semanas desde los noventa que no se rueda así no hay que bueno Far Hadi cuando vino España revendían es el único caso hemos rodado para esta película sí que es cierto que un equipo más pequeño en hoy pero porque era necesario para encontrar esa intimidad pero pero sigues es pequeña en el sentido de que busca una superproducción para la intimidad no

Voz 0194 23:59 pero sobre todo de en la producción en las historias yo a David por ejemplo el otro día cuando mirando al clan me venía a la cabeza es ciudad ese también al final también es una historia no es no es pequeñita porque es es una es una historia pero que al final es una película de estas que te acerca mucho a los personajes

Voz 20 24:15 sí es curioso como las dos pelis tiene una cosa en común como para mí las buenas historias que de una cosa muy local muy concreta no eso pasa en un pueblo de lo pequeño una niña ahí en unos cabezudos la fiesta mayor que no interesa a nadie entiende de un pueblo de ahí de Cataluña eso se convierte en un tema universal claro y eso es lo bonito de coger poner la lupa son un sitio muy pequeño y que eso se convierta en en un en un tema único

Voz 11 24:40 lo que te reconcilia un poco con la humanidad no con ese tipo de cosas claro pues la espejos tan grande claro que hace un año

Voz 0194 24:47 estoy solo porque no te puedes sentir identificada siempre alguno de los personajes en alguna de las vivencias yo creo que todo el mundo que vea esta película que haya tenido un con a veintiséis años como es mi caso o haga menos todo el mundo sentirá en algún momento lo que sienten en lengua inglesa así digo lo tienen y lo desea tener porque esa porque todos

Voz 20 25:06 hemos hemos sido hijos hoy como una cosa que no sé cómo es un poco con tus padres nos dice que la conexión con su madre cuando tu tuviste a Lupe a unir el cordón Casino

Voz 0194 25:16 pero bueno de hecho en la películas paso cuando tú le dices a tu madre en la ficción que vas a tener un bebé y ahí como como como una

Voz 20 25:24 está en un encuentro en carrera

Voz 3 25:26 ah no que que que yo no me no me podía esperar no entonces claro es esa esto es increíble porque está actuando solo al teléfono obviamente era como una cosa que no lo siempre es la coña no David David no sabe hablar mejor actriz de España hablando por teléfono no se está está loca

Voz 5 25:50 es que es imposible como lo haces emociona

Voz 3 25:53 el hablando se imagina yo me imaginaba que me decía primera correcto por lo que son las pausas como de reacción tu controlará porque a veces cuando haga esto en la vida real mejor no tiene nadie al otro lado

Voz 0194 26:09 yo estoy encantada de que hayas estado aquí para hablarnos de de esta película los días que vendrán que además tiene una banda sonora también fantástica hemos escuchado al principio María Aznar ya Marcel valles Tomasa del Real hay incluso hasta rumba la banda

Voz 29 26:23 buenas puedo

Voz 1454 26:35 Carlos María David muchísimas gracias Ausias dio muchísima suerte

Voz 6 26:39 gracias gracias

Voz 34 28:15 Liga

Voz 0194 28:21 la cocina la japonesa los palillos ya son grandes conocidos de la gastronomía española pero hay grandes conocida en nuestra mesa qué es la cocina coreana aunque tiene rasgos comunes como la soja las especias pero tiene también toques muy diferentes en los ingredientes las texturas y los sabores este mismo mes se ha celebrado el Seur Foot festiva

Voz 2 28:45 activa

Voz 1454 28:47 un encuentro gastronómico de siete días con sabor coreano para degustar todo tipo de elaboraciones de chefs de relevancia internacional y claro un evento al que no han faltado cocineros de nuestro país y que tampoco se ha perdido Carlos Cano responsable de la sección Gastón en la Cadena SER Carlos buenas noches

Voz 0335 29:02 hola buenas noches qué suerte que he tenido que podrá Seúl

Voz 0194 29:05 mira este suerte que lo has dicho tú antes de que dijera yo qué suerte que has tenido mientras yo estaba aquí comprobando restaurantes coreanos españoles sí sí sí adiós adiós que que hay que saber si hubo o no sé qué es descuento tú de la gastronomía coreana

Voz 0335 29:17 pues todo lo que he podido muchísimas cosas porque para mí era la primera vez que estaba en Asia así que imagínate

Voz 20 29:22 vamos a ver para hablar de

Voz 0335 29:25 Corea del Sur y de gastronomía lo básico básico es hablar de Kim Ki y que no es el Khimki sino los Kim porque hay muchísimas variedades diferentes la base siempre la misma Coll eh sal caldo de anchoa chiles picantes y todo eso se fermento a veces durante unas semanas incluso durante años no dicen que en cada casa hay un quince diferente o al menos antes ahora podríamos decir que hay tantos crisis diferentes como marcas en el supermartes

Voz 20 29:53 lo que es lo que se suele decir pero pero

Voz 0335 29:56 la gente esa debes lo de hacer ella sí sobre todo en los pueblos las zonas rurales la gente sigue preparando el Khimki y bueno pues en en las ciudades habrá quién también lo haga pero ya no es tan común en fin dicho eso dicho esto del Khimki lo tradicional tradicional en Corea del Sur es comer con un cuenco de arroz y luego muchos platillos con guarniciones lo que ellos llaman el van Chang y en esas guarniciones pueda haber desde espinacas servidas hasta pulpo crudo pasando por quince y varios tipos algunas setas no se te pueden poner fácilmente quince platito muy pequeños que tú vas cogiendo al final es parecido a las tapas porqué estas compartiendo muchas cosas con con alguien más en la mesa eso sí siempre con un poquito de arroz con algo de caldo eso es la cocina tradicional tradicionales de Corea luego no se puede hablar de lo que come en ahora allí sin mencionar el pollo frito dicen que el mejor pollo frito del mundo se comen las comprobar si sí sí sí es una herencia eh bueno un poco la influencia de Estados Unidos con quién tienen pues una una Historia militar común no es verdad que ellos el pollo frito lo Marín han previamente de diferentes formas son soja o con chiles picantes entonces bueno si lo acaban haciendo frito con patatas fritas

Voz 20 31:09 buf pero con con otras cosas luego tienen el jan

Voz 0335 31:12 buques como su carne de UA Guiu de hemos para guerras una carne impresionante hacen barbacoas con eso yo que sé pues bebidas alcohólicas con arroz como el sol You o como el mar Coli que son parecidas al saque el Macaulay más parecido quizá un pool que Mexicano porque es así como espeso

Voz 0194 31:30 no sé es que es un mundo increíblemente desconocida que has vuelto alucinado y hay mucha comida callejera no

Voz 0335 31:36 hay muchísima comida callejera dicen que no es el país de Asia que más destaca por ello pero sí sí sí es omnipresente en calles comerciales en mercados en los vestíbulos de Metro en todos sitios hay comida callejera da mucha envidia porque Corea es un país muy avanzado muy desarrollado tanto o más que España Yves que lo detener comida callejera es perfectamente compatible con cualquier medida higiénica claro de ese y aquí no lo tenemos y no sé muy bien porqué pero sí pero proveyó que es en los pastelitos de arroz en salsa picante que le llaman

Voz 2 32:07 o algo por el estilo cortito

Voz 0335 32:09 además de de judías que se llaman Binda Ethan Hawke eh

Voz 0194 32:14 coreano escuchándonos desde estas escandalizar

Voz 0335 32:16 le da amplia no se bueno estuve en el en el Wayan Market que es un uno de los mercados más interesantes de de la capital de Seúl que por cierto es una ciudad un aglomeraciones no te la acabas millón millones es nunca había visto tanto rascacielos juntos bueno la sensación de ese mercado de One Jack Market es un plato una sopa de fideos cortados a cuchillo que se llama cargas Suu y que prepara y y una cocinera podríamos decir si John Sun que protagonizó un capítulo de la serie Street Foot quién haya visto está eh

Voz 0194 32:51 en ello yo he visto cómo virtudes

Voz 0335 32:53 el capítulo de Corea te va a gustar mucho porque además esta mujer tiene una historia personal pues muy bonita hilaridad es que la sopa de fideos cortadas a cuchillo está buenísima es la llegada en el mercado muchos turistas ella tiene un cartelito que ponen en Flix bueno hay que Martín Berasategui

Voz 10 33:09 noches las gracias

Voz 0194 33:12 tú has estado en Corea sí sí sí

Voz 10 33:14 es que te sorprendió más pues lo que más me sorprende de este mundo loco en el que vivimos es la capacidad que han tenido las cocinas asiáticas para colarse en Occidente con una facilidad adaptación increíble yo creo que todo el mundo ha estado ya en Corea Japón China de alguna manera bueno mí cuando yo era chaval un niño pues no no movilizamos del Boulevard y ahora cualquiera se suba en avión se sienta en una mesa ese como una ración de Eto'o fue una Sabah aderezado con los distintos Quintás que hay bueno y esos platos tengo que decir que

Voz 0194 33:46 gustan gracias Olga quién tiene

Voz 10 33:49 pero sí está claro que los seres humanos estamos conectados con los mismos mecanismos del sabor y a todos nos gusta la habrás sofrito el poderío de una plancha puntito picante en una brocheta de cerdo especial a yo creo que que en Coreas Nos nos parecemos mucho a los a nosotros la única diferencia yo creo que aparte más pues que ellos tienen los ojos aplastados

Voz 0194 34:14 además ha dicho que puede ser un buen un eslogan para ellos el Kinsey tiene Garrote eso sí eso traducido al coreano que no se lo voy a pedir a Carlos porque todavía no sabe lo suficiente pero sí tiene Garrote yo creo que lo podemos

Voz 0335 34:26 portar has estado en Corea pero también

Voz 0194 34:29 has tenido stagiaires coreanos no

Voz 10 34:32 es el otro día recibimos en mi restaurante de Lasarte a una delegación de cocineros y empresarios coreanos a los que les enseñamos las tripas organizativas de mi casa y media cuenta que como usted dicho pero eso es de dicho que son muy parecidas a nosotros son discretos con un gran sentido del humor y sobre todo muy curiosos que alucinar aun con todo el menú degustación Hay con las cocochas de merluza ensalza verde sus Arza gelatinosa gelatinosa con el toque picante de las guindillas verles maravilla ahí ahora mismo en Lasarte tengo cocineros japoneses chinos tengan coreano muy bueno que se llama son Chang Chun que además le tengo que preguntar esta noche pero no se sabe hombre por supuesto que estaba el coreano pero habla castellano perfectamente y además sus padres son de ese Ugly es un chaval muy serio muy serio trabajador y que tiene una raza especial y carácter para trabajar en equipo tiene liderazgo yo creo que va a ser grande entre los grandes el coreano

Voz 0194 35:30 alguna vez has preparado tu propio Khimki o no sé si lo has introducido en algún menú

Voz 10 35:34 pues hemos hecho muchas pruebas con el quinto con distintos kits pero ya sabéis que se adapta bien a todo tipo de niños vinagreta

Voz 5 35:42 sí están agradecidos puede comer

Voz 10 35:45 con con chistorra concejal Tita sólo lo meterlo entre pan y pan en bocadillo yo les llamo un poquito en chucu ruta asiático no

Voz 0194 35:53 cierto hay ya mismo

Voz 10 35:55 tuve en Jerez de la Frontera que di una conferencia con mi amigo David de Jorge y mi amigo Juanlu del restaurante Lou cocinar ya medio un oyente al vapor con Khimki atún que no se me olvidará nunca le acaban de dar una estrella Michelin es una novia aventajado que está escribiendo con letras mayúsculas la historia de la gastronomía andaluza tengo que decir que me dé un pedazo de comida incorregible y qué manera más cinco increíble demostrar cocinando que es un profesional como la copa un pino luego como persona que te voy a decir como cocinero única e irrepetible uno

Voz 0194 36:29 oye te con atún y Kim si quien lo pillara Carlos Albarrán que me decías que había algún chef en el festival presenta Oh que nos está escuchando bueno pues nos está escuchando desde Barceló

Voz 0335 36:40 zona Paolo Casa Grande que Sánchez italiano es de Treviso pero lleva casi veinte años con Martín Berasategui los últimos siete ha estado al frente del restaurante Lasarte de Barcelona que en dos mil dieciséis Se convirtió en el primer tres estrellas de la ciudad

Voz 0194 36:53 el premio porque es un tío tranquilo en la tercera fila que sorprende porque si si tienes al lado a Martín me decía eso digo lo buenas noches poderoso no puede ser tranquilo si al lado tienes este torbellino que es Martín ahí

Voz 18 37:08 ahí nos Dagom Garrote fuerte

Voz 0194 37:11 día que le dieron la tercera estrella

Voz 0335 37:13 estaba tranquilo bueno hace unos días que le vi cocinando en Seúl a diez mil kilómetros de su casa bueno pues en una cocina muy distinta hay para un público muy diciendo está tranquilo también es un es un el cocinero tranquilos que bueno

Voz 0194 37:27 a participar en un evento como éste como el Seúl Food Festival

Voz 18 37:30 bueno la verdad que nosotros cuando viajamos cerca o distante que sean las distancias se pues Nos gusta viajar porque aprendes muchísimo hoy un poco la vida del cocinero es eso no dar seguir aprendiendo cosas nuevas compartir compartir ahora con la gente que te encuentras ahí y conocer nuevos no es una nueva forma de trabajar nuevas técnicas hay buen unos vamos con con la gana de un niño a ver qué podemos traer de vuelta a España

Voz 0194 37:59 te iba a decir eso Pablo Tello y casi productos que tú después puedas introducir no

Voz 18 38:04 exactamente exactamente es al final de todo es a vivos como con con la ganan de traer algo nuevo de ver cosas nuevas de probar Hay pasárselo bien sobre todo

Voz 0194 38:16 qué te has traído de Corea que dirías que más me ha llamado la atención porque muchas cosas tu ya seguro que lo conocía desde este viaje me traigo esto

Voz 18 38:23 bueno muchísimas cosas ya hemos hablado de King si hemos hablado muchas cosas que hemos probado una cosa por ejemplo que no conocía y que me ha chiflado realmente como cocinero y que seguramente acabaremos haciendo unas prueba unos platos es el cangrejo que no hemos mencionado antes el cangrejo que ponen a marginar de un día para otro y luego lo mantienen marginando durante días con sus hojas con ajo y con miel y desde crudo directamente lo ponen a Marimar cojo una textura que la verdad es que el primero que he probado he dicho bueno los siete días

Voz 0194 39:00 quiero cangrejo

Voz 20 39:02 lo cuál es el mejor que luego Paolo no hace falta cocina

Voz 0194 39:05 los es decir con esta Marina base cocina sí

Voz 18 39:07 me esa misma marginadas y coge una textura espectacular y Se mantiene así no hace falta no tiene ninguna coacción sino un blanqueado oí y luego se guarda en Marina como

Voz 0335 39:17 Nuestros boquerones en vinagre claro

Voz 0194 39:20 es la manera de cocina tú dirías que la cocina coreana va ir ganando protagonismo en los próximos años porque antes yo decía al principio es verdad que estamos más acostumbrados a la china la japonesa sobre todo poco a poco se van abriendo hacia otros ciudades de otros países de Asia tuyas que la coreana se va a ir introduciendo

Voz 18 39:38 como bien ha dicho Martín antes yo creo que Corea es un país súper avanzado y mi y eso en la cocina también en la gastronomía se nota hay mucha gente con mucho talento con productos que no se conocen aún en todo el mundo y que te llaman a la atención o sea que seguramente está haciendo a pasos agigantados seguramente es se se hubiera hablar de Correa por mucho tiempo

Voz 0335 40:07 Paolo y yo tuvimos además la ocasión de conocer a una de las personas más mediáticas ahora mismo de de Corea del Sur que es una monja budista que protagoniza un capítulo de chefs Table esa serie también si super popular de de Netflix dicho es la el único nos chef que protagoniza un capítulo ella cocina en el templo bueno ha fascinado a a cocineros muy importantes de de Nueva York sobre todo un poco a partir de ahí es como como ha alcanzado la fama bueno pues ella dio una especie de clase magistral en la que participaron varias de los cocineros de Seúl festival entre ellos Paolo aprobar varias de sus platos que son súper curiosas

Voz 0194 40:49 que te que te parece no tener de maestra de cocina a una monja budista

Voz 18 40:53 realmente es espectacular porque como única cocinera no cocinera que nos tenía todo hay que decirlo hiló cocinando completamente Vega no sé qué

Voz 0194 41:05 todos los de producto

Voz 18 41:07 en total sin y partiendo desde cero Se hacía su propia miel su propio azúcar sus propias verdura cultivada y nos enseñaron también donde cultiva como cultiva todos sus productos y cocina para la gente que va al monasterio es algo increíble como lo hace con con con qué tacto no sé si ha visto Carlos también que que que forma de trabajar de prepara de tocarlos producto más maestro

Voz 0335 41:38 más tranquila que Paolo mete un rollo espiritual que deja no sé bastante ojiplática recuerdo un plato que a raíz de loto que los batiendo con diferentes especias entre éste presenta a raíz del otro de colores o unas setas y Take sí quizás en salsa de soja que también está quedaban como las llamadas unos platos espectaculares que en el día que podrían ser de un tres estrellas de cualquier país

Voz 0194 42:06 Montilla es una mojado y dirías además que el el paladar de los españoles se va acostumbrando a todo esto yo recuerdo hace muchos años hay que para entrar en un restaurante japonés incluso o coreano tenías que irte a Nueva York Londres no hará poco a poco ya se va normalizando aquí tú dirías que el paladar se va acostumbrando es decir que la gente ya es mucho más abierta que antes

Voz 18 42:27 yo creo que creo que cada vez más que la gente conoce cada vez más estos productos que vienen de ahí entran en la dieta de mucha gente también hay que decir porque se trata de de una comida sana ellos trabajó mucho el tema de la de la de los fermentado de de productos naturales ahí entra en juego la comida sana no hoy en día lo que buscara gente también no intentar cuidarse cada vez más

Voz 0194 42:54 ella ya es picante la cocina coreana bastante

Voz 18 42:57 ante si es que esto es una cosa cuando vas

Voz 0194 43:00 el hora de esos aquí en España que te siempre te advierten es que a mí me gusta mucho

Voz 0335 43:03 quizá no tanto como la tailandesa sí sí

Voz 20 43:05 la crisis exacto la mexicana pero explicando

Voz 0335 43:08 si no te echa para atrás dice no no no no

Voz 18 43:11 se come pica sobre todo el principio pero luego te acostumbras

Voz 0194 43:17 desde aquellas que te saltan las lágrimas Carlos has conocido algún restaurante de Altuna pues si hablamos antes de la comida callejera pero algún sitio así

Voz 0335 43:24 claro he estado un poco en los dos extremos de hecho mira si era de altura que estaba en la planta número ochenta y uno de la Loteta Tower que es el quinto edificio más alto del mundo bueno hay un restaurante con estrella Michelin que se llama Sena y son tres palabras que significa vaciar meter mezclar que es algo muy ligado a al proceso de elaboración de del Khimki bueno allí básicamente practican una cocina coreana tradicional pero muy refinada no en la que bueno pues hacen gala de de los mejores productos le pregunté al chef qué tal era cocinar en la planta ochenta y uno de un rascacielos

Voz 35 44:01 sí pero Ramón

Voz 30 44:03 esto

Voz 1454 44:04 es su peor abandonó J aman o no

Voz 36 44:07 es bastante duro porque estamos en un hotel Le muchas normas de seguridad así que no es fácil trabajar con el fuego por lo que en la medida de lo posible procuramos sustituirlo por otras técnicas utilizamos mucho la fermentación pero también los ahumados

Voz 0335 44:23 bueno pero tuve la oportunidad de ella otro restaurante este con dos estrellas Michelin Minguell que además muchos lo consideran como el mejor restaurante de Corea del Sur está en el barrio de Nam es que es el legado de una la misma cosa

Voz 0194 44:36 en exactas como el barrio pijo

Voz 0335 44:39 si el barrio de moda bueno pues ahí esta Mínguez el Chelse llama Mingo Kang chapurrea un poquito el español porque pasó una temporada por aquí vino a conocer nuestra cocina popular también algunos de los mejores restaurantes por eso estuvo en el bolsillo a quien en Illescas estuvo en Zuberoa estuvo Martín Berasategui

Voz 18 44:57 Sky B obviar hechos

Voz 6 45:02 pues

Voz 30 45:05 hemos cambiado un poco de estilo pero nuestro objetivo es preservar la tradición gastronómica coreana y mezclar la con cosas que nos inspiran del resto del mundo Corea es una península así que usamos muchos productos del mar tenemos pescados mariscos y eso se nota en nuestro menú en primavera verano por ejemplo tenemos muy buenas almejas muchas hortalizas también usamos un caviar producido en Corea el plato de oreja del Mar es uno de nuestros clásicos para lo que me parece apasionante

Voz 0194 45:32 me ha dicho Pablo ha dicho Carlos una cosa me llama la atención lo decía el perdón el cocinero de la planta ochenta y uno que decía tenemos que ir con cuidado con el fuego cocinan mucho más complejo que con cualquier otra manera de cocinar ni con inducción y nada de esto

Voz 18 45:44 bueno una parte muy importante de la cocina que una también en lo que es la brasa que a eso se refería que tiene que sustituir algunas técnicas porque él abraza es algo común en todas las familias además ayer estable

Voz 0194 45:58 incluso en los restaurantes ahí de restaurante solo

Voz 18 46:00 se dedican a brasa de hecho tuvimos la oportunidad de ir el primer día restaurantes yo no soy tan bueno como Carlos para recordármelo no

Voz 0194 46:11 bueno él los tiene apuntados Paulo

Voz 18 46:14 pero el estuvo probando diferentes cortes de carne todos hecho elaborase se fue verdad es muy bonito además tenemos la suerte de traer dos chicas coreanas que trabajan con nosotros en Lasarte buenos nos iban explicando todas las tradiciones la la tradiciones que hay en la familia como se come los diferentes tipos de corte fue muy bonito

Voz 0194 46:39 se están poniendo los dientes largos Martín

Voz 10 46:41 sí porque yo la verdad a esta hora

Voz 0194 46:43 el hombre que tengo y además a mí que la cocina coreana este tipo de cosas me encanta venga pues vamos a hacer una cosa Martín vamos con la receta

Voz 10 46:50 vamos a ver con la rectificar ya saben los oyentes que puedan encontrar

Voz 0194 46:53 todos los ingredientes en nuestra página web lo tendrán ahí todo bien meditó bien pescadito como le gusta a Martín a partir de aquí él Nos cuenta la respeto

Voz 10 47:00 la faceta doméstica super fácil que es carne a la coreana lo que vamos a hacer es mezclar los doscientos cincuenta gramos de carne de cerdo picada con las dos cucharadas de salsa de soja le añadimos una cucharada jengibre picados añadimos una cucharada de mitin inmediata cucharada de azúcar lo dejamos más Fernando durante media hora lo aparte seamos los cincuenta gramos de cebolleta picada los cincuenta gramos de Khimki implica habito en una sartén seamos bien bien bien la añadí cuando está salte aula añadimos la carne más federada en Lasarte en esta salteados bien bien hasta que se cosa hasta que hace cocine una vez cocinada la carne retiramos del fuego y añadimos la cucharadas operada aceite desde estamos la añadimos también es picado y listo para comer

Voz 0084 47:49 bueno carné la coreana súper fácil

Voz 10 47:51 qué era lo puede hacer en casa ese acuerdo

Voz 3 47:55 como si fuéramos coreanos no que bueno

Voz 0335 47:59 ahora que me decía que de carne de cerdo me acordaba de que estas barbacoas coreanas que están tan de moda es está utilizando mucho la carne de cerdo ibérico españoles si el producto lo último en Corea es el el cerdo ibérico es mucho interés por nuestra cocina ahora que Paolo muchísimas gracias

Voz 3 48:18 gracias a los la ropa ahí hasta luego

Voz 0194 48:21 te voy a averiguar cómo se dice eso de que el Khimki si tiene Garrote ya te lo diré

Voz 3 48:25 Ripley Garrote Carlos ahora lo

Voz 37 48:37 sí

Voz 14 48:56 cinco

