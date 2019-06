Hora 25 (24/06/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 está casi violencia verbal porque después de un insulto que quiera que era que pasemos cuál es el siguiente paso que Limia que línea roja después de un de una injuria cuando se habla pues por ejemplo del feminismo opresor o que una sentencia se ha dictado por una turba feminista ahí supremacía hasta o se habla de que las feministas no quieren a la familia esto a que nos conduce

Voz 1071 00:25 hoy por cierto en la Fiscalía de Murcia ha abierto una investigación contra el portavoz de Vox en esa comunidad donde por cierto PP y Ciudadanos han llegado a un acuerdo que garantiza que el Partido Popular va a seguir al frente del Gobierno

Voz 0194 00:36 y después están las declaraciones de Francisco Serrano tras la sentencia de la manada llegó a decir que era un ataque a la heterosexualidad y que sólo serían seguras las relaciones que se tuvieran mediante la prostitución

Voz 1071 00:46 ha dado mucho que hablar esas declaraciones salvo en Ciudadanos Partido que por cierto no ha dicho nada de estas palabras ni la dirección nacional ni la dirección andaluza no opina tampoco el presidente de la Junta perdón Juanma Moreno quién sí ha hablado es el portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía Alejandro Hernández para decir que lo que dice el presidente del Grupo San Francisco Serrano lo dice el presidente del grupo a titulo

Voz 2 01:09 nadie salvo que eran los estoy contemplando en el partido comentario personal que no tiene nada que ver con lo que es la línea de opinión de The Box pero principio no no no hay

Voz 3 01:24 te iba en ese sentido el propio partido quiso rectificar esta opinión personal el juez Serrano

Voz 2 01:29 no del de un lo que hizo fue ratificar la opinión criterio que venimos siguiendo yo

Voz 1071 01:35 que no se plantean sanciones la concejal de Mas Madrid Marta Higueras que fue mano derecha de Manuela Carmena ha puesto en marcha una petición de firmas a través de una plataforma digital para pedir la dimisión de líder de Vox en Andalucía

Voz 4 01:46 es unas manifestaciones que son absolutamente

Voz 0116 01:48 los hables quién no dimite creo que tendrán que

Voz 4 01:51 darle

Voz 1071 01:52 adscrito Vox un hilo en Twitter esta tarde en el que dice que ellos son el partido que más defiende a las mujeres índice nos preocupa la politización que han hecho de este caso la izquierda al feminismo radical no entendemos el manto de silencio impuesto por medios políticos feministas supremacía estas en torno a las más de cien manadas que han actuado en España todo esto lo hizo en en Twitter desde que empezó este juicio en su inmensa mayoría formadas por inmigrantes

Voz 0194 02:15 evoca utilizado también Twitter para reprochar al alcalde de Madrid su condescendencia con el colectivo gay Javier Casal buenas noches qué tal Ángels buenas noches como esta qué muy bien la hace aquí en Sevilla la celebración del Orgullo va a poner a prueba a Javi por primera vez las costuras de la coalición ideológica de la derecha el PP el PP gobierna la ciudad de Madrid gracias a Vox el partido de Abascal ha afeado al alcalde que coloque una bandera arcoiris en el Ayuntamiento de primer encontronazo

Voz 0867 02:39 su serio entre el Partido Popular y su socio secreto de gobierno con Vox en este escenario de esquizofrenia ideológica en el que Ciudadanos y Partido Popular defienden la fiesta del Orgullo Vox digamos que trata de mandar la manifestación a la Casa de Campo sin éxito por si quedaba alguna duda esta mañana el alcalde de Madrid Martínez Almeida anunciaba que sí que va a colgar la bandera arco iris de la fachada del Palacio

Voz 0080 03:00 sí creo que es una cuestión que no está no es objeto de debate nosotros por supuesto vamos a colgar la bandera al eje te vi de la fachada del Ayuntamiento de Madrid como se hacía en años anteriores y vamos a poner fin ya a esos debates que hay por parte de algunos partidos políticos con marcado carácter interesado que lo único que les interesa es politizar bueno voy

Voz 0867 03:21 sí ha despachado en redes sociales ha despachado a gusto escribiendo en Twitter esta tarde que ellos no se meten en la cama con nadie y que si Almeida quiere demostrar que defiende los derechos de todos al margen de su orientación sexual que cuelgue la bandera española que es la de todos no la de un lobby sigo leyendo textualmente que odia a todo aquel que no piensa como ellos y uno ya lo sabe Ángels Si es peor que el mensaje de Vox lleve más de dos mil me gusta en Twitter o que en Vox nadie conozca la fachada de la sede municipal del Ayuntamiento de Madrid en la que luce lucido en esta también en la pasada legislatura esa bandera de todos la española

Voz 0194 03:57 por ciento Javier que la oposición denuncia que el Ayuntamiento del PP ha decidido censurar algunos de los mensajes de los carteles que anuncian la fiesta del Orgullo Gay y que había diseñado el equipo de Carmena

Voz 0867 04:06 la cartelería promocional que cuelga de de las farolas de la que oh casualidad ese ha caído una parte de los lemas redactados por el equipo de Manuela Carmena de esas banderolas han desaparecido frase reivindicativas que el autor del cartel Nacho Padilla había incluido inicialmente decía el orgullo está dedicado este año a los primeros activistas a las a los que pusieron en marcha este movimiento los mayores había frases como digo como estas quienes guardan el recuerdo de la depresión o quienes de verdad saben que la que nos jugamos lo con lo que nos jugamos ni rastro de esos mensajes de esos eslóganes que sean caído literalmente de los carteles Rita Maestre la portavoz municipal de Mas Madrid habla de indecencia

Voz 0817 04:44 a mi me parece que es una indecencia censurar los mensajes que hace referencia precisamente a la trayectoria de esas personas ya la memoria de esas personas que son las que nos han hecho disfrutar hoy es tan impensable

Voz 0867 04:58 el Ayuntamiento asegura Ángels que ha sido una cuestión estética y que nadie tratado de censurar estos mensajes

Voz 0554 05:04 Javier gracias buenas noches hasta luego Frances

Voz 0194 05:08 estos Vox decías a lo mejor desde ciudadanos esperaban a ver cómo era vox estos Vox todo lo que lo que nos contaba Javier Casal en Madrid

Voz 1452 05:17 claro yo no yo decía pues a lo mejor ellos pensaban que era otra cosa que habían pactado en si habían plan pactado con otra cosa evidentemente es un escándalo es un absoluto escándalo es un es una barbaridad y además es que yo creo que eso vamos a ver excepto los más integristas de los integristas You'll tras de los ultras el resto seguramente incluso de ciudadanos que les han votado no pueden estar de acuerdo no pueden estar de acuerdo ha habido un momento en este país y ha costado mucho trabajo pero un momento en el que nos hemos sentido todos Ciudadanos libres iremos en fin respirado bastante felicidad en este país bastante bienestar en general no de pronto el país se nos ha dado la vuelta Illa illa no nos miramos a la cara porque hay alguien que nos mira señalando a cualquiera que no le guste no esto es un desastre realmente yo creo que aquí desde luego lo que hace falta no son políticos que se escondan sino políticos que es que tenemos pero políticos democráticos que den la cara y que traten de que esto deje de pasar

Voz 0554 06:26 mire soy yo creo que decir que iban a aprobar el esquí realmente Vox era un partido

Voz 0860 06:32 madre hecho Italia una ingenuidad nigeriana

Voz 0554 06:34 no es una coartada para justificar el pacto al que llegó un partido democrático de la derecha como es el Partido Popular como un partido que es como bosques populista nacionalista de extrema derecha ir con una preocupantes indicios de xenofobia tras entonces como necesitaban sus votos como se necesita al aire para respirar para poder gobernar pues dijera no vamos a ver si lo sometan sin insultar y no son tan radicales como dicen en fin si conseguimos integral no era la otra cosa que una coartada para justificar el pacto con una personas y con un par de un partido político que tiene un perfil ideológico y un programa que es sobradamente conocido por lo tanto sorprende que sorprenda las cosas que están diciendo haciendo lo que van a hacer a lo largo de los próximos cuatro

Voz 0194 07:20 ideología además que ya se ha colado por ejemplo aquí en Andalucía la aprobación de los presupuestos el peaje que pagó el gobierno de las derecha de la ultraderecha fue incorporar en los presupuestos algunas de las peticiones de de bosque mucha gente dice no lo decía ciudadanos precisamente no sólo es una cuestión de de nomenclatura no detrás de las palabras a las palabras son muy bajas

Voz 0860 07:41 tiene lógica porque así le han dado su apoyo pues no

Voz 0554 07:43 pedirán contrapartidas claro está

Voz 0860 07:46 la derecha de Vox no sea fundado cuando en los momentos previos las elecciones andaluza ya se presentaron otras elecciones ya sea no es excusa al que algunos partidos políticos que no conocía al los programa así las manifestaciones y las posiciones políticas de de la extrema derecha eran clara yo lo cuente otra cosa que como se ha dicho el ancho Emilio pues convenga convenga llegar a un acuerdo con ello que por cierto muy blanqueado en este país vuelvo a insistir otro ver las referencias que parece que como ahora va apartarlo ha pasado en Madrid el llega no lo mire usted que llevamos aquí seis meses siete meses en Andalucía durante todo este tiempo de un blanqueo generalizado de cada uno lo movimiento que ha hecho tanto CO2 como el PP o la extrema derecha en Andalucía por lo que dice María Esperanza o por lo que fuere pero aquí se ha blanqueado no son cuando digo aquí no me refiero en todo el Estado sea blanqueado el paso político que han dado los dos partidos de la derecha con la extrema derecha la violencia verbal hombre yo que ya tengo una edad yo violencia verbal la escuchamos muchas veces en España no sea no es no es un invento ahora de esta gente de de esta extrema derecha porque tampoco es que no haya habido extrema derecha ante que

Voz 0116 08:59 ponen sí pero no pero no enfrentados en un buen momento pero bueno lo que quiero

Voz 0860 09:07 Sir que Diputación abrió se yo sé y seguramente alguna de la gente de mi generación o más jóvenes que ellos saben que siempre ha habido violencia verbal a mí no me preocupa la violencia verbal me parece mala educación sintomatología mala de algunos partidos políticos que ahora están a las instituciones a mí lo que me preocupa es cuando la violencia va un paso más allá y el paso mayas ya sea Dau es que esa violencia ya en los presupuestos ignoran el BOE de chiripa pero está en el BOJA sea la violencia la extrema derecha está ya en el BOJA el BOJA es el Boletín Oficial de la Junta Andalucía iba a estar muy pronto seguramente en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid que no sé cómo se llama pero claro esto es lo preocupante lo preocupante no es que un tío lance un exabrupto y después su partido descalifica lo lo desautoriza descalificando eh eso ya pasa muchas veces el problema es cuando las medidas política en este caso de un partido de extrema derecha tienen reflejo en los presupuestos o ha dicho ante Angels y además reflejan en el Boletín Oficial de una comunidad de la que sea eso lo grave de menú preocupante y lo verdaderamente preocupante es que quién la ha abierto la puerta a las instituciones a la extrema derecha ha sido ciudadano y el Partido Popular lo demás me parece que son milongas abren milonga mil

Voz 1452 10:17 Tsonga que diga un señor que a partir de la de la sentencia del Supremo de la en fin de la de la manada la decisión del Supremo de condenar a quince años de cárcel a los protagonistas de esa bestialidad que diga una persona un parlamentario andaluz que diga qué OME que después esta condena pues no sé qué vamos a hacer si tendremos que irnos

Voz 0860 10:40 prostitutas además juez Renaud

Voz 1452 10:43 tan efectivamente eso es muy grave no es decir cualquier cosa eso es una verdadera barbaridad insoportable y lo dice un señor que está sentado en el Parlamento caro que si lo que tiene una enjundia muy grande y muy tremenda es lo que se ha afirmado y lo que yo me pregunto y seguro que muchísimos ciudadanos nos preguntamos porque la derecha que era respetada como democrática tanto la derecha del Partido Popular como la derecha de Ciudadanos está gobernando allí y firmando necesitan sus votos pero eso también pero fenómenos no castigan a todos porque necesitan sus votos no

Voz 0554 11:23 sí pero es es sólo y exclusivamente eso necesitan subo

Voz 0860 11:27 y además

Voz 0554 11:28 piensan que su electorado no les perdonaría el que por ese prejuicio ideológico permitieran que la izquierda siguiera gobernando por ejemplo en Madrid piensan que los votantes del Partido Popular de Ciudadanos no digo que sea cierto pros dirigente piensan que si no hubieran pactado como no pactan con Vox su electorado el popular y el ciudadano le reprocha que por ese prejuicio ideológico permitieran que la izquierda siguiera gobernando Madrid eso es una de las razones por la que yo creo que al final del Partido Popular ha dado ese paso aparte de que hay gente en el Partido Popular ya lo vimos en la campaña de las elecciones generales que en fin mucha mucha diferencia ideológica pues no había podrá con Vox eh se dijeron hubo quién dijo el les le ofrecerá ministerios sí

Voz 0194 12:14 bueno no no y no sólo eso es lo que parece preocupante osea le copiaron el discurso pero abordemos cuando en el Partido Popular se dejó de hablar de violencia de género

Voz 0554 12:22 lo Illa consecuencia demoledora de eso ha sido que el Partido Popular ha obtenido sesenta y seis diputados el peor resultado en la historia del partido desde que se fundó a finales del ochenta y nueve su mente superado por don Manuel Fraga es lo primero años de la transición porque eh

Voz 0860 12:38 el avión no lo piensan afrontar dentro de poco porque de momento todo muy callado pero es que la extrema derecha en España muy poco original sea Noé otra extrema derecha guayabera extrema derecha franquismo moderno por decirlo de alguna manera franquismo moderno si es que estamos que es lo mismo de siempre si el tipo de discurso que ello ahora es mofa y tienen la gravedad como esperanza de que están en boca de alguien que se sienta en el Parlamento pero ese discurso el discurso que ha tenido él ala más extrema del Partido Popular durante cuarenta años que no que bueno yo no sé claro el problema es que los tú y la televisión la radio esto lo vimos todo pero los boletines oficiales si te digo la matraca no se le en ahí

Voz 0194 13:20 m de relegamos no déjame que me vaya publicidad que la vuelta tenemos que ir a Estados Unidos

Voz 0860 13:24 hora veinticinco

Voz 5 13:26 te sentirme obligada a tener todos mis seguros en la misma compañía para ahorrar traería la mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo pero por menos dinero veinte

Voz 6 13:35 la mutua con cualquier de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco

Voz 0867 13:43 os mutua de consulta condiciones de mutuo apuntó es

Voz 0137 13:46 según la Comisión Europea entre el treinta y el cincuenta por ciento de los costes de mantenimiento de carreteras están causados por los fenómenos climatológicos que provoca el cambio climático lo que supone entre ocho y trece billones de euros al año además Se espera que si persiste el aumento de la frecuencia de las inundaciones grandes sequías precipitaciones extremas a partir de dos mil cuarenta sea necesaria una inversión adicional de más de ciento cincuenta millones de euros al año en mantenimiento de infraestructuras de transporte sobre este tema Se ha hablado en las jornadas resiliencia han más Road celebradas en Atenas allí se ha puesto en relieve el problema pero también se han empezado a esbozar algunas soluciones es el caso del proyecto pan tease que ha presentado Acciona y que consiste en una combinación de tecnologías para lograr que las carreteras sean más resistentes a los efectos del cambio climático lo explica Irene Sevilla responsable del proyecto en acción

Voz 7 14:42 el proyecto está en óptimas aplica tecnologías de la información para mejorar el conocimiento sobre el estado de las vías para poder predecir los viejos amenazas y adelantarnos a ellos por tanto es Nos valemos herramientas como el Internet de las cosas el Vic Tata los drones la inteligencia artificial el Machine Learning para tener datos en tiempo real generar patrones se algoritmos y generar alarmas modelos de comportamiento futuro auto matizando las decisiones y adelantándome a las incidencias

Voz 0137 15:12 estas soluciones se aprobarán por primera vez en la autovía A dos a su paso por la provincia de Guadalajara su uso además contribuirá a una mejora de la seguridad vial y un uso más eficiente de los recursos destinados a mantenimiento y conservación de carreteras

Voz 1804 15:29 la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 15:37 celo apunte de la crónica internacional porque la tensión entre EEUU e Irán no afloja

Voz 0860 15:43 no lo último que había dicho Donald Trump es que mejor

Voz 1071 15:46 ya que no hubiera guerra que él no la quería

Voz 8 15:50 ahí está la trampa

Voz 1071 15:52 aunque si la hubiera había dicho sería de eludir nunca hasta bueno había dicho Estados Unidos que estaba dispuesto a hablar con Teherán y el ministro de Exteriores británico Jeremy Hunt que saben que se debatirá con Boris Johnson por ser el primer ministro advertía de su preocupación

Voz 0116 16:05 mira yo creo que ninguno de los dos lados quiera una guerra pero nos preocupa acabar con una guerra accidentalmente y por eso estamos haciendo lo posible para calmar las cosas

Voz 0194 16:17 ahora intentaremos creo que no está Marta del Vado nuestra corresponsal no ahora vamos a intentar conectar con ella pero en cualquier caso Emilio y parecía que no pero la tensión entre EEUU e Irán se va intensificando en un lado quién estás es Donald Trump

Voz 0554 16:32 claro porque el mundo occidental liderado por los Estados Unidos llegó un acuerdo con Irán delimitación de sus actividades para impedir que tuviera armas atómicas TRAM ha considerado unilateralmente que ese plan no se está cumpliendo entonces ha roto a roto ese compromiso

Voz 2 16:51 muy bien lo del otro día pues el derribo del dron

Voz 0554 16:55 me hizo reaccionar de una manera que él mismo su cabeza se dio cuenta que era de desproporcionada hirió marcha atrás pero sea llevado tensión probablemente al punto geográfico estratégico más importante del mundo porque no olvidemos que por el Golfo Pérsico y por el estrecho de Ormuz y se circula al año más de un tercio del petróleo y del gas que se consume en el mundo si allí hubiera el más mínimo problema si ese estrecho que tiene cincuenta sesenta kilómetros lo tienen más se bloqueara porque quiere circunstancia el precio del petróleo se dispararía a precios inimaginables de manera que hay que estar muy preocupado sí

Voz 0860 17:37 pero es que estoy muy preocupado porque yo creo que la política norteamericana Exterior no solamente Maro de un demente como este sino otros que lo han precedido extremadamente peligrosas ha estado unido desde la guerra de correr no terminó ninguna veda razón pesado y en toda creado dolor muerte miseria menos para los intereses que defiende tuvo de recordar que el conflicto que se está haciendo ahora mismo escenificando en torno al al Estrecho Ormuz está también un poquito más bajo que aquí no lo olvidamos en Yemen en Yemen hay todos los días cientos de muerto en virtud de un conflicto alimentado por Estados Unidos por un enfrentamiento con los intereses iraníes en Yemen es decir

Voz 9 18:15 eh también eh evidentemente

Voz 0860 18:18 están defendiendo otro se dejan en si tenemos tiempo

Voz 0194 18:20 yo os dejo continuar pero sí podemos conectaría en Estados Unidos Marta del Vado buenas noches

Voz 10 18:26 hola buenas noches porque esta tarde trama anunciado Marta sanciones al líder supremo de Irán después del derribo del dron no

Voz 1510 18:33 si el presidente Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva que impone nuevas sanciones económicas que asegura van a afectar directamente al ayatolá Ali Jameneí a otros altos funcionarios iraníes vamos a escucharle

Voz 0116 18:44 la orden ejecutiva que impone duras sanciones contra el líder supremo de Irán el segundo no muchos otros esta decisión de hoy es la consecuencia de comportamientos agresivos de Irán en las últimas semanas incluido el derribo de un dron americano el líder supremo de Irán es el responsable último del comportamiento hostil

Voz 1510 19:05 Air Tran ve insiste en que no busca un enfrentamiento militar con Teherán la Casa Blanca cree que la asfixia económica va a hacer que el Ejecutivo iraní termine sentándose a renegociar el pacto nuclear de dos mil quince que Trump rompió unilateralmente el año pasado mientras el secretario Mike Pompeo el Secretario de Estado se ha reunido con los líderes de Arabia Saudí de Emiratos Árabes para contrarrestar la amenaza que según ellos supone Iron quieren impulsar una coalición global que incluya a países del Golfo a países europeos y asiáticos Angels

Voz 0194 19:37 piensa darse martes se reunía el Consejo de Seguridad de la ONU se sabe qué decisiones ha tomado

Voz 1 19:42 pues de momento no se reunían

Voz 1510 19:44 esta tarde a puerta cerrada para analizar toda esta escalada de tensión y las amenazas militares el embajador de Irán ante la ONU ha dicho que Teherán no puede abrir un diálogo con Washington mientras su país está siendo amenazado por el presidente estadounidense mientras siga imponiendo sanciones en definitiva que no va a haber negociaciones mientras sigan las amenazas desde la Casa Blanca gracias Marta

Voz 10 20:06 buenas noches hasta luego una esperanza

Voz 1452 20:08 sí yo en fin en lo que estábamos hablando de un lugar verdaderamente cree que puede ser podría ser un polvorín en cualquier momento no es verdaderamente un juego altamente peligroso pero éste que este es el juego que le gusta Traore entre otras cosas porque esto le gusta a sus electores él hace machada qué le le vienen vienen con sus electores pero luego echan da marcha atrás no porque si de alguna manera da marcha atrás porque parece que lo hace una mañana que se levanta piensa de pronto una cosa que puede ser algo verdaderamente importante no ir en en el momento que sea cuenta que no se puede jugar con fuego bueno pues dice como esto que ha dicho ahora hombre sería mejor que no hubiera guerra hombre sería mejor que usted no provocara

Voz 0860 20:55 eso no quiere decir que no todos son bomba a mueve este señor ha conseguido que por primera vez en muchos años la flota rusa esté en el Caribe

Voz 1452 21:03 sí claro mafioso el liberarme

Voz 0860 21:06 capaz de la locura de de este individuo que no solamente es así porque tiene lectores que los tiene sino porque representa Interior Angelo e intereses que lo empuja voy a poner otro ejemplo que ha pasado prácticamente desapercibido este señor contra todas las resoluciones de las Naciones Unidas ha reconocido la anexión del Golán por parte de Israel

Voz 0554 21:26 las frases

Voz 1071 21:27 bueno porque hay en este momento un ambientazo en el centro de Alicante esta noche se van a quemar las hogueras de Sant Joan cientos de playas han vivido ya la pasada madrugada la noche de San Juan en Barcelona los Mossos investigan dos agresiones sexuales a menores hubo también un apuñalamiento en la playa del Bogatell pero pese a todo estas han sido las frases de su consejero el conseller de Interior

Voz 0194 21:49 sens inside

Voz 0116 21:52 a pesar de lo que les hemos explicado esta verbena transcurrió sin incidentes extraordinario ha dicho

Voz 1071 21:57 la Infancia robada ha pedido al Gobierno medidas contra los abusos en la Iglesia después de que la Fiscalía haya alertado en el informe el informe tiene siete folios tampoco es que sea muy amplio de la falta de respuesta por parte de las instituciones el portavoz de Infancia robada se llama Miquel Hurtado

Voz 8 22:11 a diferencia de la española la Fiscalía chilena si tiene cifras ciento diecinueve

Voz 1071 22:17 ocho entre un caso y para acabar investigadores de la Clínica Dexeus mujer de Barcelona han demostrado que el semen congelado sigue siendo viable en las condiciones de ingravidez que hay en el espacio creo que no me da tiempo de

Voz 0194 22:29 cómo se recuadra doctora que ha liderado esto

Voz 0860 22:33 el sí

Voz 11 22:34 dadas y esto nos alienta a pensar que podríamos llegar a trasladar nuestras humanas

Voz 0116 22:44 ahí queda dicho antes hablamos del sexo quién no pueda tener la tierra quizá puede buscarlo en la Luna

Voz 1704 22:49 en estado de ingravidez eh Ramoneda el dietario

Voz 2 22:56 todos los titulares y la crisis de no siempre me parece

Voz 1150 23:01 extraño que una persona de tradición social liberal como Toni Roldán estuviera en aquella casa por eso no me sorprende que haya sido el primero en decir basta hay dos registros para leer los desencuentros en la nueva derecha española en clave de país en clave de partido en España la tradición liberal ha sido siempre escasa Democracy liberalismo van juntos y todos sabemos que la democracia ha sido rara en la historia de este país no es extraño entonces que los pocos suspiros Liberales hayan acabado casi siempre informes indignadas de ir liberalismo democrático el cuya tradición se sitúan perfectamente las recientes campañas de Rivera y los suyos en clave de partido Ciudadanos nació en Cataluña con un solo tema la lucha contra la inmersión lingüística es decir llevaba la polarización en la sangre poco a poco el partido fue completando su vestuario aunque cambiando de moda menudo de un día para otro olvido la socialdemocracia en el ropero icono a caballo del conflicto catalán decidió hacer el salto a la política española la retórica patriótica desplazó del armario los demás elementos y con ello el partido fue como por inercia abandonando el centro y desplazándose a la derecha el sueño del sorpasso de Rivera que no aprendió de la experiencia de Iglesias completó el destino el partido la lucha tiene un solo objetivo sustituir al PP como partido macho de la derecha capitalizando la baja intensidad ideológica años Rajoy aprovechando la presión de Vox liberales fuera Todo por la patria premio el partido de Erdogan perdió las elecciones a la alcaldía de Estambul el presidente ordenó repetir las resultado el socialdemócrata Ek Lemmy in blue que se había impuesto por la mínima en las elecciones anuladas ha ganado ahora por goleada la arrogancia del Gauguin ha conseguido movilizar a la ciudadanía en su contra el resultado adquiere valor de rechazo directo al presidente la primera señal descomposición de un sistema autoritario es el autoengaño la pérdida del sentido de la realidad la incapacidad de entender que el país va unos pasos por delante ideario han dado testimonio los electores turcos aprovechando la trampa que Erdogan se puso a sí mismo

Voz 0194 25:05 hoy terminamos aquí Javier Aroca Maria Esperanza Sánchez Emilio Contreras buenas noches y buena semana señores muchas gracias por acompañarnos hasta el final han sido ustedes testigos de una parte de la historia porque es la última salida que hacemos haciendo Hora veinticinco es decir que gracias por haber estado hasta el punto

Voz 0116 25:44 ahora veinticinco Ángels Barceló servicios informativos

Voz 12 25:56 sí era el héroe y las redes sociales

Voz 1804 25:59 Twitter twitter rumba de El calle

Voz 12 26:02 en facebook facebook Larguero no

Voz 1804 26:08 Manuel Jabois Almudena Grandes Iñaki Gabilondo argelina que José Antonio Pérez Esther Palomera José María Izquierdo Xavier Vidal Folch varios la Urrea Emilio Ontiveros

Voz 3 26:22 el mundo no se explica solo

Voz 0867 26:24 cada mañana junto a Pepa Bueno Los expertos en el mundo

Voz 1804 26:34 David Broncano Andreu Buenafuente Berto Romero Ignatius que que Juan Carlos Ortega Jorge Ponce Bob por Antonio Castelo Manuel Burque Quique Peinado en la SER queremos que te rías cada día con los mejores humoristas ahora de lunes a sábado un nuevo programa de humor en nuestra aplicación móvil este martes a las siete de la tarde

Voz 0116 26:56 venido maligno mal buenismo bien volverán para bienvenidos a buenismo bien con Manuel

Voz 13 27:02 Burque Itzik Reina y a las ocho

Voz 1804 27:05 no sé qué programa de la vida moderna arcón David Broncano un nuevo programa de humor en nuestra cadena SER

Voz 14 27:16 hola detalló me llamo María Luisa Fernanda una nómina no se llama El nos encanta no sin canta la Cadena SER la carrera gusta muchísimo la Cadena Ser el Carrusel deportivo escucha todos los días todos lo deportivo Garrido no grano presenta aparte el arte reparta muy bien verán tramos ritmo ritmo ritmo de toma pan cualquiera que estará cerrada que hablando que además arrasados

Voz 1704 27:54 Carrusel Deportivo un equipo compenetrado Inma

Voz 15 28:00 con Carlos Francino tan elegante y tan fino

Voz 1804 28:07 hola soy Carles Francino quiero hablar de de de esa delgada membrana esa ventana presentada por Carlos Francino todas las tardes Puerta de todos los datos matemáticos palmero cifras le podemos poner numeros es un cúmulo de extrañas coincidencias de Infiniti hace incidencia

Voz 1704 28:23 el área que esto no está preparado e Jon Sistiaga buenas tardes

Voz 0860 28:28 buenas tardes yo ahí estaré repartiendo

Voz 1804 28:31 arte porque esa es mi cualidad te llevo de lo cotidiano a otra realidad no se trabaja de enfermera se es enfermera y llevo de lo efímero o hasta la eternidad al Estado de la inyecta forma

Voz 16 28:43 pues gracias por abrirme La Ventana hay un abrazo también a usted

Voz 1804 28:46 hasta pronto con Carlos Francino La Ventana tan elegante hijab Cadena SER

Voz 17 28:55 queridos

Voz 0116 28:55 los oyentes de la Cadena SER estáis

Voz 17 28:58 ahí

Voz 3 28:59 en cuanto Solis estáis todos a una y qué opina de la situación política actual esto es lo que nos gusta de vosotros todos a una para escucharlos pero cada uno

Voz 1804 29:30 que el perfume se puede pitar este bulo que ha regresado a Washington la policía te cuenta cómo hacerlo en nuestra sección dependencias seleccionamos para Till lo más dirán toma el control de la SER lo que quieras cuando tú quieras descarga tiene nuestra aplicación

Voz 19 29:48 a a cuenta