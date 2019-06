Hora 25 (21/06/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 sin haber sido investido presidente ya está mintiendo porque claramente antes de ayer se llegó a un acuerdo entre el Partido Socialista Bildu para la Mesa del Parlamento de puede tener digo puede tener porque estamos a tiempo de evitarlo un segundo capítulo que es la gobernabilidad de Navarra te voy a decir muy claramente Pedro Sánchez no puede compraron Gobierno autonómico vendiendo Navarra

Voz 0194 00:23 bueno Miguel Ángel que te gusta tanto hacer pronósticos crees que va a encontrar con quién con quién ser investido Pedro Sánchez

Voz 2 00:32 no lo descarto mira pero hay una cosa que me llamó mucho la atención la digamos la fuerza con la que dije Pedro Sánchez ha debido ser en Bruselas que lleva años gobernando con Unidas Podemos

Voz 0194 00:47 no doce meses

Voz 2 00:49 bueno pues doce meses que me está usted hablando gobernar no gobernando

Voz 1971 00:55 hacías eso sí diferencia

Voz 2 00:58 Nuestra usted gobernando con Unidas Podemos esto es una broma entonces claro todo eso cómo está lleno de de contraindicación por todas partes pues ahora resulta que no que esta gente de Unidas Podemos au o como quieran llamarse están ya como he dicho que alguna vez me parece están a la altura del plátano frito que es es entonces la puerta de las ventas de las ventas pidiendo una oportunidad estos últimos Vita Amor de Dios algo una dirección general que le parece a usted una asesoría un ministerio tal es es una cosa que da un poquito de pena tienen un poquito de pena estos amigos estas amigas de unidad

Voz 0194 01:49 el planeamiento lo habías dicho aquí los debió decir algún otro foro porque siento

Voz 1971 01:57 yo creo que esto es una estrategia que bueno pues P mientras Pedro Sánchez clama en Bruselas por el la abstención de del PP y de Ciudadanos para siguen negociando con Podemos y su la gente suya sigue negociando con Esquerra Republicana porque es evidente que desde el Gobierno desde el PSOE se sabe ya cuál va a ser la solución que va a ser el pacto con Podemos la prevención el abstención de Esquerra Republicana evento pero claro como esto no lo pueden decir pues en Europa que era mucho mejor Ángel no te interrumpido cuando te estabas hablando en plan de broma por lo tanto déjame que termine entonces Europa queda mucho mejor volver a decir esta vez la necesidad por el la estabilidad por el la el sentido de Estado del de la abstención de de las dos fuerzas ni Rivera va a dar el brazo a torcer porque sería tragarse todas las barbaridades que podría decir bueno Casado ha encontraba es un argumento magnífico que es el tema de Navarra cuando no jamás hubiera pensado en la abstención por lo tanto posiblemente no a la primera lo mejor en la segunda o a lo mejor en la segunda vuelta en la segunda se llega al acuerdo pero si Pedro Sánchez hace vicepresidente Pablo Iglesias se pone la suegra la soga al cuello él mismo

Voz 3 03:25 qué le querías decir a tu queridísimo victoria no quería decir que lo tienen en la mano

Voz 2 03:32 lo que está haciendo el Partido Popular y el Partido este de Ciudadanos es obligar a Pedro a que tenga que tragar con la abstención con el acuerdo lo que sea de unas gentes para a continuación reprocharse lo claro lo tiene usted en la mano a usted no le gusta un gobierno de España con ese tipo de contaminaciones de infiltraciones pues hágalo usted posible pero no no no es muy importante es muy importante agravar las condiciones en las que Pedro Sánchez pueda ser presidente para a continuación reprocharse

Voz 0194 04:05 mesas se queda sin argumentos se quedan sin argumentos la oposición está bien hecha toda la campaña de la oposición en el Congreso Juan Carlos el problema es que a quién le toca negociar a Pedro Sánchez que se supone que es

Voz 1170 04:17 qué tiene que hacer el Gobierno y el que tiene que conformar la mayoría que querer que la mayoría a conforme el Partido Popular me parece un disparate verdaderamente espectacular no lo quieres la Nos si tú quieres la la la la abstención de Ciudadanos no va a Rivera es pole pídele cosas ofrece Le cosas ofrece Le cosas porque esta cosa de que me apoyan a mí porque soy mega guapo pues es una cosa verdaderamente de ahora mismo que hizo Rajoy no Rajoy sí ofreció sí ofreció cosas estaba dispuesto a por lo menos la negociación cosa que Pedro Sánchez que yo sepa porque en las reuniones con Rivera tampoco sabemos exactamente de qué habló

Voz 1715 05:01 sí sí sí sí Pedro Sánchez le

Voz 1170 05:04 le ofreció cosas Rivera entonces me callo pero como no lo sabemos pero en caso de que no lo haya ofrecido nada es a él a quien le corresponde ese ese gobierno Easy tan horrible lees un un un gobierno con Unidas Podemos y la abstención de de Esquerra Republicana que hace semanas negociando con ellos es que no lo consigo entender

Voz 0194 05:25 pero hay que introduzca un elemento de la política que creo que estéis mucha atención si todavía no lo habéis escuchado porque hoy se ha constituido el parlamento de Castilla y León estrenaban los diputados hay le llaman procuradores de Vox comparecía el portavoz del partido de extrema derecha acompañado por cierto de Javier Ortega Smith y los periodistas han aprovechado para hacer preguntas al portavoz de Vox preguntas ahora lo van a comprobar con toda la lógica bueno pues esto es lo que ha sucedido

Voz 4 05:51 ha dicho el señor García Conde que han llegado ustedes aquí para hablar de ideología de género y también de la unidad de España entonces estando usted en un Parlamento autonómico cuál es la medida que proponen para en este sentido

Voz 5 06:06 de de hemos hecho ideología de género

Voz 4 06:09 sí y que viene a hacer a Castilla y León en en ideología de género porque la ley de violencia de género sabe usted que es de ámbito nacional no de ámbito autonómico no sé si podría ser preciso

Voz 5 06:25 cantando Ortega Smith asunto iba por la ley la ley de diversidad sexual que se quedó en el en el Parlamento por lo tanto nosotros vamos a hablar de ese de de todos los asuntos que tengan que ver como lo estamos haciendo en otros en otros parlamentos ir ir nosotros hablamos también de conducir aquí pues la derivada de violencia todo caso intrafamiliar si es el es la pregunta en todo caso nosotros tenemos claras las líneas de por las que nos hemos presentado y una de ellas es la que va a ser es la la atención a la familia

Voz 1971 07:04 la defensa de dos escuchado bastante ambiguo así que pregunta

Voz 4 07:10 León propone perdidas en Castilla y León en concreto

Voz 5 07:16 nosotros hemos hemo tenemos un programa lo hemos enseñado a todo todo el mundo a lo largo de estos cuatro años iremos desgranando todas las todas las medidas que o todos los debates en los que estemos presentes

Voz 4 07:29 no se acuerda ahora para decírmelo con los acuerdos sí sí qué medidas concretas proponen ustedes en Castilla y León materia de ideología de género como ha dicho de unidad de España

Voz 5 07:41 las mismas que presentamos en el resto de España sean nosotros vamos a estamos aplicando lo mismo en toda España es decir que que la que la defensa Sixto que que no estamos tratando de de de frenar estas las estas leyes que hay en otras en otras comunidades de España y que en todas las comunidades exista el mismo planteamiento bueno este señor

Voz 0194 08:05 se llama Jesús García Conde es el procurador el diputado de Vox en las Cortes de Castilla y León y la periodista que pregunta es la hora Cornejo

Voz 1971 08:12 de eldiario punto es venga decís pues fíjate el el de Andalucía que tiene más labia más facilidad oratoria que este señor porque además de Puertos de Andalucía el portavoz tres juez claro no no pero no era el portavoz era otro de la del Parlamento andaluz cuando se le preguntó que qué sentido tenía crear este teléfono para las denuncias intrafamiliares pues con mayor alegría Abbey verbos y estas cosas dijo para que los niños hijos de madres alcohólicas madres alcohólicas pudieran llamar a denunciar a a este esta vejación

Voz 0194 08:44 pero en este caso más allá del contenido de del tema que es la evidentemente es la violencia machista yo es que no sé si tiene discurso sobre algo esta persona que insisto es el diputado es el representante de Vox en las Cortes de Castilla y León

Voz 6 08:57 sí es que escucharles realmente es genial hace sufrir tenemos claras las ideas la mira a Cry les iba a L

Voz 0194 09:10 si los oyentes habían hecho que busquen la imagen porque en ese momento que se ha escuchado una pausa en la en la explicación en ese intento de explicación era porque le preguntaba a Ortega Smith entiendo que lo que tenía que responder aunque tampoco habrá entendido lo que le ha dicho Ortega Smith

Voz 1170 09:23 la verdad es que la la la aportación de estos nuevos partidos a la política española es una cosa verdaderamente que nos debería muchos partidos

Voz 0194 09:33 qué habría que empezar a mirar quién ahí debajo más abajo del líder o del tercero cuarto porque ni siquiera sabe

Voz 1170 09:39 bueno aparte de una facilidad de palabra verdaderamente prodigiosa es que yo creo que no sabe ni qué programa tiene es más la la la violencia de género y arriba España unas cosas

Voz 0194 09:51 pero hay que recordar que al líder de este partido a Santiago Abascal en un desayuno aquí en Madrid le preguntaron por cuestiones de economía creo recordar y dijo que eso él no lo tenía en la cabeza que es lo que tenía la cabeza era España pero que no tenía esas cuestiones concretas que le preguntan no las tenían la

Voz 1971 10:04 de todas maneras cuidado de todos belgas cuidado con banalizar no no cuidado con dar sus propuestas absoluto con la violencia machista padecidas Miguel Ángel Rodríguez

Voz 2 10:16 quita más bonita de Bertrand Russell gran

Voz 3 10:18 a parte de las dificultades por las que atraviesa el mundo se deben a que los ignorantes están completamente seguros y los inteligentes llenos de dudosos has encontrado a la habrán exterior sino que hay un libro maravilloso mega déjame que me Breve tratado sobre las tú que me voy a Cataluña

Voz 0194 10:35 pues mira pega perfectamente con lo que estábamos hablando ahora me voy a Cataluña porque una de las principales asociaciones independentistas que es la Asamblea Nacional la Cataluña ha impulsado un polémico listado para que se apunten las empresas que compartan el ideario soberanista ellos niegan que sea eso lo que buscan pero bueno eso es lo que resulta Pau rumbo a Barcelona buenas noches hola bueno ir porque hay malestar entre los empresarios porque entienden que los independentistas fomentan las listas negras para de alguna manera llamar al boicot

Voz 7 11:03 si la NC continúa horas su asalto al mundo empresarial logró que su candidatura ganara las elecciones a la Cámara y ahora lo que ha puesto en marcha un buscador de empresas próximas a otros se Selim el usuario introduce en código postal la web le devuelve un listado de de compañía habrá empresas de electricidad de gas de telefonía de carburantes bancos aseguradoras etcétera se clasificarán en función de si tienen luego te en catalán se atienden los sprints en catalán pero también sobre si respetan el medio ambiente O'Shea disponen de certificación ISO la entidad independentista en la etiqueta consumo estratégico niegan que sólo se admiten empieza empresas independentistas prefieren hablar de las que están desligada de las presiones del Estado las que son neutrales pero esto como dices les viene granjeado críticas feroces del mundo empresarial desde la patronal Foment del Treball hablan abiertamente de boicot dicen que es totalmente irracional desde la pyme que la patronal de las pequeñas y medianas empresas de Catalunya también hablarán de tiro en el pie y hoy hemos conocido la amena esta de una asociación de empresarios ante independentistas que se llama de Cataluña que por cierto presidió hasta hace poco Josep Bou que es el líder del PSOE en el Ayuntamiento de Barcelona esta asociación le ha dado veinticuatro horas a la ANC para que retire este buscador pasado este plazo aseguran que emprenderán acciones legales contra esta medida también han caído críticas de los políticos desde los Comunes Jessica Albiac decía esta mañana en en casa en Cataluña que lo encuentra preocupante y vergonzoso en cambio desde el gobierno defienden la medida al vicepresident pero

Voz 0194 12:28 Inés republicano apuntaba que el consumidor es siempre libre de escoger en función de los criterios que consideren que esta riendo Miguel Ángel gracias Paul

Voz 3 12:37 adeu no este esta interpretación de la libertad es el consumidor siempre libre me voy a a internacional porque

Voz 0194 12:45 en la actualidad sigue pasando por Estados Unidos y por la tensión en el estrecho de Ormuz más desde que la prensa norteamericana va a publicar ha publicado que Donald Trump llegó a ordenar un ataque a Irán por el derribo de uno de sus drones aunque en el último momento se echó atrás rectificó corresponsal Marta del Vado buenas noches qué tal buenas noches el propio Trump ha explicado la secuencia y dice que diez minutos antes de que se produjeran los ataques bueno pues se pensó en vista de que podrían Moria ha calculado unas ciento cincuenta personas

Voz 1510 13:13 sí anoche conocimos que la operación ya estaba en marcha Donald Trump la había aprobado los aviones estaban desplegados y los barcos en posición frente a territorio iraní para llevar a cabo un ataque selectivo contra tres objetivos militares pero diez minutos antes el presidente pregunto cuántas bajas habría

Voz 8 13:30 qué próximas ligón al estilo

Voz 1510 13:34 el actor Baros pues aclarar algún general Le dijo que ciento cincuenta aproximadamente entonces Trump ordenó que se frenara porque no le pareció una respuesta proporcional al derribo del dron estadounidense no tripulado por parte de Irán Ésta es la versión por supuesta que ha contado el presidente fuentes de la Casa Blanca aseguran que John Bolton su asesor de seguridad nacional Mike Pompeo el secretario de Estado Gina Jasper la directora del FBI estaban a favor del ataque pero altos cargos del Pentágono más reticentes alertaron de las consecuencias que podría desatar en esa región poniendo en riesgo intereses estadounidenses lo que no aclaró no ha aclarado Trump es si la suspensión del ataques permanente o si es solo un aplazamiento Angeles

Voz 0194 14:15 de momento lo que sí que ha hecho lo episodios dejar consecuencias económicas

Voz 1510 14:19 si otro día más hoy el precio del petróleo ha cerrado con una subida de un uno por ciento el barril queda casi en cincuenta y siete dólares y medio lo que significa un incremento semanal del no de nueve por ciento esto ante el temor de que se pueda desatar un conflicto en la región del Golfo que interrumpan los flujos de crudo provenientes de Oriente Próximo por el que transita una quinta parte de la producción mundial del petróleo

Voz 0194 14:45 gracias Marta

Voz 1510 14:46 buenas noches y por seguir con la crónica internacional

Voz 0194 14:49 daba anoche Griselda Pastor lo difícil que lo tenían los líderes europeos para acordar en Bruselas el reparto de los cargos de la Unión Europea y la verdad es que es tan difícil lo tan difícil estaba que ha acabado la cumbre hice han ido practicamente como llegaron aunque ayer ya lo anunciaba Griselda que esto podía pasar Griselda buenas noches o la de las muchas veces que cuando vuelvan del G20 los líderes europeos semana T hay que volver a reunir en esa reunión en esas reuniones adquiere protagonismo el presidente español Pedro Sánchez

Voz 0738 15:14 sí aquí está en todas las bilaterales y en distintos formatos no a seis a cuatro a diez prácticamente no hay foto de esta noche en Bruselas en la que no salga él casi siempre junto a Macron y casi siempre como la cara progresista de la estrategia francesa ahora la unión de momento una estrategia que lo que ha hecho es darle carpetazo al modelo que desde los partidos a nivel europeo pretendía limitar el poder de los gobiernos un pulso que acaba aquí sacando de la carrera por la presidencia de la Comisión a los nombres que han hecho la última campaña Timerman ver ya estar esta Agger Nos dicen hoy no han pasado la prueba escuchamos al presidente Sanz

Voz 1722 15:55 es verdad que ayer lo que constatamos es que ninguno de los tres candidatos propuestos por las tres principales familias políticas tiene el acuerdo al apoyo dentro del Consejo y por tanto tenemos que volver a empezar ver qué distintas opciones podemos contemplar que sean a asumibles lógicamente por el Parlamento Europeo

Voz 0738 16:19 volver empezarán nos dice Pedro Sánchez sabéis que ahora en el Parlamento es Iratxe García diputada española socialista la que dirige el Grupo Socialista Europeo sabéis también que Macron ha dividido oí ya aunque son muchos más debilitado digamos la estrategia de los liberales por lo que el control la de los partidos para pasar a jefes de gobierno iba a ser complicado gestionar parece todo este entramado pero aquí están dispuestos a traer algún nombre nuevo para la presidencia de la Comisión para esta cita del próximo domingo día treinta a partir de aquí intentar encajar el resto de las piezas

Voz 0194 17:01 pues veremos cómo encaja en Griselda lo iremos contando gracias buenas noches hasta luego y saludamos a Manuel Rico director de Info Libre muy buenas noches que lleva Info Libre que puede interesar a sus lectores

Voz 9 17:14 bueno pues que vamos por supuesto el tema de que el Supremo hace justicia con la manada los treinta explotación luego llevamos un tema sobre el bloqueo de las negociaciones para formar gobierno lo tiramos el Gobierno insiste en que espera la respuesta Iglesias a una propuesta sumidos podemos niega haber recibido yo creo que eso explica

Voz 0194 17:37 por eso por eso no se entiende no porque claro es imposible es él es el teléfonos cancha Rado

Voz 9 17:43 hace falta un algo de que lenguaje como efectivamente luego por último es más Madrid Unidas Podemos exige explicaciones aquí puso sobre el piso que adquirió por una donación bajo sospecha son reacciones recogidas precisamente por la Cadena SER a la exclusiva infalible sobre esa donación que bueno de momento la candidata a presidenta de la Comunidad de Madrid guarda silencio

Voz 0194 18:08 pues Manuel Rico muchísimas gracias

Voz 9 18:10 gracias al fin de semana antes

Voz 0194 18:12 mira el cuaderno de frases hay un suceso que debemos contar Pedro

Voz 1715 18:16 si la Guardia Civil está investigando el hallazgo del cadáver de una mujer ha ocurrido a última hora de la tarde en Icod de los Vinos eso municipio de la isla de Tenerife ya tiene sesenta y tres años según la agencia Efe es de nacionalidad suiza Se Steinbeck llegando que ha pasado Europa Press asegura que la Guardia Civil ha activado los protocolos que se activan los casos de violencia machista pero de

Voz 8 18:37 duro no está confirmado que será algún nuevo caso al cuaderno de frases Sastre de frases

Voz 1071 18:43 daños porque hay que ponerse en la piel de aquellos profesores que lo iban a dormir muy poco porque mañana mañana macro oposiciones en Educación dos cientos mil aspirantes que van a competir por treinta mil quinientas plazas la mayor oferta en la última década a mayor oferta diez años hay exámenes en todas las comunidades autónomas excepto en Euskadi Beatriz García ex secretaria de Juventud de la Federación de Enseñanza de UGT y estas son sus frases

Voz 10 19:08 a llevar el DNI o el carné de conducir porque sin identificación no no puede hacer al examen ella una botella de agua porque con estas olas de calor que se nos vienen encima hay estar todo el día toda la mañana en el examen pues es un par de bolis porque siempre te puede pasan que se te quede sin tinta y oye es un poco fruto

Voz 1510 19:27 durante el examen

Voz 10 19:29 por lo bueno es poder tener otro de repuesto para todos

Voz 0194 19:32 te lo podrás pedirá al parece una tontería pero es importante porque el agua y el Vori pero lo de identidad que llegas ahí no tengas identifica eso sí eso sí

Voz 1071 19:40 ya lo vimos en la selectividad pero hombre boli por favor por amor de Dios es decir lo ven Beatriz García de la Secretaría de Juventud de la Federación de Enseñanza a ver si el Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado hoy la expropiación de la primera vivienda vacía

Voz 1971 19:53 propiedad de un banco era del BBVA un banco

Voz 1071 19:55 que por cierto ha asegurado que en ese piso si viví a una familia vulnerable que estaban negociando con la Generalitat de Cataluña para que comprara esa vivienda frases de Lucía Martín que es la concejal de Vivienda

Voz 11 20:06 la primera expropiación forzosa forzosa de del uso de un piso vacío de un gran tenedor que en este caso del BBVA lo hacemos gracias a que podemos aplicar el artículo quince de la Ley cuatro dos mil dieciséis que que ahora está vigente después de haber estado unos meses suspendida por el Tribunal Constitucional y eso significa pues eso hacemos ha completado la primera expropiación forzosa forzosa del uso de ese piso vacío durante diez que pasará a incorporarse al parque municipal e durante diez años

Voz 1071 20:33 pues las frases del Ayuntamiento de Barcelona estábamos hablando que los profesores para dormir poco bueno otros tampoco dormirán mucho pero por aquello de que ha entrado ya el verano ya hay profesores

Voz 0194 20:43 no tengan que ir a a las oposiciones que dormirán tranquilamente este fin de semana a cabo iba a decir el lunes aunque tengan que yo sé que siguen yendo a trabajar pero ya no tendrán a los niños a él es decir que podrán descansar un poquitín

Voz 1071 20:55 pues aprovecharlo porque dicen que esta es la noche más corta senos ha ido el día con más luz solar dicen también que viene el calor de verdad no lo de ahora y que de hecho la semana que viene quizá nos cruza bueno cruzará al país no nosotros una ola de calor para soportar el calor el verano un poco de música para no perder las costumbres las buenas costumbres de los viernes

Voz 1510 21:15 cada uno

Voz 12 21:27 muy

Voz 14 21:41 es posible que lleguen novedades de Freddie Mercury pues es posible que estaba diciendo era Marcos Granado cada día

Voz 1071 21:50 esta versión inédita de Time o que no salido nunca del estudio

Voz 12 21:55 hasta esta misma semana junto al productor compositor Dave Clark en el año ochenta y cinco iríais tan jóvenes eh no

Voz 15 22:40 ergo

Voz 1510 22:52 sí

Voz 17 22:54 eh

Voz 12 23:00 ha sido una gran lección Sastre pues el méritos de Nacho más una gran de Nacho Palomo Nos queda Ramón dietario

Voz 0951 23:15 para la cárcel se llega por una condena firme por razones muy excepcionales punto Un tribunal decidir la prisión preventiva riesgo de reincidencia posibilidad de fuga de destrucción de pruebas prejuicio para la víctima etcétera siempre con un criterio muy restrictivo en una justicia garantista en España últimamente cunde la sensación de que está abusando de ella algunos casos de impacto mediático el de Rosell sin ir más lejos han alimentado esta idea los presos del proceso han sido juzgados y sin embargo se les obliga a esperar la sentencia en la cárcel es razonable por su notoriedad es evidente que la fuga es improbable la reincidencia también hemos visto al Tribunal Supremo extremar el cuidado de las formas en un juicio expuesto a la mirada de todo el mundo ya los posibles recursos internacionales posteriores pero últimamente sentado tres cosas desconcertantes desde este punto de vista la diferencia de trato con los testigos de la Fiscalía con los de la defensa la contradicción que ha permitido a Oriol Junqueras tomar posesión como diputado pero no como eurodiputado y la prolongación discutible de la prisión preventiva estamos en lo de siempre mal asunto cuando un problema político acaba en los raíles de la justicia judiciales también la otra noticia del día a sentencia el Supremo sobre el caso de la manada que ve un delito continuado de agresión sexual donde los tribunales de Navarra sólo vieron abusó condenas por delitos sexuales hay varios miles cada año si este caso ha sido y es noticias porque ha adquirido un carácter emblemático ya ha servido para que

Voz 0194 24:37 tomar con quince regular

Voz 0951 24:39 por estos delitos una van de cinco jóvenes acorralando y violando a una mujer en un portal pamplonica reúne todos los ingredientes de la más desconsiderada criminalidad machista si la opinión pública se revolvió ante unas sentencias pusilánimes en tiempos en que es la derecha abundan los ideólogos dispuestos a para analizar estos crímenes el Supremo ha puesto las cosas en su sitio en un auténtico escenario intimidatorio no cabe el consentimiento

