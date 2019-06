Hora 25 (25/06/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1 00:00 y en qué se va a traducir las

Voz 2 00:02 Tura de Vox con el PP en nada gesticulación Kenny echará a los alcaldes apoyados por Vox ni impedirá que la derecha ultra siga negociando con el PP gobiernos como el de Madrid son las ocho

Voz 1450 00:13 son las siete en Canarias

Voz 4 00:26 la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 00:37 hola buenas tardes la última hora tiene forma de advertencia de reproche Fuentes del PSOE aseguran que Pablo Iglesias ha amenazado hoy a Pedro Sánchez con votar en contra de su investidura si no acepta un Gobierno de coalición y fuentes de Podemos acusan a Pedro Sánchez de no haber decidido si quiere gobernar con la derecha o con la Izquierda la reunión entre Sánchez Iglesias ha durado algo más de una hora y no ha servido al menos aparentemente para avanzar hacia un acuerdo entre PSOE y Podemos así que la izquierda no termina de acercarse y la derecha hace como que se aleja el pacto secreto entre el PP y Vox era escueto y una mezcla de la desesperación del PP por conservar el poder de la ingenuidad de Vox que llegó a creer que habría gobiernos tripartitos con Ciudadanos hoy el partido ultra difundido ese acuerdo y anunciado que allí donde el PP no ha cumplido no les ha dado concejalía pasan a la oposición Iván Espinosa de los Monteros

Voz 5 01:26 consecuencia vos da por roto el acuerdo en todas aquellas localidades donde se haya incumplido por parte del otro lado y pasa a la oposición vos ejercerá la labor de controlar tire fiscalizar a los gobiernos que desde ahora estarán en minoría constituidos por el Partido Popular

Voz 0194 01:50 Roper en Madrid por ejemplo aunque mañana retomarán las negociaciones con el PP para la presidencia de la Comunidad irrumpen antes de tiempo según el Partido Popular que no entiende por qué Vox no ha esperado a que se cumplan los veinte días de plazo para repartirse el poder en los ayuntamientos Teodoro García Egea

Voz 0946 02:05 ese plazo de veinte días que establece el documento aún no se ha cumplido yo lo que pido es que los alcaldes puedan tener el criterio suficiente para evaluar qué concejales de grupos políticos tienen las capacidades para asumir ciertas responsabilidades

Voz 0194 02:23 Ciudadanos no se siente implicado en ese pacto que menciona expresamente hipotéticos gobiernos tripartitos junto a Vox IP hoy no tenemos ninguna fuga más que contar en el partido de Albert Rivera pero sí podemos escuchar una voz discrepante ya conocida la del líder de Ciudadanos en Castilla y León que es de los que cree que su partido debería buscar un acuerdo con Pedro Sánchez

Voz 6 02:41 qué tal

Voz 7 02:41 Labor de un partido como Ciudadanos no es meterse en la trinchera no es estar en un bando no es fomentar la política de frentismo lo que proponemos es hacer una oferta pública que los ciudadanos españoles entienden una oferta sobre políticas públicas sobre cómo vamos a enfrentar el problema al mismo y sobre esa oferta verse Partido Socialista es capaz de contestar a ella

Voz 0194 03:07 en Hora Veinticinco haremos balance del dos mil dieciocho que según Ecologistas en Acción no fue un mal año en términos de contaminación Pedro Blanco

Voz 1715 03:14 según los datos de esa organización más de dos millones de españoles respiraron un aire mejor se libraron de la contaminación pero por razones coyuntural

Voz 8 03:21 es esta situación el descenso de la contaminación tiene que ver como veremos ahora con una situación que nosotros entendemos que es coyuntural de mayor inestabilidad atmosférica precipitaciones mía muy abundante

Voz 1715 03:35 vamos que llovió más y eso rebajó la contaminación en Hora Veinticinco escucharemos a la responsable de Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud alertar del error que supondría en su opinión revertir medidas como Madrid Central y comprobaremos cómo la llegada de inmigrantes permite que la población española aumentara el año pasado la mayor subida en la llegada de extranjeros ha registrado entre los venezolanos

Voz 0194 03:54 a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:57 las tardes la junta directiva del Real Madrid ha anunciado hace unos minutos la fusión absorción con el Club Deportivo tacón de fútbol femenino durante la próxima temporada este equipo jugará y entrenará en Valdebebas se seguirá llamando Club Deportivo tacón en dos mil veinte pasará a llamarse Real Madrid Club de fútbol femenino hoy en el mercado de fichajes el guardameta holandés del Barcelona civiles en ha pasado reconocimiento médico para fichar por el Valencia a esta operación supone también el posible traspaso del guardameta brasileño del Valencia neto del luche al fútbol

Voz 0978 04:30 con Messi el tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes las temperaturas sigue en su línea ascendente hoy han subido un poco más que ayer hice confirma que será entre el jueves y el domingo cuando en la mayor parte del país estaremos inmersos en esta ola de calor con máximas que muchas poblaciones del interior van a superar incluso con facilidad los cuarenta grados de hoy destacamos hay temperaturas en las provincias es de Teruel y Keita máximas de hasta treinta y ocho grados cuidado también con las noches porque no va a bajar demasiado la temperatura la próxima por ejemplo en la mayor parte de la península y los archipiélagos mínimas por encima de los veinte grados mañana en gran parte del interior peninsular especialmente en el centro sur imitar triste máximas de treinta y cinco a cuarenta grados de aumento que darán bastante al margen de esta situación canarias y el noroeste de la península donde mañana incluso tendremos algunos chubascos especialmente en Galicia

Voz 1715 05:18 empieza Jara XXV pedía antes de cerrar portada vamos a visitar el olimpo de las cocinas esta tarde se ha dado a conocer la clasificación de la revista Restaurant que elige los cincuenta mejores restaurantes del mundo todas las clasificaciones es discutida pero también es una referencia esa lista dice que el tercer mejor restaurante del mundo es español está en el País Vasco o que el primero es francés la lista completa está en nuestra web será estudiado muy bien Carlos Cano el reto durante mira Suk liderado por el chef argentino Mauro con la Greco es el mejor del mundo según la lista de Fibes presentada hoy en Singapur pero situado en la Costa Azul se ha convertido en el primer restaurante francés que llega al número uno de esta lista Mauro con la Greco en el primer latinoamericano que llega a lo más alto del ránking pero España ha vuelto a salir bien parada con cuatro restaurantes vascos y dos de Barcelona entre los mejores

Voz 9 06:08 voy a andar a nombre from macho has doctor Etxepare

Voz 1715 06:14 el vizcaíno Asador Etxebarri ocupa el tercer puesto de la lista con Mugaritz en el número siete disfrutar en el IX acompañados además por los restaurantes Azurmendi tickets Elcano in Hereu a El Celler de Can Roca al igual que todos los que alguna vez han sido número uno ya no aparece en la lista

Voz 9 06:37 movimiento de por la mañana siéndolo

Voz 10 06:40 el libre directo ese supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 11 06:48 curso precondiciones el línea directa punto com compañías

Voz 9 06:51 aquí en verano verano significa aguantar pase lo que pase bajo el sol abrasador para presumir de moreno cuando vuelva de vacaciones significa soportar todo este chunda chunda de esas canciones que te machacan la cabeza en fin el verano tiene sus peros aún así

Voz 12 07:04 el verano me encanta ir que llegue el verano aunque sólo sea por el extra de verano de la ONCE el quince de agosto veinte billones de euros Event que ellos de cien mil euros contra ya tu con porque el extra de verano la ONCE ya está a la venta

Voz 13 07:20 al que madruga Dios le ayuda y al que luego muy buenos días que te diré

Voz 9 07:26 aplicación siguió

Voz 14 07:29 de la Cadena SER toda la actualidad si madre Ocón con Pepa Bueno donde rindo cabe ser

Voz 15 07:37 su alarma de Securitas Direct adscrita desconectada

Voz 9 07:40 Cariño estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la Casa de la playa pues porque la tenemos vacía casi todo el año y entran a robar obscenos mete alguien ni nos enteramos

Voz 16 07:50 protege con Securitas Direct que la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 4 08:02 la peine SER Hora veinticinco

Voz 17 08:08 Pedro Blanco pues estamos

Voz 1715 08:11 dientes de esa reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha terminado y según las versiones que transmiten tanto desde el Partido Socialista como desde Podemos da la sensación de que cuanto más se reúne en peor más lejos están menos se acercan IESA es es el resultado que se destila de las presiones que están aportando los dos partidos quizá la más contundente es la que ofrece el Partido Socialista que asegura que Pablo Iglesias ha llegado a amenazar con votar en contra de la investidura de Pedro Sánchez si no se acepta un Gobierno de coalición bueno reuniendo versiones Mariela Rubio Mariela buenas tardes buenas tardes

Voz 1450 08:44 la reunión ha durado apenas una hora y no sólo no hay avance sino que las posiciones están todavía más dejada según fuentes socialistas Podemos sigue insistiendo en un gobierno de coalición y el PSOE en su oferta de cargos intermedios y un acuerdo programático la única novedad según fuentes del PSOE es la incorporación a la oferta de una comisión de seguimiento al posible acuerdo de gobernabilidad Iglesias no ha descartado votar en contra de la investidura le hemos trasladado que con o sin apoyos en el mes de julio habrá investidura aseguran estas fuentes por parte de Podemos el tono es muy crudo dicen que Pablo Iglesias ha constatado que el PSOE no ha decidido si quiere un acuerdo con la derecha queremos acuerdos claros como los que hemos conseguido en las CCAA las posiciones pues siguen siendo las que expresaban poco antes de la reunión la vicepresidenta en funciones Carmen Calvo el dirigente morado Rafa Mayoral

Voz 0385 09:32 ya hemos hecho también una oferta en la que puedan asumir también responsabilidades político administrativas en el ámbito del Gobierno Hinault dentro del Consejo de Ministros en fin esperamos que todo esto se pueda hablar que tornos colocarnos en una situación razonable constructiva para los ciudadanos

Voz 18 09:50 no es momento de hacer performances son ser serios ida responder al mandato hemos andado en las urnas de cumplir con nuestro trabajo cuando alguien que era como

Voz 4 09:59 pues lo que tiene que hacer es intentar convencerle no vencerle

Voz 1450 10:02 desde Podemos aseguran que no van a entrar en disputas entre sillones grandes o pequeños y que si el PSOE mira a la Izquierda estarán disponibles para iniciar dicen una negociación seria

Voz 1715 10:12 gracias Mariela sí que tercer intento de nuevo fracaso en la búsqueda de un acuerdo entre el Partido Socialista Podemos luego están los inscritos de Vox al Partido Popular el partido de Abascal ha anunciado hoy que rompe con el PP en aquellos ayuntamientos en los que el PP no ha cumplido su palabra Hinault ha incluido a Vox en los equipos de gobierno

Voz 19 10:32 por ejemplo en Madrid rompen sí

Voz 1715 10:34 pero no van a forzar la caída de los alcaldes irrumpen antes incluso de que se cumpla el plazo que figura en ese acuerdo secreto que hoy se ha dado a conocer de manera íntegra veinte días y en eso ponen precisamente el acento en el Partido Popular que es una ruptura preventiva porque todavía están dentro del plazo para cumplir con el acuerdo nos va a contar Javier carrera

Voz 0866 10:54 veinte días para el plazo que marcaba el acuerdo que hoy han hecho público los de Santiago Abascal Easy aparece la frase concejalías de gobierno igual que aparece la expresión gobiernos de coalición PP Ciudadanos Vox pero el portavoz de la formación Iván Espinosa da por roto el pacto argumentando que en Madrid Martínez Almeida ya ha nombrado un Gobierno sin su partido y por eso a modo de órdago negociador anuncia que se van a la oposición

Voz 5 11:17 renunciar a ocupar ningún cargo en todos aquellos lugares donde se haya incumplido este acuerdo

Voz 0866 11:24 no detalla Espinosa a que otros ayuntamientos afecta dejando en manos de próximas conversaciones los gobiernos autonómicos de Madrid y Murcia envite que recogen en el PP alude Teodoro García Egea a ese plazo de veinte días pidiendo dejar de lado el baile de

Voz 0946 11:36 cargos esto no es el juego de las sillas en el que la música suena cuando para la música hay que correr a sentarse en la silla vacía no esto es la formación de un Gobierno fuentes populares

Voz 0866 11:47 insisten en que en ningún momento se firmó que entraran en la junta de gobierno hoy dejan caer en todo caso Vox rompió el pacto al saltarse la confidencialidad del acuerdo

Voz 1715 11:55 bueno esta tarde coinciden en Madrid en un acto algunos de los líderes de los principales líderes del Partido Popular entre ellos el alcalde de la ciudad o la candidata del PP a la Comunidad de Madrid y claro la sombra de Vox es alargada iba hoy ha perseguido tanto Almeida como Ayuso pendiente de lo que decían estaba Adrián Prado Adrián buenas tardes

Voz 0019 12:13 qué tal Pedro buenas tardes y es lo único de lo que ha hablado a la entrada de este acto en el que está buena parte de la dirección nacional del Partido Popular el alcalde de Madrid insiste en que no ha habido ningún incumplimiento en el acuerdo con Vox no entiende la posición de los da Abascal cuando todavía hay tiempo para negociar eso sí José Luis Martínez Almeida deja la puerta abierta a posibles modificaciones en la estructura del Ayuntamiento que ya ha anunciado

Voz 20 12:35 yo lo que digo es que lo hizo un planteamiento sensato y razonable que en él se contenían una serie de propuestas y que por otra parte las estructuras del Ayuntamiento de Madrid no son modificable y por tanto que hay opciones para que Vox pueda podamos llegar y cumplir el acuerdo que hay con Vox

Voz 0019 12:52 la candidata popular a la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso optimista cree que a pesar de que haya dificultades en las negociaciones lo importante es el resultado final y confía en que habrá un punto de entendimiento por cierto Pedro acaba de intervenir el líder de los populares Pablo Casado insiste en que el PP siempre cumple la palabra dada no es verdad dice que el PP no sepa negociar pone como ejemplo una vez más lo ocurrido en Andalucía

Voz 1715 13:14 gracias Adrian el papel que ha mostrado Vox hoy si ese pacto secreto para repartirse concejalías te hablaba también en nombre de Ciudadanos incluía al partido de Albert Rivera en gobiernos de coalición a tres en tripartitos PP Vox hizo Ciudadanos con la alergia que Ciudadanos tiene hacia Vox hoy le han preguntado por ese papel en esa Arrimadas

Voz 0793 13:35 pues nosotros no hemos firmado ese documento como ustedes conocen lo que sí que sabe que sabemos y que hemos visto es como ser repartido el Ayuntamiento de Madrid por tanto no sé lo que dice Vox y lo que firma Vox con otros partidos lo que se cumple es lo que nosotros hemos firmado con el Partido Popular

Voz 1715 13:49 entre los que se van y los que se quedan entre quejas lo cierto es que Ciudadanos vive un tiempo convulso hoy ha sido el líder del Partido de Ciudadanos en Castilla y León el que ha apostado por una abstención una negociación que permita gobernar al PSOE creo

Voz 7 14:03 que la labor de un partido como Ciudadanos no es meterse en la trinchera no es estar en un bando no es fomentar la política de frentismo lo que proponemos es hacer una oferta pública que los ciudadanos españoles entiendan sobre esa oferta verse Partido Socialista escapar

Voz 9 14:20 de contestar a ella en la dirección nacional de Ciudadanos no sorprende

Voz 1715 14:24 ni parece preocupar mucho una opinión como la dije a Inés Arrimadas decía hoy que la posición del líder de Ciudadanos en Castilla y León es conocida la comparten otros tres

Voz 0793 14:35 lo que ha hecho hoy no no es ninguna novedad el señor Igea y otras tres personas de la ejecutiva de una ejecutiva además de treinta personas que quieren hacer a Pedro Sánchez presidente es respetable nosotros ya lo

Voz 21 14:46 dichos es este partido es un partido abierto democrático libre en el que la gente discrepa debate vota

Voz 1450 14:56 sientes este seísmo ITC estaciones de llamarles

Voz 10 15:00 de ese supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 11 15:07 consulta condiciones el INE directo punto com un acompañaban

Voz 22 15:10 disculpe conoce un tal Nemo tiene una marisquería

Voz 9 15:13 están buscando haremos Ben aquella joyería que pone La joya del Nilo es y dónde está el señor Cantando bajo la lluvia no Mamma Mia eh doblones escribe se encuentran bien

Voz 23 15:23 B un verano de cine con Viajes el Corte Inglés y el asistente de Google Google Mini de regalo al reservar habló por sólo sesenta euros paga hasta en diez meses se encuentras un precio mejor trae igualados consulta condiciones en Viajes el Corte Inglés financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación

Voz 25 15:41 la Cadena SER cinco días del país presentan los retos del coche eléctrico foro de reflexión con los principales actores económicos políticos y sociales implicados en el sector de la automoción once de julio nueve de la mañana Auditorio Casa del Lector Matadero Madrid con el patrocinio de Endesa Jaguar Land Rover inscripciones en eventos prisa punto com barra y coche

Voz 4 16:02 cadena SER Hora veinticinco

Voz 17 16:08 Pedro Blanco bueno cosa

Voz 1715 16:11 gracias a la lluvia el año pasado más de dos millones de personas en España respiraron Unai m

Voz 19 16:15 mejor porque llovió lo dice

Voz 1715 16:18 el informe que hoy ha presentado Ecologistas en Acción que realizados de contaminación en toda España Madrid Barcelona Granada por ejemplo son las ciudades más contaminadas y eso que en la capital del país en Madrid se notó mucho la entrada en vigor de Madrid Central Javier Gregory las abundantes

Voz 0882 16:33 el registradas en el año dos mil dieciocho han reducido los niveles de contaminación del aire en toda España pero esta seguido afectando a quince millones de españoles pero el dato más importantes la bajada histórica en los niveles de NO2 en Madrid desde que comenzaron a aplicarse en el dos mil diecinueve las multas en Madrid Central como explica Paco Segura coordinador de Ecologistas en Acción organización que elabora informes con datos oficiales de las ochocientas estaciones de medición

Voz 0919 16:58 las multas empezaron en el dieciséis de marzo

Voz 9 17:01 partir de ahí los niveles son récord históricamente en baja contaminación

Voz 0882 17:06 a nivel nacional treinta mil personas mueren al año por la contaminación del aire según los datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente

Voz 1715 17:13 la Organización Mundial de la Salud alertan contra el riesgo de involución en políticas como la que inspiró Madrid Central directora del Departamento de Salud Pública de Medio Ambiente de la otros la española María Neira confía en que el Ayuntamiento de Madrid el nuevo profundicen las medidas que luchen contra la contaminación

Voz 26 17:29 no conozco lo que van a poner en marcha entonces pero quiero entender que todo lo que protejan la salud eso no se puede tocar al revés hay que mejorar los siempre en ese sentido vamos a estar siempre favor de todo lo que sea mejorarlo

Voz 1715 17:41 en España el año pasado fuimos más aumentó la población gracias a la llegada de inmigrantes la mayor llegada en la última década se disparó sobretodo el número de venezolanos que llegaron a España somos más en términos absolutos pero claro hay comunidades en las que no dejan de ser menos por ejemplo en Castilla y León el año pasado perdió otros diez mil habitantes María Dolores

Voz 0259 18:01 la llegada de inmigrantes a compensando la fuerte caída de la natalidad ya ha hecho subir la población hasta los cuarenta y nueve millones de habitantes Antonio Izquierdo es catedrático de Sociología en declaraciones a la SER

Voz 5 18:13 va creciendo la inmigración si sigue creciendo la economía de los servicios hay que hacer notar que el flujo es muy importante seiscientos cuarenta mil entradas está al nivel previo a la Gran Recesión nivel de dos mil seis

Voz 0259 18:32 el año pasado se volvió a disparar la entrada de venezolanos cuarenta y dos mil

Voz 5 18:36 clases medias de élites pudientes que tienen quizá eh ciertas vinculaciones y orígenes europeos tanto en España como en Italia es probable que una parte de los italianos que están entrando en España sean también de origen venezolano

Voz 0259 18:54 emigraron ochenta mil españoles y otros tantos regresaron a casa Baleares Madrid y Canarias son las comunidades que más población ganaron la perdieron Asturias Extremadura Castilla y León y Galicia

Voz 1715 19:05 en Italia otra vez el pulso entre un barco de una ONG y el ministro xenófobos Salvini el barco es de Woods quiere llegar a puerto para desembarcar a cuarenta y dos inmigrantes que ha rescatado el ministro de Interior insiste en cerrar los puertos llegado de decir que por mí como si están en el barco hasta Navidad vamos a Roma Joan Solés buenas tardes

Voz 0946 19:22 buenas tardes hijo antes de conocerse la decisión del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo el ministro de Interior Salvini de la derechista Liga

Voz 9 19:29 ha dejado claro que significa Estrasburgo diga lo que diga Estrasburgo va a mantener con serenidad supuso el Defensor dirigido Thalia no entrenar reiterado puede quedarse allí hasta Navidad allí

Voz 0946 19:45 es a quince millas de la isla de Lampedusa con los cuarenta y dos náufragos a bordo desde hace trece días esperando una autorización para desembarcar ahora la decisión está en manos de esta mujer

Voz 1716 19:56 le ha en Chihuahua han de aquí al cine

Voz 0946 20:00 claro la raqueta capitán de las OCHA alemana de treinta y un años quién ha anunciado que en las próximas horas desembarcar a los inmigrantes en Lampedusa y asumirá el secuestro de la nave su ingreso en prisión de una posible condena por tráfico de inmigrantes de hasta catorce años porque ha afirmado la capitana Carola que la situación de los inmigrantes es muy preocupante

Voz 1450 20:21 con cuanto antes es que Safety as

Voz 27 20:28 hola hola

Voz 1715 20:29 de la economía un respiro para la caja de las pensiones siempre exhausta en los últimos tiempos la paga de este verano se va a poder afrontar sin echar mano de la hucha bastará con el pago de las cotizaciones que va mejor de lo esperado y con una parte del crédito que tienen concedido el Estado a la Seguridad Social Rafa Bernardo

Voz 1762 20:45 entre la paga ordinaria la extraordinaria el IRPF de los pensionistas la Seguridad Social tiene que pagar este mes diecinueve mil millones de euros pero va a conseguir hacerlo sin tirar de lo que queda de la hucha de las pensiones gracias a una recaudación por cotizaciones sociales mejor de lo estimado eso sí se recurrirá como estaba previsto a algo más de la mitad del préstamo de catorce mil miles de euros que el Estado ha puesto a disposición del sistema este año el verano pasado también se pudo evitar el uso de la hucha de las pensiones para pagar la extra pero al llegar la Navidad sí que hubo que sacar tres mil millones del Fondo de Reserva fuentes del Ministerio dicen que esperan que este invierno haga falta sacar menos en este momento en la hucha de las pensiones quedan cinco mil millones llegó a tener sesenta y siete mil millones en dos mil once

Voz 1715 21:27 algo que nos ha llamado la atención la carta que han firmado algunos de los mega ricos de Estados Unidos para pedir pagar más impuestos tal cual algunas de las mayores fortunas de ese país higa el mundo pidiendo al Gobierno que aumente la presión fiscal sobre ellos para contribuir más a las finanzas públicas Javier Ruiz buenas tardes buenas tardes las dieciocho principales fortunas de EEUU piden pagar más impuestos son apellidos como George Soros la familia Prytz Care los herederos de Disney o Chris Hughes el cofundador de Facebook todos ellos remiten una carta pública en la que dicen

Voz 0919 21:59 paguemos más cobre nos más

Voz 1715 22:02 son dieciocho millonarios el cero coma uno por ciento más rico del país que dice que su fortuna se ha triplicado en los últimos cuarenta años sin embargo sus impuestos han ido a la baja América tiene una responsabilidad moral ética económica de tasar más nuestra economía dicen con ello pretenden aliviar el cambio climático la igualdad de oportunidades y reforzar las libertades democráticas dicen todo esto remitido al presidente Trump que en mil novecientos noventa y nueve apoyó la idea hoy

Voz 28 22:34 calla

Voz 1715 22:40 bueno hoy se ha inaugurado la vía del AVE que no es del todo a de completo entre Madrid y Granada así que la carabela vamos a dedicar al tren

Voz 6 22:50 eso es Pedro desde mañana es desde cuando los viajeros ya podrán tomar ese AVE que llega a Granada Granada tiene tres conexiones diarias con Madrid y una con Barcelona

Voz 29 23:01 sí

Voz 6 23:16 y esto que escuchamos es el Downtown train de Tom Waits es el tren que lleva al sur de la ciudad que vamos a escuchar en la cara B además de repasar los trenes más cinematográficos las estaciones más románticas con los libros para leer en un tren Icon nosotros va a estar Juanjo Olaizola el historiador dirige el Museo Vasco del ferrocarril y además es el autor del blog Historias del tren

Voz 1715 23:39 así que no subimos al tren a partir de las nueve en la segunda hora del programa y en la cara con árbitro llena tertulia de hoy hemos convocado a Ignasi Guardans Milagros Pérez Oliva y Fernando Vallespín está son para él las claves del día

Voz 0656 23:50 la noticia del día es la aparente ruptura del acuerdo entre el PP y Vox para la conformación del Gobierno de la Ciudad de Madrid previsiblemente el de otras ciudades también a partir de ahora como ha dicho Espinosa de los Monteros dos va a fiscalizar a los gobiernos del PP y Ciudadanos silos para dejar en minoría todo esto no lo hacemos por capricho sino con una supuesta ruptura del pacto firmado con el secretario general del PP que los hecho público y lo atribuye directamente al voto de Ciudadanos cuando era noticia hubo algo que no me quedo claro que medida puede afectar visto los gobiernos de la derecha allí donde son imprescindibles los votos de vos es un poco raro eso de decir que se ha apoyado la investidura pero que está a la vez en oposición amenazaran con no aprobar los presupuestos por ejemplo lo iremos viendo con el tiempo lo único claro es que los tres pilares sobre los que se articulan los gobiernos de derechas el Ayuntamiento si muy pronto regiones han empezado a tambalearse antes de empezar su labor por lo pronto Vox ha conseguido ya provocar una importante crisis interna a Ciudadanos está por ver cómo acabará afectando también al PP y al final estos extraños matrimonios de conveniencia tienen curiosos efectos rebote

Voz 0919 24:56 ocho veinticinco siete y veinticinco en Canarias

Voz 30 25:04 destino de película se protagonista de una gran producción cinematográfica este verano emoción de con su historia milenaria con tres Patrimonios Mundiales adentran en un oasis rodeado de palmeras y playas paradisíacas fiestas museos gastronomía mediterránea ocio y actividades para los más pequeños falta de la butaca mientras en la pantalla todo esto y mucho más en visitar Elche punto com no te lo cuenten

Voz 31 25:31 veinticinco Madrid buenas tardes bots deja en minoría a PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid al menos hasta nuevo giro de los acontecimientos

Voz 0194 25:40 destapado hoy su acuerdo secreto con el PP al que acusa de incumplir su pacto en el Consistorio el que dio la alcaldía a José Luis Martínez Almeida la formación de extrema derecha renuncia por tanto formar parte del Gobierno en el consistorio y pasará a la oposición con sus cuatro concejales el alcalde niega que haya habido un incumplimiento por su parte porque ni siquiera ha concluido el plazo acordado de veinte días para encajar a Vox en ese gobierno

Voz 20 26:01 las estructuras del Ayuntamiento de Madrid no son ni modificable y por tanto que hay opciones para que Vox pueda podamos llegar y cumplir el acuerdo que hay con Vox que por cierto ya se ha hecho público y que nosotros estamos insisto dispuesto a cumplir dentro del gobierno del Ayuntamiento de Madrid

Voz 0194 26:18 qué pasa en las negociaciones para la Comunidad de Madrid bueno pues parece que ni los propios protagonistas lo tiene muy claro algunas figuras del partido como la portavoz en la Asamblea Rocío Monasterio ha dicho que las negociaciones con el PP no están rotas lo contrario que ha asegurado el partido a través de Twitter en fin en principio también hasta nuevo giro mañana Ainhoa Reunión PP Vox hay que recordar que el día dos es el límite para proponer a un candidato la candidata del PP Isabel Díaz Ayuso sigue abierta a entenderse con la extrema derecha

Voz 32 26:45 cómo es mucho más lo que no suene estoy convencida de que encontraremos de ser junto al final entendimiento entre los tres donde yo estoy absolutamente dispuesta a tender la mano a unos y a otros para que esto acabe pronto bien la idea sale al compartir con el otro y buscar ese punto de encuentro que lo hay

Voz 0194 27:02 hay más asuntos de este martes veinticinco de junio pero vamos antes a echar un vistazo al estado de las carreteras de la Comunidad de Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 33 27:10 de Sony hasta ahora en la red vial madrileña encontramos tráfico intenso de entrada a la capital por la A seis en Majadahonda y El Plantío de salida de Madrid en este caso en la A42 a la altura de Fuenlabrada en la M cuarenta tengan precaución en la zona de Coslada en dirección a la A cinco en el resto de la red vial madrileña de momento se circula sin problemas

Voz 34 27:38 The Fun mejor parque del mundo presenta el sueño de Toledo dos mil personajes Couric escenario de cinco hectáreas grandiosos efectos especiales en el espectáculo más grande de España reserva ya tus entradas en puede fue está ya punto com o y de Fu España la historia te está esperando

Voz 35 27:59 el auto tenemos precios bajos en neumáticos todo el año

Voz 22 28:02 sí ahora Elige neumáticos Dunlop Ia ahorra auto hasta cincuenta euros en tu compra has oído bien ahora cincuenta euros en tu compra

Voz 35 28:12 condiciones en auto punto es no auto empresa patrocinadora del equipo paralímpico español

Voz 21 28:19 ocho y veintiocho

Voz 0194 28:21 dióxido de nitrógeno ha caído a niveles históricos desde que comenzaron las multas en Madrid centra según datos del informe presentado hoy por Ecologistas en Acción escuchábamos hace unos minutos a la directora del departamento de Salud Pública y Medioambiente de la OMS María Neira que dice confiar en que el Ayuntamiento no dé pasos atrás en la lucha contra la contaminación también lo ha hecho el entre del Gobierno Pedro Sánchez que abierta además de las sanciones que pueden acarrear este tipo de decisiones

Voz 1722 28:43 no me voy a cansar de apelar a la responsabilidad de todas las administraciones porque los retrocesos que algunos defienden en este ámbito tienen un coste dramático para el conjunto de la sociedad un coste que no podemos trasladar a generaciones futuras que comporta un impacto real evidente en la biodiversidad y en la salud de las personas sobre todo en las grandes urbes de nuestro país

Voz 0194 29:07 y hoy les estamos contando la historia de Nico un niño de ocho años de Getafe que explicó a sus compañeros de clase que no era una niña él nació niña pero dice que es se siente niño no fue una sorpresa para sus padres que ya habían dado cuenta en casa y tampoco lo fue para el Colegio que ha hecho todo lo posible para normalizar el anuncio del crío entre sus compañeros en La Ventana de Madrid hemos hablado con Ana con su madre

Voz 36 29:27 se nota positiva la experiencia que ha llevado a que cambió precisamente allí hemos recibido nosotros no el colegio haya recibir un premio por parte de la unidad gente tutor relativista Monique padres Stage precisamente por eso de inclusión y normalización Nicolás en las nubes

Voz 0194 29:43 llegamos a las ocho y media con treinta y tres grados en el centro de Madrid sigue Hora Veinticinco esta mañana

Voz 4 30:03 veinticinco Deportes Marcelo Jesús Gallego

Voz 0919 30:10 buenas tardes hola Añez no por fin se apunta al Real Madrid a ese de un equipo femenino de fútbol la junta directiva aprobada esta tarde la fusión absorción de El Club Deportivo Tacón que es un equipo de la Primera División femenina durante el próximo año todavía se vaya mal Club Deportivo tacón pero ya va a jugar los partidos en balde te bebas iba a entrenar en Valdebebas y desde el año dos mil veinte se llamará Real Madrid Club de la tarde que nunca la primera galáctica ya están camino ya sabemos haría ya veremos si para parar o Margallo pero la teoría ninguna duda la primera galáctica Star el fútbol femenino está de moda sólo hay que ver el recibimiento que han tenido esta mañana en el aeropuerto Adolfo Suárez de Barajas las chicas de la selección española de fútbol que ayer cayeron eliminadas dos uno ante Estados Unidos en el Mundial de Francia bueno yo creo que estaban todavía emocionadas hipo a poco se van a ir dando cuenta de lo que ha supuesto su participación en el Mundial para que siga creciendo el fútbol femenino ayer casi dos millones de espectadores vieron por televisión en gol en directo ese partido es un récord histórico para un partido de fútbol femenino muy bueno pues Amanda Sampedro en nombre de todo el equipo español reconocía que están ilusionados con lo que han hecho

Voz 32 31:30 yo creo que lo más importante y Colombia nos quedamos con lo que mucha gente y muchos niños y niñas sobre todo los han visto por la tele hace cuatro años cuando salimos de Canadá eso no fue así y bueno ahora lo que hay que hacer es seguir que esto se

Voz 37 31:41 convierta en en algo continuo no no no creo vayamos dando picos si lo volvamos a realidad sino que esto este Mundial que hemos hecho marqué al un comienzo en el fútbol femenino

Voz 0919 31:52 claro que si el fútbol femenino ha crecido exponencialmente en los últimos años cuidado cuidado que la pelea entre la Federación y la Liga no vaya a afectar a ese crecimiento que Rubiales y Tebas olviden intereses parte a pares porque tomar una mala decisión puede suponer un paso atrás en lo que ha crecido el fútbol femenino los últimos años hoy por cierto ha habido reunión entre la Liga y la Federación así que tenemos dentro de nada un nuevo capítulo de Tebas y Rubi que nos tiene que contar Antón Meana si hay paz armisticio tregua porque par definitiva a mi me parece que no Bader en el mundo de los fichajes poco movimiento civiles en el guardameta holandés del Barcelona ha estado hoy en Valencia pasando reconocimiento con el equipo ché esto abre la puerta a que de del Valencia salga el brasileño Neto el portero brasileño Neto en dirección al Fútbol Club Barcelona bueno pues éste y otros asuntos del día los contamos en seguida pero como siempre en el inicio vuestros mensajes de guasa

Voz 38 32:55 muy buenas pues yo me alegro muchísimo de que suba el fútbol femenino la verdad que es un deporte que hay que apoyar como todos los deportes todos los deportes tienen que subir tanto en masculino como en femenino a mí personalmente el fútbol femenino no me interesa porque lo veo poco espectáculo pero me alegro muchísimo subiendo

Voz 0919 33:19 feroz te un montón de que sí luego que no ser reflexiona Andrés

Voz 23 33:31 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa opina critica y vinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve

Voz 39 33:47 digo yo que si no hay más gente

Voz 40 33:49 va a querer como Iron Wine no por día ahora Munné hecha quema empalagosa darle oportunidades a gente que hable con la la mujer es que para goza muerto

Voz 23 34:01 el guasa de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco

Voz 41 34:08 exprésate

Voz 42 34:12 hombre hombre Maite

Voz 0919 34:14 sano Híjar tiple como has dicho tampoco eh empezamos

Voz 41 34:25 cita que me quede que

Voz 0919 34:30 José Antonio Duro como ha sido el recibimiento a la selección femenina que ha llegado esta mañana al aeropuerto de Madrid buenas tardes hola Gallego queda muy bien la verdad es que lo de hoy ha sido la recompensa final al Mundial la vuelta a casa en la selección española muchas de ellas parte la expedición a llegar a Madrid y ha habido mucha emoción por la gente que había también por los medios de comunicación que estábamos a la espera ha llegado Rubiales también el presidente lo dicho con cierta amargura por la eliminación pero con la cabeza alta al ver la reacción de la gente con la selección de Jorge protagonistas Jenni hermoso Marta Corredera el técnico del combinado español que hoy se han llevado otra alegre

Voz 43 35:02 pues bien la verdad que este recibimiento ha sido ha sido muy bonito muy bonito esto va a doler unos días al final el no pasar de ronda va a doler y más no pasando como como hicimos allí que se nos respete se nos respete porque hacemos un trabajo diario brutal

Voz 32 35:18 que no trabajamos cada cuatro años como mucha gente piensa que los medios de comunicación estéis cada día porque es lo que necesitamos

Voz 39 35:23 el creo que ha habido un antes un después de este Mundial sobre todo por la difusión y también por la progresión que hemos visto en el la selección hemos competido bien hemos sido capaces de plantar legar a las mejores

Voz 0919 35:35 repito que ayer casi dos millones de espectadores vieron en directo en televisión ese partido entre Estados Unidos y España

Voz 6 35:41 ya

Voz 0919 35:42 iba a seguir creciendo más el fútbol femenino porque no nos engañemos que el Real Madrid tenga un equipo femenino en la máxima categoría y juegue con el Barça con el Atlético de Madrid con el Athletic Bilbao y con el resto de equipos va a hacer la competición más mediática más grande lo ha decidido esta tarde la junta directiva del equipo blanco Javier Guerra sí señor lo acaba eh

Voz 44 36:01 si la junta directiva reunida esta misma tarde aquí en Madrid para absorber al Club Deportivo tacón con F

Voz 0298 36:06 eso

Voz 44 36:07 uno de julio del dos mil veinte la junta directiva que hacer ahora es elevar procaces elevar a la asamblea de socios la fusión por absorción de este club femenino en primera división ya del Club Deportivo tacón requisito éste indispensable para ese someter a la asamblea lo que será evidentemente el nuevo Real Madrid pero al año dos mil veinte uno de julio del año dos mil veinte eso sí el Club Deportivo tacón va a poder ya entrenarse y jugar en la estación de Valdebebas es decir que ya poco a poco convencerá a ser casi casi del Real Madrid

Voz 0919 36:37 en el mercado a mirar el mercado porque hay que

Voz 42 36:39 que si quiere ganar hay que fichar

Voz 0919 36:42 la galáctica presentación galáctica de la próxima galáctica del Real Madrid si alguno no lo dirá Mira gallego esto va a pasar más tarde o más temprano la primera galáctica del Real Madrid y la fichar Florentino Pérez seguro

Voz 6 36:55 ocho y XXXVII seguimos en Hora veinticinco Deportes vamos contentos y Rudy hoy amor ella

Voz 24 37:04 todas Securitas Direct para que nos pondrán esta tarde una alarma y eso pues porque acuérdate del año pasado cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones y nosotros sin saber si también nos habían robado este verano quiere unas vacaciones tranquilita

Voz 16 37:16 protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1715 37:28 la Ventana con Carles Francino

Voz 23 37:31 Valencia Viernes veintiocho desde el auditorio Santiago Grisolía del Museu de les Ciencias consigue tu invitación en Radio Valencia punto es y en nuestras redes sociales disfruta de una tarde de radio en directo con Radio Valencia Cadena SER

Voz 9 37:48 colabora Ciutat de Chile ciencias

Voz 6 37:52 Qualitat valenciana

Voz 9 37:54 sabes dónde están los mejores

Voz 7 37:56 hasta que plazas siempre tienes hombre en verano y en qué lugar pedir mesa para dos o tres cero cuatro sin reservar acto y a la ciudad con tu Arona tú Ateca o tu Tarraco gama SUV de Seat desde trece mil novecientos noventa euros

Voz 45 38:13 nosotros habremos construido juntos vosotros habéis hecho algo grande

Voz 6 38:19 ahora no

Voz 16 38:21 cuando conviertes el Tesoro Público el futuros escriben futuro perfecto informa solo punto Es de las ventajas que ofrece el tesoro público invierte en futuro perfecto Gobierno de España

Voz 0919 38:33 hoy ha habido reunión entre la Liga y la Federación en el Consejo Superior de Deportes acercan posturas huele a paz podemos estar ante el fin de la guerra se acabará esa serie Tebas y Rudy que está rompiendo los audímetros no es sonó por favor la serie tiene que continuar vamos con ella venga

Voz 7 39:05 este marco convierte a Javier Tebas el ministro dejó es en los últimos meses ocasionó no está capacitado para el cargo

Voz 6 39:17 a las once y la Liga

Voz 7 39:30 cota con Luis como es hace muchos años de sigo pensando que no está capacitado

Voz 6 39:34 incluso después de todo no no a este sistema armisticio tregua acuerdo arreglo acercamiento mediación ha habido un paso para la paz entre la Federación y la Liga para la paz entre Rubiales ITB

Voz 0919 40:00 que es tan real La Paz Antón Meana buenas qué tal Gallego buenas

Voz 6 40:04 los explicarle a la gente que le ofrece Tebas a Rubial pues mira le ofrece quitarlas días por la nueva Copa la nueva Supercopa así como la denuncia por las competencias a ojos de la Federación yo que también del CSD ofrece esto Tebas para que se firme ya el convenio y así la Liga pueda poner las habituales condiciones en el calendario que sortear la semana que viene el día cuatro en la red es decir Copa para Supercopa para ti pero te vas y la Liga pedirán algo que el partido de los lunes vaya fuera del convenio que lo que firmen esta semana no esté por el medio el partido de los lunes que se negocie aparte esto un acuerdo de mínimos y así se puede seguir peleando por jugar los lunes

Voz 46 40:44 lo que me persiga todo el día

Voz 0919 40:45 ese paso lo ha dado Tebas pero que ofrece Rubianes a Tebas que le ofrece la Federación a la Liga

Voz 6 40:50 mantener el control en temas rutinarios como en nombre de la competición que siga poniéndolo la Liga el balón también fijar los horarios no se ponen de acuerdo gallego en el fútbol femenino Rubiales dice que la Liga no pinta nada y la Liga quiere seguir contribuyendo a mejorar el fútbol femenino pero sí Rubial el cereal

Voz 0919 41:06 algo algo querrá cambio que quiere la Federación de la Liga para haber llega

Voz 6 41:11 este mínimo pues mira faltan retirar dos denuncias una el partido de Miami que está denunciado rivales quiere que esta denuncia se quite el famoso partido de Miami y la otra retirar la denuncia personal que Tebas puso contra Rubiales por extorsión después de la primera reunión el CSD

Voz 46 41:29 cada vez que tienen

Voz 6 41:34 Tebas la denuncia contra Rubiales por amenazas no la barretina el así que tenemos un escollo parece que la paz no es tan posible hilo del partido lo lunes donde va a terminar Antón en el juzgado es aquello de área ahí María José Rienda que es la heroína de este asunto no puede mediar así que irán a la justicia y un juez dirá si se juega o no el año que viene partido los

Voz 41 41:56 unas veces existieron dos buenos amigos Aramón

Voz 6 42:00 así que armisticio no tregua si la paz puede estar algo más cerca pero todavía no es par

Voz 46 42:08 es lo que me parece que a todo el día

Voz 6 42:12 y tendremos nuevo el capítulo por su puesto de Tebas y Rove fichaje no hay mucho movimiento bueno no hay mucho movimiento en la superficie debajo de la superficie no puedes imaginar lo que hay

Voz 9 42:33 al ser verano de los reproches

Voz 6 42:36 Dante mil ese guardameta holandés del Barça quería salir

Voz 0919 42:41 ha ido a Valencia a pasar reconocimiento médico porque va a ser el próximo portero del equipo de Marcelino parece Pedro Morata buenas tardes

Voz 1716 42:49 hola Gallego buenas tardes sí netos será el próximo portero suplente au de la Copa que es lo que no Joaquín el Valencia jugará probablemente en el Fútbol Club Barcelona Valverde mediante ha pasado reconocimiento médico porque es lo preceptivo de esta operación que ya en su día contamos que es una operación que tiene una motivación más contable de solucionar las cuentas económicamente para el Valencia que otra cosa el Valencia va a incorporar a Chile Essen lo compra por la misma cantidad de dinero que el Valencia vende Aneto al Fútbol Club Barcelona lo que ocurre es que el Valencia apunta contablemente la venta de neto antes del treinta de junio con lo cual cubre el déficit y la compra de chiles en por la misma cantidad no se apunta contablemente hasta el uno de julio de la próxima temporada se distribuye el gasto en las temporadas de contrato que tenga chiles en después deportivamente Marcelino ha dicho que le da igual chiles en Geneto entonces edicte

Voz 0919 43:49 si les en Pedro

Voz 41 43:50 esto es lo que yo llevo escuchado últimamente los técnicos Fontet

Voz 0919 43:53 ante el el el aparece el aparato que te lleva hasta Moscú ese va de para el Mundial ese dice Jasper a en Barcelona de el asunto chiles en neto que se dice Santi Ovalle

Voz 47 44:07 que se cerrará en las próximas horas mañana como muy tarde y dejará un beneficio en el Barça de unos veinticinco millones de euros se tiene que hacer como digo oficial mañana el trueque con neto se espera además de este trueque una semana intensa en cuanto a salidas de jugadores para obtener en total unos sesenta millones de euros antes de que acabe la semana y en Barcelona hay un nombre propio con mayúsculas que es el de Neymar en el Barça mantiene que es una operación muy muy difícil hoy el diario Sport dice que hay acuerdo con Neymar que cobrará veinticuatro millones lo que ya cobraba cuando se fue que tiene que pedir perdón público Neymar ir retirar lógicamente la demanda contra el Barça insisto desde el club mantienen que es una operación muy difícil casi imposible por envergadura económica hay porque viene Antoine Griezmann

Voz 0919 44:51 como aparezca un día por el aeropuerto de Barcelona el padre de Neymar más noche por cierto un chaval de Barcelona hace va a Osasuna el equipo que el año que viene estará en primera división Ike ha fichado a amar Cardona Alix Laquidain buenas tardes

Voz 1716 45:07 qué tal Gallego buenas tardes ellas el segundo fichaje oficial de Osasuna lo anunciamos el pasado viernes tras la llegada de Rubén García ahora llega este delantero catalán del Barça cedido la temporada pasada en el Eibar firma para las cuatro próximas temporadas por el conjunto rojillo que va a tener que pagar dos coma cinco millones de euros por su traspaso llega hasta dos mil veintitrés cláusula para primera de catorce millones de euros el próximo fichaje en hacerse oficial será el de lateral zurdo del Mallorca Pere Estupinyá

Voz 0919 45:34 pues esto es lo de hoy hay poco movimiento pero

Voz 20 45:36 en cuanto llegue el día uno de ellos

Voz 0919 45:38 lío la cláusula de Griezmann pase a de doscientos a ciento veinte billones y esa operación se ponga en marcha todo lo demás

Voz 20 45:48 debe ir cayendo como

Voz 0919 45:51 que sello en el en el domino una ficha detrás de otra la de Griezmann va a abrir un montón de operaciones vamos con las competiciones internacionales la Copa América ya tiene sus cuartos de final ayer se clasificó Uruguay José Palacio buenas tardes qué tal muy buena historia mínima donde además la jugada que ha dado la vuelta al mundo es una protagonizada por Luis Suárez el delantero del Fútbol Club Barcelona que después de internarse en el área por la parte derecha disparar a portería que el portero desviarse con su mano izquierda la pelota a córner Luis Suárez pidió penalti

Voz 34 46:26 sí sí pero

Voz 0919 46:28 Geraldin pero que había en la mano era el portero pero en ese afán por por Marc el protestar dice Mar Luis Suárez dijo menos bueno bueno no que es el portero Luis

Voz 1038 46:40 pero bueno que Uruguay ya está en cuartos financiero el gesto yo creo que los dos segundos arrepintió porque rápidamente dijo voy a mirar a córner con el gasto ese saque de esquina lo que sí

Voz 1716 46:49 con la imagen de la noche es un golazo de cabeza

Voz 1038 46:52 espectacular de Devin son Cavani que fue el que le dio la victoria a Uruguay en el partido ante Chile cero uno eso quiere decir que Uruguay pasa como primera del grupo C y evita Colombia porque eso era importante Chile la segunda sí que va a tener que medirse en cuartos de final a Colombia y en el otro partido del grupo era un partido con tres equipos jugaban Ecuador y Japón pero estaba pendiente Paraguay Paraguay necesitada que en paz darán tanto ecuatoriano como asiáticos empataron a uno así que pasa como una de las mejores terceras Paraguay en los cuartos de final sólo siguientes con horario hoy día madrugada del jueves al viernes dos y media de la mañana el Gremio de Porto Alegre Brasil Paraguay el viernes a las nueve la noche ojo gallego Venezuela Argentina en Maracaná a casi nada Baez donde perdió el Mundial de Brasil también la selección de Leo Messi madrugada del viernes al sábado a la una de la mañana Colombia Chile y el sábado a las nueve de la noche Uruguay Perú El

Voz 0919 47:43 la Copa de África que tenemos ahora mismo

Voz 1038 47:46 determinar el partido de debut como seleccionador de Camerún en una Copa África de Clarence Seedorf está dirigiendo a Camerún Ghana dos a cero a Guinea Bissau así que se va va a sumar los tres primeros puntos la que es actual campeona africana donde por cierto ese noticia Joel Tadeusz uno de los jugadores de Clarence Seedorf que le detectaron un problema cardiaco

Voz 0919 48:09 dijeron que si jugaba hoy tenía riesgo de muerte

Voz 1038 48:12 bueno no no no ha abandonado la concentración porque habían de de ese problema

Voz 0919 48:17 vamos al Europeo sub veintiuno los españoles ya conocen su rival de semifinales jugamos ante Francia y como nos lo hemos tomado Mario Torrejón buenas tardes