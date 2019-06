Hora 25 (21/06/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 2 00:14 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 00:18 esta noche duermen en la cárcel los cinco miembros de la manada a los que el Tribunal Supremo ha condenado a quince años de cárcel dice el Supremo que lo del caso de la manada fue una violación múltiple Hinault un abuso sexual por lo que en principio los tribunales navarros habían condenado los cinco acusados a sólo nueve años de cárcel el Supremo reconocido lo que eh como violación aquello que la mayoría de las cree identificó cuando conocimos el relato de los hechos probados cuando leíamos el relato de lo que había pasado en el descansillo de aquella escalera de Pamplona muchos de nosotros queríamos esto es una violación que así lo contamos recuerdo esa noche tras conocer la sentencia que sólo los acusaba por un delito de abuso sexual y no de agresión

Voz 0055 00:57 la sentencia de hoy del Supremo además de reparar

Voz 0194 01:00 a la víctima por todo lo que se llegó a decir de ella recupera la confianza de la sociedad en la justicia en la cuestión de las agresiones sexuales porque deja bien claros cuáles son los límites sólo un detalle sigue impartiendo justicia el magistrado que en la primera sentencia firmó un voto particular que pedía la absolución de la manada Iker calificaba lo que pasó de jolgorio a pesar de esto suerte que la justicia ha rectificado hoy

Voz 2 01:23 a la justicia Ángels Barceló

Voz 4 01:27 sentados ya en la mesa de análisis para la Tertulia de este viernes Miguel Ángel Aguilar buenas noches vuelva Victoria Lafora buenas noches buenas noches y Juan Carlos Jiménez buenas noches

Voz 0194 01:37 venga pues vamos ya con todo porque han pasado tres años desde la violación de una joven durante los Sanfermines en Pamplona tres años y tres tribunales hasta que el caso ha llegado al Supremo ir supremo lo ha visto claro por unanimidad Lajusticia establecido hoy que no fue un abuso fue una violación con Sastre buenas noches buenas noches Barceló

Voz 1071 02:08 miles de personas se concentraron ante las últimas sentencias hoy medio centenar de mujeres han vuelto a concentrarse esta vez a las puertas del Supremo en Madrid igual que se habían concentrado pero esta vez por la razón contraria después de una sentencia que a su entender repara la indefensión que provocaron la suerte

Voz 0194 02:23 entonces contendría en realidad al entender la entender de los magistrados del alto tribunal Alberto Pozas buenas noches hola buenas noches porque ha sido como decíamos una decisión unánime

Voz 0055 02:31 me una decisión unánime lo cierto es que los jueces y las fuerzas de esta sala de lo contencioso administrativos y de lo Penal del Tribunal Supremo llevaban ya se ha reunido varias veces llevaban ya semanas estudiando este caso y por tanto llegaban a la reunión de hoy con el asunto muy muy trabajado obviamente no querían tomar ninguna decisión antes de escuchar lo que tuvieran que que decir las partes pero desde luego ya habían trabajado bastante el asunto por separado también también entre ellos han llegado a la conclusión de lo que comentabas que lo que ocurrió dentro del portal de la calle Paulino Caballero de Pamplona en esos Sanfermines de dos mil dieciséis fue una violación fue una violación a través de la intimidación no de la violencia digamos física directa sobre la víctima no hablamos de unos abusos sexuales a través del ciento hoy hemos conocido el fallo y solamente hemos conocido la parte dispositiva eso la decisión pura y dura que tomó del tribunal y algunos argumentos un poco por encima pero pero vamos a esperar unas semanas para conocer los argumentos completos porque en fin está muy interesados en saber exactamente en qué basan esa decisión esa intimidación ambiental porque los hechos probados de la sentencia años en ningún momento hablan de violencia pero los jueces han entendido que el resto todo lo demás entrar en ese portal rodear cinco hombres a una mujer y empezar ellos por su cuenta de riesgo a mantener a van a mantener relaciones sexuales ningún amigo

Voz 0194 03:50 para violar a violar

Voz 0055 03:53 pues que eso estamos hablando de agresión sexual agresión eso con continuada Hinault ni mucho menos de abuso sexual

Voz 0194 03:59 venta en la pena para los acusados de nueve a lo que estaban condenados a quince y en un caso incluso a diecisiete años de prisión

Voz 0055 04:06 de nueve a quince años a todos por ese cambio de calificación desde abusos hasta agresión sexual después también a uno de ellos al guardia civil les sube de una multa que le impuso en un primer momento por robar el teléfono móvil de la víctima porque recordamos que después de violar a la víctima y después de dejarla tirada en el suelo del del portal semidesnuda uno de ellos el guardia civil cogió su teléfono Bill dejó la tarjeta de memoria la tarjeta SIM tiradas en el suelo hice lo llevó según la sentencia la sentencia de segunda instancia deprimen estancia para que no pudiera pedir auxilio a través del del teléfono móvil a él la comer él sube hasta los diecisiete años porque ese robo ahora se traduce en otros dos años de cárcel más además es van a tener que indemnizar a la víctima con cien mil euros esa cantidad también sube van a tener que estar cuando salgan de la cárcel un tiempo en libertad vigilada seres les impone además una orden de alejamiento ellos además Angels tienen absolutamente prohibido entrar en la Comunidad de Madrid

Voz 0194 04:55 si hay una cosa que me cuenta esta tarde que ha llamado la atención que era importante destacar porque el Supremo dice que si las acusaciones hubieran planteado su estrategia de otra manera ahora las penas para los miembros de la manada hubieran sido mucho mayores no qué explicación tiene esto

Voz 0055 05:09 sí sí es un párrafo bastante técnico que podría haber pasado desapercibido en ese en esa pequeña nota de prensa que no se han facilitado los los magistrados en los que explican que a su juicio la sentencias a está bien dictada pero de todas maneras entienden que fue un error

Voz 0259 05:24 en la calificación en la calificación porque

Voz 0055 05:26 cada uno de los miembros cada uno de los cinco miembros de la manada ha sido condenado por un delito continuado con Araba antes distintas de agresión sexual ellos y ellas creen que tendría que haber sido cada uno condenado por cinco delitos de agresión sexual delitos agresión sexual a secas sin ese continuado de tal manera que bueno hemos consultado fuentes del alto tribunal la cuenta que sale sin ser exacta porque estamos hablando de una sentencia que nunca va a existir pero entienden que tendría que haber sido condenado cada uno a cinco delitos cada uno por también las violaciones que cometieron los demás por coautoría tus la cuentas Adrià por encima de los cincuenta años de cárcel para cada uno a efectos de cumplimiento una sentencia de ese estilo habría implicado que estarían veinte años en la cárcel esto no va a suceder por supuesto pero sí lo van a reflejan la sentencia de tal manera que pueda suponer pues un aviso para navegantes sobre todo a nivel judicial de los magistrados y magistradas que en España condenen agresiones sexuales múltiples violaciones en grupo de esta manera para que las condenas pues sean bastante más altas

Voz 0194 06:21 María buenas noches

Voz 0259 06:23 qué tal Ángels hay un hecho reseñable

Voz 0194 06:26 en al que ha juzgado el caso y es su formación en género

Voz 0259 06:29 en qué ha cambiado eso la cosa Mariola pues ha sido fundamental porque con los mismos hechos probados con el mismo código penal los jueces del Supremo han tenido muy claro que fue una violación y además múltiple no como comentaba ahora Pozas en el Tribunal de hoy había cinco jueces tres de ellos están formados y especializados en violencia de género son las dos mujeres de la sala Susana Polo que será además la ponente de la sentencia y Anna Ferrer dos magistradas muy comprometidas al igual que el juez Vicente Magro que también lleva muchos años trabajando en la lucha contra este grave problema de hecho forma parte del grupo de expertos de violencia de género

Voz 0194 07:07 lo del Consejo General del Poder Judicial

Voz 0259 07:09 ahí está la gran diferencia algunos juristas nos comentaban esta tarde que esto no es baladí que es muy importante que cuando los jueces y juezas están formados y especializados en violencia machista se respetan los derechos fundamentales de las mujeres se juzga con perspectiva de género como ha hecho hoy el Supremo

Voz 1071 07:28 a los condenados ya en prisión la policía les seguía desde que habían salido del juzgado de Sevilla al que como cada lunes cada miércoles cada viernes tenían que ir para firmar

Voz 6 07:43 de las cámaras ninguno de ellos ninguno de los cinco ha querido decirle Javier Álvarez buenas noches buenas noches

Voz 0194 07:49 lo cierto es que la policía había previsto este escenario Illes seguía para evitar fugas

Voz 0689 07:54 Ángels es el desenlace de una historia bien planificada por parte de la Policía y también por parte de la Audiencia Provincial de Navarra las órdenes de arresto e ingreso en prisión dictadas esta mañana por la Sección Segunda estaban ya redactadas desde primera hora por si acaso la policía además estaba a la espera de ese mandamiento judicial pero tenían control sobre los cinco acusados nueve no en vano como decía José Luis el miércoles fueron afirmar religiosamente a juzgando como cada lunes miércoles y viernes y esta mañana han acudido todos y han firmado todos a partir de ahí la vigilancia luego ha sido constante ya se les ha puesto un coche prácticamente pegado a lo que iban haciendo no ha habido ningún incidente con estas detenciones y estaban como se ha especulado en alguna ambiente intentando fugarse una vez esposados y leído sus derechos en la Jefatura sobre

Voz 7 08:37 el de policía de Andalucía occidental les han tomado

Voz 0689 08:39 lo que se denominan una reseña personal documental y dactilar es decir todos

Voz 1552 08:43 datos personales las huellas de las artes

Voz 0689 08:46 de ambas manos hasta entregarlos al centro penitenciario de Sevilla uno quedo de comienza desde hoy su vida como penados Hinault ya como preventivos y desde aquí como sabes pues podrán solicitar un cambio de prisión tendrán que pasar unos días pero podrán cambiar en el centro penitenciario que que

Voz 0194 09:01 Nos han sido condenados a quince años bueno uno de ellos a a diecisiete cuánto tiempo pasarán en prisión

Voz 0689 09:06 pues ahora como sabes no hay redención de penas por lo que deben cumplir toda la condena es decir les han condenado a quince años pero ya cumplieron dos como presos preventivos así que les quieran trece años de condena por delante de estos trece años que se cumplen íntegros como digo aunque hay momentos a lo largo de la vida carcelaria en los que se revisa esta situación por ejemplo cuando hay que cambiar de grado penitenciario por tanto de esos trece grados trece años prácticamente las tres cuartas partes de la condena la cumplen en prisión es decir una de cada diez años a partir de aquí influye todo pues influye el buen comportamiento influye lo que hagas en prisión los cursos para ir progresando de grado y cuando cumplas esa franja mínima de condena esos diez años de los que hablábamos pues podrás optar a otro

Voz 2 09:48 en y terciario más liviano como sabe salidas de prisión si tienen trabajo etc

Voz 0194 09:53 buenas noches hasta luego hasta luego

Voz 1071 09:59 muy mediático es sin embargo a pesar de su impacto de la concienciación que género de su transcendencia a partir de esa manada fuimos conociendo que había que seguían operando otras manadas en otros puntos del

Voz 6 10:09 país con violaciones en grupo ese generó

Voz 1071 10:13 mantiene vivo todavía un gran debate político sobre la necesidad de reformar el Código Penal la sentencia de la Audiencia de Navarra tuvo el voto particular de un magistrado Ricardo González los señalabas en la portada que en vez de centrarse en los acusados prefirió centrarse

Voz 6 10:28 la víctima en la que vivió en un ambiente de jolgorio y regocijo yo sólo hablo autor dentro para el comentarios respecto yo sólo puedo decir que agradezco el apoyo estuviste en el juez

Voz 0194 10:48 de Navarra ahora descubierto su tramo final en el Supremo que crees que va a cambiar este juicio

Voz 0055 10:53 bueno pues yo creo que por un lado podemos hablar de conciencia por otro lado de brecha en el lado de la conciencia pues por ejemplo lo que comentaba Mariola yo creo que después de este proceso judicial ha quedado más patente que nunca la necesidad de la formación de género en la justa ya no como algo marciano que lleva a los jueces a tomar decisiones ilegales sino como algo que lleva a tomar decisiones como ésta que hemos visto estos días y también la conciencia yo creo que esta sentencia lo ha dejado muy claro de que el silo venció hemos visto que el no es no bueno pues bueno esta sentencia vemos muy claro que el silencio no es un si tampoco por otro lado la brecha yo iba por la parte mala la brecha se ha abierto yo creo una brecha todavía más grande entre los jueces y parte de la ciudadanía los la ciudadanía con unas con esta sentencia se ha lanzado a

Voz 0259 11:33 criticar con con mucha dureza

Voz 0055 11:36 con mucha razón las decisiones judiciales sobretodo en torno a los delitos sexuales y eso Angels en el mundo de la judicatura judicatura muchos y muchas se lo han tomado pues como un ataque se han puesto una con una capa más en la coraza frente a las críticas de la de la sociedad vamos a ver si realmente como decías en en portada existe una pequeña reconciliación después de estar después de esta sentencia Pozas

Voz 0194 11:55 las buenas noches para buscar reacciones al primer sitio al que hay que ir a Pamplona donde se produjo la agresión Javier Lorente buenas noches cuéntanos

Voz 0259 12:03 buenas noches una violación en grupo en San Fermín el momento en el que Pamplona se convierte en objetivo internacional el rechazo a lo ocurrido en el portal tres de Paulino Caballero ya fue masivo en San Fermines de dos mil dieciséis Si se ha ido acrecentando en la incomprensión social de las decisiones judiciales en Madrid en Pamplona sobre todo el si te creo fue compartido por ciudadanía instituciones Ana Ollo

Voz 0055 12:25 consejera de Relaciones Institucionales en funciones

Voz 8 12:28 que la sociedad Ahorros creímos a esa víctima la creímos Si lo apoyamos desde el primer momento y creo que esa respuesta masiva que digo que hubo es la sociedad del Gobierno de Navarra en concreto y de otras instituciones pues

Voz 0194 12:42 es muy importante

Voz 8 12:44 papel de los medios de comunicación que es bueno creyeron a la víctima desde el primer momento

Voz 0259 12:51 Gobierno y Ayuntamiento de Pamplona se personaron en el sumario hoy el nuevo alcalde de Pamplona Enrique Maya también ha mostrado la satisfacción del pleno municipal el actual y el anterior por este fallo del Supremo política que venía precedida por movimientos cívicos como lunes lilas surgido en dos mil ocho a raíz de otro hecho trágico también el San Fermines el crimen de Nagore Laffage g3 a es su portavoz

Voz 8 13:13 yo creo que era necesario no también para la ciudadanía

Voz 9 13:15 no lo que acabas de decir esa alguna vez contamos con la justicia también no de que hay que hace una sentencia que responde a lo que está dispuesto puso entonces me deja que también que siguen pulsos de todo esto pero la ciudad general hizo también las instituciones que ha sido trabajo como como Chus pulso mucha alegría ver que que que es posible creer en la Justicia también dice cosas justas

Voz 0259 13:41 colectivo satisfechos pero también vigilantes dicen para las fiestas que llegan en dos semanas sólo sí

Voz 7 13:46 si es si insisten Javier gracias

Voz 1071 13:50 después está Mariana la reacción de las

Voz 0194 13:52 sociedad no tanto de colectivos feministas como de particulares que han visto hoy reparada en muchos casos esa indignación que provocó

Voz 0259 13:59 en la primera sentencia se muchas feministas Nos confesaban que hoy ha sido para ellas un día de gran emoción había seguido esto la intervención de la fiscala Isabel Rodríguez que califican de magnífica hay estaban impresionados Nos decían con su rigor todas las asociaciones coinciden en destacar el precedente que marca hoy el Supremo por ejemplo la presidenta de la organización internacional Women's Link es Bibiana Guaita

Voz 10 14:23 mando mensaje muy claro a los jueces y a las juezas te que cuando ocurren casos de violencia sexual lo que hay que hacer es investigar los acusados no cuestionar a las víctimas la ley debe ser aplicada sin prejuicios sin estereotipos

Voz 0259 14:39 la magistrada Inmaculada Montalbán que fue presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género destacó en la Ser en Hora catorce esa reconciliación con la justicia

Voz 11 14:47 yo creo que el sistema si recursos funciona todo así la credibilidad de la justicia está pues en primer lugar no y creo que esto de la justicia

Voz 0259 15:00 sentencia ejemplarizante Nos decía en La Ventana Yolanda Besteiro

Voz 0194 15:04 presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas

Voz 0259 15:06 se dice que provocará un aumento de las denuncias

Voz 8 15:09 cada vez más mujeres se atreven a denunciar esta situación es tras esta sentencia

Voz 0911 15:14 seguramente con toda seguridad al

Voz 8 15:17 superada su confianza en la Justicia lo denunciarán por supuesto años de condena los que integren las manadas se lo piensan dos veces eh

Voz 0259 15:29 Amnistía Internacional Angels cree que el caso de la manada mostraron que estamos diciendo lo necesario que es reformar el Código Penal algo que quedó pendiente

Voz 0194 15:37 las elecciones esa modificación

Voz 0259 15:39 sólo si es si la propuesta de que todo acto sexual sin consentimiento sea agresión sexual o violación cuando hay penetración y que se suprima el abuso sexual que tanta confusión general Mariola gracias hasta luego ya están también las reacciones

Voz 1071 15:55 el mundo político escrito en Twitter el presidente del Gobierno en funciones Pedro Sánchez fue una violación escribía sólo si es si España sigue avanzando en la protección de los derechos y libertades de las mujeres no se va a detener porque la creíamos porque os creemos era el tuit del presidente en funciones ha hablado esta tarde la ministra de Sanidad en funciones María Luisa Carcedo

Voz 4 16:12 es una rectificación de la sentencia muy muy adecuada pues con una violación y tiene tenía que como tal no una hay una violación a la situación a la que sometieron a esta chica por la información de la que disponemos pues os parece que había sido una sentencia poco Just

Voz 1071 16:34 Obama ha escrito también en Twitter Pablo Iglesias adscrito esto la manada no fue abuso fue violación millones de mujeres dijeron en las calles yo site creo por fin han sido escuchadas por la justicia ya añadía enhorabuena al movimiento feminista por esta victoria que no habría sido posible sin su lucha

Voz 0194 16:50 pues habrá con esta cuestión la tertulia de esta noche yo recuerdo que en anoche que conocíamos la primera sentencia que leíamos aquí el relato de los hechos probados Si yo decía personalmente yo escucho esto es esto lo estuviera viendo en una película en unas imágenes yo creo que todos identificamos lo que había pasado en aquel descansillo de aquella escalera de Pamplona como como una violación la sentencia fue otra no hablaba de violación hablaba de agresión hablaba de abuso y hoy el Supremo ha venido a rectificar yo me planteaba el principio que no sé si la sociedad va a recuperar en materia de género que va a recuperar la confianza en la Justicia pero en cualquier caso

Voz 1971 17:26 la justicia reparado la propia justicia sobre todo porque además la sentencia tiene una una capacidad legislativa muy importante en la medida que una sentencia del Supremo que dice una frase lapidaria dice el Tribunal de Navarra erró al calificar los hechos de un único delito continuado es decir la la al a partir de ahora la la ley se aplicará no por el error

Voz 0194 17:50 por qué cometió Navarra sino por esta sentencia

Voz 1971 17:53 el Tribunal Supremo a mi me parece que las sentencias tan impecable y tan

Voz 12 18:00 tan razonada

Voz 1971 18:03 tal lógica que yo sí creo años que se recupera la la confianza en la Justicia hombres también haría falta que el CGPJ en fin hicieron abriera una pequeña investigación para ver si el señor Ricardo González aquel que dijo lo del jolgorio hilo de el rato distendido pues en fin tiene algo que explicar porque claro ha sido rotunda terminantemente descalificado por el Tribunal Supremo yo creo que cuando uno ejerce o de una Magisterio como es el de la justicia y es descalificado de

Voz 0259 18:40 esa manera

Voz 1971 18:41 pues por lo menos algunas reprobación debería recibir el Consejo del Poder Judicial eso porque eso también forma parte la recuperación de la fe en la justicia y luego y por otro lado yo no estoy de acuerdo con el Twitter Pablo Iglesias que dice que las mujeres

Voz 0194 18:55 eres tú has es condicionadas al movimiento feminista no tiene nada que ver nada que ver el viento también era ahí está

Voz 1971 19:02 ahí está pero la Justicia no actúa en función de lo que dicen

Voz 0194 19:05 movimiento feminista Miguel Ángel

Voz 1551 19:09 bueno pues a la segunda si a la primera no estoy de acuerdo en esta historia de del desacuerdo con Pablo Iglesias no creo que el CGPJ tenga nada que decir el señor que hizo la noche el voto particular ha sido completamente de ese de esa desautorizado por el tribunal

Voz 0194 19:33 sí pero puede seguir currando pero pero pero sí juzgando cuestiones de materia de de género Bike

Voz 1551 19:39 pero vamos a aplicar Miguel Ángel bueno te digo mi punto de vista vale vale es que el Consejo General del Poder Judicial no está para eso no está para llamar la atención a un juez por un voto particular o por una sentencia eso es otra cosa eso tienes una escala un sistema de recursos que eso tiene una manera de tramitarse el Poder Judicial creo yo que no está para distribuir ni caramelos ni palos en el en en lo que se llama la función jurisdiccional

Voz 0194 20:23 y que cómo estás Pedro ahí pues estaba buscando hablábamos hacíamos referencia a este juez que yo no no no no sé si el coso produce al tiene puede operar sobre esto pero que en cualquier caso a mí sí me parece importante que este señor siga ejerciendo de juez y que puedan llegar a sus manos otros casos de de materia de género IP de tu récord alguno de los fragmentos de ese voto particular

Voz 1715 20:48 sin a que el voto particular que emitió este juez y que dio tanto que hablar decía cosas como ésta de mayor relevancia me parece el hecho de que en ninguna de las imágenes percibo en su expresión bien sus movimientos atisbo alguno de oposición

Voz 0055 21:03 el caso disgusto asco repugnancia negado

Voz 1715 21:06 te iba incomodidad sufrimiento dolor miedo descontento desconcierto o cualquier otro

Voz 1071 21:11 sentimientos similar la expresión de su rostro

Voz 1715 21:13 lo juzga este juez es en todo momento relajada y distendida precisamente por eso

Voz 1170 21:19 incompatible a mi juicio dice con cuál

Voz 1715 21:21 el sentimiento de miedo temor rechazo o negativa tampoco aprecia en ella esa ausencia y embotellamiento de sus facultades superiores que se afirma por la mayoría de la sala Éste es uno de los fragmentos en los que este jueves volcó bueno pues

Voz 1071 21:37 practicamente buena parte de sus conocimientos de legionarios de la RAE para intentar demostrar que debían sí

Voz 0194 21:44 ah pues mira vamos a comparar lo que decía este juez en su voto particular con lo que decía la fiscal la fiscal del que nos hablaba antes María cómo habían valorado sobre todo los colectivos feministas el papel y la intervención que había hecho la fiscal esta mañana una juerga parece ser

Voz 13 21:57 me dice yo apunto

Voz 14 22:00 qué qué juerga acaba con una persona tirada en un habitáculo un portal duda calle desconocida a las tres de la mañana desnuda Juan Carlos

Voz 1170 22:13 bueno yo creo que el poder el Consejo General del Poder Judicial no va a tomar ninguna medida porque es digamos es un elemento jurisdiccional oí tiene muy difícil actuaré cosas cuántas veces han sido apartados pero no por una decisión de interpretación sino por un bar funcionamiento borró algún elemento de de ruptura de la de la lógica de aplicación de la ley ya que no hay lógica

Voz 1551 22:40 sí

Voz 1170 22:40 no lo que quiero decir es que no no se le puede aplicar seguramente por una interpretación errónea por una calificación de su de su apreciación es así cuando un juez yerra el en primera instancia hay los recursos en segundo y tercer estancia en ese es el procedimiento y eso nos hace extraordinariamente difícil que el Consejo General del Poder Judicial pueda interferir en la en la labor jurisdiccional del juez es el sistema que tenemos no gusta no les gusta el sistema que hay a mi desde el principio lo que me parecía verdaderamente sorprendente es que creo que tú lo has dicho Angers en la en la entrada es que el ladrón creación de los hechos es que no no no cabía ninguna otra calificación que no fuera la de violaciones que no era completa menos poder ver claro hiló lo verdaderamente sorprendentes que hacen esa descripción de los acontecimientos y la calificación penal les otra idea esa calificación penal era verdaderamente sorprendente que fue luego ratificada por la Audiencia Provincial de Navarra a mí lo que me parece verdaderamente importante ya no sólo es la rectificación de la sentencia sino que el el Tribunal Supremo ya ha dictado una una sentencia que con otras precedentes ya hay una jurisprudencia clara esta jurisprudencia aclara ya lo que viene a manifestar es que tú no le puedes exigir a una víctima de de oración ni que se defiendan y que no se defienda ni que que son elementos completamente el que hay un miedo absoluto y hay una situación de indefensión de tal calibre que anula su capacidad de actuación y que por tanto no se puede

Voz 0194 24:15 María no sólo que anule e incluso la voluntariamente la víctima puede decidir no resistirse para

Voz 1170 24:20 para no quemar incluso puede parte porque el miedo hace esto ya teníamos esa figura del miedo reverencial es decir estaba bastante acotado y a mí lo verdaderamente importante me parece es que a partir de ahora todas las sentencias sobre estos casos ya tienen un precedente ya tienen un una un anormal que seguir yo espero que se aplique a mi me gustaría que esta sentencia se pudiera aplicar a muchos otros casos de violación donde las penas me siguen pareciendo escasas a mí quince años por esta brutalidad qué quieres que te diga yo no soy una especie de sanguinario

Voz 0194 24:57 a mí me pasaron a mí me parece importante es la puntualización que ha hecho Pozas que dice que si las acusaciones hubieran actuado de otra manera claro porque son de hecho son cinco violaciones porque en una participaron activamente pero en las otras cobraron

Voz 1170 25:10 pero hay el Tribunal Supremo lo que puede traer es encima de la mesa que se podía haber hecho de otra forma

Voz 0194 25:15 porque así te has

Voz 1170 25:18 pero a mí me parece ya cabo quince años me parecen pocos sinceramente me parecen poco

Voz 12 25:23 caros la la tan alabada

Voz 1971 25:26 el discurso alegato de la de la fiscal una de las cosas que ha dicho es que no le era exigible a la víctima una actitud peligrosamente heroica es decir cómo es posible que a una mujer se le exija el que ponga en riesgo incluso su vida para evitar ser violada es que es de una de de una aberración pues esto es lo que equiparado con el jolgorio defendía el primer juego de Navarra que es que mirándole la cara no le había visto ni disgusto ni perturbación en nada pero tú qué sabes de una cara

Voz 0194 26:00 es que es que deberá me indigna absolutamente voy a hacer una pausa la vuelta Xaki Campos porque ya saben que esta semana se ha celebrado el juicio por el borrado de los discos duros del ordenador de del ex tesorero del Partido Popular de Bárcenas juicio que no sea retransmitido que no hemos podido ver Permira Campos tiene aquí el sonido vamos a escuchar a Bárcenas lo que dice

Voz 15 26:25 sí

Voz 16 26:28 lo quiero tanto que lo necesito conduce hongos por ciento noventa euros al mes punto por doscientos cinco o un tifón por doscientos treinta euros al mes con My renting oferta puntuación renta sin consulta condiciones en Costa el punto es

Voz 2 26:45 súper tecnoprecios de El Corte Inglés hasta el domingo cuentas de hasta un treinta por ciento en televisores veinte por ciento en telefonía fotografía sonido accesorios a un quince por ciento en informática todo con las facilidades y ventajas de siempre recuerda sólo hasta el domingo súper tecnoprecios en El Corte Inglés aprovecha

Voz 17 27:06 hola qué tal está muy preocupada está siendo como esperaba Aíto como vas

Voz 0194 27:11 pues yo no doy abasto desde que anunció en la radio

Voz 18 27:14 en poco tiempo toda la ciudad me conoce esto

Voz 2 27:16 sólo para deberíais probarlo es fácil rápido y económico al cliente que necesitas para tu negocio

Voz 4 27:25 ser publicidad punto es ayuda tu negocio a despegar

Voz 2 27:28 también no ser publicita punto es buenas noches el número premiado en el sorteo del Cuponazo celebrado hoy ha sido

Voz 6 27:41 veintinueve mil quinientos ochenta

Voz 2 27:46 noventa y dos Este número ha obtenido un premio de nueve millones de euros quince millones Si se ha jugado al Cuponazo XXL puedes consultar el resto de los números premiados en juegos once punto Es mañana tienes una nueva oportunidad con el suelo plazo del fin de semana buenas noches cuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 19 28:15 a la Comunidad veinticinco le escucha opina en Hora veinticinco punto es

Voz 2 28:25 los viernes después del Larguero Las Noches de Ortega con Juan Carlos Ortega buenas noches cerebro programa de hoy será muy distinto a los habituales como Cano cada Las Noches de Ortega con Juan Carlos Ortega los también en nuestra cadena ser punto com bonitas

Voz 20 28:51 vida

Voz 6 28:54 somos nosotros somos explorador

Voz 21 28:57 ahora rebelde Maya eres un explorador Council

Voz 6 28:59 como nos presentamos ante los oyentes que nos vamos a poner el casco de legionario las armaduras PIL UME Manu como decía Astérix funciona vete a todos los oyentes vaya es como si formaran parte de la historia SER Historia no es un programa de Historia es un viaje a la historia

Voz 22 29:20 presión y esos creo que en estos meses de Cronovisor no me había extraído nunca a un lugar tan exótico como es de ETA paradisiaco es que cuesta de enero gerente presupone presupuesto

Voz 6 29:30 pero tal hemos tirado la casa por la ventana SER Historia con Nacho Ares

Voz 1551 29:34 madrugada del sábado al domingo siempre

Voz 6 29:36 quieras en Ser Historia puntúe es Cadena SER

Voz 23 29:40 en los

Voz 24 29:46 Buenafuente y Berto Romero en alguien lo sabe no lo sé no sabe lo que hace no sólo los a alguien lo sabe

Voz 6 29:56 esto que público el Nadie sabe nada Berto

Voz 2 30:00 pero Andreu Buenafuente el programa el que puedes

Voz 25 30:03 a pesar de todo pero si no es tu programa Packard Bell no lo sé pero yo he venido a de la cada semana volcando contenedores

Voz 26 30:14 sí

Voz 27 30:19 hay Traore y estoy como antes de igual de tres

Voz 16 30:31 a Beckham lustros asesores hacen los seguros más sencillos El Corte Inglés seguro seguro segurísimo

Voz 28 30:37 ay señores pero porque yo era que me da mucha pena pero hablará bien ya sé que lo hará bien es una gran profesional entonces por queda pena Ángels Barceló de madruga a partir de ese tiempo

Voz 25 30:48 sí pero espeta buena podrá dormir un poco más

Voz 28 30:51 a cierto que caminan madrugado bastante bastante nombre aunque no que tengo yo llorado lema

Voz 6 30:57 bueno en Hora veinticinco Ángels Barceló en Hoy por hoy quema

Voz 25 31:01 Drug en la que no ha madurado y que vuelva a un poquico la cama

Voz 6 31:05 miramos por el descanso de nuestros empleados Cadena SER

Voz 1025 31:10 cuánto te gastaron en el mantenimiento de tu coche lo has pensado crees que hay alguna forma de reducir este gasto yo conozco una cien por cien efectiva cuidar el carburante porque no no todos los carburantes son iguales tanto para motores modernos como para los que ya tienen ciertos años los carburantes óptima de Cepsa mantiene limpio el interior del motor y alargan su vida útil ahorrando operaciones de mantenimiento además reducen la formación de carboncillo hacia otras impurezas impiden la Copa

Voz 1170 31:38 sí de las partes metálicas y ayudan también

Voz 1025 31:40 a evitar obstrucciones en los inyectores quede operaciones de mantenimiento te puedes ahorrar al elegir bien utiliza sólo carburantes óptima

Voz 2 31:48 por tu coche en forma con carburar

Voz 1025 31:51 antes óptima de Cepsa Ci

Voz 15 31:54 he visto

Voz 29 31:59 lo quiero tanto que lo necesito con

Voz 16 32:01 doce por ciento noventa euros al mes punto por doscientos cinco o un tifón por doscientos treinta euros al mes como hay renting oferta custodian remiten consulta condiciones en Costa punto es

Voz 2 32:15 apenas SER Hora veinticinco

Voz 3 32:22 Ángels Barceló tertulia Miguel Ángel

Voz 0194 32:24 Aguilar Victoria Lafora Juan Carlos Jiménez y hasta aquí Miguel Ángel Campos buenas noches Damon de al referirnos a publicidad que esta semana una de las noticias que les hemos contado aquí en Hora veinticinco ha sido ese juicio por el borrado bueno la destrucción vamos a decir de los discos duros de los ordenadores del extesorero del Partido Popular de Luis Bárcenas el juicio con polémica porque no se transmitió con lo cual no se pudo seguir más allá de los que estabais de los periodistas que los gays in situ nosotros sí tenemos el sonido sabemos lo que dejó Bárcenas sabemos lo que dijo María Dolores de Cospedal pero antes que nada antes de escucharles ayer vamos a poner en valor este sonido

Voz 1552 32:58 sí bueno estén lo que van a escuchar a continuación no es un vídeo robado de forma subrepticia grabado desde en la sala a la que asiste el público sino que se trata del vídeo oficial grabado por el propio juzgado de Plaza Castilla para bueno pues para asegurar la fuente de prevé poder después pues transcribir esas conversaciones y concluir con la sentencia esa es la bueno pues el el audio que les vamos a ofrecer de ahí su buena calidad

Voz 0194 33:26 es decir lo notaremos en la calidad en la que el sonido venga pues escuchamos a Barcenas

Voz 1552 33:30 bueno si antes que nada para situar a los oyentes saben que aquí bueno pues está juzgando la destrucción de los ordenadores es muy importante si los ordenadores eran lo de Bárcenas hice había información relevante en esos ordenadores borrados porque en caso contrario ante la ausencia de una petición de acusación por parte de la Fiscalía o del propio yo perjudicado Luis Bárcenas podría aplicarse la doctrina Botín la única bueno pues posibilidad de que no se aplique la doctrina Botín es que la información que hubieran los ordenadores de Bárcenas fuera relevante hasta tal punto que fuera de interés público para la causa de la caja B por tanto de interés general para todos los ciudadanos pues bien quedaba la duda de si Bárcenas iba a decir si esa información relevante o no dijo que era muy relevante

Voz 4 34:14 le pregunten trances sino si es que no había nada relevante en esos ordenador Roger de dicho hubieran

Voz 30 34:18 el relevante

Voz 4 34:19 más relevante pero antes de julio no era relevante siempre

Voz 30 34:24 pues relevante desde el momento en que estuvo dentro del ordenador fue relevantes vale

Voz 1552 34:28 contestaba a Bárcenas a la fiscal del caso a continuación hablaba sobre el contenido de ese Apple el más importante de Bárcenas borrado por el Partido Popular con XXXV sobre escrituras y destrucción final del del disco duro que contenía ese ordenador información vital para aprobar la caja B del PP

Voz 7 34:47 en el ordenador ante la vía documento

Voz 30 34:49 estos escaneados de recibos que no los conservada en papel porque desde el momento en que escanea va el papel ya no lo guardaba lógicamente pero en definitiva había complementos a la información de de los papeles que van desde el año mil novecientos noventa hasta el año dos mil ocho soportes documentales que no pude entregar en papel estaban ahí presupuestos de campañas electorales y como sabían financiado quiénes habían sido los donantes eh las autorizaciones firmadas por las personas que suscribimos las acciones suscribieron las acciones de Libertad Digital en les que se decía en esos documentos que las acciones que se suscribían a nombre de esas personas en propiedad de ellos sino propiedad del Partido Popular allí se comprometían a devolverle al Partido Popular las acciones que el momento que lo reclamase básica

Voz 1552 35:38 que es la parte de león de la caja B sobre todos los presupuestos de las campañas electorales ahí es donde nos explicó en alguna ocasión Luis Barcenas eran documentos Excel con la cantidad e a destinar en cada campaña electoral y los donantes nadie quién paga los nombres de los dos

Voz 0194 35:54 pero es de cada campaña electoral haya viales

Voz 1552 35:57 de entre cuatro y cinco millones de euros por cada campaña electoral recordemos que los papeles de Bárcenas sólo recogen

Voz 7 36:03 siete millones y medio en veinte años era la casa

Voz 1552 36:06 el gasto corriente lo grueso estaba ahí en ese ordenador se ha perdido para siempre con el borrado de pues hemos extraído algunas cosas más de de este interrogatorio

Voz 1170 36:14 pues hablamos relaciones de Bárcenas con el partido

Voz 1552 36:17 de esta forma se dirige au refería a Mariano Rajoy aquel pacto que realizó

Voz 30 36:21 desde mi punto de vista esto probablemente si hubiésemos conociendo la operación Ichi antes sería un episodio de la operación Kitchen que se llegó incluso a organizar con falso Cuba secuestrar a mi familia destruir discos duros evidentemente es algo muy sencillo

Voz 0194 36:35 hace referencia no lo que te decías de referencia el otro día nuestro contabas tu el engloba lo que ha pasado con los lo que pasó con el borrado los ordenadores con la operación quisiera escuchamos lo que hace referencia a Rajoy

Voz 1552 36:46 era era esto es lo que exactamente pero dices que él él dice que todo esto forma parte de la operación Kitchen ya ahora la referencia Mariano Rajoy

Voz 30 36:53 lo que yo pacte con el señor Rajoy don Mariano que era que quedaba a disposición del partido e a partir de ese momento y por ese motivo tuve despachos sala se cree

Voz 1552 37:03 lo que yo pacte con el señor Rajoy donde

Voz 0194 37:06 aquella no abundaba en que es

Voz 1552 37:08 la en los años en las que en los que estaba imputado hasta dos mil trece fue excelente con Mariano Rajoy y que incluso en esos años en los que supuestamente había sido apartado del partido y expulsado él seguía haciendo trabajos incluso para Soraya Sáenz de Santamaría para Ana Mato

Voz 30 37:26 Don Don Mariano Rajoy eh que una relación normal de compañeros de partido muchísimos años y que uso hacia usted en algún momento incluso se dedicaron a hacer consultas en alguna campaña electoral yo creo que o no había llegado todavía la tesorera nueva tal yo concretamente creo recordar que dos personas e la directora de Gabinete de con Soraya Sáenz de Santamaría en Moncloa y Ana Mato concretamente por temas de campaña electorales

Voz 1552 37:55 a pesar de las sospechas sobre el a la situación en las campañas electorales de Bárcenas seguían consultando de sobre

Voz 1551 38:00 qué campañas electorales Ángel no había sospechas sobre no vamos a estos no tenían sospechas certezas es lanzaban trabajando sobre certeza no sobre sospecha

Voz 1552 38:12 la atención a esta novedad que no la conocíamos hasta el día de hoy prácticamente porque además en los juicios en los escapó Bárcenas reveló que María Dolores de Cospedal fue la que pagó directamente autorizaba el pago a los abogados de Bárcenas hasta el mismo mes de diciembre del año dos mil doce cuando hacía tres años ya que estaba imputado en teoría había sido apartado ya del partido

Voz 30 38:35 Miguel Bajo se veía con María Dolores de Cospedal en el despacho de la secretaria general en Génova mil hacía entrega de las facturas mantuvo ella le daría a las órdenes de imagino que a la tesorera para que esa buenas

Voz 0194 38:49 Cospedal que también declaró en ese juicio no se encontraron porque estaban en salas separadas eso nosotros esperábamos el momento a los del reencuentro pero no existió pero también la podemos escuchar

Voz 1552 38:57 sí sí hablaba de lo vergonzante escandaloso que le parecía que le hubieran descubierto esa fortuna en Suiza y no llegó nunca a mencionar a Bárcenas siempre se refería a él como esa persona

Voz 7 39:08 ah

Voz 31 39:08 que era un hecho escandaloso escandaloso vergonzante pues se decidió que será desalojada ya esa sala en varios

Voz 4 39:16 entonces se ponen en contacto con los abogó

Voz 13 39:18 a dos de

Voz 0194 39:20 esta persona la escuela Mariano esa persona de la que usted me habla que te parece Miguel Ángel

Voz 1551 39:24 bueno yo me parece genial quiere decir que es que yo recuerdo muy bien cuando aparecen esos cincuenta millones lo primero que dijo el Partido Popular nuestros no son cuando lo primero que tenían que haber dicho es venga para era algo ya veremos y saludamos a la Cruz Roja Manos Unidas o a la violencia de género pero ese dinero tendrán a usted es es Luis sé fuerte cincuenta millones es que estamos hablando de calderilla para una campaña para no sé qué como tú has dicho el gasto corriente pero entra son cincuenta millones de euros que este caradura Le verdaderamente con una fidelidad de administrador como el gran que retrata el Evangelio pues es realmente es es maravilloso yo ya habla luego pero se la quiere decir

Voz 1991 40:16 enhorabuena amiga no no puedes hablar ahora ya después de la enhorabuena Miguel Ángel enhorabuena

Voz 1071 40:20 sea magnífica la información pero magnífica vamos él es tan difícil tan distinto a lo que acabamos de oír de lo que realmente se ha contado que dijeron unos y otros la sala del juicio ya no solamente lo del señor don Mariano

Voz 1971 40:34 no sino las disculpas de Cospedal bueno en la lo que se ha contado es que Bárcenas aprovechó la estancia en la sala trasladado desde la cárcel el que por cierto hubo compañeros que dijeron que había entrado por puerta diferente que la señora Cospedal cuando entró por el sótano porque venía porque tenían Burgo claro entonces no se cuenta así pero de verdad esto es otra forma de entender las cosas Juan Carlos Bueno yo

Voz 1170 41:00 es que en estas sesiones yo soy a mí es muy divertido oírlo pero yo soy un poco escéptico a la hora de DB raro porque lo dice quién lo dice claro porque él mismo que acusó al Partido Popular en Castilla La Mancha de final sobre de una financiación ilegal de doscientos mil euros pues oye

Voz 20 41:18 el juzgado lo a lo a lo ha denegado sea

Voz 1170 41:21 sí si tú tienes una información tan relevante destruye los papeles no hace una copia es una cosa rarísima a mí Bárcenas es que no es que no ve ninguna credibilidad es que me da todas las pinta de que es un mentiroso patológico horas

Voz 1552 41:36 sí vamos a ver todo lo que todo lo que ha dicho desde el día quince de julio del año dos mil trece se ido corroborando sí es cierto que con anterioridad según el dice por requerimiento de su defensa que la llevaba el propio Partido Popular pues tuvo a declaraciones discordantes pero es cierto que desde el día quince de julio de dos mil trece que es cuando él decide tirar de la manta ante el juez Ruz su de sus declaraciones han ido corroborando paso a paso

Voz 1170 42:02 mente es la mejor de las de las mentiras es salpicar las con verdades

Voz 1551 42:06 yo creo que la mejor de las estrategia

Voz 1170 42:08 días y hay otra cosa en el Partido Popular quién no conociera que Bárcenas llevaba un nivel de vida muy muy pero que muy superior a lo que su salario le podría permitir es que no quería ver pero todo el mundo lo veía

Voz 0194 42:21 yo de todas formas de las porque no tuvo no toma ninguna

Voz 1170 42:24 sí

Voz 1971 42:25 Lewis es fuerte forma de todas

Voz 0194 42:29 Arde yo lo que exime creo es que siguió trabajando ahí y que negocio esa si me la creo que negocio

Voz 1170 42:34 no era cosa de de la el despido

Voz 0259 42:38 claro claro es que como al Partido Popular le Acosta

Voz 0194 42:40 dado siempre tanto explicar todo lo que tiene que ver con Luis Bárcenas es absolutamente creíble lo que pone sobre la mesa Luis Barcenas en este juicio campos muchas gracias muchísimas gracias y buenas noches y feliz fin de semana venga ya el viernes nos ha dejado otra sentencia relevante hoy ha sido en Murcia Javier Ruiz buenas noches

Voz 0900 42:58 qué tal buenas noches el mayor juicio contra la piratería

Voz 0194 43:00 que ha acabado absorbiendo a los creadores de la web series John Key dice la juez que aunque pudieron obtener beneficios no hubo ánimo de lucro

Voz 0900 43:07 sí en serios yonquis había una lista de películas con enlaces para descargar las pero red dirigían esos enlaces a servidores externos donde terceras personas sino los acusados los habían alojado esa es la clave es el argumento clave de la sentencia de esta jueza de lo Penal de Murcia que ha absuelto al lorquino Alberto García Olalla tres de sus compañeros al frente de esta popular página de descargas el fiscal durante el juicio la explicó a García Sola que habían constatado que había usado varios ordenadores en la Universidad de Murcia y en un domicilio familiar para crear la web él reconoció la autoría pero dijo que lo único que quería hacer era una comunidad de usuarios en la que se hablase inglés información sobre Sense películas así nació yonquis diez años después ha enfrentado judicialmente a una decena de todo poderosas empresas multinacionales de contenidos esta mañana la juez le ha absuelto

Voz 0194 43:55 de dos horas en la web dime si te decía que

Voz 0900 43:57 había un listado de películas eso es verdad había también un listado de enlaces

Voz 7 44:01 P

Voz 0900 44:01 pero es que el problema era que los enlaces llevaban unos servidores externos donde las terceras personas no identificadas dice a la juez habían alojado estas obras derecho con derechos de autor la sentencia dice que ninguna prueba apunta a que esas subidas de de contenidos las habían hecho estas cuatro personas acusadas

Voz 0194 44:21 te iba a preguntar que si el Código Penal dice que las descargas son delito como como ha justificado la juez que no lo fueran

Voz 0900 44:27 claro es que muchas personas han preguntado hoy esta sentencia no es contradictoria con la ley actual que sí que prohibe no sólo las páginas de descargas sino también las de enlaces la jueza lo explica en la sentencia la mejor prueba dice de que cuando estaba activa serios yonquis no estaba cometiendo un delito es que hay un nuevo texto del Código Penal reformado desde el año dos mil quince se introduce un nuevo tipo penal que criminaliza la conducta de enlazar contenidos en un listado vamos que en dos mil quince sí pero antes de dos mil quince que es cuando ocurrieron estos hechos

Voz 7 44:58 no era delito gracias Javier un saludo hablo

Voz 1071 45:02 esta tarde en la Ventana al presidente de la Academia de Cine ha valorado esta sentencia ya avisaba del problema cultural venía a decir con la piratería

Voz 32 45:08 el hecho de que de que nuestra cultura no tengamos no estemos de acuerdo en respetar si no te pillan es una barbaridad y se llama Robo ya sabes Carles que otras veces te lo he dicho yo creo que el problema de raíz que que no sólo tiene ya que ver con el hecho del robo en sí sino con hasta con la nomenclatura lo que llamarle pirata tiene un punto romántico que a mí me enerva es verdad me cuesta expresamente porque yo creo que no es piratería si luego romerías

Voz 0194 45:34 me gusta lugar de piratería gorro minería Javier Ruiz es como se llama también nuestra jefe de Economía Javier Ruiz Buenas noches la piratería o la gorra un hería según el director de la Academia de Cine es una actividad ilegal pero es un fenómeno complejo así que vamos a intentar atender a sus derivadas que son varias por ejemplo para que podamos dimensionar de lo que estamos hablando cuánto cuesta la piratería o romería

Voz 24 45:54 a las cifras son millonarias según los creadores

Voz 7 45:58 mil novecientos veintitrés millones en pérdidas dicen los creadores son cada año derrama fruto de la piratería mil novecientos veintitrés millones por ponerlo en contexto es lo que gasta el Estado los presupuestos generales del Estado en carreteras en todas las carreteras del Estado esa piratería dicen los creadores genera ciento treinta y un mil puestos de trabajo perdidos ciento treinta y un mil deja de ingresar se seiscientos treinta y ocho millones en impuestos seiscientos treinta y ocho millones en impuestos

Voz 1971 46:28 es casi triplica

Voz 7 46:30 el presupuesto de becas Éste es el tamaño de la piratería que se piratea pues fundamentalmente películas una de cada tres cosas que ese piratear son películas series veintinueve por ciento libros veinticuatro por ciento lo demás palomitas son vídeo

Voz 1552 46:45 juegos fútbol prensa nosotros partitura

Voz 0194 46:48 eso es la calderilla eso es la Caldevilla películas

Voz 7 46:50 sin libros eso es lo que se piratea el argumento cuando preguntas a quien piratea es no pago porque quizá no me guste así que pirateo

Voz 0194 47:00 por si no me gusta pero si si le gusta tampoco paga después bueno eso es hemos seguido la reflexión del presidente de la Academia de Cine que hablaba de gorro energía pero hay estudios que hablan también de otro tipo de efectos efectos sociales no por llamarlos de alguna manera de esta piratería

Voz 7 47:15 incluso de efectos positivos de la piratería hilos defienden a economistas de Harvard The Economist hay efectos positivos dicen vamos a contarlo y que cada uno se forme su opinión lo primero que se dice es ese exageradísima esa cifra de que se pierden mil novecientos millones lo que dicen estos estudios es no no todo eso es lo que se piratea pero eso no se vendería la gente lo piratea porque es gratis Si hubiera que pagar un sí

Voz 0194 47:42 sólo céntimo esa gente no lo desvelaría