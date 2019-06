Hora 25 (25/06/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

y finalmente hemos conocido el famoso documento que firmaron PP y Vox con los acuerdos para desalojar a Manuela Carmena de la alcaldía de Madrid en manos ahora del popular Martínez Almeida del documento dos cosas importantes es incompatible con el firmado entre PP y Ciudadanos porque por ejemplo contempla gobiernos de coalición entre las tres fuerzas políticas lo segundo el tercer punto escueto pero muy claro acuerdan que las partes mantendrán la discreción sobre este acuerdo que nadie se entere de lo que hemos firmado sobre todo que no se enteren en ciudadanos pero hoy ante el incumplimiento por parte del PP de este acuerdo del acuerdo suscrito Vox lo ha sacado a la luz dejado en evidencia dejando en evidencia las mentiras que llevan defendiendo desde hace tiempo pero claro ahora ya de poco sirve el documento o las rupturas de pactos porque el alcalde del Partido Popular se queda con la Alcaldía ida igual que se llenen la boca hablando de acuerdos programáticos de Madrid de la gente en el papel queda claro que lo que acordaron fue el reparto del pastel todo vale por un sillón porque al final lo que firma el PP es lo más parecido a un cheque en blanco el documentos tan corto Un simple

a ese acuerdo también el silencio de todo se aprende o de todo aprenden los políticos ahora ya saben que los pactos secretos sirven también para el chantaje tendrán que añadir más cláusulas en los próximos

siguen en la tertulia Fernando Vallespín Milagros Pérez Oliva Ignasi Guardans antes de empezar con el desarrollo

Voz 0194 01:45 el lo primero

es el calor Sastre buenas noches noches calor en muchos sitios para noches Barceló menos en este estudio temperaturas a esta hora Zaragoza treinta grados en Madrid XXXII sin Ciudad Real XXXI Jordi Carbó buenas noches bueno esto ya es ola de calor o es sólo el aperitivo aperitivo natación porque

Voz 0978 02:07 se van confirmando pronósticos que ya hace días que Líbano anunciando que el máximo de calor Si para eso contemplamos donde va a hacer más calor en la mayor parte del país será entre el jueves y el sábado sean estos días cuando durante las noches apenas bajará de los veinticinco grados y las máximas en la mayo parte de centro imite este de la península pero siempre en el interior máximas que pueden superar con facilidad los cuarenta y curiosamente donde más calor hace normalmente en nuestro país que suele ser el Valle del Guadalquivir también en Extremadura esta situación sí que va a comportar calor pero nada extraordinario ahí las máximas aunque parezca a la mayoría gente muchísimo apenas pasarán de los cuarenta grados

Voz 0194 02:46 durante cuánto tiempo

Voz 0978 02:49 la pregunta es buena porque el máximo será eso entre el jueves y el sábado pero luego la temperatura no va a bajar de manera repentina es decir que van a ser unas cuantas jornadas sobre todo también unas cuantas noches en que la temperatura no va a bajar y esto es lo que si miramos precedentes por ejemplo en dos mil tres cuando hubo tantos tantas víctimas mortales sobretodo

Voz 7 08:04 no es momento de hacer performances son lamentables ser serios idas responder al mandato hemos andado en las urnas de cumplir con nuestro trabajo cuando alguien que era convencer a alguien pues lo que tiene que hacer es intentar convencerle no vencerle

Voz 0806 08:16 con la reunión de los líderes buscaban un acercamiento pero claramente han fracasado en este objetivo Angels

Voz 0194 08:22 lo hemos ido contando esta semana Sima pero sí tenemos levemente cómo hemos llegado hasta aquí por resumirlo e iglesias quiere ser ministro y en el PSOE no ya han en el Gobierno que también sino en el PSOE no quieren que sea ministro

Voz 0806 08:34 no quieren sentar en el Consejo de Ministros ni a Pablo Iglesias ni a ningún otro dirigente de Podemos alguien de la cúpula de Ferraz nos decía estos días que no puede haber dos gobiernos y que se pondrían a esta situación por ejemplo al posicionarse sobre la crisis de Cataluña donde para empezar en Podemos hablan de presos políticos argumentan además que no suman mayoría absoluta PSOE y Podemos y que van a necesitar durante la legislatura a grupos que recelan de los morados en la negociación y creen los socialistas que ese riesgo lo evitan metiendo a Podemos en puestos intermedios en distintos niveles de la Administración pero no en el Consejo de Ministros

Voz 1071 09:11 en cuanto a los tiempos recordemos algo que nos dijo anoche en este programa la ministra de Hacienda en funciones estábamos en Sevilla haciendo el programa y entrevistamos a María Jesús Montero que llegó ubicar la fecha en la que será aproximadamente decía ya calculaba ella la investidura la intención del presidente

Voz 8 09:26 acudir en el mes de julio la investidura ese propósito sigue firme en no parece que ha transcurrido tiempo suficiente para que todas las formaciones políticas dialoguen reflexionen y actúen en consecuencia aproximadamente la primera quincena lo que teníamos previsto haya dependerá de los tiempos Parlamento también la propia organización del debate de investidura

Voz 0806 09:45 hoy pese a ese distanciamiento con

Voz 0194 09:47 pese en el PSOE mantienen esa intención e irse a la investidura y eso que la cosa se complica entre los que en teoría son socios prioritarios prioritarios además Pedro Sánchez se va a Japón de viaje oficial

Voz 0806 09:58 sí pero el PSOE lo ha dejado claro le hemos trasladado que con o sin apoyos en el mes de julio habrá la investidura eso dice el mensaje que nos han enviado y eso es lo que nos han venido contando estos días que el presidente no iba a hacer como Mariano Rajoy que iba a asumir la responsabilidad que le ha encomendado el Rey el jefe del Estado anoche la ministra Montero hablaba de la primera quincena hoy en el equipo del presidente no nos desvelan qué día se va a comer Carla la sesión de investidura aunque Nos aseguran en la Moncloa que España no tiene tiempo que perder parece descartada la primera semana porque en la agenda internacional del presidente es muy complicada después de Japón se va a Bruselas y hay que tener en cuenta que el día que se decida Seara mirando los plazos para que si hay que ir a elecciones que caiga en domingo pero eso es ir muy lejos quedan días de verano como dice la canción ir distintos dirigentes del PSOE con los que hemos hablado esta tarde coinciden además en que el anuncio de la fecha puede ser en sí mismo un elemento de presión cuando le preguntamos a un miembro del Gobierno Si Si esto es este fracaso de hoy

Voz 1071 11:00 supone la ruptura de las negociaciones

Voz 0806 11:03 pues no llega a decir que realmente es ahora cuando empieza todo

Voz 0194 11:06 gracias gracias esta mañana bueno pues ya ven entre Sánchez Iglesias se complican las cosas tiene otras opciones Sánchez

Voz 9 11:15 ciudadanos

Voz 1071 11:15 que ha dedicado el día la digestión de esa operación salida que vivió ayer la noticia estaba hoy en quiénes se quedaban se queda Marcos de quinto fichaje de Rivera que va a ocupar en la dirección el puesto que deja vacante Toni Roldán Se afilió al partido que es lo mismo que va a hacer Edmundo Bal se queda también Francisco Igea de Castilla y León que hoy insistía al hilo de la abstención de la investidura en esa opción la de abstenerse en una eventual investidura de Pedro Sánchez

Voz 10 11:42 en partidos como ciudadano no es meterse en la trinchera no es estar en un bando no es fomentar la política de frentismo lo que proponemos es hacer una oferta pública que los ciudadanos españoles entienden una oferta

Voz 1071 11:55 sobre políticas públicas respuesta de Arrimadas no hay nada de lo que hablar en cuanto la investidura es más dice que lo que representa es minoritario

Voz 0793 12:03 lo que ha hecho dijeron no no es ninguna novedad el señor Igea y otras tres personas de la ejecutiva de una ejecutiva de más de treinta personas hay tres piel señor Igea que quieren hacer a Pedro Sánchez presidente es es respetable nosotros ya lo hemos dicho este partido es un partido abierto democrático libre en el que la gente discrepa debate y vota

Voz 0194 12:24 nadie luego le hemos procuraré caso romances que Egea no está predicando con el ejemplo era en Castilla y León va a permitir que siga gobernando después de treinta y dos años el partido el Partido Popular Ciudadanos al menos de momento niega su abstención y la niega también el Partido Popular Adrián Prado buenas noches hola qué tal está la dirección del PP en un acto que organiza el diario La Razón una intervención del presidente andaluz Moreno Bonilla hayan hablado los dirigentes del partido sobre la investidura trasladó la pregunta cabe en este momento la opción de que el PP se abstenga

Voz 0760 12:56 pues a día de hoy no y parece poco probable además que el PP vaya a cambiar de opinión si tenemos en cuenta lo que dicen en público y también en privado algunos dirigentes populares fuentes del partido insisten en que cazador está centrado en el papel que le han dado los ciudadanos a través de las urnas es decir a hacer oposición durante los próximos cuatro años y asumir el papel de hombre de Estado los populares colocando la pelota en el tejado de Ciudadanos de hecho creen que sería positivo para ellos que Rivera finalmente se abstenga si lo hace ya no habrán dudas de quién era la oposición es el Partido Popular y al mismo tiempo cansado dicen será el moderado del grupo de las tres derechas

Voz 0194 13:31 casado Descartes abstención Madrid pero en cambio sí ofrece a Sánchez estabilidad

Voz 0760 13:36 si el PP insiste una y otra vez en que lleva casi un año aprendiendo consiguiendo la mano al PSOE a quién ofrece una gran coalición a cambio de un acuerdo en los presupuestos y en la defensa de la unidad de España es lo que le trasladó a Sánchez tras su primera reunión en La Moncloa en agosto del año pasado en la reunión de ayer les pero que no facilitará la investidura pero sí le ofreció esa estabilidad de la que hablaba

Voz 1046 13:56 con esa agenda de futuro de diálogo de pacto de responsabilidad estabilidad pero eso sí sin dejarnos

Voz 1071 14:04 mentalizar

Voz 1046 14:06 por algunos que quieren poner el foco en los partidos que no tenemos la responsabilidad de formar gobierno ni tampoco de colaborar en la formación del mismo

Voz 0760 14:15 estabilidad en forma de pactos de Estado en pensiones justicia infraestructuras Defensa Política Internacional Violencia de género y ahora el líder del PP pone encima de la mesa uno más Un pacto de Estado sobre Navarra para evitar dice que los Federer herederos ETA consigan réditos políticos Ángels Adriana

Voz 0194 14:32 muchas gracias a vosotros venga primera parada para la tertulia en este tramo de análisis político Fernando pone sobre la mesa el Partido Socialista pero insistían oye ponen sobre la mesa la primera quincena de julio como posibilidad de fecha para para intentar la investidura si sí tenga apoyos obtenga hay una parte de depresión también ahí a los que tienen que mojarse los que tienen que tomar una decisión pero vamos en cualquier caso muy arriesgado escuchas aún no escuchas a otros las plumas las cuentas la aritmética no les sale

Voz 0656 15:02 a Pedro Sánchez no la aritmética no les sale pero quizá la única manera de que le llegue a salir en algún momento es que otros partidos sienten la presión y vean perfectamente viable la repetición de elecciones lo que yo creo que no está dispuesto a hacer el Gobierno ahora es lo que ocurrió en el dos mil dieciséis no una especie como de conversaciones eternas que iban para atrás para adelante para luego tener que volver otra vez a a acabar acabar como acabó no es decir incorporándose digamos el rompiendo es el propio Partido socialista no para hacer la la investidura de Rajoy etcétera yo creo que no sabré parece perfectamente saludable que entre en el que el el el plazo son dos meses y bueno pues yo no queréis vamos elecciones que me no se tiene que perder es el Partido Socialista yo creo que somos elecciones Cillo incluso diría que igual hasta desestabiliza menos unas nuevas elecciones que no el seguir dando el espectáculo de que tenemos un sistema político todas las fuerzas políticas son incapaces de decidir por sí mismas bueno lo que le lo que su obligación fundamental que es gobernar no o facilitar que que que otros gobiernen no y entonces en ese sentido yo creo que tenemos que aclarar a los ciudadanos no

Voz 11 16:20 hemos

Voz 0656 16:21 es decir digamos que que el el el el cuatripartito o el Penta Partito que tenemos ahora es ahora cuando se está examinando de verdad de ese examen depende un poco de cuál va a ser el movimiento de votos en el próximo futuro bueno a mí no me marea en absoluto la posibilidad de su fracaso pero bueno pero a mí no me marea el el pensar en unas nuevas elecciones es decir porque esto eso puede quizás

Voz 0194 16:48 la única manera de resolver sí pero eficaz y luego hasta decir claro que garantía que unas próximas elecciones porque es que llevamos no sé cuánto tiempo llevamos dos selecciones

Voz 0656 16:57 pero desde el XV claro sí

Voz 0194 17:00 llevamos buscando la estabilidad durante muchísimo tiempo Guardans

Voz 12 17:04 me acuerdo que me parece espléndido que se ponga en marcha el contador ese ese tic tac sabéis que gusta el cine bandas para anunciarle pues hay una banda son nueva que se pone en marcha aquí es sólo escuchando Pablo Iglesias ha casado todo para está escuchaban acostar cada noche durante dos meses con el tic y eso eso es importantísimo porque cambia totalmente la forma de decidir de reunirse etcétera por parte del Gobierno yo no entiendo muy bien cómo está llevando esto también lo digo no me parece prudente que las negociaciones se lleven al primer nivel porque piensa que hacer las de abajo arriba antes de que se reúnan por según una primera vez sí para empezar el baile

Voz 0656 17:43 pero

Voz 12 17:43 a partir de ahí la reunión de hoy con Pablo Iglesias no tiene ningún sentido sino crisis

Voz 0656 17:47 ahora empiezo antes pero bueno digamos que que haya ya no

Voz 12 17:51 pero quiero decir pero sí pero sólo llegas a la reunión de los jefes cuando de los generales cuando los coroneles y los capitanes han puesto de acuerdo de acuerdo a reunión porque sólo se tiene que reunir para sacralizar un pacto que ya exista para negociar nada aloja negociando

Voz 1071 18:06 firman este edifica escenifica

Voz 12 18:08 por tanto lo de hoy ha sido me parece un error de comunicación por parte de los nos pero también por parte del Gobierno salvo que sea tremendamente maquiavélico de poner tapeo yo no creo que estemos todavía en esa fase en ese sentido no luego lo que sí creo es que es importante que haya la máxima publicidad a todo lo que está pasando la máxima publicidad porque antes íbamos a elecciones lo que estarán juegos lo que ocurrió estos dos meses sea ya no estarán juego ni las promesas electorales futuras Niro que ocurre legislatura pasada

Voz 0194 18:34 la gente votará en función se juzgara se juzgará lo que está pasando desde hoy hasta el tiro

Voz 12 18:40 tienes esto que esa es la prisión hay que encender todas las cámaras focos todas las emisoras y todo de todos los cortes de voz porque sobre su obra en la ida una campaña sobre quién es el culpable de su fracaso si llega Mila

Voz 0806 18:52 bueno yo también estoy como Ignasi un poco perpleja de ver cómo está manejando Sánchez

Voz 0194 18:57 el tema porque parece que no tuviera ninguna prisa

Voz 0806 18:59 por negociar parece que este como con desgana de formar gobierno no la pregunta que surge entonces es no estará haciendo una estrategia de forzar a todos los demás de manera que si ceden gana él sino ceden gana igual porque iba a las elecciones puede tener la expectativa de aumenta ar de aumentar votos no puedes ganar pero

Voz 0194 19:20 tienes que volverte a presentar una investidura eh

Voz 0806 19:22 sí sí que que que es que es un juego muy arriesgado muy arriesgado pero que creo que Sánchez es es muy dado a este tipo a este tipo de planteamientos un poco de juego de billar no como una carambola y haber luego que que sale de todas maneras a mí me ha parecido que el resultado de las elecciones estuvo bastante claro Ciudadanos y PP habían dicho por activa y por pasiva que no apoyarían a un gobierno del PSOE y al día siguiente de las elecciones todo el país dijo bueno pues aquí hay una prima

Voz 1071 19:52 el embrión de de

Voz 0806 19:55 de acuerdo con Podemos que es el más natural porque no se habían hecho daño en las en la campaña electoral los dos habían expresado su voluntad de llegar a acuerdos para gobierno etcétera no y luego me ha sorprendido ver lo poco que ha cuidado el Gobierno las relaciones con Podemos es verdad que podemos la incómoda mucho es verdad que Podemos es un obstáculo para acabar de completar la mayoría que necesita porque algunos de los posibles socios que podrían votar su investidura no quieren saber nada de Podemos pero me parece un poco extraño a esta que casi diría que es una nación no a un partido y a los votantes de Podemos porque no se trata sólo de Pablo Iglesias Se trata de los tres millones de de votantes que que que que que tuvo esta formación política no entonces así que no veo yo creo que Sánchez con la moción de censura saboreó la miel de una de una coyuntura en la que consiguió sus objetivos sin tener que dar nada a cambio sólo por la fuerza de la situación

Voz 0194 20:55 había un objetivo común a desalojar quedar desalojar Manel

Voz 0806 20:58 todos querían desalojar a Mariano Rajoy todos le votaron a él sin pedir contrapartidas yo creo que ahora está intentando una jugada similar es decir conseguir la investidura sin tener que hacer grandes J partidas menos a Podemos que por otra parte es es un partido con el que compite

Voz 1071 21:16 también electoralmente no no sé la verdad es que no estoy nada convencida de que de que

Voz 0806 21:22 bueno él él eso es es un es un Maquiavelo desde este punto de vista que ha demostrado hasta ahora no solamente ser eficaz sino tener mucha suerte

Voz 0194 21:30 mucha capacidad de resistencia pero las

Voz 0806 21:33 suelte cuidado eh porque las elecciones las carga el diablo y la suerte que le pregunten

Voz 0194 21:38 a Rivera lo de las lo de hacerlo

Voz 12 21:41 decir es que hay cosas subir eso este país ya tiene todos varios una Europa tiene experiencia de que eso eso suele salir mal de salud y los lemas además un cada uno en su situación pero eso no siempre funciona porque había muchos votantes socialistas abstención no yo lo que voy es que efectivamente estoy de acuerdo con la que el Gobierno tendría que estar ofrecía ha sido algo a Podemos pero vuelvo a lo mismo que decía antes parece importantísimo porque en las negociaciones eso pesa mucho no es de Pedro Sánchez a a Iglesias eso tiene que hacer son nivel mucho más

Voz 0656 22:10 bajo es decir la jerarquía de los partidos

Voz 12 22:13 en los que se estén negociando efectivamente cosas ya está nombre ese podría estar ofreciendo que además te permite que si se filtra no te gusta los desautoriza es exterminado perdonad pero este es el juego de la política no caos si esto se filtrar de Moncloa en manera supervisar nada porque claro puedes pero desde abajo si yo te juegas con eso y mira pues la Secretaría de Estado de Comunicación para vosotros en Exteriores vais a hacer no sé qué es el tipo de políticas pero incluso con nombres y al Pablo Iglesias lo que le preocupa es tener acceso a poder bueno pues negocios eso por ejemplo decía

Voz 0194 22:42 así que es importante el nivel de poder bueno bien que las áreas

Voz 12 22:45 el poder perdona si poner me refiero el nivel de

Voz 0194 22:48 poner impone y eso pues se puede hacer un pacto con

Voz 12 22:50 en España no hay un pacto que sea transparente no como estos otros que hemos visto en los que por ejemplo diga lo que digan los ministros de poder representa el Gobierno representa sólo su área pues eso eso hacer y así ha ocurrido en otros casos en en Alemania por ejemplo lo tanto si tú pones de Podemos sí dice que hay presos políticos primero le pides que no se meta en el tema de Cataluña porque los autorizará así Petrov acto Ike pueda hablar de energía renovables modelo

Voz 0656 23:13 ya no se puede pactar todo pero yo creo que cada cada partido pueda ofrecer un precio es decir una contraprestación para apoyar en función de de digamos primero de la fuerza electoral que tiene sirve para algo realmente esos votos que vamos a conseguir pero también poco de digamos de la propia sintonía con quién con quién negocia no sea que Podemos es un partido que ha perdido una enorme fuerza electoral es decir que está está en caída libre importantes digamos hay Se reduce su precio a la hora de negociar pero se reduce su precio también desde el momento en que con el apoyo de Podemos no consigue es realmente la mayoría con igual tienes que empezar a actuar también con terceros

Voz 0194 23:59 pero si podemos no puede ese de siquiera tenerlos

Voz 0656 24:02 sí pero eso es terceros ni siquiera te reciben si tú dices que vas con Podemos en el Gobierno a ver si me explico si sea es decir entonces eso reduce todavía más el precio de Podemos no

Voz 0194 24:12 es todo un análisis del Enresa en lugar de sumarle justo entonces

Voz 0656 24:16 claro eso creemos que es que es lo que podemos sonora cuando dice

Voz 12 24:19 qué hacer con Valencia porque en Valencia eran dos en la mesa

Voz 0656 24:21 a ver gordotes no tiene nada que ver no lo tiene que ver entonces ahí es donde yo creo que ahí sí todo lo traducimos un poco

Voz 1991 24:27 va

Voz 0656 24:28 a euros no es decir el precio que puedes que puede pedir por lo que tú vales no pues entonces la cosa que se clarifica bastante porque pero claro yo creo que que Pablo Iglesias está aprovechando esta coyuntura diríamos primero para cómo ocurrieron el dieciséis para ser él el digamos que se lleve todos los focos de todas las negociaciones eso ya lo ha conseguido es decir que realmente no hay ninguna discusión sobre sobre la investidura que no pase porque Pablo Iglesias sea la primera referencia que hagamos todo eso Unidas Podemos y luego en segundo lugar porque es una manera diríamos de amortizar gran parte de los daños que sufrieron electoralmente no difiere bueno

Voz 0194 25:06 sí crisis hicieron si se fuerza en sí llegar al extremo de forzar unas elecciones es decía antes Guardans si tenemos si pensamos que le pasaría factura al que fuera responsable de no haber llegado a un acuerdo a Podemos sería a quién peor le iría seguramente no eso es si esta es la estrategia que está siguiendo Sánchez en el sentido de decir llevarlo

Voz 0806 25:28 los a una situación de desgaste en la que pueda decir que se tiene que convocar elecciones porque ellos no

Voz 0194 25:35 herido por seguir por segunda vez

Voz 12 25:37 importante pero pero pero claro

Voz 0806 25:40 y en último término es el candidato del que tiene que sumar es el candidato es el que tiene la obligación de sumar si hay la sospecha de que no ha hecho suficiente para sumar también a él se le podrán pedir responsabilidades por no llegar no

Voz 12 25:59 pero la comunicación juega con yo no sé si es el titular que ha hecho alguien de la SER en citamos quién lo escuchábamos de esta casa o ese dentro que he dicho No somos el corte pero si el corte es que es que podemos dice que Pedro Sánchez estado dando entre gobernar con ellos o con la derecha eso es falso porque porque nunca Sánchez se ha planteado si está para gobernar o pactar con la derecha aceptaron una abstención de Ciudadanos el PSOE no es en ningún caso llega gobernar con la derecha eso es jugar en el fondo no decir la verdad

Voz 0194 26:29 bueno pues lo mismo que hacen en el otro lado porque también la acusan de pactar cuando aceptas votos de alguien también acusan de

Voz 12 26:35 así es aceptar la abstención de Esquerra no

Voz 0656 26:38 si os haré hoy hoy los oyentes van a pensar que yo tengo algo contra Podemos símbolo pero es que me siguen habitualmente también que no es así pero es que otra cosa que reduce el precio no que que puede pedir Podemos es realmente yo creo el la la expectativa de protagonismo en Europa que quiere obtener Pedro Sánchez es decir que no es lo mismo eh acudir allí sentarte con los liberales con Macron y con con Merkel y compañía siendo un gobierno monocolor que siendo un gobierno diríamos de coalición entre estaría yo no sé si yo creo que eso no lo de tanta importancia esto no fíjate porque sí

Voz 0806 27:16 por ejemplo que muchos gobiernos que pactar en los próximos años con Los Verdes

Voz 12 27:21 si Merkel Merkel es mes del grupo socialistas en el pero quiero

Voz 0656 27:25 sí sí hasta un punto importantísimo es que

Voz 0194 27:29 Deimos no es un partido mira déjalo hilos retoma a la vuelta de publicidad más más reforzando esta teoría allí este argumento

Voz 1071 32:55 no Vallespín Milagros Pérez Oliva Ignasi Guardans decía

Voz 0194 32:59 lo bueno es que un pacto con Podemos después también en las relaciones de Pedro Sánchez con Europa pueden ser complicadas no pero mira qué pasa tendrán que pactar con los Verdes decía Fernando es que Podemos no son los Verdes

Voz 0656 33:13 no claro yo creo que que han tenido la posibilidad de poder hacer un giro en esa en esa dirección que yo creo que hubiera sido tremendamente bien recibida en España ni en ni en Europa no yo creo que quienes están más en el en la cuestión territorial no están precisamente porque realmente se alimentan también de de algunos de los territorios si por tanto digamos tema de el tema de la el de Ecología pasa a un segundo un segundo plano cuando es realmente bueno en Alemania los Verdes están ya por encima incluso de la CDU en algunas encuestas no sé que que en el resto de Europa está siendo auténtica explosión no pero yo no creo que esa sea la auténtica razón hemos sabido que la razón más poderosa es la la institucional no para que el Gobierno tenga sus encontré tenga algún algún inconveniente en incorporarlo y sobre todo la inminencia de la sentencia idea tener que adoptar decisiones difíciles en la con la cuestión catalana después de la sentencia fundamentalmente sí dentro del Gobierno se percibe que hay un desgarro porque uno de los socios teniendo toda la derecha además por un lado a todo digamos independentismo por el otro a yo creo que el Gobierno necesita estar cohesionado allí hay me parece que esta razón institucionales la la fundamental aunque hay otras como ya hemos visto que también altera al

Voz 11 34:26 serán ventajas mentar la bicha e inusual que esto se gestó derrumbe que es efectivamente estoy de acuerdo vamos vamos con el otro gran asunto

Voz 0194 34:35 del día y es que el documento existía ponía lo que Vox decía que ponía que es que el PP se comprometió a darles concejalías de gobierno

Voz 1071 34:44 un papel más misterioso de los últimos días en la política española estaba en realidad ha explicado era lo que Vox decía que el PP ocultaba y como el capítulo de hoy consistía en la ruptura de sus protagonistas quién sabe si antes de la reconciliación una parte quién sabe si por despecho ha aireado

Voz 0194 35:00 momento Teodoro García Egea Javier Ortega Smith acuerdan

Voz 1071 35:03 que Vox apoyará la investidura de alcaldes en aquellas poblaciones donde la alianza PP Ciudadanos Vox eso ponen el papel pueda impedir un gobierno de izquierdas El segundo puntos en el que se recogen las polémicas concejalías que tendrán que repartirse en un plazo de veinte días y ahí se le se nombrará a las personas indicadas por Vox en cada Ayuntamiento en distintas concejalía desde Gobierno ir responsabilidades directivas en entes municipales que en número el presupuesto guardará proporción a los resultados electorales obtenidos Vox en cada población ido hasta el punto tercero que es el del secreto que las partes pone ahí mantendrán discreción sobre este acuerdo y luego las firmas digamos Javier Carrera buenas noches qué tal buenas noches bolsa filtrado

Voz 0194 35:45 hoy ese documento de tres puntos mientras anunciaba

Voz 1071 35:47 que rompe las negociaciones con el PP que va a pasar ahora allá donde tenía acuerdos

Voz 0866 35:52 bueno ahora mismo al menos lo que dice Vox es que ese documento ya no vale según su portavoz parlamentario iban Espinosa eso significa que renuncian a las concejalías ya todo tipo de cargos da por roto el acuerdo Espinosa debido a los incumplimientos flagrantes dice dice de PP de Ciudadanos poniendo como ejemplo el Consistorio madrileño donde el alcalde ya oficializó el equipo de gobierno sin la presencia de Vox así que los de Abascal se retiran dejan en minoría a los ayuntamientos que ayudaron a conformar van a la oposición

Voz 0656 36:23 vox da por roto el acuerdo

Voz 1046 36:26 en todas aquellas localidades donde se haya incumplido por parte del otro lado y pasa a la oposición renunciar a ocupar ningún cargo de responsabilidad en todos aquellos lugares donde se haya incumplido este acuerdo

Voz 0866 36:41 no aclaraba Espinosa en qué ayuntamientos más allá del de Madrid se ha incumplido el pacto o en cuáles se puede reconducir la situación como tampoco dejaba claro las consecuencias sobre los gobiernos de las comunidades autónomas instando a futuras conversaciones en todo caso desde el PP restaban esta mañana importancia a la escenificación de los de Abascal dicen que todo lo que firman lo cumplen y piden que se respete el plazo de veinte días que marca el acuerdo reclamaba su secretario general Teodoro García Egea que

Voz 0645 37:08 se deje de lado el baile de cargos esto no es el juego de las sillas en el que la música suena cuando para la música hay que correr a sentarse en la silla vacía no debemos de establecer los programas que queremos desarrollar las personas que lo para ejecutar más allá de si tienen o no el carné de una determinada formación política

Voz 0866 37:27 Fuentes del PP aseguran que en ningún momento se firmó la posibilidad de que Vox entrara en las juntas de Gobierno señalan al punto tres del documento dejando caer que son los de Abascal quiénes han roto el pacto al romper la confidencialidad de la

Voz 0656 37:40 verdad hasta hoy es una ruptura a Javier Izquierdo

Voz 0194 37:43 pronto dos instamos una reconciliación porque García Egea y Ortega Smith mantienen el contacto

Voz 0866 37:47 sí de hecho el secretario general de los populares ha intercambiado hoy mismo mensajes con el portavoz de Vox se han emplazado a seguir hablando decía García Egea que pide hacerlo eso sí

Voz 0978 37:57 sin distorsiones dejando margen

Voz 0866 37:59 a los alcaldes tampoco renunciaba a Espinosa a mantener conversaciones a partir incluso de mañana para la Confer más para la conformación al menos de los gobiernos en las comunidades autónomas ironizaba incluso diciendo que quizás tengan que hacerlo ante notario para que quede claro lo que afirman así que parece claro que más allá de lo que digan o no los documentos los contactos siguen

Voz 1071 38:21 veremos qué nos depara el capítulo de mayo en veremos qué nos depara el día de mañana gracias Javier gracias hasta mañana o sea que de momento han quedado como amigos podríamos decir digo lo de firmar ante notario se ellas se fían tampoco los unos de los otros que ya me parece en el acto de esta tarde en La Razón que antes os contaba Adrián estrenar mensaje a Vox que lanzaba uno de los vicesecretarios del Partido Popular que es Javier Maroto les pide que piensen en la alternativa que existiría esos acuerdos

Voz 0893 38:45 Se deben fraguar las mayorías suficientes para que no haya ninguno de los partidos de centro derecha que permita que gobierne la izquierda lo digo así de claro Vox no puede hacer que gobierne Podemos y el PSOE en Madrid que es una cuestión tan sencilla como eso para ir por tanto debemos entendernos todos hacer un esfuerzo adicional

Voz 1071 39:04 hablando de Madrid sobre ese acuerdo entre el PP en el que como veíamos se citaba se mencionaba Ciudadanos ha dicho Inés Arrimadas que con ellos no tiene nada que ver

Voz 0793 39:15 es decir misa mejor dicho pero lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Madrid es que el acuerdo es uno como un acuerdo de gobierno entre PP y Ciudadanos y las áreas de gobierno son de PP Ciudadanos no hay ningún otro partido allí mixto de Vox saque documentos que nosotros no muy

Voz 0194 39:32 la verdad es que Madrid es el escenario que mejor representan los vaivenes de la negociación tan su Ayuntamiento como su comunidad Javier Bañuelos buenas noches

Voz 0656 39:40 qué tal buenas noches han llegado a ver si nos aclaramos en Madrid

Voz 0194 39:42 han roto o no

Voz 0861 39:44 bueno en la capital si aquí no hay duda su alcalde José Luis Martínez Almeida va a tener que transitar por esa travesía incierta de gobernar en minoría Vox rompe pero Almeida no tira la toalla

Voz 0194 39:55 aún no se han consumido los veinte días quemarlo

Voz 0861 39:57 cabal el acuerdo con Vox por eso el alcalde de Madrid todavía dice están a tiempo de encajar al partido de la ultraderecha en su ayuntamiento las esto

Voz 1885 40:06 el Ayuntamiento de Madrid no son modificable y por tanto que hay opciones para que Vox pueda podamos llegar y cumplir el acuerdo que hay con Vox que por cierto ya se ha hecho público y que nosotros estamos insisto dispuesto a cumplir dentro del gobierno del Ayuntamiento de Madrid

Voz 0861 40:23 un ahora viene lo difícil es la ruptura en el caso de la Comunidad es un poquito más confusa esta mañana en Twitter Rocío Monasterio negaba públicamente que si hubiesen roto las negociaciones con el PP en la Comunidad horas después incluso iban a Espinosa de los Monteros decía lo mismo en el Congreso

Voz 1046 40:36 Nos ha roto las negociaciones porque nos han abierto nunca hubo unas negociaciones

Voz 0194 40:41 bien el perfil oficial de Vox en Twitter hasta ahora

Voz 0861 40:43 anoche dice claramente y abro comillas Vox da por rotas las negociaciones en la Comunidad y pasa a la oposición un mensaje un tanto confuso si tenemos en cuenta que mañana mismo según Vox se va a reanudar las negociaciones con el PP a las diez de la mañana de hecho Rocío Monasterio ha convocado a la prensa la Asamblea de Madrid dice la convocatoria para informar sobre la posición de Vox en las negociaciones para la formación de un Gobierno en la Comunidad

Voz 0194 41:07 Javier temer en este momento en el PP que sea real la posibilidad de no gobernar la Comunidad que no gobierne Díaz Ayuso

Voz 0861 41:13 bueno el fantasma de la repetición de las elecciones lo cierto es que lleva desde hace días en la órbita del PP es un escenario que no han descartado en ningún momento pero oficialmente la voluntad de Isabel Díaz Ayuso es intentarlo hasta el final de momento públicamente la candidata popular se mostró hacia esta misma tarde bastante optimista

Voz 1071 41:32 vamos mucho más lo que nos une este tonelaje

Voz 34 41:35 encontraremos ese punto al final entendimiento entre los tres donde yo estoy absolutamente dispuesta a tender la mano a unos ya a otros para que esto acabe pronto irían la idea sale al compartir con el otro buscar ese punto de encuentro que lo hay

Voz 0861 41:49 bueno pese a todo esto ya que no lo parezcan ya es los días en el calendario pasan el presidente de la Asamblea de Madrid aún no ha iniciado su ronda de consultas con todos los grupos parlamentarios recordemos que la fecha límite para convocar un pleno de investidura vence en solo

Voz 1071 42:02 siete días el plazo expira el próximo martes

Voz 0194 42:05 hacia Javier

Voz 1071 42:05 buenas noches hasta luego llamativo ir escuchando a alcaldes después de esta ruptura de hoy general decidida por la dirección de bosque afectaría a esos municipios donde se llegó a ese pacto que hoy hemos conocido que dicen los alcaldes pues mira por ejemplo escuchemos al de Zaragoza se llama Jorge Azcona y que dice aquello de bueno bueno cuidado porque cada Ayuntamiento cada ciudad es

Voz 35 42:23 mundo eh cada ayuntamiento es un mundo lo que pase en el Ayuntamiento de Madrid no tiene por qué repetirse de forma mimética en el Ayuntamiento de Zaragoza yo creo que el papel que Vox puede tener en las decisiones de gobierno en el Ayuntamiento de Zaragoza pues tampoco tiene que ser el que tenga en otra ayuntamientos bueno

Voz 0194 42:40 acuerdan hemos conocido el documento que decía lo que Vox siempre había dicho que decía ese documento quizá no se habían escatimado ese punto número tres de que las dos partes mantendrían el secreto ese documento que ahora ha visto la luz a partir de que el Partido Popular no parece cumplir lo que ellos firmaron lo que ahí firmar

Voz 12 42:58 bueno yo empezaría con esto de frente Teodoro García Egea debería dimitir no es digno del puesto que ocupa y lo digo bien claro no es digno del puesto que ocupa ningún político democrático puede firmar un pacto de estas características que compromete la acción de gobierno de sus representantes mantenerlo secreto firmar el compromiso mantenerlo secreto

Voz 1071 43:20 eso me parece humillante

Voz 12 43:23 vergonzoso antidemocrático en otro contexto hablábamos de cómo son los ha hecho la piel gruesa en de T

Voz 1071 43:29 menos cosas bueno pues aquí son los ocho la piel gruesa eh

Voz 12 43:32 esto es indigno de un sistema democrático ya que decirlo a la gente que nos escucha en los oyentes que esto en cualquier otro país y saliera porque tiene salido filtra es un papel así pues esa persona tendría que dimitir pero cómo es posible que usted haga un compromiso político con otra fuerza política hice obligue a mantenerlo clandestino porque vamos déjanos secreto clandestino con aparente me parece más más más más adecuado no es un acuerdo clandestino con ellos por lo tanto eso por un lado y por otro lado pues todo el restos de opereta es acordes super metas en las que hay algunas escenas de vodevil teatro se llevan también no uno entra por un lado sale Blas cuentas

Voz 0194 44:10 no entraba una atraer giratorias Eto'o

Voz 12 44:12 es por una aún es Arrimadas diciendo que ellos Vox no saben nada porque ellos sólo tiene un pacto el PP no tiene que ver los otros el alcalde del Partido Popular por supuesto que podrá voz dentro de unos días porque está viviendo

Voz 0656 44:23 sí reorganizar el organigrama para Merkel edad todo eso

Voz 12 44:26 es es es vergonzoso yo si fuera votante Madrid grupos hoy pues me sentiría humillado como votante de cualquiera de las tres fuerzas

Voz 0194 44:34 la bueno y además que no se sabe cómo acabar todo eso no bueno yo creo que al final se impondrá

Voz 36 44:40 la hay y el pacto de la derecha

Voz 0806 44:45 se acabará imponiendo pero ese

Voz 0194 44:47 pues nada Díaz Ayuso quieres sí sí yo creo que sí

Voz 0806 44:50 si no puedo no sé no lo sé porque es que me sorprende tanto la manera cómo están haciéndolo este secretismo es es es una manera muy antidemocrática de funcionar no y entonces pero me cuesta ver cuáles son los intereses reales de unos de ocultar el pacto otros de no cumplirlo los terceros de decir me voy pero no digo que implicará eso sí me voy pero no me voy no se sabe si se va no se qué no

Voz 1071 45:19 no lo sé la verdad y lo cierto es que que yo creo que lo que están contribuyendo a que la ciudadanía pierda el respeto por la política y eso me parece gravísimo

Voz 0656 45:33 bueno yo lo que creo es que la impresión que dan que ni siquiera son conscientes que no debe hacerlo sino que son la impresión quedar es de políticos amateurs no sea tanto Vox

Voz 0194 45:44 hoy la Premier reacción de Teodoro García Egea cuando agro rueda de prensa ha sido decir es bueno que se haga público el pacta impacto un cuyo uno de los puntos dice que no se haga público pero sí sí

Voz 0656 45:55 me explico no me da la impresión un poco eso de amateurismo político yo creo que que que Teodoro García Egea por ejemplo acaba de aparecer ya en ese nivel de de la política sin haber tenido una experiencia previa adecuada bueno pues no tiene ninguna experiencia previa pero yo creo que el problema el problema de fondo es que lo que todos están atado a a ti

Voz 37 46:17 todos es decir es un juego donde donde ninguno