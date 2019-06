Hora 25 (25/06/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 0194 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

en el último año y medio más de mil personas han fallecido intentando llegar a nuestras costas a través del Estrecho sólo se ha podido recuperar el veinticinco por ciento de esos cuerpos el resto han desaparecido en las profundidades del mar son datos el colectivo Caminando Fronteras que han presentado su informe titulado Vida en la negro frontera en los próximos minutos vamos a volver a mirar a esa frontera sur por un drama que no cesa a pocos kilómetros de nuestro país y para ello hablaremos con el Lola Maleno que es quién ha presentado el informe antes repasamos lo fundamental a esta hora Nacho Palomo buenas noches buenas noches ante Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no acercan posturas para la investidura

Voz 1538 00:53 los dos han reunido esta tarde durante una hora en La Moncloa según fuentes socialistas Pablo Iglesias insiste en un gobierno de coalición no descarta votar en contra de la investidura según fuentes de Podemos Pedro Sánchez sigue dudando si gobernar con ellos o con la derecha

Voz 0194 01:07 precisamente sobre el futuro Gobierno acaba de pronunciarse Pablo Casado hoy el líder del PP habla de dar estabilidad al Ejecutivo Adrián Prado buenas noches

Voz 4 01:14 qué tal Ángels buenas noches y el líder del PP insiste en que es Pedro Sánchez quien tiene la responsabilidad de desbloquear la investidura de conseguir los apoyos necesarios y aunque los populares no van a facilitar con su abstención que sea investido si le ofrecen estabilidad es lo que ayer Casado le trasladó al presidente en funciones en su reunión en La Moncloa estabilidad en forma de pactos de Estado tal y como acaba de explicar

Voz 1853 01:34 con esa agenda de futuro de diálogo el pacto de responsabilidad estabilidad pero eso sí sin dejarnos instrumentalizar por algunos que quieren poner el foco en los partidos que no tenemos la responsabilidad de formar gobierno ni tampoco de colaborar en la formación del mismo

Voz 4 01:53 cansado insiste en que lleva casi un año ante tendiendo la mano al PSOE y espera una respuesta positiva

Voz 0194 01:58 gracias a Madrid durante la tarde hemos estado pendientes de un espectacular incendio en una planta química en San Roque en Cádiz vamos a conocer la última hora Radio Algeciras Gloria más allá

Voz 0419 02:06 ya está prácticamente extinguido el incendio declarado a las tres de la tarde en la planta de índole ama en el polígono de Guadarranque en San Roque más de mil toneladas de producto en polvo PTA altamente inflamable que ha complicado las labores de extinción de más de setenta bomberos del Consorcio Provincial hice Psaki han intervenido Ana Mestre es la delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz queda muy poco

Voz 5 02:29 para estar chiringuito al cien por cien está totalmente agotado han atendido a cuatro personas

Voz 0194 02:34 venga la acción de humo se ha desactivado ya

Voz 1880 02:37 el plan de emergencias mesa de diálogo en la SGAE

Voz 1538 02:40 su presidenta la convocado para desbloquear la reforma de los estatutos que ayer fueron tumbados en la mesa están llamados a participar las televisiones y las discográficas amplía Pepa Blanes

Voz 1463 02:49 sí es una medida para buscar consensos desbloquear así la situación que tiene ahora mismo la entidad después de que ayer la Asamblea tumbara la modificación de los presupuestos un requerimiento del Ministerio de Cultura por eso Pilar Jurado pide al Ministerio que participen este encuentro con esa mesa de diálogo la junta directiva quiere volver a intentar aprobar los estatutos a comenzar una nueva etapa según dice en un comunicado la propiedad

Voz 12 04:58 deje de funcionar pero el otro

Voz 0008 04:59 todas me ningun Hawai va a dejar de funcionar

Voz 13 05:05 qué Whatsapp tu Facebook e Instagram seguirán funcionando como hasta ahora que ahora que te han puesto en lo peor estás dispuesto

Voz 0008 05:12 quedarte con el mejor

Voz 1510 05:14 con juega hoy

Voz 0194 08:45 en mar abierto sus orillas a los veraneantes durante los próximos meses será escenario de juegos de largos paseos de encuentros de comidas de puestas de sol de noches de copas de momentos que alimentarán nuestra memoria bastará el rumor del oleaje para que en el futuro se amontonan en tropel los buenos recuerdos y sin embargo las olas también son el sonido de las fronteras cada vez más infranqueables de los cementerios en los que cada año dejan subida miles de personas que sólo aspiran a alcanzar las orillas del futuro Helena Maleno buenas noches buenas Nacho de Helena Maleno es defensora de derechos humanos hoy viene con un informe elaborado por la organización Caminando Fronteras en informes llama vida en la necrofilia antes que nada bienvenida Gracia es un gusto tener de aquí al lado en persona porqué negro frontera se han cruzado esas puertas de entrada han acosado también la política

Voz 0008 09:45 exactamente necrofilia entera porque se hacen políticas de muerte porque se hace morir se deja morir a las personas que se mueven por el simple hecho de moverse porque hemos normalizado el control migratorio está por encima del derecho a la vida por eso no hay frontera

Voz 0194 10:01 ahora seguimos hablando con Elena antes presentó nuestros tertulianos Milagros Pérez Oliva buenas noches qué tal buenas noches Fernando Vallespín noches Ignasi Guardans hoy también en persona humana en el estudio de Radio Madrid ya Nicolás Castellano buenas noches

Voz 0554 10:15 qué tal buenas noches los datos de la

Voz 0194 10:17 forme obtenidos a partir de las llamadas y avisos de los propios náufragos y familiares recopilados diariamente por Caminando Fronteras Nico en las rutas de migrantes hacia España

Voz 1620 10:26 son mil veintidós Víctima de nuestra frontera sur en setenta naufragio desde enero de dos mil dieciocho hasta abril de este año de ellos sólo ha podido recuperar uno de cada cuatro cadáveres es decir hay otro sienta dieciséis víctima de la que nos ha vuelto tener rastro son dos muertes cada día sesenta y tres fallecidos al mes es a mil veinte víctimas en nuestra frontera sur en sólo dieciséis meses son a través de la llamada de los propios náufragos en dificultades antes de desaparecer o de su familia amigo a los teléfonos de emergencia de colectivo Caminando Fronteras como se ha podido dejar constancia de ese dato tan estremecedor la ruta más peligrosa en la ruta del mar de Alborán es la más mortífera con ochocientos veintitrés fallecidos seguida de la del Estrecho con ciento ochenta y nueve

Voz 0194 11:09 seis al registrado la de haría

Voz 1620 11:12 Villa son esos datos contabilizado en este informe vida la necrofilia entera y en el que se denuncia la y suficiente cantidad de medio el cambio de política de Salvamento Marítimo español que está dejando de buscar en zona de rescate marroquí e incluso dejando llevar a cabo operaciones de rescate como la como vivido en las últimas semanas según esta estadística Ángels Se trata de doscientos muertos más que en los que cifraba la Organización Internacional para las Migraciones en las rutas migratorias

Voz 0194 11:41 pues vamos de escucharlo afloran doscientos muertos más que en el informe de Organización Internacional para la migración de las Naciones Unidas son muertos invisibles Elena que sin embargo son reclamados por familias reales y que en algunos casos fueron vistos por sus compañeros de travesía hundiéndose en el agua aquellos al final son los que los que cuentan los que ayudan a hacer un poco a cuantificar no

Voz 1510 12:06 es verdad que me ahogaba estaba es que los datos en nos atragantan es verdad

Voz 24 12:12 eh detrás de cada dato ahí

Voz 0008 12:16 es pues un trabajo diario con con las comunidades migrantes Un trabajo diario con las familias que son las que no yo trabajo diario hablando con las personas antes de que desaparezcan en el mar entonces que no se cuentan desaparecen no hay cifras oficiales los Estados no los cuentan como desaparecidos no les ponen nombre no les buscan son las familias las que están iniciando ese proceso de búsqueda son las propias comunidades la que alertan está faltan mandan fotos ponen nombres además esto es un impacto muy grande porque no se puede no solamente no se puede hacer el duelo sino que tiene un impacto en las familias en los países de origen las viudas no son viudas y los huérfanos no son huérfanos las herencias no pueden repartirse es un dolor muy grande y es un impacto muy grande en los derechos incluso de esas personas de su familia

Voz 0194 13:12 es esa es una bar de son son muertos son desaparece ha sido son muertos reales tienen su nombre tienen su apellido dejaron en su pueblo en la ciudad donde salieran a su familia es decir yo conocí Helena Maleno después de de las muertes en el Tarajal y una pregunta que te entonces es el duelo no cómo cómo vivían el duelo las familias me decías pues igual que nosotros y eso es algo que cuesta mucho entender que la gente no no no no no sé si la gente o los políticos no acaban de entender no

Voz 0008 13:40 porque no son personas les hemos despojado de la condición de persona son inmigrantes eso Mena si no no son infancia migrante son buenas y si no son personas no pueden morir se les puede matar son cuerpos son mercancías no no él es el otro no somos nosotros dice el otro no entoces y es normal que se muera y es normal que no se les busque y es normal que se les impida a las familias a cero hacer un duelo en pero es esto también es una resistencia por parte de las familias están reclamando poder saber la verdad porque la verdad nos lleva la reparación la reparación Nos lleva a la justicia no en pero es muy complicado en un país donde no tenemos una imaginario de la reparación además

Voz 1463 14:29 claro propios muertos aquí entonces

Voz 0008 14:32 es es muy complicado que las autoridades hay doce embarcaciones que desaparecieron en el mar dos embarcaciones totalmente desaparecidas donde el relato se perdió donde los familiares llaman cada día diciendo dónde están qué paso

Voz 0194 14:46 en esta misma tarde Nico contaba que hoy se ha rescatado una patera con cincuenta y siete inmigrantes pero que parece ser que hay una pérdida que que dicen que claro que los que cuentan cuentan iba al mismo número de gente ahí también iba cincuenta y

Voz 0008 14:58 sí cincuenta y seis con cinco mujeres efectivamente es la que falta en la que se está buscando en esta ocasión estos cincuenta y siete Se han podido rescatar una colaboración que es lo que estamos pidiendo el avión de Salvamento Marítimo la

Voz 1880 15:12 la localizó Illa patrulla

Voz 0008 15:15 la marroquí pudo efectuara el rescate

Voz 0194 15:17 hasta hace unos meses y ante la falta de medios de Marruecos Salvamento Marítimo entraba en aguas marroquíes pero antes escuchando a Nico esto ya no es así

Voz 0008 15:25 solamente hay otras directrices políticas pero no son exactamente aguas marroquís hay una convención internacional donde se reparten las zonas de salvamento donde se obliga a los países a colaborar para efectuar esos rescate no es que España entre por las bravas en en aguas marroquís sino que hay una colaboración que que les impone una convención internacional que respeta los derechos de las personas que están en el mar de los náufragos en esto ha cambiado sí ha cambiado desde cuando ha cambiado desgraciadamente desde el verano del dos mil dieciocho desgraciadamente con la entrada del mando único desgraciadamente diciéndole a los trabajadores y trabajadoras de Salvamento Marítimo que tienen que ser racistas que un rescate de una de personas que iban en patera

Voz 1880 16:07 no es lo mismo con rescate de personas que van en un yate

Voz 0008 16:10 a esto hay que decirlo fuerte claro porque lo están diciendo los propios trabajadores

Voz 1510 16:13 trabajadoras de la entidad se prioriza el control militar de las fronteras antes que el derecho a la vida hombre sí claro porque además es un negocio no nos olvidemos

Voz 0008 16:22 detrás de este racismo institucional detrás de todos estos mensajes detrás de esta normalización ahí el negocio de la guerra de las fronteras hay negocio de empresas de armamento que están invirtiendo y que se convierten en lobbies muy potentes el control migratorio es uno de los grandes negocios que además alimenta paradójicamente con estas políticas de la disuasión está alimentando también a las industrias criminales tenemos que cambiar de políticas por eso nosotras queremos queríamos presentar este informe queríamos desvelar las políticas que se hacen la frontera de decir que podemos hacer otras políticas políticas debido

Voz 0194 16:57 GM que me vaya a Italia estamos pendientes de lo que vaya a pasar con cuarenta y dos migrantes que esperan destino desde hace trece días a bordo de uno de los barcos de la ONG y Watch en el límite de las aguas territoriales cerca de Lampedusa Joan Solés buenas noches

Voz 0554 17:10 buenas noches Angels el Tribunal de Estrasburgo

Voz 0194 17:12 trazado el recurso de la ONG para un desembarco inmediato pero la Capitanía ha anunciado que va a llevar el parco al puerto de Lampedusa diga lo que diga el ministro del Interior Salvini y aunque les pero en la cárcel

Voz 0554 17:23 así es la capitana de la Carol raqueta alemana de treinta y un años ha comunicado que la situación de los cuarenta y dos náufragos a bordo es insostenible y que en las próximas horas decidirá entrar en aguas italianas desembarcar los en el puerto de Lampedusa a pesar de la prohibición expresa del ministro del Interior Salvini por ello consciente eh que será detenida y encarcelada procesada por tráfico de inmigrantes un delito que en Italia está penado con hasta veinte años de prisión ya hay un precedente hasta veinte años de prisión ha pedido la Fiscalía para el joven portugués Miguel Duarte licenciado en Física voluntario de la nave de salvamento alemana You venta desde hace meses ya en la calle el aquí en Italia esta tarde noche se ha desencadenado un movimiento de solidaridad con la capitana Carol por su coraje cuarenta ONGs han pedido la intervención del primer ministro Conte y son numerosas las personalidades que están expresando su malestar por esta situación mucho más después que el Tribunal de Estrasburgo haya rechazado el recurso de urgencia de las I Watch en las que pedía un desembarco inmediato por razones humanas

Voz 0194 18:27 Darias buena muestra del sol

Voz 0554 18:29 en palabras de la que fue comisaria europea y ex ministra de Asuntos Exteriores Emma Bonino dando puñetazos a una mesa

Voz 0697 18:38 puesto

Voz 0554 18:42 una vergüenza ha dicho para Europa además de para Italia son millones se un continente de quinientos millones de habitantes asista con indiferencia negativa a acoger a cuarenta y dos náufragos que desde hace días Juan Bolea iban volea frente a Lampedusa con Nolan Medusa precisamente han llegado en las últimas cuatro semanas con sus barcazas unos mil quinientos inmigrantes con lo cual Ángels aparece un diseño diabólico si el inmigrante consigue llegar a Italia con su patera es acogido sino Fraga y rescatado por una ONG de salvamento Se le impide desembarcar he rescatado pues ahí se queda

Voz 0194 19:29 entera Joan muchas gracias seguimos pendientes de cualquier novedad tenga nos preocupamos también por las consecuencias para los migrantes en otra frontera donde los estados han reforzado las políticas militares es la frontera que comparte en México y Estados Unidos Marta del Vado corresponsal buenas noches

Voz 1510 19:43 hola buenas noches porque Trump dio un puñetazo

Voz 0194 19:45 abre la mesa amenazó a México con duras medidas económicas sino frenaba a los migrantes México dio una vuelta de tuerca estos días estremece ver la imagen de dos cuerpos sin vida flotando a orillas del río Bravo son Alberto de veinticinco años y su hija Valeria de menos de dos años y al final Marta es una historia dramática triple entre muchas otras historias

Voz 1510 20:08 si esta familia salvadoreña llevaba dos meses en un campamento en la frontera entre Tamaulipas y Texas esperando a que las autoridades estadounidenses les permitieran entrar por un paso legal a este país para poder solicitar ha sido en Estados Unidos Tania Ábalos la madre ha contado al periódico La jornada que al ver que el tiempo pasaba las condiciones en el campamento duraban el hambre hacinamiento están llegando a cuarenta y cinco grados de temperatura bueno pues decidieron cruzar el río Grande primero lo hizo su marido Óscar Alberto con su hija Valeria que tenía un año y once meses el padre dejó a la niña en la orilla del lado estadounidense volvió al río para ayudar a cruzar a su mujer la niña al verse solas Se metió al agua su padre regresó para sujetarla y lo hizo pero la corriente los arrastró a los dos Tania lo vio desde la otra orilla fue a pedir ayuda a las autoridades doce horas después a un kilómetro del paso internacional sus cadáveres han sido encontrados por agentes mexicanos en las últimas horas en Texas la patrulla fronteriza ha encontrado los cadáveres de otras cuatro personas una chica de unos veinte años

Voz 0194 21:12 un niño y dos bebés en una de las rutas

Voz 1510 21:15 legales por donde cruzan los migrantes en lo que va de año la Organización Internacional para las Migraciones ha contabilizado ciento setenta muertes en la frontera entre México y Estados Unidos a los que hay que sumar otros sesenta y siete fallecidos en las fronteras centroamericanas intentando llegar a Estados Unidos según este recuento de la OIM porque las organizaciones civiles dicen que esta cifra es superior pero hay que decir además Angels que el calvario de los migrantes no acaba al cruzar la frontera de EEUU sino que en las últimas horas en hemos conocido por ejemplo que trescientos cincuenta niños están hacinados en un centro de detención con capacidad para cien personas en Texas han sido desalojados por las denuncias que organizaciones civiles están haciendo sobre las condiciones de estos centros hablando incluso de tortura

Voz 0194 22:02 Marta muchas gracias

Voz 1510 22:05 espera un momento que ha que tenemos tenemos amigo Kuchar si no sepamos escuchar el corte de una abogada que ha visitado esos centros llama el hora Mukherjee

Voz 25 22:14 ahora FAES Man

Voz 1510 22:19 dice que visitó hace unos días a ese centro dio a niños de entre cinco meses y diecisiete años estaban hambrientos enfermos sucios porque no les dan cepillos de dientes no les dan jabón ni ropa limpia mantienen la luz encendida las veinticuatro horas del día por lo que apenas pueden dormir hace tanto frío que a estos centros les llaman Biel eras algunos de estos niños llevan allí más de un mes a pesar de que la ley permite detener a los menores de edad por un máximo de setenta y dos horas el trato los niños migrantes en la frontera está volviendo a ser una crisis que está explotando dentro de la administración Trump de momento estas críticas han hecho que el jefe de Protección Fronteriza ya Aduanas haya dimitido lo acaba de hacer hace casi una hora

Voz 0194 23:05 ahora sí Marta muchísimas gracias buenas noches hasta luego nos describía Marta esa fotografía e de Alberto XXV años su hija Valeria pero da la sensación que son fotografías que ya no estremecen a nadie no que ya no tienen ningún efecto ni ni sobre las administraciones ni siquiera sobre la sociedad hoy había mucha gente que comparaba la fotografía Ilan que parecía que tenía que marcar un punto de inflexión estar tras fotografías dramáticas tremenda y parece que ya no marca nada

Voz 0008 23:31 eh efectivamente era el que lo que estábamos hablando antes hemos normalizado que que que se produzcan estas muertes hemos normalizado que que la vida se pueda perder porque te muevas no de un lugar a otro hijo lo hemos normalizado a base nosotras llevamos treinta años desde que el primer cadáver llegó a las costas durante esos treinta años no hemos aprendido absolutamente nada durante esos treinta años no importa quién ha estado en el poder no importa ahora decían los discursos de la extrema derecha a mí no me asusta el discurso de la extrema derecha no me no me asusta es demasiado burdo demasiado fuerte me asustan los otros discursos donde también se ha normalizado el racismo institucional me asusta lo que se supone que viene desde la izquierda y esto no ha cambiado mucho desde la crisis de las vallas en el año dos mil cinco donde murieron tantas personas hasta el momento en el que estamos no ha cambiado absolutamente nada

Voz 0194 24:25 y excusaba Mila escuchaba a Emma Bonino decir la palabra Begoña yo también recordaba al Papa Francisco diciendo esta palabra Bergoglio cuando aquel naufragio terrible en Lampedusa y casi como con las fotos Milá tampoco ha cambiado nada parecía que aquello también iba a suponer alguna cosa no supuso nada salvo la muerte de ochocientas de novecientas personas

Voz 1510 24:46 claro porque yo creo que más bien se está produciendo una especie de anestesia general no de embotellamiento de la sensibilidad no y además fíjate que la el hecho de que no se deje operar a los barcos de las organizaciones humanitarias como Open Arms y y otros que por allí y que no no quieran testigos de esta situación lo que hace es confirmar la idea que tiene cierta idea del poder de que lo que no vemos pues no los importa no y entonces esto es esto es gravísimo porque Carlos está convirtiendo el Mediterráneo en Un mar de muerte

Voz 24 25:26 sí

Voz 1510 25:29 no sólo tenemos que pensar cómo reaccionó haríamos si nosotros estuviéramos a nuestros hijos estuvieran en esas barcazas es la prueba de algodón es poner es ponerse en su claro es pensar que tienes un hijo de veinte años imagínatelo en esa barca

Voz 0697 25:47 buenos me corta cortó la respiración todo lo que nuestro escucha hundido hace unos años visité en Tarifa el cementerio día a día recuerdes Sima había varias tumbas sepulcros vamos nichos nichos placas de nichos en las que algunos habían nombre ya habían hombre ponía un inmigrante imagino que eso sigue estando todos los años pero poner un migrante entonces cuando encontraron cuerpos sin nombre eso es lo que bueno y otros no tienen muchos nuestra del fondo del mar por lo tanto yo creo que habría que separar todo lo que es la parte humanitaria de la cuestión de fondo sobre la cuestión de fondo mientras seamos una democracia tenemos que ver qué hacemos para que las decisiones que tomemos sobre el fondo no a los acaben poniendo en el poder a gente que nos destrocen nuestras propias democracia si eso es así no ser ingenuos pero creo que esa es la realidad por lo tanto como queremos preserva nuestra democracia que significa que los gobernantes los vota la gente pues obtenemos las políticas migratorias que de alguna manera o explicamos la gente y eso exige es un debate mucho más amplio pero eso es separar día radicalmente eso de de la parte humanitaria en su sentido más amplio que efectivamente incluye que es una situación que está ocurriendo en Italia y es intolerable absolutamente por supuesto todo lo que os estamos pidiendo que no

Voz 26 27:12 sí Bari pizzería de empezó Milan no es que somos inmunes al al escándalo moral que es una cosa y además cada vez nosotros más inmunes por qué no y luego yo creo que la contradicción de fondo es bueno cómo somos capaces de traicionar cotidianamente como si no pasara nada nuestros principios fundamentales es decir aquellos valores sobre los que ha sentamos sube llamamos democracias liberales en la práctica entonces y que además esa contradicción no no no no no lo roza no sea que que porque bueno cuando tiene cuando percibe contradicciones entre lo que uno piensa y uno hace inmediatamente son los genera unos desestabiliza a nuestro yo no lo mismo sociedades no hay el yo no he estado bien el dar el salto también Estados Unidos no porque claro son son dos ejemplos muy parecidos no porque ahí es donde realmente me voy la gran contradicción de la globalización es precisamente la diferencia de renta entre quienes están a una frontera que están al lado del otro de la otra en el mundo de radio es lo que hace la frontera el río Grande ahí es es la frontera en Estados Unidos y en ambos caso nos encontramos ante el mismo ante el mismo drama no y luego en el último punto es y que la anestesia moral es tan elevada que los partidos que predica

Voz 0697 28:36 en qué debe hacerse lo que se está haciendo que otros partidos más del establishment hemos dicho

Voz 26 28:43 Helena pues también lo hacen pero bueno por lo menos tratan de

Voz 0697 28:46 tratan de disimular racionalizar lo de alguna manera nadie dice que lo que hace está bien no no no hay claro que defienda no tolerar pero ellos no solamente no

Voz 26 28:57 sino que además lo dicen abiertamente explícitamente no pasarán no no pasarán a que muera caiga quien caiga no y eso es lo que a mi me parece que es uno de los temas más preocupantes digamos de la crisis no es nuestras democracias que es cuando los valores que supuestamente son existen para dotarles de sentido cuando ya no no tienen eficacia pues todo lo demás pues

Voz 0194 29:23 le daba le daba yo la vi tremenda pena porque durante quince meses has vivido con angustia con incertidumbre el procesamiento penal por un presunto delito de tráfico de seres humanos y favorecimiento de la inmigración ilegal por esa labor de auxilio que tu haces finalmente la causa forzada por la justicia marroquí tú vives en Marruecos ha recuperado todos tus derechos

Voz 0008 29:43 bueno estamos en ese proceso cuando hay procesos de criminalización tan duros investigaciones policiales tan largas no yo fui investigada por publicidad de control de fronteras europea española que pidió también a Marruecos mi investigación durante siete años es muy difícil recuperar todos tus derechos de golpe no hay muchos daños que se Causa y en ello estamos trabajando poco a poco para recuperar la normalidad entre comillas y poder seguir haciendo lo que hacemos que es este trabajo de de de poner los derechos humanos de las personas que se mueven en el centro no dejas de hacerlo

Voz 0194 30:17 Elena muchísimas gracias atrás

Voz 16 30:49 Sara d3 buenas noches Ángels mira Caramés

Voz 0194 30:52 sale de viaje aunque hemos vuelto de viaje porque ya estábamos haciendo la cara Brexit vamos ya o ya estamos aquí el tren de alta velocidad el AVE atención ha llegado

Voz 1880 31:00 agradeció hoy ha sido el viaje inaugural y a partir de mañana ya comienzan las rutas comerciales para todos los viajeros van a ser tres conexiones diarias entre Madrid Atocha Granada y una entre Barcelona y Granada el recorrido el de hoy ha durado tres horas y veinticuatro minutos Pedro Sánchez el presidente en funciones ha hecho este viaje inaugural puesto poético en sus declara

Voz 27 31:20 sabes hoy viajando desde Madrid no he podido evitar pensar que es la capital de España a la que se acerca al fin a la tierra de Lorca en un viaje en sentido contrario al que emprendió el poeta hace justo un sí

Voz 1880 31:34 la verdad es que la figura del tren lleva implícita no es el romanticismo del viaje no porque para todos significa algo un recuerdo un encuentro un paisaje un camino los sonidos del trayecto las imágenes de gente que ese encuentro se separa en la estación los trenes nocturnos los coches cama las películas con persecuciones y asesinatos en el tren ese sonido el traqueteo y el de la bocina que es el que te lleva donde quieras así que hoy no había otra Ángels hoy en la cara B hay que hablar del tren aviso ya antes de nada

Voz 0194 32:09 os da faltar hoy como Guardans esta aquí no me lo mandará por Whatsapp

Voz 1880 32:14 el empleo me da la vida está llena de trenes ya sé que cada uno elige a los que es nuestro medio de transporte favorito íbamos a escuchar para empezar cómo suena el de Jorge Drexler ahora mismo

Voz 28 32:29 así a donde quiera que esté parte Devin ya el mapa el encuentro está de es que llevo dentro me dio igual que yo que tú de llevar dentro

Voz 0194 32:54 es que parece que la cantante va llevando al RACC sobre raíles la verdad es que es cierto eso que decía sé que hay cierto romanticismo en torno al tren

Voz 1880 33:04 hay algo como de nostalgia hay algo nostálgico y justo sobre eso sobre la nostalgia sobre el pasado sobre los trenes le hemos preguntado al guionista Diego San José que además es que su padre era ferroviario

Voz 1772 33:15 yo crecí yendo prácticamente gratis en tren con una cosa que se llamaba el kilométrico que era que a cada familia ferroviaria le correspondían no sé cuantos kilómetros al año y vas consumiendo en los viajes que querías en nuestro caso recuerdo que íbamos en un tren que en Picasso en vagones literas de seis personas hace tocaba con desconocidos habitualmente había una monja siempre en en método a mí siempre monjas al lado querer prueba como catorce horas pasábamos por ciudades que sólo existían

Voz 3 33:43 en mi memoria porque tienen estación de tren de ciudades como Venta de Baños Peñaranda de Bracamonte Miranda de Ebro o Puente Genil que era la estación de destino en la que yo iba

Voz 1880 33:55 imagínate el kilométrico las monjas y las ciudades que sólo existe la memoria bueno súper poético y además quiero que escuches una reflexión más que hace sobre el paso del tiempo va del compartir la comida al vagón del silencio

Voz 1772 34:08 si pienso en en aquella infancia me di cuenta de lo mucho que han cambiado las cosas porque en aquellos viajes había mucho intercambio de con el resto de pasajeros de comida que nos ofrecían comida mi madre ofrecía comida a los compañeros que es una cosa muy antigua pero muy entrañable no sería impensable que yo volviera a los años ochenta viajar en tren explicarle a la gente de allí que en el futuro Abel una cosa que se llama el vagón del silencio la gente iba al al tren hablar casi a socializar casi hacer amigos no eso se ha perdido hará creo que el tren de alta velocidad llega demasiado pronto al destino aquellos viajes durarán catorce quince horas irán una parte fundamental del viaje

Voz 16 34:45 ahí

Voz 0194 34:53 pues vamos a ver qué nos dice el diccionario sobre el tres si lo hacemos escuchando además este misterio Train de Elvis Presley

Voz 1880 34:59 hemos con dos términos que son tren y Ferrocarril el tren es el medio de transporte que circula sobre raíles compuesto por uno o más vagones arrastrados por una locomotora de dónde viene la palabra pues vine el francés Train que existe desde el siglo XII que viene de nerd que es arrastrar así que era lo que sí arrastra Ferrocarril el ferrocarril primera acepción de la RAE es el camino con dos carriles de hierro paralelos sobre los cuales ruedan los trenes habitualmente se confunden los dos términos pero es que también es verdad que ferrocarril en la RAE la segunda acepción pone que es sinónimo de tren de dónde viene ferrocarril viene del latín ferrum que el hierro carril que es caminos que sería el caminito el camino de cero con la palabra tren hay decenas de expresiones además el tren de vida el ir a todo tren el perder el último tren sobre el último tren vamos con un tema más el éxito de The Last Train to Toulon

Voz 0194 36:11 Juanjo Olaizola es historiador dirige el Museo Vasco del ferrocarril es el autor del blog Historias del tren Juanjo muy buenas noches buenas noches Meli con las definiciones y con lo que dice la RAE haber tren y ferrocarriles lo mismo

Voz 29 36:25 a según esa segunda acepción de la RAE sí podrían serlo mucho pero desde luego nunca para un ferroviario para un ferroviario el tren es el vehículo del conjunto de vehículos el ferrocarril es en infraestructura aussie quieres el sistema completo infraestructura más bien

Voz 0194 36:40 pero nunca podemos

Voz 29 36:42 el ferrocarril a lo que son los vehículos

Voz 0194 36:45 es decir que cuando hablamos por ejemplo de un accidente un accidente de ferrocarril estaría mantillas un accidente de tren

Voz 29 36:51 bueno gente ferroviarias pero es un accidente de tren no descartó un ferrocarril descartado impregna locomotora un coche un vagón pero no un ferrocarril Kerry como como su etimología llena dice explicado es el Camino de hierro

Voz 0194 37:04 Juanjo en el siglo XVIII con la llegada de la mano de la máquina de vapor se empieza a cambiar no el concepto de transporte

Voz 29 37:11 si en el siglo XVIII se inventó la máquina pero tenía un gran problema es que era enorme y muy grande muy pesada no sólo la propia máquinas sino los suministros que Natividad imagínate que una máquina por pequeña como los que tenemos en el ferrocarril para hacer cien kilómetros toneladas de agua quien la tenga combustible cuando con un coche para hacer cien kilómetros necesitamos seis siete kilos de combustible fíjate que después porción entonces aplicarlo el transporte pues muy complicado aplicar al transporte terrestre era imposible en aquella época en caminos que no soportaba el peso de esa máquina de vapor de su suministro y por eso nació el ferrocarril porque eran camino que podía si podía soportar todo ese siete Socós algún camino de entonces que eran de tierra apisonadora pues que tenemos un vehículo se atascaba en en en el en el terreno no ibas muy lejos

Voz 0194 37:59 tiempo

Voz 29 38:01 canino que soportaba ese peso y una máquina que pesaba mucho Sally nació el ferrocarril evoluciones también aunque enseguida se encontraron otras ventajas como te decía ruedas de hacer el carril de acero no había rozamiento y por lo tanto con muy poquito esfuerzo podías mover muchísimas más toneladas que que en mí

Voz 0194 38:17 los primeros son para transportar mercancías y el transporte de pasajeros llega después

Voz 29 38:21 sí el ferrocarril nació se suele decir que nació en la mina y es verdad nación las minas en las minas de carbón ingresada a principios del siglo XIX y luego ya poco a poco pues también se fue incorporando el viajero como como un negocio más del sistema ferroviario

Voz 0194 38:35 Mena España la primera línea fue la Barcelona Mataró no

Voz 29 38:38 bueno en la Corona española la primera línea fuera de La Habana Agüimes once años antes en mil

Voz 30 38:43 ah bueno claro vale has hecho tras la corona

Voz 29 38:49 es en la península Si en la Península Ibérica el primer ferrocarril el de ochocientos cuarenta y ocho

Voz 0194 38:55 en el noventa y dos llegó el AVE imagínate estábamos con la máquina de vapor llega al Athletic y te parece el AVE

Voz 29 39:00 hombre clave ha sido una revolución ha permitido recuperar el ferrocarril como alternativa de transporte porque la verdad es que a finales del siglo pasado el ferrocarril como medio de transporte son largo recorrido había sido ampliamente superado por la aviación también por la carretera que son dos medios de transporte pues que son eficaces pero desde luego son muy contaminantes muy poco respetuosos con el medio ambiente en ese sentido la alta velocidad permitió el renacimiento de un mes de transporte como el que hoy por hoy es el que más respeto al entorno

Voz 0194 39:28 leía el otro día no sé si Guardans tú lo habías leído todos vosotros que ya hay movimientos en Holanda creo recordar y no sé si en Francia también para que los trayectos que se puedan cubrir entren en menos de tres horas y media se supriman las líneas es esa línea aérea

Voz 0697 39:42 en Francia pero ya ha habido movimiento contrario montón de diputados diciendo que eso empobrece y que son es negar la realidad francesa en Holanda el sentido pero en Francia eficientes suprimir las líneas interiores aéreas puede ser contraproducentes pero informativamente es absolutamente como siempre

Voz 0194 39:57 ferias hay una bronca no yo creo que

Voz 0697 40:00 efectivamente que que hay hay sitios y conozco bien Francia en los que hay la línea interior sigue la línea aérea sigue teniendo sentido aquellas sigue teniendo sentido no no llega todavía el tren a todas partes cómo podría el día yo prefirió yo prefiero el tren en caso de duda siempre el primer me he cruzado yo me hecho Bruselas San Sebastián en tren Bruselas a Marsella en tren a Barcelona una sola vez que estos un poco más complicado todavía

Voz 1880 40:25 pero soy total

Voz 0194 40:27 que le que le falta o qué mejoras necesitaría la red ferroviaria en España

Voz 29 40:32 pero todavía necesita muchas mejoras el servicio de Cercanías esos razonable aunque desde luego todos los núcleos donde hay demanda de cercanías a exigen mayores mejoras y es lógico porque son núcleos muchas veces saturados dados Madrid Barcelona Valencia tienen una saturación en el Serkis cercanías que merece la pena capital inversiones para ampliar esa capacidad los servicios regionales esa España vacía quiero se ha puesto de moda pues pues se ha quedado sin trenes y sobre todo también el transporte de mercancías que claro muchas veces nos olvidamos del porque las mercancías no no votan a nuestros políticos pero pero el transporte de mercancías en España por Ferrol Carlos días que casi casi testimonial si queremos un desarrollo sostenible en el cual el transporte que no hay que olvidar que es uno de los principales generadores de contaminación de una sociedad moderna como la nuestra si queremos un desarrollo sostenible hay que apostar por el transporte ferroviario que como hemos dicho sin viajeros es el más sostenible en mercancía

Voz 0194 41:25 sí los todavía más te voy a añadir una cosa más todo giró en torno a Madrid había un ejercicio ahora en el país hace un ratito de estábamos hablando de la distancia de cuánto tardará en cubrirse con este ave que en el último tramo no es no es alta velocidad cuanto tarda en Madrid Granada pero por ejemplo hay hay distancias que se bueno un Barcelona Valencia sin ir más lejos con el Euromed que tardas muchísimo muchísimo eso también una asignatura pendiente

Voz 29 41:50 desde luego que sí es incomprensible que la segunda y la tercera capital del país tengan todavía hoy en día la comunicación ferroviaria que tienen del corredor ferroviario sí

Voz 30 41:58 yo iba hablando yo creo que que todos usábamos está

Voz 29 42:01 cinco fíjate todavía en qué situación se encuentra es una cosa que no se entiende ese retraso

Voz 31 42:06 que no que no tiene ninguna

Voz 29 42:09 críticas El desde luego Juanjo Olaizola muchísimas gracias

Voz 0194 42:11 días

Voz 3 42:14 hoy hemos perdido lo hemos perdido

Voz 0194 42:16 porque era justo lo iba a despedir pues ya les damos por despedido mi la tú eres más de tren más de avión

Voz 1510 42:21 has de tren desde que de Madrid

Voz 0194 42:24 ha sido más el bueno sólo una vez porque es bueno un incendio y no no funcionaba la AVE pero no he vuelto a coger más el torero

Voz 1510 42:30 fíjate desde luego el Alavés maravilloso es un medio de transporte Bono no con muy competitivo para estas distancias seiscientos kilómetros está muy bien incluso yo he hecho también atravesar la península hasta hasta Sevilla IU es maravilloso ver pasar todo el país en pocas horas es maravilloso pero alguna vez he pensado que si cuando nos prometía

Voz 0194 42:52 era una nave cuando se hicieron los proyectos y lo celebra

Voz 1510 42:54 vamos tan diríamos y triunfalista cuando me parece que era Álvarez Cascos dijo todas las capitales de provincia estarán unidas con Madrid eh nos hubieran dicho que conforme se iba a levantar la línea de AVE se iban a ir

Voz 0194 43:11 cerrando líneas convencionales

Voz 1510 43:13 no sé si el debate nacional hubiera sido otro eh

Voz 0194 43:17 porque hay muchas yo es que quedado sin quedaos no yo si hay sitios donde es muy muy difícil

Voz 26 43:22 ceder a través del tren sí bueno me gustaría recordar aquí a Inter Rail raíles eso ha hecho Europa Atlético verla antes que el Erasmus yo fui estudiante y la verdad es que yo abrió una realidad lo que pasa es que bueno cuando vuelves yo por eso no soy amante del tren cuando vuelve estás harto y quiere dar en esta que no íbamos sin un duro pero sí que es verdad que aquello aquella hizo Europa hizo que muchas veces tuvieran conciencia de lo importante

Voz 16 43:58 este es el tanta un Payne de Eton

Voz 1880 44:01 esta canción se lo vamos a a un oyente angels escribió en Twitter en Twitter porque yo decía en el avance que era el tren que va al sur es el tren que va al centro de la ciudad

Voz 0194 44:11 José Manuel oyente dice creo que Javi pero nada

Voz 1880 44:14 se levantó no sé si volveré a verte esta noche en un tren suburbano es lo que está haciendo en este momento en esta canción Tom Waits donde cada noche cada noche siempre igual esta noche todos mis sueños caen como la lluvia en un tren suburbano este temas del año pasado el y que después de veinte años sin sacar disco la banda de Boy George seguro que os acordáis del te hace un montón de años que era calcar es sacó este tema hasta el año pasado

Voz 0194 44:50 los trenes también son lugares maravillosos y ahora con los vamos de silencio porque digo San José no le gustaba tanto el vagón de silencio yo soy súper fan de vale porque te permite concentrar que permite sobre todo leer yo es donde más Leo es en el aguantar las llamadas de los claro no cuántas de los otros

Voz 1880 45:06 hay justo un libro que se titula ventajas de viajaron un tren que es de Antonio Orejudo son historias clínicas de los pacientes que tiene un psiquiatra que viaja en ese tren son maravillosas ventajas de viajar en tren lo hay una novela que se hizo famosísima hace unos años que se titula La chica del tren sí sí de Paula Hawkins un bestseller no es que esté muy bien escrita la verdad pero engancha la les de un tirón una chica que hace el mismo recorrido cada día bien ese recorrido el tren pasa por la casa de su ex novio y luego de los grandes Patricia Highsmith Extraños en un tren como siempre te enamoras del asesino iba para acabar y además ya Nos vamos metiendo en el mundo del cine el asesinato en el Orient Express de Agatha Christie hay dos versiones cinematográficas pero Nos vamos a quedar con la del año setenta igual

Voz 32 45:49 señoras y caballeros todos saben que un repulsivo asesino ha sido asesinado de una forma repulsiva aunque quizá merecida como porque la respuesta es sencilla evidente manteniendo la teoría de que el asesino era

Voz 1880 46:03 pues la dirige siete lame Albertini da vida a Hércules Poirot que que él tiene que resolver un crimen que se ha cometido en el la versión más recientes con Kenneth Branagh con Johnny de Belén Ope Cruz Michelle Pfeiffer y lo que vamos a escuchar ahora esto es Historia del Cine es la banda sonora del maquinista de la general la película muda de mil novecientos veintiséis de Buster Keaton que él es el director pero que también protagonista seguro que os acordáis él está enamorado de una mujer de una locomotora y la locomotora se llama así la general saltan

Voz 1510 46:38 los una peli de ciencia ficción de dos mil trece basada

Voz 1880 46:41 una novela es Snow que es rompe Nieves y mucha suerte

Voz 28 46:47 sólo se sirve dos veces al año en enero julio porque no es suficiente

Voz 1880 46:55 la historia de esta película es en el futuro los únicos habitantes que quedan en la tierra viven en un tren que recorre el mundo impulsado por un motor de movimiento eterno íbamos con una más de acción que además está basada en hechos reales imparable

Voz 16 47:14 está el protagonista Denzel Washington

Voz 1880 47:17 que es un ferroviario a punto de retirarse y el tren es un tren que va a toda velocidad velocidad va saltando estaciones está lleno de un combustible super peligroso lo pasas fatal durante toda la Pirlo puesta todo lo que

Voz 0194 47:29 ve al tren no como las historias de las estaciones

Voz 1880 47:32 estaciones muy chulas por ejemplo la de Canfranc no en en Huesca de mil ochocientos veintiocho esta es Bien de Interés Cultural pero hay más con historia por ejemplo la la la gran central estación de de Nueva York es la más grande del mundo tiene cuarenta y cuatro andenes con la cúpula con los ventanales en la parte superior pero por ejemplo aquí cerca está la de Oporto que también es su buena bonita la de So Vento que es el antiguo Convento de eso o Vento de principios del siglo XX con esos murales llenos de azulejo pero bueno la que más nos gusta la que más la de Penélope

Voz 16 48:04 eh

Voz 3 48:07 hola

Voz 1880 48:25 canciones es precios llevan antes de marcharnos años quería que escucháramos dos ejemplos de los sonidos el tren que forman parte de canciones vale traído el dato lo digo yo ahora he traído no estoy para acabar

Voz 0194 48:37 me ponen otro poco falta al contrario me parece seguro que que hayamos hecho todas la sección de trenes de esta casa de no hoy estáis aquí hablo lo Mozart

Voz 33 48:45 Telecinco como chadianos guarda esos madre mía pues que el primer tren lo filmaron los hermanos Lumière el primer tren de la historia del cine es de los hermanos Lumière en mil ochocientos noventa diría que es de los lo Lumière

Voz 1880 49:00 bueno pues vamos a ir con nosotros con los sonidos ya que tengo dos faltas vamos con mucho del tren de aquí primero vamos con el de Bobby Mc Ferrin que escuchas como como

Voz 8 49:09 imita el sonido que además es solo vivir

Voz 1880 49:19 es una gozada ir segunda con él con la armónica es el de medianoche de los Monkees

Voz 34 49:27 y si no nos vamos

Voz 1880 49:30 con qué nos vamos pues nos vamos a ir con un tren gallego te parece bien igual que los Monkees hoy Mc Ferrin hacen el sonido del tren veréis que bien lo hace también Siniestro Total realmente ésta es una versión de Andrés do Barro él en amores de Andrés do Barro la versión del año ochenta y tres

Voz 16 49:55 esta mañana Sara hasta mañana

