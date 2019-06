Hora 25 (24/06/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1 00:00 es la paradoja Ciudadanos

Voz 2 00:02 en su mejor momento electoral vive su peor crisis interna y todo por un peculiar caso de Dalton mismo político vestirse de naranja y que parezca azul son las ocho las siete en Canarias

Voz 3 00:15 y sí

Voz 5 00:26 Hora veinticinco hola buenas tardes le saludamos hoy desde Sevilla

Voz 0194 00:38 desde las llamadas setas de la Encarnación tres bajas en Ciudadanos en un solo día la más sonada la de Toni Roldán hasta hoy miembro de la Ejecutiva portavoz económico del partido que lo deja todo acusando a Albert Rivera de llevar a Ciudadanos a un espacio que traiciona su espíritu fundacional

Voz 6 00:53 cómo vamos a superar la dinámica de confrontación de rojos y azules que vinimos convierte a combatir Si nos convertimos en azul cómo vamos a ser creíbles en nuestro compromiso con la regeneración Si vamos a apoyar a gobiernos que llevan más de veinte años en el poder como vamos a vencer al nacionalismo sino podemos sino ponemos todo de nuestra parte aunque otros no lo hagan para evacuarlo del poder como vamos a construir un proyecto liberal en España si no somos capaces de contarnos a la extrema derecha está en las antípodas de Tour pensamos Toni

Voz 0194 01:24 el Sevilla también Javier Nart abandonan la ejecutiva del partido que hoy ha votado mantener el veto a Pedro Sánchez de los treinta y un votos tres han sido abstenciones y cuatro han pedido que se levante el veto al Partido Socialista

Voz 0793 01:35 el único cambio que ha habido en ciudadanos es que antes teníamos treinta y dos escaños que ahora tenemos cincuenta y siete antes éramos un partido de oposición que dábamos estabilidad que éramos responsables pero que estábamos en la oposición

Voz 0194 01:47 y ahora somos un partido de gobierno el líder de Ciudadanos se ha negado a mantener una nueva reunión con Pedro Sánchez el presidente en funciones le invitó pero Albert Rivera declinó la invitación quién sí ha pasado hoy por Moncloa sido Pablo Casado el líder del PP que ha vuelto a reunirse con Pedro Sánchez para hablar de la investidura o del futuro de Navarra y el PSOE ha reunido esta tarde su ejecutiva pasan los días y no hay de momento planes de convocar el debate de investidura en la primera quincena de julio los socialistas intentan salir del bloqueo pidiendo a los demás que les dejen gobernar al PP le pide que no se antisistema a Rivera que salga de su laberinto ya Iglesias que acepte ya su oferta de ser socio programático prioritario que es el nuevo nombre de la criatura

Voz 7 02:25 Nuestro socio programático prioritario que sin dilación completaremos la relación de colaboración positiva que hemos llevado en los últimos meses el Partido Popular no es ni puede ser ni puede jugar a ser un partido antes y cuántos Manuel va cuántos Toni Roldán cuántos Javier Nart y cuantos desmentidos de Macron hacen falta

Voz 0194 02:49 para que recapaciten Pablo Iglesias se ha reunido esta tarde con los líderes de CCOO y de UGT en la rueda de prensa ha pedido a Pedro Sánchez que aclare si está buscando la investidura con el apoyo de la derecha sospechó que a muchos de los votantes del parto

Voz 0194 03:05 este dura salir adelante por un acuerdo con las derechas pregunten ustedes a Pedro Sánchez se está trabajando la investidura con el PP y con Ciudadanos vele con nosotros todavía de la política el gallinero de Vox entre declaraciones de sus portavoces hilos y los de Twitter Pedro

Voz 1715 03:21 Blanco ese partido Vox ha publicado una serie de mensajes en esa red social para decir que respeta las decisiones de los jueces que es el partido que más hace por la mujer o que desprecia el silencio de la izquierda dijo a los medios ante las decenas de violaciones en grupo dicen protagonizadas en los últimos meses por inmigrantes es lo que escribe Vox que sin embargo no desautoriza a su presidente en Andalucía ni censura a las palabras de su portavoz en Murcia que llamó puta idea barraca a la ministra de Justicia Dolores Delgado ha pasado hoy por la SER

Voz 9 03:47 con esta casi violencia verbal porque después de un insulto que queda que era que adonde pasamos cuál es el siguiente paso que Limia que línea roja después de un de una injuria cuando se habla pues por ejemplo del feminismo opresor o que una sentencia se ha dictado por una turba feminista hay supremacía vista au se habla de que las feministas no quieren a la familia esto a que nos conduce

Voz 1715 04:13 y en Estados Unidos Donald Trump refuerza la presión sobre Irán

Voz 5 04:15 el ex en Horner en su uso

Voz 1715 04:19 presión económica hoy ha aprobado nuevas sanciones contra el líder supremo iraní su Gobierno como respuesta al derribo de un dron la semana

Voz 0194 04:25 ya a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 1070 04:28 buenas tardes la selección femenina de fútbol ha quedado eliminada de la Copa del Mundo de Francia perdido en octavos de final ante Estados Unidos por dos uno Los dos goles de las norteamericanas fueron de penalti el segundo un penalti claramente inexistente porque la jugadora norteamericana se dejó caer en el área española la Árbitro la del partido la húngara cata el impulsa revisó la jugada pero decidió conceder la pena máxima luego escuchamos la tristeza y la indignación del Vestuario español en Francia y el tiempo estamos a las

Voz 0194 04:56 puertas de la primera ola del calor del verano Jordi Carbó buenas tardes

queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él hay vinos lo que quieras mandando tu nota de voz el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve

Voz 1284 05:26 hoy las máximas se situarán entre los treinta

Voz 0978 05:28 dos y treinta y seis grados en prácticamente todo el interior peninsular más bajas en el noroeste de la península donde las últimas horas ha ido lloviendo lluvia que desaparecerá la próxima noche pero mañana todavía aguantarán algunas nubes y aquí no subirán tanto las temperaturas pero como decíamos en el resto del país mañana calor contundente de plena canícula a partir del jueves

Voz 0194 05:48 empieza hora25 a partir de las nueve desde Sevilla Pedro

Voz 1715 05:51 de momento nosotros desde Madrid hasta las ocho y media con el primer avance de la información de este día al cierre de portada la encuesta sobre nuestros hábitos alimentarios que nos permite sacar algunas conclusiones por ejemplo tenemos costumbres cada vez menos responsables medioambientalmente cada vez compramos más

Voz 1070 06:08 en dos de bolsa cápsulas de café

Voz 1715 06:10 Eladio Meizoso es el denominador común de buena parte de los platos preparados cuyo consumo aumentó un seis por ciento el año pasado respecto al anterior en concreto el de ensaladas preparadas nada menos

Voz 0527 06:20 que un cincuenta y seis por ciento un catorce por cien el café en cápsulas por ejemplo en cambio ha bajado algo el consumo de carne fresca o pescado los platos más habituales en nuestra casa los mismos que en dos mil diecisiete ensalada verde dicha ensalada de tomate puestas a cocinar la opción más frecuentes el asado a la plancha la segunda comer en fresco frío y la tercera el hervido de las bebidas la cerveza es la más consumida la segunda el agua doce mil hogares en silbado

Voz 4 08:33 hubo una veinticinco

Voz 6 08:38 todas las estrategias políticas tienen costes pero en mi opinión los costes para España de la estrategia elegida por ciudadanos son demasiado altos

Voz 1715 08:49 bueno esta es la acusación de mayor calado de cuantas ha formulado hoy Toni Roldán en su mensaje de despedida el hasta hoy portavoz económico de Ciudadanos miembro de la ejecutiva diputado lo deja todo

Voz 0866 09:00 no deja acusando Albert Rivera de estar con rompiéndole Spirit

Voz 1715 09:02 tú con el que nació Ciudadanos está perjudicando a España el no a Sánchez el bloqueo de la investidura y los flirteos con la derecha ultra de esposa expulsado a Toni Roldán no sólo a Toni Roldán después horas después también Javier Nart anunciaba que abandonaba la ejecutiva en ese partido no se dan por aludidos decide mantener el rumbo hacen que la Ejecutiva vote Ia vale de nuevo el veto al PSOE Javier carreteras

Voz 0866 09:28 pues qué tal buenas tardes a Toni Roldán sí por su desacuerdo con la actual estrategia del partido

Voz 6 09:33 no me voy porque yo haya cambiado sino porque Ciudadanos ha cambiado

Voz 0866 09:37 dejando claro que aunque legítimo es un giro quién no comparte y así lo ha manifestado asegura cada lunes en la ejecutiva del partido la política no es un supermercado decía Roldán que incidía especialmente en los acercamientos de su ya ex formación a Pepe y a Vox creíbles en nuestro compromiso

Voz 6 09:54 con la regeneración Si vamos a apoyar a gobiernos que llevan más de veinte años en el poder como vamos a construir un proyecto liberal en España si no somos capaces de confrontar ni a la extrema derecha que está en las antípodas de todo lo que pensamos

Voz 0866 10:06 la respuesta de la dirección llegaba tras la ejecutiva del partido recordaba Inés Arrimadas que también Roldán apoyo esa nueva estrategia

Voz 0793 10:14 sólo tengo buenas palabras para Tony sí que puedo decir que vamos a aplicar seguiremos aplicando el criterio que él mismo aprobó también en ejecutiva el criterio que ha estado avalado por las urnas

Voz 0866 10:25 comparecencia tras la que aún quedaba una sorpresa más la renuncia del eurodiputado Javier Nart a seguir en esa ejecutiva tras perder una votación impulsada junto a Luis Garicano en la que se pedía abrir una vía de negociación con el PSOE de cara a la investidura en la que según fuentes de la formación naranja se han abstenido Ignacio Prendes Marta Martín y Ornella de Miguel

Voz 1715 10:45 la tercera bajen Ciudadanos en lo que va de día al que fue candidato del partido en Asturias es ex rector de la Universidad de Oviedo esta tarde denunciado que dimite como diputado autonómico renuncia al acta que había recogido que de la que había tomado posesión unas horas antes iba porque dice que tampoco comparte la política de pactos de Ciudadanos se llama Juan Vaz

Voz 18 11:04 Ciudadanos debería mantener una posición de centro y actuar como partido bisagra y actuar como partido con responsabilidad para hacer acuerdos de gobernabilidad que permitan afrontar dar estabilidad política por una parte y por otra afrontar las políticas de cambio que verdaderamente necesitan no cuando yo entré en Ciudadanos está estos por

Voz 1715 11:22 tú Laos que estoy señalando ahora se mantenían

Voz 18 11:25 yo hoy en día están mal seriamente cuestionados

Voz 1715 11:27 tal vez Rivera quiere ser el más aguerrido de los líderes de la oposición ya decidido decirle que no a Pedro Sánchez que le había ofrecido una nueva reunión en Moncloa presidente el invitó Rivera declinó acudir a esa cita a la que sí ha ido el líder del Partido Popular Pablo Casado que se ha reunido con el presidente en funciones con Pedro Sánchez el PP cree que si es útil verá Sánchez para hablar entre otras cosas de Navarra pero no solo también a la investidura no lo va a contar Adrián Prado

Voz 1070 11:55 si el líder del PP ha trasladado a Sánchez su preocupación por

Voz 0866 11:58 la situación política en la Comunidad Foral fuentes conocedoras del encuentro señalan que Casado le ha hablado de la gravedad de los pactos que según él el PSOE ha firmado con Bildu el presidente de los populares además la reiterado que el PP no va a apoyar su investidura ni la va a facilitar con su abstención de hecho este es el objetivo de la reunión que ha celebrado a petición de Sánchez en la que ambos han hablado también de la posibilidad de llegar a grandes pactos Casado ha acudido al encuentro por lealtad institucional apuntan esas mismas fuentes no ha debido pensar lo mismo Albert Rivera el presidente de Ciudadanos se negó a reunirse con Sánchez de manera discreta tal y como le pidieron desde la Moncloa el lunes pasado fuentes del partido naranja insisten en que ya lo ha dicho en dos ocasiones y en persona que los electores han querido que Ciudadanos haga una oposición seria firme constructiva y que la dirección del partido ha respaldado no apoyar la investidura ni por activa ni por pasiva

Voz 1715 12:47 esta tarde el PSOE ha reunido a su ejecutiva podamos hace casi dos meses hinchada no termina de ocurrir nada relevante no hay fecha para el debate de investidura y no parece que vaya a verla en el plazo corto de hecho en el PSOE cada vez son más quienes creen que hay que ir olvidándose de que ese debate se pueda convocar en la primera quincena de julio reunión de la ejecutiva comparecencia de José Luis Ábalos y mensajes para todos Inma Carretero

Voz 0806 13:11 hay incertidumbre en el PSOE así que esta tarde el secretario de Organización José Luis Ábalos ha intentado lanzar un mensaje de tranquilidad

Voz 7 13:19 mañana irán Gobierno pronto de por lo tanto para tener un Gobierno preguntas de investidura pronto y la idea es ir con apoyos los que podamos ir sumando perfil con apoyos

Voz 0806 13:27 por ahora no han sumado ni siquiera podemos al que sigue considerando Ábalos

Voz 7 13:32 Nuestro socio programático prioritaria que sin dilación completaremos la relación de colaboración positiva del Partido Socialista Podemos debemos seguir explorando y consolidando nuestra relación de mutua confianza

Voz 0806 13:44 la mano está tendida pero no para que haya ministros morados así que el PSOE redobla la presión al Partido Popular

Voz 7 13:50 debe a escenas el Partido Popular no es ni puede ser ni puede jugar a ser un partido antisistema

Voz 0806 13:55 especialmente presión para Albert Rivera táctico

Voz 7 13:58 los que yo no quiero que es una locura y no vamos a entrar en esa locura que lo único que justifica la inmadurez de determinadas personas que creen generar una expectativa provocando el caos que es la teoría de cuanto peor mejor

Voz 0806 14:09 se ha despachado a gusto el secretario de Organización socialista que ha admitido que con la abstención de PP Ciudadanos el Gobierno sería más autos no

Voz 0673 14:17 Nos queda Podemos Pablo Iglesias anda presionó

Voz 1715 14:20 pido al PSOE por la izquierda un día se reúne con organizaciones ecologistas hoy con los líderes de los dos grandes sindicatos ecologismo política laboral banderas de esa política social que Podemos quiere ocupar en el futuro Gobierno porque inglesa Iglesias insiste en que Podemos

Voz 1070 14:35 debe estar integrado en el Consejo de Ministros

Voz 1715 14:38 Mariela Rubio así es Iglesias no sólo criticaba la

Voz 0194 14:40 propuesta del PSOE de cargos intermedios por el fondo ya que insiste en que su grupo ha de estar en el consejo de ministros sino que también criticaba la fórmula vía medios de comunica

Voz 8 14:49 hace que las propuestas que se hacen a los socios de gobierno no se deben hacer a través de los medios de comunicación no se deben hacer a través de ultimátum hemos escuchado al Partido Socialista decir que Gobierno de cooperación galo de la Comunidad Valenciana lo cual nos parecía razonable después han dicho que el problema no era los ministros que el problema era yo con nosotros no vamos a entrar en una dinámica de partido de pimpón palabras de Iglesias tras reunirse con los líderes

Voz 0194 15:12 de los sindicatos donde respondía así preguntado por la reunión de casa This

Voz 8 15:15 sospecho que a muchos de los votantes del Partido Socialista no les haría mucha gracia que finalmente la investidura salir adelante por un acuerdo con las derechas pregunten ustedes a Pedro Sánchez Si está trabajando en la investidura con el PP y con Ciudadanos en vez de con nosotros

Voz 0194 15:29 decías está tratando de elevar la presión al PSOE reuniéndose con grupos de la sociedad civil con los que mantiene sintonía aunque hoy los sindicatos han dejado claro que no les corresponde a ellos pronunciarse sobre la fórmula del nuevo Ejecutivo escuchamos a Unai Sordo

Voz 20 15:42 ya Pepe Álvarez el sindicato no está para determinar estrictamente exactamente como se tiene que conformar un gobierno tiene otros protagonistas que lo somos las organizaciones sin

Voz 0194 15:52 Tales los sindicatos ya han pedido un gobierno estable y progresista que pueda revertir la legislación laboral puesta en marcha por el PP

Voz 1715 15:58 Mariela en Murcia PP Ciudadanos han llegado a un acuerdo para repartirse los cargos otro pacto más de los partidos de la derecha que garantiza la continuidad del Partido Popular al frente de esa comunidad allí va a seguir como en los últimos años como en las últimas décadas recuerda Toni Roldán que esta es una de las cosas que había venido a cambiar Ciudadanos y es uno de los motivos por el que ha decidido marcharse vamos a Murcia Paqui Pérez

Voz 0673 16:20 el PP se queda con cinco consejerías cuatro son para ciudadanos y otra será gestionada a media según el acuerdo de gobernabilidad rubricado hoy que establece que la vicepresidencia y la portavocía del Ejecutivo regional serán para la formación naranja el acuerdo queda a expensas de que Vox quiera apoyar la investidura de Fernando López Miras para que salga elegido por mayoría absoluta el propio López Miras apela a la generosidad de la formación de Abascal

Voz 1070 16:45 seguiremos intentando llegar a acuerdos con ellos el Partido Popular será generoso también esperemos que Vox también sea generoso sin embargo Ciudadanos hace

Voz 0673 16:57 vierte si Vox entrase en el Gobierno se revisaría el acuerdo con el PP mientras el PSOE considera que el acuerdo a su paripé Podemos señala que es un acuerdo ridículo al tiempo que lamenta que todas las políticas que se apliquen estarán condicionadas por Vox

Voz 1715 17:12 la Fiscalía de Murcia ha abierto una investigación contra el portavoz de Vox en esa comunidad que llamó puta o barraca a la ministra de Justicia Dolores Delgado un comentario en redes que luego borró que luego intentó explicar desnaturalizar en fin esta mañana la ministra ha pasado por La Ser por Ripoll

Voz 9 17:29 como es un delito en este caso público porque yo soy autoridad si se trataría de unas injurias contra contra una persona que representa la autoridad sitios autoridad pues hay quien tiene que manifestarse en primer lugar es la es la propia Fiscalía porque es un delito que se persigue de oficio

Voz 1715 17:48 bueno pues la Fiscalía ha actuado y la concejal de Mas Madrid Marta Higueras que fue mano derecha de Manuela Carmena ha puesto en marcha una petición de firmas a través de una plataforma digital para pedir la dimisión del líder de Vox en Andalucía de Francisco Serrano después de que atribuyera a la sentencia del Supremo en el caso de la manada a la presión de la turba feminista dijo después de que sostuvieran que a partir de ahora la única forma segura de mantener una relación sexual será acudir a la protesta

Voz 19 18:12 Seat unas manifestaciones que son absolutamente intolerables creo que que una sociedad democrática a la que vivimos se pueden acciones si él no dimite eh creo que que que que tendrán que cesarle y efectivamente bueno pues estamos trabajando para que efectivamente canalizar ese malestar de la sociedad

Voz 1 18:32 hora veinticinco

Voz 1880 18:35 nosotros habremos construido juntos

Voz 5 18:38 nosotros habéis hecho algo grande

Voz 1880 18:40 que han aprovechado su oportunidad

Voz 1070 20:06 Lavín meses

Voz 4 20:09 o una veinticinco

Voz 0919 20:12 pelo blanco antes de que veinte

Voz 1715 20:15 área de la crónica del mundo Donald Trump que aprieta algo más la soga sobre Irán el presidente de Estados Unidos prefiere para presionar de momento el dinero las bombas decidió no atacar ese país como represalia por el derribo de un dron y hoy ha firmado una orden para aumentar las sanciones aprobar nuevas sanciones contra ese país contra el líder supremo iraní ir contra el Gobierno Marta del Vado

Voz 1510 20:35 buenas tardes el presidente Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva que impone nuevas sanciones económicas que asegura afectarán directamente al ayatolá Ali Jameneí a otros altos funcionarios iraníes que gordo os ofreceremos

Voz 0866 20:47 a una orden ejecutiva que impone duras sanciones contra el líder supremo de Irán y su Gobierno muchos otros esta decisión de hoy es la consecuencia de comportamientos agresivos de Irán en las últimas semanas incluido el derribo de un dron americano el líder supremo de Irán es el responsable último del comportamiento hostil de Sanidad con dureza

Voz 1510 21:06 Trump insiste en que no busca un enfrentamiento militar contra Teherán la Casa Blanca cree que la asfixia económica va a hacer que el Ejecutivo iraní termine sentándose a renegociar el pacto nuclear de dos mil quince mientras el secretario Pompeo se ha reunido con el Rey de Arabia Saudí para contrarrestar la amenaza que según ellos supone Irán quieren impulsar una coalición global que incluya países del Golfo europeos y asiáticos entre tanto aquí en Nueva York que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas mantendrá esta tarde una reunión a puerta cerrada para analizar la escalada de tensión y las amenazas militares en el Golfo Pérsico

Voz 1 21:41 y alguna historia más como la respuesta de las asociación

Voz 1715 21:44 tienes que representan a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia ante el contenido del informe enviado por la Fiscalía al Gobierno varios folios no aportan datos relevantes especialmente novedosos pero sí incluyen algunas críticas a la Iglesia la que se pide que acuda a las autoridades en lugar de idear los casos que van conociendo bueno las víctimas piden datos fiables del número de casos en nuestro país Adela Molina

Voz 1915 22:06 un tímido primer paso es la valoración que hace la Asociación Infancia robada del informe de siete folios sobre abusos a menores en la Iglesia elaborado por la Fiscalía a petición de la ministra de Justicia hace casi cinco meses su portavoz Miquel Hurtado subraya que el Ministerio Público reconoce que ni siquiera dispone de datos FIA

Voz 22 22:23 cables el informe confirma que España es un desierto estadístico no hay cifras fiables del número de casos ponen en la Iglesia y el Estado se han tomado la molestia en cuarenta años de democracia de cuantificar el problema porque si tiene cifras a lo mejor tienes que hacer algo respecto

Voz 1915 22:36 la asociación pide al Gobierno medidas concretas que sea valiente e investigue hasta el final y recuerda que ha sido posible en otros países

Voz 22 22:42 pues a diferencia de la española la Fiscalía chilena si tiene cifras ciento diecinueve sacerdotes obispos doscientas sesenta y seis víctimas porque la Fiscalía chilena cuando recibe denuncias de víctimas realiza de forma rutinaria registra son obispados la fiscalía española piensa investigar en algún momento y realizar registro

Voz 1915 22:58 las víctimas inciden también en que el informe confirma una vez más la opacidad de la Iglesia católica y que los casos deben ser denunciados e investigados por la Justicia

Voz 23 23:05 Bill y hoy emitimos hora25 desde Sevilla la segunda hora del programa va a tener una evidente carga histórica en ese villas árbitro insular

Voz 1880 23:15 hola Pedro sí porque vamos a recordar la primera vuelta al mundo se cumplen quinientos años de la expedición de Magallanes y el Cano que arrancó aquí en Sevilla con Pablo Emilio Pérez Maina que es catedrático de Historia de América con Manuel Rabin que es director del Archivo de Indias vamos a conocer un montón de detalles de este viaje una expedición que realmente iba en busca de especias de especies hablaremos con Camilla Ferraro del restaurante sobre tablas habrá también tiempo para el humor con Manu Sánchez para la música con la destilería también cara B en la grave las setas porque hacemos todo el programa desde aquí desde las setas de la Encarnación

Voz 1715 23:48 incluida la tertulia con Javier Aroca con María Esperanza Sánchez y con Emilio Contreras Éstas son para él las claves del día

Voz 0554 23:53 Ciudadanos nació hace catorce años como un partido enfrentado al separatismo catalán en dos mil quince saltó a la política nacional enarboló la figura de Suárez declaró centrista y socialdemócrata cuando los escándalos de corrupción lastraba al Partido Popular pasó de la nada a cuarenta diputados en las generales de abril obtuvo cincuenta y siete escaños sólo ocho menos que el PP hundido en el peor resultado de su historia y ahí cambió todo Rivera serio como el nuevo líder de la derecha capaz de sustituir al PP se hizo liberal olvido del centrismo pero igual que los cambios bruscos de dirección en un vehículo pueden producir lesiones a los viajeros en Ciudadanos ya hay víctimas Valls hace cinco días y hoy Toni Roldán hija Bernat no están de acuerdo con su brusco giro a la derecha la fragmentación parece ser el destino de los partidos que emergieron para fragmentar el bipartidismo hoy Ciudadanos y ayer podemos donde no queda ningún dirigente de

Voz 24 24:46 la foto de Vistalegre recordando ha querido son los fragmentado es flaca

Voz 1715 24:51 pero bueno aquí tenemos bolo como la llamamos nosotros desde Sevilla a partir de las nueve horas son las ocho y veinticinco siete y veinticinco en Canal

Voz 1 24:57 los

Voz 1915 25:11 buenas tardes al Ayuntamiento de Madrid empezará a desmantelar a partir del miércoles los semáforos de la cinco la medida que lleva en marcha apenas cuatro meses fue implantada por el anterior equipo de Gobierno para paliar la contaminación acústica y dinamizar el tráfico ya esta tarde se han empezado a borrar algunas señales como decimos el miércoles los semáforos dejaran de funcionar un paso más de lo que ya se conoce como descarta iniciación el tripartito de la derecha en el Ayuntamiento de Madrid que también ha censurado parte de la campaña del orgullo en la ciudad en concreto ha eliminado algunos de los mensajes de las banderolas que cuelgan de las farolas de la capital Más Madrid habla de censura de política revanchista su

Voz 1284 25:47 portavoz Rita Maestre

Voz 26 25:49 es una indecencia censurar los mensajes que hacen referencia precisamente a la trayectoria de esas personas y a la memoria de personas que son las que nos han hecho disfrutar hoy de derechos que hace treinta años eran impensables

Voz 1915 26:02 Almeida así colgará la bandera LGTB y en el Palacio de Cibeles algo que no ha gustado nada a sus socios de la extrema derecha en Vox no nos metemos en la cama de nadie ha escrito el partido en su cuenta de Twitter si Almeida quiere demostrar que Madrid respeta los derechos de todos al margen de su orientación sexual que cuelga la bandera española que es la de todos no la de un lobby que odia a todo el que no piensa como ellos Vox lanza este mensaje sólo unas horas después de que el propio Almeida les haya tendido la mano para negociar el Gobierno de la Comunidad

Voz 1070 26:30 no tira la toalla nosotros tuvimos una reunión como todos

Voz 27 26:32 ustedes saben la semana pasada donde se hicieron una serie de propuestas que nos parecían razonables y que nos parecían sensatas y no hemos tenido noticias de Vox yo estoy esperando a que Vox haga en este caso el planteamiento frente a lo que se habló la semana pasada si lo que digo es que no jugamos lo suficiente en la Comunidad de Madrid como para de verdad bloquear las negociaciones en la Comunidad de Madrid

Voz 1915 26:54 enseguida vamos con otros asuntos de este lunes veinticuatro de junio pero antes vamos a echar un vistazo al estado de las carreteras de la Comunidad DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 28 27:03 buenas tardes a esta hora pendientes en Madrid de un accidente que se ha producido en La dos a la altura de Torrejón de Ardoz y genera retenciones de entrada a la capital madrileña circulación lenta además en este caso de salida por la A cuatro en Pinto en el resto de la red vial de la comunidad en estos instantes se circula sin problemas eso sí desde la Dirección General de Tráfico les seguimos insistiendo no bajen la guardia por supuesto moderen la velocidad

Voz 5 27:34 en la naturaleza vuelve a ser libre Spelling

Voz 1 28:05 ocho y veintiocho

Voz 1915 28:06 la oposición pide explicaciones por el caso al Madrid el diario punto es ha contado este lunes que los técnicos alertaron de los riesgos de crédito otorgado a la familia de Isabel Díaz Ayuso el PSOE ha pedido una copia del expediente del crédito más Madrid ha solicitado además la comparecencia del consejero de Economía del presidente del consejo de administración de este organismo Eduardo Gutiérrez ex diputado de Más Madrid

Voz 29 28:27 con el fin de que aclare en qué tipo de consecuencias han tenido estos tratos de favor sobre el erario público madrileño en parte no recuperando préstamos besando a la familia Ayuso y en parte eh ocultando o eludiendo el pago de impuestos en las herencias que no han sido o reconocidas ni siquiera declaradas por la familia Tous

Voz 1915 28:52 Comisiones Obreras pedirá un peritaje oficial del examen de inglés de las oposiciones a maestro que se celebraron el pasado sábado en Madrid Éste y otros dos sindicatos han mostrado su malestar porque los altavoces con los que se realizaba la prueba no permitían oír el sonido a todos los alumnos por igual también porque el nivel del examen era más alto del requerido en el temario Isabel Garbín Comisiones Obreras

Voz 1628 29:11 nosotros estamos preparando ya hoy un un escrito dirigido a la a la Consejería de Educación exigiéndoles que haga un peritaje sobre la prueba y nosotros ya hemos encargado a una entidad externa un peritaje de la propia prueba

Voz 1915 29:26 un grupo de profesores y opositores ha recogido ya más de tres mil setecientas firmas para pedir que no se tengan en cuenta esos ejercicios para la nota desde la Consejería de Educación aseguran que el examen se hizo con todas las garantías llegamos a las ocho y media con treinta

Voz 5 29:41 los en el centro de Madrid ha vendido Casamayor hora veinticinco Madrid

Voz 30 30:02 el otro veinticinco Deportes con Jesús

Voz 1070 30:15 hola qué tal buenas tardes a todos bienvenidos un día más muchas gracias por escuchar el programa la selección española femenina de fútbol ha quedado eliminada en el Mundial de Francia después de perder en los octavos de final ante Estados Unidos por dos goles a uno es un partido histórico yo es un partido que vamos a recordar durante mucho tiempo por el juego desplegado por la selección española porque han plantado cara a una de las selecciones más potentes del mundo porque no han merecido perder porque han perdido por culpa de un penalti injusto las norteamericanas ha conseguido los dos goles de penalti y el segundo de ellos es un penalti claramente inexistente porque la jugadora norteamericana Se ha dejado caer se ha tirado en el aria la arbitrar el partido era la húngara al impulsar desde el bar Le han indicado que era mejor que consultará la jugada porque había dudas sobre si era o no penalti la arbitrará Aído ha visto unas cuantas repeticiones ya decidido que la acción era pena máxima el bar está modificando este deporte porque la jugadora norteamericana no cae derribada por el leve golpe que recibe de la española ni mucho menos la jugadora norteamericana se deja caer cuando ve que no va a llegar a la pelota que está clarísimo y el hecho de que Cate el impulsar haya visto cuatro repeticiones cinco seis siete ya haya decidido pitar penalti es lamentable el bar está cambiando las reglas del fútbol está adulterado este deporte en cualquier caso España ha caído con la cabeza alta porque las chicas han hecho una gran segunda parte se han repuesto del gol inicial también conseguido de penalti empató a uno Jenny hermoso pero luego cuando en la segunda mitad mejor estaba jugando España llegó esa jugada el penalti que no era el dos uno irse vuelven de la Copa del Mundo donde han hecho historia estará Jenny hermoso la jugadora española que ha conseguido el empate valorando en gol cómo estaban después de la eliminación Juan

Voz 1490 32:26 yo creo que no hace falta que lo diga yo creo que se ha visto el partido que que hemos hecho que hemos planteado Nos han tenido que ganarle dos penaltis creo que el juegos de España ha sido muy bueno creo que el trabajo de de todos los grupos que tenemos es ha sido increíble y creo que hoy a pesar de que te vas triste porque porque pierdes pero creo que tenemos que está súper orgulloso del equipo que tenemos

Voz 1070 32:48 claro que sí lo estamos nosotros de esta selección enseguida estamos en Francia con la resaca de esa eliminación Estados Unidos continúa adelante y el próximo viernes jugará en cuartos de final ante Francia ayer seguidas también estamos en Mallorca en la fiesta del equipo que ayer consiguió el ascenso a la Primera División vaya dos temporadas del Mallorca de Segunda B a Segunda de Segunda a Primera y en seguirá también mercado de fichajes

Voz 0919 33:14 todas las noticias del día en el que estamos tristes por la eliminación de las chicas de la selección española pero en cualquier caso ellas han conseguido que todo un país esté ilusionado y un crecimiento que no tiene límite del fútbol femenino sólo hay que escuchar los mensajes que nos dejan en el guasa

Voz 31 33:32 es que sí que estaba con vosotros me encanta pero mira estoy viendo este tema de las jugadoras de la selección de fútbol es que me gusta una barbaridad la diferencia que hay mira cuando he visto los de la foto es a ellas que no sabían nada por lo visto que estaban paseando se ven pero es una emotiva RFI ante todo con la voz de manera tan distinta no es que yo pienso que es que todo tan distinto que sea yo las mujeres las que haga las cosas a que las hagan los hombres sí sí la verdad que yo oye que lo que quiero igual va en que no quiero nosotras por encima no no yo quiero igualdad pero en comprender que el mundo no está bien que el mundo las cosas que que las cosas no no funcionan eh eso está claro eso está claro hice siempre me han dado los hombre y siempre han tenido las ideas los hombres las estructuras que mandaban los hombres pues vamos a desarrollar estructuras queman las mujeres es verdad de otra manera porque yo creo que lo mejor van a funcionar venga adiós adiós adiós para todos corazón

Voz 0919 34:44 hoy lo hicieron genial pero han caido eliminadas pero estoy ya le pasó a la selección de los chicos durante durante muchísimos años dejado vuestros mensajes

Voz 0919 35:42 eso se queda donde está no vamos a Francia

Voz 5 35:47 Iberdrola impulsor de la igualdad a través del deporte te trae lo último de nuestra primera selección sostenible en el Mundial de fútbol femenino

Voz 1070 35:59 y lo primero ser al estadio de Reims donde supongo en los vestuarios de la selección el vestuario de la selección española hay por una parte tristeza y por otra parte orgullo porque lo han hecho fenomenal se hablaba de que Estados Unidos no iba a golear Bueno de penalti injusto nos han ganado Sonia Lus está con las españolas hola Sonia

Voz 32 36:20 pues sí Gallego aquí estamos con uno de los futbolistas de España que acaba de caer eliminada del Mundial ante Estados Unidos Patrick Guijarro muy buenas coronas me gustaría que me dijera que es lo que sentís ahora mismo bueno pues mucha rabia e impotencia de hijo Didac de haber estado pues ya eliminadas pero a la vez orgullosas porque yo creo que hemos dado muy buenas imágenes como has visto todo esté dentro sobre todo el segundo penalti me gustaría haberlo pero pero bueno yo me he quedado un poco sorprendida un momento que la pitado que lo tengo que no ha sido inferiores en ningún momento a EEUU yo creo que eso por lo menos es para sentiros orgullosos del torneo Gabi realizado ellos estaban completamente dos provocadas Patrice

Voz 1291 37:05 la verdad que que en ningún momento nos hemos sentido superiores e inferiores perdona he y ni que ellas hayan hayan sido

Voz 32 37:13 yo algo arrollador yo creo que lo hemos plantado bastante clara en la segunda parte yo creo que hemos estado bastante su campo hemos intentado pues a partir del segundo gol hemos intentado como sea conseguir

Voz 1291 37:26 eh ese gol ese empate incluso antes de que los metidas en ellas hemos intentado y hemos tenido acercamientos si yo tenía un acercamiento bueno la pena que que no había nadie para para empujarla pero bueno yo que se potencia pero a la vez orgullo de forma

Voz 32 37:43 de de todas aquí acaba el Mundial para España pero España acaba de dar un portazo en la elite de fútbol femenino patrio

Voz 1291 37:50 sí sí que es verdad que que dentro de unos días se lo pensaremos si hiciéramos que que no hemos plantado cara al número uno del mundo que que hemos hecho muy buen partido buena imagen que que el fútbol femenino está creciendo porque porque si si miramos todo pues ellas están por encima de nosotras pero luego en el campo pues nosotras hemos estado ahí hemos conseguirlo jugarle de tú a tú aquí que no haya esas tanta superioridad que que se decía entonces bueno estamos creciendo creciendo a pasos de gigante que me parece que no hay que no es que no sepa mal gusto lo de hoy pero pero bueno yo creo que que lo que te digo dentro de unos días una semana lo valoraremos

Voz 32 38:32 esta vez alta orgullo y mi enhorabuena por el Mundial de todas Patricia muchas gracias pues ahí están las palabras de Patricia Guijarro una de las futbolistas que está llamado a protagonizar el futuro de esta selección después de que España haya caído eliminada con la cabeza muy alta ante EEUU

Voz 1284 38:48 a medida que vea la repetición de la jugada del penalti mal

Voz 1070 38:52 has va a crecer su indignación porque después de ver en gol siete repeticiones creo que hasta la española roza la pelota y sobre todo lo que queda claro Miguel Martín Talavera buenas tardes

Voz 1576 39:03 la Gallego buenas tardes la jugadora norteamericana

Voz 1070 39:06 si se tira no cae por la acción de la española cuando ve que no va a llegar a la pelota decide tirarse que yo creo que la da hasta vergüenza exagerar el gesto como puede ser que cata al impulsar después de haber visto diez repeticiones Pide penalti es algo increíble sí

Voz 1576 39:22 indignante Ros Label da dos pasos como tú bien dices y cuando ve que que no va a coger la pelota pierde P y que al césped pide al penalti pero yo creo que al final la pista para la húngara la tenía que haber dado

Voz 33 39:33 que ya he cuando trataban de llevar el eh

Voz 1576 39:36 el holandés Dani maquilló la llama no vayamos en el primero porque fue muy claro e Mapi León pisotón era penalti pero en segundo la llamo a ver la imagen porque evidentemente sí la llamó es porque si había contacto quiera elevadísimo incluso con tocando la pelota era porque él no veía penalti sobre las dudas pero yo estoy con Iturralde decía en Carrusel que ha tirado de orgullo que no ha querido la marcha atrás a su decisión a pesar de que lo había avisado el compañero yo creo que lo más cruel ya no es que te vaya siendo superior o al menos igual de bueno que la mejor selección del mundo sino que te vas por una jugada desgraciada donde no lo merecía

Voz 1070 40:11 pero es que esto es una vergüenza que pasé habiendo bar porque recordemos mundial del año mil novecientos noventa y cuatro arbitraje de Sándor Pool codazo a Luis Enrique penalti clarísimo expulsión de Tassotti en árbitro no rectificó no tenía bar para rectificar Sandor Pool pasó a la historia del fútbol español el Mundial de Corea algo duro el Egipcio que no pitó bueno ni él ni su juez de línea que anularon un gol de Fernando Morientes cuando la pelota no había salido el bar Se lo podía haber dicho no había bar pero es que aquí habiendo va habiendo bar y que esa jugada se señale como penalti es realmente lamentable repito el bar está adulterado el fútbol Sonia la la delegación española el presidente Rubiales está por allí va a decir algo o nada se va a quedar de brazos cruzados

Voz 1510 41:01 pues estamos a la espera de que aparezca por aquí el presidente de la Federación de momento lo que han salido son las jugadoras con una estocada importante porque no entienden cómo habiendo tenido el

Voz 32 41:12 partido tan cerca y habiendo estado tan parejas

Voz 1510 41:15 a una potencia súper potencia del mundo como Estados Unidos se les haya podido escapar por una jugada tan polémica dicen que han visto en el vestuario en alguna ocasión la repetición pero la gran mayoría no quieren verla de la rabia que sienten por por haber quedado fuera del Mundial por esta jugada

Voz 1070 41:30 España caído en el Mundial femenino lo ha hecho con la cabeza alta plantando cara a Estados Unidos y por un error de la árbitro del encuentro en cualquier caso estamos orgullosos del papel que han hecho nuestras chicas ocho y cuarenta y uno hora25 deportes en la SER

Voz 5 43:27 Pedro Borrás buenas tardes qué tal Gallego

Voz 0078 43:29 esas desde el Ayuntamiento de Palma la primera parada que ha hecho en la expedición del Real Mallorca para celebrar el ascenso recibidos por el alcalde José Hila por cierto que ahora mismo no los jugadores han salido de el Balcón del Ayuntamiento donde han sido aclamados por el público ahora están a punto de salir a la calle supongo que volveremos a escuchar la ovación de los aficionados son los jugadores más aclamados en el día de hoy han sido Abdón Prats también Salva Sevilla y como nos Vicente Moreno al que la afición le ha pedido que por favor se quedase una temporada más es el próximo año eso sí en primera división

Voz 1070 44:06 enhorabuena para el Mallorca y mucho ánimo para el Deportivo de la Coruña repaso rápido al mercado de fichajes

Voz 0919 44:11 en Barcelona bueno sea se habla de Griezmann de la vuelta de

Voz 1070 44:15 la posible vuelta animar incluso de la vuelta de Dani Alves Santi Valle esto sería de cachondeo no

Voz 36 44:19 no pues no la verdad es que no gallego muy buenas porque Alves se ha ofrecido al Barça lo que nos dicen desde la secretaria técnica del club azulgrana es que no es prioritario fichar a Dani Alves que tienen bien cubierta esa posición con remedo y que no quieren venderlo eso sí si llega una buena oferta pues estudiarían venderá Se medio ha sembrado y ahí tendrían que estudiar posibilidades una es la de Dani Alves el handicap es la edad treinta y seis años y el punto a favor es que llegaría gratis con la carta de libertad ya veremos

Voz 1070 44:49 hasta se va a ir seguro Denis Suárez el Celta ha entrado en la pelea Paula Montes

Voz 37 44:54 porque son anhelo gallego del presidente Carlos Mouriño desde hace años ha apostado fuerte en Vigo Hoy Denis Suárez de sus campos en Sanse dan a ha reconocido que hay contactos poner Z que ha hecho un esfuerzo mayúsculo para intentar su fichaje algo que agradece el canterano y reconoce que es una opción y que su prioridad es quedarse en España en unas semanas decidirá pero también advierte el Barça hace tras la última palabra

Voz 1070 45:16 pero también lo quería el Valencia

Voz 1284 45:18 llegó el Valencia dice adiós a Denis Suárez Ximo barman hola hola qué tal muy buenas gallego todavía no

Voz 1576 45:23 dice adiós tiene ahora mismo pensando Sensi si fichar a Rafinha para el centro del campo y en la banda izquierda sabemos que es seguro Guedes que es el fichaje más caro de la historia del Valencia y quién le acompañará si bien Denis Suárez otro de mis que es Cheryshev con ese hay que negociar con el Villarreal yo creo que ahora mismo Mateo Alemán ajeno a la presión que pueda hacer el futbolista gallego lo que quiere es sentarse sacar cuentas Iber si ficha a los dos del Barça a Rafinha ya Denis Suárez o bien a Rafinha ya Denis Cheryshev

Voz 1070 45:53 en el Real Madrid después de los fichajes

Voz 0919 45:56 es de Hazard de Jobbik y de Mendi lo de fichar separa el gran objetivo sigue siendo poco va el juez

Voz 1070 46:03 desde del United ya hay que vender y las ventas están siendo algunas muy difíciles hasta una que parecía inevitable la de Keylor Navas Javier Herráez buenas tardes Gallego si el futuro del costarricense ahora mismo

Voz 38 46:15 bueno incógnita Keylor Navas que está de vacaciones con Sergio Ramos gana cinco de cinco millones de euros netos por temporada le faltan dos años de contrato estos son veinte millones de euros brutos pero es que él quiere siete millones limpios con vaya del Real Madrid claro serían catorce brutos al equipo que quiera fichar en Madrid que lo suyo en Madrid no va a dejar ir libre ahora mismo Keylor Navas sigue siendo fue está del Real Madrid y es complicado buscarle equipo el PS hielo quería pero él quería gratis María evidentemente no va a salir gratis lo quería cuando estaba el anterior director deportivo hasta Leonardo Irán no queda así que complicado está el futuro de Keylor Navas que podría podría seguir en el Madrid

Voz 1070 46:55 empieza la pretemporada aseguró con Zidane

Voz 0919 46:58 en el Atlético de Madrid Pedro Fullana que