Hora 25 (24/06/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 0194 00:21 soy desde Sevilla desde el mirador de las setas de la Encarnación desde aquí vamos a recordar y vamos a conmemorar con todos ustedes el quinto centenario de la primera vuelta al mundo expedición que partió de esta ciudad aunque como siempre ya sabes ya saben la actualidad y el análisis van a estar muy presentes en este hora25 que hay mucho mucho que contar hacemos algún avance ahora Almudena López sino buenas noches

Voz 1275 00:41 buenas noches Angels a esta hora empieza a la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para analizar la escalada de tensión entre EEUU e Irán tras el derribo de un dron estadounidense el pasado jueves el presidente Donald Trump ha aprobado hoy más sanciones económicas a los iraníes

Voz 0194 00:56 o sea que lo gordo por ellos

Voz 2 00:58 la orden ejecutiva que impone duras sanciones contra el líder supremo de Irán el su Gobierno muchos otros esta decisión de hoy es la consecuencia de comportamientos agresivos de Irán en las últimas semanas incluido el derribo de un dron americano el líder supremo de Irán es el responsable último del comportamiento hostil de datos de Unicef

Voz 0125 01:17 esta tarde ha comenzado el traslado de los presos del proceso dormirán en la cárcel madrileña de Valdemoro Ana Terradillos buenas noches buenas noches los presos varones han salido quince minutos antes de las siete de la prisión de Soto a Valdemoro hoy duermen allí y mañana martes en Zuera en Zaragoza en la prisión de Zaragoza desde allí en conducción ordinaria en furgones de la Guardia Civil el miércoles serán tras la dados allí tenerse en Barcelona para comenzar la rutina que abandonaron el pasado mes de febrero las mujeres presas van directas no hacen ninguna parada el miércoles ingresarán en Girona y en Tarragona es decir el próximo miércoles los nueve presos llegarán a Catalunya no se ha proporcionado el horario por motivos de seguridad pero el miércoles según fuentes penitenciarias todos dormirán allí el marido de la mujer encontrada muerta en Tenerife este fin de semana ha quedado en libertad provisional se le imputa un delito de homicidio imprudente había sido detenido por presuntos malos tratos a la víctima cuyo cuerpo presentaba lesiones previas en Radio Club Tenerife Yanire al fallar la pareja que fue detenida en un primer momento por presuntos malos tratos sino por ser el posible autor del homicidio se ha acogido este lunes a la dispensa la obligación de declarar al no poder confirmar que se trate de un caso de violencia de género se ha decretado supo está en libertad provisionalmente a tenor también de los primeros resultados de la autopsia que no relacionan directamente las lesiones que presentaba el cuerpo con el fallecimiento se descarta si la comisión de un homicidio doloso aunque no imprudente y la SGAE de chafado por tercera vez en los nuevos estatutos el sesenta y dos coma ocho por ciento de los socios han votado en contra del texto Pepa Blanes adelante

Voz 1463 02:47 la SGAE vuelve a la casilla de salida hay pone las cosas más difíciles a su junta directiva presidida por Pilar Jurado la Asamblea dado un sí mayoritario un sesenta y dos por ciento de los votos pero no ha sido suficiente para llegar a los dos tercios de la mayoría requeridos para la reforma de los estatutos esto era uno de los requisitos que el Ministerio de Cultura pedía la entidad para evitar su intervención una decisión que continúa en manos de los tribunales de aquel viernes el Gobierno anunciaba el recurso ante la Audiencia la decisión también repercute en la exclusión

Voz 1880 03:14 momentáneo de la Confederación de Sociedades de autor Annie

Voz 1463 03:16 Bell internacional si se han aprobado las cuentas de dos mil diecisiete dos mil dieciocho así como el informe de gestión del año pasado

Voz 1275 03:23 Nos queda la noticia Iberia que nos trae Nacho Palomo buenas noches buenas noches

Voz 0125 03:28 desde hoy hasta el siete de julio Madrid se llenará de aviones de Iberia la aerolínea participan

Voz 3 03:34 en Photo España de la mano del fotógrafo Paco Gómez con una exposición de imágenes tomadas en sus hangares de mantenimiento Iberia está con el talento español

Voz 6 04:02 en el deporte siempre se dan situaciones muy

Voz 0125 04:04 polémicas oiga lo hará si lo vamos

Voz 7 04:07 los organizadores que está en el paro es igual de malo que el que está en el campo

Voz 8 04:11 es una herramienta gratuita es tan rematadamente mal bueno no no eso no se lo digan si luego eh yo esté diciendo que para mí está diciendo que yo no estoy preparado

Voz 11 05:05 buenos días Carlos buenos días

Voz 10 05:06 no son nada

Voz 1804 05:09 no

Voz 12 05:12 son las cinco menos veinte de la temporada

Voz 13 05:19 llamado gorda

Voz 8 05:43 cuenta con las

Voz 18 06:22 hola

Voz 0194 06:36 hoy no recibe Sevilla de esta hablamos bajo los parasoles y las Nerva duras hipnótica de las setas de la Encarnación porque han bajado las persianas porque me hacía mucha ilusión empezar el programa a esta hora de la noche las nueve y seis ocho y seis en Canarias con algunos oyentes aquí sentados con las gafas de sol me parecía una cosa maravillosa yo que siempre estoy sentado dentro de un estudio que no sabemos nunca si es de día o de noche Art que cambiaremos de horario la gente nos pregunta si nos da igual porque el estudio tienen las

Voz 20 07:03 cuatro paredes poder hacer el programa con el sol

Voz 0194 07:05 el poniéndose nosotros viéndolo desde este mirador antes que nada gracias por venir les hemos bajado las persianas para que estén cómodos disfruten disfruten de lo que viene a parte irreal es aquí donde estamos la historia está nuestro alrededor bueno realmente está bajo nuestros pies restos arqueológicos romanos y andalusí es a nuestra a la imponente iglesia de la Anunciación las sombras del pasado convento casas principales de Duques de marqueses el mercado que también está de la a todo envuelto por este pórtico arquitectónico desde el que la ciudad de Sevilla se asoma al tercer milenio desde del que hoy hora25 se suma a los actos de conmemoración del quinto centenario de la expedición Magallanes Elcano que dio la primera vuelta no

Voz 21 08:06 bien Martinón

Voz 22 08:13 en la Cadena SER Hora veinticinco años

Voz 1804 08:16 Ángels Barceló

Voz 0194 08:19 el diez de agosto de mil quinientos diecinueve cinco naves con doscientos treinta y nueve marineros capitaneados por Fernando de Magallanes parten del puerto de Sevilla en busca de una ruta por Occidente para llegar a la especie día donde llenar las bodegas con clavo con canela con jengibre con pimienta con muy mosqueada respetando el Tratado de Tordesillas que había de marcado las zonas de navegación y conquista entre el reino de Portugal y los reyes de Castilla y Aragón Isabel y Fernando in nuestra primera conexión de esta noche va a ser con muelle de las mulas o de las muelas en Triana Elena Carazo buenas noches

Voz 0534 08:53 qué tal buenas noches Ángels mula cualquiera de las dos cosa parece ser que los historiadores no se ponen de acuerdo y aquí te saludo te digo buenas noches aunque podría decirte también buenas tarde porque nos ha puesto el sol hay una claridad extraordinaria estoy Ángel en la orilla este del Guadalquivir detrás tengo el barrio de Los Remedios en un punto que casi converge con Triana porque aquí precisamente empieza o termina la calle Betis estoy bajo el puente que cruza de de él Cristina Plaza de Cuba enfrente de la Torre del Oro una imagen que ya vieron los miembro de la expedición de Magallanes y Elcano eso doscientos treinta y nueve hombres que decías que partieron en la Nao Victoria que fue la única que regresó con apenas dieciocho hombres las embarcaciones Trinidad San Antonio Concepción Santiago y aunque salvo la Torre del Oro o la Giralda que incluso la puedo ver al fondo poco tiene que ver lo que tengo yo aquí delante con lo que era este muelle de las mulas o de La Muela desde donde partieron hacia esa primera vuelta al mundo ese muelle aquí se reparaban barco se construían pequeñas embarcaciones para navegar por el río a esta hora a mi alrededor cruzan piragüistas algún barco turístico y estoy disfrutando del movimiento de ese ligero movimiento que tiene el agua del río Guadalquivir porque en realidad estoy sobre el río sobre esa lámina de agua subida en un curioso barco el único barco solar que hay en Sevilla apenas lleva una semana en el agua pertenece a la empresa Guadalupe su patrón Maximiliano israelí es el que me ha invitado a subir a bordo M ha permitido sentarme aquí en esto

Voz 1880 10:22 dos sillones de cuero blanco como

Voz 0534 10:24 quisimos porque si te digo barco quizá no hay una idea de dónde estoy su huida esto es una plataforma ecológica un eco crucero el techo son paneles solares que el aportan la energía para moverse en lugar de paredes estoy rodeada de cristales que casi me da la sensación de que estoy flotando es así estoy flotando sobre el Guadalquivir bueno como te decía estos asientos de cuero blanco con unas mesas para tomar algo en el pantalán en el que estamos atracado no estamos recorriendo el río estamos ha atracado justo a los pies de una terraza que curiosamente se llama Puerto de Cuba este barco va a realizar una ruta que se llama Magallanes Elcano y que saldrá desde aquí en dirección a La Cartuja regresará por el muelle de la del

Voz 0194 11:05 nada que ver ni en el barco ni en las vistas con lo que vivieron aquellos marineros que partieron entonces no nada de nada nada Elena vuelvo contigo en un ratito de quiero que me hables de de otro punto de la ciudad te parece

Voz 0534 11:17 claro que sí venga pues hasta ahora mismo

Voz 0194 11:19 Pablo Emilio Pérez es catedrático de Historia de América en la Universidad de Sevilla ha centrado su labor investigadora en la historia marítima de las flotas de Indias no hay tiempo suficiente para citar todas sus publicaciones pero retengan este título los hombres del océano donde describen la vida cotidiana de las flotas de Indias del siglo XVI buenas noches muy dado buenas tardes que me me da como cosa decir buenas noches con este sol todavía pero bueno si es buena noche son las dos tardes noches exacto con qué pasa exagente es decir embarcaban allí donde está nuestra compañera Elena se subieron al barco de telefonía

Voz 20 11:52 Magallanes traía parece ser un mapa

Voz 2 11:55 secreto que

Voz 20 11:57 posible hubiera conseguido innoven Madeira igual legal de de la Tesorería de Portugal porque lo pase guardaban en caja fuerte hiciera el secreto de Estado y él decía que tenía un mapa que donde se veía el el estrecho concretamente el padre Las Casas que además de defensor de los indios Theodore decía que

Voz 0125 12:15 ahora ya me llegó con un globo bajo el brazo un globo terráqueo

Voz 20 12:19 y allí estaba dibujado este estrecho no sabemos exactamente porque los algún y que luego era de Martín Benja índice dice también la escasa como grupo alemán no sabemos qué guapa era exactamente pero bueno él estaba convencido de que navegando al sur de El río de la Plata encontraría el estrecho hilo encontró luego ellos van dibujando el mapa a medida que van navegar Amina que va navegando los pilotos tenían la obligación siempre de al volver a la caso de la contratación dar pues los resultados de su viaje es lo que se llamaba en la casa la contratación hacia el padrón real que era el mapa resumen de todo So light las noticias cubrimiento habían hecho cada embarcación ya ese confeccionaba poco a poco la imagen del mundo así que esa imagen del mundo ha confecciona pero poco a poco mira que iban avanzando iban dibujando como

Voz 0194 13:04 cómo entendemos el mundo hablamos de Magallanes Elcano

Voz 20 13:07 pero claro ellos no iban solos había tripulación Llaneras esa gente usarán gente de casi todos los países de la Europa Occidental porque parece ser que Magallanes encontró dificultades para conseguir españoles no claro España podía ir los pueden ir a muchos sitios la expedición es inútil peligrosos podían ir a las indio pero ir a un lugar que no se sabía muy bien cómo se iba a volver si sin siglo VI todavía al Estrecho mucha gente se vieron que era reclutar fuera repuntaron fuera que resultaron sobre todo italianos portugueses pero también había alemanes holandeses prácticamente de todas las todo el mundo y también había algunos esclavos de Magallanes que era Alaya los entes yo pensaba que utilizar como muy interpretes así que aquello era una Torre de Babel

Voz 0194 13:55 yo entiendo que además la gente que se embarcaba tampoco sabía exactamente hacia dónde por Casey volvería incluso no

Voz 20 14:00 por supuesto que uno no lo sabían seguro por su marcado y que hay que les pagaban por eso pues le pagaban en dinero en pecie porque daban la comida sobre todo en espacio es decir cada marinero tenía derecho a un pequeño parque para traer mercancías devueltos ya que les hacía un poco copartícipes de el negocio eso era lo más importante para ellos porque cuarenta kilos de especia que era un tal eso valía como un sueldo de un año de Elcano pues ellos podían venderá loca venderlos claro ellos llevaba una pequeña vendían su ropa el vino vendió en todo lo que podía a cambio de conseguir especias y eso es la más importante cuando volvió Magallanes verdugo devolvió el no me parece que el sueldo fueron cien mil maravedíes lo que le le tocaba por el suelo de los tres años y sin embargo por sus quinta heladas la tipología de especia que trajo cobro cinco veces más así que los marineros se peleaban por las quinta heladas leer sueldo clave y cómo eran esos barcos eso fue eran pues cáscara de nuez porque lo escuchábamos ahora nuestra compañera desde ahí con un barco sostenible con energía solar es es no tomar pues tenía unos veinte metros de eslora bueno que estés al salón donde estamos cabría de sobra la Nao Victoria

Voz 23 15:16 ay de manga pues tendrían seis siete menos

Voz 20 15:19 así que el espacio era muy reducido porque en cada barco de Ciudadanos cincuenta sesenta personas entonces eran barcos en como dijimos en qué condiciones que en Ambiciones debida tenían pues lo parco de Su Majestad de cese olían antes de verse decir condicione diera pero bueno la gente

Voz 2 15:38 la Grange trenzado acostumbro a

Voz 20 15:40 a sufrir mucho la comodidad que tenemos en nuestros época es inconcebible eso de que cualquier tiempo pasado fue fue mejor es absolutamente falso

Voz 0194 15:50 que pasaban el tiempo el todo entiendo que debía días y días de navegación bueno

Voz 20 15:56 pero podía llevar una guitarra siempre cantar romances podían pescar marinero casi siempre llevaba un anzuelo y buenos no se tal para para pescar charlaban entre ellos a peleaban a la hora de comer mucho las peleas eran fundamentalmente en el fogón todos querían a arrimar el ascua a su sardina porque a mi novia el barco del Reino cocinero cada uno se cocinaba su su rancho y entonces pues a la hora de conseguir el rescate el recuerdo de fuego para la sardina el fuego sólo se podía encender cuando era la manera buena no había enemigos a la vista porque en el momento en que había enemigos gravita un fuego en en un barco pues gente madera es peligrosísimo ladrillos y arena sobre ello supone una parrilla entonces comer caliente era complicado y ahí había muchas disputas la gente todos los marineros llevaba un puñal a la espalda un cuchillo porque esto tiene que cortar un cabo bueno más de uno acabó con cuchillos un compañía

Voz 0194 16:49 pero la costilla y entre Magallanes si Cano aquí quién tiene aquí hay que atribuirle más el éxito de la expedición hoy Protos Magallanes tenía la idea

Voz 20 17:00 pero no la pudo que lo pudo cumplir porque bueno se empeñó en conquistar una pequeña isla porque sala quería quedar mal hayan es tenía en su es hubo capitulación tenía derecho a quedarse con dos islas de las que descubriera él quiso quedarse con Feghouli dos y la de Filipinas por intentar que pacificar aquello para quedarse lo mataron entonces no pudo volver y el que volvió fue Elcano Elcano hizo una gran hazaña porque el pasar el el Pacífico costó tres meses y veinte días pero la vuelta fue prodigiosa porque desde la isla de Timor cuando dejaron el Archipiélago ya los archipiélago de Indonesia el hasta que tocó en Cabo Verde fueron cinco meses y pico eso lo hizo el CAC una revelación de cinco meses sin escalas eso se había hecho nunca más más que el que el cruce el Pacífico pacífico de todas formas enorme fíjese que en el Pacífico caben todos los continentes emergido centro tienen unos ciento sesenta millones de kilómetros cuadrados y América tiene cuarenta y dos y Asia cuarenta y cuatro es decir que hay Rail sociedad

Voz 0194 18:05 claro

Voz 20 18:06 pero todavía en obras hora espacio Toxo cajas dio a poder un distrito sí

Voz 0194 18:10 al lado de nuestro invitado Manuel Rabin a director del Archivo General de Indias y por tanto máximo responsable de la conservación y la gestión de cuarenta y tres mil legajos instalados en ocho kilómetros de estanterías ocho kilómetros de estanterías ochenta millones de páginas de documentos originales que guardan más de tres siglos de historia desde Tierra del Fuego hasta el sur de Estados Unidos además del Extremo Oriente español las filipina has Manuel muy buenas noches buenas noches que hay ahí dentro la historia a lo que hay dentro todos la historia actual

Voz 1077 18:39 porque todo lo que está hablando Pablo Emilio de que es una hazaña que es una gran operación en el fondo es una operación administrativa detrás de eso hay una administración que

Voz 20 18:49 genera papeles y esos papeles solo

Voz 1077 18:52 es han conservado qué tipo de documentos ahí dentro

Voz 1880 18:55 bueno las dos secciones del archivo

Voz 1077 18:57 guardan relación con la expedición es muy importante que sepan que hay dos instituciones completamente distinta una es el Consejo de Castilla que gobernaba América al principio que estaba en Valladolid y que era la Corte entre comillas semioficial ir a casa de la contratación estaba en Sevilla que era la que gobernaba la carrera de India es decir todas las mercancía todos los barco y todas las tripulante que iba venían de América

Voz 0194 19:24 eso la expedición sale de Sevilla sale de ese vídeo

Voz 1077 19:27 era el puerto oficial de de mil quinientos tres la corona dijo que se viera tuviera el monopolio del comercio tenía necesariamente que es el de desvíe pero todos organismo uno estaba en Valladolid y otro estaba en Sevilla lo dos generaron in documentación sea toda la parte política la tomaron en Valladolid pero ya la parte técnica y dio la orden de que la Casa de la contó se pusiera en marcha comprarlo los barco contrataron a los marineros contrataron todo el utillaje que llevaba la expedición eso el día que estar una en Valladolid y el otro en Sevilla pero Carlos III tomó una idea que

Voz 0125 20:08 fue revolucionario en su época hay genial

Voz 1077 20:10 se decidió que no que lo mejor era para mejor conocer la Historia de América reunir todos los documentos que ha generado en un solo sitio ellos se se eligió Sevilla hay hombre como el centro del comercio y el monopolio con América

Voz 8 20:29 pero fundamentalmente una idea que me gusta

Voz 1077 20:31 sería que poco defendible fundamentalmente se puso en Sevilla porque existía la Casa Lonja Si la importancia de ese edificio su edificio de una categoría hecho por Juan de Herrera al que hizo El Escorial un edificio que estaba abandonado semi abandonado porque el comercio se dio traslado cae y cuando el tomaron la decisión de crear ese archivo la persona responsable pensaron que no habían mejor que es tenedor que ese entonces eligió Sevilla pero se eligió también porque tenía la casa lo ha ido deseó la orden de que los documentos que estaban en Valladolid

Voz 2 21:09 no se han a Sevilla

Voz 0194 21:12 yo estuve hace muy poco yo creo que ha de dar un mes y pico no habían estado nunca en el Archivo de Indias y me me quedé fascinada sólo el continente ya es fascinante y el contenido ya porque cuando estamos hablando de documentos entiendo que por ejemplo

Voz 2 21:23 desde las listas de lo que llevaban los barcos de decir todo tuvo

Voz 1077 21:28 lo que pasa que los documento muchas veces son muy interpretable ha dicho ante da la cifra de los de los tripulantes pero la cifra durante hay gente que dice que son doscientos doscientos treinta y cinco doscientos cuarenta oscila porque hay gente que parece que está escrita dos veces no lo no Press cambian los documento están ahí lo documento hablo pero para que hablen hay que preguntarle para qué a preguntarle hay que tener ideas doce por eso la Historia Se va escribiendo una vez y otra vez un ave siempre ayer un documento de le parezca fascinante ve yo creo que el documento más importante que tiene el Archivo de Indias el Tratado de Tordesillas porque es el primer documento que se declaró Patrimonio Mundial de la Unesco Ica los un documento que uno lo explica y no se cree nadie que España y Portugal se reunieran en un pueblo de Castilla para repartirse el mundo profesa así se repartieron trazaron una raya calma dijeron una parte para España otra parte para Portugal

Voz 20 22:31 así de sencillo yo quisiera decirte Manolo que hay un documento que a mí me impresionó mucho que es el testamento del Cano cuando él muere en el segundo viaje a las Indias ah perdón asignó orientales eh eh el canon muere una segunda expedición bocetos se hace desde La Coruña Jones Hafez de Sevilla se creó una casa de la contracción en La Coruña en esa expedición muere el CAM entonces yo he tenido en mi mano ya no se puede tener claras e digital hizo honor de tener el documento original de cuando se abre el testamento de Elcano y cuatro líneas de ese estando enfermo en la cama sado de demente pero malo de cuerpo cuatro líneas y todo firman firmó después el Cam de todos lo que le acompaña es un documento emocionante por favor alcaldes

Voz 0194 23:15 buenas noches buenas noches todo esto que están contando desde Sevilla hay en Sevilla interesantísimo la verdad verdad que si cómo se va a volcar esta ciudad con esto del Quinto Centenario no la verdad

Voz 0205 23:26 que que tenemos por delante tres años de actividad de de de programación sobre todo de poner en valor ese acontece

Voz 20 23:33 miento histórico lo que hoy es la ciudad

Voz 0205 23:36 la de dos mil diecinueve no ir escuchando la verdad que que te lleva reflexiona sobre por qué de tanta gente de todo Europa no venía este puerto eh a embarcarse hacer una expedición bueno hoy me gustaría no eh que Sevilla fuera tan atractiva como para que gente de todo el mundo venir aquí por ejemplo a compartir el conocimiento talento e no sólo invertir sino también a a

Voz 0194 24:03 a resolver los retos del futuro aquí en una ciudad

Voz 0205 24:06 tiene vocación universal que tiene una historia milenaria es muy bonito escuchar ese relato porque le puede poner actualidad a lo que hoy como estrategia de Ciudadanos gustaría

Voz 0194 24:16 pasar a Juan Espadas el alcalde de Sevilla sentado aquí en la primera fila de este programa especial que estamos haciendo desde las setas de la Encarnación que su santo además felicidades yo tengo una coca de Sant Joan a que encima que sí

Voz 7 24:26 Ángela las catalanes de los catalanes lo celebramos mucho esto de una Coca una calle Juan

Voz 23 24:31 eh bueno ustedes los alcaldes además que

Voz 0194 24:34 va a gobernar con más o menos tranquilidad con todo lo que se ha montado con los pactos usted ahí bien no

Voz 0205 24:39 sí la verdad es que yo me gusta decir que parecemos un oasis político la ciudad de Sevilla no estamos dedicados a pensar en qué hacemos cuáles son los proyectos como como salimos adelante estos próximos año con con con mucho eh retos todavía por resolver en la célula pero es verdad que que todo este debate este gran ruido de fondo que tenemos sobre la gobernabilidad no es sobre la necesidad de buscar pactos de forzar la aritmética en pues no no es lo que

Voz 0194 25:07 pero su experiencia a pesar de que en Andalucía vimos la primera experiencia al primer experimento del pacto de la derecha efectivamente

Voz 0205 25:13 por eso por eso lo conocemos mejor que hemos visto en nuestras carnes y lo vemos no es como veces tensionar tanto para conseguir el número justo que te permita gobernar pues no te garantiza luego el el ritmo el la coherencia en fin en las líneas política

Voz 8 25:30 los ciudadanos votaron sobre todo no

Voz 0194 25:33 pues vez que muchísimo que han venido a pasar un ratito con nosotros creo que era cenar en familia porque hoy es su santo sea que algo hay que hacer BNS Nike es que siempre siempre hay que celebrar alcalde familia claro siempre que celebrar sea lo que sea muchísimas gracias felicidades en las últimas la ciencia

Voz 1804 25:48 las

Voz 24 25:55 Pero Sánchez buenas noches Goran Nochez querida no

Voz 0194 25:58 los que no sé si te has quedado con la boca tan abierta como yo escuchando a estos señores

Voz 10 26:01 pues sí yo estoy absolutamente embelesado había embobado a ver cómo hacemos esto ahora me ha sorprendido mucho una cosa en cuanto tú conectaba con nuestra querida Elena Carazo quinientos años después la vista son otra los barcos son otro pero esa duda del Muelle de las mulas o la muelas persiste a día de hoy quinientos años después a seguir diciendo en Sevilla contó tumulto contó muelas

Voz 7 26:22 indistintamente los saque de algún lado viene la duda es que tendríamos que entre al diablo e igual la respuesta en el archivo de India pero sigue habiendo saluda le pregunta voy a los historiadores por aquello

Voz 0194 26:34 es que no son ni Magallanes Miguel Cano aquellos que también se subieron al barco que yo por ejemplo hoy me he enterado que muchos no eran españoles porque yo creo que deben ser más listos los españoles dijeron hay que ese sueldo

Voz 10 26:42 pero bueno volvieron de de Barakaldo Bilbao Ayamonte de Sevilla yo vengo es reivindicaron poquito a esos diecisiete que volvieron con Elcano que lo pobre estaban ahí no momento histórico también Circus navegaron el mundo Hinault no sabemos lo que venga

Voz 0194 26:56 dan ellos los complot

Voz 10 26:58 hemos contando lo iremos contando quiere que te lo diga todos los tengo todos aquí

Voz 0194 27:01 diecisiete temo lo diecisiete abismos

Voz 10 27:04 iré donde era pues mira estaba Juan Sebastián de Elcano que era de Getaria Capitán Francisco Albo de hacho piloto Miguel de Rodas que era de Roda al piloto Juan de Acurio de Bermeo piloto Antonio Lombardo que afecta de Vicenza sobresaliente Martín sería genial este Martín de Judy Cyrus si me equivoco corregirme por favor de sabes el marino Hernando de Bustamante de Mérida el Mariner y barbero Nicolas el griego de el marinero Miguel Sánchez de Roda familia mía de Rodas marinero Antonio Hernández Colmenero de Ayamonte el marinero Francisco Rodríguez portugués pero de Sevilla marineros Juan Rodríguez de Huelva el marinero Diego Carmena Gallego de Bayona el marineros Camps de Aquisgrán artillero Juan de Arratia de Bilbao Brumete vasco Gómez Gallego el portugués de Bayona Brumete Juan de San Andrés o de Santander de Cueto Brumete Juan de Zubieta de Barakaldo estarán los diecisiete

Voz 0194 27:56 dieron con ellos y que nadie se acordado que también han dado la vuelta al

Voz 10 27:59 lo que les pasa como a Said que era hermano de Caín y Abel fueron tres

Voz 24 28:03 y uno se olvida aunque siempre hay los grandes olvidados claro los grandes olvidados de la historia hay grandes olvidados Ángels mira por ejemplo todo

Voz 7 28:10 mundo no Caín y Abel cuando Mata Karin

Voz 10 28:14 dio sustituye a Bell con set set nada más que sale lo auto definido la la criatura que sean tren en el universo de uno uno queda condenado al ostracismo hilo pase a los anales de la historia que igual es porque hay que pasar por ahí que creo que la palabra no está muy bonita puesta a los anales de la historia sea la Historia Se pasa por detrás

Voz 7 28:34 así que esto habría habría que verlo

Voz 10 28:37 pasa mucho olvidado San Judas Tadeo por culpa de Judas Iscar y Haute nadie le pone a sus hijos Judas por culpa del velódromo Farage pero encuentra normal pero coño Judas Tadeo era el hermano de Jesús le llamaban y por coincidir con el otro Malaga by queda Conner

Voz 7 28:52 queda condenado al ostracismo verdad yo abogo por eso grande por eso grandes olvidado olvida

Voz 0125 28:59 todos que con Magallanes también vinieron tres habitante de lujo Lucas o cuatro o sea que no solamente vinieron estas no sabía bonito esto se dividieron preso por eso no dieron la vuelta al mundo pero siempre están olvidados claro tampoco otros habías hete tienes algún otro ajuste de cuentas con la historia que querías hacer bueno seguís

Voz 10 29:17 mosquee podemos aprovecharnos siempre la la historia es caprichosa y se olvida por por cuestiones de de memoria sino que a veces incluso eh bueno pues digamos que malintencionada no entonces aprovechó para reivindicar en este momento de ajuste de cuentas con la historia a las sin sombrero por ejemplo no a toda esa mujeres que se vieron opacada por por por marido que bueno porque terminan firmando obras que que no son suya tenemos en pro María Teresa de León mujer de Alberti que queda eclipsada María alejar Raga la gran mujer de la Generación del veintisiete que bueno que aunque era diputada y una mujer muy comprometida con el feminismo ve cómo cómo su marido firma su su propia obra toda esa mujer es la sin sombrero a la que hoy también aprovechamos esta esta cita a apostar cuentas sin porque no incluso a mi lema Marie la mujer de consten eh a la que Einstein le hizo firmar en un contrato matrimonial bueno porque

Voz 0194 30:13 Gara poco más poco menos que de cuidarla

Voz 10 30:16 a atender a los higo y demás pero era matemática Irala que cubría el dicen

Voz 0194 30:20 el uso más lista que bueno no sabemos si mal lista

Voz 10 30:23 bueno cubría en matemáticas ahí está en que en matemática en lo demás sí pero en matemática nuestra muy puesto si hablaban la correspondencia de nuestra teoría nuestro estudio está repartió el premio Nobel la la la la cuantía económica la repartió con su señora pero el casi casi que la condenó al ostracismo Xicoy daremos por aquí reivindican grande olvidaremos

Voz 0194 30:44 cierto mujeres en estas expediciones nada lo fueron en están fuera beca si hay una mujer sentada que nuestro lado Camila Ferraro chef del restaurante sobre tablas de Sevilla muy buenas noches campera Sepi propietaria junto al sumiller Robert tetas que centramos tramos intimidades también es su pareja al de de este ante la que la hemos querido traer a ella porque nos contaban antes ellos como las especias que se traían como aquel pago en especias era tan importante porque especias luego se sacaban los marineros ese ese sobresueldo a quién o qué nombre le podemos poner a todo los esas especias que que llegaron gracias expediciones como esta la canela

Voz 25 31:22 no yo creo que que aparte revolucionar la cocina en ese momento el hecho de entrar la esta especia en bueno en nuestro puerto cambió totalmente la manera de conocemos la la gastronomía o la conocían hasta

Voz 1880 31:39 Azalia momias no te puedes imaginar la cocinas en muchas de ellas

Voz 25 31:41 no para nada incluso recetas las más tradicionales y si nos ponemos a a mirar el recetario hay alguna de estas especies que vinieron en esta edición

Voz 0194 31:51 que más te gusta ti yo soy muy amante

Voz 25 31:54 de la canela me de la canela que siempre tendemos a utilizar la sobre todo bueno en épocas de a lo mejor de Cuaresma no en Sevilla esta ciudad que tiene en esta Semana Santa tan intensa que no solamente está en en los postre más tradicionales sino que también se encuentra en los incienso no de de los pasos de de semana también está la canela

Voz 0194 32:17 sí sí sí la hucha de de esta especie

Voz 25 32:21 alguien dentro del bueno como se pero ya hago es lenta como esto es muy curioso porque la canela es la corteza del árbol pero se enrolla una vez que se ha sacado el Alaska se cuando se va secándose va enrolla

Voz 2 32:35 eh como la conocemos que tengo una forma de Can nudillos Se

Voz 25 32:42 bueno se hace sola Vila la pimienta por ejemplo también ya de la primera también llega de la de las islas Lucas si no me si no me equivoco de de ahora

Voz 0194 32:54 yo estuve en una exposición que hicieron un Archivo de Indias de especias por ejemplo era fue la vez que que su labor exacto la de sabores que era muy curioso porque son muchas especias que tenemos tan interiorizada en la cocina que pensamos que toda la vida hay que es nuestro no pues si no hubiera sido por estas expediciones no hubiera no hubiera existe

Voz 25 33:10 es la la pimienta una especie como la pimienta que la utilizó prácticamente a diario no sin darnos cuenta Juan potenciador de sabor impresionante y que y que bueno yo me atrevería decir que es de las especies más utilizadas del mismo

Voz 10 33:23 perdona más valiosa no se llamaba saco de pimienta no a las personas muy potentados

Voz 20 33:27 el clavo todavía era más caro más el clavo

Voz 10 33:30 el agradece tu era más caro era más caro clavada

Voz 20 33:32 en clavos solamente

Voz 8 33:35 eso viene de ahí clava su entrada

Voz 20 33:39 el clavo solamente se producían las coloca en una especie endémica de la Luca y por lo tanto porque a ver menos por eso olían tanto las ellas y ellos eran conscientes cuando se traían esta del del valor real que tenía sin sí por supuesto claro que sí por eso luchaban por traer cada vez más Quintás para para sus propios hijos que sí gran consciente eso eso básicamente SC la decía

Voz 10 34:00 dónde cerca el incienso que tan asociado tenemos a a la Semana Santa ya costumbres católica apostólica romana también bien en este momento

Voz 26 34:09 de la India al rey de Arabia

Voz 10 34:11 Quique que ante es difícil pensar cómo sabrían las cosas y que sabían algo por casi todos los potenciador de sabor vienen de este momento se ha que la cocina antes de este momento eh aquí sabía a muy poco

Voz 7 34:25 una gata desgracia volvemos otra vez con

Voz 25 34:29 bueno fundamentalmente lo que lo que pasaba no y por eso también eran tan esperadas esta especia porque bueno la la carne se se conservaban malas condiciones entonces era una o en la carne y otros productos que era muy apreciada solamente

Voz 7 34:46 por darle un poco de de sabor que aquí nunca a lo mejor sabía tan mal Elena

Voz 0194 34:51 Carazo se ha movido se desplazaba hasta el Real Alcázar de Sevilla allí se exponen a las y códices que reflejaron cómo se imaginaban la tierra principios del siglo XVI y como fueren también de los mapas yo de las primeras preguntas a Pablo después de la primera circunnavegación al mundo Elena cuéntanos

Voz 0534 35:06 que curioso Angle lo que estoy viviendo en estos momentos porque bueno me trasladaba hasta el palacio gótico del Real Alcázar estoy en la sala camarera donde instale posición Atlas y códices iluminados de los cuarenta años que cambiaron el mundo fíjate tengo delante quizá la obra más llamativa el famoso Ávila Miller una obra que realizaron captor cartógrafos portugués se lo tomen ya que hablamos de nombres ante Pedro Reiner Jorge Rainey junto a un pintor que eran minoría turista que se llamaba Antonio de Holanda todo eso encargo de Manuel primero el afortunado este atlas Miller lo que tengo delante Ángel es una reproducción que realiza la empresa M pero se dedica a realizar clones de documentos históricos como es el caso de Cea la lo más curioso Ángels es que están aquí en una vitrina en estos documentos esta de la tela Miller el Aquila balar Iván Durán que bueno están a disposición de los visitantes para tocarlos leerlos esta reproducción cuando decimos reproducción hablamos de clon han reproducido la textura del papel el olor bueno pues prácticamente es como si tocara que claro evidentemente el original no lo puedo tocar Street tocando este clon de la Miller que lo tengo delante una reproducción una imagen de la tierra que realizaron estos portugueses pues precisamente en contra de la idea de dar la vuelta al mundo nos hemos encontrado que está los continente del viejo mundo ocupando la parte superior todo el centro está cubierto de agua este enorme mar y debajo está el resto de esa tierra ese nuevo mundo más al sur uniendo occidente y oriente con lo cual bueno pues si hiciéramos caso de este atlas Miller que tengo delante pues si hubiera sido imposible en la vuelta al mundo

Voz 0194 36:55 lo que más nos en el que me digas que huele

Voz 0534 36:57 sí vuele esa imagínate como una textura yo a la vista bueno pues me imaginé una especie de pergamino pero lo cierto es que el papel es un poquito en algo más grueso se puede apreciar el brillo de Eldorado de esta miniaturas tengo la imagen de la tierra en el centro con esta disposición tan cool

Voz 1880 37:15 los celos continente y una especie de

Voz 0534 37:17 cabeza de ángeles que están soplando en cada una de las direcciones como si fueran perros

Voz 0194 37:22 pues Elena muchísimas gracias buenas nuevas Eurobank hasta luego Pablo Emilio Pérez en el rabino muchísimas gracias por haber estado con nosotros y hacer una lección de Historia tan fantástica podría hacer podríamos estar horas escuchando muchísimas gracias un aplauso para los señores que se lo han ganado

Voz 24 37:43 antes de continuar música porqué la música la pone

Voz 0194 37:47 parece una destilería aunque no no hay una eh pero yo digo la destilería porque ellos esos escribe sine Icon y Nigris

Voz 2 37:55 bueno pues eso todo para vosotros cuando queráis

Voz 27 38:08 el clima

Voz 2 38:17 bueno esperamos que le guste mucho dicen que la vida apriete que Pires Diamond se ha encargado de Annan que han no del cuello

Voz 27 38:45 nuestra propia So dicen pero que es ver a tanto ver muy activos para que para acá la cabeza pero sabes que te digo que a mí no me Rodilla presidente Altet cuando venga los problemas de grandes dimensiones que así no se va la pena pelo problema se arregla doctorandos solucione

Voz 29 39:50 que ello tenga mismo Iván

Voz 27 39:55 no sé dónde drama seta conmigo yo tengo motivo vale ahora tiene un beso drama siete yo tengo Hodei canta con nosotros dice

Voz 2 40:53 yo va

Voz 30 40:56 no poco olvida los modales ahí vamos ven no canciones sin garganta ni piropo déjenme que la letra centrífuga que no he truco pole

Voz 27 41:10 sale la luna que son pues Carme experimentada en esto de la luché día para disfrutar del momento que dio tira

Voz 29 41:26 yo tengo mi motivo

Voz 27 41:28 vale vale darme mañana un beso de él a ir de gira Drama siete conmigo yo tengo motivo para levantarme cada mañana para arte un Cela drama siete vi yo yo tengo me motivó no va a dar un beso diez de la verdad el drama siete yo para levantarme ver dos mil siete y yo tengo motivo

Voz 24 42:36 están vivos están vivos e Un en nada de dividido juegue otra vez la destilería porque ahora lo que toca es eh

Voz 8 43:04 Sara vítores buenas noches buenas noches

Voz 1804 43:07 los en las setas en Sevilla queríamos unos minutitos a la cara B como todos los días

Voz 1880 43:12 detrás de lo que vamos a hablar en la cara pregunta si sabes porque este lugar en el que estamos en llama las setas presumir pasando y de verdad es bastante claro no hay más que mirar lo por su forma bueno la estructura de madera más grande del mundo con dos columnas de hormigón con los ascensores para acceder al mirador que es donde estamos construido por Sacyr lo diseñó el arquitecto berlinés Jurgen Mayer son ciento cincuenta por setenta metros una altura semana de veintiocho metros email

Voz 0194 43:35 se ha convertido en un reclamo turístico para Sevilla si es él

Voz 1880 43:38 tercer monumento más visitado de la ciudad en el sótano eh ya lo hemos dicho están el anticuario Museo Arqueológico que incluye restos de gran parte del periodo romano de los siglos I al IV y además hay una casa islámica almohades de los siglos XII IPREM esto sobre las setas de la Encarnación pero vamos a hablar de las otras de las de comer de las de comer y también de las de escuchar como siempre en la en la que árabes setas que son las protagonistas de nuestra primera canción ya sabemos que en inglés setas e hice musgo nosotros lo traducimos como champiñón realmente y así Sham niño es como se llaman en francés

Voz 32 44:10 aquí no bajo muy

Voz 1880 44:17 con champiñón o en italiano campaña es como las llaman en algunos países de América una seta es cualquier especie de hongo comestible o no con forma de sombrilla sostenida por un pedí celo vamos con las partes y nos imaginamos el hongo no dentro de la tierra estaría el micelio que no comestible que está formado por un montón de delitos minúsculos llamados hijas por fuera a la vista es lo que llamamos ETA sea comestible o no la seta es además el aparato reproductor del hongo eh ser setenta salidas setas a por setas sus como una religión casi conocen las setas perfectamente diferencia que yo no tengo una idea la trompeta de la muerte de la trufa negra del Boletus Edulis de las banderillas de las seta de San Jorge Vela Melilla arroba soles

Voz 10 44:58 este es el Vega no es sólo una costumbre los siete

Voz 1880 45:01 los de verdad van muy bien preparados al bosque no llevan las botas el chubasquero un cepillo para limpiar las setas una cesta por supuesto para llevarlas hiló imprescindible la navaja con bola de Mc

Voz 8 45:17 por los senderos normativos

Voz 7 45:22 y luego está Sara que busca quiere excusa para poner una canción porque ya me dirás hablando de setas como llegamos a Mack the night y feliz porque con mi acento y orgulloso de toda mi setas Camila cuál es tu seta no Z cuál es tu seta favorita puede poner ahora una que

Voz 25 45:39 Nos están surtiendo el restaurante La chantarelas la chantarelas buenísima con muchísimo el sabor

Voz 0194 45:44 cocina Nos rápido un plato con setas fue

Voz 25 45:47 vamos a hacer una elaboración poco habitual con seta que ponerla en escabeche hacer una Charlotte apostaba con hierbas aromáticas

Voz 33 45:55 no en piel de limón ir donde vamos a cocinar junto con vinagre de Jerez eh estas setas a la que vamos a acompañar con y de aquí de carne R tinto también de de Cádiz y terminaremos con unas al citado un jugo reducido de fondo de ternera

Voz 0194 46:12 yo la la plancha de guasa esto no de todas formas se de dicho la trufa negra se puede considerar la trufa una seta si es de cocina

Voz 25 46:21 y además bueno ahora

Voz 34 46:23 que bueno

Voz 25 46:25 podemos consumirla durante todo el año porque ya vienen de diferentes puntos de de Europa así que tenemos la suerte de que podemos tenerlo todo el año que es pero no hay que esperar a ese momento para ir a bordo

Voz 20 46:35 las setas

Voz 35 46:40 los

Voz 1804 46:41 ah tres preguntas sobre setas que contestamos con tres canciones

Voz 1880 46:50 vamos a ver yo creo que lo podemos hacer incluso con el público si te parece bien

Voz 8 46:54 vale

Voz 1880 46:55 la pregunta es la más la primera va a ser la más fácil cuál es la mejor estación del año

Voz 1077 47:00 para ir a por setas a ver a ver

Voz 8 47:03 cuál Otones donde la humedad Éste es el Barça dueña de Mari Trini vamos con la segunda pregunta a ver qué tal el público en estas analogías AVE Madrid Trilla igual es la más Frattini te das cuenta de lo que hace ya por poner una canción no venga sigue yo lejos las canciones y luego el tema globo justo al contrario exacto ballet segunda pregunta

Voz 1077 47:25 hasta dónde sale uno cuando va a por setas

Voz 8 47:30 el bosque el bosque este es el bosque llevamos con la última que creo que también es la más difícil osea que yo no sé hay cosas que no son setas a ver Manu Camila años no son setas pero tienen forma de seta a veces tiene en forma de seta bueno las vemos mirando el cielo que pueden sí son blancas son blancas nubes escucharnos establece todas las citas porque lo que tienen unos efectos claro mira mira aquí bueno bueno pues espera que seguimos con la psicodelia vamos a ellas setas venenosas primero no habíamos hablan aún ni de las ven

Voz 1880 48:11 penosas ni de las alucinógenas alucinógenas son por ejemplo la mata moscas o la falsa oró Jaques la Manita Muscaria su venta está prohibida por ley ya luego las hay más tóxicas aún como la es que esto no

Voz 8 48:23 lo voy a decir bien las y lo cite juvenil si soy sino que tengo

Voz 1880 48:28 esta es la que se poblar mente como hoy Simonyi o y ello qué te pasa cuando ingiere una de estas pues que cambiar tu relación con el entorno el comportamiento se hace raro como que te dé sin Yves hilaridad dificultan el control muscular alucinaciones vamos a poner ejemplos también de todas las

Voz 10 48:45 te iba a decir trae una bolsa nos trae

Voz 7 48:47 ha sido con aprobar con la coca cero

Voz 1880 48:50 internos por ejemplo con Georgia en cómo podían estar

Voz 7 48:54 el contexto

Voz 1880 48:55 la pasada claro que no estamos con setas estamos casetas los Beatles por ejemplo yo creo que consumieron alguna de estas cuando preparaban el revolution Number One no que este este es el raro lo vea lo vamos a dejar Marcos que esto es una raya y la peor de todas es la Amanita Faloides también conocida como Can aleja u Oreja Verde hongo de la muerte cicuta verdes horripilante Nos vamos con esas alucinaciones percepciones alteradas pieles alteradas de los psicodélico

Voz 8 49:37 tengo que reconocer que buscando canciones para esta cara B los de aquí los músicos españoles Mar en busca de setas alucinógenas sólo du en busca de ellas es por ejemplo la seta de los delincuentes donde crecen las setas cite

Voz 36 49:50 habría

Voz 8 49:52 Lola Crespo

Voz 1880 49:56 de los de Pony Bravo que se ponen muy mal pero muy mal cuando se van por ahí una noche de setas

Voz 37 50:12 ocho

Voz 8 50:16 cerramos la cara B que dio

Voz 0194 50:17 está dando por casi todas igual te a lucido

Voz 8 50:20 ante por decir alucinógeno siempre hablaba de veneno mucho rato no con que cerramos pues dame veneno esta sí que la elegí porque yo quería muchísimas gracias Manu viene la ministra en funciones eso sí te pueden meter una pregunta suena tú te quedas hasta mañana hasta mañana la que nunca venga pues de Los Chunguitos a la destilería ver cómo hacemos esta transición

Voz 1179 51:09 venga venga todo tuyo peca cara salía delante dos todos Sevilla sale bien p'alante

Voz 27 51:31 que lo digan nunca que la vida no te quiere que éramos no te ha dedicado tiempo para sonreír recuerda siempre que eso le que luego tiene que bucal y eso depende de que tantas lágrimas van a secar tu alma Sierra el libro por la página en que te tocó sufrir abrió la puerta ya una vida sin prometer ahí recuerda cada día tú peana de son Reilly tú tiene que sale adelante su cuerpo con Mi cante abre el cajón de la sonrisa como ante deja aquel rima K bailar tu corazón no te lo pienses Leoni tan de Palat setenta cuando vengan de plante hoy es el día grande me olvidé de a Sami Cancio Cancio

Voz 38 52:16 eh tú

Voz 27 52:34 ahora como estamos en la radio y esto vamos rápido voy a pedía toques levantó y venga arriba

Voz 1179 52:39 arriba hoy de verdad en serio no lo habéis visto ustedes toda la radio nunca así así y ahora estoy de pie no para agacharse y casi en serio agacharse oé eso en pero no siempre agacharse norma en serio levantarse ya a charla cuando yo diga para arriba aunque deben cuando tenían que subir levantando la mano dándole así ya forman órdago bien gordo vale dicen que no que la ley cuando la silla que el soy vale agacharse venga

Voz 39 53:17 sí yo hayedo yo yo yo yo yo llevo yo le yo viendo ya lleno yo llevo yo

Voz 40 53:29 el día que en Santo suele anti que el cantante de Galatea dando y dota Cancio gente es impecable grande que tienen la repleta se mueva la apertura aquí que tiene todo el

Voz 27 53:38 la vida en un choque PP continúa a pesar de la paguita no debemos levantar hoy doy Palma de alegría si te veo sonreír y Tommy gargantas James L L L tiene que sale adelante salta a tu cuerpo a mi cante abre el cajón de la sonrisa como en aquel RIM haga bailar tu corazón no tenía ni tan ante ETA cuando vengan León de plante hoy es el día de Toni Grande olvida todo le caso mi canción

Voz 1077 54:09 en Hora veinticinco

Voz 0125 54:13 para mí un experto en moto yo poder escuchar esto antes de encender las

