Hora 25 (25/06/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 el cuarenta y nueve coma nueve millones dicen aunque seas millonario estas exento denuncian que el sistema fiscal está roto y cogen toman una frase la de Warren Buffett Warren Buffett ha denunciado mil veces que él paga más impuesto más porcentaje de impuestos que su secretaria así que dicen es un acto de patriotismo esto de que los ricos paguen más

Voz 0194 00:20 es la idea cómo surge Javier se juntaron lo compartieron en un grupo de Whatsapp en qué momento estas grandes fortunas deciden dar el paso

Voz 1 00:27 eso y cómo pues existe tal cosa como un un club de

Voz 2 00:32 y millonarios

Voz 1 00:35 en una reunión informal cuentan ellos eh un vino llevó un informe y un informe a una carta y una carta a una bibliografía que adjuntan porque hay dieciocho elementos de bibliografía ahí y al final pues ya sabes cómo hacen las cosas los muy muy muy muy ricas una mucho no lo sé no lo sé pero bueno la carta efectivamente desde hace casi dieciocho tomos de bibliografía una denuncia una conclusión lo que ellos dicen es nuestra quizá está aumentando más que la del resto de la gente la desigualdad está aumentando más de lo que debiera lo que dicen es que ellos son el cero coma uno por ciento más rico del planeta ellos tenían un siete por ciento de la riqueza global hace cuarenta años y hoy tienen el veinte por ciento global han triplicado su participación de la carta uno de cada cinco dólares uno de cada cinco dólares del planta pertenece a esas dieciocho familias esto Mojo perdóname te te iba a decir Ángels ojo porque puede tener más calado de lo que parece esto no es desde luego una excentricidad es una denuncia y una denuncia muy seria pero puede tener calado en Donald Trump porque hay que recordar una cosa Donald Trump en el año mil novecientos noventa y nueve llegó a apoyar una cosa como ésta puesto cuando no era presidente de la millonario

Voz 0194 01:53 y aquí en España que pasa porque igual no hay tantos mil millonarios

Voz 1 01:56 pero algunos millonarios e incluso mil millonarios Ángels hay treinta mil millonario según la revista Forbes la revista Forbes tiene a cien de los españoles más ricos treinta tienen más de mil millones de euros no porque este debate esta denuncia de Estados Unidos efectivamente tiene eco aquí aquí la última subida de impuestos aprobada por el Gobierno socialista será para quienes cobren más de ciento veinte mil euros al año en no esto no son clases medias pero desde luego no son mil millonarios son más bien dados pilotos grandes directivos la carta de los millonarios lo que dices no hagan ustedes descansar el último dólar de recaudación otra vez sobre los hombros de las clases trabajadoras hay gente realmente rica que puede pagar más y esto es lo que está pasando allí y aquí aquí esos treinta mil millonarios tienen una presión fiscal menguante aquí el resto de las nóminas tienen una presión fiscal muy reciente así que es una denuncia allí que tiene especial aquí

Voz 1071 03:01 Javier tú que tienes los números en la cabeza porque ahora Sastre aquí en el chat del programa me estaba preguntando cómo debe ser tener mil millones

Voz 1 03:08 yo yo tengo los bomberos pero muy poca idea está dice nada

Voz 0194 03:13 penacho Nacho que seguro que no madruga no lo sé

Voz 1 03:15 muy millones yo te digo pagas todo el presupuesto de becas del país os recuerdo la cifra quedaba pues el otro día con mil trescientos mil trescientos pagas toda la infraestructura de carreteras de España

Voz 1587 03:29 y sabe muchísimas gracias juntos

Voz 0194 03:32 hasta luego Mila que quieren pagar más impuestos los mil millonarios

Voz 1587 03:36 bueno esta esta iniciativa desde mi punto de vista tiene mucha más profundidad de lo que pueda parecer no es una excentricidad hay bastantes estudios sobre todos de que Tomás piquete hiciera que el trabajo en el que demostraba que la manera como se está reestructurando el sistema productivo en estos momentos al sistema capitalista las desigualdades están incrementando extraordinariamente y esto es un las desigualdades crecen de una manera que es casi exponencial es decir estas dieciocho familias el año que viene multiplicarán su riqueza extraordinariamente y cada vez acumularán más si antes acumulaban el tres ya acumulan el veinte pues fíjate tú que que que que

Voz 0194 04:21 cuarenta años del siete al veinte claro mientras

Voz 1587 04:24 mientras que todos los estudios demuestran que el veinte por ciento de las capas sociales con menos ingresos han perdido siguen perdiendo poder adquisitivo después de la crisis incluso después de que de que volviéramos al crecimiento del PIB no entonces claro esta divergencia social lo que hace prever es que la sociedad siguiendo así puede llegaron colapso no solamente y antes de llegar al colapso puede llegar a una situación de injusticia social tan grave que pueda peligrar el orden pueda peligrar la tranquilidad pueda peligrar muchas cosas no entonces y los Estados los estados que en estos momentos basan su recaudación en las impuestos de las capas medias populares porque las grandes fortunas tienen madera maneras de eludir los impuestos de irse a paraísos fiscales etcétera Si los Estados cada vez recaudan menos porque la riqueza no tributa los que tienen capital no tributa cada vez los estados podrán dar menos servicios sociales menos educación menos sanidad los amortiguadores sociales dejarán de funcionar y entonces ahí no se sabe qué puede venir

Voz 3 05:41 sí sí yo creo que es verdad que se puede generalizar se puede ver en el nivel mundial pero esto es esencialmente problema americano no sea el nivel de gravedad que esto tiene un americano yo no digo que no podemos sacar lecciones pero no

Voz 0194 05:55 no reduce las desigualdades han crecido en uno que sí

Voz 3 05:59 sí que sigue por supuesto que las pero este problema concreto de que la el capital que de que hay una desnivel espectacular esas dieciocho Familias por mucho que haya gente con más de mil millones una Europa en Europa hay un patrimonio a impostura renta hay impuestos sólo capital es decir yo no no no estoy diciendo que no hayan problema aquí pero se pararía la realidad de Estados Unidos y el contexto de Estados Unidos donde esto se produce y esto se produce especialmente esta carta el contexto son las próximas elecciones el impacto que tiene es neutralizar la acusación de socialistas que ahí es el insulto más grave que te pueden dar el marco político que se está dando a los principales candidatos demócratas dir cuando dieciocho fortunas dieciocho representantes de fortunas de este calibre salen diciendo lo que dice la señal la senadora Warren lo que dice incluso Alexandria caso Cortés que propone que es esa eh que si se auto declaran socialista

Voz 2 06:53 no es exactamente que tiene la propia

Voz 3 06:55 esta alternativa esta del uno por ciento que es más bien una una propuesta fiscal alternativa pero en todo caso que tendría consecuencias fiscales muy similares lo que están diciendo estos que no son sospechosos de ser rojos por decirlo así es decir no no esto es Huff

Voz 0194 07:08 hay que hacer es esto hay que hacerlo por tanto le

Voz 3 07:11 en efectivamente a unas fuerzas que a unos a unos candidatos veremos cuál es el que lo acabas siendo ante una base republicana que se queda sin argumentos para acusarlos de destruir el capitalismo de estoy de esto saben de capitalismo Un cedan

Voz 2 07:25 la verdad es que el debate es es que va a hacer este este hombre a mí lo que lo que me parece es que tienen un poco de jeta también esto esto es súper ricos por una razón muy sencilla y es que ellos pero realmente ya hemos visto lo que se puede hacer con mi millón estamos hablando que tiene cientos de miles de millones estos personajes con lo cual pues pagar el uno por ciento bueno es que no no me hacen mucha beneficia también no propone eso porque es que no no lo saben el valor del dinero pero ojo esto son muy ricos porque sus empresas procuran no pagar impuestos en ningún sitio e sobre todo todas las tecnológicas etc o sea que empiecen pagando impuestos a las empresas no que son sus empresas que luego ellos también pues paguen más impuestos no yo creo que el tema de fondo vamos a ver en el fondo público que están fascinante es cuándo se jodió el Perú es decir cuando se estropeó el el el el el el digamos el pacto eso es el democrático pues el cuarenta y cinco pero en el momento en el que el Ejército Rojo ya dejó de dar miedo eh es decir que lo que había hecho que los ricos contribuyeran al bienestar de los que menos tienen estamos en cierto modo condicionado por el temor a la revolución interior por un lado por otra parte pues por supuesto la guerra fría cuando de repente se diluyó esto fue cuando empecé a comenzamos con todo el tema de la globalización etcétera que ocurre ahora pues ahora ocurre lo habéis dicho los dos no que las desigualdad están generando tales contradicciones que están comenzando a tomarse en serio el que puede haber un elemento que a medio plazo no creo que sea muy corto pueda poner en cuestión gran parte de sus privilegios y ahí el el tema es el tema es por tanto tiene un componente político muy importante que yo creo que ese por el que tenemos que indagar y además aprovechase la coyuntura hace dos me parece que la el la penúltima reunión en Davos pues toda esta élite decidió que no había más remedio que implantar la renta básica universal es decir pero porque hay que anticiparse a que esa no puede haber tanta gente que vive en la miseria porque esto es una cuestión de tiempo que realmente luego ya verdad sociedades de vengan ingobernable sigue por llegar populismos pero esta vez de izquierdas de verdad eh es decir que que no lo frene el populismo de derecha y ahí es donde yo creo que que tengo que hacer una reflexión no es eso y yo creo que si no se les mete un poco de miedo a los ricos a las grandes empresas no reacciona ahí tenemos toda la esto

Voz 3 10:04 déjame que te yo creo que tienes razón pero con un matiz osea yo no generalizar a lo que ha pasado hoy con el tema de la fiscalidad de las grandes empresas porque creo que no es lo mismo esto son herederos de fortunas ya no controlan el mejor de los casos las empresas por ejemplo

Voz 0194 10:20 Disney estos que no tiene además el dinero por castigo que tiene el dinero no pero que no el salario

Voz 3 10:28 esta Un cofundador de Facebook evidentemente está forrado por lo que si acciones pero no tiene nada que ver con la gestión de Facebook etcétera osó tuvo a su mando es una situación distinta de lo que también es verdad pero hoy esa transición que son los gestores de las multinacionales lo de hoy son ricos porque porque sus papás sus abuelos o ellos hacen tiempo pegar un pelotazo y es que aunque no dormir Hinault salieran de la cama en los años veinte a generaciones

Voz 2 10:54 deben vivir seguirían aumentando porcentaje

Voz 1587 10:57 sí sí pero pero mientras tanto lo que ha ocurrido es que allí donde antes sobretodo en América pero también en Europa un ejecutivo de una empresa ahí estoy ya no estamos hablando de propietarios

Voz 0194 11:08 se cobraba treinta veces a veinte B

Voz 1587 11:10 es el salario de el empleado medio de esa empresa ahora son trescientos veces

Voz 0194 11:16 pero dejando porque ya había despedido a Javier Ruiz pero como decíamos que el debate era tan apasionante Él se había conectado no sea desconectado Javier Ruiz breve que me tengo que ir a publicidad

Voz 1 11:27 solamente punteros una cosa estabas diciendo no esto es un problema americano no no no lo ha hecho en su último informe sobre la economía española a la Comisión Europea le dedica un capítulo específico a esto la desigualdad dice

Voz 0194 11:40 claro que el veinte por ciento de los más ricos en España

Voz 1 11:43 llegan a seis veces más que el veinte por ciento más pobre antes era el tres tres veces más y lo que dices España es entre los países con más desigualdad por renta de toda la Unión Europea nunca más en o extranjera es efectivamente una cuestión generalizada global dice el Fondo Monetario muy muy local aquí en España

Voz 0194 12:01 pues ahora sí Javier muchísimas gracias y es que además era publicidad porque a la vuelta quiero hablar todavía de Medio Ambiente

Voz 0194 14:00 pero la directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS la Organización Mundial de la Salud ha salido hoy en defensa de Madrid Central María Neira que es como se llama hablaba hoy en Madrid precisamente no sólo ha expuesto

Voz 1071 14:12 beneficios que encuentra ella a las restricciones de tráfico en el centro de las grandes ciudades sino que ese es un matiz que nos parece relevante ha planteado que esas medidas que se tomen tienen que ser

Voz 16 14:23 irreversibles hay unas directivas europeas de la Comisión Europea en cuanto a calidad del aire que son las normas de la Organización Mundial de la Salud cada vez escojamos para que esas normas sean más estrictas por lo cual cada vez las ciudades están tomando medidas que va más allá en cuanto a la protección de salud con lo cual esperamos que todas las ciudades y sobretodo las ciudades que tienen muchos habitantes los planes que pongan en marcha nunca sea irreversible sino al revés que que que avancen y que sean cada vez más potentes en el sentido de proteger la salud de los ciudadanos porque además eso va a generar medidas económicas

Voz 0194 14:56 muy positivas Javier Gregori buenas noches

Voz 0882 15:00 hola buenas noches Angels pues resulta que justo

Voz 0194 15:02 hemos conocido datos de Ecologistas en Acción sobre la medición de la contaminación en las ciudades ya que hablábamos de Madrid vamos al caso de la capital donde el descenso de la polución atenciones ha sido histórico se puede atribuir directamente a las restricciones en el uso del coche

Voz 0882 15:18 así es este informes con datos de dos mil diecinueve estoy hay que aclararlo el dióxido de nitrógeno es un gas contaminante que echan los coches y que mata en España a ocho mil novecientas personas

Voz 2 15:29 cada año según el último informe de la Agencia Europea

Voz 0882 15:31 medioambiente por eso es importante esta bajada como decías histórica en los niveles de dióxido de nitrógeno en Madrid desde que comenzaron a aplicarse las multas a Madrid Central el pasado mes de marzo como nos ha explicado hoy Paco Segura que es coordinador de Ecologistas en Acción una organización que elabora este informe con datos oficiales de las veinticuatro estaciones de medición de Madrid

Voz 17 15:54 las multas empezaran el dieciséis de marzo a partir de ahí los niveles son récord históricamente en baja contaminación es que si comprobamos lo que ha ocurrido con el resto de la redes pues nos damos cuenta que la situación ha sido muy parecida con la media de toda la red ha bajado

Voz 0882 16:11 desde enero a junio de este año hasta el día veintidós el dióxido de nitrógeno ha bajado en la estación del Carmen que está en el centro de Madrid un cuarenta por ciento y además en el Retiro se ha registrado una bajada del cuarenta y tres por ciento y un poco más lejos del centro en Cuatro Caminos un treinta y cinco por ciento por lo tanto Angels no hay tampoco como decían desde el PP el temido efecto frontera

Voz 0194 16:36 en el conjunto de España en el país en general creo oír la reducción es menor que en el caso de Madrid tiene que hay ahí con las lluvias no

Voz 0882 16:43 sí porque en este caso este informe nacionales del año dos mil dieciocho que es el último con datos oficiales en todas las ciudades de nuestro país en este caso las abundantes lluvias del año dos mil dieciocho y que recordaron que parece increíble a estas alturas del año en la primavera del año pasado fue histórica en cuanto a lluvias pues está permitido que se reduzcan los niveles de contamina Son del Aire en España pero sigue afectando en el dos mil dieciocho a quince millones de españoles dos millones y medio menos que en el dos mil diecisiete pero si tomamos en cuenta los límites más estrictos que recomienda la OMS la contaminación del aire entonces afectaría a cuarenta y cinco millones de personas que viven en un noventa y dos por ciento del territorio nacional sin embargo el ozono sigue aumentando como también advertía en su nuevo informe Ecologistas en Acción que recoge datos oficiales fíjate de ochocientas estaciones de medición repartidas por todo nuestro país Éste es el balance Miguel Ángel Ceballos es el coordinador de este informe

Voz 18 17:39 en dos mil dieciocho ha habido un descenso de la contaminación salvo precisamente para este contaminante que citado para el ozono troposférico con esta situación el descenso de la contaminación tiene que ver como veremos ahora con una situación que nosotros entendemos que es coyuntural de mayor inestabilidad atmosférica ir precipitaciones muy muy abundantes

Voz 0882 18:03 lluvias que no se han repartido por desgracia en este dos mil diecinueve hay un quince por ciento menos de lluvia un veinticinco por ciento menos desde enero de este año la contaminación atmosférica no es un tema menor provoca la muerte en España de treinta mil personas al año son datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente y una factura económica de más de cuarenta mil millones de euros son datos del Banco Mundial

Voz 0194 18:25 no gracias Gregory

Voz 0882 18:27 a vosotros da tema más separan titular de cada una

Voz 0194 18:29 los otros pero titular Emilia no es una cuestión ideológica es una cuestión de efectividad lo acabamos de ver con Madrid Central funcionando Se reduce la contaminación

Voz 1587 18:37 efectivamente se salvan vidas salvan vidas es que cuando alguien está diciendo frívolamente vamos a echar atrás toda la planificación del Madrid Central es que me diga a continuación los nombres y apellidos de los tres mil o cuatro mil muertes que hay por la contaminación cuáles de ellos van a ser atribuidos

Voz 0194 18:58 a esta medida Fernando titular televisivo suscribo palabra

Voz 15 19:02 cada vez vale vale has copiado como en las clases Guardans

Voz 2 19:09 no pero es verdad al menos menos menos tuits

Voz 0882 19:11 a frases fáciles accidente está jugando con vida

Voz 3 19:14 pues eso es lo que dice mira que lado pueda

Voz 0194 19:16 el nombre de los tres mil y pico muertos menos si se quiere suprimir Madrid Central que pongan al lado la propuesta que hace para conseguir reducir la contaminación es decir que no no no insisto no es una cuestión de ideología ya no es porque se lo inventara otro Gobierno de otro color sino que es una cuestión de efectividad como se ha demostrado con con datos Miguel Jiménez director de Cinco Días muy buenas noches que creo que mañana lleváis una apuesta en el periódico que vale mucho la pena no

Voz 19 19:42 sí sí sí mañana publicamos con cinco días un suplemento especial de ciento setenta y dos páginas dedicado al papel de las mujeres en la economía allí en la empresa lo hemos titulado la fuerza económica de las mujeres

Voz 0194 19:56 y que no se contra ciento setenta y dos páginas en papel son muchas páginas Mengele

Voz 19 20:01 son muchas nos podemos encontrar por ejemplo una tribuna de la ministra de Economía que dice que el PIB crecería un quince por ciento si se erradicar a la brecha de género Nos vamos a encontrar las fichas de todas las consejeras de las empresas de el IBEX35 encontrar reportajes sobre las pioneras en la lucha por la igualdad sobre las altas directivas sobre los problemas de precariedad temporalidad que se encuentran algunas mujeres sobre la brecha al género Nos vamos a encontrar lo que están haciendo las empresas en materia de igualdad la verdad es que es un suplemento yo creo que debe está el más completo que se ha publicado sobre este tema en la prensa

Voz 0194 20:37 lleváis mucho tiempo trabajando en él pues sí la verdad es que sí

Voz 19 20:39 vamos un montón y están muy contentos muy orgulloso del resultado

Voz 0194 20:43 pero valdrá mucho la pena mañana a esa edición especial de cinco días con ese suplemento dedicado al papel de la mujer en la economía Miguel Jiménez muchísimas gracias muchas gracias hasta luego buenas noches

Voz 20 21:31 parece que estamos recuperando todo sequías plumas que perdimos eh por la crisis yo aquí en nuestra casa pues la crisis se los llevó por delante como entre ochocientos y novecientos guardias civiles de Tráfico ya hemos recuperado trescientos la crisis menos yo por delante millón de pruebas preventivas de alcoholemia que hacíamos y luego ya habíamos dejado de hacer porque no habían efectivos y porque bueno porque no había por la reducción de costes bueno lo estamos recuperando lo estamos recuperando

Voz 0194 22:03 un millón de y y que bueno es cuando le pones nombre a las cosas porque tú es decir recortes en tráfico en prevención de accidentes pero cuando sabes en lo que sea recortados entiende muchísimo mejor pues mira vamos a seguir poniendo nombres también datos y además por esta vía por la seguridad vial el Gobierno recupera un programa con el que vuelve a ser

Voz 1071 22:22 así que los presos se saquen en la cárcel el carné de conducir y atentos a los datos quedaba Ángel Luis Ortiz que es el secretario general de Instituciones Penitenciarias

Voz 21 22:31 de momento es bueno que se conozca que en las prisiones españolas hay mil doscientas personas cumpliendo una condena privativa de libertad por delitos relacionados con la seguridad vial de esas mil doscientas personas noventa y siete personas están en prisión condenadas por haber cometido una imprudencia grave con resultado mortal conduciendo vehículos a motor mil

Voz 1071 22:54 doscientas personas en prisión por delitos sobre la seguridad vial está prácticamente extinguido el incendio de una planta de plásticos vamos ido contando a lo largo de la tarde en los boletines una planta de plásticos de San Roque en Cádiz que ha levantado una espectacular columna de humo visible a varios kilómetros se ha tenido que desalojar el polígono industrial también las viviendas más cercanas en que derramar

Voz 15 23:16 el dietario

Voz 22 23:20 el ex presidente Rodríguez Zapatero dicho en Barcelona que en el juicio el proceso catalán desea una sentencia que no compró

Voz 1 23:26 qué tal diálogo es hoy una línea de

Voz 22 23:29 sólida de la política en España los que quieren una sentencia ejemplarizante y los que quieren una sentencia que permita que el conflicto vuelva pronto a la vía política en las elecciones legislativas repartieron en el voto en dos bloques que se corresponden con esta división por eso no tiene sentido que Pedro Sánchez Center tenga la investidura con el cuento de pedir el voto o la abstención a la derecha no es posible les separan sus deseos sobre el juicio sobre el día después el Supremo se cubre inicia los trámites para consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la potencial inmunidad y Junqueras como diputado europeo quiere saber si por el hecho de haber sido elegido ya está protegido por ella hice afectaría la decisión de impedirle provisionalmente tomar posesión del cargo Curiosamente el presiente el Tribunal europeo que le Eneas estuvo la pasada semana en Madrid invitado por Carlos Lesmes desconozco si el Supremo tiene motivos fundados para pensar que el tribunal le dan la razón en cualquier caso si fuera necesario mejor corregir ahora que más tarde este proceso está destinado a traer cola mucho ruido y pocas nueces los pactos postelectorales son culebrones con desenlace conocido desde el inicio por regla general la derecha apoya la derecha izquierda la izquierda vox dice ahora que pasará a la oposición donde ciudadanos veta su presencia en el Gobierno municipal todos contentos hemos alcaldes que ya han sido elegidos serán del PP y Ciudadanos mantendrán la ficción de que no gobierna con Vox Ibooks aprieta pero no ahoga quizás porque piensa que ella llegara su momento y que por ahora vivirá mejor haciendo ruido sino la responsabilidad de gobernar

Voz 15 24:59 todo es comedia hoy terminamos aquí Fernando Vallespín Milagros Pérez Oliva Ignasi Guardans buenas noches buena semana Sastre mañana más mañana más como siempre aquí estaremos a partir de las ocho con toda la actualidad con todo el análisis desesperamos noche veinticinco Ángels Barceló servicios informativos

